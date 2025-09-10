Hanya mereka yang bekerja di bidang media sosial yang tahu tantangan dalam membuat dan mengkurasi kalender konten media sosial dengan semua wawasan yang tepat.

Inilah mengapa melibatkan kecerdasan buatan (AI) sebagai mitra kreatif Anda sangat efektif. AI memberikan ide-ide kreatif untuk menyederhanakan proses pembuatan konten, membantu menghasilkan templat, dan bahkan menyarankan optimasi strategi untuk menciptakan jadwal posting yang konsisten.

Meskipun alat AI populer seperti ChatGPT tidak akan menggantikan manajer media sosial atau pembuat konten berpengalaman Anda, mereka dapat membantu dalam tahap brainstorming dan penulisan awal posting media sosial.

Untuk memulai, berikut panduan praktis tentang cara membuat kalender media sosial dengan ChatGPT. Dan jika Anda mencari alat yang dapat melakukan semuanya—mulai dari merancang kampanye dan menyusun konten untuk kalender Anda hingga membagikan wawasan tentang kinerja posting Anda, baca sampai akhir untuk mengalami ClickUp!

Cara Membuat Kalender Media Sosial dengan ChatGPT

Membuat kalender media sosial secara manual bisa sangat melelahkan. ChatGPT menghemat waktu dan tenaga Anda sambil meningkatkan hasil yang Anda peroleh dari saluran media sosial Anda.

Berikut cara menggunakan AI dalam ekonomi kreator untuk meningkatkan kehadiran media sosial Anda tanpa repot:

Langkah 1: Tentukan tujuan dan target audiens Anda

Sebelum meminta ChatGPT untuk menghasilkan apa pun, penting untuk menyertakan ajakan bertindak yang kuat dan jelas tentang dua hal: apa yang dimaksud dengan kesuksesan bagi Anda dan siapa yang ingin Anda jangkau.

“Lebih banyak likes” bukanlah tujuan yang sebenarnya. Apakah Anda ingin meningkatkan kesadaran merek dan mendapatkan lebih banyak klik ke halaman produk Anda? Pendaftaran newsletter? Simpanan di Instagram?

Setelah itu jelas, teliti audiens target Anda dan identifikasi tema-tema utama. Jika Anda tidak tahu konten apa yang mereka interaksi dengannya—atau lebih buruk lagi, Anda hanya menebak—ChatGPT tidak akan dapat membantu Anda membuat keputusan yang relevan, hanya keputusan generik.

📌 Prompt untuk dicoba: “Bantu saya mendefinisikan tujuan media sosial untuk merek perawatan kulit berbasis buletin dan gambarkan audiens perempuan Gen Z dalam hal kebiasaan dan preferensi konten.” melalui ChatGPT

👀 Fakta Menarik: Pengguna media sosial rata-rata menggulir konten setara dengan 300 kaki setiap hari—sekitar tinggi Patung Liberty.

Langkah 2: Pilih platform yang benar-benar relevan

Tidak ada yang punya waktu untuk berada di mana-mana, dan mencoba melakukannya biasanya menghasilkan konten yang kurang memuaskan di semua platform. Pertimbangkan dengan cermat platform media sosial mana yang layak untuk diinvestasikan berdasarkan produk dan audiens Anda.

Misalnya, sebuah startup di bidang fintech B2B mungkin tidak ingin menghabiskan terlalu banyak sumber daya untuk Reels; demikian pula, sebuah kafe lokal mungkin tidak memerlukan posting harian di LinkedIn.

ChatGPT dapat membantu Anda menganalisis di mana audiens Anda menghabiskan waktu dan bagaimana jenis konten yang berbeda berperilaku di berbagai platform.

📌 Prompt untuk dicoba: “Platform mana yang harus diprioritaskan oleh merek wellness lokal jika audiensnya sebagian besar adalah wanita berusia 30–50 tahun di NYC? Berikan alasan.”

📖 Baca Juga: Template Kalender Media Sosial Gratis di Google Sheets

Langkah 3: Buat tema konten mingguan yang dapat Anda ikuti secara konsisten

Membuat kalender konten tidak perlu dilakukan secara rutin setiap minggu. Sebaliknya, rancang struktur yang fleksibel. Misalnya, "behind-the-scenes" pada hari Senin, "testimonial" pada hari Rabu, dan "penawaran" pada hari Jumat. Jenis penjadwalan ini menciptakan kepastian bagi audiens Anda dan alur kerja pembuatan konten internal Anda.

ChatGPT dapat membantu Anda menyusun ide konten spesifik dan menjadwalkan posting dalam tema-tema tersebut sehingga Anda tidak perlu memulai dari nol. Tahap ini adalah saat Anda mulai menyeimbangkan posting yang menarik dengan jenis konten evergreen yang akan menghemat waktu dan usaha Anda di masa depan.

📌 Prompt untuk dicoba: “Berikan saya kerangka tema konten selama 4 minggu untuk akun Instagram studio desain, dengan 3 ide posting per minggu.”

💡 Tips Pro: Kesulitan menentukan apakah posting harian Anda benar-benar efektif? Lakukan audit media sosial untuk mengukur hal-hal yang penting dan menghilangkan yang tidak perlu.

Langkah 4: Ubah ide menjadi kalender yang dapat digunakan

Sebuah dinding ide tidak berarti apa-apa jika Anda tidak dapat melihat bagaimana ide-ide tersebut saling terhubung sepanjang waktu dan platform. Minta ChatGPT untuk menyusun semuanya dalam format kalender terstruktur—dengan kolom untuk platform, tanggal, draf caption, petunjuk visual, dan CTA.

Ini membantu tim untuk sejalan, mengelola persetujuan dengan mudah, dan mengidentifikasi celah konten. Jika Anda menggunakan alat seperti Notion, ClickUp, atau bahkan Google Sheets untuk merencanakan kalender Anda, Anda dapat langsung mengintegrasikan output ChatGPT ke dalamnya.

📌 Prompt untuk dicoba: “Organisasikan konten Facebook dan Instagram untuk penjualan tengah tahun toko furnitur selama 2 minggu ke dalam tabel yang mencakup caption, ide gambar, dan ajakan bertindak (CTA).”

📮 ClickUp Insight: 37% responden kami menggunakan AI untuk pembuatan konten, termasuk penulisan, pengeditan, dan email. Namun, proses ini biasanya melibatkan berpindah antar alat yang berbeda, seperti alat pembuat konten dan ruang kerja Anda. Dengan ClickUp, Anda mendapatkan bantuan penulisan berbasis AI di seluruh ruang kerja, termasuk email, komentar, obrolan, Dokumen, dan lainnya—sambil tetap mempertahankan konteks dari seluruh ruang kerja Anda.

Langkah 5: Workshop caption dan arahan visual

Mengetahui cara memberikan perintah yang baik kepada ChatGPT untuk media sosial, termasuk memberikan contoh pesan langsung, sangat berpengaruh pada kualitas hasil yang Anda dapatkan. Perlakukan ChatGPT seperti seorang penulis konten pemula.

Berikan nada, konteks, audiens, dan tujuan posting, lalu minta ChatGPT untuk menghasilkan caption yang menarik. Anda juga dapat meminta saran untuk visual yang mencolok, tetapi ingatlah untuk menggunakannya hanya sebagai inspirasi, bukan sebagai hasil akhir. Ulangi dan perbaiki hingga Anda mendapatkan hasil yang tepat!

💡 Tips Pro: Pembuatan konten otomatis memang bagus, tetapi selalu edit untuk menyesuaikan dengan gaya merek Anda—konten yang dihasilkan ChatGPT harus terdengar seperti merek Anda.

📌 Prompt untuk dicoba: “Tulis 2 versi caption Instagram yang kreatif untuk rasa musiman baru merek kopi, dengan ide untuk foto flat-lay atau foto produk.”

🔎 Tahukah Anda? Di platform media sosial seperti Medium dan Quora, teks yang dihasilkan oleh AI meningkat dari ~2% menjadi ~37–39% antara tahun 2022 dan 2024.

Langkah 6: Integrasikan UGC dan strategi yang minim usaha

Tidak setiap konten yang Anda publikasikan perlu menjadi sangat orisinal. Faktanya, memasukkan konten yang dibuat pengguna dan konten evergreen yang sudah disetujui sebelumnya akan membuat kalender Anda lebih mudah dikelola.

Konten buatan pengguna (UGC) menambah kepercayaan dan kedekatan, sementara konten abadi seperti tips, FAQ, atau testimoni dapat dijadwalkan untuk beberapa minggu ke depan saat bandwidth rendah.

Gunakan ChatGPT untuk mengidentifikasi celah dalam kalender Anda di mana konten buatan pengguna (UGC) dapat dimasukkan secara alami, atau menyarankan posting lama yang layak dibagikan kembali dengan cara yang segar, serta merekomendasikan hashtag yang relevan.

📌 Prompt untuk dicoba: “Sarankan 5 ide posting yang abadi dan 3 prompt UGC untuk merek dekorasi rumah yang berfokus pada gaya ruang kecil.”

👀 Fakta Menarik: Pada tahun 2024, 75% pemasar media sosial berencana menggunakan AI untuk merevisi dan menulis ulang teks, sementara 52% juga berencana menggunakannya untuk menghasilkan gambar. Tahukah Anda bahwa ClickUp Brain, AI kerja paling lengkap di dunia, dapat membantu Anda melakukan keduanya? Gunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan teks deskripsi dan gambar dengan cepat untuk konten media sosial Anda

Langkah 7: Sesuaikan seiring berjalannya waktu menggunakan prompt chaining

Jangan harapkan hasil pertama akan sempurna. Penggunaan terbaik ChatGPT berasal dari proses iterasi: pertama, buat kalender Anda, lalu minta ChatGPT untuk mengubah tata letak, memperpendek teks untuk keterangan, menyesuaikan nada pesan, atau menerjemahkan konten untuk platform lain.

Proses interaksi ini lah yang mengubah hasil generik menjadi jadwal yang terperinci dan siap dipublikasikan.

📌Prompt untuk dicoba setelah yang pertama: “Pendekkan teks keterangan posting LinkedIn ini menjadi panjang yang sesuai untuk Twitter dan tambahkan dua opsi emoji per posting.”

Langkah 8: Hubungkan ke penjadwal dan lacak apa yang berhasil

Setelah konten dibuat, jangan biarkan konten tersebut hanya tersimpan di dokumen.

Hubungkan dengan penjadwal (bahkan jika hanya Meta Business Suite atau Buffer) agar berjalan secara otomatis. Kemudian mulailah memantau metrik—alat analitik seperti Later atau Sprout Social membantu Anda melihat postingan media sosial mana yang disimpan, dibagikan, atau diklik.

Inilah cara strategi konten Anda berkembang—dengan menganalisis pola interaksi nyata dan menyempurnakan apa yang berhasil. Anda bahkan dapat menggunakan data tersebut kembali ke ChatGPT untuk merencanakan kalender bulan depan.

📌 Prompt untuk dicoba: “Apa saja alat gratis atau berbiaya rendah yang dapat membantu melacak kinerja konten Instagram dan LinkedIn untuk tim pemasaran beranggotakan dua orang?”

Batasan dalam Membuat Kalender Media Sosial dengan ChatGPT

Meskipun ChatGPT dapat menghemat waktu Anda di berbagai platform media sosial, ia kurang optimal dalam hal nada, waktu, dan nuansa kreatif. Berikut adalah beberapa kelemahan yang perlu Anda ketahui:

Kesulitan menangkap suara merek yang unik. Apa yang terdengar baik di blog tidak selalu cocok untuk tweet, caption, atau meme. Bahkan ketika Anda meminta agar terdengar santai, ChatGPT seringkali berlebihan atau menghilangkan kepribadian yang membuat merek Anda terasa manusiawi

Tidak dapat mengintegrasikan tren terkini atau momen budaya kecuali Anda memberikan prompt yang detail dan terbaru. Anda dapat meminta ChatGPT untuk menghasilkan ide konten, tetapi ia tidak "melihat" apa yang sedang viral atau bagaimana orang bereaksi secara real-time, yang membatasi kemampuannya untuk berkontribusi pada strategi media sosial yang adaptif

Cenderung mengulang frasa atau nada , sehingga postingan media sosial yang berbeda terdengar terlalu mirip di seluruh kalender. Jika Anda sedang membangun merek pribadi atau berusaha terdengar unik di pasar yang jenuh, kurangnya keunikan ini menjadi masalah serius

Kurang menangkap nuansa emosional dalam konten informal atau naratif, yang dapat mengurangi keterlibatan audiens. Jika Anda meminta caption tentang cerita pelanggan yang relatable, ChatGPT mungkin akan menghasilkan sesuatu yang terdengar seperti ringkasan pemasaran

Membutuhkan tinjauan dan penyuntingan yang cermat untuk selaras dengan strategi media sosial Anda dan terhubung dengan pengguna nyata. ChatGPT sebaiknya digunakan sebagai asisten penciptaan konten, bukan sebagai pencipta konten

📖 Baca Juga: Cara Membuat Kebijakan Media Sosial

Buat Kalender Media Sosial dengan ClickUp

Mencari informasi adalah salah satu bagian paling menjengkelkan dalam mengelola kalender konten media sosial. Di mana logo finalnya? Apa pesan kampanye terbaru? Spreadsheet mana yang berisi data keterlibatan kuartal lalu?

Ketika konten tersebar di Slack, Google Drive, Notion, dan thread email, tim Anda akhirnya menghabiskan lebih dari 60% waktu mereka hanya untuk mencari. Solusi ClickUp untuk masalah konteks dan penyebaran pekerjaan ini sederhana namun transformatif: Bangun otak perusahaan Anda dalam alat yang melakukan semuanya dan menjaga semuanya tetap terorganisir.

Dengan ClickUp Brain, tim Anda mendapatkan ruang kerja AI terintegrasi yang menghubungkan tugas, dokumen, anggota tim, dan alat terintegrasi seperti Google Docs, Sheets, dan Drive.

Hal ini memudahkan untuk mengambil konteks dari kampanye sebelumnya, brief, atau pedoman merek tanpa perlu mengunggah secara manual atau meminta informasi tersebut.

Mari kita jelajahi ClickUp dalam aksi sebagai aplikasi serba guna untuk pekerjaan.

Generate ide konten yang relevan secara instan dengan ClickUp Brain

Dapatkan ide posting berdasarkan caption dengan performa terbaik sebelumnya menggunakan ClickUp Brain

Sebagai AI kerja paling lengkap dan sadar konteks di dunia, ClickUp Brain membantu tim media sosial membuat konten yang tepat waktu, informatif, dan sesuai dengan merek.

Anda dapat meminta asisten AI untuk menghasilkan ide konten berdasarkan posting sebelumnya, nada merek, tren musiman, atau segmen audiens yang disimpan di ruang kerja ClickUp Anda, tanpa perlu prompt yang panjang dan rumit.

Ide-ide tetap relevan dan berfokus pada audiens karena diambil langsung dari kampanye sebelumnya, halaman produk, atau dokumen riset Anda.

Ini mengatasi salah satu keterbatasan utama alat AI generik: ChatGPT memahami konteks Anda, sehingga saran yang diberikan benar-benar relevan dan siap untuk memberikan dampak.

💡 Tips Pro: Anda dapat mengakses ChatGPT langsung di dalam ClickUp Brain tanpa perlu berlangganan AI tambahan! Buka ClickUp Brain dan pilih bebas antara model-model terbaru, termasuk tidak hanya ChatGPT, tetapi juga Claude, Gemini, DeepSeek, dan lainnya! Akses model bahasa besar (LLMs) terkemuka di satu tempat dengan ClickUp Brain

Tangkap ide-ide inspiratif yang muncul secara tiba-tiba 400% lebih cepat dengan fitur Talk to Text di ClickUp Brain MAX

Apakah Anda sering kehilangan ide-ide brilian untuk konten media sosial karena waktu yang dibutuhkan untuk menuliskannya dengan benar? Dengan fitur pengetikan suara berbasis AI di ClickUp, alias Talk to Text, Anda dapat dengan cepat mencatat ide posting, catatan kampanye, atau bahkan caption kasar saat bepergian—langsung ke daftar media sosial Anda. Tidak ada lagi ide-ide inspiratif yang hilang.

Dengan aplikasi AI desktop Super App, ClickUp Brain MAX, catatan suara singkat ini berubah menjadi konten yang rapi:

Berikan ide kasar seperti “Postingan promosi untuk webinar pada Kamis depan, soroti sesi tanya jawab gratis” → Brain MAX dapat mengembangkan ide tersebut menjadi beberapa opsi caption yang disesuaikan untuk LinkedIn, Instagram, atau Twitter, sesuai permintaan

Masukkan hashtag atau ide kampanye secara bebas → Brain MAX akan mengorganisirnya menjadi daftar periksa yang terstruktur

⚡️Talk to Text di Brain MAX mengubah pikiran yang tersebar menjadi konten siap publikasi, menjaga kalender Anda tetap penuh tanpa menghambat produktivitas Anda.

Ubah ide menjadi tugas dan kampanye menggunakan ClickUp Tasks

Ubah ide konten mentah menjadi tugas, beri label untuk platform media sosial yang tepat, tugaskan kepada penulis Anda, dan tetapkan tanggal jatuh tempo dengan ClickUp Tasks

Setelah tahap ideasi, langkah selanjutnya adalah mengubah ide-ide tersebut menjadi postingan media sosial yang sebenarnya di berbagai platform dan menetapkan tanggung jawab.

Dengan ClickUp Tasks, setiap ide konten dapat langsung diubah menjadi tugas dengan tag klasifikasi atau Bidang Kustom yang sudah terintegrasi untuk platform, jenis konten, dan kampanye. Anda dapat menugaskan penulis, desainer, atau pengulas, menetapkan ketergantungan (misalnya, ketergantungan desain kreatif pada salinan yang sudah final dan disetujui), dan bahkan menerapkan templat kalender konten ke alur kerja Anda.

Ini menciptakan sistem yang transparan di mana tidak ada ide yang terlewat dan semua orang tahu apa yang sedang berlangsung—sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh spreadsheet dan ekspor ChatGPT secara terpisah.

Template Kalender Media Sosial Modern ClickUp membawa ini lebih jauh dengan memberikan kerangka kerja siap pakai untuk merencanakan, mengelola, dan melacak setiap konten di berbagai platform.

Dapatkan templat gratis Pastikan kalender konten Anda selalu jelas, dapat ditindaklanjuti, dan selaras dengan tujuan kampanye Anda secara keseluruhan dengan Template Kalender Media Sosial Modern ClickUp

Dari status tugas kustom seperti “Desain” dan “Review Internal” hingga bidang khusus saluran dan tampilan kalender seret-dan-lepas, templat ini memberikan struktur pada kekacauan penerbitan multi-platform.

💡 Tips Pro: Atur kalender media sosial Anda secara otomatis dengan AI Agents dari ClickUp. Mereka menghilangkan pekerjaan rutin dari proses tersebut. Alih-alih memeriksa status tugas secara manual atau mengingatkan rekan tim, Anda dapat mengatur agen yang berpikir dan bertindak untuk Anda. 📌Contoh: Jika seorang copywriter melewatkan batas waktu draf, Agen Pengingat secara otomatis mengingatkan mereka dalam tugas dan memindahkan tanggal tinjauan untuk memastikan penerbitan tetap berjalan sesuai jadwal

Setelah tugas desain ditandai selesai, Agen Persetujuan akan menugaskan posting ke pengesah, memperbarui status, dan memindahkannya ke kolom “Siap Dipublikasikan”

Pada akhir setiap minggu, Agen Insights dapat merangkum konten yang telah dipublikasikan, yang tertunda, dan menyiapkan laporan singkat untuk tim

Buat kalender media sosial Anda menggunakan tampilan kalender ClickUp

Seret dan lepaskan posting yang telah disetujui ke kalender minggu depan sementara statusnya diperbarui secara otomatis menggunakan tampilan kalender ClickUp

Setelah tugas Anda dibuat, tampilan kalender ClickUp memberikan antarmuka yang bersih dan mudah digunakan dengan fitur seret dan lepas untuk membangun dan mengelola kalender konten Anda, serta menjaga keterlibatan audiens Anda.

Anda dapat mengelompokkan dan memberi kode warna posting berdasarkan platform, menyortirnya berdasarkan tahap (ideasi, tinjauan, terjadwal), dan mengatur posting berulang di timeline, termasuk Reels mingguan atau buletin bulanan. ClickUp juga memungkinkan Anda mengotomatiskan perubahan status, pengingat tenggat waktu, dan siklus tinjauan untuk menjaga proses tetap berjalan.

Hal ini meminimalkan kemungkinan adanya draf yang terlewatkan dan memberikan Anda gambaran menyeluruh tentang strategi media sosial Anda secara keseluruhan.

💡Tips Pro: Dengan kalender ClickUp yang didukung AI, subtugas desain/persetujuan Anda dapat secara otomatis bergeser jika Anda melewatkan tenggat waktu draf, sehingga Anda tetap dapat mencapai tanggal publikasi. AI ClickUp menganalisis beban kerja tim Anda, tenggat waktu, dan ritme publikasi untuk mengoptimalkan penjadwalan tugas media sosial Anda. Blokir waktu secara otomatis untuk tugas prioritas menggunakan Kalender AI ClickUp

Bekerja sama secara real-time tanpa kehilangan kontrol versi—di Click Docs

Review draf caption, tag desainer Anda untuk visual, dan berikan umpan balik langsung di ClickUp Docs

Umpan balik yang tidak terkoordinasi dapat menghambat momentum, terutama ketika komentar tersebar di email, Slack, dan dokumen Google yang terpisah.

Dengan ClickUp Docs, tim dapat menulis, mengedit, dan meninjau konten secara real-time, dengan komentar langsung, pengeditan langsung, dan riwayat versi kolaboratif. Anda dapat menyebutkan anggota tim, menugaskan subtugas langsung dari komentar, atau menghubungkan Docs ke entri kalender tertentu.

📖 Baca Juga: Agen AI Terbaik untuk Pembuatan Konten yang Perlu Anda Jelajahi

Buat visual dan aset tanpa meninggalkan ClickUp, melalui ClickUp Whiteboards

Rancang tata letak carousel Anda berikutnya dan buat gambar bertenaga AI dengan ClickUp Whiteboards

Sebagian besar platform media sosial membutuhkan konten visual—baik itu carousel, stories, atau video. Daripada beralih ke Canva atau Figma di tengah proses kerja, Whiteboards dan AI Image Generator ClickUp membantu Anda menggambar ide visual atau menghasilkan konsep dasar langsung dari prompt Anda.

Ini sangat berguna selama sesi brainstorming atau rapat perencanaan, di mana tim dapat berkolaborasi dalam menentukan format posting atau arah gambar secara real-time.

TL;DR: Dengan mengintegrasikan proses pembuatan konten dan ide visual, Anda dapat mengurangi pergantian alat dan mempercepat proses persetujuan.

👀 Fakta Menarik: Selasa dan Kamis antara pukul 9 pagi dan 12 siang adalah jendela waktu posting yang paling direkomendasikan secara global untuk interaksi di platform-platform utama.

Pantau waktu, kemajuan tugas, dan kinerja kampanye dengan Dashboard ClickUp

Pantau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap postingan agar dapat mengidentifikasi hambatan sejak dini menggunakan ClickUp Time Tracking

Pelaksanaan hanyalah setengah dari pekerjaan. Dengan ClickUp’s Project Time Tracking dan ClickUp Dashboards, Anda dapat memantau berapa lama setiap tugas memakan waktu, melacak kinerja di berbagai platform, dan mengidentifikasi keterlambatan dalam alur kerja.

Anda akan melihat kampanye mana yang membutuhkan paling banyak komunikasi bolak-balik, di mana tim Anda menghabiskan waktu paling banyak, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan dari ide hingga publikasi.

Berikut cara membuat dasbor kustom dengan semua metrik yang Anda butuhkan dari awal dalam hitungan menit:

Jenis visibilitas ini membantu menyempurnakan strategi konten Anda seiring waktu dengan mengubah insting menjadi data yang dapat ditindaklanjuti.

Jadikan ruang kerja Anda dapat dicari dan aktifkan pembelajaran berkelanjutan melalui ClickUp Brain

Dapatkan wawasan dari kinerja media sosial sebelumnya dengan pertanyaan sederhana menggunakan ClickUp Brain

ClickUp benar-benar menghubungkan semuanya dengan membuat semua yang Anda buat, termasuk posting, desain, komentar, dan catatan kampanye, dapat dicari dan digunakan untuk kampanye berikutnya.

Dengan fitur tanya jawab AI berbasis konteks, Anda dapat mengajukan pertanyaan seperti, “Jenis postingan apa yang paling banyak mendapatkan interaksi pada kuartal lalu?” atau “Hashtag apa yang kita gunakan untuk Hari Perempuan tahun lalu?” dan mendapatkan jawaban yang akurat dan terkini.

📖 Baca Juga: Tren Komunikasi yang Mempengaruhi Masa Depan Dunia Kerja

Biarkan Kalender Media Sosial Anda Mengelola Diri Sendiri dengan ClickUp

Perencanaan konten manual mungkin efektif saat Anda mengelola satu saluran dan memposting dua kali seminggu, tetapi tuntutan media sosial saat ini lebih kompleks.

Meskipun ChatGPT dapat membantu memicu ide konten atau menulis caption, ia tidak mengelola kepemilikan, tenggat waktu, aset, atau pertanggungjawaban. Itulah mengapa ClickUp melampaui sekadar memberikan saran untuk membantu Anda merencanakan konten untuk kampanye liburan spesifik. Dengan fitur seperti ClickUp Brain, Tampilan Kalender, Dokumen, dan otomatisasi tugas bertenaga AI, Anda mendapatkan kreativitas AI dan struktur alat operasional yang sesungguhnya.

Tim yang menggunakan ClickUp melaporkan peningkatan produktivitas operasional pemasaran sebesar 50%, menghemat 1 jam per hari untuk mencari informasi dan 8 jam per minggu dalam pertemuan yang tidak perlu—tanyakan saja kepada tim pemasaran di Vida Health.

Jika Anda siap beralih dari alat-alat yang terpisah dan ide-ide yang tidak berkelanjutan ke strategi konten yang terintegrasi dan dapat diulang, daftarkan diri Anda di ClickUp sekarang!