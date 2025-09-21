20 Aplikasi Populer dari Direktori Aplikasi Slack

Pemimpin tim sering kesulitan berpindah-pindah antara alat, admin IT kewalahan dengan permintaan integrasi, dan bahkan para ahli produktivitas pun berjuang melawan kelebihan aplikasi dan alur kerja yang rumit.

Anda tahu bahwa aplikasi Slack yang tepat dapat secara signifikan meningkatkan kinerja tim Anda, tetapi siapa yang punya waktu untuk mengujinya satu per satu?

Kami di sini untuk memudahkan Anda. Kami telah melakukan pekerjaan berat dan memilih secara teliti aplikasi Slack populer yang benar-benar membuat alur kerja Anda lebih lancar, komunikasi lebih cepat, dan tim Anda lebih fokus dalam bekerja.

Mulai dari manajemen proyek Slack hingga jajak pendapat dan otomatisasi, daftar ini mencakup semuanya.

Bonus: Bosan membayar "toogle tax" yang menghabiskan hampir $2,5 triliun per tahun akibat penurunan produktivitas?

20 Aplikasi Terpopuler dari Direktori Aplikasi Slack Sekilas

Berikut ini perbandingan langsung yang memudahkan Anda menemukan aplikasi Slack terbaik dari direktori aplikasi sehingga Anda dapat menggunakan Slack dengan efektif.

Alat Fitur utama Terbaik untuk Harga* ClickUp Otomatiskan penugasan rekan tim untuk pertemuan virtual, onboarding karyawan baru melalui Slack, jadwalkan pengenalan rutin, dan ritual tim Manajemen proyek dan tugas, startup, tim jarak jauh, perusahaan, Rencana gratis tersedia; Harga khusus untuk perusahaan Donut Jalankan program dan perjalanan di dalam Slack, bangun jaringan internal, dan komunitas Keterlibatan karyawan & budaya perusahaan Gratis selamanya; Paket berbayar mulai dari $74 per pengguna per bulan Polly Buat jajak pendapat asli Slack dalam hitungan detik, kumpulkan umpan balik tim secara anonim, dan dapatkan hasil instan tanpa perlu meninggalkan Slack Survei & jajak pendapat tim Gratis; Paket berbayar mulai dari $12 per bulan Loom Rekam dan bagikan pembaruan video di Slack, sisipkan video langsung ke dalam thread Slack, dan gunakan Slack untuk meminta atau memberikan komentar pada video Loom Komunikasi asinkron Gratis; Paket berbayar mulai dari $15 per bulan GitHub Dapatkan pemberitahuan tentang permintaan pull dan commit, berlangganan pembaruan repositori, dan dapatkan pemberitahuan tentang masalah yang ditugaskan kepada Anda Tim pengembangan uji coba gratis selama 30 hari; Paket berbayar mulai dari $4 per bulan Jira Buat tiket baru dari Slack, dapatkan pembaruan real-time tentang status masalah, dan hubungkan thread Slack dengan masalah Jira Pelacakan masalah dan tim pengembangan Gratis selamanya; Paket berbayar mulai dari $7,53 per bulan Zapier Memicu alur kerja dari pesan Slack, hubungkan Slack dengan lebih dari 5.000 aplikasi, dan otomatisasi tugas manual tanpa perlu coding Otomatisasi Gratis selamanya; Paket berbayar mulai dari $20,99 per bulan Simple Poll Buat jajak pendapat cepat dan ringan langsung di Slack, aktifkan respons anonim, dan atur jajak pendapat berulang Keputusan tim yang cepat Gratis; Paket berbayar mulai dari $59 per bulan Postman Dapatkan hasil pengujian API di Slack, terima pemberitahuan pemantauan Postman, dan kolaborasi pada koleksi API dan perubahan Tim API & DevOps Gratis; Paket berbayar mulai dari $19 per bulan Google Calendar Terima pengingat rapat yang akan datang, perbarui status Slack secara otomatis selama rapat, dan bergabung secara instan ke panggilan Zoom/Meet dari Slack Pengelolaan rapat Gratis selamanya Deel Beritahu Slack saat kontrak ditandatangani, dapatkan pemberitahuan untuk faktur baru, lacak penggajian, dan aktivitas onboarding HR, penggajian & kepatuhan Gratis; Paket berbayar mulai dari $49 per bulan Stripe Pemberitahuan Slack real-time untuk pembayaran, lacak transaksi yang gagal atau pengembalian dana, dan pantau langganan baru Keuangan dan Penagihan SaaS Harga kustom Figma Lihat pratinjau desain di dalam Slack, dapatkan notifikasi untuk komentar atau perubahan baru, dan tetap terupdate tentang perkembangan desain Tim desain dan produk Gratis; Paket berbayar mulai dari $5 per bulan HubSpot Dapatkan pembaruan lead atau tiket di Slack, alokasikan kontak ke anggota tim, dan lihat ringkasan aktivitas CRM Penjualan dan CRM Paket berbayar mulai dari $890/bulan untuk tiga pengguna Box Unggah file ke Box melalui Slack, pratinjau file Box yang dibagikan, dan dapatkan pemberitahuan tentang aktivitas file Pengelolaan file Paket berbayar mulai dari $18 per pengguna per bulan MailChimp Dapatkan pembaruan status kampanye di Slack, lihat penyelesaian otomatisasi, dan lacak perubahan daftar langganan Tim pemasaran email Gratis; Paket berbayar mulai dari $13 per bulan Intercom Dapatkan pemberitahuan saat ada leads/pesan chat baru masuk, balas pesan pelanggan melalui Slack, dan lihat ringkasan percakapan setelah masalah terselesaikan Tim dukungan dan penjualan uji coba gratis selama 14 hari; Paket berbayar mulai dari $39 per pengguna per bulan Greetbot Sambut anggota baru Slack secara otomatis, sesuaikan pesan onboarding, kirim pengingat atau dorongan dalam tindak lanjut Onboarding dan budaya Gratis; Paket berbayar mulai dari $49 per bulan Otter. ai Otomatiskan transkripsi rapat Zoom/Teams/Slack, kirim ringkasan ke Slack, dan atur pemberitahuan kata kunci untuk menerima notifikasi saat istilah tertentu disebutkan Catatan rapat dan dokumen Gratis; Paket berbayar mulai dari $16,99 per bulan Typeform Kirim respons dan informasi prospek ke Slack, sesuaikan isi dan format pesan, dan berikan notifikasi kepada tim penjualan atau dukungan secara instan Formulir dan pengumpulan prospek Paket berbayar mulai dari $29 per bulan

Apa Itu Direktori Aplikasi Slack?

Slack App Directory (juga dikenal sebagai Slack Marketplace ) adalah pusat utama di mana pengguna dapat menemukan, menginstal, dan mengelola berbagai aplikasi dan integrasi yang memperluas fungsi Slack.

Diluncurkan pada Desember 2015 dengan lebih dari 150 integrasi, kini telah berkembang menjadi lebih dari 2.600 aplikasi siap pakai.

Menambahkan aplikasi sangat mudah. Buka antarmuka Slack atau kunjungi Direktori Aplikasi Slack di browser Anda. Dengan beberapa klik, Anda sudah siap.

Anda akan menemukan integrasi Slack untuk:

Alat produktivitas

Perangkat lunak manajemen tugas dan perencanaan proyek

HR dan alat internal

Bot dan asisten AI

Alat pengembang dan integrasi

Perangkat lunak penyimpanan/pengelolaan file

Otomatisasi dan agen alur kerja

Kategori lain meliputi komunikasi, analitik, dukungan pelanggan, keuangan, dan lainnya

Terlepas dari ukuran tim atau fokus Anda, pasti ada aplikasi yang cocok untuk Anda.

Mengapa Beberapa Tim Mempertimbangkan Ulang Penggunaan Slack: ClickUp melakukan survei terhadap lebih dari 4.000 profesional dan menemukan masalah umum: ketika obrolan terpisah dari pekerjaan, koordinasi menjadi terganggu.

Bagaimana cara menggunakan Direktori Aplikasi Slack?

Anda dapat meningkatkan produktivitas dengan menambahkan aplikasi langsung ke ruang kerja Slack Anda. Berikut panduan sederhana untuk membantu Anda menemukan dan menginstal aplikasi langsung di dalam Slack:

1. Buka Slack di desktop atau browser Anda

2. Klik pada ‘Lebih Banyak’ di bilah sisi kiri

melalui Slack

3. Pilih ‘Automations’, lalu klik ‘Apps’

4. Ini akan membuka Direktori Aplikasi di dalam Slack. Anda juga dapat mengunjungi slack.com/apps secara langsung

5. Gunakan bilah pencarian untuk mencari aplikasi tertentu atau telusuri berdasarkan kategori

6. Klik pada aplikasi yang ingin Anda instal

7. Klik tombol ‘Tambahkan ke Slack’

8. Periksa izin yang diminta oleh aplikasi tersebut

9. Klik ‘Izinkan’ untuk menyelesaikan instalasi

10. Jika instalasi dibatasi, klik ‘Minta Persetujuan’ dan kirim pesan ke admin Anda

11. Setelah ditambahkan, kembali ke Slack dan mulailah menggunakannya langsung di saluran atau pesan Anda

Beberapa aplikasi mungkin memerlukan pengaturan tambahan, seperti menghubungkan akun atau konfigurasi khusus. Cukup ikuti petunjuk yang diberikan, dan Anda siap untuk mulai.

🤟 OpenAI menyukai Slack: Bahkan pencipta ChatGPT adalah pengguna aktif Slack. Tim OpenAI telah mengirim lebih dari 5 juta pesan Slack dan mengintegrasikan lebih dari 70 integrasi di ruang kerja mereka. Mereka mengandalkan saluran Slack Connect dan Huddles setiap hari untuk berkolaborasi dengan pelanggan dan rekan kerja.

20 Aplikasi Populer dari Direktori Aplikasi Slack

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Sekarang setelah Anda tahu cara menggunakan Direktori Aplikasi Slack, mari bantu Anda menemukan aplikasi-aplikasi paling populer yang tepat untuk Anda.

Tetap terorganisir sepanjang hari dengan ClickUp

ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, memudahkan Anda untuk tetap mengontrol pekerjaan dengan mengintegrasikan ClickUp dengan Slack.

Anda dapat membuat tugas, memeriksa pembaruan, atau bahkan meninggalkan komentar singkat menggunakan perintah/ClickUp yang sederhana. Ini seperti memiliki seluruh ruang kerja proyek Anda langsung di dalam obrolan Slack Anda.

Buat tugas di ClickUp langsung dari Slack

Anda dapat mengubah pesan Slack apa pun menjadi tugas dengan tenggat waktu, prioritas, dan penanggung jawab. Ini adalah cara sederhana untuk mengubah ide-ide cepat atau permintaan santai menjadi tindakan tanpa mengganggu alur percakapan Anda.

Kelola tugas pribadi dengan tenggat waktu, penugas, dan prioritas

Setelah tugas Anda aktif, ClickUp menjaga tim Anda tetap sinkron dengan notifikasi real-time. Anda akan menerima pemberitahuan Slack begitu tugas diperbarui, baik itu perubahan status, komentar baru, atau pembaruan penugasan.

Ubah pesan Slack menjadi tugas ClickUp secara instan

Pembaruan ini langsung dikirim ke saluran Slack yang Anda pilih, sehingga semua orang tetap terinformasi tanpa perlu terus-menerus memeriksa ClickUp. Integrasi ini juga kompatibel dengan ClickUp Automations. Anda dapat memicu alur kerja, seperti memindahkan tugas ke "Dalam Proses" atau menugaskan tugas tersebut kepada rekan tim.

Bangun alur kerja untuk mempercepat pekerjaan di tempat kerja dengan ClickUp Automations

Otomatisasi memastikan langkah-langkah rutin dilakukan lebih cepat, mengurangi pembaruan manual, dan menjaga ruang kerja Anda berjalan lancar. Ini adalah cara yang bagus untuk menjaga tim Anda tetap selaras dan mengurangi pekerjaan administratif yang berulang.

Penasaran bagaimana caranya? Tonton video ini 🔽

Komunikasi saat ini benar-benar berantakan. Salah satu fitur unggulan ClickUp adalah ClickUp Chat. Ini adalah ruang pesan internal tim Anda, di mana percakapan tetap terhubung dengan pekerjaan. ClickUp Chat sangat bagus karena mengumpulkan semua percakapan Anda ke dalam ruang kerja Anda. Dokumen, Papan Tulis, Chat, Agen AI, dan lainnya semuanya berada dalam ekosistem ClickUp. Tidak perlu lagi berganti konteks!

Hubungkan pekerjaan dan komunikasi Anda dalam satu antarmuka yang mulus dengan ClickUp Chat

ClickUp memiliki semua fitur Slack, dan masih banyak lagi. Aplikasi ini terintegrasi secara mendalam dengan tugas, dokumen, dan tujuan di dalam ClickUp. Anda dapat membagikan tautan obrolan kembali ke Slack sehingga semua orang dapat melihat gambaran besar dengan konteks yang lengkap.

ClickUp Chat menjadi lebih powerful saat dipadukan dengan ClickUp Brain. Anda dapat meminta asisten pribadi AI untuk merangkum diskusi, membuat daftar tugas, atau mengekstrak keputusan penting dari thread yang panjang.

Gunakan ClickUp Brain untuk mendapatkan wawasan kunci dari ruang kerja Anda

Bagi pengguna Slack yang sibuk, ini berarti Anda dapat mengirim pesan ke Chat, menggunakan AI untuk mengubahnya menjadi tugas yang jelas atau ringkasan, dan dengan mudah menghubungkannya kembali ke saluran Slack menggunakan pratinjau yang kaya.

Jadi, ketika membandingkan Slack dengan ClickUp, integrasi ini menggabungkan keduanya menjadi Slack dan ClickUp. Anda tidak akan kehilangan percakapan atau eksekusi tugas; Anda mendapatkan yang terbaik dari kedua platform.

Hubungkan ClickUp dengan Slack untuk mengaktifkan integrasi

Membuat tugas, mengotomatisasi alur kerja, atau mengakses wawasan yang dihasilkan AI, semuanya terintegrasi dengan mulus antara Slack dan ClickUp.

Integrasi ini juga mendukung API dan tindakan Slack, sehingga ruang kerja Slack Anda menjadi pusat utama di mana pembuatan tugas, pembaruan, komentar, dan alur obrolan berlangsung secara alami, meningkatkan produktivitas di seluruh tim.

💡 Bonus: Jika Anda ingin mengotomatisasi alur kerja Anda dan: Cari dengan cepat dan intuitif di Slack, ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan SEMUA aplikasi terhubung Anda + web untuk konteks kerja

Gunakan Talk to Text untuk bertanya, mendikte, dan menjalankan tugas dengan suara, termasuk mengirim pesan, menugaskan tugas, dan lainnya—tanpa menggunakan tangan, di mana saja

Manfaatkan model AI premium seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini langsung dari ruang kerja ClickUp Anda

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Hanya Workspaces yang memiliki akses ke ClickUp Chat yang dapat mengimpor pesan dari Slack

Pengguna baru mungkin memerlukan waktu untuk beradaptasi karena fitur-fiturnya yang kaya

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seperti yang dikatakan oleh seorang pengulas G2:

Ini berfungsi sebagai pusat kendali all-in-one kami. Setiap kampanye, eskalasi, perbaikan proses, dan tugas berada di satu tempat—terhubung melalui tampilan kustom, otomatisasi, dokumen, dan dasbor. Ini menggantikan spreadsheet yang tersebar, thread Slack yang tak berujung, dan alat yang terisolasi. Saya dapat dengan mudah memantau kepemilikan tugas, kinerja SLA, dan alur kerja lintas fungsi tanpa meninggalkan platform. Singkatnya, ClickUp memberikan visibilitas dan kendali penuh di seluruh tim dan fungsi.

Ini berfungsi sebagai pusat kendali all-in-one kami. Setiap kampanye, eskalasi, perbaikan proses, dan tugas berada di satu tempat—terhubung melalui tampilan kustom, otomatisasi, dokumen, dan dasbor. Ini menggantikan spreadsheet yang tersebar, thread Slack yang tak berujung, dan alat yang terpisah. Saya dapat dengan mudah memantau kepemilikan tugas, kinerja SLA, dan alur kerja lintas fungsi tanpa meninggalkan platform. Singkatnya, ClickUp memberikan visibilitas dan kendali penuh di seluruh tim dan fungsi.

💡 Tips Pro: Manfaatkan ClickUp di Slack dengan pintasan praktis ini: /clickup new – Buat tugas ClickUp baru secara instan langsung dari Slack

/clickup list – Lihat tugas dari daftar ClickUp tertentu tanpa perlu meninggalkan Slack

/clickup cari [nama tugas atau ID] – Cari tugas dengan cepat berdasarkan nama atau ID

/clickup remind – Atur pengingat tugas langsung di dalam Slack untuk pemantauan yang lebih baik

2. Donut (Terbaik untuk mempererat ikatan tim, onboarding karyawan baru, dan membangun budaya perusahaan dengan pengenalan Slack yang menyenangkan)

melalui Donut

Donut adalah aplikasi Slack ringan yang memfasilitasi koneksi manusia yang autentik di antara tim yang tersebar. Baik itu menyambut karyawan baru atau mendorong interaksi santai antar departemen, Donut membantu membangun budaya perusahaan yang lebih kuat.

Keunggulan utamanya adalah mengotomatisasi aktivitas pembentukan hubungan, seperti perkenalan otomatis, program bimbingan sesama rekan, dan pengecekan rutin.

Bagi tim HR dan pemimpin tim, Donut berfungsi ganda sebagai asisten onboarding cerdas, mengatur pengenalan, pengingat, dan daftar periksa berdasarkan peran karyawan dan tanggal mulai kerja. Dengan semua proses berlangsung di belakang layar, aplikasi pesan ini memastikan tidak ada yang merasa seperti orang asing, bahkan dalam lingkungan kerja sepenuhnya remote.

Fitur terbaik Donut

Rayakan ulang tahun dan hari jadi kerja dengan pesan Slack yang dipersonalisasi

Pantau tingkat partisipasi dan keterlibatan dengan laporan Donut, sehingga tim HR dapat melihat berapa banyak pasangan yang bertemu dan dampak dari program Anda

Jadwalkan pertemuan Donut melalui Google atau Outlook Calendar dan mulai panggilan Zoom/Teams langsung di dalam Slack

Batasan Donut

Slack Donut mengakses informasi anggota tim, yang dapat menimbulkan kekhawatiran privasi bagi beberapa individu

Harga Donut

Gratis Selamanya

Standar: $74/bulan

Premium: $119/bulan

Enterprise: Kustom

Ulasan dan peringkat Donut

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Donut?

Seperti yang dikatakan oleh seorang pengulas G2:

Aplikasi ini mudah digunakan sebagai instalasi Slack dan memberikan panduan untuk mengatur pertemuan/interaksi dengan rekan kerja lainnya. Aplikasi ini juga memberikan ringkasan tentang berapa banyak pasangan yang bertemu dan siapa yang memulai percakapan.

Aplikasi ini mudah digunakan sebagai instalasi Slack dan memberikan panduan untuk mengatur pertemuan/interaksi dengan rekan kerja lainnya. Aplikasi ini juga memberikan ringkasan tentang berapa banyak pasangan yang bertemu dan siapa yang memulai percakapan.

🎉 Fakta Menarik: Pendiri Donut mengembangkan aplikasi ini pada tahun 2016 setelah menyadari secara langsung bahwa “Slack terus muncul sebagai tempat di mana budaya perusahaan terbentuk ”, jadi mereka membuatnya menjadi tempat di mana kegiatan membangun tim benar-benar terjadi

3. Polly (Terbaik untuk jajak pendapat cepat, survei, dan memantau suasana hati tim secara real-time)

melalui Polly

Polly adalah aplikasi Slack yang praktis untuk mengumpulkan umpan balik instan tanpa mengganggu alur kerja tim. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk melakukan survei cepat, survei pasca-pertemuan, atau jajak pendapat suasana hati tim.

Dengan dukungan untuk tanggapan anonim dan berbagai format pertanyaan, Polly mendorong masukan yang terbuka dan jujur serta membantu tim mengambil keputusan berdasarkan data.

Dari proses onboarding hingga retrospeksi dan pertemuan rutin tim, Anda dapat menjadikan umpan balik sebagai bagian alami dari alur kerja Anda. Fitur seperti pengingat cerdas dan otomatisasi dapat meningkatkan partisipasi dalam survei.

Fitur terbaik Polly

Visualisasikan respons tim dengan awan kata untuk mengidentifikasi tema umum

Atur waktu kedaluwarsa jajak pendapat dan dapatkan pemberitahuan saat respons ditutup

Ekspor hasil ke CSV atau sinkronkan dengan Google Sheets atau API untuk analisis yang lebih mendalam

Batasan Polly

Polly tidak memiliki dasbor analitik terpusat, sehingga sulit untuk melacak tren jangka panjang atau mengelola beberapa survei secara efisien

Harga Polly

Gratis

Basic: $12/bulan

Pro: $24/bulan

Enterprise: Kustom

Ulasan dan penilaian Polly

G2: 4.6/5 (80+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (80+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Polly?

Seperti yang dikatakan oleh seorang pengulas G2:

Suka sekali karena integrasinya sangat mulus dengan Slack. Saya bisa membuat bank pertanyaan dan membagikannya ke saluran tertentu. Pilihan pertanyaannya sangat bagus, sehingga survei bisa sekomprehensif mungkin untuk mendapatkan umpan balik sebanyak mungkin. Sangat mudah digunakan dan implementasinya sangat baik. Saya menggunakannya secara kasus per kasus, tapi perlahan-lahan menjadikannya bagian dari penggunaan mingguan saya.

Suka sekali karena integrasinya sangat mulus dengan Slack. Saya bisa membuat bank pertanyaan dan membagikannya ke saluran tertentu. Pilihan pertanyaannya sangat bagus, sehingga survei bisa sekomprehensif mungkin untuk mendapatkan umpan balik sebanyak mungkin. Sangat mudah digunakan dan implementasinya sangat baik. Saya menggunakannya secara kasus per kasus, tapi perlahan-lahan menjadikannya bagian dari penggunaan mingguan saya.

ClickUp Insight: Survei kami menemukan bahwa pekerja pengetahuan rata-rata memiliki 6 koneksi harian di tempat kerja mereka. Hal ini kemungkinan melibatkan pertukaran pesan bolak-balik melalui email, Chat, dan alat manajemen proyek.

👀 Tahukah Anda? Nama Slack sebenarnya merupakan akronim dari “Searchable Log of All Communication and Knowledge,” yang mencerminkan tujuan utamanya dalam mengarsipkan percakapan tim.

4. Loom (Terbaik untuk pesan video asinkron dan rekaman layar yang dibagikan di Slack)

melalui Loom

Loom memudahkan tim untuk berkomunikasi ide-ide kompleks secara visual tanpa perlu pertemuan langsung. Dengan memungkinkan pengguna merekam layar, suara, dan kamera secara instan, aplikasi ini mengubah pesan Slack statis menjadi penjelasan video dinamis.

Begini cara Anda dapat menyederhanakan pesan bisnis dengan Loom dalam toolkit Slack Anda. Alih-alih mengetik pesan panjang, rekam video untuk menyampaikan pesan, SOP, atau hal lain.

Dan karena video dapat ditonton kapan saja, hal ini mendukung alur kerja asinkron yang sesuai dengan zona waktu dan gaya kerja yang berbeda.

Fitur terbaik Loom

Sematkan obrolan Slack ke video (dan sebaliknya), sehingga diskusi tetap terhubung dengan konten visual tertentu

Rekam rapat stand-up asinkron atau tinjauan desain; rekan tim dapat merespons sesuai jadwal masing-masing

Dapatkan pemberitahuan Slack saat seseorang melihat, bereaksi, atau berkomentar pada video Loom Anda

Batasan Loom

Integrasi Slack-Loom dapat memaksa login manual

Harga Loom

Starter: Gratis

Bisnis: $15 per pengguna per bulan

Bisnis + AI: $20 per pengguna per bulan

Enterprise: Kustom

Ulasan dan penilaian Loom

G2: 4.7/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Loom?

Seperti yang dikatakan oleh seorang pengulas G2:

Saat bekerja di lingkungan jarak jauh, menulis email atau pesan Slack untuk menjelaskan masalah yang Anda hadapi bisa memakan waktu. Loom memungkinkan saya merekam video dalam hitungan detik untuk menjelaskan masalah saya, bahkan menampilkan masalah tersebut di layar. Dari sana, seseorang dapat merekam jawaban kembali. Sangat menghemat waktu!

Saat bekerja di lingkungan jarak jauh, menulis email atau pesan Slack untuk menjelaskan masalah yang Anda hadapi bisa memakan waktu. Loom memungkinkan saya merekam video dalam hitungan detik untuk menjelaskan masalah saya, bahkan menampilkan masalah tersebut di layar. Dari sana, seseorang dapat merekam jawaban kembali. Sangat menghemat waktu!

💡 Tips Pro: Tinggalkan reaksi atau komentar di titik tertentu dalam video Loom (misalnya, “1:23”) dan bagikan catatan berwaktu tersebut langsung di Slack. Ini adalah trik berguna untuk kejelasan umpan balik!

melalui GitHub

GitHub menjaga tim pengembangan Anda tetap terinformasi dan selaras dengan membawa pembaruan kode, percakapan, dan tindakan langsung ke ruang kerja Slack Anda. Dengan langganan repositori, Anda dapat mengikuti repositori GitHub tertentu dan mengontrol peristiwa apa yang diposting, seperti hanya permintaan pull atau masalah, sehingga saluran Slack Anda tetap fokus dan bebas dari gangguan.

Ketika seseorang membagikan tautan GitHub di Slack, informasi penting seperti status, komentar, atau perbedaan kode akan ditampilkan secara otomatis. Ini merupakan salah satu keunggulan utama dalam pengelolaan proyek GitHub dan Slack.

Integrasi ini juga mendukung pratinjau tautan yang kaya, visibilitas multi-repo, dan pengaitan masalah untuk menerima pembaruan dari berbagai proyek dalam satu tempat.

Fitur terbaik GitHub

Lakukan tindakan cepat melalui perintah Slack seperti /github close [issue] atau /github open [issue]

Lampirkan thread percakapan Slack ke masalah GitHub untuk menjaga konteks yang terjaga

Otomatiskan alur kerja dengan Slack’s Workflow Builder dan picu pembuatan isu GitHub dari pengiriman formulir

Batasan GitHub

Tidak mudah untuk menyaring notifikasi hanya yang langsung relevan dengan Anda (misalnya, hanya PR yang Anda ditugaskan)

Harga GitHub

uji coba gratis selama 30 hari

Gratis

Tim: $4 per pengguna per bulan

Enterprise: $21 per pengguna per bulan

Ulasan dan peringkat GitHub

G2: 4.7/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4.8/5 (6.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang GitHub?

Seperti yang dikatakan oleh seorang pengulas G2:

Kami telah mengintegrasikan GitHub dengan Slack, sehingga kami mendapatkan semua pembaruan tentang permintaan pull baru di Slack

Kami telah mengintegrasikan GitHub dengan Slack, sehingga kami mendapatkan semua pembaruan tentang permintaan pull baru di Slack

melalui Jira oleh Atlassian

Jira adalah aplikasi komunikasi tim untuk pengembang dan tim teknologi. Aplikasi ini memastikan semua anggota tim tetap terhubung dengan pemberitahuan masalah secara real-time, pembaruan proyek, dan kemampuan untuk membuat tiket langsung di Slack. Dengan pemberitahuan yang dapat disesuaikan dan langganan tingkat proyek, tim hanya menerima pembaruan yang paling relevan.

Pengguna juga dapat menyebutkan ID masalah Jira di Slack dan langsung melihat pratinjau detail masalah seperti status, penugas, dan judul.

Selain itu, dengan templat Jira bawaan di Slack’s Workflow Builder, rekan tim non-teknis pun dapat mengirimkan masalah melalui formulir sederhana, sehingga permintaan dapat diproses secara efisien di seluruh tim.

Fitur terbaik Jira

Ubah percakapan menjadi masalah Jira secara instan menggunakan perintah Slack sederhana seperti /jira create

Anda dapat mengirimkan thread pesan Slack ke dalam masalah Jira sebagai lampiran, sehingga konteks dari diskusi tetap terjaga

Terintegrasi secara mulus dengan Jira Service Management (melalui Atlassian Assist) untuk membantu tim IT melacak tiket helpdesk

Batasan Jira

Tanpa penyaringan yang cermat, Anda mungkin akan menerima banyak notifikasi. Penting untuk mengatur peristiwa mana yang harus diterima Slack agar terhindar dari kelelahan notifikasi

Harga Jira

Gratis

Standar: $8,60 per pengguna per bulan untuk 100 pengguna

Premium: $17 per pengguna per bulan untuk 100 pengguna

Enterprise: Kustom

Ulasan dan penilaian Jira

G2: 4. 3/5 (6000+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (15.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Jira?

Seperti yang dikatakan oleh seorang pengulas G2:

Slack Connector untuk Jira secara signifikan meningkatkan efisiensi alur kerja dengan menyediakan pembaruan real-time tentang masalah Jira langsung ke saluran Slack yang relevan. Hal ini membantu tim kami tetap terinformasi tanpa perlu terus-menerus memeriksa Jira.

Slack Connector untuk Jira secara signifikan meningkatkan efisiensi alur kerja dengan menyediakan pembaruan real-time tentang masalah Jira langsung ke saluran Slack yang relevan. Hal ini membantu tim kami tetap terinformasi tanpa perlu terus-menerus memeriksa Jira.

💡 Tips Pro: Organisir Komentar Jira di Thread Slack Alih-alih mengirim setiap pembaruan Jira sebagai pesan terpisah di Slack, Anda dapat menggunakan aturan otomatisasi untuk menangkap cap waktu thread Slack (thread_ts) dan memposting komentar Jira berikutnya langsung ke thread yang sama. Contohnya: Pada "Issue Created", gunakan aturan otomatisasi untuk mengirim pesan langsung ke webhook Slack dan simpan {{webResponse. body. ts}} di bidang kustom Jira Pada "Komentar Ditambahkan", buat aturan lain yang menggunakan cap waktu tersebut untuk memposting pembaruan di thread asli

7. Zapier (Terbaik untuk mengotomatisasi alur kerja dengan menghubungkan Slack ke ribuan aplikasi lain)

melalui Zapier

Zapier adalah aplikasi otomatisasi yang memperluas fungsi Slack dengan memungkinkan Slack berkomunikasi dengan lebih dari 5.000 aplikasi, termasuk CRM, alat manajemen proyek, basis data, dan spreadsheet.

Bagi tim yang menggunakan Slack untuk manajemen proyek, integrasi ini memungkinkan Anda mengotomatisasi pengiriman pengingat kalender, pemberitahuan tentang prospek CRM baru, atau pencatatan pengiriman formulir pelanggan ke spreadsheet. Dengan cara ini, Anda dapat menggunakan Slack sebagai pusat kendali untuk berbagai alur kerja tanpa perlu menulis kode.

Fitur terbaik Zapier

Hubungkan Slack dengan Gmail atau Outlook untuk mengirim email templat dari Slack, atau otomatis memposting ringkasan kalender Google harian di saluran

Hubungkan dengan Slack’s Workflow Builder untuk mengelola data antar alat, bahkan ketika Slack sendiri tidak dapat melakukannya

Menyediakan perpustakaan besar templat Zap yang sudah jadi untuk otomatisasi yang lebih cepat dan teruji di berbagai alat umum

Batasan Zapier

Zap triggers tidak mendeteksi "lampiran pesan" (seperti respons bot atau output perintah slash)

Harga Zapier

Gratis

Pro: $29,99/bulan

Tim: $103,50/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Zapier

G2: 4. 4/5 (1.300+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (3.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zapier?

Seperti yang dikatakan oleh seorang pengulas G2:

Saya berhasil menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat dengan menggunakan Zapier. Saya juga dapat mengirim pengingat Slack dan email kepada staf tentang kampanye individu mereka tanpa harus melakukannya secara manual.

Saya berhasil menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat dengan menggunakan Zapier, dan saya juga dapat mengirim pengingat Slack dan email kepada staf tentang kampanye individu mereka tanpa harus melakukannya secara manual.

8. Simple Poll (Terbaik untuk menjalankan jajak pendapat cepat di Slack)

melalui Simple Poll

Simple Poll memudahkan umpan balik tim dengan memungkinkan Anda menjalankan jajak pendapat langsung di Slack menggunakan perintah sederhana /poll. Saat rekan kerja memberikan suara, Simple Poll memperbarui pesan dengan total terbaru, memberikan visibilitas real-time kepada semua orang tentang hasilnya.

Jajak pendapat berjalan lancar di saluran Slack atau grup DM yang Anda pilih, menjaga konteks dan relevansi. Fitur opsional seperti pemungutan suara anonim memungkinkan masukan yang lebih jujur, terutama pada topik sensitif, sementara pembaruan hasil instan memastikan semua orang tetap terinformasi.

Fitur terbaik Simple Poll

Jadwalkan jajak pendapat berulang (pertanyaan harian stand-up, pilihan menu makan siang mingguan) sehingga Anda tidak perlu membuatnya ulang secara manual setiap kali

Batasi pengguna untuk memilih satu opsi atau izinkan pemilihan multiple, tergantung pada jenis polling (misalnya, pilih satu opsi vs. “pilih semua yang berlaku”)

Ekspor data jajak pendapat jika diperlukan untuk analisis atau pencatatan

Batasan Poll Sederhana

Anda tidak dapat melihat hasil jajak pendapat hingga jajak pendapat berakhir, yang membatasi diskusi real-time

Harga Simple Poll

Gratis

Premium: $59/bulan (hingga 24 anggota)

Enterprise: Kustom

Ulasan dan penilaian Simple Poll

G2: 4. 2/5 (100+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Simple Poll?

Seperti yang dikatakan oleh seorang pengulas G2:

Saya suka betapa cepat dan mudahnya saya dapat membuat dan mengirim jajak pendapat ke tim-tim berbeda di Slack. Baik itu merencanakan acara tim, mengumpulkan masukan proyek, atau menanyakan siapa yang memiliki pengalaman dengan perangkat lunak tertentu – Simple Poll memungkinkan saya untuk menyesuaikan jajak pendapat atau survei yang efektif untuk melibatkan tim saya dan mengumpulkan masukan mereka

Saya suka betapa cepat dan mudahnya saya dapat membuat dan mengirim jajak pendapat ke tim-tim berbeda di Slack. Baik itu merencanakan acara tim, mengumpulkan masukan proyek, atau menanyakan siapa yang memiliki pengalaman dengan perangkat lunak tertentu – Simple Poll memungkinkan saya untuk menyesuaikan jajak pendapat atau survei yang efektif untuk melibatkan tim saya dan mengumpulkan masukan mereka

9. Postman (Terbaik untuk berbagi dan memantau panggilan API dan dokumen di Slack)

melalui Postman

Postman mengintegrasikan alur kerja API Anda dengan Slack, membantu tim pengembang, QA, dan dukungan tetap terkoordinasi. Aplikasi ini juga mengirimkan pemberitahuan real-time setiap kali pemantauan API gagal atau kinerja menurun, sehingga tim Anda dapat mengambil tindakan segera.

Dengan fitur unfurl asli Slack, rekan tim dapat berbagi permintaan atau koleksi dan langsung melihat pratinjau endpoint dan deskripsinya, menghilangkan kebutuhan untuk mencari-cari dokumentasi. Anda juga dapat menjalankan koleksi Postman langsung dari Slack menggunakan Newman atau perintah slash, ideal untuk pengujian on-demand atau alur kerja yang dipicu oleh CI.

Fitur terbaik Postman

Otomatiskan pemberitahuan ke saluran Slack saat dokumentasi API diperbarui sehingga tim Anda selalu memeriksa versi terbaru

Segera beritahu pengembang saat terjadi kegagalan CI atau kesalahan variabel lingkungan

Dapatkan pembaruan Slack saat sebuah koleksi dirilis, difork, atau digabungkan untuk menjaga tim QA dan pengembangan tetap terinformasi tentang kesiapan pengujian

Batasan Postman

Fitur Unfurling hanya berfungsi untuk tautan dari elemen Postman di ruang kerja bersama atau publik, bukan untuk ruang kerja pribadi atau terbatas

Harga Postman

Gratis

Basic: $19 per pengguna per bulan

Profesional: $39 per pengguna per bulan

Enterprise: Kustom

Ulasan dan penilaian Postman

G2 : 4.6/5 (1.200+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Postman?

Seperti yang dikatakan oleh seorang pengulas G2:

Antarmukanya sangat intuitif dan powerful sekaligus (biasanya hal yang sulit). Alat pemantauan sangat berguna, dan selain koneksi Slack, Anda tidak akan ketinggalan apa pun

Antarmukanya sangat intuitif dan powerful sekaligus (biasanya hal yang sulit). Alat pemantauan sangat berguna, dan selain koneksi Slack, Anda tidak akan ketinggalan apa pun

🎉 Fakta Menarik: Layanan "Echo" dari Postman memungkinkan Anda mengirimkan permintaan apa pun dan mendapatkan data yang sama dikembalikan secara instan. Ini pada dasarnya adalah booth echo REST untuk debugging!

10. Google Calendar (Terbaik untuk menjaga jadwal tim Anda tetap sinkron dengan pengingat acara dan penjadwalan di dalam Slack)

melalui Google Calendar

Integrasi Google Calendar dengan Slack memudahkan penjadwalan harian. Alih-alih berpindah antar tab, seluruh jadwal harian Anda akan dikirim langsung ke pesan langsung (DM) Slack setiap pagi, sehingga Anda tahu apa yang akan terjadi sebelum kopi Anda bahkan mulai bereaksi.

Selain pengingat, aplikasi ini secara otomatis memperbarui status Slack Anda berdasarkan kalender Anda. Saat waktunya untuk bergabung dalam panggilan, cukup klik “Join” langsung dari Slack. Anda bahkan dapat mengundang seluruh saluran ke acara dalam satu kali klik.

Fitur terbaik Google Calendar

Gunakan perintah /gcal atau tombol Slack untuk membuat acara kalender, menyarankan peserta secara otomatis, dan menyinkronkan rapat secara instan di seluruh kalender

Ketik perintah di Slack untuk memeriksa apakah rekan tim Anda tersedia, dan dapatkan slot waktu yang tersedia atau jadwal mereka saat ini secara langsung

Balas undangan rapat dengan "Ya/Tidak/Mungkin" langsung di Slack, dan tetap terinformasi dengan pembaruan real-time tentang pembatalan atau penjadwalan ulang

Batasan Google Calendar

Kalender bersama seringkali tidak sinkron atau tidak ditampilkan dengan benar, sehingga visibilitas di tingkat saluran menjadi tidak konsisten

Harga Google Calendar

Gratis selamanya

Ulasan dan penilaian Google Calendar

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.8/5 (3.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Calendar?

Seperti yang dikatakan oleh seorang pengulas G2:

Integrasi Slack-Google Calendar dapat secara otomatis memberi tahu tim jika seorang anggota sedang dalam pertemuan, sehingga mengoptimalkan manajemen waktu dan koordinasi. Fitur seperti “simpan untuk nanti” juga tersedia, ideal bagi mereka yang perlu memeriksa kembali pesan atau file di kemudian hari

Integrasi Slack-Google Calendar dapat secara otomatis memberi tahu tim jika seorang anggota sedang dalam rapat, sehingga mengoptimalkan manajemen waktu dan koordinasi. Fitur seperti “simpan untuk nanti” juga tersedia, ideal bagi mereka yang perlu melihat kembali pesan atau file di kemudian hari

11. Deel (Terbaik untuk tim HR yang menggunakan Slack untuk onboarding global, permintaan cuti, dan keterlibatan karyawan)

melalui Deel

Deel memudahkan pengelolaan tim global dengan mengintegrasikan alur kerja HR utama (onboarding, komunikasi, dan manajemen tim) langsung ke dalam Slack. Sejak hari pertama, karyawan baru akan menerima pesan selamat datang otomatis, daftar periksa onboarding, dan pembaruan langsung di tempat tim sudah berkomunikasi.

Manajer dapat mengakses hierarki tim secara instan melalui diagram organisasi atau meningkatkan semangat tim dengan pujian yang terintegrasi dengan Slack.

Deel juga memungkinkan tim HR untuk memicu pembaruan Slack berdasarkan tindakan di platform mereka, seperti perubahan kontrak atau pengingat kebijakan lokal.

Fitur terbaik Deel

Dengan mudah jadwalkan pertemuan mingguan antara manajer dan anggota tim melalui pesan langsung Slack (DM) menggunakan 1:1s by Deel, dan sinkronkan pertemuan langsung ke kalender

Gunakan Pulse Surveys oleh Deel untuk membantu tim HR mengumpulkan umpan balik karyawan melalui survei singkat berbasis emoji di dalam Slack, dengan hasil yang secara otomatis tercatat untuk analisis

Otomatiskan alur kerja antara proses onboarding, pelacakan waktu, dan alat manajemen karyawan dengan integrasi Slack dari Deel

Batasan Donut

Integrasi ini tidak menyediakan filter yang detail

Harga Deel

Deel Engage: $20/bulan per pekerja

Kontraktor: Mulai dari $49/bulan per kontraktor

EOR: Mulai dari $599/bulan

Deel Global Payroll: $29/bulan per karyawan

Deel US Payroll: Harga kustom

Imigrasi: Penetapan harga khusus

Bagikan ulasan dan penilaian Anda

G2: 4.8/5 (lebih dari 8.000 ulasan)

Capterra: 4.8/5 (3.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Deel?

Seperti yang dikatakan oleh seorang pengulas G2:

Kami sangat menyukai produk Deel Assemble karena telah memberikan keyakinan penuh bahwa struktur kompensasi kami baik kompetitif maupun adil. Selain itu, dukungan harian 24/7 melalui Slack juga patut diapresiasi.

Kami sangat menyukai produk Deel Assemble karena telah memberikan keyakinan penuh bahwa struktur kompensasi kami baik kompetitif maupun adil. Selain itu, dukungan harian 24/7 melalui Slack juga patut diapresiasi.

12. Stripe (Pilihan terbaik untuk tim keuangan untuk pemberitahuan pembayaran real-time di Slack)

melalui Stripe

Integrasi Slack dari Stripe memastikan tim Anda tidak akan ketinggalan pembaruan penting terkait pembayaran. Baik itu langganan baru, transaksi yang gagal, atau pengembalian dana yang diproses, notifikasi real-time di Slack memastikan orang yang tepat mendapatkan pemberitahuan tanpa penundaan.

Untuk memudahkan perencanaan harian, Stripe juga dapat mengirimkan ringkasan pagi tentang metrik pendapatan kunci, seperti total penjualan, langganan baru, dan pengembalian dana.

Fitur terbaik Stripe

Pilih peristiwa Stripe mana yang ditampilkan di Slack (misalnya, hanya pembelian bernilai tinggi atau transaksi yang gagal) untuk menjaga saluran tetap informatif dan bebas dari kekacauan

Atur aturan webhook kustom untuk memberi tahu tim di Slack ketika ambang batas tertentu (seperti kegagalan pembayaran) terlewati

Pastikan tim dukungan dan penjualan tetap terinformasi dengan pembaruan real-time untuk peristiwa penting pelanggan seperti pembaruan atau perpanjangan

Batasan Stripe

Fungsinya terbatas pada pemberitahuan dan tidak mendukung tindakan interaktif (misalnya pengembalian dana atau percobaan ulang) langsung dari Slack

Harga Stripe

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Stripe

G2: 4. 3/5 (800+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 3.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Stripe?

Seperti yang dikatakan oleh seorang pengulas G2:

Saya telah menggunakan Stripe Payments selama beberapa waktu, dan yang benar-benar menonjol adalah kesederhanaannya. Pengaturannya cepat, antarmukanya bersih dan intuitif, dan semuanya berjalan dengan lancar. Saya dapat melacak pembayaran, mengeluarkan pengembalian dana, dan mengelola semuanya dari satu dasbor pusat tanpa perlu menggali melalui lapisan menu atau artikel dukungan

Saya telah menggunakan Stripe Payments selama beberapa waktu, dan yang benar-benar menonjol adalah kesederhanaannya. Pengaturannya cepat, antarmukanya bersih dan intuitif, dan semuanya berjalan dengan lancar. Saya dapat melacak pembayaran, mengeluarkan pengembalian dana, dan mengelola semuanya dari satu dasbor pusat tanpa perlu menggali melalui lapisan menu atau artikel dukungan

13. Figma (Pilihan terbaik untuk tim desain yang mengintegrasikan alur kerja desain dengan Slack)

melalui Figma

Figma membawa kolaborasi desain ke dalam alur kerja harian Anda dengan secara otomatis mengirimkan pembaruan ke saluran yang paling penting. Tim desain Anda dapat berlangganan saluran Slack untuk file atau proyek tertentu, sehingga memudahkan pengelolaan proyek dan menjaga keselarasan.

Selain pembaruan, fitur pencarian Slack memudahkan Anda menemukan percakapan sebelumnya yang terkait dengan berkas Figma, baik itu umpan balik sebelumnya atau thread keputusan desain.

Jika tim Anda menggunakan plugin Figma (seperti design-to-code atau generator spesifikasi), mereka dapat langsung mengirimkan hasilnya ke Slack agar pengembang dapat mengambilnya untuk proses pengkodean.

Fitur terbaik Figma

Dapatkan pemberitahuan real-time di Slack saat seseorang mengomentari, memperbarui, atau menyebut Anda dalam file Figma

Berikan komentar pada pembaruan Figma langsung di Slack dan balasan tersebut akan disinkronkan kembali ke file

Bagikan tautan prototipe di Slack dengan pratinjau yang kaya untuk meninjau dan mendiskusikan kemajuan desain secara asinkron

Batasan Figma

Pengguna melaporkan bahwa Slack hanya mengirim pemberitahuan untuk komentar pada file Figma utama; komentar di cabang seringkali tidak memicu pemberitahuan

Harga Figma

Starter : Gratis

Professional (Bulanan) : Collab Seat: $5/bulan, Dev Seat: $15/bulan, Full Seat: $20/bulan

Organisasi (Tahunan) : Collab Seat: $5/bulan, Dev Seat: $25/bulan, Full Seat: $55/bulan

Enterprise (Tahunan): Collab Seat: $5/bulan, Dev Seat: $35/bulan, Full Seat: $90/bulan

Ulasan dan penilaian Figma

G2: 4.7/5 (1.200+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Figma?

Seperti yang dikatakan oleh seorang pengulas G2:

Figma sangat membantu kami dalam mendesain antarmuka pengguna (UI), membuat prototipe interaktif, dan mengorganisir proses riset pengalaman pengguna (UX). Integrasi dengan Slack memudahkan kami untuk tetap terhubung dengan semua komentar dan saran dari tim desain

Figma sangat membantu kami dalam mendesain antarmuka pengguna (UI), membuat prototipe interaktif, dan mengorganisir proses riset pengalaman pengguna (UX). Integrasi dengan Slack memudahkan kami untuk tetap terhubung dengan semua komentar dan saran dari tim desain

👀 Tahukah Anda? Figma awalnya dirancang sebagai alat pengedit foto, dan filter desain yang Anda gunakan saat ini merupakan pengingat akan asal-usulnya.

melalui HubSpot

Integrasi HubSpot-Slack dirancang untuk menjaga tim penjualan dan pemasaran tetap sinkron dengan menyediakan pembaruan CRM secara real-time langsung di tempat kolaborasi berlangsung. Tim mendapatkan visibilitas real-time terhadap perkembangan transaksi, aktivitas prospek, dan pembaruan pelanggan.

Integrasi ini menggabungkan pengingat otomatis dengan kolaborasi manusia. Bot HubSpot dapat mengingatkan tim penjualan untuk memperbarui transaksi yang memerlukan langkah tambahan, sementara pemicu alur kerja yang telah dikonfigurasi sebelumnya dapat merayakan keberhasilan atau menaikkan tingkat masalah tanpa upaya manual.

Aplikasi ini juga mendukung tim melalui pembaruan tiket, dan memungkinkan manajer penjualan untuk dengan cepat mengakses informasi kontak atau transaksi selama percakapan menggunakan perintah Slack yang sederhana.

Fitur terbaik HubSpot

Sarankan waktu pertemuan atau tambahkan tautan penjadwalan di Slack untuk mempermudah tindak lanjut dengan prospek

Izinkan tim penjualan mencatat catatan rapat atau pembaruan langsung ke HubSpot dari Slack

Memungkinkan perintah slash (misalnya /hubspot search [Nama]) untuk langsung menampilkan tahap transaksi, aktivitas terakhir, atau detail pemilik di dalam Slack

Batasan HubSpot

Tidak ada dukungan bawaan untuk menghubungkan transaksi atau perusahaan secara massal dengan saluran Slack; hanya dapat dilakukan satu per satu melalui alur kerja atau antarmuka pengguna (UI)

Harga HubSpot

Marketing Hub Professional: $890/bulan untuk tiga pengguna

Marketing Hub Enterprise: $3.600 per bulan untuk lima pengguna

Ulasan dan peringkat HubSpot

G2: 4. 4/5 (1.200+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (6.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang HubSpot?

Seperti yang dikatakan oleh seorang pengulas Reddit:

Sangat mudah untuk dikonfigurasi dan saya belum pernah mengalami masalah saat menggunakannya. Saya pikir satu-satunya waktu Anda akan mengalami masalah adalah jika Anda mencoba membangun sesuatu yang lebih kompleks.

Sangat mudah untuk dikonfigurasi dan saya belum pernah mengalami masalah saat menggunakannya. Saya pikir satu-satunya waktu Anda akan mengalami masalah adalah jika Anda mencoba membangun sesuatu yang lebih kompleks.

15. Box (Pilihan terbaik untuk berbagi file aman dan kolaborasi di Slack)

melalui Box

Box memudahkan pengelolaan dan berbagi file untuk tim yang mengutamakan Slack dengan menghadirkan pratinjau yang kaya, akses cepat, dan aktivitas yang dapat dilacak langsung di antarmuka obrolan.

Tambahkan tautan Box ke saluran atau pesan langsung (DM), dan Slack akan menampilkan pratinjau langsung sehingga rekan tim tahu persis apa yang mereka buka (misalnya halaman pertama dokumen atau thumbnail gambar). Jika seseorang membagikan file di Slack, Box dapat menyimpannya dengan aman.

Selain itu, Anda dapat melacak di mana dan bagaimana file Anda dibagikan dengan log aktivitas bawaan Box.

Fitur terbaik Box

Otomatis berikan pemberitahuan jika file Box yang dibagikan memerlukan pembaruan izin

Posting pemberitahuan real-time di Slack saat file di folder Box yang terhubung diubah atau ditambahkan

Aktifkan permintaan file melalui Slack untuk membantu rekan tim menyeret dan meletakkan file ke folder Box yang ditentukan tanpa perlu rantai email

Batasan Box

Bot Box tidak dapat secara otomatis bergabung dengan saluran Slack pribadi

Harga Box

Bisnis: $18 per pengguna per bulan

Business Plus: $30,70 per pengguna per bulan

Enterprise: $42,35 per pengguna per bulan

Enterprise Plus: Hanya tersedia dengan penagihan tahunan

Ulasan dan penilaian Box

G2: 4. 2/5 (4000+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (5000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Box?

Seperti yang dikatakan oleh seorang pengulas G2:

Aplikasi ini dapat diintegrasikan dengan mudah ke perangkat lunak lain seperti Slack, sehingga kolaborasi menjadi lebih cepat dan lancar. Pengguna dapat berinteraksi dan berkolaborasi pada dokumen secara real-time. Memiliki antarmuka pengguna yang ramah

Aplikasi ini dapat diintegrasikan dengan mudah ke perangkat lunak lain seperti Slack, sehingga kolaborasi menjadi lebih cepat dan lancar. Pengguna dapat berinteraksi dan berkolaborasi pada dokumen secara real-time. Memiliki antarmuka pengguna yang ramah

🎉 Fakta Menarik: Aaron Levie, pendiri Box, mengirim email langsung ke Mark Cuban melalui alamat email kontak blognya, bahkan sebelum memperkenalkan Box secara publik. Meskipun tidak pernah bertemu secara langsung, Cuban begitu tertarik sehingga akhirnya berinvestasi di Box sebagai investor malaikat. Pertemuan pertama mereka terjadi di pinggir lapangan saat pertandingan Dallas Mavericks. Ini bukti bahwa pendekatan berani (dan sedikit keberuntungan) bisa membuahkan hasil besar!

melalui Mailchimp

Mailchimp adalah aplikasi Slack untuk pemasaran email yang membantu tim Anda tetap terinformasi tentang aktivitas kampanye. Anda akan mendapatkan visibilitas instan saat kampanye email dikirim, saat seseorang menyelesaikan urutan email bertahap, atau bahkan saat ada umpan balik pelanggan dari email Mailchimp.

Jika Anda mengumpulkan tanggapan survei atau respons, tanggapan tersebut juga dapat dikirim ke Slack. Hal ini juga memudahkan pelacakan perilaku audiens. Anda dapat memantau aktivitas daftar langganan atau dengan cepat mengakses detail kontak menggunakan perintah Slack yang sederhana.

Dan saat otomatisasi terpicu, seperti mengirim email selamat datang atau memulai urutan pemulihan keranjang belanja, Slack mengirimkan pemberitahuan real-time sehingga Anda dapat melacak prospek yang bergerak melalui funnel Anda dan merayakan keberhasilan secara langsung.

Fitur terbaik Mailchimp

Dapatkan ringkasan kinerja kampanye di Slack, seperti tingkat pembukaan dan klik, tanpa perlu memeriksa Mailchimp secara terpisah

Buat laporan pertumbuhan audiens mingguan untuk menjaga tim Anda tetap terinformasi tentang peningkatan, penurunan, dan kampanye yang paling berhasil

Gunakan pemberitahuan Slack dari Mailchimp untuk memberi tahu Anda tentang penjualan yang selesai yang terkait dengan kampanye tertentu jika terintegrasi dengan toko eCommerce Anda

Batasan Mailchimp

Jika Anda ingin mendapatkan pemberitahuan untuk tindakan seperti pembukaan kampanye atau pembatalan langganan di luar peristiwa inti, Anda memerlukan alat otomatisasi pihak ketiga

Harga Mailchimp

Batasan gratis untuk 500 kontak

Essentials: $8,81/bulan untuk 500 kontak

Standar: $13,16 per bulan untuk 500 kontak

Premium: $263,27 per bulan untuk 10.000 kontak

Ulasan dan penilaian Mailchimp

G2: 4. 3/5 (12.000+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (17.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Mailchimp?

Seperti yang dikatakan oleh seorang pengulas G2:

Bagi saya, Mailchimp bukan hanya sekadar pengelola kampanye Gmail. Ini adalah alat yang sangat powerful untuk terhubung dengan konsumen Anda sambil melakukan segmentasi dan menggunakan komunikasi yang sangat personal. Anda juga dapat membuat halaman arahan dan komunikasi SMS. Semua ini menjadikan Mailchimp sebagai alat yang sangat powerful.

Bagi saya, Mailchimp bukan hanya sekadar pengelola kampanye Gmail. Ini adalah alat yang sangat powerful untuk terhubung dengan konsumen Anda sambil melakukan segmentasi dan menggunakan komunikasi yang sangat personal. Anda juga dapat membuat halaman arahan dan komunikasi SMS. Semua ini menjadikan Mailchimp sebagai alat yang sangat powerful.

17. Intercom (Terbaik untuk tim dukungan pelanggan dan penjualan yang mengelola percakapan dan tiket Intercom melalui Slack)

melalui Intercom

Jika tim dukungan atau penjualan Anda menggunakan Slack, integrasi Intercom akan mempermudah alur kerja Anda. Anda akan menerima pemberitahuan real-time begitu ada pesan baru dari prospek atau pelanggan, sehingga Anda dapat langsung bergabung dalam percakapan.

Dalam beberapa konfigurasi, agen bahkan dapat membalas pesan pelanggan langsung dari Slack. Dengan integrasi ini, ada manfaat tambahan. Jika rekan tim menandai Anda dalam catatan atau percakapan Intercom, Anda akan menerima pesan langsung (DM) Slack dengan konteks lengkap dan tautan untuk membalas.

Dan setelah tiket dukungan diselesaikan, Slack dapat secara otomatis membagikan ringkasan penutupan, memberikan visibilitas kepada semua orang tentang jenis masalah dan kinerja tim.

Fitur terbaik Intercom

Gunakan perintah /intercom search [email] untuk langsung menampilkan detail pengguna seperti waktu terakhir terlihat, tingkat langganan, dan riwayat percakapan di Slack

Dapatkan pemberitahuan handoff bot saat chatbot beralih ke manusia, sehingga tim Anda dapat segera bertindak sebelum pelanggan meninggalkan percakapan

Atur alur kerja di luar jam kerja di mana Slack @here akan mengirim notifikasi ke saluran jika tidak ada yang merespons pesan dalam waktu yang ditentukan

Batasan Intercom

Menyediakan konteks minimal dan otomatisasi di dalam Slack

Harga Intercom

uji coba gratis selama 14 hari

Esensial: $39 per pengguna per bulan

Lanjutan: $99 per pengguna per bulan

Ahli: $139 per pengguna per bulan

Fin AI Agent: Kustom

Ulasan dan penilaian Intercom

G2: 4.5/5 (3.000+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (1.100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Intercom?

Seperti yang dikatakan oleh seorang pengulas G2:

Intercom sangat berguna sebagai alat generasi prospek dan alat dukungan pelanggan. Perjalanan yang dibuat secara unik di setiap halaman memungkinkan kami menyesuaikan pesan di pop-up obrolan di situs web kami, serta pesan Intercom baru yang masuk ke saluran Slack yang ditunjuk, sehingga kami tidak pernah melewatkan pesan. Ini juga sangat bermanfaat di sisi dukungan – kami selalu hanya sejauh obrolan.

Intercom sangat berguna baik sebagai alat generasi prospek maupun alat dukungan pelanggan. Perjalanan yang dibuat secara unik di setiap halaman memungkinkan kami menyesuaikan pesan di pop-up obrolan di situs web kami, serta pesan Intercom baru yang masuk ke saluran Slack yang ditunjuk sehingga kami tidak pernah melewatkan pesan. Ini juga sangat bermanfaat di sisi dukungan – kami selalu hanya sejauh obrolan.

18. GreetBot (Terbaik untuk menyambut anggota Slack baru secara otomatis dan membantu karyawan baru atau tamu beradaptasi)

melalui GreetBot

Ketika seseorang baru bergabung dengan ruang kerja Slack Anda atau saluran tertentu, GreetBot menjadi penerima tamu virtual di kantor Anda. Anda dapat menyesuaikan pesan tersebut untuk menyertakan tautan onboarding, dokumen, atau bahkan pesan ramah untuk memecahkan kebekuan.

Anda juga dapat menggunakan GreetBot untuk mengirimkan informasi onboarding penting secara bertahap. Misalnya, pada Hari 1, GreetBot dapat mengirimkan daftar periksa, pada Hari 3 survei umpan balik, dan pada Hari 5 panduan tips Slack, semuanya secara otomatis.

Selain itu, tim menggunakan aplikasi ini untuk FAQ internal, mengingatkan anggota baru untuk mengatur profil mereka, dan bahkan ucapan selamat ulang tahun atau peringatan hari jadi kerja.

Fitur terbaik GreetBot

Analisis peran atau minat seseorang dan minta GreetBot untuk menyarankan saluran mana yang mungkin ingin mereka ikuti, seperti #frontend, #design, atau #pets-for-fun

Dorong pengguna dengan tindakan onboarding seperti “Perkenalkan diri Anda di #general” atau “Tambahkan foto profil”

Gunakan Slack Connect untuk tamu eksternal atau freelancer, dan minta GreetBot untuk menjelaskan saluran mana yang dapat diakses dan siapa yang harus dihubungi

Batasan GreetBot

Pesan GreetBot memiliki batasan; misalnya, daftar berpoin tidak didukung, dan Anda harus menggunakan teks biasa atau markup dasar Slack

Harga GreetBot

Gratis selama 14 hari

Starter: $0/ruang kerja/bulan

Plus: $49/ruang kerja/bulan

Enterprise: $199/ruang kerja/bulan

Ulasan dan peringkat GreetBot

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang GreetBot?

Seperti yang dikatakan oleh seorang pengulas Product Hunt:

Saya mengelola grup dengan lebih dari 1.400 wanita di bidang teknologi, dan Greetbot telah membantu kami menyambut anggota baru dengan lebih mudah dan memberikan informasi tentang grup kami. Saya juga menyukai saat fitur baru ditambahkan, GreetBot akan memberi tahu saya dengan notifikasi tentang penambahan baru. Terima kasih banyak, ini adalah produk yang luar biasa.

Saya mengelola grup dengan lebih dari 1.400 wanita di bidang teknologi, dan Greetbot telah membantu kami menyambut anggota baru dengan lebih mudah dan memberikan informasi tentang grup kami. Saya juga menyukai saat fitur baru ditambahkan, GreetBot akan memberi tahu saya dengan pemberitahuan tentang penambahan baru. Terima kasih banyak, ini adalah produk yang luar biasa.

19. Otter. ai (Terbaik untuk transkripsi rapat dan berbagi catatan rapat di Slack)

Jika tim Anda sering mengadakan pertemuan di Zoom, Teams, atau Slack, Otter. ai dapat menjadi alat transkripsi andalan Anda. Aplikasi ini mentranskripsi pertemuan secara real-time dan dapat secara otomatis memposting transkrip atau ringkasan ke saluran Slack setelah pertemuan selesai.

Anda juga dapat memanfaatkan pemberitahuan kata kunci Otter. Atur Otter untuk mendeteksi istilah seperti “anggaran,” “jadwal,” dan “cuplikan.” Setiap kali istilah-istilah tersebut muncul, Otter akan mengirim pesan Slack dengan cuplikan dan tautan langsung ke bagian pertemuan tersebut.

Dan jika Anda pernah mencari kalimat yang diucapkan seseorang beberapa minggu lalu, Anda dapat dengan mudah menjalankan perintah /otter search “Q3 roadmap” di Slack dan menemukan waktu tepatnya dalam hitungan detik.

Fitur terbaik Otter. ai

Rekam catatan suara singkat melalui Otter dan bagikan baik file audio maupun transkripsinya di Slack

Buat transkrip multibahasa untuk membantu tim global tetap sejalan dengan memposting transkrip bahasa Inggris dari rapat yang diadakan dalam bahasa lain

Cari semua transkrip sebelumnya di dalam Slack untuk referensi cepat

Batasan Otter.ai

Pengaturan manual diperlukan di saluran pribadi

Harga Otter.ai

Gratis

Pro: $16,99/pengguna/bulan

Bisnis: $30 per pengguna per bulan

Enterprise: Kustom

Ulasan dan penilaian Otter.ai

G2: 4. 3/5 (300+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (90+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Otter. ai?

Seperti yang dikatakan oleh seorang pengulas G2:

Otter mudah diimplementasikan, pendaftaran cepat, dan langsung berfungsi. Saya menggunakannya untuk setiap pertemuan yang saya adakan kecuali diminta oleh peserta, dan saya dapat mengirim ringkasan secara otomatis ke saluran Slack yang berbeda berdasarkan siapa yang hadir dalam pertemuan, dll. Integrasi dengan Slack juga cukup sederhana untuk dilakukan, yang selalu menjadi hal yang baik.

Otter mudah diimplementasikan, pendaftaran cepat, dan langsung berfungsi. Saya menggunakannya untuk setiap pertemuan yang saya adakan kecuali diminta oleh peserta, dan saya dapat mengirim ringkasan secara otomatis ke saluran Slack yang berbeda berdasarkan siapa yang hadir dalam pertemuan, dll. Integrasi dengan Slack juga cukup sederhana untuk dilakukan, yang selalu menjadi hal yang baik.

20. Typeform (Terbaik untuk mengumpulkan respons formulir atau survei dan mengirimkannya ke Slack)

melalui Typeform

Integrasi Typeform dengan Slack memudahkan Anda untuk selalu memperbarui tim setiap kali seseorang mengirimkan formulir atau survei. Anda dapat menyesuaikan apa yang ditampilkan di Slack, seperti nama pengguna, deskripsi masalah, atau kategori.

Jika Anda mengadakan jajak pendapat atau survei internal melalui Typeform (seperti kuesioner umpan balik tim), Anda dapat memilih untuk merangkum hasil secara berkala atau memposting setiap tanggapan secara anonim di saluran bersama.

Bagi tim pemasaran dan penjualan, prospek baru atau permintaan demo langsung dikirim ke Slack sehingga tim dapat bertindak cepat. Setiap notifikasi juga mencakup tautan langsung ke entri Typeform lengkap atau tampilan pengeditan, jika pesan terpotong atau anggota tim perlu menyelidiki lebih lanjut atau menambahkan catatan di Typeform.

Fitur terbaik Typeform

Buat formulir Typeform baru langsung dari Slack menggunakan pintasan atau perintah slash

Gunakan Zapier atau integrasi kustom untuk mengisi otomatis bidang menggunakan informasi pengguna Slack

Gabungkan Typeform dengan GreetBot untuk mengotomatisasi proses onboarding karyawan baru, mengumpulkan kebutuhan peralatan, atau kuis tim melalui Slack secara instan

Batasan Typeform

Beberapa respons tidak sampai ke Slack. Pengguna melaporkan bahwa hanya sebagian dari pengiriman formulir yang muncul di saluran Slack

Harga Typeform

Basic: $29/bulan (1 pengguna)

Plus: $59/bulan (3 pengguna)

Bisnis: $99/bulan (5 pengguna)

Enterprise: Kustom

Ulasan dan penilaian Typeform

G2: 4.5/5 (800+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (900+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Typeform?

Seperti yang dikatakan oleh seorang pengulas G2:

Membantu kami mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menjalankan tugas kami dengan sebaik-baiknya. Mudah digunakan oleh klien dan terhubung ke Slack untuk mengirimkan informasi kepada kami. Kami menggunakannya setiap hari, baik secara internal maupun eksternal. Sangat mudah digunakan dan dukungan pelanggan selalu siap jika diperlukan.

Membantu kami mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menjalankan tugas kami dengan sebaik-baiknya. Mudah digunakan oleh klien dan terhubung ke Slack untuk mengirimkan informasi kepada kami. Kami menggunakannya setiap hari, baik secara internal maupun eksternal. Sangat mudah digunakan dan dukungan pelanggan selalu siap jika diperlukan.

Optimalkan Alur Kerja Slack Anda dengan ClickUp

Slack menjadi pusat komando real-time tim Anda saat Anda mengintegrasikan aplikasi dari Direktori Aplikasi Slack. Mulai dari Polly yang membantu Anda mengadakan jajak pendapat cepat, Zapier yang mengotomatisasi tugas-tugas berulang, hingga Otter.ai yang menerjemahkan pertemuan Anda, setiap aplikasi menawarkan manfaat produktivitas dan lainnya.

Namun, banyak tim masih menghadapi masalah umum di Slack, seperti pembaruan yang tersebar, pesan yang terlewat, atau kelelahan akibat berganti-ganti alat.

Di situlah ClickUp unggul. Bukan hanya terintegrasi dengan Slack, ClickUp juga mengumpulkan tugas, dokumen, pengingat, dan pembaruan Anda ke dalam satu tempat untuk menjaga semuanya terorganisir dan dapat ditindaklanjuti. Alih-alih berpindah tab atau mengejar pembaruan, Anda dapat mengelola pekerjaan langsung di tempat percakapan berlangsung.

Jika Anda ingin mengubah semua obrolan real-time menjadi kemajuan nyata, ClickUp adalah cara yang lebih cerdas. Daftar ke ClickUp hari ini!