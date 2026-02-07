10 Alternatif Terbaik Cluely untuk Wawasan AI & Analisis Konten

Cluely dirancang untuk momen yang sangat spesifik: Anda sedang dalam percakapan langsung dan ingin jawaban real-time serta catatan AI, tanpa menambahkan bot asisten rapat AI yang terlihat ke panggilan.

Hal ini mungkin efektif untuk beberapa panggilan penjualan dan rapat umum. Namun, jika Anda berada di tim pemasaran, GTM (Go-To-Market), atau wawasan, masalah sebenarnya dimulai setelah panggilan.

Anda membutuhkan kualitas jawaban yang dapat diandalkan, catatan yang dapat dicari dan dikutip, serta riset yang dapat diubah menjadi ringkasan dan email tindak lanjut.

Panduan ini membandingkan alternatif terbaik Cluely yang menawarkan fitur AI yang lebih baik untuk wawasan dan konten, serta cenderung lebih cocok untuk tim riset dan pemasaran.

10 Alternatif Terbaik Cluely dalam Sekilas

Berikut ini ringkasan singkat tentang alternatif Cluely teratas sehingga Anda dapat memilih alat yang tepat untuk alur kerja Anda sebelum membaca ulasan detailnya.

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga* ClickUp Ubah wawasan rapat menjadi pekerjaan GTM yang didukung riset dalam satu ruang kerja terintegrasi. Ringkasan AI dan langkah selanjutnya, ringkasan dinamis dan wiki, obrolan terintegrasi dengan pekerjaan, tugas terhubung dengan keputusan, pencarian lintas ruang kerja. Gratis selamanya; kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Notion AI Penelitian dan penulisan yang ringan di dalam pusat pengetahuan. Ringkasan dan penulisan ulang di dalam dokumen, tanya jawab di seluruh ruang kerja Anda, pengisian otomatis database, draf cepat untuk ringkasan dan halaman. Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $12/bulan per pengguna. Airtable AI Bantuan AI untuk data kampanye dan riset yang terstruktur Lapangan AI untuk hasil yang konsisten, ekstraksi dari catatan menjadi catatan terstruktur, dan alur kerja operasi penelitian yang dapat diulang. Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $24/bulan per pengguna. Claude 3. 5 Sonnet Alasan yang mendalam, analisis, dan penyempurnaan penulisan. Ringkasan konteks panjang, analisis terstruktur dari sumber yang berantakan, penulisan dan sintesis yang kuat untuk ringkasan. Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $20/bulan per pengguna. ChatGPT (GPT-5.1) Dukungan cepat untuk ideasi, penulisan ulang, dan penelitian. Ringkasan dan poin pembicaraan, pertanyaan tindak lanjut, variasi konten, penulisan ulang multibahasa, dan output terstruktur seperti FAQ. Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $20/bulan per pengguna. Jasper Konten pemasaran berstandar merek secara massal Kontrol suara merek, pembangkitan salinan kampanye, alur kerja tim untuk tinjauan dan persetujuan, revisi untuk kejelasan dan konversi. Paket berbayar mulai dari $69 per bulan per pengguna. Surfer AI Analisis dan optimasi konten yang didorong oleh SEO Pedoman berbasis SERP, pembuat outline, pemeriksaan optimasi, alur kerja Google Docs, dan penutupan celah konten. Paket berbayar mulai dari $59/bulan per pengguna Writer. com Pengelolaan konten tingkat perusahaan dan hasil yang konsisten dengan merek. Penegakan aturan merek, landasan pengetahuan, alur kerja yang terkelola untuk tim, kontrol admin, dan keamanan. Harga kustom Copy. ai Alur kerja GTM untuk konten penjualan dan pemasaran Alur kerja GTM yang dapat diulang, ringkasan terstruktur dari catatan yang berantakan, dan output yang konsisten untuk tim pemasaran dan penjualan. Paket berbayar mulai dari $29 per bulan per pengguna. Perplexity AI Lakukan riset dengan kutipan dan ringkasan cepat. Penelitian web dengan jawaban yang dikutip, verifikasi klaim cepat setelah panggilan, dan output bersih yang dapat Anda salin ke dalam ringkasan. Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $20/bulan per pengguna.

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Cluely?

Jika Anda sedang mengevaluasi alternatif Cluely, tentukan apakah Anda membutuhkan asisten rapat AI untuk percakapan langsung atau sistem yang mengubah wawasan menjadi tindakan.

Cari:

Kualitas jawaban yang kuat dengan sumber dan prompt yang sadar konteks (sehingga "wawasan" Anda tidak menjadi tebakan semata)

Catatan yang dapat dicari plus transkripsi real-time yang dapat Anda gunakan kembali dalam presentasi, dokumen pesan, dan rencana peluncuran.

Pendekatan yang jelas terhadap transparansi dan privasi data

Dukungan multiplatform di Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams

Jalur dari poin pembicaraan ke tugas dengan penanggung jawab, tenggat waktu, pertanyaan tindak lanjut, dan email tindak lanjut.

Fitur seperti deteksi berbagi layar dan perekaman layar

Harga yang sepenuhnya transparan dengan rencana pemula dan pro yang jelas. Dukungan langsung dan fitur panduan real-time akan menjadi bonus yang sangat berguna.

10 Alternatif Terbaik untuk Cluely

Jika Anda ingin riset dan kecerdasan konten yang didukung AI yang lebih kuat, Anda membutuhkan lebih dari sekadar jawaban real-time selama percakapan langsung. Alat-alat di bawah ini membantu Anda menangkap wawasan dan mengubahnya menjadi pekerjaan yang dapat digunakan kembali oleh tim Anda.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk mengubah wawasan rapat menjadi pekerjaan GTM yang didukung riset dalam satu ruang kerja terintegrasi)

Buat, kelola, dan skalakan wawasan GTM dalam satu ruang kolaboratif dengan ClickUp

Setiap keputusan GTM dimulai dari percakapan, tetapi bukti jarang tersimpan di satu tempat. Anda meninggalkan Google Meet, seseorang menambahkan catatan AI ke dokumen, dan poin pembicaraan "akhir" tersimpan di thread obrolan.

Saat Anda perlu menulis ringkasan atau narasi peluncuran, Anda harus mencari konteks di berbagai alat. Itu adalah penyebaran pekerjaan, ketika setiap langkah dalam alur kerja penelitian dan konten Anda berada di aplikasi yang berbeda. Hal ini memperlambat proses tinjauan dan membuatnya lebih sulit untuk membuktikan asal usul wawasan tersebut.

Sekarang tambahkan alat AI yang terputus dan asisten rapat AI mandiri ke dalam campuran. Itu adalah penyebaran AI , dan seringkali menghasilkan output yang terasa cepat saat itu tetapi sulit dipercaya kemudian.

Dengan ClickUp untuk Tim Pemasaran, Anda mendapatkan ruang kerja AI terintegrasi yang menghubungkan riset, dokumen, kolaborasi, dan eksekusi dalam satu tempat. Anda dapat mencatat apa yang dikatakan, melacak sumber di balik klaim kunci, dan mengubah wawasan menjadi pekerjaan yang dapat direview dan dikirimkan oleh tim Anda tanpa perlu membangun konteks dari awal.

Ubah poin-poin penting rapat menjadi wawasan GTM yang dapat diterapkan.

Rekam percakapan, lalu ubah menjadi catatan dan langkah selanjutnya dengan ClickUp Brain

Anda selesai melakukan panggilan, dan pertanyaan yang sama muncul di kotak masuk Anda. Apa yang telah kita putuskan, dan apa yang akan dilakukan selanjutnya? ClickUp Brain dapat mengubah panggilan menjadi transkrip yang dapat dicari, ringkasan, dan daftar langkah selanjutnya yang jelas sehingga Anda tidak perlu memutar ulang rekaman.

Kemudian beralih dari catatan ke tindakan tanpa kehilangan jejak. Buat ringkasan singkat, buat email tindak lanjut, dan ubah poin pembicaraan menjadi pekerjaan yang dapat dilacak. Itulah cara Anda mengurangi penyebaran pekerjaan sambil tetap fokus pada kualitas jawaban.

📽️ Tonton video: Jika Anda ingin catatan rapat yang benar-benar berguna setelah panggilan, berikut ini video singkat yang menunjukkan bagaimana ClickUp AI Notetaker dan ClickUp Brain menangkap keputusan dan tindakan yang perlu dilakukan dalam semua rapat Anda.

💡 Tips Pro: Ubah setiap ringkasan pasca-panggilan menjadi ringkasan GTM dengan ClickUp Super Agents. Buat agen AI yang dapat disesuaikan untuk menjalankan berbagai tugas dengan ClickUp Super Agents* Alih-alih membiarkan catatan AI teronggok di dokumen yang tidak pernah dibuka kembali, buatlah ClickUp Super Agent khusus untuk tindak lanjut GTM. ClickUp Super Agents dapat melakukan riset, memberikan saran, dan bahkan memberi tahu tim Anda saat proyek terlambat, sehingga poin-poin rapat Anda berubah menjadi pekerjaan yang siap direview, bukan benang kusut. Buat "GTM recap" Super Agent yang mengubah transkrip dan catatan menjadi ringkasan singkat yang mencakup keputusan, risiko, pertanyaan tindak lanjut, dan poin pembicaraan.

Biarkan sistem ini menyusun email tindak lanjut dan membagikan ringkasan yang jelas di Chat, sehingga pemangku kepentingan mendapatkan informasi "apa" dan "mengapa" tanpa perlu rapat tambahan.

Minta sistem untuk membuat tugas dari ringkasan, menugaskan pemilik, dan menandai hal-hal yang tertinggal, sehingga tim tetap fokus pada pelaksanaan.

Batasi akses dengan memberikan izin kepada agen hanya untuk dokumen, tugas, dan ruang yang tepat, sehingga privasi data tetap terjaga.

Gunakan ClickUp AI untuk membantu Anda menulis instruksi agen sehingga prompt tetap konsisten dan sadar konteks di seluruh proyek.

Buat ringkasan yang siap direview dan pusat pengetahuan.

Dokumentasikan riset Anda, selaraskan pemangku kepentingan, dan jadikan keputusan mudah ditemukan dengan ClickUp Docs

Asisten rapat dapat memberikan catatan AI, tetapi tim Anda masih membutuhkan tempat untuk memvalidasi dan menggunakannya kembali. ClickUp Docs memungkinkan Anda membuat ringkasan dinamis, wiki, dan basis pengetahuan sehingga penelitian Anda tidak hilang setelah panggilan.

Anda dapat berkolaborasi secara real-time, menandai rekan tim dalam komentar, dan menugaskan tindakan langsung di dokumen sehingga tinjauan tidak terhenti di thread obrolan.

Ketika Anda perlu berbagi pekerjaan di luar tim Anda, Anda dapat mengatur izin dan mengontrol siapa yang dapat melihat atau mengedit dokumen dan halaman tertentu.

Pastikan umpan balik pemangku kepentingan terhubung dengan pekerjaan.

Kirim pesan ke tim Anda dan ubah keputusan menjadi tindakan dengan ClickUp Chat

Ketika asisten rapat Anda mencatat catatan di satu tempat, dan tim Anda mendiskusikannya di tempat lain, Anda menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari konteks daripada mendorong pekerjaan ke depan.

ClickUp Chat menjaga percakapan Anda terhubung dengan pekerjaan, sehingga Anda dapat mendiskusikan ide di Channel atau DM, atau di tugas yang terhubung, tanpa perlu beralih alat.

Segera setelah keputusan menjadi tindakan, buat tugas dari pesan dengan satu klik sehingga pemilik dan langkah selanjutnya jelas.

💡 Tips Pro: Ubah keputusan obrolan ClickUp menjadi ringkasan GTM instan dan dapat dibagikan dengan ClickUp Brain Ubah semua obrolan Anda menjadi tindakan yang dapat dieksekusi untuk hasil yang lebih baik dengan ClickUp Brain Ketika umpan balik dan keputusan terjadi di dalam ClickUp Chat, risiko berikutnya sangat sederhana. Seseorang melewatkan percakapan, dan Anda mengulang percakapan yang sama di pertemuan lain. Gunakan ClickUp Brain untuk mempertahankan momentum tanpa membanjiri orang dengan tangkapan layar atau ringkasan yang panjang. Buat ringkasan yang jelas dari obrolan chat sehingga pemangku kepentingan dapat memahami "apa" dan "mengapa" dalam hitungan detik.

Identifikasi keputusan, penanggung jawab, dan langkah selanjutnya agar tim Anda dapat beralih dari pembicaraan ke tindakan lebih cepat.

Buat pesan tindak lanjut yang dapat Anda salin kembali ke ClickUp Chat, sehingga seluruh tim tetap sejalan di tempat yang sama.

ClickUp Tasks memungkinkan Anda mencatat tugas-tugas dengan pemilik, tanggal jatuh tempo, dan status, sehingga output asisten rapat Anda tidak terjebak sebagai catatan AI.

💡 Tips Pro: Ubah Tugas ClickUp menjadi pusat komando GTM yang selalu diperbarui dengan ClickUp Brain MAX Ubah pembaruan tugas menjadi ringkasan GTM yang dapat dibagikan dengan ClickUp Brain MAX Setelah tim Anda mengubah poin-poin penting rapat menjadi ClickUp Tasks, tantangan berikutnya adalah tetap sejalan saat prioritas berubah. ClickUp Brain MAX membantu Anda menjaga eksekusi tetap terhubung dengan konteks asli tanpa harus mengejar pembaruan di berbagai alat. Catat kemajuan lebih cepat dengan Talk to Text : Setelah panggilan atau rapat internal, berikan pembaruan singkat, seperti, “Hambatan, langkah selanjutnya, penanggung jawab, tanggal jatuh tempo.” ClickUp Brain MAX mengubahnya menjadi pembaruan tugas yang rapi, sehingga tim Anda tetap menjaga momentum tanpa perlu mengetik catatan panjang. Setelah panggilan atau rapat internal, berikan pembaruan singkat, seperti, “Hambatan, langkah selanjutnya, penanggung jawab, tanggal jatuh tempo.” ClickUp Brain MAX mengubahnya menjadi pembaruan tugas yang rapi, sehingga tim Anda tetap menjaga momentum tanpa perlu mengetik catatan panjang.

Ajukan pertanyaan di seluruh alur tugas Anda: Tanyakan ClickUp Brain MAX dengan prompt seperti “Tugas apa yang berisiko minggu ini dan mengapa?” atau “Ringkas semua item terbuka yang terkait dengan narasi peluncuran.” Ini membantu Anda mendapatkan kejelasan real-time tanpa perlu memeriksa setiap daftar.

Temukan alasan di balik suatu tugas dengan Pencarian Perusahaan ClickUp : Ketika seseorang bertanya, “Mengapa kita melakukan ini?” gunakan Pencarian Perusahaan ClickUp untuk menemukan keputusan asli, catatan rapat, atau dokumen yang menjadi dasar tugas tersebut. Hal ini membuat tinjauan lebih cepat dan melindungi percakapan profesional dari spekulasi. Ketika seseorang bertanya, “Mengapa kita melakukan ini?” gunakan Pencarian Perusahaan ClickUp untuk menemukan keputusan asli, catatan rapat, atau dokumen yang menjadi dasar tugas tersebut. Hal ini membuat tinjauan lebih cepat dan melindungi percakapan profesional dari spekulasi.

Pilih model yang tepat sesuai dengan output yang Anda butuhkan: Ganti model sesuai dengan tugas yang dilakukan. Gunakan satu model untuk ringkasan status yang jelas, satu untuk analisis yang lebih mendalam, dan satu untuk menyunting pembaruan untuk pemangku kepentingan, sehingga setiap pembaruan tugas menjadi ringkasan GTM yang dapat dibagikan.

Fitur terbaik ClickUp

Catat permintaan kampanye, masukan penelitian, dan umpan balik pemangku kepentingan menggunakan ClickUp Forms , lalu ubah pengajuan menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti daripada menyalin-tempel detail di berbagai alat.

Visualisasikan posisi, pesan, dan rencana peluncuran secara visual di ClickUp Whiteboards , lalu ubah ide menjadi tugas dan dokumen, sehingga perencanaan tidak terjebak dalam mode brainstorming.

Otomatiskan pengiriman ringkasan dan tindak lanjut pasca panggilan dengan ClickUp Automations , termasuk AI Automation Builder yang dapat menghasilkan pemicu dan tindakan dari permintaan sederhana.

Percepat proses tinjauan kreatif dan aset dengan ClickUp Proofing , di mana Anda dapat menandai gambar, video, dan PDF, serta menugaskan komentar langsung pada file.

Batasan ClickUp

Harapkan kurva pembelajaran di awal karena platform ini kaya akan fitur.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7 / 5 (10.500+ ulasan)

Capterra: 4.6 / 5 (4.600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang ClickUp

Seorang pengulas G2 berbagi:

“Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah fleksibilitasnya dan beragam fitur yang memungkinkan kami mengelola tugas, proyek, dan dokumentasi dalam satu tempat. Mudah untuk memulai, sangat dapat disesuaikan, terintegrasi dengan baik dengan alat lain, dan merupakan sesuatu yang kami gunakan setiap hari untuk menjaga tim tetap selaras dan produktif.”

“Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah fleksibilitasnya dan beragam fitur yang memungkinkan kami mengelola tugas, proyek, dan dokumentasi dalam satu tempat. Mudah untuk memulai, sangat dapat disesuaikan, terintegrasi dengan baik dengan alat lain, dan merupakan sesuatu yang kami gunakan setiap hari untuk menjaga tim tetap selaras dan produktif.”

2. Notion AI (Terbaik untuk mengubah penelitian yang tersebar menjadi pusat konten terstruktur)

Melalui Notion AI

Jika masalah terbesar tim Anda adalah “kami memiliki catatan AI, tapi tidak ada yang bisa menemukannya nanti,” Notion AI adalah pilihan yang praktis.

Alur kerja Catatan Rapat AI-nya merekam rapat dan menghasilkan ringkasan segera setelah panggilan berakhir. Ia juga menyimpan transkrip, keputusan, dan tindakan yang harus dilakukan di ruang kerja Anda sehingga tetap menjadi catatan yang dapat dicari, bukan catatan yang tersebar.

Bagi tim pemasaran dan riset, hal ini berguna saat Anda mengumpulkan informasi dari wawancara pemangku kepentingan, panggilan pelanggan, dan sinkronisasi internal. Anda dapat menyimpan potongan riset, poin pembicaraan, dan draf di samping materi sumber dan menggunakannya kembali di berbagai brief.

Fitur terbaik Notion AI

Ringkas halaman panjang dan ubah catatan AI yang kasar menjadi poin-poin penting yang jelas.

Buat dan sunting konten pemasaran langsung di dalam dokumen dan wiki.

Isi otomatis basis data dan ekstrak bidang terstruktur dari teks tidak terstruktur.

Jawab pertanyaan menggunakan konteks dari ruang kerja Notion Anda.

Terjemahkan dan sesuaikan nada untuk tim global saat diperlukan.

Batasan Notion AI

Menghabiskan waktu untuk pengaturan dan tata kelola karena tingkat kustomisasi yang tinggi dapat memperlambat tim.

Mengalami perlambatan kinerja di ruang kerja yang lebih besar dan basis data yang berat.

Terbatas pada rencana Gratis, seperti batas unggah file yang lebih kecil.

Harga Notion AI

Gratis

Plus: $12/bulan per pengguna

Bisnis: $24/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Notion AI

G2: 4.6/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Notion AI

Seorang pengguna Reddit mengatakan:

“Saya pikir alat AI Notion layak untuk dieksplorasi dan benar-benar diadopsi untuk sementara waktu untuk melihat apakah mungkin bermanfaat bagi Anda.”

“Saya pikir alat AI Notion layak untuk dieksplorasi dan benar-benar diadopsi untuk sementara waktu untuk melihat apakah mungkin bermanfaat bagi Anda.”

3. Airtable AI (Terbaik untuk mengubah masukan penelitian menjadi dataset terstruktur dan alur kerja GTM yang dapat diulang)

Melalui Airtable AI

Airtable AI sangat berguna jika tim Anda sudah menggunakan data terstruktur: pelacak peluncuran, matriks pesaing, kalender kampanye, dan repositori penelitian.

Alih-alih memperlakukan AI sebagai jendela obrolan terpisah, Airtable mengintegrasikan AI ke dalam sistem yang sudah Anda gunakan. Anda dapat menggunakan Airtable AI untuk menghasilkan atau menganalisis konten di bidang-bidang tertentu dan menstandarkan masukan yang berantakan sehingga pelaporan tetap konsisten.

Yang membedakannya untuk tim GTM adalah pembentukan alur kerja. Airtable’s Omni dirancang sebagai pembuat alur kerja berbasis percakapan yang dapat membantu Anda membuat tabel dan otomatisasi dengan menjelaskan apa yang Anda butuhkan. Ini sangat berguna saat Anda mencoba menskalakan alur kerja konten dan riset yang dapat diulang di seluruh rencana tim.

Fitur terbaik Airtable AI

Ringkas teks dan ekstrak wawasan dari masukan penelitian di dalam Airtable.

Gunakan bidang AI untuk menjalankan output AI berbasis teks yang konsisten di dalam alur kerja.

Bangun aplikasi dan alur kerja yang didukung AI menggunakan kemampuan AI Airtable.

Standarkan penandaan dan analisis umpan balik untuk tim GTM dan konten.

Batasan AI Airtable

Membutuhkan waktu untuk merancang struktur dasar yang tepat sebelum alur kerja terasa lancar.

Biaya meningkat seiring pertumbuhan tim Anda dan semakin banyak editor yang memerlukan akses.

Akan menghadapi kurva pembelajaran jika tim Anda terbiasa menggunakan dokumen sederhana daripada basis data.

Harga Airtable AI

Gratis

Tim: $24/bulan per pengguna

Bisnis: $54/bulan per pengguna

Skala Perusahaan: Harga kustom

Peringkat dan ulasan AI Airtable

G2: 4.5/5 (3.100+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (2.200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Airtable AI

Seorang pengulas Capterra mengatakan :

“Airtable adalah alat yang sangat berharga untuk mengorganisir data, mengelola produk, dan mengoptimalkan alur kerja di berbagai industri dan kasus penggunaan. Alat ini memanfaatkan fitur kolaborasi, kemampuan integrasi, otomatisasi, aksesibilitas mobile, serta komunitas dan sumber daya yang mendukung.”

“Airtable adalah alat yang sangat berharga untuk mengorganisir data, mengelola produk, dan mengoptimalkan alur kerja di berbagai industri dan kasus penggunaan. Alat ini memanfaatkan fitur kolaborasi, kemampuan integrasi, otomatisasi, aksesibilitas mobile, serta komunitas dan sumber daya yang mendukung.”

4. Claude 3. 5 Sonnet (Terbaik untuk menyintesis penelitian panjang menjadi wawasan GTM yang jelas)

Claude 3.5 Sonnet adalah pilihan yang kuat saat Anda menghadapi masukan yang panjang dan rumit dan membutuhkan pemikiran yang jelas. Bagi pemasar produk dan analis, hal ini sering berarti menggabungkan transkrip wawancara, dokumen produk, dan riset pasar menjadi satu narasi dengan klaim yang jelas dan detail pendukung.

Anthropic menempatkan Claude 3.5 Sonnet sebagai model yang kuat dalam penalaran visual, termasuk menginterpretasikan grafik dan diagram serta mengekstrak teks dari gambar yang tidak sempurna. Hal ini berguna saat laporan tiba dalam bentuk tangkapan layar atau PDF.

Namun, Claude bukanlah asisten rapat AI dalam arti "bergabung dengan Google Meet Anda". Ia lebih cocok sebagai lapisan analisis yang Anda gunakan setelah panggilan, terutama saat Anda membutuhkan prompt yang sadar konteks dan penalaran yang lebih terencana di jendela konteks yang luas.

Claude 3.5 Sonnet fitur terbaik

Ringkas masukan penelitian yang panjang dan ubah catatan mentah menjadi poin-poin ringkasan yang siap direview.

Tangani jendela konteks besar untuk sintesis di seluruh dokumen sumber yang berbeda.

Dukung analisis terstruktur untuk alur kerja seperti ringkasan kompetitif dan pengujian pesan.

Sediakan akses API dengan harga berbasis token yang dipublikasikan untuk perencanaan penggunaan yang dapat diprediksi.

Batasan Claude 3.5 Sonnet

Anda perlu menyediakan transkrip atau catatan sendiri karena ini bukan perekam rapat.

Mencapai batas penggunaan pada paket yang lebih ringan saat Anda menjalankan alur kerja penelitian yang sering dan intensif.

Terkadang terasa hati-hati atau bertele-tele, berdasarkan ulasan pengguna.

Claude 3.5 Sonnet pricing

Gratis

Pro: $20/bulan per pengguna

Max: Mulai dari $100/bulan per pengguna

Tim: $25 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Claude 3.5: Ulasan dan penilaian Sonnet

G2: 4. 4/5 (90 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Claude 3.5 Sonnet

Seorang pengguna Reddit mengatakan:

“Claude 3.5 Sonnet telah mengesankan saya dengan kemampuan pemrogramannya yang luar biasa, ringkasan yang akurat, dan gaya komunikasi yang alami.”

“Claude 3.5 Sonnet telah mengesankan saya dengan kemampuan pemrogramannya yang luar biasa, ringkasan yang akurat, dan gaya komunikasi yang alami.”

📮ClickUp Insight: 37% pekerja mengirim catatan tindak lanjut atau notulen rapat untuk melacak tindakan yang perlu dilakukan, tetapi 36% masih mengandalkan metode lain yang terfragmentasi. Tanpa sistem terpadu untuk mencatat keputusan, wawasan penting yang Anda butuhkan mungkin tersembunyi di obrolan, email, atau spreadsheet. ClickUp memungkinkan Anda untuk secara instan mengubah percakapan menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti di seluruh tugas, obrolan, dan dokumen Anda, memastikan tidak ada yang terlewatkan.

5. ChatGPT (GPT-5.1) (Terbaik untuk draf cepat, sintesis, dan ringkasan siap keputusan dari masukan yang berantakan)

ChatGPT adalah pilihan serba bisa untuk pekerjaan GTM: iterasi pesan, perbandingan kompetitor, FAQ peluncuran, pertanyaan tindak lanjut, dan penulisan ulang yang sesuai dengan nada.

OpenAI menempatkan GPT-5.1 sebagai model andalan dengan kemampuan penalaran yang dapat disesuaikan, yang sesuai dengan cara tim pemasaran bekerja: terkadang Anda membutuhkan opsi cepat, dan di lain waktu Anda membutuhkan kerangka kerja yang lebih teliti dengan logika yang lebih kuat.

Alat ini juga sering digunakan untuk persiapan wawancara. Baik Anda seorang manajer yang membimbing calon karyawan atau calon karyawan yang melakukan wawancara simulasi, Anda dapat berlatih untuk pertanyaan perilaku, wawancara teknis, tes pemrograman, atau bahkan prompt kasus ilmu data.

Fitur terbaik ChatGPT

Ringkas transkrip panjang dan ubah catatan yang tersebar menjadi poin-poin penting yang jelas.

Buat kerangka pesan, ringkasan peluncuran, dan narasi yang siap untuk pemangku kepentingan.

Buat daftar pertanyaan untuk panggilan riset dan pertajam pertanyaan tindak lanjut.

Ubah teks untuk nada, kejelasan, dan variasi regional di berbagai bahasa.

Buat output terstruktur seperti FAQ, battlecards, dan perbandingan kompetitif.

Batasan ChatGPT

Membutuhkan prompt yang kuat dan masukan sumber yang bersih untuk menjaga kualitas jawaban.

Terkadang menghasilkan kesalahan yang tidak akurat, jadi Anda masih memerlukan tinjauan manusia dan verifikasi fakta.

Proses Anda terasa kurang terintegrasi jika bergantung pada asisten rapat yang secara otomatis menangkap konteks dalam alur kerja Anda.

Harga ChatGPT

Gratis

Plus : $20 per bulan per pengguna

Pro : $200/bulan per pengguna

Bisnis : $30/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat ChatGPT

G2: 4.6/5 (300+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang ChatGPT

Seorang pengguna Reddit mengatakan:

“Saya akan memilih GPT 5.1 Pro karena sangat bagus… Saya menggunakan 5.1 Pro di beberapa tab secara terus-menerus, juga 5.1 Pro untuk tugas lain secara paralel dan belum pernah mencapai batas sekali pun.”

“Saya akan memilih GPT 5.1 Pro karena sangat bagus… Saya menggunakan 5.1 Pro di beberapa tab secara terus-menerus, juga 5.1 Pro untuk tugas lain secara paralel dan belum pernah mencapai batas sekali pun.”

🤔 Tahukah Anda: Rapat malam hari meningkat 16% secara tahunan, dan 30% rapat kini mencakup zona waktu yang berbeda. Jika riset dan catatan Anda tersebar di berbagai alat, konteksnya cepat hilang.

6. Jasper (Terbaik untuk konten pemasaran yang konsisten dengan merek dan tetap konsisten di seluruh kampanye)

Jasper dirancang untuk mengatasi masalah pemasaran yang umum: Anda membutuhkan banyak konten, dan setiap konten harus konsisten dengan suara merek Anda. Posisi Jasper sangat berfokus pada Kontrol Suara Merek dan pesan yang disesuaikan dengan audiens, sehingga tim dapat menghasilkan aset kampanye tanpa setiap draf berubah menjadi nada yang berbeda.

Bagi tim GTM, hal ini berguna saat Anda membuat variasi konten di berbagai saluran (email, halaman arahan, iklan berbayar, media sosial) dan ingin konsistensi serta kecepatan.

Jasper juga mengintegrasikan platformnya dengan alur kerja pemasaran dan agen, yang cocok untuk tim yang berusaha menstandarkan produksi konten yang dapat diulang, bukan hanya menghasilkan konten sekali pakai.

Fitur terbaik Jasper

Buat draf pemasaran untuk iklan, halaman arahan, dan email dari masukan awal.

Jaga konsistensi suara menggunakan pengaturan merek dan gaya.

Tulis ulang teks untuk kejelasan, nada, dan fokus konversi.

Dukung alur kerja kolaborasi untuk tinjauan dan persetujuan.

Batasan Jasper

Terasa mahal dibandingkan dengan alat AI umum untuk tim kecil.

Membutuhkan tata kelola untuk memastikan konsistensi hasil di antara banyak pengguna.

Masih memerlukan tinjauan manusia untuk klaim faktual dan nuansa positioning.

Harga Jasper

Pro: $69 per bulan per pengguna

Bisnis: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Jasper

G2: 4.7/5 (1.200+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (1.800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Jasper

Seorang pengulas Capterra mengatakan:

“Anda dapat menggunakan Jasper untuk brainstorming, merumuskan ulang ide, mengorganisir pikiran, dan menulis jauh lebih cepat daripada jika memulai dari nol. Secara keseluruhan, hal ini telah memperkenalkan efisiensi individu dan tim yang nyata, dan kami sangat puas dengan perbaikan terus-menerus yang dilakukan pada platform ini!”

“Anda dapat menggunakan Jasper untuk brainstorming, merumuskan ulang ide, mengorganisir pikiran, dan menulis jauh lebih cepat daripada jika memulai dari nol. Secara keseluruhan, hal ini telah memperkenalkan efisiensi individu dan tim yang nyata, dan kami sangat puas dengan perbaikan terus-menerus yang dilakukan pada platform ini!”

7. Surfer AI (Terbaik untuk analisis dan optimasi konten yang berfokus pada SEO)

Melalui Surfer AI

Jika tim Anda sering mempublikasikan konten, bagian tersulit biasanya adalah menulis sesuatu yang sesuai dengan niat pencarian, mencakup topik dengan baik, dan tidak melewatkan istilah yang diharapkan oleh Google. Surfer AI dirancang untuk alur kerja tersebut.

Anda mulai dengan kata kunci, dan Surfer AI menghasilkan draf berdasarkan panduan yang didorong oleh SERP, lalu Anda menyempurnakannya di dalam Surfer’s Content Editor sehingga halaman tetap selaras dengan rekomendasi on-page.

Bagi tim GTM dan pemasaran produk, Surfer AI bekerja paling baik ketika Anda sudah tahu apa yang ingin Anda publikasikan (halaman peluncuran, posting perbandingan, blog BOFU) dan Anda ingin lapisan SEO menjadi bagian dari proses penulisan, bukan langkah terpisah.

Fitur terbaik Surfer AI

Buat kerangka kerja menggunakan Outline Builder untuk perencanaan draf yang lebih cepat.

Optimalkan draf menggunakan pedoman konten yang terhubung dengan visibilitas pencarian Google dan AI.

Jaga konsistensi merek dengan templat dan opsi suara kustom.

Bekerja sama dengan tim Anda dalam satu platform dan terintegrasi dengan Google Docs.

Batasan Surfer AI

Membutuhkan pengaturan yang kuat dan pemahaman SEO yang baik untuk mendapatkan hasil yang konsisten pada skala besar.

Biayanya terasa mahal saat Anda beralih dari rencana gratis ke rencana berbayar untuk penggunaan yang lebih tinggi.

Menghasilkan output yang masih memerlukan tinjauan manusia, terutama ketika fakta dan referensi menjadi penting.

Harga Surfer AI

Discovery: $59/bulan per pengguna

Standard: $119/bulan untuk 3 pengguna

Pro: $219/bulan untuk 5 pengguna

Ketenangan Pikiran: $359/bulan untuk 10 pengguna

Enterprise: Mulai dari $999/bulan (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan peringkat Surfer AI

G2: 4.8/5 (530+ ulasan)

Capterra: 4.9/5 (420+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Surfer AI

Seorang pengulas Capterra mengatakan:

“Surfer adalah alat SEO holistik yang hebat… Surfer adalah alat andalan saya untuk optimasi entitas. Namun, selain optimasi entitas, alat riset kata kunci, pembuatan peta topik, dan auditnya juga sama kuatnya.”

“Surfer adalah alat SEO holistik yang hebat… Surfer adalah alat andalan saya untuk optimasi entitas. Namun, selain optimasi entitas, alat riset kata kunci, pembuatan peta topik, dan auditnya juga sama kuatnya.”

8. Writer.com (Terbaik untuk pengelolaan konten tingkat perusahaan dan output yang konsisten dengan merek)

Ketika beberapa tim memproduksi konten, risikonya dapat mencakup penggunaan terminologi yang salah dan pelanggaran kebijakan yang tidak disengaja yang merembes ke dalam aset yang berinteraksi dengan pelanggan.

Writer.com diposisikan sebagai platform AI perusahaan yang menempatkan tata kelola dan kontrol merek di pusat, termasuk profil merek dan suara, serta pengawasan tingkat admin untuk tim.

Writer juga mengandalkan "gunakan pengetahuan yang telah disetujui" sebagai cara untuk mengurangi jawaban yang dibuat-buat. Grafik Pengetahuan mereka mendukung generasi yang diperkuat oleh pengambilan data, sehingga tim dapat mendasarkan output pada sumber internal dan menjaga penulisan tetap selaras dengan apa yang telah disetujui oleh perusahaan.

Jika Anda peduli dengan privasi data, auditabilitas, dan pesan yang konsisten di seluruh platform konten besar, Writer dirancang untuk itu.

Fitur terbaik Writer.com

Pastikan konsistensi suara dan gaya merek agar konten tetap konsisten di seluruh tim.

Gunakan Knowledge Graph untuk menghasilkan output yang lebih akurat, meningkatkan traceability, dan mengurangi kesalahan.

Bangun alur kerja yang dapat diulang dengan agen dan panduan untuk tugas-tugas GTM yang umum.

Dukung keamanan perusahaan dan kontrol admin untuk adopsi yang terkelola.

Batasan Writer.com

Terasa berat untuk tim kecil yang hanya membutuhkan draf cepat.

Membutuhkan pekerjaan pengaturan untuk memastikan kontrol merek dan dasar pengetahuan yang tepat.

Bergantung pada masukan internal Anda untuk menjaga kualitas jawaban yang kuat.

Harga Writer.com

Starter: Uji Coba Gratis; Harga Sesuai Pesanan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Writer.com

G2: 4. 3/5 (100+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Writer.com

Seorang pengulas G2 mengatakan:

“Saya menghargai bagaimana Writer.com memastikan bahwa semua konten tertulis kami tetap konsisten dengan suara merek kami. …platform ini juga memudahkan tim untuk berkolaborasi dan mengelola alur kerja, yang membantu semua orang tetap selaras dan produktif.”

“Saya menghargai bagaimana Writer.com memastikan bahwa semua konten tertulis kami tetap konsisten dengan suara merek kami. …platform ini juga memudahkan tim untuk berkolaborasi dan mengelola alur kerja, yang membantu semua orang tetap selaras dan produktif.”

9. Copy. ai (Terbaik untuk mengubah alur kerja GTM menjadi output riset-ke-konten yang dapat diulang)

Jika strategi GTM Anda bergantung pada kecepatan dan relevansi, Anda sudah tahu rutinitasnya: riset akun, pengecekan kontak, pesan pertama, email tindak lanjut, lalu mengulanginya lagi untuk segmen berikutnya.

Copy. ai memposisikan dirinya sebagai platform AI GTM, dengan kasus penggunaan seperti “Prospecting Cockpit” yang berfokus pada intelijen akun dan penyusunan pendekatan yang spesifik untuk akun tersebut.

Copy. ai juga dapat mengekstrak wawasan dari transkrip penjualan untuk bimbingan penjualan dan panduan gaya peramalan. Meskipun tidak memberikan petunjuk langsung selama panggilan, platform ini lebih unggul dalam mengubah percakapan tersebut menjadi hasil penjualan nyata dan proses tim yang terorganisir.

Fitur terbaik Copy. ai

Bangun alur kerja GTM yang dapat diulang untuk ringkasan, ringkasan singkat, dan variasi konten.

Ubah catatan tidak terstruktur menjadi output terstruktur yang lebih mudah untuk ditinjau.

Dukung alur kerja pemasaran dan penjualan yang bergantung pada poin pembicaraan yang konsisten.

Kurangi pekerjaan ulang dengan menjaga hasil kerja tetap terorganisir di dalam alur kerja, bukan tersebar dalam draf-draf.

Batasan Copy. ai

Membutuhkan waktu untuk pengaturan agar alur kerja sesuai dengan proses tim Anda.

Bergantung pada kualitas sumber Anda, jadi Anda masih perlu melakukan pemeriksaan akurasi cepat.

Biaya menjadi lebih mahal saat Anda beralih dari rencana gratis ke rencana berbayar untuk tim yang lebih besar.

Harga Copy. ai

Chat: $29/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Copy. ai

G2: 4.7/5 (180+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (60+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Copy. ai

Seorang pengulas Capterra mengatakan:

“… Copy. AI mendukung berbagai jenis konten, mulai dari salinan penjualan hingga posting blog dan salinan iklan digital, sehingga Anda selalu dapat membuat jenis konten yang dibutuhkan audiens Anda, apa pun jenisnya. 3. Integrasi Mudah dengan Alur Kerja yang Ada…”

“… Copy. AI mendukung berbagai jenis konten, mulai dari salinan penjualan hingga posting blog dan salinan iklan digital, sehingga Anda selalu dapat membuat jenis konten yang dibutuhkan audiens Anda, apa pun jenisnya. 3. Integrasi Mudah dengan Alur Kerja yang Ada…”

🤔 Tahukah Anda: Waktu rapat mingguan melonjak 252% sejak Februari 2020 untuk pengguna Microsoft Teams rata-rata, dan jumlah rapat mingguan juga meningkat 153%. Itulah mengapa "kejelasan pasca-rapat" sama pentingnya dengan rapat itu sendiri.

10. Perplexity AI (Terbaik untuk penelitian dengan kutipan yang dapat Anda gunakan dalam pekerjaan GTM)

Melalui Perplexity

Bagi pemasar produk dan analis riset, "jawaban cepat" hanya berguna jika Anda dapat menunjukkan asal-usulnya.

Keunggulan utama Perplexity adalah penelitian yang dapat diverifikasi: ia memberikan jawaban dengan kutipan, ditambah pertanyaan lanjutan yang cerdas sehingga Anda dapat melanjutkan analisis tanpa harus memulai dari awal. Hal ini menjadikannya pilihan yang tepat untuk penelitian kompetitif, pekerjaan positioning, dan brief konten yang memerlukan sumber referensi.

Perplexity juga mendukung kolaborasi melalui Spaces, yang memungkinkan tim mengorganisir pencarian dan thread berdasarkan proyek sehingga penelitian tidak tersebar di berbagai alat.

Alat ini dapat mencari di seluruh web dan file internal dengan kontrol izin, yang berguna saat penelitian Anda perlu mencakup sumber publik dan dokumen perusahaan.

Fitur terbaik Perplexity AI

Berikan jawaban dengan kutipan untuk verifikasi penelitian yang lebih cepat.

Cari di web secara real-time agar ringkasan Anda tetap up-to-date.

Hasilkan output yang bersih dan terformat dengan baik yang dapat Anda gunakan kembali dalam presentasi dan proposal.

Dukung pertanyaan tindak lanjut mendalam tanpa perlu memulai ulang percakapan.

Batasan Perplexity AI

Membutuhkan asisten rapat terpisah jika Anda ingin penangkapan otomatis selama rapat.

Masih memerlukan pengecekan sumber cepat saat kutipan tipis atau tidak sesuai dengan klaim.

Biaya akan meningkat saat Anda beralih dari rencana gratis ke rencana berbayar untuk penggunaan riset yang lebih intensif.

Harga Perplexity AI

Gratis

Pro: $20/bulan per pengguna

Enterprise Pro : $40 per bulan per pengguna

Enterprise Max: $325 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Perplexity AI

G2: 4.5/5 (120+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Perplexity AI

Seorang pengulas G2 mengatakan:

“Sumbernya dapat diandalkan, dan informasinya akurat. Saya menggunakannya [Perplexity. AI] untuk pemasaran konten setiap hari. Sangat membantu dalam banyak hal. Menulis blog dan artikel, salinan dan kontennya mudah.”

“Sumbernya dapat diandalkan, dan informasinya akurat. Saya menggunakannya [Perplexity. AI] untuk pemasaran konten setiap hari. Sangat membantu dalam banyak hal. Menulis blog dan artikel, salinan dan kontennya mudah.”

Jika Anda masih membandingkan opsi di luar alternatif utama Cluely, ketiga alat ini dapat menutupi celah umum setelah percakapan langsung berakhir.

Mereka berguna saat Anda membutuhkan catatan AI yang lebih rapi, pengingatan yang lebih cepat, atau latihan yang lebih terstruktur untuk wawancara kerja.

fireflies.ai : Asisten rapat AI yang merekam rapat Anda dan mengubahnya menjadi transkrip yang dapat dicari, ringkasan, dan tindakan yang harus dilakukan. Ini berfungsi di platform video seperti Google Meet, termasuk opsi ekstensi Chrome yang dapat merekam dan meringkas tanpa menambahkan bot ke dalam rapat.

Otter.ai : Asisten rapat yang merekam transkripsi real-time dan membuat catatan rapat terstruktur yang dapat Anda baca dengan cepat. Ia dapat secara otomatis bergabung dalam rapat di Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meet, yang sangat berguna jika panggilan Anda berlangsung di berbagai platform setiap minggunya.

Final Round AI : Dirancang untuk simulasi wawancara AI dan latihan wawancara terstruktur, sehingga Anda dapat berlatih jawaban dan meningkatkan kualitas jawaban sebelum putaran wawancara yang krusial. Ini sangat berguna jika Anda ingin latihan yang terasa lebih mirip dengan panggilan video nyata, dan jika Anda sedang mempersiapkan diri untuk wawancara coding sebagai bagian dari proses wawancara Anda.

ClickUp Menyediakan Bukti Transaksi (dan Alur Kerja)

Memilih di antara alternatif Cluely bukan hanya tentang mendapatkan jawaban real-time dalam percakapan langsung melalui asisten wawancara AI. Jika Anda membeli untuk tim penjualan, produktivitas tim dan bimbingan real-time sama pentingnya dengan kualitas catatan.

Bagi tim pemasaran dan GTM, Anda sebaiknya memilih alat yang menawarkan wawasan real-time untuk rapat umum yang lebih dari sekadar prompt gaya wawancara.

Cari alat yang menyediakan dukungan end-to-end untuk alur kerja Anda di berbagai platform. Alat ideal juga harus mencakup catatan yang dapat dicari, saran real-time yang didukung AI, dan umpan balik real-time yang diperkuat AI.

ClickUp menonjol saat Anda membutuhkan satu ruang kerja terintegrasi dan asisten AI untuk menghubungkan wawasan AI, dokumen, kolaborasi, dan pengiriman. Anda dapat:

Ringkas rapat dengan ClickUp Brain

Dokumentasikan pemikiran Anda di ClickUp Docs

Temukan bukti dengan cepat menggunakan ClickUp Enterprise Search

Otomatiskan tindak lanjut yang dapat diulang dengan ClickUp Agents

Dapatkan dukungan multibahasa dan fitur pencatatan catatan yang ditingkatkan dengan AI.

Mencari alternatif Cluely yang andal? Daftar sekarang di ClickUp.