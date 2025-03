15 Metrik dan KPI Agile yang Harus Anda Lacak pada Tahun 2025

Apakah tim Anda meluncurkan produk baru, memperbarui fitur yang ada, atau menjalani transformasi yang gesit, Anda harus melacak kinerja.

Di situlah metrik dan KPI tangkas berperan.

Mereka adalah Bintang Utara tim pengembangan Anda. Metrik dan KPI tangkas memberikan wawasan waktu nyata ke dalam kinerja tim Anda dan menunjukkan hambatan potensial sebelum mereka menggagalkan kemajuan.

Teruslah membaca untuk mengetahui 15 metrik dan KPI Agile paling penting yang harus Anda pantau dan cara melacaknya menggunakan ClickUp.

Apa itu Metrik Agile?

Metrik Agile adalah poin data terukur yang membantu Anda mengevaluasi kemajuan, kinerja, dan efektivitas tim Anda terhadap tolok ukur yang ditetapkan.

Untuk tim yang tangkas, metrik ini bisa bersifat kualitatif dan kuantitatif. Meskipun metrik ini dapat bervariasi berdasarkan organisasi dan tujuan tim pengembangan agile, metrik ini menjawab dua pertanyaan:

Apakah iterasi Anda menambah nilai/memberikan dampak?

Apakah produk Anda menambah nilai lebih bagi pelanggan dari waktu ke waktu?

Untuk proyek agile, metrik untuk tim Scrum adalah sprint burndown dan kecepatan, sedangkan untuk tim Kanban, metrik agile akan melacak throughput dan work-in-progress.

Apa yang dimaksud dengan KPI Agile?

Agile KPI adalah metrik agile yang berfokus pada pengukuran aspek paling penting dari kesuksesan proyek agile Anda dalam bentuk sprint atau iterasi. Meskipun metrik tangkas menyediakan kumpulan poin data yang lebih luas, KPI menyoroti indikator utama yang terkait dengan tujuan proyek Anda.

Berikut ini adalah uraian singkat tentang poin-poin penting dari KPI agile:

Berorientasi pada hasil: Fokus pada hasil, bukan pada tingkat aktivitas

Fokus pada hasil, bukan pada tingkat aktivitas Metrik selektif: Terdiri dari sekumpulan metrik yang lebih kecil yang penting untuk memantau kesehatan proyek secara keseluruhan

Terdiri dari sekumpulan metrik yang lebih kecil yang penting untuk memantau kesehatan proyek secara keseluruhan Selaras dengan tujuan: Indikator kinerja utama secara langsung terkait dengan tujuan dan sasaran spesifik proyek agile

Sebagai manajer proyek yang tangkas, Anda menetapkan dan melacak metrik proyek yang relevan di samping peta jalan Anda. Anda juga harus memantau kinerja di seluruh tim, mengidentifikasi potensi hambatan sejak dini, dan menjaga agar proyek Anda tetap berada di jalur yang tepat untuk sukses.

Manfaat Melacak Metrik dan KPI Agile

Mengidentifikasi hambatan dan merampingkan proses

Metrik mengungkapkan apa yang berhasil (dan apa yang tidak): Lacak metrik tangkas yang tepat, seperti waktu siklus (waktu rata-rata yang dihabiskan untuk menyelesaikan tugas), pekerjaan yang sedang berjalan (WIP), dan jumlah tugas yang aktif untuk mengidentifikasi area yang mengalami perlambatan atau di mana terlalu banyak tugas yang harus diselesaikan oleh seseorang.

Keputusan berbasis data: Manfaatkan data ini untuk menyesuaikan alur kerja, mendistribusikan ulang tugas di antara tim perangkat lunak tangkas Anda, atau menerapkan

alat bantu tangkas untuk manajemen proyek

untuk menghilangkan hambatan dan merampingkan proses pengembangan tim Anda secara keseluruhan.

Hindari pergeseran ruang lingkup: Berfokus pada metrik pengembangan perangkat lunak tangkas dan KPI mencegah proyek Anda melampaui batas yang direncanakan. Gunakan metrik tersebut untuk memantau kemajuan proyek agile dan mengatasi penyimpangan sebelum menjadi masalah.

Meningkatkan penyelesaian tugas dan proyek

Visibilitas kemajuan yang jelas: Lacak kinerja dan kemajuan tim Anda dalam menyesuaikan kecepatan mereka, menggunakan

metrik proyek

seperti grafik burn-down yang secara visual merepresentasikan pekerjaan yang tersisa dalam sebuah sprint.

Fokus dan prioritas: Gunakan wawasan dari metrik KPI seperti kecepatan-seberapa banyak yang diselesaikan tim Anda dalam setiap sprint-untuk merencanakan secara efektif dan memprioritaskan tugas berdasarkan kebutuhan klien dan tenggat waktu proyek.

Mengoptimalkan dinamika tim dan alokasi sumber daya: Pantau dan lacak metrik kinerja tangkas untuk memahami kinerja tim Anda, mengoptimalkan ketersediaan sumber daya, dan memastikan keselarasan sehingga tidak ada yang terlewatkan.

Memberikan produk yang lebih baik untuk klien

Kontrol kualitas: Melacak metrik seperti tingkat cacat untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah potensial sebelum mencapai klien. Fokus pada kontrol kualitas ini menghasilkan produk yang lebih baik dan, pada akhirnya, klien yang lebih bahagia.

Pengiriman tepat waktu: Ketika Anda melacak metrik pada berbagai tahap proses pengembangan, Anda tahu apakah proyek berada di jalur yang tepat untuk memenuhi tenggat waktu.

Apa Saja Jenis Metrik Agile yang Berbeda?

Apa itu metrik Kanban adalah bagian dari KPI agile yang lebih luas dan berfokus pada alur kerja dan penyelesaian tugas. Metrik Scrum adalah metrik spesifik yang melacak untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Metrik Lean berfokus pada aliran nilai dari organisasi ke pelanggan.

Metrik Throughput Waktu siklus Pekerjaan yang sedang berjalan Kecepatan tim Sprint burndown Skor promotor bersih Nilai yang disampaikan

Pentingnya Menemukan kemacetan sejak dini, meningkatkan perkiraan dan memaksimalkan efisiensi di seluruh proyek Memberikan visibilitas ke dalam efektivitas tim dan kontribusinya terhadap bisnis dalam hal ROI Mereka mengukur kinerja dalam sistem yang bekerja menuju aliran yang berkelanjutan.

Jenis-jenis Metrik Agile

Cara Mengatur KPI Agile

Tentukan tujuan Anda: Tentukan tujuan Anda dengan jelas. Apakah Anda bertujuan untuk peluncuran produk yang lebih cepat, pelanggan yang lebih bahagia, atau kualitas pengembangan yang lebih baik? Pilih KPI yang secara langsung mencerminkan tujuan-tujuan ini

Tentukan tujuan Anda dengan jelas. Apakah Anda bertujuan untuk peluncuran produk yang lebih cepat, pelanggan yang lebih bahagia, atau kualitas pengembangan yang lebih baik? Pilih KPI yang secara langsung mencerminkan tujuan-tujuan ini Pilih campuran KPI: Agile menghargai perspektif yang luas. Alih-alih hanya melacak satu aspek seperti 'poin cerita,' pilihlah campuran metrik yang memberikan gambaran lengkap tentang kinerja tim Anda di berbagai bidang

Agile menghargai perspektif yang luas. Alih-alih hanya melacak satu aspek seperti 'poin cerita,' pilihlah campuran metrik yang memberikan gambaran lengkap tentang kinerja tim Anda di berbagai bidang Hindari KPI yang berlebihan: Jangan membebani tim Anda dengan terlalu banyak KPI. Pilih 3-5 KPI yang penting KPI dan metrik yang paling relevan dengan tujuan Anda saat ini. Mereka harus dapat ditindaklanjuti, memberikan wawasan untuk meningkatkan proses

Jangan membebani tim Anda dengan terlalu banyak KPI. Pilih 3-5 KPI yang penting KPI dan metrik yang paling relevan dengan tujuan Anda saat ini. Mereka harus dapat ditindaklanjuti, memberikan wawasan untuk meningkatkan proses Gunakan templat manajemen proyek yang tangkas untuk mengukur kemajuan: Templat Manajemen Proyek Agile dari ClickUp membantu Anda meningkatkan visibilitas ke dalam kemajuan proyek, mengurangi pemborosan, mengidentifikasi area perbaikan, dan memvisualisasikan serta menganalisis hasil untuk membuat penyesuaian dalam siklus pengembangan Anda

Templat Manajemen Proyek ClickUp Agile mendukung alur kerja Anda yang gesit dan membuat tim Anda tetap berada di halaman yang sama

Frekuensi pelacakan: Tetapkan jadwal pemantauan rutin-apakah Anda akan mengukurnya setiap hari, setiap minggu, atau selama tinjauan sprint?

Tetapkan jadwal pemantauan rutin-apakah Anda akan mengukurnya setiap hari, setiap minggu, atau selama tinjauan sprint? Penyelarasan tim: Pastikan semua orang memahami pentingnya metrik dan KPI yang lincah. Tinjau mereka secara teratur selama rapat yang tangkas untuk mengidentifikasi area perbaikan dan menyesuaikan pendekatan Anda. Ingat, Agile adalah tentang peningkatan berkelanjutan, dan KPI Anda harus mencerminkan hal itu

Tetapkan kepemilikan untuk melacak KPI. Beberapa KPI, seperti kebahagiaan tim, dapat dilacak oleh pemimpin tim, namun KPI lainnya mungkin memerlukan keterlibatan langsung dari tim pengembangan untuk memastikan keakuratannya.

Ingatlah bahwa KPI yang Anda pilih harus selaras dengan alur kerja Anda (misalnya, Kanban, Scrum, atau Lean) dan pada akhirnya mendukung kerangka kerja yang dipilih untuk proyek Anda.

Bonus:

50 Istilah Agile Scrum yang harus Anda ketahui

15 Metrik dan KPI Agile yang Harus Dilacak

1. Kecepatan

Velocity adalah metrik agile yang mengukur pekerjaan yang telah diselesaikan oleh tim Anda selama sprint. Biasanya diukur dengan menambahkan estimasi upaya dari semua poin cerita pengguna yang diselesaikan dalam sprint.

Akurasi prediksi meningkat dengan setiap iterasi karena didasarkan pada kecepatan sebelumnya.

Rumus untuk menghitung velocity adalah:

Velocity = Σ (Story Points dari cerita pengguna yang telah diselesaikan dalam satu sprint)

Hal yang perlu diingat 🧠: _Velocity hanya relevan untuk satu tim, dan membandingkan velocity dari berbagai tim dapat menyesatkan karena ukuran, keterampilan, dan kompleksitas proyek yang berbeda-beda.

2. Pembakaran Sprint

Bagan sprint burndown secara visual merepresentasikan pekerjaan yang tersisa selama sprint. Grafik ini melacak upaya (diperkirakan dalam poin cerita) untuk menyelesaikan semua cerita pengguna yang berkomitmen pada sprint tersebut.

Komponen dasar dari bagan burndown sprint adalah:

**Sumbu horizontal (Sumbu X): Mewakili hari atau jam kerja yang tersisa dalam sprint

Sumbu vertikal (sumbu Y) : Mewakili total upaya yang tersisa

: Mewakili total upaya yang tersisa Garis tren (Garis burndown ideal) : Ini adalah garis kemiringan yang dimulai dari total upaya awal di awal sprint dan melambat hingga nol di akhir. Ini menunjukkan tingkat burndown yang ideal jika semua pekerjaan berjalan dengan stabil

: Ini adalah garis kemiringan yang dimulai dari total upaya awal di awal sprint dan melambat hingga nol di akhir. Ini menunjukkan tingkat burndown yang ideal jika semua pekerjaan berjalan dengan stabil Garis burndown aktual: Garis ini mewakili upaya yang tersisa di sepanjang sprint berdasarkan pembaruan harian. Idealnya, garis ini harus dekat dengan garis tren

visualisasikan pelaporan sprint di ClickUp dengan diagram alir Burnup, Burndown, Velocity, dan Kumulatif dan tetap selaras dengan tujuan sprint Anda

3. Waktu Siklus

Dalam metodologi Agile seperti Kanban, waktu siklus lebih dalam daripada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Secara khusus mengukur waktu rata-rata yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dari saat masuk ke tahap alur kerja inti hingga siap untuk dikirim.

Cara umum untuk mengukur waktu siklus adalah,

Waktu siklus = Waktu tunggu item pekerjaan yang telah selesai / Jumlah item pekerjaan yang telah selesai_

4. Skor Promotor Bersih (NPS)

Net promoter score, atau NPS, adalah metrik tangkas penting yang mengukur sentimen dan loyalitas pelanggan terhadap produk, perusahaan, atau layanan.

NPS didasarkan pada satu pertanyaan survei: 'Dalam skala 1 sampai 10, seberapa besar kemungkinan Anda akan merekomendasikan [perusahaan/produk/layanan] kepada rekan kerja?

NPS adalah pertanyaan survei, bukan rumus. Skor dikategorikan sebagai berikut:_

Sangat baik: NPS > 70

Positif: NPS 50-69

Negatif: NPS <20

Hal yang perlu diingat 🧠: Secara umum, skor di atas 70 dianggap sangat baik, skor antara 50 dan 69 masih positif, dan skor di bawah 20 dianggap negatif

5. Nilai yang diberikan

Nilai yang diberikan lebih dari sekadar tingkat penyelesaian dan menyelami manfaat bisnis aktual yang diciptakan untuk pelanggan. Metrik ini mengukur dampak nyata proyek Anda terhadap tujuan organisasi.

Metrik yang berpusat pada pelanggan ini berfokus pada hasil nyata seperti peningkatan kepuasan pelanggan, pendapatan yang tinggi, pengurangan biaya, dan peningkatan efisiensi.

Tidak ada formula khusus untuk mengukur nilai yang diberikan, tetapi diukur melalui dampak pelanggan terhadap tujuan (kepuasan, pendapatan, efisiensi, dll.).

Dengan berfokus pada nilai yang diberikan, tim yang gesit dapat memastikan kinerja yang konsisten yang membantu dampak positif pada organisasi dan proyek mereka secara keseluruhan.

6. Pekerjaan yang Sedang Berjalan (WIP)

Pekerjaan dalam proses (WIP) adalah praktik umum dalam Kanban yang secara langsung berdampak pada efisiensi alur kerja dan kinerja tim.

Batas WIP menentukan jumlah maksimum tugas yang diizinkan di setiap tahap papan Kanban Anda. Hal ini mendorong tim untuk fokus menyelesaikan tugas yang ada sebelum memulai tugas baru, sehingga mengurangi inefisiensi dan penundaan.

Batas WIP menentukan jumlah maksimum tugas yang diizinkan di setiap tahap papan Kanban._

7. Throughput

Dalam metodologi Kanban dan Lean-Agile, throughput mencerminkan efisiensi keseluruhan alur kerja Anda. Ini mengukur kecepatan tim Anda menyelesaikan tugas dan memberikan nilai kepada pelanggan.

Throughput tidak hanya melacak jumlah tugas yang dimulai; tetapi secara khusus mengukur jumlah tugas yang diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, seperti per hari, per minggu, atau per sprint. Hal ini memberikan gambaran yang jelas tentang kapasitas pengiriman aktual tim Anda.

Cara umum untuk menghitung throughput adalah,

Throughput = Jumlah tugas yang diselesaikan dalam suatu periode waktu / Panjang periode waktu

8. Tingkat Kelolosan Cacat

Defect Escape Rate (DER) mengungkapkan efektivitas upaya pengujian tim pengembangan Anda untuk perangkat lunak yang berfungsi. Ini mengukur persentase cacat yang tidak tertangkap selama proses pengujian Anda dan akhirnya ditemukan oleh klien Anda setelah rilis.

Rumus untuk menghitung Defect Escape Rate adalah:

DER = (1 - Jumlah cacat pasca-rilis / Jumlah total cacat) x 100%

Upaya yang konsisten untuk mengurangi DER dari waktu ke waktu menyoroti proses jaminan kualitas yang kuat.

Hal yang perlu diingat 🧠: DER yang lebih rendah menunjukkan proses pengujian yang lebih ketat yang menangkap cacat sebelum berdampak pada pelanggan. Dengan melacak DER dari waktu ke waktu, Anda dapat dengan mudah mengidentifikasi tren dan mengevaluasi keefektifan strategi pengujian Anda.

9. Cakupan Kode

Cakupan kode adalah ukuran yang berharga untuk

Tim manajemen proyek yang tangkas

untuk menilai ketelitian upaya pengujian mereka dan mengidentifikasi area di mana pengujian tambahan mungkin diperlukan.

Ini mengukur proporsi blok kode yang dieksekusi selama uji coba otomatis. Cakupan kode yang lebih tinggi umumnya menunjukkan rangkaian pengujian yang komprehensif, yang berpotensi mengurangi risiko cacat yang tidak terdeteksi.

Rumus untuk menghitung Code Coverage adalah:

Cakupan Kode = (Baris kode yang dieksekusi dalam pengujian / Total baris kode) x 100%_

10. Usia Item Pekerjaan

Work Item Age (WIA) melacak waktu yang dihabiskan sebuah item pekerjaan dalam siklus pengembangan perangkat lunak, mulai dari saat item tersebut ditambahkan ke dalam backlog hingga selesai.

WIA menunjukkan berapa lama tugas biasanya bertahan dalam sistem manajemen proyek. Tugas dengan WIA yang tinggi secara konsisten dapat mengindikasikan kemacetan dalam alur kerja Anda, seperti keterbatasan sumber daya dan ketergantungan pada faktor eksternal.

Rumus untuk menghitung Work Item Age adalah:

WIA = Tanggal Saat Ini - Tanggal Item Pekerjaan Ditambahkan ke Backlog

11. Waktu yang Diblokir

Dalam metodologi Agile, di mana kemampuan beradaptasi dan pengiriman yang cepat sangat penting, waktu yang diblokir menjelaskan waktu yang dihabiskan anggota tim untuk mencegah kemajuan dalam tugas mereka.

Melacak waktu yang diblokir membantu tim menentukan masalah berulang yang menghambat efisiensi aliran.

Tidak ada rumus khusus untuk menghitung waktu yang terhambat; sebagai gantinya, lacak waktu yang dihabiskan oleh anggota tim yang tidak dapat maju karena hambatan untuk memahami waktu yang terhambat.

Melacak waktu yang terhambat dapat membantu tim yang gesit menciptakan aliran yang efisien dalam lingkungan kerja mereka, meminimalkan penundaan, dan memaksimalkan waktu yang dihabiskan untuk memberikan nilai kepada pelanggan mereka.

Hal yang perlu diingat 🧠: _Beberapa penyebab umum waktu yang terhambat bisa jadi karena menunggu persetujuan, persyaratan tugas yang tidak jelas, bug, atau pemadaman sistem

12. Lepaskan Burndown

Tidak seperti grafik sprint burndown yang melacak kemajuan dalam waktu singkat, release burndown memberikan pandangan tingkat tinggi tentang pekerjaan yang tertunda untuk seluruh siklus rilis, yang dapat menjangkau beberapa sprint.

Grafik ini menggambarkan total upaya yang tersisa untuk rilis pada sumbu vertikal dan waktu yang tersisa pada sumbu horizontal.

Sumbu vertikal:_ Total upaya yang tersisa untuk rilis

Total upaya yang tersisa untuk rilis Sumbu horizontal:_ Waktu yang tersisa dalam siklus pelepasan

Bagan burndown rilis membantu tim yang gesit menjaga transparansi, mengidentifikasi risiko secara proaktif, dan membuat keputusan berdasarkan data untuk memastikan pengembangan dan rilis perangkat lunak yang sukses.

13. Bagan Kontrol

Bagan kontrol berfokus pada waktu siklus item pekerjaan individu (poin cerita pengguna, bug, atau kesalahan).

Bagan ini bertindak sebagai sistem peringatan dini untuk masalah potensial yang dapat berdampak pada penyelesaian proyek dan juga mengidentifikasi ketidakkonsistenan dalam waktu siklus, yang memungkinkan tim untuk menyelidiki akar penyebabnya. Hal ini membantu mereka mengupayakan alur kerja yang lebih dapat diprediksi.

Hal yang perlu diingat 🧠: Gunakan bagan kontrol dengan metrik tangkas lainnya, seperti batas pekerjaan yang sedang berjalan dan hasil kerja, untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif tentang alur kerja Anda.

14. Perputaran Kode

Code churn adalah metrik Agile yang mencerminkan keseluruhan perubahan dalam basis kode Anda. Metrik ini mengukur volume kode yang ditambahkan, dimodifikasi, atau dihapus sepanjang siklus hidup pengembangan.

Meskipun beberapa churn adalah hal yang wajar, churn yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan potensi masalah dalam stabilitas kode.

Code churn biasanya dinyatakan dalam persentase dan dihitung dengan membagi total baris kode yang ditambahkan atau dihapus selama periode tertentu dengan total baris kode di basis di awal.

Rumus untuk menghitung Code Churn adalah:

Code Churn = [(Baris kode yang ditambahkan + Baris kode yang dihapus) / Total baris kode di awal] x 100%_

15. Survei Kebahagiaan Tim

Survei kebahagiaan tim mengukur moral, kepuasan, dan kesejahteraan secara keseluruhan dalam tim pengembangan perangkat lunak agile Anda. Mengumpulkan umpan balik secara teratur memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi area perbaikan dalam proses agile Anda dan menumbuhkan lingkungan kerja yang positif.

Bonus: _Berikut ini adalah

15 KPI dan metrik manajemen produk

bagi manajer produk untuk mencapai tujuan mereka

Cara Melacak KPI Agile menggunakan ClickUp

Melacak metrik dan KPI Agile menggunakan spreadsheet memakan waktu dan tidak efisien, memiliki keterbatasan kolaborasi, dan rentan terhadap kesalahan karena kurangnya otomatisasi, yang menyebabkan kesalahan transfer data.

Sebagai gantinya,

Perangkat Lunak Manajemen Proyek ClickUp untuk Tim yang Gesit

menawarkan alat dan fitur untuk mengotomatiskan pelacakan KPI dan metrik Agile.

Mari kita lihat bagaimana tim yang gesit dapat memprioritaskan metrik yang dapat ditindaklanjuti, menetapkan tujuan, dan terus mengulang untuk peningkatan - semuanya dalam satu platform.

Tetapkan tujuan dan target

Sasaran ClickUp

adalah wadah tingkat tinggi yang dipecah menjadi Target yang lebih kecil. Pikirkan target-target ini sebagai tujuan bisnis yang harus Anda capai untuk memenuhi tujuan Anda secara keseluruhan.

Saat Anda memenuhi target ini, Sasaran Anda diperbarui secara real-time.

Bagian terbaiknya adalah Anda dapat menyesuaikan metrik Agile yang Anda pilih untuk mengukur target.

Sebagai contoh:

Angka: Persentase dan skor

Mata uang: Metrik seperti cakupan kode dan waktu siklus

Tugas: Melacak kinerja berdasarkan penyelesaian tugas

buat target sprint, target penjualan mingguan, dan lainnya di ClickUp Goals_

Berikut cara mengatur metrik dan KPI Agile Anda di ClickUp Goals

Berikut cara membuat dan melacak sasaran di ClickUp:

Langkah 1: Buat sasaran

Tingkatkan skor NPS dari 6 menjadi 7,5

Langkah 2: Tetapkan Target untuk mencapai tujuan ini

Dapatkan 10 peringkat bintang 5 baru di G2

Kurangi jumlah tiket dukungan mingguan sebesar 25%

Mengatasi 3 masalah teratas yang disebutkan oleh pelanggan Anda

Langkah 3: Tentukan metrik utama yang akan Anda gunakan untuk mengukur kemajuan Target Anda

Temukan persentase pendukung dan pencela

Survei pelanggan

Langkah 4: Mulai melacak kemajuan hingga Anda mencapai hasil yang diinginkan

Gunakan Perangkat Lunak Manajemen Proyek ClickUp untuk mendapatkan visibilitas ke dalam metrik dan kemajuan tim, berkomunikasi dengan tim pengembangan Anda, dan berkolaborasi dengan semua orang

Kiat profesional💡: Penggunaan templat penetapan tujuan dan

aplikasi pelacakan tujuan

untuk memastikan tujuan Anda terikat waktu, spesifik, terukur, relevan, dan dapat dicapai

Dasbor visual untuk wawasan yang dapat ditindaklanjuti

dapatkan tampilan real-time dari kemajuan metrik Agile Anda dengan Dasbor ClickUp

Gunakan

Dasbor ClickUp

untuk merepresentasikan metrik Agile Anda secara visual, sehingga tidak memerlukan spreadsheet atau alat bantu eksternal seperti Jira.

Dapatkan wawasan instan ke area utama seperti:

Kemajuan sprint: Memvisualisasikan pekerjaan yang tersisa dalam sprint melalui grafik burndown

Memvisualisasikan pekerjaan yang tersisa dalam sprint melalui grafik burndown Perincian jenis masalah: Mengidentifikasi tren bug, permintaan fitur, dan masalah lainnya

Mengidentifikasi tren bug, permintaan fitur, dan masalah lainnya Kecepatan tim: Mengukur pekerjaan yang diselesaikan tim Anda setiap sprint

Mengukur pekerjaan yang diselesaikan tim Anda setiap sprint Frekuensi peluncuran: Melacak seberapa sering tim Anda merilis pembaruan atau fitur baru

Melacak seberapa sering tim Anda merilis pembaruan atau fitur baru Waktu siklus dan waktu tunggu: Pahami waktu rata-rata yang dihabiskan untuk mengerjakan tugas di seluruh alur kerja Anda

Lacak dan prioritaskan metrik yang dapat ditindaklanjuti

Templat KPI ClickUp

memungkinkan Anda untuk melacak berbagai macam metrik. Namun, prioritaskan metrik yang secara langsung berdampak pada tujuan tim Anda, seperti:

Metrik produktivitas: Menilai efisiensi dan hasil

Menilai efisiensi dan hasil Metrik kualitas: Mengukur tingkat cacat dan kualitas kode secara keseluruhan

Mengukur tingkat cacat dan kualitas kode secara keseluruhan **Metrik prediktabilitas: Melacak akurasi estimasi dan jadwal pengiriman proyek

Metrik kepuasan pelanggan: Mengukur pengalaman pengguna dan umpan balik tentang produk Anda

Melacak dan memvisualisasikan indikator kinerja utama dengan Templat KPI ClickUp

Iterasi dan adaptasi untuk peningkatan berkelanjutan

Daya ungkit (Leverage)

Templat Metrik Proyek ClickUp

untuk mengukur, memantau, dan memvisualisasikan kemajuan metrik Agile Anda dalam ClickUp.

Templat Metrik Proyek ClickUp memberikan gambaran umum tentang metrik tangkas penting yang dilacak oleh tim Anda

Jadwalkan tinjauan rutin untuk menganalisis metrik Agile Anda di ClickUp. Identifikasi tren, perkenalkan metrik baru, sempurnakan proses pelacakan Anda seiring dengan perkembangan kebutuhan tim Anda, nilai kemajuan menuju sasaran, dan tentukan area untuk perbaikan.

Siap untuk Melepaskan Kekuatan Metrik dan KPI Agile untuk Tim Anda?

Idealnya, Anda ingin memantau semua metrik dan KPI Agile yang relevan untuk mengukur kinerja tim Anda.

Platform manajemen proyek agile ClickUp membantu Anda melakukannya. Gunakan ClickUp Goals untuk menetapkan tujuan untuk metrik agile yang paling penting, melacak kemajuan dengan templat yang telah dibuat sebelumnya, mengukur kemajuan dengan Dasbor ClickUp, dan melaporkan metrik dan KPI yang tepat kepada para pemangku kepentingan Anda untuk membangun kepercayaan diri mereka pada tim Anda.

Sentralisasi pelacakan metrik Anda untuk transparansi yang tak tertandingi tanpa harus menggunakan banyak alat dan spreadsheet.

Daftar di ClickUp secara gratis

untuk melacak metrik dan KPI Agile Anda.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Apa yang dimaksud dengan KPI di Agile?

Dalam agile, KPI (key performance indicator) didefinisikan sebagai metrik spesifik yang mengukur kinerja tim Anda di akhir setiap iterasi atau sprint. Manfaat mengukur metrik KPI agile adalah pelacakan kemajuan yang berkelanjutan, membuat keputusan terkait beban kerja tim, dan mendapatkan wawasan berharga tentang cara kerja tim. Metrik ini mencakup kecepatan, grafik burndown sprint, dan diagram alur kerja kumulatif.

2. Apa yang dimaksud dengan metrik dalam Agile?

Metrik dalam metodologi Agile memberikan wawasan tentang produktivitas melalui berbagai tahap pengembangan perangkat lunak, menilai kualitas produk, dan melacak kinerja tim. Metrik ini dapat disesuaikan di tingkat individu dan tim. Di tingkat tim, mereka menilai kesehatan proyek secara keseluruhan, sedangkan di tingkat individu, mereka dapat digunakan untuk mengidentifikasi kinerja individu terhadap kemajuan mereka.

3. Apa yang dimaksud dengan metrik dan KPI Scrum?

Tim agile menggunakan metrik dan KPI Scrum untuk mengukur efektivitas proses tim mereka, melacak kemajuan mereka menuju tujuan tertentu, mengidentifikasi area perbaikan, mengoptimalkan alur kerja agile mereka, dan memberikan visibilitas kepada para pemangku kepentingan ke dalam proyek.