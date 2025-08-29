Template Jurnal Notion Terbaik untuk Refleksi Harian & Pelacakan Tujuan

Baik Anda menulis jurnal atau menulis sebagai bentuk meditasi, keduanya sama saja. Yang penting adalah Anda menjalin hubungan dengan pikiran Anda.

Pernahkah Anda memulai jurnal dengan niat baik… hanya untuk meninggalkannya setelah tiga entri karena, ya, kehidupan? Sama.

Template jurnal Notion dapat membantu. Baik Anda mencatat mimpi, meluapkan kekesalan tentang kotak masuk yang penuh, atau melacak seberapa sering Anda benar-benar meditasi minggu ini, template ini memudahkan (dan sedikit menyenangkan) untuk menyimpan semuanya di satu tempat yang rapi dan terorganisir. Tidak perlu lagi membolak-balik buku catatan atau kehilangan jejak "pikiran mendalam" Anda di lautan tab yang terbuka.

Siap untuk mencatat seperti orang dewasa yang setengah berfungsi?

Mari kita jelajahi beberapa template jurnal Notion yang membuat refleksi, perencanaan, dan berfantasi menjadi sedikit lebih menyenangkan.

🔎 Tahukah Anda? Membutuhkan antara 18 hingga 254 hari konsistensi untuk membentuk kebiasaan, jadi tetap konsisten benar-benar kunci!

Apa yang Membuat Template Jurnal Notion yang Baik?

Template jurnal Notion membantu Anda mencatat pikiran dan tujuan Anda sehingga Anda dapat bekerja menuju pencapaiannya dengan konsisten. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat memilih template jurnal Notion:

Tata letak sederhana : Pilih templat yang bersih dan mudah dinavigasi. Tata letak yang terlalu rumit membuat perencanaan menjadi rumit dan tidak efisien

Struktur yang sudah ditentukan : Cari bagian yang sudah ditentukan, seperti : Cari bagian yang sudah ditentukan, seperti catatan harian atau daftar periksa kebiasaan. Anda tidak perlu menghabiskan berjam-jam untuk mengatur semuanya

Ruangan untuk refleksi : Pilih template jurnal yang mencakup ruang untuk praktik rasa syukur, pelacakan suasana hati, pencapaian, tantangan, dan pelajaran. Ruangan yang inspiratif akan memperkaya pengalaman jurnal Anda dan menjaga Anda tetap sejalan dengan tujuan Anda

Pelacakan mudah : Pertimbangkan template Notion dengan pelacak visual yang menampilkan konsistensi Anda. Pelacak ini membantu Anda menganalisis produktivitas Anda dengan efisien

Desain yang dapat disesuaikan: Pilih template jurnal yang memungkinkan penyesuaian dengan mudah. Anda mungkin ingin menambahkan bagian atau menyesuaikan tata letak nanti, yang seharusnya tidak rumit

Template Jurnal Notion Gratis

Template Notion menawarkan pendekatan terstruktur untuk refleksi diri dan mengembangkan kebiasaan produktif. Berikut adalah template Notion terbaik yang dapat Anda jelajahi untuk jurnal:

1. Template Bullet Journal

melalui Notion

Ingin mengatur tugas mingguan dan bulanan Anda, tetapi tidak ingin struktur yang rumit? Template Jurnal Bullet Notion memungkinkan Anda merencanakan tugas, merefleksikan kemajuan, dan mencatat catatan masa depan tanpa perlu membalik halaman.

Template jurnal Notion gratis ini membagi tujuan berdasarkan tema, bulan, dan koleksi, memungkinkan Anda mengelola waktu tanpa kerumitan jurnal kertas tradisional (meskipun kami juga menyukainya!).

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Dapatkan tata letak yang bersih dan mudah untuk diduplikasi, dimodifikasi, dan disesuaikan

Gunakan jurnal digital untuk menetapkan agenda mingguan dan tujuan bulanan

Pantau tugas-tugas terpenting agar Anda dapat mencapai setiap tonggak dengan lancar

🔑 Ideal untuk: Orang yang baru memulai jurnal, dan mereka yang mencari produktivitas yang membutuhkan tata letak sederhana untuk tujuan dan refleksi harian mereka.

🎥 Tonton: Daripada membuang waktu berpindah-pindah tab, bagaimana jika aplikasi manajemen tugas dan aplikasi jurnal bullet Anda bisa menjadi satu? Lihat bagaimana Anda dapat menggunakan ClickUp sebagai jurnal bullet Anda!

2. Template Jurnal Harian

melalui Notion

Template Jurnal Harian Notion ini ideal untuk orang yang ingin memiliki ruang konsisten untuk refleksi diri. Tampilan bersihnya memungkinkan Anda membuat entri harian dengan cepat hanya dengan satu tombol dan mencatat pikiran Anda dari perangkat apa pun.

Template jurnal harian gratis ini membantu Anda menggunakan tanggal dan waktu saat ini untuk entri Anda, sehingga Anda dapat konsisten dengan kebiasaan Anda dan melihat kemajuan Anda.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Dapatkan tata letak yang bersih untuk menghindari kebingungan desain akibat desain yang rumit

Catat suasana hati, pikiran, dan refleksi Anda dalam hitungan detik

Berikan judul untuk setiap entri agar Anda dapat menemukan pikiran Anda dengan mudah di kemudian hari

🔑 Ideal untuk: Penggemar pengembangan diri yang mencari tata letak minimalis untuk memulai jurnal.

3. Template Jurnal Perdagangan

melalui Notion

Melacak transaksi sangat penting, tetapi melakukannya secara manual dapat dengan cepat menjadi rumit. Template Jurnal Trading Notion yang estetis ini dirancang untuk membantu Anda mencatat setiap transaksi dan melacak kinerjanya seiring waktu.

Tetap terinformasi dengan data pasar dan tren agar Anda tahu bagaimana hal tersebut memengaruhi perdagangan Anda yang sudah ada dan investasi baru yang sebaiknya Anda pertimbangkan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Gunakan halaman planner mingguan untuk merencanakan aktivitas Anda seminggu sebelumnya

Uji strategi trading Anda menggunakan data historis dan tingkatkan sistem Anda

Catat catatan penting, pengamatan, dan strategi di satu tempat

🔑 Ideal untuk: Trader serius atau jangka panjang yang ingin mencatat dan menganalisis transaksi secara konsisten untuk mempertajam strategi dan mengurangi keputusan emosional.

Tonton: Mencari templat yang lebih fleksibel untuk menghubungkan tujuan Anda dengan rencana aksi? Lihat bagaimana Christine menggunakan templat ClickUp untuk bisnis dan penggunaan pribadi:

4. Template Jurnal

melalui Notion

Suka jurnal yang detail, tapi tidak ingin repot dengan kekacauan yang menyertainya? Template Jurnal Notion Gratis ini menampilkan kalender, garis waktu, dan jurnal terbaru Anda dalam satu tempat. Catat refleksi harian dan suasana hati Anda, dan bagi entri Anda ke dalam kategori seperti Mimpi, Tujuan, Pribadi, dan Perjalanan

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lihat semua hari baik dan buruk Anda dengan sekilas menggunakan kalender visual

Gunakan kode warna untuk entri agar lebih mudah melacak suasana hati

Organisasikan entri jurnal dengan mengarsipkan entri yang tidak aktif dan menjaga urutan kronologis

🔑 Ideal untuk: Individu yang fokus pada perjalanan kesadaran diri pribadi dan mencari template yang komprehensif.

5. Template Jurnal Harian dan Hitungan Mundur Tahun Baru

melalui Notion

Template Hitung Mundur Tahun Baru dan Jurnal Harian memungkinkan Anda memulai tahun dengan tujuan yang jelas. Tutup tahun sebelumnya dengan meninjau momen-momen penting untuk merenungkan waktu Anda dengan seksama.

Dengan templat jurnal Notion yang estetis ini, Anda dapat menambahkan hitung mundur tahun baru ke dasbor Notion Anda untuk menambahkan elemen dinamis dan menjaga motivasi Anda hingga hari-hari terakhir tahun ini!

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Catat cuti, liburan, dan cuti yang Anda ambil selama setahun terakhir

Buat pertanyaan kustom untuk melacak kemajuan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan

Buat resolusi untuk kesehatan, karier, hubungan, dan pertumbuhan Anda

🔑 Ideal untuk: Orang-orang yang bersemangat dalam menetapkan tujuan dan membutuhkan kerangka kerja yang bersih untuk memaksimalkan waktu yang tersisa di tahun ini.

🧠 Seni dan Ilmu Menulis Jurnal: Zeb Evans, Pendiri dan CEO ClickUp, berbagi bagaimana menulis jurnal membantunya menjadi lebih tenang, sadar, dan tangguh: Saya telah menulis jurnal sejak masa remaja awal, tetapi menjadikannya kebiasaan harian selama dekade terakhir. Saya menulis di jurnal dua kali sehari untuk menetapkan tujuan, niat, dan area fokus baik untuk pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Hal ini terbukti sangat berharga bagi saya. Setiap pagi saat menulis jurnal, saya terlebih dahulu membaca ulang hari sebelumnya untuk mengingat apa yang terjadi dan mereview pelajaran yang saya dapatkan. Saya menemukan bahwa dengan menulis di jurnal setiap hari, saya dapat mengatur pikiran dengan lebih baik, membuat keputusan, dan secara umum hidup dengan niat yang jelas. Saya telah menulis jurnal sejak masa remaja awal, tetapi menjadikannya kebiasaan harian selama dekade terakhir. Saya menulis di jurnal dua kali sehari untuk menetapkan tujuan, niat, dan area fokus baik untuk pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Hal ini terbukti sangat berharga bagi saya. Setiap pagi saat menulis jurnal, saya terlebih dahulu membaca ulang hari sebelumnya untuk mengingat apa yang terjadi dan mereview pelajaran yang saya dapatkan. Saya menemukan bahwa dengan menulis di jurnal setiap hari, saya dapat mengatur pikiran dengan lebih baik, membuat keputusan, dan secara umum hidup dengan niat yang jelas.

6. Template Jurnal Harian dan Rasa Syukur

melalui Notion

Mengungkapkan rasa syukur menjadi mudah dengan Jurnal Harian dan Rasa Syukur dari Notion. Template ini memiliki tata letak yang bersih dan minimalis, memungkinkan Anda fokus pada rasa syukur dan positif setiap hari. Pantau suasana hati Anda dan rawat kesehatan mental Anda untuk menumbuhkan kebiasaan baik yang akan meningkatkan kualitas hidup Anda seiring waktu.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Buat entri baru dengan cepat untuk rasa syukur harian atau mingguan, dan jaga agar tetap terorganisir dengan kategori yang berbeda

Gunakan prompt untuk mendapatkan inspirasi dalam memulai penulisan entri Anda

Catat pengalaman harian Anda dan renungkan perasaan Anda tentang hal-hal tersebut

🔑 Ideal untuk: Siapa pun yang ingin membangun kebiasaan jurnal yang sadar, yang didasarkan pada produktivitas dan positif.

💡 Bonus: Menulis jurnal tidak harus monoton. Jika Anda ingin mencatat pikiran saat bepergian, atau berbicara jika Anda bisa mengetik, Anda bisa melakukannya dan lebih dari itu. Begini caranya: Cari secara instan di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan SEMUA aplikasi terhubung Anda + web untuk menemukan file, dokumen, dan lampiran

Gunakan Talk to Text untuk bertanya, mendikte, dan mengendalikan jurnal Anda dengan suara—tanpa menggunakan tangan, di mana saja

Gantikan puluhan alat AI yang terpisah seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini dengan satu solusi yang kontekstual dan siap untuk perusahaan Coba ClickUp Brain MAX —aplikasi AI super yang benar-benar memahami Anda, karena ia tahu pekerjaan Anda. Tinggalkan kerumitan alat AI, gunakan suara Anda untuk membuat jurnal, membuat catatan, dan lebih banyak lagi. Catat ide-ide Anda dan selesaikan tugas 4 kali lebih cepat dengan fitur Talk to Text di ClickUp Brain MAX

7. Template Jurnal Stoic

melalui Notion

Template Jurnal Stoic adalah solusi yang tepat bagi individu yang mencari pengembangan diri. Bagi entri Anda berdasarkan tujuan, seperti kebugaran, perjalanan, dan pertumbuhan pribadi. Template ini juga menyediakan lebih dari 250 prompt untuk membantu Anda mengatasi blok penulis, sehingga Anda dapat mengatasi tantangan dengan mudah.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Fokus pada kesehatan mental Anda dengan melacak suasana hati Anda

Bangun disiplin dan kejelasan seiring waktu dengan kerangka kerja yang terstruktur

Tetap konsisten dengan penulisan jurnal yang terhubung dengan nilai-nilai, bukan tugas-tugas

🔑 Ideal untuk: Penggemar jurnal yang mencari rutinitas jurnal yang didorong oleh filosofi, berakar pada pertumbuhan pribadi dan kejelasan.

8. Template Jurnal Kebiasaan Harian & Jurnal

melalui Notion

Konsistensi mudah dipertahankan dengan sistem pelacakan kebiasaan yang efisien. Template Harian Kebiasaan & Jurnal ini dilengkapi dengan dashboard bersih yang dilengkapi kotak centang, entri harian yang dihasilkan otomatis, dan lingkaran kemajuan yang diperbarui secara real-time untuk menjaga motivasi Anda.

Bagian terbaiknya? Dengan tampilan kalender, mingguan, dan tabel, Anda dapat dengan mudah memvisualisasikan konsistensi Anda dan menyesuaikan tata letak sesuai dengan tujuan pribadi Anda—baik itu jurnal, latihan, atau akhirnya ingat untuk minum cukup air.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tinjau riwayat kebiasaan dan analisis kemajuan dengan grafik streak

Jaga entri jurnal harian terpisah untuk gambaran rinci

Daftar semua tugas penting yang telah Anda selesaikan untuk hari ini

🔑 Ideal untuk: Individu yang ingin menggunakan pendekatan visual untuk mengelola jadwal harian dan bulanan serta menciptakan kebiasaan harian yang produktif.

9. Template Perencana Mingguan, Pelacak Kebiasaan, dan Jurnal

melalui Notion

Mencari template yang menarik yang membantu Anda merencanakan, melacak, dan mencatat secara bersamaan? Coba template Weekly Planner, Habit Tracker, dan Journal Template. Template ini menggabungkan penjadwalan mingguan, pelacakan kebiasaan, dan catatan singkat dalam satu ruang kerja yang terintegrasi.

Anda mendapatkan tampilan kalender mingguan dari atas, daftar tugas, prompt jurnal rasa syukur, halaman penetapan tujuan, dan pelacak kebiasaan yang dapat disesuaikan. Template ini juga menampilkan ringkasan minggu dengan kalender Notion yang terintegrasi. Antarmuka berwarna-warni membuat bekerja dan tetap fokus menjadi menyenangkan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Buat daftar belanja dan daftar belanja untuk melacak dan mengelola kebiasaan makan Anda

Daftar dan lacak kebiasaan sehat yang ingin Anda jaga

Tuliskan apa yang terjadi sepanjang minggu untuk merefleksikan kemajuan Anda

🔑 Ideal untuk: Individu yang ingin menggunakan template berwarna-warni untuk menjaga minggu mereka tetap teratur dan mencatat pikiran mereka.

10. Ultimate Goals Tracker 2025 v1. 2 Template

melalui Notion

Ingin menetapkan tujuan tahunan dengan templat jurnal Anda? Ultimate Goals Tracker 2025 v1.2 oleh Notion menawarkan kerangka kerja yang tepat untuk itu.

Dengan kerangka kerja SMART, Anda dapat menetapkan tujuan yang dapat diukur dan tercapai. Klik tombol auto-reset untuk memindahkan tujuan tahun ini ke arsip dan merencanakan tahun berikutnya. Fitur ini mencakup alat seperti dashboard visual, hitung mundur milestone, pengingat, dan papan visi khusus untuk menjaga inspirasi tetap di depan mata.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Buat papan visi dengan gambar untuk tetap sejalan dengan tujuan Anda dan upaya untuk mencapainya

Kategorikan dan nilai tujuan berdasarkan karier, keuangan, teman, dan lainnya

Refleksikan dan analisis minggu ini untuk motivasi yang konsisten dan produktivitas yang lebih baik

🔑 Ideal untuk: Individu yang berorientasi pada tujuan dan perencana ambisius yang ingin cara sederhana untuk membuat dan melacak tujuan tahunan.

11. Template Pelacak Kebiasaan 21 Hari

melalui Notion

Berusaha menciptakan rutinitas harian yang konsisten tapi gagal? Capai hal itu dengan Template Pelacak Kebiasaan 21 Hari oleh Notion. Dengan template ini, Anda dapat memindahkan tugas yang telah diselesaikan ke arsip untuk referensi di masa depan.

Buat rutinitas harian dan dapatkan ringkasan penyelesaian di bagian bawah. Coba buat halaman sampul yang memotivasi untuk mendorong diri Anda setiap kali membuka templat.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Daftar kelebihan, kelemahan, dan saran perbaikan

Berikan kode warna pada semua aktivitas Anda untuk visibilitas dan tetapkan frekuensi mingguan

Gunakan filter untuk melacak tugas-tugas yang berbeda sepanjang minggu

🔑 Ideal untuk: Mahasiswa dan profesional yang ingin membentuk kebiasaan baru dengan template yang sederhana dan mudah dilacak.

💡 Tips Pro: Jurnal Anda kini lebih terorganisir dengan ClickUp’s AI Notetaker! Anda dapat menjadwalkan pertemuan dengan diri sendiri (atau mitra akuntabilitas) dan mengundang AI Notetaker untuk mencatat refleksi dan pemikiran Anda. AI ini mendengarkan, mencatat, dan menyusun entri Anda dengan rapi, memastikan setiap wawasan tercatat dan mudah ditemukan—sehingga refleksi diri terasa lebih mudah. Terima catatan otomatis dari AI Notetaker ClickUp langsung ke kotak masuk ClickUp Anda

12. Template Pelacak Rutin Perawatan Kulit Estetika Pink

melalui Notion

Apakah rutinitas perawatan kulit Anda terasa lebih seperti tugas tambahan daripada ritual yang menenangkan? Template Pelacak Rutinitas Perawatan Kulit Estetika Pink membantu Anda membuat dan mengikuti rutinitas untuk menjaga kesehatan kulit Anda.

Gunakan kode warna untuk halaman malam dan pagi berdasarkan jenis dan merek produk perawatan kulit. Anda juga dapat mencantumkan gambar produk perawatan kulit dan menambahkan kutipan untuk meningkatkan daya tarik visual.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Jaga daftar produk dengan peringkat, volume, harga, masa berlaku, dan tautan pembelian

Buat daftar belanja dan centang produk yang Anda beli

Daftar perawatan mingguan dengan jenis, produk, frekuensi, tujuan, dan catatan

🔑 Ideal untuk: Pemula dalam perawatan kulit dan penguji produk yang ingin membangun rutinitas perawatan kulit yang konsisten atau melacak perbaikan kulit.

13. Template Perencana Makanan Estetika Pink

melalui Notion

Merencanakan makanan bisa menjadi tugas yang merepotkan, melibatkan pembelian bahan, mencari resep, dan mengkoordinasikan persiapan. Template Perencana Makanan Estetika Pink oleh Notion menyederhanakan tugas harian ini.

Atur pengingat dan centang setelah selesai. Anda dapat membuat rencana makan dan daftar belanja untuk seminggu atau sebulan penuh sehingga Anda selalu memiliki semua yang Anda butuhkan siap.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Kategorikan resep dan daftarkan dengan peringkat, waktu persiapan, dan tautan resep

Buat jurnal makanan dengan gambar, penilaian, dan detail lainnya

Konversikan satuan menggunakan konverter untuk pengukuran yang akurat

🔑 Ideal untuk: Chef dan koki yang mencari template terstruktur untuk mengoptimalkan perencanaan dan persiapan makanan.

14. Template Pelacak Kebersihan

melalui Notion

Anda mungkin membersihkan bagian-bagian rumah setiap hari, tetapi ada beberapa tugas seperti mencuci pakaian, pembersihan mendalam, menyedot debu, memotong rumput, dan lainnya yang membutuhkan waktu khusus dan mengikuti frekuensi tertentu. Coba Template Pelacak Pembersihan oleh Notion untuk menjaga tugas-tugas pembersihan tersebut tetap teratur.

Buat daftar tugas, dan gunakan daftar periksa untuk menandai kemajuan. Anda juga dapat menambahkan komentar untuk referensi dan perbaikan, sehingga Anda tahu persis apa yang memerlukan perhatian khusus dan apa yang sudah teratur.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Buat daftar putar produktif untuk membuat membersihkan rumah menjadi menyenangkan

Kategorikan tugas pembersihan berdasarkan ruangan untuk perencanaan yang mudah

Otomatiskan pengaturan ulang tugas dengan pengaturan ulang harian, mingguan, dan bulanan

🔑 Ideal untuk: Individu atau keluarga sibuk yang mencari templat terstruktur untuk mencatat tugas pembersihan dan membuat jadwal.

🎥 Tonton: Menjaga kebiasaan menjadi lebih mudah ketika Anda dapat mencatat, melacak, dan menyesuaikannya dalam satu tempat. ClickUp membuatnya mungkin. Dan video ini menjelaskan cara terbaik menggunakan ClickUp sebagai pelacak kebiasaan Anda.

15. Template Tujuan Hidup

melalui Notion

Ingin menjaga hari Anda tetap fokus dan produktif demi tujuan jangka panjang Anda? Template Notion Tujuan Hidup akan membantu Anda mencapainya dengan hitung mundur real-time untuk semua tenggat waktu Anda. Tambahkan kutipan di kotak kutipan inspiratif untuk tetap termotivasi. Template ini mendorong penulisan jurnal yang sadar, perencanaan, dan pelaksanaan dengan gambar yang menenangkan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tambahkan tautan untuk mengakses alat-alat yang paling sering Anda gunakan dengan cepat dan hemat waktu

Dapatkan panduan tujuan SMART untuk mencapai semua tujuan tepat waktu

Lacak semua tugas besar dan kecil Anda untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lancar

🔑 Ideal untuk: Mahasiswa, wirausaha, profesional kreatif, atau siapa pun yang ingin membangun kebiasaan dengan pendekatan terstruktur.

16. Template Grafik Pelacak Kebiasaan Visual

melalui Notion

Grafik Pelacak Kebiasaan Visual Notion mengubah pelacakan kebiasaan menjadi pengalaman visual yang menarik. Dilengkapi dengan kalender grid berwarna-warni yang memungkinkan Anda melacak kebiasaan Anda dengan satu klik.

Template ini menyediakan umpan balik visual dengan kode warna, memudahkan Anda untuk tetap termotivasi dan melihat kemajuan Anda dengan sekilas. Peta panas tahunan memungkinkan Anda memvisualisasikan perjalanan kebiasaan Anda dan melacak tren sepanjang waktu.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak kemajuan Anda dengan grafik berwarna

Lihat ringkasan riwayat kebiasaan tahunan untuk melihat sejauh mana Anda telah berkembang

Atur pengingat untuk menjaga rutinitas harian Anda tetap teratur

🔑 Ideal untuk: Pikir visual dan penggemar pengembangan diri yang ingin menetapkan tujuan dan memvisualisasikan kemajuan dengan cara yang sederhana dan intuitif.

17. Template Pengembangan Diri 101

melalui Notion

Template Self-Improvement 101 oleh Notion memudahkan perencanaan dan pemantauan perjalanan pertumbuhan pribadi Anda. Pertanyaan panduan membantu Anda merencanakan, mengikuti, dan merefleksikan kemajuan Anda.

Itu belum semuanya. Tampilan kalender, daftar, dan tabel menawarkan sudut pandang berbeda untuk pelacakan yang efisien. Jurnal rasa syukur memberikan pendekatan seimbang untuk kesadaran diri, sehingga Anda bergerak ke arah yang benar.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tetapkan tujuan dengan rumus SMART dan daftar langkah-langkah yang dapat dilaksanakan

Luangkan waktu untuk merenungkan tantangan, rasa syukur, dan pencapaian Anda

Buat jurnal dan lacak kemajuan Anda dengan pelacak visual

🔑 Ideal untuk: Siapa pun yang siap membangun rutinitas yang lebih baik, ingin memiliki kerangka kerja terstruktur untuk menetapkan tujuan pengembangan diri dan bekerja menuju pertumbuhan.

18. Template Pembagian Latihan / Pelacak

melalui Notion

Ingin melihat apakah Anda membuat kemajuan dalam rutinitas latihan Anda? Template Workout Split/Tracker oleh Notion membantu Anda melakukan hal itu.

Template ini memiliki antarmuka pengguna yang bersih dan terorganisir berdasarkan set, kelompok otot, dan semua latihan. Anda dapat membandingkan angkatan sebelumnya dan peningkatan kekuatan, serta mengedit latihan berdasarkan analisis Anda. Template ini memungkinkan Anda mencatat set, repetisi, beban, dan catatan untuk setiap latihan, semuanya disortir berdasarkan hari.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Catat detail lengkap dalam formulir bawaan

Lihat kemajuan Anda saat volume latihan diperbarui secara otomatis

Hubungkan setiap latihan dengan kelompok otot tertentu dan otot fokus

🔑 Ideal untuk: Penggemar kebugaran yang mencari alat terstruktur untuk merencanakan latihan dan melacak tingkat keberhasilan mereka.

19. Template Perencana Studi Blossom

melalui Notion

Template Perencana Studi Blossom oleh Notion membantu Anda mengelola tugas, pekerjaan rumah, belajar mandiri, dan waktu kurikuler dengan efektif. Template ini mencakup modul untuk jadwal kelas, daftar tugas mingguan, pelacakan kebiasaan, nilai, kartu flash, dan bagian catatan—dibungkus dalam ruang kerja yang mudah dinavigasi.

Perencana ini menggabungkan struktur dengan fleksibilitas: Anda dapat menyesuaikan topik atau kebiasaan Anda, mencatat refleksi atau tugas, dan menjaga semuanya tetap terorganisir—sambil menikmati tata letak yang estetis dan intuitif.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Daftar subjek dan sertakan tugas, pekerjaan rumah, dan materi belajar

Lacak waktu yang tersisa sebelum batas waktu dengan pelacak otomatis

Tetapkan rumus pelacakan kemajuan untuk melihat bab-bab yang telah ditutupi berdasarkan mata pelajaran

🔑 Ideal untuk: Mahasiswa yang mencari kerangka kerja sederhana untuk mencatat tujuan akademik dan tugas-tugas mereka.

20. Template Pelacak Kebugaran/Rutinitas

melalui Notion

Ingin membuat rutinitas kebugaran dan memastikan Anda melakukannya secara konsisten tanpa alasan? Template Pelacak Kebugaran/Rutinitas membuatnya mudah. Dengan bagian yang sudah disiapkan dan saran latihan, template ini membantu Anda membentuk rutinitas latihan untuk seminggu dengan lancar. Tambahkan komentar dan file relevan untuk menambahkan tutorial latihan atau diet setelah latihan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Buat daftar tugas untuk seminggu dan tandai statusnya setiap hari

Kategorikan aktivitas dalam blok aktivitas untuk perencanaan yang mudah

Sebutkan rutinitas terperinci untuk latihan rutin setiap minggu

🔑 Ideal untuk: Penggemar kebugaran yang ingin merencanakan rutinitas latihan mingguan untuk membentuk kebiasaan.

Batasan Notion

Meskipun templat Notion menawarkan cara sederhana untuk membangun kebiasaan, mereka memang memiliki beberapa keterbatasan:

Luangkan waktu untuk membuatnya : Membuat templat kompleks dari awal memakan waktu dan dapat menyebabkan frustrasi jika hasilnya tidak sesuai harapan

Kustomisasi terbatas : Meskipun Notion fleksibel, beberapa templat membatasi seberapa banyak Anda dapat menyesuaikan tata letak. Templat yang dibuat dengan alur kerja orang lain mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan Anda

Tidak ada alat pelacakan bawaan : Notion tidak menyediakan alat pelacakan waktu bawaan atau fitur pembuatan grafik yang mudah. Anda perlu menggunakan alat tambahan untuk itu

Kurva pembelajaran untuk pengguna baru: Memahami cara kerja templat dan cara memodifikasinya terasa rumit pada awalnya

Template Notion Alternatif

Melacak dan menganalisis pertumbuhan pribadi dapat menjadi tantangan dengan templat jurnal Notion. ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, membantu Anda melakukan semuanya dengan mudah.

Berikut adalah daftar template alternatif Notion terbaik untuk membantu Anda tetap terorganisir:

1. Template Catatan Harian ClickUp

Dapatkan template gratis Tambahkan catatan cepat, lacak kemajuan, dan renungkan hari Anda dengan Template Catatan Harian ClickUp

Template Catatan Harian ClickUp membantu Anda mencatat pikiran, catatan, melacak kemajuan, dan mengubah refleksi menjadi tindakan.

Gunakan Tampilan Kalender untuk merencanakan kehidupan sehari-hari Anda dengan tenggat waktu dan jadwal yang terlihat sekilas. Daftar Catatan menampilkan entri dengan tanggal pembuatan dan komentar terbaru. Selain itu, ubah catatan Anda menjadi tugas yang dapat dieksekusi dengan satu klik.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Sesuaikan formulir catatan harian Anda dengan refleksi, poin penting, atau rencana

Tetapkan tujuan dan batas waktu yang realistis untuk kesuksesan setiap kali

Tambahkan papan tulis ClickUp untuk merencanakan ide atau menggambarkan alur kerja

🔑 Ideal untuk: Profesional sibuk dan pelajar yang mencari format terstruktur untuk melihat kemajuan, kelebihan, dan kelemahan mereka sepanjang hari.

Pelajari cara menggunakan ClickUp untuk memblokir waktu!

2. Template Rencana Hidup ClickUp

Dapatkan template gratis Tetapkan tujuan yang jelas, visualisasikan kemajuan, dan lihat dampak dari tindakan sehari-hari dengan Template Rencana Hidup ClickUp

Merasa bingung dan bertanya-tanya arah mana yang harus diambil dalam hidup Anda? Penetapan tujuan dan menjaga konsistensi menjadi lebih mudah dengan Template Rencana Hidup ClickUp. Template ini membantu Anda mendefinisikan dan merencanakan tujuan saat ini dan masa depan.

Anda dapat mengorganisir tujuan berdasarkan area kehidupan utama, seperti keluarga, karier, kesehatan fisik dan mental, hubungan, keuangan, dan lainnya. Gunakan Life Board untuk melihat ringkasan tugas per area, dan Board View untuk memprioritaskan tugas.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tunjuk seorang mitra akuntabilitas untuk menjaga motivasi dan memastikan Anda tetap pada jalur yang benar

Sertakan visi, nilai-nilai, tujuan SMART , penilaian diri, dan prioritas untuk tujuan utama Anda

Bagi tugas menjadi subtugas dan daftar periksa untuk alur yang jelas

🔑 Ideal untuk: Individu yang ingin menggunakan planner kehidupan yang sudah diformat sebelumnya untuk menetapkan tujuan dan merefleksikan kemajuan serta pemikiran.

🔎 Tahukah Anda? Saat Anda mencatat tujuan, Anda 42% lebih mungkin mencapainya—jadi jurnal mungkin saja menjadi kunci kesuksesan Anda!

3. Template Rencana Aksi Harian ClickUp

Dapatkan template gratis Bagi tugas, buat peta jalan, dan analisis kemajuan dengan Template Rencana Aksi Harian ClickUp

Dengan begitu banyak aktivitas sepanjang hari, rencana yang dirancang dengan cermat sangat penting untuk tetap fokus dan merefleksikan. Tapi bagaimana cara merencanakannya dengan detail? Template Rencana Aksi Harian ClickUp menawarkan kerangka kerja yang tepat.

Lihat setiap tugas dengan subtugas, status prioritas, kemajuan penyelesaian, tag departemen, tanggal mulai dan berakhir, serta tingkat kesulitan tugas, sehingga tidak ada yang terlewatkan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Dapatkan tampilan timeline berdasarkan kategori untuk mengetahui apa yang harus diselesaikan dan apa yang sedang dalam proses

Tambahkan komentar untuk mencatat pikiran, pembaruan, atau informasi tambahan

Tetapkan ketergantungan untuk mengidentifikasi hambatan dan memahami alur kerja

🔑 Ideal untuk: Profesional yang berorientasi pada tujuan dan pembangun rutinitas untuk mencapai tujuan profesional dan pribadi, serta merefleksikan pembelajaran dan tantangan.

4. Template Rencana Pengembangan Pribadi ClickUp

Dapatkan template gratis Organisir sumber daya, identifikasi ruang lingkup perbaikan, dan lacak kemajuan dengan templat Rencana Pengembangan Pribadi ClickUp

Rencanakan apa yang ingin Anda capai dan identifikasi keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapainya dengan templat Rencana Pengembangan Pribadi ClickUp. Templat ini memudahkan Anda untuk membuat rencana yang dapat dilaksanakan, melacak kemajuan, dan merefleksikan.

Tetapkan tonggak pencapaian di ClickUp untuk tetap termotivasi dan gunakan Status Kustom untuk tetap terorganisir. Selain itu, dengan ClickUp Docs, Anda dapat dengan mudah merencanakan tujuan dan mengubahnya menjadi rencana aksi. Bagian terbaiknya? Fitur filter memungkinkan Anda mencari dan menyortir informasi, sehingga lebih mudah melacak kemajuan sesuai dengan cara yang paling sesuai untuk Anda.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Sertakan waktu, tujuan, rencana pengembangan, orang yang bertanggung jawab, dan kuartal untuk setiap rencana aksi

Buat Matriks Keterampilan untuk memetakan keterampilan yang sudah Anda miliki dan keterampilan yang perlu dikembangkan

Lihat jumlah keterampilan yang Anda kembangkan setiap kuartal

🔑 Ideal untuk: Individu yang mencari format terstruktur untuk meningkatkan pertumbuhan pribadi dan merefleksikan pembelajaran mereka.

💡 Tips Pro: Siap untuk membuat jurnal harian menjadi lebih mudah, tapi tidak ingin menggunakan template tetap? Kenalkan ClickUp Notepad — tempat favorit baru Anda untuk mencatat pikiran, ide, dan refleksi! Tulis apa saja, kapan saja: Catat dengan cepat kemenangan harian Anda, kekhawatiran, atau ide-ide liar—tanpa perlu catatan tempel

Organisir dengan mudah: Buat catatan terpisah untuk setiap hari atau topik, sehingga pikiran Anda tidak tersesat di antara yang lain

Sinkronisasi di semua perangkat: Mulai entri jurnal di laptop Anda dan selesaikan di ponsel Anda—catatan Anda akan mengikuti ke mana pun Anda pergi

Ubah catatan menjadi tindakan: Dengan mudah ubah refleksi Anda menjadi tugas atau pengingat, membantu Anda mengubah wawasan menjadi kemajuan nyata

5. Template Rencana Perawatan Diri ClickUp

Dapatkan template gratis Tetapkan tujuan yang dapat dicapai, atur tugas, dan pantau kemajuan dengan Template Rencana Perawatan Diri ClickUp

Menjaga kesehatan dan keseimbangan bisa terasa seperti tugas yang membosankan, dan templat Rencana Perawatan Diri ClickUp membuatnya menjadi mudah.

Rencanakan dan atur rencana perawatan diri Anda berdasarkan kategori seperti pikiran, tubuh, dan jiwa, serta renungkan apa yang benar-benar membuat Anda bahagia. Buat jenis perawatan diri kustom, seperti kesehatan, keuangan, waktu layar, waktu luang, kecantikan, perjalanan, dan lainnya, untuk mencakup setiap aspek kesejahteraan Anda.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tandai aktivitas sebagai Belum Dimulai, Sesuai Rencana, Tidak Sesuai Rencana, Tercapai, Sangat Baik, atau Ditunda

Refleksikan bagaimana perasaan Anda selama atau setelah setiap aktivitas, atau catat area yang perlu ditingkatkan

Daftar langkah-langkah, sumber daya yang dibutuhkan, dan detail lainnya dengan daftar periksa

🔑 Ideal untuk: Penggemar pengembangan diri yang mencari kerangka kerja terorganisir untuk meningkatkan perjalanan perawatan diri mereka dan menjaga konsistensi dalam upaya mereka.

📮 ClickUp Insight: Kesehatan dan kebugaran menjadi tujuan pribadi utama bagi responden survei kami, namun 38% mengaku tidak secara konsisten melacak kemajuan mereka. 🤦 Ada selisih yang besar antara niat dan tindakan! ClickUp dapat membantu Anda meningkatkan rutinitas kebugaran Anda dengan templat Pelacak Kebiasaan dan Tugas Berulang yang khusus. Bayangkan dengan mudah membangun rutinitas tersebut, mencatat setiap latihan, dan menjaga streak meditasi Anda tetap kuat. 💫 Hasil Nyata: Pengguna ClickUp melaporkan peningkatan produktivitas hingga 2 kali lipat—karena menjaga fokus dimulai dengan melihat jalur yang harus ditempuh.

6. Template Tujuan Harian ClickUp

Dapatkan template gratis Tetapkan tujuan, tetap termotivasi, dan jaga semuanya tetap terkendali dengan Template Tujuan Harian ClickUp

Template Tujuan Harian ClickUp membantu Anda mengubah ambisi besar menjadi target harian yang dapat dicapai. Anda dapat menetapkan tujuan yang dapat diukur—seperti menyelesaikan latihan selama 30 menit atau menulis posting blog—dan membaginya menjadi tugas atau subtugas yang dapat dikelola.

Gunakan formulir catatan yang dapat disesuaikan untuk menambahkan atau mengedit pertanyaan tentang tujuan harian Anda dan lampirkan file relevan untuk konteks tambahan. Tinggalkan komentar di samping tugas untuk mencatat pembaruan atau refleksi. Selain itu, tetapkan mitra akuntabilitas untuk menjaga momentum tetap berjalan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Buat dasbor ClickUp kustom dan tetapkan tonggak pencapaian untuk melacak kemajuan

Label tugas sebagai refleksi, rasa syukur, ide, dan lainnya untuk pelacakan yang mudah

Tambahkan tag, lacak waktu, tentukan hubungan tugas, dan tetapkan prioritas untuk tetap fokus

🔑 Ideal untuk: Individu dan manajer yang ingin mengelola tujuan dan menambahkan entri harian untuk merefleksikan kemajuan dan area yang perlu ditingkatkan.

7. Template Perencana Harian ClickUp

Dapatkan template gratis Atur tugas, lacak kemajuan, dan refleksikan perbaikan dengan templat ClickUp Daily Planner

Ketika daftar tugas semakin panjang, Anda akhirnya lupa beberapa hal, dan produktivitas pun terganggu. Template Perencana Harian ClickUp menawarkan ruang kerja terstruktur untuk mengelola tugas-tugas pribadi dan profesional sehari-hari dengan jelas, sehingga menghindari situasi seperti itu.

Gunakan Tampilan Kalender untuk memvisualisasikan hari-hari dan memahami alokasi waktu. Tambahkan catatan di samping setiap tugas untuk memberikan konteks atau menyertakan saran untuk perbaikan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Organisasikan tugas ke dalam kategori yang dapat disesuaikan untuk kejelasan yang lebih baik

Tambahkan daftar tugas seperti belanja bahan makanan, sumber daya untuk kebiasaan jurnal, dan lainnya

Gunakan dasbor untuk melacak kemajuan Anda dengan grafik intuitif dan interaktif

🔑 Ideal untuk: Pencari produktivitas yang ingin format terstruktur untuk mencapai lebih banyak hal selama hari sambil terus meningkatkan diri.

8. Template Perencana Bulanan ClickUp

Dapatkan template gratis Buat rencana aksi untuk sebulan penuh dan lacak kemajuan dengan templat Perencana Bulanan ClickUp

Pernahkah Anda lupa tugas yang harus diselesaikan di akhir bulan, dan ketika tenggat waktu tiba, semuanya menjadi kacau? Tidak dengan Template Perencana Bulanan ClickUp. Template ini menyediakan daftar tugas yang jelas dengan komentar dan kategori seperti hiburan, kebiasaan, pertumbuhan pribadi, dan lainnya.

Dengan gambaran lengkap tentang tugas bulanan dan tanggal yang dijadwalkan, templat ini memudahkan perencanaan ke depan dan menjaga fokus Anda.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tentukan kapasitas beban kerja dan tetapkan tugas harian sesuai dengan itu

Lihat tugas yang terlambat, sedang dikerjakan, dan telah selesai menggunakan tampilan papan

Refleksikan keberhasilan dan kegagalan, dan buat daftar untuk membimbing perbaikan di masa depan

🔑 Ideal untuk: Individu yang mencari alat produktivitas untuk menjaga efisiensi dan melakukan perbaikan melalui tinjauan bulanan.

9. Template Daftar Tugas Harian ClickUp

Dapatkan template gratis Jaga tugas harian Anda tetap terorganisir di satu tempat dengan templat ClickUp Daily Things To Do

Template ClickUp Daily Things To Do menawarkan sistem pelacakan tugas harian yang bersih dengan daftar periksa bawaan yang dibagi ke dalam area kehidupan seperti Pekerjaan, Pribadi, dan Sekolah. Anda dapat membuat sub-kategori seperti tugas harian, tugas pekerjaan, dan lainnya, serta mencantumkan aktivitas dalam daftar periksa.

Tetapkan ketergantungan, refleksikan hari Anda dengan formulir bawaan, atau brainstorm ide untuk perbaikan, semuanya dalam satu jurnal digital yang terorganisir. Dengan ruang untuk komentar atau lampiran file, ini adalah cara sederhana namun powerful untuk menjaga tugas harian tetap terorganisir dan terlihat—sempurna untuk perencanaan rutin.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Unggah tugas melalui CSV, Excel, atau integrasikan dengan aplikasi lain untuk menghindari pengisian manual

Pantau kemajuan Anda dengan pelacak otomatis yang diperbarui saat Anda menyelesaikan tugas

Tentukan beban kerja harian Anda sebagai Berat, Sedang, atau Ringan untuk menyeimbangkan jadwal Anda

🔑 Ideal untuk: Mahasiswa dan profesional yang mencari alat terstruktur untuk meningkatkan produktivitas dan menyelesaikan tugas harian.

10. Template Tantangan Kesehatan ClickUp 75 Hard

Dapatkan template gratis Bangun kebiasaan sehat, buat tugas harian, dan ukur kemajuan Anda dengan Template Tantangan Kesehatan ClickUp 75 Hard

Ingin mengikuti Tantangan Kesehatan 75 Hard? Template Tantangan Kesehatan 75 Hard ClickUp dirancang khusus untuk membimbing Anda melalui program kebugaran mental dan fisik yang menantang selama 75 hari.

Template ini mencakup daftar tugas harian untuk semua tugas inti. Mulailah mencatat dengan merencanakan kebiasaan yang ingin Anda bangun, baik itu latihan harian atau menyelesaikan daftar bacaan Anda, dan tuliskan semuanya untuk perjalanan 75 hari. Tata letak terstruktur ini membantu Anda melacak tujuan dengan mudah dan tetap pada jalur yang benar.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tambahkan catatan setiap hari untuk melacak kemajuan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan

Tandai ketergantungan untuk menganalisis keterlambatan dan merencanakan dengan lebih efektif

Tambahkan sumber daya, proses langkah demi langkah, atau detail tambahan untuk setiap tugas

🔑 Ideal untuk: Individu yang mencari template jurnal estetis untuk mengikuti tantangan kesehatan 75 hari dan membuat kemajuan setiap hari.

🧠 Fakta Menarik: Kebiasaan Anda berjalan dalam siklus 3 langkah: pemicu, rutinitas, hadiah! Pemicu memicu perilaku, rutinitas adalah apa yang Anda lakukan, dan hadiah membuat Anda terus kembali. Itu adalah cara otak Anda bekerja secara otomatis!

11. Template Catatan Latihan ClickUp

Dapatkan template gratis Catat latihan, cari latihan spesifik, dan tetapkan metrik dengan Template Catatan Latihan ClickUp

Membuat latihan menjadi kebiasaan tidak hanya tentang menyelesaikan rutinitas Anda. Template Catatan Latihan ClickUp dirancang untuk mendukung seluruh perjalanan kebugaran Anda.

Buat tugas untuk setiap sesi latihan dan catat detailnya menggunakan Bidang Kustom seperti jenis latihan, fokus bagian tubuh, intensitas, dan penilaian pribadi. Anda juga dapat menggunakan bagian komentar untuk merefleksikan kinerja Anda, mencatat bagaimana perasaan Anda, dan melacak kemajuan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Catat durasi, kalori yang terbakar, dan metrik penting lainnya untuk memantau efektivitas latihan Anda

Pantau kebiasaan pendukung seperti pola makan, tidur, hidrasi, dan langkah harian

Tambahkan gambar, tautan, tutorial video, dan instruksi langkah demi langkah

🔑 Ideal untuk: Penggemar kebugaran yang mencari alat intuitif dan menarik secara visual untuk menyederhanakan rutinitas latihan mereka.

12. Template Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp

Dapatkan template gratis Tetapkan tujuan kebiasaan pribadi, evaluasi beban kerja, dan visualisasikan kesuksesan dengan templat Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp

Template Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp memungkinkan Anda membuat tugas untuk setiap kebiasaan yang diinginkan—seperti berolahraga, membaca, atau meditasi—dan mengaturnya untuk berulang setiap hari, setiap minggu, atau sesuai jadwal kustom.

Anda dapat menambahkan Bidang Kustom untuk melacak metrik seperti kemajuan, tujuan, dan jumlah (misalnya, 10.000 langkah, 15 halaman dibaca), serta melacak setiap kebiasaan dengan status seperti Terbuka dan Selesai. Jika Anda serius dalam melacak kebiasaan sebagai bagian dari tujuan produktivitas yang lebih besar, templat ini juga terintegrasi dengan baik ke dalam ekosistem manajemen tugas dan tujuan ClickUp yang lebih luas.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Atur otomatisasi untuk melacak kemajuan dan melakukan penyesuaian

Tambahkan hal-hal yang Anda syukuri setiap hari untuk meningkatkan rasa positif

Pantau beban kerja sehari-hari untuk merencanakan hari Anda dengan efektif

🔑 Ideal untuk: Mahasiswa atau profesional yang mencari template detail dan terorganisir untuk membentuk kebiasaan dan menjaga konsistensi.

Suara Pelanggan: Berikut adalah pendapat Beth Barbaglia, Direktur Manajemen Rencana di Vx Group, tentang penggunaan ClickUp: ClickUp telah secara signifikan meningkatkan produktivitas pribadi saya dan membantu saya tetap lebih terorganisir. ClickUp telah secara signifikan meningkatkan produktivitas pribadi saya dan membantu saya tetap lebih terorganisir.

13. Template Perencanaan Makanan ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan makanan, atur makanan, dan lacak bahan-bahan serta daftar belanja dengan Template Perencanaan Makanan ClickUp

Ketika Anda memiliki alat yang tepat, merencanakan dan menyiapkan makanan menjadi mudah. Template Perencanaan Makanan ClickUp menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk menghemat waktu dan tetap pada jalur yang benar.

Rencanakan setiap makanan untuk setiap hari dalam seminggu, dan tambahkan gambar untuk referensi cepat di dalam template. Selain itu, pantau rencana Anda setiap hari untuk menyesuaikan resep, memperbarui bahan, atau menyesuaikan daftar belanja sesuai kebutuhan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Bagi persiapan menjadi subtugas seperti membuat daftar bahan, berbelanja, mengunggah resep, dan lainnya

Catat asupan lemak, karbohidrat, protein, kalori, dan air untuk perencanaan nutrisi yang tepat

Label makanan sebagai seimbang, keto, berbasis tanaman, dan lainnya untuk sesuai dengan tujuan diet Anda

🔑 Ideal untuk: Chef dan koki yang ingin format terstruktur untuk merencanakan menu, daftar resep, dan bahan-bahan dalam satu tempat.

14. Template Produktivitas Pribadi ClickUp

Dapatkan template gratis Rencanakan tugas Anda, atur dengan rapi, dan pantau kemajuan dengan Template Produktivitas Pribadi ClickUp

Template Produktivitas Pribadi ClickUp dirancang untuk membantu individu mengorganisir tugas, menetapkan tujuan pribadi yang SMART, dan memprioritaskan kehidupan sehari-hari mereka.

Gunakan fitur pelacakan waktu untuk menganalisis penggunaan waktu dan menemukan area yang perlu ditingkatkan. Selain itu, jadwalkan istirahat dan momen relaksasi untuk menjaga keseimbangan dan menghindari kelelahan. Baik Anda sedang mengurus tugas rumah tangga, proyek sampingan, atau tujuan kreatif, templat ini adalah pengaturan yang efisien yang menjaga semuanya rapi, terorganisir, dan mudah dikelola tanpa terasa membebani.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Simpan daftar orang penting dan detail kontak mereka untuk mengatur pekerjaan dan kehidupan pribadi Anda dengan lebih baik

Atur semua hal yang ingin Anda pelajari atau beli, beserta sumber daya yang berguna

Refleksikan setiap hari tentang hal-hal yang Anda nikmati, hal-hal yang tidak berhasil, dan pelajaran yang Anda dapatkan melalui jurnal

🔑 Ideal untuk: Individu yang ingin menggunakan alat terstruktur untuk menetapkan tujuan dan prioritas guna meningkatkan produktivitas.

15. Template Tujuan Tahunan Kebugaran ClickUp

Dapatkan template gratis Tetapkan tujuan kebugaran tahunan dan rencanakan latihan Anda dengan templat ClickUp Fitness Yearly Goals

Anda memiliki tujuan kebugaran yang jelas, tetapi menjaga konsistensi sepanjang tahun bisa menjadi tantangan. Template Tujuan Kebugaran Tahunan ClickUp memberikan peta jalan yang jelas untuk menghilangkan ketidakkonsistenan tersebut. Mulailah dengan membuat dokumen untuk mencantumkan semua tujuan kebugaran tahunan Anda dan merinci strategi Anda. Kemudian, bagi menjadi subhalaman untuk setiap latihan, olahraga, dan rencana diet.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tentukan metrik kunci seperti repetisi, set, durasi, dan lainnya untuk melacak hasil

Atur tugas untuk setiap sesi latihan sepanjang tahun agar tetap terorganisir

Buat profil Anda dengan tujuan kebugaran, foto kemajuan, dan statistik kesehatan

🔑 Ideal untuk: Individu yang mencari alat terstruktur untuk menetapkan tujuan kebugaran tahunan dan menyelaraskan upaya mereka untuk mencapainya.

Jadikan Setiap Hari Berarti dengan ClickUp

Template jurnal adalah alat yang ampuh untuk tetap terorganisir dan merenungkan pikiran serta perasaan Anda. Mereka juga memberikan struktur pada hari Anda.

ClickUp menawarkan berbagai fitur untuk memudahkan Anda. Dengan alat produktivitas bawaan dan templat siap pakai, ClickUp membantu Anda melacak tujuan dan menciptakan rutinitas yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Daftar gratis dengan ClickUp dan tulislah jurnal Anda sepuasnya!