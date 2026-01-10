Cara Membuat Video Demonstrasi Produk yang Efektif dan Mengonversi

Lebih dari 84% responden dalam survei Wyzowl mengatakan bahwa mereka meyakinkan untuk membeli produk atau layanan setelah menonton video merek tersebut.

Baik itu video demo produk, video penjelasan, atau video panduan produk, intinya adalah video membantu mendorong pembeli dari ragu-ragu menjadi yakin. Itulah kekuatan luar biasa dari pemasaran video.

Namun, video demo produk seringkali tidak efektif. Video tersebut terlalu panjang, langsung membahas detail teknis, atau gagal menjaga perhatian penonton.

Panduan ini memandu Anda melalui langkah-langkah, praktik terbaik, alat, dan contoh untuk membuat video demo produk yang menarik pelanggan.

Apa Itu Video Demonstrasi Produk?

Video demo produk adalah video singkat yang menjelaskan cara kerja produk atau layanan Anda. Video ini memperlihatkan fitur-fitur produk dalam situasi nyata dan mengapa Anda membutuhkannya.

Video-video ini menarik perhatian penonton saat mereka sedang melihat presentasi penjualan Anda, mencoba aplikasi Anda, atau menjelajahi situs web Anda. Video-video ini digunakan oleh tim penjualan dan pemasaran produk sepanjang siklus hidup produk.

Video demo yang paling sukses menampilkan manfaat produk dengan cara yang menarik. Ada penjelasan yang menyertai dan visual yang mudah dipahami. Jika dilakukan dengan baik, video demo dapat meningkatkan kesadaran merek dan penjualan.

Sekarang Anda pasti bertanya-tanya, apa perbedaan antara video demo, video penjelasan, dan video tutorial? Bukankah semuanya memiliki tujuan yang sama dalam pemasaran video?

Tabel di bawah ini menunjukkan perbedaan di antara mereka 👇

Jenis Video Tujuan Utama Di mana Digunakan Area Fokus Video demo Tunjukkan bagaimana produk tersebut menyelesaikan masalah spesifik. Halaman penjualan, halaman produk, evaluasi awal Alur kerja nyata, fitur utama yang terkait dengan hasil Video penjelasan Jelaskan apa produk tersebut dan mengapa produk tersebut ada. Halaman utama, iklan, tahap awal funnel Masalah, ide, dan proposisi nilai Video tutorial Ajarkan pengguna cara menyelesaikan tugas. Onboarding, dokumen bantuan, dukungan Petunjuk langkah demi langkah untuk tindakan tertentu

Template Produksi Video ClickUp membantu Anda mempermudah proses pembuatan video. Percepat proses pembuatan video demo produk Anda dengan Template Produksi Video ClickUp. Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini: Rencanakan pra-produksi, pengambilan gambar, dan pasca-produksi dalam satu alur kerja yang terstruktur.

Visualisasikan proses produksi video Anda dengan 14+ Tampilan Kustom

Buat 9 status kustom yang berbeda untuk melacak kemajuan setiap tahap dalam proses produksi video.

Visualisasikan proses produksi video Anda dengan 14+ Tampilan Kustom

Buat 9 status kustom yang berbeda untuk melacak kemajuan setiap tahap dalam proses produksi video.

Mengapa Video Demo Produk Penting untuk Konversi

Berikut adalah alasan utama mengapa video demonstrasi produk efektif dalam meningkatkan keterlibatan pelanggan dan meningkatkan tingkat konversi.

Pengalaman yang dipimpin oleh pembeli

Lebih dari 75% pembeli B2B lebih memilih pengalaman penjualan tanpa perwakilan. Ini berarti tim Anda memiliki waktu terbatas untuk berinteraksi secara langsung dengan prospek.

Video demo produk menjadi saluran penting untuk pendidikan pelanggan di sini. Calon pelanggan Anda tidak perlu menunggu panggilan dari tenaga penjualan. Mereka dapat melihat bagaimana produk bekerja dan menjelajahi fitur-fiturnya dengan kecepatan mereka sendiri.

Ketika Anda memberikan pelanggan lebih banyak kendali atas proses penjualan, mereka lebih cenderung merasa bahwa mereka memilih untuk membeli produk Anda daripada dipaksa untuk membelinya.

Kepemilikan psikologis

Video produk yang baik membantu pelanggan membayangkan diri mereka menggunakan produk tersebut. Video tersebut menggambarkan produk ideal yang mereka inginkan, yang dapat mengatasi masalah atau membantu mereka mencapai tujuan.

Video ini menunjukkan bagaimana produk tersebut memengaruhi kehidupan mereka dan membantu mereka bekerja lebih baik di tempat kerja. Ketika calon pelanggan sudah yakin akan keefektifan produk, tim penjualan Anda akan lebih mudah untuk menutup transaksi.

👀 Tahukah Anda? Penelitian menunjukkan bahwa orang cenderung mengembangkan ikatan yang lebih kuat ketika mereka dapat membayangkan diri mereka berinteraksi dengan suatu produk. Hal ini disebut kepemilikan psikologis. Video demo memicu efek ini dengan memberikan calon pelanggan pandangan langsung tentang alur kerja, membuat mereka merasa seperti pengguna sebelum mereka mendaftar.

Libatkan berbagai pemangku kepentingan

Penjualan B2B adalah proses yang kompleks. Rata-rata jumlah pemangku kepentingan yang terlibat dalam keputusan pembelian adalah 11,4%. Angka ini meningkat 68% dibandingkan dengan tahun 2016.

Video demo produk mudah dibagikan di antara tim. Pihak pengambil keputusan, influencer, dan pengguna akhir dapat melihat nilai produk tanpa perlu mengulang demo langsung yang sama.

📚 Baca Lebih Lanjut: Contoh Video Pelatihan Terbaik dan Praktik Terbaik

Tingkatkan tingkat konversi dan perpendek siklus pembelian.

Bahkan sebelum panggilan penjualan, pembeli Anda sudah memahami bagaimana produk Anda cocok dengan alur kerja mereka.

Anda tidak perlu lagi menjelaskan langkah-langkah dasar. Sebaliknya, Anda dapat fokus pada tantangan unik yang dihadapi pembeli.

Saat prospek masuk ke dalam pipeline, mereka sudah melihat produk sebagai solusi yang kuat untuk kebutuhan mereka. Hal ini mengarah pada keputusan yang lebih cepat dan tingkat konversi yang lebih tinggi.

⚡ Arsip Template: Template Brief Kreatif Gratis untuk Pemasaran

Langkah-langkah untuk Membuat Video Demonstrasi Produk

Bagaimana cara membuat video demo produk yang efektif? 👇

Langkah 1. Tentukan tujuan dan target audiens Anda

Proses pembuatan video demo produk Anda akan dimulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

Untuk siapa video ini ditujukan, dan apa yang seharusnya membantu mereka lakukan selanjutnya?

Video demo ini dapat dibagi menjadi tiga kategori: demo untuk calon pelanggan, pengguna uji coba, dan pelanggan yang sedang proses onboarding. Setiap kelompok berada pada tahap niat yang berbeda dan membutuhkan tingkat kejelasan yang berbeda pula. Dan video demo yang bagus menjawab pertanyaan yang sudah ada di benak penonton. Misalnya:

Penonton Pertanyaan Utama Mereka Demo Harus Menjawab Prospek Apakah ini layak untuk waktu dan uang saya? Apakah produk ini lebih baik dalam menyelesaikan masalah saya dibandingkan dengan alternatif lainnya? Pengguna uji coba Apakah saya bisa mendapatkan manfaat dari ini dengan cepat? Bisakah saya menyelesaikan tugas yang bermakna tanpa hambatan? Onboarding pelanggan Bagaimana cara menggunakan ini dengan benar? Bagaimana cara yang tepat untuk bekerja dengan produk ini sehari-hari?

📌 Praktik terbaik: Buat beberapa demo singkat, masing-masing disesuaikan dengan tahap tertentu dalam perjalanan pengguna.

Langkah 2: Buat skrip video Anda

Skrip demo yang kuat menonjolkan aspek-aspek paling unik dan berguna dari produk Anda dan menceritakan kisah yang menarik.

Jika Anda membuat video demo untuk pertama kalinya, ingatlah tiga hal ini: jaga agar tetap sederhana, santai, dan berfokus pada manfaat.

Berikut adalah kerangka kerja yang dapat diulang yang dapat Anda gunakan dalam proses pembuatan video Anda:

Hook → Masalah Utama → Solusi → Panduan Produk → Ajakan Bertindak

💥 Contoh: Mari kita tulis skrip untuk video penjualan. Video ini ditujukan untuk alat otomatisasi pemasaran.

Hook: Meluncurkan kampanye tidak seharusnya berarti harus mengelola lima alat, spreadsheet yang tak berujung, dan tindak lanjut manual.

Masalah utama: Tim kesulitan melacak prospek di berbagai saluran, mempersonalisasi kampanye secara massal, dan membuktikan ROI. Serah terima ke tim penjualan terhambat, dan peluang terlewatkan.

Solusi: Platform otomatisasi pemasaran kami mengintegrasikan semua elemen—kampanye, data prospek, dan wawasan kinerja.

Tur produk: Video ini memandu melalui satu alur kerja yang berdampak besar. Bisa berupa:

Membuat kampanye multi-saluran

Mengelompokkan prospek secara otomatis berdasarkan perilaku

Mengaktifkan tindak lanjut yang dipersonalisasi

Melacak keterlibatan dan konversi dalam satu dasbor

Call-to-action: Lihat bagaimana Anda dapat mengotomatisasi kampanye berikutnya dalam hitungan menit. Mulai uji coba gratis atau jadwalkan demo.

Anda dapat menggunakan ClickUp Brain untuk membuat skrip video demo produk. Prompt: “Tuliskan hook dan poin masalah untuk skrip demo produk otomatisasi pemasaran.” Brain memahami konteks dan dapat menghasilkan teks yang jelas dan berfokus pada manfaat dengan cepat. Setelah Anda memiliki draf pertama, mintalah Brain untuk menyesuaikan skrip sesuai dengan gaya merek Anda. Gunakan ClickUp Brain untuk menulis skrip demo produk yang memahami konteks. Jika Anda memiliki spesifikasi produk atau umpan balik yang disimpan di ClickUp Docs atau Tasks, BrainGPT dapat mengambil informasi dari sumber-sumber tersebut. Prompt: “Gunakan peta jalan produk terbaru kami dan dokumen umpan balik pelanggan untuk menulis bagian panduan langkah demi langkah dalam skrip demo ini.” 📌 Praktik terbaik: Simpan naskah akhir di ClickUp Docs. Pengulas dapat memberikan komentar, mengusulkan perubahan, atau menghubungkan tugas ke bagian naskah tertentu.

Kami telah mengkurasi daftar penulis skrip AI terbaik untuk Anda. 👇

📚 Baca Lebih Lanjut: Generator Video AI Terbaik yang Harus Anda Coba

👀 Tahukah Anda? Di platform media sosial, penonton memutuskan apakah akan terus menonton suatu konten dalam waktu sesingkat 1–2 detik. Penelitian tentang perhatian digital dan pemrosesan kesan pertama menunjukkan bahwa orang membentuk penilaian bawah sadar hampir secara instan, itulah mengapa momen pembuka video lebih penting dari sebelumnya.

Langkah 3: Pilih format yang tepat

Format yang tepat untuk video demo produk membuat produk Anda paling mudah dipahami dalam waktu sesingkat mungkin. Tapi bagaimana caranya? 👇

Jenis Produk Format Demo Terbaik Mengapa Ini Berhasil SaaS atau produk perangkat lunak Perekaman layar Menampilkan alur kerja yang nyata dan membangun kepercayaan dengan membuktikan bahwa produk tersebut benar-benar berfungsi. Produk fisik Video aksi langsung Biarkan penonton melihat pengaturan, penggunaan, dan konteks dunia nyata. Sistem abstrak atau kompleks Animasi Menjelaskan logika, alur, atau konsep yang sulit ditampilkan di layar. Produk yang membutuhkan konteks + bukti Hybrid (animasi + layar atau aksi langsung) Tentukan konteks terlebih dahulu, lalu demonstrasikan produk dalam aksi.

Begini cara keputusan ini biasanya terlihat dalam video demo dunia nyata.

💥 Contoh: Demo layar SaaS vs. pameran produk fisik.

Demo layar SaaS: Jika Anda mendemonstrasikan platform otomatisasi pemasaran, demo yang direkam layar adalah pilihan terbaik.

Penonton ingin melihat bagaimana kampanye dibuat, bagaimana pemicu diaktifkan, dan bagaimana hasil dilacak, langsung di antarmuka sebenarnya.

Pameran produk fisik: Jika Anda mendemonstrasikan produk fisik, seperti perangkat atau perangkat keras, video aksi langsung lebih efektif.

Penonton perlu melihat bagaimana produk tersebut digunakan, dipasang, dan diterapkan dalam lingkungan nyata. Hal ini membangun kepercayaan dan menjawab pertanyaan praktis yang mungkin tidak terjawab oleh rekaman layar.

⭐ Bonus: Panduan Anda untuk Membuat Kalender Konten YouTube

Langkah 4: Rekam demo Anda

Semua persiapan sudah selesai, sekarang saatnya merekam demo Anda.

Anda dapat memilih pembuat video demo produk mandiri atau menggunakan ClickUp Clips untuk ini.

Fitur ini memungkinkan Anda merekam layar dan suara Anda secara bersamaan untuk panduan langkah demi langkah dan narasi. Pilih antara merekam layar penuh, jendela tertentu, atau hanya tab browser saat ini. (Lebih lanjut tentang ini nanti!)

Tonton video ini untuk mengetahui cara menggunakan Clips. 👇

⭐ Tips tambahan yang perlu diingat saat merekam video demo produk Anda: Bicaralah dengan jelas dan dengan kecepatan yang stabil.

Gunakan lingkungan yang tenang dan hindari suara latar belakang.

Gerakkan kursor Anda dengan perlahan dan sengaja.

Berhenti sejenak di antara langkah-langkah agar penonton dapat memahami apa yang sedang terjadi.

Langkah 5: Edit untuk meningkatkan keterlibatan

Perekaman menangkap konten. Editing menentukan apakah orang benar-benar menontonnya.

Tujuan Anda adalah mengurangi beban kognitif penonton. Fokus pada elemen-elemen esensial. Mulailah dengan menambahkan teks terjemahan untuk penonton yang mungkin menonton tanpa suara. Sorot tindakan kunci untuk mengarahkan perhatian penonton. Gunakan zoom halus untuk menarik perhatian pada momen-momen penting.

Penyuntingan juga tempat Anda mengontrol tempo. Potong jeda, hapus langkah yang tidak perlu, dan hilangkan apa pun yang tidak memperkuat alur cerita.

Alat pengeditan video membuat proses ini lebih cepat dan dapat diulang. Mereka membantu Anda menambahkan teks keterangan, penanda, dan efek fokus.

📚 Baca Lebih Lanjut: Perangkat Lunak Manajemen Proyek Terbaik untuk Produksi Video

👀 Tahukah Anda? Menonton video tanpa suara dapat meningkatkan beban kognitif. Hal ini karena penonton harus lebih bergantung pada teks terjemahan dan perhatian visual untuk mengikuti konten. Hal ini menyoroti mengapa teks keterangan yang tepat waktu dan penekanan visual (seperti sorotan dan zoom) sebenarnya dapat membuat demo Anda lebih mudah diikuti.

Langkah 6: Tambahkan branding dan CTA

Sebagian besar alat pengeditan video modern memudahkan proses branding.

Unggah aset merek Anda, termasuk logo, font, dan palet warna. Aset-aset ini dapat diterapkan pada teks keterangan, bagian bawah layar, sorotan, dan layar akhir tanpa perlu merancang ulang dari awal.

Beberapa alat juga menyediakan templat untuk mengunci warna dan tipografi Anda. Hal ini memastikan setiap video demonstrasi produk terlihat sesuai dengan merek, bahkan ketika anggota tim yang berbeda mengedit atau membuat video.

Untuk ajakan bertindak (CTA), Anda dapat menggunakan layar akhir atau slide kustom. Anda dapat menambahkan latar belakang bermerk, kalimat singkat, dan tombol atau teks CTA yang jelas, lalu menggunakan akhiran tersebut di beberapa video demo.

📚 Baca Lebih Lanjut: Contoh Brand Kit dan Cara Membuatnya Sendiri

👀 Tahukah Anda? Studi menunjukkan bahwa 55% kesan pertama dipengaruhi oleh visual, 38% berasal dari apa yang didengar orang, dan hanya 7% dari kata-kata yang digunakan. Inilah mengapa visual yang kuat dan terbranding dengan baik dalam video dapat secara signifikan meningkatkan dampaknya.

Langkah 7: Sebarkan video demo Anda

Demo Anda harus muncul di tempat di mana keputusan dibuat.

Anda dapat mempublikasikan video demo produk Anda di platform media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, atau TikTok.

Juga tampilkan video tersebut di halaman arahan situs web Anda, kampanye email, dan proses onboarding dalam aplikasi. Distribusi yang tepat dapat memaksimalkan manfaatnya.

Misalnya, Anda dapat:

Tambahkan demo singkat di atas lipatan pada halaman beranda Anda.

Bagikan versi ringkas di media sosial untuk menarik penonton ke demo lengkap.

Sertakan demo dalam email tindak lanjut uji coba untuk menjawab pertanyaan umum secara langsung.

Sematkan video ini dalam alur onboarding untuk membantu pengguna mencapai nilai lebih cepat.

Contoh Video Demo Produk yang Efektif

Menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari, mari kita lihat contoh video demo produk yang sangat baik. Kami juga akan berbagi alasan mengapa mereka menonjol.

1. ClickUp 4.0

🥇 Mengapa ini berhasil: Demo mengikuti alur kerja yang alami: perencanaan, kolaborasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal ini memudahkan penonton untuk membayangkan cara menggunakan produk.

Video demo produk ClickUp 4.0 menempatkan 4.0 sebagai ruang kerja AI terintegrasi yang dirancang untuk menghubungkan semua aspek pekerjaan. Video ini dimulai dengan masalah yang diakui oleh semua orang: pekerjaan yang tersebar di terlalu banyak alat.

Dari sana, video mengikuti alur yang sederhana. Video menunjukkan kekacauan aplikasi yang terpisah. Kemudian, video memperkenalkan 4.0 sebagai ruang kerja terintegrasi.

Anda dapat melihat bagaimana fitur-fitur canggih seperti Ambient Agents, Planner, dan Teams Hub mengurangi hambatan dalam alur kerja.

📚 Baca Lebih Lanjut: Perangkat Lunak Kolaborasi Konten Terbaik yang Didukung oleh AI

2. Duolingo

Tindakan lebih bermakna daripada kata-kata. Hal ini juga berlaku dalam video demo.

Contoh video demo ini dari Duolingo tidak memiliki narasi suara. Namun, visualnya membuat Anda terpaku pada layar—mudah dipahami. Dan durasinya hanya 30 detik.

🥇 Mengapa ini berhasil: Video demo menampilkan fungsi-fungsi aplikasi. Selain itu, video ini menarik bagi audiens yang luas dengan menampilkan berbagai bahasa.

3. AI Grade dari Grammarly

Video demo produk dari Grammarly menampilkan fitur penulisan akademik yang didukung AI. Karena ditujukan untuk mahasiswa, alur ceritanya adalah seorang mahasiswa berusaha menyelesaikan esai sejarah seni sebelum perjalanan darat.

Fitur utama, termasuk AI grader, pencari kutipan, pemeriksa plagiarisme, dan dukungan proofreading, ditampilkan dalam alur kerja siswa.

🥇 Mengapa ini berhasil: Naskah video demo ini merupakan contoh yang bagus dalam bercerita melalui konteks. Video ini menempatkan segala sesuatunya dalam skenario kehidupan nyata. Hal ini membuat alat ini terasa lebih seperti teman bagi kesuksesan siswa daripada sekadar perangkat lunak.

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari dalam Video Demo Produk

Sebelum menekan tombol kirim, Anda harus mengetahui kesalahan umum yang harus dihindari saat membuat video demo produk.

1. Menjelaskan setiap fitur perangkat lunak secara rinci

Jangan anggap video demo produk sebagai sesi pelatihan. Itu bisa dilakukan nanti, jika dan ketika prospek menjadi pelanggan berbayar.

Sampai saat itu, pastikan video demo produk mencakup poin-poin kritis yang dihadapi oleh audiens. Bahas poin-poin tersebut dan tekankan dengan kuat.

Namun, meskipun menggoda, Anda tidak perlu menjelaskan setiap langkah tentang cara Anda mengatur atau mengintegrasikannya, dll.

✅ Solusi: Fokus pada apa yang dapat dilakukan produk Anda, tantangan yang diatasi, hasil, dampak, dan apa yang akan dicapai pengguna dari produk tersebut.

2. Membuatnya menjadi monolog

Pernahkah Anda menemui video demo yang terdengar seperti seseorang sedang membacakan dokumen secara langsung? Kemungkinan besar akan membuat Anda mengantuk.

Ketika demo berubah menjadi monolog, penonton kesulitan untuk tetap terlibat. Mengapa demikian? Karena tidak ada konteks, tidak ada ritme, dan tidak ada rasa kemajuan.

✅ Solusi: Susun demo Anda seperti percakapan. Gunakan segmen pendek, petunjuk visual, dan narasi berbasis skenario. Pandu penonton melalui mengapa sesuatu penting daripada hanya apa yang terjadi.

3. Memulai dengan antarmuka daripada masalah

Membuka demo dengan mengklik menu mengasumsikan penonton sudah tertarik. Kebanyakan belum—belum.

Tanpa terlebih dahulu mengaitkan demo dengan masalah nyata, antarmuka pengguna terasa abstrak dan mudah dilupakan.

✅ Solusi: Mulailah dengan masalah utama. Tetapkan konteks sebelum perekaman layar dimulai, lalu perkenalkan produk sebagai solusinya. Berikan penonton alasan untuk memperhatikan setiap interaksi yang mengikuti.

4. Mengakhiri tanpa langkah selanjutnya yang jelas

Banyak demo hanya berakhir begitu saja setelah fitur terakhir ditampilkan. Itu adalah kesempatan yang terlewatkan. Jika Anda tidak membimbing penonton tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, mereka seringkali tidak melakukan apa-apa.

✅ Solusi: Akhiri dengan ajakan bertindak yang jelas dan tunggal. Baik itu memulai uji coba, menjelajahi fitur, atau memesan panggilan penjualan, pastikan langkah selanjutnya jelas dan tanpa hambatan.

Baik Anda ingin membuat video demo tradisional maupun video interaktif, berikut adalah alat-alat yang dapat membantu Anda memulai.

1. ClickUp

ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia yang menggabungkan alat dan alur kerja dalam platform terpadu.

Anda harus tahu bahwa ini bukan alat pembuatan video tradisional untuk demo produk. Platform Manajemen Proyek Pemasaran ClickUp dirancang untuk mengorganisir, mengkoordinasikan, dan mengembangkan pekerjaan pemasaran video. Berikut caranya:

ClickUp Clips untuk merekam video demo produk Anda

Tinggalkan komentar dengan cap waktu pada sebuah klip agar umpan balik tetap terikat pada momen tepat di video.

Anda dapat merekam video layar dan webcam langsung di dalam ruang kerja ClickUp menggunakan Clips.

Baik Anda sedang merekam video panduan produk, menjelaskan proses yang kompleks, atau brainstorming ide baru, gunakan Clips untuk berkomunikasi dengan tim Anda.

Semua klip Anda—rekaman layar atau potongan suara—disimpan di satu pusat klip terpusat.

Anda dapat menyematkan Clips langsung ke dalam Tugas, Dokumen, atau komentar. Hal ini menjaga video demo tetap dekat dengan elemen lain dari konten video Anda, seperti skrip, umpan balik, dan persetujuan.

Saat Anda mengaktifkan AI, setiap klip akan secara otomatis ditranskrip. Ini berarti Anda mendapatkan transkrip video. Ini sangat menghemat waktu saat Anda meninjau materi dan perlu melompat ke bagian tertentu dengan mengklik transkrip. Tidak perlu menonton ulang video.

Bekerja dengan AI yang memahami pekerjaan Anda

ClickUp BrainGPT berfungsi sebagai AI kontekstual yang memahami ruang kerja Anda, bukan hanya perintah Anda. Ia mengambil informasi dari Tugas, Dokumen, komentar, status, dan ketergantungan untuk memberikan jawaban yang mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi.

Alih-alih memeriksa pembaruan secara manual, tanyakan pertanyaan langsung kepada ClickUp BrainGPT dan dapatkan ringkasan yang jelas dengan hambatan yang teridentifikasi secara otomatis.

Misalnya, seorang manajer pertumbuhan mungkin bertanya: “Apa yang menghambat kemajuan di ruang kerja kampanye Q3?”

ClickUp Brain memindai ruang kerja dan memberikan ringkasan yang jelas:

Tugas yang belum ditugaskan

Persetujuan yang belum disetujui

Penundaan dalam proses peninjauan konten

Pekerjaan terhambat oleh permintaan aset yang tertunda

Inilah bagian terbaiknya. Enterprise Search memungkinkan Anda menemukan informasi di seluruh ruang kerja dan alat terhubung menggunakan bahasa alami yang sederhana. Alih-alih berpindah-pindah antara Docs, tugas, komentar, file, dan integrasi, Anda dapat melakukan pencarian sekali dan mendapatkan jawaban yang diambil dari semua tempat di mana pekerjaan Anda berada.

📌 Contoh: Butuh skrip terbaru yang disetujui, teks CTA final, atau umpan balik dari tinjauan sebelumnya? Enterprise Search menampilkan konteks yang tepat secara instan. Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mencari dan lebih banyak waktu untuk meluncurkan.

BrainGPT juga memungkinkan Anda beralih antara berbagai model AI.

Coba BrainGPT untuk penelitian yang lebih mendalam

Contoh:

ChatGPT untuk menyempurnakan skrip demo, menyederhanakan penjelasan, atau memperbaiki teks ajakan bertindak (CTA).

Gemini untuk tugas-tugas yang membutuhkan riset intensif, seperti merangkum konteks pasar atau mengekstrak wawasan dari dokumen yang lebih panjang.

Claude untuk narasi terstruktur dan argumen berformat panjang, seperti merancang alur onboarding atau alur cerita demo.

Jika Anda sudah menghadapi terlalu banyak aplikasi AI—yang disebut AI sprawl—video ini akan membantu Anda mengatasinya sebelum situasinya semakin memburuk.

Fitur terbaik ClickUp

Ubah percakapan yang tersebar menjadi tindakan dengan ClickUp Chat : Diskusikan skrip, umpan balik, dan persetujuan langsung bersama tugas sehingga keputusan tidak hilang di alat eksternal. Diskusikan skrip, umpan balik, dan persetujuan langsung bersama tugas sehingga keputusan tidak hilang di alat eksternal.

Ubah ide menjadi teks secara instan dengan Talk to Text : Dikte skrip demo, catatan, atau umpan balik, dan ubah ucapan menjadi konten tertulis tanpa mengganggu alur kreatif Anda. Dikte skrip demo, catatan, atau umpan balik, dan ubah ucapan menjadi konten tertulis tanpa mengganggu alur kreatif Anda.

Dapatkan visibilitas real-time dengan ClickUp Dashboards : Pantau kemajuan demo, tenggat waktu, status ulasan, dan hambatan dalam satu tempat sehingga tidak ada yang terlewat. Pantau kemajuan demo, tenggat waktu, status ulasan, dan hambatan dalam satu tempat sehingga tidak ada yang terlewat.

Otomatiskan tugas rutin dengan AI Tasks : Biarkan ClickUp AI menghasilkan deskripsi tugas, memprioritaskan pekerjaan, dan menampilkan langkah selanjutnya berdasarkan konteks di dalam ruang kerja Anda. Biarkan ClickUp AI menghasilkan deskripsi tugas, memprioritaskan pekerjaan, dan menampilkan langkah selanjutnya berdasarkan konteks di dalam ruang kerja Anda.

Rencanakan secara visual dengan ClickUp Whiteboards : Buat storyboard, alur demo, dan ide kampanye secara kolaboratif sebelum produksi dimulai. Buat storyboard, alur demo, dan ide kampanye secara kolaboratif sebelum produksi dimulai.

Jaga agar pekerjaan tetap berjalan dengan ClickUp Automations : Secara otomatis menugaskan peninjau, memperbarui status, dan memicu tindak lanjut sehingga alur kerja video Anda berjalan tanpa perlu pengalihan manual. Secara otomatis menugaskan peninjau, memperbarui status, dan memicu tindak lanjut sehingga alur kerja video Anda berjalan tanpa perlu pengalihan manual.

Batasan ClickUp

Kumpulan fitur yang komprehensif dapat membingungkan bagi pengguna baru.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4. 7/5 (10.600+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp AI?

Seorang pengguna ClickUp juga berbagi pengalamannya di G2:

ClickUp Brain MAX telah menjadi tambahan yang luar biasa dalam alur kerja saya. Cara platform ini menggabungkan beberapa model bahasa besar (LLMs) dalam satu platform membuat respons menjadi lebih cepat dan andal, dan fitur pengenalan suara ke teks di seluruh platform sangat menghemat waktu. Saya juga sangat menghargai keamanan tingkat perusahaan yang memberikan ketenangan pikiran saat menangani informasi sensitif. […] Yang paling menonjol adalah bagaimana alat ini membantu saya menyaring informasi yang tidak relevan dan berpikir lebih jernih — baik saat merangkum pertemuan, menyusun konten, atau brainstorming ide baru. Rasanya seperti memiliki asisten AI all-in-one yang beradaptasi dengan apa pun yang saya butuhkan.

ClickUp Brain MAX telah menjadi tambahan yang luar biasa dalam alur kerja saya. Cara platform ini menggabungkan beberapa model bahasa besar (LLM) dalam satu platform membuat respons menjadi lebih cepat dan andal, dan fitur pengenalan suara ke teks di seluruh platform sangat menghemat waktu. Saya juga sangat menghargai keamanan tingkat perusahaan yang memberikan ketenangan pikiran saat menangani informasi sensitif. […] Yang paling menonjol adalah bagaimana alat ini membantu saya menyaring informasi yang tidak relevan dan berpikir lebih jernih — baik saat merangkum pertemuan, menyusun konten, atau brainstorming ide baru. Rasanya seperti memiliki asisten AI all-in-one yang beradaptasi dengan apa pun yang saya butuhkan.

🚀 Tips Cepat: Meskipun Automations menangani tindakan yang dapat diprediksi dan berbasis aturan, ClickUp Super Agents membawa kecerdasan adaptif ke alur kerja Anda. Mereka memahami konteks, mengenali pola, dan merespons secara dinamis—tanpa Anda perlu mendefinisikan setiap aturan secara detail di awal. Misalnya, jika seorang editor melewatkan tenggat waktu untuk video demo produk, Ambient Answers Agent dapat secara otomatis memprioritaskan ulang tugas-tugas yang bergantung, memberitahu manajer proyek, dan merangkum apa yang masih tertunda. Percepat alur kerja dengan Super Agents di ClickUp Anda dapat menggunakan AI Agents untuk: Deteksi hambatan potensial sejak dini dengan memantau ketergantungan tugas, pekerjaan yang terlambat, dan tinjauan yang terhenti.

Buat ringkasan cepat dari semua video demo atau pelatihan yang sedang berlangsung, termasuk status dan langkah selanjutnya.

Rute tugas secara dinamis berdasarkan beban kerja, ketersediaan, atau keahlian—sehingga pekerjaan diberikan kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat.

2. Synthesia

melalui Synthesia

Synthesia adalah platform video AI yang memungkinkan Anda membuat video profesional tanpa kamera, studio, atau pengeditan yang rumit.

Asisten video AI yang mengubah teks menjadi video menggunakan avatar AI, narasi suara, dan templat. Alat ini sangat berguna saat Anda membuat demo produk, materi pelatihan, dan komunikasi internal.

Gunakan generator video AI untuk konten yang sudah ditulis dan perekam layar AI untuk panduan langkah demi langkah. Anda juga dapat menggabungkannya dengan penjelasan yang dipandu oleh avatar.

Fitur utama Synthesia

Kelola konsistensi merek dengan kit merek bersama, kontrol versi, dan kolaborasi langsung.

Lokalkan video secara massal menggunakan dubbing AI, terjemahan, pemutaran multibahasa, dan teks terjemahan.

Publish dan lacak kinerja melalui halaman video publik atau yang dilindungi SSO dengan analitik bawaan.

Batasan Synthesia

Sinkronisasi bibir dan pengucapan seringkali tidak akurat saat menangani akronim, nama, atau istilah teknis khusus dan memerlukan intervensi manual.

Harga Synthesia

Gratis

Starter : $29/bulan

Creator : $89/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Synthesia

G2: 4. 7/5 (2.400+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Synthesia?

Menurut pengguna G2:

Saya suka platform ini karena ramah pengguna – menawarkan banyak fitur yang menghasilkan hasil berkualitas tinggi dengan usaha minimal. Mudah dipahami tanpa perlu melihat tutorial. Saya suka bisa mengimpor video kustom dari situs lain seperti Canva hanya dengan beberapa klik.

Saya suka platform ini karena ramah pengguna – menawarkan banyak fitur yang menghasilkan hasil berkualitas tinggi dengan usaha minimal. Mudah dipahami tanpa perlu melihat tutorial. Saya suka bisa mengimpor video kustom dari situs lain seperti Canva hanya dengan beberapa klik.

👀 Tahukah Anda? Sebagian besar orang menonton video tanpa suara. Teks terjemahan juga membantu aksesibilitas. Penonton dapat membaca narasi suara Anda, bukan mendengarkannya.

3. Loom

melalui Loom

Loom memudahkan Anda membuat video demo produk yang cepat dan jelas tanpa perlu setup produksi yang rumit. Rekam layar dan webcam Anda secara bersamaan, sehingga Anda dapat dengan mudah memandu pengguna melalui produk Anda sambil menambahkan sentuhan personal.

Dengan perekaman satu klik dan berbagi instan, Loom sangat cocok untuk demo penjualan, panduan fitur, dan video yang dipersonalisasi.

Fitur AI Loom membantu Anda bekerja lebih cepat setelah merekam dengan secara otomatis menghasilkan judul, ringkasan, dan bab untuk video Anda. Pindai, bagikan, dan gunakan kembali video demo produk Anda tanpa perlu menghabiskan waktu untuk pengeditan manual atau dokumentasi.

Fitur utama Loom

Rekam demo dengan resolusi hingga 4K untuk demo berkualitas tinggi.

Perekaman dengan satu klik melalui Chrome, desktop, atau aplikasi seluler.

Tambahkan komentar dengan cap waktu untuk umpan balik dan kolaborasi di halaman video.

Batasan Loom

Rencana Starter Gratis membatasi pengguna pada klip pendek (biasanya hingga ~5 menit per video dan jumlah video yang disimpan terbatas).

Harga Loom

Starter: Gratis

Bisnis: $15 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Bisnis + AI: $20 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Loom

G2: 4. 7/5 (2.200+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (lebih dari 500 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Loom?

Menurut seorang pengulas G2:

Loom adalah perangkat lunak yang membantu kita merekam layar ponsel dan setelah merekam layar, perangkat lunak ini menghasilkan tautan otomatis yang dapat dibagikan melalui email atau WhatsApp kepada semua karyawan kita sehingga mereka dapat mengakses video tanpa perlu mengunduhnya. Perangkat lunak ini membuat proses pembuatan video menjadi jauh lebih mudah bagi kita.

Loom adalah perangkat lunak yang membantu kita merekam layar ponsel dan setelah merekam layar, perangkat lunak ini menghasilkan tautan otomatis yang dapat dibagikan melalui email atau WhatsApp kepada semua karyawan kita sehingga mereka dapat mengakses video tanpa perlu mengunduhnya. Perangkat lunak ini membuat proses pembuatan video menjadi jauh lebih mudah bagi kita.

4. Trupeer

via Trupeer

Trupeer adalah platform berbasis kecerdasan buatan (AI) yang mengubah rekaman layar kasar menjadi video produk yang rapi dan dokumentasi langkah demi langkah.

Mulailah dengan tangkapan layar sederhana. Kemudian gunakan AI untuk menghasilkan skrip profesional, narasi suara, teks terjemahan, dan efek visual. Anda dapat membuat tutorial, demo, panduan onboarding, dan konten basis pengetahuan tanpa perlu alat yang rumit atau keterampilan editing.

AI Trupeer juga membuat dokumentasi terstruktur dari rekaman yang sama. Ia mengubah video dan teks menjadi panduan SOP produk, mempercepat berbagi pengetahuan.

Fitur utama Trupeer

Paket Merek Kustom untuk logo, warna, dan gaya visual yang konsisten di seluruh video

Tambahkan Avatar AI untuk mempersonalisasi narasi dan presentasi dalam video.

Lokalkan konten dengan terjemahan multibahasa dan subtitle dalam lebih dari 30 bahasa.

Batasan Trupeer

Editor video bawaan tidak memungkinkan pengguna untuk menambahkan musik latar ke dalam video panduan.

Harga Trupeer

Gratis

Pro: $49/bulan

Harga: $249/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Trupeer

G2: 4. 8/5 (43 ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Trupeer?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Trupeer telah menjadi penyelamat dalam membuat video demo berkualitas tinggi dalam waktu singkat. Saya menyukai cara Trupeer mengambil rekaman alami dan mengubahnya menjadi sesuatu yang benar-benar profesional dengan membersihkannya, mengeditnya secara mulus, dan bahkan menghasilkan dokumentasi bersamaan dengan video.

Trupeer telah menjadi penyelamat dalam membuat video demo berkualitas tinggi dalam waktu singkat. Saya suka bagaimana Trupeer mengambil rekaman alami dan mengubahnya menjadi sesuatu yang benar-benar profesional dengan membersihkannya, mengeditnya secara mulus, dan bahkan menghasilkan dokumentasi bersamaan dengan video.

Ubah Video Demo Produk Menjadi Mesin Konversi

Video demo produk yang paling efektif membantu penonton melihat poin penjualan unik pada waktu yang tepat.

Ketika video demo dibuat dengan tujuan yang jelas, skrip yang rapi, format yang tepat, dan rencana distribusi, mereka akan bekerja untuk Anda.

Video ini mendidik calon pelanggan, mengaktifkan pengguna uji coba, dan memperpendek siklus penjualan.

Namun, pelaksanaan sama pentingnya dengan strategi.

Dengan ClickUp, Anda dapat merencanakan skrip demo di Docs, mengelola tahap produksi di Tasks, merekam panduan langkah demi langkah dengan Clips, berkolaborasi dalam konteks, dan menggunakan AI untuk merangkum kemajuan, mengidentifikasi hambatan, dan menjaga pekerjaan tetap berjalan.

Daftar di ClickUp secara gratis untuk mulai merekam video demo produk Anda.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Video demo produk yang baik mencakup:– Masalah atau kendala yang relevan dengan audiens target Anda– Penjelasan singkat tentang bagaimana produk Anda menyelesaikan masalah tersebut– Alur kerja nyata yang ditampilkan di dalam produk– Hasil atau manfaat yang dapat diharapkan oleh pengguna– Satu ajakan bertindak yang jelas

Durasi ideal video demo tergantung pada tujuannya. Misalnya, video demo penjualan atau kesadaran merek berkisar antara 1–3 menit. Video demo fitur berdurasi 2–5 menit. Video demo onboarding atau pelatihan lebih panjang, 5–10 menit. Video yang lebih pendek lebih efektif di tahap awal funnel. Video demo yang lebih panjang efektif setelah pengguna sudah tertarik dengan produk.

Video penjelasan berfokus pada apa produk tersebut dan mengapa produk itu ada. Video ini memperkenalkan masalah dan ide di balik solusi, sering kali menggunakan animasi atau narasi. Video demo produk yang menarik menunjukkan bagaimana produk tersebut bekerja dalam situasi nyata. Video ini berfokus pada alur kerja aktual, fitur, dan hasil yang dihasilkan oleh produk.

Hal ini tergantung pada tujuan yang ingin Anda capai. Jika Anda hanya ingin merekam layar, pembuat video demo produk seperti Look dapat memenuhi kebutuhan Anda. Namun, jika Anda menginginkan manajemen proyek yang didukung AI dan AI kontekstual, ClickUp adalah pilihan yang lebih baik. Anda dapat membuat skrip demo menggunakan ClickUp Brain dan merekam panduan langkah demi langkah dengan ClickUp Clips. ClickUp juga memungkinkan Anda untuk meninjau, memberikan komentar, dan berkolaborasi dalam satu ruang kerja.

Metrik kunci yang perlu dilacak meliputi:– Waktu tontonan dan tingkat penyelesaian– Tingkat klik pada ajakan bertindak– Permulaan uji coba atau permintaan demo setelah menonton– Titik keluar dalam video– Penurunan pertanyaan penjualan atau dukungan