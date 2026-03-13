Ketika perangkat lunak dirancang untuk pengguna teknis daripada tim sehari-hari, bahkan penugasan tugas yang sederhana pun bisa terasa rumit.

Banyak alat manajemen proyek mengasumsikan pengguna memiliki tingkat pengetahuan teknis yang lebih tinggi, sehingga para profesional non-teknis merasa kewalahan oleh kompleksitas yang tidak perlu.

Alat manajemen proyek terbaik untuk pengguna non-teknis mengubah pengalaman tersebut. Mereka mengutamakan kejelasan daripada konfigurasi dan meminimalkan hambatan di setiap langkah.

Dalam postingan blog ini, mari kita bahas alat manajemen proyek yang memudahkan pengguna non-teknis untuk memenuhi tenggat waktu dan tetap produktif.

👀 Tahukah Anda? Apa yang awalnya hanya percakapan informal antara Jim Snyder dan sekelompok kecil rekan-rekannya secara bertahap berkembang menjadi ide yang lebih besar: menciptakan ruang di mana para manajer proyek dapat terhubung, bertukar wawasan praktis, dan mengatasi tantangan bersama. Ide tersebut mulai terbentuk setelah diskusi saat makan malam di Philadelphia dan menjadi kenyataan dalam pertemuan resmi yang diadakan pada 3 Oktober 1969 di Georgia Institute of Technology, menandai pendirian Project Management Institute.

Sekilas tentang Perangkat Lunak Manajemen Proyek Terbaik yang Dirancang untuk Pengguna Non-Teknis

Untuk merangkum gambaran umum, tabel di bawah ini memberikan gambaran sekilas tentang alat manajemen proyek terbaik yang dirancang untuk pengguna non-teknis.

Nama alat Fitur utama Pilihan terbaik untuk Harga* ClickUp Manajemen proyek all-in-one dengan tugas, dokumen, obrolan, dasbor, otomatisasi, ringkasan AI, pencarian perusahaan, dan agen AI untuk mengurangi koordinasi manual Mengelola semua pekerjaan di satu tempat dengan kemudahan maksimal, terutama bagi pengguna non-teknis yang menginginkan kejelasan tanpa harus berganti-ganti alat. Gratis selamanya; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan Asana Pelacakan tujuan, ketergantungan tugas, portofolio, manajemen beban kerja, dan ringkasan proyek yang didukung AI Perencanaan proyek yang terstruktur dan pelaksanaan yang berorientasi pada tujuan, yang tetap mudah dipahami seiring dengan berkembangnya skala pekerjaan Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $13,49 per pengguna per bulan Monday.com Papan visual, diagram Gantt, dasbor, templat, pelacakan waktu, dan otomatisasi tanpa kode Pelacakan proyek secara visual untuk tim yang ingin melihat status, tanggung jawab, dan kemajuan secara sekilas Tersedia paket gratis (hingga 2 pengguna); Paket berbayar mulai dari $12 per pengguna per bulan Trello Papan Kanban berbasis kartu, daftar periksa, Power-Ups, pengambilan tugas dari email, dan otomatisasi sederhana Pelacakan proyek yang ringan dan pengorganisasian tugas untuk individu atau tim kecil Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $6 per pengguna per bulan Notion Proyek berbasis database, tampilan yang fleksibel, dokumen tertaut, agen AI, catatan rapat, dan pencarian perusahaan Pengaturan proyek yang dapat disesuaikan untuk tim yang menginginkan fleksibilitas daripada alur kerja yang kaku Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $12 per anggota per bulan Basecamp Dasbor proyek yang sederhana, fitur pesan bawaan, daftar tugas, jadwal, diagram Hill, dan add-on pelacakan waktu opsional Tim yang menginginkan visibilitas dan komunikasi proyek yang sederhana tanpa alur kerja atau pelaporan yang rumit Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $15 per pengguna per bulan Smartsheet Manajemen proyek bergaya spreadsheet, rumus, formulir, dasbor, otomatisasi alur kerja, dan wawasan yang didukung AI Tim yang terbiasa menggunakan spreadsheet dan ingin melacak proyek secara terstruktur tanpa harus mempelajari antarmuka baru Paket berbayar mulai dari $12 per anggota per bulan Airtable Database terstruktur dengan tampilan yang fleksibel, catatan yang terhubung, otomatisasi tanpa kode, ringkasan AI, dan antarmuka seperti aplikasi Tim yang menginginkan alur kerja yang dapat disesuaikan dan data terstruktur tanpa keahlian teknis atau basis data Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $20 per pengguna per bulan Kerja sama tim Proyek yang berorientasi pada klien, pelacakan waktu berbasis tugas, tampilan beban kerja, tonggak pencapaian, dan pelaporan yang ramah penagihan Tim berbasis layanan yang membutuhkan kolaborasi tim dan pelacakan waktu yang terintegrasi langsung dengan pekerjaan proyek Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $13,99 per pengguna per bulan Wrike Bagan beban kerja visual, kolaborasi dalam tugas, persetujuan dokumen, papan tulis, dan ringkasan yang dibantu AI Tim yang membutuhkan kolaborasi kreatif tanpa pengaturan teknis yang rumit Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $10 per pengguna per bulan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya.

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Perangkat Lunak Manajemen Proyek yang Dirancang untuk Pengguna Non-Teknis?

Berikut adalah beberapa fitur yang perlu diprioritaskan dalam perangkat lunak manajemen proyek terbaik untuk pengguna non-teknis:

Antarmuka yang intuitif dan rapi : Membantu Anda dengan cepat memahami letak berbagai fitur dan menyelesaikan tindakan tanpa perlu pelatihan atau panduan teknis

Penugasan tugas dan pengaturan proyek: Memungkinkan Anda membuat beberapa proyek, menugaskan pekerjaan, dan melacak kemajuan dalam hitungan menit tanpa konfigurasi yang rumit

Alur kerja yang dapat disesuaikan tanpa kerumitan: Memungkinkan Anda menyesuaikan status atau tampilan agar sesuai dengan cara kerja Anda, tanpa memerlukan keahlian teknis

Kurva pembelajaran yang rendah dengan pengaturan default yang cerdas: Dapat langsung digunakan dan memungkinkan Anda mengadopsi fitur-fitur lanjutan secara bertahap, bukan membebani Anda sejak awal

Dasbor dan laporan yang jelas: Memungkinkan Anda membuat dasbor khusus dan memberikan gambaran sekilas tentang kemajuan tim tanpa perlu membuat laporan secara manual

Pemberitahuan yang terfokus: Memberikan informasi terbaru yang relevan sekaligus memberi Anda kendali untuk menghindari kelebihan pemberitahuan

Bantuan dan panduan awal yang mudah diakses: Menyediakan panduan dan tutorial sederhana agar Anda tetap produktif tanpa harus bergantung pada tim IT

Perangkat Lunak Manajemen Proyek Terbaik yang Dirancang untuk Pengguna Non-Teknis

Sekarang mari kita tinjau setiap sistem manajemen proyek secara mendetail, mencakup fitur terbaik, keterbatasan, harga, dan ulasan pengguna.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk manajemen proyek all-in-one dengan kejelasan yang didukung AI dan alur kerja yang lancar)

Kelola semua dokumen, proyek, percakapan, dan lainnya di satu platform yang komprehensif dengan ClickUp

Merasa kewalahan oleh alat manajemen proyek yang memaksa Anda untuk mempelajari istilah-istilah asing dan alur kerja yang kaku hanya untuk menyelesaikan tugas-tugas dasar adalah hal yang umum. Alih-alih menyederhanakan pekerjaan, alat-alat tersebut justru menambah hambatan dan memperlambat kemajuan.

ClickUp mengatasi hal ini dengan bertindak sebagai ruang kerja AI terintegrasi yang menggabungkan tugas, dokumen, obrolan, tujuan, dan AI ke dalam satu sistem yang terhubung. Anda tidak perlu menggabungkan berbagai alat atau memahami kerangka kerja yang rumit untuk mengelola proyek.

Mari kita lihat bagaimana Perangkat Lunak Manajemen Proyek ClickUp menghilangkan kerumitan dan membuat pekerjaan sehari-hari lebih mudah dikelola bagi pengguna non-teknis. Berikut ini gambaran singkatnya. 👇🏼

Atur dan luncurkan proyek dengan rencana yang jelas

Pekerjaan sering kali dimulai dari ide-ide yang tersebar di obrolan dan catatan rapat, dan mengubahnya menjadi rencana yang terstruktur bisa terasa sulit. ClickUp Tasks memungkinkan Anda mencatat setiap ide begitu muncul, menambahkan subtugas, menetapkan pemilik, menentukan tenggat waktu, melampirkan dokumen yang relevan, dan menerapkan tag dalam satu proyek untuk pelaksanaan yang jelas.

Buat dan kelola pengetahuan proyek secara efektif

Informasi proyek sering kali tersebar di berbagai file dan folder bersama, sehingga sulit untuk mengetahui informasi mana yang terbaru atau tindakan apa yang harus diambil selanjutnya. ClickUp Docs menjaga agar informasi proyek tetap terhubung langsung dengan tugas Anda, sehingga dokumen seperti SOW, rencana proyek, dan persyaratan mudah ditemukan dan digunakan.

Terus sempurnakan konten Anda dengan ClickUp Brain di Docs

Anda dapat membuat dokumen untuk berbagai jenis pekerjaan dengan halaman bersarang, templat, penanda, dan elemen pemformatan untuk manajemen pengetahuan yang efektif. Kemudian, tim Anda dapat mengedit bersama secara real-time, meninggalkan komentar, menandai rekan tim, dan mengubah teks menjadi tugas saat ide perlu ditindaklanjuti.

Selanjutnya, ClickUp Brain berfungsi sebagai lapisan cerdas di seluruh ruang kerja Anda, menyatukan konteks sehingga Anda bisa mendapatkan jawaban tanpa harus menelusuri proyek yang rumit atau berpindah-pindah alat.

Alih-alih AI umum yang hanya menulis teks berdasarkan perintah, ClickUp Brain memahami data ruang kerja Anda dan memberikan wawasan serta rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti langsung di tempat Anda bekerja.

AI dalam manajemen proyek ini membantu Anda dengan:

Menjawab pertanyaan dengan bahasa yang mudah dipahami menggunakan data nyata dari tugas, Dokumen, dan obrolan Anda

Merangkum status proyek secara otomatis sehingga Anda dapat melihat kemajuan dan risiko dengan sekilas

Menyoroti hal-hal yang perlu diperhatikan selanjutnya berdasarkan tenggat waktu, pembaruan, atau pekerjaan yang terhambat

Menyusun pembaruan, tindakan yang harus dilakukan, atau konten langsung dari apa yang sedang terjadi di ruang kerja Anda

Karena Brain memahami pekerjaan Anda yang sebenarnya, Brain menyederhanakan proses untuk tetap terinformasi dan membantu pengguna non-teknis tetap fokus tanpa harus bergantung pada laporan yang rumit.

💟 Bonus: ClickUp Brain MAX dikembangkan dari ClickUp Brain dengan mengakhiri penyebaran AI yang tidak terkendali dan menghadirkan AI kontekstual ke dalam alat kerja sehari-hari Anda. Perangkat ini menyatukan pencarian, otomatisasi, dan pembuatan sehingga pekerjaan tidak terganggu ketika informasi tersimpan di luar satu aplikasi. Anda dapat melakukan pencarian di ClickUp, alat terhubung, dan web, serta mengotomatiskan tindakan tanpa perlu berpindah alat atau mempelajari cara kerja sistem AI yang berbeda. Selain itu, Anda dapat beralih antara model AI yang berbeda seperti GPT, Claude, dan Gemini sesuai kebutuhan untuk mendapatkan hasil yang spesifik. Dengan Talk to Text, Anda dapat mengutarakan ide, menyusun pesan, atau merangkum rapat yang tak berujung menggunakan fitur pengetikan suara yang disempurnakan oleh AI, sehingga memudahkan Anda bekerja dengan cepat tanpa perlu mengetik atau menggunakan perintah yang rumit. Rasakan AI terpadu dan sederhanakan alur kerja dengan ClickUp BrainMAX

Temukan apa pun secara instan dengan pencarian perusahaan

ClickUp Enterprise Search memperluas kemampuan pencarian AI ke seluruh ruang kerja Anda, sehingga jawaban tidak terbatas pada satu proyek, dokumen, atau alat saja.

Temukan file dan pembaruan secara instan dengan ClickUp Enterprise Search

Enterprise Search memungkinkan Anda mencari di seluruh tugas, Dokumen, komentar, dan aplikasi terhubung seperti Google Drive, Notion, Slack, dan Gmail dari satu tempat. Anda dapat mengetik kata kunci atau pertanyaan sederhana dan langsung menemukan file, pembaruan, atau percakapan yang tepat tanpa perlu mengingat di mana file tersebut disimpan atau berpindah antar aplikasi.

Kurangi pekerjaan rutin dan tingkatkan efisiensi

Setelah pekerjaan terorganisir, hambatan sering kali muncul akibat tindak lanjut yang berulang dan pembaruan manual. ClickUp Automations menghilangkan pekerjaan rutin ini dengan menangani tugas-tugas berulang di latar belakang.

Aktifkan otomatisasi yang Anda butuhkan atau sesuaikan aturan melalui AI berdasarkan alur kerja Anda

Perangkat lunak ini memungkinkan Anda untuk secara otomatis menugaskan tugas, memperbarui status, memindahkan pekerjaan antar tahap, atau memberi tahu orang yang tepat ketika ada perubahan. Aturan-aturan ini diatur menggunakan kondisi sederhana (bukan logika teknis), yang berarti alur kerja proyek sehari-hari tetap konsisten tanpa bergantung pada pengingat atau intervensi manual.

ClickUp Super Agents melangkah lebih jauh dengan bertindak berdasarkan konteks, bukan hanya aturan. Agen dapat memantau pekerjaan, mengidentifikasi risiko, merangkum perubahan, atau menyarankan langkah selanjutnya berdasarkan apa yang terjadi di seluruh ruang kerja Anda.

Misalnya, seorang Super Agent dapat memantau jadwal proyek, mendeteksi ketika tugas-tugas mulai terlambat, menandai potensi risiko, dan secara otomatis meminta orang yang tepat untuk mengambil tindakan.

Pantau kesehatan dan kinerja proyek secara efektif

Terakhir, Dasbor ClickUp memberi Anda gambaran yang jelas dan real-time tentang kinerja proyek tanpa perlu menafsirkan laporan atau spreadsheet yang rumit. Dasbor ini mengambil data langsung dari tugas yang diperbarui tim Anda setiap hari, sehingga kemajuan, beban kerja, persetujuan, dan jadwal ditampilkan bersamaan dengan metrik yang Anda perhatikan.

Lihat kemajuan proyek secara sekilas dengan melacak jadwal, beban kerja, dan metrik utama menggunakan ClickUp Dashboards

Fitur terbaik ClickUp

Sederhanakan proses penerimaan proyek: Catat permintaan dan umpan balik yang masuk melalui Catat permintaan dan umpan balik yang masuk melalui ClickUp Forms , lalu alihkan secara otomatis ke berbagai proyek tanpa perlu penyortiran manual

Wujudkan rencana secara visual: Lakukan brainstorming di kanvas digital menggunakan Lakukan brainstorming di kanvas digital menggunakan ClickUp Whiteboards dan ubah bentuk atau catatan tempel menjadi tugas yang dapat dilacak

Jaga agar percakapan tetap terhubung dengan pelaksanaan: Diskusikan pekerjaan langsung di Diskusikan pekerjaan langsung di ClickUp Chat dan tetapkan tugas dari pesan tanpa perlu berpindah alat atau kehilangan konteks

Ubah rapat menjadi momentum: Rekam panggilan, buat ringkasan yang didukung AI, dan buat daftar tindakan yang terhubung menggunakan Rekam panggilan, buat ringkasan yang didukung AI, dan buat daftar tindakan yang terhubung menggunakan ClickUp AI Notetaker di ClickUp, Zoom, atau Microsoft Teams

Kendalikan waktu dan anggaran secara proaktif: Kelola waktu yang dapat ditagih dan identifikasi risiko anggaran sejak dini dengan fitur Kelola waktu yang dapat ditagih dan identifikasi risiko anggaran sejak dini dengan fitur Pelacakan Waktu bawaan ClickUp

Keterbatasan ClickUp

Aplikasi seluler ClickUp memang menawarkan pengalaman desktop yang lengkap, tetapi beberapa fitur lanjutan lebih mudah dikelola di desktop

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 11.100 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (4.540+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Menurut seorang pengguna G2:

Bagi siapa pun yang harus membagi waktu antara pekerjaan, sekolah, keluarga, dan tujuan pribadi, ClickUp bukan sekadar aplikasi. Aplikasi ini menjadi otak kedua Anda. Aplikasi ini membantu saya membangun struktur selama salah satu periode tersibuk dan paling melelahkan dalam hidup saya, dan saya benar-benar tidak tahu bagaimana saya bisa tetap berada di jalur yang benar tanpa aplikasi ini. Jika Anda masih ragu, mulailah saja. Paket gratisnya saja sudah lebih kuat daripada kebanyakan alat berbayar yang ada di pasaran.

2. Asana (Pilihan terbaik untuk perencanaan proyek terstruktur dan pelacakan tujuan yang dapat disesuaikan tanpa membebani pengguna)

melalui Asana

Alat manajemen proyek tradisional cenderung menyederhanakan pekerjaan secara berlebihan atau menjadi rumit seiring berkembangnya proyek. Namun, Asana menyediakan struktur yang dapat disesuaikan dengan skala proyek sambil tetap mudah digunakan oleh pengguna non-teknis.

Anda dapat memulai dengan fitur manajemen tujuan Asana untuk menetapkan tujuan proyek yang jelas dengan target dan jadwal yang dapat diukur. Kemudian, lacak kemajuan secara manual atau otomatis dan bagikan tujuan tersebut kepada orang yang tepat agar tim internal tetap selaras.

Aplikasi manajemen tugas ini juga mendukung perencanaan kapasitas di seluruh pekerjaan. Anda dapat melihat di mana personel ditempatkan dan membagikan rencana alokasi sumber daya tingkat tinggi untuk membantu tim Anda membagikan dan menyeimbangkan pekerjaan dengan lebih akurat.

Selain itu, AI bawaan membantu Anda tetap terinformasi tanpa harus menelusuri laporan. Artinya, Anda dapat membuat ringkasan kemajuan yang ringkas dan mendapatkan saran langkah logis berikutnya langsung dari data proyek.

Fitur terbaik Asana

Optimalkan distribusi beban kerja secara real-time dengan memeriksa berapa jam yang dimiliki setiap orang dan melacak perbandingan antara waktu perkiraan dan waktu aktual

Pantau proyek-proyek yang terhubung menggunakan portofolio untuk mendapatkan tampilan terpusat dan berkolaborasi dengan tim global dari satu tempat

Standarkan proses di seluruh organisasi dengan membuat paket proses yang dapat digunakan kembali, yang membantu tim jarak jauh menerapkan cara kerja yang konsisten

Keterbatasan Asana

Pelaporan tingkat MIS yang canggih memerlukan upaya manual atau alat eksternal untuk wawasan yang lebih mendalam dan dapat disesuaikan

Tidak ada opsi untuk menonaktifkan penugas dan tanggal jatuh tempo, atau membuat item non-tugas

Harga Asana

Pribadi: Gratis

Paket Pemula: $13,49 per pengguna per bulan

Tingkat Lanjut: $30,49 per pengguna per bulan

Enterprise : Harga disesuaikan

Enterprise+: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Asana

G2: 4,4/5 (lebih dari 13.000 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 13.500 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Asana?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Perangkat lunak ini mudah digunakan dan membantu tim kecil melacak pekerjaan mereka. Papan tugas dan daftar Asana menjaga semuanya tetap teratur dan memudahkan pencapaian target. Saya suka betapa sederhananya perangkat lunak ini bagi orang-orang yang baru dalam mengelola proyek.

👀 Tahukah Anda? 42% responden menghabiskan satu hari penuh atau lebih untuk menyusun laporan proyek secara manual. Sementara itu, 72% percaya bahwa cakupan dan tanggung jawab PMO mereka akan terus berkembang, menurut Laporan Kondisi Manajemen Proyek 2025 oleh Wellingtone

3. monday.com (Pilihan terbaik untuk pelacakan proyek secara visual dengan kepemilikan yang jelas dan kemajuan yang terlihat sekilas)

monday.com dirancang dengan papan visual yang mirip spreadsheet, sehingga memudahkan Anda untuk melihat status pekerjaan secara sekilas. Kolom-kolom yang diberi kode warna menunjukkan dengan jelas kepemilikan, status, kemajuan, dan tenggat waktu, sehingga Anda tidak memerlukan pengetahuan teknis untuk memahami bagian mana yang perlu diperhatikan.

Untuk perencanaan dan penjadwalan, alat ini membantu Anda menetapkan garis dasar yang jelas dan membandingkan jadwal yang direncanakan dengan kemajuan aktual. Dengan fitur seperti diagram Gantt dan overlay jalur kritis, Anda dapat mengidentifikasi ketergantungan dan menyesuaikan jadwal sejak dini agar proyek tetap berjalan sesuai rencana.

Platform ini juga menawarkan kemampuan otomatisasi dan templat siap pakai untuk memastikan pekerjaan berjalan lancar. Anda dapat mengotomatiskan pembaruan dan penugasan menggunakan opsi bawaan, sementara templat siap pakai membantu Anda meluncurkan beberapa proyek dengan cepat.

Fitur terbaik monday.com

Lacak waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas guna meningkatkan perencanaan di masa depan dan memperkirakan beban kerja dengan lebih akurat

Rekam permintaan proyek melalui formulir terstruktur dan optimalkan proses persetujuan serta penetapan prioritas

Pantau proyek dan ketersediaan tim menggunakan dasbor dan laporan terperinci untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat

Keterbatasan monday.com

Mengatur ulang papan atau mengganti templat setelah pengaturan awal bisa jadi rumit dan membuat frustrasi

Harga monday.com

Gratis

Standar: $14 per pengguna per bulan

Pro: $24 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan monday.com

G2: 4,7/5 (lebih dari 14.900 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (5.690+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang monday.com?

Berikut ini ulasan dari G2:

Saya benar-benar puas dengan monday.com serta nilai dan kejelasan sistem manajemennya. Antarmukanya bersih, intuitif, dan mudah diatur, sehingga kami dapat membuat papan yang terorganisir dengan baik dan alur kerja yang sederhana tanpa perlu waktu adaptasi yang lama; hal ini memudahkan pengguna baru untuk langsung memulai begitu saya menambahkan mereka.

📮 ClickUp Insight: 1 dari 5 profesional menghabiskan 3 jam atau lebih setiap hari hanya untuk mencari file, pesan, atau konteks tambahan terkait tugas mereka. Itu berarti hampir 40% dari waktu kerja seminggu terbuang percuma untuk sesuatu yang seharusnya hanya memakan waktu beberapa detik! Fitur Pencarian Perusahaan yang didukung AI dan ClickUp Brain dari ClickUp menyatukan semua pekerjaan Anda—mulai dari tugas, dokumen, email, hingga obrolan—sehingga Anda dapat menemukan apa yang Anda butuhkan tepat saat Anda membutuhkannya tanpa harus berpindah-pindah antar alat.

4. Trello (Pilihan terbaik untuk manajemen tugas berbasis kartu yang sederhana dan pengorganisasian proyek yang ringan)

melalui Trello

Trello, dari Atlassian, adalah alat manajemen tugas berbasis kartu yang sederhana dan dibangun berdasarkan metode Kanban. Setiap kartu menyimpan semua hal yang berkaitan dengan suatu pekerjaan, termasuk deskripsi, daftar periksa, tanggal jatuh tempo, dan lampiran, semuanya dalam satu tempat.

Saat pekerjaan mencakup beberapa proyek, fitur pencerminan kartu membantu Anda tetap terorganisir. Fitur ini memungkinkan kartu yang sama muncul di beberapa papan, sehingga Anda dapat melacak pekerjaan terkait di berbagai konteks tanpa perlu menduplikasi tugas atau kehilangan visibilitas.

Power-Ups memperluas fungsi papan Trello dengan menambahkan fitur seperti kalender, bidang kustom, pelaporan, atau integrasi hanya saat Anda membutuhkannya. Butler melengkapi hal ini dengan otomatisasi sederhana berbasis aturan yang mengurangi tindakan berulang dan menjaga alur kerja tetap berjalan dengan upaya manual minimal.

Fitur terbaik Trello

Ubah email menjadi daftar tugas yang terorganisir dengan meneruskannya ke Kotak Masuk Trello Anda, di mana AI akan menangkap detail penting dan tautan yang relevan

Kirim pesan penting dari Slack atau Microsoft Teams ke Trello, sehingga pesan tersebut muncul di kotak masuk Anda bersama ringkasan yang dihasilkan oleh AI

Jadwalkan penugasan ulang tugas langsung dari Google Calendar dan Outlook agar tetap teratur dengan mudah

Keterbatasan Trello

Pelaporan lanjutan dan pelacakan ketergantungan sering kali bergantung pada Power-Ups atau alat tambahan

Seiring dengan bertambahnya jumlah papan, tampilan dapat menjadi berantakan dan mempersulit akses informasi

Harga Trello

Gratis

Standar: $6 per pengguna per bulan

Premium: $12,50 per pengguna per bulan

Unlimited: $17,50 per pengguna per bulan (ditagih per tahun)

Peringkat dan ulasan Trello

G2: 4,4/5 (13.960+ ulasan)

Capterra: 4,5/5 (23.450+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Trello?

Sebuah ulasan di Reddit mengatakan:

Saya merasa Trello berguna karena memungkinkan saya melihat gambaran besar dari berbagai proyek, tugas, dan sebagainya yang sedang saya kerjakan. Menurut saya, keunggulan Trello terletak pada kesederhanaannya (papan, daftar, kartu) dan kemudahan penggunaannya, sehingga dapat diterapkan pada hampir semua hal yang memerlukan pengorganisasian informasi.

5. Notion (Pilihan terbaik untuk pengorganisasian proyek yang fleksibel dan berbagi pengetahuan yang terstruktur dalam satu ruang kerja)

melalui Notion

Notion mengorganisir proyek sebagai basis data terstruktur, yang berarti Anda tidak terbatas pada daftar tugas dasar. Anda dapat mencatat detail seperti tugas, penanggung jawab, status, tanggal jatuh tempo, tag, dan detail pendukung lainnya di satu tempat, sambil menghubungkan data terkait untuk menghindari silo.

Lakukan pekerjaan harian melalui daftar periksa yang sederhana, lalu beralih ke garis waktu saat Anda perlu memahami bagaimana proyek-proyek tersebut saling terkait. Hal ini memudahkan untuk mengidentifikasi ketergantungan dan menyesuaikan tenggat waktu tanpa perlu menduplikasi rencana atau membangun ulang tampilan.

Platform ini juga menyediakan agen AI untuk menangani pemeliharaan proyek yang berulang. Setelah dikonfigurasi, agen-agen ini dapat menjawab pertanyaan umum atau menangani tindak lanjut rutin, sehingga pekerjaan dapat terus berjalan tanpa perlu masukan manual yang terus-menerus.

Enterprise Search memberi Anda satu tempat untuk mencari jawaban. Fitur ini mencari di seluruh Notion dan alat yang terhubung, menampilkan hasil dari sumber yang disetujui beserta konteks dan kutipan, sehingga membantu Anda menemukan informasi yang dapat diandalkan tanpa perlu berpindah aplikasi.

Fitur terbaik Notion

Saring dan urutkan informasi untuk fokus pada tugas yang ditugaskan kepada Anda atau detail spesifik yang Anda butuhkan kapan saja

Kendalikan visibilitas dan pengeditan dengan izin yang terperinci yang secara otomatis memberikan akses yang tepat kepada orang yang tepat

Rekam rapat tanpa henti secara otomatis dan dapatkan catatan rapat berbasis AI serta ringkasan yang dapat langsung ditindaklanjuti dan siap digunakan di ruang kerja Anda

Keterbatasan Notion

Notion tidak memiliki fitur manajemen proyek yang lebih mendalam, seperti pelacakan waktu bawaan

Harga Notion

Gratis

Plus: $12 per anggota per bulan

Bisnis: $24 per anggota per bulan

Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Notion

G2: 4,6/5 (10.210+ ulasan)

Capterra: 4,7/5 (2.680+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion?

Menurut seorang pengulas Capterra:

Antarmukanya bersih, modern, dan intuitif. Bahkan pengguna yang tidak paham teknologi pun dapat dengan cepat memahami cara membuat halaman dan mengatur informasi. Blok seret-dan-lepas, templat, dan pintasan membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan terstruktur.

6. Basecamp (Pilihan terbaik untuk komunikasi proyek yang sederhana dan transparansi tanpa alur kerja yang rumit)

melalui Basecamp

Bagi tim berukuran menengah yang ingin pekerjaan terasa sederhana dan mudah dikelola, Basecamp adalah pilihan yang tepat. Saat Anda membuka aplikasi, layar beranda menampilkan proyek, jadwal, tugas, dan acara mendatang dalam satu tampilan yang jelas.

Jika Anda perlu melacak waktu untuk penagihan atau memahami bagaimana pembagian waktu kerja, alat ini menawarkan Timesheet sebagai add-on. Fitur ini memungkinkan Anda mencatat waktu yang dihabiskan untuk tugas dan dokumen guna meningkatkan manajemen waktu.

Anda juga tidak memerlukan laporan yang rumit untuk mengetahui perkembangan terkini. Lineup, Mission Control, dan Hill Charts memberikan gambaran yang jelas tentang kemajuan tanpa membebani Anda dengan data. Menu Hey mengumpulkan hal-hal yang memerlukan perhatian Anda, dan Pings menyediakan ruang yang rapi untuk komunikasi cepat saat ada hal yang perlu ditangani.

Fitur terbaik Basecamp

Gunakan kembali templat proyek untuk pekerjaan yang berulang sambil memilih dengan tepat apa yang dapat dilihat klien dan apa yang tetap bersifat pribadi

Atur acara dengan lebih lancar berkat akses panggilan video satu klik dan dukungan untuk bahasa sehari-hari

Tinjau semua pekerjaan yang belum ditugaskan di seluruh proyek dalam satu laporan sehingga Anda dapat menugaskan tugas dan menetapkan tenggat waktu sebelum ada yang terlewat

Keterbatasan Basecamp

Sistem tugasnya sederhana, yang bisa menjadi pembatas jika Anda membutuhkan alur kerja yang lebih canggih, status kustom, ketergantungan, atau pelaporan

Pemberitahuan dapat terasa membingungkan atau mudah terlewatkan karena kontrol yang terbatas

Harga Basecamp

Gratis

Plus: $15 per pengguna per bulan

Pro Unlimited: $299/bulan (ditagih per tahun)

Peringkat dan ulasan Basecamp

G2: 4,1/5 (5.440+ ulasan)

Capterra: 4,3/5 (lebih dari 14.400 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Basecamp?

Seorang pengguna G2 berbagi pengalamannya:

Kesederhanaan Basecamp menjadi keunggulan utamanya bagi saya. Dasbor proyeknya memberikan gambaran yang jelas mengenai prioritas, hambatan, dan tanggung jawab, sehingga meminimalkan gangguan yang sering memperlambat pengambilan keputusan. Saya menyukai bagaimana setiap proyek dilengkapi dengan alat bawaan seperti papan pesan, daftar tugas, dokumen, dan file, sehingga saya tidak perlu mencari-cari pembaruan di berbagai platform lain.

🚀 Keunggulan ClickUp: Dengan lebih dari 1.000 templat gratis yang sudah jadi, ClickUp menghilangkan bagian tersulit dalam manajemen proyek: memulai. Anda tidak perlu merancang alur kerja atau mengonfigurasi sistem yang rumit dari awal. Cukup tambahkan templat ClickUp ke ruang kerja Anda dan mulailah bekerja segera. Misalnya, Template Rencana Manajemen Proyek Tingkat Tinggi ClickUp membantu Anda menetapkan tujuan jangka panjang, melacak KPI, dan memantau hasil akhir dari sudut pandang yang jelas dan menyeluruh. Dapatkan templat gratis Lewati proses penyiapan dan langsung mulai bekerja dengan Template Manajemen Proyek Tingkat Tinggi ClickUp Semua fitur bekerja sama untuk memberikan gambaran menyeluruh dan sekilas mengenai kondisi proyek. Anda dapat melacak waktu, menambahkan tag, mengelola ketergantungan, dan bahkan menghubungkan email tanpa memerlukan pengaturan lanjutan atau keahlian teknis.

7. Smartsheet (Pilihan terbaik untuk manajemen proyek bergaya spreadsheet dengan otomatisasi dan wawasan berbasis data)

melalui Smartsheet

Smartsheet adalah platform manajemen proyek berbasis cloud yang menggabungkan kemudahan penggunaan spreadsheet dengan manajemen pekerjaan yang terstruktur. Anda mendapatkan satu tempat terpusat untuk merencanakan dan mengelola pekerjaan tanpa harus mempelajari antarmuka yang sama sekali baru.

Platform ini menyediakan rumus-rumus canggih untuk mengotomatiskan perhitungan dan menghubungkan data antar proyek, dengan pembaruan yang ditampilkan secara real-time. Platform ini juga memudahkan pengumpulan data melalui formulir bermerek yang dapat disesuaikan, yang membantu Anda mengumpulkan informasi yang konsisten untuk permintaan atau umpan balik.

Smartsheet AI meningkatkan kecerdasan dalam pekerjaan Anda dengan menampilkan wawasan dan membantu Anda memahami data yang kompleks tanpa memerlukan keterampilan lanjutan. Hal ini mengurangi upaya manual dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik seiring pertumbuhan proyek Anda.

Fitur terbaik Smartsheet

Visualisasikan tren utama menggunakan grafik yang dapat disesuaikan, seperti tampilan burndown dan seri waktu, yang memudahkan interpretasi data

Otomatiskan alur kerja proyek yang fleksibel dengan berbagai tindakan dan kondisi di berbagai alat seperti Microsoft Teams dan Slack

Atur pemberitahuan untuk menyoroti tugas dan persetujuan penting melalui pemberitahuan dalam aplikasi dan pembaruan email

Keterbatasan Smartsheet

Dasbor Smartsheet tidak memiliki opsi drill-down dan penyaringan, dan visualisasinya terasa terbatas dibandingkan dengan alat lain

Harga Smartsheet

Uji coba gratis

Pro: $12 per anggota per bulan

Bisnis: $24 per anggota per bulan

Enterprise: Harga disesuaikan

Manajemen Pekerjaan Tingkat Lanjut: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Smartsheet

G2: 4,4/5 (lebih dari 21.420 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 3.470 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Smartsheet?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Perangkat lunak ini memiliki antarmuka yang ramah pengguna yang menggabungkan tampilan spreadsheet yang familiar dengan fitur manajemen proyek yang canggih. Selain itu, alat kolaborasi yang andal, seperti pembaruan real-time, fitur komentar, dan berbagi file, memudahkan tim untuk bekerja sama secara efisien.

8. Airtable (Pilihan terbaik untuk alur kerja yang sangat dapat disesuaikan, dibangun di atas data terstruktur tanpa perlu coding)

melalui Airtable

Fungsi Airtable dibangun berdasarkan bidang terstruktur seperti menu tarik-turun, lampiran, tanggal, dan catatan tertaut. Anda dapat menghubungkan tabel sehingga proyek dan aset tetap saling terkait, sehingga membantu Anda mengelola alur kerja khusus tanpa bergantung pada kode atau file terpisah.

Cara Anda melihat dan menggunakan data tersebut sangat fleksibel. Beralihlah antara tampilan grid, kanban, kalender, dan timeline sehingga tim kreatif dapat bekerja menggunakan data yang sama dalam format yang sesuai dengan kebutuhan mereka. AI bawaan platform dan otomatisasi tanpa kode kemudian menjalankan alur kerja secara otomatis, mengubah data proyek menjadi ringkasan yang jelas dan wawasan terstruktur.

Fitur terbaik Airtable

Buat antarmuka mirip aplikasi untuk pemimpin tim sehingga mereka hanya melihat bidang dan tindakan yang relevan dengan pekerjaan mereka tanpa mengubah data yang mendasarinya

Buat aplikasi siap produksi dengan cepat menggunakan Omni untuk menghasilkan aplikasi berbasis AI melalui percakapan alami dan mengungkap wawasan dari data Anda serta web

Visualisasikan metrik kunci dengan ekstensi dengan membuat dasbor, grafik, dan laporan yang sesuai dengan kebutuhan pelaporan para pemimpin tim Anda

Keterbatasan Airtable

Tampilan Daftar tidak memiliki opsi untuk mengunci bidang utama, dan tidak ada cara mudah untuk mengunduh gambar secara massal

Bekerja dengan rumus bisa membingungkan, karena tidak selalu jelas jenis rumus mana yang berlaku dalam setiap kasus

Harga Airtable

Gratis

Team: $24 per pengguna per bulan

Bisnis: $54 per pengguna per bulan

Skala Perusahaan: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Airtable

G2: 4,6/5 (3.180+ ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 2.200 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Airtable?

Berikut ini ulasan dari Reddit:

Saya sangat menyukai fakta bahwa saya dapat menambahkan hampir semua fitur yang saya inginkan begitu saya menyadari bahwa saya membutuhkannya. Ini sangat cocok bagi seseorang yang menginginkan solusi yang sepenuhnya disesuaikan dan menikmati proses mengimplementasikannya sendiri.

9. Teamwork (Pilihan terbaik untuk manajemen proyek yang berfokus pada klien dengan pelacakan waktu terintegrasi dan visibilitas penagihan)

melalui Teamwork

Bagi pengguna non-teknis, seringkali sulit untuk memantau kemajuan dan penggunaan waktu secara sederhana, karena mereka harus bergantung pada berbagai alat dan mempelajari alur kerja yang berbeda-beda untuk tetap mendapatkan informasi.

Teamwork mengatasi hal ini dengan mengintegrasikan kolaborasi dan pelacakan waktu secara langsung ke dalam pekerjaan sehari-hari. Anda dapat memberikan akses kepada klien ke proyek-proyek tertentu sehingga mereka dapat melihat pembaruan status dan hasil kerja yang telah diselesaikan di satu tempat.

Pada saat yang sama, tim Anda mencatat waktu secara langsung pada tugas-tugas, sehingga data waktu tetap akurat dan terhubung dengan pekerjaan yang sebenarnya, bukan dengan alat terpisah atau laporan manual.

Perangkat lunak ini juga memudahkan pemahaman tentang beban kerja dan kesehatan proyek tanpa memperkenalkan konsep perencanaan yang rumit. Lihat dengan cepat ketersediaan tim untuk mendeteksi kelebihan beban, serta bandingkan perkiraan waktu dengan waktu aktual untuk memastikan proyek tetap sesuai dengan ruang lingkup.

Fitur terbaik Teamwork

Kirimkan data waktu yang dilacak langsung ke alur kerja penagihan dan berikan visibilitas keuangan kepada tim layanan tanpa perlu mengadopsi sistem keuangan baru

Atur pekerjaan berdasarkan hasil yang dapat diukur atau tonggak pencapaian untuk mencegah tim jarak jauh kehilangan fokus pada tujuan utama

Simpan dan terapkan templat proyek lengkap untuk menstandarkan pengiriman tanpa perlu membuat ulang penugasan tugas untuk pekerjaan yang berulang atau serupa

Keterbatasan Teamwork

Fitur utama mungkin sulit ditemukan, dan antarmuka pengguna (UI) terasa ketinggalan zaman dan tidak intuitif

Pemberitahuan dapat menumpuk dengan cepat karena opsi penyesuaian yang terbatas

Harga Teamwork

Gratis

Harga: $13,99 per pengguna per bulan

Grow: $25,99 per pengguna per bulan

Skala: Harga disesuaikan

Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Teamwork

G2: 4,4/5 (lebih dari 1.200 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 900 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Teamwork?

Inilah yang dikatakan seorang pengguna G2 tentang alat ini:

Saya sangat menyukai cara Teamwork.com membantu dalam meninjau semua tugas, melacaknya satu per satu, dan menugaskan tugas tersebut kepada pengembang atau anggota tim tertentu. Saya juga menyukai betapa mudahnya pengaturannya. Anda cukup masuk dan langsung mulai bekerja. Selain itu, integrasinya dengan Slack sangat bermanfaat bagi kami, sehingga kolaborasi menjadi lebih lancar.

10. Wrike (Pilihan terbaik untuk mengelola pekerjaan kreatif dan operasional dengan kolaborasi kontekstual dan persetujuan)

melalui Wrike

Jika Anda mengelola pekerjaan kreatif atau operasional, Wrike mendukung manajemen proyek dan kolaborasi kontekstual tanpa memerlukan keahlian teknis.

Perangkat lunak ini menyediakan tampilan beban kerja visual yang menampilkan kapasitas tim dalam grafik yang jelas dan mudah dibaca, sehingga memudahkan untuk memahami siapa yang kelebihan beban dan di mana penyesuaian diperlukan.

Platform ini juga menawarkan kemampuan kolaborasi yang ditingkatkan yang terhubung langsung dengan pekerjaan itu sendiri. Anda dapat meninjau gambar dan file lain di dalam tugas serta meninggalkan komentar atau anotasi pada bagian tertentu yang memerlukan perhatian.

Dengan Wrike Whiteboard yang mendukung perencanaan visual dan Wrike Copilot yang membantu dalam pembuatan deskripsi dan ringkasan, Anda dapat melakukan brainstorming ide dan mengelola pembaruan rutin tanpa perlu bergantung pada alat tambahan.

Fitur terbaik Wrike

Buat dan kelola agen AI tanpa kode untuk memantau risiko, mengalokasikan sumber daya secara otomatis, dan mengurangi koordinasi manual

Lacak dan kelola persetujuan dokumen di satu tempat untuk mengidentifikasi tindakan yang tertunda sejak dini dan menghindari penundaan terkait persetujuan

Gunakan alat analitik dan pelaporan BI canggih untuk mengubah data proyek menjadi wawasan yang jelas yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik

Keterbatasan Wrike

Platform ini memiliki kurva pembelajaran, terutama saat menggunakan fitur-fitur yang lebih canggih seperti otomatisasi dan bidang kustom

Beberapa tindakan di platform ini memerlukan lebih banyak klik daripada yang diharapkan, dan pencarian item lama bisa memakan waktu lama

Harga Wrike

Gratis

Team: $10 per pengguna per bulan

Bisnis: $25 per pengguna per bulan

Pinnacle: Harga disesuaikan

Apex: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Wrike

G2: 4,2/5 (lebih dari 4.500 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (2.870+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Wrike?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Saya menyukai tata letak dan kesan keseluruhan produk serta pengalaman pengguna (UX)-nya. Menurut saya, integrasi dengan Microsoft Teams dan sistem notifikasi berfungsi dengan sangat baik. Saya menyukai berbagai tampilan yang tersedia; menurut saya, diagram Gantt adalah salah satu versi terbaik dari tampilan ini di Wrike. Kalender berfungsi dengan sangat baik dan terintegrasi lebih baik daripada alat manajemen proyek lainnya.

Perangkat lunak manajemen proyek terbaik untuk pengguna non-teknis seharusnya dapat mempermudah pekerjaan sehari-hari. Namun, sebagian besar alat tersebut kurang memiliki struktur yang cukup untuk tetap andal atau menjadi terlalu rumit seiring berkembangnya proyek.

ClickUp mengatasi hal ini dengan menghilangkan kerumitan tanpa mengorbankan struktur yang diperlukan untuk mengelola pekerjaan nyata. Tugas, Dokumen, Obrolan, Dasbor, Formulir, dan Papan Tulis semuanya berada dalam satu ruang kerja yang terintegrasi, sehingga perencanaan dan pelaksanaan tidak pernah terpisah.

Selain itu, ClickUp Brain dilengkapi dengan AI kontekstual yang menjawab pertanyaan dan menampilkan langkah selanjutnya berdasarkan pekerjaan Anda yang sebenarnya.

Coba ClickUp secara gratis dan lihat betapa mudahnya mengelola proyek!