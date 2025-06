10 Contoh Konten yang Dihasilkan oleh AI untuk Menginspirasi Karya Anda Sendiri

Tantangan nyata bagi pemasar: Memproduksi konten blog yang menarik, pembaruan media sosial, dan email dalam era perhatian yang semakin pendek dan overload informasi yang meningkat. Bagian tersulit? Mempertahankan kreativitas dan kualitas dengan begitu banyak tugas dan tenggat waktu yang ketat.

Alat AI menjadi sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan ini.

48% pemimpin pemasaran telah mengadopsi alat AI untuk membantu tim mereka. Jika Anda bukan salah satunya, Anda kemungkinan besar melewatkan solusi untuk menghasilkan konten yang konsisten dalam skala besar.

Mulai dari menghasilkan ide hingga mengoptimalkan untuk SEO dan bahkan mempersonalisasi penulisan Anda, AI membantu pemasar menghemat waktu, mengurangi pekerjaan berulang, dan menciptakan konten yang terhubung dengan audiens mereka.

Untuk melihat bagaimana AI mengubah permainan, mari kita jelajahi beberapa contoh konten yang dihasilkan oleh AI yang mengubah cara pemasar membuat, mengoptimalkan, dan menyajikan konten.

Apa Itu Konten yang Dihasilkan oleh AI?

Konten yang dihasilkan oleh AI merujuk pada teks, gambar, musik, atau video yang dibuat oleh sistem kecerdasan buatan sebagai respons terhadap masukan manusia (prompt).

Alat AI ini (sering didukung oleh model bahasa besar seperti GPT-4) dilatih menggunakan dataset yang sangat besar dan algoritma pembelajaran mesin. Hal ini membantu mereka memahami pola dalam bahasa, gambar, dan suara sehingga dapat menghasilkan konten berkualitas tinggi secara otomatis.

❌ Apa yang bukan konten yang dihasilkan oleh AI? Berorientasi emosi : Kurang mendalam dan nuansa emosi manusia

Benar-benar asli : AI mensintesis data yang sudah ada, bukan ide baru yang asli

Sadar budaya : Mungkin melewatkan nuansa budaya atau konteks yang penting

Tanpa kesalahan : Masih rentan terhadap kesalahan dan menghasilkan informasi yang tidak benar, terutama pada topik yang kompleks

Pengganti kreatif manusia: Konten AI berbeda dari konten manusia — ia efisien dan dapat diskalakan, tetapi seringkali kurang kreativitas dan sentuhan pribadi yang berasal dari narasi manusia

Mengapa Menggunakan AI untuk Pembuatan Konten?

Inilah alasan mengapa konten pemasaran yang dihasilkan oleh AI layak untuk diinvestasikan:

Kecepatan dan skala: Apa yang membutuhkan waktu berjam-jam atau berhari-hari bagi seorang penulis manusia, AI dapat melakukannya dalam hitungan menit. Faktanya, satu situs web berhasil mencapai Apa yang membutuhkan waktu berjam-jam atau berhari-hari bagi seorang penulis manusia, AI dapat melakukannya dalam hitungan menit. Faktanya, satu situs web berhasil mencapai 750.000 pengunjung dalam setahun dengan menerbitkan 7.000 artikel menggunakan algoritma AI dan prompt

Mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi: Dengan draf yang dihasilkan AI, penulis dapat beralih fokus dari membuat dari nol ke menyempurnakan konten, terkadang hanya dalam satu jam. Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi biaya produksi konten

Personalisasi secara massal: Menjangkau orang yang tepat dengan pesan yang tepat pada waktu yang tepat sangat penting, tetapi melakukannya secara manual hampir tidak mungkin. AI melakukannya dengan menyesuaikan konten, rekomendasi produk, dan pesan untuk setiap individu, jauh lebih cepat

Ketakutan tertinggal: 81% pemasar B2B sudah menggunakan AI. AI dapat membantu mereka mendominasi mesin pencari, meningkatkan keterlibatan media sosial, dan mengirim email yang benar-benar dibuka dan diklik

Lokalkan konten dengan mudah: AI dengan mudah menyesuaikan konten Anda untuk berbagai bahasa dan wilayah, memastikan konten tersebut disesuaikan dengan setiap pasar tanpa usaha tambahan

🚨 Perhatikan: Konten yang dihasilkan oleh AI dapat menimbulkan masalah etika dan hukum terkait hak cipta, bias, disinformasi, dan privasi data. Oleh karena itu, pengawasan yang tepat dan transparansi sangat penting.

10 Contoh Terbaik Konten yang Dihasilkan oleh AI

Mari kita lihat bagaimana AI mengubah pemasaran konten, beserta beberapa contoh bagaimana ClickUp Brain, asisten AI ClickUp, cocok untuk digunakan.

1. Artikel blog yang ditulis oleh AI

Setiap pemasar konten ingin lebih sering menekan tombol 'publish' tanpa merasa kelelahan. AI membuat hal itu mungkin. Faktanya, 31% pemasar sudah menggunakan AI untuk menyusun postingan, mengumpulkan ide, atau membuat kerangka konten. Manfaatnya? Konten lebih cepat, SEO lebih baik, dan trafik lebih banyak.

Beberapa merek yang berhasil dalam hal ini antara lain:

📌 Bankrate

Bankrate, situs web saran keuangan terkemuka, telah menggunakan AI selama beberapa waktu, terutama untuk menjawab pertanyaan umum tentang keuangan seperti “Apa itu margin kontribusi?” atau “Apa itu likuiditas keuangan?”

AI menangani hal-hal dasar, kemudian editor manusia mengambil alih untuk memeriksa fakta, menyempurnakan, dan memastikan konten akurat dan mudah dibaca. Kombinasi kecepatan dan intervensi editorial ini membantu Bankrate tetap konsisten dan dapat diandalkan.

Artikel blog Bankrate, dihasilkan dengan bantuan AI

📌 Workfellow

Workfellow, sebuah startup SaaS di bidang otomatisasi proses, membutuhkan pertumbuhan dengan sumber daya terbatas. Pada tahun 2023, mereka menggunakan AI generatif untuk menghasilkan artikel blog SEO dan halaman perbandingan produk.

Mereka memilih kata kunci dengan potensi tinggi tetapi persaingan rendah, lalu menggunakan ChatGPT untuk menyusun konten dengan cepat. Setelah itu, tim mereka menghumanisasi konten AI, memeriksa fakta, menyesuaikan nada, dan mempersiapkannya untuk dipublikasikan.

Hasilnya? Workfellow telah menerbitkan sekitar 150 artikel yang dibantu AI dan meningkatkan lalu lintas organik mereka sebesar 22 kali lipat.

Artikel blog yang dihasilkan oleh AI oleh Workfellow

🧠 Bagaimana ClickUp Brain dapat membantu Anda melakukan hal ini juga? ClickUp Brain seperti memiliki penulis konten dan asisten SEO bawaan di dalam ruang kerja ClickUp serba guna Anda. Ini adalah alat AI serbaguna dan sadar konteks yang dapat Anda gunakan untuk: Generate ide konten segar

Buat kerangka kerja terstruktur dengan H2 dan H3

Sorot judul bagian dan minta konten dengan panduan nada

Tingkatkan peringkat konten dengan meminta saran mengenai kata kunci LSI dan subtopik

2. Keterangan media sosial yang dihasilkan oleh AI

Menulis caption media sosial yang menarik setiap hari sangat melelahkan, bahkan bagi para profesional. Tidak heran 63% pemasar media sosial merasa kelelahan.

AI bekerja seperti mitra brainstorming 24/7, membantu Anda membuat konten yang sesuai merek, menarik perhatian, dan merespons tren secara real-time.

Berikut adalah beberapa contoh konten sosial yang dihasilkan oleh AI:

📌 Mastercard

Mastercard memiliki AI yang dirancang khusus yang berfungsi seperti 'radar tren,' secara terus-menerus memantau platform media sosial untuk mendeteksi tren yang sedang populer. Setiap kali topik tren sesuai dengan merek Mastercard—misalnya, hashtag viral tentang belanja lokal—AI tersebut dengan cepat membuat posting media sosial atau iklan.

Tim Mastercard hanya perlu meninjau, melakukan penyesuaian, dan mempublikasikan. Hasilnya? Mastercard dapat langsung ikut serta dalam percakapan yang relevan, menjaga konten sosialnya tetap segar dan tepat waktu.

Postingan Instagram yang dihasilkan oleh AI dari Mastercard

🧠 Bagaimana ClickUp Brain dapat membantu Anda melakukan hal ini juga? Bukan ahli menulis di pagi hari? Biarkan ClickUp Brain menangani caption media sosial Anda: Buat caption khusus platform (Instagram, LinkedIn, X, dll.)

Sesuaikan nada, panjang, dan format secara instan untuk menyesuaikan dengan audiens target dan jenis posting Anda

Ubah teks yang sudah ada agar lebih menarik, ramah, atau lebih sesuai dengan merek

Dapatkan ide hashtag dan variasi yang dapat meningkatkan jangkauan dan interaksi

Gunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan caption untuk media sosial

3. Salinan email yang didukung AI

Menulis email pemasaran yang efektif adalah seni dalam menyusun teks yang menarik dan ilmu dalam menguji apa yang mendapatkan klik.

Inilah cara perusahaan memanfaatkan AI untuk mencapai hasil tersebut:

📌 Domino’s Pizza

Domino’s ingin lebih banyak orang membuka email pemasaran mereka tanpa kehilangan suara merek yang menyenangkan dan autentik.

Mereka bermitra dengan alat AI untuk menulis subjek email. Alat tersebut menganalisis apa yang berhasil sebelumnya, mempelajari gaya penulisan Domino, dan merancang opsi baru. Setelah melakukan uji A/B, hasilnya jelas: subjek email yang ditulis oleh AI mendapatkan 26% lebih banyak pembukaan dibandingkan yang ditulis oleh manusia.

Bagi Domino’s, hal itu berarti lebih banyak orang mengklik, lebih banyak pesanan pizza, dan lebih banyak pendapatan dari promosi email.

Baris subjek email Domino’s

🧠 Bagaimana ClickUp Brain dapat membantu Anda melakukan hal ini juga? ClickUp Brain bertindak sebagai asisten email on-demand Anda. Berikut cara menggunakannya: Tulis email pemasaran atau onboarding secara lengkap

Buat variasi baris subjek untuk pengujian A/B

Ringkas konten panjang menjadi teks email yang singkat dan jelas

Terjemahkan atau lokalkan konten email untuk wilayah yang berbeda

Gunakan ClickUp Brain untuk menyusun email yang sesuai dengan merek Anda

4. Deskripsi produk yang dibuat oleh AI

Menulis deskripsi produk adalah tugas yang melelahkan, terutama saat Anda harus menulis ribuan deskripsi. Setiap deskripsi harus akurat, unik, dan ramah SEO. Tak heran perusahaan beralih ke AI untuk mengisi katalog produk mereka dengan konten yang menarik.

Berikut adalah contoh yang patut dilihat:

📌 Walmart

Walmart menggunakan AI generatif untuk meningkatkan lebih dari 850 juta daftar produk. AI tersebut mengisi detail yang hilang, menulis ulang deskripsi, dan membuat daftar produk lebih konsisten di seluruh situs web dan toko.

Hal ini membantu Walmart mencocokkan hasil pencarian dengan niat pencarian pelanggan. Jika seseorang mengetik kata kunci yang luas seperti “pesta nonton sepak bola,” sistem akan menampilkan camilan, speaker, dekorasi—apa pun yang relevan.

🧠 Bagaimana ClickUp Brain dapat membantu Anda melakukan hal ini juga? Selain menulis deskripsi produk dari awal, Anda dapat menggunakan ClickUp Brain untuk: Tulis ulang teks produk untuk kejelasan atau SEO

Buat variasi untuk pengujian A/B

Pendekkan atau perpanjang deskripsi untuk platform yang berbeda

Terjemahkan atau sesuaikan konten tersebut untuk wilayah dan audiens tertentu

Gunakan ClickUp Brain untuk menulis deskripsi produk dengan panjang berapa pun

5. Teks iklan yang dihasilkan oleh AI

Iklan teks adalah penentu keberhasilan. Beberapa kata menentukan apakah pengguna mengklik atau menggulir. AI kini dapat menulis kata-kata tersebut lebih cepat, lebih baik, dan dalam skala besar. Selain itu, Anda kini dapat menghasilkan variasi, menguji sudut pandang emosional, dan mengoptimalkan secara real-time untuk Google, Facebook, dan iklan display.

Inilah cara salinan iklan yang ditulis oleh AI menghasilkan hasil nyata:

📌 JPMorgan Chase

JPMorgan Chase bermitra dengan platform AI copy untuk menguji teks iklan yang dihasilkan AI melawan versi yang ditulis oleh manusia.

Dalam satu uji coba untuk iklan pinjaman ekuitas rumah, versi AI—“It’s true — you can unlock cash from the equity in your home”—menghasilkan 88% lebih banyak leads daripada versi yang ditulis oleh manusia.

Dalam kampanye yang lebih luas, judul dan ajakan bertindak (CTA) yang dihasilkan oleh AI menghasilkan tingkat klik hingga 450% lebih tinggi. AI juga bereksperimen dengan nada, emosi, dan pemilihan kata untuk mengoptimalkan kinerja.

📌 Klarna

Klarna, merek FinTech yang menawarkan layanan beli sekarang, bayar nanti, telah mengembangkan alat AI internal bernama Copy Assistant, yang menulis sekitar 80% dari semua konten pemasaran. Hal ini mencakup judul iklan, caption media sosial, kampanye email, dan deskripsi produk.

AI ini juga dengan cepat menangani tugas-tugas penulisan yang berulang, mematuhi nada merek Klarna, dan membebaskan tim untuk fokus pada strategi pemasaran dan penyuntingan akhir.

Perubahan ini memungkinkan Klarna untuk menjalankan lebih banyak kampanye sambil menghemat biaya. Pada kuartal pertama 2024 saja, mereka berhasil mengurangi biaya pemasaran sebesar 11%, dan konten yang didukung AI dikontribusikan sebesar 37% dari penghematan tersebut.

🧠 Bagaimana ClickUp Brain dapat membantu Anda melakukan hal ini juga? Ketika Anda perlu membuat teks iklan yang menarik, biarkan ClickUp Brain menjadi laboratorium penulisan Anda. Ia dapat membantu Anda: Buat variasi teks iklan untuk Google, Facebook, LinkedIn, dan platform lainnya.

Ubah teks iklan untuk nada dan segmen audiens yang berbeda (misalnya, Gen Z, ramah lingkungan)

Lokalkan atau terjemahkan teks iklan untuk pasar yang berbeda

6. Naskah video yang ditulis oleh AI

Video menarik perhatian, tapi menulis skripnya? Di situlah kebanyakan tim terjebak.

Dengan AI, bisnis dapat memasukkan beberapa poin kunci dan menerima skrip lengkap, garis besar adegan, atau dialog yang terdengar seperti manusia.

Satu dari lima pembuat konten di Amerika Serikat sudah menggunakan AI untuk menulis atau mengedit konten video.

Berikut adalah beberapa contoh di mana AI berperan sebagai penulis skenario:

📌 Mint Mobile (Ryan Reynolds)

Ryan Reynolds ingin menguji seberapa baik AI, jadi dia membiarkan ChatGPT menulis iklan Mint Mobile.

Prompt: Tulis skrip iklan untuk Mint Mobile dengan suara Ryan Reynolds. Sertakan sebuah lelucon, kata kasar, dan sebutkan promo liburan.

ChatGPT berhasil. Naskahnya lucu, sesuai merek, dan mengejutkan akurat. Ryan bahkan menyebutnya “sedikit menakutkan” seberapa dekat naskah AI itu dengan gaya bicaranya yang biasa. Dia akhirnya membacakan naskah yang ditulis AI di depan kamera, dan itu menjadi iklan sebenarnya.

📌 Serpstat

Serpstat, platform SEO all-in-one, membutuhkan cara yang lebih cepat dan skalabel untuk mengintegrasikan pengguna baru. Mereka bertujuan untuk membuat video singkat dan jelas yang memandu pengguna melalui produk tanpa mengandalkan panduan manual yang memakan waktu atau dokumen yang panjang.

Alih-alih menulis skrip dari awal, tim memberikan ChatGPT poin-poin kunci tentang fitur, manfaat, dan apa yang perlu dilakukan pengguna terlebih dahulu. ChatGPT menghasilkan skrip video lengkap dalam hitungan menit, ditulis dengan nada yang jelas dan ramah pengguna.

Naskah video yang dihasilkan oleh AI menggunakan ChatGPT

🧠 Bagaimana ClickUp Brain dapat membantu Anda melakukan hal ini juga? ClickUp Brain membantu Anda membuat skrip video langsung di ruang kerja Anda. Anda dapat meminta ClickUp Brain untuk: Buat skrip video promosi lengkap, video penjelasan, sketsa pendek untuk TikTok, dan Reels dengan narasi suara dan petunjuk visual

Rangkum pengantar webinar atau demo, termasuk hook, poin utama, dan transisi

Brainstorming skenario storyboard untuk iklan atau promosi

Gunakan ClickUp Brain untuk menyusun skrip, sketsa pendek, dan aset konten video lainnya

7. Chatbot yang didukung AI & respons dukungan pelanggan

Chatbot yang didukung AI saat ini cerdas, cepat, dan mengejutkan mirip manusia. Mereka membantu bisnis menjawab pertanyaan, menyelesaikan masalah, dan mendukung pelanggan 24/7—tanpa membuat tim dukungan kelelahan.

Berikut adalah contoh yang menonjol:

📌 Intercom’s Fin

Intercom’s Fin adalah chatbot AI (ditenagai oleh GPT-4) yang menggunakan artikel pusat bantuan, FAQ, dan konten dukungan sebelumnya untuk menjawab pertanyaan pelanggan secara instan melalui chat, email, dan saluran media sosial.

AI juga dapat mengambil tindakan atas nama pelanggan, menyesuaikan diri dengan kebutuhan mereka secara real-time.

Dan jika pertanyaan terlalu kompleks, Fin akan meneruskannya ke agen manusia tanpa mengganggu percakapan.

melalui Intercom

Bagaimana Memanfaatkan AI untuk Pembuatan Konten?

Kami mendengarkan Anda. Contoh-contohnya luar biasa. Namun, pertanyaan sebenarnya yang Anda miliki adalah: Bagaimana AI dapat digunakan dalam penciptaan konten secara praktis dan efektif?

Berikut ini adalah panduan empat langkah sederhana untuk memulai:

Langkah 1: Pilih alat AI yang tepat

Dengan banyaknya alat pembuat konten AI yang tersedia, konten pemasaran yang dihasilkan AI bukanlah hal yang besar—hampir semua alat dapat melakukannya. Namun, alat mana yang membantu Anda membuat konten yang lebih baik dan lebih cepat tanpa memperumit alur kerja Anda?

Itu adalah ClickUp Brain.

✨ Brain adalah asisten AI yang memahami konteks Anda, membantu Anda merencanakan, menulis, mengedit, dan mengelola konten, langsung di dalam ruang kerja ClickUp Anda. Ia menghubungkan dokumen, tugas, orang, dan alat Anda, sehingga semuanya terjadi dalam konteks, tepat di tempat di mana pekerjaan Anda sudah ada.

Bagian terbaiknya? Ini menggabungkan kekuatan semua model LLM terkemuka—dari GPT terbaru hingga model Claude dan Gemini terbaru—dalam satu platform.

Gunakan model yang lebih ringan seperti o3-mini dan Gemini Flash untuk pembuatan konten cepat dan respons yang lebih cepat, dan beralih ke model yang lebih powerful (GPT-4o, Claude 3.7) untuk tugas-tugas penulisan dan penalaran yang kompleks untuk hasil yang lebih baik.

Hentikan pembayaran untuk berbagai alat AI saat Anda dapat mengakses semuanya dalam satu platform—ClickUp Brain

Anda dapat meminta ClickUp Brain untuk:

Generate ide: Dapatkan topik blog, kerangka, dan sudut pandang dalam hitungan detik

Tulis dengan lebih cerdas: Buat draf konten langsung di Buat draf konten langsung di ClickUp Tasks atau Docs, ubah nada, perbaiki bahasa, dan dapatkan variasi multiple dalam hitungan detik

Gunakan konteks nyata: Ambil wawasan dari dokumen atau catatan rapat yang ada di ruang kerja ClickUp Anda untuk menginformasikan konten dan meningkatkan nilainya

Tetap terorganisir: Buat dan tugaskan tugas penulisan dengan ringkasan yang dihasilkan oleh AI

Edit secara instan: Perbaiki tata bahasa, ejaan, dan nada suara secara langsung sesuai dengan pedoman merek dan persyaratan

Bekerja lebih cepat: Buat balasan otomatis di Buat balasan otomatis di ClickUp Chat , templat, dan blok konten di ClickUp Docs

Apapun kasus penggunaan AI generatif Anda, Brain dapat membantu Anda.

Seorang pengguna Reddit setuju:

Saya menggunakannya setiap hari untuk memulai pekerjaan. Perlu menulis blog? Mulailah dengan Brain. Perlu membuat matriks keterampilan untuk meningkatkan pengetahuan Anda? Mulailah dengan Brain. Perlu membuat templat email untuk menjangkau klien? Mulailah dengan Brain! Ini benar-benar bagus untuk membantu Anda memulai proyek atau sekadar membuat draf awal konten.

Selain itu, ClickUp Brain dirancang untuk tim dan kreator individu.

📌 Contoh: 🧑‍💼 Manajer pemasaran dapat menggunakannya untuk merangkum ringkasan blog dan membagikannya secara instan kepada penulis lepas

✍️ Tim konten dapat menghasilkan caption media sosial dari tautan blog di dalam komentar tugas

🔍 Spesialis SEO dapat mengedit paragraf dengan kata kunci target langsung di draf utama blog

📮ClickUp Insight: 37% responden kami menggunakan AI untuk pembuatan konten, termasuk penulisan, penyuntingan, dan email. * Namun, proses ini biasanya melibatkan perpindahan antara berbagai alat, seperti alat pembuat konten dan ruang kerja Anda. Dengan ClickUp, Anda mendapatkan bantuan penulisan yang didukung AI di seluruh ruang kerja, termasuk email, komentar, obrolan, Dokumen, dan lainnya—sambil tetap mempertahankan konteks dari seluruh ruang kerja Anda.

Langkah 2: Berikan petunjuk yang jelas

Prompt penulisan AI yang lemah menghasilkan konten yang hambar dan tidak jelas. Prompt yang jelas dan rinci menghasilkan konten yang terfokus, berguna, dan sesuai dengan tujuan Anda.

📌 Contoh:

❌ Tuliskan sebuah artikel blog tentang produktivitas. ✅ Tulis artikel blog berisikan 600 kata untuk manajer tim jarak jauh tentang lima tips produktivitas menggunakan ClickUp Brain. Gunakan nada yang ramah dan praktis, serta sertakan contoh nyata

Lihat perbedaannya sendiri:

⭐ Beberapa tips untuk menulis prompt yang lebih baik: Jelaskan secara spesifik: Sertakan detail seperti target audiens, nada, format, panjang, dan sudut pandang

Berikan arahan gaya: Alih-alih mengatakan, “Buatlah menarik,” katakan, “Buatlah bagian pembuka terdengar seperti postingan LinkedIn singkat dengan hook”

Gunakan konteks ClickUp: Sebutkan tugas, dokumen, atau komentar spesifik. Contoh: “Ringkas catatan rapat dari dokumen ‘Q2 Content Planning’ dan ubah menjadi outline blog.”

Uji dan sesuaikan: Revisi prompt Anda jika diperlukan. Anggaplah sebagai percakapan, bukan perintah sekali pakai

Berikut ini adalah kursus singkat 3 menit tentang prompt engineering yang bisa berguna:

Menulis prompt AI yang efektif bisa tidak konsisten—seseorang mendapatkan hasil yang bagus, sementara yang lain tidak, yang mengakibatkan pemborosan waktu, percobaan dan kesalahan, serta konten yang tidak merata.

Dengan ClickUp Docs, Anda dapat membuat perpustakaan prompt bersama untuk menyimpan dan mengorganisir semua prompt terbaik Anda. Kemudian, susun perpustakaan tersebut berdasarkan jenis konten (blog, posting media sosial, email), kasus penggunaan (SEO, outline, salinan produk), atau nada dan audiens.

Buat dan atur prompt di ClickUp Docs untuk menghasilkan konten AI yang konsisten

Selain itu, tim Anda dapat mengedit atau memperbaiki prompt secara real-time, sehingga perpustakaan konten terus berkembang seiring tim Anda belajar apa yang efektif. Selain itu, tinggalkan komentar atau catatan di samping prompt untuk menjelaskan kapan dan mengapa prompt tersebut bekerja dengan baik.

Seorang pengguna Reddit menyukai kombinasi Brain-Docs (dan ada alasan bagus untuk itu!) 🤩

ClickUp Brain benar-benar menghemat banyak waktu bolak-balik. Saya tahu ada alat AI dengan tier gratis yang cukup efisien, tapi berpindah-pindah tab terus-menerus sangat melelahkan. Dan jujur saja, saat saya sedang fokus bekerja, ini adalah hal terakhir yang ingin saya lakukan. Saya terutama menggunakan AI untuk menulis karena saya bekerja di industri konten. AI ini juga mengedit apa yang saya tulis (luar biasa!). Hal lain yang sangat membantu saya adalah Docs. Saya suka opsi formatnya, terutama banner-nya. Imut banget!

💡 Tips Pro: Gunakan templat prompt AI untuk menghemat waktu dan menstandarkan proses pembuatan konten AI Anda.

Langkah 3: Edit dan optimalkan konten

Setelah ClickUp Brain menyediakan draf pertama, Anda perlu mengedit konten AI untuk:

Bersihkan bagian yang tidak perlu: Hapus pengulangan dan isi yang tidak penting, dan pastikan struktur tetap rapi dan terfokus

Tambahkan keahlian Anda: Sertakan contoh nyata, data, dan studi kasus yang tidak dapat dihasilkan oleh AI

Sesuaikan nada merek Anda: Refleksikan suara unik Anda, baik santai maupun profesional

Periksa dan verifikasi: Pastikan klaim, statistik, dan contoh—AI mungkin menggunakan tempat penanda atau perkiraan

Perbaiki dengan alat terpercaya: Lakukan pengecekan plagiarisme, alat keterbacaan, dan daftar periksa SEO/merek Anda sebelum mempublikasikan

Setelah Anda puas dengan revisi, simpan ke dalam dokumen ClickUp yang dibagikan, di mana tim Anda dapat:

Sorot bagian yang perlu diubah

Berikan komentar langsung pada baris tertentu

Tag rekan tim untuk masukan

Gunakan daftar periksa untuk melacak apa yang telah direview atau disetujui

Bekerja sama dalam mengedit konten yang dihasilkan oleh AI di ClickUp Docs

Jika ada bagian yang perlu direvisi atau diperiksa fakta, cukup ubah komentar menjadi tugas. Selain itu, riwayat versi memungkinkan Anda melacak perubahan atau kembali ke draf sebelumnya jika diperlukan.

Langkah 4: Gunakan AI untuk ideasi konten

Menghasilkan ide konten yang segar dan relevan seringkali lebih sulit daripada proses penulisan itu sendiri. Anda dapat meminta ClickUp Brain untuk:

Sarankan topik blog berdasarkan produk, audiens, atau niche Anda

Ubah konten menjadi posting media sosial, buletin, atau skrip video

Ubah pertanyaan pelanggan atau FAQ menjadi ide untuk artikel blog

Buat kalender konten berdasarkan peluncuran produk atau tren

Temukan topik niche atau kata kunci yang terlewatkan oleh pesaing Anda

📌 Coba prompt seperti: Ubah 5 FAQ berikut dari dokumen dukungan kami menjadi judul artikel blog yang detail untuk basis pengetahuan kami

Berdasarkan dokumen peluncuran produk ini, sarankan lima ide posting LinkedIn yang menarik yang menyoroti fitur baru dan manfaatnya

Buat kalender konten mingguan untuk bulan Mei yang berfokus pada tips SEO untuk pemasar eCommerce menggunakan ClickUp

Gunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan topik blog dan video secara instan

📚 Baca Lebih Lanjut: Perangkat Lunak dan Alat Manajemen Konten Terbaik

Rangkul Masa Depan Konten AI dengan ClickUp

Konten yang dihasilkan oleh AI bukan lagi hal yang hanya ada dalam fantasi fiksi ilmiah—ia sudah ada di sini, berfungsi, dan mengubah cara kita membayangkan, menciptakan, dan mendistribusikan konten yang mendidik, menghibur, dan mendorong orang untuk bertindak.

Mulai dari posting blog yang meningkatkan lalu lintas, posting media sosial dan caption yang ditulis dalam hitungan detik, email yang meningkatkan nilai seumur hidup pelanggan, iklan yang meningkatkan nilai pesanan rata-rata, hingga obrolan dukungan yang setara dengan standar manusia, contoh-contoh pemasaran konten AI ini berbicara sendiri.

Bagian terbaiknya? Anda tidak perlu menggunakan beberapa alat AI untuk melakukannya. ClickUp Brain memungkinkan Anda mengakses AI untuk semua kebutuhan konten Anda—langsung di dalam ruang kerja ClickUp Anda. Ia beradaptasi dengan alur konten Anda, memberikan saran yang relevan dengan konteks, dan mengotomatisasi tugas-tugas rutin sehingga Anda dapat fokus pada hal yang benar-benar penting.

Mengapa repot-repot memproduksi konten saat kolaborasi AI-manusia dapat membuat prosesnya lebih mudah dan lebih memuaskan? Daftar sekarang di ClickUp! 🙌