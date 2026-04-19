Cara Membuat Lembar Pelacakan Waktu di Google Sheets

🔎 Tahukah Anda? Data pelacakan waktu yang terlambat atau tidak akurat merupakan salah satu dari tiga alasan utama mengapa akurasi penggajian anjlok. Bisa dibilang, Anda pada dasarnya mempertaruhkan gaji Anda setiap kali memperkirakan waktu tanpa sistem.

Lembar kerja Google Sheets yang belum diolah mungkin terasa seperti solusi cepat, tetapi tanpa rumus dan struktur yang tepat, hal itu hanya akan menimbulkan sengketa penggajian yang mahal. Anda memerlukan sistem yang menjamin akurasi dan memberi Anda gambaran jelas tentang ke mana waktu Anda habis.

Kita akan membuat lembar pelacakan waktu di Google Sheets untuk menangani segala hal, mulai dari catatan harian hingga periode penggajian dua mingguan yang kompleks. Anda akan menemukan panduan lengkap untuk mengubah kisi kosong menjadi aset penggajian yang akurat, beserta templat untuk melakukannya dalam hitungan detik.

Dan karena spreadsheet memiliki keterbatasan, kami akan menunjukkan kepada Anda kapan tepatnya harus berhenti membuatnya dan mulai beralih ke ClickUp sebelum sistem manual Anda kewalahan akibat pertumbuhan bisnis Anda.

Apa Itu Lembar Pelacakan Waktu di Google Sheets?

Lembar pelacakan waktu di Google Sheets adalah lembar kerja yang mencatat jam kerja, menghitung total, dan mengelompokkan entri waktu berdasarkan hari, minggu, atau periode gaji. Artinya, Anda memiliki format yang dapat diulang untuk memasukkan waktu mulai dan berakhirnya pekerjaan, dan rumus-rumus tersebut akan mengurus perhitungannya untuk Anda.

Template lembar waktu Google Sheets yang umum mencakup kolom untuk tanggal, nama karyawan, proyek atau tugas, waktu mulai, waktu selesai, durasi istirahat, total jam, dan catatan. Beberapa versi juga mencakup perhitungan lembur atau penanda jam kerja yang dapat ditagih versus yang tidak dapat ditagih.

📮 Wawasan ClickUp: 92% pekerja pengetahuan menggunakan strategi manajemen waktu yang dipersonalisasi. Namun, sebagian besar alat manajemen alur kerja belum menawarkan fitur manajemen waktu atau prioritas bawaan yang kuat, yang dapat menghambat penetapan prioritas yang efektif.

Cara Membuat Lembar Pelacakan Waktu di Google Sheets

Untuk memulai, Anda hanya memerlukan akun Google dan mengunjungi sheets.google.com. Anda dapat memulai dengan lembar kerja kosong atau menduplikasi salah satu templat yang telah kami tautkan di bagian akhir panduan ini.

Ikuti tiga langkah berikut untuk membuat pelacak yang fungsional dan profesional.

Langkah 1: Buat kerangka kerja Anda

Buka lembar kerja baru dan beri nama yang jelas, seperti ‘Lembar Waktu Tim – Juni’. Prioritas utama Anda adalah membuat header yang mencakup data yang tepat. Di Baris 1, masukkan judul kolom berikut:

Tanggal: Tanggal kalender saat pekerjaan dilakukan

Nama Karyawan: Orang yang mencatat jam kerjanya

Proyek/Tugas: Nama tugas atau proyek yang spesifik

Waktu Mulai: Saat jam mulai berdetak

Waktu Selesai: Saat hari kerja berakhir

Istirahat (Jam): Total waktu yang dihabiskan untuk makan siang atau istirahat pribadi

Total Jam: Perhitungan akhir (kita akan mengotomatiskan ini selanjutnya)

Catatan: Informasi tambahan untuk manajer atau klien

melalui Google Sheets

Setelah kolom judul Anda sudah terpasang:

Pilih kolom Tanggal, lalu buka Format → Bilangan → Tanggal

Ulangi langkah yang sama untuk kolom Waktu Mulai dan Waktu Selesai, pilih Waktu

Untuk menjaga kebersihan data Anda, gunakan Validasi Data pada kolom Proyek. Ini akan membuat menu tarik-turun untuk tim Anda, yang akan menghilangkan kesalahan pengetikan. Selanjutnya:

Buka Tampilan → Bekukan → 1 Baris agar kolom judul tetap berada di bagian atas saat Anda menggulir entri

Langkah 2: Otomatiskan perhitungan Anda

Google Sheets dapat menghemat waktu Anda dari menghitung secara manual, tetapi Anda harus menggunakan trik tertentu. Untuk menghitung total jam kerja, buka kolom Jam (Sel G2) dan masukkan:

=(F2 – E2) 24*

Rumus ini mengurangkan waktu mulai dari waktu akhir dan mengubah hasilnya menjadi jam.

📌 Penting: Google Sheets menganggap waktu sebagai pecahan dari 24 jam sehari. Jika Anda tidak mengalikannya dengan 24, 8 jam Anda akan ditampilkan sebagai 0,33. Dengan mengalikannya, pecahan tersebut akan diubah menjadi angka desimal yang sesuai untuk penggajian atau penagihan.

Untuk merangkum perhitungan Anda:

Total periode: Di bagian bawah lembar kerja Anda, gunakan =SUM(G2:G13) untuk melihat total jam kerja selama bulan tersebut

Lacak lembur: Jika Anda ingin menandai hari kerja yang panjang, gunakan =MAX(G2-8, 0)

Rumus ini menghitung total jam kerja selama shift 8 jam dan mengabaikan jam kerja di bawah batas tersebut.

📖 Baca Juga: Rumus Google Sheets yang Harus Diketahui Semua Orang

Langkah 3: Perbaiki dan lindungi data Anda

Sekarang setelah lembar kerja ini berfungsi, Anda perlu membuatnya aman dari kesalahan pengguna agar tim Anda tidak secara tidak sengaja menghapus rumus.

Kunci rumus Anda: Buka Data → Lindungi lembar kerja dan rentang , pilih kolom Total Jam (misalnya, H2:H), dan atur izin sehingga hanya Anda yang dapat mengeditnya

Terapkan pemformatan bersyarat: Buka Format → Pemformatan Bersyarat untuk secara otomatis mengubah sel menjadi merah jika seseorang mencatat lebih dari 10 jam atau lupa memasukkan tanggal

Tingkatkan keterbacaan: Gunakan Format → Warna Bergantian untuk memberikan tampilan yang rapi dan profesional pada lembar kerja Anda, sehingga mudah dibaca baris demi baris

Buat tampilan filter: Buka Data → Buat filter agar setiap karyawan dapat menyaring lembar kerja berdasarkan nama mereka sendiri tanpa mengubah apa yang dilihat oleh orang lain

Siapkan untuk masa depan: Klik kanan tab di bagian bawah dan pilih Duplikat untuk setiap periode gaji atau bulan baru agar data Anda tetap teratur dan ukuran file tetap terkendali

📖 Baca Juga: Cara Memberi Kode Warna pada Sel di Google Sheets

Template Pelacakan Waktu Google Sheets Gratis

Anda tidak selalu harus membangun sistem dari awal. Template lembar waktu Google Sheets yang sudah jadi ini langsung menyediakan kerangka kerja yang solid—Anda hanya perlu membuat salinannya dan mulai mencatat jam kerja Anda.

Template lembar waktu harian

Template lembar waktu harian paling cocok untuk pekerja shift, kontraktor yang ditagih per jam, atau siapa pun yang membagi waktunya di antara beberapa proyek dalam satu hari. Template ini menggunakan satu baris per blok waktu, dengan kolom untuk tugas, waktu mulai, waktu berakhir, istirahat, total jam, dan catatan. Baris ringkasan di bagian bawah secara otomatis menghitung total harian.

Template lembar waktu mingguan

Template Lembar Waktu Mingguan adalah format klasik yang paling disukai oleh sebagian besar tim. Formatnya rapi, intuitif, dan sempurna untuk minggu kerja standar 40 jam. Setiap hari dalam seminggu memiliki barisnya sendiri. Anda memasukkan total jam harian Anda, dan lembar kerja akan menjumlahkannya menjadi total mingguan.

Beberapa versi menyertakan kolom untuk persetujuan manajer, yang menjadikan dokumen ini sebagai kartu waktu resmi untuk arsip Anda.

Template lembar waktu dua mingguan

Template lembar waktu dua mingguan sangat disukai oleh departemen SDM dan penggajian. Anda dapat melacak dua minggu penuh dalam satu halaman, termasuk kolom untuk ID Karyawan, departemen, dan atasan. Format ini sangat cocok sebagai template catatan jam kerja di Google Sheets.

🔎 Tahukah Anda? 60% organisasi di AS dan Kanada melakukan penggajian setiap dua minggu sekali, sedangkan 40% melakukannya dua kali sebulan.

Template lembar waktu bulanan

Template Lembar Waktu Bulanan berfungsi sebagai template faktur untuk pekerja lepas, konsultan, dan koordinator relawan. Template ini mencantumkan setiap hari dalam bulan sebagai baris. Anda juga dapat menambahkan kolom ‘Tagihan’ dan bidang ‘Tarif Per Jam’.

Selain sekadar melacak waktu, lembar kerja ini berfungsi sebagai ringkasan keuangan. Lembar kerja ini menghitung total penghasilan Anda untuk bulan tersebut, sehingga memudahkan Anda untuk mengetahui dengan tepat berapa yang harus Anda tagihkan pada faktur berikutnya.

Manfaat Menggunakan Google Sheets untuk Pelacakan Waktu

Karena Google Sheets kemungkinan besar sudah menjadi bagian dari alur kerja harian Anda, hal ini menghilangkan kurva pembelajaran yang biasanya terkait dengan perangkat lunak baru yang rumit. Inilah mengapa Google Sheets tetap menjadi pilihan utama bagi banyak manajer:

Aksesibilitas perangkat lunak: Manfaatkan akun Google Workspace yang sudah Anda miliki untuk menghindari biaya dan proses pengaturan aplikasi pihak ketiga yang khusus

Kolaborasi langsung: Sinkronkan perubahan secara instan sehingga beberapa anggota tim dapat mencatat jam kerja secara bersamaan tanpa membuat versi file yang berulang

Penyesuaian penuh: Sesuaikan setiap kolom dan rumus agar sesuai dengan kebutuhan proyek spesifik Anda dan hierarki ClickUp

Perlindungan audit: Periksa riwayat versi untuk melihat tepat kapan perubahan dilakukan dan pulihkan data sebelumnya jika rumus tidak berfungsi

Kontrol akses: Kelola izin berbagi untuk memberikan hak edit penuh kepada manajer sambil membatasi tampilan karyawan hanya pada data mereka sendiri

Kemudahan akses lintas platform: Perbarui catatan Anda dari mana saja menggunakan aplikasi seluler atau browser web standar di desktop Anda

Keterbatasan Pelacakan Waktu di Google Sheets

Meskipun spreadsheet merupakan titik awal yang bagus, pada akhirnya mereka akan menemui batasan. Sebelum Anda berkomitmen jangka panjang, pertimbangkan hambatan umum berikut ini:

Pencatatan manual: Catat setiap entri berdasarkan ingatan karena tidak ada timer bawaan untuk memulai atau menghentikan pencatatan saat Anda bekerja

Kerentanan data: Akurasi pelaporan Anda bisa terancam karena satu penghapusan sel yang tidak disengaja atau kesalahan rumus saja sudah bisa merusak seluruh lembar kerja

Kesenjangan kepatuhan: Harus mengejar anggota tim secara manual karena lembar kerja tersebut tidak memiliki Harus mengejar anggota tim secara manual karena lembar kerja tersebut tidak memiliki otomatisasi alur kerja untuk mengirimkan pengingat otomatis agar mereka mengisi jam kerja yang belum tercatat

Kompleksitas pelaporan: Buat rumus lanjutan seperti QUERY atau IMPORTRANGE jika Anda ingin melihat ringkasan data tingkat tinggi berdasarkan proyek atau karyawan

Alur kerja statis: Kelola persetujuan melalui email atau obrolan karena tidak ada tombol ‘Kirim’ bawaan atau cara untuk mengunci lembar kerja setelah persetujuan manajer

Isolasi alat: Berpindah-pindah antar aplikasi karena lembar kerja Anda tidak terhubung langsung dengan tugas-tugas yang sedang Anda selesaikan

🔎 Tahukah Anda? Pergantian konteks secara diam-diam menggerogoti produktivitas tim Anda. Penelitian kami menunjukkan bahwa 42% gangguan di tempat kerja berasal dari berpindah-pindah platform, mengelola email, dan berpindah-pindah antara rapat.

🔎 Tahukah Anda? Pergantian konteks secara diam-diam menggerogoti produktivitas tim Anda. Penelitian kami menunjukkan bahwa 42% gangguan di tempat kerja berasal dari berpindah-pindah platform, mengelola email, dan berpindah-pindah antara rapat.

Kapan Harus Mempertimbangkan Alternatif Pelacakan Waktu Google Sheets

Google Sheets merupakan titik awal yang andal untuk melacak jam kerja, terutama bagi pekerja lepas mandiri atau tim beranggotakan dua orang. Namun, ada titik kritis di mana spreadsheet berhenti menjadi alat bantu dan justru menjadi penghambat.

Perhatikan tanda-tanda berikut ini yang menandakan bahwa lembar kerja Anda sudah tidak memadai lagi:

Perluasan tim: Beralihlah ke alat khusus jika mengelola lebih dari lima orang menyebabkan konflik versi, penghapusan baris yang tidak disengaja, dan kekacauan format

Integrasi tugas: Beralihlah ke Beralihlah ke perangkat lunak manajemen proyek terintegrasi jika Anda bosan menyalin nama tugas secara manual ke dalam lembar kerja yang terpisah

Pelaporan yang rumit: Tingkatkan perangkat lunak Anda jika Anda menghabiskan berjam-jam berurusan dengan fungsi QUERY atau IMPORTRANGE hanya untuk melihat profitabilitas proyek dasar

Kepatuhan penggajian: Beralihlah ke platform profesional jika Anda memerlukan jejak audit yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan fitur penguncian formal untuk penggajian dan penagihan klien

Persyaratan otomatisasi: Gunakan alat yang dilengkapi dengan timer bawaan untuk menghilangkan masalah ingatan manual dan memastikan setiap detik yang dapat ditagih tercatat secara otomatis

Visibilitas alur kerja: Beralih ke dasbor real-time jika Anda perlu melihat siapa yang sedang bekerja atau proyek mana yang mendekati batas anggaran secara langsung

Bagaimana ClickUp Memudahkan Pelacakan Waktu

Jika Anda telah membuat lembar pelacakan waktu di Google Sheets dan menemui batasan yang telah kita bahas, ClickUp menangani semuanya secara native.

ClickUp adalah Ruang Kerja AI Terintegrasi yang menggabungkan manajemen proyek, dokumen, komunikasi, dan pelacakan waktu dalam satu ruang kerja. Bagi tim yang sudah tidak lagi menggunakan pencatatan manual, ClickUp menggantikan penggunaan Google Sheets dan aplikasi obrolan terpisah dengan satu sumber data yang terpercaya untuk data waktu Anda.

Catat waktu begitu pekerjaan dimulai

Lacak waktu dengan ClickUp Gunakan fitur Pelacakan Waktu ClickUp untuk melacak waktu Anda per hari, minggu, bulan, atau rentang waktu kustom apa pun

Memperlakukan pelacakan waktu sebagai tugas terpisah dapat menyebabkan celah ingatan—jam kerja yang terjadi dalam alur kerja tetapi tidak tercatat di lembar waktu Anda. ClickUp Time Tracking melacak waktu untuk tugas yang telah diselesaikan dengan mengintegrasikan timer global langsung ke dalam alur kerja Anda.

Dengan cara ini, Anda mengelola waktu melalui antarmuka yang sama yang Anda gunakan untuk mengelola proyek-proyek Anda. Hal ini memastikan bahwa setiap detik yang dapat ditagih tercatat, dialokasikan, dan terlihat secara real-time.

Lacak semuanya tanpa kehilangan waktu sedetik pun menggunakan fitur bawaan ClickUp:

Global Timer: Mulai dan hentikan waktu dari perangkat apa pun—desktop, ponsel, atau browser web—agar entri Anda tetap konsisten saat berpindah antar tugas

Entri Manual: Tambahkan waktu secara retroaktif atau buat entri berdasarkan rentang tanggal untuk mencatat pekerjaan offline yang belum dicatat waktunya

Catatan dan Label: Kategorikan entri Anda dengan deskripsi dan tag spesifik untuk menyaring dengan tepat aktivitas apa saja yang Anda lakukan selama seminggu

Tanda Tagihan: Tandai catatan tertentu sebagai tagihan dengan satu klik untuk melihat dengan tepat apa saja yang harus dimasukkan ke dalam tagihan Anda berikutnya

Saat Anda menyelesaikan tugas di ClickUp, waktu Anda sudah tercatat di sana. Anda tidak perlu khawatir tentang kesalahan ketik atau rumus yang rusak; Anda cukup beralih ke item berikutnya sementara platform menangani entri data untuk Anda.

Perkirakan dan rencanakan dengan Perkiraan Waktu ClickUp

Bagikan perkiraan waktu ClickUp di antara anggota tim untuk tugas dan subtugas

Lembar pelacakan waktu di Google Sheets bersifat murni reaktif—lembar ini memberi tahu Anda apa yang telah Anda lakukan, tetapi tidak menunjukkan apa yang sebenarnya mampu Anda lakukan. Perkiraan Waktu ClickUp menciptakan garis waktu yang jelas dan membantu Anda mengelola beban kerja tim secara efektif.

Hal ini menghilangkan ketidakpastian dalam perencanaan. Dengan membandingkan waktu aktual Anda dengan perkiraan, Anda dapat meningkatkan perkiraan untuk proyek-proyek mendatang dan memastikan tenggat waktu tetap realistis.

Rencanakan jadwal Anda dengan perkiraan waktu ClickUp yang terperinci:

Pembagian Tugas: Bagilah perkiraan waktu antara anggota tim pada tugas dan subtugas untuk melihat siapa yang memikul beban kerja paling berat

Perkiraan Akumulasi: Lihat total gabungan dari seluruh waktu yang dibutuhkan untuk sebuah proyek guna memahami gambaran besar dari peta jalan Anda

Laporan Perbandingan: Identifikasi di mana Anda meremehkan kompleksitas suatu proyek dengan melihat perbandingan ‘Aktual vs. Perkiraan’ secara berdampingan.

Menetapkan ekspektasi ini memastikan tim Anda tetap seimbang. Anda akan langsung tahu jika ada anggota tim yang kelebihan beban kerja atau jika suatu proyek berisiko terlambat diselesaikan, sehingga Anda dapat menyesuaikan strategi sebelum tenggat waktu terlewat.

Visualisasikan kinerja di Dasbor Waktu ClickUp

Visualisasikan data kompleks dengan mudah menggunakan ClickUp Dashboards

Untuk melihat seberapa banyak waktu kerja mendalam yang telah Anda peroleh kembali atau proyek mana yang menghabiskan anggaran Anda, Anda memerlukan visibilitas yang lengkap. Dasbor ClickUp mengubah entri waktu yang terpisah-pisah menjadi visual yang sederhana, memberikan Anda pusat kendali real-time untuk seluruh operasi Anda.

Visualisasikan data kompleks dan pahami pola berulang menggunakan Kartu Dasbor:

Kartu Lembar Waktu: Buat tampilan khusus untuk melihat total jam kerja yang dikelompokkan berdasarkan tanggal, individu, atau proyek guna mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang alokasi sumber daya

Kartu Perhitungan: Perkirakan tanggal penyelesaian proyek di masa depan berdasarkan kecepatan kerja saat ini, sehingga Anda dapat menetapkan ekspektasi yang lebih akurat bagi klien

Penyaringan dan Pengurutan: Kelompokkan waktu Anda berdasarkan status, prioritas, atau tag untuk menemukan hambatan yang memperlambat kemajuan Anda

💡 Tips Pro: Menghitung total jam kerja atau mencari celah waktu yang dapat ditagih dalam spreadsheet sering kali melibatkan rumus SUMIFS atau VLOOKUP yang rumit, yang bisa rusak hanya karena satu ketikan yang salah. ClickUp Brain menggantikan proses yang melelahkan ini dan menjadi lapisan percakapan di atas data Anda. Alih-alih membuat laporan dari awal, Anda cukup mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris sederhana, seperti ‘Anggota tim mana yang belum mencapai kapasitasnya minggu ini?’ dan langsung mendapatkan jawaban yang didukung data. ClickUp Brain memiliki akses berbasis kecerdasan buatan ke setiap entri waktu, Bidang Kustom ClickUp, dan status tugas di seluruh ruang kerja Anda; ia menghubungkan titik-titik yang tidak dapat dilihat oleh Google Sheets statis. Anda dapat memahami tren di baliknya dan mengembalikan jam-jam waktu kerja mendalam yang seharusnya dihabiskan untuk administrasi data manual.

Apakah Pelacak Google Sheets Anda Menghambat Produktivitas Anda?

Google Sheets adalah tempat yang sangat baik untuk membuat pelacak pertama Anda, tetapi seperti yang telah kita lihat, tempat tersebut memiliki keterbatasan. Meskipun rumus dan templat yang telah kita bahas akan membantu Anda menutupi kekurangan dalam proses Anda saat ini, hal tersebut tidak dapat memperbaiki kelemahan mendasar dari entri manual: kesalahan manusia.

Setiap menit yang Anda habiskan untuk memperbaiki rumus =SUM yang rusak adalah waktu yang seharusnya Anda gunakan untuk pekerjaan yang mengembangkan bisnis Anda. Ingat, menurut data, ketidakakuratan kecil inilah yang justru menyebabkan gaji anjlok.

ClickUp sepenuhnya menghilangkan pekerjaan manual yang membosankan. Anda mendapatkan timer bawaan yang terintegrasi langsung dalam tugas Anda, perkiraan berbasis AI yang memprediksi tenggat waktu Anda, dan dasbor otomatis yang menghitung semuanya untuk Anda—tanpa perlu menggunakan VLOOKUP.

Siap untuk berhenti mengandalkan keberuntungan dalam gaji Anda? Mulailah menggunakan ClickUp secara gratis hari ini dan jadikan pelacakan waktu Anda sebagai keunggulan kompetitif.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apakah Google Sheets memiliki fitur pelacak waktu bawaan?

Google Sheets tidak memiliki fitur stopwatch bawaan atau fitur pelacakan waktu otomatis. Anda dapat memasukkan waktu mulai dan berakhir secara manual ke dalam sel. Atau gunakan add-on Google Workspace pihak ketiga untuk menyinkronkan timer langsung dengan spreadsheet Anda. Tanpa alat eksternal ini, lembar waktu Google Sheets tetap menjadi sistem entri data manual.

Apakah beberapa karyawan dapat menggunakan templat lembar waktu Google Sheets yang sama?

Beberapa karyawan dapat menggunakan lembar waktu Google Sheets yang sama dengan memanfaatkan fitur ‘Bagikan’ yang dilengkapi izin pengedit. Namun, untuk mencegah data terhapus atau masalah privasi, praktik terbaik adalah membuat tab terpisah untuk setiap karyawan atau menggunakan Filter Tampilan. Hal ini memastikan bahwa perubahan yang dilakukan oleh satu orang tidak mengganggu tampilan atau integritas data catatan anggota tim lainnya.

Bagaimana cara memasukkan 30 menit di lembar waktu Google Sheets?

Anda harus memasukkan 30 menit ke dalam lembar waktu Google Sheets menggunakan format HH:MM dengan mengetikkan 0:30. Untuk memastikan perangkat lunak mengenali ini sebagai durasi untuk perhitungan, format sel tersebut sebagai Waktu atau Durasi di bawah menu Format. Jika Anda perlu menghitung gaji berdasarkan entri ini, Anda harus mengalikan total waktu dengan 24 untuk mengubahnya menjadi desimal.

Apakah Google Sheets cukup akurat untuk melacak jam kerja klien yang dapat ditagih?

Google Sheets secara matematis akurat untuk melacak jam kerja yang dapat ditagih selama rumus Anda disusun dengan benar dan format sel Anda konsisten. Risiko utama terhadap akurasi bukanlah perangkat lunak itu sendiri, melainkan kesalahan entri manual, penghapusan sel yang tidak disengaja, atau catatan yang terlupakan. Untuk mendukung penagihan klien yang berisiko tinggi dan jejak audit yang dapat dipertanggungjawabkan, beralihlah ke sistem otomatis seperti ClickUp untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang disebabkan oleh manusia.