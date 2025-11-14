Cara Memilih Perangkat Lunak CRM untuk Meningkatkan Pengelolaan Klien

Semua orang tahu bahwa CRM sangat penting karena membantu Anda memahami pelanggan, melacak apa yang berhasil, dan membangun hubungan yang lebih kuat seiring waktu. Faktanya, lebih dari sepertiga pemimpin pemasaran mengatakan bahwa tingkat konversi adalah salah satu KPI utama mereka, sehingga CRM memiliki peran strategis dalam strategi bisnis Anda.

Namun sayangnya, tidak semua CRM sama.

Anda membutuhkan perangkat lunak yang sesuai dengan tim Anda, pelanggan Anda, dan cara bisnis Anda beroperasi. Banyak orang melewatkan langkah ini dan akhirnya menggunakan alat yang justru membuat segalanya menjadi lebih rumit.

Dalam artikel ini, kami akan membahas cara memilih perangkat lunak CRM yang mendukung pertumbuhan bisnis Anda dan mempermudah pekerjaan Anda.

Apa Itu Perangkat Lunak CRM?

CRM dibuat karena bisnis membutuhkan satu tempat untuk melihat siapa pelanggan, apa yang terjadi terakhir, dan apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (CRM) adalah sistem yang mengorganisir setiap interaksi pelanggan di seluruh bidang pemasaran, penjualan, dan layanan.

Sistem CRM modern mendukung otomatisasi pemasaran, melacak alur penjualan yang jelas, dan menyediakan kemampuan pelaporan yang memandu tindakan terbaik selanjutnya. Sistem ini terintegrasi dengan alat yang sudah ada seperti email, kalender, dan perangkat lunak akuntansi, menciptakan sumber informasi yang andal bagi bisnis kecil dan tim yang sedang berkembang. Sistem ini juga:

Mengintegrasikan informasi pelanggan dari formulir, email, panggilan telepon, dan obrolan ke dalam profil tunggal yang dapat diandalkan oleh setiap tenaga penjualan atau agen dukungan, yang mempermudah pelacakan interaksi pelanggan dan mengurangi duplikasi.

Mapping proses penjualan Anda ke dalam tahap-tahap pipeline yang jelas, menugaskan tugas penjualan, dan mencatat hasilnya sehingga Anda dapat meramalkan dengan percaya diri dan meningkatkan kinerja penjualan.

Mengotomatisasi tindak lanjut rutin dan pengelolaan kampanye , mengirim pesan tepat waktu, dan memisahkan audiens sehingga alat pemasaran bekerja selaras dengan tim penjualan Anda.

Ubah aktivitas menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti dengan dasbor dan laporan, menunjukkan di mana transaksi terhenti, saluran mana yang efektif, dan cara mengoptimalkan proses di seluruh platform CRM.

👀 Tahukah Anda: Jauh sebelum komputer, perusahaan mencatat detail pelanggan dalam buku besar, dan kemudian para salesman membawa kartu indeks dan tray Rolodex seiring bertambahnya daftar pelanggan mereka. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, basis data dan alat penjualan membantu tim menyimpan nama, catatan, dan pesanan di satu tempat. Aplikasi cloud kemudian membawa semuanya ke online sehingga tim dapat berbagi pembaruan secara real-time dari mana saja.

Mengapa Memilih CRM yang Tepat Penting

Saya telah merenungkan seberapa besar dampak yang sebenarnya dapat diberikan oleh CRM terhadap pertumbuhan bisnis. Beberapa orang mengatakan CRM hanyalah basis data klien, tetapi dalam praktiknya, CRM sering kali menjadi pusat kendali operasional tim.

Refleksi dari Reddit ini mencerminkan apa yang banyak pemimpin industri sampaikan dalam wawancara dan konferensi.

Perangkat lunak CRM yang tepat menentukan cara tim penjualan memprioritaskan pekerjaan, cara otomatisasi pemasaran menargetkan segmen terbaik berikutnya, dan cara tim layanan merespons dengan konteks yang relevan.

Pada bagian selanjutnya, kita akan melihat bagaimana platform yang dipilih dengan baik dapat membuat perbedaan.

Mengintegrasikan data pelanggan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik

Tanpa data, Anda hanyalah orang lain dengan pendapat.

Kata-kata W. Edwards Deming tetap relevan bagi setiap bisnis modern.

Data pelanggan yang tersebar di berbagai alat menyebabkan keputusan yang kurang akurat. Strategi CRM yang andal mengumpulkan semua informasi di satu tempat, menciptakan pandangan tunggal dan akurat tentang setiap pelanggan.

Dengan kejelasan ini, pemilik bisnis dan manajer dapat mengidentifikasi pola, memahami perilaku pelanggan, dan mengambil tindakan berdasarkan wawasan nyata daripada asumsi.

📌 Contoh: Sebuah merek ritel yang menggunakan CRM menyadari bahwa sebagian besar pembeli berulang berasal dari kampanye rujukan tertentu. Dengan fokus pada sumber daya di sana, mereka meningkatkan tingkat konversi mereka. Data pelanggan yang terpusat menghemat waktu dan membantu tim membuat keputusan bisnis yang lebih cepat dan percaya diri.

Meningkatkan keselarasan antara penjualan dan pemasaran

👀 Tahukah Anda: Tingkat adopsi CRM rata-rata di kalangan profesional penjualan adalah 72%, dan ROI rata-rata tercapai dalam waktu hanya 12 bulan.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa ketika tim benar-benar menggunakan sistem CRM mereka, sistem tersebut dengan cepat menjadi salah satu aset paling berharga untuk pertumbuhan bisnis.

Salah satu keunggulan terbesar dari penggunaan CRM yang konsisten adalah bagaimana hal itu menjembatani kesenjangan yang telah lama ada antara tim penjualan dan pemasaran.

Dengan solusi CRM terpadu, pemasar dapat melacak kampanye mana yang menghasilkan prospek berkualitas, sementara tim penjualan dapat melihat setiap interaksi yang terjadi sebelum panggilan pertama mereka.

Meningkatkan produktivitas melalui otomatisasi

Sekitar 40% profesional penjualan masih mengandalkan spreadsheet dan email untuk mengelola data pelanggan.

Pendekatan manual ini memperlambat segala sesuatunya.

Platform CRM yang dirancang dengan baik membantu mengotomatisasi tugas-tugas berulang seperti tindak lanjut, pengingat janji temu, dan pembaruan pipeline. Otomatisasi memastikan bahwa tidak ada prospek atau interaksi pelanggan yang terlewatkan.

📌 Contoh: Ketika prospek berpindah ke tahap 'proposal', CRM dapat secara otomatis menjadwalkan panggilan tindak lanjut dan memberitahu manajer akun. Hal ini menghemat berjam-jam kerja manual setiap minggu, tetapi juga memberi tim lebih banyak waktu untuk fokus pada percakapan yang bermakna yang menghasilkan hasil.

Meningkatkan pengalaman pelanggan dan retensi.

Pelanggan saat ini mengharapkan layanan yang personal, tepat waktu, dan penuh perhatian.

Sistem CRM yang tepat membantu tim memenuhi harapan tersebut dengan menjaga setiap interaksi tetap terlihat dan dapat diakses. Baik itu percakapan penjualan, permintaan layanan, atau pengingat perpanjangan, semua anggota tim dapat melihat konteks lengkapnya.

📌 Contoh: Sebuah bisnis perhotelan yang menggunakan otomatisasi CRM dapat melacak kapan tamu setia terakhir kali menginap, mencatat preferensi mereka, dan mengirimkan pesan hangat dan personal sebelum kunjungan berikutnya. Perhatian semacam ini membangun kepercayaan dan loyalitas, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat retensi.

Faktor-Faktor Penting yang Perlu Dipertimbangkan Saat Memilih Perangkat Lunak CRM

Memilih perangkat lunak CRM yang tepat memiliki konsekuensi yang nyata bagi usaha kecil dan tim yang sedang berkembang.

Sebelum Anda menyaring vendor, dasarkan pencarian Anda pada fakta dan kebutuhan bisnis Anda sendiri. Pelajari pola adopsi dan biaya operasional sebenarnya dari sistem CRM seiring waktu.

Berikut adalah daftar periksa realistis yang perlu diperhatikan, yang menyesuaikan pembelajaran dengan proses penjualan dan hubungan pelanggan Anda:

✅ Kedalaman integrasi dengan alat email, kalender, akuntansi, dan proyek Anda sehingga data mengalir secara otomatis dan Anda menghindari fragmentasi.

✅ Biaya kepemilikan total, termasuk migrasi, pelatihan, dukungan, dan pembaruan, sehingga tidak ada biaya tersembunyi yang muncul kemudian.

✅ Kemudahan penggunaan dan adopsi oleh pengguna nyata sehingga tim penjualan dan pemasaran Anda benar-benar menggunakannya.

✅ Kualitas data dan kekuatan pelaporan untuk mengubah informasi pelanggan mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

✅ Skalabilitas dan peta jalan vendor sehingga solusi CRM Anda dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.

Berapa Biaya yang Harus Anda Bayar untuk Perangkat Lunak CRM?

Berapa biaya normal untuk CRM? Apakah saya membayar terlalu mahal?

Pertanyaan seperti ini sering muncul di Reddit dan forum lainnya.

Itu pertanyaan yang wajar, dan memiliki titik awal yang jelas. Di platform terkemuka, paket harga dapat bervariasi dari $15 hingga lebih dari $300 per pengguna per bulan, dengan paket penuh fitur biasanya berharga sekitar $60 hingga $70 per pengguna per bulan.

Paket tingkat pemula rata-rata berada di kisaran dua puluhan, sementara paket tingkat menengah dan atas meningkat seiring dengan penambahan fitur dan batas yang lebih luas.

Tolak ukur ini berguna saat Anda belajar cara memilih perangkat lunak CRM dan membandingkan sistem CRM untuk bisnis kecil dengan paket yang lebih canggih.

Namun, harga hanyalah salah satu bagian dari persamaan. Perangkat lunak CRM yang tepat harus memperpendek waktu untuk mendapatkan nilai dan menghindari biaya tersembunyi. Oleh karena itu, buatlah model untuk biaya kepemilikan total yang mencakup pengaturan, migrasi data, pelatihan pengguna, tingkatan dukungan, batasan penggunaan, dan integrasi yang diperlukan.

Banyak pembeli juga memvalidasi ROI dalam tahun pertama saat adopsi tinggi. Oleh karena itu, tambahkan rencana sederhana untuk melacak peningkatan pipeline penjualan, kemampuan pelaporan yang digunakan, dan pengurangan dalam entri data dan tugas berulang.

Berikut adalah hal-hal yang dapat Anda pertimbangkan, tergantung pada tingkat kompleksitas yang Anda butuhkan:

Band Apa yang dapat Anda harapkan Patokan untuk memeriksa kelayakan Level pemula Pengelolaan kontak inti, alur kerja dasar, otomatisasi terbatas, batasan yang lebih kecil Sekitar $15 hingga $25 per pengguna per bulan Paket SMB dengan fitur lengkap Dasar-dasar otomatisasi pemasaran, alur kerja kustom, pelaporan yang lebih kuat, batas yang lebih luas Rata-rata sekitar $60 hingga $70 per bulan. Lanjutan dan perusahaan Otomatisasi yang lebih mendalam, analitik, tata kelola, dukungan premium, fitur AI, batas yang lebih tinggi Biaya umumnya berkisar antara $100 hingga $300+ per pengguna per bulan, tergantung pada edisi dan add-on yang dipilih.

Pemeriksaan cepat sebelum membeli:

Pastikan diskon tahunan penyedia dibandingkan dengan penagihan bulanan dan persyaratan jumlah pengguna minimum pada tingkatan yang lebih tinggi.

Verifikasi harga publik untuk produk tertentu yang Anda pertimbangkan, seperti HubSpot Starter seats atau Salesforce Sales Cloud editions, karena ini menjadi dasar negosiasi Anda.

Tanyakan tentang perubahan harga jangka pendek atau pembaruan edisi yang dapat memengaruhi perpanjangan, terutama jika penyedia telah mengumumkan penyesuaian harga daftar.

5 Pilihan Perangkat Lunak CRM Populer untuk Tim Berbagai Ukuran

Dengan begitu banyak pilihan yang tersedia, penting untuk mengetahui mana yang menonjol karena keandalan, kemudahan penggunaan, dan nilainya.

Berikut ini adalah beberapa solusi perangkat lunak CRM kolaboratif paling populer saat ini dan apa yang membuat masing-masing layak dipertimbangkan.

1. ClickUp

Standarkan bidang, tahap, dan laporan sejak hari pertama dengan bantuan ClickUp CRM

Saya menyukai fleksibilitas ClickUp dan bahwa tim kami dapat menyesuaikannya untuk berbagai situasi – ini bukan hanya alat manajemen proyek; ini adalah Pusat Operasional lengkap bagi kami! Kami mengelola segala hal mulai dari pekerjaan klien hingga CRM kami dan menyukai fleksibilitas opsi serta otomatisasi bawaan. Kami juga menyukai bahwa ClickUp terus berkembang dan mendengarkan masukan klien mereka!

Saya menyukai fleksibilitas ClickUp dan bahwa tim kami dapat menyesuaikannya untuk berbagai situasi – ini bukan hanya alat manajemen proyek; ini adalah Pusat Operasional lengkap bagi kami! Kami mengelola segala hal mulai dari pekerjaan klien hingga CRM kami dan menyukai fleksibilitas opsi serta otomatisasi bawaan. Kami juga menyukai bahwa ClickUp terus berkembang dan mendengarkan masukan klien mereka!

Pekerjaan yang tersebar membuat tim merasa sibuk tapi tertinggal. Tugas, pembaruan, dan keputusan tersebar di obrolan, email, dokumen, dan spreadsheet, sehingga konteks selalu satu langkah di belakang.

ClickUp mengatasi penyebaran pekerjaan dengan menggabungkan pekerjaan, Work AI, dan konteks pekerjaan ke dalam satu ruang kerja AI terintegrasi, sehingga Anda berhenti mencari-cari dan mulai bertindak.

Organisir data pelanggan Anda dengan hierarki yang dapat disesuaikan

Organisasikan CRM Anda dengan Spaces, Folder, dan Daftar untuk Leads, Kontak, Akun, dan Transaksi. Setiap pelanggan atau transaksi dapat diwakili sebagai tugas, memudahkan pelacakan kemajuan dan detail. Hubungkan tugas (seperti kontak ke akun atau transaksi) untuk membangun basis data yang terhubung.

Tips Pro: Kirim dan terima email langsung dari tugas ClickUp dengan Email ClickApp

Standarkan proses Anda dengan ClickUp Custom Fields dan Views

Tambahkan transaksi dan proyek Anda agar detail yang tepat selalu terlihat dengan ClickUp Custom Fields

Setiap bisnis beroperasi secara berbeda, tetapi alur kerja yang tidak terorganisir dapat menghambat produktivitas semua orang.

ClickUp memungkinkan Anda menyesuaikan ruang kerja Anda sesuai dengan proses Anda. Gunakan ClickUp Custom Fields untuk mencatat detail seperti ukuran transaksi, sumber prospek, atau tanggal perpanjangan.

Pilih antara tampilan Daftar, Papan, atau Kalender untuk melihat pekerjaan Anda dari sudut pandang yang berbeda sehingga Anda selalu tahu apa yang sedang terjadi, di mana posisi saat ini, dan apa yang perlu diperhatikan selanjutnya.

Hemat waktu dengan ClickUp Automations

Kelola pengingat, tugas, dan tindak lanjut sambil fokus pada pelanggan dengan ClickUp Automations

Pembaruan manual dan pengingat yang tak berujung membuang-buang waktu.

Dengan ClickUp Automations, Anda dapat membuat pemicu yang menangani pekerjaan berulang untuk Anda. Ketika suatu tugas berubah tahap, ClickUp dapat menugaskan orang yang tepat, mengirimkan tindak lanjut, atau memperbarui tanggal jatuh tempo secara otomatis.

Sentralisasikan komunikasi dengan ClickUp Docs

Tulis ringkasan, SOW, dan catatan, dan simpan di tugas yang tepat di ClickUp Docs

Kontekstual hilang ketika email, catatan, dan hasil kerja tersebar di lokasi yang berbeda-beda. ClickUp Docs mengumpulkan semuanya dalam satu tempat.

Bekerja sama dengan tim Anda secara real-time untuk membuat dokumen, wiki, kontrak, proposal, dan lainnya. Editor ini mendukung format kaya, lembar kerja Google yang terintegrasi, dan komentar langsung. Bagikan dokumen dengan pelanggan hanya dengan satu klik, dan simpan ringkasan proyek atau SOW bersama tugas terkait dengan mudah.

Anda tidak perlu lagi mencari melalui thread atau folder lama—setiap informasi tetap tersedia di tempat yang Anda butuhkan.

Pantau kinerja dengan Dashboard ClickUp

Pantau pipeline, kesehatan proyek, dan beban kerja secara real-time dengan Dashboard ClickUp

Tanpa laporan yang jelas, mudah untuk melewatkan di mana proyek terhenti atau transaksi melambat. Dashboard ClickUp memberikan visibilitas instan terhadap metrik kunci seperti kemajuan transaksi, kesehatan proyek, dan beban kerja tim.

Anda dapat mengidentifikasi bottleneck secara dini, mengalihkan tugas dengan cepat, dan mengambil keputusan yang lebih cerdas dengan data real-time.

💡Tips Pro: Tambahkan Kartu AI ke dasbor untuk pelaporan real-time, ringkasan eksekutif, dan pemeriksaan kesehatan pipeline—tanpa perlu membuat laporan secara manual.

Atur CRM Anda dalam hitungan menit dengan Template ClickUp

Dapatkan templat gratis Jaga agar alur penjualan tetap berjalan lancar sambil menjaga informasi pelanggan tetap terpusat di satu tempat menggunakan Template CRM ClickUp.

Template CRM ClickUp memberikan ruang kerja siap pakai yang sesuai dengan alur penjualan nyata Anda.

Integrasikan dengan alat yang sudah ada, tangkap detail yang penting, dan ubah pembaruan yang tersebar menjadi sistem CRM tunggal yang akan digunakan oleh tim penjualan dan layanan pelanggan Anda.

Lacak prospek, transaksi, dan perpanjangan dalam tahap-tahap pipeline yang jelas dengan penugasan, prioritas, dan tanggal jatuh tempo.

Simpan, saring, dan segmentasikan informasi pelanggan yang kaya dengan Bidang Kustom untuk industri, ukuran transaksi, sentuhan terakhir, dan skor kesehatan.

Otomatiskan tugas-tugas berulang seperti serah terima, tindak lanjut, dan pembaruan status sehingga tim penjualan dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk entri data dan lebih banyak waktu untuk interaksi dengan pelanggan.

Fitur terbaik ClickUp

Organisir prospek, kontak, akun, dan transaksi Anda, serta kelola pengiriman dalam ruang kerja yang sama.

Standarkan data pipeline dengan Bidang Kustom dan status, dan dapatkan visibilitas yang jelas di setiap tahap dengan lebih dari 15 tampilan ClickUp

Otomatiskan serah terima, tindak lanjut, penugasan, dan pengingat SLA dengan Automations tanpa kode (termasuk otomatisasi email).

Sentralisasikan komunikasi klien dengan mengirim/menerima email langsung dari tugas menggunakan Email ClickApp, sehingga pesan tetap terhubung dengan pekerjaan.

Pantau kesehatan pipeline, beban kerja, dan KPI proyek secara real-time dengan Dashboard dan kartu yang dapat disesuaikan.

Kurangi pekerjaan manual dengan menggunakan ClickUp Brain untuk membuat draf email, ringkasan pertemuan dan diskusi, dan sebagainya.

Batasan ClickUp

Harapkan kurva pembelajaran mengingat luasnya fitur dan opsi konfigurasi yang tersedia.

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (10.600+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

2. Salesforce

melalui Salesforce

Yang paling saya sukai dari Salesforce Sales Cloud adalah cara kerjanya yang mengintegrasikan semua hal terkait penjualan ke dalam satu platform. Fitur manajemen prospek dan peluang memudahkan pelacakan seluruh siklus penjualan, sementara dasbor pelaporan memberikan gambaran jelas tentang kondisi pipeline saat ini.

Yang paling saya sukai dari Salesforce Sales Cloud adalah cara kerjanya yang mengintegrasikan semua hal terkait penjualan ke dalam satu platform. Fitur manajemen prospek dan peluang memudahkan pelacakan seluruh siklus penjualan, sementara dasbor pelaporan memberikan gambaran jelas tentang kondisi pipeline saat ini.

Salesforce menonjol karena fleksibilitas dan kedalamannya. Perangkat lunak ini menyediakan fitur-fitur canggih seperti pengalihan prospek, pelacakan transaksi, dan peramalan yang membantu membangun saluran penjualan yang andal.

Einstein AI menambahkan wawasan cerdas, memprediksi hasil transaksi, dan merekomendasikan langkah selanjutnya. Sementara itu, alat otomatisasi mengelola persetujuan dan pembaruan berulang, sedangkan integrasi dengan Gmail, Slack, dan ratusan alat bisnis lainnya membuat alur kerja menjadi lebih lancar.

Manajer mendapatkan dasbor real-time yang menyoroti kinerja dan kemajuan tim, membantu semua orang tetap sejalan.

Fitur terbaik Salesforce

Sentralisasikan pengelolaan prospek, akun, dan peluang di satu platform, dengan bantuan AI untuk membangun pipeline, peramalan, dan wawasan pendapatan.

Otomatiskan alur kerja penjualan menggunakan otomatisasi tenaga penjualan bawaan untuk mempermudah pengalihan prospek, tindak lanjut, persetujuan, dan penugasan tugas.

Lakukan perkiraan dengan inspeksi pipeline dan analitik real-time untuk memantau kinerja dan meningkatkan akurasi transaksi.

Integrasikan sistem Anda melalui integrasi asli yang luas dan AppExchange untuk menghubungkan alat email, kolaborasi, telekomunikasi, dan analitik.

Sesuaikan objek, bidang, laporan, dan dasbor untuk menyesuaikan dengan proses yang kompleks di seluruh tim dan wilayah.

Batasan Salesforce

Harapkan kurva pembelajaran dan kompleksitas pengaturan yang mungkin memerlukan keahlian admin untuk otomatisasi dan pelaporan tingkat lanjut.

Rencanakan biaya lisensi dan add-on yang lebih tinggi seiring dengan peningkatan penggunaan dan kustomisasi.

Antisipasi perlambatan kinerja sesekali saat bekerja dengan dataset yang sangat besar.

Harga Salesforce

Paket Pemula: 25 USD per pengguna per bulan (dibayar bulanan atau tahunan)

Pro Suite: 100 USD per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Enterprise: 175 USD per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Unlimited: 350 USD per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Agentforce 1 Sales: 550 USD per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan peringkat Salesforce

G2: 4. 4/5 (24.700+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (18.700+ ulasan)

3. HubSpot

via HubSpot

CRM all-in-one HubSpot menghubungkan pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan dalam satu platform yang terintegrasi. Anda dapat mengelola prospek, mengotomatisasi tanggapan email, dan melacak seluruh perjalanan pelanggan dengan alat otomatisasi pemasaran bawaan.

Fitur AI seperti saran konten dan penilaian prediktif membantu tim bekerja lebih cepat dan efisien. Dashboard menampilkan metrik real-time untuk kampanye, pendapatan, dan keterlibatan, sehingga pemimpin dapat mengambil keputusan cepat dan percaya diri.

Fitur terbaik HubSpot

Sentralisasikan kontak, transaksi, tugas, pelacakan email, pertemuan, dan obrolan langsung.

Buat saluran penjualan dan alur kerja penjualan dengan alat bantu AI untuk pemasaran, peramalan, dan penjualan terarah di dalam Sales Hub.

Otomatiskan urutan multi-saluran, pembuatan tugas, dan tindak lanjut.

Pantau kinerja dengan analitik bawaan, dasbor, dan peramalan untuk meningkatkan akurasi transaksi dan bimbingan.

Integrasikan sistem Anda menggunakan lebih dari 1.900 aplikasi HubSpot dan koneksi asli Gmail/Outlook untuk alur kerja yang terintegrasi.

Batasan HubSpot

Pengguna menemukan pengaturan lanjutan dan penyesuaian yang sulit.

Beberapa fitur canggih terbatas pada tingkatan yang lebih rendah dan mungkin memerlukan upgrade.

Harga HubSpot

Gratis

Sales Hub Starter: mulai dari $15 per pengguna/bulan

Sales Hub Professional: mulai dari $100 per pengguna/bulan

Sales Hub Enterprise: mulai dari $150 per pengguna/bulan

Ulasan dan peringkat HubSpot

G2: 4. 4/5 (13.100+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (4.400+ ulasan)

4. Zoho CRM

melalui Zoho

Yang saya sukai dari Zoho CRM adalah betapa mudahnya digunakan dan bagaimana ia membantu menjaga semua hal dalam satu tempat. Hal ini membuat pengelolaan prospek, tindak lanjut, dan percakapan pelanggan terasa lebih terorganisir tanpa terasa membingungkan.

Yang saya sukai dari Zoho CRM adalah betapa mudahnya digunakan dan bagaimana ia membantu menjaga semua hal dalam satu tempat. Hal ini membuat pengelolaan prospek, tindak lanjut, dan percakapan pelanggan terasa lebih terorganisir tanpa terasa membingungkan.

Zoho CRM menawarkan ruang kerja yang ramah dan fleksibel yang membantu tim melacak prospek, mengelola kontak, dan memantau saluran penjualan.

Alat ini dilengkapi dengan otomatisasi untuk tindak lanjut dan pelaporan, sementara Zoho Zia AI memprediksi tren dan memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi.

Anda dapat menghubungkan email, media sosial, dan telepon, sehingga semua interaksi pelanggan terpusat di satu tempat. Integrasi dengan alat Zoho lainnya seperti Desk dan Books memberikan sistem terpadu yang ideal untuk bisnis kecil yang mencari struktur tanpa kerumitan.

Fitur terbaik Zoho CRM

Sentralisasikan prospek, kontak, akun, dan transaksi dengan modul, tampilan, dan dasbor yang dapat disesuaikan untuk menyesuaikan dengan proses Anda.

Otomatiskan tindak lanjut, penugasan, persetujuan, dan siklus multichannel sehingga tim penjualan dapat menghemat waktu untuk pembaruan manual.

Sesuaikan tata letak, bidang, dan alur kerja (termasuk Blueprint dan Canvas) untuk mencerminkan tahap penjualan yang kompleks tanpa kode yang rumit.

Integrasikan email, telepon, dan lebih dari 500 aplikasi (Marketplace) untuk menjaga percakapan dan data dalam satu sistem catatan tunggal.

Prediksi pendapatan dan prioritaskan pekerjaan dengan wawasan Zia AI, deteksi anomali, dan penilaian untuk meningkatkan akurasi pipeline.

Batasan Zoho CRM

Para pengulas mencatat adanya kurva pembelajaran untuk pengaturan lanjutan dan proses onboarding.

Beberapa fitur memerlukan peningkatan paket.

Anda mungkin mengalami frustrasi sesekali terkait antarmuka pengguna (UI) atau kinerja di ruang kerja yang besar atau disesuaikan.

Harga Zoho CRM

Gratis: hingga 3 pengguna

Standar: $20 per pengguna/bulan

Profesional: $35 per pengguna/bulan

Enterprise: $50 per pengguna/bulan

Ultimate: $65 per pengguna/bulan

Ulasan dan penilaian Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (2.807+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (6.943 ulasan)

5. Pipedrive

melalui Pipedrive

Pipedrive berfokus pada kejelasan: ia membantu tim memvisualisasikan alur penjualan mereka dan tetap fokus pada langkah berikutnya.

Fitur otomatisasi menghilangkan pekerjaan manual dengan mengalokasikan tugas dan mengirimkan tindak lanjut secara otomatis. Wawasan cerdas menyoroti transaksi yang memerlukan perhatian, sementara alat pelaporan memudahkan pengukuran tingkat konversi dan kinerja tim.

Perangkat lunak ini juga terintegrasi dengan mulus dengan Google Workspace, Zoom, dan alat pemasaran, sehingga tim penjualan dapat menghabiskan lebih sedikit waktu berpindah tab dan lebih banyak waktu untuk menjual.

Fitur terbaik Pipedrive

Visualisasikan transaksi dalam alur kerja yang dapat disesuaikan dengan penjualan berbasis aktivitas, alur kerja ganda, dan CRM seluler untuk menjaga agar tim penjualan tetap fokus pada tindakan selanjutnya.

Otomatiskan tugas-tugas rutin dengan otomatisasi tugas, webhooks, dan API terbuka sehingga pembaruan, serah terima, dan pencatatan terjadi secara otomatis di latar belakang.

Laporkan kinerja dengan Insights dan laporan yang dapat disesuaikan untuk peramalan dan deteksi pola di seluruh tim dan tahap.

Integrasikan sistem Anda melalui lebih dari 500 aplikasi di Marketplace, termasuk Google, QuickBooks, Slack, Zoom, dan lainnya.

Percepat upaya pemasaran dengan asisten AI, penulis/ringkasan email AI, dan pelaporan AI instan untuk mempercepat proses prospek dan ulasan.

Batasan Pipedrive

Beberapa pengguna menyebutkan filter yang terbatas atau kurang fleksibel dalam laporan kustom.

Fitur canggih memerlukan paket berlangganan tingkat atas, yang bisa terasa mahal bagi tim kecil.

Harga Pipedrive

Lite: 19 USD per pengguna/bulan

Pertumbuhan: 34 USD per pengguna/bulan

Premium: 64 USD per pengguna/bulan

Ultimate: 89 USD per pengguna/bulan

Ulasan dan penilaian Pipedrive

G2: 4. 3/5 (2.800 ulasan)

Capterra: 4.5/5 (3.030+ ulasan)

Perangkat Lunak CRM untuk Kebutuhan Bisnis yang Berbeda

Harapan terhadap sistem CRM saat ini sangat berbeda dibandingkan beberapa tahun yang lalu.

Saat Anda memilih perangkat lunak CRM, apa yang cocok untuk startup kecil tidak selalu sesuai untuk agensi besar atau perusahaan. Mari kita bahas bagaimana kebutuhan CRM berubah di setiap tahap dan apa yang perlu diprioritaskan berdasarkan bisnis Anda.

Startup dan usaha kecil: Kemampuan untuk dijangkau, kesederhanaan, dan kemudahan penggunaan.

Ketika Anda baru memulai, setiap keputusan sangat penting.

Anda ingin sesuatu yang membantu Anda melacak pelanggan, mengikuti leads, dan menyimpan semua detail kontak Anda di satu tempat tanpa merasa kewalahan.

Sebagian besar usaha kecil mendapatkan hasil terbaik dengan alat yang menawarkan dasbor sederhana, akses mobile, dan otomatisasi dasar yang menangani tugas-tugas kecil secara diam-diam di latar belakang.

Bisnis UKM yang Berkembang: Skalabilitas, otomatisasi, pelaporan

Seiring pertumbuhan bisnis Anda, hal-hal secara alami menjadi sedikit lebih kompleks. Anda memiliki lebih banyak prospek, lebih banyak percakapan, dan lebih banyak data yang perlu dianalisis. Fase ini adalah saat CRM Anda seharusnya membantu Anda tetap unggul.

Yang Anda butuhkan adalah alat yang dapat mengotomatisasi pengingat, mengorganisir alur kerja Anda, dan menunjukkan apa yang berhasil dan apa yang tidak.

Perusahaan: Fitur canggih, integrasi mendalam, wawasan AI

Organisasi besar memiliki banyak komponen yang saling terkait, dan di situlah CRM yang lebih kuat dan terintegrasi menjadi sangat penting.

Sebuah CRM yang kuat dapat membantu Anda mengidentifikasi pola perilaku pelanggan, meramalkan penjualan, dan merespons peluang dengan lebih cepat. Selain itu, CRM juga menjaga data Anda tetap aman dan terorganisir.

Agen dan penyedia layanan: Proyek + CRM hibrida

Bagi agensi, hubungan dan pengiriman berjalan beriringan.

Sebuah CRM yang terintegrasi dengan proyek Anda dapat membantu Anda mengelola semua hal dalam satu tempat. Anda dapat melacak komunikasi klien, pembaruan proyek, dan tugas secara bersamaan, sehingga tim Anda selalu tahu langkah selanjutnya.

Pharmacy Mentor, sebuah agensi pemasaran untuk apotek komunitas, mengadopsi ClickUp sebagai platform CRM dan manajemen proyek utama mereka. Mereka berhasil menggandakan produktivitas tim dan meningkatkan tingkat respons dari 20% menjadi 80%.

ClickUp telah membantu bisnis kami menjadi jauh lebih produktif—menghemat waktu, mengurangi kebutuhan akan pertemuan yang tidak perlu, dan secara signifikan meningkatkan kepuasan karyawan dan klien.

ClickUp telah membantu bisnis kami menjadi jauh lebih produktif—menghemat waktu, mengurangi kebutuhan akan pertemuan yang tidak perlu, dan secara signifikan meningkatkan kepuasan karyawan dan klien.

Tabel ini merangkum fitur-fitur CRM yang perlu diperhatikan sesuai dengan jenis bisnis Anda:

Jenis Bisnis Yang Paling Penting Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Contoh Startup & Usaha Kecil Kesederhanaan dan kemudahan penggunaan Pengelolaan kontak dan klien , pengaturan cepat, akses mobile Zoho CRM, Freshsales, ClickUp, Less Annoying CRM Usaha Kecil dan Menengah yang Berkembang Organisasi dan pertumbuhan Otomatisasi, pelaporan, kolaborasi tim Pipedrive, monday CRM, ClickUp, HubSpot Perusahaan Wawasan dan kendali Integrasi data, peramalan penjualan, akses aman Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot Enterprise, ClickUp Agen dan Penyedia Layanan Koordinasi dan kejelasan Pelacakan proyek, portal klien, tugas terpadu ClickUp, Insightly, Zoho Projects + CRM

Berikut ini adalah video dari Stewart Gauld yang menunjukkan cara menggunakan ClickUp CRM:

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari Saat Memilih CRM

Mudah untuk terburu-buru dalam mengambil keputusan saat Anda hanya ingin alur kerja yang rapi dan visibilitas yang lebih baik. Perlambat sedikit agar pilihan tersebut bermanfaat bagi tim Anda pada kuartal berikutnya dan tahun depan.

Inilah hal-hal yang perlu diperhatikan, dengan solusi praktis yang dapat Anda terapkan hari ini.

Memilih berdasarkan fitur saja dan mengabaikan kemudahan penggunaan dapat menyebabkan tingkat adopsi yang rendah, jadi libatkan pengguna nyata selama uji coba dan nilai seberapa cepat mereka menyelesaikan tugas sehari-hari.

Mengabaikan biaya total di luar lisensi dapat menyembunyikan pengeluaran untuk implementasi CRM , migrasi data, pelatihan, tingkat dukungan, dan add-on, jadi hitunglah total biaya kepemilikan selama 12 hingga 24 bulan sebelum membeli.

Mengabaikan risiko migrasi data dapat menyebabkan catatan yang rusak dan masalah kepatuhan, jadi rencanakan pemetaan otomatis, validasi bidang, dan audit sebelum beralih.

Mengabaikan rencana integrasi akan menjebak data pelanggan dalam silo, jadi pastikan bagaimana CRM terhubung dengan email, kalender, alat pemasaran, dan sistem keuangan, serta uji alur kerja secara end-to-end.

Meluncurkan tanpa uji coba dan ukuran ROI yang jelas dapat menimbulkan kekecewaan, jadi lakukan uji coba dengan batas waktu yang ditentukan dan metrik keberhasilan yang jelas, lalu bandingkan hasil sebelum dan sesudah.

Tonton video ini untuk mempelajari cara menggunakan AI agar proses penjualan Anda menjadi lebih efisien:

Tips Tambahan untuk Memilih CRM yang Tepat

Berikut beberapa tips tambahan yang kami dapatkan dari bekerja sama dengan tim dan berbicara dengan pengguna.

Perubahan kecil ini seringkali membuat perbedaan besar, terutama saat Anda mengevaluasi perangkat lunak CRM berbasis cloud dan memutuskan sistem CRM mana yang paling sesuai.

✅ Selalu mulailah dengan alur kerja yang wajib Anda miliki sebelum membandingkan penyedia layanan—jika alur kerja tersebut tidak berfungsi, hal lain tidak akan berarti.

✅ Minta lingkungan sandbox atau staging agar Anda dapat menguji data nyata dengan pengguna nyata sebelum diluncurkan secara resmi.

✅ Periksa aplikasi seluler sejak awal—jika tim penjualan Anda bekerja di lapangan, antarmuka seluler yang lemah dapat menghambat adopsi.

✅ Bicaralah dengan pelanggan lain dari penyedia CRM yang memiliki ukuran bisnis atau industri serupa dan tanyakan apa yang akan mereka ubah.

✅ Negosiasikan onboarding atau pelatihan tambahan dalam kontrak Anda—penyedia layanan seringkali memiliki ruang untuk menyertakan hal-hal tersebut dengan biaya tambahan atau gratis.

✅ Pantau adopsi pengguna dalam 30 hingga 60 hari pertama dan tangani masalah secara langsung melalui sesi umpan balik.

✅ Rencanakan penyimpanan data dan cadangan sehingga jika Anda pernah melakukan migrasi, informasi pelanggan Anda aman dan dapat dipindahkan.

Tips Pro: Pastikan alat CRM yang Anda pilih memiliki fitur AI yang dapat menghemat waktu dan tenaga tim. Misalnya, dengan menggunakan AI yang terintegrasi dalam ClickUp, Anda dapat: Buat ringkasan instan tentang transaksi, akun, atau interaksi pelanggan.

Buat, edit, dan sesuaikan email atau catatan CRM, sehingga proses outreach dan follow-up menjadi lebih cepat dan konsisten.

Kurangi entri data manual dengan AI Fields yang secara otomatis mengisi atau merangkum data seperti langkah selanjutnya, kemajuan tugas, nilai transaksi, dan sebagainya.

Otomatiskan pembuatan ringkasan aktivitas CRM harian atau mingguan untuk tim Anda, sehingga semua orang tetap terinformasi.

Terjemahkan secara instan catatan CRM, email, atau komunikasi pelanggan untuk mendukung tim dan klien global.

Otomatiskan pencatatan, transkripsi, dan ringkasan catatan rapat menggunakan AI Notetaker sehingga tim Anda tidak akan melewatkan detail penting dari panggilan penjualan atau pertemuan klien. AI yang terintegrasi dalam ClickUp memastikan tim tidak pernah melewatkan detail penting apa pun.

ClickUp dan Laporan yang Lebih Baik

Inilah kesimpulan jujurnya. Sebagian besar alat dapat menyimpan kontak dan mengirim pengingat. ClickUp membantu Anda mengelola seluruh proses tanpa perlu membagi-bagi pekerjaan.

ClickUp menjadi pilihan terbaik untuk tim yang sibuk. Ia mengurangi pergantian konteks, menggantikan tugas-tugas berulang dengan otomatisasi yang efisien, dan mengonsolidasikan pembaruan yang tersebar menjadi laporan yang jelas dan dapat diandalkan. Anda mendapatkan ruang kerja yang sesuai dengan proses Anda saat ini dan dapat berkembang tanpa memaksa Anda untuk membangun ulang di masa depan.

Jika Anda adalah bisnis kecil, Anda akan mendapatkan kemudahan yang benar-benar akan digunakan oleh tim Anda. Jika Anda sedang berkembang, Anda akan mendapatkan batasan dan visibilitas untuk mempertahankan momentum.

Rasakan perbedaannya dengan mendaftar ke ClickUp sekarang!

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Jika Anda baru dalam manajemen hubungan pelanggan, alat seperti ClickUp dan Freshsales termasuk yang paling mudah untuk dimulai. Mereka menawarkan antarmuka yang bersih dan dasbor sederhana yang membantu Anda mengelola data pelanggan dan interaksi tanpa kurva pembelajaran yang curam.

Sebagian besar perangkat lunak CRM memiliki biaya antara $15 hingga $80 per pengguna per bulan, tergantung pada fitur dan ukuran bisnis. Usaha kecil dapat memulai dengan paket terjangkau atau uji coba gratis, sementara tim yang lebih besar mungkin memerlukan solusi CRM yang lebih canggih dengan otomatisasi, integrasi, dan alat analitik.

Ya, sebagian besar platform CRM modern dapat terintegrasi dengan mudah dengan alat manajemen proyek seperti ClickUp, Asana, atau Trello. Hal ini membantu tim melacak interaksi pelanggan bersamaan dengan proyek yang sedang berjalan, memastikan kolaborasi yang lebih baik dan visibilitas yang lebih baik di seluruh proses bisnis.

Usaha kecil sebaiknya mencari fitur manajemen kontak, integrasi email, otomatisasi untuk tugas-tugas berulang, dan kemampuan pelaporan. Fitur-fitur ini memudahkan pengelolaan hubungan pelanggan, memperlancar proses, dan mendukung tim penjualan yang berkembang.

Ya, ClickUp adalah perangkat lunak CRM terbaik untuk tim yang ingin mengelola proyek dan hubungan pelanggan dalam satu platform. Perangkat lunak ini menggabungkan alat CRM dengan pelacakan tugas, otomatisasi, dan pelaporan, menjadikannya pilihan fleksibel untuk bisnis kecil dan agensi yang mengutamakan kolaborasi dan kesederhanaan.