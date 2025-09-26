Strategi Pemasaran Terbukti untuk Sekolah agar Menonjol pada Tahun 2025

Sekolah Anda hanya memiliki 30 detik untuk membuat kesan pertama. Itu saja.

Baik itu orang tua yang menggulir situs web sekolah Anda tengah malam atau melintas di kampus Anda saat menjemput anak, momen-momen singkat itu menentukan apakah mereka akan menyelidiki lebih lanjut atau terus mencari. 👀

Banyak sekolah masih melakukan pemasaran seolah-olah masih tahun 2015. Mereka mengandalkan mulut ke mulut dan berharap reputasi mereka berbicara sendiri. Sementara itu, sekolah-sekolah yang sukses telah menguasai strategi pemasaran modern untuk sekolah.

Dalam posting blog ini, kita akan membahas pendekatan praktis yang membantu sekolah membangun kepercayaan, meningkatkan jumlah siswa yang mendaftar, dan menarik keluarga yang tepat. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana ClickUp membantu mengoptimalkan upaya pemasaran ini. 🤩

Mengapa Pemasaran Penting bagi Sekolah

Pemasaran yang baik membantu sekolah terhubung dengan calon siswa, menonjolkan apa yang membuat mereka unik, dan membangun kepercayaan yang berkelanjutan di komunitas mereka.

Begini cara kerjanya. 👇

Stabilitas pendaftaran: Upaya pemasaran sekolah yang konsisten dan efektif menciptakan aliran pendaftaran yang dapat diprediksi dan mengurangi fluktuasi pendaftaran

Kesesuaian audiens: Pesan yang ditargetkan menarik keluarga yang nilai-nilainya selaras dengan filosofi pendidikan Anda

Pembangunan reputasi: Cerita strategis di berbagai saluran pemasaran menempatkan sekolah Anda sebagai aset komunitas dan pemimpin pendidikan

Pembedaan kompetitif: Pesan yang jelas membantu calon keluarga memahami apa yang membuat sekolah Anda unik di tengah persaingan yang ketat

Keberlanjutan keuangan: Pendaftaran yang kuat memberikan kemampuan keuangan untuk mendanai program, meningkatkan fasilitas, dan mempertahankan anggaran tenaga pengajar

Keterlibatan alumni dan komunitas: Pemasaran yang menonjolkan kesuksesan siswa memperkuat hubungan jangka panjang dengan sekolah

🧠 Fakta Menarik: Orang tua sangat peduli dengan citra sebuah sekolah. Dalam banyak kasus, reputasi sekolah lebih penting daripada peringkat akademik. Ketika sebuah sekolah memiliki citra yang kuat, orang tua lebih setia, bertahan lebih lama, dan kurang sensitif terhadap harga.

Template Rencana Pemasaran Pendaftaran Sekolah ClickUp membantu sekolah mengubah strategi menjadi tindakan. Anda dapat merencanakan kampanye untuk distrik sekolah dan membagikan tugas kepada tim Anda. Semua hal, mulai dari pesan hingga tindak lanjut, terintegrasi dalam satu platform, sehingga memudahkan Anda untuk menjalankan rencana pemasaran sekolah yang menjangkau keluarga yang tepat dan menunjukkan hasil yang dapat diukur.

10 Strategi Pemasaran Terbaik untuk Sekolah

Berikut adalah beberapa strategi pemasaran pertumbuhan yang telah teruji untuk sekolah yang dapat dicoba dengan dukungan dari ClickUp for Education. 🚌

1. Buat pengalaman kampus virtual yang imersif

Keluarga calon siswa saat ini menginginkan lebih dari sekadar situs web dan brosur. Mereka ingin melihat langsung ke dalam kelas, laboratorium, dan komunitas Anda.

Sekolah-sekolah lokal dapat memenangkan persaingan pendaftaran siswa dengan menciptakan pengalaman virtual yang menarik yang membuat keluarga merasa seolah-olah mereka telah menghabiskan sehari di kampus.

Anda menangkap budaya dalam momen-momen nyata—desahan kegembiraan saat tim basket memenangkan pertandingan terakhir musim ini, konsentrasi yang intens selama kompetisi robotika sekolah menengah, tawa yang bergema di lorong-lorong selama jam makan siang.

Momen-momen spontan ini mempromosikan sekolah Anda lebih baik daripada brosur apa pun.

📌 Contoh: Bekerja sama dengan perusahaan media digital lokal untuk menciptakan serangkaian pengalaman virtual untuk berbagai tingkatan sekolah. Keluarga yang sedang mempertimbangkan pendaftaran sekolah dasar dapat mengikuti eksperimen sains praktis secara virtual, calon siswa sekolah menengah dapat mengamati pertemuan klub debat, dan pengunjung sekolah menengah atas dapat menghadiri sesi konseling perguruan tinggi simulasi.

Poin-poin penting

Perbarui konten virtual setiap kuartal untuk mencerminkan aktivitas dan program musiman

Sertakan suara autentik siswa dan guru yang menceritakan pengalaman mereka

Buat versi yang dioptimalkan untuk perangkat seluler bagi keluarga yang tertarik yang sedang menjelajahi situs web melalui ponsel

Tambahkan titik interaktif yang menampilkan informasi lebih mendalam tentang program-program tertentu

Pantau analitik penayangan untuk memahami pengalaman virtual mana yang mendorong permintaan informasi

Bagaimana ClickUp membantu

Mulai berkolaborasi di ClickUp Docs Rancang pengalaman kampus dengan pengeditan kolaboratif di ClickUp Docs

Perangkat Lunak Manajemen Proyek Pemasaran ClickUp memudahkan segala hal.

Tim dapat menyusun konten di ClickUp Docs, di mana staf penerimaan, guru, dan mitra media dapat menyempurnakan narasi bersama-sama di satu tempat. Asisten AI bawaan di Docs juga dapat membantu memperbaiki atau memeriksa konten, atau mengubah gaya penulisan.

Visualisasikan alur pengalaman kampus virtual Anda di ClickUp Whiteboards

Setelah cerita terasa tepat, beralihlah ke ClickUp Whiteboards untuk memetakan alur pengalaman—menguraikan setiap adegan, menghubungkan elemen cerita, dan mencatat di mana titik interaktif atau versi mobile akan ditempatkan.

🔍 Tahukah Anda? Di Bhutan, pendidikan mencakup konsep yang disebut Kebahagiaan Nasional Bruto. Siswa diajarkan kesadaran diri, keberlanjutan, dan kasih sayang bersama dengan mata pelajaran reguler mereka.

2. Manfaatkan duta siswa dan orang tua

Ketika, selama pesta barbekyu di lingkungan sekitar, seorang orang tua berbagi alasan mengapa mereka memilih sekolah Anda, percakapan antar sesama orang tua tersebut memiliki bobot yang jauh lebih besar daripada brosur promosi yang mewah.

Sekolah harus siap untuk secara sistematis memberdayakan para pendukung alami ini. Dengan memanfaatkan orang tua yang puas sebagai narator, Anda secara signifikan meningkatkan peluang pesan Anda untuk resonansi dengan audiens target Anda.

Para duta ini menjadi senjata rahasia Anda untuk menjangkau keluarga.

📌 Contoh: Luncurkan program duta 'School Stories' di mana Anda mendorong keluarga untuk berbagi pengalaman mereka secara strategis. Pasangkan duta berdasarkan minat yang sama, fokus akademik, atau kesamaan demografis. Kemudian, buatlah kesempatan terstruktur seperti pertemuan kopi, panggilan telepon, dan pertukaran email di mana duta sekolah dapat menjawab pertanyaan dan kekhawatiran spesifik dari keluarga calon siswa.

Poin-poin penting

Pilih duta yang mewakili latar belakang dan pengalaman sekolah yang beragam

Dukung mereka dengan materi pemasaran sesuai kebutuhan, tetapi pastikan suara mereka tetap unik dan khas

Lacak koneksi duta besar mana yang menghasilkan aplikasi, sehingga Anda tahu jenis pesan apa yang efektif

Kenali duta besar yang berkinerja terbaik

Bagaimana ClickUp membantu

Dapatkan template gratis Koordinasikan dan lacak program duta sekolah Anda dengan Template Rencana Pemasaran Pendaftaran Sekolah ClickUp

Orang tua dan siswa duta sekolah Anda dapat menjadi narator paling persuasif, tetapi hanya jika Anda mengorganisir program dengan presisi. Template Rencana Pemasaran Pendaftaran Sekolah ClickUp memberikan kerangka kerja tersebut.

Anda dapat:

Segmentasikan duta sekolah menggunakan ClickUp Custom Fields untuk mencerminkan latar belakang yang beragam, tingkat sekolah, atau keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler

Pantau aktivitas pemasaran di ClickUp Board View , pindahkan titik kontak seperti obrolan kopi atau panggilan telepon melalui tahap-tahap seperti direncanakan, dijadwalkan, dan selesai

Atur otomatisasi di ClickUp untuk mengingatkan duta besar tentang panggilan yang akan datang atau memberi tahu tim Anda ketika percakapan mengarah ke pertanyaan

3. Bangun kemitraan komunitas yang sangat lokal

Sekolah yang terintegrasi secara mendalam dalam komunitasnya menciptakan nilai yang luar biasa, yang lebih kuat daripada kampanye pemasaran apa pun. Ketika siswa Anda menjadi solusi untuk tantangan lokal, Anda menghasilkan cerita autentik yang menyebar secara organik melalui jaringan komunitas.

Bisnis lokal, organisasi nirlaba, dan organisasi masyarakat membutuhkan solusi kreatif, dan siswa Anda membutuhkan aplikasi nyata untuk pembelajaran mereka.

Hubungan simbiosis ini menciptakan publisitas positif sambil menunjukkan filosofi pendidikan Anda dalam tindakan.

📌 Contoh: Bekerja sama dengan rumah sakit anak-anak setempat untuk mengajak siswa seni SMA membuat mural untuk ruang rawat inap anak-anak. Siswa akan mendapatkan pengalaman nyata dalam menerapkan keterampilan seni mereka, sementara rumah sakit akan mendapatkan karya seni yang indah dan menginspirasi.

Poin-poin penting

Identifikasi tantangan komunitas yang selaras dengan program akademik Anda

Buat hasil yang dapat diukur untuk menunjukkan nilai kontribusi siswa

Dokumentasikan dan bagikan kisah sukses di berbagai platform dan publikasi komunitas

Buat pameran kemitraan tahunan yang merayakan prestasi siswa

Bagaimana ClickUp membantu

Pantau hasil kemitraan komunitas dengan ClickUp Goals

ClickUp Goals memberikan sekolah cara yang jelas untuk melacak hasil dari proyek komunitas. Anda dapat menetapkan target seperti jumlah kemitraan yang diluncurkan, jam kontribusi siswa, atau artikel media yang diterbitkan, dan pembaruan kemajuan akan diperbarui secara otomatis seiring berjalannya tugas.

📖 Baca Juga: Template Kampanye Pemasaran Gratis

4. Implementasikan iklan digital berbasis data

Iklan Facebook generik tentang 'pendidikan unggul' Anda sering kali hilang di lautan digital. Penargetan presisi menemukan keluarga yang sedang aktif mencari sekolah, baru pindah ke wilayah Anda, atau mengalami perubahan hidup yang memicu pencarian sekolah.

Sekolah-sekolah yang mendominasi iklan digital menciptakan kampanye yang beragam dan sangat tertarget yang langsung menyasar situasi dan kekhawatiran spesifik keluarga.

📌 Contoh: Buat kampanye iklan terpisah untuk segmen keluarga yang berbeda. Selama periode pendaftaran musim semi, targetkan keluarga muda dengan anak usia sekolah dasar dengan iklan yang menampilkan lingkungan belajar anak usia dini. Anda dapat menjalankan kampanye secara bersamaan yang menargetkan keluarga dengan siswa kelas 11 SMA, dengan fokus pada persiapan perguruan tinggi dan peluang akademik lanjutan.

Poin-poin penting

Gunakan audiens serupa berdasarkan keluarga-keluarga yang paling puas saat ini

Lakukan uji A/B pada materi iklan yang menampilkan demografi siswa yang berbeda dan aktivitas yang beragam

Laksanakan kampanye retargeting untuk pengunjung situs web yang tidak langsung melakukan konversi

Pantau biaya per permintaan informasi dan biaya per pendaftaran di berbagai segmen audiens

Bagaimana ClickUp membantu

Pantau dan bandingkan kinerja kampanye di berbagai segmen audiens melalui Dashboard ClickUp

Dashboard ClickUp memberikan sekolah gambaran yang jelas tentang kinerja kampanye secara real-time. Anda dapat memantau metrik produktivitas pemasaran seperti biaya per permintaan, biaya per pendaftaran, atau tingkat keterlibatan untuk segmen audiens yang berbeda di satu tempat.

Integrasi ClickUp memungkinkan Anda menyinkronkan platform iklan seperti Facebook Ads atau Google Ads dengan ClickUp melalui Zapier, mengimpor data kampanye langsung ke tugas dan dasbor.

Sinkronkan data iklan dari berbagai platform ke ClickUp

📖 Baca Juga: Cara Membuat Rencana Manajemen Pemasaran Konten

5. Selenggarakan acara andalan yang menjadi topik pembicaraan di komunitas

Acara sekolah yang berkesan menciptakan pengalaman bersama yang dibicarakan oleh keluarga saat ini dan calon keluarga selama berbulan-bulan setelahnya.

Strategi pemasaran lapangan ini menonjolkan kepribadian sekolah Anda sambil memberikan nilai sejati kepada peserta. Keluarga harus pulang dengan perasaan telah mendapatkan wawasan dan mengalami sesuatu yang unik dari sekolah Anda.

📌 Contoh: Adakan acara 'Science Under the Stars' di mana keluarga berpartisipasi dalam pengamatan astronomi menggunakan teleskop profesional sementara siswa mempresentasikan proyek penelitian mereka. Sertakan demonstrasi interaktif dan kesempatan untuk bertemu dengan staf pengajar sains secara informal. Acara ini menampilkan program STEM sambil menciptakan pengalaman yang akan dibicarakan keluarga dengan teman dan tetangga mereka.

Poin-poin penting

Batasi ukuran audiens untuk memastikan interaksi berkualitas

Latih siswa untuk bertindak sebagai tuan rumah yang percaya diri dan duta program

Buat momen dan kesempatan foto yang layak diunggah di Instagram sepanjang acara

Ikuti perkembangan dalam 48 jam sementara antusiasme masih tinggi

Lakukan survei kepada peserta untuk mengumpulkan umpan balik dan meningkatkan acara-acara mendatang

Bagaimana ClickUp membantu

Dapatkan template gratis Kelola RSVP, tugas, dan logistik acara melalui Template Pemasaran Acara ClickUp

Template Pemasaran Acara ClickUp menyatukan semua hal dalam satu tempat, sehingga perencanaan tidak pernah terasa berantakan. Sekolah dapat melacak RSVP melalui Bidang Kustom dan merencanakan setiap tahap acara di Tampilan ClickUp.

Penjadwalan adalah area di mana Kalender ClickUp memberikan dukungan tambahan. Setelah tugas-tugas dimasukkan ke dalam templat, kalender AI membantu mendistribusikan pekerjaan di antara tim, memastikan sesi persiapan penting, pelatihan sukarelawan, dan survei pasca-acara dijadwalkan pada waktu yang tepat.

Jadwalkan persiapan dan tindak lanjut dengan mudah menggunakan Kalender ClickUp

📖 Baca Juga: Perangkat Lunak Manajemen Kampus Terbaik

6. Investasikan dalam pemasaran konten

Sekolah yang secara konsisten memberikan bimbingan pendidikan yang berharga membangun kepercayaan dan kredibilitas yang secara langsung meningkatkan minat pendaftaran.

Pemasaran konten yang sukses menjadikan fakultas dan administrasi Anda sebagai pemimpin pemikiran yang memahami tren pendidikan dan tantangan parenting. Pendekatan berbasis keahlian ini menarik keluarga yang mencari ahli pendidikan, bukan hanya penyedia layanan.

📌 Contoh: Luncurkan seri podcast mingguan berjudul ‘Belajar di Luar Kelas’ yang menampilkan wawancara dengan anggota fakultas, alumni, dan pakar pendidikan. Topik yang dibahas dapat mencakup cara menghadapi proses penerimaan perguruan tinggi, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, atau menumbuhkan kreativitas pada anak-anak. Sebarkan episode di platform podcast utama dan bagikan sorotan di platform media sosial. Hal ini menempatkan sekolah Anda sebagai sumber daya pendidikan sambil menonjolkan keahlian staf pengajar.

Poin-poin penting

Publish konten secara konsisten pada jadwal yang dapat diprediksi

Bahas topik pendidikan yang sedang tren dan kekhawatiran orang tua saat ini

Sertakan saran praktis yang dapat diterapkan pembaca secara langsung

Ubah konten blog menjadi posting media sosial, buletin, dan materi presentasi

Tulis artikel tamu di situs web parenting lokal dan publikasi pendidikan

Bagaimana ClickUp membantu

Buat, sempurnakan, dan manfaatkan kembali konten ahli dengan ClickUp Brain di dalam Docs

Banyak sekolah kesulitan untuk mempublikasikan konten secara teratur sambil menjaga topik tetap segar. ClickUp Brain, asisten AI terintegrasi, membantu mengatasi hal itu. Ia bekerja di dalam Docs, sehingga Anda dapat melakukan riset, menyusun draf, dan mengedit tanpa perlu meninggalkan ruang kerja Anda.

Staf akademik atau tim penerimaan dapat memulai dengan catatan kasar di Doc, lalu menggunakan ClickUp Brain untuk mengembangkan catatan tersebut menjadi kerangka kerja terstruktur, menyempurnakan bahasa, atau mengusulkan judul untuk blog, podcast, atau berita sekolah.

Karena semua data tersimpan di Docs, kolaborasi menjadi lancar, dan umpan balik tetap singkat.

🚀 Coba prompt ini: Bisakah Anda menyarankan ide-ide buletin yang menempatkan Mulberry High School sebagai ahli pendidikan dan membantu kami menjangkau keluarga dengan lebih baik?

💡 Tips Pro: Manfaatkan musim pendaftaran untuk menguji pesan pemasaran. Jika Anda menjalankan iklan media sosial atau undangan open house, coba berbagai nilai jual—prestasi akademik, kurikulum kreatif, keamanan, dll. Pesan yang paling banyak diklik oleh orang tua akan menjadi landasan pesan pemasaran Anda sepanjang tahun.

7. Optimalkan untuk pencarian lokal dan reputasi online

Keberadaan digital sekolah Anda harus mudah ditemukan, informatif, dan menarik di semua platform tempat keluarga mungkin menemukan sekolah Anda. Pastikan sekolah Anda muncul secara menonjol dalam hasil pencarian mesin pencari lokal untuk kata kunci pendidikan yang relevan.

Selain itu, fokuslah pada manajemen reputasi online untuk mengontrol narasi tentang sekolah Anda di platform ulasan, saluran media sosial, dan forum komunitas.

📌 Contoh: Buat halaman arahan khusus lokasi untuk keluarga yang mencari istilah seperti ‘sekolah swasta terbaik di dekat [nama lingkungan]’ atau ‘sekolah persiapan perguruan tinggi di [kota]’. Sertakan testimoni dari keluarga di area tersebut, informasi transportasi, dan koneksi komunitas. Terbitkan secara rutin konten blog tentang topik pendidikan lokal dan ikuti forum komunitas tempat keluarga mendiskusikan pilihan sekolah.

Poin-poin penting

Daftarkan dan optimalkan daftar Anda di semua platform direktori dan ulasan utama

Implementasikan rencana optimasi mesin pencari lokal, termasuk Google My Business

Kembangkan strategi komunikasi pemasaran untuk menangani umpan balik negatif secara online

Pantau sentimen online dan peringkat pencarian secara bulanan untuk mengidentifikasi peluang perbaikan

Bagaimana ClickUp membantu

Gunakan ClickUp Brain di seluruh ruang kerja Anda untuk brainstorming ide

ClickUp Brain terintegrasi di seluruh ruang kerja Anda, sehingga Anda dapat brainstorming ide pemasaran, menyusun konten SEO, atau bahkan menanggapi ulasan tanpa perlu meninggalkan ClickUp. Hal ini memudahkan Anda untuk tetap mengelola konten yang menjaga sekolah Anda tetap terlihat dalam pencarian lokal.

Fitur ini juga mendukung pembangkitan gambar AI, sehingga tim Anda dapat membuat visual untuk halaman arahan atau posting media sosial langsung di dalam ClickUp.

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 1980-an, sekolah swasta di AS mulai menggunakan iklan billboard untuk bersaing dalam merekrut siswa, terutama di daerah pinggiran kota. Perubahan tersebut menandai awal dari pendidikan yang diperlakukan lebih seperti pasar yang kompetitif.

8. Kembangkan narasi media sosial yang strategis

Strategi pemasaran sekolah yang spesifik untuk platform tertentu akan membantu memaksimalkan dampak kampanye media sosial Anda. Untuk memberikan gambaran:

Instagram menampilkan momen visual dan konten di balik layar

LinkedIn menargetkan orang tua secara profesional sambil menonjolkan program persiapan karir

TikTok menjangkau keluarga melalui konten yang dibuat oleh siswa dan topik yang sedang tren

📌 Contoh: Buat ‘Student Voice Fridays’ dengan mengambil alih Instagram setiap minggu, di mana siswa yang berbeda berbagi hari biasa mereka melalui Stories. Sertakan kelas, percakapan saat makan siang, kegiatan ekstrakurikuler, dan waktu mengerjakan PR.

Poin-poin penting

Gunakan hashtag yang dibranding sekolah secara konsisten untuk membangun komunitas di sekitar konten Anda

Bagikan konten yang dibuat oleh pengguna dari keluarga yang sudah ada untuk meningkatkan jangkauan yang autentik

Pantau percakapan di media sosial tentang sekolah Anda dan pendidikan secara umum

Bagaimana ClickUp membantu

Dapatkan template gratis Kelola kampanye pemasaran media sosial dengan Template Rencana Pemasaran Media Sosial Sekolah ClickUp

Keluarga terhubung melalui cerita, bukan iklan. Template Rencana Pemasaran Media Sosial Sekolah ClickUp memberikan tim Anda satu pusat untuk merencanakan dan mengelola kampanye tersebut.

Anda dapat mengelola konten di Instagram, LinkedIn, dan TikTok melalui tampilan kalender, menugaskan posting kepada staf atau duta siswa, dan memantau persetujuan.

Belum menggunakan ClickUp? Lihat apa yang dikatakan pengguna ini:

Tanpa ClickUp, kami tidak akan dapat dengan cepat mengidentifikasi celah dalam pekerjaan dan proses. Kemampuan untuk melihat tugas tanpa batas waktu, tugas yang terlambat, tugas tanpa poin sprint, dan tugas tanpa penugas membantu saya mempertahankan momentum di antara tim dan proyek. Metrik-metrik ini tidak tersedia di sebagian besar perangkat lunak manajemen proyek.

9. Implementasikan program insentif rujukan

Alumni Anda, serta keluarga siswa masa lalu dan sekarang, dapat membantu menyebarkan informasi tentang sekolah Anda. Program rujukan strategis dapat mengubah jangkauan yang lebih luas ini menjadi upaya pemasaran pendidikan yang terstruktur.

Desain insentif yang memperkaya pengalaman sekolah daripada terasa transaksional. Alumni dan keluarga harus merasa dihargai atas kontribusi mereka dalam pertumbuhan komunitas sekolah, bukan hanya diberi kompensasi atas aktivitas penjualan.

📌 Contoh: Luncurkan program ‘Community Builder’ di mana rujukan yang berhasil mendapatkan poin untuk pengalaman eksklusif. 25 poin mungkin membuka pendaftaran prioritas untuk program musim panas yang populer, 50 poin dapat memberikan tempat parkir yang dipesan, dan 100 poin mungkin memberikan tur kampus pribadi untuk kerabat yang berkunjung.

Poin-poin penting

Pantau tingkat keberhasilan rujukan untuk mengidentifikasi kampanye paling efektif Anda

Sediakan alat rujukan, termasuk materi digital dan panduan poin pembicaraan

Rayakan rujukan yang sukses secara terbuka untuk mendorong partisipasi yang berkelanjutan

Bagaimana ClickUp membantu

Bangun dan skalakan program insentif rujukan secara efisien menggunakan ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain MAX membantu sekolah merancang dan mengembangkan program rujukan. Sebagai asisten AI desktop, ia mengintegrasikan fitur talk-to-text, pencarian perusahaan, dan AI multi-model dalam satu platform, memungkinkan tim bekerja lebih cepat sambil tetap terorganisir.

Saat membangun program Community Builder, tentukan ide hadiah melalui Talk to Text di ClickUp dan lihat Brain MAX mengubahnya menjadi panduan yang rapi dan ramah keluarga. Rata-rata, tim menulis 400% lebih banyak tanpa mengetik dan menghemat satu jam setiap hari, membebaskan staf untuk fokus pada pemeliharaan hubungan daripada mengedit dokumen.

Ini juga dapat menghasilkan variasi email rujukan, draf postingan media sosial untuk duta besar teratas, dan membuat laporan kemajuan yang akurat.

🚀 Coba prompt ini: Bantu saya merancang alur kerja program rujukan Community Builder yang lengkap untuk sekolah. Saya membutuhkan Anda untuk: Ciptakan ide hadiah kreatif untuk keluarga yang merekomendasikan siswa baru Buat panduan yang rapi dan ramah keluarga yang menjelaskan cara kerja program rujukan Tulis beberapa variasi email undangan rujukan yang dapat dikirim oleh orang tua Buat postingan media sosial yang merayakan para duta orang tua terbaik kami Desain sistem pelacakan kemajuan dengan templat laporan Susun ini sebagai program langkah demi langkah yang dapat segera diimplementasikan oleh sekolah. Sertakan contoh spesifik, templat, dan hasil yang dapat diukur. Pastikan semuanya ramah orang tua dan mudah dipahami.

💡 Tips Pro: Posisikan sekolah Anda sebagai pusat komunitas. Adakan lokakarya, tukar buku, atau sesi kesehatan yang terbuka untuk orang tua lokal, bahkan jika mereka tidak memiliki anak di sekolah Anda. Hal ini membangun kepercayaan, rekomendasi dari mulut ke mulut, dan ingatan merek jangka panjang tanpa perlu menjual secara agresif.

10. Laksanakan kampanye surat langsung yang ditargetkan

Dominasi pemasaran digital belum menghilangkan efektivitas kampanye surat langsung yang dijalankan dengan baik. Materi fisik menciptakan koneksi yang nyata dan seringkali mendapatkan perhatian lebih daripada komunikasi digital.

Buat materi yang mencerminkan perhatian sekolah Anda terhadap detail sambil menyediakan informasi yang sebenarnya diinginkan oleh keluarga untuk disimpan dan dijadikan referensi.

📌 Contoh: Kirimkan paket pendaftaran yang dipersonalisasi kepada keluarga yang telah meminta informasi. Sertakan catatan tulisan tangan dari direktur pendaftaran yang merujuk pada detail spesifik dari pertanyaan keluarga tersebut. Selain itu, Anda dapat menambahkan barang bermerk kecil seperti bookmark atau paket stiker yang dapat digunakan oleh anak-anak, sehingga sekolah Anda tetap diingat.

Poin-poin penting

Segmentasikan daftar email berdasarkan sumber permintaan dan demografi keluarga

Sertakan ajakan bertindak yang menarik dengan langkah-langkah konkret dan batas waktu yang jelas

Pantau tingkat respons dan sesuaikan pesan pemasaran berdasarkan KPI pemasaran

Koordinasikan waktu pengiriman surat langsung dengan aktivitas pemasaran lainnya untuk dampak maksimal

💡 Tips Pro: Buat 'sorotan alumni' dengan tujuan yang jelas. Soroti apa yang dilakukan oleh alumni saat ini dan bagaimana sekolah berperan dalam membentuk hasil tersebut. Itulah yang diinginkan oleh orang tua.

Tantangan Pemasaran Sekolah yang Umum (Dan Cara Mengatasinya)

Berikut adalah tantangan terbesar yang kami lihat dihadapi oleh sekolah-sekolah dan cara mengatasinya secara langsung. ⚒️

⚠️ Upaya yang tersebar di berbagai platform

Tim penerimaan Anda memposting secara sporadis di Instagram, mengirim buletin sesekali, dan meluncurkan kampanye tanpa koordinasi yang jelas. Sementara itu, kantor pengembangan membuat pesan terpisah untuk donatur, dan guru membagikan pembaruan kelas secara mandiri.

Pesan yang bertentangan ini membingungkan keluarga dan dapat melemahkan identitas merek sekolah Anda.

✅ Solusinya: Buatlah panduan pemasaran komprehensif yang mengstandarkan pendekatan Anda di semua saluran. Dokumen dinamis ini harus mencakup pedoman pesan, kalender konten, proses persetujuan, dan protokol tanggapan.

⚠️ Tidak tahu apa yang efektif

Anda menghabiskan uang untuk iklan Facebook, kampanye surat langsung, dan brosur mewah, tetapi jujur saja, Anda tidak tahu mana yang benar-benar mendatangkan pendaftaran.

Insting Anda mengatakan bahwa posting Instagram Anda efektif, tetapi komite anggaran Anda menginginkan data konkret.

✅ Solusinya: Perangkat lunak pemasaran perusahaan menghubungkan strategi pemasaran Anda dengan keputusan pendaftaran yang sebenarnya. Platform ini melacak perjalanan calon siswa mulai dari kunjungan pertama ke situs web hingga pendaftaran, menunjukkan titik sentuh mana yang memengaruhi keputusan dan investasi mana yang memberikan pengembalian tertinggi.

⚠️ Anggaran terbatas bersaing dengan pesaing yang memiliki dana lebih besar

Sekolah yang didanai dengan baik di seberang kota memiliki tim pemasaran yang khusus, sementara Anda mengelola pendaftaran, pemasaran, dan mungkin tiga peran lainnya.

Anda bosan kehilangan keluarga-keluarga hebat ke sekolah-sekolah dengan kampanye yang lebih mencolok.

✅ Solusinya: Gunakan kecerdasan buatan (AI) untuk pemasaran digital guna menangani tugas rutin seperti penjadwalan posting dan penyortiran prospek. Bebaskan waktu Anda untuk membangun hubungan yang mendukung institusi Anda dalam jangka panjang.

Pemasaran Berdaya untuk Sekolah dengan ClickUp

Strategi pemasaran yang kuat untuk sekolah hanya akan berhasil jika melampaui tahap perencanaan dan diterapkan secara nyata.

ClickUp memberikan ruang bagi sekolah untuk menjalankan upaya ini. Anda dapat merencanakan kampanye pendaftaran, memastikan acara berjalan lancar, mengelola insentif rujukan, dan mempublikasikan konten baru tanpa perlu berpindah-pindah antar alat.

ClickUp Brain mengelola transkrip dan tindakan cepat, Brain MAX menyusun konten yang siap dibagikan, dan templat memastikan semuanya berjalan sesuai jadwal. Selain itu, dengan manajemen tugas, dokumen, dan obrolan tim dalam satu platform AI yang mudah digunakan, ClickUp memberikan Anda satu ruang kerja AI terintegrasi untuk semua pekerjaan Anda.

Itulah cara tim Anda menghemat waktu dan menciptakan momen-momen yang mampu memenangkan hati keluarga.

Mengapa menunda? Daftar sekarang di ClickUp! 📋