Template Game Video Gratis untuk Merencanakan, Mendesain, dan Melacak Pengembangan Game Anda

Game Anda memiliki loop inti yang kuat, seni yang unik, dan build yang sebagian besar berfungsi. Namun, daftar bug Anda tersimpan di Discord, catatan level Anda tersembunyi di Google Docs, dan tidak ada yang tahu di mana versi akhir "disetujui" dari skrip cutscene itu berada.

Itu bukan alur produksi. Itu adalah penyebaran pekerjaan.

Seiring dengan semakin banyaknya tim indie dan studio yang merilis game lebih cepat dan efisien, kemampuan Anda untuk merencanakan dan melaksanakan dengan rapi menjadi keunggulan kompetitif. Baik Anda sedang membangun level tunggal atau mempersiapkan peluncuran, Anda membutuhkan sistem yang dapat mengikuti momentum Anda.

Panduan ini mengumpulkan template game video terbaik—mulai dari dokumen desain hingga papan sprint—yang membantu Anda membangun dengan lebih cerdas, menyelaraskan tim Anda, dan menghindari pembaruan yang menyakitkan sebelum peluncuran.

12 Template Game Video Terbaik untuk Pengembang Game dalam Sekilas

Baik Anda seorang pengembang indie, studio, atau baru memulai game pertama Anda, templat-templat ini akan membantu Anda mengorganisir, merencanakan, dan memperlancar setiap tahap perjalanan pengembangan game Anda.

Apa itu Template Game Video?

Template game video adalah struktur siap pakai untuk merencanakan salah satu bagian pengembangan, seperti dokumen desain, pelacakan bug, sprint, atau daftar periksa peluncuran.

Alih-alih memulai dari halaman kosong setiap kali, Anda dapat memulai dengan format yang sudah mencakup bagian-bagian yang mungkin terlupakan saat Anda sedang sibuk dalam proses produksi.

Sebagian besar template game membantu Anda mencatat keputusan dan menjaga konsistensi elemen inti, seperti mekanika, level, aset, catatan uji coba, dan tugas peluncuran. Baik Anda bekerja sendiri atau dalam tim, template ini membantu Anda menghindari kelalaian detail dan mempercepat proses dari ide hingga peluncuran.

Apa yang Membuat Template Game Video yang Baik?

Sebuah template game video yang baik harus menjaga perencanaan tetap jelas sambil menawarkan fitur-fitur yang sesuai dengan genre dan alur kerja Anda.

Inilah yang seharusnya dimiliki oleh template game video yang ideal:

Bagian yang jelas untuk konsep, gameplay, mekanika, karakter, aset, dan pengujian.

Struktur yang mudah diikuti untuk perencanaan dan dokumentasi.

Ruangan untuk mencatat perubahan, umpan balik, dan revisi.

Kompatibilitas dengan alat proyek dan alur kerja populer

Kolom yang dapat disesuaikan untuk menyesuaikan template dengan tim dan gaya game yang berbeda.

Fitur kolaborasi real-time untuk tim atau studio.

Daftar periksa dan garis waktu bawaan untuk memastikan pelacakan proyek yang lengkap.

12 Template Game Video Terbaik

Pengembangan game tidak lagi hanya tentang mengelola file dan tugas—tetapi tentang mengelola kecerdasan. Namun, ketika alat AI untuk dokumen, obrolan, catatan, dan perencanaan berada di sistem yang terpisah, Anda akan menghadapi apa yang kami sebut sebagai AI sprawl: wawasan yang terputus-putus, pembaruan yang tersebar, dan tidak ada sumber kebenaran tunggal.

Di situlah ruang kerja AI terintegrasi ClickUp mengubah permainan. Ia menggabungkan semua hal—tugas, dokumen, aset, jadwal, dan kini AI—ke dalam satu tempat yang memahami pekerjaan Anda. Jadi Anda tidak hanya bergerak lebih cepat… Anda bergerak lebih cerdas.

Di bawah ini, Anda akan menemukan 12 template pengembangan game yang dirancang untuk mengurangi pekerjaan ulang, menghilangkan titik buta, dan benar-benar membantu Anda meluncurkan game—baik Anda sedang menggambar mekanik pertama atau merencanakan peluncuran global.

1. Template Dokumen Desain Game ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan, dokumentasikan, dan kelola setiap elemen game di satu tempat dengan Template Dokumen Desain Game ClickUp.

Saat Anda sedang sibuk dalam produksi, sangat mudah untuk melupakan apa yang sebenarnya disepakati oleh tim. Template Dokumen Desain Game ClickUp menyimpan loop inti, mekanik, fitur, dan rencana aset Anda dalam satu pusat yang dapat diedit, sehingga keputusan tidak hilang di tengah sprint.

Dibangun sebagai templat ClickUp Docs, templat ini dirancang untuk mencakup tujuan, fitur, pendidikan gameplay, mekanika, dan aset, serta mendukung pengembangan alur kerja yang lebih luas dengan fitur seperti Daftar, Gantt, Beban Kerja, Kalender, dan lainnya. Templat ini juga dirancang untuk mendukung pelacakan dengan pengeditan kolaboratif, otomatisasi, perekaman layar, dan AI dalam proses Anda.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Tentukan tujuan pengembangan agar tim dapat menyetujui apa yang dimaksud dengan "selesai".

Rincikan fitur dan mekanisme agar keputusan ruang lingkup tercatat sejak awal.

Dokumentasikan aset sehingga pekerjaan seni, audio, dan antarmuka pengguna tidak perlu direncanakan ulang berulang kali.

Bangun alur kerja di luar dokumen menggunakan tampilan Daftar, Gantt, Beban Kerja, dan Kalender.

Pantau kemajuan dengan pengeditan kolaboratif, otomatisasi, dan perekaman layar, sehingga pembaruan tetap terlihat.

✨ Ideal untuk: Pengembang indie, pengguna perangkat lunak desain game, mahasiswa, dan studio yang ingin menggunakan satu template game untuk mendokumentasikan keputusan dan melacak pelaksanaan di tempat yang sama.

💡 Tips Pro: Dokumen desain game yang bagus hanya berguna jika tetap diperbarui seiring dengan perkembangan mekanik, level, dan cakupan game Anda. Tulis, edit, dan akses semua dokumen terkait game Anda dengan ClickUp Docs Gunakan ClickUp Docs sebagai "sumber kebenaran" untuk dokumen Anda. Kemudian, hubungkan langsung ke pekerjaan produksi sehingga Anda tidak perlu menyalin bagian-bagian ke tugas setiap sprint. ClickUp Docs mendukung halaman bersarang, tabel, embed, dan template, dan Anda dapat berkolaborasi secara real-time serta mengubah teks menjadi tugas yang dapat dilacak langsung dari dokumen. Untuk menjaga tim Anda tetap bergerak dari ide hingga pelaksanaan: Buat dokumen desain game Anda di ClickUp Docs , lalu ubah paragraf kunci menjadi tugas untuk desain pertempuran, antarmuka pengguna (UI), audio, dan desain level. , lalu ubah paragraf kunci menjadi tugas untuk desain pertempuran, antarmuka pengguna (UI), audio, dan desain level.

Gambarlah loop inti, alur quest, atau adegan cutscene di ClickUp Whiteboards , lalu hubungkan bingkai-bingkai tersebut kembali ke tugas-tugas sehingga "mengapa" tetap terhubung dengan "apa".

Simpan satu bagian "Perubahan" di dalam dokumen dan beri tahu pemilik saat mekanisme berubah agar semua orang tetap terinformasi. AI dapat memudahkan penulisan dokumen, mulai dari panduan pengguna dan prosedur operasional standar hingga kontrak hukum dan deskripsi produk.

📽️ Dalam video ini, kami akan menunjukkan cara menggunakan AI untuk menulis dokumentasi dengan contoh nyata dan prompt yang terbukti efektif.

2. Template Pelacakan Bug dan Masalah ClickUp

Dapatkan template gratis Lacak, atur, dan perbaiki bug dengan cepat menggunakan pembaruan real-time melalui Template Pelacakan Bug dan Masalah ClickUp.

Sebuah build yang bagus masih bisa terasa bermasalah ketika bug dilaporkan di Discord, direproduksi dalam pesan, dan "dilacak" dalam catatan pribadi seseorang. Template Pelacakan Bug dan Masalah ClickUp memberikan tim Anda satu catatan bersama untuk masalah, sehingga tidak ada yang hilang antara pengujian dan perbaikan.

Template ini dirancang untuk mendukung pelaporan terstruktur, penugasan, prioritas, dan pelacakan penyelesaian, sehingga tim QA dan pengembangan tidak membuang waktu untuk mengulang proses penyaringan masalah yang sama. Anda dapat menyimpan langkah reproduksi, tangkapan layar, log, dan pembaruan status yang terhubung dengan catatan masalah, sehingga siapa pun dapat langsung terlibat tanpa perlu menebak-nebak.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Catat laporan bug dengan kolom yang jelas untuk tingkat keparahan, pemilik, dan platform.

Tugaskan masalah kepada rekan tim yang tepat agar perbaikan tidak tertunda di antrean tugas.

Lacak status dari terbuka hingga terselesaikan sehingga tim QA selalu tahu apa yang perlu diuji ulang.

Simpan tangkapan layar, log, dan langkah reproduksi dalam catatan masalah untuk serah terima yang rapi.

Grupkan masalah berdasarkan fitur, level, atau build agar pola-pola masalah muncul lebih cepat.

✨ Ideal untuk: Penguji QA, pengembang, dan studio yang membutuhkan catatan bug yang andal dan dapat diperbarui secara berkala di seluruh versi build.

💡 Tips Pro: Padukan ClickUp Agents dengan beberapa otomatisasi yang ditargetkan agar alur kerja QA Anda tetap konsisten meskipun tim bergerak cepat. Dapatkan pembaruan dan pesan dengan mudah melalui alur kerja yang telah dikonfigurasi sebelumnya dengan ClickUp Agents Agen ClickUp dapat bertindak secara mandiri berdasarkan instruksi yang Anda berikan (termasuk opsi bawaan dan pembuat tanpa kode). Mereka juga sangat berguna untuk alur kerja yang berulang dan memakan waktu, seperti merangkum pembaruan ke saluran kepemimpinan atau membuat tugas dari poin tindakan. Berikut ini adalah pengaturan praktis yang cocok untuk pengujian game: Gunakan ClickUp Agent untuk merangkum aktivitas bug harian (masalah kritis baru, hambatan, dan apa yang telah diselesaikan) dan posting pembaruan yang rapi ke saluran pengembangan Anda.

Gunakan otomatisasi untuk langkah-langkah yang dapat diprediksi seperti aturan penugasan, perubahan status, dan pengingat tenggat waktu menggunakan Triggers dan Actions.

Jika tim Anda menyimpan artefak di alat lain, ClickUp Agents dapat mengambil konteks dari aplikasi terhubung (seperti Google Drive atau GitHub) sehingga tautan yang tepat muncul bersama laporan bug.

3. Template Manajemen Tugas ClickUp

Dapatkan template gratis Organisir tugas pengembangan dan otomatiskan alur kerja dengan Template Manajemen Tugas ClickUp.

Jika rencana pengembangan Anda hanya ada di kepala Anda, Anda akan terus-menerus membangun ulang rencana tersebut setiap kali ada hal yang terlewat. Template Manajemen Tugas ClickUp membantu Anda mengubah pekerjaan menjadi rencana konkret yang dapat Anda tugaskan dan tinjau, baik Anda mengembangkan game sendirian maupun mengoordinasikan tim studio kecil.

Ini adalah dasar yang fleksibel untuk mengorganisir tugas berdasarkan milestone, peran, atau area fitur. Template ini bekerja dengan sangat baik saat Anda berusaha menjaga produksi tetap berjalan sambil tetap melacak pengujian dan persiapan build.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Bagi produksi menjadi tugas berdasarkan fitur, level, dan milestone sehingga cakupan proyek menjadi jelas.

Tetapkan pemilik dan tanggal agar pekerjaan tidak terhenti saat prioritas berubah.

Pantau ketergantungan sehingga pekerjaan yang "terhambat" menjadi jelas sebelum tenggat waktu terlewat.

Tinjau apa yang akan datang dalam tata letak Daftar, Papan, atau Kalender sesuai dengan cara tim Anda bekerja.

Catat kemajuan di satu tempat, sehingga pembaruan tidak tersebar di obrolan dan dokumen.

✨ Ideal untuk: Pengembang indie dan studio kecil yang ingin memiliki satu tempat untuk merencanakan tugas, melacak kemajuan, dan tetap konsisten dari prototipe hingga peluncuran.

🧠 Fakta Menarik: Dalam rekayasa perangkat lunak, penelitian menunjukkan bahwa pengembang memperkenalkan 15–30 cacat per 1.000 baris kode, dan memperbaikinya seringkali memakan waktu lebih lama daripada menulis fitur awal.

📮 ClickUp Insight: 92% pekerja pengetahuan berisiko kehilangan keputusan kritis yang tersebar di obrolan, email, dan spreadsheet. Di situlah ClickUp berperan. Dengan fitur Manajemen Tugas yang kuat, Anda dapat mengubah percakapan menjadi tindakan secara instan. Buat tugas langsung dari pesan obrolan, komentar, dokumen, atau bahkan email, semuanya dengan satu klik.

Berikut ini testimoni dari salah satu pelanggan kami!

Platform manajemen proyek sangat penting bagi tim pemasaran, dan kami menyukai bahwa platform ini membantu kami tetap terhubung dengan departemen lain. Kami menggunakan ClickUp setiap hari, untuk segala hal. Platform ini sangat membantu tim kreatif kami dan telah membuat alur kerja mereka lebih baik dan efisien.

4. Template Storyboard ClickUp

Dapatkan template gratis Visualisasikan adegan dan sempurnakan cerita game Anda secara kolaboratif dengan Template Storyboard ClickUp.

Game yang berfokus pada cerita menjadi rumit ketika alur cerita disimpan dalam dokumen, daftar adegan cutscene dalam spreadsheet, dan referensi visual tersebar di berbagai folder. Template Storyboard ClickUp membantu Anda memetakan adegan dan urutan sehingga elemen naratif tetap konsisten saat Anda melakukan iterasi.

Template ini berguna untuk merencanakan adegan cutscene, tutorial, quest, atau bahkan alur antarmuka pengguna (UI). Template storyboarding ini sangat berguna ketika beberapa orang perlu meninjau adegan yang sama dalam konteks dan memberikan umpan balik tanpa perlu menulis ulang semuanya.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Rencanakan adegan dan urutan agar struktur naratif Anda tetap jelas.

Lacak perubahan per adegan sehingga revisi tidak menghapus keputusan sebelumnya.

Kumpulkan referensi per urutan sehingga tim seni dan narasi dapat meninjau masukan yang sama.

Tetapkan pemilik untuk setiap adegan agar penulisan, suara, dan implementasi tetap terkoordinasi.

Pastikan persetujuan tetap terlihat agar Anda tidak meluncurkan game dengan kebingungan "draf final".

✨ Ideal untuk: Desainer naratif dan tim kreatif yang mengembangkan game berorientasi cerita dengan banyak adegan dan revisi.

💡 Tips Pro: Konsistensi adalah bagian tersulit dalam membangun game—terutama saat mendokumentasikan umpan balik di tengah produksi. ClickUp BrainGPT memudahkan hal ini dengan fitur Talk to Text, memungkinkan Anda mencatat catatan uji coba, merangkum pembaruan, dan mengajukan pertanyaan seperti “Level mana yang memiliki bug terbanyak?” tanpa mengganggu fokus. Gunakan suara Anda untuk mendikte catatan, ringkasan, dan pembaruan dengan fitur Talk to Text dari ClickUp BrainGPT Anda bahkan dapat mencari di GitHub, Google Drive, dan ruang kerja Anda menggunakan ekstensi Chrome, memilih dari berbagai model AI (seperti Claude atau ChatGPT), dan mempercayai desain ClickUp yang mengutamakan privasi untuk menjaga keamanan hak kekayaan intelektual Anda.

5. Template Dokumen Brief Kreatif ClickUp

Dapatkan template gratis Tentukan visi, nada, dan tujuan game dengan jelas menggunakan Template Dokumen Brief Kreatif ClickUp.

Ketika tim Anda tidak sejalan tentang apa yang ingin dicapai oleh game, Anda akan berakhir dengan karya yang hebat namun tidak saling terhubung. Template Dokumen Brief Kreatif ClickUp membantu Anda mendefinisikan visi sejak awal, sehingga seni, penulisan, desain UX (pengalaman pengguna), dan pengembangan semua bergerak menuju tujuan yang sama.

Template ini menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk merumuskan tujuan, target audiens, nada, hasil utama, dan batasan, serta mudah diperbarui seiring perkembangan proyek.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Tentukan tujuan, target audiens, dan teknik kreatif agar tim dapat sejalan sejak awal.

Catat batasan seperti target platform dan cakupan agar keputusan tetap realistis.

Bagikan satu dokumen ringkasan kepada pemangku kepentingan, sehingga umpan balik didasarkan pada alur kerja manajemen dokumen yang sama.

Hubungkan ringkasan proyek dengan tugas produksi agar tetap terhubung dengan pelaksanaan.

Jaga agar revisi tetap terlihat sehingga arah pengembangan yang sedang dijalankan tidak pernah ambigu.

✨ Ideal untuk: Studio dan tim indie yang membutuhkan ringkasan singkat untuk menyelaraskan arah kreatif sebelum produksi dimulai.

💡 Tips Pro: Setelah brief kreatif Anda memiliki elemen inti yang sudah ditentukan (tujuan, hasil yang diinginkan, jadwal, anggaran), gunakan ClickUp Brain untuk mengubah dokumen tersebut menjadi rencana yang siap dieksekusi. Dapatkan ringkasan dan gambaran umum tingkat tinggi dokumen Anda secara instan dengan ClickUp Brain Minta ClickUp Brain untuk merangkum brief menjadi "bintang utara" yang dapat dijadikan acuan oleh tim Anda, lalu minta ClickUp Brain untuk mengekstrak hasil kerja dan batasan menjadi daftar tugas singkat yang memudahkan pelacakan semua hal. ClickUp Brain juga dapat merangkum dokumen dalam hitungan detik, yang sangat cocok untuk menjaga keselarasan semua pihak saat brief tidak terhindarkan berubah di tengah proses produksi.

6. Template Perencanaan Scrum dan Sprint ClickUp

Dapatkan template gratis Lakukan sprint agile dan lacak siklus pengembangan dengan efisien menggunakan Template Scrum dan Perencanaan Sprint ClickUp.

Deadline pengembangan game sering terlewat jika perencanaan sprint tidak jelas, daftar tugas (backlog) tidak diprioritaskan, dan hambatan (blockers) ditemukan terlalu terlambat. Template Scrum dan Perencanaan Sprint ClickUp memberikan struktur sprint yang dapat diulang, sehingga Anda dapat merencanakan iterasi, meluncurkan perbaikan, dan menjaga pekerjaan tetap terlihat dari daftar tugas hingga selesai.

Template ini dirancang untuk mengorganisir pekerjaan sprint dan meninjau apa yang terjadi sehingga tim dapat belajar dari setiap siklus daripada mengulangi kesalahan yang sama.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Atur item backlog agar perencanaan sprint dimulai dengan prioritas yang jelas.

Lacak pekerjaan sprint berdasarkan status sehingga kemajuan dapat dilihat setiap hari.

Catat hambatan sehingga pekerjaan yang "terhambat" dapat diidentifikasi sejak dini.

Tinjau hasil sprint agar perencanaan dapat ditingkatkan pada setiap iterasi.

Jaga agar perencanaan sprint dan tugas pengiriman tetap terintegrasi sehingga proses serah terima tetap lancar.

✨ Ideal untuk: Tim pengembangan Agile dan produser yang ingin sistem sprint yang mendukung pembaruan berkala dan iterasi terstruktur.

7. Template Daftar Periksa Rencana Peluncuran Produk ClickUp

Dapatkan template gratis Koordinasikan setiap tugas peluncuran, mulai dari teaser hingga umpan balik, dengan Template Daftar Periksa Rencana Peluncuran Produk ClickUp.

Peluncuran game bisa menjadi stres ketika tenggat waktu trailer, tahap pengujian kualitas (QA), aset toko, catatan pembaruan, dan pembaruan komunitas semuanya dilacak di tempat yang berbeda. Template Daftar Periksa Peluncuran Produk ClickUp menyediakan garis waktu yang jelas dan daftar periksa, memastikan bahwa setiap tugas peluncuran tercatat dan kemajuan tetap terlihat.

Template ini dirancang untuk membantu menyelaraskan tim dengan jadwal dan sumber daya, serta mendukung pelacakan kemajuan secara real-time sehingga pemangku kepentingan selalu mengetahui perkembangan terkini. Template ini mencakup Status Kustom seperti Selesai, Untuk Revisi, Dalam Proses, Ditunda, dan Menunggu, serta Bidang Kustom seperti Kategori Tugas dan Durasi untuk menjaga pekerjaan peluncuran tetap terorganisir.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Buat jadwal yang efisien untuk tugas-tugas peluncuran agar batas waktu menjadi jelas.

Atur pekerjaan persiapan agar tidak ada hal penting yang terlewat sebelum peluncuran.

Pantau kemajuan secara real-time sehingga semua orang dapat melihat apa yang terhambat.

Gunakan status seperti “Selesai” dan “Untuk Revisi” untuk mengelola persetujuan.

Catat kategori tugas dan durasinya agar pekerjaan peluncuran tetap mudah dipantau.

✨ Ideal untuk: Studio indie dan penerbit yang mengoordinasikan pemasaran, pengujian kualitas (QA), pengaturan toko, dan tindak lanjut pasca-peluncuran dalam satu daftar periksa peluncuran.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp AI Notetaker untuk panggilan persiapan peluncuran dan pembahasan hasil uji coba. Dapatkan transkrip dan ringkasan detail dari pertemuan Anda dengan ClickUp AI Notetaker Template ini dapat mencatat diskusi, merangkum keputusan, dan mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan, sehingga Anda dapat mengubah kalimat "kita harus memperbaiki ini sebelum peluncuran" menjadi tugas yang ditugaskan secara langsung.

8. Template Manajemen Aset ClickUp

Dapatkan template gratis Koordinasikan setiap tugas peluncuran, mulai dari teaser hingga umpan balik, dengan Template Daftar Periksa Rencana Peluncuran Produk ClickUp.

Berkas game menumpuk dengan cepat. Dan jika Anda tidak melacak apa yang sudah final, siapa yang memiliki apa, atau di mana berkas-berkas tersebut disimpan, Anda akan berakhir dengan membuat ulang aset yang sudah Anda buat. Template Manajemen Aset ClickUp membantu Anda mengorganisir dan menyimpan data aset, melacak penggunaan, serta memvisualisasikan garis waktu (termasuk dengan diagram Gantt sederhana).

Meskipun dirancang untuk pelacakan aset secara umum, templat ini juga cocok untuk kebutuhan produksi game, seperti melacak paket seni, perpustakaan audio, lisensi, perangkat, dan peralatan. Templat ini mencakup status kustom seperti Selesai, Berfungsi, Pembelian, Perbaikan, dan Penjualan, serta tampilan multi-pandangan (termasuk kalender perbaikan dan tampilan biaya) yang memungkinkan Anda melacak pembaruan dan biaya seiring waktu.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Organisir dan simpan data aset dalam basis data agar file tidak tersebar.

Lacak penggunaan agar Anda tahu apa yang masih relevan dan apa yang sudah usang.

Visualisasikan jadwal dengan diagram Gantt sederhana untuk pekerjaan aset.

Lacak status aset dengan label kustom, seperti “Fungsional” atau “Perbaikan.”

Gunakan tampilan multi untuk memantau perbaikan dan biaya di satu tempat.

✨ Ideal untuk: Tim yang mengelola perpustakaan aset seni/audio, alat, lisensi, dan peralatan produksi yang terus berkembang dan harus tetap terorganisir hingga peluncuran.

9. Template Rencana Pemasaran ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan, luncurkan, dan ukur kampanye pemasaran secara efektif dengan Template Rencana Pemasaran ClickUp.

Bahkan game yang kuat pun dapat berkinerja buruk jika tugas pemasaran tidak dilacak dan hasilnya tidak dievaluasi. Template Rencana Pemasaran ClickUp membantu Anda merencanakan dan mengoptimalkan kampanye di satu tempat. Template ini juga membantu Anda membuat ruang untuk menetapkan tujuan dan membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang dapat dilaksanakan, yang kemudian dapat dilacak menggunakan ClickUp Tasks.

Template ClickUp ini mencakup status kustom seperti Dibatalkan, Selesai, Dalam Proses, Membutuhkan Masukan, dan Direncanakan, serta tampilan kustom seperti Hasil Utama, Garis Waktu, Tujuan, dan Papan Kemajuan untuk memantau dan melacak kemajuan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Tetapkan tujuan pemasaran yang realistis agar rencana tetap dapat diukur.

Bagi promosi menjadi tugas-tugas sehingga pekerjaan peluncuran tidak hanya ada di kepala seseorang.

Pantau kemajuan dengan metrik sehingga Anda dapat menyesuaikan kampanye berdasarkan hasil.

Gunakan berbagai tampilan untuk mengelola garis waktu dan hasil kunci dalam satu rencana.

Lacak pekerjaan dengan pelacakan waktu, tag, dan ketergantungan saat kampanye tumpang tindih.

✨ Ideal untuk: Tim indie dan studio yang merencanakan halaman toko, konten media sosial, hubungan dengan media, dan aktivitas komunitas bersamaan dengan jadwal peluncuran.

🧠 Fakta Menarik: Salah satu telur Paskah video game tertua dan paling terkenal muncul dalam game Adventure tahun 1980 untuk Atari 2600, yang disembunyikan oleh pengembang Warren Robinett.

10. Template Skrip Video Game oleh Template.net

Ketika skrip dialog dan adegan cutscene tersebar di berbagai file, proses penulisan menjadi lebih sulit untuk direview dan bahkan lebih sulit untuk diimplementasikan. Template Skrip Video Game dari Template.net memberikan Anda tata letak siap pakai yang dapat diedit secara online dan dibagikan dengan kolaborator, daripada harus memformat dari awal.

Template ini juga mendukung alur kerja unduhan online untuk format umum, termasuk Microsoft Word, Google Docs, dan PDF. Hal ini terutama berguna saat Anda perlu menyerahkan skrip kepada penulis, aktor, atau mitra lokalisasi yang menggunakan alat yang berbeda.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Tulis dialog dan adegan cutscene dalam satu file skrip terstruktur.

Pastikan dialog karakter mudah dibaca agar proses ulasan menjadi lebih cepat.

Bagikan versi dengan tim Anda tanpa perlu menyalin dan menempelkan ke beberapa dokumen.

Ekspor ke format umum seperti Word, Google Docs, dan PDF untuk penyerahan.

Simpan skrip akhir bersama tugas-tugas sehingga implementasi tetap terhubung.

✨ Ideal untuk: Desainer naratif dan pengembang indie yang menginginkan format skrip bersih yang dapat diedit secara online dan diekspor untuk kolaborator.

11. Template Jadwal Pengambilan Gambar Video Game oleh Template.net

Sesi voiceover dan perekaman cutscene seringkali mengalami kendala ketika ketersediaan dan waktu dilacak melalui pesan dan memori. Template Jadwal Pengambilan Gambar Video Game oleh Template.net membantu Anda memetakan sesi dalam format jadwal sehingga hari-hari produksi tetap terorganisir.

Seperti file Template.net lainnya, template ini dibangun berdasarkan alur kerja yang berfokus pada editor dengan opsi ekspor yang mendukung format unduhan umum. Hal ini berguna ketika jadwal Anda perlu dibagikan di luar tim inti Anda.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Jadwalkan sesi voiceover, motion capture, atau sesi perekaman dengan blok waktu yang jelas.

Pantau siapa yang dibutuhkan untuk setiap sesi, sehingga peran tidak terlewatkan.

Jaga agar rencana sesi tetap terlihat, sehingga perubahan mendadak lebih mudah dikoordinasikan.

Bagikan jadwal sebagai file yang dapat diunduh saat kolaborator memerlukan akses offline.

Pastikan persiapan produksi terhubung dengan tugas peluncuran sehingga ketergantungan dapat terlihat.

✨ Ideal untuk: Studio dan tim indie yang mengoordinasikan konten tercatat seperti VO, mocap, dan perekaman cutscene dalam jendela waktu yang terbatas.

12. Template Lembar Karakter oleh Genially

Melalui Genially

Karakter menjadi tidak konsisten ketika versi asli latar belakang cerita disimpan dalam satu dokumen dan referensi visual berada di tempat lain. Template Lembar Karakter oleh Genially memberikan Anda lembar karakter terstruktur yang dapat dibagikan, sehingga penulis dan desainer bekerja berdasarkan sumber informasi yang sama.

Template Genially ini dirancang untuk pembuatan konten interaktif dan dapat dibagikan, tanpa memerlukan pemrograman, sehingga ideal untuk pengguna non-teknis.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai template ini:

Catat detail identitas karakter dalam satu lembar agar penulis dan seniman dapat selaras.

Catat catatan visual dan kepribadian yang konsisten agar revisi tidak melenceng.

Bagikan satu lembar karakter per peran agar tim yang besar tetap terorganisir.

Sajikan lembar kerja dalam format yang mudah direview oleh tim.

Gunakan struktur yang sama untuk karakter non-pemain (NPC) agar dokumentasi Anda tetap konsisten.

✨ Ideal untuk: Desainer game, seniman, dan pendidik yang ingin memiliki lembar karakter yang dapat dibagikan dan dikelola di seluruh tim yang terus berkembang.

💡 Tips Pro: Jika Anda sering berpindah antara dokumen, tugas, dan catatan, gunakan ClickUp Brain untuk merangkum perubahan yang terjadi. Masukkan umpan balik uji coba ke dalam dokumen, minta ClickUp Brain untuk mengekstrak masalah utama, dan biarkan sistem tersebut membuat tugas dengan pemilik dan prioritas sehingga templat Anda tetap terkini tanpa perlu menyalin dan menempel secara manual.

Mengapa Tim Pengembangan Game Membutuhkan Sistem Template

Membuat game video adalah proses yang sangat kolaboratif dan multidisiplin—dan tanpa sistem yang terstruktur, detail penting mudah terlewatkan.

Inilah mengapa template lebih penting dari sebelumnya:

Iterasi cepat = kekacauan yang meningkat: Dengan semakin banyak pengembang yang merilis game lebih cepat, dokumentasi dan pelacakan tugas tidak boleh ketinggalan. Template memberikan tim Anda titik awal yang terstruktur setiap kali.

Pekerjaan yang tersebar memang nyata: Ketika dokumen desain Anda ada di satu aplikasi, catatan sprint di aplikasi lain, dan laporan bug di obrolan, kemajuan menjadi lambat. Template membantu Anda mengonsolidasikan alur kerja dan mengurangi upaya yang terbuang.

Skalabilitas lebih mudah: Tim indie berkembang menjadi studio. Semakin awal Anda mengstandarkan cara pengambilan keputusan, aset, dan tugas produksi dicatat, semakin mudah untuk mengembangkan skala dengan konsistensi.

Baik Anda sedang mengembangkan game pertama atau yang ke-50, menggunakan templat terstruktur membantu Anda bekerja lebih cepat tanpa kehilangan konteks.

Mengapa ClickUp Begitu Efektif untuk Pengembangan Game

Sebagian besar tim pengembangan game sudah tidak lagi menggunakan spreadsheet dan daftar tugas dasar saat mencapai tahap beta. Di situlah ClickUp memberikan keunggulan nyata bagi Anda.

Inilah yang membedakannya dalam pengembangan game:

Lingkungan kerja all-in-one: Simpan dokumen, storyboard, catatan bug, aset, rencana sprint, dan brief kreatif Anda—tidak perlu lagi berpindah-pindah tab atau menggunakan terlalu banyak alat.

Fitur penyesuaian bawaan: Gunakan Gunakan Bidang Kustom , Tampilan, dan Otomatisasi ClickUp untuk menyesuaikan ClickUp dengan genre game Anda, ukuran tim, dan alur kerja.

Visibilitas real-time: Dashboard ClickUp dan Tampilan Gantt membantu melacak semua proses mulai dari produksi hingga siklus QA, semuanya dalam satu tempat.

ClickUp Brain: Dapatkan bantuan AI untuk menulis dokumen desain, merangkum umpan balik, mengubah keputusan menjadi tugas, dan mencari di berbagai alat—bahkan dengan suara Anda. Dapatkan bantuan AI untuk menulis dokumen desain, merangkum umpan balik, mengubah keputusan menjadi tugas, dan mencari di berbagai alat—bahkan dengan suara Anda.

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengulas G2:

ClickUp telah menjadi game-changer bagi agensi pemasaran kreatif kami. Saya menggunakannya setiap hari! Ini membantu kami tetap terorganisir di seluruh tugas dan proyek kami, dan tampilan beban kerja yang digabungkan dengan perkiraan waktu memudahkan kami mengelola kapasitas tim. Kami menyukai betapa fleksibelnya semuanya—ini benar-benar memungkinkan kami menyesuaikan platform sesuai dengan alur kerja kami yang tepat. Ini juga sangat bagus untuk kolaborasi dan melacak kemajuan pada beberapa proyek sekaligus.

Jika tim Anda sudah menggunakan alat seperti GitHub, Drive, Unity, atau Figma, ClickUp juga terintegrasi dengan mereka, menjaga ekosistem tetap terhubung dari ide hingga peluncuran.

Setiap Game Hebat Dimulai dengan Rencana dan Template yang Baik

Sebagian besar tim game memulai dengan sistem yang tidak terorganisir. Satu tim mungkin memiliki ringkasan kreatif dalam satu dokumen, catatan mekanik dalam dokumen lain, dan pembaruan produksi tersembunyi dalam obrolan.

Setelah beberapa kali revisi, semakin sulit untuk mengingat apa yang telah diubah. Itu adalah penyebaran pekerjaan, dan hal itu secara diam-diam memperlambat segala hal mulai dari keputusan desain hingga persetujuan QA.

Template gratis memberikan cara yang lebih terstruktur untuk merencanakan dan membangun. Anda dapat mendokumentasikan visi Anda sejak awal dan memastikan semua pihak tetap sejalan seiring perkembangan game. Saat waktunya meluncurkan game, Daftar Periksa Peluncuran dan Rencana Pemasaran membantu Anda melacak setiap detail sehingga pekerjaan peluncuran tidak berubah menjadi kebingungan di menit-menit terakhir.

ClickUp memberikan tempat yang tepat untuk template-template ini.

Anda dapat menghubungkan dokumen, tugas, aset, dan persetujuan dalam satu ruang kerja, lalu gunakan fitur AI ClickUp untuk mengurangi pekerjaan rutin seiring pertumbuhan proyek.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Template dokumen desain game membantu Anda merencanakan game Anda. Template ini mencakup hal-hal seperti mekanika, karakter, level, dan cerita. Template memberikan tata letak siap pakai sehingga Anda tidak melupakan bagian penting dari game Anda saat mengembangkannya.

Ya. Pengembang indie sering mengurus semuanya sendiri—dari desain hingga pemasaran. Template membantu mengorganisir ide, melacak kemajuan, dan menghemat waktu dengan memberikan Anda awal yang baik dalam perencanaan.

Template ini harus memiliki bagian untuk konsep, sistem gameplay, karakter, aset, dan catatan pengujian. Template yang baik juga melacak perubahan, memudahkan kerja tim, dan kompatibel dengan alat yang sudah Anda gunakan.

Gunakan templat pelacakan bug untuk mencatat masalah dengan detail seperti platform, tingkat keparahan, dan tangkapan layar. Hal ini menjaga semua masalah dalam satu tempat dan membantu tim memperbaiki bug lebih cepat tanpa kebingungan.

Ya. Banyak template yang fleksibel. Misalnya, game RPG mungkin memerlukan bagian untuk quest dan pohon keterampilan, sementara game platformer mungkin memerlukan detail waktu level dan tata letak.

ClickUp memungkinkan Anda menyimpan dokumen game, tugas, bug, dan sprint Anda di satu tempat. Templatenya cocok untuk merencanakan, melacak, dan mengelola setiap bagian dari pengembangan game Anda—baik Anda seorang pengembang solo maupun bagian dari tim.