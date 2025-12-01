8 Perangkat Lunak Manajemen Properti Berbasis AI Terbaik pada Tahun 2026

Mengelola properti sewaan adalah tanggung jawab yang besar.

Mulai dari menangani masalah pemeliharaan dan mengumpulkan uang sewa hingga menanggapi pertanyaan penyewa dan mengurus dokumen sewa, selalu ada hal yang membutuhkan perhatian Anda. Dan mencoba mengelola semuanya secara manual? Itu jalan pintas menuju kelelahan.

Di situlah perangkat lunak manajemen properti berbasis AI benar-benar dapat membantu.

Alat-alat ini menangani pekerjaan rutin—seperti mengotomatiskan respons, mengirim pengingat otomatis, dan mendeteksi potensi masalah sejak dini—sehingga Anda dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting. Ini adalah pendekatan proaktif yang tidak hanya membantu Anda tetap terorganisir tetapi juga meningkatkan pengalaman penyewa.

Selain itu, penyewa menyukai kemudahan ini. Memungkinkan penyewa untuk mengajukan permintaan secara online, memeriksa perjanjian sewa, atau melakukan pembayaran sewa kapan saja akan mempermudah hidup mereka dan Anda. Hasilnya? Lebih sedikit keluhan, lebih sedikit denda keterlambatan, dan tingkat hunian yang lebih tinggi.

Dalam blog ini, kami akan mengulas beberapa platform manajemen properti berbasis AI teratas yang ada saat ini, fitur yang ditawarkan, harga yang berlaku, dan siapa yang paling cocok menggunakannya, sehingga Anda dapat menemukan pilihan yang tepat dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan!

Sekilas tentang Perangkat Lunak Manajemen Properti Berbasis AI

Berikut ini adalah tabel perbandingan singkat untuk memudahkan Anda memulai:

Perangkat Lunak Pilihan terbaik untuk Fitur utama Harga ClickUp Mengelola alur kerja properti & kolaborasi Otomatisasi tugas berbasis AI, alur kerja kustom, formulir penyewa, dasbor, templat, dan integrasi Tersedia paket gratis. Paket berbayar mulai dari $7 per pengguna per bulan AppFolio Manajemen properti secara real-time Penyaringan penyewa berbasis AI, pemeliharaan, akuntansi, sewa digital, dan portal pemilik/penyewa Penetapan harga khusus TenantCloud Manajemen properti yang komprehensif Penyaringan penyewa berbasis AI, pemeliharaan, akuntansi, sewa digital, portal pemilik/penyewa Paket berbayar mulai dari $18 per bulan Mezo Manajemen pemeliharaan berbasis AI Pemeliharaan prediktif, pesanan kerja cerdas, manajemen vendor, dan integrasi PMS Penetapan harga khusus TurboTenant Pemilik properti yang mengelola sendiri & penyewaan yang didukung AI Daftar properti otomatis, aplikasi digital, pembuat perjanjian sewa, pembayaran sewa online, dan pelacakan perbaikan Tersedia paket gratis. Paket berbayar mulai dari $9,92 per bulan EliseAI Bantuan sewa berbasis AI Akuntansi, pemeliharaan, portal penyewa, aplikasi digital, dan penyaringan Penetapan harga khusus Happy Property Komunikasi dan keterlibatan penyewa Chatbot AI, respons otomatis, integrasi PMS, dan penyesuaian pesan Penetapan harga khusus Buildium Perangkat lunak manajemen properti kelas korporat Akuntansi, pemeliharaan, portal penyewa, aplikasi digital, penyaringan Paket berbayar mulai dari $58 per bulan

Harga dan fitur dapat berubah sewaktu-waktu. Silakan kunjungi situs web produk untuk informasi harga terbaru. *

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Perangkat Lunak Manajemen Properti Berbasis AI?

Memilih perangkat lunak manajemen properti berbasis AI yang tepat dapat menjadi game-changer, tetapi dengan begitu banyak pilihan yang tersedia, bagaimana cara memilih yang paling sesuai? Sebelum berinvestasi, evaluasi fitur mana yang akan memberikan dampak terbesar pada operasional harian dan pertumbuhan jangka panjang Anda.

Pertama, pertimbangkan kebutuhan bisnis dan masalah utama Anda.

Apakah Anda kewalahan dengan proses penagihan sewa secara manual?

Kesulitan dengan respons pemeliharaan yang lambat?

Atau ingin memperluas portofolio Anda tanpa menambah biaya operasional?

Perangkat lunak yang ideal akan mengatasi tantangan-tantangan spesifik ini dengan solusi berbasis AI yang andal. Berikut adalah hal-hal penting yang perlu diperhatikan:

Otomatisasi: Perangkat lunak yang efektif harus dapat menyederhanakan tugas-tugas berulang seperti pelacakan sewa, penagihan sewa, dan pengelolaan permintaan pemeliharaan, sehingga tim Anda dapat fokus pada aktivitas yang lebih bernilai

Integrasi AI: Alat AI canggih seperti algoritma penyaringan penyewa, chatbot untuk komunikasi dengan penyewa, dan kemampuan pemeliharaan prediktif dapat secara signifikan mengurangi risiko dan meningkatkan efisiensi

Sistem terpusat: Mengelola seluruh portofolio Anda dari satu platform membantu menjaga pengawasan, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kolaborasi antar anggota tim

Skalabilitas: Seiring dengan pertumbuhan portofolio properti Anda, perangkat lunak Anda harus dapat menyesuaikan skalanya tanpa menjadi terlalu mahal atau rumit

Pengalaman pengguna: Antarmuka yang intuitif dan ramah pengguna, ditambah dengan dukungan pelanggan yang responsif, memastikan adopsi yang lancar dan kepuasan yang berkelanjutan

Penyesuaian & integrasi: Kemampuan untuk menyesuaikan Kemampuan untuk menyesuaikan otomatisasi alur kerja berbasis AI dan mengintegrasikannya dengan perangkat lunak lain (akuntansi, CRM, pemasaran) memberikan fleksibilitas dan memperluas ekosistem teknologi Anda

Perangkat Lunak Manajemen Properti Berbasis AI Terbaik

Saatnya meninjau opsi-opsi teratas, mengulas apa yang membuat masing-masing unik, fitur utama yang ditawarkan, berapa biayanya, serta kelemahan yang perlu Anda ketahui.

1. ClickUp (Terbaik untuk mengelola alur kerja properti dan kolaborasi tim)

Jika Anda berkecimpung di bidang manajemen properti, Anda pasti tahu betapa banyak hal yang harus diurus—perjanjian sewa, pemeliharaan, pemasaran, komunikasi dengan klien, dan memastikan tim Anda tetap sejalan. Di situlah ClickUp for Real Estate berperan.

Bayangkan ini sebagai pusat kendali serba guna Anda, namun dengan peningkatan AI yang signifikan berkat ClickUp Brain.

Dengan AI ClickUp, Anda dapat mengotomatiskan tugas-tugas berulang yang menghabiskan waktu Anda, seperti menugaskan tindak lanjut untuk perpanjangan sewa, menjadwalkan inspeksi, atau mengirimkan pengingat pemeliharaan. Perlu merangkum rapat atau dengan cepat menyusun draf pembaruan untuk tim Anda? AI juga dapat menangani hal itu, sehingga Anda tidak akan pernah terjebak menatap halaman kosong.

Dapatkan pembaruan penting secara instan dengan ClickUp Brain

Namun, kehebatannya tidak berhenti sampai di situ. Alat AI ClickUp merupakan terobosan baru bagi aspek pemasaran dan manajemen klien bisnis Anda. Bayangkan dapat membuat konten buletin yang menarik atau menanggapi pertanyaan klien dalam waktu singkat.

Jika Anda ingin langsung memulai, ClickUp menyediakan templat siap pakai khusus untuk para profesional properti. Ada Templat Spreadsheet Properti untuk mengatur semua properti dan sewa Anda, Templat Buletin Properti (yang bekerja sempurna dengan AI untuk pembuatan konten), serta Templat Pemasaran Properti untuk membantu Anda merencanakan dan melacak kampanye Anda.

Selain fitur AI, ClickUp dirancang khusus untuk tim properti. Anda dapat membuat alur kerja kustom untuk pelacakan sewa, pemeliharaan, dan inspeksi, mengumpulkan permintaan penyewa melalui formulir, menggunakan templat tugas untuk aktivitas berulang, serta memantau semuanya melalui Dasbor ClickUp. Selain itu, ClickUp terintegrasi dengan email, kalender, dan alat properti lainnya, sehingga semuanya bekerja secara terintegrasi.

Fitur terbaik ClickUp

Alur Kerja Kustom: Sesuaikan proses untuk pelacakan sewa, pemeliharaan, dan inspeksi melalui ClickUp Sesuaikan proses untuk pelacakan sewa, pemeliharaan, dan inspeksi melalui Tampilan Kustom dan Status Kustom

Formulir Permintaan Penyewa: Kumpulkan dan kelola permintaan penyewa dengan mudah melalui Kumpulkan dan kelola permintaan penyewa dengan mudah melalui ClickUp Forms

Template Tugas: Standarkan operasi berulang seperti proses pindah masuk, perbaikan, dan tindak lanjut

Dashboard: Pantau kinerja properti, beban kerja tim, dan metrik kunci secara sekilas

Integrasi: Sinkronkan dengan email, kalender, dan alat properti populer melalui Sinkronkan dengan email, kalender, dan alat properti populer melalui ClickUp Integrations untuk pengalaman yang terintegrasi

Keterbatasan ClickUp

Mungkin memerlukan waktu adaptasi bagi pengguna baru

Harga ClickUp:

Peringkat dan ulasan ClickUp:

G2: 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Hal yang paling mengubah permainan bagi saya dengan ClickUp adalah templat yang dapat disesuaikan dan kemampuan untuk menerapkan konsistensi tersebut di seluruh properti kami di wilayah mana pun, sehingga pengalaman klien tetap sama terlepas dari lokasi Convene mana yang mereka kunjungi.

2. AppFolio (Terbaik untuk pengelolaan properti secara real-time)

melalui AppFolio

AppFolio menawarkan rangkaian lengkap alat berbasis cloud untuk mengelola berbagai jenis properti, termasuk perumahan, komersial, dan asrama mahasiswa.

Fitur-fitur berbasis AI-nya secara signifikan mempermudah operasional, mencakup penyewaan otomatis, pelacakan pemeliharaan yang efisien, dan komunikasi yang lancar dengan penyewa. Hal ini memungkinkan para profesional properti untuk mengelola portofolio mereka dengan efisiensi yang luar biasa, menghemat waktu dan sumber daya.

Fitur terbaik AppFolio

Mengelola akuntansi, sewa, pemeliharaan, dan komunikasi dari satu platform yang mudah diakses

Mempermudah tugas-tugas seperti penagihan sewa, permintaan pemeliharaan, dan seleksi penyewa melalui otomatisasi serta portal khusus untuk penyewa, pemilik, dan vendor

Menyediakan wawasan keuangan secara real-time dengan laporan terperinci mengenai pendapatan, pengeluaran, dan kinerja properti

Menyediakan aplikasi seluler dengan fitur lengkap untuk pengelolaan di mana saja serta alat AI untuk membantu menangani pertanyaan sewa dan pemeliharaan

Keterbatasan AppFolio

Mungkin lebih cocok untuk portofolio yang lebih besar

Harga AppFolio

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan AppFolio

G2: 4,6/5 (lebih dari 630 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang AppFolio?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Saya sangat menyukai kemampuan untuk menyesuaikan laporan, dan jika tidak ada laporan yang Anda butuhkan, 9 dari 10 kali Appfolio dapat membuatnya untuk Anda. Kemampuan untuk mengirim pesan teks dan email kepada penyewa dan pemilik rumah sangat penting untuk dokumentasi dan pencatatan. Tidak ada yang suka membuat kesalahan, tetapi hampir semua yang dapat Anda lakukan juga dapat dibatalkan, sehingga memperbaiki kesalahan menjadi sangat mudah. Yang juga hebat adalah jika ada hal yang perlu Anda pahami, dukungan pelanggan sangat cepat dan membantu dalam memandu Anda melalui pelatihan. Saya telah berkecimpung di bidang manajemen properti selama lebih dari 30 tahun dan ini adalah program terbaik yang pernah saya gunakan.

3. TenantCloud (Pilihan terbaik untuk manajemen properti yang komprehensif)

melalui TenantCloud

TenantCloud menawarkan platform manajemen properti berbasis cloud yang dirancang untuk mempermudah operasional baik untuk properti residensial maupun komersial. Dengan memanfaatkan alat-alat canggih berbasis AI, platform ini menyederhanakan tugas-tugas kompleks seperti penyaringan penyewa yang ketat, koordinasi pemeliharaan yang efisien, dan penagihan sewa yang lancar.

Sistem terpusat ini menyediakan antarmuka tunggal yang intuitif bagi manajer properti untuk mengawasi seluruh portofolio mereka, sehingga menghemat waktu dan mengurangi beban administratif.

Fitur terbaik TenantCloud

Memudahkan proses penyewaan dengan aplikasi sewa online dan perjanjian sewa digital yang sesuai dengan ketentuan hukum serta dapat disesuaikan

Dilengkapi dengan portal khusus untuk penyewa dan pemilik yang memfasilitasi komunikasi yang jelas, memungkinkan penyewa untuk mengajukan permintaan dan mengakses informasi

Dilengkapi dengan fitur pelacakan pemeliharaan dan manajemen pesanan kerja yang andal, memungkinkan manajer properti untuk menjadwalkan perbaikan, menugaskan pekerjaan, dan memantau kemajuan dengan efisien

Manfaatkan alat akuntansi dan pelaporan keuangan yang canggih untuk melacak pengeluaran, daftar sewa, dan laporan laba rugi

Keterbatasan TenantCloud

Beberapa fitur lanjutan hanya tersedia di paket berlangganan tingkat atas

Pilihan penyesuaian laporan yang terbatas

Harga TenantCloud

Paket Pemula: $18,00 per bulan

Paket Pertumbuhan: $35,00 per bulan

Paket Pro: $60,00 per bulan

Rencana Bisnis: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan TenantCloud

G2: 4,4/5 (lebih dari 200 ulasan)

Capterra: 4,3/5 (lebih dari 400 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang TenantCloud?

Sebuah ulasan dari Capterra menyebutkan :

Tenant Cloud mudah digunakan baik bagi penyewa maupun bagi kami. Platform ini memudahkan kami untuk memantau apa yang terjadi di mana saja. Platform ini memungkinkan komunikasi yang terbuka dengan penyewa dan menyimpan semua dokumen kami di satu tempat.

4. Mezo (Terbaik untuk manajemen pemeliharaan berbasis AI)

melalui Mezo

Mezo memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin untuk memprediksi kebutuhan pemeliharaan di masa depan dengan menganalisis data historis, umpan balik penghuni, dan spesifikasi properti.

Kemampuan prediktifnya memungkinkan manajer properti beralih dari perbaikan reaktif ke pemeliharaan preventif terjadwal, sehingga secara signifikan mengurangi waktu henti yang tidak terduga dan biaya darurat yang terkait. Platform ini juga mengotomatiskan seluruh proses pesanan kerja, mulai dari diagnosis cerdas dan pembuatan pesanan kerja terperinci (sering dibantu oleh asisten virtualnya, Max) hingga penugasan cerdas kepada vendor atau staf internal yang paling sesuai.

Selain itu, Mezo menawarkan fitur manajemen vendor yang canggih, yang memungkinkan manajer properti untuk memantau metrik kinerja seperti waktu respons, tingkat penyelesaian, dan efisiensi biaya.

Fitur terbaik Mezo

Mengantisipasi kebutuhan untuk mencegah kegagalan dan mengoptimalkan penjadwalan

Secara cerdas membuat, menganalisis, dan mendistribusikan tugas untuk meningkatkan efisiensi

Memantau metrik vendor untuk pengendalian kualitas dan biaya

Mengelola operasional dan permintaan dari mana saja

Terintegrasi dengan mulus dengan sistem manajemen properti yang sudah ada

Keterbatasan Mezo

Mungkin memerlukan pelatihan untuk memanfaatkan fitur AI secara maksimal

Harga Mezo

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Mezo

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

5. TurboTenant (Pilihan terbaik bagi pemilik properti yang ingin mengelola sewa secara mandiri dengan dukungan AI)

melalui TurboTenant

TurboTenant adalah perangkat lunak manajemen properti yang kuat namun gratis, yang dirancang khusus untuk memberdayakan pemilik properti individu. Perangkat lunak ini menghilangkan kerumitan dalam mengelola properti sewaan dengan menyediakan fitur-fitur cerdas dan otomatis yang mempermudah seluruh proses penyewaan dan manajemen penyewa.

Meskipun berfokus pada kecerdasan praktis dan spesifik tugas daripada integrasi AI yang mendalam dan menyeluruh, alat-alat cerdasnya, seperti otomatisasi bagian-bagian deskripsi sewa, secara signifikan meningkatkan efisiensi. TurboTenant dirancang untuk memberikan pemilik properti yang mengelola sendiri kemampuan canggih yang biasanya hanya ditemukan di sistem berbayar, sehingga pengelolaan properti menjadi lebih mudah diakses dan sederhana.

Fitur terbaik TurboTenant

Daftarkan semua properti sewaan Anda di situs-situs teratas dari satu tempat untuk menarik lebih banyak calon penyewa

Kumpulkan aplikasi secara digital dan lakukan pemeriksaan latar belakang, kredit, serta riwayat pengusiran dengan mudah

Buat dokumen sewa yang sah secara hukum dan dapat disesuaikan sesuai dengan peraturan di negara bagian Anda

Kumpulkan sewa secara aman secara online dengan pemberitahuan otomatis untuk pembayaran tepat waktu

Sederhanakan permintaan perbaikan dari penyewa dan lacak penyelesaiannya secara efektif

Keterbatasan TurboTenant

Fitur AI yang terbatas dibandingkan dengan platform lain

Fitur-fitur lanjutan memerlukan paket berbayar

Harga TurboTenant

Gratis

Pro : $9,92/bulan (ditagih per tahun)

Premium: $12,42/bulan (ditagih per tahun)

Peringkat dan ulasan TurboTenant

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 70 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang TurboTenant?

Sebuah ulasan dari Capterra menyebutkan:

Kami mengelola empat properti kecil dan perangkat lunak ini sangat membantu kami tetap terorganisir. Akun dasarnya gratis, tetapi paket premiumnya sangat terjangkau mengingat semua fitur yang ditawarkan. Mereka juga memiliki layanan pelanggan yang sangat baik.

6. EliseAI (Terbaik untuk bantuan sewa berbasis AI)

melalui Elise AI

EliseAI adalah CRM manajemen properti inovatif yang mengutamakan AI, yang dirancang secara mendasar untuk merevolusi seluruh proses penyewaan. Tidak seperti CRM tradisional, EliseAI mengintegrasikan kecerdasan buatan sebagai inti sistemnya, sehingga mengotomatiskan alur kerja penting mulai dari pertanyaan awal penyewa hingga penandatanganan perjanjian sewa.

AI canggih pada platform ini bertindak sebagai agen penyewaan virtual 24/7, berinteraksi dengan calon penyewa melalui percakapan cerdas yang mirip manusia, serta menyediakan tur virtual yang dipandu AI untuk memberikan pengalaman imersif tanpa campur tangan manusia secara langsung.

Fitur terbaik EliseAI

Menyediakan tur virtual interaktif yang dipandu oleh AI, tersedia 24/7

Menangani semua pertanyaan dan tindak lanjut penyewa dengan respons cerdas dan dipersonalisasi

Berfungsi sebagai AI untuk generasi prospek dengan menyaring prospek, menjadwalkan janji temu, dan secara konsisten berinteraksi dengan calon pelanggan untuk mengonversi mereka

Mempermudah pembuatan dan pelaksanaan perjanjian sewa secara efisien

Terintegrasi dengan mulus dengan sistem manajemen properti (PMS) yang sudah ada untuk data dan alur kerja yang terpadu

Keterbatasan EliseAI

Mungkin memerlukan langkah-langkah tambahan untuk mengintegrasikannya dengan sistem yang sudah ada.

Harga EliseAI

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan EliseAI

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Belum ada ulasan yang cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang EliseAI?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Elise telah menghemat lebih dari 2.000 jam kerja bagi tim penyewaan kami dalam waktu kurang dari 6 bulan. Perangkat lunak ini mudah diprogram, dapat dikembangkan sesuai kebutuhan, dan disesuaikan. Setiap orang yang bekerja di Elise memberikan layanan pelanggan yang berkualitas.

7. Happy Property (Terbaik untuk komunikasi dan keterlibatan penyewa)

via Happy Property

Happy Property mengkhususkan diri dalam mengubah cara berkomunikasi dengan penyewa dengan memanfaatkan chatbot berbasis AI dan sistem respons otomatis yang canggih. Platform ini berfokus secara khusus pada peningkatan kepuasan penyewa dengan menyediakan saluran komunikasi yang cepat, efisien, dan konsisten.

Perangkat lunak ini tidak berfungsi sebagai paket manajemen properti yang komprehensif dan menyeluruh, namun keahliannya yang khusus dalam keterlibatan penyewa menjadikannya alat yang tak tergantikan bagi manajer properti yang ingin meningkatkan pengalaman penghuni, mengurangi volume pertanyaan, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan penyewa.

Fitur terbaik Happy Property

Menggunakan chatbot cerdas untuk menangani pertanyaan penyewa dan memberikan bantuan segera

Memberikan jawaban yang cepat dan akurat untuk pertanyaan umum, sehingga mengurangi waktu respons

Terintegrasi dengan mulus dengan sistem manajemen properti (PMS) yang sudah ada untuk data dan alur kerja yang terpadu

Memungkinkan penyesuaian pesan otomatis untuk menjaga konsistensi suara merek dan memenuhi kebutuhan spesifik

Batasan Happy Property:

Fitur manajemen properti yang terbatas dibandingkan dengan pesaingnya

Penetapan Harga Happy Property

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Happy Property:

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: 4/6/5 (lebih dari 60 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Happy Property?

Seorang pengguna G2 mengatakan :

Saya suka bahwa aplikasi ini sangat detail dalam cara mendokumentasikan properti! Saya juga suka bahwa Anda bisa menambahkan catatan di setiap bagian tentang foto yang Anda ambil!

8. Buildium (Terbaik untuk manajemen properti tingkat perusahaan)

melalui Buildium

Buildium adalah perangkat lunak manajemen properti all-in-one yang tangguh, dirancang untuk menyederhanakan operasional bagi pemilik properti dan manajer properti. Kekuatan utamanya terletak pada penyediaan beragam alat esensial, bukan pada integrasi AI yang canggih. Namun, Buildium memanfaatkan AI untuk penyaringan penyewa yang cerdas, penetapan harga sewa dinamis, pemeliharaan prediktif, dan pengelolaan sewa otomatis guna meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan.

Perangkat lunak ini juga mengintegrasikan aspek-aspek kunci dalam pengawasan properti, memungkinkan pengguna untuk menangani tugas harian secara efisien, menjaga catatan keuangan yang jelas, dan memfasilitasi komunikasi yang efektif dengan penyewa dan pemilik. Pendekatan terintegrasi ini membantu para profesional properti mengelola portofolio mereka dengan lebih efektif dan sistematis.

Fitur terbaik Buildium:

Mengelola semua transaksi keuangan dan menghasilkan laporan penting

Mempermudah proses perekrutan penyewa melalui aplikasi digital dan proses seleksi penyewa yang teliti

Menyediakan sistem terorganisir untuk melacak dan mengelola semua permintaan pemeliharaan properti

Menyediakan portal online khusus untuk komunikasi yang transparan dan layanan mandiri bagi semua pemangku kepentingan

Keterbatasan Buildium:

Harga mungkin lebih tinggi untuk portofolio yang lebih kecil

Fitur AI yang terbatas dibandingkan dengan platform lain

Harga Buildium:

Essential : Mulai dari $58/bulan untuk hingga 150 unit

Pertumbuhan : Mulai dari $183/bulan

Premium: Mulai dari $375/bulan

Peringkat dan ulasan Buildium:

G2: 4,5/5 (lebih dari 200 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Buildium?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Sangat praktis untuk digunakan; sistem email dan pesan teksnya sangat baik, dan memantau penyewa sangat mudah serta efektif memastikan tidak ada yang terlewat. Antarmuka pengguna (UI) mudah digunakan dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang karyawan yang tinggal di perumahan. Meskipun perangkat lunak ini awalnya tidak dirancang khusus untuk perumahan karyawan komersial, namun tetap berfungsi dengan baik untuk proses tersebut.

Tingkatkan Strategi Manajemen Properti Anda dengan AI

Seiring dengan terus berkembangnya industri manajemen properti, mengadopsi perangkat lunak manajemen properti berbasis AI bukan lagi pilihan—melainkan hal yang esensial untuk tetap kompetitif.

Mulai dari mengotomatisasi komunikasi dengan penyewa dan tugas pemeliharaan hingga menyederhanakan pengelolaan sewa dan penagihan sewa, alat-alat berbasis AI ini membantu manajer properti menghemat waktu, mengurangi biaya, dan mengambil keputusan yang tepat di seluruh portofolio mereka.

Baik Anda seorang pemilik properti individu yang mengelola beberapa properti sewaan atau perusahaan manajemen properti besar yang menangani properti komersial, ada solusi dalam daftar ini yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Platform seperti ClickUp menonjol berkat kemampuannya untuk memusatkan alur kerja, mengotomatisasi proses dengan AI, dan meningkatkan produktivitas tim—semuanya dalam satu platform.

Pada akhirnya, kombinasi teknologi yang tepat dapat mengubah cara Anda mengelola properti. Mulailah menggunakan ClickUp hari ini dan rasakan perbedaannya sendiri!