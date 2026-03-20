10 Template Alur Kerja Human-in-the-Loop Gratis

Penelitian McKinsey menemukan bahwa 51% responden dari organisasi yang menggunakan AI menyatakan bahwa perusahaan mereka telah mengalami setidaknya satu konsekuensi negatif akibat penggunaannya, dan hampir sepertiga melaporkan konsekuensi yang terkait dengan ketidakakuratan AI. Hal ini menjadikan titik serah terima menjadi jauh lebih penting.

Dan itu karena bagian yang sulit jarang terletak pada pembuatan alur kerja itu sendiri. Yang sulit adalah menentukan di mana penilaian manusia harus dilibatkan, konteks apa yang harus disertakan saat serah terima, dan bagaimana menjaga proses tetap berjalan tanpa menimbulkan penundaan.

Dalam postingan ini, kita akan membahas 10 templat alur kerja human-in-the-loop gratis, apa yang dapat dibantu oleh masing-masing templat, dan cara memilih pengaturan yang tepat untuk tim Anda.

Templat Alur Kerja Human-in-the-Loop Terbaik Sekilas

Apa Itu Alur Kerja Human-in-the-Loop?

Alur kerja human-in-the-loop adalah proses di mana otomatisasi atau AI melakukan sebagian pekerjaan, tetapi manusia ikut campur pada momen-momen penting untuk meninjau, menyetujui, mengoreksi, atau mengarahkan langkah selanjutnya. Dengan kata lain, sistem ini tidak sepenuhnya berjalan secara otomatis—sistem ini berhenti sejenak untuk menunggu penilaian manusia pada hal-hal yang berkaitan dengan akurasi, keamanan, kualitas, atau akuntabilitas.

Dalam praktiknya, biasanya terlihat seperti ini:

Alur kerja berlanjut berdasarkan keputusan tersebut

Sistem menghasilkan output atau tindakan yang direkomendasikan

Seorang manusia memeriksanya, mengeditnya, atau menyetujuinya/menolaknya

📌 Skenario HITL yang umum meliputi: Escalasi pelanggan: Bot menangani pertanyaan dukungan tingkat satu, sementara agen manusia turun tangan untuk masalah yang kompleks atau sensitif

Tinjauan konten: AI menyusun draf, dan manusia menyetujuinya sebelum dipublikasikan

Jaminan kualitas: Otomatisasi mengidentifikasi potensi cacat, dan manusia memverifikasi atau mengabaikan tanda tersebut

Persetujuan pengeluaran: Sistem secara otomatis meneruskan permintaan yang melebihi batas tertentu ke manajer untuk ditinjau

10 Template Alur Kerja Human-in-the-Loop untuk Tim Anda

Template alur kerja human-in-the-loop ini mencakup berbagai kasus penggunaan—mulai dari pengendalian kualitas dan tinjauan desain hingga audit proses dan kalender konten. Setiap template gratis, dapat disesuaikan, dan dirancang untuk membantu Anda menyisipkan titik pemeriksaan manusia tepat di mana alur kerja Anda membutuhkannya.

Karena semuanya terintegrasi di dalam ClickUp, Anda dapat menghubungkannya dengan otomatisasi canggih dan AI untuk pengaturan alur kerja yang lebih cerdas dan lebih cepat.

Mari kita lihat:

1. Template Daftar Periksa Kontrol Kualitas ClickUp

Dapatkan templat gratis Periksa hasil AI dan alihkan keputusan lulus atau perbaiki menggunakan Template Daftar Periksa Kontrol Kualitas ClickUp

Ketika AI, otomatisasi, atau sistem tahap awal lainnya melakukan pemrosesan awal, Template Daftar Periksa Kontrol Kualitas ClickUp memberikan ruang bagi peninjau manusia untuk memeriksa hasilnya. Selain itu, mereka dapat mengklasifikasikan masalah, mencatat komentar, dan memutuskan apakah hasil tersebut lolos, memerlukan persetujuan lain, atau harus ditandai untuk tindakan lebih lanjut.

Hal ini berguna ketika sebuah proyek memiliki banyak titik tinjauan, dan masing-masing memerlukan penilaian tersendiri. Anda dapat melacak item daftar periksa di bawah proyek induk, memantau kemajuan baik di tingkat item maupun proyek, serta menyimpan keputusan akhir yang terkait dengan masalah yang sedang ditinjau.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Tinjauan berdasarkan tingkat keparahan: Tandai masalah sebagai Kritis, Utama, atau Ringan untuk memisahkan apa yang memerlukan perhatian manusia segera dari apa yang dapat ditunda

Alur persetujuan yang jelas: Gunakan Gunakan Status Kustom ClickUp seperti Menunggu Persetujuan, Disetujui, dan Persetujuan Baru untuk memastikan tahap-tahap tinjauan tetap terlihat mulai dari pemeriksaan hingga persetujuan akhir

Catatan tinjauan bawaan: Catat kemajuan, tanggal persetujuan, komentar, dan hasil dalam daftar periksa yang sama, sehingga memudahkan tindak lanjut dan pertanggungjawaban

✅ Cocok untuk: Pemimpin QA dan tim operasional yang meninjau hasil yang ditandai oleh AI sebelum persetujuan akhir atau peluncuran.

2. Template Tinjauan Desain ClickUp

Dapatkan templat gratis Kelola aset desain melalui umpan balik, revisi, dan persetujuan di satu tempat dengan Template Tinjauan Desain ClickUp

Tim kreatif sering kali kesulitan karena umpan balik sering hilang di antara email atau obrolan Slack, yang mengakibatkan siklus revisi yang membingungkan dan penundaan persetujuan. Template Tinjauan Desain ClickUp mengarahkan aset desain melalui tahap umpan balik dan persetujuan yang terstruktur, mencakup tinjauan awal, permintaan revisi, dan persetujuan akhir dalam satu tempat.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tinjauan terorganisir: Simpan ringkasan tinjauan, status, tujuan, tautan draf, dan konteks tugas dalam satu Simpan ringkasan tinjauan, status, tujuan, tautan draf, dan konteks tugas dalam satu dokumen ClickUp , sehingga semua orang bekerja berdasarkan referensi yang sama

Kepemilikan umpan balik yang jelas: Tetapkan komentar spesifik kepada desainer, peninjau, atau pemberi persetujuan yang tepat dengan fitur Tetapkan komentar spesifik kepada desainer, peninjau, atau pemberi persetujuan yang tepat dengan fitur Komentar yang Ditugaskan di ClickUp

Tahapan keputusan yang terlihat: Pindahkan pekerjaan melalui To Do, In Progress, For Review, Needs Revision, dan Ready, dengan status tinjauan manusia yang mudah dilihat di setiap langkah

✅ Cocok untuk: Pemimpin kreatif dan tim desain operasional yang meninjau draf yang dibantu AI sebelum persetujuan akhir.

3. Template Daftar Periksa Pengujian Penerimaan Pengguna ClickUp

Dapatkan templat gratis Validasi persyaratan dan pengalaman pengguna (UX) sebelum peluncuran dengan templat Daftar Periksa Uji Penerimaan Pengguna ClickUp

Pengujian otomatis sangat berguna untuk mendeteksi regresi kode, tetapi tidak dapat memastikan apakah fitur baru terasa tepat bagi pengguna. Template Daftar Periksa Pengujian Penerimaan Pengguna ClickUp membantu memvalidasi apakah perangkat lunak Anda memenuhi persyaratan dan memberikan pengalaman pengguna yang baik sebelum diluncurkan.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Validasi berorientasi manusia: Berikan penguji tempat yang terstruktur untuk memverifikasi kegunaan, kasus-kasus ekstrem, dan perilaku di dunia nyata yang sering terlewatkan oleh skrip otomatis

Catatan pengujian yang jelas: Lacak kasus pengujian, hasil yang diharapkan, hasil aktual, penugasan penguji, dan status dalam satu alur kerja yang dapat ditinjau dengan cepat oleh tim Anda

Eskalasi bug yang lebih cepat: Alihkan tes yang gagal ke proses triase teknik dengan Alihkan tes yang gagal ke proses triase teknik dengan ClickUp Automations , yang memastikan proses serah terima berjalan lancar dan menghilangkan langkah manual yang tidak perlu

✅ Cocok untuk: Tim produk yang melakukan pemeriksaan akhir oleh manusia sebelum peluncuran fitur.

4. Template Proses dan Prosedur ClickUp

Dapatkan templat gratis Catat SOP dengan fitur tinjauan dan persetujuan bawaan menggunakan Template Proses dan Prosedur ClickUp

Menjaga agar SOP tetap diperbarui dan mudah diakses merupakan tantangan yang terus-menerus. Namun, dokumentasi yang sudah ketinggalan zaman dapat menyebabkan masalah kepatuhan atau pekerjaan yang tidak konsisten!

Template Proses dan Prosedur ClickUp membantu Anda mendokumentasikan prosedur operasional standar dengan langkah-langkah tinjauan dan persetujuan yang terintegrasi. Pada dasarnya, draf awal dihasilkan oleh AI, kemudian diteruskan ke manusia melalui beberapa langkah persetujuan di berbagai departemen. Hal ini memastikan dokumentasi Anda selalu terkini dan akurat.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Tahapan dokumentasi yang jelas: Pindahkan setiap proses melalui tahap Penelitian, Dokumentasi, Menunggu Persetujuan, Menunggu Revisi, dan Aktif, dengan status tinjauan yang terlihat sekilas

Struktur persetujuan bawaan: Tetapkan pemangku kepentingan dan pemberi persetujuan langsung di dalam alur kerja, sehingga tinjauan manusia tetap terintegrasi dengan proses yang sedang didokumentasikan

Organisasi berdasarkan departemen: Kelompokkan prosedur berdasarkan tim seperti HR, Dukungan, dan Rantai Pasokan, sehingga upaya dokumentasi yang besar menjadi lebih mudah dikelola

✅ Cocok untuk: Manajer operasional dan pemilik proses yang mendokumentasikan alur kerja yang memerlukan banyak tinjauan sebelum diterbitkan ke seluruh tim.

5. Template Diagram Alur Proses ClickUp

Dapatkan templat gratis Mapping alur kerja, titik keputusan, dan titik pemeriksaan manusia dengan Template Diagram Alur Proses ClickUp

Saat merancang alur kerja otomatis baru, mungkin sulit untuk membayangkan di mana hal-hal bisa salah atau di mana intervensi manusia diperlukan. Template Diagram Alur Proses ClickUp yang visual ini membantu Anda memetakan alur kerja, titik keputusan, dan serah terima, sehingga Anda dapat dengan jelas melihat di mana harus menyisipkan titik pemeriksaan manusia.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Perencanaan pengecualian yang lebih baik: Tandai jalur penolakan, titik eskalasi, dan rute alternatif sebelum alur kerja diterapkan, sehingga mengurangi kejutan di kemudian hari

Pemetaan alur kerja visual: Bangun seluruh proses di Bangun seluruh proses di ClickUp Whiteboards (papan visual yang didukung AI) di mana setiap langkah, cabang, dan serah terima mudah diikuti

Jalur peran yang jelas: Pisahkan tanggung jawab antar tim atau pemangku kepentingan, yang membantu Anda mengetahui dengan tepat siapa yang bertanggung jawab atas setiap titik pemeriksaan dalam alur kerja

✅ Cocok untuk: Perancang proses yang membangun alur kerja human-in-the-loop dengan banyak titik serah terima dan persetujuan.

6. Template Audit dan Peningkatan Proses ClickUp

Dapatkan templat gratis Audit alur kerja, identifikasi hambatan, dan lacak perbaikan dengan Template Audit dan Perbaikan Proses ClickUp

Mengaudit alur kerja yang ada untuk menemukan hambatan seringkali merupakan proses manual yang memakan waktu dan sering ditunda tanpa batas waktu. Untungnya, Template Audit dan Peningkatan Proses ClickUp menyediakan kerangka kerja untuk mengaudit proses Anda, mengidentifikasi ketidakefisienan, dan melacak tindakan perbaikan.

Gabungkan dengan ClickUp Dashboards untuk memantau tren audit, masalah yang belum terselesaikan, dan memantau kemajuan tindak lanjut pada tingkat yang lebih tinggi.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Penilaian audit yang jelas: Tandai temuan sebagai "Sesuai", "Perlu Perbaikan", dan lainnya, agar prioritas lebih mudah dipahami

Dikelompokkan berdasarkan area audit: Tinjau masalah di bawah kategori Proses, Sumber Daya, dan Manajemen, yang membantu tim mengidentifikasi di mana letak masalah sebenarnya

Dirancang untuk tindak lanjut: Tetapkan setiap temuan kepada pemilik dan tanggal jatuh tempo menggunakan Tetapkan setiap temuan kepada pemilik dan tanggal jatuh tempo menggunakan ClickUp Tasks , sehingga pekerjaan perbaikan tetap terhubung dengan audit asli

✅ Cocok untuk: Manajer QA dan tim operasional yang meninjau alur kerja yang telah diperiksa oleh manusia serta melacak tindakan korektif setelah audit.

7. Template ClickUp untuk Membuat Proses secara Efisien

Dapatkan templat gratis Rancang proses baru dengan peran, ketergantungan, dan tahap persetujuan yang jelas menggunakan templat ClickUp Create Process Efficiently.

Merancang proses baru dari awal tanpa kerangka kerja yang jelas pasti akan mengakibatkan peran yang tidak jelas dan peluncuran yang berantakan. Namun, hal itu tidak akan terjadi dengan Template ClickUp Create Process Efficiently. Template ini memandu Anda dalam merancang proses baru, mencatat semua langkah, peran, ketergantungan, dan tahap persetujuan yang diperlukan sebelum proses tersebut diluncurkan.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Perencanaan multi-tampilan: Beralih antar Beralih antar tampilan ClickUp seperti Ringkasan Proses, Diagram Gantt, Diagram SIPOC, dan Peta Proses, seiring dengan terbentuknya alur kerja

Pemetaan ketergantungan yang jelas: Gunakan Gunakan Fitur Ketergantungan Tugas ClickUp untuk menunjukkan langkah mana yang terhambat oleh pekerjaan sebelumnya dan menjaga urutan peluncuran tetap utuh

Draf awal yang lebih baik: Gunakan Gunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan langkah-langkah awal proses, menyempurnakan deskripsi, dan mengubah catatan kasar menjadi kerangka awal yang lebih berguna

✅ Cocok untuk: Pemilik proses yang merancang alur kerja baru sebelum menyerahkannya untuk dieksekusi.

8. Template Integrasi Perangkat Lunak ClickUp

Dapatkan templat gratis Sentralisasikan persyaratan, buat tugas, pengujian, dan persetujuan peluncuran dengan Template Integrasi Perangkat Lunak ClickUp

Mengelola proyek integrasi perangkat lunak berarti harus mengejar persyaratan teknis, tugas pengembangan, dan persetujuan pemangku kepentingan, seringkali menggunakan berbagai alat. Template Integrasi Perangkat Lunak ClickUp memusatkan seluruh proses, mulai dari pelacakan persyaratan dan pengembangan hingga pengelolaan pengujian dan persetujuan peluncuran.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Tentukan titik pemeriksaan manusia: Gunakan status seperti "Membutuhkan Masukan" untuk menandai titik-titik tepat di mana seseorang perlu meninjau, mengonfirmasi, atau menyetujui langkah berikutnya

Visibilitas proses berdasarkan jenis integrasi: Pisahkan alur kerja data, sistem, dan proses, sehingga memudahkan pengalihan masalah yang tepat ke tim yang tepat

Pelacakan serah terima langkah demi langkah: Catat tugas-tugas berurutan seperti pemilihan vendor, konfirmasi pembelian, dan permintaan pembayaran dalam satu daftar, bukan menyebarkannya ke berbagai alat

✅ Cocok untuk: Manajer implementasi yang membangun alur kerja integrasi dengan langkah-langkah persetujuan, pemeriksaan pengecualian, dan serah terima antar tim.

9. Otomatisasi Email dengan Template ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat alur kerja email dengan titik pemeriksaan tinjauan manusia yang jelas menggunakan templat Otomatisasi Email dengan ClickUp

Template Otomatisasi Email dengan ClickUp membantu Anda membangun alur kerja email yang tetap memiliki titik pemeriksaan manusia yang jelas. Gunakan template ini untuk mendokumentasikan apa yang memicu pengiriman email, data apa yang dimasukkan, dan kapan tepatnya rekan tim harus meninjau, menyetujui, atau mengambil alih sebelum informasi sensitif dikirimkan.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Tahapan peninjauan terintegrasi: Tambahkan langkah-langkah eksplisit untuk persetujuan (isi, penerima, waktu) sebelum mengaktifkan otomatisasi

Penanganan pengecualian telah ditentukan: Jelaskan secara rinci apa yang terjadi ketika pelanggan membalas, pengiriman formulir terlihat berisiko, atau permintaan perlu ditindaklanjuti ke tingkat yang lebih tinggi

Daftar periksa pengaturan yang dapat diulang: Catat langkah-langkah pembuatan yang tepat (pemicu, kondisi, bidang variabel), sehingga rekan tim dapat mereplikasi otomatisasi tersebut secara konsisten

✅ Cocok untuk: Manajer operasional keberhasilan pelanggan yang mengatur email onboarding dan perpanjangan yang memerlukan persetujuan dan jalur tindak lanjut manual.

10. Template Kalender Editorial ClickUp

Dapatkan templat gratis Jalankan konten dengan tahap tinjauan dan kalender publikasi menggunakan Template Kalender Editorial ClickUp

AI sangat berguna untuk menghasilkan ide konten atau draf awal, tetapi editor Anda memberikan sentuhan manusia yang krusial, yaitu meninjau kualitas, menyetujui versi akhir, dan menjadwalkan konten agar selaras dengan strategi merek Anda. Template Kalender Editorial ClickUp mencakup tahapan alur kerja konten (ide → draf → tinjauan → publikasi), kolom penugas, tanggal jatuh tempo, dan kalender publikasi.

Alasan Anda akan menyukai templat ini:

Alur editorial berbasis status: Pindahkan setiap aset melalui tahap-tahap seperti To Do, Research, dan In Draft untuk membuat proses serah terima dari AI ke manusia menjadi transparan

Metadata konten bawaan: Simpan tanggal publikasi, saluran, jenis konten, penulis, editor, dan kata kunci pada setiap item untuk Simpan tanggal publikasi, saluran, jenis konten, penulis, editor, dan kata kunci pada setiap item untuk tinjauan yang lebih terorganisir

Pengawasan penerbitan yang jelas: Pantau apa yang sedang diteliti, disusun, diedit, dan antre untuk dirilis dalam satu tampilan bersama

✅ Cocok untuk: Manajer operasional konten yang mengelola alur kerja editorial multi-saluran dengan penulisan draf yang dibantu AI dan tinjauan editorial oleh manusia.

Cara Membuat Alur Kerja Human-in-the-Loop di ClickUp

Jadi, bagaimana sebenarnya cara membuat alur kerja human-in-the-loop di ClickUp?

Mari kita lihat:

Mapping alur kerja Anda: Mulailah dengan mengidentifikasi bagian mana dari proses Anda yang dapat diotomatisasi dan bagian mana yang memerlukan titik pemeriksaan manusia untuk persetujuan, tinjauan, atau eskalasi. Atur tahap tugas: Gunakan Gunakan Status Kustom ClickUp untuk membuat alur kerja visual yang mencerminkan setiap fase alur kerja Anda, mulai dari langkah-langkah otomatis hingga tahap tinjauan manusia seperti “Membutuhkan Persetujuan” atau “Diminta Revisi” Tambahkan tahap persetujuan: Buat Otomatisasi ClickUp yang menghentikan alur kerja pada momen-momen kritis. Misalnya, ketika status tugas berubah menjadi “Perlu Ditinjau,” otomatisasi dapat secara otomatis menugaskan tugas tersebut kepada pemangku kepentingan yang tepat Hubungkan ClickUp Brain: Biarkan AI menangani tugas-tugas berat seperti menyusun draf, merangkum, atau menyaring pekerjaan. Kemudian gunakan otomatisasi untuk meneruskan hasil yang dihasilkan AI ke manusia untuk keputusan akhir Pantau dan perbaiki: Gunakan ClickUp Dashboards untuk melihat alur kerja HITL Anda secara real-time. Pantau titik kemacetan, lacak waktu persetujuan, dan lihat berapa banyak pengecualian yang ditangani sehingga Anda dapat melakukan penyesuaian untuk Gunakan ClickUp Dashboards untuk melihat alur kerja HITL Anda secara real-time. Pantau titik kemacetan, lacak waktu persetujuan, dan lihat berapa banyak pengecualian yang ditangani sehingga Anda dapat melakukan penyesuaian untuk meningkatkan proses seiring dengan perkembangan proses Anda

Sertakan Titik Pemeriksaan Manusia ke dalam Alur Kerja Menggunakan ClickUp

Alur kerja human-in-the-loop efektif karena menambahkan penilaian di tempat yang paling penting.

Namun, hal itu hanya akan berhasil jika prosesnya jelas dan mudah dijalankan.

ClickUp membantu Anda mengubah templat menjadi sistem operasional yang sesungguhnya. Anda dapat mendokumentasikan alur kerja, menetapkan titik tinjauan, mengotomatiskan langkah-langkah rutin, dan memastikan setiap serah terima tetap terlihat di satu tempat. Dengan AI di ruang kerja, Anda juga dapat merangkum konteks, mempersiapkan persetujuan, dan bergerak lebih cepat tanpa mengorbankan peran manusia.

Coba ClickUp hari ini secara gratis!

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Perbedaan utamanya adalah keterlibatan manusia. Alur kerja HITL (human-in-the-loop) melibatkan manusia pada titik-titik kunci untuk meninjau, menyetujui, memperbaiki, atau meneruskan hasil AI, sehingga lebih cocok untuk pekerjaan berisiko tinggi atau yang memerlukan penanganan yang cermat. Alur kerja yang sepenuhnya otomatis memungkinkan sistem menyelesaikan tugas dari awal hingga akhir tanpa masukan manusia, yang lebih cepat namun paling cocok untuk proses berisiko rendah yang berbasis aturan.

Anda sebaiknya menggunakan alur kerja HITL untuk proses apa pun yang melibatkan penilaian kreatif, tinjauan kepatuhan, penanganan pengecualian, atau keputusan berisiko tinggi di mana konteks sangat penting dan otomatisasi saja terlalu berisiko.

Ya, ClickUp Brain dapat mendukung alur kerja human-in-the-loop. Brain dapat membuat otomatisasi dalam bahasa Inggris sederhana, sementara fitur persetujuan dan otomatisasi ClickUp memungkinkan tim menghentikan sementara pekerjaan untuk ditinjau, meneruskan tugas ke pemberi persetujuan yang tepat, dan meminta persetujuan sebelum langkah berikutnya dilanjutkan. Artinya, Brain dapat membantu menghasilkan, merangkum, atau memicu tindakan, sementara manusia tetap memegang kendali pada titik-titik peninjauan penting.