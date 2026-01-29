10 Alternatif Terbaik Meegle untuk Tim Agile dan Alur Kerja Visual [tahun]

Proyek modern memiliki banyak hal yang harus diurus. Anda harus mengelola berbagai pemangku kepentingan, prioritas yang terus berubah, dan pembaruan yang tak henti-hentinya—dan entah bagaimana, semua orang tetap menginginkan visibilitas real-time. (Wajar.) Masalahnya, spreadsheet dan thread email tidak pernah dirancang untuk koordinasi semacam itu, jadi segalanya menjadi rumit dengan cepat.

Alat seperti Meegle menawarkan alur kerja terstruktur, pemetaan proyek visual, dan kontrol yang lebih besar atas pelaksanaan. Namun, mungkin tidak cocok untuk semua orang.

Jika Anda mencari alternatif Meegle dengan fitur yang lebih canggih, kami siap membantu. Dalam artikel ini, kami akan membahas alternatif manajemen proyek terbaik untuk Meegle yang pasti layak dicoba.

Mengapa Memilih Alternatif Meegle?

Meegle adalah aplikasi perangkat lunak manajemen proyek visual yang andal, terutama untuk tim yang mengutamakan eksekusi terstruktur. Namun, seiring dengan pertumbuhan tim produk dan alur kerja yang semakin dinamis, beberapa keterbatasan mulai muncul.

Inilah alasan mengapa Anda mungkin ingin menjelajahi alternatif Meegle:

❌ Alur kerja visual berbasis node Meegle tidak cocok untuk semua orang. Meskipun dapat sangat powerful, beberapa tim merasa alur kerja ini terlalu kaku—terutama jika mereka terbiasa dengan setup yang lebih familiar seperti papan, daftar, atau tampilan tugas sederhana. Dan jika Anda bekerja dengan beberapa kelompok pemangku kepentingan, membangun alur kerja yang terasa intuitif untuk semua orang bisa memakan waktu.

❌ Meskipun Meegle menawarkan integrasi, alat manajemen proyek lain seringkali memiliki ekosistem plug-and-play yang lebih besar dan pasar aplikasi. Hal ini biasanya berarti pengaturan yang lebih cepat dan konektivitas yang lebih lancar—terutama jika Anda mengandalkan alat BI atau tumpukan aplikasi yang luas.

❌ Terakhir, kemampuan AI Meegle masih relatif dasar. Misalnya, jika tim Anda mengutamakan wawasan AI terintegrasi dan ekosistem yang dapat diperluas, menjelajahi alternatif dapat memberikan nilai jangka panjang yang lebih baik.

👀 Tahukah Anda? Penelitian neurosains menunjukkan bahwa otak memproses informasi visual jauh lebih cepat daripada teks yang padat. Misalnya, konten visual kreatif dapat memicu pengkodean memori hingga 74% lebih cepat daripada teks biasa. Inilah alasan utama mengapa manajemen proyek visual begitu efektif.

Alternatif Meegle Sekilas

Mari kita lihat sekilas alternatif Meegle terbaik.

Alat Fitur utama Terbaik untuk Harga* ClickUp Pengelolaan tugas dan proyek berbasis AI dengan lebih dari 15 tampilan kustom, otomatisasi alur kerja, dan kolaborasi real-time. Tim dari berbagai ukuran yang ingin mengelola proyek secara terpadu dan kolaboratif dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi. Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Jira Papan Scrum & Kanban, perencanaan sprint, pelacakan masalah, manajemen tugas visual , dasbor Tim pengembangan perangkat lunak berukuran menengah hingga besar Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $9,05 per pengguna/bulan. Asana Ketergantungan tugas, garis waktu, tampilan beban kerja, otomatisasi berbasis aturan, dasbor pelaporan Tim lintas fungsi yang berfokus pada kejelasan dan koordinasi Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $13,49 per pengguna/bulan. Wrike Alur kerja kustom, tampilan multi, manajemen sumber daya, prediksi risiko AI, analisis real-time Tim perusahaan yang membutuhkan eksekusi proyek yang terstruktur Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $10 per pengguna/bulan Smartsheet Perencanaan berbasis grid, otomatisasi, dashboard portofolio, perencanaan sumber daya Tim yang menggunakan perencanaan bergaya spreadsheet Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $12 per pengguna/bulan Airtable Database relasional, tampilan multi, otomatisasi, templat Tim yang ingin membangun aplikasi dan alur kerja kustom Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $24 per pengguna/bulan Notion Dokumen + basis data, tampilan terhubung, templat, kolaborasi, Notion AI Tim yang berorientasi pada pengetahuan Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $12 per pengguna/bulan Monday. com Papan visual, otomatisasi, dasbor, integrasi, tampilan multi-layar Tim yang berkembang yang membutuhkan alur kerja yang sangat visual dan dapat disesuaikan. Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $14 per pengguna/bulan Linear Pelacakan masalah, perencanaan sprint, antarmuka pengguna berbasis keyboard. Tim produk dan teknik yang bergerak cepat Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $12 per pengguna/bulan Teamwork. com Pelacakan waktu, perencanaan beban kerja, akses klien, ketergantungan Tim yang berinteraksi langsung dengan klien, agensi, layanan profesional Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $13,99 per pengguna/bulan.

Alternatif Terbaik Meegle yang Dapat Digunakan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Sekarang, mari kita jelajahi masing-masing perangkat lunak manajemen proyek ini secara mendalam.

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen proyek terpadu dan alur kerja yang didukung AI)

Coba ClickUp secara gratis Satukan proyek, tugas, dokumen, dan komunikasi dalam Ruang Kerja AI Terintegrasi ClickUp.

ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia. Alih-alih memperlakukan AI sebagai add-on terpisah, platform ini mengintegrasikan AI langsung ke dalam tugas, dokumen, obrolan, dan alur kerja Anda, sehingga AI dapat beroperasi dengan konteks penuh.

Anda tidak perlu bergantung pada berbagai alat untuk kebutuhan kerja yang berbeda. Di dalam perangkat lunak manajemen proyek ClickUp, Anda dapat menjadwalkan pertemuan, membuat dasbor kerja yang diperbarui secara real-time, melihat bagaimana tugas terkait memengaruhi pengiriman, membuat basis pengetahuan, dan menggunakan lebih dari 15 Tampilan Kustom untuk memvisualisasikan pekerjaan dari sudut pandang yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.

Gunakan lebih dari 15 tampilan di ClickUp untuk menyesuaikan alur kerja Anda sesuai kebutuhan.

Untuk mengurangi penggunaan alat yang berlebihan, ClickUp terintegrasi dengan lebih dari 1000 aplikasi, termasuk Slack, Zoom, Google Workspace, GitHub, Outlook, Figma, Notion, dan banyak lagi. Jadi, daripada menghabiskan waktu berjam-jam berpindah antar alat dan membangun kembali konteks, ClickUp Integrations memungkinkan Anda bekerja dari satu ruang kerja terpadu.

Hubungkan dengan lebih dari 1000+ alat menggunakan ClickUp

Inilah yang membuat ClickUp menjadi alternatif Meegle yang sempurna:

Perkuat perencanaan visual dan kolaborasi dengan Whiteboards

ClickUp Whiteboards menghubungkan pemikiran visual secara langsung dengan pelaksanaan proyek. Mereka berfungsi sebagai ruang brainstorming real-time dan interaktif yang terintegrasi secara erat dengan ruang kerja ClickUp Anda.

Dengan bentuk, catatan tempel, teks, gambar, dan elemen media lainnya, mudah untuk mencatat ide dan mengorganisirnya menjadi diagram atau alur yang bermakna. Tim dapat berkolaborasi secara langsung di papan yang sama, dengan semua perubahan dan aktivitas kursor terlihat secara real-time.

Buat diagram proses dan diagram alur di ClickUp Whiteboards

Visualisasikan ide atau alur kerja yang kompleks dengan Mind Maps

Berbeda dengan diagram statis, Mind Maps ClickUp terhubung langsung dengan tugas-tugas nyata, sehingga ide dapat diubah menjadi pekerjaan yang dapat dilaksanakan tanpa perlu mengulang apa pun. Node menjadi Tugas di ClickUp, dengan node anak untuk subtopik yang bercabang dari ide utama dan node saudara untuk ide paralel pada tingkat yang sama.

Anda dapat sepenuhnya menyesuaikan peta pikiran. Atur ulang dengan drag-and-drop untuk menyempurnakan struktur secara visual, beri kode warna pada node, terapkan petunjuk visual seperti warna dan indikator status, dan sesuaikan peta agar sesuai dengan alur kerja Anda.

Visualisasikan ide dan tugas dengan jelas menggunakan ClickUp Mind Maps

Dapatkan bantuan AI kontekstual untuk manajemen proyek dan pengetahuan.

ClickUp Brain bukanlah fitur tunggal. Ini adalah lapisan kontrol AI yang berada di atas seluruh ruang kerja dan alat terhubung Anda. Berfungsi sebagai asisten yang sadar konteks, ia dapat merangkum sesi brainstorming Anda di Whiteboards, mengubahnya menjadi dokumen proses terstruktur, dan membuat Tugas dan subtugas dengan pemilik, prioritas, dan tanggal jatuh tempo.

Selain itu, ClickUp Brain memahami bahwa pengetahuan proyek yang sebenarnya terdapat dalam tugas, komentar, obrolan, perubahan status, dan garis waktu Anda. Oleh karena itu, alih-alih hanya mengandalkan dokumen, ClickUp Brain memindai aktivitas tugas dan diskusi Anda untuk menampilkan pembaruan terbaru. Hal ini menjadikannya solusi ideal untuk tim yang mengelola proyek kompleks dengan informasi dinamis.

Dapatkan jawaban yang disesuaikan dengan konteks pekerjaan Anda dengan ClickUp Brain

Otomatiskan alur kerja dengan pengaturan tanpa kode yang didukung AI.

Dengan ClickUp Automations, Anda dapat mengatur pemicu dan kondisi untuk menjaga proses berjalan lancar tanpa usaha manual. Terdapat lebih dari 100 templat otomatisasi siap pakai untuk kebutuhan tim umum, seperti penugasan tugas otomatis, perubahan status, penambahan pengamat, pemindahan tugas antar daftar, dan banyak lagi.

Alternatifnya, Anda juga dapat membuat otomatisasi kustom. Jelaskan apa yang Anda inginkan dengan bahasa yang sederhana, dan AI ClickUp akan menghasilkan aturan otomatisasi yang berfungsi untuk Anda. Anda kemudian dapat menyesuaikan pemicu dan tindakan sebelum mempublikasikannya.

Otomatiskan serah terima, persetujuan, dan pembaruan dengan ClickUp Automations

🚀 Keunggulan ClickUp: ClickUp Super Agents adalah rekan kerja yang didukung AI yang melampaui sekadar saran sederhana atau pembuatan tugas. Mereka dirancang untuk beroperasi secara mandiri di ruang kerja Anda, menangani tugas-tugas kompleks dan multi-langkah dengan konteks, memori, dan kesadaran real-time terhadap proyek, tugas, dokumen, obrolan, dan jadwal Anda. Buat agen AI kustom dengan instruksi dan kepribadian yang sudah dikonfigurasi sebelumnya menggunakan ClickUp Super Agents.

Fitur terbaik ClickUp

Buat pusat pengetahuan dengan halaman bergaya wiki yang mendukung kolaborasi real-time dan format fleksibel di ClickUp Docs.

Beralih dari diskusi ke eksekusi lebih cepat dengan ClickUp Chat , ubah pesan menjadi tugas, dan ringkas percakapan untuk mengekstrak poin-poin penting.

Buat tampilan real-time yang disesuaikan dengan peran menggunakan AI Cards di ClickUp Dashboards untuk merangkum kemajuan pada tujuan, beban kerja, jadwal, dan metrik kinerja.

Batasan ClickUp

Pengaturan awal mungkin terasa membingungkan karena banyaknya fitur yang tersedia.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Berikut ini umpan balik dari pengguna G2:

Fleksibilitas ClickUp adalah keunggulan terbesar bagi kami. Kami telah menyesuaikan seluruh ruang kerja sesuai dengan alur kerja bisnis kami, bukan sebaliknya. Status kustom, bidang, otomatisasi, dan dasbor membantu kami menjalankan onboarding, kepatuhan, integrasi, dan pelacakan internal dengan lancar, dengan ketergantungan yang jauh lebih sedikit pada email dan tindak lanjut.

Fleksibilitas ClickUp adalah keunggulan terbesar bagi kami. Kami telah menyesuaikan seluruh ruang kerja sesuai dengan alur kerja bisnis kami, bukan sebaliknya. Status kustom, bidang, otomatisasi, dan dasbor membantu kami menjalankan onboarding, kepatuhan, integrasi, dan pelacakan internal dengan lancar, dengan ketergantungan yang jauh lebih sedikit pada email dan tindak lanjut.

🎥 Menyiapkan dashboard proyek Anda bisa terasa menakutkan. Mari kita sederhanakan untuk Anda. Tonton video ini untuk panduan langkah demi langkah:

2. Jira (Terbaik untuk pengembangan perangkat lunak Agile dan pelacakan masalah skala besar)

melalui Jira

Jira banyak digunakan dalam proyek pengembangan perangkat lunak di mana proses Agile telah terintegrasi secara mendalam. Untuk kerangka kerja Scrum atau Kanban, sistem ini dapat menangani alur kerja yang kompleks tanpa mengalami gangguan.

Dengan alat ini, tim dapat dengan mudah mengelola backlog, merencanakan sprint, dan melacak pekerjaan yang sedang berlangsung. Setiap tugas, bug, atau fitur dapat dibagi dengan kepemilikan yang jelas, prioritas, ketergantungan, dan pembaruan status yang membantu dalam pelacakan yang jelas.

Platform ini memungkinkan tim untuk menyesuaikan alur kerja agar sesuai dengan cara kerja sebenarnya dalam pengembangan, seperti menambahkan tahap tinjauan, pemeriksaan QA, atau persetujuan rilis. Selain itu, laporan Agile membantu tim mengidentifikasi hambatan dan dengan cepat memahami tren pengiriman.

Fitur terbaik Jira

Dapatkan grafik burnup/burndown, grafik kecepatan, diagram aliran kumulatif, dll., untuk pelaporan dan analisis.

Integrasikan dengan lebih dari 3.000 add-on dan integrasi, seperti Confluence, Bitbucket, GitHub, Slack, Teams, dan lainnya.

Atur aturan otomatisasi tanpa kode untuk mengalokasikan tugas secara otomatis, memperbarui status, mengirim notifikasi, atau memicu tindakan.

Batasan Jira

Beberapa pengguna telah mengeluhkan kinerja yang lambat, terutama saat ada terlalu banyak tiket atau bidang kustom.

Harga Jira

Gratis

Standard: Mulai dari $9,05 per pengguna/bulan

Premium: Mulai dari $18,30 per pengguna/bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Jira

G2: 4. 3/5 (5.900+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (15.200 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Jira?

Seorang pengguna Jira di Capterra mengatakan:

Alat ini memberikan visibilitas yang sangat baik terhadap status proyek, ketergantungan, dan prioritas, sehingga kolaborasi dan perencanaan menjadi jauh lebih efektif di antara tim.

Alat ini memberikan visibilitas yang sangat baik terhadap status proyek, ketergantungan, dan prioritas, sehingga kolaborasi dan perencanaan menjadi jauh lebih efektif di antara tim.

📮ClickUp Insight: 63% responden survei kami mengatakan mereka tidak secara konsisten mengakhiri hari dengan rencana yang jelas untuk besok. Tanpa visibilitas tentang apa yang bergerak, apa yang terhenti, atau apa yang ditambahkan, perencanaan ke depan dengan cepat berubah menjadi tebak-tebakan. Terjemahan? Perencanaan menjadi lebih mudah ketika dilakukan secara langsung bersama tugas-tugas aktif dan percakapan. Di ruang kerja AI terintegrasi seperti ClickUp, prioritas Anda sebenarnya terikat pada tugas-tugas tersebut. Misalnya, ClickUp Brain, asisten AI bawaan, dapat meninjau apa yang telah diselesaikan, apa yang terlambat, dan apa yang dihasilkan dari pertemuan, lalu menampilkan daftar singkat tentang apa yang perlu diperhatikan selanjutnya.

Mencari alat Kanban yang mirip dengan Jira untuk tim Anda? Lihat rekomendasi kami dalam video ini:

3. Asana (Terbaik untuk kepemilikan tugas yang jelas dan kolaborasi tim lintas fungsi)

melalui Asana

Di Asana, tim dapat beralih antara tampilan daftar, papan, garis waktu, kalender, dan dasbor, memungkinkan mereka melihat pekerjaan dalam format yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Fleksibilitas ini memudahkan untuk melacak kemajuan tanpa perlu mengulang pekerjaan di berbagai alat.

Untuk kolaborasi yang efektif, Anda dapat memanfaatkan fitur-fitur seperti komentar, mention, percakapan tingkat tugas, lampiran file, dan notifikasi real-time. Semua fitur ini memastikan diskusi tetap terhubung langsung dengan item pekerjaan.

Platform ini juga memungkinkan Anda membuat AI Teammates untuk penggunaan bersama. Beberapa anggota tim dapat memberikan tugas kepada mereka, mengajukan pertanyaan, dan meninjau hasil bersama. AI ini menggunakan konteks dari Asana Work Graph untuk mendapatkan wawasan tentang proyek, tugas, tujuan, dan sumber daya terkait Anda.

Fitur terbaik Asana

Gunakan dashboard proyek real-time dan tampilan beban kerja untuk menyeimbangkan kapasitas tim dan mengambil keputusan berdasarkan data.

Dukung pengambilan keputusan sumber daya yang lebih baik dan perencanaan jangka panjang dengan memvisualisasikan alokasi yang direncanakan selama beberapa minggu, bulan, atau periode yang lebih lama.

Tetapkan ketergantungan antara tugas dan gunakan indikator Jalur Kritis untuk menyoroti tugas yang tidak memiliki fleksibilitas penjadwalan.

Batasan Asana

Beberapa pengguna melaporkan bahwa membuat alur kerja dan otomatisasi kustom dapat memerlukan perencanaan dan pengaturan yang signifikan.

Harga Asana

Pribadi: Gratis

Starter: $13,49 per pengguna/bulan

Lanjutan: $30,49 per pengguna/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Asana

G2: 4.4/5 (12.800+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (13.450+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Asana?

Seorang pengguna di G2 berbagi:

Asana memudahkan Anda untuk mengorganisir tugas, proyek, dan tenggat waktu di satu tempat. Ini meningkatkan visibilitas tim sehingga semua orang tahu siapa yang bertanggung jawab atas apa. Pelacakan kemajuan dan tenggat waktu membantu tim tetap sejalan dan tepat waktu.

Asana memudahkan Anda untuk mengorganisir tugas, proyek, dan tenggat waktu di satu tempat. Ini meningkatkan visibilitas tim sehingga semua orang tahu siapa yang bertanggung jawab atas apa. Pelacakan kemajuan dan tenggat waktu membantu tim tetap sejalan dan tepat waktu.

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 1968, seorang ilmuwan 3M secara tidak sengaja menemukan lem lemah yang dapat digunakan ulang saat mencoba membuat lem super kuat—sebuah produk yang tidak ada yang tahu cara menggunakannya. Bertahun-tahun kemudian, ide tersebut berkembang menjadi sticky notes yang menjadi tulang punggung perencanaan visual. Pikirkanlah, bukankah setiap alat perencanaan visual modern masih terlihat seperti dinding penuh catatan tempel?

4. Wrike (Terbaik untuk manajemen kerja perusahaan)

melalui Wrike

Wrike adalah platform komprehensif yang dirancang untuk manajer proyek yang membutuhkan visibilitas dan pengendalian di seluruh proyek. Platform ini memberikan struktur pada rencana proyek yang paling kompleks sekalipun. Tugas, subtugas, ketergantungan, persetujuan, dan jadwal waktu saling terhubung dengan erat, sehingga memudahkan pengelolaan inisiatif jangka panjang dengan banyak pemangku kepentingan.

Dengan kemampuan AI canggih dan otomatisasi alur kerja, alat ini membantu menghemat waktu dan sumber daya dengan memprediksi risiko proyek, menghasilkan laporan komprehensif, dan memprioritaskan tugas secara otomatis.

Untuk kolaborasi real-time dan brainstorming, Anda dapat menggunakan Wrike Whiteboards dengan diagram, mind map, dan flowchart, dll. Pengguna eksternal dapat bergabung dalam sesi ini melalui tautan aman dengan izin yang dapat disesuaikan.

Fitur terbaik Wrike

Buat profil digital untuk hal-hal seperti peralatan, fasilitas, kendaraan, ruang laboratorium, alat, dll., untuk penjadwalan dan pelacakan aset yang efisien.

Buat tata letak tugas yang dapat digunakan ulang untuk membantu tim mengstandarkan dan mempercepat pembuatan tugas-tugas berulang atau rutin.

Sesuaikan cara data ditampilkan di dalam dashboard dengan opsi widget untuk tabel, indikator, diagram donat, grafik garis, peta pohon, diagram area, dan lainnya.

Batasan Wrike

Saat mengelola proyek yang sangat besar atau kompleks, Wrike kadang-kadang terasa sedikit lambat atau tidak responsif.

Harga Wrike

Gratis

Tim: $10 per pengguna/bulan

Bisnis: $25 per pengguna/bulan

Enterprise: Harga khusus

Pinnacle: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Wrike

G2: 4. 2/5 (4.450+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (2.850+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Wrike?

Sebuah ulasan positif di G2 berbunyi:

Dengan Wrike, saya dapat dengan mudah mengatur waktu saya dan melacak aktivitas yang telah diselesaikan serta yang masih tertunda. Alat ini memberikan visibilitas yang jelas tentang tenggat waktu dan hari yang tersisa hingga pengiriman berikutnya, yang sangat berharga untuk menjaga jadwal yang terstruktur.

Dengan Wrike, saya dapat dengan mudah mengatur waktu saya dan melacak aktivitas yang telah diselesaikan serta yang masih tertunda. Alat ini memberikan visibilitas yang jelas tentang tenggat waktu dan hari yang tersisa hingga pengiriman berikutnya, yang sangat berharga untuk menjaga jadwal yang terstruktur.

5. Smartsheet (Terbaik untuk perencanaan proyek dengan antarmuka bergaya spreadsheet)

melalui Smartsheet

Smartsheet adalah perangkat lunak manajemen tugas berbasis cloud yang sangat cocok untuk tim yang terbiasa bekerja dengan spreadsheet. Semua tugas dicatat sebagai baris, dan setiap baris mendukung ketergantungan, komentar, lampiran file, dan tampilan ringkasan.

Anda juga dapat menulis rumus kompleks (misalnya, INDEX/MATCH, SUMIF) langsung di sel, sama seperti di Excel. Nilai sel dapat menjadi input untuk alur kerja otomatisasi Smartsheet, seperti memicu peringatan, permintaan persetujuan, pengingat, pembaruan, atau tindakan otomatis lainnya saat kondisi berubah.

Alat ini juga dilengkapi dengan pembuat formulir bawaan yang kuat. Saat seseorang mengisi formulir, data akan terisi sebagai baris baru di lembar kerja, secara instan memicu otomatisasi yang telah Anda atur.

Fitur terbaik Smartsheet

Bangun proses apa pun dari grid kosong sambil tetap mendapatkan tampilan Gantt, Kanban, kalender, dan garis waktu.

Buat blueprint proyek dan buat ratusan proyek identik dengan struktur, pelaporan, dan dashboard yang sama.

Otomatiskan perpindahan data antara sistem perusahaan seperti Salesforce dan Jira untuk memastikan data proyek tetap sinkron dengan data bisnis.

Batasan Smartsheet

Membagikan konten kepada individu yang tidak memiliki lisensi dapat menjadi tantangan, membatasi aksesibilitas bagi pengguna yang tidak berlisensi.

Harga Smartsheet

Gratis

Pro: $12 per pengguna/bulan

Bisnis: $24 per pengguna/bulan

Enterprise: Harga khusus

Pengelolaan Proyek Lanjutan: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Smartsheet

G2: 4. 4/5 (21.300+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (3.450+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Smartsheet?

Sebuah ulasan di Capterra menyebutkan:

Salah satu fitur paling powerful dari Smartsheet adalah fitur penyorotan jalur kritisnya. Fitur ini memudahkan Anda untuk mendeteksi masalah sejak dini dan mencoba menyelesaikannya.

Salah satu fitur paling powerful dari Smartsheet adalah fitur penyorotan jalur kritisnya. Fitur ini memudahkan Anda untuk mendeteksi masalah sejak dini dan mencoba menyelesaikannya.

📚 Baca Lebih Lanjut: Alternatif dan Pesaing Terbaik Smartsheet untuk Manajemen Proyek

6. Airtable (Terbaik untuk membuat alur kerja kustom)

melalui Airtable

Pekerjaan di Airtable diorganisir ke dalam basis data, yang berisi semua tabel, catatan, dan bidang tertaut. Hal ini memudahkan untuk memetakan hubungan nyata antara data. Misalnya, Anda dapat menghubungkan umpan balik pelanggan dengan fitur produk, fitur dengan tenggat waktu, tenggat waktu dengan tonggak pencapaian, dan sebagainya, untuk menjaga semuanya terintegrasi dalam satu sistem yang terhubung.

Selain itu, pembaruan di satu tempat secara otomatis tercermin di semua tempat di mana data terhubung. Sehingga tim tidak perlu menduplikasi informasi atau mencocokkan beberapa spreadsheet, yang mengurangi kesalahan dan menghemat waktu.

Airtable mendukung berbagai tampilan, seperti grid, Kanban, dan Timeline, sehingga tim yang berbeda dapat memvisualisasikan data yang sama dengan cara yang paling sesuai dengan alur kerja mereka. Anda juga dapat memperkaya catatan dengan lampiran seperti gambar, video, dan file untuk memudahkan akses dokumentasi.

Fitur terbaik Airtable

Buat antarmuka pengguna yang disesuaikan di atas tabel backend untuk membantu pengguna non-teknis memahami dan menganalisis data.

Menjaga tim tetap selaras dan menghindari konflik versi dengan fitur pengeditan multi-pengguna, pembaruan real-time, komentar, tag/sebutan, dan notifikasi.

Jaga keamanan data dengan log audit, kontrol admin, single-sign-on, izin, dan kerangka kerja kepatuhan seperti SOC2.

Batasan Airtable

Setiap paket Airtable memiliki batasan maksimum jumlah catatan per basis data, sehingga biaya akan meningkat secara signifikan saat melacak jumlah data yang besar.

Harga Airtable

Gratis

Tim: $24 per pengguna/bulan

Bisnis: $54 per pengguna/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Airtable

G2: 4.6/5 (3.100+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (2.200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Airtable?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Airtable adalah platform yang menggabungkan kekuatan basis data dengan kemudahan penggunaan spreadsheet dalam satu platform. Platform ini sangat fleksibel dan mudah disesuaikan, sehingga Anda dapat dengan mudah membuat alur kerja, tampilan, dan otomatisasi tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam.

Airtable adalah platform yang menggabungkan kekuatan basis data dengan kemudahan penggunaan spreadsheet dalam satu platform. Platform ini sangat fleksibel dan mudah disesuaikan, sehingga Anda dapat dengan mudah membuat alur kerja, tampilan, dan otomatisasi tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam.

⚡ Arsip Template: Template Manajemen Proyek Gratis untuk Semua Jenis Proyek

7. Notion (Terbaik untuk membuat ruang kerja berbasis database)

melalui Notion

Notion paling cocok untuk tim yang kesulitan dengan pengetahuan yang terfragmentasi. Anda dapat dengan mudah membangun sumber kebenaran tunggal untuk spesifikasi produk, sistem desain, dokumen sprint, dan panduan tim, dengan konteks yang relevan selalu terhubung.

Untuk proyek dan tugas, Anda mendapatkan berbagai tampilan yang pada dasarnya adalah sudut pandang berbeda dari data yang sama. Garis waktu membantu dalam perencanaan dan pencapaian tonggak, sementara papan dan kalender mendukung pelaksanaan dan penjadwalan.

Alat ini juga dilengkapi dengan asisten AI bawaan. Anda dapat menggunakannya untuk merangkum dokumen panjang, membersihkan catatan yang berantakan, menyusun konten, atau dengan cepat mengambil jawaban dari halaman yang sudah ada, sehingga informasi selalu tersedia untuk digunakan.

Fitur terbaik Notion

Hubungkan tugas dengan proyek, orang, tujuan, lalu ringkas atau hitung metrik menggunakan bidang rollup.

Tingkatkan konsistensi antar tim dengan templat untuk metrik Agile , papan sprint, alur kerja CRM, rencana peluncuran produk, pelacak OKR, dan lainnya.

Tetapkan izin granular di tingkat halaman, basis data, dan ruang kerja untuk memberikan hak edit atau membatasi akses ke dokumen sensitif.

Batasan Notion

Karena ketergantungan tugas sebagian besar bersifat visual dan bukan fungsional, perencanaan timeline menjadi manual dan rentan untuk proyek-proyek kompleks yang saling bergantung.

Harga Notion

Gratis

Plus: $12 per pengguna/bulan

Bisnis: $24 per pengguna/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Notion

G2: 4.6/5 (8.950+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.650+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Yang paling saya sukai dari Notion untuk manajemen proyek adalah cara alaminya dalam mengintegrasikan semua elemen. Tugas, jadwal, dan dokumentasi berada dalam satu tempat, memudahkan Anda untuk tetap terorganisir, menjaga tim tetap fokus, dan mendorong proyek maju tanpa hambatan yang tidak perlu.

Yang paling saya sukai dari Notion untuk manajemen proyek adalah cara alaminya dalam mengintegrasikan semua elemen. Tugas, jadwal, dan dokumentasi berada dalam satu tempat, memudahkan Anda untuk tetap terorganisir, menjaga tim tetap fokus, dan mendorong proyek maju tanpa hambatan yang tidak perlu.

Tim Agile dirancang untuk bergerak cepat, beradaptasi dengan cepat, dan bekerja secara mandiri, tetapi tanpa visibilitas dan keselarasan yang kuat, fleksibilitas tersebut dapat dengan mudah berubah menjadi Work Sprawl.

Tonton video ini untuk mengetahui cara mengurangi perpindahan antar alat dan mengonsolidasikan pekerjaan ke dalam satu sistem visual di dalam ClickUp.

8. Monday.com (Terbaik untuk perencanaan proyek dan manajemen kerja kolaboratif)

Monday.com adalah alternatif Meegle yang andal untuk tim yang membutuhkan pandangan yang jelas dan terpadu tentang seluruh siklus hidup manajemen proyek mereka. Alat ini sangat berguna ketika melibatkan beberapa tim, dan pembaruan sering kali hilang dalam obrolan atau spreadsheet.

Struktur platform ini sengaja dirancang sederhana (papan > grup > item > subitem), sehingga bahkan alur kerja yang kompleks pun mudah diikuti. Misalnya, tim dapat melacak tahap proyek sebagai grup, tugas individu sebagai item, dan serah terima atau ketergantungan sebagai subitem, dengan pemilik, jadwal, dan status yang selalu terlihat.

Anda mendapatkan tampilan Gantt dan timeline bawaan untuk mengelola tim dan ketergantungan yang beragam. Selain itu, tampilan beban kerja dan portofolio membantu koordinasi antar tim untuk kebutuhan pelaporan yang kompleks.

Fitur terbaik Monday.com

Sesuaikan papan dengan puluhan jenis kolom dan bidang data.

Gunakan otomatisasi bawaan atau kustom untuk pemberitahuan, perubahan status, tindakan tenggat waktu, dan sebagainya.

Integrasikan dengan Outlook, GitHub, Slack, Zoom, Jira, dan alat lainnya untuk mengonsolidasikan pekerjaan tanpa mengulang usaha.

Batasan Monday.com

Beberapa otomatisasi lanjutan masih memerlukan pemrograman khusus atau layanan eksternal, terutama saat menangani dataset besar atau logika kondisional yang kompleks.

Harga Monday.com

Gratis

Standar: $14 per pengguna/bulan

Pro: $24 per pengguna/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Monday.com

G2: 4.7/5 (14.700+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (5.600+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Monday.com?

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

Saya menyukai kemampuan untuk membuat beberapa papan untuk berbagai hal. Saya dapat mengorganisir berbagai aspek pekerjaan saya melalui satu aplikasi saja. Sangat membantu juga untuk merencanakan hari-hari saya dan membantu memprioritaskan tugas-tugas.

Saya menyukai kemampuan untuk membuat beberapa papan untuk berbagai hal. Saya dapat mengorganisir berbagai aspek pekerjaan saya melalui satu aplikasi saja. Sangat membantu juga untuk merencanakan hari-hari saya dan membantu memprioritaskan tugas-tugas.

🚀 Keunggulan ClickUp: Ajukan pertanyaan dan dapatkan wawasan dari seluruh ruang kerja Anda, bahkan dari aplikasi terhubung, dengan ClickUp Brain MAX. Fitur ini menghasilkan ringkasan rapat harian, memperbarui secara otomatis dasbor visual dan papan sprint Anda, serta memberikan gambaran lengkap tentang ketergantungan dan artefak. Ini berarti tim Agile menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menelusuri riwayat diskusi dan lebih banyak waktu untuk fokus pada hal-hal penting di papan atau backlog.

9. Linear (Terbaik untuk manajemen masalah dan sprint yang cepat dan berorientasi pada pengembang)

melalui Linear

Linear adalah alat manajemen proyek Agile dan pelacakan masalah yang dirancang dengan fokus pada kebutuhan pengembang.

Pekerjaan diorganisir ke dalam isu, siklus, dan proyek, sehingga tim dapat merencanakan sprint, melacak pekerjaan yang sedang berlangsung, dan melihat apa yang akan datang tanpa perlu menjaga papan atau dokumen terpisah.

Selain itu, fitur rekan kerja yang didukung AI pada alat ini memungkinkan Anda membuat beberapa agen AI untuk membantu berbagai tugas. Anda dapat berkolaborasi dengan agen-agen ini dalam menyelesaikan masalah kompleks atau mendelegasikan seluruh masalah dari awal hingga akhir, sehingga secara drastis mengurangi upaya manual.

Fitur terbaik Linear

Review pekerjaan yang masuk dengan cepat dan jaga agar backlog tetap rapi dan dapat ditindaklanjuti dengan filter dan triage.

Rencanakan iterasi dan pertahankan ritme pengiriman yang konsisten dengan 'Cycles', yang berfungsi sebagai sprint berbatas waktu.

Dapatkan wawasan dan analisis bawaan untuk visibilitas real-time terhadap kemajuan, kecepatan, perubahan ruang lingkup, dan tren.

Batasan linear

Pilihan kustomisasi yang terbatas dapat membatasi beberapa alur kerja.

Harga linier

Gratis

Basic: $12 per pengguna/bulan

Bisnis: $18 per pengguna/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian linear

G2: 4.5/5 (60+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Linear?

Langsung dari pengguna G2:

Saya menghargai bagaimana Linear memudahkan pengorganisasian inisiatif, proyek, dan tugas. Sangat bagus bagaimana mudahnya menghubungkan ketergantungan dan mengatur sprint.

Saya menghargai bagaimana Linear memudahkan pengorganisasian inisiatif, proyek, dan tugas. Sangat bagus bagaimana mudahnya menghubungkan ketergantungan dan mengatur sprint.

10. Teamwork.com (Terbaik untuk manajemen proyek dan kolaborasi all-in-one)

Teamwork.com dirancang untuk proyek-proyek di mana pelacakan waktu, pengelolaan ruang lingkup, dan pemenuhan tenggat waktu yang telah disepakati merupakan bagian dari operasional sehari-hari.

Alat ini sering digunakan oleh agensi dan tim layanan profesional untuk merencanakan proyek dan mengontrol pengiriman yang dapat ditagih secara penuh. Tim dapat melacak tugas bersama dengan waktu yang dihabiskan, memprediksi beban kerja untuk menghindari alokasi berlebihan, dan memantau apakah proyek tetap sesuai dengan jadwal dan anggaran yang disepakati.

Alat ini juga memungkinkan Anda memberikan akses terkontrol kepada klien untuk melihat kemajuan proyek, tanpa mengungkapkan catatan internal, diskusi, atau pekerjaan yang belum selesai.

Fitur terbaik Teamwork.com

Berkomunikasi dengan tim Anda di dalam platform melalui komentar, notifikasi, lampiran file, dan dasbor bersama.

Catat jam kerja langsung pada tugas menggunakan timer atau lembar waktu, dan bedakan waktu yang dapat ditagih dengan yang tidak dapat ditagih.

Otomatiskan tugas-tugas berulang dan hemat waktu dengan templat yang dapat digunakan ulang untuk jenis proyek umum dan proses yang dapat diulang.

Batasan Teamwork.com

Beberapa pengguna melaporkan bahwa fitur dashboard memiliki konten atau kontrol yang terbatas, yang memengaruhi proses visualisasi kinerja.

Harga Teamwork.com

Gratis

Harga: $13,99 per pengguna/bulan

Grow: $25,99 per pengguna/bulan

Skala: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Teamwork.com

G2: 4. 4/5 (1.200+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (900+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Teamwork?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Teamwork adalah platform yang tepat untuk mengelola komunikasi dengan klien dan menyimpan dokumen relevan tanpa melibatkan tim internal. Fitur ketergantungan tugas, pelacakan waktu, dan manajemen beban kerja sangat berguna untuk perencanaan sumber daya.

Teamwork adalah platform yang tepat untuk mengelola komunikasi dengan klien dan menyimpan dokumen relevan tanpa melibatkan tim internal. Fitur ketergantungan tugas, pelacakan waktu, dan manajemen beban kerja sangat berguna untuk perencanaan sumber daya.

Ubah Kerangka Kerja Agile menjadi Hasil Nyata dengan ClickUp

Meskipun tidak ada platform manajemen proyek yang terbaik secara mutlak, selalu ada satu alat yang paling sesuai dengan cara kerja spesifik Anda.

Beberapa tim mengutamakan fleksibilitas, yang lain menghargai struktur, dan banyak yang kini mencari cara untuk mengintegrasikan alur kerja yang didukung AI ke dalam perencanaan dan pelaksanaan sehari-hari.

Ketika Anda mempertimbangkan hal ini, ClickUp muncul sebagai pilihan yang sempurna karena menggabungkan tugas, dokumentasi, otomatisasi, dan dukungan AI dalam satu ruang kerja.

Tim yang beralih ke ClickUp menjadi lebih efisien ( 96,7% pelanggan ) dan melaporkan kolaborasi yang lebih baik (87,9% pelanggan)—bahkan saat mereka mengganti 3 atau lebih alat dengan ClickUp!

Ingin mendapatkan hasil serupa untuk proyek Anda?

Daftar di ClickUp secara gratis!