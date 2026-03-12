10 Perangkat Lunak Manajemen Proyek Terbaik untuk Tim Kreatif dengan Fitur Proofing

Pekerjaan kreatif memang berantakan, tapi itu bagian dari keunikannya. Ide-ide berdatangan dari pesan Slack. Umpan balik tersembunyi di thread email yang panjang. Nama versi berubah menjadi “Final_v7_ReallyFinal,” dan tiba-tiba desainer Anda merevisi file yang salah.

Jika Anda memimpin tim kreatif, Anda sudah tahu prosedurnya.

Bahkan tim yang sudah mapan pun mengalami kesulitan karena banyak kolaborasi masih terjadi di luar sistem terpusat. Forbes melaporkan bahwa 75% kolaborasi kreatif kini dilakukan secara remote. Ketika ulasan, edit, dan persetujuan tersebar di berbagai alat, ketidakselarasan menjadi tak terhindarkan. Alur kerja itu sendiri mulai menimbulkan penundaan dan pekerjaan ulang yang mahal.

Anda dapat menaikkan standar sepenuhnya ketika perangkat lunak manajemen proyek dengan fitur proofing bawaan menjadi tempat di mana setiap ulasan, komentar, dan persetujuan sebenarnya terjadi. Ini membantu Anda memberikan umpan balik yang tepat, frame demi frame, pada desain, video, halaman arahan, dan PDF tanpa komentar yang tersebar.

Dalam panduan ini, Anda akan menemukan 10 alat manajemen proyek yang benar-benar memahami cara kerja tim kreatif.

Apa Itu Perangkat Lunak Manajemen Proyek untuk Tim Kreatif (dengan Fitur Proofing)?

Perangkat lunak manajemen proyek untuk tim kreatif dengan fitur proofing adalah jenis sistem manajemen kerja kolaboratif yang menggabungkan pelacakan tugas, manajemen alur kerja kreatif, dan alat ulasan bawaan. Platform ini memungkinkan Anda mengelola proyek dari tahap brief kreatif awal hingga pengiriman akhir, sambil mengumpulkan umpan balik langsung pada aset visual.

Ini paling berguna untuk tim kreatif yang menghadapi penyebaran konteks. Hal ini terjadi ketika informasi terpecah-pecah di antara alat-alat yang terputus, memaksa tim untuk mencari pembaruan, persetujuan, dan file di berbagai sistem.

👀 Tahukah Anda? 82% perusahaan melaporkan kekhawatiran tentang kekacauan digital yang disebabkan oleh kompleksitas proses dan platform yang terputus-putus.

📮 ClickUp Insight: 92% pekerja pengetahuan berisiko kehilangan keputusan penting yang tersebar di chat, email, dan spreadsheet. Tanpa sistem terpadu untuk menangkap dan melacak keputusan, wawasan bisnis kritis hilang di tengah kebisingan digital. Dengan fitur Manajemen Tugas ClickUp, Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Buat tugas dari chat, komentar tugas, dokumen, dan email dengan satu klik!

Perangkat Lunak Manajemen Proyek untuk Tim Kreatif (dengan Fitur Proofing) Sekilas

Jika Anda hanya membutuhkan poin-poin utama, berikut adalah perangkat lunak manajemen proyek terbaik untuk tim kreatif dengan fitur proofing secara singkat:

Nama alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga* ClickUp Alur kerja kreatif all-in-one dengan pengeditan berbasis AI dan manajemen tugas. Ukuran tim: Individu hingga perusahaan ClickUp Proofing untuk anotasi langsung pada gambar/PDF/video, ClickUp Brain untuk ringkasan umpan balik berbasis AI, ClickUp Automations untuk rute persetujuan. Rencana gratis tersedia; Harga kustom untuk perusahaan. monday. com Tim kreatif visual yang menginginkan papan kerja berwarna-warni dan intuitif. Ukuran tim: Tim kecil hingga menengah Pengelolaan aset kreatif, otomatisasi persetujuan, tampilan beban kerja untuk perencanaan sumber daya Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $14 per pengguna per bulan; Harga khusus untuk perusahaan. Wrike Operasi kreatif perusahaan dengan fitur proofing canggih. Ukuran tim: Pasar menengah hingga perusahaan. Proofing untuk lebih dari 30 format file, alur kerja persetujuan kustom, prediksi risiko berbasis AI. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $10 per pengguna per bulan; Harga khusus untuk perusahaan. Asana Tim lintas fungsi yang membutuhkan manajemen tugas yang rapi dengan fitur proofing dasar. Ukuran tim: Pasar menengah hingga perusahaan besar Integrasi proofing, AI Studio untuk otomatisasi alur kerja, manajemen portofolio Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $13,49 per pengguna per bulan; Harga khusus untuk perusahaan. Kerja Sama Tim Agen yang berhadapan dengan klien yang mengelola proyek kreatif dan pekerjaan yang dapat ditagih. Ukuran tim: Agen kecil hingga menengah. Fitur proofing bawaan, pelacakan waktu, izin klien, dan templat proyek. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $13,99 per pengguna per bulan; Harga khusus untuk perusahaan. Ziflow Tim yang membutuhkan alur kerja proofing khusus dan berkualitas enterprise. Ukuran tim: Tim kreatif berukuran menengah hingga enterprise. Rute ulasan otomatis, perbandingan versi, jejak audit yang siap untuk kepatuhan. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $249 per bulan; Harga khusus untuk perusahaan. Filestage Tim pemasaran yang membutuhkan sistem terpusat untuk tinjauan dan persetujuan konten. Ukuran tim: Tim pemasaran kecil hingga menengah Pemeriksaan multi-format, pengingat otomatis, akses untuk peninjau eksternal Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $249 per bulan; Harga khusus untuk perusahaan. Hive Tim kreatif yang bergerak cepat yang menginginkan tampilan fleksibel dan fitur proofing. Ukuran tim: Tim kecil hingga menengah Pemeriksaan asli, templat tindakan, dasbor sumber daya Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $1,50/bulan per pengguna. Notion Tim kreatif yang memprioritaskan dokumentasi bersama dengan pelacakan proyek yang ringan. Ukuran tim: Dari startup hingga tim berukuran menengah. Database fleksibel, Notion AI untuk pembangkitan konten, basis pengetahuan bergaya wiki. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $12/bulan per pengguna ProofHub Tim yang menginginkan manajemen proyek yang sederhana dengan fitur proofing bawaan. Ukuran tim: Tim kecil hingga menengah Alat proofing online, anotasi markup, dan thread diskusi pada file. Paket berbayar mulai dari $50/bulan

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Memilih Perangkat Lunak Manajemen Proyek untuk Tim Kreatif dengan Fitur Proofing

Alur kerja kreatif seringkali kesulitan dalam alat yang dirancang untuk pelacakan tugas umum. Perbedaan utamanya terletak pada tiga hal:

Bagaimana perangkat lunak mengelola umpan balik visual

Bagaimana cara mengelola versi

Bagaimana proses persetujuan dilakukan

Untuk mengevaluasi ini dengan benar, berikut adalah kriteria utama yang perlu diperhatikan:

Pemeriksaan dan anotasi bawaan: Kemampuan untuk menandai gambar, PDF, dan video langsung di dalam platform adalah hal yang mutlak. Anda tidak perlu menggunakan alat pihak ketiga untuk meninggalkan komentar sederhana pada desain.

Kontrol versi dan perbandingan: Cari tampilan versi berdampingan. Ini memungkinkan reviewer melihat persis apa yang berubah antara iterasi, yang mencegah mereka memberikan umpan balik pada masalah yang sudah usang.

Tahapan ulasan terstruktur : Perangkat lunak Anda harus secara otomatis mengarahkan aset melalui : Perangkat lunak Anda harus secara otomatis mengarahkan aset melalui alur kerja persetujuan yang jelas dan terotomatisasi , memastikan setiap pemangku kepentingan tahu persis kapan masukan mereka diperlukan. Misalnya, ketika seorang desainer menandai tugas sebagai “Siap untuk Ulasan,” pemangku kepentingan yang tepat akan secara otomatis diberitahu.

Akses peninjau eksternal: Klien atau pemangku kepentingan eksternal perlu memberikan umpan balik tanpa harus membuat akun penuh. Izin tamu atau tautan yang dapat dibagikan sangat penting untuk hal ini.

Bantuan berbasis AI: Hampir Hampir 75% pekerja pengetahuan sudah menggunakan AI generatif di tempat kerja untuk meningkatkan produktivitas mereka. Kemampuan yang sering termasuk merangkum thread umpan balik yang panjang, mengubah komentar menjadi tugas terstruktur, atau menghasilkan draf awal brief kreatif

Integrasi dengan alat kreatif: Perangkat lunak manajemen proyek Anda harus terhubung dengan perangkat lunak desain yang sudah digunakan tim Anda, seperti Adobe Creative Cloud dan Figma, serta platform penyimpanan seperti Google Drive. Integrasi yang kuat mencegah Perangkat lunak manajemen proyek Anda harus terhubung dengan perangkat lunak desain yang sudah digunakan tim Anda, seperti Adobe Creative Cloud dan Figma, serta platform penyimpanan seperti Google Drive. Integrasi yang kuat mencegah penggunaan alat yang berlebihan.

Kolaborasi terhubung dengan aset: Semua komentar dan diskusi harus berada langsung di samping aset dan tugas yang mereka rujuk, menciptakan Semua komentar dan diskusi harus berada langsung di samping aset dan tugas yang mereka rujuk, menciptakan komunikasi terpusat di ruang kerja proyek. Ini mengakhiri pencarian melalui rantai email atau saluran Slack untuk satu umpan balik.

📮 ClickUp Insight: Seorang profesional rata-rata menghabiskan lebih dari 30 menit sehari untuk mencari informasi terkait pekerjaan—itu berarti lebih dari 120 jam setahun terbuang untuk menggali email, obrolan Slack, dan file yang tersebar. Asisten AI cerdas yang terintegrasi di ruang kerja Anda dapat mengubah itu. Kenalkan ClickUp Brain. Ia memberikan wawasan dan jawaban instan dengan menampilkan dokumen, percakapan, dan detail tugas yang tepat dalam hitungan detik—sehingga Anda bisa berhenti mencari dan mulai bekerja. 💫 Hasil Nyata: Tim seperti QubicaAMF menghemat 5+ jam per minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang bisa diciptakan tim Anda dengan tambahan seminggu produktivitas setiap kuartal!

10 Perangkat Lunak Manajemen Proyek Terbaik untuk Tim Kreatif dengan Fitur Proofing

Berikut adalah daftar terkurasi kami tentang 10 platform perangkat lunak terbaik yang dirancang untuk tim kreatif yang membutuhkan kemampuan proofing yang kuat:

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

1. ClickUp (Terbaik untuk menggabungkan perencanaan desain, pembuatan, dan tinjauan dalam satu ruang kerja)

Coba ClickUp secara gratis Tandai gambar, video, dan PDF langsung dalam tugas untuk menangkap umpan balik yang tepat dan spesifik versi dengan ClickUp Proofing.

Pekerjaan kreatif menjadi lambat ketika tim Anda harus berpindah-pindah antara alat yang berbeda untuk manajemen tugas, penyimpanan file, dan proofing. Setiap tab tambahan menciptakan gesekan. Desainer akhirnya mengejar komentar terbaru, pemangku kepentingan meninjau versi yang sudah usang, dan umpan balik penting terlewatkan atau tersembunyi dalam thread yang panjang.

ClickUp menghilangkan fragmentasi dengan menggabungkan perencanaan, aset, dan ulasan ke dalam satu ruang kerja terintegrasi. Berikan anotasi langsung pada gambar, PDF, dan video tanpa perlu meninggalkan platform menggunakan ClickUp Proofing. Setiap komentar dapat langsung diubah menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti dan ditugaskan, sehingga umpan balik tidak akan hilang dalam proses.

Gabungkan ini dengan ClickUp Automations untuk membangun alur kerja persetujuan yang kuat, yang secara otomatis mengarahkan aset melalui tahap-tahap ulasan dan memberi tahu pemangku kepentingan saat masukan mereka diperlukan. Dan ketika umpan balik menjadi panjang atau membingungkan, ringkas seluruh thread komentar, buat brief kreatif dari persyaratan proyek, dan dapatkan langkah-langkah selanjutnya yang disarankan dengan ClickUp Brain.

Buat ringkasan, rangkum thread komentar, dan ubah diskusi menjadi tindakan menggunakan AI di dalam ruang kerja Anda dengan ClickUp Brain.

Alih-alih memaksa tim Anda untuk menyortir komentar yang tersebar, bantuan berbasis AI secara instan mengklarifikasi umpan balik, sehingga lebih banyak waktu dapat dialokasikan untuk pekerjaan kreatif yang terfokus.

Fitur terbaik ClickUp

ClickUp Proofing: Tandai gambar (PNG, GIF, JPEG, WEBP), PDF, dan video (MP4, WEBM, Ogg) langsung dalam tugas. Pemangku kepentingan dapat mengklik di mana saja pada file untuk menambahkan komentar, yang kemudian ditampilkan pada file dan diposting di bagian aktivitas tugas. Anda dapat menugaskan komentar ini kepada anggota tim untuk memastikan umpan balik diubah menjadi tindakan yang dapat dilacak.

ClickUp Brain: Ringkas secara instan thread umpan balik saat pemangku kepentingan meninggalkan komentar yang panjang atau bertentangan. Anda juga dapat menggunakannya untuk menghasilkan brief kreatif dari deskripsi proyek sederhana, menyarankan prioritas tugas berdasarkan tenggat waktu, dan menampilkan konteks relevan dari proyek sebelumnya, mengurangi beban mental dalam mengelola beberapa kampanye.

ClickUp Automations: Buat alur kerja persetujuan kustom yang secara otomatis memindahkan tugas melalui tahap-tahap tinjauan. Misalnya, Anda dapat membuat pemicu sehingga ketika status tugas berubah menjadi “Siap untuk Tinjauan,” tugas tersebut secara otomatis ditugaskan kepada Direktur Kreatif dan menetapkan tanggal jatuh tempo.

ClickUp Docs: Buat dan simpan semua brief kreatif, pedoman merek, dan spesifikasi proyek Anda tepat di samping tugas-tugas Anda. Buat dan simpan semua brief kreatif, pedoman merek, dan spesifikasi proyek Anda tepat di samping tugas-tugas Anda. ClickUp Docs mendukung kolaborasi real-time, halaman bertingkat, dan media tertanam, menjaga semua konteks proyek dalam satu tempat yang mudah diakses.

ClickUp Whiteboards: Rancang konsep kampanye, peta alur kerja kreatif, dan kolaborasi secara visual dengan tim dan pemangku kepentingan Anda. Anda dapat mengubah objek apa pun di Rancang konsep kampanye, peta alur kerja kreatif, dan kolaborasi secara visual dengan tim dan pemangku kepentingan Anda. Anda dapat mengubah objek apa pun di ClickUp Whiteboard menjadi tugas, mengubah ide Anda menjadi rencana proyek yang dapat dilaksanakan dengan mulus.

🎥 Bonus: Jika Anda sedang mencari alat kolaborasi visual untuk tim kreatif Anda, video ini menunjukkan perbandingan ClickUp dengan alternatif papan tulis digital populer, membantu Anda memahami platform mana yang paling sesuai dengan kebutuhan alur kerja Anda.

Kelebihan dan kekurangan ClickUp

Keuntungan:

Dengan tugas, dokumen, proofing, dan komunikasi dalam satu platform, Anda mengurangi penyebaran SaaS (pergantian konteks yang memecah alur kerja kreatif).

Tampilan fleksibel untuk gaya kerja yang berbeda: Beralih antara Beralih antara papan Kanban ClickUp untuk pelacakan visual, diagram Gantt ClickUp untuk perencanaan jadwal, dan tampilan daftar untuk pengelolaan tugas yang detail.

Kemampuan AI terintegrasi di seluruh platform: ClickUp Brain membantu dalam pembuatan konten dan ringkasan umpan balik tanpa perlu menggunakan alat AI terpisah.

Kekurangan:

Pengguna baru mungkin memerlukan waktu untuk menjelajahi seluruh fitur platform.

Pengalaman aplikasi seluler sedikit berbeda dari fungsi desktop.

Otomatisasi kustom memerlukan waktu pengaturan awal untuk menyesuaikan dengan alur kerja spesifik tim Anda.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.900+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna di G2 berbagi:

ClickUp juga menawarkan fitur kolaborasi yang hebat. Menandai mention, menugaskan komentar, dan umpan balik terpusat pada gambar (peninjauan) membuatnya sangat mudah untuk menjaga semua komunikasi kami di satu tempat dan melihat siapa yang bertanggung jawab atas apa.

ClickUp juga menawarkan fitur kolaborasi yang hebat. Menandai mention, menugaskan komentar, dan umpan balik terpusat pada gambar (peninjauan) membuatnya sangat mudah untuk menjaga semua komunikasi kami di satu tempat dan melihat siapa yang bertanggung jawab atas apa.

2. monday. com (Terbaik untuk pembuat alur kerja visual yang membutuhkan kolom persetujuan terstruktur dan pelacakan ulasan berdasarkan status)

Jika visibilitas adalah hambatan terbesar Anda, monday.com mengatasi hal itu terlebih dahulu. Papan berwarna-warni menampilkan kemajuan kampanye secara instan, memudahkan pelacakan beberapa hasil kreatif tanpa perlu mengejar pembaruan status.

Model Work OS platform ini memungkinkan tim untuk membuat kolom persetujuan terstruktur, kalender konten, dan alur kerja penerimaan yang disesuaikan dengan alur kerja kreatif spesifik. Unggahan file mendukung komentar, meskipun tim yang memerlukan anotasi lanjutan pada aset biasanya menghubungkan alat proofing khusus.

monday.com fitur terbaik

Penyesuaian papan visual: Buat papan yang disesuaikan dengan alur kerja kreatif Anda dengan kolom kustom untuk jenis aset, tahap ulasan, dan penugasan pemangku kepentingan.

Manajemen beban kerja: Visualisasikan kapasitas tim Anda di seluruh proyek untuk mencegah penugasan berlebihan dan kelelahan.

Pembuat otomatisasi: Atur aturan "jika ini, maka itu" untuk mengotomatisasi pembaruan status, pemberitahuan, dan penugasan tugas.

monday.com kelebihan dan kekurangan

Keuntungan:

Antarmuka visual yang intuitif untuk tim kreatif

Perpustakaan template yang luas untuk alur kerja kreatif yang umum.

Integrasi yang kuat dengan alat desain dan komunikasi

Kekurangan:

Fitur proofing bawaan terbatas; anotasi lanjutan memerlukan alat pihak ketiga.

Persyaratan ukuran tim mungkin tidak cocok untuk semua organisasi.

Otomatisasi yang kompleks dapat memakan waktu untuk dikonfigurasi

Harga monday.com

Gratis

Standard : $14 per pengguna per bulan

Pro: $24/pengguna/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian monday.com

G2 : 4.7/5 (10.900+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang monday.com?

Seorang pengguna di G2 membagikan kelebihan dan kekurangan:

Saya menyukai fakta bahwa saya memiliki semua opsi yang mungkin untuk tetap mengontrol tugas, mendelegasikan pekerjaan kepada tim saya, dan mendefinisikan langkah-langkah kritis dalam proses… Otomatisasi tampaknya kadang-kadang mengalami gangguan. Saya ingin melihatnya berfungsi lebih baik dan mungkin memiliki manajer yang mengelola setiap koneksi yang terputus dengan menerima pemberitahuan saat terjadi gangguan.

Saya menyukai fakta bahwa saya memiliki semua opsi yang mungkin untuk tetap mengontrol tugas, mendelegasikan pekerjaan kepada tim saya, dan mendefinisikan langkah-langkah kritis dalam proses… Otomatisasi tampaknya kadang-kadang mengalami gangguan. Saya ingin melihatnya berfungsi lebih baik dan mungkin memiliki manajer yang mengelola setiap koneksi yang terputus dengan menerima pemberitahuan saat terjadi gangguan.

3. Wrike (Terbaik untuk departemen pemasaran yang menangani formulir pendaftaran kompleks, persetujuan berlapis, dan jejak audit)

melalui Wrike

Ketika pekerjaan kreatif perusahaan melewati tinjauan hukum, kepatuhan, dan eksekutif, Wrike menyederhanakan setiap langkah. Perangkat lunak ini dirancang untuk tingkat pengawasan ini. Ia menggabungkan fitur proofing dengan tata kelola terstruktur, menjadikannya cocok untuk organisasi di mana dokumentasi dan pelacakan persetujuan sangat kritis.

Alat proofing-nya mendukung lebih dari 30 format file, memungkinkan anotasi detail, memfasilitasi perbandingan versi secara berdampingan, dan melacak tahap persetujuan melalui alur kerja yang dapat disesuaikan, dirancang untuk proses persetujuan berlapis.

Fitur terbaik Wrike

Fitur proofing canggih untuk lebih dari 30 format file: Review dan beri anotasi pada gambar, video, PDF, dan bahkan file HTML langsung di dalam platform.

Alur persetujuan kustom: Buat proses persetujuan bertahap dengan pengalihan otomatis berdasarkan jenis proyek atau persyaratan pemangku kepentingan.

Work Intelligence AI: Dapatkan prediksi berbasis AI tentang risiko proyek dan penundaan jadwal berdasarkan data historis.

Kelebihan dan kekurangan Wrike

Keuntungan:

Fitur proofing yang komprehensif untuk hampir semua jenis file.

Fitur keamanan tingkat perusahaan memenuhi persyaratan kepatuhan.

Integrasi mendalam dengan Adobe Creative Cloud

Kekurangan:

Kurva pembelajaran yang curam bagi tim yang baru menggunakan alat PM perusahaan.

Antarmuka dapat terasa padat dan membingungkan.

Fitur lanjutan seringkali memerlukan pembelian tambahan.

Harga Wrike

Gratis

Tim: $10 per pengguna per bulan

Bisnis: $25 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga kustom

Pinnacle: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Wrike

G2: 4.2/5 (4.400+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (2.800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Wrike?

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas Capterra:

Secara keseluruhan, pengalaman saya dengan Wrike adalah 3 bintang. Perangkat lunak ini kuat dan jelas mampu, tetapi penggunaannya terasa lebih rumit dari yang seharusnya. Kurva pembelajaran cukup curam, dan bahkan setelah memahaminya, penggunaan sehari-hari masih tidak seintuitif platform lain.

Secara keseluruhan, pengalaman saya dengan Wrike adalah 3 bintang. Perangkat lunak ini kuat dan jelas mampu, tetapi penggunaannya terasa lebih rumit dari yang seharusnya. Kurva pembelajaran cukup curam, dan bahkan setelah memahaminya, penggunaan sehari-hari masih tidak seintuitif platform lain.

4. Asana (Terbaik untuk tim yang berorientasi pada kampanye yang mengoordinasikan tugas kreatif di antara pemangku kepentingan lintas fungsi)

melalui Asana

Asana unggul saat produksi kreatif lintas fungsi perlu tetap selaras dengan tujuan kampanye yang lebih luas. Ia menghubungkan tugas individu dengan inisiatif perusahaan secara keseluruhan, memberikan kejelasan kepada pemangku kepentingan tentang bagaimana setiap aset berkontribusi pada tujuan yang lebih besar.

Gambar dan PDF dapat diunggah untuk direview, dengan umpan balik yang dapat ditinggalkan langsung pada file. Meskipun fitur anotasi mencakup kebutuhan dasar, keunggulan Asana terletak pada otomatisasi alur kerja, memungkinkan tim untuk membangun alur persetujuan terstruktur tanpa kompleksitas teknis.

Fitur terbaik Asana

Proofing untuk gambar dan PDF: Kumpulkan umpan balik dengan komentar yang ditandai pada area spesifik dari aset kreatif Anda.

AI Studio workflow builder: Buat otomatisasi kustom untuk tugas seperti rute persetujuan tanpa perlu coding.

Pengelolaan portofolio: Pantau beberapa kampanye kreatif dalam tampilan tunggal untuk melihat status, tenggat waktu, dan alokasi sumber daya.

Kelebihan dan kekurangan Asana

Keuntungan:

Antarmuka yang bersih dan intuitif yang mudah dipelajari oleh anggota tim baru.

Fitur pelacakan tujuan yang kuat menghubungkan tugas dengan tujuan perusahaan.

Fitur pelaporan dan dashboard yang kuat

Kekurangan:

Fitur proofing dasar dan tidak dilengkapi dengan anotasi video.

Persyaratan ukuran tim mungkin tidak cocok untuk organisasi yang lebih kecil.

Mengatur alur kerja yang canggih dapat menjadi rumit

Harga Asana

Gratis

Starter: $13,49/pengguna/bulan

Lanjutan: $30,49 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga kustom

Enterprise+: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Asana

G2: 4.4/5 (12.800+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (13.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Asana?

Menurut seorang pengulas G2:

Berbagai tampilan visual—seperti daftar, papan, dan garis waktu—membuat prioritas dan tenggat waktu lebih mudah dilihat sekilas. Selain itu, otomatisasi dan integrasi membantu meminimalkan upaya manual dan memastikan semuanya tetap sinkron…. Banyak alat canggih, seperti garis waktu, tujuan, dan pelaporan, hanya tersedia di paket yang lebih mahal, yang dapat menyebabkan biaya lebih tinggi seiring pertumbuhan tim Anda.

Berbagai tampilan visual—seperti daftar, papan, dan garis waktu—membuat prioritas dan tenggat waktu lebih mudah dilihat sekilas. Selain itu, otomatisasi dan integrasi membantu meminimalkan upaya manual dan memastikan semuanya tetap sinkron…. Banyak alat canggih, seperti garis waktu, tujuan, dan pelaporan, hanya tersedia di paket yang lebih mahal, yang dapat menyebabkan biaya lebih tinggi seiring pertumbuhan tim Anda.

5. Teamwork (Terbaik untuk agensi yang berhadapan dengan klien yang membutuhkan pelacakan tagihan bersamaan dengan siklus umpan balik aset)

melalui Teamwork

Bagi agensi yang menyeimbangkan pengiriman kreatif dengan penagihan klien, Teamwork mengintegrasikan kontrol operasional dengan manajemen umpan balik. Perangkat lunak ini menggabungkan fitur proofing, pelacakan waktu, dan pengaturan izin dalam satu sistem yang dirancang untuk lingkungan layanan klien.

Klien dapat menandai file tanpa akses penuh ke backend, sehingga kolaborasi tetap sederhana. Entri waktu terhubung langsung ke tugas, sehingga pelacakan jam kerja yang dapat ditagih menjadi bagian dari alur kerja produksi rather than a separate process.

Fitur terbaik untuk kerja tim

Fitur proofing bawaan dengan akses klien: Undang klien untuk meninjau dan menyetujui aset dengan tautan sederhana, menjaga semua umpan balik terpusat.

Pelacakan waktu terintegrasi: Lacak waktu yang dihabiskan untuk tugas dan proyek tertentu untuk penagihan yang akurat dan analisis keuntungan.

Template proyek: Buat alur kerja standar untuk proyek kreatif umum seperti kampanye merek atau redesign situs web.

Kelebihan dan kekurangan kerja tim

Keuntungan:

Dirancang khusus untuk agensi dengan fitur manajemen klien dan penagihan.

Fitur proofing mendukung jenis file kreatif yang umum.

Pelacakan milestone membantu mengelola proyek berbasis hasil.

Kekurangan:

Antarmuka dapat terasa ketinggalan zaman dibandingkan dengan alat-alat modern lainnya.

Fitur pelaporan lanjutan memerlukan akses yang ditingkatkan

Integrasi asli yang terbatas dengan beberapa alat desain

Harga untuk kolaborasi tim

Gratis

Harga: $13,99 per pengguna per bulan

Grow: $25,99/pengguna/bulan

Skala: Harga kustom

Penilaian dan ulasan kerja tim

G2: 4. 4/5 (1.200+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (900+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Teamwork?

Seorang pengulas G2 menyebutkan:

Teamwork.com menyediakan fitur-fitur penting dalam mengelola proyek, mulai dari anggaran, pelacakan, proofing, dan lainnya. Kami memiliki templat yang dapat disesuaikan untuk membantu menyesuaikan peran dan menciptakan tujuan baru guna membuat bisnis lebih berkelanjutan dan produktif.

Teamwork.com menyediakan fitur-fitur penting dalam mengelola proyek, mulai dari anggaran, pelacakan, proofing, dan lainnya. Kami memiliki templat yang dapat disesuaikan untuk membantu menyesuaikan peran dan menciptakan tujuan baru guna membuat bisnis lebih berkelanjutan dan produktif.

💡 Tips Pro: Dalam The Forrester Wave™: Collaborative Work Management Tools, Q2 2025, platform teratas dievaluasi berdasarkan seberapa baik mereka mengoordinasikan eksekusi lintas fungsi dan mengurangi hambatan operasional. Perbedaan ini sangat penting dalam operasional kreatif, di mana penundaan jarang berasal dari pekerjaan desain itu sendiri, tetapi dari persetujuan, celah visibilitas, dan prioritas yang tidak selaras. Saat mengevaluasi alat proofing dan manajemen proyek, carilah platform yang: Hubungkan setiap kampanye, aset, atau peluncuran dengan KPI pendapatan, pipeline, dan pertumbuhan sehingga pekerjaan kreatif tidak terpisah dari kinerja bisnis.

Berikan tampilan status real-time yang dapat diakses bersama oleh tim pemasaran, desain, hukum, dan kepemimpinan untuk menghilangkan pertanyaan "di mana posisi ini?"

Strukturkan persetujuan dengan alur kerja yang telah ditentukan, kontrol versi, dan pengalihan otomatis untuk memangkas siklus revisi dan mencegah pekerjaan ulang oleh pemangku kepentingan.

6. Ziflow (Terbaik untuk tim yang menjalankan proses proofing formal bertahap dengan perbandingan versi berdampingan)

melalui Ziflow

Ziflow dirancang khusus untuk lingkungan proofing yang terstruktur. Alih-alih berfungsi sebagai sistem manajemen proyek yang luas, Ziflow fokus secara mendalam pada presisi ulasan dan dokumentasi kepatuhan.

Platform ini mendukung berbagai jenis file, menyediakan alat markup canggih, dan secara otomatis mengarahkan aset melalui tahap-tahap tinjauan yang telah ditentukan. Perbandingan versi dan jejak audit membuatnya sangat berguna untuk industri yang diatur atau operasi pemasaran berskala besar.

Fitur terbaik Ziflow

Alur kerja ulasan otomatis: Konfigurasikan proses persetujuan bertahap yang secara otomatis mengarahkan aset ke peninjau yang tepat.

Perbandingan versi lanjutan: Bandingkan versi secara berdampingan atau tumpang tindih untuk melihat persis apa yang berubah antara iterasi.

Jejak audit yang siap untuk kepatuhan: Setiap tindakan ulasan dicatat dengan cap waktu dan atribusi pengguna untuk pertanggungjawaban.

Kelebihan dan kekurangan Ziflow

Keuntungan:

Kemampuan proofing yang mendalam yang melebihi kebanyakan alat PM umum.

Alur kerja otomatis mengurangi pengiriman manual dan tindak lanjut.

Jejak audit memenuhi persyaratan kepatuhan untuk industri yang diatur.

Kekurangan:

Fokusnya pada proofing, jadi Anda memerlukan alat PM terpisah untuk manajemen tugas.

Mungkin terlalu berlebihan untuk tim kreatif kecil dengan kebutuhan sederhana.

Harga Ziflow

Gratis

Standar: $249/bulan

Pro: $399/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Ziflow

G2: 4.5/5 (9.300+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Ziflow?

Menurut seorang pengulas Capterra:

Saya memiliki pengalaman baik dengan Ziflow. Saya dapat dengan mudah dan aman bertukar saran dengan pengguna, pengunjung, dan kelompok sambil mengelola umpan balik dari browser mana pun. Ziflow menawarkan alat real-time, berbasis tim, dan ramah pengguna untuk menandai dan memberikan komentar.

Saya memiliki pengalaman baik dengan Ziflow. Saya dapat dengan mudah dan aman bertukar saran dengan pengguna, pengunjung, dan kelompok sambil mengelola umpan balik dari browser mana pun. Ziflow menawarkan alat real-time, berbasis tim, dan ramah pengguna untuk menandai dan memberikan komentar.

melalui Filestage

Jika Anda sering mengejar klien atau pemangku kepentingan eksternal untuk umpan balik, Filestage membuat proses ulasan hampir tanpa hambatan bagi mereka.

Anda dapat membagikan tautan sederhana yang memungkinkan peninjau memberikan komentar langsung pada gambar, video, dan PDF tanpa perlu membuat akun atau mempelajari sistem baru. Hambatan masuk yang rendah ini mempercepat proses persetujuan dan mengurangi penundaan akibat masalah login atau kebingungan dalam menggunakan alat, sehingga sangat berguna ketika umpan balik datang dari orang-orang di luar tim inti Anda.

Fitur terbaik Filestage

Pemeriksaan multi-format: Periksa gambar, video, dan dokumen dengan alat anotasi yang konsisten di semua jenis file.

Akses peninjau eksternal: Bagikan tautan ulasan dengan klien yang dapat memberikan umpan balik tanpa perlu membuat akun.

Pengingat ulasan otomatis: Tetapkan batas waktu untuk umpan balik dan biarkan platform secara otomatis mengingatkan pemangku kepentingan yang terlambat.

Kelebihan dan kekurangan Filestage

Keuntungan:

Sangat mudah digunakan oleh peninjau eksternal.

Pengingat otomatis mengurangi tindak lanjut manual.

Antarmuka bersih yang berfokus pada proofing

Kekurangan:

Kemampuan manajemen proyek yang terbatas; Anda memerlukan alat terpisah untuk perencanaan tugas.

Lebih sedikit integrasi dengan alat desain dibandingkan dengan platform PM lengkap.

Harga Filestage

Gratis

Starter: $249/bulan

Bisnis: $399/bulan

Enterprise: Harga kustom

Peringkat dan ulasan Filestage

G2: 4.6/5 (240+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Filestage?

Seorang pengulas di G2 menggambarkan pengalamannya dengan Filestage:

Yang saya sukai dari Filestage. io adalah kemampuan untuk meninggalkan komentar langsung di titik-titik spesifik dalam video. Hal ini sangat mempermudah proses revisi, karena sebagai editor, saya dapat bekerja langkah demi langkah dari satu titik ke titik berikutnya tanpa kehilangan jejak. Penyorotan visual pada titik-titik yang ditandai memastikan tidak ada komentar yang terlewat.

Yang saya sukai dari Filestage. io adalah kemampuan untuk meninggalkan komentar langsung di titik-titik spesifik dalam video. Hal ini sangat mempermudah proses revisi, karena sebagai editor, saya dapat bekerja langkah demi langkah dari satu titik ke titik berikutnya tanpa kehilangan jejak. Penyorotan visual pada titik-titik yang ditandai memastikan tidak ada komentar yang terlewat.

8. Hive (Terbaik untuk tim yang ingin tampilan tugas kolaboratif yang dipadukan dengan markup asli pada file)

melalui Hive

Tim Anda tidak perlu terikat pada satu cara untuk melihat pekerjaan di Hive. Anda dapat beralih antara papan Kanban, diagram Gantt, tampilan kalender, dan tabel tergantung pada kebutuhan proyek.

Anotasi pada gambar dan PDF langsung terintegrasi dalam tugas, sehingga umpan balik tetap terhubung dengan hasil akhir yang sebenarnya, bukan berpindah ke alat terpisah. Ini cocok untuk tim yang menginginkan fleksibilitas dalam visualisasi tanpa mengorbankan fitur proofing terintegrasi.

Fitur terbaik Hive

Proofing asli: Tandai gambar dan PDF langsung dalam tugas, dengan komentar yang ditempelkan pada lokasi spesifik.

Tampilan proyek yang fleksibel: Beralih antara papan Kanban, diagram Gantt, dan tampilan kalender untuk mengakomodasi gaya kerja yang berbeda.

Template tindakan: Buat alur kerja standar untuk proyek kreatif umum yang dapat Anda terapkan dengan beberapa klik.

Kelebihan dan kekurangan Hive

Keuntungan:

Menggabungkan fitur PM yang solid dengan proofing bawaan dalam paket yang terintegrasi.

Tampilan fleksibel menyesuaikan dengan gaya kerja yang berbeda

Fitur pengelolaan sumber daya membantu mencegah kelelahan desainer.

Kekurangan:

Fitur proofing kurang canggih dibandingkan alat khusus dan tidak memiliki anotasi video.

Komunitas pengguna yang lebih kecil berarti lebih sedikit templat yang tersedia.

Harga Hive

Gratis

Starter: $1,50/bulan/pengguna

Tim: $5/bulan/pengguna

Enterprise: Harga kustom

Hive ulasan dan penilaian

G2: 4.6/5 (650+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Hive?

Seorang pengulas G2 menyebutkan :

Sangat otomatis, yang memfasilitasi alur kerja yang efisien melalui penugasan otomatis tugas dan templat proyek, yang telah meningkatkan produktivitas secara signifikan. Memfasilitasi kolaborasi tim yang optimal melalui obrolan real-time, komentar, dan banyak lagi.

Sangat otomatis, yang memfasilitasi alur kerja yang efisien melalui penugasan otomatis tugas dan templat proyek, yang telah meningkatkan produktivitas secara signifikan. Memfasilitasi kolaborasi tim yang optimal melalui obrolan real-time, komentar, dan banyak lagi.

9. Notion (Terbaik untuk tim operasional kreatif yang mengelola brief, pedoman, dan umpan balik ringan dalam satu ruang kerja)

melalui Notion

Bagi tim yang menganggap dokumentasi sebagai bagian dari proses kreatif, Notion menyediakan ruang kerja yang sangat dapat disesuaikan untuk menghubungkan brief, sistem merek, rencana kampanye, dan pelacak proyek.

Anda dapat membuat basis data relasional yang mencerminkan alur kerja Anda secara tepat, menghubungkan proyek-proyek terkait, dan menyematkan file dalam halaman untuk komentar kontekstual. Meskipun tidak menawarkan alat anotasi canggih, perangkat lunak ini menonjol dalam mengorganisir pengetahuan dan eksekusi dalam satu lingkungan terstruktur.

Fitur terbaik Notion

Database fleksibel: Buat pelacak proyek kustom dengan properti yang disesuaikan dengan alur kerja kreatif, seperti jenis aset atau status ulasan.

Notion AI: Buat ringkasan brief kreatif, ringkas catatan rapat, dan buat draf dokumen proyek dengan bantuan AI.

Basis pengetahuan bergaya wiki: Buat dokumentasi terhubung untuk pedoman merek dan alur kerja proses.

Kelebihan dan kekurangan Notion

Keuntungan:

Fleksibilitas ekstrem memungkinkan Anda membangun ruang kerja yang tepat sesuai kebutuhan Anda.

Kemampuan dokumentasi dan manajemen pengetahuan yang kuat

Kekurangan:

Tidak ada fitur proofing atau anotasi bawaan; Anda memerlukan alat pihak ketiga.

Kurva pembelajaran yang curam untuk pengaturan ruang kerja yang kompleks

Kinerja dapat melambat dengan basis data yang sangat besar

Harga Notion

Gratis

Plus : $12 per pengguna per bulan

Bisnis : $24 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Notion

G2: 4.7/5 (9.200+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion?

Seorang pengguna di Capterra berbagi:

Saya dapat menyimpan ide kampanye, catatan klien, dan jadwal di satu tempat, menghilangkan dokumen spreadsheet dan kebingungan terakhir menit… Saya tidak suka fakta bahwa halaman yang rumit mungkin menakuti pemula, dan proses onboarding memerlukan lebih banyak diskusi dibandingkan dengan alat yang lebih sederhana.

Saya dapat menyimpan ide kampanye, catatan klien, dan jadwal di satu tempat, menghilangkan dokumen spreadsheet dan kebingungan terakhir menit… Saya tidak suka fakta bahwa halaman yang rumit mungkin menakuti pemula, dan proses onboarding memerlukan lebih banyak diskusi dibandingkan dengan alat yang lebih sederhana.

10. ProofHub (Terbaik untuk tim yang membutuhkan manajemen proyek dengan tarif tetap dan fitur pengeditan file serta persetujuan terintegrasi)

melalui ProofHub

Pengendalian biaya dapat memengaruhi keputusan perangkat lunak Anda sama seperti fitur-fiturnya. Harga flat-fee ProofHub menghilangkan kekhawatiran tentang penyesuaian biaya per pengguna, sehingga perencanaan anggaran menjadi lebih dapat diprediksi seiring pertumbuhan tim Anda.

Anda dapat mengunggah gambar dan PDF untuk markup, mengelola diskusi berurutan di sekitar setiap aset, dan melacak persetujuan di dalam sistem yang sama. Perangkat lunak ini cocok untuk tim yang menginginkan pengawasan proyek yang sederhana dengan fitur proofing bawaan, tanpa kompleksitas konfigurasi tingkat perusahaan.

Fitur terbaik ProofHub

Alat proofing online: Unggah gambar dan PDF untuk direview dengan alat markup yang menjaga komentar tetap terikat pada lokasi tepat yang mereka referensikan.

Thread diskusi: Tetaplah terorganisir dalam percakapan umpan balik dalam konteks file atau tugas tertentu.

Akses tim yang skalabel: Tambahkan anggota tim seiring pertumbuhan organisasi Anda tanpa mengganggu alur kerja.

Kelebihan dan kekurangan ProofHub

Keuntungan:

Struktur harga yang sederhana cocok untuk tim dengan berbagai ukuran.

Fitur proofing bawaan mencakup kebutuhan anotasi dasar.

Antarmuka yang ramah pengguna mengurangi waktu onboarding.

Kekurangan:

Fitur proofing kurang canggih dibandingkan alat khusus dan tidak dilengkapi dengan anotasi video.

Lebih sedikit integrasi dengan alat desain dibandingkan platform yang lebih besar.

Harga ProofHub

Esensial: $50/bulan

Kontrol Ultimate: $99/bulan

Ulasan dan penilaian ProofHub

G2: 4.6/5 (110+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (140+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ProofHub?

Seorang pengulas G2 mencatat:

Sebelum ProofHub, informasi penting tersebar di email dan obrolan. Kini semuanya terpusat, dapat dicari, dan mudah diakses saat dibutuhkan.

Sebelum ProofHub, informasi penting tersebar di email dan obrolan. Kini semuanya terpusat, dapat dicari, dan mudah diakses saat dibutuhkan.

Hentikan Mengejar Umpan Balik dan Mulailah Berkreasi dengan Cerdas ✨

Pada akhirnya, tim kreatif tidak membutuhkan lebih banyak alat manajemen proyek atau alat proofing. Sebaliknya, Anda membutuhkan alat kerja all-in-one yang membantu Anda mengorganisir tugas dan menjaga umpan balik tetap terlihat dan dapat ditindaklanjuti.

Saat Anda meninjau opsi dalam daftar ini, jangan hanya melihat fitur-fiturnya. Tanyakan pada diri Anda:

Apakah ini akan mengurangi gesekan?

Apakah ini akan mempercepat proses persetujuan?

Apakah ini akan membantu tim saya tetap dalam alur kerja daripada terjebak dalam kebingungan umpan balik?

Dan jika Anda ingin platform yang menggabungkan tugas, jadwal, komentar, persetujuan, dan proofing kreatif dalam satu ruang kerja terintegrasi, ClickUp dirancang khusus untuk itu.

Anda dapat melampirkan desain langsung ke tugas, mengumpulkan umpan balik pada versi tepat yang sedang direview, menetapkan tahap persetujuan yang jelas, dan melihat siapa yang menghambat proses tanpa perlu follow-up yang canggung. Akibatnya, alih-alih mengejar pembaruan di berbagai alat, tim Anda bekerja di satu ruang bersama di mana semuanya terlihat, dapat dipertanggungjawabkan, dan terus bergerak maju.

Mulai secara gratis dengan ClickUp dan lihat berapa banyak waktu yang dapat dikembalikan oleh tim kreatif Anda.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Proofing adalah seluruh alur kerja ulasan dan persetujuan, sementara anotasi adalah tindakan spesifik menandai file dengan komentar.

Alur kerja persetujuan mengotomatiskan pengiriman aset melalui tahap-tahap ulasan, yang menghilangkan serah terima manual dan menangkap umpan balik lebih awal dalam proses.

Bagi banyak tim, fitur proofing bawaan sudah cukup. Namun, tim dengan persyaratan kepatuhan yang kompleks atau kebutuhan video volume tinggi mungkin masih memerlukan alat khusus yang terintegrasi dengan platform PM mereka.

Fitur proofing mengumpulkan umpan balik klien langsung pada aset kreatif, yang menghilangkan kebingungan dari thread email yang tersebar dan memastikan umpan balik terhubung dengan versi file yang benar.