ClickUp Custom Fields: Bagaimana Saya Membangun Sistem Manajemen Properti Terintegrasi untuk Vendor dan Perintah Kerja

Jika daftar vendor Anda berada di satu tempat dan pesanan kerja Anda berada di tempat lain, tim Anda mungkin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengumpulkan konteks.

Itulah masalah yang ingin saya selesaikan di ClickUp.

Di Project Preservation, kami mengelola rumah dan properti yang kompleks, yang berarti setiap properti memiliki vendornya sendiri, pemeliharaan rutin, pesanan kerja satu kali, persyaratan asuransi, dan riwayat operasional. Jika detail-detail tersebut tersebar, bahkan pertanyaan sederhana pun menjadi lebih sulit daripada seharusnya:

Siapa yang menangani properti ini?

Apakah vendor ini sudah disetujui?

Proyek apa saja yang telah diselesaikan oleh perusahaan ini sebelumnya?

Bisakah kita menggabungkan tugas-tugas ini menjadi satu kunjungan?

Pasar mana yang perlu diperhatikan minggu ini?

Di dalam ClickUp, saya membangun sistem manajemen properti yang terintegrasi menggunakan Bidang Kustom, tampilan yang difilter, dan Hubungan. Pengaturannya dimulai dengan dua Daftar sederhana: daftar vendor dan daftar pesanan kerja.

Namun, begitu daftar-daftar tersebut berbagi bidang yang tepat dan terhubung satu sama lain, mereka menjadi lebih dari sekadar daftar. Mereka menjadi sistem operasi yang berfungsi.

Dalam artikel ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana saya membangun sistem tersebut dan bagaimana Anda dapat menyesuaikan struktur yang sama untuk manajemen vendor, CRM, pengiriman klien, operasional tim, atau alur kerja apa pun di mana kontak dan pekerjaan perlu tetap terhubung.

Tentang Saya: Pendiri Project Preservation dan Estatewyze

Saya Melissa Shymko, Pendiri Project Preservation, sebuah perusahaan yang berbasis di Bay Area yang mendukung pemilik rumah dalam pengelolaan dan operasional properti mereka secara berkelanjutan. Tim saya mengkhususkan diri dalam membangun sistem dan proses yang memberikan struktur, konsistensi, dan efisiensi pada rumah dan perkebunan yang kompleks.

Proyek Pelestarian telah menjadi tempat uji coba kami di dunia nyata. Di sinilah kami mempelajari bagaimana rumah-rumah sebenarnya berfungsi sehari-hari, apa yang rusak, apa yang berulang, dan sistem apa yang tahan dalam penggunaan nyata.

Saya juga merupakan pencipta Estatewyze, sebuah platform konten tempat saya membagikan kerangka kerja praktis, templat, dan wawasan bagi pemilik rumah dan pengelola yang ingin mengelola rumah dan alur kerja mereka dengan lebih baik.

Di kedua bisnis ini, saya menggunakan ClickUp sebagai tulang punggung operasional kami. Alih-alih menganggapnya sebagai pengelola tugas, saya memandang ClickUp sebagai sumber kebenaran tunggal, sebuah panduan universal tentang cara kami bekerja dengan klien, tim, vendor, properti, dan proyek.

Masalah Sebenarnya: Data Vendor yang Terputus-putus Menyebabkan Hambatan Operasional

Ketika data vendor dan pekerjaan operasional tidak terhubung, setiap pembaruan memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya.

Banyak tim tanpa sengaja menciptakan versi mini dari Work Sprawl di dalam ruang kerja mereka. Anda mungkin memiliki daftar vendor, daftar pesanan kerja, catatan di dokumen, dan beberapa detail penting yang tersimpan di kepala seseorang.

Secara teknis, informasi tersebut memang ada. Namun, informasi tersebut tidak terintegrasi.

Hal itu dengan cepat menimbulkan masalah:

Anda tidak dapat melihat siapa yang menangani properti mana tanpa menelusuri lebih dalam

Anda menyalin detail vendor ke beberapa tugas

Semakin sulit untuk mengelompokkan pekerjaan yang terkait dan menghemat waktu

Anggota tim mengambil keputusan tanpa struktur yang terpadu

Pembuatan laporan menjadi lebih manual daripada yang seharusnya

Saya ingin pengaturan yang memungkinkan saya melihat secara cepat dan andal kondisi di berbagai rumah, namun tetap cukup fleksibel untuk mencerminkan bagaimana pekerjaan sebenarnya berlangsung.

Bagi saya, semuanya dimulai dengan dua Daftar sederhana: vendor dan pesanan kerja.

Baru mengenal Bidang Kustom ClickUp?

ClickUp Custom Fields memungkinkan Anda menambahkan data terstruktur ke tugas, Daftar, Folder, dan Ruang Kerja, sehingga ruang kerja Anda dapat melacak informasi yang tepat yang dibutuhkan alur kerja Anda.

Sesuaikan detail yang ingin Anda pantau di pelacak langganan Anda dengan ClickUp Custom Fields

Alih-alih hanya mengandalkan nama tugas atau komentar, Anda dapat melacak detail seperti lokasi, bidang layanan, biaya, tanggal perpanjangan, status persetujuan, jenis vendor, status asuransi, atau kategori pekerjaan dalam bidang yang dapat disaring, dikelompokkan, dan dilaporkan oleh tim Anda.

Untuk alur kerja ini, saya menggunakan Bidang Kustom untuk mengubah daftar vendor dan daftar pesanan kerja menjadi sistem operasional yang terintegrasi.

Dengan bidang yang tepat, ClickUp tidak lagi sekadar tempat penyimpanan informasi, melainkan menjadi tempat di mana pengambilan keputusan operasional menjadi lebih mudah.

Langkah 1: Buat Daftar Vendor Terstruktur dengan Bidang Kustom ClickUp

Daftar vendor menjadi jauh lebih berguna jika dirancang seperti basis data kontak yang terstruktur, bukan sekadar daftar nama biasa.

Daftar vendor terstruktur di ClickUp dengan Bidang Kustom untuk lokasi, informasi kontak, penilaian, dan status vendor, yang mengubah daftar dasar menjadi basis data operasional yang dapat dicari

Apa yang saya sebut sebagai daftar vendor bisa saja merupakan CRM, direktori mitra, pusat kontak pribadi, atau bahkan sistem kontak rumah tangga. Ide dasarnya sama: buat bidang yang konsisten sehingga informasi dapat diurutkan, disaring, dan berguna dalam operasional sehari-hari.

Dalam alur kerja manajemen properti saya, daftar vendor mencakup informasi umum yang biasanya Anda harapkan:

Nama kontak

Nomor telepon

Email

Situs Web

Domain layanan

Asuransi yang terdaftar

Tanggal perpanjangan asuransi

Status vendor

Di sinilah Tugas ClickUp mulai melakukan lebih dari sekadar melacak daftar tugas. Setiap catatan vendor menjadi profil operasional yang terstruktur.

Alih-alih memperlakukan informasi vendor sebagai data referensi yang terpisah-pisah, saya dapat menggunakannya untuk mengambil keputusan yang lebih baik.

Gunakan Bidang Lokasi untuk Menciptakan Visibilitas di Seluruh Properti

Mengelola beberapa properti berarti vendor yang sama mungkin bekerja di satu pasar, beberapa pasar, atau di seluruh portofolio.

Dalam contoh ini, bayangkan kita mengelola tiga properti:

Phoenix

Park City

Austin

Untuk lokasi, saya memilih label daripada menu tarik-turun tunggal. Hal itu memberi saya fleksibilitas untuk menugaskan vendor ke Phoenix, Park City, Austin, atau beberapa properti sekaligus.

Dalam praktiknya, hal ini berarti saya dapat dengan cepat menyaring daftar untuk melihat vendor mana saja yang tersedia di pasar tertentu tanpa membuat catatan ganda.

Saring vendor berdasarkan lokasi di ClickUp untuk dengan cepat melihat kontak mana yang mendukung setiap properti atau pasar

Fleksibilitas tersebut memang memiliki konsekuensi. Jika satu vendor memiliki beberapa label, pengurutan data bisa menjadi sedikit kurang rapi.

Misalnya, vendor seperti Radiant mungkin menangani baik HVAC maupun instalasi pipa. Jika kedua label tersebut dipilih, ClickUp akan menampilkan tumpang tindih tersebut. Dalam beberapa kasus, satu menu tarik-turun mungkin lebih rapi. Namun, dalam alur kerja ini, saya lebih memilih fleksibilitas karena hal itu lebih mencerminkan kondisi di dunia nyata.

Itulah jenis pilihan desain yang layak dipertimbangkan dengan matang.

Tanyakan pada diri Anda:

Apakah saya memerlukan penyortiran berdasarkan kategori tunggal yang rapi?

Atau apakah saya membutuhkan fleksibilitas yang mencerminkan cara bisnis saya sebenarnya beroperasi?

Dalam operasional properti, fleksibilitas sangat penting.

Standarkan Data Domain Layanan dan Kepatuhan

Lokasi saja tidak cukup. Saya juga perlu tahu jenis pekerjaan apa yang dilakukan oleh vendor dan apakah mereka sudah siap secara operasional untuk bekerja di lokasi.

Itulah mengapa saya menambahkan bidang domain layanan.

Hal ini memungkinkan saya untuk mengelompokkan vendor berdasarkan jenis pekerjaan yang mereka lakukan, seperti:

HVAC

Pipa

Listrik

Pemandangan

Layanan tukang

Pembersihan

Pemeliharaan

Saya juga memantau asuransi karena setiap vendor yang masuk ke properti harus memiliki asuransi yang masih berlaku.

Untuk itu, saya menggunakan bidang kotak centang sederhana:

Asuransi terdaftar: ya atau tidak

Kemudian saya menghubungkannya dengan bidang tanggal:

Tanggal perpanjangan asuransi

Hal ini memastikan kepatuhan tetap terlihat tanpa harus tersembunyi di balik komentar atau berkas.

Sesuaikan Status Berdasarkan Kondisi Vendor

Saya juga menyesuaikan status untuk mencerminkan kondisi vendor, bukan kemajuan proyek secara umum.

Alih-alih menggunakan status standar, saya ingin tahu:

Apakah vendor ini baru?

Apakah vendor ini merupakan pilihan utama?

Apakah vendor ini ada dalam daftar yang tidak boleh digunakan?

Tidak ada yang suka daftar "jangan digunakan", tapi daftar ini penting. Terkadang lebih baik mencatat vendor seperti Jerry’s Plumbing agar tim tahu bahwa kami pernah bekerja sama dengan mereka sebelumnya dan memutuskan untuk tidak menggunakan jasa mereka lagi.

Riwayat itu penting.

Sistem vendor yang terorganisir dengan baik tidak hanya memberi tahu Anda siapa yang harus dihubungi. Sistem tersebut juga memberi tahu Anda siapa yang tidak boleh dihubungi.

Langkah 2: Buat Bidang Perintah Kerja yang Sesuai dengan Jenis Pekerjaan

Tidak semua alur kerja memerlukan bidang yang sama. Itulah tepatnya mengapa Bidang Kustom harus disesuaikan dengan kasus penggunaan.

Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan tim adalah memaksakan setiap daftar untuk memiliki metadata yang sama. Hal itu biasanya menyebabkan pembengkakan data.

Dalam kasus saya, vendor dan pesanan kerja terhubung, tetapi keduanya tidak perlu memiliki struktur yang sama.

Daftar vendor berkaitan dengan kontak dan kepatuhan. Daftar pesanan kerja berkaitan dengan pelaksanaan.

Dalam pesanan kerja, saya memperhatikan detail seperti:

Biaya

Jenis pekerjaan

Lokasi

Domain layanan

Vendor yang ditugaskan

Status

Jadwal

Properti terkait

Prioritas pekerjaan

Hal ini memastikan setiap daftar tetap rapi, relevan, dan mudah digunakan.

Jaga Konsistensi Bidang Bersama di Seluruh Daftar

Meskipun daftar-daftar tersebut memiliki tujuan yang berbeda, beberapa bidang harus tetap konsisten.

Misalnya, saya menggunakan logika lokasi dan bidang layanan yang sama untuk vendor dan pesanan kerja.

Konsistensi itu penting karena memungkinkan saya menganalisis berbagai jenis pekerjaan melalui perspektif yang sama. Jika lokasi dan bidang layanan memiliki arti yang sama di kedua Daftar, saya dapat berpindah antara kontak dan pekerjaan tanpa harus menerjemahkan kategori secara mental setiap kali.

Inilah yang membuat sistem ini dapat diskalakan.

Jika "Phoenix" memiliki arti yang berbeda di Daftar Vendor dan arti yang sedikit berbeda di Daftar Perintah Kerja, pelaporan menjadi rumit. Jika kategori "plumbing" berbeda-beda di berbagai Daftar, pengelompokan pekerjaan menjadi lebih sulit.

Kolom bersama menciptakan bahasa bersama.

Jaga Konsistensi Bidang dengan Izin

Penting juga untuk menentukan seberapa dapat diedit bidang-bidang tersebut.

Apakah Anda ingin anggota tim Anda dapat menambahkan nilai bidang baru? Atau apakah Anda ingin strukturnya tetap ketat dan konsisten?

Jika Anda menginginkan konsistensi, jangan biarkan nilai-nilai inti terbuka untuk interpretasi yang tak berujung.

Di ClickUp, Anda dapat menggunakan izin bidang sehingga anggota tim dapat memilih dari opsi yang telah disetujui tanpa mengubah nilai bidang itu sendiri. Dengan cara ini, tim Anda dapat menggunakan sistem tanpa secara tidak sengaja mengubah strukturnya setiap kali mereka membutuhkan kategori baru.

Tips Pro: Batasi opsi bidang inti saat konsistensi menjadi prioritas. Biarkan tim Anda memilih dari nilai-nilai yang telah disetujui, tetapi batasi siapa saja yang dapat mengedit pilihan bidang tersebut. Hal ini menjaga fleksibilitas sistem Anda tanpa membiarkan kategori berubah seiring waktu.

Langkah 3: Gunakan Tampilan untuk Menampilkan Keputusan, Bukan Hanya Data

Setelah struktur bidang ditetapkan, Tampilan ClickUp menjadi jauh lebih powerful.

Saya dapat melihat semua pesanan kerja berdasarkan lokasi dan langsung mengetahui apa yang sedang terjadi di:

Park City

Austin

Phoenix

Kemudian saya bisa melangkah lebih jauh dan mengelompokkan pekerjaan berdasarkan jenisnya.

Hal itu membantu saya mengidentifikasi peluang untuk menggabungkan tugas-tugas terkait secara berkelompok daripada hanya menanggapi satu permintaan pada satu waktu.

Misalnya, jika saya memiliki tiga pekerjaan kecil terkait pipa di daftar pekerjaan, saya tidak ingin memanggil tukang pipa sebanyak tiga kali terpisah. Saya lebih memilih untuk menggabungkan tugas-tugas tersebut dengan inspeksi terjadwal atau kunjungan pemeliharaan tahunan jika waktunya cocok.

Hal itu meningkatkan efisiensi bagi tim saya dan pengendalian biaya yang lebih baik bagi klien.

Kelompokkan vendor berdasarkan bidang layanan dan lihat pesanan kerja yang terhubung langsung di Tampilan Daftar, sehingga memudahkan untuk mengetahui vendor mana yang menangani apa dan di mana pekerjaan terkonsentrasi

Inilah bagian yang sering terlewatkan dalam banyak alur kerja.

Tujuannya bukan hanya untuk mengorganisir informasi. Tujuannya adalah untuk mengambil keputusan operasional yang lebih baik karena struktur tersebut membantu pola-pola yang tepat menonjol.

Tampilan yang baik seharusnya dapat membantu Anda menjawab pertanyaan seperti:

Apa saja pekerjaan yang sedang berlangsung di Phoenix minggu ini?

Vendor mana saja yang terhubung dengan pesanan kerja yang aktif?

Domain layanan mana yang memiliki beberapa permintaan terbuka?

Apakah kita bisa menggabungkan pekerjaan yang terkait menjadi satu kunjungan?

Tugas mana yang perlu diperhatikan sebelum menjadi mendesak?

Jika sebuah tampilan hanya menyimpan data tetapi tidak membantu Anda dalam mengambil keputusan, kemungkinan besar tampilan tersebut perlu dipertimbangkan ulang.

Wawasan ClickUp: Ketika tim mengelola kontak, tugas, dan pembaruan di berbagai alat yang terpisah, konteksnya cepat hilang. Ruang kerja yang terintegrasi mengurangi entri ganda, memudahkan penyaringan informasi, dan memberikan tim satu tempat yang andal untuk memahami apa yang terjadi, siapa yang menanganinya, dan apa yang perlu diperhatikan selanjutnya.

Langkah 4: Hubungkan Vendor dan Perintah Kerja dengan Fitur Hubungan ClickUp

Fitur Hubungan ClickUp lah yang mengubah daftar-daftar terpisah menjadi sistem operasi yang sesungguhnya.

Sampai saat ini, saya dapat mengelola vendor dan melacak pekerjaan dengan baik. Namun, keajaiban sesungguhnya terjadi ketika kedua sistem tersebut tidak lagi terpisah-pisah.

Dengan ClickUp Relationships, saya dapat menghubungkan pesanan kerja secara langsung ke vendor yang ditugaskan untuknya.

Kini, sebuah tugas tidak lagi sekadar item terpisah dalam sebuah Daftar. Tugas tersebut terhubung dengan orang atau perusahaan yang sebenarnya bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut.

Dari sisi pesanan kerja, saya dapat melihat siapa yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Dari sisi vendor, saya dapat melihat tugas dan proyek mana saja yang terhubung dengan vendor tersebut dari waktu ke waktu.

Karena Hubungan bersifat dua arah, saya tidak perlu membangun kembali konteks tersebut di beberapa tempat.

Fitur Hubungan ClickUp menghubungkan vendor dengan pesanan kerja secara dua arah, sehingga Anda dapat melihat tugas, dokumen, dan riwayat operasional yang terhubung dari kedua catatan tersebut

Cara Saya Mengatur Bidang Hubungan

Di dalam daftar pesanan kerja, saya membuat bidang baru dan memilih Hubungan.

Fitur Hubungan ClickUp memastikan sinkronisasi antara tugas dan dokumen di seluruh ruang kerja

Kemudian saya memberi nama bidang tersebut Vendor.

Alih-alih membiarkannya terhubung ke tugas apa pun di ruang kerja, saya membatasinya pada Daftar tertentu: Daftar vendor.

Hal ini memastikan hubungan tetap terfokus dan mencegah orang menghubungkan tugas yang tidak terkait secara tidak sengaja.

Setelah bidang tersebut dibuat, saya dapat menugaskan vendor ke pesanan kerja tertentu. Misalnya:

Perbaikan tukang → ditugaskan kepada vendor tukang

Masalah perpipaan → ditugaskan kepada vendor perpipaan

Inspeksi HVAC → ditugaskan kepada vendor HVAC

Kemudian, saat saya kembali ke Daftar Vendor, saya juga dapat melihat pesanan kerja yang terkait dari catatan vendor tersebut.

Di situlah sistem mulai terasa terintegrasi.

Hubungan Apa yang Membantu Saya Melihat

Fitur Hubungan memberi saya gambaran yang jauh lebih lengkap tentang riwayat operasional.

Saya dapat melihat:

Vendor mana yang secara berulang menangani jenis masalah tertentu

Pekerjaan apa saja yang telah diselesaikan oleh vendor tertentu

Apakah kontak tersebut masih aktif dan tepercaya dalam alur kerja

Bagaimana pekerjaan didistribusikan di antara properti atau jenis layanan

Vendor mana yang terkait dengan pemeliharaan berkala

Vendor mana saja yang mungkin memerlukan pembaruan asuransi sebelum ditugaskan kembali

Hal ini mengubah manajemen vendor dari daftar statis menjadi sistem yang berfungsi.

Bagaimana Sistem Ini Berfungsi dalam Praktiknya

Jika kita lihat secara keseluruhan, apa yang telah kita bangun di sini bukan sekadar dua Daftar.

Ini adalah sistem yang terstruktur.

Ada tiga lapisan:

Lapisan kontak: Daftar vendor mencatat identitas orang-orang tersebut, lokasi operasional mereka, bidang pekerjaan mereka, dan apakah mereka telah disetujui untuk melakukan pekerjaan Lapisan pekerjaan: Daftar pesanan kerja mencatat apa yang perlu dilakukan, di mana lokasinya, jenis pekerjaan apa, dan statusnya saat ini Lapisan hubungan: Hubungan ClickUp menghubungkan orang dengan pekerjaan, sehingga Hubungan ClickUp menghubungkan orang dengan pekerjaan, sehingga konteks tidak pernah terisolasi

Struktur tersebut memberi saya kejelasan tanpa harus memaksakan semuanya ke dalam satu basis data raksasa yang berantakan.

Salah satu cara favorit saya untuk menjelaskan hal ini adalah:

Kami tidak memandang ini sebagai daftar. Kami memandang ini sebagai sistem yang dibangun melalui Bidang Kustom.

Itulah perubahan yang sesungguhnya.

Secara terpisah, Daftar Vendor dan Daftar Perintah Kerja hanyalah wadah. Setelah saya menstandarkan bidang yang tepat dan menghubungkannya dengan Hubungan, keduanya menjadi lapisan dalam sistem operasi yang sama.

Dan sistem itu membantu saya menjawab pertanyaan operasional yang sebenarnya dengan lebih cepat.

Mengapa Pengaturan Ini Berfungsi di Luar Manajemen Properti

Sistem ini memang berasal dari bidang operasional properti, tetapi pola kerjanya jauh lebih luas.

Anda dapat menerapkan pendekatan yang sama untuk:

Alur kerja CRM

Sistem pengiriman klien

Manajemen mitra

Operasional tim

Kontak pribadi

Pengelolaan rumah tangga

Alur kerja pemeliharaan berkala

Pelacakan kepatuhan vendor

Permintaan layanan internal

Rinciannya mungkin berubah, tetapi strukturnya tetap sama.

Jika Anda ingin menerapkan pengaturan ini di luar operasional internal, video ini menunjukkan cara menggunakan blok bangunan ClickUp yang sama untuk membuat dasbor klien yang transparan.

Tentukan bidang-bidang yang penting. Pastikan konsistensi bidang yang dibagikan di mana pelaporan lintas Daftar diperlukan. Sesuaikan sisanya sesuai dengan tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing Daftar. Kemudian hubungkan catatan-catatan tersebut agar ruang kerja Anda mencerminkan alur kerja yang sebenarnya.

Itulah sebabnya mengapa jenis implementasi ini menjadi contoh yang sangat baik dalam menggunakan ClickUp sebagai solusi kerja yang lengkap, bukan sekadar aplikasi lain dalam tumpukan aplikasi.

Gunakan ClickUp sebagai sistem terintegrasi bergaya CRM untuk mengelola vendor, pesanan kerja, hubungan, dan riwayat operasional secara bersamaan

Anda tidak hanya menyimpan informasi. Anda sedang menciptakan lingkungan di mana struktur mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, serah terima yang lebih baik, dan pengurangan pekerjaan ulang.

Cara Membangun Sistem Terintegrasi Anda Sendiri di ClickUp

Keuntungan terbesar bukanlah memiliki daftar yang lebih rapi. Melainkan memiliki ruang kerja yang membantu Anda bertindak dengan percaya diri.

Jika Anda ingin mengelola vendor, klien, permintaan, atau pekerjaan operasional berulang, mulailah dari yang kecil.

Berikut adalah kerangka kerja yang saya rekomendasikan:

Mulailah dengan dua Daftar yang terhubung, bukan sepuluh Daftar yang terpisahPilih satu Daftar bergaya kontak dan satu Daftar bergaya pekerjaan. Untuk alur kerja ini, itu berarti vendor dan pesanan kerja. Tentukan bidang-bidang yang perlu konsisten di keduaLokasi dan domain layanan adalah bidang-bidang utama yang dibagikan dalam pengaturan saya. Tambahkan hanya detail yang spesifik untuk tugas yang benar-benar dibutuhkan oleh setiap alur kerjaCatatan vendor memerlukan detail kontak dan kepatuhan. Perintah kerja memerlukan detail pelaksanaan. Gunakan Tampilan untuk menampilkan keputusan, bukan hanya dataBuat tampilan yang membantu Anda melihat hal-hal penting berdasarkan lokasi, bidang, status, atau prioritas. Tambahkan Hubungan agar kontak dan pekerjaan tetap terhubung seiring waktuHubungkan orang atau perusahaan yang melakukan pekerjaan dengan pekerjaan itu sendiri. Lindungi sistem Anda dengan izin bidangIzinkan pengguna memilih nilai yang telah disetujui tanpa mengubah strukturnya setiap kali konsistensi menjadi hal yang penting. Tinjau dan sempurnakan seiring penggunaan sistemMulailah dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan tim Anda. Kemudian biarkan strukturnya berkembang berdasarkan pekerjaan yang sebenarnya.

Anda tidak memerlukan pengaturan yang terlalu rumit untuk memanfaatkan ClickUp secara maksimal. Yang Anda butuhkan adalah struktur yang mencerminkan bentuk kerja Anda yang sebenarnya.

Jika saya harus membangun ini dari awal lagi, saya tetap akan memulainya dengan cara yang sama: dengan Daftar vendor yang rapi, Daftar pesanan kerja yang praktis, dan sekumpulan kecil bidang bersama yang membuat kedua sistem tersebut saling terhubung.

Dari situ, semuanya menjadi lebih mudah dikelola, lebih mudah diskalakan, dan lebih mudah dipercaya.

Tips Pro: Jangan membuat setiap bidang yang mungkin dibutuhkan oleh diri Anda di masa depan. Buatlah bidang-bidang yang benar-benar digunakan dalam alur kerja Anda saat ini. Struktur yang rapi dan mudah digunakan akan selalu lebih baik daripada basis data raksasa yang tidak ada yang mau merawatnya.

Bangun Sistem Operasi Terintegrasi di ClickUp

Sistem yang terintegrasi tidak hanya membantu mengatur pekerjaan Anda. Sistem ini juga membantu Anda mengambil keputusan yang lebih baik.

Bagi saya, hal ini dimulai dengan daftar vendor yang rapi, daftar pesanan kerja yang praktis, dan sekumpulan kecil bidang bersama yang membuat kedua sistem tersebut saling terintegrasi. Dari sana, Hubungan ClickUp menghubungkan orang-orang yang mengerjakan tugas dengan tugas itu sendiri, sehingga konteks tetap terlihat di seluruh ruang kerja.

Itulah saat ClickUp menjadi lebih dari sekadar pengelola tugas. ClickUp menjadi sumber informasi tunggal yang akurat tentang bagaimana pekerjaan sebenarnya berlangsung.

Jika Anda ingin membangun dari dasar yang sama, kunjungi Estatewyze untuk mengunduh templat daftar vendor dari panduan ini dan daftarkan diri Anda untuk templat pesanan kerja saat sudah tersedia.

Dan jika Anda siap untuk membangun ruang kerja terintegrasi Anda sendiri, mulailah dengan ClickUp Custom Fields, Views, dan Relationships.