Alternatif Terbaik Glue AI untuk Obrolan Tim yang Lebih Cerdas & Otomatisasi

Tim mengandalkan Glue AI untuk menggerakkan pekerjaan, tetapi tim yang berkembang membawa tuntutan baru.

Insinyur menginginkan kontrol yang lebih mendalam, tim otomatisasi mendorong orkestrasi yang lebih bersih, dan pimpinan membutuhkan platform yang dapat berskala tanpa menimbulkan gesekan.

Pada suatu saat, batasan-batasan terasa mendekat, dan pencarian alternatif Glue AI menjadi langkah praktis berikutnya.

Jika alur kerja Anda terasa terbatas atau agen Anda membutuhkan fleksibilitas yang sesuai dengan tujuan teknis Anda, menjelajahi opsi lain adalah pilihan yang bijak. Pilihan yang lebih sesuai dapat memperkuat kolaborasi, mempermudah pengambilan keputusan, dan mendukung kecepatan yang diharapkan oleh tim Anda.

Dalam posting blog ini, kami mengulas 10 alternatif terbaik Glue AI. Mari kita mulai! 💪🏼

Alternatif Terbaik Glue AI dalam Sekilas

Berikut ini sekilas tentang alternatif Glue AI terbaik dan apa yang mereka tawarkan. 👇

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Glue AI?

Saat mencari alternatif Glue AI, Anda membutuhkan alat yang memahami konteks, terintegrasi secara mendalam dengan sistem Anda, dan menggunakan AI untuk mengotomatisasi tugas tanpa perlu pengawasan terus-menerus. Hal ini menetapkan kriteria yang jelas:

Mengambil niat pesan menggunakan riwayat percakapan lengkap daripada pemicu pesan tunggal.

Mendukung kondisi bersarang, transformasi data, filter regex, dan logika multi-langkah.

Buat tugas dengan bidang seperti prioritas, sprint, label, penugas, dan sumber daya tertaut.

Ringkaskan thread panjang dengan titik keputusan, hambatan, tindak lanjut, dan cap waktu.

Mengelola otomatisasi manajemen proyek secara skala besar dengan penanganan antrian, eksekusi paralel, dan tanpa batasan kecepatan mendadak.

Menyediakan SSO, penyediaan SCIM, daftar putih IP, catatan audit, dan kontrol residensi data.

Termasuk pembuat visual dengan mode uji coba, riwayat versi, dan opsi rollback.

Alternatif Terbaik untuk Glue AI

Berikut adalah pilihan kami untuk alternatif Glue AI terbaik. 📝

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk tim yang menginginkan AI + otomatisasi dengan manajemen proyek dan tugas)

Dapatkan bantuan dari ClickUp AI untuk membuat agen kustom yang dapat menangani alur kerja Anda dari awal hingga akhir.

ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia. Tugas, proyek, dokumentasi, otomatisasi, dan AI Anda terhubung dalam satu sistem, sehingga tim Anda terhindar dari Work Sprawl dan dapat bergerak melalui perencanaan dan pelaksanaan dalam alur tunggal.

Glue AI meningkatkan otomatisasi, tetapi tidak beroperasi di samping data proyek nyata Anda. ClickUp memberikan AI, alur kerja, dan visibilitas proyek dalam satu platform, artinya Anda dapat melakukan perubahan sekali dan menjaga semua tim tetap selaras tanpa perlu membangun kembali konteks.

Ini dia ulasan lebih detail! 👀

Percepat pengambilan keputusan sehari-hari dengan AI Kontekstual

ClickUp Brain memperkuat keputusan operasional Anda karena memahami beban kerja, ketergantungan, riwayat tugas, dan aktivitas lintas tim. Anda meminta kejelasan dan mendapatkan jawaban yang mencerminkan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh tim Anda.

Misalkan Anda mengelola operasional perusahaan yang menjalankan beberapa inisiatif paralel.

Anda meminta Brain untuk memindai aktivitas di proyek implementasi baru. Ia membaca tugas, komentar, dan dokumen terkait, lalu memberikan narasi status yang jelas: apa yang berjalan sesuai rencana, pemilik tugas mana yang membutuhkan dukungan, dan risiko yang akan datang yang perlu Anda tinjau sebelum rapat standup berikutnya.

Anda bergerak lebih cepat karena Anda tidak perlu melakukan penyelidikan.

📌 Coba prompt ini: Review proyek implementasi ini. Tunjukkan kemajuan saat ini, identifikasi risiko, dan daftar langkah-langkah berikutnya yang harus saya tugaskan sebelum tinjauan besok.

Jaga konsistensi proses melalui otomatisasi.

Aktifkan otomatisasi yang Anda butuhkan atau sesuaikan aturan melalui AI berdasarkan alur kerja Anda.

Tim operasional kehilangan waktu ketika tindakan rutin terlewatkan. ClickUp Automation menangani momen-momen tersebut sehingga alur kerja Anda berjalan lancar tanpa upaya manual.

Misalnya, jika tim PMO Anda mengelola penerimaan proyek.

Sebuah permintaan baru masuk melalui formulir ClickUp. Otomatisasi membuat tugas proyek, menugaskan pemilik, menetapkan tanggal jatuh tempo, dan menambahkan daftar periksa berdasarkan jenis proyek.

Pembaruan otomatisasi memperbarui dasbor portofolio Anda saat tugas penerimaan mencapai tahap persetujuan. Anda memastikan konsistensi tanpa pengawasan tambahan.

Skalakan operasi Anda menggunakan agen AI

ClickUp Agents membantu Anda mengelola beban kerja besar dan berulang tanpa perlu menggunakan terlalu banyak alat. Agents menangani tindakan rutin, memindai ruang kerja Anda, dan mendukung tugas pengawasan yang biasanya memperlambat tim PMO dan operasional.

Misalnya, jika Anda mengelola portofolio lebih dari 40 proyek aktif.

Anda membuat Agen yang memeriksa dasbor proyek Anda setiap pagi, memantau tenggat waktu yang terlewat, dan memposting pembaruan singkat di tugas tinjauan mingguan Anda. Agen lain memantau perubahan status di tugas-tugas teknik dan menyiapkan ringkasan yang Anda bagikan dalam rapat sinkronisasi kepemimpinan.

Anda mendapatkan lapisan dukungan yang memantau ruang kerja Anda, sehingga Anda dapat menghabiskan waktu untuk mengambil keputusan daripada mencari informasi. Berikut cara membuatnya sendiri:

Fitur terbaik ClickUp

Pastikan setiap diskusi terhubung dengan pekerjaan strategis: Diskusikan tugas, bagikan ide, dan lampirkan keputusan langsung ke hasil kerja dengan Diskusikan tugas, bagikan ide, dan lampirkan keputusan langsung ke hasil kerja dengan ClickUp Chat.

Ubah masukan yang tersebar menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti: Gunakan Gunakan ClickUp BrainGPT untuk menginterpretasikan tugas, obrolan, dan dokumen, merangkum hal-hal yang penting, dan membimbing langkah selanjutnya di seluruh ruang kerja.

Catat ide-ide cepat tanpa menghambat produktivitas: Diktekan pembaruan, persyaratan, atau poin penting rapat untuk bekerja 4 kali lebih cepat dengan Diktekan pembaruan, persyaratan, atau poin penting rapat untuk bekerja 4 kali lebih cepat dengan ClickUp Talk to Text

Satukan semua alat: Hubungkan CRM, alat tiket, aplikasi pesan, dan sistem konten Anda melalui Hubungkan CRM, alat tiket, aplikasi pesan, dan sistem konten Anda melalui Integrasi ClickUp , sehingga AI dapat bekerja dengan konteks penuh.

Simpan pengetahuan tim di tempat kerja berlangsung: Buat panduan internal, dokumen klien, ringkasan, dan penelitian di dalam Buat panduan internal, dokumen klien, ringkasan, dan penelitian di dalam ClickUp Docs agar informasi tetap dapat diakses dan terhubung dengan tugas.

Batasan ClickUp

Ada batasan penggunaan AI pada paket gratis.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.500+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengguna yang puas mengatakannya seperti ini:

Saya menemukan ClickUp sangat berharga karena mengintegrasikan fungsi-fungsi ke dalam satu platform, yang memastikan semua pekerjaan dan komunikasi terpusat di satu tempat, memberikan saya konteks 100%. Integrasi ini menyederhanakan manajemen proyek bagi saya, meningkatkan efisiensi dan kejelasan. Saya sangat menyukai fitur Brain AI, karena berfungsi sebagai agen AI yang menjalankan perintah saya, secara efektif melakukan tugas-tugas atas nama saya. Aspek otomatisasi ini sangat membantu karena menyederhanakan alur kerja saya dan mengurangi upaya manual. Selain itu, pengaturan awal ClickUp sangat mudah dinavigasi, sehingga transisi dari alat lain menjadi lancar. Saya juga menghargai bahwa ClickUp terintegrasi dengan alat lain yang saya gunakan, seperti Slack, Open AI, dan GitHub, menciptakan lingkungan kerja yang terpadu. Secara keseluruhan, karena alasan-alasan ini, saya sangat merekomendasikan ClickUp kepada orang lain.

🔍 Tahukah Anda? Salah satu model jaringan saraf tiruan pertama yang sesungguhnya diusulkan pada tahun 1943 oleh Warren McCulloch dan Walter Pitts: sebuah neuron tiruan kecil yang menjadi dasar matematis bagi apa yang kemudian menjadi deep learning.

2. Coworker. ai (Terbaik untuk pembuatan agen AI tanpa kode)

Coworker. ai memungkinkan Anda membuat agen AI tanpa perlu menulis kode. Pembuat alur kerja visual ini menghubungkan alat-alat yang sudah Anda miliki sehingga agen dapat mengambil data pelanggan dari CRM Anda, memeriksa stok di database Anda, dan mengirim pembaruan ke Slack dalam satu urutan otomatis.

Anda pada dasarnya sedang melatih agen untuk menangani tugas-tugas berulang yang biasanya dilakukan tim Anda secara manual: memproses tiket dukungan, memperbarui spreadsheet, dan menyaring prospek. Alternatif Glue AI melacak apa yang dilakukan setiap agen melalui dasbor pemantauan, sehingga Anda dapat melihat tugas mana yang telah diselesaikan dan di mana terjadi kendala.

Fitur terbaik Coworker. ai

Jadwalkan agen untuk berjalan pada interval tertentu atau picu mereka berdasarkan webhook yang masuk dari sistem yang sudah ada.

Ekspor metrik kinerja agen dan log penyelesaian tugas untuk menganalisis titik leher botol dalam alur kerja otomatis Anda.

Berikan tingkat izin yang berbeda kepada anggota tim sehingga mereka dapat melihat, mengedit, atau mengimplementasikan agen sesuai dengan peran mereka.

Uji alur kerja agen di lingkungan sandbox sebelum diterapkan ke saluran produksi.

Kembalikan ke versi agen sebelumnya jika pembaruan menyebabkan perilaku yang tidak terduga dalam otomatisasi Anda.

Batasan Coworker. ai

Perpustakaan templat menawarkan lebih sedikit titik awal dibandingkan dengan alternatif Glue AI yang lebih matang.

Logika alur kerja memerlukan pemikiran teknis, meskipun Anda tidak menulis kode.

Opsi integrasi tidak mencakup sebanyak alat-alat niche seperti platform enterprise.

Harga Coworker. ai

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Coworker. ai

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🧠 Fakta Menarik: Konsep Kecerdasan Koloni, di mana banyak agen sederhana yang bekerja secara lokal dapat menciptakan perilaku kolektif yang kompleks, terinspirasi langsung dari pengamatan biologis (semut, rayap, lebah, kawanan burung). Dalam AI, ide ini pertama kali diformulasikan pada tahun 1989 oleh Gerardo Beni dan Jing Wang dalam konteks sistem robotik seluler.

3. Slack (Terbaik untuk otomatisasi alur kerja berbasis obrolan)

melalui Slack

Dengan Slack, Anda dapat memicu otomatisasi saat seseorang menambahkan emoji tertentu pada pesan, menyebutkan kata kunci, atau memposting di saluran tertentu. Seorang pengembang di tim Anda dapat melakukan commit ke GitHub, dan Slack secara otomatis membuat thread di saluran engineering Anda, menandai orang-orang yang relevan, dan menambahkannya ke papan sprint Anda.

Selain itu, AI Slack merangkum percakapan panjang, sehingga Anda tidak perlu menggulir 200 pesan untuk mengetahui keputusan apa yang diambil. Yang menarik bagi tim teknis adalah ekosistem API. Anda dapat mengalirkan data dari alat internal ke saluran dan membangun otomatisasi kustom yang merespons peristiwa di seluruh stack Anda.

Fitur terbaik Slack

Pin pesan atau file penting ke header saluran sehingga anggota tim baru dapat langsung melihat dokumen dan tautan penting.

Buat dokumen kanvas yang menggabungkan catatan rapat, garis waktu proyek, dan file tertanam dalam satu ruang kolaboratif.

Atur preferensi pemberitahuan khusus saluran untuk membisukan ruang dengan prioritas rendah sambil tetap waspada terhadap saluran darurat.

Arsipkan saluran yang tidak aktif untuk membersihkan ruang kerja Anda sambil tetap mempertahankan riwayat pesan yang dapat dicari.

Gunakan Slack CLI untuk mengimplementasikan dan menguji aplikasi kustom secara lokal sebelum mendistribusikannya ke seluruh organisasi Anda.

Batasan Slack

Fitur ringkasan AI dan fitur lanjutan memerlukan paket berbayar.

Tingkat gratis membatasi riwayat pesan, yang berarti Anda akan kehilangan konteks seiring waktu.

Kedalaman otomatisasi tidak sebanding dengan platform alur kerja khusus untuk urutan yang kompleks.

Harga Slack

Gratis

Pro: $7,25 per bulan per pengguna

Business+: $15 per bulan per pengguna

Enterprise Grid: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Slack

G2: 4.5/5 (37.045+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (23.910+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Slack?

Menurut ulasan G2:

Saya menggunakan Slack terutama untuk pekerjaan dan menemukannya sangat berharga untuk komunikasi di seluruh organisasi. Kemampuannya untuk membuat obrolan grup, pesan langsung, dan mengotomatisasi tugas sangat mengesankan. Saya sangat menghargai alur otomatisasi yang diizinkan oleh Slack, yang memungkinkan saya secara otomatis menangkap data kritis, sehingga mempermudah banyak tugas saya. […] Pengaturan awal sangat mudah, dan pengaturan yang intuitif meningkatkan pengalaman pengguna secara signifikan.

Temukan alternatif terbaik untuk Slack:

4. Microsoft Teams (Terbaik untuk integrasi otomatisasi berbasis AI Microsoft 365)

melalui Microsoft Teams

Teams menjadi pilihan yang tepat jika organisasi Anda sudah menggunakan Microsoft 365. Copilot terintegrasi dalam antarmuka dan dapat menyusun pesan, membuat ringkasan rapat, atau menjawab pertanyaan dengan mencari melalui dokumen SharePoint dan email Outlook Anda. Koneksi Power Automate memungkinkan Anda membuat alur kerja yang merespons aktivitas di Teams; misalnya, jika seseorang menyebutkan tenggat waktu dalam obrolan, tugas akan muncul secara otomatis di Planner.

Tim teknik dapat mengintegrasikan aplikasi kustom langsung ke dalam Teams menggunakan Toolkit, yang memungkinkan akses ke alat-alat proprietary tanpa perlu beralih konteks. Kontrol kepatuhan sangat berguna bagi perusahaan yang menghadapi regulasi; Anda dapat menetapkan kebijakan retensi, melacak aktivitas pengguna, dan menerapkan tata kelola data di semua saluran.

Fitur terbaik Microsoft Teams

Rekam sesi pelatihan atau rapat seluruh tim, dan biarkan Teams secara otomatis menghasilkan bab berdasarkan perubahan topik dalam percakapan.

Pin tab untuk situs SharePoint yang sering diakses, dasbor Power BI, atau alat internal langsung di dalam saluran tim.

Konfigurasikan pengaturan eDiscovery untuk mencari dan mengekspor data obrolan untuk audit hukum atau kepatuhan.

Berikan izin moderasi di saluran sehingga anggota yang ditunjuk dapat menghapus pesan atau mengontrol siapa yang dapat memposting pengumuman.

Sinkronkan kalender Teams dengan Outlook untuk menampilkan ketersediaan Anda dan secara otomatis menolak konflik pertemuan.

Batasan Microsoft Teams

Biaya lisensi Copilot ditambahkan ke langganan Microsoft 365 Anda.

Antarmuka menjadi berantakan setelah Anda menambahkan beberapa tab dan aplikasi ke saluran.

Kinerja menurun di saluran yang menumpuk riwayat pesan yang panjang, berbeda dengan alternatif Microsoft Teams.

Harga Microsoft Teams

Gratis

Microsoft 365 Business Basic: $7,20 per bulan per pengguna

Microsoft 365 Business Standard: $15 per bulan per pengguna

Microsoft 365 Business Premium: $26,40 per bulan per pengguna

Microsoft 365 Apps for business: $9,90/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Microsoft Teams

G2: 4. 4/5 (16.000+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (10.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft Teams?

Sebuah ulasan G2 berbagi:

Hal terbaik tentang Microsoft Teams adalah seberapa baik integrasinya dengan sisa suite Microsoft 365. Berpindah antara Teams, Outlook, SharePoint, dan OneDrive sangat lancar, yang benar-benar meningkatkan produktivitas…

Hal terbaik tentang Microsoft Teams adalah seberapa baik integrasinya dengan sisa suite Microsoft 365. Berpindah antara Teams, Outlook, SharePoint, dan OneDrive sangat lancar, yang benar-benar meningkatkan produktivitas…

🔍 Tahukah Anda? Bahkan dalam lingkungan yang penuh tekanan atau berisiko tinggi (seperti rumah sakit), praktik komunikasi yang lebih baik secara langsung meningkatkan kerja tim dan hasil.

5. Google Chat (Terbaik untuk kolaborasi sederhana di Google Workspace)

melalui Google Chat

Di dalam Google Chat, Anda mendapatkan ruang untuk diskusi tim, pesan langsung, dan threading dasar. Gemini AI menangani penulisan pesan dan ringkasan percakapan, tetapi kegunaan sebenarnya terlihat dalam cara Chat terhubung dengan aplikasi Google lainnya. Anda sedang meninjau spreadsheet dan menyadari bahwa Anda membutuhkan masukan dari tim Anda. Jadi, Anda dapat memulai obrolan langsung dari spreadsheet tersebut, dan semua orang memiliki konteks instan.

Apps Script memungkinkan pengembang membuat bot kustom yang memantau kata kunci tertentu dan merespons secara otomatis, meskipun Anda memerlukan pengetahuan pemrograman untuk mengonfigurasinya. Akses tamu berfungsi dengan baik untuk kolaborasi proyek sementara, terutama saat Anda perlu melibatkan kontraktor atau klien eksternal untuk periode tertentu.

Fitur terbaik Google Chat

Pin ruang penting ke bagian atas sidebar Anda agar Anda tidak kehilangan jejak proyek aktif di ruang kerja yang ramai.

Saring pesan berdasarkan orang tertentu, rentang tanggal, atau kata kunci untuk menemukan diskusi relevan dari bulan-bulan sebelumnya.

Sebutkan seluruh ruang menggunakan @space untuk memberitahu semua orang yang berlangganan ke thread percakapan tersebut.

Atur respons otomatis saat tidak tersedia yang akan membalas pesan langsung secara otomatis.

Ubah pesan menjadi Google Tasks yang sinkron dengan daftar tugas dan kalender Anda yang sudah ada.

Batasan Google Chat

Otomatisasi memerlukan pengembangan kustom atau alat pihak ketiga untuk hal-hal di luar fitur dasar.

Harga Google Chat

Uji coba gratis

Starter: $8,40/bulan per pengguna

Standar: $16,80/bulan per pengguna

Plus: $26,40 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Google Chat

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.5/5 (2.365+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Chat?

Seorang pengulas Capterra mencatat:

Google Chat telah menjadi perangkat lunak yang sangat berguna bagi kami untuk berkomunikasi dengan klien, rekan kerja, dan penguji. Saya telah menggunakannya selama lebih dari setahun dan menemukan bahwa itu sangat membantu, terutama karena terintegrasi dengan akun Gmail kami.

Google Chat telah menjadi perangkat lunak yang sangat berguna bagi kami untuk berkomunikasi dengan klien, rekan kerja, dan penguji. Saya telah menggunakannya selama lebih dari setahun dan menemukan bahwa itu sangat membantu, terutama karena terintegrasi dengan akun Gmail kami.

📮 ClickUp Insight: Ketika sebuah tugas hilang dalam obrolan, 41% pekerja mencari melalui riwayat obrolan untuk menemukannya, 22% mengatakan tugas tersebut tidak pernah diselesaikan, dan 19% mencoba merekonstruksi tugas tersebut nanti berdasarkan ingatan. Anda pada dasarnya bekerja dengan sistem di mana 40% percakapan hilang tanpa jejak. Tim mulai mengambil tangkapan layar pesan, mengirim pesan pribadi sebagai pengingat, atau membuat dokumen cadangan untuk mengatasi kelemahan obrolan. ClickUp AI, yang beroperasi di dalam ClickUp Chat, mengubah dinamika tersebut. Ia secara otomatis menampilkan komitmen, menandai item tindakan yang belum ditugaskan, dan menghubungkannya dengan proyek yang relevan. Tidak ada lagi detail yang terlewat. Hanya catatan yang mengikuti perkembangan percakapan.

6. Mattermost (Terbaik untuk komunikasi tim yang dihosting sendiri)

melalui Mattermost

Mattermost berjalan di infrastruktur Anda sendiri, yang penting ketika Anda tidak boleh membiarkan data komunikasi menyentuh server eksternal. Perusahaan kesehatan, kontraktor pertahanan, dan lembaga keuangan menggunakannya karena mereka mengontrol di mana pesan disimpan dan siapa yang dapat mengaksesnya.

Playbooks memandu tim melalui proses standar; ketika insinyur jaga Anda dihubungi tentang gangguan, Mattermost memandu mereka melalui daftar periksa tanggapan insiden Anda sambil mencatat setiap tindakan. Anda dapat mengintegrasikan alat AI melalui webhooks dan membangun bot kustom yang berinteraksi di saluran.

Fitur terbaik Mattermost

Konfigurasikan SSO dan otentikasi SAML untuk terintegrasi dengan sistem manajemen identitas yang sudah ada.

Buat saluran khusus untuk setiap eksekusi playbook agar semua komunikasi insiden tetap terorganisir dan dapat dicari.

Deploy plugin dari marketplace atau buat plugin kustom untuk memperluas fungsionalitas sesuai dengan alur kerja spesifik Anda.

Ekspor arsip pesan lengkap dalam format standar untuk pelaporan kepatuhan atau migrasi data.

Konfigurasikan daftar putih IP dan pembatasan kecepatan untuk melindungi instance Anda dari upaya akses yang tidak sah.

Batasan Mattermost

Self-hosting berarti Anda memerlukan sumber daya DevOps untuk mengelola pemeliharaan server, pembaruan keamanan, dan skalabilitas.

Katalog integrasi pihak ketiga lebih kecil dibandingkan platform obrolan berbasis cloud.

Harga Mattermost

Uji coba gratis

Profesional: $10 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Enterprise: Harga kustom

Enterprise Advanced: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Mattermost

G2: 4.3/5 (350+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (165+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Mattermost?

Dari sebuah posting di Reddit:

Kami menggunakan Mattermost sebagai alat komunikasi utama kami. Itu cukup andal. Namun, fitur manajemen proyek mereka (mereka menyebutnya "boards") cukup terbatas dan sederhana.

Kami menggunakan Mattermost sebagai alat komunikasi utama kami. Itu cukup andal. Namun, fitur manajemen proyek mereka (mereka menyebutnya "boards") cukup terbatas dan sederhana.

7. Rocket. Chat (Terbaik untuk kebutuhan komunikasi omnichannel)

Rocket. Chat menggabungkan pesan tim dengan saluran komunikasi yang berinteraksi langsung dengan pelanggan dalam satu platform. Anda dapat mengelola obrolan tim internal sambil secara bersamaan menangani pertanyaan pelanggan dari WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, dan widget obrolan langsung. Alternatif Glue AI ini menawarkan opsi deployment berbasis cloud dan self-hosted, memberikan fleksibilitas sesuai dengan kebutuhan infrastruktur Anda.

Terjemahan real-time menghilangkan hambatan bahasa di antara tim global, secara otomatis menerjemahkan pesan antara puluhan bahasa selama percakapan. Selain itu, pasar aplikasi komunikasi tim menampung ratusan aplikasi dan integrasi, mulai dari sistem CRM hingga alat dukungan pelanggan.

Fitur terbaik Rocket. Chat

Buat peran kustom yang menentukan secara tepat izin apa yang dimiliki setiap anggota tim di seluruh saluran dan fungsi administratif.

Atur pemicu otomatis yang memindahkan percakapan antar agen berdasarkan kata kunci, waktu tunggu, atau tingkat prioritas pelanggan.

Pantau kinerja agen melalui dasbor analitik yang menampilkan waktu respons, tingkat penyelesaian, dan volume percakapan.

Konfigurasikan kebijakan retensi pesan yang secara otomatis menghapus atau mengarsipkan percakapan setelah periode waktu yang ditentukan.

Deploy chatbot yang dapat menangani pertanyaan umum pelanggan sebelum meneruskan masalah kompleks ke agen manusia.

Batasan Rocket. Chat

Antarmuka dapat terasa berantakan saat mengelola saluran komunikasi internal dan eksternal secara bersamaan.

Fitur omnichannel memerlukan paket berlangganan tingkat atas, yang membatasi akses bagi tim kecil.

Harga Rocket. Chat

Gratis

Pro: $8 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Enterprise: Harga kustom

Rating dan ulasan Rocket. Chat

G2: 4. 2/5 (335+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (155+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Rocket. Chat?

Berdasarkan ulasan G2:

Saya menghargai Rocket. Chat karena fleksibilitasnya dan kemampuannya untuk mendukung alur kerja kami secara efektif. Platform ini memungkinkan kami untuk membuat jumlah saluran yang hampir tak terbatas dan mengintegrasikan berbagai bot, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan komunikasi kami. Platform ini juga menyediakan pemberitahuan real-time dari berbagai sistem bisnis, yang sangat penting untuk tetap terupdate.

Saya menghargai Rocket. Chat karena fleksibilitasnya dan kemampuannya untuk mendukung alur kerja kami secara efektif. Platform ini memungkinkan kami untuk membuat jumlah saluran yang hampir tak terbatas dan mengintegrasikan berbagai bot, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan komunikasi kami. Platform ini juga menyediakan pemberitahuan real-time dari berbagai sistem bisnis, yang sangat penting untuk tetap terupdate.

🧠 Fakta Menarik: Salah satu robot otonom pertama, Elmer dan Elsie, dibangun pada tahun 1948–49 oleh neurofisiolog William Grey Walter. Robot-robot kecil berbentuk kura-kura ini menggunakan sensor cahaya sederhana dan saklar benturan (terhubung ke sirkuit tabung hampa) untuk bergerak menuju cahaya dan menghindari rintangan.

8. Twist (Terbaik untuk komunikasi asinkron berbasis thread)

melalui Twist

Twist mengorganisir semua percakapan ke dalam thread alih-alih saluran real-time. Setiap percakapan berada di ruangnya sendiri, sehingga Anda tidak perlu melihat pesan berlalu-lalang dalam kekacauan kronologis. Struktur ini mengurangi kelelahan notifikasi karena Anda dapat merespons thread sesuai jadwal Anda, bukan langsung saat seseorang memposting.

Alternatif Glue AI ini memisahkan pesan DM darurat dari percakapan berurutan, membantu Anda membedakan antara 'jawab sekarang' dan 'balas saat Anda bisa'. Setiap pesan diubah menjadi tugas yang muncul di daftar tugas Anda, menjembatani kesenjangan antara percakapan dan tindakan.

Fitur terbaik Twist

Tandai thread sebagai belum dibaca setelah Anda membacanya, sehingga thread tersebut tetap terlihat di kotak masuk Anda hingga Anda siap untuk merespons dengan benar.

Berlangganan ke thread-thread tertentu yang relevan dengan pekerjaan Anda sambil mengabaikan thread lain di saluran yang sama untuk mengurangi gangguan notifikasi.

Lampirkan file hingga 100MB langsung ke pesan thread tanpa perlu menggunakan layanan berbagi file eksternal.

Ekspor seluruh thread sebagai dokumen PDF saat Anda perlu membagikan konteks keputusan di luar platform.

Atur pengingat obrolan yang akan memberi tahu Anda pada waktu tertentu untuk mengikuti diskusi yang memerlukan perhatian Anda nanti.

Batasan Twist

Kolaborasi tim secara real-time terasa sengaja lebih lambat dibandingkan platform pesan instan.

Opsi integrasi terbatas dibandingkan dengan alat komunikasi utama.

Penyesuaian harga

Gratis

Unlimited: $8 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Twist

G2: 4/5 (20+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (35+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Twist?

Menurut ulasan G2:

Saya menghargai cara Twist mengorganisir komunikasi tim ke dalam thread, yang membuatnya jauh lebih mudah untuk melacak percakapan tanpa terbebani oleh kekacauan obrolan biasa.

Saya menghargai cara Twist mengorganisir komunikasi tim ke dalam thread, yang membuatnya jauh lebih mudah untuk melacak percakapan tanpa terbebani oleh kekacauan obrolan biasa.

9. CrewAI (Terbaik untuk orkestrasi AI multi-agen)

melalui CrewAI

CrewAI menyediakan kerangka kerja Python untuk membangun tim agen AI yang benar-benar bekerja sama. Anda dapat mendefinisikan agen dengan peran spesifik: satu agen melakukan riset harga kompetitif, agen lain menyusun salinan pemasaran, dan agen ketiga memeriksa kepatuhan merek.

Kerangka kerja ini mendukung berbagai pola alur kerja: berurutan (agen bekerja secara berurutan), paralel (agen bekerja secara bersamaan), atau hierarkis (agen manajer mengoordinasikan agen pekerja). Anda dapat mengarahkan agen yang berbeda ke penyedia LLM yang berbeda, menggabungkan ChatGPT untuk penalaran kompleks dengan model yang lebih cepat dan lebih murah untuk tugas rutin.

Sistem memori memungkinkan agen belajar dari pekerjaan sebelumnya, sehingga mereka terus meningkatkan kemampuan mereka dalam peran spesifik mereka seiring waktu, daripada harus memulai dari awal setiap kali mengerjakan tugas baru.

Fitur terbaik CrewAI

Tentukan ketergantungan tugas kustom yang mengontrol agen mana yang harus menyelesaikan tugasnya sebelum agen lain dapat memulai langkah yang telah ditugaskan.

Konfigurasikan latar belakang agen yang memengaruhi cara mereka menangani masalah dan berkomunikasi dengan agen lain dalam tim.

Atasi perilaku agen default untuk tugas-tugas tertentu saat Anda memerlukan pendekatan penalaran yang berbeda untuk kasus-kasus khusus.

Ekspor log eksekusi tim yang menampilkan riwayat percakapan lengkap antara contoh agen AI dan proses pengambilan keputusan mereka.

Batasan CrewAI

Pengetahuan pemrograman Python diperlukan untuk mengonfigurasi sistem agen dan alur kerja secara efektif.

Dokumentasi sangat bergantung pada contoh kode, yang dapat menjadi tantangan bagi tim yang baru mengenal orkestrasi AI.

Interaksi multi-agen menjadi sulit untuk didebug ketika agen-agen berkoordinasi dengan cara yang tidak terduga.

Harga CrewAI

Harga kustom

Ulasan dan penilaian CrewAI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.6/5 (45+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang CrewAI?

Menurut umpan balik yang dibagikan di G2:

Keunggulan utama crewAI adalah saat membangun agen, kita dapat menentukan peran, tujuan, dan latar belakang agen tersebut, yang sangat meningkatkan kinerja agen tersebut. Platform ini mendukung semua penyedia LLM seperti OpenAI, Groq, Nvidia Nemo, dan lainnya. Dokumentasinya sangat jelas dan mudah dipahami. Platform ini juga mendukung berbagai alat dan server MCP yang dapat digunakan untuk membangun sistem Multi-Agent.

Keunggulan utama crewAI adalah saat membangun agen, kita dapat menentukan peran, tujuan, dan latar belakang agen tersebut, yang sangat meningkatkan kinerja agen tersebut. Platform ini mendukung semua penyedia LLM seperti OpenAI, Groq, Nvidia Nemo, dan lainnya. Dokumentasinya sangat jelas dan mudah dipahami. Platform ini juga mendukung berbagai alat dan server MCP yang dapat digunakan untuk membangun sistem Multi-Agent.

🔍 Tahukah Anda? Kualitas komunikasi jauh lebih penting daripada frekuensi. Tim dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan ketika mereka meluangkan waktu untuk berbagi ide dengan jelas dan terperinci, daripada hanya sering berbicara.

10. AutoGen (Terbaik untuk pemecahan masalah multi-agen berbasis percakapan)

melalui AutoGen

AutoGen, yang dikembangkan oleh Microsoft Research, berfokus pada agen yang memecahkan masalah melalui percakapan daripada alur kerja yang kaku.

Agen mendiskusikan pendekatan, menantang logika satu sama lain, dan bernegosiasi untuk menemukan solusi melalui percakapan bolak-balik. Hal ini penting untuk tugas-tugas kompleks di mana jalur solusi tidak jelas sejak awal; agen dapat menjelajahi pendekatan yang berbeda dan mengkritik logika satu sama lain hingga mencapai kesepakatan.

Alat agen AI menjalankan kode Python selama percakapan, sehingga dapat melakukan perhitungan, menganalisis data, atau menguji hipotesis tanpa meninggalkan percakapan. Anda dapat bergabung dalam percakapan agen kapan saja untuk memberikan panduan atau membuat keputusan, menjaga kontrol manusia saat diperlukan.

Fitur terbaik AutoGen

Tetapkan batas maksimum putaran percakapan untuk mencegah agen berdiskusi tanpa henti ketika mereka tidak dapat mencapai kesepakatan.

Konfigurasikan lingkungan sandbox eksekusi kode yang memisahkan kode yang dihasilkan oleh agen dari lingkungan produksi Anda untuk keamanan.

Tentukan kondisi penghentian yang mengakhiri percakapan agen saat mereka mencapai tujuan tertentu atau memenuhi kriteria keberhasilan.

Simpan respons agen untuk menghindari panggilan API berulang saat agen membahas masalah serupa berulang kali.

Implementasikan fungsi pemilihan speaker kustom yang mengontrol agen mana yang akan berbicara selanjutnya berdasarkan konteks percakapan.

Batasan AutoGen

Percakapan multi-agen yang diperluas mengonsumsi token yang signifikan, sehingga biaya API meningkat dengan cepat.

Peralihan dari pengembangan ke implementasi produksi memerlukan infrastruktur tambahan di luar kerangka kerja.

Harga AutoGen

Gratis (Sumber terbuka)

Ulasan dan peringkat AutoGen

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang AutoGen?

Seorang pengguna Reddit menulis:

Untuk tugas-tugas sederhana seperti pembangkitan kode dengan LLM (misalnya, pembangkitan skrip menggunakan ChatGPT4), hal ini cukup efisien. Lapisan UserProxyAgent mempermudah verifikasi, evaluasi, dan eksekusi kode (bahkan di Docker). Ini menghilangkan siklus yang membosankan dari menyalin dan menempelkan kode ke IDE, menjalankannya, memeriksa output, mengidentifikasi masalah, mengirimkannya kembali ke LLM untuk koreksi, dan mengulangi proses ini berulang kali. UserProxyAgent menangani otomatisasi ini.

Untuk tugas-tugas sederhana seperti pembangkitan kode dengan LLM (misalnya, pembangkitan skrip menggunakan ChatGPT4), hal ini cukup efisien. Lapisan UserProxyAgent mempermudah verifikasi, evaluasi, dan eksekusi kode (bahkan di Docker). Ini menghilangkan siklus yang membosankan dari menyalin dan menempelkan kode ke IDE, menjalankannya, memeriksa output, mengidentifikasi masalah, mengirimkannya kembali ke LLM untuk koreksi, dan mengulangi proses ini berulang kali. UserProxyAgent menangani otomatisasi ini.

Tingkatkan Standar dengan ClickUp

Tim berkembang dengan cepat, dan alat yang dulu berfungsi dengan lancar mulai terasa terbatas saat beban kerja meningkat, taruhannya semakin tinggi, dan semua orang menginginkan cara yang lebih efisien untuk berkomunikasi dan mengotomatisasi.

Menjelajahi alternatif Glue AI lebih tentang mencari sesuatu yang sesuai dengan cara tim Anda bekerja.

ClickUp memberikan fleksibilitas tersebut. Anda mendapatkan AI yang memahami konteks proyek yang sebenarnya, otomatisasi yang mengikuti proses Anda, dan agen yang menangani pengawasan berulang tanpa menambah lapisan kompleksitas. Semuanya tetap terhubung, sehingga tim Anda bekerja dengan jelas.

