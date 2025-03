20 Alternatif Smartsheet Terbaik & # 038; Pesaing untuk Manajemen Proyek 2025

mencari alternatif Smartsheet terbaik?

Meskipun Smartsheet merupakan platform yang mumpuni dengan fitur manajemen proyek dasar, Smartsheet memiliki beberapa kekurangan yang cukup serius.

Sebagai permulaan, Smartsheet adalah dikenal sedikit kikuk ketika memperbarui atau secara umum mengelola proyek yang memiliki sedikit kerumitan. Kedua, ini adalah pilihan yang mahal untuk proyek-proyek yang gesit dan pelacakan sumber daya, yang bisa Anda temukan di banyak alternatif Smartsheet.

Pada intinya, Smartsheet mengikuti format spreadsheet seperti halnya Excel. Jika Anda menginginkan solusi lengkap untuk mengelola proyek Anda, Smartsheet dapat memaksa Anda menghabiskan waktu berjam-jam untuk menggali sel dan kolom untuk menemukan informasi yang Anda butuhkan.

Dan jika Anda tidak suka mengelola proyek melalui spreadsheet, ada banyak pilihan yang tersedia! Itulah mengapa kami ada di sini-untuk menampilkan alat terbaik yang tidak hanya membantu Anda mengatur proyek, tetapi juga platform yang dapat melakukannya dengan menggunakan tampilan yang berbeda.

Berikut ini adalah 20 alternatif Smartsheet terbaik yang harus Anda pertimbangkan (termasuk informasi rinci tentang fitur utama setiap alat, pro dan kontra, harga, dan peringkat pelanggan).

Sebelum kita membahas alternatifnya, mari kita lihat sedikit lebih dalam mengapa orang-orang mempertimbangkan untuk beralih dari Smartsheet.

Mengapa Mencari Alternatif Smartsheet?

Melalui SmartsheetSmartsheet pada dasarnya adalah perangkat lunak spreadsheet . Tetapi dapat digunakan untuk manajemen proyek. Dan itu adalah kelemahan utama karena hanya ada begitu banyak yang dapat Anda lakukan dengan tampilan khusus ini.

Sederhananya, spreadsheet tidak praktis untuk manajemen proyek modern di mana-kita sangat fokus pada produktivitas. Jika Anda mencari solusi yang bisa digunakan di mana saja dan kapan saja untuk membantu tim meningkatkan produktivitas, Smartsheet tidak selalu menjadi pilihan terbaik.

Namun, jika Anda ingin mengelola data dalam jumlah besar (dan menggali semuanya 😬) atau mengandalkan entri data secara manual untuk perusahaan berskala besar manajemen portofolio proyek maka ini mungkin alat bantu Anda. Namun bagi sebagian besar orang, akan sangat merepotkan untuk bekerja melalui sel dan kolom untuk semuanya, terutama jika kolaborasi proyek sangat penting bagi organisasi Anda.

Smartsheet tidak memiliki fitur kolaborasi dan pelaporan yang penting untuk membantu tim berkembang

Tim kolaboratif memiliki kinerja yang lebih baik. Faktanya, data survei menunjukkan alasan No. 1 mengapa karyawan dan pemimpin organisasi percaya bahwa sebuah proyek gagal adalah karena kolaborasi yang buruk.

Sebuah alat manajemen proyek perlu dilengkapi dengan fitur obrolan dan komentar bawaan untuk menjaga semua orang tetap terhubung. Smartsheet membutuhkan lebih banyak komunikasi email, yang menyebabkan kemacetan karena harus mencari informasi.

Contoh perencanaan kampanye di Smartsheet

Pada saat yang sama, fitur pelaporan perkembangan proyek juga sama pentingnya. Namun dengan Smartsheet, Anda harus memasukkan semuanya secara manual ketika membuat bagan Gantt yang terperinci .

Meskipun Smartsheet memiliki fitur pelaporan tim, namun fitur ini tidak terlalu ramah pengguna. Agar efektif pelacakan proyek anda membutuhkan tampilan yang lebih mudah dengan menggunakan grafik Velocity, Burnup, dan Burndown, yang tidak akan Anda temukan di Smartsheet.

Smartsheet tidak memiliki fitur pelacakan waktu untuk menyeimbangkan sumber daya Anda

Setiap manajer proyek membutuhkan fitur pelacakan waktu di toolbox mereka.

mengapa?

Alat bantu manajemen proyek ini memungkinkan tim menjadi lebih fleksibel sehingga mereka dapat memperkirakan produktivitas, menerapkan manajemen sumber daya mengukur waktu yang dapat ditagih, atau menggulung waktu yang dihabiskan di beberapa tugas dan proyek.

lalu bagaimana dengan Smartsheet?

Sayangnya, Smartsheet tidak dilengkapi dengan fitur pelacakan waktu yang canggih dan otomatis. Itu berarti Anda tidak memiliki cara untuk menentukan waktu yang Anda habiskan untuk tugas tertentu.

Smartsheet adalah salah satu opsi yang lebih mahal-bahkan untuk organisasi perusahaan

Pertama, Smartsheet tidak menawarkan paket Gratis.

Paket Pro mulai dari $9 per pengguna per bulan (hingga 10 pengguna), sedangkan paket Bisnis $32 per pengguna per bulan (minimal tiga pengguna). Itu berarti $96 per bulan untuk paket Bisnis yang termurah. Smartsheet juga menawarkan paket Enterprise dengan harga khusus.

Intinya, Smartsheet menjadi mahal tanpa manajemen sumber daya yang mendalam, beberapa tampilan proyek, dan fitur pelacakan waktu. Jika Anda menggunakan Smartsheet DAN yang lain alat produktivitas dalam organisasi Anda, mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan kembali pilihan Anda.

20 Alternatif Smartsheet Terbaik yang Harus Anda Coba

1. ClickUp

Visualisasikan tugas Anda dengan lebih dari 15 tampilan di ClickUp termasuk Daftar, Papan, dan Kalender

ClickUp adalah platform produktivitas dinding-ke-dinding terkemuka di dunia serta salah satu platform alat dengan peringkat tertinggi yang ada di pasaran saat ini. Dengan fitur pelaporan, pelacakan, dan kolaborasi ClickUp yang canggih, Anda akan mendapatkan semua yang Anda butuhkan.

Inilah mengapa ClickUp menjadi No. 1 dalam daftar alternatif Smartsheet ini dan bagaimana versi gratisnya bisa melakukan lebih dari paket berbayar Smartsheet! Lebih dari 15 Tampilan khusus ClickUp memungkinkan Anda memvisualisasikan ruang kerja proyek Anda persis seperti yang Anda inginkan.

Apakah Anda ingin melihat Daftar, Kotak, bagan Gantt, papan Kanban, atau Kalender, ClickUp dapat disesuaikan sehingga semua tim Anda yang berbeda dapat bekerja dari tampilan yang masuk akal. Bayangkan tim penjualan Anda di CRM, kru pemasaran konten di Kanban, IT di tampilan daftar, dan tim produk Anda di tampilan kalender-semuanya terhubung tanpa harus meninggalkan platform!

Tetapkan komentar di tugas atau subtugas ke rekan tim di ClickUp agar semua orang tetap mendapat informasi

Setiap tugas di ClickUp memiliki bagian Komentar bawaan untuk diskusi yang relevan dengan proyek. Apakah Anda ingin berbagi file atau menggunakan Komentar yang Ditugaskan untuk menandai anggota tim mana pun pada sebuah tugas, ClickUp adalah solusi kolaboratif terbaik.

Dan tidak seperti Smartsheet, fitur Pelacakan Waktu bawaan ClickUp memonitor pekerjaan tim Anda, melacak jam kerja yang dapat ditagih, atau mengumpulkan waktu yang dihabiskan untuk proyek. ClickUp juga mengintegrasikan dengan sempurna dengan hampir semua alat pelacakan waktu pihak ketiga, seperti Dokter Waktu , Tepat waktu dan Everhour .

ClickUp menggunakan fitur pelacakan waktu yang nyaman dan non-invasif untuk mengukur sumber daya tim

Fitur utama

100+ fitur yang sudah ada sebelumnya Otomatisasi alur kerja template: Mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang atau menyesuaikan dan membangun sendiri alur kerja otomatis *Seret dan lepas : Tarik profil anggota tim mana pun dari bilah sisi untuk menetapkan tugas atau memindahkan tugas ke status lain

template: : Tarik profil anggota tim mana pun dari bilah sisi untuk menetapkan tugas atau memindahkan tugas ke status lain Peta Pikiran : Rencanakan dan atur tugas, ide, atau proyek baru atau yang sudah ada melalui garis besar yang sangat visual

: Rencanakan dan atur tugas, ide, atau proyek baru atau yang sudah ada melalui garis besar yang sangat visual Daftar Periksa Tugas : Buat daftar periksa dalam tugas untuk memberikan proyek lebih banyak detail dan akuntabilitas

: Buat daftar periksa dalam tugas untuk memberikan proyek lebih banyak detail dan akuntabilitas Klik Dokumen : Buat, tetapkan, tandai, dan atur Dokumen dengan mudah ke dalam tugas dan subtugas sehingga semuanya tetap berada di satu tempat

: Buat, tetapkan, tandai, dan atur Dokumen dengan mudah ke dalam tugas dan subtugas sehingga semuanya tetap berada di satu tempat Status khusus: Tidak semua tim bekerja dengan cara yang sama dan tag serta status yang dapat disesuaikan memudahkan untuk menyesuaikan alur kerja dengan kebutuhan spesifik

Kelebihan

Paket Gratis Selamanya yang tangguh dengan banyak sekali fitur canggih

Cocok untuk Scrum , Kanban , dan lainnya Proyek pengembangan perangkat lunak yang tangkas Visualisasikan tingkat aktivitas tim Anda dengan laporan terperinci

UI yang sangat ramah pengguna untuk kesenangan dan kemudahan perangkat lunak manajemen proyek Izin Khusus untuk menjaga agar pemangku kepentingan proyek selalu mendapatkan informasi terbaru

Dasbor yang kuat untuk yang lebih baik manajemen kerja Mudah untuk membuat rencana proyek atau basis pengetahuan yang rumit dengan ClickUp Docs

Bekerja dengan banyak integrasi pihak ketiga ( Microsoft Office 365 , Zoom , Kendur dan banyak lagi)

Ketergantungan membantu mengatur tugas dalam urutan yang benar

Templat tugas yang mudah digunakan dan fitur Otomasi mencegah memulai dari awal

Kekurangan

Tidak dapat mengekspor Dasbor

Tidak tersedia label putih

Tidak ada tag yang tersedia untuk Dokumen

ClickUp terus berupaya mengatasi kekurangan-kekurangan kecil tersebut. Pelajari lebih lanjut tentang Peta jalan produk ClickUp di sini dan dapatkan daftar alternatif ClickUp terbaik .

Harga

ClickUp memiliki paket gratis selamanya bersama dengan empat opsi harga lainnya yang bisa dipilih:

Gratis Selamanya : Tugas tak terbatas dan anggota Gratis Selamanya dengan penyimpanan 100MB

: Tugas tak terbatas dan anggota Gratis Selamanya dengan penyimpanan 100MB Tak Terbatas : $7 per pengguna per bulan untuk dasbor, Gantt Charts, anggota, integrasi, dan penyimpanan tak terbatas

: $7 per pengguna per bulan untuk dasbor, Gantt Charts, anggota, integrasi, dan penyimpanan tak terbatas Bisnis : $12 per pengguna per bulan untuk tim tak terbatas, Mind Maps, manajemen alur kerja pelacakan waktu, dan Otomatisasi tingkat lanjut

: $12 per pengguna per bulan untuk tim tak terbatas, Mind Maps, manajemen alur kerja pelacakan waktu, dan Otomatisasi tingkat lanjut Perusahaan: Harga khusus tersedia untuk pelabelan putih, API perusahaan, dan izin tingkat lanjut

Peringkat pelanggan

G2: 4.7/5 (1100+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2000+ ulasan)

2. Basecamp

Via BasecampBasecamp adalah perangkat lunak manajemen proyek dan kolaborasi jugal ditargetkan untuk bisnis kecil hingga menengah. Meskipun Basecamp bertujuan untuk menjadi platform tunggal yang memenuhi semua kebutuhan proyek, namun ada beberapa kekurangannya.

Fitur utama

Daftar tugas membantu mengelola tugas-tugas

Platform obrolan (Campfire dan Pings) dengan ruang obrolan grup untuk komunikasi waktu nyata

Laporan tim untuk gambaran umum yang mendetail tentang setiap tugas atau anggota tim

Grafik bukit membantu melacak kemajuan proyek secara real-time

Fitur manajemen dokumen untuk menjaga dokumen Anda tetap teratur

Kelebihan

Antarmuka yang sederhana dengan kurva pembelajaran yang santai

Fungsionalitas seret dan lepas yang mudah untuk berbagi file

Bilah pencarian universal yang praktis memungkinkan Anda mengakses informasi apa pun dengan mudah

Pencadangan otomatis setiap jam menjaga file proyek Anda tetap aman

Kekurangan

Tidak memiliki fitur canggih untuk mengatur tugas atau penganggaran proyek

Tidak ada fitur pelacakan waktu asli yang berarti Anda harus menggunakan integrasi pihak ketiga

Aplikasi Basecamp tidak terlalu bagus untuk daftar tugas

Fitur pelacakan proyek hanya terbatas pada grafik Hill

Harga

Flat $99 per bulan untuk pengguna tak terbatas dan proyek tak terbatas dengan penyimpanan file 500 GB.

Peringkat pelanggan

G2: 4.1/5 (4400+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (11900+ ulasan)

Lihat ini Alternatif Basecamp !

3. Asana

Melalui AsanaAsana adalah solusi perangkat lunak manajemen proyek sederhana yang cukup populer di kalangan manajer proyek. Dengan UI yang mudah digunakan dan banyak sekali integrasi, Asana merupakan alternatif Smartsheet yang lebih cocok untuk proyek yang lebih kecil dan sederhana.

Bandingkan Asana Vs Smartsheet !

Fitur utama

Papan kanban !

4. Trello

Melalui TrelloTrello adalah sebuah Alat manajemen berbasis Kanban yang dapat menangani proyek-proyek sederhana dengan otomatisasi dan integrasinya. Mari kita lihat alasannya Solusi SaaS adalah salah satu pesaing Smartsheet yang lebih baik:

Fitur utama

Kartu interaktif dan dapat disesuaikan

Power-up membantu menambahkan fungsionalitas tambahan ke papan Trello

Daftar periksa untuk pengaturan tugas yang lebih baik

Tampilan tingkat tinggi untuk kolaborasi tim yang lebih baik

Label berkode warna membantu mengatur tugas dengan mudah

Kelebihan

Kurva pembelajaran yang lancar dengan antarmuka pengguna yang ramah

Menetapkan tugas hanya dengan menyeret nama dari bilah sisi ke kartu

Banyak pintasan papan ketik untuk kenyamanan

Aplikasi seluler untuk iOS dan Android

Kekurangan

Kurangnya fitur pelaporan asli (Anda mungkin harus membeli power-up)

Tidak cocok untuk mengelola proyek yang kompleks

Hanya menawarkan tampilan papan Kanban (tampilan tabel masih dalam versi beta)

Harga

Platform Trello memiliki tiga opsi:

Gratis

Bisnis : $9,99 per pengguna per bulan

: $9,99 per pengguna per bulan Perusahaan: $17,50 per pengguna per bulan

Peringkat pelanggan

G2: 4.3/5 (10500+ ulasan)

Capterra: 4,5/5 (16600+ ulasan)

lihat ini Alternatif Trello !

5. Jira

Melalui Jira Jira adalah pelacakan bug dan solusi perangkat lunak manajemen proyek yang ditargetkan untuk Tangkas dan Scrum tim. Tidak seperti beberapa alat lainnya, Anda bahkan dapat menggunakan versi open-source-nya untuk menambah kemampuan penyesuaian.

Mari kita lihat mengapa alat ini masuk dalam daftar pesaing Smartsheet teratas.

Fitur utama

Tampilan Agile yang kuat dengan Scrum dan papan Kanban

Templat alur kerja khusus dan fungsi alur kerja otomatis

Peta jalan untuk membangun struktur untuk proyek AndaAlat pelaporan yang kuat !

6. Mogok

Melalui Wrike (menyerang)Wrike adalah perangkat lunak manajemen proyek yang kuat dan salah satu alternatif Smartsheet teratas. Fitur-fitur tingkat perusahaannya telah menjadikannya pilihan populer di antara para manajer proyek di seluruh dunia.

Inilah alasannya mengapa ini adalah alternatif Smartsheet yang bagus:

Fitur utama

Kemampuan tingkat perusahaan

Analisis yang kuat untuk melaporkan proyek

Kolaborasi data waktu nyata

Dasbor tiga panel yang unik

Kelebihan

Pelacakan waktu bawaan

Banyak sekali integrasi dengan aplikasi berbagi file dan jejaring sosial

Dukungan pelanggan yang baik

Kekurangan

Antarmuka pengguna rumit dengan kurva pembelajaran yang curam

Aplikasi seluler tidak memiliki fungsionalitas versi desktop

Tidak bisa memberikan komentar kepada anggota tim

Harga

Wrike memiliki tiga varian untuk dipilih dan menawarkan uji coba gratis terbatas untuk paket Profesional tanpa memerlukan kartu kredit.

Gratis: Hingga lima anggota

Hingga lima anggota Profesional : $9,80 per bulan per pengguna untuk hingga 15 anggota

: $9,80 per bulan per pengguna untuk hingga 15 anggota Aplikasi bisnis: $24,80 per bulan per pengguna untuk hingga 200 anggota

Peringkat pelanggan

G2: 4.2/5 (1000+ ulasan)

Capterra: 4.2/5 (1500+ ulasan)

lihat ini Memukul Alternatif !

7. Zona Kerja

Melalui Zona Kerja Workzone adalah alat bantu manajemen proyek populer yang sudah ada sejak tahun 2000. Kemampuan manajemen proyeknya yang sederhana menjadikannya alternatif Smartsheet yang hebat.

Fitur utama

Kemampuan manajemen proses yang sederhana

UI yang ramah pengguna

Fitur kolaborasi yang baik

Pelaporan yang kuat

Kelebihan

Kurva pembelajaran yang sederhana untuk pengguna baru

Perangkat lunak dengan banyak sekali kemampuan kustomisasi

Dukungan pelanggan yang baik

Kekurangan

Aplikasi seluler untuk iOS dan Android perlu diperbaiki

Tampilan proyek terbatas

Tidak bisa memberikan komentar

Aplikasi ini tidak memiliki versi gratis

Harga

Workzone menawarkan uji coba gratis 14 hari tanpa perlu kartu kredit dan memiliki tiga jenis akun yang berbeda:

Paket Tim : $24 per bulan per pengguna untuk penyimpanan 100GB

: $24 per bulan per pengguna untuk penyimpanan 100GB Paket profesional : $34 per bulan per pengguna untuk penyimpanan 150GB

: $34 per bulan per pengguna untuk penyimpanan 150GB Paket perusahaan: $43 per bulan per pengguna untuk penyimpanan 200GB

Peringkat pelanggan

G2: 4.3/5 (30+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (120+ ulasan)

8. Proyek Microsoft

Melalui Microsoft Microsoft Project, atau lebih dikenal sebagai MS Project, adalah platform spreadsheet dan salah satu alat manajemen proyek tertua dan paling kuat di pasar. Anda bisa menggunakan MS Project untuk mengelola proyek sederhana, namun lebih baik untuk proyek yang kompleks atau perusahaan yang lebih besar.

Namun, salah satu kelemahan utama MS Project adalah kurva pembelajaran yang curam. Alat ini tidak akan cocok jika Anda mencari alat manajemen proyek yang memungkinkan Anda untuk langsung memulai.

Fitur utama

Pelacakan waktu melalui fitur penyerahan lembar waktu

Manajemen sumber daya

Laporan kustom tingkat tinggi dan mudah dibuat yang cocok untuk proyek-proyek kompleks

Penganggaran proyek tingkat lanjut

Kalender tim bersama

Kelebihan

Tampilan layar beranda terpusat untuk mengakses proyek dengan mudah, membuat proyek baru, atau melihat informasi proyek yang penting

Mendukung berbagai metodologi manajemen proyek (agile, waterfall, atau hybrid) dan alur kerja (Scrum, Kanban, dan bahkan alur kerja khusus)

Memungkinkan deskripsi tugas yang terperinci

Ms Project terintegrasi secara mulus dengan alat lain di Microsoft 365

Kekurangan

Kurva pembelajaran yang curam karena alat ini dirancang untuk manajer proyek tingkat lanjut

Tidak mendukung integrasi populer seperti Zapier atau SalesForce

Tidak memiliki dasbor interaktif

Model harga yang mahal dan sering membingungkan

Harga

Microsoft Project menawarkan dua fitur harga. Ada model penetapan harga berbasis cloud dan model penetapan harga lokal.

solusi berbasis awan * * Solusi berbasis awan

Paket Proyek 1 : $10 per pengguna per bulan

: $10 per pengguna per bulan Paket Proyek 3 : $30 per pengguna per bulan

: $30 per pengguna per bulan Project Plan 5: $55 per pengguna per bulan

Solusi di tempat

Standar Proyek 2021 : Pembayaran satu kali sebesar $679,99

: Pembayaran satu kali sebesar $679,99 Project Professional 2021 : Pembayaran satu kali sebesar $1,129.99

: Pembayaran satu kali sebesar $1,129.99 Project Server: Harga khusus tersedia berdasarkan permintaan

Peringkat pelanggan

G2 : 4.0/5 (1.500+ ulasan)

: 4.0/5 (1.500+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (1.300+ ulasan)

lihat ini alternatif Proyek Microsoft_ !

9. Google Sheets

Contoh Google Sheets templat jadwal

Salah satu alternatif Smartsheet yang lebih sederhana adalah Google Spreadsheet. Ini adalah alat spreadsheet gratis dari Google dengan berbagai kegunaan seperti manajemen data dan bahkan manajemen proyek. Google Spreadsheet dibuat dengan konsep yang sama dengan Excel, tetapi lebih sederhana dan memiliki antarmuka yang lebih bersih.

Meskipun gratis, Google Spreadsheet memiliki banyak kekurangan sebagai alat manajemen proyek. Ini mungkin tidak cocok jika Anda mencari alat yang kuat untuk menangani manajemen proyek modern.

Fitur utama

Kolaborasi tim secara real-time di Google Drive dengan menangani hingga 100 pengguna dalam satu dokumen sekaligus

Templat proyek seperti rencana proyek, pelacak waktu, dan jadwal proyek

Bagan Gantt untuk melacak kemajuan proyek

Analisis data tingkat lanjut melalui tabel pivot, pemformatan bersyarat, dan validasi data

Kelebihan

Gratis 15 GB per pengguna

Mudah dan langsung digunakan

Panduan pengguna yang terperinci untuk membantu Anda jika Anda mengalami kesulitan

Perangkat lunak berbasis awan, yang memastikan proyek mudah diakses setiap saat

Gratis untuk digunakan

Kekurangan

Google Spreadsheet tidak mendukung lampiran seperti foto

Secara default, Google Spreadsheet bukanlah alat manajemen proyek

Google Spreadsheet tidak memungkinkan Anda untuk menetapkan tugas secara native dari aplikasi

Membuat dasbor proyek di Google Spreadsheet berarti melewati berbagai rintangan dan membuat pembaruan manual

Tidak memiliki dukungan untuk dokumentasi bentuk panjang

Tidak memiliki pelacakan waktu asli

Harga

Gratis : Ruang penyimpanan terbatas

: Ruang penyimpanan terbatas Paket Google Workspace: $12 per pengguna per bulan dengan ruang penyimpanan 1TB per pengguna

Peringkat pelanggan

G2 : 4.7/5 (39.000+ ulasan)

: 4.7/5 (39.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (12.000+ ulasan)

lihat ini Alternatif Lembar Kerja Google !

10. Podio

Melalui Podio Pada intinya, Podio adalah alat dengan kode rendah untuk membantu bisnis menyesuaikan pekerjaan dan komunikasi. Bagaimana tepatnya Podio cocok sebagai alat manajemen proyek? Podio memungkinkan Anda menyelaraskan semua data proyek, percakapan, dan alur kerja Anda ke dalam sebuah hub pusat untuk kolaborasi.

Fitur utama

Portal Admin Pusat untuk membantu Anda mengontrol peran dan mengatur izin aksesAlat komunikasi bawaan !

15. Bagian depan

Melalui Workfront Workfront adalah sistem online untuk mengelola pekerjaan di seluruh organisasi Anda. Selain itu, dari alternatif Smartsheet, platform basis data ini memastikan para eksekutif menerima komunikasi secara real-time tentang proyek, sumber daya, dan orang-orang.

Fitur utama

Pemberitahuan waktu nyata dan formulir pintar khusus untuk memfasilitasi kolaborasi tanpa batas

Dasbor pengambilan keputusan untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan meninjau proyek dan tugas

Fungsionalitas manajemen sumber daya untuk memastikan proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran

Otomatisasi proses untuk menghemat waktu dan meningkatkan skala lebih cepat

Alur kerja persetujuan yang disederhanakan untuk menegakkan standar perusahaan

Pembuatan versi otomatis dan pelacakan komentar

Kelebihan

Laporan waktu nyata untuk membuat semua orang selalu mendapatkan informasi terbaru

Tingkat peran dan izin tingkat lanjut untuk perusahaan besar

Sangat dapat disesuaikan agar sesuai dengan organisasi dari segala bentuk

Alat pemeriksaan yang mengagumkan untuk proyek-proyek yang kuat dan alur kerja yang canggih

Kekurangan

Proses pembelajaran yang bertele-tele untuk menggunakan perangkat lunak ini secara efektif

Tidak intuitif, menghasilkan banyak langkah dan proses yang berulang-ulang

Aplikasi selulernya bisa jadi kikuk dan lambat

Harga

Semua paket harga Workfront dibuat khusus dengan berbagai fitur dan pengaya.

Enterprise : API dan integrasi premium, keamanan yang ditingkatkan, dan dukungan tingkat lanjut

: API dan integrasi premium, keamanan yang ditingkatkan, dan dukungan tingkat lanjut Bisnis : Integrasi premium, analisis yang disempurnakan, dan peninjau tak terbatas

: Integrasi premium, analisis yang disempurnakan, dan peninjau tak terbatas Pro: Manajemen sumber daya, manajemen permintaan, tinjauan dan persetujuan konten

Peringkat pelanggan

G2: 4.1/5 (800+ ulasan)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ ulasan)

Periksa ini Alternatif meja kerja !

16. Celoxis

Melalui Celoxis Celoxis menggabungkan tren modern yang lincah, fungsionalitas kustomisasi, dan otomatisasi alur kerja sehingga fitur-fitur manajemen proyeknya tetap fleksibel. Alternatif Spreadsheets ini berorientasi pada detail dengan dasbor yang kuat dan kemampuan pelaporan yang sesuai dengan tim apa pun.

Fitur utama

Pelacakan permintaan proyek melalui bidang khusus

Otomatis penjadwalan proyek dan ketergantungan proyek deklarasi

Pelacakan proyek melalui jalur kritis analisis, indikator kesehatan RAG, dan EVA

Akuntansi proyek dengan KPI keuangan khusus, pelacakan laba dan margin, dan perkiraan pendapatan

Tinjauan dan manajemen portofolio

Dasbor dan laporan dinamis

Kelebihan

Memungkinkan 'mematikan' fitur-fitur yang tidak Anda perlukan

Beberapa dasbor bersama untuk menyederhanakan manajemen proyek

Anda bisa menjadwalkan pengiriman laporan melalui email

Tata letak dan widget yang dapat disesuaikan

Kekurangan

Konfigurasi yang kikuk

Layanan dan dukungan pelanggan yang lambat

Tidak memiliki notifikasi push dalam aplikasi

Harga

Dengan Celoxis, Anda bisa memilih paket lokal atau paket awan tahunan.

Cloud : $22,50 per pengguna per bulan

: $22,50 per pengguna per bulan *Di Lokasi: $ 450 ditagih sekali dengan pengguna tak terbatas dan dukungan gratis selama satu tahun

Peringkat pelanggan

G2 : 4.3/5 (60+ ulasan)

: 4.3/5 (60+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (200+ ulasan)

17. Proyek Zoho

Melalui Proyek Zoho Salah satu alternatif Smartsheet yang lebih populer adalah Proyek Zoho . Alat ini memiliki fitur manajemen proyek berbasis cloud dan merupakan bagian dari Zoho Suite. Alat bantu online ini menggabungkan manajemen tugas, kolaborasi, dan otomatisasi alur kerja proyek untuk menciptakan perangkat lunak manajemen proyek yang ampuh.

Fitur utama

Manajemen dokumen cloud

Bagan Gantt dan papan kanban untuk melacak ketergantungan dan meninjau kemajuan proyek

Dukungan multiplatform untuk penggunaan tanpa hambatan di berbagai perangkat

Lembar waktu untuk melacak jam kerja tim proyek

Notifikasi email untuk menjaga anggota tim tetap terinformasi

Halaman untuk mendokumentasikan semua informasi proyek Anda

Kelebihan

Integrasi yang mulus dengan aplikasi pihak ketiga

Obrolan bawaan untuk komunikasi yang mudah dan pembaruan proyek yang cepat Forum Tim dengan opsi untuk mengatur diskusi ke dalam folder



Kekurangan

Integrasi yang tidak praktis dengan alat Zoho lainnya

Antarmuka pengguna yang luar biasa dan rumit

Tidak memiliki dukungan pelanggan yang berdedikasi

Harga

Zoho mempunyai salah satu model harga yang paling mudah dalam daftar ini.

**Gratis

Premium : $5 per pengguna per bulan

: $5 per pengguna per bulan Perusahaan: $10 per pengguna per bulan

Peringkat pelanggan

G2 : 4.2/5 (200+ ulasan)

: 4.2/5 (200+ ulasan) Capterra: 4.3/5 (200+ ulasan)

18. Scoro

Melalui Scoro Scoro adalah perangkat lunak manajemen kerja yang menyediakan data proyek penting untuk membantu tim Anda berkembang lebih cepat. Alat manajemen kerja ini juga mengotomatiskan penagihan dan pemanfaatan sumber daya . Lebih penting lagi, dari semua alternatif Smartsheet dalam daftar ini, Scoro memiliki fitur CRM bawaan untuk memudahkan penagihan dan perkiraan pendapatan.

Fitur utama

Platform kolaboratif untuk semua jenis proyek

Perencana seret dan lepas, papan tugas Kanban untuk merencanakan tugas

Bagan Gantt waktu nyata untuk melacak ketergantungan, tugas, dan kemajuan

Otomatisasi tugas rutin dengan pemberitahuan otomatis dan pengingat tenggat waktu

CRM bawaan

Kelebihan

Banyak opsi kustomisasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi Anda

Laporan tingkat tinggi dengan sekali klik

Kekurangan

Tugas berulang tidak diintegrasikan ke dalam alur kerja secara keseluruhan, yang bisa menyebabkan benturan tugas selama pelaksanaan

Fitur perencana membutuhkan pelacakan manual untuk mencegah terlewatnya tenggat waktu entri waktu

Harga

Penting : $26 per pengguna per bulan

: $26 per pengguna per bulan Standar : $37 per pengguna per bulan

: $37 per pengguna per bulan Pro : $63 per pengguna per bulan

: $63 per pengguna per bulan Ultimate: Harga khusus

Peringkat pelanggan

G2 : 4.5/5 (300+ ulasan)

: 4.5/5 (300+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (170+ ulasan)

19. nTugas

Melalui nTask Juga masuk dalam daftar alternatif Smartsheet terbaik kami adalah nTask. Dari semua alat manajemen proyek terbaik, nTask berfokus pada pemantauan tugas dan masalah untuk berbagai macam tim. Alat ini tidak hanya ringan, tetapi juga menawarkan fitur-fitur tangguh untuk melacak tugas secara real-time.

Fitur

Seret dan letakkan papan Kanban untuk memprioritaskan tugas dengan mudah

Templat siap pakai untuk membantu Anda memulai

Tautan proyek dan tugas untuk membuat alur kerja otomatis

Pelacakan masalah dan penetapan status masalah

Manajemen rapat

Manajemen risiko dengan bantuan matriks risiko dan pembaruan mitigasi

Pelacakan waktu asli

Kelebihan

Tim massal mengundang untuk menghemat waktu

Ruang kerja khusus untuk UI yang lebih bersih

Komentar tugas untuk meningkatkan kolaborasi waktu nyata

Pengatur waktu otomatis untuk melacak kontribusi anggota tim

Kekurangan

Opsi penyortiran tugas yang bermasalah

Fitur-fitur terbatas dan dasar dalam versi gratis

Integrasi terbatas

Harga

Dasar : Gratis untuk penyimpanan 100MB dan hingga 5 anggota tim

: Gratis untuk penyimpanan 100MB dan hingga 5 anggota tim Premium : $3 per bulan per pengguna untuk penyimpanan 5GB

: $3 per bulan per pengguna untuk penyimpanan 5GB Bisnis : $8 per bulan per pengguna untuk penyimpanan 10GB

: $8 per bulan per pengguna untuk penyimpanan 10GB Perusahaan: Harga khusus untuk penyimpanan 100GB

Peringkat dan Ulasan

G2: 4.4/5 (10+ ulasan)

Capterra: 4.2/5 (90+ ulasan)

20. Meja udara

Melalui Airtable Terutama, Airtable adalah perangkat lunak manajemen spreadsheet dan basis data. Namun, dengan beberapa penyesuaian, Anda bisa mengubah platform ini menjadi alat manajemen proyek. Salah satu kelebihan dari Airtable adalah keserbagunaannya. Ini lebih merupakan kanvas kosong yang bisa digunakan oleh tim, proyek, penggunaan, dan organisasi apa pun dengan modifikasi yang terstruktur dengan baik.

Fitur utama

Tampilan khusus termasuk tampilan spreadsheet, kanban, galeri, dan kalender

Templat yang sudah dibuat sebelumnya untuk pengaturan cepat

Penyimpanan dokumen mulai dari 2GB per pengguna

Kelebihan

Beberapa opsi kustomisasi kalender

Cukup serbaguna untuk berbagai proyek dan penggunaan

Basis data airtable memungkinkan manipulasi, analisis, dan penyimpanan data yang kompleks

Kolaborasi dan kustomisasi papan proyek yang mudah

Impor data Excel yang mudah

Kekurangan

Otomatisasi berhenti bekerja ketika Anda mencapai batas

Ketidakmampuan untuk menambahkan komentar pada sel tertentu

Tidak memiliki pembaruan tugas secara otomatis

Tingkat izin yang tidak komprehensif

Fungsi yang dipreteli di aplikasi seluler

Harga

Gratis : Basis tak terbatas dan hingga 5 kreator atau editor

: Basis tak terbatas dan hingga 5 kreator atau editor Plus : $10 per pengguna per bulan

: $10 per pengguna per bulan Pro : $20 per pengguna per bulan

: $20 per pengguna per bulan Perusahaan: Harga khusus

Peringkat pelanggan

G2 : 4.6/5 (1.400+ ulasan)

: 4.6/5 (1.400+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (1.300+ ulasan)

lihat ini Alternatif yang Dapat Diandalkan !

Coba ClickUp! Alternatif Smartsheet Terbaik

Meskipun Smartsheet dapat membantu Anda, ini bukanlah solusi terbaik yang bisa diandalkan untuk fitur-fitur manajemen proyeknya.

Mengapa harus puas dengan spreadsheet ketika Anda memiliki alat manajemen proyek yang dirancang untuk memberi Anda opsi dan penyesuaian agar sesuai dengan semua tim Anda?

ClickUp tidak hanya menawarkan semua fitur yang dimiliki alat lain, tetapi juga memberikan lebih banyak fitur dengan Prioritas Tugas, Manajemen Sumber Daya, Ketergantungan, dan masih banyak lagi.

Bagian terbaiknya adalah sebagian besar fitur ClickUp yang disebutkan di sini 100% GRATIS dan sangat menyenangkan untuk digunakan!

Jadi daftar dengan ClickUp hari ini dan bawa produktivitas Anda ke level berikutnya!