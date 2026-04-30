Bidang Kustom berdasarkan Jenis Tugas di ClickUp: Cara Saya Membangun Pusat Pengiriman Klien yang Mengakhiri Perburuan Informasi

Mendapatkan lebih banyak pekerjaan seharusnya terasa menggembirakan. Namun, jika Anda pernah mendapatkan klien impian, menambahkan beberapa proyek lagi, dan langsung merasa cemas, Anda pasti sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.

Pengiriman klien bisa dengan cepat menjadi berantakan.

Timnya berbakat. Layanannya kuat. Pendapatan terus meningkat. Namun di balik layar, pekerjaan terasa lebih berat dari yang seharusnya. Detail proyek tersebar di obrolan teks. Dokumen tersimpan di berbagai drive dan kotak masuk. Selalu ada yang mengejar pembaruan di Slack. Tak ada yang merasa sepenuhnya yakin bahwa alat yang mereka lihat mencerminkan kenyataan.

Saya sering mendengar keluhan serupa dari para pendiri dan pemimpin operasional:

Pengetahuan proyek tersimpan di dalam pikiran orang-orang

Komunikasi secara teknis memang ada, tetapi tidak ada yang tahu di mana

Ruang kerja menjadi tempat penumpukan data alih-alih sistem

Tim berhenti mempercayai apa yang mereka lihat karena informasi yang tersedia tidak lengkap atau sudah usang

Para pemimpin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengejar pembaruan yang seharusnya mudah ditemukan

Hampir setiap percakapan dimulai dengan cara yang sama:

“Kami butuh bantuan Anda untuk memperbaiki ClickUp kami.”

Namun, inilah yang saya pelajari setelah bertahun-tahun bekerja dalam implementasi: ClickUp hampir tidak pernah menjadi masalahnya. Masalahnya biasanya terletak pada tidak adanya aturan yang jelas mengenai cara penyampaian layanan, sehingga setiap orang membuat aturan sendiri-sendiri seiring berjalannya waktu.

Itulah perubahan yang ingin diatasi oleh alur kerja ini.

Dalam artikel ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana saya menggunakan Bidang Kustom berdasarkan jenis tugas di ClickUp untuk memisahkan konteks tingkat proyek dari tindakan tingkat tugas, menjaga pengiriman klien tetap rapi, dan membangun dasbor yang benar-benar dapat saya andalkan.

Ketika Pertumbuhan Membuat Pengiriman kepada Klien Terasa Lebih Berat

Pertumbuhan mengungkap kelemahan sistem pengiriman.

Seorang pendiri baru-baru ini mengatakan hal ini kepada saya dengan cara yang terus terngiang di benak saya:

“Saya perlu membawa agensi ini ke titik di mana kami dapat berkembang secara bertanggung jawab dari 30 menjadi 40 atau 50 klien tanpa semuanya berantakan.”

Itulah tujuan sebenarnya.

Bukan ruang kerja yang lebih menarik. Bukan status yang lebih banyak. Bukan dasbor yang lebih banyak hanya demi dasbor itu sendiri.

Tujuannya adalah pertumbuhan yang bertanggung jawab.

Namun, banyak bisnis jasa menghadapi kendala yang sama:

Detail klien tersimpan di pesan lama

Ruang lingkup terdapat dalam proposal yang tidak dapat ditemukan oleh siapa pun

Dokumen proyek disimpan di Google Drive, Dropbox, atau kotak masuk seseorang

Rincian kesepakatan tersedia di HubSpot

Tugas pengiriman berada di ClickUp

Pembaruan dilakukan di Slack

Keputusan penting tersimpan dalam ingatan seseorang

Hal ini menciptakan semacam perburuan harta karun.

Ketika seseorang bertanya, “Di mana kontraknya?” atau “Apakah ini termasuk dalam lingkup?” atau “Apa yang perlu saya kerjakan minggu ini?”, jawabannya tidak boleh memerlukan lima alat, tiga obrolan Slack, dan satu krisis eksistensial kecil.

Solusinya dimulai dengan struktur yang jelas.

Tentang Saya: Arsitek Operasional dan Penggemar Produktivitas

Saya Jacqui Myslinski, seorang Arsitek Operasional yang membantu pendiri bisnis layanan B2B memahami mengapa proses pengiriman layanan kepada klien terasa lebih sulit daripada yang seharusnya.

Saya menghabiskan empat tahun mengimplementasikan ClickUp sebelum akhirnya menyadari sesuatu yang penting: untuk setiap perusahaan yang mengatakan bahwa ClickUp perlu diperbaiki, biasanya ada masalah operasional yang lebih mendasar yang harus diungkap terlebih dahulu.

Kesadaran itu benar-benar mengubah cara saya bekerja.

Saat ini, saya membantu bisnis berbasis layanan yang sudah mapan untuk mengidentifikasi masalah dalam proses pengiriman layanan kepada klien, menetapkan aturan tentang bagaimana pekerjaan seharusnya dilakukan, dan merancang sistem yang mendukung pertumbuhan tanpa mengalami kegagalan.

Saya juga seorang mantan perfeksionis, pecinta proses, dan penggemar produktivitas. Jadi ya, saya menyukai dasbor yang bagus. Tapi hanya jika data di baliknya benar-benar berguna.

Mengapa “Perbaiki ClickUp Kita” Biasanya Bukan Diagnosis yang Tepat

Ketika proses pengiriman klien mulai terasa berantakan, tim sering menyalahkan alatnya.

Saya mengerti. Jika tugas-tugas Anda sudah ketinggalan zaman, dasbor terasa tidak akurat, dan tidak ada yang mempercayai ruang kerja tersebut, tentu saja Anda tergoda untuk mengatakan bahwa alat tersebut rusak.

Namun, dalam kebanyakan kasus, alat ini menunjukkan masalah sebenarnya: cara kerja belum didefinisikan dengan cukup jelas.

Jika tidak ada aturan mengenai cara penyampaian layanan, setiap orang akan mengisi kekosongan tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Artinya:

Satu orang menyimpan konteks di komentar tugas

Yang lain menyimpannya di Slack

Orang lain menyimpannya di Google Drive

Seorang manajer melacak detail dalam spreadsheet

Pendiri tersebut masih menyimpan versi aslinya di dalam benaknya

Pada titik itu, ClickUp bukanlah masalahnya. ClickUp hanyalah tempat di mana ketidakhadiran aturan operasional menjadi terlihat.

Itulah mengapa saya tidak langsung menambahkan fitur baru. Saya mulai dengan memisahkan apa yang seharusnya berada di tingkat proyek dari apa yang seharusnya berada di tingkat tugas.

Baru mengenal Bidang Kustom berdasarkan Jenis Tugas di ClickUp?

ClickUp Custom Fields memungkinkan Anda menambahkan informasi terstruktur ke tugas, Daftar, Folder, dan Ruang. Anda dapat melacak detail seperti jenis layanan, kontak klien, fase proyek, teknologi yang digunakan, perkiraan jam kerja, tautan kontrak, atau kategori pekerjaan.

Tipe Tugas ClickUp memungkinkan Anda mendefinisikan berbagai jenis pekerjaan di dalam ruang kerja Anda. Hal ini penting karena tidak semua tugas memerlukan informasi yang sama.

Proyek klien memerlukan konteks yang menyeluruh. Tugas klien memerlukan detail pelaksanaan.

Dengan menggabungkan Bidang Kustom dan Jenis Tugas, Anda dapat menampilkan informasi yang tepat pada tingkat pekerjaan yang sesuai. Hal ini membuat ruang kerja Anda lebih rapi dan memudahkan tim untuk mengetahui di mana letak setiap hal.

Untuk alur kerja pengiriman klien saya, saya menggunakan dua Jenis Tugas utama:

Proyek klien: Tugas tingkat keterlibatan yang menyimpan konteks, tautan, ruang lingkup, peran, dan informasi klien

Tugas klien: Tugas tingkat eksekusi yang melacak pekerjaan yang perlu diselesaikan

Pemisahan itulah yang membuat seluruh sistem berfungsi.

Contoh Buruk: Ketika Setiap Tugas Memiliki Semua Bidang

Sebelum saya menunjukkan alur kerja saya, mari kita bahas apa saja yang biasanya salah.

Bayangkan sebuah ruang kerja di mana tugas induknya adalah sebuah proyek lengkap. Tugas tersebut memiliki bidang-bidang yang berguna seperti anggaran, biaya, selisih, tanggal jatuh tempo, fase, dan pemilik. Sejauh ini, tidak ada masalah.

Namun, ketika Anda membuka subtugas seperti “Review the safety management plan,” semua bidang yang sama itu masih ada di sana.

Sekarang, orang yang mengerjakan tugas tersebut harus berhenti sejenak dan berpikir:

Apakah saya perlu mengisi kolom anggaran ini?

Apakah bidang-bidang ini sesuai untuk subtugas ini?

Haruskah saya mengabaikannya?

Apakah sudah ada orang lain yang memperbarui data tersebut?

Mengapa saya melihat data tingkat proyek pada tindakan tingkat tugas?

Itulah sebabnya ruang kerja menjadi berantakan.

Orang-orang tidak mempercayai sistem karena sistem meminta informasi yang tidak seharusnya ada di sana.

Inilah mengapa saya menyukai Bidang Kustom berdasarkan jenis tugas. Tujuannya sederhana: menampilkan informasi yang dibutuhkan orang, saat mereka membutuhkannya, dan di tempat yang mereka butuhkan.

Efisiensi terletak pada kesederhanaannya.

Contoh yang buruk: Bidang Kustom yang tidak relevan muncul pada tugas yang tidak seharusnya, sehingga tidak jelas apa yang harus diperbarui oleh tim

Solusi Saya: Pisahkan Proyek Klien dari Tugas Klien

Perubahan terbesar dalam alur kerja saya adalah memisahkan konteks proyek dari tindakan di tingkat tugas.

Sebuah proyek dan sebuah tugas memiliki fungsi yang berbeda.

Sebuah proyek harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menyeluruh. Sebuah tugas harus memberi tahu seseorang apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Hal itu terdengar jelas, tetapi sebagian besar ruang kerja yang berantakan mengabaikannya.

Alur kerja pengiriman saya menggunakan dua Jenis Tugas:

Proyek klien untuk konteks tingkat keterlibatan

Tugas klien untuk pekerjaan tingkat pelaksanaan

Perbedaan itu saja sudah mengubah pengalaman bagi semua orang.

Proyek mencakup konteksnya. Tugas mencakup tindakannya.

Apa yang harus ada dalam proyek klien

Proyek klien harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya butuhkan dengan sekilas.

Untuk alur kerja pengiriman klien saya yang sebenarnya, tugas tingkat proyek mencakup bidang-bidang seperti:

Jenis layanan

Jam kerja proyek

Fase proyek

Kontak utama klien

ID ruang kerja klien

Teknologi yang digunakan klien

Folder Google Drive

Kesepakatan HubSpot

URL peta jalan, proposal, atau kontrak

Pemimpin proyek

Manajer Akun

Pimpinan Teknis

Pemilik pemetaan proses

Pemilik Manajemen Perubahan

Ini adalah informasi yang saya butuhkan sebagai manajer proyek.

Misalnya, ketika saya membantu sebuah perusahaan mengimplementasikan ClickUp, ClickUp jarang menjadi satu-satunya alat yang mereka gunakan. Saya perlu mengetahui apakah mereka menggunakan Google Workspace, produk Microsoft, Dropbox, Salesforce, HubSpot, Teams, atau Outlook.

Dulu saya sering lupa dan harus bertanya lagi. Rasanya konyol. Jadi sekarang saya mengelola stack teknologi di tingkat proyek.

Hal yang sama berlaku untuk ruang lingkup.

Jika klien meminta sesuatu yang tambahan dan saya tidak ingat apakah itu sudah termasuk, saya tidak perlu mencari-cari di email. Saya membuka proyek, mengklik tautan roadmap atau kontrak, dan mendapatkan jawabannya dalam hitungan detik.

Kolom itu menyelamatkan saya dari pencarian yang melelahkan.

Pengaturan tingkat proyek yang menampilkan stack teknologi, folder Google Drive, kesepakatan HubSpot, URL peta jalan/kontrak, dan bidang peran

Apa yang harus ada dalam tugas klien

Tugas harus berfokus pada pelaksanaan.

Sebuah tugas klien harus memberi tahu saya:

Apa yang perlu dilakukan

Siapa yang bertanggung jawab atas hal ini

Ketika tenggat waktu tiba

Apakah sudah siap untuk mulai bekerja

Kategori pekerjaan apa yang termasuk di dalamnya

Berapa lama waktu yang tersisa

Klien atau proyek mana yang didukung

Di situlah Tugas ClickUp, Bidang Kustom, dan Jenis Tugas bekerja sama.

Alih-alih membebani setiap item dengan semua bidang yang mungkin, saya menyesuaikan bidang-bidang tersebut berdasarkan jenis pekerjaan yang sedang dilakukan.

Hal ini memberikan pengalaman yang lebih rapi bagi tim. Selain itu, hal ini juga membuat ruang kerja jauh lebih mudah dikelola seiring dengan meningkatnya jumlah klien.

Bagaimana ClickUp Menjadi Indeks untuk Pekerjaan Pengiriman Klien Saya

Nilai sebenarnya dari pengaturan ini adalah ClickUp menjadi pusat referensi untuk seluruh pekerjaan lainnya.

Banyak kekacauan operasional berasal dari satu masalah sederhana: informasi memang ada, tetapi tersebar di terlalu banyak alat.

Mungkin kontrak tersimpan di alat proposal. Mungkin dokumen pendukung ada di Google Drive. Mungkin detail kesepakatan ada di HubSpot. Mungkin konteksnya tersembunyi dalam utas pesan yang tidak ingin dilihat kembali oleh siapa pun.

Daripada berpura-pura bahwa alat-alat tersebut tidak ada, saya menghubungkannya kembali ke proyek di ClickUp.

Dengan begitu, ClickUp menjadi tempat yang saya mulai.

Inilah manfaatnya:

Saya bisa langsung beralih dari proyek ke folder dokumen bersama

Saya dapat membuka kontrak sebagai sumber kebenaran tanpa perlu meminta siapa pun untuk mengirimkannya kembali

Saya dapat segera mengonfirmasi konteks kesepakatan ketika muncul pertanyaan mengenai ruang lingkup

Saya tidak perlu lagi mengganggu rekan tim dengan pesan “Di mana ini disimpan lagi?”

Saya dapat menjaga konteks proyek tetap terlihat tanpa harus menyalin semuanya secara manual

ClickUp adalah pusatnya. Ini adalah indeks untuk segala hal yang terjadi seputar pekerjaan.

Itulah perbedaan antara memiliki alat dan memiliki sistem operasi. Ketika tautan, bidang, dan standar dirancang dengan sengaja, ClickUp tidak bersaing dengan alat lain dalam tumpukan Anda. ClickUp justru mengorganisirnya.

Pusat pengiriman klien akan berfungsi optimal jika orang-orang dapat menjawab pertanyaan rutin tanpa perlu bertanya ke sana-sini.

Bagi saya, itu berarti peran, tag, dan tautan harus terlihat di tempat kerja berlangsung.

Di tingkat proyek, saya ingin segera melihat tim pengiriman:

Pemimpin proyek

Manajer Akun

Pimpinan Teknis

Pemilik pemetaan proses bisnis

Pemilik Manajemen Perubahan

Hal ini membantu saya memahami siapa yang sedang mengerjakan proyek tersebut tanpa perlu membuka lima subtugas.

Fitur ini juga mendukung otomatisasi dan agen di kemudian hari. Jika peran di tingkat proyek sudah jelas, subtugas dapat ditugaskan dengan lebih mudah berdasarkan jenis pekerjaan.

Tag membantu saya mengatur pekerjaan eksekusi saya sendiri.

Alur kerja pribadi saya mencakup sebuah tag yang saya tambahkan begitu sebuah tugas benar-benar siap untuk dikerjakan. Tag tersebut juga mengkategorikan jenis pekerjaan.

Contohnya:

Konfigurasi

Tindak lanjut klien

Persiapan rapat

Pemetaan proses

Pertanyaan yang perlu dijawab

Jika saya memiliki empat konfigurasi yang harus diselesaikan, saya dapat mengelompokkannya. Jika saya perlu mempersiapkan rapat atau menjawab pertanyaan klien, saya juga dapat mengelompokkan pekerjaan tersebut.

Hal itu mengurangi pergantian konteks dan membantu saya menjaga waktu fokus, alih-alih bolak-balik antara tugas-tugas yang tidak terkait sepanjang hari.

Jacqui mengelompokkan tugas klien berdasarkan tag tindakan di ClickUp, sehingga pekerjaan serupa seperti pengaturan konfigurasi, tindak lanjut, dan persiapan rapat dapat digabungkan menjadi satu kelompok

Tips Pro: Pastikan peran masing-masing jelas sebelum Anda mengotomatiskan penugasan. Jika sistem tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas bagian pekerjaan mana, otomatisasi hanya akan mempercepat kebingungan.

Bagaimana Dasbor Saya Menampilkan Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Minggu Ini

Dashboard yang baik tidak hanya harus terlihat mengesankan. Dashboard tersebut juga harus membantu Anda memutuskan apa yang harus dikerjakan selanjutnya.

Setelah strukturnya rapi, Dasbor ClickUp menjadi jauh lebih berguna karena data di baliknya konsisten.

Di situlah alur kerja ini benar-benar mulai memberikan manfaat bagi saya.

Pertanyaan yang selalu saya coba jawab sangat sederhana:

Apa yang sebenarnya perlu saya kerjakan minggu ini?

Untuk menjawab pertanyaan itu, saya menggunakan filter Tipe Tugas, tag, dan tampilan berbasis waktu untuk mengelompokkan pekerjaan yang sedang berjalan sesuai dengan cara saya bekerja sehari-hari.

Tampilan Dasbor yang paling sering saya gunakan

Tampilan yang paling sering saya gunakan meliputi:

Tampilan yang dikelompokkan berdasarkan klien sehingga saya dapat melihat pekerjaan dalam konteksnya

Tampilan yang dikelompokkan berdasarkan tag tindakan sehingga saya dapat mengelompokkan pekerjaan serupa secara bersamaan

Buka pelacakan tugas yang difilter untuk menampilkan hanya tugas klien

Pekerjaan yang terlambat agar saya dapat mengidentifikasi risiko sebelum menjadi masalah mendesak

Pekerjaan yang akan datang dalam dua minggu ke depan agar saya dapat merencanakan ke depan

Pekerjaan yang telah diselesaikan pada minggu ini sehingga saya dapat melihat kemajuan

Pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab oleh dasbor ini

Dashboard saya membantu saya menjawab:

Apa yang sedang terbuka saat ini?

Berapa lama waktu kerja yang masih perlu saya alokasikan minggu ini?

Apa saja yang sudah lewat batas waktu sebelum pertemuan klien saya berikutnya?

Apa saja yang harus diselesaikan dalam dua minggu ke depan?

Apa saja yang telah diselesaikan baru-baru ini?

Klien mana yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu?

Bagian terakhir itu lebih penting daripada yang orang kira.

Dashboard yang berguna tidak hanya menampilkan apa yang terlambat. Dashboard tersebut juga menampilkan pekerjaan yang telah diselesaikan, yang memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kemajuan kepada semua orang.

Cara Saya Menggunakan Bidang Rumus untuk Merencanakan Minggu Ini

Salah satu kartu dasbor favorit saya menggunakan rumus dengan Tipe Tugas klien.

Ini memberi tahu saya berapa banyak pekerjaan yang belum selesai, dikelompokkan berdasarkan klien.

Hal itu penting karena saya merencanakan minggu saya berdasarkan waktu yang sebenarnya, bukan sekadar perasaan.

Jika saya melihat bahwa seorang klien memiliki beberapa tugas yang belum selesai dengan sisa waktu kerja satu setengah jam, saya bisa menyisihkan waktu itu sebelum rapat berikutnya. Jika ada yang terlambat, saya tahu ke mana harus fokus terlebih dahulu.

Hal ini mengubah dasbor menjadi alat perencanaan, bukan sekadar alat pelaporan.

Dashboard seharusnya bukan sekadar kumpulan grafik. Dashboard seharusnya membantu Anda bertindak.

Dashboard ClickUp milik Jacqui menampilkan tugas yang belum selesai, waktu yang tersisa, pekerjaan yang terlambat, dan kepemilikan tugas dalam satu tempat untuk memudahkan perencanaan mingguan

Tips Pro: Buat kartu dasbor berdasarkan pertanyaan yang benar-benar Anda ajukan setiap minggu. Jika sebuah kartu tidak membantu Anda memutuskan langkah selanjutnya, kemungkinan besar kartu tersebut sebaiknya ditempatkan di tempat lain.

Mengapa Pengaturan Sederhana Ini Lebih Efektif Dibandingkan yang Rumit

Efisiensi dalam alur kerja ini berasal dari kesederhanaan, bukan dari penambahan fitur-fitur yang tidak perlu.

Saya suka sistem yang terperinci. Saya memang sering membuat segala sesuatunya jadi terlalu rumit. Namun, saat mempersiapkan alur kerja ini, saya terus berpikir, “Apakah ini terlalu sederhana?”

Kemudian saya menyadari bahwa kesederhanaanlah yang menjadi intinya.

Ada godaan untuk terus menambahkan lebih banyak bidang, status, pengecualian, dan aturan khusus. Namun, semakin rumit sistemnya, semakin sulit bagi tim untuk mengikutinya secara konsisten.

Pengaturan ini memastikan fokus tetap pada hal-hal yang penting:

Kolom proyek terdapat di proyek

Kolom tugas terdapat pada tugas

Tautan mengarah kembali ke sistem pendukung

Peran dan kepemilikan dapat dilihat sekilas

Dashboard menampilkan data yang rapi dan terstruktur dengan baik

Tag membantu mengelompokkan pekerjaan berdasarkan jenis tindakan

Kolom rumus mendukung perencanaan mingguan

Ketika tim Anda tahu di mana setiap hal harus diletakkan, mereka tidak perlu lagi menebak-nebak.

Dan ketika mereka tidak lagi menebak-nebak, pekerjaan berjalan lebih cepat dengan hambatan yang jauh lebih sedikit.

Poin Utama: Sistem ini berhasil karena cukup sederhana untuk dipercaya. Ruang kerja yang rumit mungkin terlihat mengesankan, tetapi ruang kerja yang jelaslah yang akan digunakan.

Cara Membuat Pusat Pengiriman Klien Anda Sendiri di ClickUp

Jika tim Anda sudah melampaui tahap “cukup kirim pesan jika Anda membutuhkan sesuatu”, inilah perubahan yang saya sarankan untuk dilakukan terlebih dahulu:

Tentukan apa yang termasuk dalam tingkat proyek. Tentukan apa yang termasuk dalam tingkat tugas. Kemudian gunakan ClickUp sebagai pusat yang menghubungkan seluruh alur kerja.

Berikut ini langkah awalnya:

Pilih satu alur kerja pengiriman klienPilih alur kerja yang paling sering menimbulkan kebingungan, pertanyaan, atau pengejaran status. Buat Tipe Tugas terpisah untuk konteks proyek dan pekerjaan pelaksanaanGunakan satu Tipe Tugas untuk proyek klien dan Tipe Tugas lain untuk tugas klien. Tentukan bidang tingkat proyekTambahkan konteks yang Anda butuhkan secara sekilas, seperti layanan, fase, kontak utama klien, teknologi yang digunakan, ID ruang kerja, tautan kontrak, folder bersama, dan kepemilikan peran. Tentukan bidang tingkat tugasPastikan tugas-tugas pelaksanaan tetap berfokus pada apa yang perlu dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, kapan tenggat waktunya, dan berapa banyak pekerjaan yang tersisa. Tambahkan tautan langsung ke alat sumber data utamaHubungkan folder Google Drive, kesepakatan HubSpot, kontrak, proposal, dan peta jalan dari tugas proyek. Gunakan tag untuk mengelompokkan pekerjaan berdasarkan jenis tindakanKelompokkan pekerjaan yang serupa agar Anda dapat menjaga waktu fokus. Buat satu kartu dasbor yang menjawab pertanyaan perencanaan mingguan yang nyataMulailah dengan pertanyaan sederhana seperti, “Apa yang perlu saya kerjakan minggu ini?” Sempurnakan hanya setelah tim mulai menggunakannyaJangan membuat setiap bidang yang mungkin Anda butuhkan suatu hari nanti. Buatlah bidang yang benar-benar digunakan dalam alur kerja Anda saat ini.

Anda tidak memerlukan pengaturan yang lebih rumit. Yang Anda butuhkan adalah pengaturan yang lebih jelas.

Dan begitu perburuan harta karun berakhir, proses penskalaan menjadi jauh lebih mudah.

Siap Mengakhiri Perburuan Pengiriman Klien?

Sistem pengiriman klien yang rapi tidak hanya memberikan ruang kerja yang teratur. Sistem ini juga memberikan tim Anda sistem yang dapat diandalkan.

Alih-alih mengejar pembaruan, mencari tautan, dan menebak-nebak cakupan, Anda dapat membuka ClickUp dan mengetahui apa yang Anda butuhkan, di mana Anda membutuhkannya, dan kapan Anda membutuhkannya.

Itulah yang dapat diwujudkan oleh Bidang Kustom berdasarkan jenis tugas.

Fitur-fitur ini membantu Anda menempatkan informasi yang tepat pada tingkat pekerjaan yang sesuai, sehingga proyek Anda tetap memiliki konteks dan tugas-tugas Anda tetap fokus pada pelaksanaan.

Jika Anda hanya mengambil satu hal dari alur kerja ini, biarlah hal itu adalah:

Alat yang Anda gunakan bukanlah masalahnya. Cara Anda bekerja lah yang harus diperbaiki terlebih dahulu.

Setelah Anda menetapkan aturannya, ClickUp menjadi jauh lebih mudah untuk dipercaya, digunakan, dan dikembangkan.

Dan jika Anda siap membangun sistem pengiriman klien yang benar-benar dapat diandalkan oleh tim Anda, mulailah dengan ClickUp.