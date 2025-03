Pernah pergi ke tempat makan cepat saji ketika sedang mengikuti program diet? Apa yang terjadi jika video produk kentang goreng renyah dan nugget ayam keemasan mulai diputar?

Diet Anda akan hancur.

Tapi jangan salahkan kurangnya kontrol diri Anda. Video produk yang menarik itu dirancang untuk menarik Anda.

๐ŸŽฅ Dari sudut pandang pemasar: Video pemasaran produk tidak hanya menarik perhatian saja- video ini merupakan alat yang ampuh untuk menyoroti manfaat produk, menjalin hubungan dengan pelanggan, dan pada akhirnya mendorong penjualan.

Misalnya, menyematkan video di halaman arahan dapat meningkatkan konversi hingga 86 .

Video produk dapat digunakan dengan berbagai cara kreatif. Video ini sangat ideal untuk membangun kegembiraan di sekitar peluncuran, memamerkan fitur-fitur utama dalam aksi, atau meyakinkan calon pembeli dengan pengalaman pelanggan yang otentik.

Ringkasan 60 Detik

Cara Membuat Video Produk yang Berdampak Besar

Tangkap perhatian lebih awal : Dengan rentang perhatian rata-rata hanya 8 detik, pikat audiens Anda dengan cepat dalam video produk Anda

: Dengan rentang perhatian rata-rata hanya 8 detik, pikat audiens Anda dengan cepat dalam video produk Anda Tampilkan fitur secara efektif : Gunakan visual yang jelas, cuplikan demo (untuk video demo produk), dan aplikasi kehidupan nyata untuk menyoroti apa yang membuat produk Anda menonjol

Masukkan cerita : Buat narasi yang terhubung secara emosional dengan pemirsa dan buat produk Anda mudah diingat

: Buat narasi yang terhubung secara emosional dengan pemirsa dan buat produk Anda mudah diingat Mempersonalisasi konten : Personalisasikan video dengan preferensi audiens target Anda, seperti yang dilakukan Adidas dengan kampanye Boston Marathon-nya

: Personalisasikan video dengan preferensi audiens target Anda, seperti yang dilakukan Adidas dengan kampanye Boston Marathon-nya Gunakan video testimoni pelanggan : Bangun kepercayaan dengan menyertakan klip pelanggan yang puas yang membagikan pengalaman mereka

: Bangun kepercayaan dengan menyertakan klip pelanggan yang puas yang membagikan pengalaman mereka **Tambahkan ajakan bertindak (CTA) yang kuat: Pandu pemirsa untuk mengambil langkah selanjutnya, seperti mengunjungi situs web Anda atau melakukan pembelian

Optimalkan untuk berbagai platform : Sesuaikan panjang dan format video agar sesuai dengan platform seperti Instagram, TikTok, atau YouTube

Melacak metrik : Pantau jumlah penayangan, tingkat pemutaran, keterlibatan, dan konversi untuk mengevaluasi keberhasilan video Anda dan menyesuaikan strategi



Hal-hal Penting dalam Membuat Video Pemasaran Produk

Jika Anda membuka Instagram atau YouTube hari ini, alam semesta telah memutuskan bahwa Anda harus menonton film pendek.

Mereka ada di mana-mana. Dan hari ini, strategi pemasaran B2B tanpa video produk sama saja dengan mencoba mengeja "bisnis" tanpa huruf "B."

Baik itu video penjelasan yang sangat informatif atau TikTok Gen Z yang lucu, video produk telah menjadi bagian utama dari banyak strategi pemasaran B2B.

Tapi dari mana memulainya? Begitu banyak pertanyaan yang muncul, seperti:

Apa format video yang ideal untuk produk dan target audiens Anda? Haruskah video itu singkat dan tajam atau lebih berupa penjelasan yang mendalam?

Bagaimana Anda bisa memastikan video pemasaran produk Anda siap untuk mesin pencari dan platform media sosial?

Bagaimana Anda akan melacak kinerja konten video Anda di seluruh platform dan menyempurnakan pendekatan Anda?

Jangan khawatir-kami membantu Anda.

Berikut ini 8 tips untuk membuat video pemasaran produk yang tak terlupakan yang akan membuat audiens target Anda terus memutar ulang.

Tips 1: Konteks adalah raja

Tidak cukup hanya dengan menampilkan produk Anda-tunjukkan bagaimana produk tersebut cocok dengan kehidupan pelanggan Anda! Iklan video produk yang berdampak besar harus membahas pertanyaan-pertanyaan kunci ini:

Masalah apa yang dipecahkan oleh produk Anda?

Bagaimana produk tersebut meningkatkan pengalaman sehari-hari pelanggan Anda?

Apakah produk ini akan menginspirasi mereka untuk mencapai lebih banyak hal?

Apakah produk ini memberikan sedikit kegembiraan ekstra?

Dengan berfokus pada fitur produk Anda, Anda mengubah video biasa menjadi alat pemasaran produk yang ampuh yang benar-benar beresonansi dengan audiens target Anda.

Kiat 2: Tunjukkan dan ceritakan

Tentu saja, video produk yang sempurna dengan latar belakang yang indah memang menarik secara visual, tetapi Anda perlu memastikan pemirsa Anda tidak bertanya-tanya apa yang Anda jual.

Video produk Anda harus mengungkapkan apa yang membuatnya menarik dan mengapa produk itu istimewa.

Bicarakan tentang fitur-fitur produk yang menonjol, ceritakan latar belakang produk, atau, paling tidak, tunjukkan bagaimana produk tersebut digunakan.

Berikut adalah beberapa jenis video produk yang telah dicoba dan terbukti berhasil dalam melakukan "show and tell":

Demo : Video demo menyoroti produk dalam tindakan, menunjukkan seseorang yang menggunakannya-sederhana namun efektif!

: Video demo menyoroti produk dalam tindakan, menunjukkan seseorang yang menggunakannya-sederhana namun efektif! Penjelas : Video ini memadukan audio dan visual untuk memandu pelanggan melalui cara kerja produk

: Video ini memadukan audio dan visual untuk memandu pelanggan melalui cara kerja produk Tutorial: Tutorial memberikan panduan langkah demi langkah bagi pengguna dan sangat berguna bagi mereka yang sudah memiliki produk dan ingin memaksimalkannya

Tip 3: Bagikan cerita Anda atau biarkan pelanggan Anda yang melakukannya

๐Ÿ‘€ **Tahukah Anda?

Tentang 72% pelanggan lebih cenderung mempercayai sebuah merek terkait testimoni dan ulasan video yang positif

Kita telah melewati masa-masa konsumerisme yang tidak memiliki pikiran. Gunakan video produk Anda untuk menjelaskan kisah di balik mengapa perusahaan Anda ada.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang lebih besar, seperti:

Apakah bisnis Anda bermitra dengan inisiatif keadilan sosial?

Apakah Anda menyumbangkan sebagian dari keuntungan ke organisasi lokal?

Apakah media sosial Anda menjadi platform untuk mengedukasi pengikut tentang isu-isu sosial?

Apakah Anda mengambil langkah menuju keberlanjutan, seperti tidak menggunakan plastik sekali pakai atau bertujuan untuk netralitas karbon?

๐Ÿ’ก Kiat Pro: Jadikan pelanggan Anda yang bahagia sebagai tim promosi Anda. Testimoni dapat berupa komentar singkat yang memenuhi satu frame atau wawancara yang menyentuh hati di mana pelanggan menjelaskan bagaimana produk Anda membuat perbedaan dalam hidup mereka.

Tip 4: Personalisasi dalam video produk

Kita semua memahami pentingnya personalisasi sebagai strategi pemasaran, namun tidak banyak yang memahami (dan melakukannya) sebaik yang dilakukan oleh Adidas.

Selama acara tahunan Boston Marathon, Adidas tidak hanya menempelkan logo mereka di spanduk-mereka membuat sesuatu yang besar.

Menangkap rekaman langsung dari setiap pelari, mereka membuat dan mengirimkan 30.000 video yang dipersonalisasi pada hari perlombaan itu sendiri. Video setiap pelari menampilkan data lomba dan klip dari lari mereka yang sebenarnya.

Hasilnya? Tingkat penyelesaian video yang mengesankan sebesar 95% dan peningkatan penjualan hampir 12x lipat dari email yang berisi video yang dipersonalisasi ini.

Personalisasi benar-benar memberikan hasil yang luar biasa (bukan permainan kata-kata)

Jadi, saat Anda membuat video produk, anggaplah itu sebagai kesan pertama produk Anda. Visual yang jelas dan berkualitas tinggi adalah suatu keharusan. Rekaman yang buram atau warna yang tidak sesuai dengan merek? Itu adalah cara cepat untuk melihat penurunan penjualan Anda.

Untuk menambah konsistensi merek, cobalah memasukkan elemen yang unik untuk merek Anda, seperti logo atau skema warna khas Anda. Anda juga bisa melangkah lebih jauh dengan menggunakan juru bicara, lagu tema, atau motif yang sama di setiap video.

Ingat: Keakraban menumbuhkan kepercayaan, dan kepercayaan membangun loyalitas.

Kiat 4: Melayani audiens target Anda

Tahukah Anda bahwa Anda bisa memesan sup di McDonald's di Portugal? Atau bahwa McDonald's di Hong Kong memiliki Kue Lapis Kacang Merah Matcha di menunya?

Mengapa harus melakukan remix global? Tentu saja penting untuk terhubung dengan target audiens mereka.

Baik berfokus pada demografi tertentu atau menyesuaikan dengan wilayah tertentu, sangat penting untuk menyesuaikan video pemasaran produk Anda agar beresonansi dengan pelanggan potensial Anda.

Lagi pula, pendekatan satu ukuran untuk semua jarang memenangkan hati (atau klik). Buatlah konten Anda serelevan dan serelevan mungkin untuk menarik perhatian itu

๐Ÿ’ก Tip Pro: Buat beberapa versi video Anda untuk menguji apa yang paling efektif menarik perhatian penonton dengan durasi sekitar 90 detik. Targetkan 30-60 detik untuk halaman arahan untuk mempertahankan minat tanpa membebani audiens Anda.

Tip 5: Menambahkan kepribadian pada video produk Anda

Pada tahun 2012, pendiri Dollar Shave Club, Michael Dubin, membuat video yang sekarang menjadi legendaris yang benar-benar merevolusi cara pemasaran produk.

Dia memposisikan dirinya sebagai CEO yang langsung dan unik yang berbicara secara jujur tentang produk yang biasanya membosankan-pisau cukur. Alih-alih melakukan presentasi perusahaan yang dipoles, ia menyampaikan monolog komedi sambil berjalan di sebuah gudang, melontarkan lelucon tentang harga pisau cukur dan pengalaman berbelanja tradisional.

Video tersebut bukanlah produksi dengan anggaran tinggi. Video tersebut terlihat dan terasa seperti sesuatu yang dibuat oleh orang sungguhan, yang membuatnya langsung dapat diterima.

Dengan menyuntikkan humor dan keaslian, Dollar Shave Club:

Mengkomunikasikan informasi yang kompleks (model berlangganan, titik harga) melalui hiburan

Memotong kebisingan iklan

Membuat konsumen merasa seperti mendengar dari seorang teman, bukan perusahaan

Ketika merek menambahkan kepribadian yang tulus, mereka memicu hubungan emosional. Dalam hal ini, konsumen tidak hanya melihat iklan pisau cukur-mereka melihat seorang manusia yang dapat dipahami yang tampaknya memahami rasa frustrasi mereka dengan belanja pisau cukur tradisional.

Intinya? Jangan menghindar dari menampilkan identitas unik merek Anda.

Tips 6: Menyertakan ajakan bertindak

Saat Anda bersenang-senang membuat video produk yang sempurna, jangan abaikan sentuhan akhir yang penting.

Setelah karya Anda selesai, buatlah agar calon pelanggan mudah menindaklanjuti ketertarikan mereka.

Bagaimana caranya? Tambahkan ajakan bertindak (CTA) yang jelas atau langkah selanjutnya yang bisa mereka ikuti.

Kiat 7: Menciptakan hubungan antar manusia

Terlalu menggoda untuk berbicara dengan audiens Anda dalam video produk-tetapi ingat, akan lebih berdampak jika Anda berbicara dengan mereka. Karena tujuannya adalah untuk memulai percakapan dengan calon pelanggan, usahakan untuk menjangkau orang yang berada di sisi lain layar.

๐Ÿ“Œ Contoh: Bayangkan Anda sedang membuat video untuk sebuah perusahaan kopi kecil. Alih-alih hanya menampilkan biji kopi dan seni latte yang mewah, perkenalkan pemirsa dengan Sarah, barista ramah yang memilih sendiri setiap racikannya, atau tampilkan Mark, seorang pelanggan setia yang memulai paginya dengan kopi Anda untuk memulai perjalanannya. Mintalah Sarah berbicara tentang hasratnya untuk menemukan rasa yang unik, dan biarkan Mark berbagi anekdot singkat tentang bagaimana dia menemukan kopi Anda pada Senin pagi yang berat.

Tips 8: Gunakan ClickUp untuk manajemen proyek dan kolaborasi

Manajemen produksi video yang efektif bukanlah hal yang main-main-ini sangat penting untuk menjaga agar semuanya (dan semua orang) berjalan dengan lancar. Inilah alasannya:

Mempromosikan kolaborasi di antara para pemain kunci seperti sutradara, sinematografer, editor, dan teknisi suara, memastikan semua orang berada di halaman yang sama (dan adegan yang sama)

Membantu Anda mengelola sumber daya dengan bijak dan menghindari pembengkakan anggaran yang ditakuti

Potensi masalah dapat diketahui lebih awal-tidak ada kerusakan peralatan, cuaca yang tidak dapat diprediksi, atau pembatalan di menit-menit terakhir

Memberikan hasil yang melebihi ekspektasi klien, menciptakan klien yang bahagia

Untuk menjaga hal ini tetap terorganisir, alat manajemen produksi video yang solid seperti ClickUp dapat membuat perbedaan besar.

Dengan ClickUp, Anda bisa memecah proyek video Anda menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola, menugaskannya kepada anggota tim, dan menetapkan tenggat waktu yang realistis sehingga semua orang tahu peran dan tenggat waktu mereka dengan jelas.

Sebagai contoh, Tampilan Daftar ClickUp membantu Anda melacak semua tugas proyek dalam sekejap, sementara Board View secara visual menunjukkan setiap tahap produksi.

atur dan lacak proyek video produk Anda secara efisien dengan Tampilan Daftar ClickUp_ Tampilan Khusus ClickUp memungkinkan Anda untuk fokus pada kebutuhan spesifik, seperti tugas yang membutuhkan peralatan atau anggota tim tertentu. Ketergantungan dan Prioritas Tugas membantu merampingkan alokasi sumber daya dengan menentukan tugas apa yang saling bergantung satu sama lain.

optimalkan alokasi sumber daya untuk proyek video produk Anda dengan Tampilan Beban Kerja ClickUp

Sementara itu, Pelacakan Waktu ClickUp mencatat dengan tepat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, yang mengoptimalkan manajemen waktu dan sumber daya.

memvisualisasikan dan mengelola alur kerja produksi video produk Anda dengan ClickUp_

Cara Merekam Video Produk

Jika Anda berpikir bahwa membuat video produk yang memukau berarti menyewa agensi video yang mahal, tenang saja-ada pilihan lain.

Tentu saja, kita semua menyukai tampilan yang dipoles dari produksi dengan anggaran besar, tetapi dengan beberapa perencanaan dan peralatan yang tepat, Anda bisa membuat video pemasaran produk yang memukau tanpa menghabiskan banyak uang.

Peralatan yang dibutuhkan untuk pengambilan gambar

Untuk memulai, Anda tidak memerlukan DSLR kelas atas. Bahkan, dengan teknologi ponsel cerdas saat ini, iPhone atau Android dengan mode potret dapat menangkap gambar produk yang indah. Tetapi, jika Anda ingin melakukan yang terbaik, berikut ini ada beberapa hal yang penting:

Tripod untuk bidikan yang stabil

Pencahayaan studio dasar (atau bahkan lampu cincin yang bagus untuk pengaturan cepat)

Mikrofon untuk audio yang jernih, khususnya jika Anda merekam dialog atau narasi

๐Ÿ’ก Kiat Pro: Latar belakang yang sederhana dan bersih-seperti penataan putih atau tata letak datar-sempurna untuk memfokuskan pada produk Anda.

Langkah-langkah dalam merekam video produk berkualitas tinggi

Langkah #1: Dapatkan inspirasi

Lihatlah video produk yang Anda sukai dan catat apa yang membuatnya menonjol. Hal ini membantu menentukan nada dan gaya yang Anda inginkan.

Langkah #2: Tentukan strategi video Anda

Pertimbangkan siapa yang akan menonton video Anda. Apakah Anda membuat iklan media sosial yang singkat dan tajam atau demo yang lebih mendalam untuk situs web Anda? Sesuaikan video Anda untuk berbicara dengan audiens Anda dan sesuaikan dengan tahap yang tepat dalam perjalanan mereka-kesadaran, pertimbangan, atau keputusan.

Langkah #3: Buat sketsa video Anda

Buatlah garis besar cerita yang ingin Anda sampaikan dan detail dari setiap pengambilan gambar. Tentukan apakah Anda memerlukan aktor, rekaman b-roll, atau hanya close-up produk. Visualisasikan setiap adegan untuk memastikan video Anda mengalir dengan lancar.

Langkah #4: Buat daftar pengambilan gambar

Daftar langkah demi langkah ini mencakup setiap adegan, dengan rincian tentang waktu, sudut kamera, dan persyaratan khusus. Hal ini membuat Anda tetap terorganisir dan membantu memastikan Anda mendapatkan setiap bidikan yang Anda butuhkan.

Langkah #5: Jadwalkan pemotretan

Tetapkan jadwal yang jelas untuk hari itu. Prioritaskan pemotretan yang harus dilakukan dan sisakan waktu cadangan untuk pengambilan ulang atau penyesuaian di menit-menit terakhir.

Langkah #6: Persiapan untuk hari besar

Kumpulkan dan periksa kembali semua peralatan Anda, mulai dari lampu dan kamera hingga baterai ekstra. Buatlah daftar periksa dan kemasi semuanya pada malam sebelumnya untuk menghindari stres di menit-menit terakhir.

Langkah #7: Mulai memotret

Abadikan setiap adegan sesuai dengan daftar pemotretan Anda, dan jangan takut untuk berkreasi! Cobalah berbagai sudut atau pengaturan pencahayaan yang berbeda untuk melihat apa yang membuat produk Anda menonjol.

Langkah #8: Keajaiban pengeditan

Mulailah mengedit setelah rekaman siap. Atur klip Anda untuk menceritakan sebuah cerita yang kohesif, tambahkan musik latar belakang, sesuaikan warna, dan taburkan beberapa efek suara untuk polesan ekstra. Perangkat lunak pengeditan seperti Adobe Premiere Pro atau bahkan opsi yang lebih sederhana seperti iMovie dapat menghasilkan keajaiban.

Langkah #9: Tinjauan akhir dan pemolesan

Tonton video dari awal hingga akhir untuk memastikan video mengalir dan tetap menarik. Persingkat setiap bagian yang membosankan dan pastikan hasil akhirnya tajam, menarik, dan siap untuk menarik perhatian pemirsa Anda.

Langkah #10: Tambahkan ajakan bertindak

Tutup video Anda dengan ajakan bertindak yang jelas, seperti "Beli Sekarang" atau "Pelajari Lebih Lanjut", sehingga memudahkan pemirsa untuk mengambil langkah selanjutnya.

Contoh Video Produk yang Efektif

Berikut ini enam contoh merek yang berhasil dengan video produk mereka.

๐Ÿ’„ Seri Bersiaplah dengan Saya dari Glossier

Moto Glossier, "Kami membuat produk yang terinspirasi dari kehidupan nyata," terpancar dalam video mereka.

Sering kali bergaya sebagai video "Get Ready with Me" (atau GRWM), video-video ini menampilkan para wanita yang bangun tidur dan memandu pemirsa melalui rutinitas pagi mereka menggunakan produk Glossier.

Ini seperti obrolan santai dengan seorang teman, yang menunjukkan betapa cocoknya Glossier dengan kehidupan nyata.

๐Ÿ›€๐Ÿป Promosi Halloween Lush

Lush membuat suasana menjadi lebih segar dengan video bertema Halloween yang memperkenalkan setiap bath bomb unik dan menyeramkan dalam koleksi musiman mereka.

Penonton mendapatkan demonstrasi lengkap tentang cara menggunakan setiap produk, apa yang ada di dalamnya, dan bahkan sedikit wanginya. Dengan setiap desain yang lucu dan meriah, Anda bisa merasakan suasana Halloween secara praktis-dan dengan barang-barang yang terbatas, ada sedikit urgensi yang sempurna.

๐Ÿ‘Ÿ Iklan jejak Lululemon

Video Lululemon adalah ajakan untuk menjalani gaya hidup aktif.

Klip-klip ini menampilkan orang-orang nyata yang sedang bergerak dan didukung oleh pengisi suara dan teks, membuatnya menarik secara visual dan mudah dipahami. Pendekatan Lululemon terhubung dengan siapa saja yang suka tetap aktif dan menyoroti betapa produknya dapat diandalkan untuk petualangan apa pun.

โšซ Seri tur rumah IKEA

Video tur rumah IKEA adalah penyelamat ketika ruang atau gaya yang tidak sesuai dengan aspirasi desain interior Anda.

Video-video ini mengatasi tantangan perabot rumah tangga yang umum terjadi secara langsung dengan menampilkan ide-ide desain dan solusi praktis.

Penonton akan terinspirasi oleh tips-tips untuk menciptakan ruang yang bergaya dan fungsional dan dapat melihat produk IKEA mana yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka untuk menciptakan rumah impian mereka.

๐Ÿ“น Seri petualangan GoPro

Video-video GoPro sangat mendebarkan.

Mereka menangkap momen kehidupan nyata yang memacu adrenalin dengan kamera aksi HERO12, menunjukkan para pencari petualangan beraksi dan menyoroti kemampuan mereka yang mengesankan.

Video-video ini tidak hanya menunjukkan produknya-mereka membuat Anda ingin terjun langsung ke dalam petualangan Anda, dengan HERO12 di tangan.

๐Ÿช Video resep Oreo

Oreo melakukan pendekatan yang menyenangkan dan lezat dengan video yang menunjukkan resep makanan penutup kreatif yang menampilkan biskuit ikonik mereka.

Setiap video menguraikan resep ke dalam langkah-langkah dan bahan-bahan yang mudah, sehingga memudahkan pemirsa untuk membuatnya sendiri di rumah. Pendekatan kreatif ini menginspirasi pemirsa untuk mengambil sebungkus Oreo dan mulai membuat kue.

Cara Membuat Video Produk yang Luar Biasa dalam Hitungan Menit

Dengan alat yang tersedia saat ini dan beberapa trik cerdas, Anda tidak perlu waktu berjam-jam (atau kru produksi penuh) untuk membuat video yang memukau.

Dari metode pembuatan yang cepat hingga keajaiban otomatisasi, berikut ini adalah cara membuat video produk Anda dari ide hingga tayang lebih cepat dari sebelumnya:

1. Ikhtisar metode pembuatan video cepat 2 juta video pendek YouTube dilihat setiap detik. Ini adalah kesempatan Anda untuk menampilkan video produk Anda di feed pelanggan Anda.

Berikut ini beberapa metode pembuatan video cepat untuk membantu Anda memulai:

**Buatlah video yang singkat dan manis: Buatlah video berdurasi 30-60 detik untuk memaksimalkan keterlibatan, terutama untuk platform seperti Instagram dan TikTok. Video cepat tidak hanya menghemat waktu; video ini juga membuat pemirsa bertahan sampai akhir

Rekamlah dengan apa yang Anda miliki : Jangan terlalu memikirkan peralatan jika Anda tidak memiliki banyak waktu. Ponsel cerdas yang bagus dengan pencahayaan yang memadai adalah semua yang Anda butuhkan untuk rekaman berkualitas tinggi saat bepergian

: Jangan terlalu memikirkan peralatan jika Anda tidak memiliki banyak waktu. Ponsel cerdas yang bagus dengan pencahayaan yang memadai adalah semua yang Anda butuhkan untuk rekaman berkualitas tinggi saat bepergian Cobalah templat untuk struktur : GunakanTemplat ClickUp untuk video promo, tutorial, atau format penjelasan. Templat mempercepat produksi dan menjaga segala sesuatunya tetap teratur, terutama ketika Anda memiliki jadwal yang ketat

: GunakanTemplat ClickUp untuk video promo, tutorial, atau format penjelasan. Templat mempercepat produksi dan menjaga segala sesuatunya tetap teratur, terutama ketika Anda memiliki jadwal yang ketat Pembuatan film secara batch*: Rekam beberapa klip dalam satu sesi dan edit menjadi video yang terpisah. Pendekatan ini menghemat waktu, menjaga konsistensi visual, dan membantu Anda membuat perpustakaan konten video dengan cepat

2. Alat untuk mempercepat dan meningkatkan produksi video

Ketika waktu sangat terbatas, alat seperti ClickUp dapat membantu Anda menghemat waktu dalam proses produksi video:

ClickUp Brain ClickUp Brain adalah asisten bertenaga AI dari platform ini dan seperti memiliki mitra kreatif yang bekerja 24/7!

mengotomatiskan tugas, menghasilkan ide, dan meningkatkan proses produksi video produk Anda dengan ClickUp Brain_

ClickUp Brain mendukung penganggaran Anda dengan mengurangi biaya pasca-produksi, mentranskrip klip audio dan video secara otomatis, dan menambahkan stempel waktu. Hal ini membuat pengeditan dan peninjauan menjadi mudah, memangkas berjam-jam kerja keras menjadi beberapa menit kerja cerdas.

Bahkan memiliki Video Script Generator untuk membuat skrip dan alur untuk video Anda.

Singkatnya, ini adalah pusat pusat untuk semua hal yang berhubungan dengan skrip. Bagian terbaiknya? Dengan ClickUp, Anda bisa menyimpan catatan rapat, transkripsi, dan bahkan ide curah pendapat di satu tempat untuk akses mudah dan kolaborasi real-time.

Klip ClickUp

Perlu berbagi umpan balik cepat atau menangkap ide kreatif dengan cepat? Klip ClickUp memungkinkan Anda merekam video rekaman layar pendek dengan narasi suara langsung di dalam platform

ubah ide video dan umpan balik Anda menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti dengan ClickUp_

Selain itu, setiap klip diatur dalam Clips Hub, sehingga Anda tidak akan pernah kehilangan jejak rekaman-cukup sortir, cari, dan voila!

๐Ÿ’ก Tip Pro: Simpan semua komentar dan umpan balik terpusat di ClickUp sehingga Anda dapat merujuknya kapan saja selama produksi. Hal ini akan mengurangi kekacauan email dan memastikan semua orang sinkron.

Tugas ClickUp

Keindahan menggunakan alat Klip dan Otak ClickUp adalah bahwa alat ini membuatnya sangat mudah untuk mengubah ide kreatif atau catatan cepat menjadi dapat ditindaklanjuti Tugas ClickUp .

Bayangkan ini: Anda menangkap ide brilian di ClickUp Clips, dan dengan beberapa klik, ide tersebut berubah menjadi tugas yang diberikan kepada orang yang tepat. Umpan balik terpusat, komentar mudah dilacak, dan kolaborasi berubah dari kacau menjadi terkoordinasi-tidak ada lagi email yang hilang atau catatan yang terlewat.

Visualisasikan hubungan tugas, lacak kemajuan, dan hindari penundaan dengan Ketergantungan Tugas ClickUp

Dengan ClickUp Tasks, Anda dapat melakukan semua ini dan lebih banyak lagi.

Selain itu, Anda dapat menjadwalkan tugas, mengatur pengingat, dan mengelola alokasi sumber daya secara real time melalui jadwal produksi yang jelas.

jaga agar video produk Anda tetap teratur dan tetap produktif dengan Pengingat ClickUp

Template Produksi Video ClickUp

Selain manajemen tugas yang kuat, ClickUp menawarkan templat siap pakai dan dapat disesuaikan yang menyederhanakan penataan proyek video yang kompleks.

Ambil Templat Produksi Video ClickUp misalnya.

Template Produksi Video ClickUp

Templat ini dirancang untuk pemula dan profesional berpengalaman, menyediakan semua yang diperlukan untuk mengatur dan mengelola setiap tahap produksi.

Menetapkan tujuan, menjadwalkan sumber daya, dan melacak kemajuan menjadi hal yang mudah.

Jadi, baik Anda memproduksi satu video korporat atau seluruh seri, Templat Produksi Video ClickUp menjaga alur kerja Anda tetap teratur dan konsisten.

Menerapkan Video Produk ke dalam Strategi Pemasaran

๐ŸŽฅ Fakta Menarik: Tentang 91% bisnis menggunakan pemasaran video sebagai strategi inti.

Dan tidak heran-konten video telah terbukti meningkatkan kesadaran merek, mendorong prospek, dan meningkatkan penjualan.

Jadi, mari pelajari cara mengintegrasikan video produk dengan mudah ke dalam saluran pemasaran Anda dan melacak keberhasilannya.

Mengintegrasikan video ke berbagai saluran pemasaran berarti menjalin konten video Anda ke dalam platform seperti media sosial, email, situs web, dan bahkan iklan digital.

Strategi utama untuk integrasi video

1. Media sosial

Bagikan klip pendek yang menarik di Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter. Gunakan fitur khusus platform seperti Reels di Instagram atau Stories di Facebook untuk menarik lebih banyak perhatian pada konten Anda.

Contoh : Cerita Instagram Glossier menampilkan demo riasan cepat yang menautkan kembali ke situs web untuk kemudahan berbelanja.

2. Situs web

Sematkan video yang paling berdampak-demo produk di halaman arahan, video penjelasan yang menyoroti fitur-fitur utama, atau testimoni pelanggan untuk membangun kepercayaan.

๐Ÿ“Œ Contoh: Apple menggunakan video penjelasan di halaman produknya untuk memberi calon pembeli tampilan rinci pada setiap fitur.

3. Pemasaran melalui email

Lengkapi newsletter dengan menyertakan pratinjau video dengan tombol "tonton sekarang" yang menghubungkan ke video yang lebih panjang.

*Contoh ๐Ÿ“Œ: Kampanye email Airbnb sering kali menyertakan video penggoda singkat dan menarik tentang fitur baru atau kiat perjalanan, yang mengarah ke konten yang lebih mendalam di situs webnya.

4. Saluran YouTube

Buat saluran YouTube untuk konten yang lebih panjang seperti tutorial, ulasan produk, dan sekilas di balik layar. Promosikan video YouTube Anda di saluran lain untuk jangkauan ekstra.

Contoh: Saluran YouTube GoPro menampilkan konten dan tutorial yang dibuat oleh pengguna yang penuh petualangan, yang dipromosikan oleh perusahaan di platform sosialnya yang lain.

5. Iklan berbayar

Jalankan iklan video yang ditargetkan di platform sosial seperti Facebook, YouTube, atau bahkan iklan Google untuk menjaring demografi tertentu.

๐Ÿ“Œ Contoh: Iklan video Nike di YouTube menargetkan penggemar olahraga dengan pesan motivasi dan demo produk.

6. Pemasaran konten

Integrasikan video edukasi ke dalam postingan blog untuk memberikan nilai lebih kepada pembaca dan mendorong keterlibatan.

๐Ÿ“Œ Contoh: HubSpot menyematkan video penjelasan di blog mereka, menyempurnakan konten dan meningkatkan retensi pemirsa.

Mengukur kesuksesan untuk video produk

Jadi, Anda telah membuat video produk yang luar biasa. Sekarang apa?

Saatnya mengukur keberhasilannya!

Cara terbaik untuk mengukur efektivitas adalah dengan melacak metrik utama yang mengungkapkan bagaimana pemirsa terlibat dengan konten Anda.

Jumlah penayangan : Anggap saja ini sebagai skor popularitas video Anda-ini menunjukkan berapa kali orang menekan tombol putar. Ingatlah bahwa jumlah penayangan berbeda menurut platform (YouTube menghitung penayangan setelah 30 detik, sedangkan Facebook menghitung setelah 3 detik). Jumlah penayangan yang tinggi berarti video Anda menjangkau audiens yang luas

: Anggap saja ini sebagai skor popularitas video Anda-ini menunjukkan berapa kali orang menekan tombol putar. Ingatlah bahwa jumlah penayangan berbeda menurut platform (YouTube menghitung penayangan setelah 30 detik, sedangkan Facebook menghitung setelah 3 detik). Jumlah penayangan yang tinggi berarti video Anda menjangkau audiens yang luas Tingkat pemutaran : Metrik ini memberi tahu Anda persentase orang yang menekan tombol putar saat mereka menemukan video Anda. Jika rasio pemutaran Anda rendah, coba pindahkan video Anda ke tempat yang lebih menonjol di halaman atau ubah gambar mini dan teks di sekitarnya

: Metrik ini memberi tahu Anda persentase orang yang menekan tombol putar saat mereka menemukan video Anda. Jika rasio pemutaran Anda rendah, coba pindahkan video Anda ke tempat yang lebih menonjol di halaman atau ubah gambar mini dan teks di sekitarnya Keterlibatan : Keterlibatan menunjukkan seberapa banyak pemirsa video Anda menonton, memberi Anda gambaran tentang seberapa menarik konten Anda. Cari pola di titik-titik penurunan untuk mengidentifikasi bagian yang mungkin perlu diperketat

: Keterlibatan menunjukkan seberapa banyak pemirsa video Anda menonton, memberi Anda gambaran tentang seberapa menarik konten Anda. Cari pola di titik-titik penurunan untuk mengidentifikasi bagian yang mungkin perlu diperketat **Rasio Klik-Tayang (RKT): CTR memberi tahu berapa banyak pemirsa yang mengikuti ajakan bertindak (CTA) Anda, seperti mengklik halaman arahan. RKT yang tinggi menunjukkan bahwa pesan video Anda beresonansi dan mendorong tindakan

Rasio konversi : Ini adalah ukuran utama kesuksesan. Ini melacak jumlah pemirsa yang menjadi pelanggan setelah menonton video Anda, yang dapat menjadi indikator yang bagus untuk mengetahui seberapa efektif video Anda dalam mendorong penjualan

: Ini adalah ukuran utama kesuksesan. Ini melacak jumlah pemirsa yang menjadi pelanggan setelah menonton video Anda, yang dapat menjadi indikator yang bagus untuk mengetahui seberapa efektif video Anda dalam mendorong penjualan Bagian sosial: Berbagi berarti peduli! Metrik ini mengungkapkan seberapa besar audiens Anda menyukai konten Anda dengan membagikannya kepada orang lain. Ini adalah cara yang bagus untuk meningkatkan kesadaran merek dan menjangkau pemirsa baru

Gunakan ClickUp untuk melacak dan menganalisis metrik video

Sebagai pemimpin proyek, memiliki visibilitas waktu nyata ke dalam kemajuan produksi video membuat Anda menjadi manajer yang lebih baik.

Dengan Papan Kanban ClickUp anda mendapatkan cara visual yang intuitif untuk memantau setiap tahap proyek. Dengan mengatur tugas ke dalam kolom-kolom seperti "To Do", "In Progress", "Review", dan "Done", Anda bisa melihat sekilas di mana posisi setiap bagian dari proyek.

mudah menyesuaikan alur kerja Anda dengan perubahan prioritas dan tahapan proyek video produk_

Namun bukan hanya itu saja- Dasbor ClickUp juga memudahkan pelacakan metrik video Anda.

Anda dapat menyiapkan dasbor khusus untuk memantau metrik utama seperti jumlah penayangan, rasio pemutaran, rasio keterlibatan, rasio klik-tayang (CTR), rasio penyelesaian video (VCR), rasio konversi, rasio pentalan, dan waktu berada di halaman dalam satu tempat.

visualisasikan proyek video produk Anda dengan papan Kanban ClickUp

โšก Keuntungan: Tampilan data terpusat ini sangat cocok untuk meningkatkan produksi konten, karena membantu Anda dengan cepat melihat tren, mengukur apa yang berhasil, dan membuat penyesuaian dengan cepat pada strategi video Anda.

Lampu, Kamera, ClickUp

Inilah masalahnya: Anda menginginkan perangkat lunak produksi video yang menyederhanakan hidup Anda dan membantu semua orang di tim Anda tetap selaras.

Inilah sebabnya mengapa memiliki platform terpusat untuk berkomunikasi, menyimpan, dan menyempurnakan video produk Anda adalah pengubah permainan.

Setiap kali kami meluncurkan produk atau promosi baru, tim desain grafis kami mengirimkan materi iklan melalui ClickUp. Alih-alih menyulap email dan rapat, saya cukup mengomentari dokumen, sehingga prosesnya menjadi lebih efisien. Fitur komentar ClickUp dengan mudah menghemat sekitar 50% waktu saya.

Caelin Smith, Diggs

Dengan ClickUp, pembuatan video menjadi mudah dari awal hingga akhir.

Anda bisa merencanakan, mengatur, dan mengelola semua proyek di satu tempat. Fitur-fitur seperti perekaman dan pengeditan ada di dalam aplikasi ini, sehingga Anda dapat menghasilkan video berkualitas tinggi tanpa memerlukan banyak alat yang berbeda.

Siap merasakan masa depan produksi video? Daftar ke ClickUp hari ini!

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Berapa lama durasi video iklan produk sebaiknya?

Durasi ideal untuk video iklan produk tergantung pada jenisnya dan target pemirsanya. Umumnya, panjangnya antara 30 hingga 90 detik. Demo produk biasanya berdurasi 60 hingga 90 detik, tetapi produk yang kompleks mungkin membutuhkan waktu hingga dua menit.

Video yang dipersonalisasi paling baik berdurasi 70 hingga 90 detik, sedangkan video edukasi bisa berkisar antara 2 hingga 4 menit, tergantung pada kerumitannya. Karena rentang perhatian rata-rata hanya 8 detik dan sekitar 20% pemirsa meninggalkan video dalam 10 detik pertama, maka menarik perhatian lebih awal sangatlah penting.

๐Ÿง Tahukah Anda?

Rata-rata rentang perhatian orang dewasa hanya 8 detik, dan sekitar 20% pemirsa akan mengklik dalam 10 detik pertama sebuah iklan. Jadi, tangkap perhatian dengan cepat.

Apa yang harus disertakan dalam video produk?

Video produk harus menyoroti fitur utama, manfaat, dan daya tarik dengan cara yang menarik bagi penonton. Mulailah dengan pengenalan produk singkat yang menguraikan fitur dan manfaat utamanya. Sertakan demonstrasi yang menampilkan produk, dengan tampilan close-up fungsinya. Tambahkan bidikan gaya hidup untuk mengilustrasikan kasus penggunaan dalam kehidupan nyata dan menciptakan keterkaitan. Visual berkualitas tinggi dan testimoni pelanggan akan meningkatkan kredibilitas dan keterlibatan. Akhiri dengan ajakan bertindak yang kuat, seperti "Beli sekarang," sambil mempertahankan gaya visual yang konsisten yang mencerminkan identitas merek Anda.

Apa yang harus saya sertakan dalam strategi pemasaran produk video saya?

Strategi pemasaran produk video yang menyeluruh harus berfokus pada pemahaman target audiens, menentukan tujuan, dan menyampaikan konten di berbagai platform untuk melibatkan pemirsa secara efektif.

Strategi pemasaran produk video yang efektif harus melibatkan pemahaman tentang target pemirsa, menetapkan tujuan yang jelas, dan mendistribusikan konten secara efektif di berbagai platform. Teliti audiens Anda untuk mengidentifikasi demografi, preferensi, dan tantangan mereka. Kembangkan jenis konten yang beragam seperti demo, testimoni, video edukasi, dan klip di balik layar. Gabungkan cerita yang menghubungkan secara emosional dan memecahkan masalah, didukung oleh visual yang menarik. Sebarkan video di media sosial, sematkan di situs web, dan integrasikan ke dalam kampanye email atau iklan berbayar. Selalu sertakan ajakan bertindak yang jelas, yang mendorong tindakan spesifik seperti mengunjungi situs web Anda atau melakukan pembelian. Terakhir, ukur kesuksesan melalui metrik seperti tingkat keterlibatan, rasio klik-tayang, dan konversi; sempurnakan strategi Anda berdasarkan wawasan ini.