nTask vs. ClickUp: Mana Alat Manajemen Proyek yang Lebih Baik?

Anda telah membentuk tim, mendapatkan beberapa klien, dan proyek-proyek mulai berdatangan. Sebelum Anda menyadarinya, bagian tersulit bukan lagi tentang mendapatkan pekerjaan; melainkan menjaga agar semuanya tetap terorganisir.

Ketika tugas-tugas sederhana berubah menjadi proyek besar, saatnya untuk struktur yang sesungguhnya. Saatnya untuk menggunakan platform manajemen proyek yang kuat yang bekerja sesuai dengan cara Anda. Dan, bagi banyak tim, pilihan akhirnya jatuh pada nTask vs. ClickUp.

Dalam posting blog ini, kami akan membedah perbedaan antara nTask dan ClickUp, bagaimana fitur-fitur mereka dibandingkan, dan mana yang mungkin membantu Anda tidur lebih nyenyak di malam hari.

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

ClickUp vs. nTask Sekilas

Berikut ini perbandingan langsung singkat sebelum kita menjelajahi alat-alat ini secara mendalam:

Kriteria ClickUp nTask Penyesuaian Alur kerja yang sangat dapat disesuaikan, dasbor, izin, jenis tugas, dan templat manajemen tugas Pilihan penyesuaian yang terbatas dibandingkan dengan ClickUp Pandangan Daftar, Papan, Kalender, Diagram Gantt , Garis Waktu, Tabel, Peta Pikiran Template proyek berupa Daftar, Papan, Kalender, dan Diagram Gantt Otomatisasi Fitur otomatisasi yang kuat dan templat Otomatisasi dasar Integrasi Lengkap: Google Drive, Slack, Dropbox, Trello, GitHub, dan lainnya. Terbatas: Slack, Google Calendar, Outlook, dan Zoom Pengelolaan tugas Pembuatan tugas lanjutan, ketergantungan, prioritas, pelacakan waktu, pengingat Pengelolaan tugas dasar, ketergantungan, pelacakan waktu Alat kolaborasi Obrolan bawaan, berbagi dokumen, komentar, kolaborasi real-time Komentar, manajemen rapat, lampiran file Laporan dan dasbor Dashboard yang kaya fitur dan didukung AI, laporan yang dapat disesuaikan, pelacakan kemajuan tujuan dan proyek. Dashboard pelaporan terbatas Dukungan seluler Web, iOS, Android Web, iOS, Android Kurva pembelajaran Lebih mahal (karena fitur canggih dan kedalaman) Lebih ramah pemula, proses onboarding yang lebih sederhana.

Apa Itu ClickUp?

Mulai menggunakan ClickUp Simpan tugas, dokumen, proyek, dan komunikasi Anda dalam satu aplikasi dengan ClickUp.

Pekerjaan saat ini tidak efisien.

Proyek, pengetahuan, dan komunikasi kami tersebar di berbagai alat yang terpisah. Hal ini menyebabkan Work Sprawl, membuat kami kehilangan 61% waktu kami untuk mencari informasi, dan memperlambat produktivitas kami.

ClickUp mengatasi hal ini dengan Converged AI Workspace pertama di dunia yang menggabungkan proyek, pengetahuan, dan obrolan Anda dalam satu tempat—semua didukung oleh Contextual AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas.

Fitur ClickUp

Ketika pekerjaan dan konteks tersebar di berbagai alat, Anda harus terus berganti konteks untuk menyelesaikan tugas. Berganti tab secara terus-menerus menguras konsentrasi, menyebabkan pekerjaan berulang, dan menciptakan gesekan tersembunyi yang menumpuk seiring waktu. Mari kita lihat bagaimana perangkat lunak manajemen proyek gratis ClickUp mengatasi masalah-masalah tersebut.

Fitur #1: Kemampuan manajemen proyek

Solusi Manajemen Proyek ClickUp dapat disesuaikan dengan tim, alur kerja, atau ukuran proyek apa pun. Baik Anda mengelola peluncuran proyek, siklus sprint, pengiriman klien, atau proyek operasional internal, ClickUp menyatukan semuanya dalam satu ruang kerja terintegrasi.

Untuk eksekusi, Anda memiliki ClickUp Tasks. Bayangkan mereka sebagai unit kerja individu yang dapat Anda tugaskan, lacak, dan ukur.

Bagi proyek besar menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dilakukan dengan ClickUp Tasks

Misalkan Anda adalah pendiri startup yang merencanakan peluncuran produk. Anda dapat membuat tugas untuk setiap tonggak penting, seperti ‘Finalisasi teks halaman arahan,’ ‘Pengujian produk demo,’ atau ‘Jadwalkan email peluncuran.’

Dalam setiap tugas, Anda dapat menambahkan instruksi detail, menugaskan kepada beberapa rekan tim, menetapkan batas waktu, melacak waktu, dan melampirkan dokumen atau tautan relevan untuk konteks. Jika Anda ingin membaginya lebih detail, tambahkan subtugas untuk setiap langkah, seperti menulis salinan, mereview dengan tim hukum, dan persetujuan akhir.

Dan bagian terbaiknya? Anda tidak perlu melakukannya secara manual! Anda dapat menggunakan:

Pembuatan Tugas AI untuk mengubah pesan apa pun dalam obrolan di ClickUp menjadi tugas.

Otomatis buat tugas dari obrolan, dokumen, dan lainnya melalui ClickUp AI

AI Autofill untuk mengisi otomatis properti tugas seperti prioritas, penugas, dan lainnya.

Fitur AI untuk secara otomatis merangkum, mengkategorikan, dan berbagi pembaruan kemajuan tugas.

Semua ini memudahkan pengelolaan tugas, sehingga Anda dapat mencapai kemajuan yang nyata.

Dengarkan pendapat Dane Dusthimer dari RevPartners:

Tanpa ClickUp, kami tidak akan dapat dengan cepat mengidentifikasi celah dalam pekerjaan dan proses. Kemampuan untuk melihat tugas tanpa tanggal jatuh tempo, tugas yang terlambat, tugas tanpa poin sprint, dan tugas tanpa penugas membantu saya mempertahankan momentum di antara tim dan proyek. Metrik-metrik ini tidak tersedia di sebagian besar opsi perangkat lunak manajemen proyek.

Tanpa ClickUp, kami tidak akan dapat dengan cepat mengidentifikasi celah dalam pekerjaan dan proses. Kemampuan untuk melihat tugas tanpa tanggal jatuh tempo, tugas yang terlambat, tugas tanpa poin sprint, dan tugas tanpa penugas membantu saya menjaga momentum di antara tim dan proyek. Metrik-metrik ini tidak tersedia di sebagian besar opsi perangkat lunak manajemen proyek.

Fitur #2: Kemampuan AI dan otomatisasi

ClickUp memiliki AI kerja paling lengkap dan sadar konteks di dunia, ClickUp Brain. Dirancang untuk memahami proyek, dokumen, tugas, rapat, dan bahkan dinamika tim Anda, Brain menghubungkan semua elemen untuk menemukan wawasan relevan dari ruang kerja dan aplikasi terhubung Anda. Dengan Brain sebagai asisten AI Anda, Anda tidak perlu membuang waktu untuk mencari informasi secara manual.

Gunakan ClickUp Brain untuk menghemat setidaknya satu hari setiap minggu:

Ubah wawasan menjadi tindakan dengan membuat tugas, memperbarui status, menugaskan pemilik, atau menyusun dokumen langsung dari respons AI.

Ringkas dan sintesis di seluruh ruang kerja Anda—mulai dari thread komentar yang panjang dan catatan rapat hingga proyek secara keseluruhan.

Tanyakan ClickUp Brain untuk pembaruan progres apa pun di seluruh ruang kerja Anda

Draft, sunting, dan sesuaikan konten sesuai konteks, baik itu pembaruan proyek, SOP, PRD, atau pesan untuk pemangku kepentingan yang didasarkan pada pekerjaan aktual Anda.

Perlu cepat mengejar ketinggalan pada tugas yang tidak Anda ikuti? Cukup tanyakan kepada ClickUp Brain. Ingin membuat rencana proyek dari satu kalimat? Selesai. Anda bahkan dapat menjalankan otomatisasi alur kerja dan memperbarui dasbor menggunakan bahasa alami.

Gunakan ClickUp BrainGPT untuk menjelajahi dan mengelola pekerjaan di berbagai aplikasi.

Langkah lebih jauh dengan ClickUp BrainGPT. Fitur ini mengintegrasikan AI di seluruh ClickUp dan alat pihak ketiga seperti Google Drive, Notion, dan GitHub, sehingga Anda dapat menemukan apa pun, mengambil tindakan di berbagai platform, dan menghilangkan kekacauan penggunaan alat AI yang terpisah (juga dikenal sebagai AI Sprawl ). Ada juga Talk to Text untuk saat-saat ketika Anda lebih suka mendikte instruksi, email, dan dokumen daripada mengetiknya!

💡 Tips Pro: Dengan ClickUp, Anda tidak terikat pada satu model AI. ClickUp Brain memungkinkan Anda memilih dari ChatGPT, Claude, Gemini, dan lainnya untuk menyesuaikan dengan tugas proyek yang berbeda.

Buat otomatisasi ClickUp kustom dengan aturan 'jika ini, maka itu'

Gabungkan kemampuan ini dengan ClickUp Automations dan ClickUp Super Agents, dan Anda akan mendapatkan kombinasi yang membuat pekerjaan berjalan otomatis.

Otomatisasi menangani alur kerja berbasis aturan secara massal, memicu pembaruan begitu kondisi terpenuhi. Super Agents melangkah lebih jauh, menganalisis konteks, mengambil keputusan, dan bertindak di seluruh tugas, Dokumen, dan alat.

Misalnya, Anda adalah manajer proyek yang mengawasi peluncuran produk lintas fungsi. Anda dapat membuat Automation yang secara otomatis menugaskan tugas kepada desainer Anda saat tugas konten berpindah ke 'Siap untuk Desain'. Seorang Super Agent melangkah lebih jauh—meninjau ringkasan tugas untuk memastikan tidak ada input yang terlewat, menandai persyaratan yang tidak jelas, menandai pemangku kepentingan yang tepat untuk klarifikasi, dan memperbarui jadwal jika terjadi penundaan—sehingga proyek tetap berjalan lancar tanpa Anda harus menjadi pengawas.

Bersama-sama, Automations memastikan konsistensi, sementara Super Agents beradaptasi secara cerdas—sehingga pekerjaan rutin berjalan dengan sendirinya, dan pekerjaan kompleks tetap berjalan cepat.

Pelajari lebih lanjut tentang Super Agents di sini:

Fitur #3: Fitur komunikasi

ClickUp Chat menggabungkan komunikasi dan pekerjaan dalam satu platform. Berbeda dengan alat obrolan tradisional yang terpisah dari alur kerja proyek Anda, ClickUp Chat sepenuhnya terintegrasi, sehingga diskusi secara alami terhubung dengan tugas, dokumen, dan tenggat waktu.

Anda dapat membuat tugas langsung dari pesan, menghubungkan percakapan ke folder atau proyek tertentu, dan mengatur obrolan berdasarkan tim, fungsi, atau inisiatif.

Kelola komunikasi internal dan eksternal dengan mudah menggunakan ClickUp Chat

Misalkan tim produk dan pemasaran Anda sedang menyempurnakan rencana peluncuran. Selama obrolan tentang jadwal proyek, seseorang menyebutkan bahwa konten kreatif media sosial masih menunggu persetujuan. Dengan ClickUp Chat, Anda dapat langsung mengubah pesan tersebut menjadi tugas, menugaskan kepada rekan tim yang tepat, dan menghubungkannya ke folder ‘Launch Campaign’, tanpa perlu meninggalkan thread obrolan.

Minta ClickUp Brain untuk merangkum saluran obrolan ClickUp untuk pembaruan instan

Chat, yang didukung oleh ClickUp Brain, juga dapat menghasilkan ringkasan cerdas dari percakapan yang Anda lewatkan, mengekstrak keputusan kunci, dan bahkan menyarankan langkah selanjutnya. Anda dapat meminta AI untuk menyusun pesan tindak lanjut, menandai pemangku kepentingan yang relevan, dan merangkum transkrip panggilan suara atau video.

💡 Tips Pro: Jika pesan teks tidak efektif, beralihlah ke ClickUp SyncUps untuk panggilan audio-video real-time dengan tim Anda. AI Notetaker ClickUp bahkan dapat merekam, menerjemahkan, dan merangkum panggilan tersebut untuk Anda, sehingga Anda dapat tetap fokus sepenuhnya dalam diskusi!

Fitur #4: Pelacakan waktu

Ketika tenggat waktu semakin dekat, pertanyaan yang sering muncul adalah, ‘Apakah kita menghabiskan waktu di tempat yang tepat?’

ClickUp Project Time Tracking memudahkan Anda untuk menjawab pertanyaan tersebut. Platform ini memungkinkan Anda untuk memulai dan menghentikan timer dari mana saja: desktop, mobile, atau browser.

Lebih suka mencatat jam kerja setelah selesai? Anda juga bisa melakukannya, hingga menit terakhir.

Catat bagaimana tim Anda menghabiskan waktu mereka dengan ClickUp Project Time Tracking

Misalkan Anda adalah pendiri startup yang mengelola tugas untuk tim kecil namun efisien. Setiap anggota tim melacak tugas dan waktu yang dihabiskan untuknya. Pada akhir minggu, Anda dapat meninjau lembar waktu, melihat distribusi jam kerja di seluruh departemen, dan membandingkannya dengan perkiraan untuk mengidentifikasi bottleneck atau alokasi yang tidak tepat.

Perlu membebankan biaya kepada klien atau membenarkan jadwal kepada pemangku kepentingan? Gunakan Dashboard dan lembar waktu ClickUp untuk menghasilkan laporan detail dan visual berdasarkan tugas, proyek, atau rekan tim.

📮Wawasan ClickUp: 16% manajer kesulitan mengintegrasikan pembaruan dari berbagai alat ke dalam tampilan yang terpadu. Ketika pembaruan tersebar, Anda akhirnya menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan informasi dan kurang waktu untuk memimpin. Hasilnya? Beban administratif yang tidak perlu, wawasan yang terlewatkan, dan ketidakselarasan. Dengan ruang kerja all-in-one ClickUp, manajer dapat mengonsolidasikan tugas, dokumen, dan pembaruan, mengurangi pekerjaan administratif yang tidak perlu, dan menampilkan wawasan yang paling penting tepat saat dibutuhkan. 💫 Hasil Nyata: Mengumpulkan 200 profesional dalam satu ruang kerja ClickUp, menggunakan templat manajemen proyek yang dapat disesuaikan dan pelacakan waktu untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan waktu pengiriman di berbagai lokasi.

Harga ClickUp

Apa Itu nTask?

melalui nTask

nTask adalah platform berbasis cloud yang dirancang untuk manajemen proyek dan tugas, kolaborasi, serta organisasi alur kerja.

Platform ini menonjol berkat antarmuka pengguna yang ramah dan harganya yang terjangkau, sehingga dapat diakses oleh freelancer, usaha kecil, dan tim yang sedang berkembang di berbagai industri. Platform ini mendukung pendekatan manajemen proyek agile maupun tradisional.

🧠 Fakta Menarik: Sebuah studi fMRI menemukan bahwa setiap kali Anda beralih tugas, otak Anda harus bekerja lebih keras untuk menyesuaikan diri. Otak mengaktifkan pusat kendali untuk mereset dan memfokuskan kembali, yang memperlambat Anda dan meningkatkan kemungkinan membuat kesalahan.

Fitur nTask

Bagi tim yang membutuhkan struktur tanpa kerumitan, nTask menawarkan pengalaman manajemen proyek yang sederhana. Mari kita jelajahi beberapa fiturnya.

Fitur #1: Pelacakan risiko dan masalah

Lacak masalah yang belum diselesaikan dan bug yang telah diperbaiki dengan nTask

nTask dilengkapi dengan alat bawaan untuk pelacakan risiko dan masalah. Anda dapat mencatat bug atau hambatan, menetapkan tingkat keparahan, dan menentukan tanggal penyelesaian. Bahkan terdapat matriks risiko dan daftar risiko lengkap jika Anda berada dalam lingkungan proyek berisiko tinggi.

Misalkan Anda sedang meluncurkan aplikasi baru. Anda dapat memantau potensi kegagalan API, masalah kapasitas tim, atau masalah kepatuhan di satu tempat dan mengambil tindakan terhadapnya.

Fitur #2: Manajemen rapat

Lacak rapat lintas departemen dengan alat manajemen rapat nTask

Rapat di nTask adalah ruang kerja yang sepenuhnya dapat dilacak. Anda dapat membuat agenda, mencatat secara langsung, menugaskan tindakan, dan meninjau notulen rapat langsung di dalam aplikasi.

Merencanakan tinjauan sprint atau pertemuan rutin? Atur agar berulang setiap minggu, hubungkan dengan Google Calendar Anda, dan tambahkan tautan Zoom langsung ke undangan pertemuan. Ini menjaga semuanya terhubung tanpa perlu mencari-cari di thread email.

Fitur #3: Fitur kolaborasi tim

Bekerja sama dengan tim internal secara lancar di nTask

Obrolan dalam aplikasi dan komentar tingkat tugas memastikan percakapan tetap terhubung dengan pekerjaan itu sendiri. Anda tidak perlu berpindah-pindah antara alat atau bingung di mana seseorang meninggalkan umpan balik. Tim dapat menggunakan @mentions, mengunggah file, atau membalas komentar langsung di bawah tugas.

Gabungkan fitur kolaborasi tim ini dengan ruang kerja kustom dan izin peran, dan Anda dapat dengan mudah melibatkan orang yang tepat pada detail yang tepat.

Harga nTask

Gratis

Bulanan: $4 per bulan per pengguna

Bisnis: $12/bulan per pengguna

Enterprise: Harga kustom

ClickUp vs. nTask: Perbandingan Fitur

Baik ClickUp maupun nTask menjanjikan untuk menyederhanakan perencanaan, meningkatkan produktivitas, dan menjaga keselarasan tim. Namun, ketika Anda melihat lebih dekat pada fitur-fiturnya, perbedaannya menjadi jelas.

Mari kita jelajahi bagaimana alat manajemen tugas ini unggul dalam berbagai kategori. 👇

Fitur #1: Fleksibilitas manajemen proyek

Baik ClickUp maupun nTask menyediakan alat manajemen proyek inti yang Anda harapkan. Namun, perbedaannya terletak pada seberapa skalabel dan fleksibel keduanya saat kebutuhan manajemen proyek Anda berkembang.

nTask

nTask sederhana dan mudah digunakan, terutama untuk tim kecil atau mereka yang baru mengenal perangkat lunak manajemen proyek. Aplikasi ini mencakup fitur dasar dengan baik: tugas, subtugas, tenggat waktu, dan berbagai tampilan seperti papan Kanban, diagram Gantt, dan kalender.

Namun, kustomisasi alur kerja tingkat lanjut terbatas.

Tampilan Kanban dan Gantt hanya tersedia di paket berbayar, dan meskipun Anda mendapatkan fitur ketergantungan dan tugas berulang, kontrol atas fitur-fitur tersebut cukup dasar.

ClickUp

ClickUp, di sisi lain, dirancang dengan fleksibilitas sebagai inti utamanya. Platform ini dapat disesuaikan mulai dari kebutuhan startup hingga kompleksitas tingkat perusahaan. ClickUp menyediakan berbagai tampilan (Daftar, Papan, Gantt, Garis Waktu, Kalender), alat otomatisasi, alat visualisasi data, dan Bidang Kustom untuk menyesuaikan ruang kerja sesuai dengan kebutuhan spesifik tim Anda.

Misalkan Anda meluncurkan kampanye pemasaran bertahap. Anda dapat membuat tampilan papan untuk alur kerja kreatif, menetapkan ketergantungan tugas antara tahap ulasan, mengotomatiskan pengingat, dan melacak kemajuan di dasbor.

🏆 Pemenang: ClickUp karena fleksibilitasnya yang tak tertandingi, alur kerja otomatis, dan kemampuannya untuk mendukung tim dari berbagai ukuran.

Fitur #2: Kolaborasi yang lancar

Mari kita jelajahi bagaimana alat-alat ini membantu tim berkolaborasi selama proyek yang sangat kolaboratif dan kompleks.

nTask

nTask menangani kolaborasi tingkat tugas dengan baik, dilengkapi dengan komentar berurutan, lampiran file, dan @mentions. Namun, nTask kurang memiliki fitur kolaborasi real-time yang lebih mendalam seperti dokumen bersama atau obrolan khusus.

Ini cocok jika tim Anda berkomunikasi terutama dalam rapat atau menggunakan alat lain bersamaan dengannya.

ClickUp

ClickUp mengubah ruang proyek Anda menjadi pusat kolaborasi yang lengkap. Anda dapat mengedit dokumen bersama, memulai papan tulis untuk brainstorming, menugaskan komentar sebagai tugas yang dapat dilacak, dan bahkan bercakap-cakap di ruang obrolan ClickUp yang khusus atau pesan langsung (DM). Bagi tim yang bergerak cepat atau bekerja secara asinkron, fitur-fitur ini membantu mengurangi pergantian konteks dan mengonsolidasikan komunikasi.

Anda bahkan dapat langsung bergabung dalam rapat terjadwal di Google Meet, Zoom, dan alat lain, langsung dari Kalender ClickUp Anda . Ada juga fitur Notetaker bawaan untuk merekam rapat dan membuat catatan berbasis AI untuk Anda.

🏆 Pemenang: ClickUp, untuk kolaborasi yang lebih mendalam dan serbaguna yang terintegrasi di setiap lapisan ruang kerja Anda.

🔍 Tahukah Anda? Hanya 48% proyek yang benar-benar berhasil. Sekitar 40% berakhir di zona abu-abu di mana tidak ada yang yakin bagaimana hasilnya, dan 12% tidak berhasil. ClickUp membantu Anda tetap mengontrol segalanya sehingga proyek Anda mencapai garis finish seperti yang seharusnya.

Fitur #3: Pelacakan Waktu

Pelacakan waktu bertujuan untuk memahami di mana upaya ditempatkan, mengoptimalkan beban kerja, dan menjaga akuntabilitas. Berikut adalah pendekatan yang ditawarkan oleh alat-alat ini.

nTask

nTask menawarkan pelacakan waktu bawaan dengan timer mulai-berhenti yang sederhana, entri waktu manual, dan persetujuan lembar waktu.

Anggota tim dapat mencatat waktu yang dihabiskan untuk tugas, dan manajer dapat menghasilkan laporan untuk mengevaluasi produktivitas atau jam kerja yang dapat ditagih. Ini sangat bermanfaat bagi tim kecil dan freelancer yang membutuhkan pelacakan waktu yang ringan dan terintegrasi secara bawaan tanpa perlu integrasi eksternal.

ClickUp

Fitur pelacakan waktu ClickUp sama canggihnya, menawarkan timer, entri manual, pencatatan rentang tanggal, dan lembar waktu. Anda dapat melacak waktu dari perangkat apa pun atau menggunakan ekstensi Chrome gratis.

Bagi tim yang lebih maju, ClickUp juga memungkinkan pelacakan waktu secara agregat di seluruh subtugas dan memungkinkan Anda membandingkan waktu perkiraan dengan waktu aktual. Namun, ClickUp tidak termasuk pemantauan tangkapan layar, mengutamakan transparansi daripada pengawasan.

🏆 Pemenang: Seri! Kedua alat ini mencakup fitur dasar dengan baik. nTask cocok untuk tim kecil dengan antarmuka yang bersih, sementara ClickUp menawarkan kedalaman ekstra untuk alur kerja kompleks dan organisasi besar.

📖 Baca Juga: Aplikasi Papan Kanban Gratis Terbaik untuk Menyelesaikan Proyek

ClickUp vs. nTask di Reddit

Untuk mendengarkan pendapat pengguna sebenarnya dari kedua alat ini, kami mengunjungi Reddit. Meskipun tidak ada thread khusus yang membandingkan keduanya, berikut adalah kesimpulan umum.

Pengguna ini menjelaskan secara rinci apa yang mereka sukai tentang nTask:

Fitur terbaik yang saya sukai dari nTask adalah papan Kanban nTask, yang mempermudah proses kerja saya dan kolaborasi real-time yang dinamis benar-benar membantu komunikasi tim. Selain itu, di papan Kanban, saya dapat melihat kinerja tugas tim saya dengan sekali pandang. Fitur yang hilang yang dibutuhkan nTask adalah Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM).

Fitur terbaik yang saya sukai dari nTask adalah papan Kanban nTask, yang mempermudah proses kerja saya dan kolaborasi real-time yang dinamis benar-benar membantu komunikasi tim. Selain itu, di papan Kanban, saya dapat melihat kinerja tugas tim saya dengan sekali pandang. Fitur yang hilang yang dibutuhkan nTask adalah Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM).

Seorang pengguna Reddit lainnya membagikan alasan mengapa ClickUp sangat cocok untuk perusahaan besar:

ClickUp adalah alat yang luar biasa. Jika 1000 orang menggunakan aplikasi yang sama secara konsisten, Anda akan mendapatkan visibilitas yang luar biasa terhadap pekerjaan dan proyek. Jika dilakukan dengan benar, dasbor saja sudah luar biasa.

ClickUp adalah alat yang luar biasa. Jika 1000 orang menggunakan aplikasi yang sama secara konsisten, Anda akan mendapatkan visibilitas yang luar biasa terhadap pekerjaan dan proyek. Jika dilakukan dengan benar, dasbor saja sudah luar biasa.

Seorang pengguna Reddit juga berbagi:

Saya memimpin tim desainer web di seluruh dunia, dan ClickUp sangat bagus! Meskipun tidak sempurna, platform ini terus berkembang dan perusahaan tersebut cukup transparan. Saya sering mencoba aplikasi lain seperti Basecamp dan Asana, berpikir bahwa rumput tetangga lebih hijau, tetapi saya selalu kembali ke ClickUp. Meskipun aplikasi lain mungkin lebih rapi dalam hal-hal kecil, mereka tidak bisa melakukan apa yang ClickUp lakukan.

Saya mengelola tim desainer web di seluruh dunia, dan ClickUp sangat bagus! Meskipun tidak sempurna, platform ini terus berkembang dan perusahaan tersebut cukup transparan.

Saya sering mencoba aplikasi lain seperti Basecamp dan Asana, berpikir bahwa rumput tetangga lebih hijau, tetapi saya selalu kembali ke ClickUp. Meskipun aplikasi lain mungkin lebih rapi dalam hal-hal kecil, mereka tidak bisa melakukan apa yang ClickUp lakukan.

🔍 Tahukah Anda? Hanya 47% tim yang memantau KPI proyek secara real-time. Sisanya kehilangan waktu berhari-hari hanya untuk mengumpulkan laporan. ClickUp memberikan data ini secara langsung, sehingga Anda selalu tahu kondisi terkini proyek secara real-time.

Manakah Perangkat Lunak Manajemen Tugas yang Terbaik?

Hasilnya sudah keluar, dan seperti yang Anda duga—ClickUp menang!

Meskipun nTask mencakup fitur dasar dan mungkin cocok untuk tim kecil atau alur kerja yang lebih sederhana, fitur-fiturnya mulai menunjukkan keterbatasan seiring dengan pertumbuhan proyek (dan ekspektasi) Anda.

Di sisi lain, ClickUp terus maju. Dari tampilan yang dapat disesuaikan dan otomatisasi cerdas hingga dokumen asli, papan tulis, dan bantuan AI yang kontekstual, ClickUp memberikan tim fleksibilitas, struktur, dan visibilitas yang mereka butuhkan untuk bergerak lebih cepat.

Ingin menghilangkan kerumitan alat dan mengonsolidasikan pekerjaan Anda?

Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini! ✅