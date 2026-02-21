Template Pelacak Buku Notion

Menurut studi Pew Research, 23% orang dewasa di Amerika Serikat mengatakan mereka belum membaca buku dalam lebih dari setahun.

Bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena mereka kehilangan jejak apa yang telah mereka mulai, apa yang ingin mereka baca selanjutnya, dan wawasan yang telah mereka kumpulkan sepanjang perjalanan.

Artikel ini akan memandu Anda melalui delapan templat pelacak buku Notion untuk mengatur kehidupan membaca Anda.

PS: Kami juga akan membahas alternatif ClickUp yang kuat yang mengatasi keterbatasan terbesar Notion: kinerja lambat dengan perpustakaan besar, akses offline yang terbatas, dan kolaborasi yang tidak efisien untuk klub buku.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Template Pelacak Buku

Anda telah memutuskan untuk lebih terorganisir, jadi Anda menuju ke galeri templat.

Masalahnya, tidak semua templat diciptakan sama. Anda bisa menghabiskan berjam-jam mengunduh templat daftar bacaan yang terlihat bagus tapi tidak bisa menangani lebih dari 20 buku, atau sistem kompleks dengan puluhan properti yang tidak akan pernah Anda gunakan.

Gesekan ini lah yang membuat kebanyakan orang menghentikan kebiasaan pelacakan mereka. Alat Anda seharusnya membuat membaca lebih menyenangkan, bukan terasa seperti tugas. Sebelum Anda mengunduh apa pun, ketahui apa yang harus dicari. Template pelacak buku yang bagus memberikan struktur tanpa kaku.

Tampilan fleksibel: Template yang baik bukan hanya daftar. Ia harus menawarkan berbagai cara untuk melihat data Anda, seperti galeri untuk sampul buku, tabel untuk penyortiran, dan kalender untuk menjadwalkan waktu membaca Anda.

Fitur penting: Setidaknya, Anda memerlukan kolom untuk judul buku, penulis, status membaca Anda (misalnya, Akan Dibaca, Sedang Dibaca, Selesai), peringkat bintang, dan tanggal Anda menyelesaikannya.

Ruangan untuk catatan: Ide-ide terbaik Anda sering muncul saat membaca. Pelacak Anda harus memiliki ruang untuk refleksi yang lebih panjang dengan Ide-ide terbaik Anda sering muncul saat membaca. Pelacak Anda harus memiliki ruang untuk refleksi yang lebih panjang dengan pencatatan dan kutipan, bukan hanya metadata dasar.

Skalabilitas: Sistem harus berfungsi dengan lancar baik Anda memiliki 10 buku maupun 200 buku. Jika sistem melambat seiring pertumbuhan perpustakaan Anda, itu bukan alat yang tepat.

Keseimbangan estetika dan fungsi: Desain yang indah dapat memotivasi, tetapi tidak jika mengorbankan kemudahan penggunaan. Template terbaik menyeimbangkan tampilan estetis dengan fitur yang kuat.

Dengan mempertimbangkan kriteria ini, mari kita jelajahi beberapa templat pelacak buku Notion terbaik yang tersedia.

Template Pelacak Buku Notion untuk Daftar Bacaan dan Catatan

Menemukan pelacak pembacaan buku di Notion yang sesuai dengan gaya Anda bisa jadi sulit.

Anda mungkin seorang pembaca visual yang menyukai tampilan sampul buku, pembaca yang mengutamakan data dan melacak setiap halaman, atau minimalis yang hanya ingin catatan sederhana. Bagian ini mencakup lima templat unggulan, masing-masing dirancang untuk jenis pembaca yang berbeda.

1. Template Pelacak Buku oleh Notion

melalui Notion

Jika Anda ingin mulai segera tanpa pengaturan yang rumit, Template Pelacak Buku Dasar adalah pilihan yang tepat. Ini adalah basis data yang bersih dan sederhana, hanya menyediakan fitur esensial, menjadikannya titik awal yang sempurna untuk setiap pembaca. Sederhana, fungsional, dan siap digunakan dalam hitungan menit.

Termasuk:

Database yang sudah jadi termasuk semua bidang penting: judul, penulis, genre, status, rating, dan tanggal mulai/selesai.

Berbagai tampilan, sehingga Anda dapat menjelajahi buku-buku Anda secara visual dalam galeri atau menyortir dan menyaringnya dalam tabel.

Dapat disesuaikan sehingga Anda dapat menambahkan bidang sendiri tanpa khawatir merusak struktur.

Template ini ideal untuk pembaca yang mengutamakan kesederhanaan dan kecepatan.

2. Template Pelacak Buku Estetis oleh Notion

melalui Notion

Bagi pembaca yang terinspirasi oleh visual, templat Aesthetic Book Tracker mengubah daftar bacaan Anda menjadi rak buku digital. Templat ini mengutamakan pengalaman yang indah dan personal, membuat Anda ingin kembali menggunakannya berulang kali. Templat ini sempurna untuk mereka yang percaya bahwa sebuah alat seharusnya sama inspirasinya dengan buku-buku yang disimpannya.

Template daftar bacaan yang imut ini dirancang untuk organisasi visual: ✨

Tampilan galeri menampilkan sampul buku secara menonjol, menciptakan perpustakaan visual yang memuaskan.

Label status berwarna dan ikon kustom untuk menambahkan sentuhan pribadi dan memudahkan Anda melihat apa yang sedang Anda baca dengan sekilas.

Tag kreatif untuk "mood" atau "vibe," memungkinkan Anda mengkategorikan buku di luar genre standar.

Perhatian: Templat yang sangat estetis terkadang mengorbankan fitur canggih demi tampilan. Pastikan daya tarik visual tidak menghalangi Anda untuk melacak hal-hal yang benar-benar penting bagi Anda.

3. Pelacak Buku Membaca oleh Notion

melalui Notion

Jika Anda adalah pembaca yang berorientasi pada tujuan, ini adalah pelacak membaca Notion yang tepat untuk Anda. Pelacak Buku Membaca ini berfokus pada momentum, dengan fitur-fitur yang dirancang untuk menunjukkan seberapa banyak kemajuan yang Anda buat. Ini membantu Anda tetap bertanggung jawab, terutama saat Anda menghadapi tantangan membaca yang besar.

Template ini dirancang untuk melacak kemajuan dan mencapai tujuan:

Mengatur pelacakan kemajuan membutuhkan sedikit waktu ekstra, tetapi akuntabilitas yang diberikannya merupakan manfaat besar bagi pembaca yang tekun.

4. Template Pelacak Buku Perpustakaan Saya oleh Notion

melalui Notion

Ketika perpustakaan pribadi Anda mulai terasa seperti perpustakaan umum, Anda membutuhkan lebih dari sekadar catatan bacaan sederhana. Template Pelacak Buku My Library dirancang untuk pembaca serius dengan koleksi besar yang membutuhkan sistem manajemen komprehensif. Template ini menggunakan basis data relasional untuk menciptakan perpustakaan yang kuat dan terhubung secara saling terkait.

Template ini ditujukan untuk pembaca yang ingin mengelola koleksi besar. Template ini dilengkapi dengan: 📚

Database relasional untuk menghubungkan buku dengan halaman khusus untuk penulis, seri, dan genre.

Pisahkan buku yang Anda miliki dari daftar keinginan Anda untuk mengelola koleksi dan pembelian di masa depan.

Fitur pelacakan pinjaman, sehingga Anda tidak akan lupa siapa yang meminjam novel favorit Anda.

Catatan singkat: Template ini paling cocok untuk mereka yang sudah terbiasa dengan fitur-fitur lanjutan Notion, karena basis data relasional dapat memiliki kurva pembelajaran.

5. Template Otomatisasi Pelacak Buku oleh Notion

melalui Notion

Bagi pengguna yang ingin menghabiskan lebih sedikit waktu untuk pengisian data dan lebih banyak waktu untuk membaca, Template Otomatisasi Pelacak Buku membantu mengotomatisasi tindakan berulang sehingga Anda dapat fokus pada buku-buku Anda. Template ini menggunakan fitur otomatisasi Notion untuk menyederhanakan tindakan berulang, membuat alur kerja Anda lebih cepat dan efisien.

Template ini dirancang untuk mengurangi pekerjaan manual. Template ini membantu Anda dengan:

Aksi yang dipicu tombol untuk menambahkan buku baru atau memperbarui statusnya dengan satu klik.

Tombol templat memastikan format pencatatan Anda konsisten untuk setiap buku yang Anda catat.

Fitur untuk terhubung ke alat eksternal seperti Readwise atau Goodreads menggunakan konektor pihak ketiga, yang penting mengingat format digital menyumbang 14% dari total pendapatan penerbitan di AS, dan pembaca semakin membutuhkan sinkronisasi sorotan digital.

Meskipun otomatisasi bawaan Notion berguna, fungsinya masih lebih terbatas dibandingkan dengan platform produktivitas khusus.

Batasan Penggunaan Template Notion untuk Pelacakan Buku

Anda menemukan templat Notion yang sempurna, tetapi setelah beberapa bulan, Anda menemui kendala.

Database Anda lambat, Anda tidak bisa mencatat buku yang sudah selesai dibaca selama penerbangan, dan mencoba mengadakan diskusi klub buku di kolom komentar menjadi berantakan. Alat yang seharusnya memudahkan pekerjaan justru menjadi sumber frustrasi baru.

Notion sangat fleksibel, tetapi fleksibilitas tersebut memiliki kelemahan, terutama untuk pelacakan buku.

Kinerja pada skala besar: Setelah Anda memiliki ratusan buku dengan gambar sampul, Setelah Anda memiliki ratusan buku dengan gambar sampul, basis data Notion dapat menjadi lambat dan tersendat, terutama pada perangkat seluler.

Akses offline terbatas: Notion memerlukan koneksi internet untuk sebagian besar fungsinya. Ini merupakan kelemahan besar jika Anda ingin mencatat catatan saat bepergian atau membaca di pantai.

Tidak ada integrasi bawaan untuk membaca: Berbeda dengan aplikasi membaca khusus, Notion tidak secara otomatis sinkronisasi dengan sorotan Kindle Anda atau profil Goodreads tanpa solusi pihak ketiga yang rumit.

Gesekan kolaborasi: Berbagi pelacak dengan klub buku memang mungkin, tetapi pengeditan real-time tidak lancar, dan thread komentar dapat dengan cepat menjadi tidak teratur. Berbagi pelacak dengan klub buku memang mungkin, tetapi pengeditan real-time tidak lancar, dan thread komentar dapat dengan cepat menjadi tidak teratur.

Pengalaman mobile: Aplikasi mobile Notion berfungsi dengan baik, tetapi tidak dioptimalkan untuk penginputan data yang cepat. Menambahkan buku baru bisa terasa kurang lancar dibandingkan dengan pengalaman di desktop.

Jika batasan-batasan ini terdengar familiar, mungkin saatnya mempertimbangkan platform yang dirancang untuk kecepatan, kolaborasi, dan keandalan.

Template ClickUp untuk Pelacakan Buku

Sistem membaca Anda tidak seharusnya menambah beban kerja.

Jika Anda bosan dengan database lambat dan aplikasi seluler yang rumit, ClickUp menawarkan solusi yang lebih baik.

Pusat Template kami dipenuhi dengan template-template yang kuat untuk mengatasi masalah umum dalam pelacakan buku, dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan seperti kolaborasi real-time yang sesungguhnya, Mode Offline yang andal, dan ClickUp Brain, asisten AI bawaan, untuk membantu Anda menghubungkan ide-ide.

Template-template ini sepenuhnya dapat disesuaikan, sinkronisasi secara instan di semua perangkat Anda, dan siap digunakan dalam hitungan detik.

1. Template Daftar oleh ClickUp™

Dapatkan templat gratis Lacak bacaan Anda dengan templat daftar sederhana ini

Sudah bosan dengan templat yang terlalu rumit? Mulailah dengan daftar buku yang bersih dan sederhana menggunakan Templat Daftar oleh ClickUp™. Templat ini memberikan struktur fleksibel yang dapat Anda kembangkan, memungkinkan Anda memprioritaskan antrean bacaan Anda dengan organisasi seret-dan-lepas yang intuitif.

Template ini sempurna untuk pembaca yang menginginkan pengaturan minimal dan fleksibilitas maksimal.

2. Template Pelacak Proyek oleh ClickUp™

Dapatkan templat gratis Bawa struktur ke tugas membaca Anda dengan templat ini

Bagi pembaca yang menangani proyek terstruktur seperti penelitian akademis, tugas kuliah, atau tantangan membaca bertema, daftar sederhana tidak akan cukup.

Anda perlu melihat gambaran besarnya. Ubah daftar bacaan Anda menjadi proyek yang terkelola dengan baik dan memiliki visibilitas yang jelas tentang kemajuan Anda menggunakan Template Pelacak Proyek oleh ClickUp™. Ini membantu Anda:

Lacak posisi setiap buku dengan fitur pelacakan kemajuan bawaan, termasuk kolom Status dan persentase penyelesaian.

Atur Ketergantungan ClickUp untuk memastikan Anda membaca seri buku dalam urutan yang benar.

Visualisasikan kemajuan membaca Anda di semua buku dengan dashboard ClickUp tingkat tinggi.

Template ini ideal untuk siapa saja yang memiliki proyek membaca daripada daftar santai.

3. Template Catatan Harian oleh ClickUp™

Dapatkan templat gratis Tetap terorganisir dengan templat Catatan Harian ClickUp untuk mencatat ide-ide yang beredar, melacak kemajuan, dan tetap teratur.

Wawasan terbaik dari sebuah buku sering kali hilang jika tidak segera dicatat. Catat pikiran, kutipan, dan refleksi saat membaca dengan Template Catatan Harian dari ClickUp™. Template ini mendukung praktik membaca aktif melalui:

Format entri harian yang terstruktur memastikan pencatatan catatan Anda konsisten dan terorganisir.

Perluas pemikiran Anda ke jurnal membaca berformat panjang dengan fitur ClickUp Docs yang terintegrasi.

Gunakan ClickUp Brain untuk secara otomatis merangkum catatan Anda dan mengidentifikasi pola dan tema di sepanjang riwayat membaca Anda.

🎥 Baik Anda mencatat sorotan buku atau mengeksplorasi hubungan antara ide-ide, organisasi catatan yang efektif sangat penting untuk memaksimalkan manfaat dari membaca Anda. Tonton panduan praktis ini untuk mempelajari strategi terbukti dalam mengorganisir catatan Anda agar wawasan tidak pernah hilang. 👇🏼

4. Template Catatan Cornell oleh ClickUp™

Dapatkan templat gratis Catat poin-poin penting dan catatan untuk menghasilkan wawasan untuk presentasi dengan templat Catatan Cornell ClickUp.

Jika Anda membaca untuk belajar dan mengingat informasi, Anda membutuhkan sistem yang dirancang untuk itu. Buat catatan yang berfokus pada retensi dengan struktur akademis menggunakan Template Catatan Cornell oleh ClickUp™. Template ini sangat efektif untuk pembaca nonfiksi yang perlu menyintesis argumen dan ide yang kompleks.

Template ini membantu Anda mendapatkan lebih banyak manfaat dari apa yang Anda baca:

Template ini menggunakan format Cornell klasik dengan kolom petunjuk, bagian catatan utama, dan area ringkasan.

Strukturnya dioptimalkan untuk memecah dan memahami materi nonfiksi yang padat.

Semua catatan Anda sepenuhnya dapat dicari, sehingga memudahkan Anda menemukan wawasan spesifik saat Anda membutuhkannya.

5. Template Produktivitas Pribadi oleh ClickUp™

Dapatkan templat gratis Tingkatkan efisiensi Anda dan lacak sesi membaca dengan Template Produktivitas Pribadi ClickUp.

Membaca tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan bagian dari kehidupan dan tujuan Anda secara keseluruhan. Integrasikan kebiasaan membaca Anda ke dalam sistem manajemen kehidupan Anda secara keseluruhan dengan Template Produktivitas Pribadi dari ClickUp™. Hentikan menganggap daftar bacaan Anda sebagai daftar tugas terpisah dan hubungkan dengan hal-hal yang benar-benar penting.

Template ini menghubungkan kebiasaan membaca Anda dengan tujuan besar Anda. Gunakan template ini untuk:

Lacak tujuan membaca Anda bersama dengan tujuan pribadi dan profesional lainnya.

Jadwalkan sesi membaca khusus dalam seminggu Anda menggunakan metode time blocking.

Bangun kebiasaan membaca yang konsisten dengan pengingat tugas berulang dan fitur pelacakan kebiasaan.

6. Template Daftar Periksa Mingguan oleh ClickUp™

Dapatkan templat gratis Atur tugas membaca mingguan dan lacak rutinitas persiapan menggunakan ClickUp Weekly.

Tujuan membaca yang besar bisa menakutkan. Pecah menjadi komitmen kecil, terkelola, dan berulang dengan Template Daftar Periksa Mingguan dari ClickUp™. Ini membantu Anda membangun kebiasaan membaca yang kuat dengan mencapai kemenangan konsisten setiap hari. Gunakan untuk:

Atur tugas berulang ClickUp untuk tujuan membaca mingguan, seperti “Baca selama 30 menit setiap hari”

Rasakan kepuasan mencentang tugas setiap kali Anda menyelesaikan sesi membaca.

Dengan mudah duplikat daftar periksa Anda setiap minggu untuk mempertahankan momentum tanpa pengaturan manual.

7. Template Getting Things Done (GTD) oleh ClickUp™

Dapatkan templat gratis Buat, atur, dan lacak tugas dengan templat Getting Things Done (Daftar Sederhana) dari ClickUp.

Jika Anda penggemar metode Getting Things Done (GTD), mengapa tidak menerapkannya pada kebiasaan membaca Anda? Catat rekomendasi buku secara instan dan olah menjadi daftar bacaan terorganisir dan dapat ditindaklanjuti dengan templat Getting Things Done (GTD) dari ClickUp™.

Template ini membawa kekuatan GTD ke rak buku Anda:

Gunakan "Inbox" untuk mencatat rekomendasi buku saat Anda mendengarnya, tanpa kehilangan fokus.

Pindahkan buku yang sedang Anda baca ke daftar "Tindakan Berikutnya" Anda.

Simpan tumpukan "To Be Read" Anda yang besar dalam daftar "Someday/Maybe" agar tidak menimbulkan kekacauan.

8. Template Perencanaan Buku oleh ClickUp™

Dapatkan templat gratis Visualisasikan bab, alur cerita, dan perkembangan karakter Anda dengan cepat menggunakan tampilan Proses Penulisan pada Template Perencanaan Buku ClickUp.

Siap untuk sistem yang dirancang khusus untuk mendukung proses menulis Anda? Dapatkan sistem pelacakan paling komprehensif dan spesifik untuk menulis dengan Template Perencanaan Buku dari ClickUp™. Template ini menggabungkan fitur terbaik untuk melacak tujuan membaca/menulis, buku yang sedang dibaca, dan buku-buku inspiratif menjadi satu template siap pakai, menghilangkan semua pekerjaan pengaturan.

Template ini adalah sistem membaca all-in-one yang ultimate. 🤩

Template ini dilengkapi dengan struktur bawaan dan ClickUp Custom Fields untuk penilaian, ulasan, dan tag genre.

Template ini terintegrasi dengan ClickUp Brain, yang dapat merangkum catatan buku Anda atau bahkan menghasilkan rekomendasi bacaan berdasarkan riwayat bacaan Anda.

Template ini memisahkan buku yang sedang dibaca, tumpukan buku yang akan dibaca (TBR), dan buku yang sudah selesai dibaca dengan jelas untuk memudahkan organisasi.

Jaga Rangkaian Membaca Anda Berlanjut dengan ClickUp

Template pelacak buku yang tepat dapat mengubah kebiasaan membaca yang acak menjadi sistem yang benar-benar Anda gunakan.

Itu mungkin database sederhana dan minimalis. Atau mungkin ruang kerja ClickUp yang sepenuhnya terstruktur yang menghubungkan daftar bacaan, catatan, tujuan, dan kemajuan Anda dalam satu tempat.

Intinya bukan pada kompleksitas, tetapi pada kelanjutan.

Sistem pelacakan yang kuat tidak hanya mengkatalogkan judul buku. Ia membantu Anda membaca dengan tujuan, mengenali pola dalam pilihan Anda, dan menangkap wawasan sebelum hilang. Seiring waktu, membaca Anda tidak lagi terasa acak dan mulai terasa akumulatif. Setiap buku membangun dari yang sebelumnya.

Jika Anda siap beralih dari "Saya harus membaca lebih banyak" ke sistem yang mendukungnya, mulailah secara gratis dengan ClickUp dan bangun alur kerja membaca yang berkembang bersama Anda.

Siap membangun sistem membaca Anda? Mulailah secara gratis dengan ClickUp.

Pertanyaan Umum tentang Template Pelacak Buku

Bagikan templat dengan grup Anda, tugaskan buku kepada anggota menggunakan ClickUp Task Assignees, gunakan Komentar untuk thread diskusi, dan buat ClickUp Shared Views yang difilter berdasarkan pembaca. Kolaborasi real-time ClickUp dan sinkronisasi otomatis lintas perangkat membuat ini berjalan lancar untuk semua orang.

Daftar bacaan adalah daftar sederhana buku yang ingin Anda baca (tumpukan buku yang ingin dibaca). Pelacak bacaan adalah sistem yang lebih lengkap yang menambahkan pemantauan kemajuan, tanggal penyelesaian, penilaian, dan catatan—bayangkan sebagai daftar keinginan versus jurnal bacaan lengkap.

Ya. ClickUp secara otomatis menyinkronkan semua data secara real-time di seluruh web, desktop, dan aplikasi seluler. Selain itu, dengan Mode Offline, Anda dapat mencatat kemajuan membaca Anda tanpa koneksi internet, dan pembaruan Anda akan disinkronkan begitu Anda kembali online.