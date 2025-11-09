Cara Menggunakan Canva Content Planner untuk Penjadwalan Media Sosial

Tanyakan kepada CEO mana pun, dan mereka akan mengatakan bahwa penjualan dan konten adalah dua bagian terpenting dalam sebuah perusahaan. Keduanya berkomunikasi dengan pelanggan dengan cara yang unik masing-masing.

Meskipun penjualan mungkin melibatkan interaksi langsung, kontenlah yang menjangkau pelanggan Anda saat mereka sedang berbaring di tempat tidur, menggulir feed mereka, atau mengetik untuk mencari produk Anda.

Hampir sepertiga dari pengguna internet berusia di atas 16 tahun menemukan merek dan layanan baru melalui mesin pencari. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya konten yang baik sebenarnya.

Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan. Konten positif saja tidak cukup. Yang benar-benar membuat perbedaan adalah konsistensi. Menampilkan konten secara berulang-ulang membangun kepercayaan. Dan konsistensi adalah hasil langsung dari kalender konten yang terstruktur dan terorganisir dengan baik, yang memastikan setiap postingan, reel, dan kampanye tayang pada waktu yang tepat.

Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana Canva Content Planner membantu Anda merencanakan konten secara terencana, tetap sesuai jadwal, dan menjaga aliran konten Anda dengan lebih sedikit stres.

⭐️ Template Terpilih Template Kalender Media Sosial Modern oleh ClickUp menawarkan tata letak yang terorganisir untuk merencanakan, memposting, dan melacak konten di seluruh saluran media sosial Anda. Kolaborasikan dengan tim Anda dengan mudah dan jaga setiap kampanye tetap terorganisir di satu pusat kendali. Dapatkan template gratis Lacak posting, ukur kinerja, dan rencanakan kampanye dengan Template Kalender Media Sosial Modern ClickUp.

Apa Itu Canva Content Planner?

melalui Canva

Pembuat konten tidak suka meninggalkan ruang kerja mereka. Bayangkan harus bolak-balik antara aplikasi hanya untuk memeriksa apakah desain telah diproses atau dijadwalkan dengan benar, dan masih tidak yakin apakah postingannya benar-benar tayang. Ada rasa lega yang nyata ketika dapat mengandalkan satu platform untuk semuanya.

Itulah tepatnya yang ditawarkan oleh Canva Content Planner. Ini adalah alat penjadwalan bawaan yang membantu Anda melakukan lebih dari sekadar mendesain. Anda dapat merencanakan, membuat, dan menjadwalkan konten di platform media sosial favorit Anda tanpa perlu meninggalkan Canva.

Dengan Content Planner, Anda dapat menjadwalkan posting untuk Instagram, Facebook Pages, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Slack, dan bahkan Tumblr.

Bagi pemilik usaha kecil, ini berarti Anda dapat mendesain posting di pagi hari, mengatur tanggal dan waktu, dan mempercayakan Canva untuk menangani sisanya. Dan jika Anda perlu menunda atau mengedit posting sebelum dipublikasikan, Anda dapat melakukannya tanpa harus memulai dari awal atau mengunggah ulang file.

Tim akan menemukan fitur ini sangat berguna. Canva Teams memudahkan Anda untuk berbagi kalender, mengundang orang lain untuk mendesain atau mengedit, dan memastikan semua orang bekerja secara sinkron.

💡 Tips Pro: Karena Content Planner termasuk dalam Canva Pro, Anda dapat mengakses fitur tambahan seperti Magic Resize, kit merek, dan ribuan templat. Alat-alat ini memudahkan Anda menjaga konsistensi tampilan posting Anda sementara planner menangani penjadwalan, sehingga Anda tetap terorganisir tanpa menambah beban.

Fitur Utama Canva Content Planner

melalui Canva

Menurut pengguna Reddit ini,

Canva adalah alat desain yang sangat mudah digunakan dan intuitif. Alat ini juga memudahkan Anda dalam menjadwalkan konten media sosial Anda.

Itulah mengapa begitu banyak kreator mengandalkan Canva Content Planner. Dan jika Anda masih ragu apakah Canva Content Planner layak untuk dicoba, berikut adalah fitur-fitur yang mungkin meyakinkan Anda:

✅ Rencanakan, buat, dan jadwalkan konten untuk Instagram, Facebook Pages, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Slack, dan Tumblr dalam satu tempat.

✅ Atur posting untuk dipublikasikan pada tanggal dan waktu yang Anda pilih, dengan opsi untuk menunda atau mengeditnya kapan saja sebelum dipublikasikan.

✅ Bagikan kalender konten dengan tim Anda melalui Canva Teams, sehingga semua orang dapat membuat, mengedit, dan tetap selaras.

✅ Gunakan fitur tambahan Canva Pro seperti Magic Resize, kit merek, dan ribuan templat untuk memastikan setiap posting konsisten dan sesuai dengan merek.

✅ Lacak impresi, klik, suka, dan komentar langsung dari dalam planner untuk melihat bagaimana kinerja posting Anda.

Manfaat Menggunakan Canva untuk Perencanaan Konten

Jadikan sederhana. Jadikan berkesan. Jadikan menarik untuk dilihat. Jadikan menyenangkan untuk dibaca.

Kalimat dari Leo Burnett ini menangkap esensi konten yang baik, tetapi mencapai hal itu membutuhkan perencanaan. Jika Anda terburu-buru memposting konten yang indah pada waktu yang salah atau lupa mempublikasikannya, dampaknya akan hilang.

Canva Content Planner memudahkan hidup Anda dengan membantu Anda tetap terorganisir, memastikan ide-ide Anda sampai kepada orang-orang pada waktu yang paling tepat.

Melalui Canva

Inilah yang Anda dapatkan saat beralih ke alat ini:

Hemat waktu dengan mendesain dan menjadwalkan di satu tempat tanpa perlu berpindah antar aplikasi.

Tetap konsisten dengan kalender yang menampilkan posting Anda berhari-hari, berminggu-minggu, atau berbulan-bulan ke depan.

Hindari stres mendadak dengan mengatur posting untuk dipublikasikan secara otomatis, bahkan saat Anda offline.

Jaga konsistensi suara dan tampilan merek Anda dengan alat Canva Pro seperti templat, kit merek, dan Magic Resize.

Undang tim Anda untuk berbagi kalender konten yang sama, sehingga kolaborasi menjadi lebih lancar dan terorganisir.

💡 Tips Pro: Hubungkan Canva dengan Slack agar tim Anda mendapat notifikasi saat posting dijadwalkan atau dipublikasikan—cara sederhana untuk tetap sejalan. melalui Canva

📮 ClickUp Insight: Hanya 7% profesional yang mengandalkan AI secara utama untuk manajemen tugas dan organisasi. Banyak alat AI mungkin hanya memiliki satu fungsi, seperti kalender, daftar tugas, atau email. Dengan ClickUp, kecerdasan buatan (AI) bekerja lebih jauh. Ia mendukung email, komunikasi, kalender, tugas, dan dokumen Anda dalam satu ruang yang sama. Anda bahkan dapat bertanya, “Apa prioritas saya hari ini?” dan ClickUp Brain akan memindai ruang kerja Anda untuk menyoroti hal-hal yang paling penting saat ini. Alih-alih menggunakan lima aplikasi berbeda, Anda mendapatkan semuanya dalam satu tempat.

Cara Menggunakan Canva Content Planner (Langkah demi Langkah)

Salah satu hal terbaik tentang Canva Content Planner adalah betapa mudahnya penggunaannya. Anda tidak perlu menjadi ahli teknologi untuk menggunakannya.

Berikut ini panduan singkat untuk memulainya:

Langkah 1: Buka Content Planner

melalui Canva

Di halaman utama Canva, klik "Content Planner." Anda akan diarahkan ke tampilan kalender yang menampilkan minggu-minggu mendatang. Canva juga mengisi kalender tersebut dengan hari libur media sosial global, yang dapat Anda gunakan sebagai inspirasi atau hapus jika Anda lebih suka tampilan kosong.

📌 Contoh: Misalkan Anda sedang merencanakan perayaan Hari Perempuan Internasional. Kalender akan menandai tanggal 8 Maret, memberi Anda waktu lebih awal untuk membuat sesuatu yang bermakna untuk hari tersebut.

Langkah 2: Hubungkan akun media sosial Anda

Sebelum Anda dapat menjadwalkan, hubungkan akun Anda dengan mengklik “Connect.” Canva kompatibel dengan Instagram, Facebook Pages, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Slack, dan Tumblr.

Setelah terhubung, Anda dapat memilih tepat di mana setiap desain harus dipublikasikan.

📖 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik Canva

Langkah 3: Pilih atau buat desain Anda

Pilih tanggal di kalender dan klik tombol plus. Anda dapat menggunakan salah satu proyek terbaru Anda, memulai dari nol dengan desain kosong, atau memilih dari ribuan templat Canva.

Magic Resize memudahkan Anda menyesuaikan desain yang sama untuk platform yang berbeda, seperti mengubah postingan Instagram berbentuk persegi menjadi pin Pinterest atau banner LinkedIn.

🧠 Tahukah Anda: Coca-Cola merupakan salah satu merek besar pertama yang menganggap perencanaan konten sebagai kalender editorial, bukan sekadar iklan. Mereka menciptakan sesuatu yang mereka sebut “Content 2020,” di mana fokusnya adalah merencanakan cerita di berbagai platform berbulan-bulan sebelumnya. Dengan cara ini, pesan mereka tidak hanya terikat pada hari libur atau peluncuran besar, tetapi terintegrasi ke dalam percakapan sehari-hari. Acara budaya membentuk dan mengubah kalender konten mereka, mengubah posting dan kampanye menjadi dokumen dinamis.

Langkah 4: Tambahkan keterangan Anda dan jadwalkan.

melalui Canva

Setelah desain Anda siap, klik “Bagikan,” lalu “Jadwalkan.” Pilih saluran media sosial, tambahkan keterangan dan tagar, lalu atur tanggal dan waktu yang tepat. Canva akan mengonfirmasi bahwa posting telah dijadwalkan, dan Anda akan melihatnya muncul di kalender Anda.

📌 Contoh: Jika Anda memiliki peluncuran produk baru yang akan datang, Anda dapat mendesain posting, menetapkan tanggal peluncuran pukul 10 pagi, dan mempercayakan Canva untuk mempublikasikannya secara otomatis sementara Anda fokus pada berinteraksi dengan komentar.

Langkah 5: Kelola dan edit posting yang dijadwalkan

melalui Canva

Rencana kadang-kadang berubah, dan Canva memudahkan Anda untuk menyesuaikannya. Klik pada item terjadwal apa pun di planner Anda untuk menjadwal ulang, mengedit, atau menghapusnya. Perlu diingat bahwa jika Anda melakukan perubahan pada desain itu sendiri setelah penjadwalan, Canva mungkin meminta Anda untuk menjadwal ulang—ini langkah kecil, tetapi membantu memastikan keakuratan.

💡 Tips Pro: Bosan mengejar tenggat waktu dan memantau status tugas? Dengan ClickUp’s AI Agents, Anda dapat mengotomatisasi bagian-bagian repetitif dari perencanaan konten sehingga tim Anda dapat fokus pada pembuatan konten—bukan mengawasi secara detail. Gunakan agen AI ClickUp Autopilot yang sudah jadi atau buat agen kustom untuk memudahkan pengelolaan konten. 📌 Begini cara AI Agents dapat mempermudah proses konten Anda: Jika seorang penulis naskah tidak mengirimkan drafnya tepat waktu, Reminders Agent akan secara otomatis mengirimkan pengingat dalam tugas dan menyesuaikan jadwal ulasan, sehingga ritme penerbitan Anda tetap terjaga.

Setelah subtugas desain selesai, Approvals Agent akan aktif—menugaskan konten ke reviewer yang sesuai, memperbarui status tugas, dan memindahkannya ke tahap “Siap Dipublikasikan”.

Seorang Insights Agent dapat menghasilkan ringkasan di akhir setiap minggu, menyoroti konten yang telah dipublikasikan, yang tertunda, dan bahkan menyusun laporan singkat untuk dibagikan kepada pemangku kepentingan. Dengan AI yang menangani tindak lanjut dan pembaruan status, tim Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk membuat konten yang berdampak tinggi—dan kurang waktu untuk mengelola logistik.

Harga dan Ketersediaan Canva Content Planner

Saat menjadwalkan posting dengan Canva, apa yang Anda dapatkan bergantung pada apakah Anda menggunakan rencana gratis, Canva Pro, atau Canva Teams.

Hal penting yang perlu diketahui adalah bahwa Content Planner hanya tersedia di versi Pro dan Teams. Ini berarti pengguna gratis masih dapat mendesain dan berbagi, tetapi mereka harus mempublikasikan secara manual setiap kali. Rencana gratis sangat cocok jika Anda hanya ingin menjelajahi editor Canva, dengan akses ke jutaan templat dan grafis. Namun, jika Anda ingin menjadwalkan posting di muka, menunda atau mengeditnya sebelum dipublikasikan, dan melacak keterlibatan, Anda perlu mengupgrade ke Pro atau Teams.

Sementara itu, Canva Pro dirancang untuk individu yang menginginkan alat desain premium bersama fitur penjadwalan, sedangkan Canva Teams ideal jika Anda bekerja dengan rekan tim dan membutuhkan kalender bersama dengan alat kolaborasi.

Berikut ini adalah tabel perbandingan untuk membantu Anda memahami perbedaan fitur yang ditawarkan:

Rencanakan Harga Fitur Utama Keterbatasan Terbaik untuk Gratis Gratis Lebih dari 2 juta templat, lebih dari 4,5 juta foto stok, penyimpanan 5GB, editor seret dan lepas. Tidak ada penjadwalan, hanya publikasi manual. Pemula, pembuat konten kasual Pro $12,99/bulan (1 pengguna) Content Planner, jadwalkan posting, analitik, 140 juta+ aset, Magic Resize, penyimpanan 1TB Terbatas untuk satu pengguna Freelancer, pemilik usaha kecil Tim $100/tahun per pengguna Semua fitur Pro, kalender bersama, persetujuan, alur kerja, 1TB per anggota Biaya meningkat seiring pertumbuhan tim Tim dan perusahaan skala kecil hingga menengah

Siapa yang sebaiknya meng-upgrade ke Canva Pro?

Freelancer dan pemilik usaha kecil yang ingin menghemat waktu dengan menjadwalkan posting sebelumnya.

Pembuat konten yang membutuhkan konsistensi merek dengan fitur seperti Magic Resize dan Brand Kits

Tim yang sering berkolaborasi dan membutuhkan visibilitas di kalender konten bersama.

💡 Tips Pro: Jika Anda ragu apakah Canva Pro cocok untuk Anda, mulailah dengan uji coba gratis 30 hari. Anda akan mendapatkan akses penuh ke Content Planner dan alat desain premium, sehingga Anda dapat melihat seberapa banyak waktu yang sebenarnya Anda hemat.

Tips untuk Memaksimalkan Penggunaan Canva Content Planner

Menggunakan Canva Content Planner sangat mudah, tetapi untuk memaksimalkan penggunaannya, Anda perlu membiasakan diri dengan beberapa kebiasaan kecil. Dengan tips yang tepat, Anda dapat mengubahnya dari alat penjadwalan dasar menjadi alat penghemat waktu yang sesungguhnya yang menjaga konsistensi konten Anda.

1. Membuat dan menjadwalkan konten secara massal

Alih-alih terburu-buru setiap hari untuk menyiapkan sesuatu di menit-menit terakhir, Anda dapat membuat konten secara terfokus dalam waktu singkat, lalu biarkan jadwal yang mengurus sisanya.

Seorang pengguna Reddit mengatakannya dengan sederhana:

Buat konten Anda secara massal dalam satu kali proses. Aplikasi seperti Canva memudahkan Anda untuk membuat grafis atau posting dengan cepat. Gabungkan dengan alat penjadwalan … dan Anda siap untuk 30 hari ke depan tanpa stres harian.

Itulah inti dari batching—Anda mengerahkan usaha sekali, dan manfaatnya berlanjut selama berminggu-minggu.

Canva memudahkan pembuatan konten secara massal karena Anda dapat mendesain beberapa postingan berturut-turut menggunakan templat atau menduplikasi desain yang sudah ada untuk membuat seri. Daripada membuat postingan Instagram hari ini, banner LinkedIn besok, dan pin Pinterest hari berikutnya, Anda dapat mendesain semuanya sekaligus dan menempatkannya dengan rapi di Content Planner.

👀 Fakta Menarik: Kata "kalender" berasal dari bahasa Latin calendae, yang merujuk pada hari pertama bulan Romawi, saat utang dan tagihan diselesaikan. Dalam arti tertentu, kalender asli bukan tentang mengatur acara kehidupan, melainkan mengingatkan orang untuk membayar utang. Menariknya, kalender konten saat ini tidak jauh berbeda—masih mengingatkan kita tentang tenggat waktu.

2. Menggunakan templat Canva untuk konsistensi

Keuntungan lainnya adalah konsistensi. Saat Anda bekerja secara batch, visual, nada, dan tema Anda akan lebih alami selaras.

Seorang pengguna Reddit berbagi,

Saya membuat 6 bulan konten inti … dalam satu hari. Mungkin terdengar ekstrem, tetapi bahkan merencanakan dua minggu ke depan dapat membebaskan pikiran Anda untuk bagian lain dari pekerjaan Anda.

Perpustakaan Canva memiliki ribuan templat yang mencakup segala hal, mulai dari kutipan hingga pengumuman produk. Anda dapat memulai dengan templat yang sesuai dengan merek Anda, lalu menyesuaikan warna, font, dan gambar agar sesuai dengan gaya Anda.

Setelah Anda mengatur beberapa template yang sesuai dengan gaya Anda, template-template tersebut menjadi titik awal yang andal setiap kali Anda membuat konten secara massal. Hal ini memudahkan Anda untuk tetap konsisten dengan merek tanpa perlu meragukan setiap pilihan desain.

📌 Contoh: Bayangkan Anda sedang menyiapkan postingan untuk peluncuran produk. Anda dapat memilih satu templat untuk postingan hitung mundur, templat lain untuk testimoni, dan templat ketiga untuk sorotan produk. Dengan menggunakan kembali templat-templat tersebut di berbagai platform, audiens Anda akan mendapatkan cerita yang konsisten, terlepas dari di mana mereka melihat konten Anda.

3. Memanfaatkan analitik dari platform terhubung

Dengan Canva Content Planner, Anda dapat memantau kinerja posting Anda tanpa perlu meninggalkan alat tersebut. Setiap posting yang dijadwalkan menampilkan metrik sederhana seperti impresi, klik, suka, dan komentar.

✒ Catatan: Analytics berfungsi di semua platform yang didukung Canva—Instagram, Facebook Pages, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Slack, dan Tumblr—sehingga Anda dapat memantau konten Anda di satu tempat.

Antarmukanya jelas dan mudah dibaca, sehingga praktis bagi kreator dan pemilik usaha kecil yang tidak ingin repot dengan dashboard yang rumit.

📌 Contoh: Sebuah kafe kecil mungkin menyadari bahwa postingan yang menampilkan staf sedang membuat kopi mendapatkan interaksi lebih banyak daripada foto produk yang rapi. Itu adalah sinyal berguna untuk membagikan lebih banyak momen yang terasa relatable dan autentik.

4. Berkolaborasi dengan anggota tim

Bekerja sama di Canva Content Planner terasa alami karena semua hal berada dalam satu ruang bersama. Anda mungkin terbiasa bertukar file atau bertanya-tanya siapa yang memiliki versi terbaru. Namun, dengan Canva, anggota tim dapat masuk, melihat kalender yang sama, dan bekerja sama dalam membuat postingan.

Ada lebih banyak lagi: Anda dapat menetapkan peran, memberikan akses edit atau komentar, dan mencatat apa yang telah dijadwalkan tanpa harus membuang waktu dalam obrolan atau thread email yang tak berujung.

Bagi usaha kecil, fitur ini bisa menjadi solusi yang sangat membantu. Seorang manajer dapat menyusun postingan, seorang desainer dapat memperindah visualnya, dan orang lain dapat mengurus caption. Semua orang tahu apa yang akan datang, dan perubahan langsung terlihat.

📖 Baca Juga: Template Kalender Canva untuk Penjadwalan yang Mudah

Keterbatasan Canva Content Planner

Anda mungkin menemui hambatan saat mengatur posting Anda di Canva. Itulah mengapa penting untuk mengetahui seperti apa hambatan-hambatan ini:

Anda hanya dapat menjadwalkan hingga 25 posting gambar tunggal per hari, yang terasa terbatas jika Anda menjalankan kampanye besar atau membagikan banyak konten Pinterest.

Canva belum mendukung Reels, Stories, carousel, atau postingan multi-gambar, jadi segala hal yang interaktif atau berlapis harus dilakukan secara manual.

Jika Anda mengedit desain setelah menjadwalkannya, Anda perlu menghentikan dan menjadwalkan ulang, bahkan untuk hal sepele seperti memperbaiki kesalahan ejaan.

Bagi tim, planner ini memiliki struktur yang sederhana. Anda tidak akan menemukan alur kerja yang lebih mendalam, persetujuan, atau pelacakan tugas seperti yang ditawarkan oleh alat seperti ClickUp.

Canva paling cocok untuk beberapa aliran konten. Jika Anda mengelola beberapa merek atau klien, hal-hal bisa menjadi rumit dengan cepat tanpa sistem yang lebih terperinci.

📖 Baca Juga: Alat AI Media Sosial untuk Pemasar

Alternatif Canva Content Planner

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Ketika Canva Planner terasa terlalu terbatas untuk kebutuhan Anda, alat alternatif ini mungkin dapat membantu mengisi celah:

Mencari informasi adalah salah satu bagian paling menjengkelkan dalam mengelola kalender konten media sosial. Di mana logo finalnya? Apa pesan kampanye terbaru? Spreadsheet mana yang berisi data keterlibatan kuartal lalu?

Meskipun Canva Content Planner adalah platform yang luar biasa untuk membuat dan menjadwalkan posting, platform ini mulai terasa terbatas saat tim menangani beberapa saluran, persetujuan klien, atau kampanye yang lebih besar. ClickUp menawarkan sistem lengkap yang menggabungkan aplikasi penjadwalan media sosial dan Instagram dengan manajemen proyek dan dukungan berbasis AI.

Menggunakan ClickUp AI untuk menghasilkan ide kampanye dengan mempertimbangkan target audiens dan tujuan kampanye

Ini adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, yang menggabungkan semua aplikasi kerja, data, dan alur kerja. Jadi Anda tidak perlu beralih antara alat untuk tujuan yang berbeda, yang juga dikenal sebagai penyebaran alat.

Selain itu, ClickUp menghilangkan semua bentuk Work Sprawl, yaitu fragmentasi proyek, file, percakapan, dan alur kerja di berbagai alat yang terputus-putus—seperti ketika tim Anda merencanakan konten di satu aplikasi, mendesain di aplikasi lain, melacak persetujuan melalui email, dan melaporkan di platform lain.

ClickUp menyediakan 100% konteks dan satu tempat bagi manusia dan agen untuk bekerja sama.

Berikan arah pada media sosial Anda dengan ClickUp Calendar

Seret dan lepas posting ke tanggal baru untuk menyesuaikan jadwal media sosial Anda secara instan menggunakan ClickUp Calendar

Kalender bertenaga AI ClickUp memberikan cara dinamis dan interaktif untuk mengelola jadwal konten Anda. Alih-alih hanya menampilkan posting pada hari tertentu, ia memungkinkan Anda melihat semuanya dalam konteks.

Berikut panduan singkat tentang cara membuat kalender konten di ClickUp:

Anda dapat menyeret dan meletakkan tugas ke tanggal baru, memberi kode warna berdasarkan kampanye, dan menyaring berdasarkan anggota tim atau platform. Hal ini mengubah kalender Anda menjadi pusat kendali terpusat di mana setiap tugas terlihat dan mudah disesuaikan.

📌 Contoh: Sebuah agensi digital yang mengelola lima merek berbeda mungkin membuat daftar "Media Sosial" untuk setiap klien. Di dalam kalender ClickUp, mereka dapat memvisualisasikan semua posting, tonggak kampanye, dan tenggat waktu di satu tempat. Jika klien menelepon dengan permintaan mendadak, tim dapat memindahkan posting ke tanggal lain dengan satu tindakan, dan semua orang langsung melihat perubahannya. Fleksibilitas semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh Canva.

Tag rekan tim langsung pada tugas untuk mempercepat umpan balik dan persetujuan dengan alat kolaborasi ClickUp

Alat Kampanye ClickUp memberikan struktur pada setiap tahap pengelolaan proyek media sosial Anda.

ClickUp Tasks dan Status Kustom: Setiap hasil kampanye dapat diatur sebagai tugas di Setiap hasil kampanye dapat diatur sebagai tugas di ClickUp Tasks dan dilacak melalui Status Kustom ClickUp seperti Draft, Dalam Review, Dijadwalkan, dan Dipublikasikan. Hal ini membuat progres setiap posting menjadi sepenuhnya transparan.

ClickUp Assign Comments : Anggota tim dapat meninggalkan komentar dan menandai satu sama lain untuk umpan balik atau persetujuan langsung di tugas, menghilangkan percakapan bolak-balik melalui email dan obrolan. Anggota tim dapat meninggalkan komentar dan menandai satu sama lain untuk umpan balik atau persetujuan langsung di tugas, menghilangkan percakapan bolak-balik melalui email dan obrolan.

ClickUp Automations : Langkah-langkah rutin seperti memindahkan tugas ke status berikutnya atau menugaskan tugas kepada peninjau dapat diotomatisasi, menghemat waktu dan mengurangi kesalahan. Langkah-langkah rutin seperti memindahkan tugas ke status berikutnya atau menugaskan tugas kepada peninjau dapat diotomatisasi, menghemat waktu dan mengurangi kesalahan.

Otomatiskan langkah-langkah rutin seperti menugaskan peninjau atau memindahkan tugas ke tahap berikutnya setelah disetujui dengan ClickUp Automations

💡 Tips Pro: Buat tugas berulang untuk tema mingguan seperti Monday Motivation atau Friday Tips. Tambahkan pengingat agar tim tidak ketinggalan posting berulang dan kampanye musiman.

Dukungan berbasis AI untuk tim media sosial melalui ClickUp Brain

Buat keterangan, ringkas brief, atau tentukan tenggat waktu tanpa meninggalkan ruang kerja Anda dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain mempercepat dan mempermudah perencanaan konten dengan mengintegrasikan AI langsung ke dalam alur kerja Anda. Ia dapat menghasilkan ide posting, menyusun caption, merangkum brief, atau bahkan menjawab pertanyaan praktis tentang kampanye Anda.

Ini sangat berguna bagi tim yang bekerja di beberapa merek atau dengan tenggat waktu ketat, karena mengurangi kebutuhan untuk berganti alat atau menghabiskan berjam-jam untuk brainstorming.

📌 Contoh: Jika Anda sedang mempersiapkan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Anda dapat meminta ClickUp Brain untuk menyusun caption Instagram, merangkum kinerja tahun lalu dari dokumen kampanye Anda, dan menyoroti tanggal tinjauan yang akan datang. Bahkan dapat membuat draf pesan untuk dikirim ke klien untuk persetujuan. Memiliki dukungan AI tingkat ini yang terintegrasi dalam proses perencanaan memberikan ClickUp keunggulan yang jelas dibandingkan Canva, di mana alat AI lebih berfokus pada pembangkitan desain daripada manajemen kampanye.

Dengan ClickUp Brain, tim Anda mendapatkan ruang kerja AI terintegrasi yang menghubungkan tugas, dokumen, anggota tim, dan alat terintegrasi seperti Google Docs, Sheets, dan Drive.

Jangan biarkan ide konten yang bagus terlewatkan.

Pernahkah Anda memiliki ide brilian untuk sebuah postingan, hanya untuk melupakannya saat siap menuliskannya? Dengan ClickUp’s Brain MAX, menangkap inspirasi semudah mengucapkannya. Gunakan fitur Talk to Text untuk langsung menyimpan konsep postingan, ide kampanye, atau draf caption langsung ke daftar konten Anda.

Tangkap ide, bagikan instruksi, dan selesaikan tugas 4 kali lebih cepat dengan Talk to Text di ClickUp Brain MAX

Langkah lebih jauh dengan ClickUp Brain MAX, aplikasi AI desktop super yang mengubah catatan suara singkat Anda menjadi konten siap pakai:

Misalnya, "Posting promosi webinar untuk Kamis depan, sebutkan sesi tanya jawab gratis" → Brain MAX mengubahnya menjadi caption yang rapi dan dioptimalkan untuk platform seperti LinkedIn, Instagram, atau X (sebelumnya Twitter).

Tuliskan serangkaian hashtag atau tema kampanye → Brain MAX secara instan mengorganisirnya menjadi daftar tugas yang rapi dan dapat ditindaklanjuti.

Tonton cara menggunakan AI dalam pemasaran:

Gunakan templat kalender ClickUp yang sudah jadi.

Dapatkan template gratis Lacak posting, ukur kinerja, dan rencanakan kampanye dengan Template Kalender Media Sosial Modern ClickUp.

ClickUp menyediakan templat perencanaan media siap pakai yang memudahkan Anda memulai perencanaan tanpa perlu membangun sistem dari nol. Ambil contoh Templat Kalender Media Sosial Modern ClickUp. Templat kalender konten ini memberikan sistem siap pakai untuk merencanakan, mengorganisir, dan melacak posting Anda di berbagai platform.

Dengan cara ini, Anda dapat dengan mudah memantau kinerja secara real-time sehingga Anda dapat tetap unggul dalam kampanye.

Kelola dan lacak KPI media sosial dengan Dashboards

Dashboard ClickUp berfungsi sebagai pusat kendali utama Anda, memberikan gambaran real-time tentang berbagai aspek—seperti jadwal kampanye, persetujuan aset, konten spesifik platform, dan beban kerja tim. Berikut cara kerjanya:

Pantau kemajuan, lacak tujuan, dan selaraskan upaya dengan tujuan menggunakan Dashboard ClickUp

Pantau kemajuan kampanye: Misalnya, Anda mengelola peluncuran produk di beberapa platform—blog, LinkedIn, Instagram Reel, email, dan iklan berbayar. Dashboard Anda menampilkan status tugas secara real-time seperti Dalam Desain atau Jadwal, sehingga Anda dapat langsung mengetahui bahwa posting LinkedIn masih membutuhkan grafis atau bahwa email sudah terlambat untuk direview.

Pantau status konten per platform: Saring tugas berdasarkan saluran dan tanggal untuk memastikan Anda mencapai target untuk setiap platform

Visualisasikan beban kerja tim: Gunakan widget beban kerja untuk melihat siapa yang kelebihan beban dan siapa yang tersedia. Jika desainer Anda menangani lima permintaan minggu ini sementara penulis konten Anda hanya satu, Anda dapat menyeimbangkan tugas secara langsung

Lihat apa yang akan dipublikasikan dan kapan: Gunakan tampilan kalender untuk memvisualisasikan jadwal konten Anda secara keseluruhan berdasarkan tanggal. Ini sangat berguna selama kampanye seperti Black Friday, di mana waktu adalah segalanya

2. Buffer

melalui Buffer

Buffer telah menjadi favorit bagi kreator dan tim kecil yang menginginkan kemudahan tanpa kehilangan kendali. Berbeda dengan Canva yang berfokus pada penjadwalan berbasis desain, Buffer menempatkan penerbitan dan konsistensi sebagai inti sistemnya.

Begini caranya:

Jaga postingan media sosial Anda tetap terorganisir dengan alat Publish dari Buffer, yang menjadwalkan postingan di Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, Pinterest, dan platform lainnya.

Gunakan Template Kalender Konten untuk menjaga ritme penerbitan yang jelas, baik itu empat posting blog per minggu atau pembaruan media sosial harian.

Bekerja sama secara asinkron dengan tim Anda dengan menugaskan kepemilikan posting dan melacak kemajuan di dalam platform Buffer.

Gabungkan penjadwalan dengan Engage untuk membalas komentar dan pesan di satu tempat, mengurangi kebutuhan untuk berpindah antar aplikasi.

Analisis kinerja di Analyze, yang mengubah data posting menjadi wawasan yang mudah dipahami untuk membimbing putaran konten berikutnya.

👀 Fakta Menarik: Konsep 'penjadwalan' bermula dari lonceng. Sebelum jam tangan, banyak kota dan biara menggunakan lonceng untuk menandai jam untuk doa, makan, atau bekerja. Bentuk awal penjadwalan ini memiliki dampak signifikan pada perdagangan dan komunikasi. Jadi, dengan cara yang aneh, setiap kali Anda menjadwalkan posting untuk dipublikasikan pada pukul 09:00, Anda sebenarnya mengikuti sistem yang awalnya dikelola dengan lonceng gereja.

3. Hootsuite

melalui Hootsuite

Hootsuite dirancang untuk tim yang membutuhkan lebih dari sekadar penjadwal dasar. Manajer media sosial sering memilih Hootsuite untuk mengelola beberapa akun, kampanye, dan persetujuan secara bersamaan.

Tim Hootsuite sendiri mengelola konten untuk jutaan pengikut di delapan platform menggunakan kalendernya, yang menunjukkan seberapa baik sistem ini berfungsi saat situasi menjadi kompleks.

Salah satu fitur paling praktisnya adalah penjadwalan cerdas. Alih-alih memilih waktu secara acak, Hootsuite menunjukkan kapan audiens Anda paling aktif. Misalnya, merek ritel mungkin menemukan bahwa postingannya berkinerja terbaik sekitar pukul 7 malam pada hari kerja, jadi tim menjadwalkan konten untuk dipublikasikan pada waktu itu, tanpa perlu online sendiri.

Salah satu keunggulan lainnya adalah OwlyWriter AI, yang dapat menghasilkan caption dan ide postingan dalam hitungan detik. Jika Anda kekurangan waktu sebelum peluncuran kampanye, Anda dapat meminta OwlyWriter AI untuk membuat variasi teks iklan atau memanfaatkan kembali postingan yang pernah berkinerja tinggi. Artinya, Anda tidak perlu memulai dari nol setiap kali.

👀 Tahukah Anda: Selama periode tiga tahun, organisasi yang menggunakan ClickUp mencapai perkiraan 384% return on investment (ROI), menurut Forrester Research. Organisasi-organisasi ini menghasilkan sekitar US $3,9 juta dalam pendapatan tambahan melalui proyek-proyek yang diaktifkan atau ditingkatkan oleh ClickUp.

📖 Baca Juga: Perangkat Lunak Kalender Konten Terbaik

4. Later

melalui Later

Later telah membangun reputasinya dengan membuat perencanaan visual menjadi sederhana, yang membuatnya sangat populer di kalangan kreator Instagram dan TikTok.

Berbeda dengan Canva yang berfokus pada desain dan penjadwalan, Later lebih menekankan pada membantu Anda melihat bagaimana feed Anda akan terlihat sebelum postingan bahkan dipublikasikan. Visual Planner mereka memungkinkan Anda menyeret dan meletakkan postingan ke tempatnya, memberikan gambaran jelas apakah grid Anda terasa kohesif dan sesuai dengan merek.

Tim juga dapat memanfaatkan fitur seperti Draft Posts, Access Groups, dan Calendar Notes, yang memungkinkan rekan kerja untuk meninggalkan komentar, tempat penanda, atau umpan balik langsung di kalender bersama.

Tim pemasaran yang merencanakan peluncuran produk dapat menyusun posting untuk Instagram, Pinterest, dan TikTok dalam satu platform, sementara desainer mengunggah visual ke Perpustakaan Media agar dapat digunakan oleh semua orang.

Tingkatkan Perencanaan Konten Anda dengan ClickUp

Kami telah menjelajahi Canva Content Planner bersama-sama, mengeksplorasi kelebihannya, melihat secara jujur keterbatasannya, dan bahkan melihat beberapa alternatif.

Pada akhirnya, tujuan sebenarnya sangat sederhana: menjaga konten Anda tetap terorganisir, konsisten, dan lebih mudah dikelola. Itulah yang memberi Anda ruang untuk fokus pada pembuatan karya yang Anda banggakan.

Canva sangat bagus untuk desain dan penjadwalan cepat, tetapi jika Anda menangani kampanye, persetujuan klien, atau proyek besar, ClickUp menawarkan fondasi yang lebih kuat.

ClickUp telah merancang kalender, alat kampanye, dan templatnya untuk mengintegrasikan semua komponen yang diperlukan. Bagi banyak tim, sedikit struktur tambahan ini membuat perbedaan besar. ✨

Tidak semua tantangan berkaitan dengan kreativitas; terkadang berkaitan dengan konektivitas. Jika Anda pernah melihat pesan "sedang memeriksa koneksi Anda", menunggu sesuatu yang memakan waktu lama, atau menemui alamat IP yang diblokir, Anda tahu betapa frustrasinya hal itu.

Merencanakan sebelumnya memungkinkan Anda membuat konten terlebih dahulu dan menjaga jadwal tetap stabil, bahkan saat koneksi internet tidak stabil.

Jika Anda siap untuk memudahkan perencanaan konten bagi diri sendiri dan tim Anda, daftarlah ke ClickUp sekarang!

Pertanyaan Umum (FAQ)

Content Planner sendiri adalah fitur Canva Pro, jadi tidak termasuk dalam paket gratis. Anda dapat mendesain sebanyak yang Anda inginkan di versi gratis, tetapi untuk menjadwalkan posting secara langsung, Anda memerlukan versi Pro.

Ya, Canva dapat mempublikasikan langsung ke Instagram jika akun Anda terhubung. Cukup desain posting Anda, pilih tanggal dan waktu, dan Canva akan mempublikasikannya secara langsung untuk Anda.

Anda dapat menjadwalkan video maupun desain statis, yang sangat berguna jika Anda merencanakan konten seperti Reels atau klip pendek untuk platform lain. Beberapa jenis posting, seperti Instagram Stories atau carousel, masih memerlukan publikasi manual.

Dengan Canva Pro, Anda dapat menghubungkan hingga delapan akun media sosial. Artinya, Anda dapat mengelola Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest, dan lainnya tanpa perlu menggunakan beberapa alat sekaligus.

Canva memang menyediakan wawasan dasar, seperti kapan postingan dipublikasikan dan bagaimana kinerjanya. Untuk analisis yang lebih mendalam—seperti melacak konversi atau perilaku audiens—Anda biasanya akan mengombinasikannya dengan analisis bawaan dari masing-masing platform.