10 Alat AI Terbaik untuk OKR dalam Melacak & Mencapai Tujuan dengan Lebih Cerdas

Berapa kali tim Anda memulai kuartal dengan OKR yang ambisius, hanya untuk kemudian terabaikan di spreadsheet yang terlupakan?

Seringkali, tujuan ditetapkan dengan antusiasme tetapi cepat kehilangan visibilitas saat prioritas sehari-hari mengambil alih. Hal ini menyebabkan target terlewatkan dan saling menyalahkan, mengganggu ketenangan Anda.

Di situlah alat AI untuk OKR membantu tim tetap fokus pada tujuan mereka dengan wawasan real-time, otomatisasi, dan dorongan berbasis data.

Berikut adalah alat OKR berbasis AI teratas yang dapat membantu Anda mencapai tujuan dengan percaya diri. 🎯

Beberapa alat AI berfokus pada peningkatan produktivitas melalui otomatisasi, sementara yang lain unggul dalam analisis atau kolaborasi tim. Alat yang tepat tidak hanya melacak tujuan—tetapi juga membantu Anda tetap selaras, memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti, dan menyederhanakan pengambilan keputusan.

Berikut adalah beberapa fitur kunci yang perlu dipertimbangkan saat memilih aplikasi pelacakan tujuan:

Penetapan tujuan yang cerdas: Menetapkan tujuan yang ambisius namun dapat dicapai berdasarkan data. Bonus tambahan jika dapat memecah mimpi besar menjadi tugas-tugas tim yang lebih kecil dan mudah dikelola!

Pelacakan real-time: Pembaruan otomatis kemajuan melalui Pembaruan otomatis kemajuan melalui dashboard OKR , papan Kanban, atau diagram Gantt

Penyesuaian strategis: Menghubungkan OKR tim dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan memastikan ketergantungan tetap terkendali untuk kerja tim yang lancar

Umpan balik berbasis AI: Menyarankan perubahan untuk membuat tujuan lebih jelas, lebih berani, dan lebih dapat dicapai

Wawasan prediktif dan analitik: Mendeteksi tren, mengidentifikasi risiko, dan memberi tahu Anda apakah Anda berjalan lancar atau perlu melakukan penyesuaian arah

💡 Baca Juga! Jika OKR berbasis AI menarik minat Anda, ini wajib dibaca: Memahami Agen Berbasis Tujuan untuk Optimasi AI.

Sebelum kita membahas fitur-fiturnya secara detail, mari kita lihat sekilas bagaimana alat-alat ini dibandingkan satu sama lain:

Alat Fitur Utama Terbaik untuk Harga* ClickUp Pelacakan tujuan berbasis AI, ClickUp Brain dan AI Agents untuk wawasan real-time, dasbor yang dapat disesuaikan, dan templat OKR Manajemen tujuan berbasis AI all-in-one untuk tim dari semua ukuran Rencana gratis tersedia; Penawaran harga khusus untuk perusahaan Asana Tujuan yang terhubung dengan tugas, Peta Strategi, Rekan Tim AI, Tampilan Garis Waktu Tujuan kolaborasi tim untuk perusahaan kecil hingga menengah Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $13,49 per bulan per pengguna 15Five Pertemuan Mingguan, Survei Cepat, pengakuan rekan kerja, dan penilaian kinerja Pemantauan keterlibatan karyawan untuk tim kecil Paket berbayar mulai dari $4 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan) Lattice Pembuat tujuan SMART, rencana 30-60-90 hari, Analytics Explorer, umpan balik sosial Tujuan manajemen kinerja untuk tim kecil hingga besar Paket berbayar mulai dari $11/bulan/pengguna; Add-ons dihargai secara terpisah Leapsome Kerangka kerja tujuan yang fleksibel, panduan AI, pohon tujuan, dan dasbor real-time Solusi manajemen sumber daya manusia all-in-one untuk tim besar dan perusahaan Harga khusus Perdoo Check-ins, papan KPI, alat peta jalan, integrasi AI Vadoo Pengelolaan OKR yang sederhana untuk startup dan tim kecil Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $7,20/bulan/pengguna (ditagih secara tahunan) Weekdone Laporan PPP, pengakuan rekan kerja, dasbor coaching, pelacakan kebahagiaan Dukungan coaching OKR untuk freelancer dan tim Uji coba gratis tersedia; Harga disesuaikan Betterworks Goal Assist, Conversation Assist, umpan balik real-time, ulasan kinerja AI OKR tingkat perusahaan untuk tim Harga khusus Profit. co OKR langkah demi langkah, analisis prediktif, pelacakan KPI, otomatisasi webhook Pengaturan OKR yang komprehensif untuk tim besar Harga khusus WorkBoard Asisten AI, diagram Gantt, tinjauan bisnis, pelacakan tonggak pencapaian Pelacakan kemajuan secara real-time untuk tim dari berbagai ukuran Harga khusus

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Alat AI terbaik untuk penetapan tujuan membantu mengambil keputusan berdasarkan data. Berikut adalah daftar alat AI terbaik untuk OKR guna mempercepat pertumbuhan perusahaan Anda. 💁

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk manajemen tujuan berbasis AI all-in-one)

Yang pertama dalam daftar, kita punya ClickUp! 🤩

ClickUp adalah Ruang Kerja AI Terintegrasi, menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, obrolan, dan AI terintegrasi untuk membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas sambil menghilangkan penyebaran AI yang tidak terkendali.

Coba ClickUp Goals Buat tujuan yang sesuai dengan kebutuhan Anda dengan ClickUp Goals

Di pusat sistem manajemen tujuan ClickUp terdapat ClickUp Goals. Baik Anda seorang pemimpin penjualan yang menetapkan target pendapatan kuartalan, manajer pemasaran yang memantau produksi konten, atau profesional HR yang memantau keterlibatan karyawan, ClickUp Goals siap membantu Anda!

Tetapkan tujuan numerik, moneter, atau benar/salah untuk melacak target seperti tingkat keterlibatan, pendapatan, atau penyelesaian tonggak pencapaian. Pembaruan kemajuan dilakukan secara otomatis saat tugas yang terhubung selesai, menghilangkan kebutuhan untuk pelacakan manual.

Tim dapat menggunakan folder tujuan untuk mengorganisir tujuan berdasarkan departemen, sprint, atau OKR, memastikan semuanya tetap terlihat dan terstruktur.

Selain melacak tujuan, perangkat lunak manajemen kinerja ini juga meningkatkan pelaksanaan dengan ClickUp Brain!

Karena ClickUp Brain terintegrasi secara mendalam dalam ruang kerja Anda, ia menawarkan rekomendasi cerdas berdasarkan proyek tim Anda dan data historis. Anda juga dapat meminta bantuan untuk memprioritaskan tugas berdasarkan urgensi dan dampaknya.

Pantau tugas-tugas dan capai tujuan Anda tepat waktu dengan ClickUp Brain

Bayangkan ini sebagai manajer proyek yang didukung AI yang dapat menyusun ringkasan rapat, menghasilkan pembaruan status, dan bahkan menyarankan langkah selanjutnya berdasarkan kemajuan.

Untuk mengintegrasikan semuanya, dashboard ClickUp yang sepenuhnya dapat disesuaikan berfungsi sebagai pusat kendali, memberikan gambaran real-time tentang kemajuan di seluruh tim dan inisiatif.

Visualisasikan KPI dan kemajuan tim Anda dengan dasbor ClickUp yang dapat disesuaikan

Alih-alih menyortir laporan yang tersebar, pemimpin bisnis dapat memvisualisasikan kinerja tim melalui kartu interaktif, melacak segala hal mulai dari kecepatan sprint dan jadwal proyek hingga alokasi sumber daya dan distribusi beban kerja.

Berikut ini video singkat untuk memberi tahu Anda lebih lanjut tentang hal ini:

Template OKR ClickUp memudahkan, memperjelas, dan membuat OKR (Objectives and Key Results) menjadi tindakan yang dapat dilakukan. Pecah tujuan besar menjadi hasil yang dapat diukur sehingga tim Anda selalu tahu seperti apa kesuksesan itu.

Dapatkan templat gratis Gunakan Template OKR ClickUp untuk menetapkan dan melacak tujuan individu dan tim.

Baik Anda seorang pemimpin HR yang memantau keterlibatan karyawan, manajer proyek yang memastikan hasil proyek tetap pada jalurnya, atau eksekutif bisnis yang mendorong pertumbuhan pendapatan, templat OKR ini menjaga semuanya tetap terstruktur.

Karena ClickUp mengotomatiskan pembaruan kemajuan, Anda tidak perlu mengejar laporan atau menyesuaikan persentase secara manual. Semua pembaruan dilakukan secara real-time seiring tim Anda bergerak maju.

⚙️ Bonus: Template Rencana Aksi Tujuan Cerdas ClickUp memastikan tujuan Anda terdefinisi dengan jelas dan terfokus, dengan membagi tujuan besar menjadi milestone yang lebih kecil.

Fitur terbaik ClickUp

Kolaborasi real-time : Simpan semua percakapan dan perencanaan strategis terkait OKR di satu tempat, kolaborasi secara real-time, bagikan pembaruan tentang hasil kunci, dan selesaikan hambatan dengan cepat menggunakan : Simpan semua percakapan dan perencanaan strategis terkait OKR di satu tempat, kolaborasi secara real-time, bagikan pembaruan tentang hasil kunci, dan selesaikan hambatan dengan cepat menggunakan ClickUp Chat

Manajemen tugas : Pecah tujuan besar menjadi langkah-langkah yang dapat dilaksanakan dengan tenggat waktu, prioritas, dan ketergantungan menggunakan : Pecah tujuan besar menjadi langkah-langkah yang dapat dilaksanakan dengan tenggat waktu, prioritas, dan ketergantungan menggunakan ClickUp Tasks

Penyesuaian : Pantau kemajuan metrik OKR kunci dengan titik data yang disesuaikan sesuai kebutuhan tim Anda menggunakan : Pantau kemajuan metrik OKR kunci dengan titik data yang disesuaikan sesuai kebutuhan tim Anda menggunakan Bidang Kustom

Otomatisasi alur kerja: Otomatisasi tindakan seperti penugasan tugas, pembaruan status, pengiriman notifikasi, dll., berdasarkan pemicu dan kondisi yang Anda tentukan menggunakan Otomatisasi tindakan seperti penugasan tugas, pembaruan status, pengiriman notifikasi, dll., berdasarkan pemicu dan kondisi yang Anda tentukan menggunakan ClickUp Automations.

Papan tulis virtual : Lakukan brainstorming, rencanakan strategi, dan rencanakan OKR secara visual dengan kanvas digital kolaboratif menggunakan : Lakukan brainstorming, rencanakan strategi, dan rencanakan OKR secara visual dengan kanvas digital kolaboratif menggunakan ClickUp Whiteboards

Template: Dapatkan kerangka kerja terstruktur untuk menetapkan, melacak, dan meninjau OKR tanpa harus memulai dari nol dengan : Dapatkan kerangka kerja terstruktur untuk menetapkan, melacak, dan meninjau OKR tanpa harus memulai dari nol dengan Template ClickUp

Batasan ClickUp

Kurva pembelajaran yang curam

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.500+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Berikut ulasan G2:

Saya suka bagaimana ClickUp menggabungkan berbagai alat produktivitas ke dalam satu platform—pengelolaan tugas, dokumen, papan tulis, pelaporan—membuatnya mudah untuk menjaga semuanya terorganisir. Platform ini cukup fleksibel untuk menyesuaikan dengan alur kerja apa pun, dan tampilan yang dapat disesuaikan (seperti Daftar, Papan, dan Gantt) memungkinkan Anda melihat proyek dalam format yang Anda inginkan. Selain itu, fitur seperti Otomatisasi dan Template membantu menghemat banyak waktu. Ini seperti pusat produktivitas yang menyesuaikan dengan kebutuhan Anda!

Saya suka bagaimana ClickUp menggabungkan berbagai alat produktivitas ke dalam satu platform—pengelolaan tugas, dokumen, papan tulis, pelaporan—membuatnya mudah untuk menjaga semuanya terorganisir. Platform ini cukup fleksibel untuk menyesuaikan dengan alur kerja apa pun, dan tampilan yang dapat disesuaikan (seperti Daftar, Papan, dan Gantt) memungkinkan Anda melihat proyek dalam format yang Anda inginkan. Selain itu, fitur seperti Otomatisasi dan Template membantu menghemat banyak waktu. Ini seperti pusat produktivitas yang menyesuaikan dengan kebutuhan Anda!

📌 Butuh inspirasi? Lihat daftar contoh OKR kami untuk menetapkan tujuan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti untuk tim Anda!

2. Asana (Terbaik untuk tujuan kolaborasi tim)

melalui Asana

Asana menjaga tim tetap sinkron, bahkan saat proyek menumpuk. Fitur 'Goals'nya menghubungkan tugas sehari-hari dengan tujuan besar, sehingga tidak ada yang hanya mencentang kotak.

Ingin memeriksa kemajuan dengan cepat? Bidang kustom memungkinkan Anda melacak metrik tujuan kunci, sementara dasbor menyediakan wawasan real-time dengan grafik dan laporan. Dan dengan tampilan Timeline, tim dapat dengan mudah memetakan ketergantungan dan tenggat waktu.

Kemampuan AI Asana dapat merangkum kemajuan, mengidentifikasi hambatan, dan menghasilkan pembaruan status, memastikan bahwa tujuan strategis tetap menjadi prioritas utama.

Fitur terbaik Asana

Otomatiskan tugas-tugas berulang, seperti membagikan tugas, menyesuaikan tenggat waktu, atau memberitahu pemangku kepentingan dengan Rules

Selaraskan tujuan perusahaan secara keseluruhan dengan proyek tim menggunakan Strategy Maps

Gunakan AI Teammates untuk eksekusi tugas, saran, dan optimasi alur kerja.

Terapkan tujuan dari tingkat perusahaan hingga ke departemen dan individu untuk keselarasan penuh.

Batasan Asana

Informasi dari tugas induk tidak selalu diteruskan ke tugas terkait, sehingga membuat alur kerja menjadi membingungkan.

Harga Asana

Pribadi: Gratis

Starter: $13,49/bulan per pengguna

Lanjutan: $30,49/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Enterprise+: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Asana

G2: 4. 4/5 (10.000+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (13.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Asana?

Berikut ulasan G2:

Saya menggunakan Asana setiap hari, bahkan untuk tugas-tugas pribadi saya, dan saya benar-benar yakin ini adalah alat terbaik di pasaran…. Terkadang, saya kesulitan memahami hierarki tugas dan subtugas. Saya telah banyak bekerja dengan otomatisasi dan bidang kustom, dan terkadang, sulit untuk menentukan cara terbaik untuk mengelolanya.

Saya menggunakan Asana setiap hari, bahkan untuk tugas-tugas pribadi saya, dan saya benar-benar yakin ini adalah alat terbaik di pasaran…. Terkadang, saya kesulitan memahami hierarki tugas dan subtugas. Saya telah banyak bekerja dengan otomatisasi dan bidang kustom, dan terkadang, sulit untuk menentukan cara terbaik untuk mengelolanya.

📖 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik Asana

3. 15Five (Terbaik untuk pelacakan keterlibatan karyawan)

melalui 15Five

Menjaga karyawan tetap terlibat menciptakan budaya di mana orang merasa didengar, didukung, dan termotivasi. 15Five membantu dalam hal ini, terutama karena AI di tempat kerja mengubah cara tim berinteraksi.

Butuh wawasan yang lebih mendalam tentang karyawan Anda? Ulasan 360 derajat memberikan umpan balik yang komprehensif, sementara survei real-time memantau suasana hati tim. Platform ini juga membuat pertemuan 1-on-1 lebih efektif dengan alat pertemuan terstrukturnya.

Fitur AI-nya dapat memberikan wawasan tentang moral tim dan hambatan potensial dengan menganalisis sentimen dalam komentar saat pengecekan, menciptakan pendekatan yang lebih proaktif dalam pengelolaan tujuan.

15Five fitur terbaik

Pastikan keselarasan antara karyawan dan manajer dengan fitur Weekly Check-ins.

Gunakan alat High Fives untuk pengakuan antar rekan kerja, membangun budaya kerja yang positif.

Implementasikan Pulse Surveys untuk mengukur keterlibatan karyawan dan mengidentifikasi area kunci yang perlu ditingkatkan.

Pantau kemajuan dengan dasbor intuitif yang menampilkan status tujuan dan tanggung jawab.

Batasan 15Five

Ini tidak menggabungkan hasil survei dari berbagai siklus tinjauan untuk membantu Anda mendapatkan gambaran yang lebih lengkap.

Mungkin terlalu rumit untuk tim yang mencari solusi pelacakan tujuan yang sederhana.

Harga 15Five

Engage: $4 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Perform: $11 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Total Platform: $16 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Manajer Produk/Kompensasi: Harga khusus

Ulasan dan penilaian 15Five

G2: 4.6/5 (1.700+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang 15Five?

Berikut ulasan G2:

Pertemuan mingguan adalah cara sederhana namun efektif untuk tetap terhubung dengan bagaimana setiap orang berkinerja, baik secara pribadi maupun profesional. Manajer mendapatkan wawasan real-time tentang moral tim dan tantangan yang dihadapi, yang telah membantu kami menjadi lebih proaktif dan mendukung.

Pertemuan mingguan adalah cara sederhana namun efektif untuk tetap terhubung dengan bagaimana setiap orang berkinerja, baik secara pribadi maupun profesional. Manajer mendapatkan wawasan real-time tentang moral tim dan tantangan yang dihadapi, yang telah membantu kami menjadi lebih proaktif dan mendukung.

💡 Tips Pro: Salah satu kunci keberhasilan OKR adalah menetapkan tujuan ambisius; target yang ambisius namun dapat dicapai yang mendorong tim untuk berinovasi dan berkinerja di luar ekspektasi.

4. Lattice (Terbaik untuk tujuan manajemen kinerja)

melalui Lattice

Lattice adalah platform keberhasilan karyawan yang menggabungkan OKR dan tujuan dengan penilaian kinerja, survei keterlibatan, dan pengembangan karier. Dari penetapan tujuan hingga umpan balik karyawan, platform ini menyelaraskan tim dan menjaga agar pemimpin HR tetap terinformasi.

Wawasan berbasis AI-nya menyoroti tren dalam kinerja dan keterlibatan, sementara OKR dan dasbor yang dapat disesuaikan memastikan semua orang tetap fokus.

Alat analitik prediktif dan benchmarking juga membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan sebelum menjadi masalah.

Fitur terbaik Lattice

Gunakan templat berbasis sains seperti generator tujuan SMART atau rencana 30-60-90 hari untuk merancang tujuan secara efektif.

Jelajahi data real-time dengan Analytics Explorer untuk mengungkap wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk strategi bisnis.

Buat ringkasan dan poin pembicaraan yang didukung AI untuk manajer dalam membahas kinerja tujuan.

Aktifkan pengakuan antar rekan melalui portal umpan balik sosial untuk mendorong kolaborasi.

Batasan Lattice

Pilihan terbatas untuk mengunduh data survei keterlibatan.

Pengaturan awal dan konfigurasi dapat rumit untuk memastikan semua modul yang terhubung bekerja secara efektif.

Harga Lattice

Manajemen talenta: $11 per bulan per pengguna

HRIS: $10/bulan per pengguna

Add-ons: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Lattice

G2: 4.7/5 (3.500+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (150+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Lattice?

Berikut ulasan Capterra:

Secara keseluruhan, ini sangat baik. Dibutuhkan waktu sekitar setahun dan pengingat untuk membuat staf dan manajer memanfaatkan alat yang ditawarkan. Namun, begitu mereka mulai menggunakan sistem ini, mereka menikmati dan mendapatkan manfaat darinya. Hal ini terutama terlihat selama periode evaluasi, di mana banyak informasi yang dibutuhkan sudah tersedia dalam tujuan dan pertemuan satu lawan satu.

Secara keseluruhan, ini sangat baik. Dibutuhkan waktu sekitar setahun dan pengingat untuk membuat staf dan manajer memanfaatkan alat yang ditawarkan. Namun, begitu mereka mulai menggunakan sistem ini, mereka menikmati dan mendapatkan manfaat darinya. Hal ini terutama terlihat selama periode evaluasi, di mana banyak informasi yang dibutuhkan sudah tersedia dalam tujuan dan pertemuan satu lawan satu.

📮 ClickUp Insight: 88% orang menggunakan AI dalam berbagai bentuk, dengan 55% di antaranya menggunakannya beberapa kali sehari. Hanya 12% responden yang sama sekali tidak menggunakan AI. Dengan AI yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, ClickUp Brain melangkah lebih jauh dengan mengintegrasikan AI langsung ke dalam alur kerja Anda—mengotomatisasi pembaruan, merangkum kemajuan, dan menjaga OKR Anda tetap pada jalurnya dengan mudah.

5. Leapsome (Terbaik untuk manajemen sumber daya manusia terpadu)

melalui Leapsome

Leapsome adalah platform pemberdayaan karyawan all-in-one yang mengintegrasikan OKR dan manajemen tujuan dengan penilaian kinerja, survei keterlibatan karyawan, dan modul pembelajaran.

Platform ini dirancang untuk menciptakan siklus berkelanjutan antara kinerja dan pengembangan, di mana tujuan tidak hanya ditetapkan tetapi juga dibahas secara aktif dalam pertemuan 1-on-1 dan tinjauan.

Kemampuan AI Leapsome membantu manajer dengan merangkum umpan balik, menyarankan topik pembicaraan untuk rapat berdasarkan kemajuan tujuan, dan menghasilkan wawasan dari data kinerja.

Fitur terbaik Leapsome

Selaraskan seluruh organisasi dengan pohon tujuan visual yang menunjukkan bagaimana OKR individu dan tim berkontribusi terhadap tujuan perusahaan.

Otomatiskan pembaruan kemajuan dengan menghubungkan tujuan ke sumber data seperti Salesforce, HubSpot, dan Jira.

Manfaatkan AI untuk merangkum kinerja, menghasilkan saran pengembangan, dan memberikan wawasan bagi manajer.

Visualisasikan kemajuan melalui dasbor yang dapat disesuaikan dan terima pengingat otomatis untuk menjaga tujuan tetap pada jalurnya.

Hubungkan kompetensi dengan tujuan dan jalur pembelajaran, memberikan karyawan visibilitas yang jelas tentang pertumbuhan mereka dan langkah karier berikutnya.

Batasan Leapsome

Beberapa pengguna menyebutkan bahwa meskipun platform ini sangat powerful, jumlah fitur yang begitu banyak dapat menyebabkan kurva pembelajaran yang lebih curam bagi administrator dan manajer baru.

Harga Leapsome

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Leapsome

G2: 4.8/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (90+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Leapsome?

Berikut ulasan G2:

Antarmuka pengguna Leapsome yang ramah pengguna menonjol di antara yang lain. Platform ini mencakup berbagai fungsi HR, mulai dari manajemen kinerja hingga pengembangan dan pembelajaran, dan memudahkan untuk menyelaraskan tujuan pribadi dengan tujuan perusahaan. Fitur siklus ulasan yang dapat disesuaikan dan umpan balik berkelanjutan juga membuatnya sangat cocok untuk mendorong pertumbuhan pribadi dan keterlibatan.

Antarmuka pengguna Leapsome yang ramah pengguna menjadi yang paling menonjol. Platform ini mencakup berbagai fungsi HR, mulai dari manajemen kinerja hingga pengembangan dan pembelajaran, dan memudahkan untuk menyelaraskan tujuan pribadi dengan tujuan perusahaan. Fitur siklus ulasan yang dapat disesuaikan dan umpan balik berkelanjutan juga membuatnya sangat cocok untuk mendorong pertumbuhan pribadi dan keterlibatan.

🧠 Fakta Menarik: Dalam bukunya, The Practice of Management, 1954, Peter Drucker mengusulkan ‘Management by Objectives’ (MBO) sebagai kerangka kerja untuk menyelaraskan tujuan organisasi dengan tujuan individu melalui target yang jelas dan dapat diukur. Hal ini menjadi dasar bagi OKR seperti yang kita kenal saat ini.

6. Perdoo (Terbaik untuk pengelolaan OKR yang sederhana)

melalui Perdoo

Perdoo adalah platform OKR dan eksekusi strategi yang dirancang khusus untuk kesederhanaan. Platform ini memungkinkan Anda merumuskan tujuan Anda dan melihat dengan jelas bagaimana tujuan tersebut terhubung dengan hasil kunci.

Alat ini juga menggunakan AI untuk menyederhanakan pelacakan dengan KPI Boards yang secara otomatis memperbarui kemajuan, sehingga tim selalu memiliki wawasan real-time.

Fitur seperti Check-ins, 1:1 meetings, dan Performance Reviews menjaga akuntabilitas semua orang, sementara fitur Kudos menambahkan lapisan pengakuan untuk menjaga motivasi tetap tinggi.

Fitur terbaik Perdoo

Rencanakan strategi jangka panjang dengan alat peta jalan yang memberikan representasi visual yang jelas tentang tujuan dan tonggak pencapaian.

Tentukan dan pantau tujuan tim, individu, dan perusahaan serta OKR untuk memastikan keselarasan di semua tingkatan.

Hubungkan dengan Vadoo AI melalui Zapier untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang dan melaksanakan strategi dengan lebih efisien.

Integrasikan dengan alat seperti Slack, Jira, dan Google Sheets untuk mengotomatisasi pembaruan kemajuan.

Buat laporan yang informatif tentang kemajuan, keselarasan, dan kontribusi di seluruh perusahaan.

Batasan Perdoo

Tidak memiliki integrasi penjadwalan 1:1 dengan Microsoft Calendar

Antarmuka pengguna, meskipun fungsional, terasa kurang modern dibandingkan dengan beberapa pesaing yang lebih baru.

Harga Perdoo

Gratis

Premium: $7,20 per bulan per pengguna (ditagih secara tahunan)

Supreme: $8,80 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Perdoo

G2: 4.3/5 (3.900+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (50+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Perdoo?

Berikut ulasan G2:

Perdoo sangat mudah digunakan dan membantu tim kami tetap fokus. Karena setiap orang menangani tugas yang berbeda, mudah untuk teralihkan. Perdoo memastikan semua orang tetap fokus, menunjukkan bagaimana setiap tugas berkontribusi pada tujuan utama kami: menghasilkan pendapatan. Ini membantu setiap anggota tim merasa bertanggung jawab untuk membawa kami lebih dekat ke tujuan tersebut.

Perdoo sangat mudah digunakan dan membantu tim kami tetap fokus. Karena masing-masing dari kami menangani tugas yang berbeda, mudah untuk teralihkan. Perdoo memastikan semua orang tetap fokus, menunjukkan bagaimana setiap tugas berkontribusi pada tujuan utama kami: menghasilkan pendapatan. Ini membantu setiap anggota tim merasa bertanggung jawab untuk membawa kami lebih dekat ke tujuan tersebut.

💡 Tips Pro: Butuh bantuan atau inspirasi untuk merumuskan OKR untuk diri sendiri dan tim Anda? Cukup tanyakan kepada ClickUp Brain MAX. Dengan aksesnya ke ruang kerja dan pengetahuan institusional Anda, ia dapat melakukan pekerjaan yang cukup baik. Butuh bantuan untuk mengubah ini menjadi tugas di ClickUp? Cukup ucapkan permintaan Anda dengan ClickUp Talk-to-Text dan hemat waktu dan tenaga. 🗣️ Biarkan ClickUp Brain MAX menyarankan OKR yang relevan untuk memulai perencanaan Anda dengan cepat.

7. Weekdone (Terbaik untuk dukungan coaching OKR)

melalui Weekdone

Weekdone menggabungkan penetapan OKR triwulanan dengan struktur pelaporan mingguan PPP (Rencana, Kemajuan, Masalah), yang menjaga tim tetap selaras dan bertanggung jawab.

Dashboard real-time-nya memberikan gambaran jelas tentang kemajuan OKR, memungkinkan Anda mengidentifikasi hambatan dengan mudah. Fitur Weekly Check-ins menghubungkan tugas harian dengan tujuan perusahaan yang lebih besar, sementara alat pengakuan dan umpan balik antar rekan kerja yang terintegrasi mendorong kolaborasi tim.

Selain itu, platform ini menawarkan fitur unik seperti dashboard bimbingan pribadi dan pelacakan kebahagiaan, menjadikannya lebih dari sekadar alat OKR.

Fitur terbaik Weekdone

Implementasikan metodologi PPP untuk memungkinkan karyawan melaporkan pembaruan mingguan dalam hitungan menit.

Gunakan dashboard Newsfeed untuk komunikasi tim dan pengakuan antar rekan kerja.

Visualisasikan keselarasan dan hierarki OKR dengan tampilan pohon yang jelas dan mudah dipahami.

Manfaatkan sesi bimbingan ahli, pelatihan tim, dan akses 24/7 ke Pusat Pembelajaran untuk menguasai praktik terbaik OKR.

Batasan Weekdone

Fokus pada pelaporan PPP mingguan, meskipun bermanfaat bagi sebagian orang, dapat terasa seperti langkah administratif tambahan bagi tim dengan alur kerja yang berbeda.

Pengguna melaporkan keinginan untuk mendapatkan dukungan lebih dalam merancang item yang dapat ditindaklanjuti dan navigasi antarmuka pengguna.

Harga Weekdone

Uji coba gratis

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Weekdone

G2: 4/5 (30+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (50+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Weekdone?

Berikut ulasan G2:

Weekdone didasarkan pada praktik terbaik OKR, sehingga tujuan kami selaras dengan tujuan perusahaan. Selama proses pembuatan tujuan, pengguna didorong untuk membuat peta tujuan untuk mengoptimalkan upaya.

Weekdone didasarkan pada praktik terbaik OKR, sehingga tujuan kami selaras dengan tujuan perusahaan. Saat membuat tujuan, pengguna didorong untuk membuat peta tujuan untuk mengoptimalkan upaya.

🧠 Fakta Menarik: Sebagai CEO Intel pada tahun 1970-an, Andy Grove mengadaptasi teori Manajemen Berbasis Tujuan (Management by Objectives) menjadi kerangka kerja yang lebih fleksibel bernama OKRs. Ia memperkenalkan konsep 'Hasil Kunci' yang dapat diukur untuk mengukur kemajuan menuju 'Tujuan' yang ambisius, dengan menekankan fleksibilitas.

8. Betterworks (Terbaik untuk OKR tingkat perusahaan)

melalui Betterworks

Betterworks membawa manajemen kinerja ke level berikutnya dengan alat AI yang membuat penetapan tujuan, umpan balik, dan bimbingan menjadi lebih efektif. Alih-alih menggantikan penilaian manusia, alat AI -nya berfungsi sebagai asisten cerdas, membantu manajer dan karyawan bekerja dengan lebih efisien.

Goal Assist membantu Anda menetapkan tujuan yang bermakna dan selaras dengan menganalisis prioritas perusahaan dan peran individu. Conversation Assist menyediakan prompt cerdas untuk diskusi kinerja, memastikan percakapan tetap fokus dan produktif.

Fitur terbaik Betterworks

Minta dan berikan umpan balik secara real-time kepada karyawan untuk komunikasi yang konstruktif

Tingkatkan kualitas komunikasi dengan menggunakan AI untuk menganalisis tujuan karyawan, umpan balik, dan pengakuan guna melakukan penilaian kinerja yang objektif

Tingkatkan kolaborasi dan keselarasan melalui pertemuan 1:1 dan kelola produktivitas

Integrasikan secara mendalam dengan sistem HRIS dan platform komunikasi seperti SAP SuccessFactors dan Microsoft Teams

Batasan Betterworks

Tidak dilengkapi dengan dashboard kontrol di tingkat manajemen

Alat ini paling cocok untuk perusahaan yang mengadopsi model manajemen kinerja berkelanjutan penuh, dan mungkin terlalu komprehensif untuk perusahaan yang hanya membutuhkan pelacakan OKR

Harga Betterworks

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Betterworks

G2: 4. 3/5 (200+ ulasan)

Capterra: 4. 1/5 (20+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Betterworks?

Berikut ulasan Capterra:

Kemudahan dalam membuat dan mengelola tujuan tahunan. Sangat mudah bagi pengguna baru dengan sedikit atau tanpa pelatihan yang diperlukan untuk pengguna di garis depan… Terkadang saya kesulitan menemukan entri historis atau lama dari tahun-tahun sebelumnya.

Kemudahan dalam membuat dan mengelola tujuan tahunan. Sangat mudah bagi pengguna baru dengan sedikit atau tanpa pelatihan yang diperlukan untuk pengguna di garis depan… Saya kadang-kadang kesulitan menemukan entri historis atau lama dari tahun-tahun sebelumnya.

🌟 Bonus: Mengelola dan melacak OKR menjadi mudah dengan bantuan Agen AI ClickUp. Mereka dapat: Perbarui status OKR Anda secara otomatis dengan memantau penyelesaian tugas, perubahan pada hasil kunci, dan kemajuan menuju tujuan

Ingatkan anggota tim tentang tenggat waktu yang akan datang atau saat hasil kunci memerlukan perhatian

Buat pembaruan kemajuan OKR harian, mingguan, atau bulanan, soroti hambatan, dan berikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk tim Anda

9. Profit. co (Pilihan terbaik untuk tim yang mencari platform OKR all-inclusive)

Profit. co adalah platform OKR serbaguna yang membantu bisnis dari berbagai ukuran untuk menyederhanakan penetapan tujuan, melacak kinerja, dan meningkatkan keterlibatan. Alat AI-nya menyediakan pengingat otomatis, analisis prediktif, dan dasbor cerdas dalam alur kerja Anda untuk wawasan real-time.

Dengan lebih dari 300 KPI bawaan, templat yang dapat disesuaikan, dan alat penyelarasan, Anda dapat menetapkan tujuan yang tepat dan tetap berada di jalur yang benar dengan usaha minimal.

Profit. co fitur terbaik

Tetapkan tujuan ambisius dengan proses pembuatan OKR langkah demi langkah

Laksanakan strategi menggunakan manajemen tugas terintegrasi, papan proyek, dan KPI

Otomatiskan proses dengan pemicu webhook yang menjalankan tindakan yang telah ditentukan sebelumnya

Gunakan analitik untuk mendapatkan wawasan tentang tren kinerja melalui pelacakan KPI, templat yang dapat disesuaikan, dan titik data yang dapat ditindaklanjuti

Libatkan karyawan melalui fitur untuk umpan balik berkelanjutan, pengakuan, dan penilaian kinerja

Batasan Profit. co

Jumlah fitur yang begitu banyak dapat membingungkan bagi pengguna baru dan tim kecil

Pribadiisasi terbatas pada modul pengakuan

Profit. co penetapan harga

Harga khusus

Profit. co ulasan dan penilaian

G2: 4. 4/5 (400+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Betterworks?

Berikut ulasan G2:

Profit. co menonjol karena fleksibilitasnya dalam menyesuaikan kerangka kerja OKR agar sesuai dengan cara kerja tim yang berbeda-beda. Kami tidak perlu menyesuaikan proses kami dengan alat tersebut—sebaliknya, alat tersebut menyesuaikan diri dengan kami. Mulai dari menyesuaikan tampilan hingga mengoptimalkan alur kerja, alat ini memungkinkan kami mendukung tim lintas fungsi dengan cara unik mereka sendiri sambil tetap menyelaraskan semua orang di bawah arah strategis yang sama.

Profit. co menonjol karena fleksibilitasnya dalam menyesuaikan kerangka kerja OKR agar sesuai dengan cara kerja tim yang berbeda-beda. Kami tidak perlu menyesuaikan proses kami dengan alat tersebut—sebaliknya, alat tersebut yang menyesuaikan diri dengan kami. Mulai dari menyesuaikan tampilan hingga mengoptimalkan alur kerja, alat ini memungkinkan kami mendukung tim lintas fungsi dengan cara unik mereka sendiri sambil tetap menyelaraskan semua orang di bawah arah strategis yang sama.

🔍 Tahukah Anda? Menurut Fortune Business Insights, nilai pasar perangkat lunak OKR, termasuk alat AI, diperkirakan akan mencapai $2,98 miliar pada tahun 2030.

10. WorkBoard (Terbaik untuk pelacakan kemajuan secara real-time)

melalui WorkBoard

Workboard adalah platform eksekusi strategi tingkat perusahaan yang dirancang untuk organisasi besar yang ingin menyelaraskan dan mengelola OKR secara skala besar.

Platform ini mengotomatiskan proses tinjauan bisnis, menggunakan Workboard AI untuk mengumpulkan data dari berbagai sistem guna menghasilkan agenda cerdas, dashboard, dan ringkasan rapat.

Butuh pembaruan status cepat? Running Business Reviews secara otomatis menghasilkan ringkasan, sehingga Anda dapat fokus pada pelaksanaan.

Fitur terbaik WorkBoard

Gunakan alat seperti diagram Gantt, alur kerja, dan pelacakan tonggak untuk mengelola proyek

Otomatiskan tinjauan bisnis triwulanan dengan alat agregasi dan presentasi data yang didukung AI

Visualisasikan hasil dengan dasbor canggih, peta panas, dan analisis untuk komunikasi dengan pemangku kepentingan

Sederhanakan dan tingkatkan OKR dengan AI Co-Author

Latih tim dengan panduan yang dipimpin oleh ahli dan sertifikasi yang terintegrasi dalam platform

Batasan WorkBoard

Platform ini memiliki kurva pembelajaran yang curam dan umumnya memerlukan manajemen perubahan organisasi yang signifikan serta dukungan penuh untuk implementasi yang sukses

Perhitungan persentase pencapaian OKR tidak tersedia secara langsung

Harga WorkBoard

Harga kustom

Ulasan dan penilaian WorkBoard

G2: 4.5/5 (90+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang WorkBoard?

Berikut ulasan G2:

Alat Workboard mudah digunakan dan memberikan visibilitas OKR kepada semua karyawan di seluruh organisasi… Alat ini terkadang lambat, yang bisa membuat frustrasi. Meskipun demikian, WorkBoard terus meningkatkan alat ini dan selalu menerima permintaan fitur untuk membantu meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan.

Alat Workboard mudah digunakan dan memberikan visibilitas OKR kepada semua karyawan di seluruh organisasi… Alat ini terkadang lambat, yang bisa membuat frustrasi. Meskipun demikian, WorkBoard terus meningkatkan alat ini dan selalu menerima permintaan fitur untuk membantu meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan.

Raih Tujuan Sukses Anda dengan ClickUp

Spreadsheet, pembaruan yang tersebar, dan tenggat waktu yang terlewat? Anda tidak memerlukan semua itu.

Apakah Anda membutuhkan wawasan berbasis AI, pelacakan real-time, atau kolaborasi tim yang lancar, alat OKR yang tepat membuat semua perbedaan.

ClickUp menonjol sebagai solusi all-in-one terbaik. Dengan rekomendasi tujuan berbasis AI, pelacakan kemajuan otomatis, dan dasbor yang dapat disesuaikan, ClickUp menyederhanakan pengelolaan OKR seperti tidak ada yang lain.

Mengapa puas dengan yang biasa-biasa saja? Daftar di ClickUp secara gratis hari ini! ✅