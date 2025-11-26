Desain Kategori: Cara Membuat dan Menguasai Kategori Pasar

Akarnya dalam desain kategori dapat ditelusuri kembali ke buku Paul Geroski, seorang ekonom, yang diterbitkan pada tahun 2003 berjudul The Evolution of New Markets. Buku tersebut mengeksplorasi bagaimana kategori pasar yang sepenuhnya baru terbentuk dan berkembang seiring waktu.

Namun, dalam praktiknya, kebanyakan pencipta kategori memulai dengan kebingungan.

Seorang pendiri seringkali tidak bisa menjelaskan produknya tanpa mengatakan, ‘Ini agak mirip dengan X, tapi sebenarnya tidak.’ Seorang manajer produk meluncurkan sesuatu yang benar-benar orisinal, namun audiens tetap membandingkannya dengan alat lain. Seorang pemasar menguji setiap tagline yang mungkin dan tetap tidak bisa membuat pesan tersebut menarik.

Desain kategori sangat penting di sini, karena membantu dunia memahami sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Ini merupakan kombinasi antara strategi, narasi, dan pendidikan pasar.

Dalam posting blog ini, kita akan membahas segala hal yang perlu Anda ketahui tentang menciptakan kategori pasar Anda sendiri dan bagaimana ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, mendukung upaya Anda. 🏁

Apa itu Desain Kategori?

Desain kategori adalah strategi bisnis yang berfokus pada penciptaan dan penetapan kategori pasar baru yang sepenuhnya baru, daripada hanya bersaing dalam kategori yang sudah ada.

Berbeda dengan pendekatan tradisional yang menekankan pada mengungguli pesaing di ruang pasar yang ramai, teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah unik atau 'kekosongan' di pasar. Teknik ini kemudian membentuk narasi dan solusi sekitar peluang ini dengan cara yang secara fundamental mengubah cara orang memandang ruang pasar tersebut.

🧠 Fakta Menarik: Konsep desain kategori dipopulerkan (atau diperkenalkan kembali secara tajam) oleh buku Play Bigger karya Christopher Lochhead pada tahun 2016. Ide dasarnya: membangun produk + narasi + identitas merek yang berfokus pada pemecahan masalah yang diakui oleh semua orang sebagai masalah nyata, sehingga Anda memimpin ruang pasar tersebut daripada bersaing di dalamnya. Perusahaan terbaik tidak hanya menciptakan sesuatu untuk dijual kepada kita. Mereka tidak membuat produk atau layanan yang hanya sedikit lebih baik dari yang sebelumnya. Mereka tidak menjual yang lebih baik. Perusahaan paling menarik menjual yang berbeda. Mereka memperkenalkan dunia pada kategori produk atau layanan baru—seperti Clarence Birdseye yang menciptakan konsep makanan beku seabad yang lalu atau Uber yang mendefinisikan transportasi on-demand dalam beberapa tahun terakhir.

Berfokus pada produk vs. berfokus pada strategi

Untuk memahami apa itu desain kategori dalam bisnis, mari kita lihat perbedaan antara strategi berfokus pada produk dan strategi berfokus pada strategi. 👇

Aspek Strategi berorientasi produk Strategi berfokus pada kategori Definisi Menekankan pada optimalisasi, diferensiasi, dan pemasaran produk yang sudah ada. Berfokus pada menciptakan dan mendefinisikan kategori pasar baru serta membangun kepemimpinan di dalamnya. Tujuan Bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar di pasar yang sudah ada dengan meningkatkan fitur dan harga. Bangun dan kuasai ruang pasar baru yang sepenuhnya baru dengan mengidentifikasi peluang unik. Pendekatan Peningkatan produk secara bertahap, persaingan langsung, dan perang harga. Membuat narasi strategis, mengganggu batas pasar yang ada, menyelaraskan visi organisasi. Pengukuran kesuksesan Pertumbuhan penjualan produk, pangsa pasar dalam suatu kategori, dan kepuasan pelanggan. Adopsi pasar terhadap kategori baru, perusahaan menjadi identik dengan kategori tersebut, dan mencapai pangsa pasar mayoritas. Jenis inovasi Peningkatan fitur, pembaruan teknis, dan desain yang lebih baik Mengubah perspektif masalah, solusi inovatif yang mengubah persepsi pelanggan. Branding Berfokus pada penempatan produk dalam norma pasar saat ini Menetapkan bahasa dan konteks baru untuk pasar, menciptakan koneksi antara merek dan kategori.

Mengapa Desain Kategori Penting?

Al Ries, bapak positioning, mengatakannya seperti ini:

Untuk membangun merek baru, Anda harus melampaui pemikiran logis tentang melayani pasar. Sebaliknya, Anda harus fokus pada menciptakan pasar.

Untuk membangun merek baru, Anda harus melampaui pemikiran logis tentang melayani pasar. Sebaliknya, Anda harus fokus pada menciptakan pasar.

Dengan hal ini, mari kita jelajahi pentingnya desain kategori bagi startup:

Menciptakan dan mendefinisikan ruang pasar yang sepenuhnya baru, menghindari persaingan langsung, dan melampaui ruang pasar yang sepenuhnya baru, menghindari persaingan langsung, dan melampaui diferensiasi produk yang incremental.

Menetapkan sudut pandang unik yang mengubah cara pelanggan memandang masalah dan solusi mereka.

Membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dengan mengendalikan narasi dan menjadi identik dengan kategori itu sendiri.

Meningkatkan daya tawar harga dengan menguasai status quo, menetapkan ekspektasi pasar, dan membentuk standar industri.

Tumbuh lebih cepat dan lebih menguntungkan dibandingkan pesaing, karena pencipta kategori membentuk dan memanfaatkan kurva pertumbuhan pasar mereka.

Menginspirasi inovasi, mendorong organisasi untuk berpikir di luar persaingan dan sebaliknya menjadi pelopor di bidang baru, menjadikannya alasan utama mengapa penciptaan kategori penting bagi bisnis.

🔍 Tahukah Anda? Birdseye memulai kategori makanan beku. Sebelumnya, tidak ada yang benar-benar menganggap 'makanan beku' sebagai sesuatu yang layak dibeli. Mereka harus meyakinkan orang bahwa sayuran dan buah-buahan beku sama baiknya dengan yang segar di musim sepi.

Bagaimana Mengetahui Apakah Anda Membutuhkan Desain Kategori untuk Bisnis Anda

Ketika pelanggan kesulitan memahami apa yang Anda lakukan atau mengapa hal itu penting, mungkin saatnya mempertimbangkan untuk membangun kategori pasar baru. Secara utama, desainer kategori berfokus pada membentuk cara dunia memandang suatu masalah dan solusinya.

Inilah yang perlu Anda perhatikan. 👀

🚩 Anda sedang menyelesaikan masalah besar, belum tergarap, atau kurang dipahami.

Jika bisnis Anda menangani tantangan baru atau terabaikan yang tidak dapat dijelaskan oleh kategori yang sudah ada, Anda mungkin sedang menyimpang dari tujuan Anda.

Ketika pelanggan tidak dapat mengaitkan solusi Anda dengan apa yang sudah mereka ketahui, itu pertanda Anda perlu mendefinisikan kerangka acuan baru.

🚩 Solusi Anda sangat berbeda

Mungkin Anda telah membangun model bisnis inovatif yang mengubah aturan, seperti teknologi baru, sistem pengiriman, atau jenis nilai yang benar-benar berbeda. Dalam hal ini, tantangan Anda adalah pemahaman.

Desain kategori memberikan Anda bahasa dan konteks untuk mengedukasi pasar tentang 'apa yang hilang' dan mengapa hal itu penting saat ini.

🚩 Ada ketidakcocokan dengan ekspektasi pelanggan

Jika calon pelanggan salah memahami apa yang Anda lakukan atau kesulitan untuk 'menempatkan' Anda dalam kategori yang sudah dikenal, posisi Anda mungkin menghambat perkembangan Anda. Membuat kategori baru memberikan kejelasan bagi baik pelanggan maupun investor.

Uji cepat untuk Anda menentukan apakah Anda sedang mengembangkan produk baru: Bisakah Anda dengan mudah menjelaskan apa yang membuat Anda berbeda dalam kategori saat ini?

Apakah pelanggan sering mengatakan, ‘Saya belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya?’

Apakah solusi Anda membuat solusi yang sudah ada terasa ketinggalan zaman atau tidak relevan?

Apakah label industri atau perbandingan membatasi cara orang memandang nilai Anda?

Jika Anda tidak cocok dengan pasar yang sudah ada tetapi desain kategori terasa berlebihan, fokuslah pada diferensiasi merek, inovasi produk, atau pengalaman pelanggan end-to-end.

Contoh bisnis yang mendefinisikan kategori dan merevolusi industri secara keseluruhan.

Berikut ini ringkasan singkat tentang bisnis yang berhasil mendefinisikan ulang industri. Lebih lanjut tentang ini nanti!

Perusahaan Cara lama Apa yang mereka reinvented Mengapa hal ini mendefinisikan kategori baru Amazon Membeli produk di toko dengan pilihan terbatas dan restocking yang lambat Pembelian online dengan satu klik, stok yang luas, dan pengiriman cepat. Mengubah ritel menjadi layanan yang selalu tersedia, didorong oleh algoritma, dan pengiriman hampir instan. Netflix Sewa DVD dari toko fisik dengan denda keterlambatan dan pilihan yang terbatas Streaming on-demand yang dapat diakses di mana saja dengan rekomendasi yang disesuaikan. Mengubah hiburan dari penayangan terjadwal menjadi akses digital instan. Facebook (Meta) Berinteraksi melalui pertemuan, forum, atau rantai email yang panjang Jaringan sosial global real-time dengan profil berbasis identitas dan umpan algoritmik. Menjadikan identitas digital sosial sebagai hal yang biasa dan mengubah cara informasi menyebar. Uber Memanggil taksi secara acak dengan harga yang tidak dapat diprediksi Pemesanan perjalanan on-demand melalui aplikasi dengan pelacakan GPS dan harga yang transparan. Menciptakan kategori mobilitas gig dan menormalisasi transportasi berbasis aplikasi. Airbnb Pemesanan hotel dengan persediaan tetap dan struktur akomodasi formal Penginapan yang dikelola komunitas didukung oleh tuan rumah dan sistem harga dinamis. Perluasan perjalanan melampaui hotel dan mengubah rumah menjadi kelas aset baru. Spotify Membeli album atau mengunduh lagu secara individual Streaming tanpa batas dengan playlist yang dikurasi oleh AI dan fitur penemuan konten. Pergeseran konsumsi musik dari kepemilikan ke akses Tesla Mengemudikan kendaraan bertenaga bensin yang dijual melalui dealer. Mobil listrik berbasis perangkat lunak dengan pembaruan over-the-air dan penjualan langsung. Posisi kendaraan sebagai perangkat yang didefinisikan oleh perangkat lunak dan mempercepat adopsi kendaraan listrik (EV) secara luas. Stripe Mengatur pembayaran online melalui integrasi bank yang kompleks API pembayaran yang ramah pengembang dan dapat diintegrasikan dalam hitungan menit. Infrastruktur perdagangan digital modern yang terstandarisasi

💡 Tips Pro: Jadikan narasi kategori Anda berfokus pada masalah yang terasa mendesak dan relevan. Kategori tidak berkembang dari ide-ide futuristik yang belum bisa dipahami orang. Kategori berkembang dari frustrasi yang sudah membuat pembeli ingin segera menyelesaikannya.

Bagaimana Cara Membuat Kategori Pasar yang Sukses dengan Desain Kategori?

Perangkat Lunak Manajemen Proyek Pemasaran ClickUp menggabungkan manajemen proyek, dokumen, dan komunikasi tim dalam satu platform, didukung oleh otomatisasi AI generasi berikutnya dan fitur pencarian yang canggih.

Berikut cara menciptakan kategori pasar baru (menggunakan ClickUp) dengan strategi manajemen merek yang menarik pelanggan setia dan menciptakan permintaan baru:

Langkah #1: Identifikasi masalah

Mulailah dengan fokus pada masalah nyata yang belum terpecahkan, yang tidak dapat sepenuhnya diatasi oleh solusi yang ada saat ini. Tujuan Anda adalah untuk mengubah cara orang memandang masalah ini dan menyoroti apa yang salah dalam kondisi saat ini.

Untuk mencapainya, gali lebih dalam daripada frustrasi permukaan. Bicaralah dengan pengguna, amati alur kerja, dan validasi pola melalui penemuan terstruktur. Cara yang bagus untuk melakukannya adalah dengan menjalankan survei identifikasi masalah atau serangkaian wawancara untuk mengungkap apa yang benar-benar penting bagi audiens Anda.

📌 Contoh: Sebuah startup yang bertujuan untuk menciptakan alat kolaborasi yang lebih baik untuk tim hybrid mengikuti langkah-langkah berikut:

Wawancara 15-20 manajer dan karyawan di tim hybrid dan remote untuk memahami 15-20 manajer dan karyawan di tim hybrid dan remote untuk memahami kesetaraan fitur. Membagikan kuesioner singkat dengan pertanyaan terbuka seperti ‘Apa yang paling membuat frustrasi dalam alur kerja harian Anda?’ atau ‘Bagaimana Anda mengukur apakah tim Anda benar-benar sejalan?’ Menganalisis pola; jika 70% menyebutkan 'kurangnya visibilitas' atau 'prioritas yang tidak sejalan,' itulah masalah sebenarnya. Mengubah wawasan menjadi pernyataan masalah yang jelas

🚀 Keunggulan ClickUp: ClickUp Forms membantu Anda mengumpulkan wawasan yang tepat dengan cepat, mengubah kuesioner penemuan dan umpan balik menjadi data yang dapat ditindaklanjuti. Buat formulir kustom untuk menangkap frustrasi pengguna, permintaan fitur, atau celah dalam alur kerja. Sistem ini juga secara otomatis mengarahkan respons ke Tugas ClickUp untuk analisis. Setiap pengiriman menjadi catatan yang dapat Anda beri tag, urutkan, dan visualisasikan di dalam ruang kerja Anda. Desain formulir bermerek di ClickUp Kumpulkan umpan balik dan pengalaman pengguna dengan ClickUp Forms

Langkah #2: Tentukan kategori

Setelah masalah jelas, gambarkan apa yang diwakili oleh kategori baru Anda dan bagaimana perbedaannya secara fundamental dengan kategori yang sudah ada.

Kategori yang jelas didefinisikan:

Menjelaskan masalah

Menjelaskan bagaimana solusi Anda berbeda

Menjanjikan transformasi

Untuk membuat ini dapat diterapkan, anggap definisi kategori sebagai latihan mini riset dan strategi pertumbuhan pemasaran. Catat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut untuk memastikan kategori Anda kokoh dan jelas:

Apa masalah utamanya? Siapa target audiensnya? Apa keyakinan inti kategori Anda? Apa yang membedakan solusi Anda? Transformasi apa yang dijanjikan oleh kategori ini? Bahasa apa yang akan mendefinisikan kategori ini?

Gunakan ClickUp Docs untuk mengubah definisi kategori Anda menjadi dokumen terstruktur dan dinamis yang dapat disempurnakan secara kolaboratif oleh tim Anda.

Mulailah dengan membuat dokumen berjudul Definisi Kategori dan buatlah bagian-bagian untuk setiap pertanyaan kunci: apa masalah inti, siapa audiensnya, apa keyakinan inti, dan lain-lain.

Buat dokumen dinamis untuk kategori baru dan berbeda di dalam ClickUp Docs, dan dapatkan bantuan dari ClickUp Brain, asisten AI bawaan

Di Docs, kolaborasi terjadi secara real-time. Anggota tim dapat mengedit bersama, memberikan komentar langsung, dan menggunakan @mentions untuk berbagi umpan balik secara instan, sehingga diskusi strategis tetap terpusat di satu tempat daripada tersebar di obrolan atau email. Anda juga dapat menyematkan hasil riset pasar, visual, atau tugas yang terhubung langsung di dalam Doc.

Seiring dengan perkembangan strategi Anda, simpan dokumen ini di Docs Hub sebagai sumber informasi utama Anda.

Ubah langkah-langkah selanjutnya dalam desain kategori Anda menjadi tindakan langsung dari dalam ClickUp Docs

Setelah kerangka kategori terbentuk, ubah langkah-langkah berikutnya menjadi tugas-tugas ClickUp yang dapat dieksekusi dalam dokumen, termasuk tanggal jatuh tempo dan penanggung jawab.

📮 ClickUp Insight: 16% ingin menjalankan bisnis kecil sebagai bagian dari portofolio mereka, tetapi hanya 7% yang saat ini melakukannya. Rasa takut harus melakukannya sendiri adalah salah satu dari banyak alasan yang sering menghambat orang. Jika Anda seorang pendiri tunggal, ClickUp Brain MAX bertindak sebagai mitra bisnis Anda. Minta ia untuk memprioritaskan prospek penjualan, menyusun email pemasaran, atau melacak persediaan—sementara agen AI Anda menangani tugas-tugas rutin. Setiap tugas, mulai dari pemasaran layanan Anda hingga pengiriman pesanan, dapat dikelola melalui alur kerja yang didukung AI—membebaskan Anda untuk fokus pada pertumbuhan bisnis Anda, bukan hanya mengelolanya.

Langkah #3: Edukasi pasar

Pasar tidak akan secara otomatis melihat masalah atau solusi Anda seperti yang Anda lihat. Mendidik pasar melibatkan membentuk persepsi, membantu calon pelanggan mengenali masalah, dan menunjukkan mengapa kategori Anda adalah solusinya.

Pendidikan beroperasi pada tiga tingkat ini:

Mengidentifikasi masalah: Pelanggan seringkali tidak menyadari bahwa masalah tersebut ada atau seberapa besar dampaknya. Tekankan celah: Jelaskan mengapa solusi yang ada tidak memadai. Perkenalkan solusi kategori: Jelaskan bagaimana pendekatan Anda menyelesaikan masalah dengan cara yang secara fundamental lebih baik.

📌 Contoh: Sebuah perusahaan yang mempromosikan 'Platform visibilitas kerja terhubung' mungkin: Publish panduan yang menjelaskan mengapa keselarasan meningkatkan produktivitas tim.

Adakan seri webinar yang menampilkan skenario nyata di mana alat-alat yang terfragmentasi menyebabkan pemborosan waktu.

Bagikan studi kasus dari pengguna awal yang mengalami peningkatan dalam akuntabilitas.

Gunakan istilah ‘visibilitas kerja terhubung’ secara konsisten di seluruh posting blog, email, dan media sosial.

ClickUp Brain’s AI Writer for Work membantu Anda memperluas proses pendidikan ini dengan mudah di setiap saluran komunikasi. Ini membantu tim Anda membuat konten yang jelas, konsisten, dan sesuai dengan kategori, yang memberikan informasi, mengubah perspektif, dan meyakinkan.

Manfaatkan ClickUp Brain untuk mengumpulkan wawasan, membuat draf awal, dan menyempurnakan pesan Anda.

AI yang sadar konteksnya memanfaatkan data dari ruang kerja Anda, termasuk Tugas, Dokumen, dan komentar, untuk memastikan setiap pesan mencerminkan suara merek dan posisi strategis Anda. Anda dapat membuat posting blog, studi kasus, atau artikel kepemimpinan pemikiran yang menyoroti masalah, menjelaskan kesenjangan, dan memperkenalkan solusi kategori unik Anda.

Ini juga memastikan semua materi pemasaran mencerminkan narasi dan nada yang telah Anda tentukan untuk kategori Anda. Ini mengambil konteks dari ruang kerja Anda untuk menulis dengan suara perusahaan Anda tanpa isi generik AI. Bagian terbaiknya? Anda dapat mengakses beberapa LLM dari antarmuka Brain sesuai kebutuhan Anda!

Akses beberapa model bahasa besar (LLMs) dari satu antarmuka!

📌 Coba prompt berikut: Tulis draf posting blog yang memperkenalkan kategori baru kami [nama kategori], menjelaskan mengapa solusi tradisional gagal mengatasi [masalah spesifik] berdasarkan suara merek kami

Buat posting LinkedIn singkat yang menyoroti keyakinan inti di balik kategori kami, jaga agar tetap santai namun otoritatif

Tulis email yang mengedukasi calon pelanggan tentang biaya tersembunyi dari mengabaikan [masalah]

Langkah #4: Tentukan metrik

Langkah terakhir adalah mendefinisikan metrik yang jelas yang mencerminkan baik adopsi kategori maupun kesuksesan bisnis.

Metrik memberikan bukti yang dapat diukur bahwa upaya Anda untuk mendidik pasar, membedakan solusi Anda, dan memimpin kategori tersebut membuahkan hasil.

Mulailah dengan mengidentifikasi metrik yang selaras dengan tujuan utama kategori Anda: Kesadaran pasar: Pantau tren pencarian untuk nama kategori Anda, mention di media, dan percakapan di media sosial.

Adopsi pelanggan: Ukur tingkat di mana pelanggan baru memahami dan membeli produk.

Engagement dan penggunaan: Lihat penggunaan produk, keterlibatan berulang, dan adopsi fitur yang terkait dengan kategori.

Hasil bisnis: Pantau pertumbuhan pendapatan, tingkat konversi, dan metrik retensi yang terkait dengan posisi kategori.

Dengan ClickUp Tasks, Anda dapat mengubah tujuan kategori tingkat tinggi, seperti meningkatkan kesadaran pasar atau meningkatkan adopsi produk, menjadi hasil yang dapat diukur. Setiap tujuan dapat dibagi menjadi sub-tugas dan item daftar periksa seperti tolok ukur volume pencarian, mention merek, atau tingkat adopsi pelanggan.

ClickUp Tasks membantu Anda menangkap dan melacak setiap detail dengan cermat.

Misalnya, Anda mungkin menetapkan tujuan untuk 'Meningkatkan kesadaran kategori sebesar 30% pada kuartal ini,' dengan target yang terkait dengan jangkauan konten, kehadiran webinar, dan leads masuk.

Langkah #5: Sesuaikan strategi lengkap Anda

Pembuatan kategori memerlukan keselarasan di seluruh perusahaan. Produk, model bisnis, dan budaya perusahaan Anda harus mendukung visi kategori tersebut.

Beberapa area kunci yang perlu diselaraskan meliputi: Pesan, strategi penjualan, dan peta jalan pemasaran

Fitur dan roadmap mengatasi masalah kategori

Model harga, kemasan produk, dan kemitraan

ClickUp Chat menghubungkan tim produk, pemasaran, penjualan, dan operasional dalam satu platform. Anda dapat membuat saluran khusus untuk penyelarasan produk, pembahasan harga, atau kampanye kategori.

Chat mendukung thread, @mentions, dan lampiran file, memudahkan Anda melacak percakapan dan berbagi tautan atau data yang relevan. Selain itu, Anda mendapatkan Posts untuk berbagi pembaruan perusahaan, inisiatif, dan keputusan penting. Lebih lanjut, SyncUps memungkinkan Anda melakukan panggilan audio atau video singkat untuk pengecekan atau diskusi strategis.

Inilah yang dikatakan Chelsea Bennett tentang penggunaan ClickUp di LuluPress:

Platform manajemen proyek sangat penting bagi tim pemasaran, dan kami menyukai bahwa platform ini membantu kami tetap terhubung dengan departemen lain. Kami menggunakan ClickUp setiap hari, untuk segala hal. Platform ini sangat membantu tim kreatif kami dan telah membuat alur kerja mereka lebih baik dan efisien.

Platform manajemen proyek sangat penting bagi tim pemasaran, dan kami menyukai bahwa platform ini membantu kami tetap terhubung dengan departemen lain. Kami menggunakan ClickUp setiap hari, untuk segala hal. Platform ini sangat membantu tim kreatif kami dan telah membuat alur kerja mereka lebih baik dan efisien.

Langkah #6: Perkuat secara berkelanjutan

Membuat kategori adalah proses yang berkelanjutan. Untuk mempertahankan kepemimpinan, Anda harus terus memperkuat nilai kategori melalui pesan yang konsisten, inovasi, dan bukti-bukti yang meyakinkan.

Rilis fitur secara teratur yang memperkuat narasi kategori dan menyelesaikan masalah yang lebih mendalam. Anda juga harus memastikan untuk membagikan kisah sukses, studi kasus, dan contoh yang menggambarkan kategori tersebut dalam praktik. Pantau penggunaan, adopsi, dan wawasan pelanggan untuk mengembangkan posisi kategori seiring waktu.

ClickUp Automations + AI Agents memudahkan Anda untuk mempertahankan konsistensi. Mereka memungkinkan Anda untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang, memastikan bahwa pesan kategori, pembaruan, dan bukti sosial Anda dikirimkan tepat waktu.

Buat otomatisasi ClickUp kustom untuk memastikan pekerjaan Anda terus berjalan di latar belakang

Otomatisasi bekerja berdasarkan prinsip sederhana 'jika ini terjadi, maka lakukan ini'. Anda dapat mengonfigurasinya sehingga ketika testimonial baru ditambahkan ke sebuah Dokumen, tugas secara otomatis dibuat untuk tim media sosial untuk mengubahnya menjadi postingan.

Agen AI melangkah lebih jauh dengan mengelola alur kerja yang lebih kompleks secara cerdas.

Misalnya, selain hanya membuat Tugas, agen AI dapat menyusun postingan media sosial yang disarankan, menugaskan postingan tersebut kepada anggota tim yang tepat, dan bahkan menjadwalkannya untuk interaksi optimal. Aktivitas berulang, seperti laporan dampak kategori bulanan atau kampanye konten triwulanan, dapat sepenuhnya dikelola oleh agen AI—mereka dapat mengumpulkan data, menghasilkan laporan, menugaskan tugas, dan memastikan tenggat waktu terpenuhi, sehingga mengurangi upaya manual dan memperlancar proses Anda lebih lanjut.

Lihat contohnya di sini:

Desain kategori adalah proses berkelanjutan dalam menciptakan pasar, mendefinisikan masalah, membentuk persepsi, dan memperluas keyakinan. Untuk melakukannya dengan baik, mari kita lihat kerangka kerja desain kategori untuk startup yang dapat mengubah ide Anda menjadi kategori. 💪🏼

Kerangka Kerja Raja Kategori

Jika tujuan Anda adalah untuk menguasai ruang Anda, kerangka kerja Category King adalah panduan Anda. Kerangka kerja ini dibangun berdasarkan satu ide besar: jangan jual produk, jual masalah yang Anda selesaikan dan dunia baru yang Anda ciptakan.

Ini membimbing pendiri untuk merancang cerita seputar masalah yang mereka selesaikan, mengumpulkan pendukung awal, dan menyelaraskan seluruh perusahaan, termasuk produk, pemasaran, dan strategi, dengan cerita tersebut.

Pelajari cara membuat panduan pemasaran:

Strategi Samudra Biru

Strategi Blue Ocean membantu Anda menemukan atau menciptakan ruang pasar yang belum terisi; tempat di mana Anda dapat menawarkan nilai unik yang tidak ditawarkan oleh orang lain.

Alat seperti Strategy Canvas menampilkan fokus industri, sementara Four Actions Framework membantu Anda memutuskan apa yang harus dihilangkan, dikurangi, ditingkatkan, atau diciptakan untuk membentuk ulang nilai pelanggan.

🧠 Fakta Menarik: Keurig menciptakan kategori 'kopi sekali pakai'. Mereka membedakan diri dari mesin kopi tetes tradisional atau pembuat kopi dalam jumlah besar dengan fokus pada kenyamanan, variasi, dan pilihan pribadi.

Pemetaan pasar

Pemetaan pasar mengubah strategi abstrak menjadi wawasan visual yang jelas. Ini membantu Anda melihat posisi Anda saat ini dan area yang belum dijamah oleh pesaing. Anda dapat memetakan produk dan pesaing yang ada berdasarkan variabel seperti harga, fitur, target pasar, atau hasil. Dengan cara ini, Anda mulai melihat pola: zona yang ramai, ruang yang terabaikan, dan peluang.

Bagi manajer produk, proses ini sangat berharga. Ini menunjukkan di mana produk Anda dapat menciptakan nilai baru, bagaimana memposisikan produk tersebut, dan segmen pelanggan mana yang siap untuk sesuatu yang berbeda.

Analisis kompetitif

Analisis kompetitif membantu Anda tidak hanya melihat apa yang ditawarkan oleh pesaing, tetapi juga bagaimana mereka mendefinisikan persaingan. Dengan menggunakan alat untuk penciptaan kategori dan pemetaan pasar, seperti analisis SWOT atau Lima Kekuatan Porter, Anda dapat mengidentifikasi di mana narasi saat ini kurang memadai dan di mana terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi atau asumsi yang ada.

Bagi pemasar, ini menjadi harta karun. Ini membantu menyempurnakan pesan, memposisikan ulang produk Anda, dan merancang narasi yang mengubah ekspektasi pelanggan.

🔍 Tahukah Anda? Wrigley menggunakan umpan balik yang mengejutkan untuk mengubah arah bisnisnya. Awalnya menjual sabun, perusahaan tersebut menyadari bahwa orang-orang menyukai bubuk baking gratis yang disertakan, sehingga mereka menambahkannya lebih banyak. Mereka memanfaatkan hal itu, beralih fokus ke bubuk baking dan akhirnya permen karet. Perubahan arah tersebut membantu mereka menciptakan dan mendominasi ekspektasi pasar baru.

Jobs-to-be-Done (JTBD)

JTBD langsung menuju inti alasan mengapa orang membeli suatu produk atau layanan. Konsep ini didasarkan pada satu kebenaran: pelanggan tidak menginginkan produk Anda; mereka ingin mencapai kemajuan dalam hidup mereka.

Kerangka kerja ini membantu Anda menemukan 'tugas' sebenarnya yang membuat seseorang membeli produk Anda. Seorang commuter pagi tidak membeli milkshake karena mereka menyukai milkshake. Mereka membelinya untuk mengisi perjalanan yang membosankan dan menahan lapar hingga waktu makan siang. Tiba-tiba, pesaing Anda bukan lagi Starbucks, melainkan pisang, bagel, dan kebosanan itu sendiri.

💡 Tips Pro: Wawancarai orang-orang segera setelah mereka membeli, bukan berbulan-bulan kemudian. Tanyakan, ‘Apa yang Anda lakukan saat memutuskan bahwa Anda membutuhkan ini?’ Jawabannya akan mengungkapkan ‘tugas’ yang sebenarnya. Perhatikan ‘tugas fungsional’ (mengisi kebutuhan), ‘tugas emosional’ (membuat perjalanan ini kurang menyedihkan), dan ‘tugas sosial’ (terlihat seperti saya memiliki kehidupan yang teratur). Tepati ketiganya, dan Anda tak terkalahkan.

Titik masuk kategori

Jika pelanggan melupakan keberadaan Anda saat mereka paling membutuhkannya, ini akan memperbaikinya. Orang mengingat merek saat momen tertentu memicu ingatan mereka, bukan karena mereka melihat iklan Anda minggu lalu.

Ini membimbing Anda untuk menguasai momen-momen yang penting.

Red Bull memiliki slogan ‘Saya akan kelelahan pada pukul 3 sore’

Uber memiliki 'Saya mabuk dan butuh tumpangan'

Advil memiliki slogan 'Kepalaku sakit sekali'.

Identifikasi setiap situasi di mana seseorang membutuhkan kategori Anda, lalu kuasai yang paling berharga. Jadilah nama pertama yang terlintas di benak mereka saat dibutuhkan.

Analisis non-konsumsi

Sebagian besar orang yang bisa memanfaatkan kategori Anda tidak membeli dari siapa pun; mereka either menderita atau menggunakan solusi sementara yang buruk. Jadi, jika Anda hanya memantau pesaing, Anda mengabaikan pasar terbesar Anda.

Selain itu, hal ini mendorong Anda untuk mempelajari mengapa orang memilih untuk tidak melakukan apa pun. Terlalu mahal? Terlalu membingungkan? Memakan waktu terlalu lama? Intuit menemukan jutaan orang mengurus pajak dengan pensil. Canva menemukan orang membuat brosur di Word. Temukan siapa yang kesulitan tanpa solusi, hilangkan hal yang menghalangi mereka, dan Anda baru saja menciptakan kategori baru.

💡 Tips Pro: Cari solusi alternatif yang mahal. Jika seseorang membayar $200/bulan untuk asisten virtual (VA) untuk menjadwalkan pertemuan, itu adalah peluang sebesar $2 miliar untuk Calendly. Jika pengembang menggabungkan lima alat dengan cara yang tidak efisien, itu adalah celah Anda. Semakin rumit dan mahal solusi alternatif mereka, semakin besar peluang Anda.

Bagaimana Cara Memasarkan dan Menempatkan Produk Anda untuk Menguasai Kategori Baru?

Setelah kategori Anda didefinisikan, pekerjaan sesungguhnya dimulai: mengajarkan dunia untuk melihatnya seperti yang Anda lihat. Menguasai kategori baru berarti mengendalikan narasi, memperkuat sudut pandang Anda, dan membuktikan bahwa pendekatan Anda mewakili masa depan.

Bangun momentum dengan satu pesan yang jelas

Mulailah dengan membangun momentum pasar melalui narasi yang konsisten. Pesan Anda, mulai dari konten situs web hingga penampilan di media, harus mencerminkan keyakinan yang sama yang menjadi dasar kategori Anda.

Setiap kampanye harus menghubungkan antara masalah pelanggan, janji kategori Anda, dan bukti produk Anda. Bahasa yang tidak konsisten adalah cara tercepat untuk membingungkan pasar. Raja kategori tetap diingat karena mereka mengulang satu cerita yang jelas hingga menjadi kebenaran pasar.

Ubah bukti menjadi persuasi

Selanjutnya, ubah pengguna awal Anda menjadi duta merek. Cerita pelanggan adalah aset kategori paling persuasif Anda. Soroti transformasi sebelum dan sesudah, serta bagaimana solusi Anda mendefinisikan ulang kesuksesan bagi mereka.

Ketika orang lain melihat bukti nyata bahwa kategori Anda menghasilkan hasil baru, hal ini mengukuhkan kepemimpinan pemasaran Anda dan mempercepat adopsi.

Jaga strategi Anda tetap terhubung

Untuk mempertahankan dominasi, perluas narasi kategori Anda ke setiap titik kontak, termasuk acara, konten, komunitas, dan bahkan kemitraan. Adakan webinar atau diskusi panel untuk membahas masalah yang lebih luas yang diselesaikan oleh kategori Anda. Berkolaborasi dengan analis, influencer, dan media yang dapat memperkuat perspektif Anda.

Saat Anda memetakan perjalanan pelanggan, menganalisis posisi pesaing, atau merancang blueprint strategi pemasaran, ClickUp Whiteboards memungkinkan Anda memvisualisasikan seluruh strategi dalam satu tempat.

Rancang strategi desain kategori untuk menjaga konsistensi di seluruh materi pemasaran dengan ClickUp Whiteboards

Anda bahkan dapat brainstorming ide kampanye, mendefinisikan segmen pasar, dan menghubungkan tugas dan dokumen secara langsung untuk manajemen kampanye pemasaran visual. Misalnya, tim pemasaran Anda menggambar Funnel Kesadaran Kategori di papan tulis. Mereka menghubungkan setiap tahap, seperti pendidikan, keterlibatan, dan konversi, dengan tugas ClickUp yang sebenarnya, lengkap dengan pemilik dan tanggal jatuh tempo.

Semua percakapan Anda di seluruh ruang kerja dan aplikasi terhubung dapat dicari melalui ClickUp Brain!

Sementara itu, ClickUp Brain bertindak sebagai strategis kategori dan penjaga nada dalam perangkat lunak perencanaan strategis.

Manajer Proyek AI secara otomatis melacak kemajuan, mengadakan rapat harian, dan melakukan tindak lanjut. Tim dapat meminta Brain untuk merangkum hasil kampanye, menghasilkan pembaruan proyek, atau bahkan menyarankan langkah selanjutnya berdasarkan data ruang kerja real-time.

Tetap terdepan dalam setiap kampanye

Dan ketika Anda tidak ingin membuat alur kerja dari awal? Gunakan Template ClickUp.

Dapatkan template gratis Organisir dan jadwalkan semua konten desain perusahaan Anda dengan Template Kalender Konten ClickUp.

Template Kalender Konten ClickUp dapat menampung beberapa aliran konten atau sub-proyek di bawah satu payung utama. Dengan cara ini, tim dapat mengelola blog, media sosial, buletin, atau kampanye lain di satu lokasi.

Dengan empat tampilan yang sudah dikonfigurasi sebelumnya, termasuk kalender, daftar, papan, dan garis waktu, tim dapat beralih perspektif sesuai dengan peran atau tugas mereka.

Template strategi go-to-market Anda juga dilengkapi dengan tujuh status bawaan yang mewakili tahap-tahap berbeda dalam siklus hidup konten, seperti Draft, In Review, Scheduled, dan Published. Selain itu, lima bidang kustom yang sudah dikonfigurasi memungkinkan tim untuk mengumpulkan metadata penting, termasuk Jenis Konten, Kampanye, Segmen Audiens, dan Saluran Publikasi.

🧠 Fakta Menarik: Prototipe kategori berubah seiring dengan budaya dan desain. Apa yang orang harapkan dari tampilan laptop atau alat bantu dengar berubah, sehingga perusahaan yang mengikuti tren estetika dalam desain sering kali unggul.

Tantangan Umum dalam Desain Kategori dan Cara Mengatasinya

Di sini, kita akan membahas beberapa tantangan umum dalam desain kategori yang mungkin Anda hadapi. Namun, jangan khawatir, Anda juga akan mendapatkan masukan tentang cara mengatasi hambatan dalam menciptakan kategori pasar baru. 👀

Sikap skeptis terhadap pasar

Memperkenalkan kategori baru bukanlah hal yang mudah. Mengatasi keraguan membutuhkan kesabaran, narasi yang kuat, dan pendidikan yang konsisten. Pembeli sudah terbiasa dengan solusi yang mereka gunakan saat ini, jadi meyakinkan mereka untuk mempertimbangkan kembali status quo bisa menjadi hal yang menjengkelkan.

Beberapa tantangan utama meliputi siklus adopsi yang lambat, di mana orang membutuhkan waktu untuk memahami dan menerima kategori tersebut. Kemudian ada beban sumber daya: mengadakan acara, membuat konten kepemimpinan pemikiran, dan membangun bukti-bukti semua memerlukan waktu dan investasi yang signifikan.

✅ Coba ini Luncurkan kuis interaktif, tantangan, atau penilaian yang menunjukkan kepada pelanggan bagaimana masalah tersebut memengaruhi mereka secara pribadi.

Bekerja sama dengan ahli niche atau micro-influencer yang dapat secara kredibel menjelaskan masalah dan solusi Anda untuk audiens yang lebih kecil namun sangat terlibat.

Tawarkan uji coba terbatas yang memungkinkan pengguna mengalami manfaat kategori secara langsung, menjadikan konsep abstrak menjadi nyata.

Keselarasan internal

Meskipun memiliki cerita kategori yang menarik, dukungan internal sangat penting dan seringkali rumit. Tim dari berbagai departemen seperti pemasaran, produk, penjualan, dan operasional memiliki prioritas yang berbeda, dan ketidakselarasan dapat menghambat kemajuan.

Hambatan umum termasuk tujuan yang terfragmentasi, di mana departemen tetap berpegang pada KPI lama daripada beradaptasi untuk mendukung pertumbuhan kategori. Kesenjangan pelatihan juga muncul karena memimpin sebuah kategori seringkali memerlukan keterampilan baru dan pemikiran strategis.

Kelelahan kepemimpinan merupakan risiko signifikan lainnya; penciptaan kategori adalah upaya jangka panjang, dan tim eksekutif yang kurang berkomitmen dapat kehilangan momentum.

✅ Coba ini Tunjuk seorang 'duta kategori' di setiap departemen yang secara aktif mempromosikan dan memantau inisiatif kategori menggunakan yang secara aktif mempromosikan dan memantau inisiatif kategori menggunakan ClickUp Assign Comments

Gunakan workshop interaktif di mana tim memetakan situasi dunia nyata.

Dorong tim untuk berkolaborasi dalam membuat buletin internal atau presentasi yang menjelaskan kategori tersebut dari perspektif fungsional mereka untuk kepemilikan.

Berikan penghargaan kepada karyawan atas ide atau tindakan yang mendorong pemikiran kategori.

🚀 Keunggulan ClickUp: Banyak tim kesulitan mengubah visi bersama menjadi konten yang mencerminkan peran spesifik mereka—tim pemasaran mungkin fokus pada storytelling, sementara tim produk menekankan inovasi. ClickUp Brain MAX membantu menjembatani kesenjangan tersebut. Masukkan suara setiap tim ke dalam cerita kategori Anda dengan ClickUp Brain MAX Misalnya, tim pemasaran dan produk dapat meminta Brain MAX untuk ‘membuat buletin internal bersama yang menjelaskan bagaimana fitur baru memperkuat posisi kategori kami,’ sementara tim penjualan dan operasional dapat meminta Brain MAX untuk ‘menyusun presentasi bersama yang menghubungkan umpan balik pelanggan dengan tujuan kategori kami.’ Setiap departemen memberikan sudut pandangnya, dan Brain MAX membantu mengintegrasikan masukan-masukan tersebut menjadi pembaruan yang kohesif dan sesuai dengan merek. Bonus! Minta ClickUp Brain MAX untuk membuat skor desain kategori:

Tanggapan kompetitif

Setelah kategori Anda mulai mendapatkan momentum, bersiaplah menghadapi perlawanan dari pesaing. Pemain yang sudah mapan mungkin meniru pesan Anda, mengubah narasi untuk keuntungan mereka sendiri, atau meluncurkan solusi alternatif untuk mengaburkan situasi.

Batasan-batasan di sini jelas: mempertahankan kepemimpinan melawan pesaing yang didanai dengan baik dapat membebani anggaran, terutama bagi startup.

Tekanan ROI jangka pendek semakin meningkat saat pesaing memaksa Anda untuk menunjukkan nilai dengan cepat, sementara pertumbuhan kategori yang sebenarnya membutuhkan waktu untuk terwujud. Pengikut cepat dapat melemahkan pesan Anda, dan pemain besar bahkan mungkin mencoba mengambil alih narasi, memaksa Anda untuk bertahan.

✅ Coba ini Lakukan 'simulasi pesaing' bersama tim Anda untuk memprediksi bagaimana pesaing mungkin merespons dan merancang kampanye preventif.

Berikan akses awal kepada pelanggan terpilih ke fitur baru atau wawasan, mengunci loyalitas dan menciptakan diferensiasi yang sulit ditiru.

Dedikasikan tim kecil untuk memantau tren pesan di pasar dan memperbaiki informasi yang salah. ClickUp Brain dapat membantu dalam hal ini: Temukan jawaban tidak hanya dari ruang kerja ClickUp Anda, tetapi juga dari web menggunakan ClickUp Brain.

Batasan-batasan yang lebih luas dalam desain kategori

Di luar tantangan inti ini, ada batasan-batasan yang lebih luas yang perlu diperhatikan. Menentukan kategori terlalu luas dapat membingungkan pasar, sementara terlalu spesifik dapat memperlambat adopsi.

Investor dan pemangku kepentingan mungkin mengharapkan pengembalian yang lebih cepat daripada yang biasanya diberikan oleh sebuah kategori, yang dapat menguji kesabaran. Ada juga risiko kegagalan total: jika kategori tersebut tidak memenuhi kebutuhan nyata, semua investasi, waktu, uang, dan sumber daya dapat terbuang sia-sia. Akhirnya, kesalahan dalam penempatan awal dapat mahal untuk diperbaiki, memerlukan perubahan arah, investasi ulang, dan pembaruan pesan.

✅ Coba ini Luncurkan eksperimen kecil atau sub-kategori untuk memvalidasi pesan, segmen target, dan pola adopsi.

Libatkan investor dan mitra kunci dalam workshop pengembangan kategori , menyelaraskan ekspektasi.

Buat metrik dinamis yang menyesuaikan diri berdasarkan tren adopsi, umpan balik, dan kematangan pasar.

🔍 Tahukah Anda? Sebuah makalah berjudul “Sejarah Singkat dan Masa Depan Panjang Penelitian tentang Kategori Pasar” menunjukkan bahwa sejak tahun 1990-an, telah terjadi aliran penelitian empiris yang terus meningkat, yang dikelompokkan ke dalam tema-tema seperti pembentukan kategori baru, penyebaran kategori, dan perubahan kategori.

Studi Kasus Nyata yang Menunjukkan Desainer Kategori yang Sukses

Berikut adalah beberapa studi kasus sukses tentang penciptaan kategori pasar yang telah mengubah perspektif masalah dan menempatkan diri mereka sebagai pemimpin di pasar masing-masing. 🎯

1. ClickUp

Hindari penyebaran pekerjaan dengan ClickUp, ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia

ClickUp telah menciptakan kategori baru untuk produktivitas all-in-one, yang disebut Converged AI Workspace. Strategi pertumbuhannya menggabungkan wawasan mendalam tentang pengguna dengan pendidikan berbasis konten untuk menonjol di pasar yang ramai.

Inilah yang membuatnya istimewa:

Pertumbuhan yang dipimpin produk: Menggunakan templat, tutorial, dan demo untuk mendidik pengguna sambil menyelesaikan masalah alur kerja.

Kemampuan Beradaptasi: Melayani berbagai tim dan industri dengan ruang kerja yang dapat disesuaikan.

Adopsi berbasis konten: Perpustakaan video yang kaya dan panduan untuk meningkatkan kesadaran dan retensi.

Ekosistem terintegrasi: Menggabungkan manajemen proyek, dokumen, dan komunikasi dalam satu platform untuk menghindari Menggabungkan manajemen proyek, dokumen, dan komunikasi dalam satu platform untuk menghindari penyebaran pekerjaan yang tidak terkendali

💡 Tips Pro: Hindari godaan untuk terlalu banyak menjelaskan. Sebuah cerita kategori yang kuat cukup sederhana sehingga seorang tenaga penjualan dapat menjelaskannya dalam dua kalimat, dan pelanggan dapat mengulanginya tanpa catatan. Jika membutuhkan presentasi 20 slide, itu belum cukup menarik.

2. Tesla

melalui Reuters

Tesla menciptakan standar baru untuk kendaraan listrik dengan menggabungkan inovasi otomotif dengan solusi energi berkelanjutan. Apa yang membuat contoh pemasaran produk ini menonjol:

Mobil listrik jangkauan jauh dengan teknologi baterai canggih

Pengalaman pengguna premium dengan pembaruan melalui udara.

Perluasan ke penyimpanan energi dan solusi surya untuk ekosistem yang holistik.

Model penjualan langsung ke konsumen, mengabaikan dealer tradisional.

3. Netflix

melalui Netflix

Netflix telah mengubah cara orang menikmati hiburan secara global. Inilah yang membuatnya menjadi pemimpin industri:

Rekomendasi berbasis AI untuk pengalaman menonton yang dipersonalisasi

Konten asli yang diadaptasi secara lokal untuk meningkatkan keterlibatan secara internasional.

Perubahan strategis dari penyewaan DVD ke streaming sejak awal

Antarmuka berbasis kartu yang intuitif untuk pengalaman pengguna yang lancar.

📮 ClickUp Insight: 36% responden mengatakan mereka mengagumi rekan tim yang mampu mengelola waktu dengan baik dan tidak terlihat kewalahan. Suasana tenang dan terkendali itu tidak muncul begitu saja. Itu berasal dari desain sistem cerdas yang dirancang secara sengaja untuk kesuksesan. ClickUp Brain adalah mitra produktivitas AI yang selalu siap membantu Anda. Ia memahami konteks, beban kerja Anda, prioritas tugas, tenggat waktu, dan ketersediaan kalender real-time. Apa artinya itu dalam praktik? AI tahu kapan Anda kewalahan dan dapat membantu menjadwal ulang secara otomatis, memprioritaskan ulang, dan mengotomatisasi tugas melalui alur kerja agen, memungkinkan Anda beradaptasi dengan cepat sesuai dengan tuntutan hari itu.

4. GoPro

melalui GoPro

Selanjutnya dalam contoh desain kategori strategis kami, kita memiliki GoPro. Perusahaan ini mengubah kamera niche menjadi kategori gaya hidup global yang berpusat pada petualangan dan olahraga ekstrem.

Inilah mengapa ClickUp menjadi raja kategori:

Kamera tangguh dan kompak untuk aksi dan petualangan

Pembuatan konten yang didorong oleh komunitas dan berbagi di media sosial

Pemasaran influencer dan gaya hidup yang memperkuat identitas merek.

💡 Tips Pro: Atur waktu kampanye pemasaran Anda dengan hati-hati. Jika Anda meluncurkan kampanye kesadaran sebelum cerita kategori Anda mendapatkan momentum, Anda akan berakhir mendidik pasar untuk pesaing Anda. Pastikan keselarasan internal terlebih dahulu, lalu perluas ke luar.

5. Spotify

melalui Spotify

Spotify membangun kategori di sekitar streaming musik yang dipersonalisasi dengan analisis data canggih dan algoritma prediktif.

Apa yang membuat Spotify menonjol:

Playlist yang sangat dipersonalisasi seperti ‘Discover Weekly’

Kampanye tahunan yang menarik seperti ‘Wrapped’ yang mendorong berbagi di media sosial.

Penerapan machine learning untuk memprediksi dan menyesuaikan pengalaman pengguna.

🧠 Fakta Menarik: Ada periode aneh di Denmark pada tahun 1970-an: produser film membuat film yang menggabungkan komedi dengan elemen genre yang dulu dianggap 'tidak sah'. Untuk menjualnya, mereka harus mereklasifikasi atau mencampur genre. Pemasaran harus membantu orang menerima hal baru dengan mengubah norma kategori.

Dapatkan Keunggulan Kompetitif dengan ClickUp

Desain kategori melibatkan penulisan ulang aturan dan menunjukkan kepada dunia masalah yang bahkan tidak mereka sadari keberadaannya. Merek yang mendominasi membentuk persepsi, menetapkan standar baru, dan menciptakan gerakan di sekitar solusi mereka.

Dari mendidik pasar hingga memperkuat kategori Anda, ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, mengintegrasikan setiap langkah.

Anda dapat mengumpulkan wawasan pengguna dengan Forms dan mengubah ide menjadi tugas yang dapat dieksekusi langsung dari Docs atau Whiteboards. Selaraskan tim dengan Chat dan SyncUps, dan otomatiskan alur kerja berulang dengan ClickUp Automations.

Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini! ✅

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Category Design Scorecard adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Category Pirates untuk menilai seberapa efektif sebuah perusahaan menerapkan desain kategori. Kerangka kerja ini mengevaluasi lima area kunci: memiliki pandangan yang jelas tentang kategori, berhasil mendefinisikan kategori baru, membangun ekosistem di sekitarnya, menggunakan bahasa strategis untuk membentuk cara orang memandang kategori, dan memanfaatkan data untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan. Setiap area diberi skor untuk membantu menentukan apakah sebuah perusahaan hanya bersaing di ruang yang sudah ada atau sebenarnya menciptakan dan memimpin kategori pasar baru.

Saat mendesain halaman kategori, penting untuk secara jelas menyampaikan apa yang membuat kategori Anda unik dan bernilai. Halaman tersebut harus menjelaskan masalah yang diselesaikan oleh kategori Anda dan bagaimana solusi Anda berbeda dari yang lain. Konten yang menarik, visual yang kuat, dan navigasi yang mudah adalah kunci, begitu pula dengan ajakan bertindak yang jelas yang mendorong pengunjung untuk belajar lebih lanjut, berlangganan, atau mengambil langkah berikutnya. Tujuannya adalah menjadikan halaman tersebut sebagai pusat informasi yang mendidik dan membangkitkan minat orang tentang kategori baru Anda.

Category Pirates adalah kelompok ahli dalam penciptaan dan desain kategori, didirikan oleh Christopher Lochhead, Eddie Yoon, dan Nicolas Cole. Mereka menyediakan sumber daya, kerangka kerja, dan saran praktis untuk membantu wirausahawan dan bisnis menciptakan dan mendominasi kategori pasar baru. Karya mereka mencakup buletin, buku, dan kursus digital yang berfokus pada seni dan ilmu desain kategori.

Contoh kategori dalam pemasaran adalah pendekatan Tesla terhadap kendaraan listrik. Alih-alih bersaing langsung di pasar otomotif tradisional, Tesla menciptakan dan memimpin kategori kendaraan listrik berperforma tinggi dan mewah. Dengan demikian, mereka menempatkan diri sebagai pemimpin di ruang pasar baru, bukan sekadar pemain lain di pasar yang sudah ada.