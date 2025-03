Contoh dan Ide Video Korporat Terbaik untuk Menginspirasi Video Anda

Ketika menjual kepada klien potensial, apa satu hal yang membuat atau menghancurkan pengalaman mereka?

Demo yang bagus. Ini semua tentang menunjukkan bagaimana produk Anda memecahkan masalah besar dan membuat hidup mereka lebih mudah. Tantangan sebenarnya adalah menunjukkan solusi dengan cara yang menarik perhatian. Di situlah Anda membutuhkan video perusahaan.

Coba pikirkan: bukankah video perusahaan berdurasi dua menit yang singkat akan lebih baik daripada membaca brosur yang panjang? Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemirsa mengingat 95% dari apa yang mereka tonton dalam sebuah video dibandingkan dengan hanya 10% dari apa yang mereka baca.

Namun, video yang hebat membutuhkan ide yang hebat. Itulah mengapa kami akan membahas beberapa contoh video perusahaan terbaik untuk menginspirasi dan membangun strategi video perusahaan Anda. Mari kita mulai!

Pengantar ke Video Korporat

Video korporat animasi adalah cara yang cepat dan menyenangkan untuk memamerkan pekerjaan Anda dan membantu klien Anda menentukan apakah Anda adalah orang yang tepat untuk bisnis mereka.

Apa itu video korporat?

Video korporat adalah cara visual untuk menampilkan produk, merek, nilai, dan tim Anda. Video ini juga memungkinkan Anda berbicara langsung dengan audiens Anda, dan sering kali menjadi bagian penting dari strategi pemasaran perusahaan Anda.

Dan bagian terbaiknya adalah Anda bisa berkreasi dengan video tersebut!

Tidak seperti iklan tradisional, video penjelasan perusahaan berkomunikasi dengan audiens yang ditargetkan melalui format video yang menyenangkan yang menyoroti misi, nilai, identitas merek, dan budaya perusahaan yang positif yang sedang Anda bangun di organisasi.

Entah itu demo produk, video penjelasan, atau video pelatihan tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada pelanggan Anda bagaimana Anda menyelesaikan masalah mereka dan mengapa mereka harus memilih Anda.

Baca Lebih Lanjut: 15 Contoh Video Pelatihan: Praktik Terbaik untuk Pengembangan Karyawan yang Berdampak

Mengapa video perusahaan penting di tahun 2024?

Dengan video yang semakin berkembang pesat, video adalah cara sempurna untuk menjangkau audiens Anda.

Ambil contoh Dropbox. Mereka video penjelasan sederhana meningkatkan kesadaran merek dan mendatangkan jutaan pelanggan baru dengan menunjukkan bagaimana produk mereka memecahkan masalah sehari-hari. Ini berarti bahwa bahkan bisnis kecil pun dapat membuat video korporat yang hebat saat ini, berkat alat pembuatan film yang terjangkau!

Jadi, apa yang membuat video korporat terbaik berbeda dari strategi pemasaran lainnya? Video ini membantu merek Anda menonjol dari persaingan dengan menyoroti fitur unik dari budaya, produk, atau layanan perusahaan Anda.

Pada akhirnya, penceritaan yang baik dan konten video yang relatif membangun kesadaran merek dan meningkatkan tingkat konversi.

Berbicara tentang bercerita, ClickUp sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk segala hal, telah menguasai penggunaan format video untuk melibatkan pemirsanya dan menampilkan mereknya. Video pemasaran ClickUp menggabungkan penceritaan dengan pesan strategis untuk membangun relevansi. Mari kita lihat bagaimana mereka melakukan ini.

Contoh Video Korporat Terbaik ClickUp adalah alat manajemen proyek yang ampuh yang membantu tim mengelola proyek, merampingkan pekerjaan, dan membangun kolaborasi. Tetapi mereka telah membawa segala sesuatunya ke tingkat berikutnya dengan TikToks yang viral, membuktikan bahwa produksi video perusahaan pun bisa menarik dan mudah diingat.

Penggunaan humor yang cerdas dan fitur produk yang halus membuat pemirsa terpikat. Ini adalah contoh yang bagus tentang bagaimana konten video SAAS bisa menyenangkan dan efektif.

Jadi, apakah Anda sedang merencanakan proyek video Anda sendiri atau sedang mencari ide video korporat, ambillah contoh dari buku ClickUp: buatlah agar tetap relevan dan menyenangkan, dan perhatikan bagaimana reaksi audiens Anda.

TikToks viral terbaru dari ClickUp

Berikut ini beberapa contoh video korporat terbaik dari ClickUp untuk membantu Anda memulai:

1. ClickUp menggunakan humor untuk mempromosikan fitur produk

Dalam ClickUp TikTok yang viral ini, tim media sosial menggunakan humor di tempat kerja untuk membahas Obrolan ClickUp fitur. Video ini menunjukkan momen lucu di Dreamforce, di mana ClickUp 'menabrak' pembicaraan Chili Piper. @clickup>

HR bekerja terlalu keras di San Francisco Shoutout untuk @Chili Piper karena bersikap dingin tentang kami yang menabrak ceramah mereka di #Dreamforce>#hr>#tech>#workhumor>♬ suara asli - ClickUp Meskipun humornya menarik perhatian, video ini terkait dengan alat kolaborasi ClickUp, menjadikannya contoh sempurna tentang bagaimana mereka memadukan konten yang relevan dengan Alat pemasaran TikTok .

2. ClickUp menunjukkan kegagalan Zoom klasik

Video viral ClickUp ini menunjukkan kegagalan klasik Zoom. Tim hanya menangkap setengah dari apa yang dikatakan karena masalah jaringan yang buruk dan kesalahpahaman, seperti 'kami menjual lebih banyak unit' dan 'kami menjual perusahaan @clickup>

Apa miskomunikasi panggilan zoom terburuk yang pernah Anda dengar? #corporatehumor>#remotework> @jacobhatesyou_ @Sammi @Megan Green @Alli Wulfert ♬ suara asli - ClickUp Kesuksesan viral video ini disebabkan oleh keterkaitannya. Sebagian besar pemirsa pernah mengalami panggilan Zoom yang canggung, sehingga membuat kontennya langsung diklik oleh banyak orang.

3. ClickUp berbicara tentang kehidupan para manajer proyek yang kacau

Video viral ini menggunakan humor untuk mengolok-olok klise manajemen proyek. Interaksi yang terjadi menunjukkan bagaimana deskripsi pekerjaan yang umum, dengan punchline, "Kami menggunakan bagan Gantt-dua T @clickup>

Mereka berbicara tetapi tidak mengatakan apa-apa #projectmanager>#corporate>#corporatelife>#9to5> #manager #manajemen #kepemimpinan♬ suara asli - ClickUp Video ini melejit karena pendekatannya yang mudah diingat dan menyentuh hati, yang terhubung dengan para profesional yang mengelola tugas. Ini adalah contoh yang bagus tentang bagaimana ClickUp menggunakan konten video korporat yang relevan untuk melibatkan audiens targetnya.

4. ClickUp menguraikan jargon perusahaan dengan referensi yang jenaka

Video ini dengan jenaka membahas misteri seputar peran 'scrum master' Lelucon bolak-balik yang dipenuhi dengan frasa yang tidak jelas namun familiar, membesar-besarkan betapa rumitnya judul perusahaan yang terdengar namun hanya mengatakan sedikit hal. @clickup>

The SCRUM MASTER #scrum>#projectmanager>#corporate>#corporatelife>#9to5>♬ suara asli - ClickUp Humor yang mudah diingat seperti ini, dipasangkan dengan kata kunci di tempat kerja, membuat video-video ini menjadi hit. ClickUp menggunakan contoh video korporat yang ringan untuk menampilkan budaya perusahaan dan identitas merek, yang membantu mereka menonjol di ruang konten video.

Bagaimana TikToks ClickUp menjadi viral?

Mari kita lihat bagaimana ClickUp menggunakan Peretasan pertumbuhan TikTok untuk membantu video mereka menjadi viral:

Relevansi: Video ClickUp sering kali mengangkat tema perjuangan di tempat kerja sehari-hari. Mereka membuat konten video mereka langsung dapat dihubungkan dengan audiens yang luas

Video ClickUp sering kali mengangkat tema perjuangan di tempat kerja sehari-hari. Mereka membuat konten video mereka langsung dapat dihubungkan dengan audiens yang luas Penceritaan yang Sangat Baik: Setiap contoh video perusahaan menceritakan kisah yang singkat dan menarik. Gaya video yang menarik ini menarik perhatian penonton secara instan

Setiap contoh video perusahaan menceritakan kisah yang singkat dan menarik. Gaya video yang menarik ini menarik perhatian penonton secara instan Pemasaran Visual: ClickUp mengintegrasikan fitur-fitur seperti bagan Gantt ke dalam cerita tanpa memaksa. Hal ini membuat strategi pemasaran mereka otentik dan tidak dipaksakan

ClickUp mengintegrasikan fitur-fitur seperti bagan Gantt ke dalam cerita tanpa memaksa. Hal ini membuat strategi pemasaran mereka otentik dan tidak dipaksakan Kualitas Tinggi: ClickUp memastikan rekaman video dan pengeditan mereka berkualitas tinggi, membuat konten mereka profesional

Baca Lebih Lanjut: Strategi Manajemen Proyek Media Sosial

Video korporat terbaik di kelasnya yang lain

Mari selami beberapa contoh video korporat yang lebih kreatif yang akan membantu Anda membuat video yang menarik dan menonjol yang akan disukai audiens Anda:

1. Video peluncuran produk Apple

Video korporat Apple memancarkan kesederhanaan dan dampak. Mereka menggunakan visual yang tajam dan narasi yang minimal untuk menjaga perhatian audiens pada produk.

via Apple Video demo produk mereka memiliki gaya video yang bersih dan bergerak cepat yang menyoroti inovasi dan pengalaman pengguna tanpa berlebihan. Ini semua tentang menciptakan kegembiraan dan membiarkan produk berbicara dengan sendirinya. Pendekatan ini menunjukkan betapa efektifnya sedikit cerita ketika Anda ingin membuat segala sesuatunya tetap sederhana dan terfokus.

2. Kampanye 'Just Do It' dari Nike

Nike adalah nama besar dalam hal membuat video korporat yang hebat. Video inspiratif mereka dari kampanye 'Just Do It' berfokus pada memotivasi para atlet dari berbagai kalangan.

via Nike Dengan narasi yang emosional, visual yang memukau, dan musik latar yang kuat, Nike terhubung secara mendalam dengan para pemirsanya, menghubungkan kisah merek mereka dengan pemberdayaan dan motivasi.

3. Video merek Microsoft yang menarik

Video perusahaan Microsoft menggunakan contoh-contoh dunia nyata untuk menunjukkan bagaimana produk mereka memecahkan masalah di bidang kesehatan, bisnis, dan pendidikan. Video ini sering kali menampilkan wawancara pelanggan, demo produk, dan testimoni untuk membangun pengenalan merek dan terhubung dengan pelanggan baru.

melalui Microsoft Setiap video perusahaan memiliki dampak yang besar karena menggabungkan kisah nyata dengan solusi teknologi. Ini adalah cara yang efektif untuk menunjukkan nilai teknologi dalam kehidupan manusia.

Jadi, bagaimana cara membuat video korporat dan pemasaran yang menarik untuk produk atau bisnis Anda? Mari kita jelajahi bersama.

Bagaimana Cara Membuat Video Korporat yang Efektif dengan ClickUp?

Membuat video korporat yang berdampak besar membutuhkan kreativitas, organisasi, kolaborasi, dan manajemen. Untungnya, sebuah perangkat lunak pemasaran video menyediakan semua ini .

Untuk memulai, andalkan ClickUp's manajemen proyek untuk produksi video . Mulai dari brainstorming dan penulisan naskah hingga pengeditan dan persetujuan akhir, ClickUp adalah alat yang tepat untuk melaksanakan rencana produksi video perusahaan Anda.

Mari kita lihat bagaimana caranya.

1. Merencanakan video perusahaan Anda

Langkah pertama dalam membuat video korporat Anda sendiri adalah mengetahui audiens Anda. Misalnya, jika Anda menargetkan manajer proyek, fokuslah pada cara Anda memecahkan tantangan spesifik mereka.

Setelah Anda memahami audiens Anda, tetapkan tujuan yang jelas. Apakah video Anda dimaksudkan untuk membangun kesadaran merek, mengedukasi karyawan, atau menghasilkan prospek? Hal ini akan membantu memberikan kejelasan kepada semua pihak yang terlibat, dan tujuan tersebut kemudian dapat menentukan bentuk dan wujud video Anda.

Dari sana, gunakan Sasaran ClickUp untuk melacak kemajuan. Dengan ClickUp Goals, Anda dapat:

Roll-up kemajuan:* Melacak beberapa sasaran di satu tempat untuk melihat dengan jelas kemajuan produksi video Anda

Target tugas: Tautkan tugas ke sasaran dan lacak kemajuan secara otomatis saat Anda melangkah

Tautkan tugas ke sasaran dan lacak kemajuan secara otomatis saat Anda melangkah Target angka: Pisahkan sasaran menjadi unit yang berbeda dan dapat dilacak

Pisahkan sasaran menjadi unit yang berbeda dan dapat dilacak Deskripsi: Tambahkan label dan deskripsi yang jelas sehingga semua orang memiliki kejelasan tentang prosesnya

Melacak kemajuan, merinci sasaran, dan menambahkan label yang berbeda untuk setiap pencapaian

Anda juga bisa dengan mudah mengukur KPI (Indikator Kinerja Utama) dengan ClickUp dan memecah proyek besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil.

Tetap berada di jalur yang benar dengan ClickUp OKR (Tujuan dan Hasil Utama) sambil mencapai target mingguan. Ini adalah cara sempurna untuk mengatur proyek video Anda dan memastikan tidak ada yang terlewatkan.

2. Penulisan naskah dan papan cerita

Video yang hebat dimulai dengan narasi naskah yang kuat. Baik itu video penjelasan perusahaan atau demo produk, ceritanya harus terhubung dengan audiens Anda dan menjawab tantangan mereka secara bermakna.

Kunci penulisan naskah yang efektif adalah kesederhanaan. Jaga agar pesan Anda tetap jelas, ringkas, dan fokus pada tujuan Anda.

Setelah Anda menulis pesan dan kerangka naskah, lanjutkan dengan membuat storyboard untuk menghidupkan naskah tersebut secara visual. Petakan setiap momen, pastikan setiap adegan memiliki tujuan, dan pindahkan cerita ke depan. Gunakan templat papan cerita untuk menyederhanakan prosesnya.

💡 Kiat Pro: Mulailah proses kreatif Anda di Papan Tulis ClickUp . Petakan alur cerita, visualisasikan perjalanan karakter, dan berkolaborasi dengan tim Anda secara real-time. Bagian terbaiknya? Ubah ide hebat menjadi tugas hanya dengan satu klik!

Gunakan ClickUp Docs untuk menyederhanakan penulisan naskah

Setelah memetakan skrip Anda secara visual, sekarang saatnya menyusunnya. ClickUp Docs memungkinkan Anda menulis skrip, memberikan komentar, dan mengintegrasikan umpan balik.

Ubah pemikiran Anda menjadi dokumen yang terorganisir dengan ClickUp Docs dan selesaikan pekerjaan dengan lebih cepat

Memantapkan seluruh pekerjaan Anda manajemen proyek pemasaran kebutuhan dengan mudah. Selain itu, Anda mendapatkan akses ke banyak fitur seperti:

Penulisan bebas gangguan: Dengan Mode Fokus, tulis skrip Anda tanpa gangguan

Dengan Mode Fokus, tulis skrip Anda tanpa gangguan Halaman bersarang: Gunakan halaman bersarang untuk menyusun skrip atau storyboard Anda. Tambahkan tabel atau gambar untuk tampilan profesional

Gunakan halaman bersarang untuk menyusun skrip atau storyboard Anda. Tambahkan tabel atau gambar untuk tampilan profesional **Hubungkan Dokumen Anda ke tugas, sehingga semua yang Anda butuhkan ada di satu tempat-skrip, jadwal, dan kemajuan

Selanjutnya, Anda dapat menyederhanakan seluruh proses ini dengan ClickUp Brain, asisten AI pribadi Anda.

Gunakan ClickUp Brain untuk mengotomatiskan dan mengoptimalkan

Bayangkan memiliki asisten yang tahu segalanya tentang ruang kerja Anda. Itulah ClickUp Brain ClickUp Brain . Dengan Brain, Anda mendapatkan:

Jawaban instan: Tanyakan kepada ClickUp Brain untuk pembaruan proyek, status tugas, atau ringkasan dokumen untuk mendapatkan jawaban yang akurat

Tanyakan kepada ClickUp Brain untuk pembaruan proyek, status tugas, atau ringkasan dokumen untuk mendapatkan jawaban yang akurat Laporan kemajuan: Mengotomatiskan ringkasan proyek dan pembaruan kemajuan, menghemat waktu untuk pekerjaan manual

Mengotomatiskan ringkasan proyek dan pembaruan kemajuan, menghemat waktu untuk pekerjaan manual Wawasan berbasis AI: Dapatkan wawasan yang akurat dan real-time berdasarkan tugas dan Dokumen yang terhubung

Ubah ide Anda menjadi tugas dengan ClickUp Brain

Cerita terbaik berasal dari perpaduan sempurna antara kreativitas dan organisasi. ClickUp memberi Anda keduanya, semua dalam satu tempat.

💡Tip Pro: Gunakan Templat Papan Cerita ClickUp untuk menyajikan perkembangan shot demi shot video Anda dengan detail penting tentang shot, durasi, karakter, skrip, dan banyak lagi.

3. Produksi dan pengeditan

Setelah rencana, naskah, dan storyboard Anda siap, saatnya untuk masuk ke tahap produksi.

Berikut adalah beberapa kiat untuk memastikan produksi video perusahaan Anda berjalan dengan baik:

Cahaya dan suara: Pencahayaan yang bagus akan meningkatkan visual, sementara suara yang jernih akan membantu mempertahankan perhatian. Pastikan Anda merekam di tempat yang tenang dan cukup terang untuk meningkatkan kualitas video

Pencahayaan yang bagus akan meningkatkan visual, sementara suara yang jernih akan membantu mempertahankan perhatian. Pastikan Anda merekam di tempat yang tenang dan cukup terang untuk meningkatkan kualitas video Orientasi: Sesuaikan gaya video dengan platform. YouTube menyukai lanskap, sedangkan TikTok dan Instagram lebih menyukai mode potret

Sesuaikan gaya video dengan platform. YouTube menyukai lanskap, sedangkan TikTok dan Instagram lebih menyukai mode potret Latar belakang: Jaga agar tetap bersih, konsisten, dan sesuai dengan merek. Gunakan latar belakang yang sederhana atau sertakan elemen bermerek

Jaga agar tetap bersih, konsisten, dan sesuai dengan merek. Gunakan latar belakang yang sederhana atau sertakan elemen bermerek Konsistensi: Gunakan gaya, pengaturan, dan lokasi rekaman video yang sama di seluruh video perusahaan Anda untuk kohesi merek

Gunakan gaya, pengaturan, dan lokasi rekaman video yang sama di seluruh video perusahaan Anda untuk kohesi merek Pengetahuan Teknis: Pahami alat yang Anda gunakan untuk merekam dan mengedit. Hal ini akan meningkatkan kualitas dan profesionalisme video Anda secara keseluruhan

Dan, hei, Anda juga dapat menghemat waktu dengan menggunakan Templat Produksi Video ClickUp . Template ini menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk menjaga proyek Anda tetap teratur.

Templat Produksi Video ClickUp

Templat ini membantu tim mempercepat seluruh proses:

Menetapkan tujuan: Menentukan sasaran kreatif dan melacak kemajuan

Menentukan sasaran kreatif dan melacak kemajuan Fase pra-produksi: Mengatur tugas-tugas seperti penjadwalan dan alokasi sumber daya

Mengatur tugas-tugas seperti penjadwalan dan alokasi sumber daya Penjadwalan produksi: Mengelola peralatan dan jadwal secara efisien

Mengelola peralatan dan jadwal secara efisien Fase pasca-produksi: Menyederhanakan pengeditan dan tugas akhir

Baik Anda membuat satu video korporat atau seluruh seri, templat ini dengan lancar memindahkan alur kerja Anda dari konsep hingga selesai.

Menggunakan alat bantu yang tepat untuk mengelola proyek video korporat

Mengelola produksi video korporat bisa menjadi rumit dengan tenggat waktu yang ketat, anggota tim yang banyak, dan kebutuhan akan konten video berkualitas tinggi. Itulah mengapa Anda membutuhkan alat yang tepat. Inilah cara ClickUp dapat membantu Anda menyelesaikan semuanya dalam satu atap.

Mengelola tugas dan jadwal

Dengan Dasbor ClickUp anda bisa menyesuaikan tampilan, status, dan metrik agar sesuai dengan alur kerja Anda. Anda bahkan bisa mengatur tanggal jatuh tempo untuk setiap tugas agar semua orang tetap mendapatkan informasi.

Pantau kemajuan tim secara real-time dengan Dasbor ClickUp

Apa lagi? Ini membuat produksi video korporat menjadi mudah dengan memberi Anda tampilan lengkap tentang kemajuan proyek Anda. Begini caranya:

Melacak tugas: Mengawasi berapa banyak tugas yang telah diselesaikan setiap minggunya

Mengawasi berapa banyak tugas yang telah diselesaikan setiap minggunya Monitor kinerja: Gunakan grafik visual untuk melihat metrik utama seperti tayangan, keterlibatan, dan jangkauan video

Gunakan grafik visual untuk melihat metrik utama seperti tayangan, keterlibatan, dan jangkauan video Tampilan khusus: Sesuaikan dasbor Anda dengan mudah untuk menampilkan tenggat waktu, penjadwalan peralatan, atau penugasan tim

Sesuaikan dasbor Anda dengan mudah untuk menampilkan tenggat waktu, penjadwalan peralatan, atau penugasan tim Pembaruan waktu nyata: Dapatkan informasi terkini dan penuhi tenggat waktu Anda dengan segera

Fitur kolaborasi

ClickUp membuat kolaborasi tim sederhana dan efisien. Mengatur tugas dengan mudah menggunakan Hirarki ClickUp dari ruang kerja hingga subtugas, sehingga semua orang tahu peran mereka.

Alat bantu seperti komentar tugas dan @mentions menjaga komunikasi tetap mengalir, sementara berbagi file berjalan mulus dengan integrasi Google Drive dan Dropbox. Yang paling menarik adalah fitur pemeriksaan dan persetujuan ClickUp yang menyederhanakan proses peninjauan produksi video.

Berbicara tentang video, lain kali jika Anda mengerjakan proyek video untuk YouTube, gunakan Templat produksi video YouTube untuk tetap berada di jalur yang benar, dari tahap pra-produksi hingga persetujuan akhir.

Templat Produksi Video YouTube ClickUp

Unduh Templat Ini

Pelacakan dan pengukuran kemajuan

ClickUp Goals memudahkan untuk menetapkan sasaran, memvisualisasikan kemajuan Anda, dan tetap sesuai jadwal untuk memenuhi target produksi video perusahaan Anda.

Pantau garis waktu tugas dengan pelacakan waktu manual di ClickUp

Dengan Pelacakan Waktu ClickUp anda bisa memantau jadwal tugas, melacak waktu yang dihabiskan, dan menambahkan catatan untuk kejelasan. Fitur ini sangat cocok untuk perusahaan produksi video yang mengelola tugas untuk video pemasaran atau acara perusahaan.

💡Kiat Pro: Untuk lebih merampingkan alur kerja Anda, gunakan templat produksi video untuk memastikan konsistensi dalam semua produksi video Anda tanpa memulai dari awal.

Transkripsi video dan cap waktu

Saat merekam video, Anda sering kali ingin memberikan umpan balik kepada tim Anda tanpa henti. Di situlah Klip ClickUp sangat berguna.

Menangkap rekaman layar dengan ClickUp Clips yang didukung AI

Mengambil gambar dengan bantuan AI rekaman layar dari percakapan dan memberikan umpan balik yang diperlukan kepada tim Anda. Berikut ini adalah cara untuk membantu:

Membuat dan berbagi klip: Merekam dan berbagi klip dengan mudah dengan satu klik

Merekam dan berbagi klip dengan mudah dengan satu klik Tambahkan komentar dan umpan balik: Berikan komentar pada momen tertentu di dalam klip

Berikan komentar pada momen tertentu di dalam klip Mengubah klip menjadi tugas: Mengubah klip menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti untuk dikerjakan oleh tim Anda

Buka Kunci Produksi Video Tanpa Batas dengan Platform All-in-One dari ClickUp

ClickUp selalu mewujudkan visi kreatif menjadi nyata. Ini adalah platform manajemen proyek lengkap yang mengintegrasikan semua yang Anda butuhkan untuk produksi video perusahaan: mencari ide, berkolaborasi dengan tim, dan melacak kemajuan-semuanya tanpa berpindah-pindah alat bantu.

Baik Anda adalah tim kecil maupun perusahaan produksi video korporat berskala besar, ClickUp tumbuh bersama Anda. Ditambah lagi, desainnya yang intuitif membuatnya menyenangkan untuk digunakan! Mengapa harus puas dengan yang lebih sedikit jika ClickUp membuat semuanya sinkron?

Coba ClickUp secara gratis untuk mengakses berbagai templat video, fitur, dan opsi penyesuaian dan rasakan sendiri perbedaannya.