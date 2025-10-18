Template Proposal Sponsorship Profesional Gratis untuk Mendapatkan Lebih Banyak Kesepakatan

Proposal sponsor yang dirancang dengan baik dapat menjadi kunci untuk mendapatkan kemitraan yang berharga.

Baik Anda sedang menyelenggarakan acara, meluncurkan inisiatif baru, atau menjalankan kampanye nirlaba, templat proposal sponsor yang tepat membantu Anda menonjolkan nilai, menyajikan peluang yang jelas, dan mendapatkan kesepakatan lebih cepat.

Dalam postingan ini, kami telah mengumpulkan templat proposal sponsor gratis dan profesional terbaik untuk membantu Anda dengan percaya diri menarik dan meyakinkan sponsor. Baca selengkapnya!

Template proposal sponsor adalah dokumen yang telah dirancang sebelumnya untuk meminta dukungan sponsor berupa dana atau barang dari perusahaan atau individu untuk acara, proyek, atau organisasi.

Template ini menyediakan struktur yang jelas untuk mempresentasikan detail acara, peluang sponsorship, paket sponsorship, target audiens, dan manfaat utama bagi calon sponsor. Template ini juga memastikan konsistensi di seluruh proposal sambil memudahkan penyesuaian untuk setiap calon sponsor.

Template proposal sponsor yang baik harus jelas, terstruktur dengan baik, dan mudah disesuaikan untuk berbagai calon sponsor. Template ini menyoroti peluang sponsor dan secara jelas menjelaskan apa yang akan diterima sponsor sebagai imbalan.

Berikut adalah fitur-fitur utama yang perlu diperhatikan:

Halaman sampul profesional dan bermerk: Halaman sampul yang bersih dan menarik secara visual dengan nama acara, logo, tanggal, dan branding yang relevan secara instan menetapkan nada dan menandakan kredibilitas

Surat sponsor atau ringkasan proposal yang ringkas: Surat pembuka ini harus memperkenalkan acara atau inisiatif Anda secara singkat, menjelaskan tujuannya, dan menyatakan alasan Anda mencari sponsor. Surat ini harus dengan cepat menyampaikan nilai tambah bagi sponsor

Ringkasan acara dan wawasan audiens: Berikan konteks dengan menjelaskan tujuan acara, jenis peserta, dan demografi audiens. Hal ini membantu sponsor memahami siapa yang akan mereka jangkau dan bagaimana hal itu selaras dengan merek mereka

Rincian tingkatan dan manfaat sponsorship: Sponsor menghargai pilihan. Daftar dengan jelas paket sponsorship yang tersedia (seperti Gold, Silver, Bronze) dan apa yang termasuk dalam masing-masing paket—mulai dari penempatan logo dan mention di media sosial hingga ruang booth dan kesempatan berbicara

Bukti visual dan sorotan acara sebelumnya: Sertakan gambar, testimoni, atau metrik kunci dari acara sebelumnya untuk membangun kredibilitas. Hal ini meyakinkan sponsor bahwa acara Anda dikelola dengan baik dan mampu memberikan eksposur yang nyata

Rincian keuangan dan hasil yang diharapkan: Jelaskan secara transparan tentang biaya sponsor, rentang kontribusi, dan apa yang termasuk di setiap level. Transparansi membantu sponsor mengevaluasi investasi mereka dengan percaya diri

Informasi kontak yang jelas dan langkah selanjutnya: Buatlah agar sponsor mudah mengambil tindakan. Sertakan detail kontak langsung, ajakan bertindak yang jelas, dan tenggat waktu atau jadwal pengambilan keputusan yang penting

Format yang dapat disesuaikan dan diedit: Template terbaik mudah disesuaikan untuk sponsor, acara, dan industri yang berbeda, memungkinkan Anda menyesuaikan presentasi Anda tanpa harus memulai dari awal setiap kali

Berikut ini adalah tabel ringkasan singkat untuk template proposal sponsor terbaik:

Jika tujuan Anda adalah meyakinkan calon sponsor dan menyajikan proposal yang rapi dan meyakinkan, templat siap pakai ini dapat menghemat waktu Anda dalam hal formatting.

Berikut adalah kumpulan yang layak untuk disimpan:

1. Template Papan Tulis Proposal Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Organisasikan ide-ide sponsor Anda secara visual dengan templat papan tulis proposal proyek ClickUp.

Template Papan Tulis Proposal Proyek ClickUp menghilangkan proses presentasi dari spreadsheet dan mengubahnya menjadi setup visual dan kolaboratif.

Alih-alih menulis semuanya dari awal, templat ini memungkinkan Anda untuk merencanakan peluang sponsorship, jadwal, hasil kerja, dan paket sponsorship dalam satu papan seret-dan-lepas. Ini sangat cocok jika Anda bekerja dengan tim atau mempresentasikan kepada beberapa sponsor proyek.

🌼 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Strukturkan bagian proposal secara visual menggunakan antarmuka papan tulis.

Tugaskan peran kepada pemangku kepentingan menggunakan Bidang Kustom.

Pantau kemajuan melalui status tugas seperti Terbuka dan Selesai

Beralih antara tampilan proposal dan sumber daya onboarding secara instan.

🔑 Ideal untuk: Penyelenggara acara atau organisasi nirlaba yang membutuhkan kolaborasi dalam membuat proposal sponsor, dengan ruang untuk masukan real-time dan pengeditan cepat.

📮 ClickUp Insight: 92% pekerja pengetahuan berisiko kehilangan keputusan penting yang tersebar di obrolan, email, dan spreadsheet. Wawasan bisnis kritis hilang dalam kebisingan digital tanpa sistem terpadu untuk menangkap dan melacak keputusan. Dengan fitur Manajemen Tugas ClickUp dan kecerdasan buatan (AI) kontekstual, Anda dapat membuat tugas dari obrolan, komentar, dokumen, atau bahkan email—sehingga proposal sponsor, jadwal, dan hasil kerja Anda tetap terkoordinasi, dapat ditindaklanjuti, dan terpusat di satu tempat.

2. Template Proposal Anggaran ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak, presentasikan, dan sesuaikan pengeluaran sponsor Anda dengan Template Proposal Anggaran ClickUp

Template Proposal Anggaran ClickUp memberikan format yang praktis untuk merencanakan biaya proyeksi, jadwal, dan ekspektasi ROI—tanpa perlu mengelola puluhan spreadsheet. Jika proposal sponsor Anda memerlukan rincian keuangan yang detail, template ini menyediakan presentasi yang jelas dan ringkas tentang angka-angka tersebut.

Template proposal anggaran ini sangat berguna saat Anda ingin membangun kepercayaan dengan calon sponsor korporat dengan menunjukkan bahwa Anda sudah melakukan perhitungan.

🌼 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Daftar dan lacak perkiraan biaya acara berdasarkan kategori

Visualisasikan jadwal proyek menggunakan tampilan Gantt

Organisir catatan keuangan dan persetujuan dalam satu dokumen

Berikan pembaruan dan revisi kepada tim Anda untuk masukan secara real-time

🔑 Ideal untuk: Tim yang perlu menyajikan rencana keuangan yang rapi dan terperinci kepada calon sponsor sambil menjaga diskusi dan pembaruan anggaran internal di satu tempat.

🔎 Tahukah Anda? Brand Right Marketing berkembang dari operasi solo menjadi agensi dengan 25 orang dengan mengoptimalkan alur kerja menggunakan ClickUp. Templat tugas dan otomatisasi menghilangkan serah terima manual, mengurangi kebingungan, dan menghemat waktu di seluruh departemen, memungkinkan tim mengelola lebih dari 40 proyek web secara bersamaan dengan minimal kekacauan.

3. Template Proses RFP ClickUp

Dapatkan templat gratis Kelola setiap tahap RFP sponsor Anda dengan templat proses RFP ClickUp

Jika templat proposal sponsor acara Anda melibatkan pemilihan vendor atau sponsor kolaboratif, templat ini dirancang untuk menangani kompleksitas tersebut. Templat Proses RFP ClickUp adalah kerangka kerja berbasis tugas yang memungkinkan Anda mengoordinasikan setiap tahap proses Request for Proposal—mulai dari mendefinisikan tujuan Anda hingga melacak tanggapan vendor dan memilih mitra yang tepat.

🌼 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak tenggat waktu dan status proposal dengan bidang tugas kustom

Tugaskan tugas tinjauan proposal kepada tim Anda dan tandai pemangku kepentingan

Bandingkan opsi sponsor dan tanggapan vendor dengan tampilan yang jelas

Buat jadwal menggunakan tampilan Gantt atau Kalender

🔑 Ideal untuk: Organisasi yang mengelola acara sponsor korporat atau acara yang didukung oleh vendor, di mana memilih mitra yang tepat sama pentingnya dengan proposal itu sendiri.

➡️ Baca Juga: Perangkat Lunak Manajemen Anggota Terbaik untuk Organisasi

Dapatkan templat gratis Kumpulkan dan lacak informasi sponsor dengan mudah menggunakan Template Formulir Sponsorship ClickUp

Mendapatkan minat sponsor adalah satu hal. Melacak nama, kontak, jenis dukungan, dan tindak lanjut adalah hal lain. Template Formulir Sponsorship dari ClickUp memberikan cara terstruktur untuk mengumpulkan dan mengorganisir semua permintaan sponsorship yang masuk.

Template formulir sponsor ini dilengkapi dengan tampilan multi-view, Bidang Kustom, dan alur kerja otomatis, memastikan tidak ada yang terlewat dan setiap calon sponsor mendapatkan perhatian profesional.

🌼 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Sesuaikan formulir dengan bidang detail untuk kontak dan jenis dukungan

Lacak status setiap sponsor melalui tahap-tahap seperti To Do, In Contact, dan Approval

Saring pengajuan berdasarkan jenis sponsor, prioritas, atau sumber

Sentralisasikan data sponsor untuk mempermudah proses pendekatan dan tindak lanjut

🔑 Ideal untuk: Tim acara dan organisasi nirlaba yang menangani banyak permintaan sponsor dan membutuhkan sistem cepat dan terpadu untuk mengelola semua peluang sponsorship yang masuk.

🔎 Tahukah Anda? Tim yang menggunakan templat ClickUp untuk membuat panduan pengiriman klien melaporkan peningkatan kecepatan pengiriman layanan sebesar 64%, secara drastis mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mengorganisir dan mengoperasionalkan alur kerja mereka.

5. Template Narasi Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Bangun kejelasan dan keselarasan dengan Template Narasi Proyek ClickUp

Proposal sponsor yang rapi bukan hanya daftar angka; ia membutuhkan cerita yang menarik. Template Narasi Proyek dari ClickUp memberikan struktur yang jelas untuk menjelaskan alasan di balik acara atau inisiatif Anda.

Format Doc-style ini memungkinkan Anda untuk merinci tujuan, anggaran, jadwal, dan sasaran dengan cara yang menyelaraskan tim internal dan memberikan alasan yang jelas bagi calon sponsor untuk mendukung Anda.

🌼 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Susun narasi Anda menggunakan tata letak dokumen yang terfokus

Tekankan tujuan, hasil, dan jadwal dengan jelas

Bagi penulisan menjadi tugas tim yang dapat dilaksanakan

Sisipkan garis waktu visual seperti diagram Gantt di tempat yang diperlukan

🔑 Ideal untuk: Tim yang sedang menyiapkan surat proposal komprehensif atau presentasi yang siap untuk eksekutif yang menjelaskan cerita di balik proposal sponsor acara mereka.

➡️ Baca Juga: Perangkat Lunak Database Gratis Terbaik

Dapatkan templat gratis Cocokkan sponsor dengan tujuan yang tepat menggunakan Templat Tugas Formulir Sponsorship ClickUp

Template ini dirancang ringkas dan siap digunakan. Template Tugas Formulir Sponsorship ClickUp dirancang untuk mereka yang perlu melacak dan mengelola hubungan dengan sponsor tanpa memperumit proses.

Ini adalah templat tingkat tugas, artinya Anda dapat menggunakannya dalam hitungan detik dan mulai mencatat minat sponsor, tindak lanjut, dan jenis dukungan segera. Ini sangat cocok untuk pembaruan di mana saja dan tim kecil yang hanya ingin sesuatu yang berfungsi.

🌼 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Buat tugas untuk setiap calon sponsor

Tag dan kategorikan sponsor berdasarkan acara, jenis dukungan, atau status

Tambahkan catatan dan pembaruan saat interaksi terjadi

Atur pengingat untuk tindak lanjut atau titik keputusan

🔑 Ideal untuk: Tim kecil atau penyelenggara acara individu yang ingin memantau permintaan sponsor tanpa harus menggunakan beberapa alat sekaligus.

Dapatkan templat gratis Sederhanakan pelacakan sponsor untuk podcast Anda dengan Template Sponsorship Podcast ClickUp

Template Sponsorship Podcast ClickUp adalah alat lengkap untuk podcaster yang ingin mengubah jangkauan audiens menjadi pendapatan nyata. Template ini memungkinkan Anda mengelola riset sponsor, pembuatan paket, pendekatan, dan pengiriman hasil dari satu platform berbasis dokumen.

Anda dapat merencanakan peluang sponsorship, melampirkan kit media, dan menjaga catatan detail setiap percakapan—semua tanpa perlu alat tambahan atau spreadsheet.

🌼 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Lacak prospek sponsor dan percakapan

Buat kit media dan unggah secara langsung

Jelaskan slot iklan, hasil yang diharapkan, dan jadwal waktu

Organisasikan paket sponsor berdasarkan nilai atau durasi

🔑 Ideal untuk: Podcaster yang ingin mengformalkan dan mengembangkan alur kerja permintaan sponsor dan kemitraan mereka sambil menjaga semuanya terpusat.

Tonton video ini untuk mengetahui bagaimana ClickUp Calendar membantu Anda menyelesaikan semua tugas dengan cara yang paling efisien!

8. Template Formulir Permohonan ClickUp

Dapatkan templat gratis Kumpulkan, atur, dan lacak permintaan sponsor dengan templat formulir permintaan ClickUp

Bagi tim yang menangani permintaan sponsor, logistik, atau persetujuan internal, templat Formulir Permintaan dari ClickUp menawarkan proses penerimaan yang terstruktur. Templat ini dirancang dalam format daftar untuk mengumpulkan informasi dengan membangun formulir, mengotomatiskan penugasan tugas, dan menjaga semua informasi tetap tercatat di satu tempat.

Alih-alih mengejar email dan spreadsheet, templat ini memberikan sistem terpusat yang memudahkan visibilitas antar tim.

🌼 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Buat formulir permintaan dengan bidang-bidang spesifik seperti tujuan dan informasi kontak

Otomatis alokasikan permintaan masuk ke anggota tim yang tepat

Lacak status permintaan menggunakan tampilan seperti Daftar, Papan, atau Kalender

Gunakan pengingat bawaan dan pembaruan tugas untuk menghindari keterlambatan dalam tindak lanjut

🔑 Ideal untuk: Tim yang menangani permintaan sponsor acara, permintaan vendor, atau persetujuan sumber daya internal yang membutuhkan cara standar untuk mengelola penerimaan dan penugasan.

💡 Tips Tambahan: Gunakan templat formulir pendaftaran jika Anda sering menerima permintaan sponsor atau mengelola beberapa proposal di berbagai acara. Formulir pendaftaran membantu Anda mengumpulkan informasi standar—seperti detail perusahaan, minat sponsorship, kisaran anggaran, dan informasi kontak—sejak awal.

9. Template Perencanaan Acara Penggalangan Dana ClickUp

Dapatkan templat gratis Tetap terorganisir dalam setiap tugas dengan Template Perencanaan Acara Penggalangan Dana ClickUp

Template Perencanaan Acara Penggalangan Dana ClickUp dirancang khusus untuk tim nirlaba dan penyelenggara acara yang harus mengelola vendor, daftar tamu, daftar periksa perencanaan acara, sponsor, dan donasi.

Template berbasis tugas ini membagi kekacauan menjadi langkah-langkah yang dapat dikelola—mulai dari menetapkan tujuan penggalangan dana hingga mengoordinasikan tugas di seluruh tim Anda. Semua informasi terpusat di satu tempat, sehingga Anda tidak perlu berpindah-pindah antara dokumen, spreadsheet, dan kalender untuk merencanakan acara berikutnya.

🌼 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tugaskan dan jadwalkan tugas-tugas terkait acara di seluruh tim

Lacak anggaran, target pendapatan, dan tujuan acara dengan Bidang Kustom

Lihat jadwal Anda menggunakan mode Gantt atau Kalender

Pantau status real-time menggunakan dashboard dan notifikasi

🔑 Ideal untuk: Organisasi nirlaba yang merencanakan acara kompleks dengan paket sponsor atau target donasi yang beragam dan membutuhkan alur kerja yang terstruktur namun fleksibel.

➡️ Baca Juga: Template Proposal Acara Gratis untuk Acara Anda Berikutnya

10. Template Rencana Penggalangan Dana ClickUp

Dapatkan templat gratis Gambarkan dan laksanakan strategi Anda dengan Template Rencana Penggalangan Dana ClickUp

Ini semua tentang pemikiran jangka panjang. Template Rencana Penggalangan Dana dari ClickUp memberikan Anda dokumen siap pakai yang membantu mengorganisir seluruh kampanye Anda, mulai dari menetapkan tujuan hingga pelaksanaan akhir.

Berbeda dengan templat yang sarat tugas, templat penggalangan dana ini sempurna untuk merumuskan visi Anda, merencanakan langkah-langkah, dan menyelaraskan tim Anda sebelum bertindak. Ini bersifat strategis, bukan taktis.

🌼 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tentukan tujuan penggalangan dana dan tonggak penting kampanye

Dokumentasikan upaya pemasaran, jadwal, dan strategi presentasi sponsor Anda

Rencanakan keterlibatan donatur dan peluang sponsor secara bertahap

Bekerja sama dalam pengeditan dan pengendalian versi dalam satu dokumen bersama

🔑 Ideal untuk: Organisasi nirlaba atau tim kecil yang ingin membuat strategi penggalangan dana yang komprehensif sebelum memulai pelaksanaan acara atau mengajukan proposal kepada calon sponsor.

11. Template Surat Donasi ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat dan kelola upaya penggalangan dana dengan Template Surat Donasi ClickUp

Template Surat Donasi ClickUp memberikan cara terstruktur untuk menulis, mempersonalisasi, dan melacak komunikasi dengan donatur, tanpa perlu membuat dari awal setiap kali. Template ini disusun dalam format Doc, sehingga memudahkan Anda untuk menyusun konten, mengelola revisi, dan berkolaborasi dengan tim Anda di satu tempat.

Selain menulis, template ini membantu Anda mengelola informasi donatur, mencatat tanggapan, dan memastikan tindak lanjut tepat waktu atau ucapan terima kasih.

🌼 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Buat surat donasi yang disesuaikan untuk berbagai jenis donatur

Lacak kemajuan upaya pemasaran dan versi surat dalam satu tempat

Simpan informasi donatur dan sesuaikan pesan menggunakan Bidang Kustom

Gunakan alat email bawaan untuk mengirim surat langsung

🔑 Ideal untuk: Organisasi nirlaba dan tim penggalangan dana yang membutuhkan proses yang dapat diulang dan terorganisir untuk mengelola surat sponsor dan upaya penggalangan donasi secara besar-besaran.

melalui PandaDoc

Jika Anda siap untuk mengajukan proposal kepada calon sponsor dengan dokumen yang tajam dan siap secara hukum, templat proposal sponsor PandaDoc tidak hanya memberikan struktur—tetapi juga fitur tanda tangan elektronik, alur kerja persetujuan bawaan, dan fleksibilitas untuk mencakup baik proposal maupun kontrak dalam satu langkah.

Dari paket sponsor hingga klausul pembatalan, templat proposal bisnis ini memastikan setiap detail tercakup.

🌼 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Sertakan video acara, profil peserta, dan manfaat bagi sponsor

Tambahkan ketentuan hukum yang mengikat seperti kontribusi, pengakhiran, dan syarat-syarat

Integrasikan dengan alat tanda tangan elektronik seperti PandaDoc untuk persetujuan instan

Gunakan bagian yang sudah diisi sebelumnya untuk membuat proposal untuk berbagai jenis acara (olahraga, musik, mode)

🔑 Ideal untuk: Agen atau perencana acara yang ingin mengirim surat proposal dan perjanjian sponsor yang siap ditandatangani dalam satu format digital yang terbranding.

Sponsor yang berfokus pada acara tunggal dengan dampak tinggi menghasilkan ROI 35% lebih tinggi daripada kampanye sepanjang tahun. Ini berarti proposal sponsor utama seringkali lebih meyakinkan daripada proposal jangka panjang, terutama bagi merek yang mengejar lonjakan visibilitas.

melalui Proposify

Template Proposal Sponsorship dari Proposify dirancang untuk tim yang membutuhkan presentasi yang rapi dan efektif untuk menutup kesepakatan.

Template ini dilengkapi dengan berbagai fitur, mulai dari contoh surat sponsor, tabel harga interaktif, syarat yang sudah diisi sebelumnya, hingga tanda tangan digital, sehingga sangat ideal bagi mereka yang ingin mempresentasikan dan menutup kesepakatan sponsor korporat dalam satu tempat. Selain itu, template ini 100% dapat disesuaikan, memungkinkan Anda untuk menyesuaikannya dengan merek untuk acara, penggalangan dana, atau kampanye apa pun.

🌼 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Sesuaikan halaman sampul, jadwal, dan paket sponsor

Tambahkan video tertanam, profil, dan keunggulan unik untuk menarik perhatian sponsor

Gunakan harga interaktif untuk menampilkan tingkatan dan menerima deposit

Dapatkan tanda tangan elektronik yang mengikat secara hukum tanpa perlu beralih ke alat lain

🔑 Ideal untuk: Agen, organisasi nirlaba, dan pemasar yang membutuhkan templat proposal lengkap dengan alur kerja digital terintegrasi untuk mendapatkan sponsor dengan cepat dan profesional.

🔎 Tahukah Anda? Sponsor non-endemic mengalami peningkatan keterlibatan sebesar 15–20% saat mereka membangun koneksi yang autentik. Meskipun acara Anda tidak “cocok” dengan kategori merek, pengemasan proposal yang kreatif tetap dapat membuatnya relevan.

melalui Hubspot

Template Proposal Sponsorship HubSpot adalah opsi sederhana namun efektif untuk membuat proposal yang rapi dalam format Word atau PDF. Template ini dirancang untuk kejelasan—mulai dari surat pengantar, dilanjutkan dengan gambaran umum acara yang komprehensif, penjelasan tingkat sponsorship, dan diakhiri dengan ringkasan yang singkat dan dapat ditindaklanjuti.

Ini sangat berguna bagi mereka yang lebih menyukai format offline yang dapat diedit daripada alat berbasis web.

🌼 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Jelaskan dengan jelas tujuan, target audiens, dan dampak acara Anda

Sajikan paket sponsor dalam tabel berjenjang yang dapat disesuaikan

Tekankan manfaat bersama dan hasil utama yang akan dicapai

Gunakan dan edit dokumen di Word atau ekspor sebagai PDF

🔑 Ideal untuk: Organisasi nirlaba, perencana acara, atau tim kecil yang ingin mengirim surat dan proposal sponsor yang dipersonalisasi dan dapat dicetak tanpa perlu berlangganan perangkat lunak.

melalui Venngage

Template Proposal Sponsorship Acara Venngage dirancang untuk mereka yang ingin presentasi mereka terlihat sebaik isinya.

Template visual penuh ini dirancang dengan antarmuka seret dan lepas, dilengkapi tata letak yang menawan, grafis yang dapat disesuaikan, dan desain bermerk. Baik Anda mengajukan proposal untuk acara olahraga, penggalangan dana, atau sponsor korporat, alat ini memungkinkan Anda menyajikan data demografis, manfaat, dan paket sponsor dalam format visual yang elegan, mudah diunduh, dicetak, atau dibagikan secara digital.

🌼 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Sesuaikan setiap elemen, mulai dari warna, font, hingga ikon

Tampilkan manfaat sponsor, jangkauan audiens, dan jadwal secara visual

Tambahkan grafik, data demografis, dan foto untuk membangun kredibilitas

Ekspor proposal Anda sebagai file PDF, PowerPoint, atau gambar

🔑 Ideal untuk: Perencana acara dan pemasar yang membutuhkan templat proposal sponsor acara yang sangat visual dan berformat presentasi, yang dapat dibagikan secara online atau dicetak.

melalui Sponsorship Collective

Template Proposal Sponsorship Sederhana ini dirancang untuk mereka yang lebih menyukai percakapan langsung daripada presentasi generik. Tata letak PDF ini menghindari klise dan memberikan struktur cerdas untuk membuat proposal yang fleksibel dan disesuaikan.

Ini menghilangkan model "emas/perak/perunggu" yang serba guna dan menggantinya dengan pendekatan berbasis menu hybrid, di mana sponsor dapat merancang paket mereka sendiri berdasarkan nilai sebenarnya, bukan asumsi.

🌼 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Buat halaman judul yang rapi dan presentasikan acara atau inisiatif Anda tanpa penjelasan berlebihan.

Gunakan format tiga paragraf yang terfokus untuk mempresentasikan peluang Anda, bukan kebutuhan Anda.

Tampilkan data sponsor menggunakan diagram, grafik, dan visual demografis.

Gunakan paket berjenjang (jika diperlukan), tetapi buatlah fleksibel dan dapat ditukar.

🔑 Ideal untuk: Penyelenggara acara independen, organisasi nirlaba, atau tim kecil yang ingin meninggalkan paket lama dan memimpin percakapan dua arah dengan sponsor daripada mengandalkan presentasi statis.

melalui Wise Business

Wise menawarkan templat proposal sponsor yang sederhana dan praktis, dirancang khusus untuk freelancer, usaha kecil, dan penyelenggara acara yang perlu mengirimkan proposal yang rapi dan profesional dengan cepat.

Template ini dapat diunduh dalam format Word atau PDF dan mencakup semua hal dasar: detail acara, manfaat sponsor, paket sponsor yang dapat disesuaikan, dan ajakan bertindak (CTA) yang jelas. Anda dapat menghubungkannya langsung ke Wise Business untuk menerima pembayaran dalam berbagai mata uang dengan biaya rendah—ideal untuk sponsor internasional.

🌼 Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Jelaskan tujuan proyek, jadwal, hasil yang diharapkan, dan rincian dukungan keuangan.

Tambahkan tabel untuk tingkat sponsorship berjenjang dan nilai tambah yang ditawarkan.

Sesuaikan formatnya agar sesuai dengan merek Anda.

Padukan proposal Anda dengan Wise untuk pembayaran global dan penagihan sponsor yang lebih mudah.

🔑 Ideal untuk: Freelancer, tim kecil, dan bisnis yang bekerja dengan sponsor internasional yang menginginkan templat bersih dan dapat diedit, disertai dengan sistem penagihan yang sederhana.

Proposal sponsor yang sukses bukanlah tentang bahasa yang mewah, melainkan kejelasan, struktur, dan menunjukkan nilai yang nyata. Template profesional ini memberikan tepat itu dan fleksibilitas untuk menyesuaikan setiap presentasi untuk sponsor ideal Anda.

Baik Anda sedang menyelenggarakan acara olahraga, mengembangkan inisiatif nirlaba, atau merencanakan kampanye sponsor korporat, tidak ada alasan untuk memulai dari nol.

Gunakan templat ini untuk menonjolkan nama acara Anda, menjelaskan manfaat utama, dan menunjukkan kepada sponsor apa yang mereka dapatkan sebagai imbalan. Dan saat Anda siap untuk menyesuaikan dengan lebih cepat dan mengelola proposal di satu tempat.

Daftar di ClickUp dan sederhanakan seluruh proses proposal Anda!