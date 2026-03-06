10 Template Siklus Hidup Produk Gratis

Pasar perangkat lunak manajemen siklus hidup produk bernilai $38,62 miliar.

Hal ini memberi tahu Anda sesuatu yang penting. Tim produk saat ini tidak hanya mengelola peluncuran produk. Faktanya, mereka mengelola seluruh siklus hidup keputusan, ketergantungan, dan tindak lanjut.

Dan di situlah hal-hal menjadi rumit. Sebuah ide produk yang bagus saja tidak cukup. Anda membutuhkan cara yang jelas untuk merencanakan, membangun, meluncurkan, dan belajar darinya tanpa harus mengulang proses setiap kali.

Untuk melakukan hal itu dan lebih banyak lagi, Anda sebaiknya menggunakan templat siklus hidup produk.

Dalam posting ini, kita akan membahas 10 templat siklus hidup produk gratis, apa yang masing-masing templat bantu Anda kelola, dan bagaimana memilih yang tepat untuk tim Anda.

Apa Itu Template Siklus Hidup Produk?

melalui Roman Pichler

Template siklus hidup produk adalah kerangka kerja yang sudah jadi yang membantu tim Anda merencanakan, melacak, dan mengelola seluruh perjalanan produk. Ini mencakup segala hal mulai dari ide awal dan pengembangan hingga peluncuran, pertumbuhan, kematangan, dan akhirnya penarikan dari pasar.

Ini adalah kerangka kerja yang digunakan oleh manajer produk, tim lintas fungsi, dan pemasar untuk memantau kinerja produk dan menentukan strategi yang akan diterapkan berdasarkan usia produk saat ini dan kesehatan pasarnya.

Grafik siklus hidup produk klasik mengikuti kurva S sederhana yang sudah familiar bagi setiap manajer produk. Grafik ini menggambarkan perjalanan melalui empat tahap kunci:

Pengantar: Produk Anda memasuki pasar setelah fase pengembangan. Fase ini memerlukan investasi besar untuk membangun kesadaran dan mendorong adopsi awal.

Pertumbuhan: Penjualan dan penggunaan meningkat secara pesat saat produk mulai mendapatkan pijakan dan diterima di pasar.

Maturitas: Tingkat pertumbuhan melambat seiring dengan pasar yang semakin jenuh. Fokus Anda beralih dari akuisisi ke retensi dan optimasi.

Penurunan: Penjualan dan penggunaan mulai menurun, yang memicu keputusan penting tentang apakah akan merombak produk atau merencanakan penghentiannya.

🧠 Fakta Menarik: Neil McElroy, seorang eksekutif junior di Procter & Gamble, pada dasarnya menciptakan konsep “Manajemen Produk” pada tahun 1931 melalui memo sederhana berisikan 800 kata. Ia mengemukakan perlunya “Brand Men” yang sepenuhnya bertanggung jawab atas kesuksesan suatu produk, mulai dari proses produksinya hingga pemasarannya.

10 Template Siklus Hidup Produk Gratis

Template-template berikut dirancang untuk mencakup fase dan kasus penggunaan yang berbeda. Beberapa template menyediakan kerangka kerja untuk seluruh siklus hidup, sementara yang lain berfokus pada tahap-tahap kritis tertentu seperti pengembangan atau penghentian produk.

Semua templat ini gratis dan sepenuhnya dapat disesuaikan di ClickUp, sehingga Anda dapat menyesuaikannya dengan alur kerja unik tim Anda. 🛠️

1. ClickUp Quick Start: Template Manajemen Produk

Dapatkan templat gratis Lakukan tugas-tugas inti manajemen produk dengan ClickUp Quick Start: Template Manajemen Produk

Memulai perencanaan produk baru dari halaman kosong adalah resep untuk kelalaian dalam pengukuran dan pelacakan yang tidak konsisten. Template Quick Start: Manajemen Produk ClickUp adalah solusinya, dirancang untuk tim yang ingin langsung memulai dengan dasar-dasar manajemen produk.

Template ini menggabungkan pelacakan tugas, perencanaan sprint, dan manajemen backlog ke dalam satu ruang kerja yang sudah dikonfigurasi sebelumnya, sehingga Anda dapat melewati tahap pengaturan dan langsung mulai membangun.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tampilan yang sudah dikonfigurasi: Dilengkapi dengan beberapa Dilengkapi dengan beberapa tampilan ClickUp yang sudah disiapkan, sehingga setiap anggota tim dapat bekerja sesuai preferensi mereka tanpa perlu mengonfigurasi apa pun.

Status kustom: Tahapan alur kerja sudah dipetakan dengan Tahapan alur kerja sudah dipetakan dengan Status Kustom ClickUp seperti Backlog, Dalam Proses, Review, dan Selesai.

Alur kerja otomatisasi: ClickUp Automations memindahkan tugas antar tahap saat kondisi tertentu terpenuhi, artinya Anda tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk pembaruan status manual.

✅ Ideal untuk: Tim produk startup yang ingin mengatur alur kerja produk yang terstruktur tanpa perlu membangun sistem dari awal.

🚀 Keunggulan ClickUp: Gunakan ClickUp Brain untuk memeriksa celah sebelum membagikannya kepada pemangku kepentingan. Masukkan draf Anda ke dalam Doc, lalu minta Brain untuk menandai persyaratan yang tidak jelas, kasus tepi yang terlewat, dan pertanyaan yang belum terjawab berdasarkan persona. Gunakan ClickUp Brain untuk mengidentifikasi persyaratan yang terlewat dan kasus khusus sebelum tinjauan pemangku kepentingan. Setelah itu, ubah kriteria rilis Anda menjadi daftar periksa UAT yang jelas dan terstruktur agar persetujuan tidak terjebak dalam lingkaran pendapat.

2. Template Strategi Produk ClickUp

Dapatkan templat gratis Tentukan visi produk, positioning, dan prioritas dengan Template Strategi Produk ClickUp.

Template Strategi Produk ClickUp membantu Anda mendefinisikan visi produk, posisi pasar, dan prioritas sebelum satu baris kode pun ditulis.

Di sinilah Anda mencatat alasan di balik produk Anda, memastikan semua pemangku kepentingan berada di halaman yang sama.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Penyesuaian produk pada tahap awal: Tentukan visi produk, kategori fitur, dan prioritas Anda dalam satu ruang kerja sebelum pengembangan dimulai.

Prioritas dengan konteks: Kelompokkan fitur aktif berdasarkan tingkat upaya dan lacak status, pemimpin tim, serta jadwalnya tanpa kehilangan gambaran besar.

Perencanaan siklus hidup yang jelas: Peta fitur dari awal hingga tinjauan dengan bidang bawaan untuk tanggal mulai, tanggal jatuh tempo, dan titik tinjauan.

✅ Ideal untuk: Pemimpin strategi produk yang membentuk prioritas roadmap pada tahap awal siklus hidup produk.

3. Template Dokumen Persyaratan Produk (PRD) ClickUp

Dapatkan templat gratis Catat persyaratan produk, cerita pengguna, dan kriteria penerimaan dengan templat Dokumen Persyaratan Produk ClickUp.

Persyaratan yang tidak jelas berarti siklus pengembangan yang terbuang sia-sia dan fitur yang tidak sesuai dengan tujuan. Itulah mengapa Anda memiliki Template Dokumen Persyaratan Produk (PRD) ClickUp. Template ini dirancang untuk mencatat persyaratan produk secara detail, termasuk fitur, cerita pengguna, kriteria penerimaan, dan spesifikasi teknis.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Pelacakan persona ke fitur: Hubungkan persona dan skenario pengguna ke bagian fitur, memastikan setiap persyaratan terikat pada kebutuhan pengguna yang nyata.

Kriteria siap rilis: Catat metrik keberhasilan dan kriteria rilis, lalu gunakan sebagai daftar periksa untuk keputusan peluncuran dan persetujuan UAT.

Keputusan tetap dapat dilacak: Catat FAQ, pertimbangan utama, dan trade-off langsung di Catat FAQ, pertimbangan utama, dan trade-off langsung di ClickUp Doc , memberikan pemangku kepentingan jejak dokumen yang jelas saat prioritas berubah.

✅ Ideal untuk: Manajer produk yang mengoordinasikan tim teknik, desain, dan tim pemasaran (GTM) dalam pengembangan fitur baru atau peluncuran produk.

💡 Tips Pro: Padukan PRD Anda dengan ClickUp AI Cards untuk mengubah data eksekusi menjadi pembaruan cepat. Kartu AI di Dashboard ClickUp membantu Anda membuat ringkasan cepat data. Anda dapat menghasilkan rapat harian, ringkasan kemajuan, hambatan, dan langkah selanjutnya langsung dari Dashboard Anda, sehingga lebih mudah untuk menjaga keselarasan antara tim produk, teknik, dan kepemimpinan.

4. Template Pengembangan Produk Baru ClickUp

Dapatkan templat gratis Panduan pengembangan produk dengan titik persetujuan menggunakan Template Pengembangan Produk Baru ClickUp.

Sedang mengembangkan produk baru tetapi tidak memiliki proses yang jelas? Nah, itu resep untuk bencana.

Template Pengembangan Produk Baru ClickUp memandu produk Anda dari ide awal hingga pengembangan, pengujian, dan kesiapan pra-peluncuran. Template ini menyediakan transisi fase dan titik persetujuan untuk menjaga proses pengembangan yang kompleks tetap pada jalurnya dan mencegah kesalahan yang mahal.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Status khusus untuk setiap tahap: Template ini dilengkapi dengan tahap-tahap yang sudah dikonfigurasi sebelumnya seperti Konsep, Kelayakan, Pengembangan, Pengujian, dan Pra-Peluncuran, sehingga Anda dapat melacak kemajuan secara visual.

Buat ketergantungan: Terapkan alur kerja berurutan dengan mengatur Terapkan alur kerja berurutan dengan mengatur Ketergantungan ClickUp antara tugas. Hal ini memastikan bahwa satu fase tidak dapat dimulai hingga fase sebelumnya selesai sepenuhnya dan disetujui.

Pandangan menyeluruh tentang kemajuan Anda: Pantau beberapa produk yang sedang dikembangkan secara bersamaan dengan Pantau beberapa produk yang sedang dikembangkan secara bersamaan dengan Dashboard ClickUp dan lihat mana yang sesuai jadwal dan mana yang tertinggal.

✅ Ideal untuk: Tim yang mengikuti proses pengembangan terstruktur seperti stage-gate, waterfall, atau pendekatan hibrida.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Automations untuk mengubah tahap persetujuan menjadi titik pemeriksaan persetujuan yang sebenarnya. Ketika suatu tugas mencapai tonggak seperti Siap untuk Ditinjau, UAT Selesai, atau Peluncuran Disetujui, Anda dapat secara otomatis memberitahu pemangku kepentingan yang tepat, menugaskan peninjau berikutnya, atau memperbarui status hanya setelah persetujuan diberikan. Hal ini mencegah pekerjaan berpindah ke fase berikutnya sebelum orang yang berwenang telah meninjauinya. Tapi itu belum semuanya. Anda bisa menghemat 5 jam seminggu hanya dengan mengotomatisasi alur kerja Anda. Lihat di bawah ini 👇

5. Template Peta Jalan Produk ClickUp

Dapatkan templat gratis Mapping fitur, rilis, dan tonggak pencapaian dengan Template Peta Jalan Produk ClickUp.

Mengkomunikasikan rencana produk Anda kepada pimpinan, tim penjualan, dan pelanggan dapat menjadi tantangan ketika setiap pihak membutuhkan tingkat detail yang berbeda.

Template Peta Jalan Produk ClickUp memetakan fitur, rilis, dan tonggak pencapaian Anda sepanjang garis waktu, memberikan gambaran siklus hidup yang jelas bagi semua pemangku kepentingan tentang apa yang akan datang dan kapan. Hal ini sangat penting selama tahap pertumbuhan dan kematangan, ketika prioritas fitur menjadi kunci.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Pengumpulan ide: Kumpulkan permintaan produk menggunakan Kumpulkan permintaan produk menggunakan ClickUp Forms , lalu arahkan ke roadmap tanpa kehilangan konteks asli.

Pandang roadmap: Tinjau prioritas berdasarkan kuartal, inisiatif, Gantt, atau tim, tergantung pada siapa yang membutuhkan pembaruan.

Prioritas visual: Peta ide pada matriks dampak-usaha menggunakan Peta ide pada matriks dampak-usaha menggunakan ClickUp Whiteboards sebelum Anda mengimplementasikannya ke dalam roadmap.

✅ Ideal untuk: Tim operasional produk yang merencanakan peluncuran produk di berbagai inisiatif dan rentang waktu.

📮 ClickUp Insight: Ketika keputusan tertunda, efek domino yang terjadi nyata—29% karyawan berhenti bekerja, sementara 43% lainnya harus mengejar jawaban, seringkali lebih dari sekali. 🫢 Waktu berlalu, momentum memudar, dan frustrasi meningkat. Tapi hal ini tidak harus terjadi. Dengan Super Agents ClickUp , tugas yang terhenti akan memicu tindak lanjut secara otomatis. Pihak terkait akan menerima pemberitahuan, dan pekerjaan terus berlanjut—bahkan ketika persetujuan tertunda.

6. Template Peta Jalan Tim Agile ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan peta jalan berdasarkan siklus sprint dengan templat Peta Jalan Tim Agile ClickUp.

Rencana kerja tradisional tidak selalu cocok untuk tim Agile yang merencanakan dalam siklus pendek dan berulang. Template Rencana Kerja Tim Agile ClickUp dirancang khusus untuk mereka, membantu menyeimbangkan arah produk jangka panjang dengan fleksibilitas komitmen sprint jangka pendek.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Dukungan perencanaan sprint: Organisasikan peta jalan ke dalam Organisasikan peta jalan ke dalam Sprint ClickUp untuk memastikan perencanaan siklus pendek tetap terikat pada kapasitas tim aktual dan ritme sprint.

Pelacakan alur kerja visual: Gunakan Gunakan tampilan papan ClickUp untuk mengelola kemajuan sprint dalam tata letak gaya Kanban yang dapat dipindai dengan cepat oleh seluruh tim.

Laporan sprint bawaan: Pantau kemajuan dengan Dashboard ClickUp menggunakan kartu Velocity dan Burndown untuk melihat kecepatan, pekerjaan yang tersisa, dan apakah sprint berjalan sesuai rencana.

✅ Ideal untuk: Tim Scrum dan Kanban yang mengelola pekerjaan mereka dalam siklus pengembangan berulang.

📚 Baca Lebih Lanjut: Pengembangan produk agile

7. Template Ulasan Desain ClickUp

Dapatkan templat gratis Sentralisasikan umpan balik desain, revisi, dan persetujuan dengan Template Ulasan Desain ClickUp.

Mendapatkan umpan balik desain dari catatan rapat yang terpisah dan thread email selalu berakhir dengan puluhan revisi. Template Ulasan Desain ClickUp mengonsolidasikan seluruh proses umpan balik desain, mulai dari mengumpulkan masukan dan melacak revisi hingga mendokumentasikan persetujuan akhir sebelum pengembangan dimulai. Ini adalah sumber daya berharga untuk umpan balik yang terorganisir dan dapat ditindaklanjuti.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kontekstualisasi tinjauan terstruktur: Catat tautan draf, tujuan tinjauan, pemilik, dan kontributor di satu tempat sebelum proses umpan balik dimulai.

Tahapan ulasan yang jelas: Pindahkan desain melalui tahap To Do, In Progress, For Review, Needs Revision, dan Ready, dengan status keputusan yang mudah dipantau.

Pelacakan revisi yang lebih rapi: Simpan umpan balik dan tindak lanjut dalam dokumen ulasan yang sama, bukan menyebarkan komentar di berbagai alat.

✅ Ideal untuk: Desainer produk dan pemimpin desain yang meninjau mockup sebelum serah terima pengembangan.

🧠 Fakta Menarik: DVD pertama yang dikirimkan oleh Netflix adalah Beetlejuice. Sebelum menjadi sinonim dengan streaming, Netflix sebenarnya adalah layanan pemesanan DVD melalui pos, dan pengiriman pertama dilakukan pada Maret 1998.

8. Template Daftar Periksa Peluncuran Produk ClickUp

Dapatkan templat gratis Organisasikan pekerjaan peluncuran produk berdasarkan kategori dengan templat Daftar Periksa Peluncuran Produk ClickUp.

Template Daftar Periksa Peluncuran Produk ClickUp memberikan rencana peluncuran berbasis kategori yang memastikan setiap aspek peluncuran berjalan secara sinkron. Dalam template ini, pekerjaan sudah dikelompokkan ke dalam alur kerja seperti Analisis Pasar, Target Pasar, Penetapan Harga, dan Posisi Pasar dan Pesan, dengan puluhan Bidang Kustom.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kelompokkan pekerjaan peluncuran berdasarkan fungsi: Pisahkan penelitian, pekerjaan target pasar, penetapan harga, dan pesan pemasaran ke dalam kategori terpisah yang mudah dipindai.

Kejelasan timeline sudah terintegrasi: Lacak tanggal mulai, tanggal jatuh tempo, dan durasi untuk setiap tugas tanpa perlu membuat pelacak peluncuran dari awal.

Berbagai tampilan peluncuran: Beralih antara tampilan seperti Aktivitas, Milestone, Berdasarkan Kategori, Gantt, dan Garis Waktu, tergantung pada apa yang tim butuhkan untuk ditinjau.

✅ Ideal untuk: Tim lintas fungsi yang mengoordinasikan peluncuran produk, di mana pemasaran, penjualan, teknik, dan dukungan harus bekerja secara sinkron.

9. Template Manajemen Peluncuran ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak peluncuran produk dari tahap kode selesai hingga produksi menggunakan Template Manajemen Peluncuran ClickUp.

Bagi tim perangkat lunak, mengelola rilis adalah siklus berkelanjutan dari meluncurkan fitur, memperbaiki bug, dan menerapkan pembaruan. Template Manajemen Rilis ClickUp menyediakan kerangka kerja untuk melacak segala hal mulai dari penyelesaian kode hingga rilis produksi.

Ini memberikan tim teknik dan DevOps visibilitas yang mereka butuhkan untuk mengelola rilis yang sering selama tahap pertumbuhan dan kematangan produk.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Status kustom: Pantau kemajuan setiap rilis dengan status kustom seperti Pengembangan, QA, Staging, dan Produksi.

Integrasi ClickUp Hubungkan commit, branch, dan pull request langsung ke tugas ClickUp Anda dengan Hubungkan commit, branch, dan pull request langsung ke tugas ClickUp Anda dengan integrasi ClickUp GitHub , di antara fitur lainnya.

Dashboard kontekstual: Pantau metrik kesehatan rilis, seperti tingkat bug dan frekuensi deployment, di seluruh rilis simultan dengan Dashboard.

✅ Ideal untuk: Tim teknis yang membutuhkan ruang khusus untuk mengelola siklus rilis, terpisah dari rencana peluncuran GTM yang lebih luas.

10. Template Rencana Akhir Masa Pakai Produk

Menghentikan suatu produk sama pentingnya dengan meluncurkannya, tetapi seringkali diabaikan. Template.net’s Product End-of-Life Plan Template menyediakan kerangka kerja untuk mengelola akhir masa pakai produk. Template ini membantu Anda menghentikan produk dengan elegan tanpa merusak hubungan pelanggan atau menciptakan utang teknis di masa depan.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Struktur perencanaan akhir masa pakai produk: Dokumen langkah-langkah, pemilik, dan titik komunikasi yang diperlukan untuk menghentikan produksi produk secara terorganisir.

Dukungan transisi pelanggan: Rencanakan cara pelanggan akan diberitahu, didukung, dan dipindahkan ke alternatif selama fase penghentian.

Berguna untuk keselarasan internal: Berikan tim produk, dukungan, penjualan, dan operasional referensi bersama untuk rencana penghentian produk.

✅ Ideal untuk: Pemimpin operasional yang merencanakan penghentian produk yang terkendali atau penghentian layanan.

Cara Menggunakan Template Siklus Hidup Produk di ClickUp

Memulai penggunaan templat siklus hidup produk di ClickUp hanya membutuhkan beberapa menit.

Kuncinya adalah memilih templat yang tepat sesuai kebutuhan Anda saat ini, menyesuaikannya dengan alur kerja tim Anda, dan mengintegrasikannya dengan sisa pekerjaan Anda.

Begini cara melakukannya. ✨

Telusuri Pusat Template: Buka Pusat Template ClickUp dari avatar Workspace Anda. Anda dapat mencari “siklus hidup produk,” “manajemen produk,” atau fase spesifik yang Anda butuhkan, seperti “roadmap” atau “peluncuran.” Anda dapat melihat pratinjau template sebelum mengaplikasikannya untuk melihat tampilan, status, dan bidang yang termasuk di dalamnya.

Pusat Template ClickUp

Terapkan ke ruang kerja Anda: Setelah menemukan templat yang Anda sukai, Anda dapat menerapkannya ke ruang kerja yang sudah ada atau membuat yang baru. ClickUp secara otomatis mempertahankan semua struktur bawaan—termasuk status, bidang, tampilan, dan otomatisasi—sehingga Anda tidak perlu memulai dari nol.

Pilih templat ClickUp favorit Anda

Sesuaikan status dan bidang: Di sini Anda dapat menyesuaikan templat sesuai kebutuhan tim Anda. Ubah nama Status Kustom agar sesuai dengan terminologi tim Anda, tambahkan atau hapus Bidang Kustom sesuai data yang perlu dilacak, dan hapus tampilan yang tidak digunakan untuk menjaga ruang kerja tetap rapi.

Tambahkan Bidang Kustom dan Status Kustom

Hubungkan pekerjaan terkait: Kekuatan sebenarnya terletak pada menghubungkan pekerjaan Anda. Gunakan hubungan tugas dan ketergantungan untuk menghubungkan templat yang berbeda. Misalnya, Anda dapat menghubungkan templat PRD Anda dengan templat Pengembangan Produk Baru sehingga persyaratan mengalir langsung ke tugas pengembangan.

Gunakan ClickUp Brain untuk dukungan berkelanjutan: Setelah templat Anda disiapkan, ClickUp Brain menjadi asisten AI Anda untuk manajemen produk. Anda dapat meminta ClickUp Brain untuk merangkum status proyek, menyusun pembaruan untuk tim Anda, dan mengidentifikasi potensi hambatan di seluruh portofolio produk Anda.

Jadikan Setiap Siklus Peluncuran Lebih Mudah dari Sebelumnya dengan ClickUp

Template membantu Anda memulai. Yang membedakan tim produk yang kuat adalah apa yang terjadi setelahnya.

Intinya, apakah Anda menjaga siklus hidup tetap ketat seiring perkembangan pekerjaan, ataukah Anda akhirnya harus membangun ulang proses setiap kali meluncurkan produk?

ClickUp membantu Anda mengubah siklus hidup produk menjadi ritme yang dapat diulang. Anda dapat memulai dengan templat, menjaga rencana dan keputusan tetap dekat dengan pekerjaan, dan menggunakan AI untuk mengubah pembaruan menjadi ringkasan, langkah selanjutnya, dan dokumentasi ringan yang tetap berguna di luar rilis ini.

Siap? Jalankan siklus hidup produk Anda di ClickUp. ✅

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Template siklus hidup produk umumnya mencakup empat tahap inti: pengenalan (pengembangan dan peluncuran), pertumbuhan (penyebaran dan iterasi), kematangan (optimasi dan pemeliharaan), dan penurunan (penutupan dan akhir masa pakai). Beberapa template berfokus pada satu tahap, sementara yang lain mencakup seluruh perjalanan.

Mulailah dengan mengidentifikasi masalah terbesar tim Anda. Jika Anda kesulitan dengan peluncuran produk yang berantakan, gunakan Daftar Periksa Peluncuran Produk. Jika persyaratan sering hilang, mulailah dengan Template PRD.

Template peta jalan produk berfokus pada perencanaan dan komunikasi tentang apa yang akan datang di masa depan, seperti fitur, rilis, dan jadwal. Template siklus hidup produk lebih luas dan mencakup seluruh perjalanan produk dari konsep hingga penghentian, termasuk strategi, pengembangan, dan perencanaan akhir masa pakai.