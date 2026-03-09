10 Alat AI Terbaik untuk Manajemen Proyek pada Tahun 2026

Alat manajemen proyek berbasis AI membantu tim Anda mengotomatiskan tugas rutin, memprioritaskan pekerjaan dengan jelas, dan mengantisipasi risiko proyek sebelum terjadi. Berikut ini adalah uraian mengenai opsi terbaik yang tersedia saat ini.

Berikut adalah alat AI favorit saya untuk manajemen proyek yang akan saya ulas secara mendetail di bawah ini.

ClickUp: Pilihan terbaik secara keseluruhan – fitur AI yang kuat namun fleksibel

Asana: Terbaik untuk mengotomatisasi alur kerja

Fireflies.ai: Terbaik untuk mencatat

Notion: Terbaik untuk memvisualisasikan kemajuan proyek

Taskade: Terbaik untuk manajemen tugas kolaboratif

Alat manajemen proyek berbasis AI bekerja dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan untuk menganalisis data, mengotomatisasi tugas, dan memprediksi hasil proyek. Alat ini tidak hanya mengatur tugas – tetapi juga mempelajari cara Anda dan tim Anda bekerja.

Misalnya, alat AI dapat meninjau proyek-proyek tim Anda sebelumnya, mengukur berapa lama biasanya tugas-tugas tersebut diselesaikan, dan kemudian memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan saat ini.

Alat-alat ini juga secara otomatis memprioritaskan tugas. Alih-alih menyortir daftar secara manual, AI akan memindai proyek, mengidentifikasi tugas-tugas yang paling kritis, dan memindahkannya ke bagian atas daftar tugas Anda.

Singkatnya, alat manajemen proyek berbasis AI menyederhanakan beban kerja Anda dan meningkatkan efisiensi operasional.

Fakta Menarik: Metode time-blocking sebagai cara meningkatkan produktivitas sudah ada sejak jurnal jadwal harian Benjamin Franklin!

Saat memilih alat manajemen proyek berbasis AI, carilah fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan spesifik Anda. Berikut adalah beberapa fungsi utama yang perlu dipertimbangkan:

Otomatisasi cerdas: Alat tersebut harus mampu mengotomatisasi tugas-tugas rutin dengan usaha minimal

Analisis prediktif: Carilah alat yang dapat memprediksi risiko potensial, hambatan, dan keterbatasan sumber daya

Pemrosesan bahasa alami: Fitur ini memungkinkan Anda berinteraksi dengan alat tersebut menggunakan bahasa alami, sehingga memudahkan Anda mendapatkan informasi yang dibutuhkan

Kemampuan integrasi: Pastikan alat tersebut dapat terintegrasi dengan mulus ke dalam alat dan sistem yang sudah Anda miliki, seperti platform komunikasi, perangkat lunak pelacakan waktu, dan sistem CRM

Skalabilitas: Seiring pertumbuhan proyek dan tim Anda, alat yang Anda gunakan harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Carilah alat yang mampu menangani beban kerja dan kompleksitas yang semakin meningkat

Kemudahan penggunaan: Alat yang mudah dipelajari dan digunakan akan membantu tim Anda mengadopsinya dengan cepat dan menghindari rasa frustrasi

Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas secara detail alat AI terbaik untuk manajemen proyek:

ClickUp

ClickUp menggabungkan otomatisasi AI yang kuat dengan alur kerja yang dapat disesuaikan, dasbor, dan integrasi yang mulus, sehingga memungkinkan tim mengelola proyek-proyek kompleks secara efisien dari satu platform terpadu.

ClickUp adalah perangkat lunak manajemen proyek berbasis AI andalan saya. Meskipun saya suka mencoba berbagai alat manajemen proyek, saya selalu kembali ke ClickUp karena fitur otomatisasinya.

Solusi Manajemen Proyek ClickUp, yang dipadukan dengan kemampuan AI, telah mengubah cara saya menangani tugas, memprioritaskan pekerjaan, dan mengotomatisasi proses.

Alat ini membantu saya membuat dan melaksanakan rencana proyek secara efisien dengan memecah tugas-tugas proyek yang kompleks menjadi subtugas berdasarkan deskripsi tugas.

ClickUp Brain, asisten AI yang canggih dari ClickUp, adalah salah satu manajer tugas AI terbaik. Alat ini menggunakan analitik prediktif untuk membawa penjadwalan dan prioritas tugas ke tingkat yang benar-benar baru.

Berkat integrasinya yang mendalam dalam ruang kerja, alat AI kontekstual ini secara otomatis mengidentifikasi tugas-tugas paling kritis dan menyesuaikan prioritas secara real-time berdasarkan tenggat waktu, ketergantungan, dan ketersediaan sumber daya.

Hal ini telah menghemat waktu saya berjam-jam, terutama saat mengelola beberapa proyek dengan tenggat waktu yang ketat.

Bukan hanya itu! ClickUp Brain juga menyediakan ringkasan proyek dan pembaruan kemajuan yang otomatis, sehingga saya selalu mendapat informasi terbaru tanpa terhambat oleh detail yang berlebihan.

Saya juga menggunakannya untuk membuat jadwal proyek dan ringkasan proyek, serta menerapkan matriks RACI (Bertanggung Jawab, Bertanggung Jawab, Diberi Tahu, dan Diberi Tahu) untuk proyek-proyek yang kompleks.

ClickUp Brain juga berfungsi sebagai manajer pengetahuan AI yang sangat baik. Dengan alat ini, saya dapat dengan mudah menemukan dan menambahkan semua detail terkait proyek, yang membantu anggota tim saya melihat gambaran lengkap dan tetap selaras dengan tujuan proyek.

Saya juga menyukai kemampuan otomatisasi yang menangani tugas-tugas berulang sehingga saya dapat fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis.

Mulai dari memindahkan tugas antar tahap hingga mengirim pengingat atau memberi tahu anggota tim, ClickUp Automations dan Autopilot Agents mempermudah seluruh alur kerja.

lickUp juga menyediakan templat manajemen proyek bawaan yang membantu tim proyek merencanakan, mengelola, dan memantau kemajuan proyek dengan lebih baik.

Fitur terbaik ClickUp

Otomatisasi tugas: Jadwalkan tugas, prioritaskan pekerjaan, sederhanakan proses, dan prediksi hasil proyek dengan ClickUp Brain

Dashboard yang dapat disesuaikan: Visualisasikan kemajuan proyek dan lacak metrik kunci dengan Visualisasikan kemajuan proyek dan lacak metrik kunci dengan ClickUp Dashboards

Pemberitahuan cerdas: Tetap terinformasi tentang tugas-tugas penting, tenggat waktu, dan tonggak proyek dengan Tetap terinformasi tentang tugas-tugas penting, tenggat waktu, dan tonggak proyek dengan Pemberitahuan ClickUp yang didukung AI

Kolaborasi real-time: Bekerja sama dengan lancar bersama tim Anda dalam mengerjakan tugas, dokumen, dan proyek menggunakan Bekerja sama dengan lancar bersama tim Anda dalam mengerjakan tugas, dokumen, dan proyek menggunakan ClickUp Docs

Penetapan dan pelacakan tujuan yang mudah: Tetapkan tujuan yang jelas dan terukur, lalu bagikan ke setiap anggota tim menggunakan Tetapkan tujuan yang jelas dan terukur, lalu bagikan ke setiap anggota tim menggunakan ClickUp Goals . Lacak kemajuan, identifikasi hambatan, dan rayakan keberhasilan, semuanya dalam antarmuka ClickUp yang intuitif

Berbagai mode tampilan: Pilih dari Pilih dari berbagai tampilan ClickUp , termasuk Papan Kanban, Daftar, dan Tampilan Kalender, untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang proyek Anda

Kolom Kustom: Saring tugas dan lacak status tugas secara real-time dengan Saring tugas dan lacak status tugas secara real-time dengan Kolom Kustom ClickUp

Integrasi: Integrasikan ClickUp dengan alat-alat populer seperti Slack, Google Calendar, Microsoft Teams, dan lainnya, sehingga alur kerja Anda menjadi lebih sederhana

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

"Saya merasa ClickUp adalah alat manajemen proyek yang sangat bermanfaat. Fleksibilitasnya, fitur yang lengkap, integrasi yang mulus, dan opsi penyesuaian menjadikannya pilihan yang menonjol. Dukungan obrolan langsung juga merupakan nilai tambah yang besar."

Asisten AI yang kuat (ClickUp Brain) untuk otomatisasi dan peramalan

Dasbor dan templat yang dapat disesuaikan

Integrasi yang mulus dengan Slack, Google Calendar, dan lainnya

Platform yang kaya fitur dapat membingungkan pengguna baru

Membutuhkan waktu adaptasi untuk penyesuaian

Beberapa fitur lanjutan hanya tersedia di paket berlangganan tingkat atas

Asana

Asana menggunakan AI untuk mengotomatisasi alur kerja secara cerdas, menyeimbangkan beban kerja tim, dan memberikan wawasan yang jelas dan didukung data. Ini sangat cocok untuk tim yang membutuhkan penyelarasan tugas yang sederhana dan pelaksanaan proyek yang andal.

Asana AI menonjol dalam menyederhanakan manajemen tugas melalui label yang dibuat secara otomatis. Alat ini juga membantu mengatur bagian-bagian proyek dengan menambahkan deskripsi terperinci dan membuat bidang kustom, sehingga meningkatkan efisiensi proyek secara keseluruhan.

Saya menggunakan Asana sebagai manajer proyek berbasis AI, terutama untuk mengidentifikasi hambatan proyek dan melacak ketergantungan agar segala sesuatunya dapat terus berjalan lancar. Salah satu fitur terbaiknya adalah wawasan yang didukung AI yang membantu saya membuat keputusan proyek yang cerdas.

Fitur terbaik Asana

Bagikan tugas secara merata di antara anggota tim dengan penyeimbangan beban kerja

Selaraskan tugas-tugas individu dengan tujuan perusahaan yang lebih besar melalui fitur Goals, memastikan semua orang fokus pada gambaran besar

Identifikasi potensi hambatan dan tenggat waktu berdasarkan data historis dengan saran cerdas dari Asana

Otomatiskan alur kerja yang berulang dengan aturan yang mudah diatur

Harga Asana

Pribadi: Gratis

Paket Pemula: $13,49 per bulan per pengguna

Tingkat Lanjut: $30,49 per bulan per pengguna

Perusahaan: Harga disesuaikan

Enterprise+: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Asana

G2: 4,4/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 12.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Asana?

"Semua hal mudah ditemukan dan digunakan, dan tata letak minimalisnya membantu melihat segala sesuatu dengan jelas. Saya dapat dengan mudah memanfaatkan integrasi dan otomatisasi. Saya harus mengakui bahwa saya mengikuti tur langsung Asana bersama Joanna, dan itu luar biasa; sangat interaktif dan mudah dipahami, yang berarti dukungan adalah salah satu prioritas utama Asana."

Wawasan AI meningkatkan prioritas tugas dan pengambilan keputusan

Antarmuka yang ramah pengguna dengan tata letak yang rapi

Aturan otomatisasi yang baik dan integrasi

Kurang fleksibel dibandingkan pesaing dalam hal penyesuaian

Harga yang lebih tinggi pada tingkatan yang lebih tinggi

Fitur AI canggih hanya tersedia di paket berbayar

Fireflies.ai

Fireflies.ai mengubah cara rapat dilakukan dengan secara otomatis mencatat transkrip dan poin-poin tindakan, sehingga secara drastis mengurangi pencatatan manual, serta memastikan wawasan penting selalu terdokumentasi, dapat dicari, dan dapat ditindaklanjuti.

Sebagai manajer proyek, saya menghabiskan banyak waktu untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, klien, dan anggota tim yang berbeda. Mencatat setiap percakapan merupakan hal yang merepotkan. Di sinilah Fireflies AI telah membantu saya—dengan mencatat hasil rapat dan mentranskripsikannya.

Ini seperti memiliki pencatat khusus di setiap panggilan. FirefliesAI memudahkan pendokumentasian semua diskusi proyek penting sehingga kita dapat memenuhi persyaratan proyek. Fitur unggulan lainnya adalah pengenalan suara berbasis AI. Fitur ini menangkap detail dengan akurat, bahkan saat ada banyak pembicara atau suara latar belakang.

Fitur terbaik FirefliesAI

Sesuaikan pengaturan transkripsi sesuai kebutuhan Anda

Dapatkan daftar tindakan secara otomatis untuk setiap rapat

Temukan komentar atau diskusi tertentu dari rapat sebelumnya dengan transkrip yang dapat dicari dari Fireflies, sehingga menghemat waktu

Keterbatasan FirefliesAI

Meskipun alat ini sangat berguna untuk rapat standar, menyesuaikan format transkrip bisa terasa sedikit membatasi

Tidak menyediakan fitur manajemen proyek yang lengkap

Harga FirefliesAI

Gratis

Pro: $18 per bulan per pengguna

Bisnis: $29/bulan per pengguna

Enterprise: $39/bulan per pengguna, ditagih secara tahunan

Peringkat dan ulasan FirefliesAI

G2: 4,79/5 (lebih dari 490 ulasan)

Capterra: Belum ada cukup ulasan yang tersedia

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang FirefliesAI?

Fireflies.ai benar-benar telah mengubah cara saya mengelola rapat. Fitur ringkasan yang langsung masuk ke kotak masuk saya hanya beberapa menit setelah rapat selesai benar-benar mengubah segalanya. Saya dapat dengan cepat menemukan poin-poin penting dalam percakapan kami berkat catatan yang dilengkapi cap waktu. Saya bisa mengambil catatan dari Fireflies.ai dan menambahkannya ke CRM saya.

Transkripsi AI yang akurat dengan pengenalan pembicara

Secara otomatis menghasilkan daftar tindakan

Transkrip yang dapat dicari menghemat waktu dalam proses peninjauan

Terbatas di luar konteks rapat

Opsi pemformatan untuk transkrip sangat terbatas

Bukan alat manajemen proyek yang lengkap, perlu dipadukan dengan alat lain

Notion

Notion menggabungkan manajemen proyek yang fleksibel dengan fitur AI canggih untuk pembuatan konten, ringkasan, dan visualisasi, sehingga memberikan tim kreatif satu alat yang adaptif untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau proyek kolaboratif dengan jelas.

Jika Anda adalah orang yang suka memvisualisasikan ide dan detail proyek, Anda pasti akan menyukai Notion. Aplikasi ini menyusun semua proyek dalam tampilan garis waktu sehingga Anda dapat melihat bagaimana berbagai proyek saling terhubung, melacak ketergantungan, dan menyelaraskan alur kerja saya.

Selain itu, Notion AI membantu membuat dokumen proyek, menyusun rencana proyek, dan mendefinisikan tugas-tugas proyek. Untuk lebih menyederhanakan manajemen proyek, fitur AI Autofill Notion secara otomatis mengumpulkan informasi dari ruang kerja, seperti tindakan yang harus dilakukan dan hambatan proyek, serta memberikan pembaruan proyek secara real-time.

Fitur terbaik Notion

Buat basis data untuk mengatur dan mengelola informasi dalam berbagai format, mulai dari daftar tugas hingga jadwal proyek

Gunakan templat untuk membuat halaman dan basis data baru dengan cepat, sehingga menghemat waktu dan tenaga

Ringkas informasi, hasilkan ide, dan otomatiskan tugas-tugas berulang dengan Notion AI

Terintegrasi dengan alat populer lainnya seperti Slack, Google Calendar, Microsoft Teams, dan lainnya

Keterbatasan Notion

Kurva pembelajaran Notion bisa cukup curam, terutama bagi mereka yang baru mengenal platform ini

Dengan begitu banyak opsi penyesuaian, mudah untuk membuat alur kerja menjadi terlalu rumit

Harga Notion

Gratis

Plus: $10 per bulan per pengguna

Bisnis: $15 per bulan per pengguna

Perusahaan: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Notion

G2: 4,7/5 (lebih dari 5.000 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 2.200 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion?

"Platform ini sangat interaktif dan memungkinkan Anda merancang alur kerja yang lebih terorganisir dan disesuaikan dengan berbagai alat yang dimilikinya. Dengan bantuan AI, Anda dapat menghasilkan ide-ide yang lebih baik untuk melaksanakan proyek. Saya juga menyukai bahwa saya dapat berbagi berbagai jenis informasi dengan tim saya dan dapat bekerja sama dengan lebih mudah."

Alur kerja manajemen proyek yang fleksibel dan visual

Ringkasan AI dan pembuatan dokumen

Terintegrasi dengan Slack, Teams, dan Google Calendar

Kurva pembelajaran yang curam bagi pengguna baru

Risiko pengaturan yang terlalu rumit

Dapat menjadi lebih lambat untuk proyek yang besar dan kompleks

Taskade

Taskade memudahkan kolaborasi melalui pengeditan real-time yang intuitif, pemetaan pikiran, dan pengorganisasian tugas yang didukung AI, ideal untuk tim kecil yang mengutamakan kemudahan penggunaan dan produktivitas cepat daripada kerumitan.

Jika Anda mencari alat manajemen proyek serbaguna yang mengutamakan kolaborasi real-time dan kesederhanaan, saya sangat merekomendasikan Taskade.

Saya menggunakannya saat membutuhkan alat yang ringan namun kuat untuk koordinasi tim yang cepat tanpa kerumitan platform yang lebih besar. Saya sangat menyukai pembuatan Agen AI yang disesuaikan untuk menangani kasus penggunaan tertentu, seperti membuat garis besar proyek.

Taskade unggul dalam pengeditan real-time, di mana beberapa anggota tim dapat berkolaborasi pada tugas, kerangka kerja, dan catatan secara bersamaan.

Fitur terbaik Taskade

Atur tugas Anda menggunakan papan Kanban atau daftar, tergantung pada alur kerja yang Anda sukai

Buat representasi visual proyek Anda menggunakan peta pikiran

Bekerja sama dengan tim Anda secara real-time, bahkan saat mengedit tugas yang sama

Berkomunikasi dengan tim Anda langsung melalui fitur obrolan video terintegrasi di Taskade

Keterbatasan Taskade

Pilihan penyesuaian yang terbatas

Meskipun Taskade merupakan alat yang bagus untuk tim kecil dan proyek sederhana, alat ini mungkin tidak memiliki beberapa fitur lanjutan yang dibutuhkan oleh tim besar atau proyek yang kompleks

Harga Taskade

Gratis

Taskade Pro: $10/bulan per pengguna

Taskade for Teams: $40/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Taskade

G2: 4,5/5 (lebih dari 50 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 60 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Taskade?

"Taskade adalah perangkat lunak yang hebat untuk mengelola daftar tugas harian saya dan berkolaborasi dalam tugas bersama anggota tim. Platform komunikasi ini memungkinkan saya untuk mengobrol dan melakukan panggilan video singkat dengan anggota dalam daftar kontak saya. Struktur proyek yang mirip Mindmap memungkinkan kami mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai semua aset dan beban kerja yang terlibat dalam proyek."

"Taskade adalah perangkat lunak yang hebat untuk mengelola daftar tugas harian saya dan berkolaborasi dalam tugas bersama anggota tim. Platform komunikasi ini memungkinkan saya untuk mengobrol dan melakukan panggilan video singkat dengan anggota dalam daftar kontak saya. Struktur proyek yang mirip Mindmap memungkinkan kami mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai semua aset dan beban kerja yang terlibat dalam proyek."

Pengeditan dan kolaborasi secara real-time

Termasuk peta pikiran dan alur kerja visual

Fitur obrolan dan panggilan video bawaan

Pilihan penyesuaian yang terbatas

Tidak dilengkapi dengan fitur-fitur canggih untuk tim yang lebih besar

Integrasi yang kurang kuat dibandingkan platform yang lebih besar

ChatGPT

ChatGPT mendukung tim proyek dengan menghasilkan ruang lingkup, garis besar, dan laporan yang terperinci secara instan—berfungsi sebagai mitra brainstorming yang serbaguna dan asisten konten untuk mempercepat perencanaan proyek pada tahap awal.

Meskipun ChatGPT sangat bagus untuk membuat konten, saya juga telah mencobanya untuk manajemen proyek. Jika Anda mencari alat gratis untuk meningkatkan manajemen proyek dalam skala kecil, seperti menentukan ruang lingkup proyek, membuat persyaratan proyek, atau membuat jadwal proyek, ChatGPT bisa menjadi asisten AI yang hebat.

Saya memberikan perintah kepada ChatGPT untuk membagi proyek menjadi tugas-tugas yang lebih sederhana dan membuat daftar tugas. Alat ini juga membantu memprioritaskan tugas berdasarkan tujuan proyek dan tenggat waktu, membuat anggaran proyek, serta menyusun proposal dan laporan.

Fitur terbaik ChatGPT

Tentukan ruang lingkup proyek dengan menghasilkan ide-ide untuk hasil kerja potensial, mengidentifikasi pemangku kepentingan, dan merumuskan tujuan proyek

Membantu dalam membuat struktur pembagian kerja (WBS) yang jelas

Buat laporan atau ringkasan proyek untuk dibagikan kepada pemangku kepentingan

Mengantisipasi risiko potensial dalam rencana proyek dan mengusulkan solusi kreatif untuk memitigasi risiko tersebut

Keterbatasan ChatGPT

Alat ini tidak menyediakan pembaruan real-time atau wawasan mengenai kemajuan proyek

Anda harus menambahkan detail proyek secara manual. Hal ini bisa memakan waktu, terutama untuk proyek yang lebih besar.

Harga ChatGPT

Gratis

ChatGPT Plus: $20 per bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan ChatGPT

G2: 4,7/5 (lebih dari 600 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 60 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ChatGPT?

"ChatGPT sangat bagus. Sangat ramah pengguna, dan dengan GPT+ serta plugin yang terpasang, alat ini benar-benar mengubah segalanya. Saya bisa menemukan informasi dengan cepat dan menulis dengan cepat pula. Ini benar-benar salah satu alat favorit saya."

Sangat cocok untuk pengembangan ide proyek dan dokumentasi

Kasus penggunaan yang fleksibel dengan prompt kustom

Tersedia paket gratis, biaya awal yang rendah

Tidak ada pelacakan proyek secara real-time atau dasbor

Diperlukan pengisian data secara manual

Integrasi yang terbatas dibandingkan dengan alat manajemen proyek khusus

Microsoft Project dengan Copilot

Copilot dari Microsoft Project memanfaatkan prediksi AI dalam ekosistem Microsoft, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi risiko secara proaktif, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan mempertahankan kendali proyek dengan lancar.

Jika Anda mencari solusi AI untuk memprediksi anggaran, jadwal, dan risiko proyek dalam ekosistem Microsoft, cobalah Microsoft Project with Copilot. Asisten AI-nya memanfaatkan data historis dan masukan real-time untuk menghasilkan rencana proyek yang cerdas, mengidentifikasi potensi masalah, dan memastikan jadwal tetap pada jalurnya.

Keunggulan utama Microsoft Project dengan Copilot adalah kemampuannya untuk secara proaktif mengidentifikasi risiko dan merekomendasikan tindakan—seperti mengalokasikan ulang sumber daya atau menyesuaikan ketergantungan—sebelum masalah memburuk. Selain itu, alat ini terintegrasi dengan mulus ke Microsoft 365, sehingga memudahkan Anda mengimpor data dari Teams, Excel, dan Outlook untuk peramalan yang lebih akurat.

Fitur terbaik Copilot

Buat rencana proyek berbasis data dengan penjadwalan dan saran sumber daya yang didukung AI

Dapatkan wawasan cerdas mengenai potensi keterlambatan dan terima saran untuk mengembalikan proyek ke jalur yang benar

Bekerja sama secara real-time melalui Teams dan alat Microsoft 365 lainnya

Visualisasikan jadwal proyek dan penggunaan sumber daya dengan diagram Gantt dan dasbor yang dapat disesuaikan

Batasan Copilot

Diperlukan ekosistem Microsoft 365 untuk memaksimalkan kemampuan AI-nya

Mungkin terasa terlalu rumit untuk tim kecil atau proyek sederhana

Harga Copilot

Harga khusus (melalui tingkatan Microsoft Project Plan 1–5 dan add-on Copilot)

Peringkat dan ulasan Copilot

G2: 4,8/5 (lebih dari 200 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (11+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Forecast?

"Ini seperti memiliki asisten yang sangat membantu yang dapat menangani berbagai macam tugas."

Peramalan AI untuk jadwal, anggaran, dan risiko

Integrasi Microsoft 365 yang mulus

Visualisasi yang kuat dengan diagram Gantt

Cocok untuk proyek atau tim kecil

Membutuhkan ekosistem Microsoft untuk mendapatkan manfaat penuh

Harga dan fitur bervariasi tergantung pada tingkatan

Motion

Fitur penjadwalan berbasis AI dari Motion mengintegrasikan tugas langsung ke dalam kalender tim, secara otomatis menyesuaikan prioritas saat terjadi perubahan, sehingga memudahkan tim untuk tetap produktif dan bertanggung jawab setiap hari.

Motion adalah perangkat lunak perencanaan proyek yang sangat baik. Asisten AI-nya secara otomatis menambahkan tugas proyek ke kalender anggota tim saya dan menetapkan tenggat waktu. Hal ini membantu tim saya memprioritaskan pekerjaan dan meningkatkan akuntabilitas.

Yang paling saya sukai dari Motion adalah kemampuannya untuk melampirkan dokumen, spreadsheet, dan gambar untuk setiap tugas, sehingga saya dapat mengelola semua detail proyek di satu tempat. Alat ini juga mengubah proyek berulang menjadi templat untuk meningkatkan efisiensi kerja.

Fitur terbaik Motion

Kategorikan tugas dan proyek dengan menambahkan label untuk pencarian cepat

Dapatkan pemberitahuan tugas proyek melalui email atau Slack

Buat jadwal proyek yang disesuaikan secara otomatis untuk seluruh tim

Sisihkan waktu untuk tugas-tugas proyek dengan penjadwalan otomatis

Batasan gerakan

Pilihan penyesuaian yang terbatas untuk preferensi manajemen tugas dan waktu

Mengelompokkan atau mencatat proyek di dalam ruang kerja itu sulit

Harga Motion

Perorangan: $34/bulan

Business Standard: $20 per bulan per pengguna

Business Pro: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Motion

G2: 4/5 (lebih dari 90 ulasan)

Capterra: 4,3/5 (lebih dari 40 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Motion?

"Saya suka bahwa Motion memprioritaskan daftar tugas saya. Dengan mudah mengatur ulang tugas dan acara berdasarkan situasi darurat yang tak terduga di tempat kerja. Sinkronisasi kalender memungkinkan saya mengetahui apa yang sedang saya kerjakan dan apa yang harus saya kerjakan agar tetap menguasai situasi."

Pengelompokan waktu dan penjadwalan berbasis AI

Sinkronisasi kalender dan notifikasi

Mengubah proyek berulang menjadi templat

Kustomisasi yang terbatas dalam logika penjadwalan

Lebih sulit untuk mengelola proyek besar

Biaya lebih tinggi untuk tim yang lebih kecil

Monday.com

Monday.com menggabungkan manajemen proyek yang intuitif secara visual dengan otomatisasi berbasis AI, sehingga memungkinkan tim untuk membuat alur kerja khusus, merampingkan tugas rutin, dan melacak kemajuan proyek secara real-time dengan mudah.

Monday.com adalah alat manajemen visual yang membantu saya mengelola seluruh portofolio proyek saya. Alat ini memberikan gambaran umum tentang semua proyek bisnis yang sedang berjalan sehingga tim saya dapat mengambil keputusan bisnis yang tepat untuk mengembangkan operasi kami.

Monday juga membantu secara otomatis membuat tugas dan memberikan ringkasan cepat tentang tugas-tugas tersebut. Antarmuka yang menggunakan kode warna dan jenis kolom yang dapat disesuaikan (status, jadwal, prioritas) membantu tim saya tetap selaras dengan perkembangan real-time setiap tugas.

Fitur terbaik Monday.com

Buat ruang kerja kustom dengan papan, kolom, dan tampilan seret-dan-lepas yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda

Tugaskan tugas, tambahkan komentar, bagikan file, dan tentukan tenggat waktu, semuanya dalam satu platform

Otomatiskan tugas-tugas berulang dan integrasikan dengan mulus ke alat favorit Anda untuk memperlancar alur kerja

Lakukan perhitungan dan buat visualisasi data langsung di dalam papan Anda

Keterbatasan Monday.com

Meskipun Monday.com memiliki banyak fitur, mungkin perlu waktu untuk mempelajari cara menavigasi dan menggunakan semua fungsinya secara efektif

Meskipun Monday.com menawarkan paket gratis, fitur AI-nya hanya tersedia di paket berbayar

Harga Monday.com

Gratis

Basic: $9/bulan per pengguna

Standar: $12/bulan per pengguna

Pro: $19/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Monday.com

G2: 4,7/5 (lebih dari 12.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 5.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Monday.com?

"Ini adalah platform yang mudah diadaptasi – yang perlu dilakukan pengguna baru hanyalah memperhatikan notifikasi – sehingga memungkinkan adopsi yang cepat dan resistensi minimal dari pengguna baru. Dasbor bawaan sangat berguna dan memberikan informasi yang dapat ditindaklanjuti."

Papan dan alur kerja yang sangat dapat disesuaikan

Saran tugas dan otomatisasi AI

Dashboard visual yang kuat

Kurva pembelajaran untuk fitur-fitur lanjutan

AI hanya tersedia di paket berbayar

Dapat menjadi berantakan saat diterapkan dalam skala besar

OneCal

OneCal secara cerdas menyinkronkan beberapa kalender, mengotomatiskan penjadwalan, dan mengurangi konflik antar platform, sehingga ideal untuk tim yang berorientasi pada produktivitas yang harus menangani banyak komitmen sekaligus dan membutuhkan penyelarasan jadwal yang andal.

Meskipun OneCal bukanlah perangkat lunak manajemen proyek sepenuhnya, alat ini membantu dalam manajemen waktu dan meningkatkan produktivitas. OneCal adalah alat kalender cerdas yang saya gunakan untuk mengotomatiskan tugas-tugas seperti menjadwalkan rapat, mengatur pengingat tugas proyek, dan menyisihkan waktu khusus untuk tugas-tugas penting.

Alat ini membantu menyinkronkan dan melihat semua kalender sehingga Anda dapat dengan mudah berkoordinasi dengan tim, klien, dan vendor serta memantau tenggat waktu proyek.

Fitur terbaik OneCal

Terintegrasi dengan mulus dengan Google Calendar, Outlook, dan iCloud Calendar

Bagikan tautan pemesanan OneCal agar orang lain dapat dengan mudah menjadwalkan pertemuan dengan Anda dan menghindari konflik jadwal

Alokasikan blok waktu tertentu untuk tugas atau aktivitas yang berbeda guna meningkatkan produktivitas

Sinkronkan acara di antara beberapa kalender, memastikan bahwa perubahan di satu kalender langsung tercermin di semua kalender lainnya secara real-time

Keterbatasan OneCal

Versi gratisnya menawarkan fitur yang terbatas

Terdapat sedikit keterlambatan dalam sinkronisasi antar platform, yang dapat merepotkan saat Anda mencoba melakukan perubahan mendadak

Harga OneCal

Starter: $6 per bulan per pengguna

Essential: $12 per bulan per pengguna

Premium: $30/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan OneCal

G2: Belum ada cukup ulasan yang tersedia

Capterra: Belum ada cukup ulasan yang tersedia

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang OneCal?

"Dengan ketujuh kalender yang saling terintegrasi, jika seorang karyawan/pelanggan/klien di salah satu domain memeriksa ketersediaan saya, informasinya selalu terbaru. Selain itu, OneCal memiliki dasbor terpadu di mana saya dapat melihat ketersediaan saya dengan jelas, efisien, dan dalam satu tempat."

Sinkronisasi antar kalender yang andal

Tautan pemesanan mengurangi hambatan dalam penjadwalan

Tingkat harga yang terjangkau

Terbatas pada kasus penggunaan kalender

Penundaan sinkronisasi sesekali

Fitur manajemen proyek yang lebih sedikit

Wrike

Wrike menggunakan AI prediktif untuk mendeteksi potensi keterlambatan proyek dan kendala sumber daya sejak dini, sehingga sangat berguna bagi tim yang mengelola beban kerja kompleks dengan prioritas yang berubah-ubah dan tenggat waktu yang ketat.

Jika tim proyek Anda kesulitan menghadapi prioritas yang berubah-ubah, jadwal yang tidak pasti, atau visibilitas yang buruk, AI Wrike dapat menjadi solusi yang mengubah permainan. Fitur Work Intelligence™-nya menggunakan pembelajaran mesin untuk mendeteksi risiko proyek dan memberikan saran guna menghindari penundaan atau beban kerja yang berlebihan pada sumber daya.

Fitur terbaik Wrike

AI prediktif mengidentifikasi potensi keterlambatan atau risiko proyek sebelum terjadi

Pembagian beban kerja yang cerdas berdasarkan ketersediaan tim secara real-time

Fitur pelacakan waktu bawaan dan dasbor kustom

Integrasi yang mulus dengan aplikasi seperti Slack, Google Drive, dan Zoom

Batasan Wrike

Beberapa pengguna melaporkan kurva pembelajaran yang curam bagi tim baru

Harga Wrike

Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $9,80 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan Wrike

G2: 4,2/5 (lebih dari 2.000 ulasan) Capterra: 4,3/5 (lebih dari 1.700 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Wrike?

"Wrike telah terbukti sebagai alat manajemen proyek yang sangat efisien dan ramah pengguna. Antarmuka intuitifnya memudahkan navigasi, sementara fitur-fiturnya yang tangguh memperlancar alur kerja dan meningkatkan produktivitas. Baik Anda mengelola tim kecil maupun organisasi besar, dasbor yang dapat disesuaikan dan kemampuan kolaborasi real-time Wrike memastikan semua orang tetap berada di halaman yang sama. Secara keseluruhan, Wrike adalah pilihan utama bagi siapa pun yang ingin meningkatkan proses manajemen proyeknya."

AI prediktif mendeteksi risiko sejak dini

Distribusi beban kerja yang cerdas

Dashboard yang andal dan integrasi

Kurva pembelajaran yang lebih curam bagi pengguna baru

Antarmuka yang kurang intuitif dibandingkan pesaing

Biaya meningkat seiring bertambahnya jumlah anggota tim

Fellow

Fellow mengotomatiskan alur kerja dari rapat ke tugas dengan mencatat poin-poin tindakan, menyinkronkannya ke papan tugas, dan memastikan setiap diskusi langsung diterjemahkan menjadi langkah-langkah selanjutnya yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fellow menghubungkan antara rapat dan manajemen tugas. Alat ini secara otomatis mencatat poin-poin tindakan dari rapat, menyinkronkannya ke papan proyek Anda, dan menyediakan agenda kolaboratif agar proyek tetap berjalan sesuai rencana

Fitur terbaik lainnya

Buat agenda dan ringkasan rapat secara otomatis

AI mencatat tugas-tugas dan terintegrasi dengan papan tugas seperti Asana atau Trello

Template bawaan 1:1 dan alur kerja umpan balik

Pencatatan catatan secara real-time dan transkripsi AI selama panggilan

Kemampuan AI: Fellow menggunakan AI untuk mengubah percakapan rapat menjadi daftar tugas yang dapat ditindaklanjuti di seluruh alat Anda.

Batasan-batasan

Fitur manajemen tugas/proyek yang terbatas di luar lingkup rapat

Harga Fellow

Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $6 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan dari pengguna

G2: 4,6/5 (lebih dari 900 ulasan) Capterra: 4,5/5 (lebih dari 750 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fellow?

"Saya suka bagaimana Fellow memungkinkan agenda, catatan rapat, dan tindakan yang harus dilakukan dibawa ke rapat berikutnya. Sebelumnya, semua tim kerja kami menggunakan sistem yang berbeda-beda. Sulit untuk melacak sejauh mana kemajuan kami. Kami selalu repot mencari agenda, catatan, atau daftar tindakan dari rapat sebelumnya. Menyimpan semua informasi di satu tempat untuk rapat yang berulang memberikan ketenangan pikiran dan sangat menghemat waktu. Sekarang, saat rapat, kami berkata, ‘Ada di Fellow,’ dan semua orang mengangguk, lalu kami bisa melanjutkan.”

AI mengubah rapat menjadi tindakan konkret

Agenda bawaan dan templat 1:1

Terintegrasi dengan papan proyek seperti Asana atau Trello

Terbatas pada alur kerja rapat

Beberapa fitur lanjutan hanya tersedia di paket berbayar

Bukan sistem manajemen proyek yang berdiri sendiri

Lebih suka belajar secara visual? Berikut ini adalah video perbandingan alat manajemen proyek AI terbaik yang bisa Anda coba tahun ini:

Trello

Meskipun Trello secara tradisional dikenal karena kesederhanaannya yang bergaya Kanban, kini Trello mendukung otomatisasi yang didukung AI melalui Butler (bot otomatisasi bawaan Trello). Anda dapat membuat aturan khusus, tombol, dan perintah terjadwal untuk memindahkan kartu, menugaskan tugas, atau menetapkan tanggal jatuh tempo—semuanya secara otomatis.

Forecast

Forecast adalah platform berbasis AI yang berfokus pada perencanaan sumber daya dan keuangan. Platform ini menggunakan pembelajaran mesin untuk memprediksi jadwal proyek, biaya, dan beban kerja. Platform ini juga secara otomatis menyarankan penugasan tugas berdasarkan kapasitas dan keahlian tim.

SmartSuite

SmartSuite adalah platform proyek dan alur kerja yang fleksibel yang baru-baru ini mengintegrasikan AI untuk membuat deskripsi tugas, merangkum catatan, dan menyederhanakan alur kerja. Platform ini menawarkan tampilan yang dapat disesuaikan seperti Gantt, Timeline, dan Kalender—ditambah otomatisasi internal yang mirip dengan Zapier.

Coba ClickUp: Alat Manajemen Proyek AI Terbaik

Menggunakan alat manajemen proyek berbasis AI mungkin terasa membingungkan pada awalnya karena fitur otomatisasi dan penyesuaiannya. Namun, menemukan perangkat lunak manajemen proyek berbasis AI yang tepat dapat membantu Anda mencapai tujuan dengan lebih cepat dan efisien.

Gunakan Kartu AI di Dasbor ClickUp untuk mendapatkan ringkasan dan pembaruan cepat mengenai proyek Anda

Jika berbicara tentang alat manajemen proyek AI yang tepat, Anda harus mencoba ClickUp.

Asisten AI-nya yang canggih, ClickUp Brain, dapat mengoptimalkan semua tugas Anda berdasarkan prioritas, memberikan wawasan real-time tentang kemajuan proyek, dan mengotomatiskan alur kerja.

💟 Bonus: Brain MAX adalah pendamping desktop serba guna yang didukung AI untuk manajemen proyek. Alih-alih harus berpindah-pindah antar berbagai aplikasi, Brain MAX menyatukan semuanya—tugas, jadwal, dokumen, email, dan obrolan tim—ke dalam satu ruang kerja terpadu. Dengan integrasi mendalam dan otomatisasi cerdas, Brain MAX melacak kemajuan, membagikan tugas, mengatur pengingat, dan memastikan semua orang tetap selaras. Cukup gunakan fitur bicara-ke-teks untuk memperbarui proyek Anda, bertukar ide, atau mendelegasikan pekerjaan, dan Brain MAX akan langsung mengatur dan menindaklanjuti instruksi Anda.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa itu manajemen proyek berbasis AI?Manajemen proyek berbasis AI mengacu pada penggunaan kecerdasan buatan untuk mengotomatisasi, menganalisis, dan mengoptimalkan berbagai aktivitas manajemen proyek seperti penugasan tugas, perkiraan jadwal, dan analisis risiko.

Apakah AI dapat menggantikan manajer proyek?Tidak, tetapi AI dapat mendukung mereka dengan menangani tugas-tugas rutin, mengungkap wawasan, dan memberikan saran, sehingga manajer dapat fokus pada strategi dan komunikasi.

Apakah ChatGPT merupakan alat manajemen proyek?Tidak secara langsung. ChatGPT adalah asisten AI yang dapat membantu dalam brainstorming, perencanaan, dan penulisan, tetapi tidak menawarkan fitur pelacakan, penjadwalan, atau kolaborasi seperti alat manajemen proyek sejati.

Apa perangkat lunak manajemen proyek AI gratis terbaik? ClickUp menawarkan salah satu paket gratis terlengkap dengan fitur AI, termasuk otomatisasi tugas, ringkasan proyek, dan pelacakan real-time.

Apakah alat-alat AI ini aman untuk digunakan di lingkungan perusahaan?Sebagian besar alat seperti ClickUp, Asana, dan Wrike menawarkan keamanan tingkat perusahaan, termasuk kepatuhan SOC 2 dan kontrol izin yang dapat disesuaikan. Selalu verifikasi sesuai dengan persyaratan TI perusahaan Anda.