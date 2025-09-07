Template Kontrak Influencer Gratis untuk Melindungi Kesepakatan Merek Anda

Satu tweet yang buruk, satu skandal viral, dan tiba-tiba, kesepakatan merek Anda hancur. Kedengarannya dramatis? Itu bukan hal yang berlebihan.

Pada tahun 2019, sebuah perusahaan kecantikan besar memutuskan hubungan dengan seorang influencer terkenal setelah skandal yang melibatkan orang tuanya meledak di media sosial. Kolaborasi tersebut dihentikan hampir dalam semalam, membuat orang-orang bertanya-tanya:

Apa jenis perjanjian yang mereka miliki? Apakah perusahaan dapat secara hukum mengakhiri perjanjian dengan cepat? Apakah ada perlindungan untuk kedua belah pihak?

Terlepas dari detail spesifiknya, momen ini menjadi studi kasus tentang mengapa kontrak influencer penting. Dokumen hukum yang ditulis dengan baik dapat mencakup klausul reputasi, hasil kerja yang jelas, ketentuan keluar, klausul kerahasiaan, dan hak penggunaan.

Dalam artikel ini, kita akan membahas elemen-elemen penting dalam kontrak dan membagikan templat kontrak influencer gratis terbaik untuk melindungi baik kreator maupun merek.

Apa Itu Template Kontrak Influencer?

Template perjanjian influencer adalah perjanjian yang sudah disiapkan sebelumnya yang menjelaskan syarat-syarat utama kemitraan antara merek dan kreator. Template ini mencakup detail penting seperti hasil kerja, jadwal, syarat pembayaran, hak penggunaan konten, kebijakan pembatalan, dan bahkan klausul terkait reputasi merek.

Baik Anda seorang influencer yang mempromosikan produk gratis atau merek yang menjalankan beberapa kampanye di platform media sosial berikut—Instagram, TikTok, YouTube, atau LinkedIn—kontrak yang jelas melindungi kedua belah pihak.

Ini memastikan ekspektasi klien sejalan dan membantu menghindari kebingungan di kemudian hari, seperti “Tunggu, Anda ingin tiga postingan, bukan satu?”

Bayangkan mereka sebagai jaring pengaman Anda—melakukan pekerjaan di balik layar yang menjaga kampanye pemasaran Anda tetap bersih, profesional, dan bebas stres.

👀 Tahukah Anda? Lebih dari 5 miliar orang secara aktif menggunakan media sosial dalam berbagai bentuk, menjadikannya salah satu platform influencer paling kuat untuk menjangkau audiens baru dan menjaga keterlibatan audiens yang sudah ada.

12 Template Kontrak Influencer Gratis

Meskipun ada ratusan templat kontrak gratis yang beredar di internet, kebanyakan terlalu samar atau terlalu kaku untuk digunakan, terutama dalam pemasaran influencer.

Di situlah ClickUp —aplikasi serba guna untuk pekerjaan*— dapat membuat perbedaan.

Alih-alih menggabungkan PDF dan Google Docs, ClickUp menyediakan templat yang sepenuhnya dapat diedit dan dilacak, dirancang untuk tim dan kreator yang mengelola kampanye nyata (dan kekacauan nyata) di berbagai platform influencer.

Template ini mencakup bagian-bagian penting untuk mengelola hasil kerja, masa berlaku kontrak, dan hak atas konten dengan pihak lain.

Berikut ini daftar terkurasi dari templat kontrak influencer gratis terbaik, termasuk pilihan terbaik dari ClickUp:

1. Template Kontrak Influencer ClickUp

Dapatkan templat gratis Sesuaikan kemitraan influencer Anda dengan Template Kontrak Influencer ClickUp

Template Kontrak Influencer ClickUp bukan sekadar formulir hukum—ini adalah perisai PR dan solusi penetapan ekspektasi Anda. Template ini mencakup bagian-bagian terstruktur untuk hasil kerja, hak konten, eksklusivitas, dan syarat pembayaran.

Untuk mengelola kendali kreatif dan meningkatkan hubungan antara agensi dan klien, templat ini memungkinkan Anda:

Tambahkan bidang tanda tangan elektronik langsung dalam templat menggunakan ClickUp Docs atau integrasikan dengan alat seperti DocuSign atau PandaDoc

Hubungkan setiap bagian kontrak dengan hasil kerja yang sebenarnya

Minta persetujuan internal atau dari pihak klien sebelum mengirimkan kontrak final

Bekerja sama dengan tim hukum Anda, departemen pemasaran, atau influencer secara langsung dengan menandai mereka pada klausul tertentu atau menggunakan komentar berurutan

Sertakan metrik kinerja seperti tingkat keterlibatan, impresi, atau konversi bersama dengan jadwal pembayaran

📌 Ideal untuk: Kreator atau tim pemasaran yang mengelola kesepakatan influencer berulang.

💡 Bonus: Sederhanakan proses kontrak influencer Anda dengan kecerdasan buatan (AI) yang canggih: Cari secara instan di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan semua aplikasi terhubung Anda—serta di web—untuk templat kontrak influencer, contoh perjanjian, dan dokumen kampanye

Gunakan Talk to Text untuk mengajukan pertanyaan, mendiktekan syarat kontrak, atau mengelola perjanjian influencer dengan suara—tanpa menggunakan tangan, dari mana saja

Ganti puluhan alat AI yang terpisah seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini dengan satu solusi siap pakai untuk perusahaan yang membawa konteks dan kecerdasan ke dalam alur kerja manajemen kontrak Anda Coba ClickUp Brain MAX — aplikasi AI Super yang benar-benar memahami kebutuhan pemasaran influencer Anda karena ia memahami pekerjaan Anda. Hilangkan kelebihan alat, gunakan suara Anda untuk menyusun dan memperbarui kontrak, tugaskan tugas terkait perjanjian, dan sederhanakan seluruh proses kolaborasi influencer Anda—semua dalam satu tempat. Ini adalah aplikasi AI Kontekstual pertama yang menggantikan semuanya.

2. Template Kontrak Bisnis ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat syarat bisnis yang jelas menggunakan Template Kontrak Bisnis ClickUp

Butuh dasar yang kokoh untuk berbagai jenis perjanjian, bukan hanya perjanjian influencer? Template Kontrak Bisnis ClickUp siap membantu Anda.

Dengan tata letak terstruktur untuk ruang lingkup, jadwal, tanggung jawab, dan milestone pembayaran, templat ini cukup fleksibel untuk berbagai jenis kontrak, kemitraan, atau proyek satu kali. Anda juga dapat menugaskan tugas ClickUp ke klausul kontrak tertentu.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Sesuaikan bidang kontrak, nada, dan klausul untuk sesuai dengan perjanjian B2B, B2C, atau kemitraan

Organisir dengan lebih baik menggunakan heading, poin-poin, dan format yang konsisten untuk pemahaman cepat dan presentasi profesional

Tetapkan izin yang berbeda untuk tim internal, klien, atau tim hukum, memastikan informasi kontrak sensitif atau informasi rahasia hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang

Impor data real-time seperti nama proyek, jadwal, atau detail paket layanan menggunakan Custom Fields atau blok embed Docs di ClickUp

📌 Ideal untuk: Merek yang ingin menggunakan format kontrak yang lebih luas di luar contoh pemasaran influencer.

Suara pelanggan: Marcus Sousa, Manajer Proyek, Influencer Marketing, merangkumnya dengan sangat baik: ClickUp benar-benar telah merevolusi cara kerja, bekerja dengan platform ini adalah suatu kesenangan dan pengalaman yang luar biasa, membantu klien saya dan meningkatkan proaktivitas tim saya. ClickUp benar-benar telah merevolusi cara kerja, bekerja dengan platform ini adalah suatu kesenangan dan pengalaman yang luar biasa, membantu klien saya dan meningkatkan proaktivitas tim saya.

3. Addendum Kontrak ClickUp

Dapatkan templat gratis Perbarui perjanjian yang sudah ada dengan mudah menggunakan templat addendum kontrak ClickUp

Perlu mengubah ruang lingkup kampanye atau perjanjian di tengah jalan? Anda tidak perlu menulis ulang seluruh perjanjian. Template Addendum Kontrak ClickUp memungkinkan Anda mencatat dan berbagi perubahan kontrak—tambahan deliverables, penyesuaian jadwal, atau pembaruan anggaran.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Lampirkan atau tautkan addendum langsung ke kontrak asli yang disimpan di ClickUp Docs atau dalam tugas terkait

Gunakan thread komentar atau tampilan tugas ClickUp untuk menyoroti perubahan yang telah dilakukan dari perjanjian asli

Termasuk area bawaan untuk kedua belah pihak menandatangani secara digital

Tambahkan tag kustom seperti ‘Draft,’ ‘Menunggu Persetujuan Hukum,’ atau ‘Disetujui’ untuk menunjukkan dengan jelas status addendum dalam proses persetujuan

📌 Ideal untuk: Kampanye yang berkembang dan membutuhkan pembaruan yang fleksibel dan dapat dilacak.

👀 Tahukah Anda? Lebih dari 60% pengguna lebih mempercayai influencer daripada perusahaan dan bahkan selebriti papan atas saat memberikan rekomendasi produk.

4. Template Review Kontrak ClickUp

Dapatkan templat gratis Periksa klausul kontrak dengan teliti menggunakan Template Review Kontrak ClickUp

Lupakan mengelola lampiran PDF dan komentar yang bertentangan. Template Review Kontrak ClickUp mengubah proses pengeditan kontrak menjadi proses kolaboratif. Anda dapat menugaskan pemangku kepentingan, menandai bagian hukum untuk tinjauan klausul, dan menjaga riwayat perubahan di setiap versi.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Lacak status kontrak secara tepat dalam proses peninjauan dengan status yang telah ditentukan seperti ‘Peninjauan Awal,’ ‘Membutuhkan Masukan Hukum,’ ‘Umpan Balik Klien,’ dan ‘Persetujuan Akhir.’

Bagi proses tinjauan kontrak menjadi tugas-tugas yang dapat dilaksanakan—misalnya, ‘Bagian Hukum meninjau klausul 6,’ atau ‘Bagian Keuangan mengonfirmasi syarat harga.’ Setiap tugas dapat ditugaskan, dilacak, dan diberi batas waktu

Lampirkan dokumen terkait seperti kontrak asli, SOW, amandemen, atau NDA langsung ke tugas tinjauan

📌 Ideal untuk: Tim hukum atau tim pemasaran yang berbeda yang memeriksa beberapa kontrak sekaligus.

🧠 Fakta menarik: Organisasi seperti New Reach Marketing telah berkembang hingga $800K ARR dengan ClickUp.

5. Template Perjanjian Layanan ClickUp

Dapatkan templat gratis Tentukan harapan layanan dengan jelas menggunakan Template Perjanjian Layanan

Apakah Anda menawarkan layanan di luar posting di platform media sosial? Template Perjanjian Layanan ClickUp adalah kontrak influencer media sosial yang disesuaikan untuk mengelola proyek pembuatan konten, konsultasi, atau strategi merek.

Bonus: Anda dapat mengumpulkan tanda tangan elektronik yang sah secara hukum langsung melalui platform. Template perjanjian layanan juga dirancang untuk:

Berikan status seperti ‘Draft,’ ‘Under Review,’ ‘Pending Signature,’ atau ‘Signed’ pada setiap kontrak sehingga tim Anda selalu tahu tahap mana yang sedang diproses

Hubungkan ketentuan kontrak (seperti fase layanan, jadwal, atau hasil kerja) langsung ke tugas ClickUp, memungkinkan tim dan klien Anda melacak pelaksanaan sesuai perjanjian secara real-time

Tentukan jumlah pembayaran, tanggal jatuh tempo, dan tonggak penagihan klien—lalu sinkronkan detail tersebut dengan tampilan Tugas atau Kalender di ClickUp

Buat daftar periksa internal untuk memverifikasi elemen kunci seperti jaminan ganti rugi, kepemilikan hak kekayaan intelektual, dan batasan layanan sebelum mengirimkan perjanjian akhir

📌 Ideal untuk: Influencer yang menawarkan layanan fotografi, videografi, atau konsultasi merek.

💡 Tips pro: Butuh kontrak dengan cepat? Biarkan ClickUp Brain mengurusnya—cukup minta, dan lihat AI melakukan pekerjaan berat untuk perjanjian Anda! Buat kontrak yang lebih cerdas dan lebih cepat dengan ClickUp Brain

6. Template Manajemen Kontrak ClickUp

Dapatkan templat gratis Kelola kontrak secara efisien dengan Template Manajemen Kontrak ClickUp

Sudah bosan menggulir kotak masuk untuk mencari versi terbaru kontrak? Template Manajemen Kontrak ClickUp memberikan satu dasbor untuk menyimpan, mengorganisir, dan melacak semua perjanjian influencer. Tandai berdasarkan kampanye, kreator, atau status—lalu atur pengingat otomatis untuk perpanjangan atau tinjauan mendatang.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Izinkan semua pihak untuk melihat status kontrak secara instan dengan tahap-tahap khusus seperti ‘Menunggu Review Hukum,’ ‘Dalam Negosiasi,’ ‘Menunggu Tanda Tangan,’ dan ‘Sudah Ditandatangani Sepenuhnya.’

Unggah dan simpan semua versi kontrak langsung di dalam setiap tugas

Dapatkan komentar yang diberi cap waktu untuk jejak audit yang jelas

Libatkan tim keuangan, hukum, atau operasional secara langsung dalam tugas-tugas

📌 Ideal untuk: Merek yang mengelola beberapa kontrak influencer di berbagai kampanye.

7. Template Formulir Manajemen Kontrak ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak detail kontrak di satu tempat dengan templat formulir manajemen kontrak ClickUp

Template Formulir Manajemen Kontrak ClickUp berfungsi sebagai formulir pendaftaran cerdas bagi tim internal untuk mengajukan permintaan kolaborasi influencer.

Dengan templat manajemen kontrak ini, Anda juga dapat mencatat detail kreator, hasil kerja, tujuan kampanye, dan anggaran di awal, serta langsung menghasilkan draf perjanjian.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Pastikan setiap pengajuan lengkap, akurat, dan siap untuk ditindaklanjuti dengan bidang-bidang esensial yang sudah disiapkan seperti jenis kontrak, departemen yang meminta, nama pihak lawan, nilai kontrak, batas waktu, dan prioritas

Gunakan logika kondisional untuk menampilkan atau menyembunyikan bidang berdasarkan masukan pengguna (misalnya, hanya tampilkan bidang yang spesifik untuk NDA saat 'NDA' dipilih sebagai jenis kontrak)

Kirim pengingat, perbarui status, atau beritahu pemangku kepentingan berdasarkan tanggal jatuh tempo kontrak atau penundaan persetujuan

📌 Ideal untuk: Agen atau tim internal yang ingin proses penerimaan yang terstandarisasi.

8. Template Perjanjian Kontraktor ClickUp

Dapatkan templat gratis Tentukan tanggung jawab kontraktor dengan percaya diri menggunakan Template Perjanjian Kontraktor ClickUp

Ketika Anda bekerja dengan influencer seperti freelancer, Template Perjanjian Kontraktor ClickUp memastikan ekspektasi dan hak-hak tetap jelas. Template ini mencakup ketentuan mengenai hak kekayaan intelektual, perjanjian kerahasiaan (NDA), pembayaran, dan ruang lingkup proyek.

Jika Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas arah konten atau pelaksanaan kampanye, templat ini memastikan Anda tetap memiliki kendali atas ruang lingkup dan hak. Dengan ClickUp Docs, Anda dapat dengan mudah menduplikasi dan menyesuaikannya untuk berbagai jenis pembuat konten.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Gunakan status seperti ‘Dalam Draft,’ ‘Menunggu Review,’ ‘Dikirim ke Kontraktor,’ ‘Telah Ditandatangani,’ dan ‘Disimpan’ untuk melihat secara instan status setiap perjanjian tertulis

Unggah dan lacak semua draf kontrak, perjanjian yang telah ditandatangani, dan catatan revisi langsung di setiap tugas

Atur pemicu otomatis untuk: Memberi tahu tim hukum saat kontrak siap untuk proses tinjauan dokumen Memberi tahu manajer tentang tanggal berakhir yang akan datang Mengingatkan kontraktor untuk menandatangani perjanjian atau mematuhi peraturan yang berlaku

Beritahu tim hukum saat kontrak siap untuk proses tinjauan dokumen

Beritahukan kepada manajer tentang tanggal berakhir yang akan datang

Ingatkan kontraktor untuk menandatangani perjanjian atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

Beritahu tim hukum saat kontrak siap untuk proses tinjauan dokumen

Beritahukan kepada manajer tentang tanggal berakhir yang akan datang

Ingatkan kontraktor untuk menandatangani perjanjian atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

📌 Ideal untuk: Merek yang mempekerjakan influencer secara proyek demi proyek dengan struktur pembayaran yang jelas dan hasil kerja yang ditentukan.

📮 ClickUp Insight: Sebanyak 92% pekerja pengetahuan berisiko kehilangan keputusan penting hanya karena dokumentasi tersebar, dan hanya 8% yang menggunakan alat manajemen proyek untuk melacak tugas-tugas yang harus dilakukan. Artinya, sebagian besar tim either membuang-buang waktu dengan menulis secara manual atau mengandalkan ingatan, obrolan, dan email untuk mengingat apa yang perlu dilakukan. Penelitian kami tentang komunikasi tim menemukan bahwa hampir 40% profesional masih melacak tugas secara manual, membuat proses menjadi lambat dan rentan terhadap kesalahan. Lebih dari 38% menggunakan metode pelacakan yang tidak konsisten, yang sering menyebabkan kesalahpahaman dan tenggat waktu yang terlewat. Yang lebih mengejutkan? 14% sama sekali tidak melacak tugas. Intinya: Ada kesenjangan besar antara pembicaraan dan tindakan. Tanpa sistem yang andal seperti ClickUp, keputusan penting sering terlewatkan.

9. Template Surat Pengakhiran Kontrak ClickUp

Dapatkan templat gratis Akhiri perjanjian secara profesional menggunakan templat surat pengakhiran kontrak ClickUp

Template Surat Pengakhiran Kontrak ClickUp mencakup bahasa yang sopan namun tegas untuk mengakhiri perjanjian tertulis. Gunakan template ini untuk mengonfirmasi tanggal akhir, pembayaran akhir, dan sisa kewajiban yang belum diselesaikan, terutama ketika persetujuan pengiklan diperlukan untuk langkah akhir atau pelepasan aset.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Lalui status yang telah ditentukan seperti ‘Penyusunan,’ ‘Menunggu Review Hukum,’ ‘Disetujui,’ dan ‘Dikirim.’ Tunjuk anggota tim tertentu untuk setiap langkah untuk memastikan tidak ada pemutusan kontrak tanpa pengawasan yang tepat

Simpan surat pemutusan kontrak, email terkait, tanda tangan persetujuan, dan referensi hukum langsung di dalam tugas

Visualisasikan pemutusan hubungan kerja yang aktif dan telah selesai berdasarkan alasan, departemen, atau rentang waktu—berguna untuk audit, tinjauan kepatuhan, dan pelaporan internal

📌 Ideal untuk: Situasi di mana kemitraan perlu diakhiri lebih awal, dengan kejelasan dan dokumentasi yang memadai.

Studi Kasus: Bagaimana Shopmonkey mempercepat persetujuan pemasaran dengan ClickUp Masalah: Perusahaan perangkat lunak bengkel mobil Shopmonkey membutuhkan cara yang lebih baik untuk mengelola permintaan pemasaran dan persetujuan. Solusi: Menggunakan ClickUp Forms untuk permintaan proyek memungkinkan tim pemasaran mengidentifikasi masalah dan mengajukan pertanyaan tentang proyek sejak dini, mengurangi percakapan bolak-balik

Dengan memanfaatkan otomatisasi ClickUp untuk menangani tugas-tugas rutin, Shopmonkey berhasil secara drastis mengurangi kesalahpahaman dalam proyek dan tugas yang terlupakan

Gunakan tampilan yang dapat disesuaikan di ClickUp untuk membuat label dan kolom berwarna, serta personalisasi pengalaman pengguna Hasil: Pengurangan 50% dalam siklus waktu tinjauan dan persetujuan

Pengurangan 33% dalam waktu penyelesaian permintaan desain

Hanya 2 bulan untuk mengintegrasikan seluruh tim pemasaran ke ClickUp Setelah saya belajar cara menggunakan ClickUp, saya tahu bahwa sangat penting untuk membangun ruang kerja pemasaran kami dengan cara yang sesuai dengan tim kami. Karena tim kami masih baru, saya ingin melihat bagaimana mereka bekerja sebelum menerapkan ide-ide saya sendiri. Setelah saya belajar cara menggunakan ClickUp, saya tahu bahwa sangat penting untuk membangun ruang kerja pemasaran kami dengan cara yang sesuai dengan tim kami. Karena tim kami masih baru, saya ingin melihat bagaimana mereka bekerja sebelum menerapkan ide-ide saya sendiri.

10. Template Kontrak Layanan Manajemen Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Tentukan ruang lingkup proyek dan syarat-syaratnya dengan Template Kontrak Layanan Manajemen Proyek ClickUp

Apakah Anda menjalankan kampanye influencer jangka panjang dengan banyak aspek yang perlu dikelola? Template Kontrak Layanan Manajemen Proyek ClickUp adalah pilihan kontrak operasional yang tepat untuk Anda.

Termasuk ruang lingkup proyek, jadwal pengiriman, titik pemeriksaan, dan ketergantungan, lalu mengubahnya menjadi papan ClickUp yang terintegrasi untuk pelacakan proyek.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Simpan setiap versi kontrak dengan aman, lengkap dengan riwayat komentar dan catatan aktivitas

Gunakan filter untuk menyortir kontrak berdasarkan klien, status, industri, atau model penagihan untuk pelaporan cepat atau audit

Beritahu tim hukum Anda ketika kontrak siap untuk direview

Beritahu manajer proyek saat perjanjian ditandatangani

Ingatkan klien tentang persetujuan yang tertunda atau batas waktu penandatanganan

📌 Ideal untuk: Kampanye influencer jangka panjang yang melibatkan hasil kerja yang kompleks atau koordinasi tim.

💡 Tips pro: Template kontrak influencer terbaik tidak hanya mencantumkan hasil kerja—tetapi juga mempertimbangkan hal-hal yang tidak terduga. Cari template yang memungkinkan Anda menetapkan batas revisi konten, klausul pengambilan ulang, dan jalur eskalasi yang jelas jika persetujuan terhambat. (Karena 'menunggu umpan balik' tidak boleh menghambat jadwal kampanye.)

11. Template Perjanjian Konsultasi ClickUp

Dapatkan templat gratis Formalkan perjanjian konsultasi menggunakan Template Perjanjian Konsultasi ClickUp

Template Perjanjian Konsultasi ClickUp ditujukan untuk kreator yang memberikan saran kepada merek mengenai nada, strategi, atau pilihan platform. Template ini mencakup syarat konsultasi, perjanjian kerahasiaan (NDA), hak kekayaan intelektual, dan struktur biaya yang dapat disesuaikan. Template ini juga dilengkapi dengan klausul yang dapat dikomentari untuk negosiasi yang mudah.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Tambahkan tarif konsultasi spesifik, tonggak proyek, dan jadwal menggunakan Bidang Kustom ClickUp

Hubungkan langkah-langkah perjanjian (misalnya, tinjauan, revisi, persetujuan klien) langsung ke tugas untuk kolaborasi influencer secara real-time dan pelacakan kemajuan

Simpan setiap versi perjanjian Anda dengan rapi dan mudah diakses melalui ClickUp Docs, sehingga tidak ada yang terjebak menggunakan istilah yang sudah usang

📌 Ideal untuk: Kreator yang beralih ke peran konsultan untuk merek.

👀 Tahukah Anda? Banyak merek sudah memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung pemasaran media sosial mereka, mulai dari pembuatan konten, perencanaan kampanye, hingga pemasangan influencer.

12. Template Perjanjian Kerja Sama ClickUp

Dapatkan templat gratis Selaraskan ekspektasi tim dengan Template Perjanjian Kerja ClickUp

Template Perjanjian Kerja ClickUp mencakup jam kerja yang disarankan, saluran komunikasi, jadwal revisi, dan gaya kolaborasi. Anda dapat mengedit bersama influencer atau tim sebelum menyusun kontrak lengkap.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Lampirkan perjanjian kerja sama ke ruang ClickUp atau daftar yang relevan agar mudah diakses selama proyek

Sertakan panduan cerdas untuk membantu tim menyepakati nilai-nilai bersama, proses pengambilan keputusan, dan strategi penyelesaian konflik

Tentukan frekuensi pengecekan, alat yang disukai (Slack, email, komentar ClickUp), dan jalur eskalasi untuk hambatan

Jaga jejak transparan tentang siapa yang mengusulkan apa dan mengapa—sangat berguna untuk meninjau kembali diskusi

📌 Ideal untuk: Penggunaan internal antara tim manajemen kampanye pemasaran dan influencer sebelum kontrak formal disusun.

Apa yang Membuat Template Kontrak Influencer yang Baik?

Sekarang setelah Anda menjelajahi opsi, bagaimana cara memilih templat kontrak influencer yang tepat untuk Anda?

Sebuah templat kontrak influencer yang baik harus mencakup:

Pihak yang terlibat : Nyatakan dengan jelas nama dan peran merek serta influencer

Ruang lingkup kampanye : Tentukan jenis konten, jumlah posting, platform, dan batas waktu

Syarat pembayaran : Tentukan jumlah, biaya tetap, metode, dan jadwal pembayaran

Hak atas konten : Tentukan siapa yang memiliki hak atas konten dan bagaimana konten tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan kembali

Kekhususan : Sebutkan jika influencer dilarang mempromosikan merek pesaing

Proses persetujuan : Jelaskan bagaimana konten akan direview dan disetujui sebelum dipublikasikan

Persyaratan pengungkapan : Sertakan klausul untuk mematuhi peraturan periklanan (misalnya, pedoman FTC)

Klausul pengakhiran : Jelaskan bagaimana dan kapan salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian

Klausul moralitas/reputasi : Izinkan pengakhiran kontrak jika tindakan salah satu pihak merugikan reputasi merek

Kerahasiaan : Lindungi informasi rahasia yang dibagikan selama kemitraan

Penyelesaian sengketa : Tentukan cara penyelesaian perselisihan (misalnya, mediasi atau arbitrase)

Tanda Tangan: Sertakan ruang untuk kedua belah pihak menandatangani dan menandatangani perjanjian

💡 Tips pro: Jangan puas dengan templat kontrak influencer dasar—pilih yang memungkinkan Anda menambahkan detail spesifik seperti frekuensi posting, batas waktu swipe-up di cerita, ketentuan eksklusivitas platform, dan bahkan hak penggunaan untuk UGC. Misalnya, jika Anda menjalankan kampanye musiman, sertakan tanggal kadaluwarsa otomatis untuk hak konten. Rincian ini melindungi baik suara merek Anda maupun anggaran Anda dari kejutan setelah kampanye berakhir.

Ringkasan: Sebelum Anda Klik “Post”—Kirim Kontrak

Kemitraan influencer dapat sangat menguntungkan—tetapi hanya jika harapan, hak, dan tanggung jawab telah didefinisikan dengan jelas sejak awal.

Template kontrak influencer gratis ini membantu Anda menghindari drama “dia bilang, dia posting” dan fokus pada hal yang sebenarnya penting: membangun kampanye hebat dengan kolaborator yang tepat.

Dan jika Anda menggunakan ClickUp, templat ini bukan hanya dokumen—mereka merupakan bagian dari sistem. Anda dapat menugaskan tugas, melacak ulasan, melibatkan tim hukum, dan mengelola setiap tahap hubungan dengan influencer di satu tempat.

Pilih templat yang sesuai dengan kesepakatan Anda berikutnya, sesuaikan dengan kampanye Anda, dan pastikan semuanya terikat—karena dalam bisnis ini, kejelasan bukan pilihan. Itu adalah keunggulan kompetitif Anda. Daftar gratis sekarang.