11 Generator Spreadsheet AI Terbaik untuk Mengotomatisasi dan Menganalisis Data Lebih Cepat

Suka atau tidak, Anda mungkin tidak bisa bekerja tanpa mereka. Ya, kami sedang membicarakan spreadsheet. Sebagai pahlawan tak dikenal dalam pemrosesan data, mereka membantu Anda mengidentifikasi pola yang dapat menginformasikan dan meningkatkan hasil proyek. Namun, memperbarui rumus secara manual, memformat tabel, atau membuat dashboard di Excel atau Google Sheets bukanlah hal yang menyenangkan bagi siapa pun.

Di situlah generator spreadsheet AI berperan.

Alat-alat ini menggunakan perintah bahasa alami untuk membantu Anda membuat rumus, membangun tabel, membersihkan data spreadsheet, dan bahkan menjalankan kueri SQL—tanpa perlu menyentuh satu baris kode pun. Singkatnya, alat-alat ini memungkinkan Anda berbicara dengan spreadsheet Anda alih-alih pusing memikirkannya.

Jadi, mana yang harus Anda coba? Kami telah menyaring beberapa yang terbaik untuk memudahkan keputusan Anda.

🧠 Fakta Menarik: Program spreadsheet pertama, VisiCalc, diluncurkan pada tahun 1979 dan begitu revolusioner sehingga dianggap berperan penting dalam kesuksesan komputer pribadi. Hari ini, AI dapat melakukan dalam hitungan detik apa yang dulu membutuhkan waktu berjam-jam dengan alat-alat tersebut.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Generator Spreadsheet AI?

Generator spreadsheet AI yang tepat harus terasa seperti memiliki analis data yang siap sedia. Tidak hanya mengotomatisasi tugas-tugas pemformatan yang berulang, tetapi juga mengubah informasi mentah menjadi keputusan yang cerdas.

Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan saat memilih salah satunya:

Masukan bahasa alami: Buat rumus, ringkasan, atau tabel dengan mengetik perintah seperti “analisis tingkat churn pelanggan” atau “hitung pertumbuhan pendapatan bulanan”

Kompatibilitas multi-format: Bekerja dengan lancar dengan file Excel, Google Sheets, CSV, dan bahkan PDF atau dashboard untuk impor dan ekspor data yang mudah

: Buat grafik, diagram, dan dasbor secara otomatis berdasarkan data spreadsheet Anda—tanpa perlu pengaturan manual Alat visualisasi data cerdas: Buat grafik, diagram, dan dasbor secara otomatis berdasarkan data spreadsheet Anda—tanpa perlu pengaturan manual

Integrasi SQL: Alat spreadsheet AI terbaik mendukung kueri SQL atau mengubah bahasa alami menjadi SQL, memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan teknis tanpa memerlukan latar belakang teknis

Perpustakaan template: Akses template siap pakai untuk manajemen proyek, anggaran, pemasaran, dan lainnya untuk menghemat waktu pengaturan

Pembersihan dan pengorganisasian data berbasis AI: Bersihkan data yang berantakan, hapus duplikat, dan reformat tabel dengan satu klik

Fitur kolaborasi: Bagikan, berikan komentar, atau edit bersama spreadsheet secara real-time dengan tim atau klien Anda

Otomatisasi tugas: Jadwalkan laporan berulang, pemberitahuan, atau alur kerja menggunakan alat otomatisasi bawaan

👀 Tahukah Anda? Kerangka kerja NL2Formula adalah sistem pemrosesan bahasa alami yang dirancang untuk menerjemahkan pertanyaan dalam bahasa biasa menjadi rumus spreadsheet. Sistem ini dilatih untuk memahami 37 jenis fungsi spreadsheet, termasuk matematika, logika, manipulasi teks, dan operasi statistik. Sistem ini mencapai akurasi yang mengesankan sebesar 91,2%, menjadikannya salah satu sistem paling canggih dalam otomatisasi spreadsheet berbasis AI.

Berikut ini adalah ringkasan singkat tentang alat spreadsheet AI terbaik yang tersedia di pasaran, beserta kriteria keputusan utama yang telah kami cantumkan untuk Anda:

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga* ClickUp Manajer proyek, analis, tim pemasaran, dan wirausaha tunggal yang mengelola tugas, data, dan dashboard—semua dalam satu tempat dengan tabel cerdas dan wawasan didukung AI Dashboard AI dan ringkasan, data terhubung dengan tugas, otomatisasi, Tampilan Tabel, dan bantuan AI kontekstual ClickUp Brain Rencana gratis tersedia; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan Excel Copilot Tim yang bekerja dengan data besar, pengguna Excel yang mahir, dan profesional keuangan yang ingin mengotomatisasi analisis dan membersihkan spreadsheet besar tanpa perlu belajar alat baru Isi otomatis rumus, pembuatan grafik, dan pertanyaan dalam bahasa alami Gratis dengan lisensi Microsoft 365 Copilot GPT Excel Freelancer, strategis konten, dan pendiri startup yang ingin berinteraksi dengan Excel seperti rekan tim dan membuat rumus kompleks tanpa perlu menguasai spreadsheet Buat rumus, otomatisasi tugas spreadsheet, dan wawasan berbasis kode Tingkat dasar gratis; Paket berbayar mulai dari $6,99 per bulan Baris Tim startup, growth hacker, dan profesional penjualan yang membutuhkan integrasi data CRM, menjalankan model, dan membuat dashboard yang menarik—semua dari satu spreadsheet kolaboratif Lembar kerja kolaboratif, integrasi data, wawasan didukung AI Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $8 per bulan Airtable AI Tim desain, produk, dan operasional yang menggabungkan data terstruktur dengan fleksibilitas dan ingin alur kerja bertenaga AI di dalam basis data relasional tanpa kode Template berbasis AI, otomatisasi, dan wawasan data visual Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $24 per bulan; Add-on AI tersedia dengan rencana tim atau yang lebih tinggi Formula Bot Pemula, pelajar, dan pemilik usaha kecil yang ingin menguasai spreadsheet tanpa repot dengan perhitungan—cukup deskripsikan dan otomatis bangun logika Anda Buat rumus kompleks, otomatisasi input data Uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $15 per bulan Bardeen Profesional sibuk, asisten eksekutif, dan perekrut mengotomatisasi tugas spreadsheet berulang menggunakan alur kerja browser dan AI tanpa perlu kode Otomatisasi tugas, integrasikan AI dengan Google Sheets/Excel, dan tautkan tugas ke tabel Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $129 per bulan SheetAI Pekerja sampingan, peneliti, dan tim awal yang mengubah data berantakan menjadi wawasan bertenaga GPT untuk pelaporan Google Sheets dan Excel yang efektif Prompt cerdas, pembersihan data otomatis, dan visualisasi dengan grafik Rencana gratis dengan fitur terbatas; Rencana berbayar mulai dari $20 per bulan Zoho Sheet Tim lintas fungsi di perusahaan menengah yang menginginkan pengalaman spreadsheet tradisional dengan kolaborasi cloud dan sentuhan kecerdasan AI Kolaborasi real-time, otomatisasi data, dan templat bawaan Rencana gratis dengan fitur-fitur esensial Arcwise AI Tim keuangan, analis FP&A, dan profesional di bidang yang membutuhkan data dalam jumlah besar yang mencari AI yang memahami konteks, menambahkan kutipan, dan membersihkan lembar kerja yang penuh dengan angka Wawasan AI, otomatisasi analisis, dan buat laporan Gratis di Chrome Web Store Gemini untuk Google Sheets Pendidik, pendiri startup, dan tim pemasaran yang sudah menggunakan Google Workspace dan ingin meningkatkan Sheets dengan kekuatan AI Gemini yang terintegrasi Otomatisasi alur kerja, visualisasikan data, fitur canggih mirip Excel Rencana gratis dengan alat AI dasar; Rencana berbayar mulai dari $8 per bulan

Generator Spreadsheet AI Terbaik untuk Memudahkan Analisis Data

Baik Anda bekerja di Google Sheets, mengelola file Excel yang rumit, atau membuat spreadsheet dan laporan manajemen proyek, alat-alat ini dapat membantu Anda melakukannya dalam hitungan menit. Mari kita bahas fitur-fiturnya secara detail.

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen proyek dan pelaporan real-time)

Buat spreadsheet bertenaga AI di ClickUp Buat spreadsheet yang dapat diedit untuk mengorganisir tugas proyek Anda dengan semua detailnya terlihat secara langsung, menggunakan tampilan tabel ClickUp

Jika Excel memiliki sepupu yang lebih keren, lebih cepat, dan paham AI yang benar-benar memahami cara daftar tugas Anda bekerja, itu adalah ClickUp.

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk kerja. Ia menggabungkan proyek, dokumen, dan obrolan Anda ke dalam satu platform yang kuat, didukung oleh AI dan otomatisasi yang menghemat waktu. Menggunakan ClickUp berarti mengubah spreadsheet dari tempat penyimpanan data menjadi pusat kolaboratif yang dinamis dan terintegrasi dengan alur kerja proyek yang sebenarnya.

Anda mulai dengan Tampilan Tabel ClickUp untuk memvisualisasikan data proyek Anda. Tampilan ini menawarkan antarmuka yang familiar dan mirip spreadsheet, di mana setiap Tugas ClickUp (unit kerja terkecil Anda) menjadi baris, dan Kolom Bidang Kustom ClickUp menampung detail tugas seperti penugas, tanggal jatuh tempo, anggaran, dan konteks lainnya.

Keunggulan utama dari fitur ini? Anda dapat dengan cepat meninjau, mengedit, dan memperbarui data proyek secara massal, baik secara manual maupun dengan instruksi AI.

Hubungkan tugas, dokumen, dan ketergantungan di dalam basis data ClickUp Anda

Fiturnya mencakup salin-tempel, seret-dan-isi, jenis data yang kaya, opsi penyaringan dan pengurutan yang beragam, serta kolaborasi real-time. Ini adalah pusat Anda untuk mengorganisir dan mengedit data terstruktur sambil tetap sinkron dengan tugas dan proyek Anda.

Anda bebas mengelompokkan tugas berdasarkan kolom apa pun (misalnya status tugas, jenis tugas, tim, atau departemen, dll.), memudahkan analisis dan pelaporan. Kolom itu sendiri sepenuhnya dapat disesuaikan: Anda dapat menambahkan sebanyak yang Anda butuhkan, serta menyembunyikan, mengubah ukuran, atau mengatur ulang kolom sesuai kebutuhan tim Anda. Hal ini memastikan semua orang dapat melihat data yang paling relevan dengan sekilas.

Lakukan perhitungan di ClickUp menggunakan Formula Fields

Bagaimana dengan melakukan perhitungan? Formula Fields di ClickUp adalah jenis Custom Field yang memungkinkan Anda menjalankan perhitungan langsung pada bidang tugas seperti numerik, tanggal/waktu, atau hasil rumus lainnya. Mereka mendukung rumus sederhana (penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian) dan rumus lanjutan menggunakan puluhan fungsi bawaan (misalnya logika, tanggal, string, matematika).

Rumus sederhana : Buat hasil dengan mudah dengan memilih dua bidang dan operator (misalnya: Waktu yang Dicatat × Tarif Per Jam)

Rumus lanjutan: Gunakan fungsi seperti IF(), ROUND(), CONCATENATE(), DAYS(), SUM(), POWER(), AVERAGEIF(), dan lain-lain.

Fitur Formula Fields ini meniru banyak fitur spreadsheet, tetapi dalam catatan tugas.

Jika membuat tabel dari awal terasa menakutkan, ClickUp menyediakan templat spreadsheet khusus untuk mempermudah pelacakan proyek dan pengumpulan data.

Template Spreadsheet ClickUp adalah solusi praktis yang siap pakai untuk tim yang perlu melacak segala hal mulai dari metrik kampanye hingga peta jalan produk tanpa bergantung pada file Excel yang rumit dan terbatas.

Dapatkan template gratis Kumpulkan dan kelola data proyek kritis dengan templat spreadsheet ClickUp

Bayangkan ini sebagai lembar kerja serba bisa Anda: sesuaikan kolom untuk menyimpan informasi terpenting, terapkan filter untuk menampilkan data relevan, dan hubungkan setiap sel dengan tindakan tertentu. Ini sempurna untuk mengorganisir data terstruktur seperti prospek penjualan, anggaran tim, atau inventaris, sambil tetap kolaboratif dan selalu terupdate.

Bagaimana AI menyederhanakan seluruh proses ini?

ClickUp Brain, AI kerja terkuat di dunia, menghubungkan semua proyek, dokumen, dan tim Anda. Fitur AI yang sadar konteks terintegrasi langsung ke dalam ruang kerja Anda—ini memungkinkan Anda mengajukan pertanyaan berdasarkan data di ClickUp (dan aplikasi terhubung), mengotomatisasi tugas manajemen proyek seperti berbagi pembaruan atau memindahkan tugas melalui tahap progresif, serta menghasilkan ringkasan atau laporan instan untuk visibilitas.

Buat rumus untuk tabel ClickUp atau spreadsheet eksternal menggunakan ClickUp Brain

Di dalam tabel Anda, Anda dapat meminta Brain menggunakan bahasa alami untuk menyarankan rumus canggih untuk perhitungan kompleks, membersihkan entri yang berantakan, dan bahkan merangkum data tabel yang besar. Jika Anda mengalami masalah sintaksis atau kasus khusus (misalnya pembagian oleh nol), Brain dapat menyarankan solusi debugging atau versi yang lebih baik. Ini sangat berguna jika Anda sedang merencanakan sprint, melacak prospek, atau mengelola inventaris di seluruh tim Anda.

Ingin meningkatkan pelaporan dan analisis dengan AI juga?

Di dalam Dashboard ClickUp, Anda dapat menambahkan AI Cards —seperti AI Brain, AI Executive Summary, dan AI Project Update. Mereka menggunakan ClickUp Brain untuk memproses data ruang kerja secara real-time dan menghasilkan wawasan dinamis yang sesuai konteks.

Sederhanakan pelaporan dan analisis real-time dari data spreadsheet Anda melalui kartu AI di Dashboard ClickUp

Dengan memasukkan perintah kustom, Anda dapat menginstruksikan AI untuk merangkum pencapaian kunci, menyoroti langkah selanjutnya, atau mengidentifikasi risiko utama dan hambatan untuk proyek atau departemen apa pun.

Kartu AI ini secara otomatis mengambil informasi terbaru dari tugas, komentar, dan ClickUp Docs Anda. Hal ini memastikan bahwa ringkasan eksekutif, pembaruan proyek, dan penilaian risiko selalu terkini dan disesuaikan dengan konteks spesifik ruang kerja.

Misalnya, selama rapat tim mingguan, Kartu Pembaruan Tim AI dapat secara instan merangkum apa yang telah dikerjakan oleh setiap anggota tim, sementara Kartu Ringkasan Eksekutif AI memberikan gambaran umum tingkat tinggi tentang kesehatan dan kemajuan proyek.

Tanyakan apa saja kepada ClickUp Brain, dan ia akan mencari setiap potongan data dari setiap dashboard yang Anda miliki untuk mendapatkan jawaban yang tepat

Hasilnya adalah proses manajemen proyek yang lebih fleksibel dan terinformasi, di mana pemangku kepentingan dapat dengan percaya diri dan jelas mengambil keputusan berdasarkan data.

📮 ClickUp Insight: 47% responden survei kami belum pernah mencoba menggunakan AI untuk menangani tugas manual, namun 23% dari mereka yang telah mengadopsi AI mengatakan bahwa hal itu telah secara signifikan mengurangi beban kerja mereka. Perbedaan ini mungkin lebih dari sekadar kesenjangan teknologi. Sementara pengguna awal telah meraih manfaat yang dapat diukur, mayoritas mungkin meremehkan seberapa transformatif AI dalam mengurangi beban kognitif dan mengembalikan waktu. 🔥 ClickUp Brain mengisi celah ini dengan mengintegrasikan AI secara mulus ke dalam alur kerja Anda. Mulai dari merangkum percakapan, menyusun konten, hingga memecah proyek kompleks dan menghasilkan subtugas, AI kami dapat melakukannya semua. Tidak perlu beralih antar alat atau memulai dari awal. 💫 Hasil Nyata: STANLEY Security mengurangi waktu yang dihabiskan untuk membuat laporan hingga 50% atau lebih dengan alat pelaporan kustom ClickUp—membebaskan tim mereka untuk fokus lebih sedikit pada format dan lebih banyak pada peramalan.

💡 Tips Pro: Daripada menggunakan tabel ClickUp seperti log statis—serupa dengan spreadsheet yang hanya mencatat pekerjaan—aktifkan AI Assign dan AI Prioritize Fields untuk menghubungkan tabel-tabel tersebut dengan faktor-faktor dinamis yang sebenarnya menggerakkan pekerjaan Anda. 👩🏼‍🦰 AI Assign menganalisis data tabel Anda—deskripsi tugas, ketergantungan, beban kerja, kapasitas, dan penugasan sebelumnya—untuk secara otomatis merekomendasikan penugas yang optimal untuk setiap tugas 👀 AI memprioritaskan pembacaan data di kolom-kolom seperti tenggat waktu, urgensi, ketergantungan, dan perkiraan upaya, lalu menetapkan bendera prioritas. Di balik layar, sistem ini mengevaluasi dampak dan urgensi—seperti agen berbasis utilitas yang memaksimalkan nilai tugas terhadap batasan yang ada

Fitur terbaik ClickUp

Berikan wawasan berbasis data secara real-time, identifikasi ketergantungan tugas, dan potensi bottleneck melalui ClickUp Autopilot Agents

Hubungkan tugas, dokumen, dan pengetahuan tim melalui ClickUp Brain’s AI knowledge manager terpusat, memungkinkan tanya jawab kontekstual dan pengambilan informasi relevan dengan cepat tanpa perlu mencari secara manual di ruang kerja Anda

Kurangi pemeliharaan spreadsheet manual dengan alur kerja otomatis melalui ClickUp Automations tanpa kode

Integrasikan spreadsheet dan pelaksanaan proyek dengan fitur penghubungan tugas ke tabel

Sederhanakan pelacakan proyek, pembaruan status, dan komunikasi dengan pemangku kepentingan untuk proyek dari berbagai skala dengan Template Spreadsheet Manajemen Proyek ClickUp

Batasan ClickUp

Fitur pelaporan canggih dan beragam fitur AI-nya mungkin memerlukan waktu untuk dipelajari

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (10.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (5.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

ClickUp menawarkan fleksibilitas tak tertandingi dengan tampilan yang dapat disesuaikan (Daftar, Papan, Gantt, Kalender), otomatisasi yang kuat, dan dokumen bawaan, tujuan, serta pelacakan waktu—semua dalam satu ruang kerja. Ini mengintegrasikan kolaborasi tim dan manajemen proyek, memungkinkan kami menggantikan berbagai alat seperti Trello, Asana, dan Notion dengan satu sistem yang terintegrasi. Alat produktivitas all-in-one yang powerful untuk mengelola tim dan proyek.

ClickUp menawarkan fleksibilitas tak tertandingi dengan tampilan yang dapat disesuaikan (Daftar, Papan, Gantt, Kalender), otomatisasi yang kuat, dan dokumen bawaan, tujuan, serta pelacakan waktu—semua dalam satu ruang kerja. Ini mengintegrasikan kolaborasi tim dan manajemen proyek, memungkinkan kami menggantikan berbagai alat seperti Trello, Asana, dan Notion dengan satu sistem yang terintegrasi.

Alat produktivitas all-in-one yang powerful untuk mengelola tim dan proyek.

2. Excel Copilot (Terbaik untuk otomatisasi Microsoft Excel asli)

melalui Excel Copilot

Jika alur kerja Anda berpusat di ekosistem Microsoft Excel dan Anda ingin memanfaatkan kecerdasan AI secara native tanpa perlu beralih platform, Excel Copilot adalah pilihan yang tepat. Terutama bagi yang sering menangani rumus kompleks atau analisis berulang pada file Excel besar, saran cerdas dan analisis instan Copilot dapat memberikan peningkatan produktivitas yang signifikan.

Terintegrasi langsung ke Microsoft 365, generator spreadsheet AI ini mengubah cara Anda berinteraksi dengan data. Ia memahami perintah bahasa alami untuk menghasilkan rumus, menganalisis tren, merangkum data, dan bahkan membuat dasbor Excel lengkap secara otomatis dalam antarmuka file Excel yang familiar.

Fitur terbaik Excel Copilot

Minta Copilot dalam bahasa Inggris yang sederhana untuk membuat rumus, membersihkan data, dan merangkum spreadsheet

Buat dasbor dengan grafik dan diagram yang dihasilkan secara otomatis

Gunakan perintah untuk menjalankan kueri gaya SQL di dalam tabel Excel

Peroleh wawasan berdasarkan metrik kunci dan tren

Batasan Excel Copilot

Hanya tersedia dengan langganan Microsoft 365 tingkat perusahaan

Tidak mendukung Google Sheets dan platform non-Microsoft lainnya

Harga Excel Copilot

Gratis : Termasuk dalam paket Microsoft 365 Copilot

Copilot Pro: $20 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Excel Copilot

G2: 4.3/5 (80+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Excel Copilot?

Sebuah ulasan di Reddit berbunyi:

Bagi saya, Copilot telah menjadi alat paling berguna di Excel. Fakta bahwa saya tidak perlu memikirkan cara memvisualisasikan data sendirian sungguh luar biasa. Saya sangat menantikan untuk mencoba Copilot dengan Python. Sayangnya, saya rasa fitur ini belum tersedia di semua platform karena saya belum bisa menggunakannya.

Bagi saya, Copilot telah menjadi alat paling membantu di Excel. Fakta bahwa saya tidak perlu memikirkan cara memvisualisasikan data sendiri sungguh luar biasa. Saya sangat menantikan untuk mencoba Copilot dengan Python. Sayangnya, saya rasa fitur ini belum tersedia di semua tempat karena saya belum bisa menggunakannya.

📖 Baca Juga: Alternatif Terbaik untuk Microsoft Excel

3. GPT Excel (Terbaik untuk bantuan spreadsheet berbasis perintah)

melalui GPT Excel

GPT Excel adalah alat spreadsheet AI ringan namun powerful yang dirancang untuk mereka yang ingin mengotomatisasi tugas data tanpa perlu coding atau menghafal rumus kompleks. Berbeda dengan solusi bawaan, GPT Excel berbasis browser dan dibangun berdasarkan konsep sederhana: masukkan perintah, dapatkan rumus, tabel, atau bahkan wawasan secara instan.

Ini sangat berguna bagi pengguna yang bekerja di Excel dan Google Sheets yang ingin menyederhanakan pembuatan rumus, mengimpor data, dan mengubah entri spreadsheet yang berantakan menjadi format terstruktur. Baik Anda seorang mahasiswa yang mengelola proyek atau analis yang mengeksplorasi data, GPT Excel menangani sebagian besar tugas melalui bahasa alami, menjadikannya ideal untuk pemula dan pengguna non-teknis.

Fitur terbaik GPT Excel

Buat rumus Excel menggunakan perintah bahasa alami yang sederhana

Kompatibel dengan file Excel dan Google Sheets

Dapat membantu mengubah data tidak terstruktur menjadi tabel yang terformat

Menyediakan templat prompt siap pakai untuk kueri SQL, grafik, dan analisis data

Akses cepat tanpa login untuk memperbaiki spreadsheet dengan cepat di mana saja

Batasan GPT Excel

Tidak dirancang untuk otomatisasi berat atau dashboard

Tidak dilengkapi dengan fitur kolaborasi real-time atau integrasi tugas

Harga GPT Excel

Gratis

Premium: $6,99/bulan

Peringkat dan ulasan GPT Excel

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

👀 Tahukah Anda? Sebuah startup bernama Shortcut (oleh Fundamental Research Labs) telah menarik perhatian dengan menawarkan spreadsheet mirip Excel yang didukung oleh AI agen yang dapat membangun model keuangan (misalnya LBOs, DCFs) melalui bahasa alami—dengan kompatibilitas Excel yang mulus. Hal ini telah dijuluki sebagai "momen ChatGPT untuk pemodelan keuangan."

4. Rows (Terbaik untuk Kolaborasi dan Alur Kerja Spreadsheet Berbasis Web)

melalui Rows

Dibangun sebagai platform spreadsheet modern, Rows menggabungkan antarmuka spreadsheet yang familiar dengan fitur-fitur canggih seperti integrasi asli, pembangkitan rumus AI, dasbor real-time, dan bahkan grafik yang terlihat bagus secara default.

Dirancang untuk tim, analis, dan pengusaha yang bekerja dengan data real-time, Rows memungkinkan Anda terhubung ke layanan seperti Google Analytics, Stripe, HubSpot, dan lainnya. Rows memudahkan analisis lalu lintas web, mengekstrak kinerja kampanye, dan memvisualisasikan metrik kunci dengan cara yang segar dan mudah, bahkan tanpa add-on pihak ketiga.

Fitur terbaik Rows

Buat rumus, bersihkan data, dan ubah perintah menjadi grafik menggunakan asisten AI

Gunakan konektor API bawaan untuk kueri SQL, data CRM, atau impor file Excel kustom

Buat dasbor, grafik, dan laporan tanpa kode sama sekali

Bekerja sama pada data secara real-time, sama seperti Anda melakukannya di Google Sheets

Batasan baris

Lebih sedikit templat dashboard dan opsi format dibandingkan Excel atau Sheets

Mungkin terlalu berlebihan untuk tugas data kecil yang sekali pakai

Harga per baris

Gratis

Plus : $8 per bulan per pengguna

Pro : $79/bulan + $8/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan pengguna

G2 : 4.9/5 (20+ ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Rows?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Membuat tabel dari impor Excel atau Google Sheets sungguh luar biasa. Membuat grafik dan visualisasi dalam hitungan detik dan menavigasi ruang kerja Anda adalah Sempurna.

Membuat tabel dari impor Excel atau Google Sheets sungguh luar biasa. Membuat grafik dan visualisasi hanya dengan beberapa klik, serta menavigasi ruang kerja Anda adalah Sempurna.

💡 Tips Pro: Saat menggunakan generator spreadsheet AI, selalu periksa kembali logika di balik rumus atau visualisasi yang dihasilkan secara otomatis, terutama untuk keputusan kritis. AI dapat mempercepat alur kerja Anda, tetapi dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat. Memahami alasan di balik output memastikan akurasi dan membangun kepercayaan pada data Anda.

5. Airtable AI (Terbaik untuk basis data terstruktur dan alur kerja tanpa kode)

melalui Airtable

Airtable, perangkat lunak hybrid spreadsheet dan database, menjadi favorit bagi tim yang mengelola data proyek, kalender konten, atau peta jalan produk.

Dan kini dengan AI terintegrasi dalam alur kerjanya, Airtable tidak hanya dapat menyimpan atau menampilkan data. Ia dapat menganalisis tren, merangkum bidang, mengkategorikan konten, atau bahkan menghasilkan rumus berdasarkan perintah Anda—semua tanpa meninggalkan tabel.

Anda tidak hanya bekerja dengan data spreadsheet di sini—Anda sedang menggerakkan alur kerja otomatis, dasbor cerdas, dan aplikasi kolaboratif dengan kemudahan seret dan lepas.

Fitur terbaik Airtable AI

Generate, kategorikan, terjemahkan, atau analisis konten sel berdasarkan data lain dalam tabel

Analisis, beri label, atau tanggapi data yang masuk dari aplikasi terhubung secara otomatis

Gunakan aplikasi visual, grafik, dan dashboard yang dibangun langsung di atas tabel

Impor dengan satu klik dari file Excel atau basis data Google Sheets

Batasan AI Airtable

Fitur AI hanya tersedia di paket Pro dan Enterprise

Penyesuaian memerlukan sedikit waktu belajar bagi pengguna yang hanya terbiasa dengan spreadsheet

Harga AI Airtable

Gratis

Tim: $24/bulan per pengguna

Bisnis: $54 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat AI Airtable

G2: 4.6/5 (2.900+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Airtable AI?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Airtable terlihat sederhana di permukaan, tetapi sangat powerful. Kami telah berhasil membangun hal-hal hebat dengan platform ini.

Airtable terlihat sederhana di permukaan, tetapi sangat powerful. Kami telah berhasil membangun hal-hal hebat dengan platform ini.

📖 Baca Juga: Template Airtable Gratis untuk Manajemen Proyek

6. Formula Bot (Terbaik untuk pembuatan rumus instan dan pembersihan data spreadsheet)

melalui Formula Bot

Anda cukup deskripsikan apa yang Anda inginkan dalam bahasa Inggris yang sederhana, dan Formula Bot akan menuliskan rumus Excel atau Google Sheets untuk Anda. Alat ini menghasilkan, menjelaskan, dan mengotomatisasi rumus langsung di dalam spreadsheet, sehingga dapat diakses oleh pengguna dengan berbagai tingkat keahlian. Tidak perlu lagi pusing dengan sintaks yang rumit atau mencari jawaban di Stack Overflow untuk menghitung hari kerja antara dua tanggal.

Fitur ini juga mendukung kueri SQL, memudahkan analis untuk beralih antara logika spreadsheet dan logika database tanpa hambatan.

Fitur terbaik Formula Bot

Analisis dan bersihkan data dengan solusi satu klik

Dapatkan terjemahan SQL ke spreadsheet untuk pengguna tingkat lanjut

Konversi file PDF ke file Excel

Pahami setiap rumus melalui penjelasan AI

Batasan Formula Bot

Tidak memerlukan lingkungan spreadsheet asli—ini adalah generator rumus, bukan perangkat lunak spreadsheet AI lengkap

Harga Formula Bot

Gratis: Pembuatan terbatas per hari

Tak terbatas: $15 per bulan, dibayar secara tahunan

Unlimited Plus: $25 per bulan, dibayar secara tahunan

Unlimited Ultra: $35 per bulan, dibayar secara tahunan

Peringkat dan ulasan Formula Bot

G2: 4.5/5 (90+ ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Formula Bot?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Formula Bot menghasilkan rumus menggunakan perintah sederhana. Templatnya meningkatkan produktivitas, sementara kueri SQL menyederhanakan analisis bisnis.

Formula Bot menghasilkan rumus menggunakan perintah sederhana. Templatnya meningkatkan produktivitas, sementara kueri SQL menyederhanakan analisis bisnis.

📖 Baca Juga: Cara Membuat Database Excel

7. Bardeen (Terbaik untuk mengotomatisasi alur kerja spreadsheet di berbagai aplikasi)

via Bardeen

Platform otomatisasi berbasis AI Bardeen mengintegrasikan otomatisasi yang didukung GPT langsung ke Google Sheets dan Excel. Platform ini memungkinkan Anda merangkum, menghasilkan, memformat, dan menganalisis data menggunakan AI seolah-olah itu adalah rumus spreadsheet asli.

Perlu mengimpor data dari halaman web ke Google Sheets, mengubah email menjadi baris, atau memperbarui file Excel saat formulir dikirimkan? Bardeen mengotomatiskan semuanya dengan hanya satu perintah. Dengan playbook otomatisasi cerdasnya, Bardeen menghubungkan spreadsheet Anda ke ratusan aplikasi, mengubah data spreadsheet menjadi alur kerja yang hidup dan dinamis.

Fitur terbaik Bardeen

Hubungkan dengan lebih dari 70 aplikasi produktivitas melalui ekstensi Chrome Bardeen

Gunakan AI untuk membuat alur kerja kustom melalui perintah bahasa alami

Manfaatkan agen browser untuk berinteraksi dengan halaman web

Atur dan otomatisasi alur kerja multi-alat di berbagai platform

Batasan Bardeen

Ada kurva pembelajaran untuk membangun otomatisasi multi-langkah

Fokusnya lebih sedikit pada pembangkitan rumus atau saran AI di dalam lembar kerja

Harga Bardeen

Uji Coba Gratis

Paket Pemula: $129/bulan

Tim: $500/bulan

Enterprise: $1.500/bulan

Ulasan dan peringkat Bardeen

G2: 4.8/5 (35+ ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Bardeen?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Bardeen membantu kami secara drastis mengurangi pekerjaan manual yang biasanya memakan waktu berjam-jam. Manfaat besar lainnya adalah akurasi data yang dikumpulkan, serta kemudahan penggunaan dalam pengaturan.

Bardeen membantu kami secara drastis mengurangi pekerjaan manual yang biasanya memakan waktu berjam-jam untuk diselesaikan. Manfaat besar lainnya adalah akurasi data yang dikumpulkan, serta kemudahan penggunaan dalam pengaturan.

👀 Tahukah Anda? Spreadsheet Excel tradisional memiliki batas maksimal 1.048.576 baris. Di sisi lain, beberapa add-on memungkinkan Google Sheets untuk memproses 1 miliar baris dalam satu lembar kerja.

8. SheetAI (Terbaik untuk perintah AI dalam sel di Google Sheets)

melalui SheetAI

SheetAI adalah ekstensi Google Sheets yang membawa model AI canggih—termasuk GPT-4, Claude, dan Gemini—ke dalam lingkungan spreadsheet.

Ingin membuat rumus, mengedit teks, merangkum baris, atau memformat data dengan lebih baik? Cukup panggil ‘=SHEETAI()’ dan ketik perintah. Tanpa kode, tanpa berpindah tab—hanya otomatisasi langsung di lembar kerja. Ini seperti memberikan Google Sheet dasbor peningkatan AI yang tahu cara menangani pekerjaan rutin Anda.

Fitur terbaik SheetAI

Analisis, ringkas, dan tulis ulang data spreadsheet menggunakan bahasa alami

Bersihkan dataset, tulis ringkasan eksekutif untuk analisis, atau ekstrak wawasan kunci dari baris-baris data

Batasan SheetAI

Hanya berfungsi dengan Google Sheets

Mungkin memerlukan otentikasi ulang jika koneksi ke GPT terputus

Harga SheetAI

Gratis

Langganan Bulanan Tanpa Batas: $20/bulan

Langganan Tahunan Tanpa Batas: $200/tahun

Bayar Sesuai Penggunaan: Mulai dari $29

Peringkat dan ulasan SheetAI

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

📖 Baca Juga: Template Dashboard Google Sheets

9. Zoho Sheet (Terbaik untuk kolaborasi berbasis AI dan pengelolaan data real-time)

melalui Zoho Sheet

Zoho Sheet menghidupkan spreadsheet dengan asisten AI-nya, Zia. Ia membantu Anda mengajukan pertanyaan kepada data Anda, membuat rumus sederhana maupun kompleks, membuat grafik, dan membangun dashboard yang rapi. Ideal untuk tim kolaboratif, Zoho Sheet memungkinkan Anda mengimpor file Excel atau Google Sheets, mengintegrasikannya dengan mulus, dan bekerja bersama secara real-time tanpa kendala.

Ini adalah alat yang sempurna untuk wirausahawan dan analis yang ingin menjaga semuanya terorganisir, mulai dari input data hingga wawasan yang didorong oleh AI, tanpa harus menghabiskan berjam-jam untuk pembaruan manual.

Fitur terbaik Zoho Sheet

Nikmati fitur terintegrasi seperti ‘Data dari Gambar,’ yang mengubah gambar tabel atau tangkapan layar menjadi data spreadsheet yang dapat diedit

Lacak perubahan dan komentar dengan mudah secara real-time, memfasilitasi kolaborasi real-time yang lebih lancar

Impor file Excel dan CSV tanpa masalah format

Terjemahkan ke lebih dari 70 bahasa

Otomatiskan pengisian data, validasi, dan pembaruan sel dengan otomatisasi alur kerja bawaan

Batasan Zoho Sheet

Integrasi pihak ketiga terbatas dibandingkan dengan alat lain seperti Google Sheets

Dapat mengalami keterlambatan kinerja saat bekerja dengan dataset besar dan kompleks

Harga Zoho Sheet

Gratis

Ulasan dan peringkat Zoho Sheet

G2: 4.4/5 (150+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (60+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoho Sheet?

Sebuah ulasan G2 menyebutkan:

Mudah digunakan, dapat dibagikan dengan tim, dan beberapa orang dapat mengaksesnya secara bersamaan.

Mudah digunakan, dapat dibagikan dengan tim, dan beberapa orang dapat mengaksesnya secara bersamaan.

10. Arcwise AI (Terbaik untuk visualisasi berbasis AI dan wawasan data)

melalui Arcwise AI

Arcwise AI dirancang untuk profesional yang membutuhkan otomatisasi dan penyederhanaan analisis data spreadsheet yang kompleks serta pengelolaan proyek.

Platform ini memanfaatkan wawasan AI canggih untuk mengotomatisasi pemrosesan data, meningkatkan akurasi, dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas rutin. Antarmuka yang intuitif membuatnya mudah digunakan oleh pengguna dengan berbagai tingkat keahlian, dan skalabilitasnya menjadikannya ideal untuk organisasi dari berbagai ukuran.

Arcwise menawarkan fitur visualisasi dan analisis yang tak tertandingi yang memudahkan pengelolaan spreadsheet berbasis AI.

Fitur terbaik Arcwise AI

Gunakan analisis data berbasis AI untuk melacak wawasan dan tren secara otomatis

Buat rumus dengan cepat dan visualisasikan data menggunakan grafik interaktif

Buat dasbor menakjubkan untuk menampilkan metrik kunci dan tren data

Integrasikan dengan Google Sheets dan file Excel untuk alur kerja yang lancar

Otomatiskan analisis data dan pelaporan dengan proses yang didorong oleh AI

Batasan Arcwise AI

Perpustakaan template terbatas untuk mereka yang membutuhkan pengaturan manajemen proyek dengan cepat

Penggunaan optimal memerlukan koneksi internet

Harga Arcwise AI

Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat Arcwise AI

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

11. Gemini for Google Sheets (Terbaik untuk mengintegrasikan wawasan AI langsung ke dalam Google Sheets)

melalui Gemini untuk Google

Gemini for Google Sheets membantu Anda mengekstrak wawasan, menghasilkan teks alternatif untuk gambar, dan bahkan mengambil informasi real-time melalui pencarian AI, semuanya langsung dari Google Sheets. Anda dapat menggunakan perintah bahasa alami seperti “Bantu saya mengatur rencana proyek saya ke dalam tabel” untuk secara otomatis membuat pelacak, anggaran, daftar tugas, dan lainnya. Terapkan aturan pemformatan kondisional atau sisipkan menu tarik-turun—semua melalui perintah alami, mengurangi pengaturan manual di Sheets.

Integrasi yang mulus dan respons AI yang dapat disesuaikan menjadikannya alat yang powerful bagi pemasar, analis, wirausahawan, dan siapa pun yang ingin mengotomatisasi dan meningkatkan alur kerja berbasis spreadsheet tanpa perlu menulis rumus kompleks.

Fitur terbaik Gemini untuk Google Sheets

Buat rumus yang didukung AI dan lakukan analisis data secara real-time

Akses pembangkitan gambar dan klasifikasi sentimen

Berikan wawasan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dengan model pembelajaran mesin

Analisis tren data—seperti nilai outlier, korelasi, atau nilai prediksi masa depan—dan hasilkan output visual seperti heatmap dan grafik

Batasan Gemini untuk Google Sheets

Hanya berlaku untuk Google Sheets, tidak cocok untuk pengguna yang membutuhkan dukungan untuk platform lain

Mungkin memerlukan waktu penyiapan tambahan untuk mengoptimalkan fitur AI secara penuh

Harga Gemini untuk Google Sheets

Google AI Pro: $19,99/bulan

Google AI Ultra: $249,99/bulan

Ulasan dan peringkat Gemini untuk Google Sheets

G2: 4.4/5 (250+ ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Gemini?

Seorang pengguna di G2 berbagi:

Saya suka cara Gemini terintegrasi dengan mulus ke semua aplikasi Google dan tampak seperti asisten yang berguna daripada sekadar chatbot. Dibuat untuk memudahkan aktivitas sehari-hari, membantu berpikir lebih jelas, dan tetap terorganisir tanpa terasa kaku atau wajib.

Saya suka cara Gemini terintegrasi dengan mulus ke semua aplikasi Google dan tampak seperti asisten yang berguna daripada sekadar chatbot. Dibuat untuk memudahkan aktivitas sehari-hari, membantu berpikir lebih jelas, dan tetap terorganisir tanpa terasa kaku atau paksa.

Kelola Data, Laporan, dan Proyek dengan Cerdas menggunakan ClickUp

Generator spreadsheet AI sedang mengubah cara kita mengelola data, membuatnya lebih mudah dan efisien untuk mengekstrak wawasan berharga.

Sebagian besar alat spreadsheet AI hanya menampilkan data. ClickUp memungkinkan Anda bertindak berdasarkan data tersebut. Sementara generator spreadsheet tradisional berfokus pada mengisi sel dan memformat tabel, ClickUp melangkah lebih jauh—menghubungkan data Anda langsung ke pekerjaan yang didukungnya.

Perlu melacak kemajuan? Buat dasbor langsung yang terhubung dengan tugas-tugas

Ingin mengidentifikasi hambatan? Gunakan laporan real-time yang diperbarui otomatis seiring berjalannya pekerjaan

Ingin mengotomatisasi pembaruan berulang? Tetapkan aturan sekali dan biarkan AI menangani pekerjaan rutin

ClickUp mengubah spreadsheet statis menjadi alur kerja yang dinamis dan interaktif. Tim menghabiskan hingga 60% waktu mereka untuk mencari dan mengorganisir informasi. Dengan ClickUp, tim Anda dapat menginvestasikan waktu berharga ini untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sebenarnya.

