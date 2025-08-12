10 Alternatif Terbaik Microsoft Copilot untuk Memudahkan Hidup dan Alur Kerja Anda pada Tahun 2025

Apakah Anda ingat masa sebelum AI? Jujur saja, saya tidak ingat.

Saya menggunakan AI hampir setiap hari untuk menulis email, merangkum rapat, dan membuat presentasi.

Dan di antara alat AI favorit saya yang berbasis model bahasa besar, Microsoft Copilot adalah salah satu yang sering saya gunakan—terutama saat saya menggunakan program Microsoft 365 lainnya.

Namun, Microsoft Copilot memiliki kelemahan. Ia tidak mendukung integrasi dengan alat di luar Microsoft 365 dan memiliki dukungan terbatas untuk menghasilkan kode dan output teks yang disesuaikan dengan manusia. Teknologi AI-nya juga bisa lambat, memproses data dalam jumlah terbatas sekaligus (terbatas pada 500 baris informasi di Excel).

Itulah saat saya mulai bertanya: Apakah ada alternatif Microsoft Copilot (dengan kemampuan AI) yang bisa saya gunakan? Rekan-rekan saya dengan baik hati membagikan rekomendasi, dan saya telah mengumpulkan penelitian saya sendiri untuk menyusun daftar definitif.

Dalam panduan ini, saya akan membahas 10 alternatif terbaik untuk Microsoft Copilot secara rinci, termasuk fitur, manfaat, batasan, dan harga masing-masing.

Hal-hal yang perlu diperhatikan saat memilih alternatif Microsoft Copilot

Sebagai teknologi AI generatif, Microsoft Copilot tidak buruk. Namun, ada beberapa hal yang dapat menjadi hambatan dalam pekerjaan Anda.

Misalnya, ia tidak dapat mengingat percakapan sebelumnya dan tidak terlalu baik dalam menghasilkan kode. Selain itu, output tertulisnya terdengar sangat khas buatan AI (bayangkan tanpa kepribadian sama sekali).

Berdasarkan pengalaman saya, Anda mungkin lebih baik menggunakan alternatif Microsoft Copilot yang menawarkan kemampuan AI berikut ini.

Memori percakapan jangka panjang: Hal yang paling saya kesulitan dengan Microsoft Copilot adalah kemampuannya untuk mengingat informasi dari interaksi sebelumnya. Seorang asisten AI yang ideal seharusnya dapat memberikan jawaban yang relevan, sambil mempertimbangkan informasi yang dibagikan dari percakapan sebelumnya.

Respons yang lebih manusiawi: Alat AI terkenal karena cara responsnya yang berulang dan algoritmik terhadap perintah. Karena saya menggunakan Microsoft Copilot untuk konten, respons mekanis tersebut menjadi tantangan besar bagi saya, dan saya harus menghabiskan banyak waktu untuk terus-menerus membuat kontennya lebih manusiawi.

Personalisasi: Microsoft Copilot tidak memiliki kepribadian. Saya tahu ini terdengar aneh untuk dikatakan tentang model AI, tetapi asisten AI Anda seharusnya dapat memahami gaya penulisan, nada, dan kosakata unik Anda, serta dapat menirunya tanpa terdengar generik.

Privasi data : Forbes mencatat bahwa Microsoft mengklaim menawarkan "pelindungan data komersial secara gratis" kepada pengguna bisnis yang masuk dengan Microsoft Entra ID, memastikan data obrolan mereka tidak disimpan dan digunakan untuk pelatihan. Namun, perlindungan ini tidak berlaku untuk pengguna individu Microsoft Copilot Pro.

Kemampuan pemrograman: Kemampuan pemrograman Microsoft Copilot tidak konsisten. Meskipun dapat memberikan saran yang berguna, terdapat bug dalam kode, dan kualitas output sangat bergantung pada kemampuan pengembang untuk memberikan prompt dengan akurat.

Dengan demikian, berikut adalah 10 alternatif Microsoft Copilot yang sebaiknya Anda coba.

10 Alternatif Terbaik untuk Microsoft Copilot

1. ClickUp (Terbaik untuk AI kontekstual yang menghubungkan proyek, tugas, dokumen, dan obrolan Anda)

Coba ClickUp Brain Ringkas percakapan, buat respons, otomatisasi tugas, dan lebih banyak lagi dengan ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp.

Keunggulan ClickUp terletak pada kemampuannya sebagai aplikasi serba guna untuk pekerjaan. Ia menggabungkan proyek, pengetahuan, dan komunikasi Anda dalam platform yang didukung AI. Hal ini menjadikannya solusi yang sangat baik tidak hanya untuk manajemen tugas, tetapi juga penciptaan konten dan otomatisasi alur kerja.

Saya menggunakannya secara rutin untuk membuat, menugaskan, dan melacak tugas serta berkolaborasi dalam proyek bersama tim saya. Ini seperti menggunakan berbagai aplikasi berbeda—tetapi dalam satu pusat terpusat dengan antarmuka yang intuitif—yang kini semakin mudah digunakan dengan asisten AI ClickUp, ClickUp Brain.

Dengan ClickUp Brain, platform ini menyediakan dukungan cerdas dan disesuaikan untuk tim dari segala ukuran (bahkan jika Anda bekerja sendirian). Alat ini mencapainya dengan otomatisasi super cepat dan respons cerdas yang disesuaikan dengan konteks kerja Anda—pikirkan tugas, dokumen, dan obrolan Anda di dalam ClickUp dan aplikasi terhubung.

Minta ClickUp Brain untuk menyarankan tenggat waktu tugas yang optimal dan memprioritaskan pekerjaan Anda dengan lebih baik.

Brain memahami konteks kerja Anda secara menyeluruh—proyek, rekan kerja, dokumen, dan tugas—semua dalam satu ruang. Ia mengumpulkan data tidak hanya dari ClickUp tetapi juga aplikasi eksternal seperti Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint—bahkan dari web—sehingga ia memahami tim dan alur kerja Anda secara mendalam sebelum merespons. Copilot, meskipun kuat di dalam Microsoft 365, umumnya hanya beroperasi di dalam ekosistem tersebut.

Gabungkan dengan ClickUp Automations, dan Anda akan memiliki asisten yang powerful yang dapat mengotomatisasi semua tugas repetitif yang menjengkelkan berdasarkan pemicu dan kondisi sederhana.

Fokus pada pekerjaan mendalam dan serahkan tugas-tugas berulang kepada ClickUp Automations

Tapi mengapa hanya reaktif? Dengan ClickUp Autopilot Agents, Anda bisa menjadi proaktif — asisten AI ini tidak hanya menunggu perintah dari Anda. Mereka memprediksi kebutuhan, mengikuti tugas yang terlambat, mengirim pengingat, dan bahkan memulai alur kerja atas nama Anda, sehingga proyek tetap berjalan sementara Anda fokus pada pekerjaan strategis.

Misalnya, Prebuilt ClickUp Auto-Answers Agent dapat menjawab pertanyaan berulang dari tim Anda secara otomatis di saluran obrolan ClickUp mana pun, menghemat waktu Anda berjam-jam setiap bulannya!

Manfaatkan ClickUp AI Agents—otomatisasi tugas, jawab pertanyaan, dan selesaikan lebih banyak pekerjaan.

Bagian favorit saya? Anda juga dapat menggunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan ide, membuat kerangka artikel, dan menulis konten—ini menjadikannya alat pembuatan konten AI yang ideal untuk kebanyakan pengguna.

💡 Tips Pro: ClickUp Brain MAX, asisten AI desktop Anda, memungkinkan Anda untuk memilih model AI terbaik untuk tugas tersebut (ChatGPT, Claude, Gemini, dan lainnya), sambil terintegrasi secara mendalam dengan ruang kerja Anda—proyek, dokumen, dan rekan tim Anda. Berbeda dengan Microsoft Copilot yang unggul dalam aplikasi Microsoft 365, Brain MAX mengambil konteks dari seluruh ClickUp, Drive, GitHub, dan lainnya—sehingga saat Anda berbicara dengannya menggunakan Talk to Text, ia tahu persis apa yang Anda maksud. Beralih antara model AI teratas di dalam ClickUp menggunakan Brain MAX

Selain itu, templat kustom seperti ClickUp Brainstorming Template memudahkan Anda untuk menghasilkan ide dan mendiskusikannya dengan tim Anda—membuat ruang yang mendorong kolaborasi dan inovasi.

Unduh Template Ini Tingkatkan kreativitas dan adakan sesi brainstorming kolaboratif yang lebih produktif dengan Template Brainstorming ClickUp.

Dirancang untuk efisiensi dan inovasi, templat ini menangkap ide dengan efektif dan memfasilitasi integrasi umpan balik yang mulus. Baik Anda meluncurkan produk baru, merencanakan acara, atau sekadar memicu kreativitas, templat ini memberdayakan tim Anda untuk mencapai lebih banyak dengan menyediakan tampilan kustom seperti:

Tampilan Daftar untuk mengumpulkan ide untuk nanti

Tampilan Timeline untuk mengorganisir ide berdasarkan prioritas dan upaya yang diperlukan.

Department View untuk membuat ruang brainstorming khusus untuk tim tertentu.

Dengan tampilan Bertahap, rencanakan dan eksekusi ide-ide tersebut langkah demi langkah.

Priorities View untuk mengurutkan ide-ide paling penting yang perlu difokuskan.

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Akses penuh ke ClickUp Brain memerlukan paket berbayar.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (lebih dari 5.000 ulasan)

2. IBM Watson Studio (Alat AI multibahasa terbaik untuk pengembang)

melalui IBM Watson Studio

Saya senang memiliki banyak pilihan, itulah mengapa IBM Watson Studio menurut saya adalah salah satu alternatif terbaik untuk Microsoft Copilot—jika Anda seorang pengembang, tentu saja.

Begini maksudnya: Platform ini mengintegrasikan alat open-source (PyTorch, TensorFlow) dengan alat data science berbasis kode atau visual dari IBM (Jupyter notebooks, R, Scala). Hal ini menjadikannya salah satu alat AI terbaik bagi pengembang dan analis untuk membangun, menjalankan, dan mengelola model AI.

Fitur terbaik Watson Studio

Bekerja sama di seluruh siklus hidup AI Anda, mulai dari pengembangan hingga implementasi dan pemantauan.

Integrasikan dengan kerangka kerja favorit Anda seperti PyTorch, TensorFlow, dan scikit-learn, menggunakan Python, R, atau Scala.

Otomatiskan pembuatan model dan hemat waktu, terutama jika Anda baru dalam bidang ini.

Bersihkan dan bentuk data dengan mudah menggunakan editor visual Watson.

Buat model secara visual menggunakan IBM SPSS Modeler, menjadikan AI dapat diakses oleh semua orang.

Pantau dan tingkatkan kinerja model dan keadilan setelah deployment.

Batasan Watson Studio

Biaya bervariasi tergantung pada penggunaan Anda, karena Watson Studio adalah layanan berbasis cloud.

Memulai dengan AI dan ilmu data mungkin masih menantang bagi pemula, meskipun ada otomatisasi yang ditawarkan.

Pertimbangkan potensi ketergantungan pada ekosistem IBM Cloud akibat integrasinya dengan kerangka kerja open-source.

Harga Watson Studio

Gratis

Profesional: $1,02 USD per Unit Kapasitas-Jam

Ulasan dan penilaian Watson Studio

G2: 4.2/5 (162 ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

3. Tabnine (Asisten AI terbaik untuk pengembang)

via Tabnine

Tabnine pada dasarnya adalah teman coding yang didukung oleh kecerdasan buatan, membantu pengguna menulis kode lebih cepat dengan menyarankan baris kode berikutnya. Ini seperti memiliki seseorang yang memahami gaya coding Anda dengan baik dan dapat menangani semua tugas yang membosankan dan berulang.

Selain itu, ia kompatibel dengan hampir semua bahasa pemrograman atau editor kode yang Anda gunakan.

Hal ini menjadikan Tabnine salah satu alat AI terbaik yang tersedia untuk pengembangan perangkat lunak.

Namun, tidak semuanya sempurna. Kualitas saran yang diberikan bergantung pada seberapa rumit kode yang diproses dan seberapa banyak informasi yang tersedia. Semakin sederhana kode, semakin besar bantuan yang dapat diberikan oleh Tabnine.

Fitur terbaik Tabnine

Generate kode dengan efisien dan otomatisasi tugas-tugas berulang.

Chat berbasis AI untuk dukungan sepanjang perjalanan pengembangan Anda.

Nikmati saran kode yang disesuaikan dengan gaya dan konteks proyek Anda.

Perlindungan hak kekayaan intelektual melalui data pelatihan yang dipilih dengan cermat.

Batasan Tabnine

Kualitas saran kode dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas kode dan data yang tersedia.

Terlalu bergantung pada alat AI dapat menghambat kemampuan Anda dalam memecahkan masalah.

Harga Tabnine

Gratis

Pro: $12 per pengguna per bulan (Gratis selama 90 hari)

Enterprise: $39 per pengguna per bulan

Ulasan dan penilaian Tabnine

G2: 4.2/5 (40 ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

4. ChatGPT (Terbaik untuk respons yang mirip manusia)

via ChatGPT

Saya ingat saat ChatGPT pertama kali menjadi sensasi di internet—feed LinkedIn saya dipenuhi dengan orang-orang yang mencoba menggunakannya (dan tertawa atas halusinasi awalnya).

Saya telah menggunakan ChatGPT selama berbulan-bulan (terutama GPT-4 dan 4o), dan saya menyukai beragam plugin yang tersedia di GPT Store. Hal ini memungkinkan saya untuk menggunakan GPT dalam melakukan berbagai tugas yang dihasilkan AI dalam satu antarmuka, seperti menulis posting blog baru, membuat konten situs web, memperbarui konten yang sudah ada, melakukan analisis data, dan menguji kode saya.

Salah satu fitur yang saya sukai adalah, berbeda dengan Microsoft Copilot, ia dapat mengingat percakapan sebelumnya dan menghasilkan output berdasarkan apa yang diingatnya.

Namun, saya masih kesulitan dengan fakta bahwa jumlah prompt yang dapat digunakan per pengguna terbatas. Sebagai pembuat konten, saya perlu membuat prompt yang detail, dan ChatGPT membatasi seberapa dalam saya bisa melakukannya. Setelah mencapai batas, GPT-4 beralih ke GPT-3.5, yang seperti beralih dari berbicara dengan seorang PhD ke berbicara dengan seorang magang yang kelelahan dan terlalu banyak minum kopi.

Jika hal itu juga mengganggu Anda, ada alternatif ChatGPT lain yang dapat melakukan tugas serupa.

Fitur terbaik ChatGPT

Lakukan berbagai tugas, mulai dari menjawab pertanyaan Anda hingga membuat format teks kreatif.

Berinteraksi dengan GPT 4 dan mintalah untuk melakukan analisis data, membuat desain, dan merangkum informasi yang besar.

Akses ratusan plugin yang diunggah pengguna dari GPT Store yang menghilangkan kebutuhan untuk membuat prompt.

Batasan ChatGPT

ChatGPT terkadang menghasilkan informasi yang salah atau menyesatkan karena kurangnya pengalaman dunia nyata dan ketergantungannya pada data pelatihan.

Model ini dapat menunjukkan bias yang terdapat dalam data pelatihan, yang dapat menghasilkan output yang tidak adil atau diskriminatif terhadap kelompok tertentu.

Versi gratis ChatGPT seringkali kesulitan dalam menangani tugas yang memerlukan pemahaman umum atau konteks dunia nyata, sementara GPT Plus berfungsi lebih baik.

Harga ChatGPT

Gratis

Plus: $20/bulan

Tim: $25/bulan

Ulasan dan penilaian ChatGPT

G2: 4.7/5 (554 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (50 ulasan)

5. Claude (Terbaik untuk tim konten)

via Claude AI

Claude AI pada dasarnya seperti versi kota dari ChatGPT. Asisten penulisan berbasis kecerdasan buatan ini sangat ahli dalam hal-hal seperti menulis posting blog, membuat konten untuk halaman web, merangkum artikel, memperbaiki tulisan Anda, memperbarui konten yang sudah ada, menjawab pertanyaan, dan bahkan membantu Anda dalam pemrograman.

Bagian terbaiknya adalah, berbeda dengan Microsoft Copilot, Anda tidak perlu khawatir tentang permintaan yang sangat panjang atau rumit—Claude dapat mengatasinya semua dengan memori percakapan yang hebat. Sepertinya ada yang sedang menikmati kacang almondnya.

Namun, inilah yang menurut saya menjadi kelemahan Claude dibandingkan Microsoft Copilot: Claude saat ini tidak dapat mengakses internet, sehingga tidak dapat menemukan informasi terbaru untuk Anda seperti yang dapat dilakukan oleh beberapa alat AI lainnya.

Fitur terbaik Claude

Dapatkan akses gratis ke model asisten AI teratas (Claude-2), yang merupakan salah satu model bahasa besar paling canggih.

Dapatkan 100.000 token dan kerjakan prompt yang lebih kompleks.

Ubah teks dengan panjang berapa pun menjadi ringkasan yang ringkas.

Batasan Claude

Berbeda dengan beberapa pesaing, Claude tidak dapat mengakses dan memproses informasi dari web real-time.

Claude tidak memiliki fitur seperti pembuatan gambar, analisis data, dan penelusuran web.

Seperti alat AI lainnya yang dibangun berdasarkan model bahasa besar, Claude dapat menghasilkan teks yang mungkin tidak sepenuhnya akurat dan memerlukan verifikasi fakta.

Harga Claude

Gratis

Pro: $20/bulan

Tim: $25/bulan

Ulasan dan penilaian Claude

G2: 4.7/5 (22 ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

📮ClickUp Insight: Kami baru-baru ini menemukan bahwa sekitar 33% pekerja pengetahuan mengirim pesan kepada 1 hingga 3 orang setiap hari untuk mendapatkan konteks yang mereka butuhkan. Tapi bagaimana jika semua informasi tersebut sudah didokumentasikan dan mudah diakses? Dengan ClickUp Brain’s AI Knowledge Manager di sisi Anda, pergantian konteks menjadi hal yang masa lalu. Cukup ajukan pertanyaan langsung dari ruang kerja Anda, dan ClickUp Brain akan menampilkan informasi dari ruang kerja Anda dan/atau aplikasi pihak ketiga yang terhubung!

6. Simplified (Terbaik untuk templat konten)

via Simplified

Jika tim pemasaran Anda mencari alternatif Microsoft Copilot, Simplified adalah asisten AI yang ideal untuk lingkungan kerja Anda.

Saya terkesan dengan koleksi template AI mereka yang sangat luas untuk menulis, gambar, desain, pengeditan, dan pembuatan video. Satu-satunya kelemahan adalah ada terlalu banyak alat yang berbeda untuk digunakan, yang bisa membingungkan bagi pengguna baru.

Fitur terbaik yang disederhanakan

Penuhi kebutuhan kreatif Anda yang beragam, mulai dari penulisan AI hingga pengeditan video, dalam satu antarmuka yang intuitif.

Bekerja sama dengan tim Anda dan hemat waktu dengan umpan balik dan pengeditan secara real-time.

Jaga konsistensi identitas merek Anda di berbagai platform dengan koleksi template desain, video, dan penulisan kontennya.

Batasan yang disederhanakan

Asisten penulisan AI terkadang menghasilkan output yang tidak sempurna, sehingga memerlukan intervensi manusia.

Rentang fiturnya luas, tetapi beberapa fitur kurang mendalam dibandingkan dengan alat AI khusus.

Harga yang disederhanakan

Pro: $9/bulan

Sederhana: $24/bulan

Ulasan dan penilaian yang disederhanakan

G2: 4.6/5 (4.5K ulasan)

Capterra: 4.7/5 (256 ulasan)

7. Writesonic (Terbaik untuk penulisan SEO)

via Writesonic

Ketika berbicara tentang penulisan AI yang berfokus pada SEO, tidak banyak alat yang dapat menandingi Writesonic.

Asisten penulisan AI ini merupakan salah satu alternatif terbaik Microsoft Copilot untuk penulisan artikel blog SEO, dan sangat direkomendasikan oleh para profesional SEO yang pernah saya ajak bekerja sama.

Sementara beberapa alat mungkin memberikan jargon korporat seperti “memahami pemahaman yang komprehensif, siap untuk masa depan dalam skala besar,” Writesonic jauh lebih mirip manusia dalam upayanya. Dan ia bekerja dengan baik untuk format konten di luar blog.

Writesonic juga menyediakan chatbot canggih, Chatsonic, yang sangat berguna untuk mengolah gambar dan menjelajahi topik-topik tren. Platform ini juga dilengkapi dengan antarmuka yang intuitif.

Namun, jika kebutuhan penulisan Anda berbeda, Anda dapat mempertimbangkan untuk meninjau beberapa alternatif Writesonic sebagai gantinya.

Fitur terbaik Writesonic

Akses perpustakaan besar templat konten untuk berbagai jenis konten dan buat konten yang disesuaikan dengan prompt sederhana.

Sesuaikan konten yang dihasilkan dengan suara merek Anda dengan mengunggah contoh suara merek.

Verifikasi keaslian konten secara otomatis dengan pemeriksa plagiarisme bawaan (meskipun pemeriksaan tambahan disarankan)

Optimalkan alur kerja Anda dengan mengintegrasikan alat AI ini dengan platform seperti Zapier dan WordPress.

Dapatkan jawaban atas pertanyaan dan hasilkan respons kreatif melalui Chatsonic, alat AI percakapan dari Writesonic.

Berinteraksi dengan berbagai format file, termasuk gambar, PDF, situs web, dan bahkan klip audio.

Batasan Writesonic

Menavigasi rangkaian fitur yang luas dari platform ini bisa menjadi tantangan.

Kinerja dapat bervariasi karena asisten penulisan AI ini dihosting di cloud (meskipun ini bukan masalah yang berulang).

Harga Writesonic

Gratis

Chatsonic: $12

Perorangan: $16

Standar: $79

Ulasan dan penilaian Writesonic

G2: 4.7/5 (1.9K ulasan)

Capterra: 4.8/5 (2.000+ ulasan)

8. GitHub Copilot (Terbaik untuk tim pengembangan perangkat lunak)

via GitHub

Oh, bagaimana hidup seorang pengembang tanpa GitHub Copilot.

Kita sering mendengar tentang AI yang mengambil alih pekerjaan pengembang, tapi GitHub mungkin menyelamatkan pekerjaan pengembang agar tidak menjadi terlalu membosankan! (Saya dapat lelucon ini dari salah satu teman pengembang saya.)

Begini cara kerjanya: AI akan menyarankan baris kode atau bahkan fungsi lengkap saat Anda mengetik, berdasarkan konteks kode Anda dan bahasa pemrograman yang Anda gunakan.

Bayangkan memiliki mitra pemrograman yang sangat terampil yang dapat membantu Anda dengan tugas-tugas berulang, memberikan saran perbaikan, dan bahkan belajar pola pemrograman baru.

Jika Anda ingin pengembang Anda fokus pada pemecahan masalah, GitHub Copilot adalah contoh terbaik produktivitas melalui AI. Hal ini menjadikannya salah satu alternatif terbaik Microsoft Copilot untuk para pengembang.

Fitur terbaik GitHub Copilot

Hemat waktu dengan keahlian alat AI ini untuk mempercepat proses pemrograman dengan menyarankan potongan kode yang relevan.

Bekerja dengan berbagai bahasa pemrograman dan kerangka kerja.

Temukan pola pemrograman dan solusi baru berdasarkan saran cerdas.

Batasan GitHub Copilot

Waspadai kemungkinan variasi dalam kualitas dan relevansi output yang dihasilkan oleh alat AI.

Mempelajari cara menggunakan saran dari alat AI secara efektif bisa menjadi tantangan.

Harga GitHub Copilot

Gratis

Tim: $4/bulan

Enterprise: $21/bulan

Ulasan dan penilaian GitHub Copilot

G2: 4.5/5 (138 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (21 ulasan)

9. IntelliCode (Terbaik untuk saran pemrograman cerdas)

melalui Intellicode oleh Microsoft

IntelliCode adalah asisten penulisan kode berbasis AI yang menganalisis pola kode untuk memberikan saran cerdas (seperti namanya!) untuk penyelesaian kode.

Pada dasarnya, alat ini belajar dari kode Anda dan menyarankan cara terbaik untuk menyelesaikan baris kode Anda atau memformat kode Anda.

Ini adalah salah satu alternatif Microsoft Copilot yang paling unik dan memberikan nilai tambah bagi tim pengembang. Para pengembang yang saya kenal menyukai antarmuka yang bersih dan saran kode yang ditawarkannya.

Fitur terbaik IntelliCode

Dapatkan saran yang disesuaikan dengan konteks untuk mengoptimalkan kode Anda dengan mudah.

Identifikasi pola berulang dan sarankan implementasi optimal.

Sesuaikan alat AI ini dengan preferensi pemrograman Anda.

Batasan IntelliCode

Pertimbangkan pendekatan alternatif untuk basis kode yang sepenuhnya baru.

Harap diperhatikan kemungkinan ketidakakuratan dalam saran yang diberikan.

Harga IntelliCode

Gratis

Ulasan dan penilaian IntelliCode

G2: 4.5/5 (3.5K+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (1.6K+ ulasan)

10. Wipro Holmes (Terbaik untuk otomatisasi alur kerja IT)

via Wipro Holmes

Wipro Holmes adalah platform machine learning yang membantu perusahaan mengotomatisasi proses bisnis mereka dengan AI.

Namun, di sinilah alat AI ini menonjol sebagai salah satu alternatif terbaik untuk Microsoft Copilot—Wipro Holmes dapat memprediksi dan mencegah masalah sebelum terjadi.

Saya menemukan bahwa alat ini cukup handal dalam menangani masalah teknis umum, tetapi tidak selalu menjadi solusi ajaib untuk masalah non-IT. Hal ini membuatnya menjadi alat AI niche yang paling cocok untuk bisnis yang hanya membutuhkan solusi otomatisasi IT.

Fitur terbaik Wipro Holmes

Berikan pengguna lebih dari 40 solusi yang sudah dikonfigurasi sebelumnya untuk masalah umum pada desktop, laptop, dan perangkat lunak.

Jawab pertanyaan dan masalah, serta buat tiket layanan dengan asisten percakapan yang didukung AI.

Identifikasi dan atasi potensi masalah secara proaktif sebelum memengaruhi pengalaman pengguna melalui pemeliharaan prediktif.

Bebaskan staf IT untuk tugas-tugas kompleks dengan memungkinkan pengguna menyelesaikan masalah secara mandiri.

Batasan Wipro Holmes

Beberapa fitur mungkin memerlukan pengetahuan teknis dasar untuk pemanfaatan optimal.

Solusi yang sudah dikonfigurasi sebelumnya mungkin tidak mengatasi semua masalah spesifik.

Wipro Holmes berfokus terutama pada masalah IT pengguna akhir, bukan proses bisnis yang lebih luas.

Harga Wipro Holmes

Tidak Tersedia

Ulasan dan penilaian Wipro Holmes

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak Tersedia

Jangan hanya menggunakan AI, kuasai lah!

Kecerdasan buatan (AI) bukan lagi hal yang hanya ada di masa depan—saya sudah melihatnya digunakan oleh tim di berbagai industri, dan semua orang menyukainya!

Mengapa tidak? Jika digunakan dengan pelatihan yang tepat, alat-alat yang dilengkapi dengan kemampuan AI dapat membantu Anda menghemat waktu, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kolaborasi dengan tim Anda secara lebih bermakna.

Namun, dengan begitu banyak alat AI di pasaran, penting bagi Anda untuk melakukan riset dan terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan spesifik Anda. Dalam kasus saya, saya menyadari bahwa Microsoft Copilot tidak ideal untuk semua pekerjaan saya karena keterbatasannya di luar ekosistem Microsoft 365.

Saya ingin asisten AI saya membantu saya membuat konten, berkolaborasi dengan tim saya, dan mengelola tugas harian saya dengan lebih efisien. Setelah mencoba berbagai alat AI (termasuk Microsoft Copilot), saya menemukan pilihan yang sempurna—ClickUp.

Dengan ClickUp Brain, saya selalu hanya beberapa perintah saja untuk menciptakan ide dan mendiskusikannya dengan tim saya. Anda bisa mencobanya secara gratis di sini dan lihat apakah cocok untuk Anda!