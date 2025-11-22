15 Template Pelacak Tugas Notion Terbaik untuk Mahasiswa

Anda mungkin berpikir tugas-tugas berakhir setelah sekolah atau perguruan tinggi, tetapi tidak. Batas waktu terus mengikuti kita hingga ke program PhD, pekerjaan, dan proyek-proyek passion dalam hidup kita.

Jadi, ketika tugas, pekerjaan kuliah, dan proyek menumpuk, Anda membutuhkan satu tempat untuk melihat apa yang harus diselesaikan dan kapan. Pelacak tugas membantu mengorganisir kekacauan ini.

Alih-alih mencatat tanggal dan detail di catatan yang tersebar, Anda memiliki satu tempat untuk mengatur tugas dan melacak kemajuan.

Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana templat pelacak tugas Notion dapat membantu Anda membangun sistem yang tenang dan teratur untuk tugas kuliah, proyek, dan lainnya. Sebagai bonus, kita juga akan membahas templat ClickUp gratis.

Apa yang Membuat Template Pelacak Tugas Notion yang Baik?

Template pelacak tugas Notion menyediakan satu ruang yang andal untuk mengelola tugas, tenggat waktu, dan sumber daya tanpa kebingungan.

Template yang baik harus mudah dipahami, menampilkan apa yang harus diselesaikan dan sejauh mana kemajuan Anda, serta memungkinkan penyesuaian pribadi.

Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan:

✅ Lacak tugas dengan kolom untuk mata kuliah, tanggal jatuh tempo, prioritas, dan nilai.

✅ Atur catatan, file, dan referensi langsung dengan setiap tugas

✅ Lihat tenggat waktu dan kemajuan di kalender, papan, atau dasbor.

✅ Perbarui status dari "belum dimulai" hingga "selesai" dengan jelas.

✅ Sesuaikan tab, tampilan, dan label sesuai dengan mata kuliah dan kebiasaan harian Anda.

📖 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik Notion

Templat Pelacak Tugas Sekilas

Berikut ini adalah tabel ringkasan untuk semua templat pelacak tugas Notion dan ClickUp:

15 Template Pelacak Tugas Notion Gratis

Menemukan templat pelacak tugas Notion yang tepat bisa terasa seperti coba-coba. Ke-15 templat Notion gratis ini mencakup berbagai kebutuhan mahasiswa, mulai dari daftar periksa tenggat waktu sederhana hingga dasbor lengkap.

1. Pelacak Tugas Sederhana oleh Notion

melalui Notion

Ingat adegan di The Queen’s Gambit saat Beth Harmon membayangkan papan catur di langit-langit kamarnya, setiap bidak berada di tempatnya? Notion’s Simple Assignment Tracker memberikan siswa dan profesional rasa kejelasan yang sama dengan membagi tugas menjadi tampilan harian, mingguan, dan bulanan.

Matriks Eisenhower bawaan adalah fitur yang benar-benar menonjol. Alih-alih menatap daftar tugas yang panjang, Anda dapat mengelompokkan tugas ke dalam kategori mendesak, penting, atau prioritas rendah, sehingga lebih mudah merencanakan waktu belajar Anda. Anda juga memiliki ruang yang cukup untuk melihat tenggat waktu untuk minggu atau bulan berikutnya, yang berarti lebih sedikit kejutan di menit-menit terakhir.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Atur tugas berdasarkan tenggat waktu yang akan datang, baik dalam sehari, seminggu, atau sepanjang bulan.

Prioritaskan tugas secara efektif dengan Matriks Eisenhower bawaan yang menyoroti pekerjaan yang mendesak dan penting.

Rencanakan ke depan dengan visibilitas yang jelas tentang apa yang akan datang di semester Anda atau minggu berikutnya.

Sesuaikan ikon, warna, dan banner untuk membuat dashboard yang terasa personal dan memotivasi.

✨ Ideal untuk: Mahasiswa yang menginginkan pelacak ringan yang menjaga tenggat waktu tetap terlihat tanpa mengganggu rutinitas belajar mereka.

🧠 Tahukah Anda: Alasan "anjing memakan PR saya" ternyata lebih tua dari yang dibayangkan kebanyakan orang. Alasan ini pertama kali tercatat dalam cetakan sekitar tahun 1905, terkait dengan kisah seorang pendeta Wales, dan sejak itu menjadi alasan klasik dalam budaya berbahasa Inggris. Kini, alasan ini begitu melekat sehingga orang sering menggunakannya secara humoris daripada secara harfiah.

2. Agenda Belajar oleh Notion

melalui Notion

Jika Anda pernah menonton Stranger Things, Anda tahu betapa cepatnya dunia anak-anak dipenuhi dengan misteri yang tumpang tindih, kode, dan misi mendesak. Tanpa dinding mereka yang dipenuhi catatan dan tali, mereka akan kehilangan jejak hal-hal yang paling penting.

Template Agenda Belajar memainkan peran serupa dalam kehidupan mahasiswa, memberikan gambaran jelas tentang ujian, tugas, dan tenggat waktu. Alih-alih berpindah-pindah antara aplikasi atau catatan tempel, Anda dapat mencatat pekerjaan rumah, ujian, dan proyek dalam satu dasbor dan bahkan menyinkronkannya dengan kalender utama Anda.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak tugas rumah, ujian, dan proyek dalam satu agenda tanpa perlu berpindah antar alat.

Sinkronkan tenggat waktu dengan kalender reguler Anda untuk tampilan tunggal atas komitmen Anda.

Tetap terorganisir selama minggu ujian dan periode tugas yang padat dengan dashboard yang jelas.

✨ Ideal untuk: Pelajar yang lebih suka menggunakan satu agenda pusat untuk mengelola tugas rumah, ujian, dan proyek tanpa harus berganti-ganti aplikasi.

📖 Baca Juga: Aplikasi Jurnal Digital untuk Bullet Journaling

3. Pelacak Beasiswa oleh Notion

melalui Notion

Menurut laporan dari Forbes Advisor, lebih dari $100 juta beasiswa tidak diklaim setiap tahun karena mahasiswa melewatkan tenggat waktu atau gagal melacak peluang. Template Pelacak Beasiswa dirancang untuk memastikan tidak ada peluang yang terlewatkan.

Template ini mengumpulkan semua detail penting dalam satu tempat, mulai dari tenggat waktu dan status aplikasi hingga draf esai dan jumlah beasiswa. Anda dapat mengatur pengingat, mengelompokkan beasiswa berdasarkan jenis atau prioritas, dan melampirkan dokumen pendukung sehingga semuanya siap saat Anda membutuhkannya.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak semua beasiswa dalam satu tabel dengan status dan detailnya.

Atur pengingat dan lihat tenggat waktu yang akan datang di kalender.

Lampirkan esai, transkrip, dan sumber daya langsung ke aplikasi.

Catat jumlah hadiah dan hitung total hadiah secara otomatis.

✨ Ideal untuk: Mahasiswa yang melamar beasiswa di beberapa tempat dan membutuhkan satu pusat untuk melacak tenggat waktu, persyaratan, dan pengiriman.

📮 ClickUp Insight: 43% orang mengatakan bahwa tugas-tugas berulang memberikan struktur yang berguna untuk hari kerja mereka, tetapi 48% merasa tugas-tugas tersebut melelahkan dan mengganggu pekerjaan yang bermakna. Meskipun rutinitas dapat memberikan rasa produktivitas, seringkali hal itu membatasi kreativitas dan menghambat Anda untuk mencapai kemajuan yang berarti. ClickUp membantu Anda lepas dari siklus ini dengan mengotomatisasi tugas rutin melalui Agen AI Cerdas, sehingga Anda dapat fokus pada pekerjaan mendalam. Otomatisasi pengingat, pembaruan, dan penugasan tugas, dan biarkan fitur seperti Pemblokiran Waktu Otomatis dan Prioritas Tugas melindungi jam produktif Anda. 💫 Hasil Nyata: Lulu Press menghemat 1 jam per hari per karyawan dengan menggunakan ClickUp Automations—mengakibatkan peningkatan efisiensi kerja sebesar 12%.

4. Pelacak Tugas oleh Notion

melalui Notion

Hampir 70% mahasiswa mengakui pernah melewatkan setidaknya satu tenggat waktu karena kurangnya organisasi atau manajemen waktu yang buruk. Ini bukan soal kemampuan, tetapi soal memiliki sistem yang jelas. Template Pelacak Tugas dirancang untuk memberikan sistem tersebut kepada mahasiswa dalam bentuk yang paling sederhana.

Dengan templat ini, Anda dapat melacak tugas, tenggat waktu, dan kemajuan di semua mata kuliah Anda dalam tata letak yang rapi dan estetis. Rumus hari tersisa yang terintegrasi menunjukkan tepat berapa waktu yang tersisa sebelum setiap tenggat waktu, sementara pelacakan status memudahkan Anda melihat apa yang masih tertunda, sedang dikerjakan, atau telah selesai.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak tugas, tenggat waktu, dan kemajuan untuk semua mata kuliah Anda dalam satu tempat.

Gunakan rumus "hari tersisa" untuk melihat berapa banyak waktu yang tersisa sebelum setiap tenggat waktu.

Perbarui status untuk mengetahui apa yang masih tertunda, sedang berlangsung, atau telah selesai.

Sesuaikan tata letak sesuai gaya belajar Anda dan buat ruang kerja yang memotivasi.

✨ Ideal untuk: Mahasiswa yang ingin menghindari tenggat waktu yang terlewat dengan catatan tugas yang sederhana dan rapi.

💡 Tips Pro: Jika Anda pernah merasa frustrasi saat mencari melalui folder, dokumen, dan drive yang tak berujung, inilah solusi yang Anda tunggu-tunggu. Dengan ClickUp Brain MAX, Anda dapat: 🔍 Cari secara instan di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan semua aplikasi terhubung Anda—serta di web—untuk menemukan file, dokumen, dan lampiran dalam hitungan detik.

Gunakan Talk to Text untuk bertanya, mendikte, dan mengendalikan pekerjaan Anda dengan suara — sepenuhnya tanpa menggunakan tangan, dari mana saja⚡ Ganti puluhan alat AI yang terpisah (seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini) dengan satu solusi kontekstual yang memahami alur belajar Anda. 🎙️untuk bertanya, mendikte, dan mengendalikan pekerjaan Anda dengan suara — sepenuhnya tanpa menggunakan tangan, dari mana saja⚡(seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini) dengan satu solusi kontekstual yang memahami alur belajar Anda. Catat ide, bagikan instruksi, dan selesaikan tugas 4 kali lebih cepat dengan Talk to Text di ClickUp Brain MAX. Sementara templat pelacak tugas Notion Anda menjaga studi Anda tetap terstruktur, ClickUp Brain MAX membantu Anda fokus pada hal yang benar-benar penting: belajar, menciptakan, dan berkembang—tanpa tersesat dalam kekacauan digital.

5. Dashboard Akademik oleh Notion

melalui Notion

Hidup di kampus sering terasa seperti bermain game video. Setiap minggu membawa tantangan baru: esai di sini, proyek di sana, dan ujian menanti di tahap akhir. Yang Anda butuhkan adalah peta yang tepat… atau Anda bisa mencoba Template Dashboard Akademik Notion.

Template ini menyediakan perencanaan mingguan sehingga Anda dapat membagi beban kerja menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola. Selain itu, tampilan utama template mengumpulkan semua tugas dalam satu tempat, sementara fitur kalender dan pelacakan kemajuan membantu Anda melihat tanggung jawab jangka pendek dan jangka panjang dengan jelas.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Rencanakan minggu ini dan minggu depan dengan alat penjadwalan yang jelas.

Lacak semua tugas akademik, mulai dari esai hingga ujian, dalam satu dasbor.

Pantau kemajuan dan tenggat waktu melalui tampilan kalender dan daftar.

Gunakan pembaruan status untuk tetap mengetahui pekerjaan yang tertunda, aktif, atau telah selesai.

✨ Ideal untuk: Mahasiswa universitas yang harus mengelola esai, proyek kelompok, dan ujian, dan membutuhkan dashboard yang memberikan gambaran keseluruhan.

🧠 Tahukah Anda: Selama Perang Dingin, pendidik Amerika Serikat kembali mendukung tugas rumah dengan kuat. Motivasinya bersifat geopolitik: sekolah-sekolah didorong untuk mempersiapkan generasi muda agar dapat bersaing dengan prestasi pendidikan Soviet. Tugas rumah tidak hanya dianggap sebagai alat belajar, tetapi juga sebagai bagian dari proyek nasional yang mendesak.

6. Sistem Manajemen Tugas Sederhana oleh Notion

melalui Notion

Template Sistem Manajemen Tugas Sederhana menyediakan ruang yang rapi untuk mencatat tugas, menetapkan prioritas, dan memantau kemajuan tanpa kerumitan dari planner yang lebih kompleks. Label seperti “sedang berjalan,” “ditunda,” atau “belum dimulai” memungkinkan Anda melihat status setiap tugas, dan tanggal jatuh tempo opsional memastikan tenggat waktu penting tetap terlihat.

Keunggulan templat ini terletak pada desainnya yang minimalis dan fleksibel, sehingga mudah diadopsi namun tetap cukup powerful untuk mendukung berbagai tugas akademik atau proyek pribadi.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Catat tugas akademik, pribadi, atau kreatif dalam satu sistem.

Gunakan tag status fleksibel untuk mencerminkan keadaan sebenarnya dari setiap tugas.

Tandai tanggal jatuh tempo untuk tetap mengetahui prioritas yang akan datang.

Bangun konsistensi dengan tata letak sederhana yang mendorong penggunaan harian.

✨ Ideal untuk: Mahasiswa yang menangani tugas pribadi dan akademik dan membutuhkan sistem yang rapi dan fleksibel.

📖 Baca Juga: Aplikasi Daftar Tugas Terbaik

7. Sarjana | Dashboard Studi AS oleh Notion

melalui Notion

Menjalani program Sarjana Sains (B.Sc.) bisa menjadi sangat sibuk. Ada begitu banyak kelas, tugas, ujian, dan tenggat waktu. Template US Study Dashboard mengumpulkan semua elemen tersebut ke dalam satu ruang digital yang terstruktur dan berfungsi sebagai pusat komando akademik Anda.

Template ini membantu Anda melacak modul, tugas, dan ujian, sekaligus menjaga tanggal penting dan dokumen tetap terorganisir. Anda dapat menyesuaikannya dengan program studi Anda, menambahkan catatan, dan mengatur tugas kuliah sesuai dengan kebutuhan Anda.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak tugas, ujian, dan modul dalam satu sistem yang terorganisir.

Buat rencana belajar dan hubungkan dengan tujuan mingguan dan semester.

Simpan dokumen dan tanggal penting bersama dengan tugas-tugas Anda.

Sesuaikan dasbor sesuai dengan program dan gaya belajar Anda.

✨ Ideal untuk: Mahasiswa tahun pertama yang ingin memiliki pandangan terstruktur tentang modul, ujian, dan tugas dalam satu tempat.

📣 Lihat cara melacak tugas Anda dalam 7 langkah sederhana:

8. Perencana Akademik oleh Notion

melalui Notion

Siapa pun yang pernah menonton Legally Blonde pasti ingat betapa ketatnya Elle Woods dalam mematuhi tenggat waktu, tingkat organisasi yang sangat penting bagi mahasiswa selama semester yang sibuk. Template Perencana Akademik memberi Anda ruang untuk melakukan hal yang sama.

Perencana ini dirancang sebagai pusat all-in-one di mana Anda dapat melacak penilaian, mengatur tugas, dan merencanakan jadwal kelas mingguan Anda. Bahkan termasuk perencana sesi belajar dan timer Pomodoro, membantu Anda tetap fokus selama periode belajar yang panjang.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak penilaian, tugas, dan tenggat waktu dalam satu planner.

Atur jadwal kelas mingguan bersama dengan tugas dan daftar pekerjaan yang harus dilakukan.

Gunakan timer Pomodoro bawaan untuk fokus selama sesi belajar.

Grupkan mata kuliah berdasarkan topik untuk menjaga proses belajar tetap terstruktur dan jelas.

✨ Ideal untuk: Pelajar yang ingin mengelola kelas mingguan, tugas, dan sesi belajar mereka dalam satu pusat yang terorganisir.

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan Notion untuk Manajemen Proyek

9. Persiapan Ujian & Organisasi oleh Notion

melalui Notion

Template Notion Persiapan Ujian & Organisasi membantu Anda mengelola waktu dan tingkat produktivitas dengan lebih baik selama musim ujian. Dengan template ini, Anda dapat membuat portal utama untuk semua hal terkait ujian, menggabungkan kalender, pelacak mata pelajaran, dan bahkan embed Spotify untuk menjaga sesi belajar tetap fokus. Anda dapat merencanakan beberapa ujian, merencanakan apa yang akan direvisi setiap minggu, dan menggunakan pelacak kemajuan untuk melihat seberapa siap Anda di berbagai topik.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak beberapa mata pelajaran dan sesi persiapan ujian dalam satu platform terpusat.

Gunakan kalender untuk mengatur jadwal revisi dan tanggal ujian penting.

Pantau kemajuan dengan pelacak belajar bawaan untuk setiap mata pelajaran.

Sesuaikan dengan embed dan sumber daya untuk mempersonalisasi ruang belajar Anda.

✨ Ideal untuk: Mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian-ujian dan membutuhkan rutinitas belajar yang terstruktur serta sistem persiapan berbasis kalender.

10. Tesis Magister oleh Notion

melalui Notion

Template Tesis Magister sangat membantu di tengah penelitian tesis yang tak kunjung usai. Template Notion ini membantu Anda melacak jumlah kata, mencatat referensi, dan mengorganisir umpan balik dari pembimbing tanpa perlu menggunakan file terpisah atau catatan tempel.

Anda dapat membagi pekerjaan menjadi langkah-langkah kecil menggunakan halaman perencanaan bab, sehingga setiap bagian yang selesai terasa seperti pencapaian penting dalam perjalanan Anda menuju penyelesaian.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Pantau kemajuan dengan hitungan kata real-time di seluruh bab dan bagian.

Organisir referensi, kutipan, dan catatan supervisor dalam satu ruang kerja.

Rencanakan bab-bab dengan halaman khusus untuk membimbing struktur dan alur.

✨ Ideal untuk: Mahasiswa pascasarjana yang sedang menulis makalah penelitian panjang dan ingin melacak bab, referensi, serta umpan balik dari pembimbing.

11. Pelacak Batas Waktu Tugas oleh Notion

melalui Notion

Template Pelacak Batas Waktu Tugas ini membuat Anda merasa seperti superhero yang bisa mengerjakan semuanya. Anda dapat mengelompokkan tugas berdasarkan kelas, batas waktu, atau nilai, serta menetapkan prioritas untuk mengetahui tugas mana yang layak mendapat perhatian pertama. Alih-alih bolak-balik antara silabus, pengingat, dan catatan tempel, Anda bekerja dari satu dasbor yang jelas yang menjaga semuanya tetap teratur.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Sortir tugas berdasarkan tanggal jatuh tempo, kelas, atau tingkat pentingnya.

Lacak nilai dan tenggat waktu secara bersamaan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang prioritas.

Fokus pada tugas-tugas penting sambil tetap memantau tugas-tugas kecil yang penting.

✨ Ideal untuk: Mahasiswa yang mengelola beberapa tugas sekaligus dan ingin mengelompokkan berdasarkan kelas, tanggal jatuh tempo, dan tingkat prioritas.

📖 Baca Juga: Cara Mengoptimalkan Hidup Anda dengan Habit Stacking

12. Template Pelacak Tugas Dasar oleh Notion

melalui Notion

Salah satu hal terburuk di sekolah adalah ketika guru meminta tugas yang tidak Anda ketahui tenggat waktunya. Momen-momen seperti itu dapat dihindari dengan sistem yang tepat. Template Pelacak Tugas Dasar Notion memberikan jaring pengaman bagi Anda. Template ini membantu Anda mencatat tugas berdasarkan mata pelajaran atau proyek, mencatat tanggal jatuh tempo, dan melacak kemajuan Anda langkah demi langkah. Dengan tingkat prioritas dan penanda status sederhana, Anda dapat melihat dengan sekilas apa yang perlu diperhatikan dan apa yang sudah selesai.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Atur tugas berdasarkan mata pelajaran, proyek, atau kategori.

Catat tanggal jatuh tempo dengan jelas untuk menghindari keterlambatan.

Pantau kemajuan dengan pembaruan status sederhana untuk setiap tugas

Tambahkan prioritas dan catatan untuk menyesuaikan alur kerja Anda.

✨ Ideal untuk: Pelajar yang menginginkan pelacak sederhana namun andal untuk menghindari kejutan di menit-menit terakhir.

13. Uni Dashboard oleh Notion

melalui Notion

Kuliah seringkali menghadirkan berbagai tantangan sekaligus. Meskipun menarik, hal ini juga bisa terasa membingungkan, dan di sinilah templat Uni Dashboard menjadi sangat penting. Dashboard ini mengumpulkan semua informasi ke dalam satu tempat, sehingga Anda tidak merasa seperti berputar-putar tanpa arah.

Anda dapat melihat jadwal harian, mingguan, atau bulanan Anda dengan sekilas dan mengetahui tugas, acara, atau kelas mana yang memerlukan perhatian Anda.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Beralih antara tampilan harian, mingguan, dan bulanan untuk mengelola tugas dan tenggat waktu.

Simpan catatan kuliah secara terorganisir berdasarkan mata pelajaran dan temukan dengan mudah di Perpustakaan Catatan.

Lacak kelas dan jadwal agar Anda selalu tahu di mana harus berada.

Gunakan Pelacak Tugas untuk memisahkan tugas mendesak dari tujuan jangka panjang.

✨ Ideal untuk: Mahasiswa universitas yang sedang menyesuaikan diri dengan jadwal baru, mata kuliah, dan tenggat waktu yang membutuhkan pusat akademik all-in-one.

14. Pelacak Tugas Rumah oleh Notion

melalui Notion

Template Pelacak Tugas Rumah memberikan cara sederhana untuk menghilangkan beban mental mengingat tugas rumah. Dengan template ini, Anda dapat mencatat setiap tugas rumah dan menyaringnya berdasarkan kelas, tanggal jatuh tempo, atau status.

Template ini menawarkan kategori yang jelas seperti "Belum Dimulai", "Sedang Berlangsung", "Siap Dikirim", dan "Sudah Dikirim", sehingga Anda selalu tahu posisi Anda. Tampilan kalender menyoroti tenggat waktu yang akan datang, sementara tabel detail menyimpan instruksi kelas dan catatan dalam satu tempat yang mudah diakses.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak tugas rumah berdasarkan status untuk melihat apa yang masih tertunda, sedang berlangsung, atau sudah selesai.

Organisir tugas berdasarkan kelas untuk gambaran yang lebih jelas tentang beban kerja.

Gunakan tabel detail untuk menjaga instruksi dan catatan tetap teratur.

Lihat tanggal jatuh tempo yang akan datang dalam kalender untuk perencanaan yang lebih baik.

✨ Ideal untuk: Mahasiswa yang ingin mencatat tugas rumah berdasarkan kelas dan status sambil tetap memiliki catatan dan instruksi yang mudah diakses.

📖 Baca Juga: Cara Menentukan Prioritas Tugas di Tempat Kerja

15. Kalkulator Nilai Akhir oleh Notion

melalui Notion

Sedikit momen dalam kehidupan mahasiswa yang sebegitu menegangkan seperti duduk dengan kalkulator di malam sebelum ujian akhir, mencoba menghitung nilai yang dibutuhkan untuk lulus mata kuliah atau mendapatkan beasiswa.

Template Kalkulator Nilai Akhir Notion menghubungkan mata kuliah, kursus, dan nilai Anda ke dalam satu sistem yang diperbarui secara real-time. Anda dapat mencatat tugas dan ujian, memberi bobot berdasarkan kredit, dan melihat IPK Anda dihitung secara otomatis. Grafik kemajuan dan perbandingan semester memudahkan Anda memahami apakah Anda sedang berkembang, stabil, atau perlu menyesuaikan upaya Anda.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Hitung IPK secara otomatis di seluruh mata kuliah dan semester.

Catat tugas, ujian, dan proyek dengan bobot kredit.

Lihat kemajuan melalui grafik visual dan perbandingan.

Pantau prestasi akademik untuk merencanakan beasiswa atau aplikasi.

✨ Ideal untuk: Mahasiswa yang ingin menghitung nilai dan melacak prestasi akademik selama semester.

📖 Baca Juga: Cara Membuat Daftar Periksa Rutin Pagi untuk Dewasa

Batasan Notion

Kinerja dapat melambat, terutama dengan basis data besar atau di perangkat seluler. Akses offline masih tidak dapat diandalkan.

Kinerja dapat melambat, terutama dengan basis data besar atau di perangkat seluler. Akses offline masih tidak dapat diandalkan.

Ulasan G2 tentang Notion sering menyoroti apa yang dirasakan banyak siswa dan pendidik setelah mencoba beberapa templat: Saat halaman bertambah, titik-titik gesekan kecil mulai muncul, dan seiring waktu, hal ini dapat mengganggu. Jika Anda mengandalkan templat pelacak tugas Notion setiap hari, masalah-masalah ini akan mulai mengganggu pekerjaan Anda.

Mari kita bahas batasan utama Notion agar Anda dapat merencanakan dengan baik:

Lingkungan kerja yang besar dan basis data yang besar dapat terasa lambat, terutama di perangkat mobile, yang membuat penggunaan harian pelacak dan dasbor menjadi kurang lancar dari yang seharusnya.

Penggunaan offline terbatas, dan pencarian mungkin tidak menampilkan hasil, sehingga menemukan tugas lama, catatan kelas, atau halaman kursus tidak selalu dapat diandalkan saat Anda membutuhkannya dengan cepat.

Pada rencana Gratis, ruang kerja dengan lebih dari satu pemilik akan mencapai batas seribu blok, dan menghapus konten tidak akan mengurangi jumlahnya, sehingga pusat belajar bersama dapat terhenti kecuali Anda mengganti anggota atau mengupgrade.

Pengaturan bisa membingungkan, dan mudah tersesat dalam menyesuaikan tata letak dan tampilan terhubung daripada belajar atau mengajar, yang membuat beberapa templat terasa berat sebelum benar-benar membantu.

Tabel dan rumus tidak sekuat spreadsheet lengkap, dan izin akses mungkin tidak memiliki kontrol yang detail, sehingga buku nilai yang kompleks atau pelacak multi-mata kuliah mungkin menemui batasan.

📖 Baca Juga: Template Penulisan Konten Gratis untuk Pembuatan Konten yang Lebih Cepat

Template Notion Alternatif

Tugas dan proyek kelompok seringkali mengalami Work Sprawl. Bagi seorang mahasiswa, ini adalah fragmentasi tugas, silabus, dan catatan yang terjadi di berbagai alat dan sistem yang terpisah dan tidak saling terhubung.

Jika Anda menyukai templat pelacak tugas Notion tetapi membutuhkan kinerja yang lebih cepat untuk daftar besar atau izin yang lebih ketat untuk kerja kelompok, templat ClickUp layak dipertimbangkan.

ClickUp menawarkan ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, yang menggabungkan semua aplikasi kerja, data, dan alur kerja. Ini berarti Anda dapat belajar, mencatat, mencatat kemajuan, mengerjakan tugas, dan melacak tenggat waktu semuanya dalam satu tempat. Berikut adalah dua belas opsi ClickUp yang terasa familiar namun dapat menangani tugas kuliah yang berat dan proyek tim dengan lebih lancar.

1. Template Tugas Kelas ClickUp

Dapatkan templat gratis Hemat waktu dengan alur kerja yang dapat digunakan ulang untuk mempermudah penugasan dan penilaian menggunakan templat tugas kelas ClickUp.

Template Tugas Kelas ClickUp membantu guru untuk mengelola pelacakan tugas, tenggat waktu, dan penilaian di satu tempat. Guru dapat membuat tugas untuk setiap tugas, menetapkan tenggat waktu, dan memperbarui status dengan hanya beberapa klik.

Fitur Custom Fields di ClickUp memungkinkan Anda menandai tugas berdasarkan jenis, mata pelajaran, atau prioritas. Berbagai tampilan, seperti Ujian, Makalah, dan Daftar Berdasarkan Tanggal Jatuh Tempo, memungkinkan guru beralih antara perencanaan secara keseluruhan dan pelacakan tugas secara detail.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak tugas dengan status dan bidang kustom untuk penilaian, tenggat waktu, dan topik.

Gunakan berbagai tampilan untuk mengelola tugas berdasarkan jenis, tanggal jatuh tempo, atau tahap kemajuan.

Bagikan pembaruan dengan siswa dan rekan kerja secara real-time untuk transparansi yang lebih baik.

✨ Ideal untuk: Guru yang mengelola beberapa kelas dan ingin mempermudah proses penugasan, pelacakan, dan penilaian.

📖 Baca Juga: Template dan Teknik Brainstorming

2. Template Perencanaan Proyek Mahasiswa ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan setiap langkah proyek Anda dengan pembagian tugas menggunakan templat perencanaan proyek mahasiswa ClickUp.

Bayangkan ini: Anda baru saja ditugaskan proyek kelompok sepanjang semester. Awalnya, proyek ini tampak dapat dikelola, tetapi segera setiap orang bekerja dengan kecepatan yang berbeda, tenggat waktu mulai mendekat, dan tidak ada yang yakin siapa yang bertanggung jawab atas apa. Template Perencanaan Proyek Mahasiswa ClickUp membantu menghindari spiral tersebut. 😌

Template ini membagi proyek menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola, menetapkan garis waktu yang jelas, dan memudahkan kolaborasi. Mahasiswa dapat menggunakan ClickUp Docs untuk brainstorming, dan ClickUp Gantt Charts untuk memetakan garis waktu.

Dosen dan mentor juga dapat memberikan umpan balik, mendorong tanggung jawab di seluruh tim. Berbeda dengan alat tradisional atau tata letak Notion statis, ClickUp menyediakan otomatisasi, penyeimbangan beban kerja, dan visibilitas real-time yang memastikan setiap anggota tetap berada di halaman yang sama dari awal hingga akhir.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Bekerja sama dengan rekan tim dan mentor secara langsung di dalam ClickUp

Pantau tenggat waktu dengan tampilan Gantt, Kalender, dan Papan untuk visibilitas penuh.

Gunakan otomatisasi dan pelacakan kemajuan untuk tetap sesuai jadwal dan mengurangi stres.

✨ Ideal untuk: Mahasiswa yang bekerja pada proyek kelompok dan membutuhkan pembagian tugas yang terstruktur serta tanggung jawab yang jelas.

💡 Tips Pro: Tanyakan “Apa yang berubah dalam proyek ini minggu ini?” untuk mendapatkan ringkasan yang jelas tentang tugas baru, keterlambatan, dan hambatan. Ubah ringkasan tersebut menjadi tugas, tetapkan tenggat waktu, dan bagikan tanpa meninggalkan halaman. ClickUp Brain mengambil konteks dari Dokumen, komentar, dan status, jadi Anda tidak perlu mengejar pembaruan. Gunakan sebelum rapat mingguan untuk mengurangi penyebaran konteks dan mulai dengan rencana yang jelas. Dapatkan ClickUp Brain secara gratis Tidak perlu lagi mencari-cari halaman, ringkas proyek Anda dalam hitungan detik dengan ClickUp Brain.

3. Template ClickUp untuk Mahasiswa

Dapatkan templat gratis Atur kuliah, tugas kuliah, dan ujian di satu tempat dengan templat mahasiswa ClickUp.

Satu menit Anda menonton Hannah Montana yang hidup dua kehidupan, dan berikutnya Anda adalah mahasiswa yang menyadari bahwa Anda melakukan hal yang sama. Setengah dari diri Anda sedang keluar untuk membuat teman baru. Setengah lainnya sedang stres tentang proyek, tenggat waktu, dan ujian.

Template ClickUp untuk Mahasiswa membantu Anda menjaga keseimbangan. Template ini mengumpulkan semua catatan, tugas, dan tenggat waktu yang tersebar ke dalam satu tempat, sehingga Anda dapat tetap mengelola sekolah tanpa melewatkan sisi menyenangkan dari kehidupan mahasiswa.

Dalam templat ini, Anda dapat mengatur mata kuliah sebagai proyek, membagi tugas menjadi tugas-tugas kecil, dan melacak tenggat waktu melalui tampilan kalender atau daftar. Pembaruan kemajuan membantu Anda tetap fokus, sementara pengingat mencegah kebingungan di menit-menit terakhir.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kelola proyek kelompok dengan tugas dan pembaruan bersama.

Atur pengingat agar tenggat waktu tidak mengejutkan Anda.

Pantau kemajuan dengan tampilan yang jelas tentang apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan selanjutnya.

✨ Ideal untuk: Mahasiswa yang menyeimbangkan akademik dan kehidupan kampus dan ingin memiliki pusat terpusat untuk tugas, catatan, dan tenggat waktu.

📖 Baca Juga: Aplikasi Pelacak Tujuan Terbaik

4. Template Pelacakan Kemajuan Siswa ClickUp

Dapatkan templat gratis Libatkan orang tua dan administrator melalui laporan terstruktur dengan templat ClickUp Student Progress Template.

Guru di seluruh dunia ditugaskan untuk mengidentifikasi celah pembelajaran sejak dini agar tidak ada siswa yang tertinggal, namun mengelola hal itu secara besar-besaran tanpa sistem yang tepat terasa mustahil. Template Kemajuan Siswa ClickUp dirancang untuk mengatasi hal itu. Alih-alih mengelola catatan kertas, spreadsheet, dan alat yang setengah diperbarui, guru mendapatkan satu pusat yang jelas untuk melacak perkembangan setiap siswa.

Anda dapat mencatat kinerja, memantau kehadiran, dan bahkan mendokumentasikan wawasan perilaku secara real-time. Template catatan harian ini membuat data menjadi visual dan dapat ditindaklanjuti. Dengan berbagai tampilan, pendidik dapat beralih antara kinerja kelas secara keseluruhan dan perjalanan belajar siswa secara individu.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Pantau perkembangan individu siswa dengan bidang kustom yang detail.

Identifikasi siapa yang membutuhkan bantuan tambahan melalui status seperti “Membutuhkan Perhatian”

Bagikan laporan kemajuan yang jelas kepada orang tua dan pemimpin sekolah.

Gunakan dashboard untuk memvisualisasikan tren kinerja di seluruh kelas.

✨ Ideal untuk: Guru dan administrator yang ingin memantau kinerja siswa secara real-time.

📖 Baca Juga: Aplikasi Perencana Digital Gratis Terbaik

5. Template Pendidikan Siswa ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat kerangka kerja yang konsisten di berbagai mata kuliah menggunakan templat Pendidikan Siswa ClickUp.

Template Pendidikan ClickUp untuk Siswa dirancang untuk siswa dan pendidik yang ingin semua hal terpusat di satu tempat.

Template ini mencakup materi kursus, tugas, tenggat waktu, prasyarat, dan bahkan tonggak pencapaian, sehingga kemajuan terasa tercatat dan terkelola dengan baik, bukan malah membingungkan. Dengan Bidang Kustom untuk nilai, satuan kredit, dan nomor kursus, Anda tidak hanya melihat apa yang perlu dilakukan—Anda juga memahami posisi Anda saat ini.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Atur materi kursus dengan tampilan kurikulum dan prasyarat.

Lacak nilai, kredit, dan tenggat waktu dengan Bidang Kustom

Tetapkan tonggak pencapaian dan visualisasikan garis waktu dengan diagram Gantt.

Pastikan semua pihak tetap sejalan, mulai dari siswa, guru, hingga orang tua.

✨ Ideal untuk: Siswa dan pendidik yang membutuhkan kerangka kerja yang konsisten untuk melacak kurikulum, tugas, dan tonggak pencapaian.

👀 Fakta Menarik: Di beberapa negara, seperti China, reformasi kebijakan terbaru yang disebut “Double Reduction” bertujuan untuk membatasi tugas rumah bagi siswa muda guna mengurangi stres dan memungkinkan kehidupan yang lebih seimbang. Misalnya, anak-anak kelas 1-2 diberitahu bahwa mereka seharusnya memiliki sedikit atau tidak ada tugas rumah tertulis berdasarkan kebijakan tersebut.

6. Template Spreadsheet ClickUp untuk Mahasiswa

Dapatkan templat gratis Dengan mudah beralih antara detail dan gambaran besar menggunakan templat spreadsheet perguruan tinggi ClickUp.

Sebagian besar mahasiswa mengandalkan kalender digital untuk mengatur kehidupan mereka. Kalender digital memang berguna untuk mengirim pengingat bahwa ada tugas yang harus diselesaikan hari ini, tetapi itulah masalahnya. Anda baru menyadarinya saat sudah mendekati batas waktu.

Template Spreadsheet Kampus di ClickUp memberikan gambaran menyeluruh tentang semester Anda. Alih-alih notifikasi yang tersebar, Anda dapat merencanakan aplikasi, ujian, dan proyek di satu tempat. Template ini fleksibel, dapat disesuaikan, dan jauh lebih berguna untuk perencanaan jangka panjang daripada aplikasi kalender biasa.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Rencanakan dan lacak tenggat waktu dengan tampilan daftar, kalender, dan persyaratan.

Atur tugas, aplikasi, dan dokumen dalam satu ruang kerja.

Prioritaskan tugas dengan Bidang Kustom seperti esai, beasiswa, dan tanggal ujian SAT.

Tetap unggul dengan pengingat yang membantu Anda mempersiapkan diri berminggu-minggu sebelumnya.

✨ Ideal untuk: Mahasiswa perguruan tinggi yang ingin melampaui kalender untuk merencanakan aplikasi, ujian, dan proyek dengan pandangan menyeluruh.

7. Template Pelacak Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Identifikasi risiko sejak dini dan bertindak sebelum tenggat waktu terlewat dengan templat pelacak proyek ClickUp.

Template Pelacak Proyek ClickUp mengumpulkan proyek-proyek Anda ke dalam satu tempat di mana Anda dapat melihat apa yang perlu dilakukan dan kapan.

Anda dapat beralih antara diagram Gantt untuk jadwal, daftar untuk detail, dan dasbor untuk gambaran keseluruhan. Lebih baik lagi, Anda dapat menugaskan tugas, menambahkan Bidang Kustom untuk hal-hal seperti tahap proyek atau risiko, dan memastikan semua orang tetap terinformasi.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Pantau proyek di berbagai tampilan seperti daftar, diagram Gantt, dan pembagian tugas.

Atur tugas dengan Bidang Kustom untuk tahap, jadwal, dan tenggat waktu.

Tetapkan tanggung jawab dengan jelas dan pantau kemajuan bersama-sama.

✨ Ideal untuk: Mahasiswa yang mengelola beberapa proyek dan ingin melihat tenggat waktu dan kemajuan dengan jelas.

📖 Baca Juga: Template Rencana Perawatan Diri Gratis

8. Template Catatan Kuliah ClickUp untuk Mahasiswa

Dapatkan templat gratis Organisir catatan berdasarkan kelas dan topik dalam satu ruang kerja dengan templat Catatan Kelas di ClickUp.

Anda tahu momen ketika dosen berkata, “Ini akan ada di ujian,” dan otak Anda langsung panik karena catatan Anda campuran kalimat yang setengah ditulis, coretan, dan noda kopi? Ya, kita semua pernah mengalaminya!

Dengan templat Catatan Kelas di ClickUp, Anda mendapatkan satu ruang terorganisir untuk setiap kelas. Anda dapat membuat dokumen untuk setiap mata pelajaran, menambahkan bagian untuk kuliah, bacaan, atau tugas, dan bahkan membuat daftar periksa cepat.

Selain itu, semua konten dapat dicari, jadi tidak perlu panik menekan "Ctrl+F" pada pukul 2 pagi menjelang ujian akhir. Anda juga dapat berbagi catatan dengan teman sekelas, berdiskusi di papan tulis, dan mencatat poin penting dalam satu tempat.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tambahkan daftar periksa untuk setiap kuliah untuk melacak materi yang telah Anda pelajari.

Bagikan catatan dengan teman sekelas untuk kolaborasi yang lebih mudah.

Atur pengingat untuk meninjau catatan sebelum ujian.

✨ Ideal untuk: Mahasiswa yang ingin memiliki catatan kuliah yang dapat dicari, terorganisir, dan sinkron dengan tugas serta pengingat.

9. Template Batas Waktu ClickUp

Dapatkan templat gratis Atur tenggat waktu dalam tampilan garis waktu yang sederhana dengan templat tenggat waktu ClickUp.

Template Batas Waktu ClickUp membantu Anda tetap selangkah lebih maju dari kekacauan batas waktu. Anda mendapatkan gambaran jelas tentang apa yang akan datang, apa yang sedang berlangsung, dan apa yang sudah aman teratasi.

Selain itu, Anda dapat melampirkan file, mengatur pengingat, dan bahkan melihat garis waktu visual sehingga Anda tahu apakah minggu Anda akan berantakan atau berjalan lancar. Keuntungan lainnya adalah kolaborasi real-time. Jika Anda bekerja pada proyek kelompok, semua orang melihat tenggat waktu dan pembaruan yang sama secara real-time.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Prioritaskan tugas agar yang mendesak tidak terabaikan.

Atur pengingat untuk menghindari kebingungan di menit-menit terakhir.

Bagikan pembaruan dengan rekan tim untuk menjaga proyek kelompok tetap berjalan lancar.

✨ Ideal untuk: Mahasiswa yang membutuhkan semua tenggat waktu dalam satu garis waktu untuk menghindari stres di menit-menit terakhir.

📖 Baca Juga: Aplikasi Catatan Tempel Online Gratis Terbaik

10. Template Daftar Periksa Perencanaan Mahasiswa ClickUp

Dapatkan templat gratis Simpan tugas, tanggal, dan pengingat dalam satu ruang kerja terpusat dengan templat Daftar Periksa Perencanaan Mahasiswa ClickUp.

Template Daftar Periksa Perencanaan Mahasiswa ClickUp membawa konsep perencanaan adaptif ke dalam kehidupan mahasiswa. Alih-alih bekerja berdasarkan catatan yang tersebar atau jadwal yang kaku, daftar periksa ini memberikan kerangka kerja yang terstruktur namun fleksibel.

Anda dapat merencanakan tujuan, mengantisipasi hambatan, dan menyiapkan langkah cadangan agar tenggat waktu tidak mengejutkan Anda. Template ini juga membantu siswa membagi tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dilaksanakan. Alih-alih menganggap "mendaftar ke perguruan tinggi" atau "lulus ujian tengah semester" sebagai satu item yang menakutkan, template ini membimbing Anda untuk membuat subtugas, mengatur pengingat, dan melacak kemajuan secara visual.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Rencanakan tujuan akademik dan pribadi menjadi daftar tugas yang dapat dilaksanakan.

Buat fleksibilitas dalam tenggat waktu dan hindari stres di menit-menit terakhir.

Bagikan pembaruan dengan orang tua, guru, atau mentor untuk memastikan pertanggungjawaban.

✨ Ideal untuk: Mahasiswa yang ingin membagi tujuan menjadi langkah-langkah yang dapat dikelola dan tetap bertanggung jawab dengan daftar periksa yang jelas.

11. Template Rencana Pelajaran ClickUp untuk Perguruan Tinggi

Dapatkan templat gratis Hemat waktu dengan menggunakan kembali format pelajaran yang terstruktur menggunakan templat Rencana Pelajaran Perguruan Tinggi ClickUp.

Template Rencana Pelajaran ClickUp College memberikan para dosen cara yang sederhana untuk memberikan struktur pada proses pengajaran mereka, sekaligus menghilangkan beban administratif tambahan.

Yang membedakan templat ini adalah fleksibilitasnya. Anda dapat memetakan pelajaran berdasarkan kerangka kerja ADDIE (Analisis, Desain, Pengembangan, Implementasi, dan Evaluasi), membuat garis waktu dalam tampilan Gantt, atau dengan cepat menyesuaikan jika suatu topik memerlukan waktu lebih lama.

Template ini juga memastikan konsistensi di seluruh mata kuliah atau bagian, yang sangat berguna bagi dosen yang harus menangani beban mengajar yang berat.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Buat dan sesuaikan rencana pelajaran berdasarkan tujuan dan hasil pembelajaran kursus.

Pantau kemajuan dengan status yang jelas seperti Analisis, Desain, Pengembangan, dan Evaluasi.

Simpan dan atur materi pelajaran, tugas, dan evaluasi dalam satu tempat.

✨ Ideal untuk: Dosen yang membuat rencana pelajaran terstruktur dan dapat diulang dengan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kelas.

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan Bullet Journal untuk Manajemen Proyek agar Tetap Teratur

12. Template Silabus ClickUp

Dapatkan templat gratis Sentralisasikan semua materi kursus dalam satu pusat akses yang mudah dengan templat silabus ClickUp.

Selalu ada momen di kampus ketika seseorang bertanya, “Tunggu, kapan ujian tengah semester?” dan setengah kelas menatap kosong karena tidak ada yang ingat apa yang tertulis di silabus. Di situlah templat silabus ClickUp berperan. Alih-alih tersimpan di PDF yang terlupakan atau email yang setengah dibaca, silabus Anda menjadi ruang kerja interaktif dan dinamis yang berkembang seiring dengan perkuliahan. Selain itu, template ini juga memudahkan skalabilitas. Dosen dapat merinci tujuan, tenggat waktu, dan kebijakan penilaian sambil menghubungkan langsung ke bahan bacaan, tugas, atau dokumen kolaboratif.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Komunikasikan dengan jelas tujuan, harapan, dan topik mingguan.

Perbarui tenggat waktu dan sumber daya secara real-time agar tidak ada yang terlewatkan.

Gunakan kembali dan sesuaikan kerangka pelajaran yang terstruktur untuk beberapa semester.

✨ Ideal untuk: Dosen yang ingin menjaga silabus tetap dinamis dan mudah diakses sambil menyampaikan ekspektasi dengan jelas.

Belajar Lebih Efektif dengan ClickUp

Jika Anda sudah sampai di sini, Anda sudah tahu satu hal tentang kehidupan mahasiswa: tugas-tugas tidak pernah berkurang; mereka hanya menumpuk. Yang penting adalah bagaimana Anda memilih untuk mengatasinya.

Di situlah ClickUp secara diam-diam unggul dari yang lain. Bukan hanya menyimpan catatan atau tugas Anda; ia menghubungkan seluruh gambaran. Anda dapat melihat tenggat waktu, melacak kemajuan, dan benar-benar merasa memiliki kendali daripada hanya merespons.

Bagi siswa yang bercita-cita meraih prestasi akademik dan guru yang fokus pada manajemen kelas, Notion menjadi ruang kerja digital yang sempurna yang tetap ramah pengguna meskipun beban kerja Anda bertambah.

Anda dapat menggunakannya untuk meningkatkan fokus, menyederhanakan rutinitas, dan tetap produktif, sehingga sistem Anda benar-benar meningkatkan produktivitas daripada menimbulkan hambatan. Seiring waktu, cara Anda merencanakan, belajar, dan berkolaborasi akan berubah dari upaya yang tersebar menjadi ritme yang jelas dan percaya diri.

Pada akhirnya, ini bukan tentang menambahkan alat lain ke rutinitas Anda, melainkan tentang akhirnya memiliki satu tempat di mana dunia akademik Anda menjadi teratur.

Ingin mulai merasa siap? Daftar gratis di ClickUp!