Claude Code vs. Copilot: Mana yang Cocok dengan Alur Kerja Anda?

Memilih antara Claude Code dan Copilot adalah salah satu keputusan terpenting yang akan diambil tim Anda tahun ini. Penelitian menunjukkan bahwa setiap peningkatan 25% dalam adopsi AI terkait dengan penurunan stabilitas pengiriman sebesar 7,2%, yang menghabiskan waktu berjam-jam bagi tim setiap sprint.

Analisis ini mencakup kinerja masing-masing alat dalam alur kerja nyata sehingga Anda dapat memilih yang tepat untuk tim Anda. Selain itu, kami juga membahas bagaimana ClickUp menjembatani kesenjangan konteks saat menggunakan alat AI seperti ini. 🪄

Claude Code vs. GitHub Copilot Sekilas

Claude Code adalah agen pemrograman berbasis terminal dari Anthropic. Anda cukup menjelaskan tugas dalam bahasa Inggris biasa, lalu agen ini akan membaca seluruh basis kode Anda, menyusun rencana, dan menghasilkan perubahan kode yang siap digabungkan.

GitHub Copilot adalah asisten pemrograman berbasis AI dari GitHub yang terintegrasi langsung di editor kode Anda, memberikan saran baris kode dan melengkapi fungsi saat Anda mengetik.

Perbedaan utamanya terletak pada tiga hal: di mana keduanya dijalankan, bagaimana cara kerjanya, dan keunggulan masing-masing. 👀

Fitur Claude Code GitHub Copilot Antarmuka utama Antarmuka Baris Perintah (CLI) Terintegrasi dengan IDE (VS Code, JetBrains, Neovim) Jendela konteks Hingga 1 juta token dengan pengindeksan repositori penuh 32.000–128.000 token (tergantung model) Autocomplete langsung Tidak Ya Mode Agen Eksekusi otonom berbasis terminal dengan beberapa langkah Mode agen VS Code dengan loop pemulihan otomatis Perubahan pada beberapa file Rencanakan dan jalankan di seluruh repositori Dikelola oleh pengembang melalui mode agen Integrasi GitHub Perintah Git melalui terminal PR, Masalah, Tindakan, dan agen pengkodean bawaan Dukungan MCP 300+ integrasi Ekstensi ekosistem GitHub Pilihan terbaik untuk Tugas otonom yang kompleks, refaktor besar Kecepatan pengkodean harian, tim yang berfokus pada editor

🧠 Fakta Menarik: Penggunaan AI dalam pemrograman sudah menjadi hal yang umum, bukan lagi pengecualian. Sekitar 84% pengembang menggunakan atau berencana menggunakan alat AI dalam alur kerja mereka, menunjukkan bahwa pemrograman dengan AI telah beralih dari tahap eksperimental menjadi mainstream.

Apa itu Claude Code?

melalui Anthropic

Claude Code adalah alat pemrograman berbasis agen dari Anthropic yang berjalan di terminal Anda. Anda memberi perintah dalam bahasa alami, dan alat ini akan membaca repositori Anda, menganalisis arsitekturnya, serta menjalankan perubahan bertahap secara otomatis. Alat ini akan meminta persetujuan Anda sebelum melakukan commit.

Kelebihan

Eksekusi otomatis: Anda mendelegasikan tugas secara keseluruhan. Claude Code membaca repositori, menyusun rencana, melakukan perubahan pada berbagai berkas, dan menghasilkan perbandingan perubahan (diffs) untuk Anda setujui

Jendela konteks 1 juta token: Jendela ini dapat menampung seluruh lapisan otentikasi, gerbang API, skema basis data, dan rangkaian pengujian dalam satu sesi tanpa kehilangan jejak bagaimana semuanya terhubung

Tim Agen: Anda dapat menjalankan sub-agen paralel dengan jendela konteks khusus untuk mengerjakan bagian-bagian berbeda dari migrasi secara bersamaan

Kinerja SWE-bench: Mendapat skor Mendapat skor 80,86% pada SWE-bench Verified dengan Opus 4.6, yang mengukur kemampuan untuk menyelesaikan masalah GitHub yang sebenarnya secara mandiri

Dukungan MCP: Lebih dari 300 integrasi Lebih dari 300 integrasi Model Context Protocol memungkinkan pengambilan data real-time dari Slack, Sentry, Linear, PostgreSQL, dan alat lainnya selama eksekusi

Kekurangan

Tidak ada autocomplete langsung: Tidak ada saran kode secara real-time di editor Anda

Kurva pembelajaran yang lebih curam: Anda beralih dari ‘menulis kode dengan bantuan AI’ ke ‘menugaskan suatu tugas kepada Anda beralih dari ‘menulis kode dengan bantuan AI’ ke ‘menugaskan suatu tugas kepada agen pemrograman AI

Batas kuota pada paket tingkat bawah: Alur kerja yang intensif memerlukan paket tingkat yang lebih tinggi

Hanya model Claude: Anda tidak dapat beralih antara ChatGPT, Gemini, atau model lain Anda tidak dapat beralih antara ChatGPT, Gemini, atau model lain

🔍 Tahukah Anda? Sebuah studi open-source menemukan peningkatan produktivitas pengembang individu hanya sebesar 5,5%, yang menunjukkan bahwa pemrograman sehari-hari lebih kompleks daripada tugas-tugas di laboratorium.

Apa itu GitHub Copilot?

melalui GitHub

GitHub Copilot adalah asisten pemrograman berbasis AI dari GitHub yang terintegrasi langsung ke dalam editor kode Anda. Alat ini menyarankan kode saat Anda mengetik, mendukung berbagai model AI, dan terhubung langsung ke ekosistem GitHub untuk tinjauan pull request dan tugas latar belakang.

Kelebihan

Autocomplete inline: Saran real-time saat Anda mengetik yang belajar dari file dan pola pemrograman Anda saat ini

Dukungan multi-model: Beralih di antara 21 model obrolan, termasuk Claude Opus, ChatGPT, dan Gemini, untuk setiap tugas tanpa perlu meninggalkan editor Anda

Mode agen dan agen khusus: Empat agen yang dirancang khusus (Explore, Task, Code Review, Plan) ditambah agen pemrograman latar belakang yang dapat Anda gunakan untuk mengelola masalah

Integrasi ekosistem GitHub: Peninjauan PR bawaan, deskripsi commit, pemindaian kode dan perbaikan otomatis, serta integrasi Actions

Dukungan IDE yang luas: Berfungsi di VS Code, Visual Studio, JetBrains, Neovim, dan GitHub Mobile

Kekurangan

Konteks efektif yang lebih kecil: Sebagian besar konfigurasi beroperasi pada 32k–128k token, yang membatasi kemampuan penalaran pada monorepo besar

Ditujukan untuk pengembang dalam menangani tugas-tugas kompleks: Mode Agen masih memerlukan Anda untuk mengarahkan setiap siklus saat menangani pekerjaan yang melibatkan banyak file

Tidak ada skor SWE-bench mandiri: Metrik kinerja berfokus pada kecepatan, bukan penyelesaian tugas secara otonom

Batas permintaan premium: Mode agen dan fitur tinjauan kode menggunakan permintaan premium yang akan bertambah

Perbandingan Fitur Claude Code vs. GitHub Copilot

Sekarang setelah Anda mengetahui fungsi masing-masing alat, pertanyaan selanjutnya adalah di mana perbedaan tersebut benar-benar berpengaruh pada pekerjaan sehari-hari Anda. Berikut perbandingannya berdasarkan enam aspek. 🛠️

Fitur #1: Kemampuan AI dan agen

Claude Code

Didukung oleh pemrosesan berbasis agen, Claude Code membaca repositori Anda, menyusun rencana eksekusi, dan menampilkan perbedaan kode, lalu menunggu persetujuan Anda sebelum melakukan commit. Fitur Agent Teams-nya memungkinkan Anda menjalankan sub-agen secara paralel pada bagian-bagian berbeda dari tugas besar secara bersamaan.

GitHub Copilot

Mode agen Copilot di VS Code mengolah perubahan pada beberapa file, menjalankan perintah terminal, dan memperbaiki diri secara otomatis saat pengujian gagal.

Pengembang tetap terlibat dalam setiap siklus. Agen pengkodean latar belakangnya dapat ditugaskan untuk menangani masalah GitHub dan bekerja secara asinkron, serta membuat pull request setelah selesai.

🏆 Kesimpulannya: Claude Code unggul dalam penyelesaian tugas secara otonom, di mana Anda cukup menyerahkan tugas dan meninggalkannya. Copilot unggul dalam bantuan interaktif yang melibatkan pengembang secara langsung, di mana Anda tetap memegang kendali.

Fitur #2: Jendela konteks dan pemahaman kode

Claude Code

Jendela 1 juta token Claude Code memungkinkan alat ini memproses seluruh basis kode Anda bersama dengan dokumen desain dan log kesalahan dalam satu sesi. Alat ini menggunakan kompresi konteks, yaitu meringkas konteks lama untuk memberi ruang bagi informasi baru, guna mengelola sesi yang berjalan lama tanpa kehilangan alur.

GitHub Copilot

Rentang 32k-128k Copilot bekerja dengan baik untuk pemrograman tingkat file dan tingkat fungsi. Menulis fungsi baru, memperbaiki bug dalam satu file, atau membuat tes untuk sebuah modul dapat dilakukan dengan nyaman dalam rentang tersebut.

🏆 Kesimpulannya: Claude Code memiliki keunggulan struktural untuk monorepo besar dan debugging lintas layanan. Copilot lebih cocok untuk sebagian besar tugas pemrograman sehari-hari di mana Anda bekerja pada satu atau dua berkas.

Fitur #3: Perubahan pada banyak file dan skala repositori

Claude Code

Claude Code mengidentifikasi setiap file yang perlu diubah, menyusun rencana yang mempertimbangkan ketergantungan, dan menerapkan perubahan secara berurutan. Tim-tim telah menggunakan agen paralel untuk menangani bagian-bagian berbeda dari migrasi kerangka kerja secara bersamaan.

GitHub Copilot

Mode agen Copilot menjelajahi berkas-berkas dan menjalankan tes, tetapi Anda biasanya menentukan cakupan tugas dan meninjau setiap siklus. Agen pemrograman menangani tugas-tugas yang lebih spesifik saat ditugaskan sebuah masalah GitHub.

🏆 Kesimpulannya: Claude Code dirancang khusus untuk perubahan skala repositori yang memerlukan pemahaman arsitektur yang mendalam. Copilot dapat menangani pekerjaan multi-file, tetapi memerlukan lebih banyak koordinasi dari pengembang.

Fitur #4: Integrasi IDE dan pengalaman pengembang

Claude Code

Claude Code memerlukan pembukaan terminal dan deskripsi tugas dalam bahasa alami. Bagi pengembang yang sudah terbiasa menggunakan git, Docker, dan make melalui baris perintah, hal ini terasa alami.

Ekstensi VS Code menambahkan beberapa fitur ke dalam editor, tetapi kekuatan utamanya tetap ada di CLI.

GitHub Copilot

Kehadiran Copilot yang terintegrasi secara native di VS Code, Visual Studio, JetBrains, Neovim, dan GitHub Mobile membuatnya tidak terlihat dalam alur kerja yang sudah ada. Anda cukup menginstal ekstensi dan mulai mendapatkan saran. Tidak perlu mengganti editor.

🏆 Kesimpulannya: Copilot unggul dalam hal adopsi IDE yang lancar. Claude Code sangat cocok untuk pengembang backend dan terminal-native yang terbiasa mendelegasikan tugas.

Kisah pelanggan: Atrato Alat pemrograman berbasis AI dapat mempercepat implementasi, namun peluncuran produk tetap bergantung pada seberapa baik tim Anda mengelola persyaratan, serah terima, dan transparansi terkait kode.

Bagaimana ClickUp Mengatasi Kesenjangan Konteks untuk Agen Pemrograman AI

Alat pemrograman AI Anda dapat menulis kode yang bagus. Namun, ketika alat tersebut tidak memahami mengapa suatu perubahan penting—kriteria penerimaan, spesifikasi yang terkait, atau umpan balik pemangku kepentingan yang mengubah cakupan—maka alat tersebut bekerja tanpa arah yang jelas.

Ketidakcocokan antara alat pemrograman dan konteks proyek disebut Context Sprawl, dan inilah yang membuat tim menghabiskan waktu untuk menerjemahkan tiket menjadi perintah.

ClickUp menggabungkan dokumentasi, tugas, dan alur kerja pengembangan Anda ke dalam satu ruang kerja. Konteks teknik Anda berada di samping pekerjaan kode Anda, sehingga pembaruan langsung tercermin seiring perkembangan proyek.

Sekarang, mari kita bahas bagaimana ClickUp untuk Tim Perangkat Lunak mendukung alur kerja pemrograman yang sesungguhnya. 👇

Saya merasa ClickUp sangat bermanfaat karena menggabungkan berbagai fungsi ke dalam satu platform, yang memastikan bahwa semua pekerjaan dan komunikasi terpusat di satu tempat, sehingga saya mendapatkan konteks yang lengkap. Integrasi ini menyederhanakan manajemen proyek bagi saya, meningkatkan efisiensi dan kejelasan. Saya sangat menyukai fitur Brain AI, karena berfungsi sebagai agen AI yang menjalankan perintah saya, secara efektif menyelesaikan tugas-tugas atas nama saya. Aspek otomatisasi ini sangat membantu karena memperlancar alur kerja saya dan mengurangi upaya manual.

Selain itu, pengaturan awal ClickUp sangat mudah dipahami, sehingga transisi dari alat lain berjalan lancar. Saya juga menghargai bahwa ClickUp terintegrasi dengan alat lain yang saya gunakan, seperti Slack, OpenAI, dan GitHub, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang terpadu. Secara keseluruhan, karena alasan-alasan ini, saya sangat merekomendasikan ClickUp kepada orang lain.

Alat Pemrograman AI Mana yang Harus Anda Pilih?

Jika Anda ingin menyerahkan tugas yang rumit dan kembali ke hasil perbandingan yang siap ditinjau, Claude Code adalah pilihan yang tepat.

Di sisi lain, jika Anda ingin saran AI terintegrasi ke dalam editor Anda tanpa mengubah apa pun dalam alur kerja Anda, GitHub Copilot unggul dalam hal kemudahan penggunaan dan adopsi.

Namun, apa pun alat yang Anda pilih, kualitas kode bergantung pada konteks di baliknya.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apakah Anda dapat menggunakan Claude Code di dalam GitHub Copilot?

Ya. Claude Code tersedia sebagai agen pihak ketiga dalam paket Copilot Pro+ dan Enterprise, meskipun banyak tim juga mencari alternatif Claude Code untuk alur kerja yang berbeda.

Bagaimana perbandingan Cursor dengan Claude Code dan GitHub Copilot?

Cursor adalah editor kode berbasis AI (cabang dari VS Code) yang menggabungkan penyelesaian kode secara langsung dengan pengeditan multi-file yang terotomatisasi, berada di antara integrasi IDE Copilot dan kedalaman otonom Claude Code.

Model Copilot mana yang paling cocok untuk tugas pemrograman?

Untuk pemrosesan logika yang kompleks, Claude Opus dalam Copilot menawarkan kinerja yang unggul; untuk penyelesaian teks secara instan yang cepat, model berbasis GPT cenderung lebih responsif, dan Copilot memungkinkan Anda mengganti model sesuai tugas.

Ya, Copilot berjalan di IDE untuk pemrograman sehari-hari, sementara Claude Code menangani tugas-tugas terminal yang kompleks, dan penugasan pekerjaan melalui Codegen Agent di ClickUp secara otomatis memberikan konteks proyek yang lengkap kepada kedua alat tersebut.