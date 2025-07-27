20 Template Daftar Tugas Notion Gratis untuk Tetap Produktif

Template daftar tugas siap pakai menghemat waktu dan membebaskan bandwidth. Mereka bahkan memotivasi Anda untuk mulai bekerja, baik itu belanja bahan makanan atau peluncuran produk.

Namun, membuat daftar tugas untuk setiap tugas atau proyek bisa sangat melelahkan, terutama saat menggunakan alat manajemen proyek seperti Notion, di mana banyak opsi memerlukan biaya.

Blog ini mengumpulkan beberapa templat daftar tugas Notion gratis terbaik untuk segala jenis tugas. Dan jika Anda mencari sesuatu yang lebih cepat, kami memiliki beberapa pilihan dari ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja, yang akan terasa seperti peningkatan produktivitas instan.

Apa yang Membuat Template Daftar Tugas Notion yang Baik?

Apa yang sebenarnya membedakan template daftar tugas yang efektif di Notion dari sekadar catatan tempel digital yang dihias-hias? Mari kita bahas.

Kategorisasi tugas: Pilih templat yang mengelompokkan tugas melalui tag, tampilan papan, atau daftar yang difilter untuk membantu Anda memahami dan bertindak dengan cepat

Kolom tenggat waktu dan pengingat: Cari templat yang dilengkapi dengan tenggat waktu bawaan dan pengingat opsional untuk menghindari keterlambatan dalam memenuhi tenggat waktu penting. Templat dengan pengingat bawaan atau kolom kalender membantu Anda tetap selaras dengan tujuan Anda

Visibilitas progres: Pilih templat dengan indikator visual seperti bilah progres, label status, dan kolom Kanban yang memberikan pembaruan real-time dan melacak tugas yang belum selesai

Dukungan catatan dan tautan: Pastikan ada ruang untuk menambahkan catatan, sumber daya, atau tautan langsung di setiap tugas untuk referensi cepat

Tata letak yang dapat digunakan ulang dan fleksibel: Pilih struktur yang mudah diduplikasi, disesuaikan, atau diskalakan untuk proyek, tujuan, atau alur kerja yang berbeda. Memiliki tabel dan tampilan yang sudah disiapkan sebelumnya sangat berguna untuk disesuaikan dengan berbagai kebutuhan

Integrasi cepat: Pilih Pilih solusi daftar tugas yang dapat diintegrasikan dengan alat eksternal seperti pengelola rapat dan timer Pomodoro untuk sesi kerja dan diskusi yang produktif

💡 Tips Pro: Pastikan platform atau aplikasi yang Anda gunakan ramah seluler. Jika Anda memiliki banyak tugas, Anda perlu dapat menutupnya saat sedang bepergian.

20 Contoh Template Daftar Tugas Notion

🧠 Fakta Menarik: Daftar tugas tertua yang diketahui berasal dari Mesopotamia kuno (sekitar 2500 SM) — ditulis di tablet tanah liat, berisi daftar jatah bir untuk pekerja!

Dengan gambaran tentang templat Notion mana yang perlu diprioritaskan, berikut adalah templat daftar tugas Notion gratis terbaik yang tersedia di platform:

Template daftar tugas Notion sederhana untuk pemula

1. Template Daftar Tugas Mingguan Sederhana

via Notion

Template Daftar Tugas Mingguan Sederhana adalah pelacak daftar periksa yang membantu Anda melihat seluruh minggu Anda dengan sekilas. Anda dapat menambahkan dan merencanakan tujuan Anda setiap hari, serta menawarkan tata letak yang sederhana dan praktis untuk menyelesaikan tugas-tugas Anda.

Struktur sederhana dari solusi daftar tugas ini juga menjaga semuanya tetap rapi, sehingga Anda dapat terus bekerja dengan lancar.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tetap up-to-date dengan prioritas yang berubah-ubah dengan perencanaan mingguan yang fleksibel

Lacak kemajuan keseluruhan sepanjang minggu dengan tampilan satu layar

Langsung mulai dengan tugas yang tepat menggunakan tampilan daftar periksa yang sederhana dan praktis

🔑 Ideal untuk: Freelancer yang mengelola beberapa proyek kecil atau siapa pun yang merencanakan aktivitas mingguan.

➡️ Baca Lebih Lanjut: Cara Melacak Tugas di Tempat Kerja

2. Template Daftar Tugas Minimalis

Butuh sedikit warna dan banyak ruang putih untuk fokus? Template Minimalist TODO List dirancang khusus untuk Anda. Tata letak satu kolomnya menghilangkan kebutuhan untuk menggulir.

Template Notion sederhana ini dilengkapi dengan kotak centang esensial dan tema yang dapat disesuaikan. Selain itu, jika Anda ingin motivasi tambahan, ada ruang untuk mencatat kutipan inspiratif.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Fokus tanpa gangguan dengan tata letak yang dioptimalkan untuk ruang kosong

Perkuat kebiasaan positif dengan ruang untuk catatan motivasi

Beralih antar tugas lebih cepat dengan minim scrolling

🔑 Ideal untuk: Desainer, mahasiswa, minimalis, atau pecinta produktivitas yang menginginkan manajemen tugas yang elegan dan efisien.

➡️ Baca Lebih Lanjut: Cara Meningkatkan Fokus: Tips untuk Meningkatkan Konsentrasi

3. Template Daftar Tugas Harian & Mingguan

Bagi pengguna yang perlu beralih antara perencanaan harian dan mingguan, templat Daily & Weekly To-Do Lists adalah pilihan yang tepat untuk tetap fokus. Dengan dua tampilan yang terintegrasi, Anda tidak perlu menduplikasi tugas; cukup beralih antara prioritas Anda dengan mudah.

Panel harian dirancang untuk eksekusi yang terfokus, membantu Anda menyelesaikan tugas-tugas mendesak dan rapat dengan efisien. Di sisi lain, papan mingguan memberikan gambaran jelas tentang tujuan dan milestone yang akan datang.

Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Jaga agar pekerjaan dan rapat tetap terkoordinasi dengan tampilan kalender yang terhubung

Tanggapi pembaruan mendesak dengan lancar menggunakan pelacakan dua panel

Tetap fokus di tengah tenggat waktu yang berubah-ubah dengan beralih dengan lancar antara tampilan harian atau mingguan

🔑 Ideal untuk: Profesional yang merencanakan tugas lintas hari tetapi mengeksekusi dalam jam.

4. Template Daftar Packing Sederhana untuk Backpacking

Rencana bepergian ke suatu tempat? Template Daftar Pengepakan Sederhana untuk Backpacking sangat cocok untuk persiapan perjalanan dasar. Template ini menyediakan daftar tugas yang dapat disesuaikan yang harus dilakukan oleh seorang backpacker, mulai dari dokumen perjalanan hingga gadget yang wajib dibawa.

Daftar tugas dalam templat ini cukup mudah dibaca, bahkan untuk pemula Notion, dengan bagian-bagian terpisah untuk organisasi, hal-hal penting, pakaian, dan perlengkapan mandi.

Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Kurangi waktu packing sebelum perjalanan dengan daftar periksa yang dibagi berdasarkan kategori

Tambahkan catatan dan bagikan pembaruan grup dengan opsi komentar bawaan

Ketahui dengan pasti di mana tugas baru ditambahkan dengan deskripsi kategori yang sudah disediakan

🔑 Ideal untuk: Backpacker, pelancong solo, dan profesional yang mempersiapkan diri untuk berbagai hal, mulai dari pertemuan bisnis di luar kota hingga perjalanan darat yang sudah lama ditunda.

Template daftar tugas Notion dengan papan Kanban

5. Template Daftar Tugas dengan Dukungan

Tim yang ingin memastikan setiap tugas mendukung tujuan akhir proyek akan menemukan templat Daftar Tugas Pendukung sebagai pilihan utama. Tampilannya membantu membagi tugas yang harus diselesaikan, tugas yang akan datang, dan tugas mingguan secara keseluruhan.

Fitur ini juga memungkinkan Anda menambahkan tingkat prioritas dan jenis tugas melalui tag berwarna. Dengan menampilkan semua tugas sebagai kartu flash, solusi ini memastikan tim tetap sinkron dan meminimalkan penanganan darurat.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Identifikasi masalah mendesak secara instan dengan petunjuk tugas visual

Kelola tiket-tiket dengan mudah menggunakan tag yang sesuai dengan status

Jaga keselarasan tim dengan visibilitas tugas yang terpadu

🔑 Ideal untuk: Tim dukungan pelanggan SaaS atau agensi yang mengelola banyak tiket layanan.

6. Template Daftar Tugas Pribadi Tanpa Grafik

Grafik membuat Anda stres? Jaga kesederhanaan dengan templat Daftar Tugas Pribadi Tanpa Grafik. Templat ini dilengkapi papan Kanban yang menampilkan detail tugas, batas waktu, dan prioritas, sehingga tidak ada grafik dan tidak ada kekacauan.

Template ini juga dilengkapi dengan tampilan kalender untuk perencanaan berbasis waktu dan kejelasan visual tanpa repot mencari masalah dalam pola.

Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Tangani jadwal dinamis dengan mudah di jalur Kanban menggunakan fitur seret dan lepas

Kelola tugas berulang tanpa kerumitan visual atau kelebihan data

Sesuaikan alur tugas dengan mudah berkat fleksibilitas tanpa grafik

🔑 Ideal untuk: Mahasiswa atau profesional mandiri yang menginginkan pelacakan tugas yang sederhana.

🔍 Tahukah Anda? Menyelesaikan tugas memicu lonjakan dopamin, zat kimia yang membuat Anda merasa bahagia. Semakin menantang tugasnya, semakin besar lonjakan dopamin, dan semakin baik perasaan Anda setelahnya.

7. Template Daftar Tugas

Template Daftar Tugas di Notion memungkinkan Anda membuat dan menyelesaikan target Anda dengan lebih efisien.

Tugas di papan Kanban dibagi menjadi status To-do, In progress, dan Done untuk pelacakan kemajuan yang cepat, dan aktivitas dipisahkan berdasarkan tanggal jatuh tempo dan jadwal.

Anda dapat membuat tugas baru langsung dari papan dan menambahkan deskripsi serta gambar untuk memberikan konteks yang lebih jelas.

Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Bangun momentum pada tugas-tugas kecil dengan penandaan tahap kemajuan

Tangani tugas yang terlambat lebih cepat dengan pengelompokan berdasarkan tanggal jatuh tempo

Prioritaskan penambahan terakhir dengan mudah menggunakan tampilan daftar yang fleksibel

🔑 Ideal untuk: Siapa saja yang ingin menyelesaikan tugas-tugas dasar atau harian dengan efisien.

8. Template Agenda Harian & Daftar Tugas

Template Agenda Harian & Daftar Tugas sangat cocok untuk tim yang suka membangun pekerjaan mereka sekitar tujuan akhir. Meskipun template ini juga memiliki tampilan papan tugas, setiap tugas terhubung dengan agenda spesifik.

Tanggal jatuh tempo dan catatan membuat daftar tetap lengkap, dan kemajuan diukur untuk setiap poin dalam agenda. Selain itu, Anda dapat membuat item baru dengan satu klik.

Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Sesuaikan tindakan harian dengan hasil dengan menghubungkan agenda ke tugas

Catat tenggat waktu penting dengan cepat menggunakan catatan ringkas

Optimalkan beban kerja Anda dengan tampilan mingguan tugas dan agenda yang akan datang

🔑 Ideal untuk: Pekerja jarak jauh atau wirausaha mandiri dengan jadwal padat.

Template daftar tugas Notion terbaik untuk pelajar

9. Template Kalender Mingguan dan Daftar Tugas yang Imut

Jaga produktivitas Anda tetap estetis dan menenangkan dengan templat Cute Weekly Planner & To-Do. Templat ini bertema pastel dengan pola bunga, poster anime, dan stiker lucu yang membuat mencentang tugas menjadi lebih menyenangkan.

Template ini juga dilengkapi dengan bagian terpisah untuk tugas pribadi dan pekerjaan, sehingga produktivitas Anda tetap seimbang. Selain itu, template ini memungkinkan Anda menyimpan halaman baru, gambar, dan tugas yang telah diselesaikan.

Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Buat ruang kerja yang memotivasi dengan elemen visual bawaan

Pisahkan prioritas pribadi dan pekerjaan dengan jelas menggunakan tampilan berpisah

Simpan inspirasi kreatif bersama tugas dengan opsi penyimpanan gambar

🔑 Ideal untuk: Mahasiswa, profesional kreatif, dan blogger gaya hidup yang menyukai estetika yang menarik.

➡️ Baca Lebih Lanjut: Sistem Produktivitas Terbaik untuk Tetap Produktif

10. Template Daftar Tugas Sekolah Sederhana

Template Simple School To-Do List adalah cara praktis untuk mengelola tugas akademik, ekstrakurikuler, dan pribadi dalam satu tempat.

Salah satu fitur unggulan adalah daftar periksa akses cepat untuk rutinitas seperti pekerjaan rumah dan kegiatan ekstrakurikuler.

Template ini juga dilengkapi dengan tampilan kalender yang menampilkan tenggat waktu dan acara mendatang. Dan untuk semua tugas satu kali, tabel daftar tugas membantu mencatat subjek tugas, tenggat waktu, dan progres terbaru.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tetap unggul dalam tugas dengan daftar periksa yang sederhana dan terstruktur

Atur tenggat waktu akademik dengan tugas rumah menggunakan subtugas aktivitas rumah

Lacak kegiatan ekstrakurikuler dengan mudah menggunakan tabel tugas yang disesuaikan dengan subjek

🔑 Ideal untuk: Pelajar SMA atau perguruan tinggi yang mengelola tugas sekolah dan ujian.

11. Template Daftar Buku

Apakah rencana belajar pribadi atau profesional Anda melibatkan membaca atau belajar? Template Daftar Buku membantu Anda mengelola buku yang sudah dibaca dan yang masih ada di daftar TBR Anda.

Dengan tugas bergaya kartu flash, Anda bahkan dapat melihat sampul buku dan ringkasan singkat di setiap buku.

Template ini juga dilengkapi dengan kolom untuk tautan bacaan atau pembelian, memudahkan Anda untuk berbagi atau mengakses kembali. Selain itu, filter cerdasnya menampilkan tugas berikutnya, sehingga tujuan belajar Anda tetap terarah.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak buku secara visual dengan tampilan sampul kartu flash yang terintegrasi

Simpan dan akses kembali bacaan penting dengan tautan yang disimpan dan catatan

Filter buku-buku yang akan datang dengan mudah menggunakan sistem penyortiran cerdasnya

🔑 Ideal untuk: Pembaca setia, pelajar, penyelenggara klub buku, atau pengulas.

Template daftar tugas Notion untuk profesional

12. Template Daftar Tugas (Pembagian Waktu + Pomodoro)

Template Daftar Tugas (Pembagian Waktu + Pomodoro) membantu mengelola waktu dan bekerja secara efisien.

Tampilan tabelnya terstruktur dengan blok waktu 30 menit dan sel untuk menambahkan rencana. Jika rencana Anda berubah, Anda juga dapat memperbarui rencana tersebut di bagian 'rencana revisi' untuk membandingkan perubahannya. Selain itu, memperbarui progres hanya membutuhkan satu klik cepat.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Perbaiki ritme harian Anda dengan pengaturan blok waktu yang fleksibel

Analisis pola produktivitas dengan perbandingan rencana secara berdampingan

Sesuaikan prioritas tengah hari dengan mudah menggunakan blok Pomodoro yang dapat diedit dengan cepat

🔑 Ideal untuk: Mahasiswa, pengembang perangkat lunak, penulis, atau pekerja jarak jauh yang menggabungkan sprint terstruktur dan teknik manajemen waktu.

13. Planner untuk Tenaga Medis/Terapis: Daftar Tugas & Klien Template

Mengelola data klien, catatan sesi, dan tugas secara bersamaan? The Clinician/Therapist Planner: To-Dos & Clients template di Notion dirancang khusus untuk Anda.

Template ini memungkinkan Anda menyimpan semua detail klien dan semua tugas terkait dalam folder. Template ini juga dilengkapi dengan tabel daftar tugas mingguan dan ruang untuk menandai klien yang telah selesai atau ditutup.

Plus, ada jam real-time untuk melacak waktu sesi. ⏰

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Kelola catatan sesi dan tindak lanjut dengan folder khusus klien

Tetap tepat waktu selama hari-hari sibuk dengan timer sesi terintegrasi

Jaga catatan profesional dengan mudah menggunakan struktur all-in-one

🔑 Ideal untuk: Terapis, konselor, dan pelatih kesehatan yang mengelola perawatan klien.

14. Template Daftar Tugas Matriks Eisenhower

Template Eisenhower Matrix To Do List dirancang untuk meningkatkan prioritas. Template ini menawarkan tata letak tabel sederhana dengan kotak centang untuk dengan cepat mengelompokkan tugas berdasarkan tingkat pentingnya.

Template Notion ini juga dilengkapi dengan bidang bawaan untuk tanggal jatuh tempo, status, dan tag proyek. Dengan semua detail tercatat, membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan, dijadwalkan, didelegasikan, atau dihapus menjadi instan.

Database yang terhubung memudahkan Anda melacak tugas dan memiliki gambaran jelas tentang proyek kapan saja.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Percepat pengambilan keputusan dengan penyortiran berdasarkan kuadran

Kurangi beban tugas dengan tampilan yang jelas antara prioritas dan urgensi

Identifikasi tugas-tugas bernilai rendah dengan cepat melalui pengelompokan terstruktur

🔑 Ideal untuk: Wirausaha, manajer, atau pengambil keputusan yang kewalahan

Template daftar tugas Notion gratis untuk penggunaan pribadi

15. Template Daftar Tugas Pribadi dengan Grafik

Template Daftar Tugas Pribadi dengan Grafik dirancang untuk pengelola tugas yang ingin memvisualisasikan metrik mereka. Template ini menampilkan status dan kemajuan tugas Anda dengan diagram lingkaran dan grafik batang.

Tambahkan dan edit tugas di daftar tugas secara real-time. Ada pertanyaan tentang tugas tertentu atau ingin menandai tugas sebagai tugas yang membutuhkan waktu lebih lama? Tambahkan detail tersebut langsung. Template ini juga dilengkapi dengan papan Kanban untuk memantau status tugas dengan mudah.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Mulai lacak tugas lebih cepat dengan petunjuk bawaan dan halaman sumber daya yang tersedia

Pahami prioritas dan detail tugas dengan papan Kanban yang ringkas

Telusuri tren penyelesaian tugas dengan tabel status khusus untuk setiap metrik kemajuan

🔑 Ideal untuk: Analis atau individu yang berorientasi pada produktivitas dan menyukai hasil yang didukung data.

16. Template Daftar Resep

Ingin fokus pada memasak daripada terus-menerus menggulir daftar bahan? Template Daftar Resep adalah pilihan yang tepat.

Template Notion ini dilengkapi dengan bidang data penting seperti jenis masakan dan kategori hidangan untuk membantu Anda mengelompokkan menu. Selain itu, template ini juga membantu dalam perencanaan menu, perkiraan waktu memasak, dan pelacakan bahan-bahan.

Ini juga memudahkan pengambilan keputusan Anda dengan tag khusus diet dan peringkat rata-rata.

Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Atur menu dalam hitungan detik dengan tag masakan dan hidangan

Percepat perencanaan menu dengan filter waktu memasak

Pilih resep dengan mudah menggunakan kolom diet dan penilaian

🔑 Ideal untuk: Koki rumahan, blogger makanan, atau siapa pun yang memiliki koleksi resep yang terus bertambah.

17. Template Daftar Belanja

Bagi siapa pun yang berencana untuk membeli persediaan, templat Daftar Belanja Grocery membantu menyelesaikan semuanya dalam satu kali.

Template ini membantu Anda tetap terorganisir dengan rencana makan dan tabel inventaris yang terintegrasi. Rencanakan menu mingguan Anda, hubungkan bahan-bahan dengan inventaris dapur Anda, dan bahan yang hilang akan otomatis ditambahkan ke daftar belanja Anda.

Selain itu, daftar keranjang belanja yang khusus membantu melacak dan bahkan menampilkan toko spesifik di mana setiap barang tersedia. Secara keseluruhan, templat ini menyederhanakan dan mengorganisir proses belanja bahan makanan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Pantau penggunaan dengan bidang data pesanan terakhir

Optimalkan belanja bahan makanan dengan tampilan keranjang belanja yang terintegrasi dengan peta toko

Rencanakan belanja mingguan dengan mudah berkat integrasi rencana menu

🔑 Ideal untuk: Keluarga sibuk, tim pembelian restoran, atau orang yang suka menyiapkan makanan sebelumnya.

18. Template Daftar Tugas Pagi 4:30–6:30

Dirancang untuk mereka yang bangun pagi, templat Daftar Tugas Pagi 4:30–6:30 ini memulai alur pagi Anda dengan niat yang jelas. Templat ini dibuka dengan gambar langit cerah dan sinar matahari untuk menyesuaikan tingkat energi Anda sepanjang rutinitas.

Selain itu, template ini dilengkapi dengan kotak centang yang mencakup segala hal, mulai dari latihan pagi hingga kebiasaan sarapan. Template ini merupakan cara yang bagus untuk meningkatkan kejernihan pikiran dan menghindari kelelahan dalam pengambilan keputusan, karena Anda dapat menyesuaikannya untuk rutinitas dan waktu yang berbeda.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Mulai pagi Anda dengan tema yang positif dan ramah

Bangun rutinitas sehat dengan opsi daftar periksa yang mudah diperbarui

Kurangi kelelahan dalam pengambilan keputusan dengan urutan aktivitas yang sudah terstruktur

🔑 Ideal untuk: Pendiri startup, pecinta kebugaran, atau penggemar rutinitas pagi.

Template daftar tugas Notion tingkat lanjut

19. Template Daftar Tugas Ultimate

Jika Anda tidak ingin berhenti pada ringkasan tugas, templat Ultimate To-Do List akan menjadi pilihan utama di ruang kerja Notion Anda. Bagian tugas utamanya memantau segala hal mulai dari prioritas dan kategori tugas hingga subtugas yang terhubung dan progres real-time.

Template ini menyediakan catatan tempel di panel kiri untuk daftar periksa cepat. Ada juga bagian khusus untuk meninjau detail subtugas dan aktivitas yang terlambat.

Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Kelola alur kerja dengan volume tinggi menggunakan desain daftar yang dapat diskalakan

Bagi tugas-tugas menjadi subtugas yang diurutkan berdasarkan kategori, urgensi, dan prioritas

Lacak tugas yang terlewat atau terlambat dengan mudah menggunakan panel ringkasan tugas terlambat

🔑 Ideal untuk: Pemimpin proyek atau pengguna tingkat lanjut dengan prioritas ganda dan jadwal yang kompleks.

20. Template Daftar Tugas Lanjutan

Template Advance To-Do List adalah solusi lain yang mengambil pendekatan mendalam. Alih-alih menggunakan bagian khusus, template ini mengorganisir tugas ke dalam berbagai tab.

Tabel utamanya mencatat semua informasi tugas yang relevan, termasuk tag dan prioritas. Selain itu, templat ini memiliki tab khusus untuk tugas yang telah selesai dan aktivitas yang terkait dengan proyek. Tambahkan tugas dan proyek baru dengan satu klik, dan lihat tugas Anda berdasarkan prioritas, status, atau jenis.

Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Lihat ketergantungan antar proyek dengan mudah menggunakan format tab

Segmentasikan pekerjaan yang telah selesai untuk pelaporan yang lebih cepat dengan arsip khusus

Optimalkan prioritas yang sedang berjalan dengan bidang kemajuan bawaan

🔑 Ideal untuk: Manajer proyek, konsultan, atau penggemar produktivitas yang menangani alur kerja yang kompleks.

Batasan Notion

Tentu saja, Notion menawarkan banyak templat, tetapi itu tidak berarti tidak ada kelemahan. Sebelum Anda memutuskan untuk menggunakan Notion sebagai perangkat lunak manajemen tugas, berikut beberapa batasan yang perlu diperhatikan:

Dukungan tugas berulang terbatas: Banyak pengguna merasa merepotkan untuk mengatur tugas berulang di Notion. Hal ini mungkin membuatnya tidak cocok untuk proyek jangka panjang

Masalah kinerja dengan konten besar: Platform dapat menjadi lambat atau tidak responsif saat menangani konten berat atau basis data Notion yang kompleks

Batasan aplikasi seluler: Versi seluler tidak memiliki beberapa fitur desktop dan dapat terasa kurang responsif untuk produktivitas yang serius

Otomatisasi dan integrasi terbatas: Dibandingkan dengan alat lain, Notion memiliki otomatisasi bawaan dan integrasi pihak ketiga yang terbatas

Kurva pembelajaran yang curam: Menyesuaikan sistem tugas dan menggunakan fitur lanjutan seperti dashboard Notion dapat memakan waktu

➡️ Baca Lebih Lanjut: Cara Menggunakan Notion untuk Manajemen Proyek

Alternatif untuk Template Notion

Notion mungkin bukan pilihan terbaik jika Anda membutuhkan penyelesaian tugas yang mendetail dan lancar.

Ketika Anda mencari alternatif Notion, Anda akan segera menemukan ClickUp di antara pilihan teratas dalam hal kustomisasi, pelacakan tugas, dan produktivitas yang didukung AI.

Inilah yang dikatakan seorang pengguna G2 tentang ClickUp:

Setelah berjuang dengan Notion selama dua tahun, kemampuan untuk mengatur otomatisasi dalam hitungan detik benar-benar revolusioner. ClickUp menggantikan beberapa langganan (Loom, Slack, dan Notion) sambil menyediakan sistem terorganisir dengan daftar, folder, dan dokumen khusus yang tidak perlu dibangun dari awal. Semuanya terasa terorganisir secara alami, menghemat jam yang sebelumnya dihabiskan hanya untuk memelihara ruang kerja, dan memungkinkan lebih banyak waktu untuk proyek klien yang sebenarnya. ”

Setelah berjuang dengan Notion selama dua tahun, kemampuan untuk mengatur otomatisasi dalam hitungan detik benar-benar revolusioner. ClickUp menggantikan beberapa langganan (Loom, Slack, dan Notion) sambil menyediakan sistem terorganisir dengan daftar, folder, dan dokumen khusus yang tidak perlu dibangun dari awal. Semuanya terasa terorganisir secara alami, menghemat jam yang sebelumnya dihabiskan hanya untuk memelihara ruang kerja, dan memungkinkan lebih banyak waktu untuk proyek klien yang sebenarnya. ”

Sekarang, mari kita lihat apa yang ditawarkan oleh templat daftar tugas gratis dari ClickUp untuk membuatnya langsung unggul dari Notion dalam kehidupan profesional dan pribadi Anda:

1. Template Daftar Tugas ClickUp Basic

Dapatkan templat gratis Buat, delegasikan, dan selesaikan semua tugas Anda dengan templat daftar tugas ClickUp Basic

Ingin mulai menyelesaikan tugas-tugas yang perlu dilakukan? Template Daftar Tugas Dasar ClickUp adalah alat yang sederhana dan praktis untuk memulai. Anda dapat menulis, merencanakan, dan menyelesaikan tugas dengan mudah. Dengan tanggal mulai, batas waktu, penugas, dan daftar prioritas, template yang dapat disesuaikan ini dirancang untuk hari-hari yang membutuhkan fokus tinggi.

Setiap tugas dilengkapi dengan ruang untuk deskripsi detail dan pelacakan waktu bawaan untuk menjaga tim Anda tetap fokus dan sesuai anggaran.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tetapkan prioritas yang jelas dengan tugas-tugas berfokus tinggi yang mudah ditandai

Kelola beban kerja dan ekspektasi dengan perkiraan waktu

Lacak tugas berdasarkan status menggunakan tampilan papan yang disertakan

Tetap terorganisir dalam semua proyek dan aktivitas Anda dengan tag kustomnya

🔑 Ideal untuk: Individu, freelancer, dan tim yang ingin cara bersih dan efektif untuk mengelola tugas dan tetap mengikuti tenggat waktu.

🔍 Tahukah Anda? Prioritas yang efektif hampir dua kali lebih mungkin menghasilkan perubahan positif. Pikirkan apa yang dapat dilakukan daftar prioritas khusus untuk Anda!

2. Template Daftar Tugas Harian ClickUp

Dapatkan templat gratis Tetap termotivasi dan jaga rutinitas Anda tetap teratur dengan templat daftar tugas harian ClickUp

Jika Anda ingin mengoptimalkan rutinitas yang sudah ada, Template Daftar Tugas Harian ClickUp adalah pilihan yang tepat. Subtugas yang sudah dirancang sebelumnya untuk rutinitas pagi, siang, dan malam memastikan kebiasaan sehat tetap terjaga.

Pengingat otomatis dan pembaruan progres akan membantu Anda tetap fokus. Selain itu, templat ini menawarkan kategori yang dipenuhi emoji seperti kebahagiaan, pekerjaan, dan tugas rumah untuk menambah fokus pada tindakan Anda.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Pantau konsistensi dengan penghitung streak bawaan untuk memperkuat kebiasaan harian

Rencanakan waktu persiapan dan perjalanan Anda dengan tag lokasi bawaan

Sesuaikan rutinitas untuk setiap proyek dengan deskripsi yang didukung AI yang sudah terintegrasi

🔑 Ideal untuk: Pelacak kebiasaan, perencana tugas harian, pelajar, dan profesional remote yang menginginkan pengelolaan tugas harian yang terstruktur namun fleksibel.

📮 ClickUp Insight: Pikirkan lagi apakah daftar tugas Anda sudah efektif? Survei kami menunjukkan bahwa 76% profesional menggunakan sistem prioritas mereka sendiri untuk mengelola tugas. Namun, penelitian terbaru mengonfirmasi bahwa 65% pekerja cenderung fokus pada tugas-tugas mudah daripada tugas-tugas bernilai tinggi tanpa prioritas yang efektif. Fitur Prioritas Tugas ClickUp mengubah cara Anda memvisualisasikan dan menangani proyek kompleks, dengan menyoroti tugas-tugas kritis dengan mudah. Dengan alur kerja yang didukung AI dan bendera prioritas kustom ClickUp, Anda selalu tahu tugas apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

3. Template Daftar Tugas Kalender ClickUp

Dapatkan templat gratis Sederhanakan permintaan rapat dan diskusi yang direncanakan dengan templat daftar tugas kalender ClickUp

Sudah bosan dengan tugas-tugas yang tidak terencana dan rapat mendadak? Sederhanakan dan jadwalkan diskusi dengan lebih baik menggunakan Template Daftar Tugas Kalender ClickUp. Template ini menonjol dengan tampilan kalender multi-pandangan yang menyoroti peran dan kategori tugas dengan kode warna yang mencolok.

Ada juga dashboard jadwal dengan detail, nama, dan waktu untuk membantu Anda mempersiapkan diri dengan lebih baik. Selain itu, templat ini dilengkapi dengan formulir permintaan rapat agar pengguna dapat mengajukan permintaan dengan poin agenda dan tingkat prioritas.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Jaga diskusi tetap lancar dan konstruktif dengan kolom untuk melampirkan dokumen referensi

Tanggapi rapat secara instan dengan komunikasi email otomatis

Kirim undangan email dan tautan rapat dengan integrasi Zoom yang asli

Lacak rapat yang akan datang dan tugas yang perlu diselesaikan sebelum rapat menggunakan tampilan Permintaan Rapat

🔑 Ideal untuk: Pemimpin proyek, asisten eksekutif, dan tim yang berinteraksi langsung dengan klien yang mengelola banyak pertemuan dan membutuhkan alat untuk mengatur setiap detail dengan mudah.

💡 Tips Pro: Kami telah menyusun panduan singkat tentang cara terbaik menggunakan tampilan kalender ClickUp. Tonton di sini 👇.

4. Template Daftar Tugas ClickUp

Dapatkan templat gratis Tetap mengontrol prioritas berulang dan optimalkan jadwal Anda dengan templat daftar tugas ClickUp Work To-Do List

Template Daftar Tugas Kerja ClickUp adalah alat pemula yang ideal untuk tim dalam mengoptimalkan tugas-tugas spesifik pekerjaan. Template ini menyediakan lebih dari lima bidang data, mulai dari frekuensi tugas hingga informasi kontak, untuk alur kerja yang lebih disesuaikan.

Template ini juga dilengkapi dengan tampilan kalender bulanan dan mingguan untuk manajer dalam mencapai tujuan jangka panjang seperti pengelolaan anggaran dan pelacakan penjualan. Selain itu, status tugas yang fleksibel dan bagian catatan memudahkan tinjauan kemajuan dan komunikasi penting.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tambahkan konteks ke tugas dengan atribut kustom seperti Catatan Penting dan Sumber Daya

Lihat semua tugas Anda di satu tempat dengan Tampilan Daftar Tugas untuk perencanaan dan pelacakan yang lebih mudah

Sederhanakan tugas dengan otomatisasi yang mengarahkan tugas ke departemen yang tepat saat status atau jenis tugas berubah

🔑 Ideal untuk: Tim pemasaran, manajer proyek, dan pemimpin operasional yang mengelola tugas berulang dan berorientasi pada tenggat waktu.

💡 Tips Pro: Kelola daftar tugas kerja Anda dengan mudah menggunakan ClickUp Brain: Fiturnya meliputi: Buat tugas atau subtugas untuk item daftar tugas Anda. Cukup deskripsikan apa yang Anda butuhkan, dan sistem akan menambahkannya ke daftar yang Anda pilih

Ringkas tugas yang panjang atau kompleks, membantu Anda memahami apa yang perlu dilakukan dengan sekilas

Temukan tugas spesifik, tugas yang sudah lewat batas waktu, atau tugas yang ditugaskan kepada Anda. Selain itu, filter dan atur daftar tugas Anda berdasarkan prioritas, tanggal jatuh tempo, atau status

Atur pengingat untuk tugas-tugas Anda, sehingga Anda tidak pernah melewatkan tenggat waktu Brainstorming, merencanakan, dan membuat tugas untuk proyek mendatang Anda dengan ClickUp Brain

5. Template Daftar Aktivitas ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat, urutkan, dan eksekusi proyek atau aktivitas apa pun dengan skala apa pun menggunakan Template Daftar Aktivitas ClickUp

Mendapatkan proyek baru di tengah beban kerja Anda saat ini? Template Daftar Aktivitas ClickUp dirancang untuk mengatasi rasa kewalahan. Sebagai template tugas, template ini dilengkapi dengan daftar aktivitas yang direncanakan dalam subtugas yang cepat.

Bagi tim yang fokus pada kontrol kualitas, templat ini dilengkapi dengan daftar periksa yang mudah ditambahkan dan harus diselesaikan oleh semua anggota sebelum menutup tugas. Bagian terbaiknya? Jika Anda tidak yakin langkah selanjutnya, cukup klik ‘Sarankan subtugas’ dan biarkan AI menyusun rencana aksi Anda.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Atur pekerjaan Anda dengan efektif menggunakan ketergantungan tugas yang telah ditentukan sebelumnya

Lihat kemajuan secara real-time dengan bilah kemajuan yang terhubung otomatis ke semua subtugas

Tambahkan pembaruan dan umpan balik kepada anggota tim menggunakan bilah aktivitas dan bagian komentar

🔑 Ideal untuk: Tim QA, manajer sprint, atau tim operasional yang sibuk menangani banyak tugas dengan tenggat waktu ketat.

6. Template Pengelolaan Tugas ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan beban kerja Anda, dapatkan ringkasan proyek dengan cepat, dan simpan semua sumber daya tugas dengan templat manajemen tugas ClickUp

Template Pengelolaan Tugas ClickUp membantu memisahkan upaya dengan daftar terpisah untuk ide, tugas yang harus dilakukan, dan daftar tunggu, serta meningkatkan prioritas.

Setiap tampilan dan daftar dilengkapi dengan bilah kemajuan real-time untuk mengidentifikasi hambatan dan melacak kemajuan. Selain itu, semua dokumen yang Anda buat secara otomatis ditambahkan ke tampilan khusus, sehingga sangat mudah untuk menggabungkan pelacakan tugas dengan informasi dan pembaruan terbaru.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Visualisasikan kapasitas tim secara sekilas dengan diagram pie yang menampilkan tugas yang telah ditugaskan dan belum ditugaskan

Tetap selaras dengan ringkasan proyek harian menggunakan ClickUp Brain yang didukung AI, terintegrasi langsung ke bagian ringkasan

Organisir ruang kerja Anda dan dapatkan wawasan secara instan dengan bookmark yang mudah diakses dan dokumen terintegrasi

🔑 Ideal untuk: Pemimpin tim, manajer lintas fungsi, dan kepala operasional yang menangani proyek-proyek multiple dan mencari tampilan tugas gaya pusat komando.

7. Template Daftar Tugas yang Dapat Dipindahkan ClickUp

Dapatkan templat gratis Centang setiap daftar tugas mulai dari packing dan loading hingga menetap di rumah baru Anda dengan templat daftar tugas pindahan ClickUp

Apakah Anda khawatir lupa sesuatu saat pindahan? Template Daftar Tugas Pindahan ClickUp menghilangkan semua kekacauan itu. Tampilan Papan (Board View) mencakup semua barang, aktivitas, dan ruangan, sehingga sangat mudah untuk dinavigasi.

Template ini juga dilengkapi dengan kolom tanggal dan penugas, ideal untuk profesional yang harus mengatur beban kerja tim. Dan jika Anda adalah tipe keluarga yang merencanakan segalanya secara digital, template ini sangat cocok untuk Anda.

Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Rencanakan setiap tahap pindahan, mulai dari packing hingga menetap, dengan bidang inventaris item per item yang mencatat ruangan, jumlah, dan kondisi

Atur pengingat untuk mematikan saklar, membayar kontraktor, atau mengembalikan kunci dengan notifikasi yang muncul di semua perangkat dan email

Dokumentasikan instruksi penanganan barang rapuh dan permintaan khusus menggunakan bidang komentar kustom yang terhubung ke setiap item

🔑 Ideal untuk: Keluarga yang pindah rumah, profesional relokasi, atau siapa pun yang mengelola daftar periksa pengaturan rumah, dari awal hingga selesai.

💡 Tips Pro: Baru menggunakan papan Kanban untuk manajemen tugas? Jangan khawatir. Berikut panduan video kami yang akan menunjukkan semua yang perlu Anda ketahui.

8. Template Daftar Tujuan ClickUp

Dapatkan templat gratis Hilangkan kekacauan saat Anda mengubah pengalaman impian menjadi petualangan yang terencana dengan templat Bucket List dari ClickUp

Template Bucket List ClickUp adalah ruang yang sudah dirancang sebelumnya untuk merencanakan pengalaman yang selalu Anda impikan, tanpa kekacauan. Sebelum keinginan Anda tersesat di antara tumpukan tugas, template ini membantu Anda mengorganisirnya berdasarkan kategori seperti makanan dan aktivitas.

Template ini juga dilengkapi dengan subkategori untuk tujuan perjalanan, hiburan, hubungan, dan spiritualitas Anda.

Selain itu, Anda dapat memberi peringkat pada setiap tugas berdasarkan prioritas, sehingga Anda dapat memilih apa yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu.

Inilah alasan Anda akan menyukainya:

Visualisasikan tujuan Anda dengan tampilan daftar impian berdasarkan benua dan orang

Nikmati kembali momen-momen terbaik dengan fitur bidang kustom bawaan untuk menyimpan foto perjalanan

Jaga daftar tujuan bucket list Anda tetap segar dengan otomatisasi bertenaga AI yang menambahkan saran personal saat Anda mencentang item yang sudah selesai

🔑 Ideal untuk: Pelancong, pasangan yang berorientasi pada tujuan, perencana digital, atau siapa pun yang ingin mengubah impian menjadi rencana yang dapat diwujudkan.

9. Template Daftar Tugas ClickUp untuk Tugas Kelase

Dapatkan templat gratis Tetap unggul dalam setiap mata kuliah, ujian, dan bab dengan templat daftar tugas tugas kelas ClickUp

Kesulitan mengatur kelas, ujian, dan tenggat waktu? Template Daftar Tugas Kelas ClickUp adalah asisten semester Anda. Template ini menyediakan folder siap pakai untuk semester musim semi dan musim gugur, memudahkan navigasi.

Template ini juga menyediakan daftar berdasarkan subjek, seperti Spanyol, Sejarah, Geologi, Ilmu Pengetahuan Global, dan Komputasi, masing-masing dilengkapi dengan tugas yang sudah diisi sebelumnya dan dapat disesuaikan.

Bagian terbaiknya? Anda dapat mencatat berapa lama setiap tugas akan memakan waktu, nilai tugas tersebut, menghubungkan buku referensi, dan menandai bab-bab yang terkait.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Rencanakan karier dan kredit Anda dengan cerdas menggunakan tampilan perencanaan gelar yang menampilkan mata kuliah yang telah diselesaikan, wajib, dan opsional

Bagikan umpan balik dan tips dengan mudah di antara kelompok belajar Anda menggunakan tautan berbagi pribadi dan aman

Catat catatan di mana saja dengan akses satu klik ke tampilan dokumen khusus topik

🔑 Ideal untuk: Mahasiswa yang ingin tetap terorganisir dalam setiap mata kuliah dan semester.

🔍 Tahukah Anda? MIT menawarkan sertifikat bajak laut kepada mahasiswa yang menyelesaikan kursus panahan, anggar, pistol, dan layar. Bicara soal meningkatkan daftar tugas olahraga Anda!

10. Template ClickUp untuk Menyelesaikan Tugas

Dapatkan templat gratis Optimalkan rencana Anda dan mulailah bertindak dengan mudah menggunakan templat Getting Things Done dari ClickUp

Perlu melangkah dari perencanaan ke tindakan nyata? Template ClickUp Getting Things Done adalah folder siap pakai yang dirancang untuk mendorong kemajuan.

Aspek paling efektif dari templat ini adalah bidang kustomnya yang dapat mencatat setiap konteks yang mungkin, mulai dari tugas kerja dan rumah, tugas yang didelegasikan, proyek yang sedang berjalan, hingga keuangan.

Baru dengan pendekatan aksi terlebih dahulu? Template Getting Things Done ( GTD ) ini dilengkapi dengan panduan cepat, video tutorial, dan tugas yang dipin untuk akses mudah dan instan. Sangat berguna untuk menghilangkan penundaan yang tidak perlu dan kebingungan pikiran.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Sortir dan tindak lanjuti segala hal yang masuk ke kotak masuk tugas Anda dengan aturan yang ditandai untuk mengelola informasi

Rencanakan daftar tugas Anda dengan lebih cerdas, sejak saat dibuat, dengan skala Likert untuk penilaian tingkat usaha

Jelaskan, kejar ketertinggalan, dan dorong proyek maju secara kreatif dengan tampilan tinjauan mingguan

🔑 Ideal untuk: Penggemar GTD, pecinta produktivitas, atau siapa pun yang ingin mengurangi stres dan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan hingga Jumat.

💡 Tips Pro: Lacak kemajuan tujuan Anda dengan status kustom seperti ‘To Do’, ‘In Progress’, dan ‘Done’ menggunakan ClickUp Custom Statuses.

Jadikan Penyelesaian Tugas Lebih Mudah dengan ClickUp

Template daftar tugas Notion adalah langkah awal yang solid untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tertunda. Dengan template tugas yang tepat, pekerjaan Anda, dan mungkin seluruh kehidupan Anda, dapat menjadi lebih rapi dan efisien.

Jika Anda memilih dari templat Notion gratis yang kami bahas, Anda sudah berada di jalur yang benar. Tapi mengapa puas dengan daftar tugas dasar saat Anda bisa menjadi lebih terorganisir dengan visualisasi canggih dan pelacakan tugas intuitif dari ClickUp?

ClickUp juga menawarkan manajemen tugas yang komprehensif, ringkasan tugas yang didukung AI, pembangkitan konten instan, dan analitik yang dapat disesuaikan. Plus, semua fitur ini dapat diakses dari alat atau templat apa pun.

Siap untuk meningkatkan cara Anda menyelesaikan tugas? Daftar sekarang dengan ClickUp!