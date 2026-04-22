10 Alternatif Olovka AI Terbaik pada Tahun 2026

👀 Tahukah Anda? Penggunaan AI oleh mahasiswa telah melonjak hingga 92%, naik dari 66% hanya setahun sebelumnya.

Namun, seiring AI menjadi hal yang umum, standar kualitas pun semakin tinggi. Tidak cukup lagi hanya menghasilkan draf cepat. Kini Anda perlu menghasilkan karya yang dikutip dengan akurat dan menghubungkan ide-ide dengan baik.

Olovka AI adalah titik awal yang populer untuk menulis esai dengan cepat. Namun, alat ini sering menemui batasan ketika pekerjaan membutuhkan kedalaman akademis. Bagi peneliti dan mahasiswa, “bot esai” umum dapat menjadi risiko. Anda tentu tidak ingin melewatkan nuansa atau mengutip dari sumber yang belum terverifikasi.

Panduan ini membahas alternatif Olovka AI terbaik untuk tahun ajaran 2026.

Sekilas tentang Alternatif Olovka AI

Berikut ini adalah perbandingan singkat antara alternatif Olovka AI terbaik, siapa yang paling cocok menggunakannya, fitur unggulan, dan harga.

Alat Pilihan terbaik untuk Fitur terbaik Harga* ClickUp Penulisan berbasis AI yang tetap terhubung dengan tugas, dokumen, dan tenggat waktu ClickUp Brain, Brain MAX, Docs, AI Notetaker, Super Agents, Automations, Clips, Notepad, Reminders Gratis selamanya; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan Notion AI Penulisan AI dalam basis pengetahuan yang fleksibel untuk catatan dan penelitian Tanya Jawab di seluruh ruang kerja, pengeditan/ringkasan langsung, pengisian otomatis basis data Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $12/bulan The Good AI Pembuatan esai akademis terstruktur dengan kerangka dan kutipan yang cepat Alur dari kerangka esai ke draf, gaya penulisan akademis, format kutipan Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $5/bulan EduWriter AI Makalah akademis yang sarat kutipan dengan dukungan anti-plagiarisme Pencantuman referensi otomatis dalam berbagai gaya, deteksi plagiarisme, ekspor makalah yang sudah diformat Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $19/bulan Samwell. ai Penulisan akademis yang didukung riset dengan dukungan sumber Pencarian sumber akademik, alur kerja penulisan esai yang terarah, pengubah gaya kutipan Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $15,32 per bulan Writeless Draf esai panjang dengan cepat dari masukan minimal Draf panjang, saran topik, tingkat kesulitan penulisan yang dapat disesuaikan Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $24,99/bulan MyEssayWriter AI Membuat kerangka esai dan draf yang lebih panjang dengan bantuan revisi dasar Pembuat kerangka, pembuat esai yang lebih lengkap, saran revisi Paket berbayar mulai dari $7,99/bulan QuillBot AI Paraphrasing, perbaikan tata bahasa, dan penulisan ulang cepat Mode parafrase, pemeriksa tata bahasa, ringkasan + pembuat kutipan Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $4,17 per bulan EssayFlow AI Penulisan akademis yang mirip manusia dengan alat deteksi dan kutipan Pemeriksaan deteksi AI, dukungan kutipan, alat anti-plagiat, penulisan multibahasa Paket berbayar mulai dari $27,98/bulan Grammarly Koreksi tata bahasa dan nada secara real-time di seluruh aplikasi Integrasi browser dan aplikasi, deteksi nada, saran kejelasan Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $30/bulan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap penyedia layanan, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah uraian terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Mengapa Memilih Alternatif Olovka AI

Olovka AI adalah asisten penulisan AI yang dirancang untuk penulisan akademis dan esai. Alat ini sangat handal dalam menghasilkan esai terstruktur dan mengelola kutipan. Namun, bagaimana jika tugas penulisan Anda melampaui lingkungan kelas?

Banyak tim harus menangani berbagai macam tugas penulisan setiap hari—mulai dari email klien dan laporan proyek hingga dokumentasi internal dan konten pemasaran. Menggunakan alat penulisan esai yang hanya memiliki satu fungsi untuk tugas-tugas ini dapat menimbulkan hambatan.

Kebutuhan yang terus-menerus untuk berpindah antara alat penulisan AI dan ruang kerja Anda yang sebenarnya menyebabkan konteks yang terpecah-pecah. Hal ini juga mendorong tim untuk mencari opsi yang lebih baik. Faktanya, hanya 23% karyawan yang benar-benar puas dengan aplikasi kerja mereka, akibat fragmentasi ini.

Berikut adalah alasan utama mengapa tim mencari alternatif Olovka AI:

Dukungan penulisan yang lebih luas: Anda membutuhkan alat yang dapat menangani email profesional, laporan, dan konten pemasaran, bukan hanya esai

Kolaborasi tim: Alat penulisan AI Anda sebaiknya terintegrasi di tempat Alat penulisan AI Anda sebaiknya terintegrasi di tempat tim Anda sudah bekerja sama

Integrasi alur kerja: Alat penulisan AI terbaik terhubung langsung ke tugas, proyek, dan dokumentasi Anda, sehingga Anda tidak perlu berpindah aplikasi

Saran yang disesuaikan dengan konteks: Anda membutuhkan kecerdasan buatan yang memahami pekerjaan Anda dan dapat menyesuaikan nada serta gayanya sesuai kebutuhan

👀 Tahukah Anda? Kata “esai” berasal dari kata kerja Prancis “essayer,” yang secara harfiah berarti “mencoba” atau “berusaha.” Michel de Montaigne menciptakan istilah ini pada abad ke-16 karena ia memandang tulisannya sebagai “upaya” untuk menyusun pikirannya.

Alternatif Olovka AI Terbaik untuk Digunakan

Setiap alat di bawah ini menawarkan keunggulan tersendiri—mulai dari penyesuaian yang lebih fleksibel, integrasi riset yang lebih kuat, hingga dukungan untuk berbagai jenis tugas penulisan.

Dimulai dengan yang terbaik:

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk penulisan berbasis AI yang terintegrasi ke seluruh alur kerja Anda)

Olovka AI dirancang untuk membantu siswa menulis esai dengan lebih cepat. Namun, begitu pekerjaan Anda melampaui satu draf, Anda mulai membutuhkan lebih dari sekadar penulis AI. Anda memerlukan catatan, penelitian, tulisan, dan tenggat waktu Anda untuk tetap terhubung.

Di situlah ClickUp, ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, unggul.

Pertama-tama, ada ClickUp Brain, AI paling kontekstual, yang mengatasi masalah klasik seperti halusinasi dan hasil kerja yang tidak konsisten.

Identifikasi dan perbaiki kesalahan AI dalam tulisan apa pun dengan ClickUp Brain

Anda dapat menggunakannya untuk:

Buat konten asli

Ubah bagian-bagian

Tingkatkan kejelasan

Ringkas materi yang padat

Terjemahkan teks

Dan masih banyak lagi

Brain juga dapat menghasilkan teks berdasarkan prompt langsung di ClickUp Docs atau bidang teks lainnya. Fitur ini juga berfungsi pada teks yang dipilih di Docs. Artinya, jika ada paragraf yang terasa kurang pas, Anda dapat mengeditnya tanpa perlu menyalin semuanya ke alat lain.

Terus sempurnakan konten Anda dengan ClickUp Brain di Docs

Selain itu, dengan ClickUp Docs, Anda dapat menyusun dan menyimpan makalah, catatan kelas, serta materi belajar di editor kolaboratif. Setelah selesai, cukup format dokumen tersebut dengan judul, sorotan, kutipan, blok kode, tombol, pembatas, dan lainnya.

Dokumen juga mendukung penyisipan dan kolaborasi langsung, sehingga Anda dapat dengan mudah mengelola penulisan mandiri, catatan bersama, dan tugas berbasis proyek.

Buat draf makalah dan catatan belajar dengan format yang fleksibel di ClickUp Docs

Di Docs dan area teks lainnya, perintah garis miring AI menampilkan bantuan penulisan AI tepat di tempat Anda bekerja. Fitur ini membantu Anda melakukan brainstorming, membuat draf, atau menyunting ulang tanpa mengganggu alur kerja Anda.

Untuk kuliah dan kelas langsung, ClickUp AI Notetaker melanjutkan di mana kebanyakan alat penulisan AI berhenti. Alat ini dapat secara otomatis bergabung dan merekam rapat di Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meet.

Setelah itu, ClickUp memberikan ringkasan, poin-poin penting, langkah selanjutnya, topik utama, daftar peserta, dan transkrip lengkap. Semuanya tersedia dalam dokumen yang Anda terima dengan tag.

Semua ini disimpan di Docs Hub, dan Anda bahkan dapat mengajukan pertanyaan AI tentang materi tersebut setelahnya. Tidak perlu lagi menonton ulang kuliah yang panjang atau mencari-cari di antara penanda waktu.

Dapatkan rekaman rapat, transkrip, dan daftar tindakan langsung di kotak masuk Anda dengan AI Notetaker dari ClickUp

ClickUp Super Agents membawa semuanya ke level yang lebih tinggi. Mereka adalah agen otonom yang dapat Anda konfigurasi untuk menangani tugas-tugas inti menggunakan konteks ruang kerja. Mereka dapat menangani tugas, memperbarui prioritas, membuat konten, dan mengelola alur kerja secara otomatis, sementara Anda tetap memiliki keputusan akhir.

Misalnya, Anda dapat menggunakan:

Agen Riset AI : Mengumpulkan dan menyusun informasi tentang topik yang ditentukan. Mengubah hasil riset mentah menjadi sesuatu yang benar-benar dapat Anda gunakan untuk menulis : Mengumpulkan dan menyusun informasi tentang topik yang ditentukan. Mengubah hasil riset mentah menjadi sesuatu yang benar-benar dapat Anda gunakan untuk menulis

Action Item Extractor Agent : Memindai catatan kuliah, transkrip, dan diskusi kelas untuk mengekstrak poin-poin tindakan. Menetapkan pemiliknya, menetapkan tanggal jatuh tempo, dan membuat tugas ClickUp yang terhubung secara otomatis : Memindai catatan kuliah, transkrip, dan diskusi kelas untuk mengekstrak poin-poin tindakan. Menetapkan pemiliknya, menetapkan tanggal jatuh tempo, dan membuat tugas ClickUp yang terhubung secara otomatis

Fitur terbaik ClickUp

Teman belajar AI : Gunakan : Gunakan ClickUp Brain MAX (pendamping AI desktop) untuk melampaui sekadar penulisan draf. Alat ini membaca silabus, catatan kuliah, dan esai lama yang Anda unggah untuk menulis dengan konteks yang tepat. Alat ini juga dapat memperbaiki gaya penulisan Anda dan membantu Anda membangun argumen yang lebih kuat untuk tugas-tugas Anda

Video penjelasan singkat : Proyek kelompok? Rekam layar Anda dengan : Proyek kelompok? Rekam layar Anda dengan ClickUp Clips untuk menjelaskan ide dan berbagi umpan balik tanpa perlu thread komentar yang panjang

Jangan pernah melewatkan tenggat waktu : Tetap teratur dengan : Tetap teratur dengan Pengingat ClickUp . Atur pemberitahuan untuk sesi belajar, tanggal ujian, dan tindak lanjut cepat agar Anda tidak pernah terlambat menyerahkan tugas

Kurangi pekerjaan manual : Atur : Atur Otomatisasi ClickUp untuk menangani pekerjaan rutin. Misalnya, otomatisasi dapat memindahkan tugas ke status “Selesai” saat Anda mengunggah makalah Anda atau mengingatkan Anda saat tenggat waktu semakin dekat

Bangun struktur : Atur kehidupan Anda dengan : Atur kehidupan Anda dengan Hierarki ClickUp (Ruang → Folder → Daftar → Tugas). Anda dapat memiliki tempat terpisah untuk setiap kelas, folder, dan tugas. Hal ini membuat pekerjaan rumah dan catatan Anda tetap berada di satu tempat

Ruang pencatatan cepat: Gunakan : Gunakan ClickUp Notepad untuk mencatat ide, draf awal, atau catatan kelas begitu ide tersebut muncul. Saat Anda siap untuk menindaklanjutinya, ubah menjadi tugas yang dapat dilacak

Kelebihan dan kekurangan ClickUp

Kelebihan:

Ruang kerja terpadu menghilangkan kerumitan penggunaan banyak alat: Penulisan, tugas, dokumen, dan obrolan berada dalam Penulisan, tugas, dokumen, dan obrolan berada dalam satu platform , sehingga Anda tidak perlu menyalin konten antar aplikasi atau kehilangan konteks

Saran AI yang memahami konteks: ClickUp Brain memahami struktur Ruang Kerja Anda, dan sarannya disesuaikan dengan pekerjaan Anda yang sebenarnya

Dapat disesuaikan dari pengguna individu hingga perusahaan: Baik Anda pengguna individu maupun tim besar, Anda akan mendapatkan kemampuan penulisan AI yang sama

Kekurangan:

Jumlah fitur yang begitu banyak dapat menjadi tantangan bagi pengguna baru yang belum terbiasa dengan platform all-in-one

Untuk memaksimalkan fitur AI canggih, Anda disarankan untuk meluangkan waktu untuk mempelajari dokumentasinya

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 11.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

ClickUp telah membuat saya menjadi orang yang jauh lebih terorganisir dalam hal ruang kerja saya sebagai mahasiswa, serta pengingat harian untuk hobi-hobi saya yang lain. Aplikasi ini juga memungkinkan penyesuaian mendalam menggunakan templat untuk membuat ruang kerja tersebut lebih personal.

📮 Wawasan ClickUp: Menunda-nunda terasa memberatkan. Faktanya, hampir setengah dari responden survei kami merasa bersalah saat tidak bekerja. Namun, seringkali masalahnya bukan pada Anda—melainkan pada pengaturan Anda. Jika catatan Anda berantakan atau Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, sulit untuk memulai. ClickUp Brain MAX membantu Anda mengambil langkah pertama yang mudah. Cukup tanyakan, “Apa yang harus saya kerjakan hari ini?” atau “Apa yang menghambat saya?” Alat ini akan menganalisis tugas-tugas Anda dan langsung memberikan jawaban yang jelas. Selain itu, Talk-to-Text membantu Anda mengutarakan pikiran secara lisan. Anda tidak perlu mengetik prompt yang sempurna atau mengirim pesan ke tiga teman berbeda. Cukup sampaikan pikiran Anda dan mulailah bekerja tanpa stres.

2. Notion AI (Pilihan terbaik untuk penulisan AI dalam basis pengetahuan yang fleksibel)

melalui Notion

Notion AI adalah asisten yang terintegrasi langsung ke dalam ruang kerja Notion. Alat ini berguna bagi mahasiswa dan peneliti yang menyimpan sejumlah besar catatan, PDF, dan transkrip kuliah di satu tempat. Tidak seperti alat obrolan mandiri, Notion AI menggunakan data spesifik di dalam halaman pribadi Anda untuk menjawab pertanyaan atau mengatur file Anda.

Alat ini menggunakan logika pencarian “di seluruh ruang kerja”. Misalnya, Anda meminta AI untuk menemukan teori tertentu yang tersembunyi di antara catatan sepanjang satu semester. Asisten tersebut akan memindai seluruh basis data Anda untuk menemukan jawaban yang tepat beserta tautan ke sumbernya.

Alat ini juga dapat mengubah daftar poin-poin yang berantakan menjadi tabel yang terstruktur. Anda juga akan menemukan data seperti “Tanggal” atau “Konsep Utama” terisi secara otomatis berdasarkan isi halaman.

Fitur terbaik Notion AI

Tanya Jawab Kontekstual di seluruh ruang kerja: Ajukan pertanyaan kepada Notion AI, dan ia akan mencari di seluruh ruang kerja Anda untuk memberikan jawaban

Buat draf dan perbaiki konten secara langsung: Sorot teks apa pun dalam dokumen dan minta AI untuk menulis ulang, memperluas, atau meringkasnya secara langsung

Isi otomatis properti basis data: Notion AI dapat mengisi kolom basis data secara otomatis berdasarkan konten halaman, sehingga mengurangi entri data manual

Kelebihan dan kekurangan Notion AI

Kelebihan:

Struktur ruang kerja yang fleksibel dapat disesuaikan dengan hampir semua kebutuhan

AI ini memahami konteks ruang kerja Anda, sehingga saran yang diberikan lebih relevan

Galeri templat yang luas membantu Anda memulai dengan lebih cepat

Kekurangan:

Fitur AI memerlukan langganan tambahan di luar paket dasar Notion

Kinerja dapat melambat pada ruang kerja yang sangat besar

Harga Notion AI

Gratis : (Uji coba terbatas Notion AI)

Plus : $12/bulan per pengguna (Uji coba terbatas Notion AI)

Bisnis : $24/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Notion AI

G2: 4,7/5 (lebih dari 11.000 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion AI?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Saya menyukai sistem blok, kemampuan untuk mengubah catatan sederhana menjadi basis data relasional yang kompleks. Saya menyukai ringkasan utas yang didukung AI, Slack Huddles, Workflow Builder, serta fitur Lists dan Canvas yang baru.

3. The Good AI (Pilihan terbaik untuk pembuatan esai akademis terstruktur)

via The Good AI

The Good AI adalah asisten penulisan yang dirancang khusus untuk esai mahasiswa. Alat ini membantu mereka yang kesulitan mengatasi masalah “halaman kosong”.

Anda dapat menggunakan alat ini untuk menghasilkan draf yang dilengkapi referensi lengkap dalam hitungan menit. Tidak seperti chatbot umum, alat ini mempertahankan nada akademis dan kutipan yang tepat sejak perintah awal.

Ketik topik esai Anda dan tentukan panjang tulisan yang diinginkan. AI akan membuat kerangka lengkap untuk Anda—mulai dari pendahuluan, isi, hingga kesimpulan.

Setelah Anda memiliki draf, sorot kalimat mana pun agar AI menulis bagian selanjutnya untuk Anda. Anda juga dapat menggunakan alat bawaan untuk memperbaiki tata bahasa dan memeriksa jejak AI. Hal ini membantu Anda menyempurnakan karya Anda sebelum menyerahkannya.

Fitur Terbaik dari The Good AI

Esai terstruktur: Buat esai lengkap dengan pendahuluan, paragraf isi, dan kesimpulan untuk topik yang Anda pilih

Mendukung berbagai jenis esai: Buat esai argumentatif, ekspositori, deskriptif, atau naratif sesuai kebutuhan

Pencantuman kutipan otomatis: Alat ini dapat menyertakan kutipan dalam format seperti APA, MLA, atau Chicago

Kelebihan dan Kekurangan The Good AI

Kelebihan:

Alat ini dengan cepat menghasilkan esai yang terstruktur, sehingga menghemat waktu pada draf awal

Fitur dukungan kutipan membantu memenuhi persyaratan format akademik

Antarmukanya yang sederhana tidak memerlukan waktu adaptasi yang lama

Kekurangan:

Alat ini terbatas pada esai akademis dan tidak cocok untuk penulisan profesional

Konten yang dihasilkan mungkin memerlukan penyuntingan yang signifikan agar sesuai dengan gaya penulisan Anda.

Alat ini tidak memiliki fitur kolaborasi untuk proyek penulisan berbasis tim

Harga AI yang Terjangkau

Gratis

Premium: $5/bulan

Peringkat dan ulasan The Good AI

G2 : Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

4. EduWriter AI (Pilihan terbaik untuk makalah akademis yang banyak menggunakan kutipan)

melalui EduWriter AI

EduWriter AI adalah asisten AI untuk mahasiswa dan peneliti yang sedang dikejar tenggat waktu. Alat ini menghasilkan makalah akademis yang sudah diformat sepenuhnya dalam waktu kurang dari 20 detik.

Tidak seperti AI pada umumnya, alat ini dirancang khusus untuk memenuhi aturan sekolah. Alat ini dilengkapi dengan penilai esai dan fitur yang membuat kutipan sesuai dengan gaya APA edisi ke-7.

Untuk memulai, cukup ketik topik Anda. Kemudian, pilih tingkat pendidikan Anda, mulai dari SMA hingga PhD. Alat ini akan membuat draf yang jelas dengan bagian pengantar, pernyataan tesis, dan ringkasan penutup.

Anda dapat mengunduh konten ini sebagai berkas Word. Berkas tersebut sudah dilengkapi dengan halaman judul, daftar pustaka, dan spasi yang tepat. Selain itu, semua sumber yang digunakan telah ditautkan ke teks Anda.

Fitur terbaik EduWriter AI

Pencantuman referensi otomatis dalam berbagai format: Buat kutipan dalam format APA, MLA, Chicago, Harvard, dan format lainnya

Deteksi plagiarisme bawaan: Periksa keaslian konten Anda sebelum dikirimkan

Integrasi penelitian: AI ini dapat mengambil informasi relevan dari sumber-sumber akademis untuk mendukung argumen Anda

Kelebihan dan kekurangan EduWriter AI

Kelebihan:

Dukungan kutipan yang kuat mengurangi pekerjaan pemformatan manual

Pemeriksaan plagiarisme memberikan ketenangan pikiran sebelum pengiriman

Integrasi penelitian membantu Anda menemukan bukti pendukung dengan cepat

Kekurangan:

Alat ini difokuskan secara eksklusif pada penulisan akademis dan tidak cocok untuk jenis konten lainnya

Kualitas hasilnya dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas topik

Anda tidak dapat menyesuaikan gaya atau nada penulisan

Harga EduWriter AI

Gratis

Premium: $19/bulan

Peringkat dan ulasan EduWriter AI

G2 : Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang EduWriter AI?

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

Pengalaman saya secara keseluruhan dengan EduWriter.ai sangat positif. Alat ini mudah digunakan, menghemat banyak waktu, dan menghasilkan konten akademis yang terstruktur dengan baik. Meskipun sesekali masih memerlukan penyuntingan, ini adalah alat yang andal yang mendukung produktivitas dan memenuhi sebagian besar kebutuhan penulisan secara efektif.

5. Samwell.ai (Pilihan terbaik untuk penulisan akademis yang didukung riset)

Mencari sumber yang kredibel untuk makalah penelitian bisa memakan waktu berjam-jam jika dilakukan secara manual. Hal ini terlalu tidak efisien, dan menyulitkan untuk membangun argumen yang kuat berdasarkan bukti.

Samwell.ai adalah asisten riset AI yang membantu dalam hal ini. Alat ini mencari sumber akademis untuk ditambahkan ke tulisan Anda. Alat ini dapat menemukan sumber, merangkum isinya, dan menyisipkan kutipan langsung ke dalam draf Anda.

Alat ini menggunakan kumpulan data dari lebih dari 20 perpustakaan akademik. Hal ini memastikan bahwa referensi Anda asli dan telah melalui proses peer-review. Dan setelah draf siap, gunakan “Power Editor” untuk menyisipkan tabel, grafik, dan referensi video kustom.

Fitur terbaik Samwell.ai

Asisten riset AI: Alat ini mencari sumber akademik yang relevan berdasarkan topik Anda. Alat ini juga menyarankan cara mengintegrasikannya

Alur kerja penulisan esai yang dipandu: Mitra logika langkah demi langkah ini membantu Anda menyempurnakan tesis dan menyusun peta jalan yang terstruktur

Pengubah gaya kutipan: Beralih antara gaya MLA, APA, Chicago, IEEE, dan gaya lainnya dengan satu klik untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Anda

Kelebihan dan kekurangan Samwell.ai

Kelebihan:

Pendekatan yang mengutamakan riset memastikan konten Anda didukung oleh sumber-sumber yang valid

Pemformatan kutipan otomatis menghemat waktu dalam membuat daftar pustaka

Ini berguna bagi mahasiswa yang baru memulai penelitian akademis

Kekurangan:

Alat ini terbatas pada penulisan akademis dan tidak cocok untuk konten bisnis atau kreatif

Kualitas sumber bergantung pada basis data yang tersedia dan mungkin tidak mencakup semua topik

Konten yang dihasilkan mungkin perlu direvisi agar sesuai dengan kebutuhan Anda

Harga Samwell.ai

Gratis

Akademik: $15,32/bulan

Peringkat dan ulasan Samwell.ai

G2 : Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Samwell.ai?

Seorang pengguna Reddit mengatakan:

Secara pribadi, saya merasa alat ini sangat berguna saat menulis makalah penelitian ilmiah.

🧠 Fakta Menarik: Asisten Pengajar AI pertama dalam sejarah, Jill Watson, sangat ahli dalam pekerjaannya. Begitu hebatnya, hingga para mahasiswanya di Georgia Tech tidak menyadari bahwa dia bukanlah manusia. Selama berbulan-bulan pada tahun 2016, dia mengelola postingan forum dan menangani pertanyaan mahasiswa dengan sempurna. “Pengungkapan” besar itu baru terjadi pada akhir semester. Ini adalah contoh klasik betapa kuatnya AI jika diberi “konteks” yang tepat.

6. Writeless (Pilihan terbaik untuk draf esai cepat dengan masukan minimal)

Terkadang, bagian tersulit dalam menulis adalah memulainya. Blokir menulis bisa membuat Anda hanya menatap halaman kosong tanpa ide. Hal ini sangat membuat stres ketika Anda memiliki tenggat waktu yang ketat.

Writeless berfokus pada kecepatan, menyusun esai dengan cepat dengan masukan pengguna yang minimal. Alat ini dirancang untuk siswa yang membutuhkan awal yang cepat dan berencana menyelesaikan pekerjaan sendiri. Cukup masukkan topik dan dapatkan draf dalam hitungan detik, tanpa pengaturan rumit yang perlu dikelola.

Fitur terbaik Writeless

Makalah panjang: Buat makalah penelitian hingga 20.000 kata (sekitar 40 halaman) dalam sekali jalan

Saran topik: Jika Anda buntu, Writeless dapat menyarankan topik atau sudut pandang yang bisa dieksplorasi

Dapat disesuaikan: Sesuaikan tingkat formalitas, gaya penulisan, dan tingkat kesulitan bacaan sesuai dengan gaya atau kebutuhan Anda

Kelebihan dan kekurangan Writeless

Kelebihan:

Alat ini menghasilkan output dengan sangat cepat bagi pengguna yang membutuhkan draf dengan cepat

Antarmuka yang sederhana ini tidak memerlukan waktu adaptasi

Berguna untuk brainstorming dan mengatasi kebuntuan menulis

Kekurangan:

Kontrol terhadap struktur, nada, atau kedalaman hasilnya terbatas

Konten yang dihasilkan sering kali memerlukan penyuntingan yang cukup banyak

Tidak ada dukungan kutipan atau pemeriksaan plagiarisme

Harga Writeless

Gratis

Bulanan: $30/bulan

Ulasan dan penilaian tanpa tulisan

G2 : Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

7. MyEssayWriter AI (Pilihan terbaik untuk membuat kerangka esai yang logis)

melalui MyEssayWriter AI

MyEssayWriter AI membantu siswa SMA dan perguruan tinggi yang tidak tahu harus mulai dari mana. Ini bukanlah alat penelitian yang rumit. Sebaliknya, alat ini mudah digunakan dan dapat membuat draf yang jelas dengan cepat.

Untuk memulai, cukup ketik topik Anda. Kemudian, pilih gaya, seperti esai “argumentatif” atau “deskriptif”. AI akan membuat pernyataan tesis dan kerangka lengkap. Anda kemudian dapat menggunakan alat “Humanizer” untuk menyesuaikan hasilnya dengan gaya penulisan Anda.

Fitur terbaik MyEssayWriter AI

Esai panjang: Buat esai panjang untuk makalah penelitian atau tugas-tugas yang memerlukan tulisan panjang

Pembuat kerangka: Mulailah dengan kerangka yang disesuaikan untuk memastikan konten mencakup semua poin yang diperlukan

Saran revisi: Alat ini menawarkan saran untuk meningkatkan kualitas konten

Kelebihan dan kekurangan MyEssayWriter AI

Kelebihan:

Alat ini mampu menangani kebutuhan konten yang lebih panjang dengan baik

Pembuat kerangka kerja memberikan kendali struktural sebelum proses pembuatan

Saran revisi membantu memperbaiki draf awal

Kekurangan:

Hasil yang lebih panjang mungkin mengandung pengulangan atau ketidakkonsistenan

Tetap memerlukan penyuntingan yang signifikan untuk pengajuan berkualitas akademis

Hanya terbatas pada format esai

Harga MyEssayWriter AI

Basic : $7,99/bulan

Pro : $14,99/bulan

Premium: $19,99/bulan

Peringkat dan ulasan MyEssayWriter AI

G2 : 4,6/5 (lebih dari 10 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang MyEssayWriter AI?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Fitur pencarian dan kutipannya menghemat banyak waktu, dan AI ini menghasilkan teks yang terstruktur dengan baik dan terdengar alami, seolah-olah itu adalah karya saya sendiri.

8. QuillBot AI (Terbaik untuk parafrase dan perbaikan tata bahasa)

melalui QuillBot AI

Anda telah menyelesaikan draf pertama, tetapi rasanya masih berantakan. Anda khawatir ada kesalahan, atau nada tulisannya belum pas. Memang, menyempurnakan draf bisa sama sulitnya dengan menulisnya.

QuillBot membantu Anda menyunting draf Anda untuk memperbaiki tata bahasa dan meningkatkan kejelasan. Alat paraphrasing ini menawarkan beberapa mode, seperti “fluency” atau “formal”. Hal ini memungkinkan Anda menyesuaikan nada dan gaya sesuai kebutuhan.

Fitur terbaik QuillBot AI

Beralih di antara 10+ mode parafrase: Pilih dari gaya seperti Standar, Lancar, Formal, atau Akademis untuk menyesuaikan tulisan Anda dengan kebutuhan Anda

Pemeriksa tata bahasa: Temukan kesalahan tata bahasa, masalah tanda baca, dan kalimat yang canggung

Penyusun ringkasan dan pembuat kutipan: Ringkas teks panjang menjadi poin-poin utama atau buat kutipan dalam format umum

Kelebihan dan kekurangan QuillBot AI

Kelebihan:

Alat ini mampu merangkum teks dengan sangat baik, dilengkapi dengan berbagai mode gaya

Pemeriksa tata bahasa menjelaskan koreksinya sehingga Anda juga bisa belajar

Ekstensi browser-nya berfungsi di berbagai situs web dan aplikasi

Kekurangan:

Alat ini tidak dirancang untuk menghasilkan konten dari awal

Paket gratis memiliki batasan jumlah kata yang mungkin membuat frustrasi bagi pengguna yang sering menggunakannya

Konten yang diparaphrase mungkin masih perlu ditinjau untuk memastikan keakuratan dan gaya penulisan

Harga QuillBot AI

Gratis

Premium : $4,17/bulan, ditagih per tahun

Paket Tim: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan QuillBot AI

G2 : 4,4/5 (lebih dari 70 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 100 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang QuillBot AI?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Ini adalah perangkat lunak yang sangat bagus dan mudah digunakan, dilengkapi dengan berbagai fitur seperti paraphrasing dan pemeriksa AI. Ekstensi aplikasi dan integrasinya juga berguna, serta tersedia opsi premium. Hampir tidak memerlukan pelatihan sama sekali.

9. EssayFlow AI (Pilihan terbaik untuk penulisan akademis yang dibantu AI dengan gaya manusiawi)

melalui EssayFlow AI

Para siswa sering khawatir bahwa tulisan yang dihasilkan AI akan terdengar kaku atau terdeteksi oleh alat pendeteksi AI. Ketakutan ini dapat membuat mereka enggan menggunakan AI, bahkan ketika mereka benar-benar membutuhkan bantuan untuk memulai.

EssayFlow AI berfokus pada konten yang terbaca secara alami dan lolos deteksi AI. Hal ini membantu siswa yang khawatir karya mereka akan ditandai sebagai konten yang dihasilkan AI. Alat ini bertujuan untuk memadukan gaya penulisan yang mirip manusia dengan kecepatan AI.

Fitur terbaik EssayFlow AI

Terjemahkan ke lebih dari 50 bahasa: Tulis dalam puluhan bahasa sambil tetap mempertahankan nada yang “seperti manusia”

Deteksi AI bawaan: Periksa konten Anda menggunakan alat deteksi AI sebelum mengirimkannya

Dukungan kutipan dan plagiarisme: Buat kutipan dan periksa plagiarisme agar konten Anda memenuhi standar integritas akademik

EssayFlow AI dan kelemahannya

Kelebihan:

Penekanan pada kesan alami dapat menghasilkan esai yang lebih mudah dibaca

Fitur deteksi AI bawaan memberikan transparansi

Dukungan kutipan membantu memenuhi persyaratan akademis

Kekurangan:

Penekanan pada upaya menghindari deteksi mungkin tidak sejalan dengan semua kebijakan institusi

Kualitas hasilnya sangat bervariasi dan memerlukan tinjauan yang cermat

Hanya terbatas pada format esai akademis

Harga EssayFlow AI

Basic : $27,98/bulan

Pro : $34,98/bulan

Tanpa Batas: $84,98/bulan

Peringkat dan ulasan EssayFlow AI

G2 : Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

10. Grammarly (Pilihan terbaik untuk koreksi tata bahasa dan gaya penulisan secara real-time di berbagai platform)

melalui Grammarly

Menulis di berbagai platform—seperti email, media sosial, dan dokumen—bisa menjadi tantangan. Kesalahan tata bahasa kecil atau nada yang tidak konsisten mudah terlewatkan, yang dapat merusak citra profesional Anda.

Grammarly adalah asisten penulisan yang banyak digunakan yang menyediakan koreksi tata bahasa, ejaan, dan tanda baca secara real-time di mana pun Anda mengetik. Kekuatannya terletak pada ketersediaannya yang luas. Singkatnya, ekstensi browser dan integrasinya memastikan dukungan yang konsisten di seluruh aplikasi Anda. Fitur pendeteksi nada bahasanya juga membantu Anda menyesuaikan tulisan Anda untuk konteks yang berbeda, mulai dari yang santai hingga formal.

Fitur terbaik Grammarly

Ekstensi browser dan integrasi: Grammarly berfungsi di berbagai browser, aplikasi desktop, dan perangkat seluler untuk dukungan penulisan yang konsisten

Deteksi dan penyesuaian nada: Alat ini menganalisis nada tulisan Anda dan menyarankan penyesuaian agar sesuai dengan audiens yang Anda tuju

Saran untuk kejelasan dan keterlibatan: Selain tata bahasa, Grammarly memberikan saran untuk membuat tulisan Anda lebih jelas dan menarik

Kelebihan dan kekurangan Grammarly

Kelebihan:

Alat ini berfungsi di mana pun Anda menulis, memberikan dukungan yang konsisten di berbagai platform

Deteksi nada membantu menyesuaikan tulisan Anda dengan konteks dan audiens yang berbeda

Penjelasan yang jelas membantu Anda belajar dan meningkatkan kemampuan menulis seiring waktu

Kekurangan:

Ini terutama merupakan alat pengeditan dengan kemampuan pembuatan konten yang terbatas

Beberapa saran mungkin tidak sesuai dengan panduan gaya atau preferensi tertentu

Beberapa fitur utama memerlukan langganan untuk akses penuh

Harga Grammarly

Gratis

Bulanan: $30 USD per anggota per bulan

Peringkat dan ulasan Grammarly

G2 : 4,7/5 (lebih dari 13.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 7.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Grammarly?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Grammarly sangat mudah digunakan dan terintegrasi dengan mulus ke browser dan alat yang saya gunakan sehari-hari. Aplikasi ini memberikan saran secara real-time mengenai tata bahasa, kejelasan, dan nada, yang membantu saya menulis dengan lebih profesional dan percaya diri. Antarmukanya rapi, dan implementasinya hanya memerlukan pengaturan minimal. Saya sangat menyukai fitur deteksi nada dan saran pengubahan kalimat, yang secara signifikan meningkatkan kualitas komunikasi.

Hentikan Berganti-ganti Aplikasi. Mulailah Menulis dengan Konteks.

Menemukan alternatif yang bagus untuk Olovka AI bukan hanya soal mencari generator teks yang lebih baik. Ini lebih tentang menemukan cara kerja yang lebih baik.

AI akan sangat efektif jika memiliki gambaran lengkap tentang pekerjaan Anda. Dengan ruang kerja terintegrasi seperti ClickUp, Anda memilikinya. Karena AI Anda berada di tempat yang sama dengan riset dan tugas Anda, AI tersebut dapat menulis dengan lebih baik. Hal ini membuat pekerjaan Anda lebih relevan dengan tujuan Anda.

Berhenti menulis sendirian. Mulailah menggunakan sistem yang memahami keseluruhan cerita Anda.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Ya, beberapa alat penulisan AI dapat digunakan langsung di dalam platform manajemen proyek. Misalnya, Anda bisa mendapatkan bantuan penulisan AI tepat di tempat Anda bekerja bersama tim. ClickUp Brain berfungsi di seluruh bagian dalam Ruang Kerja ClickUp Anda. Alat ini terhubung dengan Tugas, Dokumen, dan Obrolan ClickUp, sehingga proses penulisan dan pelaksanaan tetap terintegrasi.

Apa yang membuat alat penulisan AI aman dan andal untuk penggunaan profesional?

Pilih alat yang memiliki aturan privasi yang jelas. Cari sertifikasi keamanan terkemuka seperti SOC 2 atau ISO. Penting juga untuk mengetahui bagaimana AI tersebut dilatih. Alat yang terintegrasi ke dalam platform besar seperti ClickUp lebih aman daripada aplikasi kecil yang berdiri sendiri. ClickUp menggunakan keamanan tingkat tinggi untuk menjaga pekerjaan Anda tetap aman dan privat.

Bagaimana tim dapat memanfaatkan AI untuk meningkatkan penulisan dan komunikasi profesional?

Tim dapat menggunakan AI untuk menyusun draf pembaruan status, merangkum catatan rapat, menyesuaikan nada, dan menjaga konsistensi dokumen. Cara terbaik untuk menggunakan AI adalah dengan mengintegrasikannya langsung ke dalam pekerjaan yang sudah Anda lakukan. Anda tidak perlu menambahkan alat baru hanya untuk mengelola penulisan Anda.