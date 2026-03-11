10 Template Pelacakan Program Beta Gratis

Datadog menemukan bahwa 87% organisasi memiliki setidaknya satu kerentanan yang dapat dieksploitasi pada layanan yang telah diimplementasikan.

Tekanan tersebut merupakan alasan utama tim mengandalkan pelacakan beta. Program beta bergerak cepat, umpan balik mengalir dari berbagai saluran, dan biayanya sangat tinggi jika ada hal penting yang terlewat.

Dalam posting ini, kami akan membahas templat pelacakan program beta terbaik, apa yang masing-masing templat bantu Anda kelola, dan bagaimana memilih pengaturan yang tepat untuk peluncuran Anda.

Template Pelacakan Program Beta Gratis Sekilas

Apa Itu Template Pelacakan Program Beta?

Template pelacakan program beta adalah ruang kerja terstruktur untuk merencanakan, memantau, dan mengelola semua aspek pengujian beta. Template ini membantu tim melacak penguji, umpan balik, bug, permintaan fitur, jadwal, fase pengujian, dan tindakan tindak lanjut di satu tempat.

Dalam praktiknya, templat pelacakan program beta berguna untuk:

Mengorganisir fase pengujian dan tonggak pencapaian

Menugaskan pemilik untuk tugas, bug, dan ulasan umpan balik

Melacak partisipasi penguji dan status pengiriman

Memantau masalah berdasarkan tingkat keparahan, prioritas, atau area fitur.

Menjaga kesiapan peluncuran tetap terlihat seiring berjalannya program beta.

10 Template Pelacakan Program Beta Terbaik

Template pelacakan program beta ini mencakup seluruh siklus hidup beta, mulai dari perencanaan awal hingga pelacakan bug dan rilis akhir. Setiap template menargetkan bagian spesifik dari proses, dan semuanya bekerja bersama dalam ruang kerja AI terintegrasi ClickUp untuk mengurangi penggunaan alat yang berlebihan.

Selain itu, templat ini sepenuhnya dapat disesuaikan, cocok untuk semua ukuran tim, dan dilengkapi dengan kekuatan rangkaian solusi ClickUp yang luas.

Mari kita lihat:

1. Template Rencana Proyek Peluncuran Program Pengujian Beta oleh ClickUp

Dapatkan templat gratis Koordinasikan tonggak beta, pemilik, dan tenggat waktu dengan templat Rencana Proyek Peluncuran Program Pengujian Beta dari ClickUp.

Mengelola program beta adalah tugas koordinasi yang sama pentingnya dengan tugas produk. Manajer produk dan tim peluncuran lintas fungsi perlu melacak tonggak uji coba, menugaskan pemilik, dan memastikan tugas peluncuran terus berjalan tanpa melupakan tenggat waktu.

Dengan templat Rencana Proyek Peluncuran Program Pengujian Beta dari ClickUp, Anda dapat mengorganisir tugas ke dalam bagian-bagian seperti ringkasan eksekutif, pengelolaan ruang lingkup, pengelolaan jadwal, dan pengelolaan biaya. Kemudian, lacak setiap item sesuai dengan bidang-bidang spesifik di satu lokasi terpusat.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Grupkan pekerjaan perencanaan beta ke dalam bagian proyek spesifik, sehingga dokumentasi, perencanaan sumber daya, tugas deployment, dan pelacakan milestone tidak tersebar di tempat yang berbeda.

Gunakan bidang tingkat tugas seperti tingkat dampak, tingkat upaya, tanggal jatuh tempo, dan departemen untuk memprioritaskan pekerjaan beta dengan konteks yang lebih jelas.

Pantau kemajuan di setiap bagian program dengan status seperti To Do, In Progress, dan Complete, sehingga proses serah terima menjadi lebih mudah dikelola.

🚀 Ideal untuk: Manajer produk dan tim peluncuran yang membutuhkan rencana terstruktur untuk mengoordinasikan tonggak beta, tanggung jawab, dan jadwal di seluruh departemen.

🎥 Bonus: Hapus tugas tindak lanjut manual dari daftar tugas Anda dan biarkan ClickUp Automations secara otomatis memulai proses onboarding setiap kali penguji baru ditambahkan. Baru dengan Automations? Video di bawah ini akan memandu Anda langkah demi langkah tentang cara kerjanya:

2. Template Pengelolaan Pengujian ClickUp

Dapatkan templat gratis Sentralisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelacakan pengujian beta dengan Template Manajemen Pengujian ClickUp.

Ketika kasus pengujian, laporan bug, dan spesifikasi fitur tersebar di lembar kerja yang berbeda, tim QA Anda menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari informasi daripada melakukan pengujian.

Template Manajemen Pengujian ClickUp berfungsi sebagai pusat terpusat untuk merencanakan, melaksanakan, dan melacak semua aktivitas pengujian selama program beta Anda. Anda dapat membuat tugas utama untuk setiap skenario pengujian, menambahkan subtugas untuk kasus pengujian individu, dan mencatat detail seperti jenis pengujian, komentar, dan hasil yang diharapkan.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Grupkan kasus pengujian Anda berdasarkan fitur, prioritas, atau jenis pengujian dengan pelacakan status bawaan.

Beralih antara berbagai tampilan ClickUp untuk visualisasi alur kerja dan pengelolaan tenggat waktu.

Catat data penting seperti jenis pengujian, tingkat prioritas, lingkungan, dan informasi browser atau perangkat.

🚀 Ideal untuk: Tim QA yang ingin sistem terpusat untuk mengorganisir kasus pengujian, melacak eksekusi, dan mengelola alur kerja pengujian selama program beta.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Brain untuk mengubah konteks QA yang tersebar menjadi rencana pengujian yang jelas dalam hitungan menit. Minta ClickUp Brain untuk memindai tugas skenario pengujian Anda dan menghasilkan kasus pengujian yang hilang, kasus tepi, dan jalur negatif berdasarkan deskripsi fitur dan pola bug sebelumnya. Kemudian minta ClickUp Brain untuk merangkum kegagalan dari komentar menjadi ringkasan bug yang ringkas dengan langkah reproduksi dan dampak yang diduga, siap untuk diserahkan ke tim engineering. Buat kasus pengujian yang hilang dan ringkas kegagalan menjadi ringkasan bug dengan ClickUp Brain.

3. Template Pelacakan Bug & Masalah ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak bug dan masalah fitur dalam satu sistem dengan Template Pelacakan Bug & Masalah ClickUp.

Ketika semua jenis umpan balik—mulai dari crash kritis hingga kesalahan ketik minor hingga ide fitur baru—masuk ke kotak masuk yang sama, proses penyaringan menjadi mimpi buruk. Tim teknik membuang waktu pada masalah prioritas rendah, sementara masalah kegunaan yang sebenarnya tersesat di tengah kerumitan.

Template Pelacakan Bug & Masalah ClickUp membantu Anda mencatat baik bug (secara umum, cacat teknis) maupun masalah (masalah kegunaan atau permintaan fitur) di satu tempat sambil tetap memisahkannya.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Catat setiap masalah yang dilaporkan dalam satu daftar bug, sehingga detail bug, kepemilikan, dan konteks triase tetap terhubung dengan tugas.

Sortir bug berdasarkan prioritas, tim, atau fitur, yang memudahkan tim engineering dan QA untuk fokus pada perbaikan yang tepat.

Mapping alur kerja pelaporan bug di ClickUp Whiteboards , lalu hubungkan proses tersebut dengan pekerjaan yang sebenarnya dilacak di dalam templat.

🚀 Ideal untuk: Tim teknik dan produk yang membutuhkan sistem yang jelas untuk menyaring, memprioritaskan, dan menyelesaikan baik bug teknis maupun masalah kegunaan yang dilaporkan selama pengujian beta.

🧠 Fakta Menarik: Dalam cerita terkenal Amazon, " rekomendasi keranjang belanja " terlihat cukup berisiko sehingga HiPPO ingin menghentikannya, hingga sebuah eksperimen beta sederhana membuktikan bahwa itu berhasil.

📚 Baca Juga: Alat Pelacakan Bug Terbaik untuk Pengelolaan Masalah

🎥 Tonton video ini untuk belajar cara mendeteksi bug lebih awal dengan daftar periksa tinjauan kode.

4. Template Daftar Pelacakan Bug ClickUp

Dapatkan templat gratis Catat laporan bug melalui alur kerja penerimaan yang terstruktur dengan templat Daftar Pelacakan Bug ClickUp.

Ketika tim mengumpulkan laporan bug di thread Slack atau rantai email yang panjang, masalah utama biasanya bukan memperbaiki bug itu sendiri. Masalahnya adalah memahami apa yang terjadi. Rincian penting hilang, tangkapan layar tersembunyi, dan tim QA akhirnya harus mengejar pelapor sebelum proses triase bahkan dimulai.

Hal ini membuat Template Daftar Pelacakan Bug ClickUp berguna untuk program beta. Terintegrasi dalam ClickUp Forms, template ini memungkinkan Anda mengubah pelaporan bug menjadi proses penerimaan. Setiap pengajuan ditambahkan ke daftar terpusat, memberikan tim QA dan produk titik awal yang lebih bersih untuk tinjauan.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kumpulkan laporan bug melalui ClickUp Forms dengan bidang yang tepat sesuai kebutuhan tim Anda, termasuk nama bug, deskripsi, tautan, detail pelapor, dan unggahan file.

Ambil tangkapan layar dan file pendukung saat bug dilaporkan, yang memudahkan pemahaman dan reproduksi masalah.

Pecah bug yang kompleks menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan dapat diperbaiki menggunakan ClickUp Tasks tanpa mengotori daftar utama.

🚀 Ideal untuk: Tim yang ingin proses penerimaan yang terstruktur untuk mengumpulkan laporan bug detail dari penguji dan mengarahkan mereka ke alur kerja triase yang rapi.

💡 Tips Pro: Gunakan Logika Kondisional ClickUp Forms untuk mengubah formulir pendaftaran menjadi jalur yang telah ditentukan sebelumnya. Mulailah dengan satu pertanyaan "routing" (seperti Jenis Permintaan atau Prioritas), lalu tambahkan aturan yang hanya menampilkan bidang yang diperlukan untuk jalur tersebut, seperti Penanggung Jawab, Status, atau Tanggal Jatuh Tempo, hanya ketika sesuatu ditandai sebagai mendesak. Buat formulir yang lebih cerdas di ClickUp dengan Logika Kondisional Pengaturan sederhana yang berfungsi hampir di mana saja: Jika Prioritas = Urgent: tampilkan Tanggal Jatuh Tempo (dan jadikan wajib)

Dropdown: Jenis Permintaan (Bug, Pembaruan Konten, Kampanye Baru)

Jika Bug: tampilkan Prioritas + Penanggung Jawab + Status

5. Template Pelacak Masalah ClickUp

Dapatkan templat gratis Catat masalah dan identifikasi item berisiko tinggi dengan cepat menggunakan Template Pelacak Masalah ClickUp.

Ketika suatu masalah muncul, pertanyaan pertama selalu sama. Seberapa parah masalahnya, siapa yang bertanggung jawab, dan apa yang akan dilakukan selanjutnya? Tanpa metode yang konsisten untuk menilai risiko, tim akhirnya merespons thread yang paling ramai daripada ancaman yang sebenarnya.

Template Pelacak Masalah ClickUp memberikan sistem sederhana untuk mencatat masalah dan mengidentifikasi item berisiko tinggi dengan cepat, menggunakan sinyal risiko yang jelas yang dapat Anda urutkan dan tinjau dalam hitungan detik.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Berikan label pada setiap masalah dengan Tingkat Risiko dan Kategori Risiko , lalu tinjau mereka dalam tampilan Berdasarkan Tingkat Risiko untuk mengidentifikasi item yang memerlukan eskalasi sejak dini.

Identifikasi asal mula masalah (email, dalam aplikasi, tiket dukungan) untuk mengidentifikasi pola dalam cara pengguna melaporkan umpan balik.

Visualisasikan alur masalah melalui tahap-tahap alur kerja Anda dengan tampilan papan ClickUp yang dapat diseret dan dilepas.

🚀 Ideal untuk: Tim yang membutuhkan cara cepat untuk mencatat, mengkategorikan, dan memprioritaskan masalah berdasarkan risiko sehingga masalah kritis terdeteksi lebih awal.

📮 ClickUp Insight: 31% manajer lebih memilih papan visual, sementara yang lain mengandalkan diagram Gantt, dasbor, atau tampilan sumber daya. Namun, kebanyakan alat memaksa Anda untuk memilih satu. Jika tampilan tidak sesuai dengan cara Anda berpikir, hal itu hanya menjadi lapisan gesekan tambahan. Dengan ClickUp, Anda tidak perlu memilih. Beralih antara diagram Gantt bertenaga AI, papan Kanban, dasbor, atau tampilan beban kerja dengan satu klik. Dan dengan ClickUp AI, Anda dapat secara otomatis menghasilkan tampilan atau ringkasan yang disesuaikan berdasarkan siapa yang melihatnya—baik itu Anda, eksekutif, atau desainer Anda. 💫 Hasil Nyata: CEMEX mempercepat peluncuran produk sebesar 15% dan mengurangi keterlambatan komunikasi dari 24 jam menjadi hitungan detik menggunakan ClickUp.

6. Template Kasus Uji ClickUp

Dapatkan templat gratis Dokumentasikan kasus uji yang dapat diulang dengan langkah-langkah yang jelas dan hasil menggunakan Template Kasus Uji ClickUp.

Mengandalkan kasus pengujian yang tidak formal atau tidak terdokumentasi adalah resep untuk pengujian yang tidak konsisten. Penguji yang berbeda mungkin menafsirkan instruksi secara berbeda, yang dapat menyebabkan hasil yang tidak dapat diandalkan dan bug regresi yang terlewatkan. Saat harus menguji ulang suatu fitur, tim Anda terpaksa harus memulai dari awal setiap kali.

Template Kasus Uji ClickUp dirancang untuk mendokumentasikan kasus uji individu dengan langkah-langkah yang jelas, hasil yang diharapkan, dan hasil aktual. Template ini dibangun di dalam ClickUp Docs, artinya Anda dapat mengakses subhalaman bertingkat, format kaya, dan daftar periksa tertanam yang dapat dijalankan oleh penguji Anda.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Catat prasyarat, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan dalam struktur yang konsisten, lalu catat hasil aktual selama pelaksanaan.

Catat browser, perangkat, dan sistem operasi untuk setiap sesi pengujian untuk membantu mereproduksi bug.

Gunakan subhalaman bertingkat untuk mengorganisir pengujian berdasarkan fitur, modul, atau rilis, sehingga proses pengujian regresi dapat disusun dengan lebih cepat.

🚀 Ideal untuk: Tim QA yang ingin mendokumentasikan kasus uji yang dapat diulang dengan langkah-langkah yang jelas, hasil yang diharapkan, dan eksekusi yang konsisten di antara penguji.

👀 Tahukah Anda? Pada era Windows 95, Microsoft berencana mengirimkan versi beta ke 30.000 penguji untuk salah satu versi beta terakhir, pada saat itu pengujian beta perangkat lunak merupakan operasi logistik yang kompleks.

📚 Baca Juga: Cara Mengumpulkan Umpan Balik Pelanggan dengan Efektif

7. Template Daftar Periksa Pengujian Penerimaan Pengguna oleh ClickUp

Dapatkan templat gratis Validasi kesiapan peluncuran dengan templat Daftar Periksa Uji Penerimaan Pengguna ClickUp.

Fase validasi akhir sebelum peluncuran dapat menjadi kacau, dengan persetujuan melalui email dan umpan balik pemangku kepentingan tersebar di pesan obrolan. Tanpa proses yang jelas, Anda berisiko menerima persetujuan dari satu pemangku kepentingan sementara yang lain mengajukan keberatan besar.

Ketidakselarasan ini dapat menyebabkan penundaan peluncuran pada menit-menit terakhir atau meluncurkan produk yang tidak memenuhi persyaratan bisnis utama.

Template Daftar Periksa Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT) ClickUp dirancang untuk fase UAT, di mana pemangku kepentingan atau penguji beta memverifikasi bahwa fitur-fitur memenuhi persyaratan sebelum rilis.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Pecah setiap kriteria penerimaan menjadi item yang dapat diverifikasi menggunakan Daftar Periksa ClickUp

Dapatkan persetujuan pemangku kepentingan dengan bidang untuk tanggal dan pelacakan penandatangan persetujuan.

Gunakan Komentar yang Ditetapkan di ClickUp untuk mengajukan pertanyaan atau menugaskan tanggung jawab kepada rekan tim.

🚀 Ideal untuk: Tim produk dan pemangku kepentingan yang membutuhkan daftar periksa yang jelas untuk memvalidasi kesiapan fitur dan mendapatkan persetujuan resmi sebelum rilis.

⭐️ Mencari lebih banyak templat UAT? Lihat templat Pengujian Penerimaan Pengguna ini.

8. Template Manajemen Rilis ClickUp

Dapatkan templat gratis Koordinasikan serah terima dari beta ke produksi dengan kriteria go/no-go menggunakan Template Manajemen Rilis ClickUp.

Proses peralihan dari 'beta selesai' ke peluncuran di lingkungan produksi adalah titik di mana banyak tim sering gagal. Tanpa daftar periksa yang jelas, langkah-langkah kritis seperti pemindaian keamanan akhir, pembaruan dokumentasi, dan pengumuman pemasaran dapat terlewatkan.

Template Manajemen Rilis oleh ClickUp mengoordinasikan semua yang perlu dilakukan untuk beralih dari beta ke produksi. Template ini menjembatani kesenjangan antara pengujian dan deployment dengan proses terstruktur dan kriteria go/no-go yang jelas.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Catat versi, kategori, pemilik, dan kontak di tabel Rincian Rilis , lalu perbarui secara berkala seiring perkembangan rilis.

Publish dokumen sebagai halaman Wiki ClickUp, lalu tautkan catatan rilis terkait, langkah-langkah rollback, dan panduan operasional agar rilis berikutnya dapat dimulai lebih cepat.

Tambahkan daftar periksa dan tautkan tugas terkait langsung di dokumen, sehingga persetujuan dan tindak lanjut tetap terhubung dengan sumber kebenaran yang sama.

🚀 Ideal untuk: Tim Engineering dan DevOps yang mengoordinasikan transisi dari penyelesaian beta ke deployment produksi dengan kriteria rilis yang jelas.

🚀 Keunggulan ClickUp: Dapatkan tampilan real-time tentang kesiapan rilis Anda. Tampilkan hambatan yang terbuka, persetujuan yang tertunda, dan status deployment di satu tempat dengan Dashboard ClickUp, memberikan visibilitas yang dibutuhkan oleh semua pemangku kepentingan. Pahami data rilis yang kompleks dengan dasbor ClickUp yang dapat disesuaikan.

9. Template Manajemen Program ClickUp

Dapatkan templat gratis Kelola program beta multi-tim dengan tampilan tingkat portofolio menggunakan Template Manajemen Program ClickUp.

Saat menjalankan program beta berskala besar, mudah untuk terfokus pada detail kecil hingga kehilangan gambaran besar. Dengan melibatkan tim, produk, atau wilayah yang berbeda, melacak kemajuan secara keseluruhan menjadi hampir mustahil menggunakan alat proyek standar. Anda terpaksa menyusun laporan status secara manual dan mencoba menghubungkan informasi dari sistem yang berbeda.

Template Manajemen Program ClickUp dirancang untuk mengelola seluruh program beta sebagai inisiatif terkoordinasi. Template ini dirancang untuk program kompleks yang memerlukan pandangan tingkat portofolio.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lihat semua proyek terkait beta dan kondisinya di satu tempat menggunakan kartu ClickUp Portfolio View di Dashboard.

Koordinasikan tanggal penting dan hasil kerja di seluruh tim teknik, QA, pemasaran, dan dukungan.

Lacak siapa yang ditugaskan untuk apa di seluruh program dan identifikasi hambatan dengan ClickUp Workload View.

🚀 Ideal untuk: Organisasi yang menjalankan program beta besar atau multi-tim yang memerlukan pandangan tingkat portofolio atas proyek, jadwal, dan beban kerja tim.

10. Template Daftar Periksa Peluncuran Produk ClickUp

Dapatkan templat gratis Beralih dari beta ke peluncuran publik dengan templat Daftar Periksa Peluncuran Produk ClickUp.

Sebuah beta yang sukses tidak menjamin peluncuran yang sukses. Langkah akhir untuk meluncurkan produk melibatkan puluhan tugas di bidang pemasaran, dukungan, dan teknik. Jika aktivitas-aktivitas ini tidak dikoordinasikan dengan baik, tim Anda mungkin mengumumkan fitur sebelum fitur tersebut diluncurkan, atau pelanggan mungkin mengalami masalah yang belum pernah dilihat oleh tim dukungan.

Template Daftar Periksa Peluncuran Produk ClickUp mencakup semua yang diperlukan untuk beralih dari beta yang sukses ke peluncuran produk publik.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Organisasikan pekerjaan Anda ke dalam kategori pra-peluncuran, hari peluncuran, dan pasca-peluncuran.

Sinkronkan tugas pemasaran, dukungan, dan teknik ke dalam satu rencana bersama yang sepenuhnya terlihat melalui Dashboard ClickUp.

Tambahkan subtugas untuk melacak masalah produksi awal dan umpan balik pelanggan.

🚀 Ideal untuk: Tim lintas fungsi yang mengkoordinasikan tugas pemasaran, dukungan, dan teknik untuk memastikan transisi yang lancar dari pengujian beta ke peluncuran publik.

Praktik Terbaik untuk Pelacakan Program Beta

Template memberikan titik awal yang bagus, tetapi efektivitasnya tergantung pada proses di baliknya. Berikut beberapa kebiasaan yang akan membuat sistem pelacakan beta Anda efektif:

Sentralisasikan semua umpan balik beta di satu tempat: Umpan balik yang tersebar di email, Slack, dan spreadsheet menciptakan titik buta dan Umpan balik yang tersebar di email, Slack, dan spreadsheet menciptakan titik buta dan penyebaran pekerjaan — fragmentasi pekerjaan di alat yang terputus-putus yang membuang waktu saat berpindah aplikasi dan mencari konteks. Gunakan ruang kerja tunggal yang terintegrasi di mana penguji, tim QA, dan tim produk dapat berkontribusi bersama.

Tentukan kriteria keparahan dan prioritas yang jelas sejak awal: “Prioritas tinggi” tidak berarti apa-apa jika setiap orang mendefinisikannya secara berbeda. Dokumenkan “Prioritas tinggi” tidak berarti apa-apa jika setiap orang mendefinisikannya secara berbeda. Dokumenkan kriteria triase Anda dalam dokumen ClickUp yang dibagikan dan tautkan ke templat pelacakan bug Anda sehingga semua orang menggunakan istilah yang sama.

Otomatisasi pembaruan status dan pemberitahuan: Mengejar pembaruan status secara manual adalah pemborosan waktu bagi semua orang. Otomatisasi pembaruan status dengan ClickUp Automations untuk memberitahu pemangku kepentingan saat bug ditandai sebagai "sudah diperbaiki" atau saat bug baru muncul.

Lacak sumber umpan balik, bukan hanya umpan balik: Mengetahui bahwa 80% bug kritis Anda berasal dari pengguna aktif dibandingkan penguji kasual mengubah cara Anda memprioritaskan. Catat dari mana dan siapa yang memberikan umpan balik menggunakan ClickUp Custom Fields untuk memahami cara memprioritaskan dengan lebih baik.

💡 Tips Pro: Otomatiskan tugas-tugas berulang namun penting dengan mendelegasikannya kepada Super Agents di ClickUp. Ini adalah rekan kerja AI Anda yang bekerja bersama tim Anda, menjalankan alur kerja yang telah ditentukan sehingga anggota tim manusia dapat fokus pada pekerjaan yang lebih bernilai. Misalnya, Bug Triage Super Agent memprioritaskan tiket bug yang masuk berdasarkan dampak dan perjanjian tingkat layanan (SLAs). Berikan instruksi yang jelas kepada Super Agents Anda untuk membimbing tindakan yang lebih cerdas.

Buat Super Agents Anda sendiri di ClickUp:

Jalankan Program Beta yang Dapat Ditutup oleh Tim Anda dengan ClickUp

Kekuatan program beta tergantung pada tindak lanjutnya. Umpan balik harus diterima dengan jelas, prioritas harus jelas, dan setiap perbaikan harus memiliki penanggung jawab hingga diselesaikan.

ClickUp membantu Anda menjaga alur kerja tetap terkendali di satu tempat. Lacak umpan balik dan masalah penguji sebagai item pekerjaan, simpan spesifikasi dan keputusan yang didokumentasikan, dan gunakan Dashboard untuk melihat apa yang terhambat, sedang tren, dan siap dirilis.

Selain itu, dengan perpustakaan templat ClickUp, Anda dapat tenang karena dasar-dasarnya sudah disiapkan. Anda mulai dengan struktur pada hari pertama, lalu fokuskan energi Anda pada menjalankan beta dengan baik.

Siap? Mulailah dengan ClickUp. ✅

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Template pelacakan program beta adalah kerangka kerja siap pakai yang mengorganisir semua aktivitas pengujian beta ke dalam alur kerja yang konsisten dan dapat diulang. Template ini membantu Anda mengawasi segala hal mulai dari merekrut penguji dan mengumpulkan umpan balik hingga melacak bug dan mengoordinasikan rilis.

Cara terbaik adalah menggunakan ruang kerja terpusat di mana semua tim dapat melihat dan berkontribusi pada umpan balik. Rute item ke tim yang tepat (teknik, desain, atau produk) secara otomatis dengan tampilan bersama ClickUp dan Bidang Kustom untuk semua pengumpulan umpan balik Anda.

Pelacakan bug berfokus pada cacat teknis seperti crash atau fungsi yang tidak berfungsi, sementara pelacakan masalah merupakan kategori yang lebih luas yang mencakup masalah kegunaan dan permintaan fitur. Contoh pengujian beta yang baik biasanya akan mencakup kedua jenis umpan balik tersebut.

Anda harus beralih setelah semua bug kritis teratasi, kriteria penerimaan terpenuhi, dan pemangku kepentingan utama memberikan persetujuan mereka. Proses ini sering berjalan paralel dengan perbaikan akhir dari beta, jadi ini bukan batas waktu yang ketat.