Adobe Connect Vs. ClickUp SyncUps: Mana Alat Pertemuan Video yang Lebih Baik?

Kalender Anda penuh dengan panggilan video, namun proyek-proyek tetap terhenti.

Pembaruan terjadi di webinar, yang lain di obrolan grup, dan keputusan besar minggu lalu terjebak di buku catatan seseorang alih-alih di alat manajemen tugas atau proyek Anda.

Indeks Tren Kerja Microsoft 2023 menemukan bahwa pengguna Microsoft 365 menghabiskan 57% waktu mereka dalam rapat, email, dan obrolan, sementara hanya 43% waktu yang dihabiskan untuk menciptakan sesuatu. Bagi tim jarak jauh, kesenjangan antara "kami membicarakannya" dan "kami menyelesaikannya" sering kali muncul sebagai tenggat waktu yang terlewat dan tindak lanjut yang tak berujung di berbagai alat.

Adobe Connect dari Adobe Creative Cloud berfokus pada sesi online terstruktur seperti webinar dan pelatihan, sementara ClickUp SyncUp dirancang untuk pembaruan tim sehari-hari yang tetap terhubung dengan tugas dan proyek Anda.

Dalam blog ini, kami akan membandingkan Adobe Connect Vs. ClickUp SyncUp dalam hal rapat, kolaborasi, dan pelaksanaan sehari-hari sehingga Anda dapat memilih yang sesuai dengan ukuran tim dan gaya kerja tim Anda.

ClickUp Vs. Adobe Connect: Sekilas

Aspek ClickUp Adobe Connect Tujuan utama Platform manajemen proyek all-in-one berbasis cloud dengan kehadiran pasar yang kuat. Dilengkapi dengan manajemen tugas bawaan, dokumen, dan ClickUp SyncUps sehingga tim tetap berada di halaman yang sama dan menghindari lingkaran umpan balik. Platform kelas virtual dan webinar untuk pelatihan, acara, dan konferensi video berinteraksi tinggi dengan tata letak dan pod yang dapat disesuaikan. Rapat harian dan sinkronisasi status Dirancang untuk rapat singkat dan berulang di dalam Daftar dan papan sprint, dengan tugas diperbarui secara real-time saat Anda berbicara. Lebih cocok untuk sesi terstruktur dengan persiapan yang matang; rapat harian terasa berat dan masih memerlukan transfer tugas manual setelahnya. Mengelola pekerjaan yang sedang berlangsung vs pelatihan virtual Platform manajemen proyek dan tugas lengkap di mana rapat berada di samping Hierarki, tampilan, dan pelaporan. Optimal untuk kelas virtual dan webinar; pelacakan tugas yang berkelanjutan harus dilakukan di alat terpisah. Otomatisasi, AI, dan tindak lanjut setelah pertemuan Otomatisasi ditambah ClickUp Brain, AI Notetaker, dan AI Agents mengubah ringkasan menjadi tugas dan mengarahkan pekerjaan secara otomatis. AI berfokus pada pemanfaatan ulang rekaman dan membantu sesi langsung; pekerjaan tindak lanjut masih memerlukan pencatatan manual di tempat lain. Komunikasi tim dan keterlibatan langsung ClickUp Chat, komentar, dan SyncUps menyatukan percakapan, file, dan tugas dalam satu ruang kerja. Kuat dalam keterlibatan selama sesi dengan obrolan, tanya jawab, jajak pendapat, dan pods, tetapi tidak memiliki pusat terintegrasi untuk kerja tim asinkron yang berkelanjutan.

Apa Itu ClickUp?

Dalam kebanyakan lingkungan tim, satu aplikasi mengelola tugas, aplikasi lain menyimpan catatan rapat, dan obrolan pribadi mencatat perubahan ruang lingkup terbaru. Setiap perpindahan aplikasi mengalihkan fokus, dan seseorang selalu harus mengejar ketinggalan alih-alih melanjutkan pekerjaan. Itulah yang disebut penyebaran pekerjaan.

ClickUp menggabungkan semuanya ke dalam satu ruang kerja AI terintegrasi . Proyek, tugas, dokumen, obrolan, dan ClickUp SyncUps berada di tempat yang sama.

Anda dapat mengelola proyek, menugaskan tugas, dan berbagi ringkasan di sana, daripada berpindah-pindah antara alat kolaborasi terpisah dan aplikasi konferensi video. Keputusan tetap terhubung dengan tugas yang terpengaruh, bukan tersembunyi di catatan seseorang.

Untuk kolaborasi jarak jauh, ClickUp berfungsi sebagai perangkat lunak manajemen proyek dan pusat produktivitas. Anggota tim dapat tetap terorganisir dengan papan tugas visual, daftar, dan kalender; melacak kemajuan proyek secara real-time; dan mengganti alat daftar tugas yang tersebar dengan satu ruang kerja.

ClickUp Brain menambahkan kecerdasan buatan (AI) di atas fitur ini. Fitur ini merangkum pembaruan yang panjang dan membantu menyusun ringkasan, sehingga manajer proyek dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengedit ulang dan lebih banyak waktu untuk menjaga proyek aktif tetap berjalan lancar.

Seorang pengulas G2 mengatakan,

“Yang paling saya sukai adalah seberapa banyak saya dapat mengonsolidasikan semuanya di satu tempat: tugas, dokumen, diskusi, tenggat waktu, dan dasbor untuk proyek dan tim yang berbeda.”

Fitur ClickUp

Kelola semua dokumen, proyek, percakapan, dan lainnya di satu platform terintegrasi dengan ClickUp.

Mari lihat bagaimana ClickUp membantu tim berbagi pembaruan, menjalankan sinkronisasi cepat, dan mengubah percakapan menjadi pekerjaan yang jelas dan dapat dilacak.

Fitur #1: Obrolan ClickUp

Berkomunikasi dengan tim Anda dan buat tugas langsung di jendela obrolan Anda dengan ClickUp Chat.

ClickUp Chat memungkinkan tim untuk melakukan percakapan real-time langsung di dalam Spaces, Folders, dan Lists yang sama tempat mereka mengelola pekerjaan. Anda dapat @menyebutkan rekan tim, berbagi file, menghubungkan tugas, dan merespons pesan tanpa meninggalkan ruang kerja manajemen proyek Anda, sehingga konteks tidak hilang ke aplikasi obrolan terpisah.

Karena obrolan Anda terintegrasi dengan tugas, dokumen, dan dasbor, mudah untuk mengubah pesan menjadi tugas dan melacaknya hingga selesai. Hal ini menutup celah "kami membicarakannya di obrolan" yang sering muncul saat tim mengandalkan alat pesan mandiri atau webinar seperti Adobe Connect, di mana tindak lanjut harus dipindahkan secara manual ke sistem lain.

📌 Contoh: Tim pemasaran menggunakan ClickUp Chat yang terhubung dengan daftar peluncuran mereka. Selama percakapan tentang perubahan teks terakhir, pemimpin tim mengubah dua pesan kunci menjadi tugas melalui ClickUp Tasks dan menandai penulis teks. Karena semua tugas dan percakapan terhubung ke ruang kerja yang sama, proses tindak lanjut menjadi jauh lebih mudah.

Fitur #2: ClickUp SyncUps

Lakukan pembaruan terstruktur langsung di dalam ruang kerja Anda dengan ClickUp SyncUps

ClickUp SyncUps adalah pertemuan ringan yang berada di dalam ruang kerja Anda, bukan di aplikasi pertemuan terpisah. Tim dapat mengadakan pertemuan rutin atau pengecekan status dari Daftar dan Ruang, meninjau papan saat mereka berbicara, dan mencatat catatan langsung di tempat di mana pekerjaan sudah dilacak.

Berbeda dengan alat webinar seperti Adobe Connect yang menekankan pada "ruang" virtual dan tata letak, SyncUps dirancang untuk pelaksanaan sehari-hari.

Anda dapat melihat tugas dan status di layar saat membicarakannya, dan Anda dapat membuat atau memperbarui tugas secara real-time daripada menyalin catatan setelah panggilan. ClickUp SyncUp dilengkapi dengan fitur pencatatan AI bawaan untuk merangkum tindakan yang perlu dilakukan.

Saat Anda menggunakan AI Notes di ClickUp SyncUp, AI Notetaker secara otomatis membuat dokumen catatan rapat ( ClickUp Doc ) setelah panggilan berakhir. Dokumen ini mencakup ringkasan rapat, poin penting, tindakan yang harus dilakukan, transkrip, dan rekaman jika diaktifkan. Catatan tersebut diposting ke thread SyncUp dan juga dapat ditemukan di Docs Hub atau Planner Anda, sehingga mudah diakses, dibagikan, dan dikolaborasikan dengan tim Anda.

Anda bahkan dapat merekam SyncUp selama panggilan dan mengaksesnya nanti dari Clips Hub untuk referensi.

📌 Contoh: Tim produk menjalankan sesi SyncUp selama 15 menit dari daftar sprint mereka. Saat membahas hambatan, mereka membuka setiap tugas dan membuat subtugas baru dalam tampilan yang sama. Setelah itu, AI Notetaker memposting ringkasan dan daftar tindakan ke thread SyncUp (yang muncul di saluran obrolan khusus daftar tersebut), sehingga siapa pun yang melewatkan panggilan dapat melihat persis apa yang telah berubah.

📽️ Tonton: Masih bolak-balik antara obrolan, email, dan catatan rapat setelah setiap standup atau SyncUp? Bagaimana jika semua pembaruan, keputusan, dan tindak lanjut Anda berada di satu tempat saja?

Fitur #3: ClickUp Brain, AI Notetaker, dan AI Agents

Ringkas semua tugas Anda ke dalam kategori untuk pemahaman yang lebih baik dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain adalah lapisan AI yang terintegrasi di seluruh ruang kerja ClickUp Anda. Ia dapat merangkum dokumen dan tugas yang panjang, serta mengekstrak tindakan yang perlu dilakukan dari ruang kerja Anda. Alat AI kontekstual ini juga dapat menjawab pertanyaan tentang pekerjaan yang sedang berlangsung dan menyusun pembaruan atau pesan tindak lanjut berdasarkan informasi yang sudah tersimpan di proyek Anda.

Namun, untuk hal yang lebih relevan dengan pertemuan Anda saat ini, Anda dapat mencoba ClickUp AI Notetaker.

Dapatkan transkrip rapat real-time dan ringkasan yang didukung AI dengan ClickUp AI Notetaker

Alat AI ini secara otomatis bergabung dengan pertemuan yang didukung, merekam audio, dan menghasilkan transkrip serta ringkasan yang tetap dapat dicari di Docs dan tugas.

Karena ringkasan ini disimpan di ClickUp daripada di penyimpanan file terpisah, mereka lebih mudah dihubungkan langsung ke proyek yang sedang berjalan.

Selain itu, ClickUp Super Agents dan ClickUp Brain’s Enterprise Search membantu Anda mengumpulkan konteks dari seluruh ClickUp dan alat terhubung. Super Agents dapat merangkum percakapan panjang atau membantu menyiapkan agenda dan pesan tindak lanjut, sementara Enterprise Search menemukan dokumen dan tugas yang tepat untuk menjawab pertanyaan tentang suatu proyek.

Percepat alur kerja dengan Super Agents di ClickUp

📌 Contoh: Setelah rapat mingguan SyncUp produk, seorang PM (manajer produk) menempelkan catatan kasar ke dalam tugas dan meminta ClickUp Brain untuk mengelompokkannya menjadi “Keputusan,” “Hambatan,” dan “Tindakan.” ClickUp Brain menghasilkan ringkasan yang rapi dan mengusulkan tugas, yang kemudian ditugaskan oleh PM ke tim engineering, desain, dan QA (pengujian kualitas). Tidak ada yang perlu menganalisis log obrolan atau menonton rekaman untuk memahami langkah selanjutnya.

💡 Tips Pro: Bangun sistem tindak lanjut rapat yang didukung AI dengan ClickUp BrainGPT. Dikte catatan, tugas, dan ringkasan dengan fitur Talk to Text dari ClickUp BrainGPT Berikan instruksi dan pembaruan dengan Talk to Text: Setelah panggilan SyncUp atau klien, gunakan Talk to Text BrainGPT di desktop untuk mengucapkan ringkasan Anda daripada mengetiknya. Fitur ini menangani tanda baca, struktur, dan gangguan suara, sehingga pembaruan yang Anda ucapkan akan muncul sebagai teks bersih di ClickUp Tasks, Docs, atau Comments—tanpa perlu menonton ulang rekaman atau menggunakan alat pengetikan terpisah.Minta ClickUp BrainGPT untuk mengubah catatan mentah menjadi rencana aksi yang bersih: Salin (atau diktasikan) poin-poin kasar dari pertemuan Anda ke dalam Doc dan minta ClickUp BrainGPT untuk mengelompokkannya menjadi keputusan, risiko, hambatan, dan langkah selanjutnya. Ia dapat menyusun deskripsi tugas dan bahkan mengusulkan tenggat waktu berdasarkan konteks yang sudah tersimpan di Workspace AndaCari SyncUps ClickUp sebelumnya berdasarkan topik atau proyek: Alih-alih menggali dokumen lama dan riwayat obrolan, tanyakan kepada ClickUp BrainGPT pertanyaan seperti “Apa yang kita sepakati untuk peluncuran onboarding Q3?” atau “Ringkas tiga SyncUps terakhir untuk peluncuran ACME. ” Karena ClickUp BrainGPT terintegrasi dengan Workspace Anda, ia dapat mengumpulkan keputusan dan tugas yang tepat ke dalam satu jawaban yang terbaruPilih model AI yang tepat untuk setiap tindak lanjut: Gunakan akses ClickUp BrainGPT ke beberapa model premium (seperti GPT-4, Claude, dan Gemini) dari satu tempat. Anda tetap di ClickUp sementara ClickUp BrainGPT mengarahkan pekerjaan ke mesin terbaik untuk tugas tersebut.

Fitur #4: ClickUp Meetings dan ClickUp Calendar

Simpan rapat harian, ClickUp SyncUps, dan tindak lanjut di satu tempat dengan ClickUp Calendar

Sebagian besar alat rapat berfokus pada apa yang terjadi selama panggilan. ClickUp membalikkan hal itu dengan memberikan semua yang Anda butuhkan sebelum, selama, dan setelah rapat dalam satu ruang kerja.

Mulailah dengan ClickUp Meetings. Anda dapat membuat dokumen rapat atau tugas, serta merinci agenda Anda dengan pengeditan teks kaya dan daftar periksa. Anda kemudian dapat menggunakan Komentar yang Ditetapkan untuk mengubah poin pembicaraan menjadi pemilik dan tanggal jatuh tempo tanpa perlu meninggalkan halaman.

Tugas berulang memastikan pertemuan 1:1 mingguan, tinjauan sprint, dan pengecekan proyek tetap berjalan secara teratur, sementara ClickUp AI Notetaker dan ClickUp Brain membantu Anda membuat notulen dan email tindak lanjut dengan beberapa klik saja, bukan menulis ulang semuanya secara manual.

Kalender ClickUp mengintegrasikan fitur penjadwalan ke dalam sistem yang sama. Anda dapat melihat tugas dan rapat secara bersamaan dalam tata letak harian, mingguan, atau bulanan, serta menyeret dan melepas item untuk menjadwal ulang. Anda juga dapat memberi kode warna pada pekerjaan berdasarkan status atau prioritas sehingga jelas mana yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu.

Sinkronisasi kalender dengan Google Calendar berarti perubahan di ClickUp akan tercermin di kalender eksternal Anda dan sebaliknya, sehingga memudahkan Anda untuk menyesuaikan jadwal ClickUp SyncUp dan pengecekan rutin dengan aktivitas lain sepanjang hari tanpa terjadi tabrakan jadwal.

📌 Contoh: Tim produk menjalankan ClickUp SyncUp mingguan secara berulang dari daftar ClickUp. Di kalender ClickUp, ClickUp SyncUps ditampilkan bersamaan dengan tugas sprint, sehingga ketika prioritas berubah, manajer proyek dapat menyeret tugas dan ClickUp SyncUp berikutnya ke slot waktu baru dalam satu tampilan.

Fitur #5: Otomatisasi dan integrasi ClickUp

Aktifkan otomatisasi yang Anda butuhkan atau sesuaikan aturan melalui AI berdasarkan alur kerja Anda.

Fitur Otomatisasi ClickUp memungkinkan Anda mengganti pekerjaan tindak lanjut manual dengan aturan sederhana. Anda dapat memicu tindakan saat status berubah, tanggal jatuh tempo tiba, tugas dibuat, atau bidang kustom diperbarui.

Ketika Anda menggabungkan ClickUp Automations dengan ClickUp AI Notetaker dan ClickUp Brain, alur kerja tipikal terlihat seperti ini:

ClickUp Notetaker merangkum pertemuan ClickUp SyncUp.

ClickUp Brain mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan.

Tugas dibuat dengan pemilik dan tanggal.

ClickUp Automations mengarahkan tugas-tugas tersebut ke daftar atau sprint yang tepat.

ClickUp juga terintegrasi dengan lebih dari 1000 alat yang sudah digunakan oleh tim Anda. Ini termasuk platform rapat umum seperti Google Workspace, Microsoft Teams, Slack, Zoom, dan lainnya. Hal ini memberi Anda fleksibilitas untuk menggunakan alat video eksternal di mana mereka relevan sambil tetap mengonsolidasikan pelacakan tugas dan otomatisasi di satu tempat.

Hal ini membuat ClickUp ideal untuk tim yang bergerak cepat yang mencari alat dengan fitur keamanan dan kolaborasi yang dapat mempermudah alur kerja.

📌 Contoh: Setelah tinjauan desain, tugas berpindah ke "Dalam Tinjauan." Otomatisasi secara instan menugaskan tugas tersebut kepada pengesah, menambahkan tanggal jatuh tempo, dan memposting komentar yang menandai mereka dengan tautan ke ringkasan ClickUp AI Notetaker. Tidak ada yang perlu mengingat proses serah terima, dan alur kerja berlanjut dengan lancar antara pertemuan.

Harga ClickUp

📮 Wawasan ClickUp: Hasil survei efektivitas rapat kami menunjukkan bahwa pekerja pengetahuan dapat menghabiskan hampir 308 jam per minggu dalam rapat di organisasi dengan 100 orang! Tapi bagaimana jika Anda bisa memangkas waktu rapat ini? Ruang kerja terpadu ClickUp secara drastis mengurangi rapat yang tidak perlu! 💫 Hasil Nyata: Klien seperti Trinetix berhasil mengurangi jumlah pertemuan hingga 50% dengan mengonsolidasikan dokumentasi proyek, mengotomatisasi alur kerja, dan meningkatkan visibilitas antar tim menggunakan ClickUp. Bayangkan mengembalikan ratusan jam produktif setiap minggu!

Apa itu Adobe Connect?

Melalui Adobe

Bayangkan Anda sedang mengadakan pelatihan virtual untuk ratusan orang dan membutuhkan lebih dari sekadar panggilan video dasar. Anda menginginkan tata letak yang rapi, alat interaksi, dan ruang yang dapat digunakan kembali setiap minggu tanpa harus membangun semuanya dari awal.

Adobe Connect adalah platform konferensi web dan ruang kelas virtual yang dirancang untuk sesi terstruktur seperti webinar dan program onboarding.

Hosts membuat "ruang" menggunakan pods dan tata letak untuk obrolan, jajak pendapat, tanya jawab, catatan, berbagi file, dan berbagi layar, lalu menyimpannya sebagai ruang permanen yang dapat digunakan kembali di berbagai acara.

Karena ruang-ruang tersebut mengingat konfigurasinya, instruktur dapat memuat konten dan slide sekali saja dan menggunakannya kembali untuk setiap kelompok. Adobe terintegrasi secara mendalam dengan ekosistem pembelajaran (seperti Adobe Learning Manager dan platform LMS), menjadikannya pilihan populer bagi perusahaan dengan program L&D formal dan kebutuhan pelatihan yang berat dalam hal kepatuhan.

Fitur Adobe Connect

Adobe Connect berfokus pada kontrol tuan rumah, keterlibatan peserta, dan desain ruang yang dapat diulang, bukan pada pelacakan tugas sehari-hari.

Fitur #1: Ruang virtual yang disesuaikan dengan Pods dan Layouts

Melalui Adobe

Adobe Connect menggunakan "pods" (modul untuk obrolan, video, tanya jawab, jajak pendapat, catatan, file, dll.) dan "layouts" (penataan pods tersebut) untuk membangun ruang yang persisten.

Host dapat mengonfigurasi beberapa tata letak. Misalnya, lobi, tampilan presentasi utama, tampilan breakout, dan ringkasan tanya jawab, dan berpindah di antara mereka selama sesi dengan satu klik.

Karena ruang obrolan bersifat permanen, Anda dapat menutup sesi dan kembali nanti untuk menemukan semua pod dan materi yang diunggah persis seperti saat Anda meninggalkannya. Hal ini sangat berguna untuk program pelatihan berulang dan kursus multi-sesi di mana Anda tidak perlu terus menggunakan kontrol versi untuk menemukan konten Anda.

Pengguna juga dapat bergabung dalam sesi melalui perangkat seluler mereka menggunakan aplikasi seluler Adobe Connect.

Fitur #2: Ruang diskusi kecil untuk kolaborasi kelompok kecil

Melalui Adobe

Dalam kelas virtual besar atau webinar, mudah bagi beberapa suara saja yang mendominasi sementara yang lain tetap dalam mode bisu, sehingga kolaborasi jarak jauh yang sesungguhnya menjadi sulit untuk dicapai.

Ruangan terpisah Adobe Connect memungkinkan tuan rumah membagi peserta ke dalam kelompok kecil untuk diskusi atau peran-peran. Setiap ruangan terpisah dapat memiliki tata letak dan pods sendiri, termasuk papan tulis, obrolan, dan catatan bersama.

Host dapat berpindah antar ruangan, mengirim pesan siaran ke semua grup, dan kemudian mengumpulkan semua orang kembali ke ruangan utama untuk evaluasi. Hal ini sangat berguna untuk workshop dan pembelajaran berbasis kelompok di mana interaksi memengaruhi hasil.

Melalui Adobe

Sesi virtual besar dapat dengan cepat berubah menjadi presentasi satu arah di mana peserta kehilangan minat, terutama jika tidak ada cara mudah untuk mengumpulkan umpan balik atau melibatkan audiens.

Adobe Connect mengatasi hal ini dengan pod interaktif untuk jajak pendapat, tanya jawab, obrolan, dan catatan bersama, sehingga tuan rumah dapat mengubah penonton pasif menjadi peserta aktif.

Dengan menggabungkan file pods (untuk mendistribusikan materi presentasi) dan berbagi layar, alat-alat ini mengubah webinar menjadi pengalaman yang lebih interaktif daripada panggilan video biasa, tanpa perlu mengandalkan plugin pihak ketiga.

Fitur #4: Kontrol host lanjutan dan persiapan di belakang layar

Melalui Adobe

Dalam acara virtual besar, hal ini dapat menimbulkan stres ketika pembicara sedang menyiapkan slide atau memperbaiki audio di depan semua orang, atau ketika Anda tidak dapat dengan cepat membisukan saluran yang berisik dan menjaga agar acara tetap berjalan lancar.

Adobe Connect memberikan pengontrolan detail kepada tuan rumah atas apa yang dilihat dan dapat dilakukan oleh peserta. Anda dapat membatasi obrolan dan mengelola hak akses untuk berbagi layar atau berinteraksi dengan pod tertentu melalui berbagai alat kolaboratif.

Mode persiapan bergaya backstage memungkinkan presenter berkolaborasi di belakang layar atau memuat konten baru sementara peserta tetap melihat tampilan yang stabil. Hal ini mengurangi kebingungan di layar selama acara penting.

Fitur #5: Kinerja didukung AI untuk konten dan pembicara

Melalui Adobe

Fitur kinerja berbasis AI Adobe Connect mencakup kemampuan untuk mengubah rekaman menjadi konten tertulis dan menghasilkan ringkasan terstruktur yang membagi sesi panjang menjadi bab dan poin kunci.

Asisten bantuan AI dapat memandu tuan rumah dan tim kreatif melalui fitur-fitur, dan alat tanya jawab AI (Q&A) yang sedang berkembang dirancang untuk mengkategorikan dan membantu menjawab pertanyaan audiens selama sesi langsung.

Bagi tim L&D (pembelajaran dan pengembangan) yang mengadakan webinar berulang, hal ini dapat mempermudah proses penyampaian dan dokumentasi pasca acara.

Harga Adobe Connect

Standar: $190/tahun per pengguna

Premium: $290/tahun per pengguna

Enterprise: $390/tahun per pengguna

ClickUp SyncUps vs. Adobe Connect: Perbandingan Fitur

Sebelum kita menentukan pemenangnya, berikut perbandingan antara ClickUp SyncUp dan Adobe Connect saat Anda membutuhkan rapat yang benar-benar berubah menjadi pekerjaan yang dapat dilacak, bukan hilang ke tautan video lain.

Fitur #1: Rapat harian dan sinkronisasi status

ClickUp SyncUps

ClickUp SyncUps dirancang untuk memastikan bahwa rapat harian dan tinjauan cepat berada dalam lingkungan yang sama dengan tugas dan Dokumen Anda. Mereka berjalan dari Daftar, Papan Sprint, atau Ruang Proyek Anda, sehingga saat Anda berbicara, tim sudah melihat data real-time.

Adobe Connect

Adobe Connect dapat digunakan untuk mengadakan rapat harian langsung, tetapi dirancang terutama untuk sesi yang terstruktur dan rapi seperti kelas virtual dan webinar. Fitur seperti Pods, tata letak, dan persiapan belakang panggung sangat berguna untuk acara besar, tetapi bisa terasa berat untuk rapat harian 15 menit. Setelah panggilan berakhir, Anda masih perlu memindahkan catatan ke alat proyek untuk membuat dan melacak tugas.

🏆 Pemenang: ClickUp unggul dalam rapat rutin dan sinkronisasi status. ClickUp SyncUps terintegrasi dalam ruang kerja proyek Anda dan mengubah pembaruan menjadi tugas dan status secara instan, sementara Adobe Connect lebih cocok untuk pelatihan terencana dan pertemuan bergaya acara.

Fitur #2: Mengelola pekerjaan yang sedang berlangsung vs. pelatihan virtual

ClickUp SyncUps

ClickUp dirancang untuk manajemen proyek dan tugas yang berkelanjutan. Hierarki ClickUp (Workspace → Spaces → Folders → Lists → Tasks) memberikan struktur yang jelas untuk setiap alur kerja, termasuk penugasan, prioritas, dan pelacakan waktu bawaan di tingkat tugas. Tim dapat beralih antara tampilan List, Board, Calendar, dan Gantt menggunakan data yang sama dan melihat secara sekilas bagaimana pekerjaan berjalan.

Semua fitur ClickUp berpusat pada tugas-tugas tersebut, sehingga percakapan yang dimulai dalam pertemuan akan berakhir di tempat yang sama di mana Anda melacak kemajuan dan hasilnya.

Adobe Connect

Adobe Connect dirancang khusus untuk menyelenggarakan kelas virtual terstruktur dan webinar. Ruang dan pod yang persisten membuat sesi tersebut terasa profesional dan dapat diulang. Namun, setelah sesi berakhir, Anda masih perlu memindahkan item tindakan dan keputusan ke platform manajemen proyek terpisah untuk pelacakan jangka panjang.

🏆 Pemenang: ClickUp jelas unggul dalam pengelolaan proyek dan tugas yang berkelanjutan. Adobe Connect kuat dalam menyelenggarakan acara virtual, tetapi harus bergantung pada sistem lain untuk mengelola tindak lanjut.

Fitur #3: Otomatisasi, Kecerdasan Buatan (AI), dan tindak lanjut setelah pertemuan.

ClickUp SyncUps

ClickUp menggunakan Automations dan AI untuk membantu meningkatkan kolaborasi di tempat kerja dengan memastikan pekerjaan terus berlanjut setelah panggilan. ClickUp Automations memungkinkan Anda memicu tindakan berbasis aturan saat status berubah atau tugas dibuat, sehingga papan tetap akurat tanpa perlu pembaruan manual secara terus-menerus.

ClickUp Brain, AI Notetaker, dan Super Agents dapat bekerja sama untuk merangkum pertemuan ClickUp SyncUp Anda, mengekstrak poin tindakan, menyarankan tindak lanjut, dan bahkan menghasilkan deskripsi tugas dari catatan atau transkrip.

Adobe Connect

Kemampuan AI Adobe Connect berfokus pada acara. Mereka membantu mengubah rekaman menjadi konten, menghasilkan ringkasan, dan mendukung tuan rumah selama sesi langsung dengan bantuan dan penanganan pertanyaan yang lebih baik. Hal ini berguna untuk tim pelatihan dan pemasaran, tetapi menghubungkan wawasan tersebut dengan tugas yang sedang berlangsung masih bergantung pada platform lain.

🏆 Pemenang: ClickUp unggul dalam mengotomatisasi tindak lanjut pasca-rapat dan mengintegrasikan AI secara langsung dengan tugas, Dokumen, dan alur kerja. Adobe Connect lebih cocok untuk AI yang meningkatkan dan mendaur ulang konten pelatihan.

👀 Fakta Menarik: Pekerja pengetahuan beralih antara aplikasi dan situs web hampir 1.200 kali sehari, kehilangan sekitar 4 jam seminggu hanya untuk menyesuaikan diri kembali, tepatnya jenis beban peralihan yang dirancang untuk dikurangi oleh ruang kerja all-in-one ClickUp dan SyncUps.

Fitur #4: Komunikasi tim dan keterlibatan langsung

ClickUp

ClickUp menjaga komunikasi tim sehari-hari tetap terhubung dengan pekerjaan. Anda dapat menandai rekan tim dengan @, berbagi file, mengubah diskusi menjadi tugas, dan memastikan bahwa keputusan tetap terhubung dengan pekerjaan yang terpengaruh.

Adobe Connect

Adobe Connect unggul dalam meningkatkan keterlibatan selama sesi terjadwal. Host mengandalkan fitur seperti obrolan, tanya jawab, jajak pendapat, papan tulis, pod file, dan ruang diskusi kecil untuk menjaga partisipan tetap aktif.

Untuk webinar atau pelatihan langsung, ini terasa lebih kaya daripada panggilan video dasar. Namun, setelah sesi berakhir, tidak ada ruang kerja bawaan untuk obrolan asinkron berkelanjutan atau pelacakan tugas.

🏆 Pemenang: ClickUp unggul dalam komunikasi tim yang berkelanjutan dan tetap terhubung dengan tugas dan proyek. Adobe Connect lebih kuat dalam interaksi satu-ke-banyak selama acara virtual yang terstruktur.

👀 Fakta Menarik: Microsoft’s NetMeeting membantu menciptakan konferensi web publik pertama. Kemudian, pada tahun 1999, WebEx Meeting Center diciptakan dan kemudian berganti nama menjadi WebEx, yang semakin mendorong popularitas webinar.

ClickUp vs. Adobe Connect di Reddit

Pengguna Reddit umumnya menganggap alat-alat ini sebagai solusi untuk masalah yang sangat berbeda: ClickUp adalah platform all-in-one untuk merencanakan pekerjaan dan menjaga pembaruan tetap terhubung dengan tugas, sementara Adobe Connect lebih sering muncul dalam diskusi tentang webinar terstruktur, kelas virtual, dan sesi pelatihan formal.

Pengguna menyoroti kedalaman dan fleksibilitas ClickUp sebagai aplikasi produktivitas:

✅ “Kami telah menggunakan ClickUp setidaknya selama 4 tahun dan jujur saja, ini adalah salah satu alat manajemen proyek terbaik yang pernah kami gunakan. ”

Pengguna juga menyoroti kelemahan ClickUp:

🚩 “Menurut saya, ClickUp memiliki begitu banyak fitur, sehingga ini juga menjadi kelemahan utamanya karena terlalu membingungkan dan beban tersebut memperlambat kinerjanya.”

Untuk Adobe Connect, pendidik dan admin sering membahas kemudahan penggunaannya:

✅ “Sebagai pengguna Adobe Connect, ini cukup bagus. Saya lebih menyukainya untuk obrolan video multi-pengguna daripada Lync, karena Anda dapat melihat semua obrolan video sekaligus dalam tampilan galeri, sedangkan di Lync hanya menampilkan ‘pengguna aktif’ (yang seringkali tidak akurat).”

Untuk Adobe Connect, Reddit menyebutkan bahwa platform ini dapat digunakan untuk sesi terstruktur, tetapi biaya dan hambatan menjadi tema yang sering muncul. Seorang guru merangkum pengalamannya sebagai berikut:

🚩 “Saya telah setia menggunakan Adobe selama bertahun-tahun meskipun mengalami kenaikan harga berulang kali dan pembaruan antarmuka pengguna (UI) yang tidak diinginkan serta fitur tambahan, tetapi kini performanya begitu lambat hingga hampir tidak bisa digunakan, dan saya sudah tidak tahan lagi.”

Secara keseluruhan, sentimen di Reddit cenderung condong ke ClickUp ketika Anda membutuhkan manajemen tugas berkelanjutan dan alur kerja dari rapat ke tindakan untuk pekerja jarak jauh.

Pengguna lebih memilih Adobe Connect ketika mereka membutuhkan ruang kelas virtual yang lebih berat dan berorientasi pada acara, tetapi bersedia menerima biaya tambahan dan pengalaman yang lebih konvensional.

Alat Pertemuan Mana yang Paling Unggul?

Adobe Connect sangat cocok untuk menciptakan "panggung acara" yang profesional untuk kelas virtual, webinar, dan pelatihan terstruktur. Jika fokus Anda adalah mengadakan sesi interaktif dengan tata letak, pod, dan alat keterlibatan untuk kelompok besar, Adobe Connect melakukannya dengan baik, terutama untuk tim pembelajaran dan perusahaan besar.

ClickUp, di sisi lain, berfokus pada manajemen proyek dan kolaborasi bawaan. Dengan ClickUp SyncUps di samping tugas, Dokumen, dan Obrolan Anda, hal ini membantu tim mengubah pembaruan cepat menjadi tindakan yang jelas.

Anda dapat mengelola tugas dan catatan rapat secara bersamaan, menghindari keputusan yang hilang di alat konferensi video terpisah. Dengan ClickUp Brain sebagai lapisan AI cerdas, ringkasan dan langkah selanjutnya tetap terhubung dengan pekerjaan daripada mengambang di ringkasan terpisah.

Jadi, jika Anda membutuhkan acara besar dan terorganisir dengan baik, Adobe Connect adalah pilihan yang solid. Namun, jika Anda ingin rapat sehari-hari dan pengecekan asinkron yang langsung terintegrasi dengan perencanaan proyek dan pengelolaan tugas, ClickUp SyncUp adalah alat rapat yang tetap berguna bahkan setelah panggilan berakhir.

