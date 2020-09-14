Bagaimana Kami Membangun Kepercayaan Melalui Kepatuhan SOC 2

Keamanan dan privasi bagi semua pengguna kami adalah prioritas utama kami di ClickUp.

Kami tidak hanya bertekad untuk membantu Anda menjadi lebih produktif, tetapi juga berkomitmen untuk memastikan bahwa Anda dapat yakin bahwa pekerjaan yang Anda lakukan di platform kami selalu aman dan terlindungi.

Itulah sebabnya kami sangat antusias mengumumkan bahwa kami telah memperoleh sertifikasi audit terkemuka di industri untuk Prinsip Layanan Kepercayaan dalam Kerangka Kerja Pengendalian Organisasi Layanan (SOC 2), yang berfokus pada keamanan.

Baiklah, tapi apa artinya semua itu bagi Anda?

Inilah penjelasan mengenai Kepatuhan SOC 2, bagaimana kami mencapainya, dan apa yang kami lakukan untuk membangun tingkat kepercayaan dan keamanan tertinggi bersama orang-orang paling produktif di dunia: Anda!

Apa itu SOC 2?

Pada dasarnya, ini adalah salah satu penghargaan keamanan yang paling didambakan di bidang perangkat lunak. Penghargaan ini mencerminkan upaya tanpa henti untuk memastikan bahwa sistem, server, dan produk kami menjadi yang terdepan di industri dalam hal keamanan dan kepatuhan.

Service Organization Controls (SOC 2) adalah audit keamanan dan pernyataan kepatuhan yang dirancang khusus untuk perusahaan SaaS yang mengelola data pelanggan.

Organisasi dan pengguna akhir perlu yakin bahwa data mereka aman di tangan penyedia SaaS. Itulah sebabnya kami menjalin kemitraan erat dengan Schellman, penyedia layanan sertifikasi dan kepatuhan terkemuka, untuk melakukan audit dan verifikasi independen terhadap pengendalian organisasi dan teknologi kami. Audit yang dilakukan Schellman dilaksanakan berdasarkan kerangka kerja kepatuhan SOC 2 yang ditetapkan oleh American Institute of Certified Public Accountants ( AICPA ).

Bagaimana ClickUp berhasil memperoleh sertifikasi SOC 2 Tipe 1?

SOC 2 merupakan salah satu standar terkemuka dalam bidang keamanan SaaS. Sertifikasi ini hanya diberikan setelah melalui proses audit yang ketat dan berkala yang mencakup Lima Prinsip Kepercayaan dan Integritas AICPA:

Keamanan : melindungi dari akses yang tidak sah

Ketersediaan : memastikan sistem siap dioperasikan dan digunakan

Integritas Pemrosesan: pemrosesan sistem dilakukan secara lengkap, akurat, tepat waktu, dan telah disetujui

Kerahasiaan : informasi yang ditetapkan sebagai rahasia dilindungi sesuai dengan komitmen atau kesepakatan yang telah dibuat

Privasi: informasi pribadi dikumpulkan, digunakan, disimpan, diungkapkan, dan dimusnahkan sesuai dengan komitmen yang tercantum dalam pernyataan privasi entitas tersebut serta kriteria yang ditetapkan dalam Prinsip Privasi yang Diterima Secara Umum yang diterbitkan oleh AICPA dan CICA (Canadian Institute of Chartered Accountants)

Kerangka kerja untuk audit dan perolehan sertifikasi SOC 2 begitu komprehensif sehingga banyak lembaga keuangan, pemerintah, dan medis hanya bekerja sama dengan penyedia layanan yang telah memperoleh sertifikasi ini.

SOC 2 Tipe 1 vs. SOC 2 Tipe 2

Penting untuk diketahui bahwa laporan SOC 2 memiliki dua jenis yang berbeda: Tipe 1 dan Tipe 2.

Sertifikasi SOC 2 kami termasuk dalam kategori pertama (Tipe 1), yang berarti bahwa laporan SOC 2 dapat membuktikan bahwa platform kami dirancang dengan tepat untuk melindungi data Anda. Saat ini, ClickUp sedang berupaya memperoleh sertifikasi SOC 2 Tipe 2 dan akan membagikan kabar terbaru pada tahun depan.

Ini berarti kami menerapkan standar keamanan tertinggi untuk memastikan bahwa informasi Anda aman, rahasia, akurat, dan selalu terjaga kerahasiaannya — selain itu, kami juga melibatkan pihak ketiga independen untuk mengaudit dan memverifikasi tingkat keamanan tersebut.

Komitmen kami yang tak henti-hentinya terhadap keamanan Anda

Saat Anda menggunakan ClickUp, kami menyadari bahwa Anda telah mempercayai kami. Itulah sebabnya kami menjadikannya komitmen terhadap keamanan Anda sebagai prioritas utama kami.

Kami terus mewujudkan komitmen kami untuk mendapatkan kepercayaan Anda dengan:

Sertifikasi SOC 2 kami hanyalah tonggak terbaru dalam mewujudkan komitmen kami. Sebab pada akhirnya, kami membangun ClickUp untuk membantu Anda menyelesaikan lebih banyak pekerjaan — tanpa perlu khawatir data atau informasi Anda disalahgunakan.

