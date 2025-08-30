10 Perangkat Lunak ERG Terbaik untuk Membangun Tempat Kerja Inklusif pada Tahun 2025

Anda tidak memulai ERG hanya untuk mengadakan acara makan siang dan belajar sesekali.

Anda memulai ini untuk membangun komunitas, menciptakan perubahan, dan membuat setiap karyawan merasa dihargai. Namun, tanpa alat yang tepat, bahkan ERG yang paling bersemangat pun akan kehilangan momentum dengan cepat.

Dan itu adalah masalah.

🧐 Tahukah Anda? Terutama ketika penelitian Deloitte menunjukkan bahwa rasa keterikatan yang kuat dapat meningkatkan kinerja kerja hingga 56% dan mengurangi risiko turnover hingga setengahnya.

Bayangkan sebuah ERG untuk perempuan di bidang teknologi memulai tahun dengan panel diskusi dan lingkaran bimbingan—tetapi tanpa platform terpusat, segalanya menjadi kacau. Pendaftaran menurun. Relawan kelelahan. Semangat pun memudar.

Apa yang awalnya merupakan visi ambisius untuk inklusi kini terkubur di bawah undangan kalender dan spreadsheet.

Solusinya? Platform kelompok sumber daya karyawan yang dirancang khusus untuk memudahkan pelaksanaan acara, melacak keterlibatan, dan membuktikan dampak kepada pimpinan, tanpa membebani relawan yang paling bersemangat. ​

🧐 Tahukah Anda? Konsep modern Kelompok Sumber Daya Karyawan (ERG) dimulai pada tahun 1970 di Xerox, ketika karyawan kulit hitam membentuk National Black Employee Caucus sebagai respons terhadap diskriminasi rasial yang berkelanjutan dan ketidakstabilan sosial. Tujuan mereka adalah menciptakan ruang untuk advokasi, dukungan, dan kemajuan di tempat kerja—menjadi dasar bagi ERG yang kita lihat hari ini.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak ERG?

Saat memilih perangkat lunak ERG, cari fitur-fitur kunci yang membantu kelompok sumber daya karyawan Anda berkembang dan sukses. Alat-alat ini dapat meningkatkan pengelolaan karyawan dan memberikan dampak yang berarti.

Berikut adalah fitur-fitur utama yang perlu diprioritaskan saat mengevaluasi platform ERG:

Pengalaman pengguna yang intuitif: Pilih platform dengan antarmuka pengguna yang ramah dan memerlukan pelatihan minimal bagi pemimpin dan anggota ERG

Alat komunikasi yang andal: Cari forum diskusi, pesan langsung, dan fitur pengumuman yang mendukung keterlibatan berkelanjutan dalam ERG

Pengelolaan acara yang komprehensif: Pilih platform dengan integrasi kalender, kemampuan pendaftaran, sistem pengingat, dan pengumpulan Pilih platform dengan integrasi kalender, kemampuan pendaftaran, sistem pengingat, dan pengumpulan umpan balik 360 derajat pasca acara

Repositori sumber daya terpusat: Pastikan Pastikan perangkat lunak manajemen sumber daya manusia menyediakan perpustakaan untuk menyimpan dan berbagi dokumen, video, dan materi pendidikan

Dashboard analitik canggih: Pilih perangkat lunak dengan fitur pelaporan untuk mengukur keterlibatan, pertumbuhan, dan dampak ERG

Desain ramah seluler: Pastikan aksesibilitas seluler mencakup kemampuan partisipasi penuh, memungkinkan anggota untuk berpartisipasi bahkan saat tidak berada di meja kerja

Opsi integrasi yang mulus: Pastikan kompatibilitas dengan sistem HR yang ada, alat komunikasi, dan kalender

Skalabilitas yang siap untuk masa depan: Pilih solusi yang tumbuh bersama organisasi Anda dan mendukung multiple ERGs

Penyesuaian fleksibel: Pilih platform yang memungkinkan konfigurasi alur kerja, penyesuaian bidang data, dan perubahan terminologi yang mencerminkan bahasa inklusi dan keragaman spesifik Anda

🧠 Bonus Insight: Apa arti sebenarnya dari ERG? ERG tidak hanya singkatan dari "kelompok sumber daya karyawan." Dalam psikologi, teori ERG (dikembangkan oleh Clayton Alderfer ) mengkategorikan kebutuhan menjadi Eksistensi, Hubungan, dan Pertumbuhan. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan ERG modern, tumpang tindihnya menarik—ERG saat ini sering memenuhi kebutuhan akan keamanan, koneksi, dan pengembangan.

Perangkat Lunak ERG Terbaik Sekilas

Alat Fitur Terbaik Kasus Penggunaan Utama Harga ClickUp – Pengelolaan rapat berbasis AI– Integrasi mulus antara tugas dan catatan– Dashboard yang dapat disesuaikan Tim yang membutuhkan pencatatan komprehensif, pengelolaan tugas, dan pelacakan proyek dengan dukungan AI Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan Chronus – Program bimbingan algoritmik yang disesuaikan– Panduan percakapan terstruktur– Alat bimbingan virtual Organisasi yang memiliki program mentoring ERG formal yang ingin menghubungkan pemimpin senior dengan talenta yang sedang berkembang Core: Mulai dari $14.995 per tahun; Enterprise: Mulai dari $24.995 per tahun Teleskope Affinities – Wawasan ERG berbasis data– Pemetaan jaringan– Laporan dampak bisnis Pemimpin ERG yang membutuhkan wawasan praktis tentang kesehatan kelompok, keterlibatan, dan dampaknya Harga khusus Chezie – Platform berfokus pada komunitas– Alat pengakuan anggota– Desain berorientasi mobile Organisasi yang berfokus pada pembangunan komunitas ERG yang kuat dan terhubung serta melibatkan anggota secara bermakna Mulai dari $15.000 per tahun untuk 200 anggota ERG Benevity Affinity Groups – Koneksi dengan kegiatan amal– Alat keterlibatan karyawan– Pengolahan donasi yang sesuai Tim yang ingin mengintegrasikan ERG dengan upaya tanggung jawab sosial perusahaan dan menyediakan kesempatan berdonasi Harga khusus Platform ERG Affirmity – Pelacakan kepatuhan ERG– Pelaporan keragaman, kesetaraan, dan inklusi– Pelacakan partisipasi acara Perusahaan yang perlu mengukur partisipasi dan dampak ERG sambil memastikan kepatuhan terhadap standar keragaman dan inklusi Harga khusus MentorcliQ Diverst – Pengelolaan ERG tingkat perusahaan– Pembimbingan dan perencanaan suksesi– Integrasi dengan HRIS dan LMS Organisasi besar yang mengembangkan ERG dengan fokus pada pengembangan kepemimpinan dan pembimbingan Harga khusus Qooper ERG Software – Pemilihan mentor berbasis kecerdasan buatan (AI)– Alat manajemen acara– Fitur keterlibatan berbasis mobile Organisasi yang ingin mengembangkan program ERG dengan bimbingan terstruktur, pelacakan acara, dan pengukuran dampak Harga khusus WeSpire – Kampanye keterlibatan karyawan– Laporan dampak berbasis data– Template siap pakai yang dapat disesuaikan Perusahaan menengah hingga besar yang membutuhkan untuk menghubungkan inisiatif ERG dengan hasil bisnis dan melacak dampaknya Harga khusus Phenom ERG – Integrasi pengalaman talenta– Pengelolaan ERG dengan perekrutan talenta– Pengelolaan acara dan kelompok Perusahaan yang ingin mengintegrasikan ERG dengan strategi akuisisi dan pengembangan talenta Harga khusus

10 Platform Perangkat Lunak ERG untuk Menguatkan Budaya Perusahaan

Berikut adalah pilihan kami untuk perangkat lunak ERG terbaik yang dapat Anda pilih sesuai kebutuhan Anda:

1. ClickUp (Terbaik untuk mengintegrasikan pengelolaan ERG dengan pengelolaan pekerjaan secara keseluruhan)

Gunakan Dashboard ClickUp untuk mendapatkan visibilitas dan keselarasan yang lebih baik dalam aktivitas ERG Anda

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk pekerjaan—dan ya, itu termasuk inisiatif ERG Anda. Kelola semuanya di satu tempat bersama alur kerja harian tim Anda, mulai dari perencanaan acara hingga pelacakan bimbingan.

Integrasikan ERG ke dalam ruang kerja pusat perusahaan Anda

ClickUp Tasks memungkinkan Anda membagi tujuan besar menjadi tugas-tugas kecil yang dapat dilaksanakan, mudah dibagikan, dan dilacak. Merencanakan acara bulan warisan? Membangun program bimbingan? ClickUp memungkinkan pemimpin ERG untuk membangunnya sesuai keinginan mereka—dengan Daftar, Papan, atau Kalender yang sesuai dengan alur kerja tim mereka.

Dengan tingkat prioritas, subtugas, status kustom, dan tanggal jatuh tempo, semua orang tetap sejalan—tanpa perlu pesan pengingat terus-menerus.

ClickUp unggul dalam mengintegrasikan kelompok sumber daya karyawan ke dalam ruang kerja pusat organisasi Anda. Berbeda dengan solusi ERG khusus, ClickUp mengintegrasikan inisiatif keragaman Anda dengan alur kerja perusahaan yang lebih luas, menciptakan visibilitas yang membantu ERG selaras dengan strategi HR.

📮ClickUp Insight: Sekitar 41% profesional lebih memilih pesan instan untuk komunikasi tim. Meskipun menawarkan pertukaran cepat dan efisien, pesan sering tersebar di berbagai saluran, thread, atau pesan langsung, sehingga menyulitkan untuk mengakses informasi tersebut di kemudian hari. Dengan solusi terintegrasi seperti ClickUp Chat, thread obrolan Anda dipetakan ke proyek dan tugas spesifik, menjaga percakapan tetap dalam konteks dan mudah diakses.

💡 Tips Pro: Perlu mengatur acara tahunan? Mendaftarkan anggota baru? Koordinasi antar zona waktu? Fitur Bidang Kustom ClickUp memungkinkan Anda melacak data seperti jam relawan, jenis ERG, kata ganti, dan lokasi—sehingga tidak ada yang terlewat.

Buat basis pengetahuan ERG dengan ClickUp Docs

Pengelolaan dan berbagi pengetahuan yang efektif merupakan inti dari ERG yang sukses, itulah mengapa ClickUp Knowledge Management berfungsi sebagai pusat terpusat untuk dokumentasi ERG. Kelompok sumber daya dapat membangun wiki dan basis pengetahuan yang komprehensif untuk sumber daya pendidikan, praktik terbaik inklusi, dan informasi budaya.

Buat sumber informasi tunggal untuk semua dokumentasi kelompok dengan ClickUp Knowledge Management

Pemimpin ERG dapat membuat dokumen ClickUp yang terstruktur dengan halaman bertingkat, yang akan membantu anggota baru memahami misi dan aktivitas kelompok.

Buat dokumen terstruktur dan kolaboratif dengan halaman bersarang dan tugas tertanam di dalam ClickUp Docs

Platform ini juga mendukung pengeditan kolaboratif, memungkinkan beberapa anggota mengakses dan berkontribusi pada sumber daya secara bersamaan. Riwayat versi memastikan konten tetap up-to-date sambil mempertahankan konteks penting.

Jaga percakapan tetap relevan dengan ClickUp Chat

Pengetahuan saja tidak cukup—komunikasi yang efektiflah yang menghidupkan sumber daya ini. Di sinilah ClickUp Chat memfasilitasi komunikasi kontekstual langsung di dalam ruang kerja ERG Anda.

Bagikan ide, berikan umpan balik, dan koordinasikan aktivitas tanpa perlu berpindah antar alat dengan ClickUp Chat

Berbeda dengan aplikasi pesan terpisah, ClickUp Chat menghubungkan percakapan langsung ke tugas, dokumen, dan proyek, menciptakan diskusi yang terfokus dan mempertahankan momentum.

🎥 Lihat bagaimana ClickUp Chat menjaga percakapan tetap terorganisir dan tim tetap terhubung—tanpa pesan yang hilang, tanpa thread yang tersebar. Hanya komunikasi yang terfokus yang membantu komunitas berkembang. Sama seperti perangkat lunak ERG, ini tentang memberikan ruang yang jelas bagi setiap suara, memudahkan kolaborasi, dan mengubah keterlibatan menjadi dampak nyata.

Platform ini mendukung pengumuman untuk seluruh tim dan percakapan pribadi, yang ideal untuk komunikasi ERG yang luas dan diskusi sensitif tentang keragaman. Untuk kolaborasi antar-ERG, saluran obrolan dapat mencakup anggota dari kelompok yang berbeda, memfasilitasi inisiatif bersama sambil tetap terhubung dengan tugas dan dokumen yang relevan.

Pantau kemajuan dengan Dashboard, Tujuan, dan Formulir ClickUp

Dashboard ClickUp membantu memvisualisasikan metrik yang penting—seperti kehadiran acara, pertumbuhan keanggotaan, jam sukarela, atau penyelesaian inisiatif. Tambahkan Formulir ClickUp untuk mengumpulkan pendaftaran atau umpan balik dari anggota setelah acara. Gunakan Tujuan ClickUp untuk menyelaraskan inisiatif Anda dengan tolok ukur keragaman perusahaan secara keseluruhan dan melacak kesuksesan seiring waktu.

ClickUp Forms dapat digunakan untuk pendaftaran ERG, konfirmasi kehadiran acara, pengumpulan umpan balik, meningkatkan keterlibatan anggota, dan proses onboarding.

ClickUp Time Tracking juga membantu pemimpin ERG mencatat jam sukarela berdasarkan tugas atau inisiatif—cara yang berharga untuk menyoroti upaya di balik layar dan memperjuangkan dukungan anggaran atau eksekutif.

Untuk mempermudah pekerjaan administratif, pemimpin ERG dapat memanfaatkan ClickUp Automations untuk mengirim email selamat datang, memicu pengingat, atau memperbarui status tugas.

Bagaimana AI mendukung Kelompok Sumber Daya Karyawan (ERGs) dan perekrutan inklusif

ERG sering memainkan peran penting dalam membentuk praktik perekrutan inklusif—mulai dari meninjau lowongan pekerjaan untuk mendeteksi bias hingga memastikan karyawan baru merasa diterima dan didukung. AI membuat pekerjaan ini lebih cepat, konsisten, dan mudah diskalakan.

ClickUp Brain untuk ERG

Dengan ClickUp Brain, asisten AI untuk ERG Anda, Anda dapat:

Draft deskripsi pekerjaan inklusif : Buat deskripsi peran yang bebas dari bahasa yang bias atau eksklusif.

Buat konten onboarding : Ringkas sumber daya ERG menjadi panduan yang membantu karyawan baru merasa terhubung sejak hari pertama.

Siapkan tindakan: Catat dan tugaskan tindak lanjut secara instan dari rapat komite perekrutan ERG.

👉 Gunakan ClickUp Brain untuk meninjau deskripsi pekerjaan (JD), menyusun dokumen onboarding, dan membuat agenda rapat.

ClickUp Brain Max: Rekam suara ERG secara real-timeDengan Talk to Text di ClickUp Brain Max, pemimpin ERG dapat merekam diskusi langsung, brainstorming, atau sesi mentoring, dan mengubahnya menjadi tugas terstruktur—seperti memperbarui pedoman seleksi atau merencanakan workshop budaya inklusif. Setiap ide ditranskrip, dirangkum, dan dihubungkan dengan alur kerja sehingga masukan anggota ERG memengaruhi keputusan perekrutan daripada hilang begitu saja. Dan dengan dashboard berbasis AI di ClickUp, program ERG dapat melacak metrik partisipasi, sentimen, dan keterlibatan—memberikan pemimpin data konkret untuk memperjuangkan perubahan dan mengukur kemajuan menuju perekrutan yang lebih adil.

Fitur terbaik ClickUp

Buat dasbor kustom untuk melacak metrik ERG seperti pertumbuhan keanggotaan, kehadiran acara, dan penyelesaian inisiatif

Berikan izin yang detail, memungkinkan pemimpin ERG untuk mengontrol akses ke dokumen atau diskusi yang sensitif

Kumpulkan umpan balik dengan Form View untuk pendaftaran acara dan aplikasi anggota baru

Otomatiskan email selamat datang, pengingat acara, dan pembaruan status menggunakan ClickUp Brain

Tetapkan dan lacak tujuan dengan Goals untuk menyelaraskan ERG dengan target keragaman organisasi

Sangat dapat disesuaikan dengan templat, izin, dan integrasi

Visualisasikan inisiatif dalam tampilan Daftar, Papan, Kalender, atau Gantt untuk menyesuaikan dengan gaya perencanaan yang berbeda

Aplikasi seluler untuk akses di mana saja dan kapan saja

Batasan ClickUp

Kurva pembelajaran bagi pemimpin ERG yang belum familiar dengan alat manajemen proyek

Pengaturan manual diperlukan untuk alur kerja dan pelaporan yang spesifik untuk ERG

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2 : 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Tim kami tersebar di empat zona waktu di tiga negara yang berbeda. Kami harus memiliki komunikasi yang jelas antar anggota tim, atau akan ada penundaan minimal satu hari. Menugaskan tugas satu sama lain daripada mengirim email atau pesan Teams jauh lebih efisien. Kami bercakap-cakap dan memperbarui informasi melalui tugas itu sendiri, sehingga jauh lebih mudah menemukan percakapan terkait daripada bertanya-tanya “apakah pesan itu ada di email atau dia mengirim pesan kepadaku?” dan “Kapan itu dibutuhkan?” atau “Seberapa mendesakkah itu?” Semua pertanyaan tersebut dijawab dalam tugas yang dirancang dengan baik.

Tim kami tersebar di empat zona waktu di tiga negara yang berbeda. Kami harus memiliki komunikasi yang jelas antar anggota tim, atau akan ada penundaan minimal satu hari. Menugaskan tugas satu sama lain daripada mengirim email atau pesan Teams jauh lebih efisien. Kami bercakap-cakap dan memperbarui informasi melalui tugas itu sendiri, sehingga jauh lebih mudah menemukan percakapan terkait daripada bertanya-tanya “apakah pesan itu ada di email atau dia mengirim pesan kepadaku?” dan “Kapan itu dibutuhkan?” atau “Seberapa mendesakkah itu?” Semua pertanyaan tersebut dijawab dalam tugas yang dirancang dengan baik.

2. Chronus (Terbaik untuk program mentoring ERG)

melalui Chronus

Apakah program mentoring Anda lebih reaktif daripada strategis? Chronus menghilangkan keraguan ini dengan pencocokan algoritmik, menciptakan koneksi yang bermakna antara pemimpin senior dan talenta yang sedang naik daun.

Chronus menyediakan perangkat lunak khusus yang memfasilitasi hubungan mentoring di dalam kelompok sumber daya karyawan. Platform ini menyadari bahwa mentoring seringkali menjadi komponen inti dari ERG yang sukses, menghubungkan profesional berpengalaman dengan mereka yang mencari bimbingan dan pengembangan.

Fitur terbaik Chronus

Sediakan panduan percakapan terstruktur dan alat penetapan tujuan untuk mendukung mentor dan mentee selama proses keterlibatan mereka

Hubungkan anggota secara jarak jauh melalui alat bimbingan virtual yang dapat digunakan di berbagai lokasi geografis

Pantau semua inisiatif mentoring menggunakan dasbor manajemen program yang komprehensif

Batasan Chronus

Fokus utama pada pembimbingan daripada menjadi perangkat lunak manajemen ERG yang komprehensif

Harga Chronus

Core : Mulai dari $15.995 per tahun

Enterprise : Harga disesuaikan

Komunitas: Mulai dari $17.995

Ulasan dan peringkat Chronus

G2 : 4.7/5 (30+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Chronus?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Mudah digunakan, inovatif, menyenangkan, dan menghilangkan beban administratif dalam program mentoring.

Mudah digunakan, inovatif, menyenangkan, dan menghilangkan beban administratif dalam program mentoring.

3. Teleskope Affinities (Terbaik untuk wawasan ERG berbasis data)

melalui Teleskope Affinities

Intuisi dan umpan balik yang tersebar saja tidak cukup untuk mengarahkan keputusan strategis ERG. Untuk mengatasi hal ini, Teleskope Affinities menyediakan analisis yang kuat untuk mengungkap pola dan dampak mendasar dari kelompok sumber daya karyawan Anda, mengubah firasat menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

Platform ini menonjol karena pendekatan analitisnya dalam pengelolaan ERG. Platform ini memberikan wawasan mendalam kepada organisasi tentang kesehatan kelompok, keterlibatan karyawan, dan dampaknya. Teleskope Affinities memanfaatkan data untuk membantu pemimpin ERG membuat keputusan yang terinformasi dalam perencanaan program, alokasi sumber daya, dan perencanaan strategis.

Fitur terbaik Teleskope Affinities

Hubungkan keterlibatan ERG dengan metrik HR kunci untuk menunjukkan dampak bisnis

Visualisasikan hubungan antara anggota dan kelompok melalui pemetaan jaringan

Sampaikan nilai ERG dalam istilah bisnis melalui laporan yang siap untuk eksekutif

Batasan Teleskope Affinities

Lebih berfokus pada pengukuran daripada operasional harian ERG

Harga Teleskope Affinities

Harga khusus

Teleskope Affinities: Peringkat dan ulasan

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

4. Chezie (Terbaik untuk pembangunan komunitas ERG)

melalui Chezie

Banyak ERG beroperasi sebagai komite formal daripada komunitas yang dinamis. Chezie mengubah dinamika ini dengan menciptakan ruang pertemuan digital di mana koneksi autentik berkembang secara alami dan anggota merasa benar-benar diterima.

Dibuat oleh para ahli keragaman dan inklusi, perangkat lunak ini memprioritaskan koneksi dan keterlibatan yang autentik daripada fungsi administratif, membantu ERG mencapai tujuan utamanya dalam menciptakan rasa kebersamaan.

Chezie mendukung pertumbuhan ERG melalui alat perekrutan anggota yang ditargetkan dan sumber daya onboarding karyawan.

Fitur terbaik Chezie

Bagikan materi pendidikan di pusat sumber daya khusus untuk setiap ERG

Tampilkan kontribusi anggota menggunakan alat pengakuan bawaan untuk peserta dan mitra

Berinteraksi dari mana saja dengan desain yang diprioritaskan untuk perangkat mobile dan kompatibel di semua perangkat

Batasan Chezie

Kemampuan manajemen proyek yang kurang kuat dibandingkan dengan beberapa alternatif

Harga Chezie

Harga berbasis slider: Mulai dari $15.000 per tahun

Ulasan dan peringkat Chezie

G2 : Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

5. Benevity Affinity Groups (Terbaik untuk menghubungkan ERG dengan inisiatif berdampak sosial)

melalui Benevity Affinity Groups

Perluas dampak ERG melampaui budaya internal ke inisiatif yang berorientasi pada komunitas dengan Benevity. Platform ini memanfaatkan keterlibatan dan antusiasme karyawan untuk dampak eksternal, menghubungkan kelompok sumber daya secara langsung dengan penyebab amal yang mereka pedulikan melalui peluang donasi dan sukarela yang terintegrasi.

Platform komprehensif Benevity memungkinkan organisasi menghubungkan inisiatif ERG mereka dengan upaya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang lebih luas. Pendekatan ini membantu kelompok sumber daya karyawan meningkatkan dampaknya sambil menunjukkan keselarasan dengan nilai-nilai perusahaan dan komitmen terhadap komunitas.

Fitur terbaik Benevity Affinity Groups

Luncurkan kampanye donasi yang memungkinkan ERG untuk mendukung penyebab dan organisasi yang relevan

Organisir kegiatan layanan kelompok dengan alat manajemen sukarelawan yang terintegrasi

Maksimalkan dampak donasi dengan pemrosesan hadiah yang dipadukan secara otomatis

Ukur kontribusi melalui laporan dampak terperinci tentang keterlibatan komunitas karyawan

Batasan Kelompok Afinitas Benevity

Lebih berfokus pada kegiatan donasi dan sukarela daripada operasional internal ERG

Harga Kelompok Afinitas Benevity

Harga khusus

Peringkat dan ulasan Kelompok Afinitas Benevity

G2 : 4.8/5 (150+ ulasan)

Capterra: 3.4/5 (40+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Benevity Affinity Groups?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Benevity adalah platform yang kuat untuk mengelola program donasi di tempat kerja, sukarela, dan program hibah. Dari sudut pandang admin, antarmuka pengguna yang ramah memudahkan untuk mengatur kampanye dan melacak partisipasi. Integrasi dengan sistem penggajian mempermudah pencocokan donasi, dan alat pelaporan menyediakan data komprehensif tentang keterlibatan karyawan dan dampak program. Namun, pembaruan sesekali dapat menyebabkan gangguan kecil, dan opsi penyesuaian untuk kampanye dapat lebih fleksibel. Secara keseluruhan, ini adalah alat yang kuat yang menyederhanakan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan.

Benevity adalah platform yang kuat untuk mengelola program donasi di tempat kerja, sukarela, dan program hibah. Dari sudut pandang admin, antarmuka pengguna ramah, memudahkan untuk mengatur kampanye dan melacak partisipasi. Integrasi dengan sistem penggajian mempermudah pencocokan donasi, dan alat pelaporan menyediakan data komprehensif tentang keterlibatan karyawan dan dampak program. Namun, pembaruan sesekali dapat menyebabkan gangguan kecil, dan opsi penyesuaian untuk kampanye dapat lebih fleksibel. Secara keseluruhan, ini adalah alat yang kuat yang menyederhanakan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan.

🧐 Tahukah Anda? CSR bukan hanya tentang "berbuat baik". Perusahaan dengan program CSR yang kuat memiliki tingkat turnover 25–30% lebih rendah.

6. Affirmity ERG Platform (Terbaik untuk kepatuhan dan pelaporan ERG)

melalui Platform ERG Affirmity

Ketika batas waktu pelaporan keragaman mendekat, pencapaian ERG yang tidak terlihat tidak akan memuaskan pemangku kepentingan. Affirmity menangkap dan mengukur dampak dari kelompok sumber daya karyawan Anda, mengubah kerja baik menjadi kemajuan yang tercatat yang memenuhi persyaratan regulasi dan komitmen ESG.

Dengan visibilitas yang jelas tentang apa yang berhasil (dan apa yang tidak), organisasi dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas, mengalokasikan sumber daya secara efektif, dan menunjukkan nilai sebenarnya dari inisiatif ERG—didukung oleh data, bukan anekdot. Baik Anda sedang membangun kelompok baru atau mengembangkan yang sudah ada, Affirmity memastikan bahwa tidak ada kontribusi yang terlewatkan.

Fitur terbaik Platform ERG Affirmity

Mempermudah komunikasi ERG dengan portal khusus untuk setiap kelompok sumber daya

Pantau kontribusi ERG terhadap tujuan keragaman, kesetaraan, dan inklusi

Ukur partisipasi dalam berbagai acara, inisiatif, dan kegiatan sukarela

Hubungkan ERG dengan kesempatan mentoring melalui manajemen program terintegrasi

Batasan Platform ERG Affirmity

Mungkin memerlukan penyesuaian untuk disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang spesifik

Fitur gamifikasi dan keterlibatan yang terbatas dibandingkan dengan beberapa alternatif

Harga Platform ERG Affirmity

Harga khusus

Peringkat dan ulasan platform ERG Affirmity

G2 : Tidak ada ulasan yang tersedia

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

7. MentorcliQ Diverst (Terbaik untuk pengelolaan ERG tingkat perusahaan)

melalui MentorcliQ

MentorcliQ Diverst menggabungkan pengelolaan ERG dan mentoring dalam satu platform yang siap digunakan oleh perusahaan. Dukung setiap tahap siklus hidup ERG—dari pembentukan hingga pelacakan dampak—sambil menghubungkan anggota melalui hubungan mentoring yang terstruktur.

Dirancang untuk organisasi global yang kompleks, MentorcliQ Diverst menawarkan dukungan khusus wilayah, integrasi HRIS dan LMS, serta perencanaan suksesi bawaan untuk menjaga kepemimpinan yang kuat dan program yang konsisten. Baik dalam memperluas ERG di berbagai zona waktu atau mengembangkan pemimpin masa depan, MentorcliQ Diverst membantu komunitas Anda tumbuh dengan tujuan yang jelas.

Fitur terbaik MentorcliQ Diverst

Koordinasikan program secara global dengan dukungan implementasi ERG yang disesuaikan dengan wilayah

Pastikan kelangsungan kepemimpinan dengan fitur perencanaan suksesi yang terintegrasi

Terhubung dengan sistem perusahaan melalui integrasi yang mulus dengan platform HRIS dan LMS

MentorcliQ Diverst batasan

Implementasi yang kompleks yang memerlukan keterlibatan IT yang signifikan

Struktur biaya yang lebih tinggi sesuai untuk organisasi yang lebih besar

MentorcliQ Diverst penawaran harga

Harga khusus

MentorcliQ Diverst ulasan dan penilaian

G2 : 4.7/5 (40+ ulasan)

Capterra: 4.9/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang MentorcliQ Diverts?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Pengalaman saya secara keseluruhan dengan MentorCliq sangat positif. Platform ini menyediakan kerangka kerja yang jelas, memudahkan saya untuk terhubung dengan mentor/mentee, menetapkan tujuan, dan melacak kemajuan seiring waktu. Sumber daya dan panduan yang terstruktur membantu menjaga percakapan kami tetap fokus dan bermakna. Hal ini menghilangkan tebak-tebakan dalam mentoring dan membuat prosesnya lebih berdampak dan konsisten. Saya menghargai betapa mudahnya menavigasi platform ini dan bagaimana ia mendukung pembentukan hubungan yang nyata.

Pengalaman saya secara keseluruhan dengan MentorCliq sangat positif. Platform ini menyediakan kerangka kerja yang jelas, memudahkan saya untuk terhubung dengan mentor/mentee, menetapkan tujuan, dan melacak kemajuan seiring waktu. Sumber daya dan panduan yang terstruktur membantu menjaga percakapan kami tetap fokus dan bermakna. Hal ini menghilangkan tebak-tebakan dalam mentoring dan membuat prosesnya lebih berdampak dan konsisten. Saya menghargai betapa mudahnya menavigasi platform ini dan bagaimana ia mendukung pembentukan hubungan yang nyata.

8. Qooper ERG Software (Terbaik untuk skalabilitas program ERG)

melalui Qooper

Lompatan dari antusiasme ERG ke kesuksesan yang berkelanjutan seringkali gagal tanpa struktur yang tepat. Qooper menyediakan kerangka kerja dan praktik terbaik yang mengubah niat baik menjadi kelompok sumber daya karyawan yang matang dan berdampak, yang tumbuh secara alami seiring dengan pertumbuhan karyawan di organisasi Anda.

Qooper ERG Software menyediakan platform manajemen kelompok sumber daya karyawan all-in-one untuk membantu organisasi mendirikan, mengelola, dan mengembangkan inisiatif keragaman dan inklusi mereka.

Fitur terbaik Qooper ERG Software

Koordinasikan aktivitas kelompok dengan manajemen acara, konfirmasi kehadiran (RSVP), dan pelacakan kehadiran

Memfasilitasi koneksi mentoring dengan pencocokan berbasis AI berdasarkan tujuan dan minat

Ukur kesuksesan program menggunakan dashboard analitik dan laporan dampak

Tingkatkan keterlibatan melalui desain berorientasi mobile dengan notifikasi push

Batasan Perangkat Lunak ERG Qooper

Kurang dapat disesuaikan dibandingkan dengan beberapa alternatif perusahaan

Integrasi terbatas dengan ekosistem HR yang lebih luas

Harga Perangkat Lunak ERG Qooper

Harga khusus

Peringkat dan ulasan perangkat lunak ERG Qooper

G2 : 4.6/5 (20+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (140+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Qooper?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Dari awal, perangkat lunak ini sudah dilengkapi dengan semua yang Anda butuhkan untuk memulai program mentoring. Mudah diimplementasikan, mudah digunakan, memiliki antarmuka pengguna yang intuitif, dan layanan pelanggan yang luar biasa. Spesialis implementasi kami, Ipek, luar biasa dan tetap demikian bahkan setelah program kami diluncurkan. Dia selalu memeriksa dan merespons setiap email dengan cepat. Secara keseluruhan, program dan layanannya benar-benar luar biasa.

Dari awal, perangkat lunak ini sudah dilengkapi dengan semua yang Anda butuhkan untuk memulai program mentoring. Mudah diimplementasikan, mudah digunakan, memiliki antarmuka pengguna yang intuitif, dan layanan pelanggan yang luar biasa. Spesialis implementasi kami, Ipek, luar biasa dan tetap demikian bahkan setelah program kami diluncurkan. Dia selalu memeriksa dan merespons setiap email dengan cepat. Secara keseluruhan, program dan layanannya benar-benar luar biasa.

9. WeSpire (Terbaik untuk mengukur dampak ERG)

melalui WeSpire

Saat keterbatasan anggaran, inisiatif 'feel-good' menjadi yang pertama mendapat sorotan. WeSpire melindungi investasi ERG Anda dengan menghubungkan langsung perekrutan keragaman dan pekerjaan terkait dengan hasil bisnis dan metrik kunci seperti keterlibatan, retensi, dan inovasi, mengubah persepsi dari pusat biaya menjadi pencipta nilai.

Solusi komprehensif ini membantu perusahaan menengah hingga besar untuk mengembangkan inisiatif keragaman mereka, mengintegrasikannya dengan program ESG (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola) dan CSR yang lebih luas.

Fitur terbaik WeSpire

Libatkan anggota melalui berbagai saluran, termasuk acara, papan pesan, dan kampanye

Luncurkan inisiatif ERG dengan cepat menggunakan program siap pakai dan templat yang dapat disesuaikan

Analisis partisipasi dan dampak dengan metrik berbasis data dan alat pelaporan

Batasan WeSpire

Fokus utama pada pengukuran daripada operasional sehari-hari

Pengaturan yang lebih kompleks untuk organisasi yang tidak memiliki kerangka kerja metrik yang jelas

Harga WeSpire

Harga khusus

Ulasan dan peringkat WeSpire

G2 : Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

10. Phenom ERG (Terbaik untuk integrasi pengalaman talenta)

melalui Phenom ERG

Perluas ERG Anda melampaui inisiatif keragaman yang terisolasi menjadi bagian yang terintegrasi dalam ekosistem talenta Anda. Phenom ERG menghubungkan kelompok sumber daya karyawan secara langsung dengan perekrutan, pengembangan, dan retensi talenta dengan mengintegrasikannya ke dalam pengalaman keterlibatan karyawan yang komprehensif.

Phenom ERG merupakan bagian dari platform pengalaman talenta komprehensif Phenom, yang menawarkan solusi khusus untuk membuat, mengelola, dan mengukur dampak kelompok sumber daya karyawan.

Fitur terbaik Phenom ERG

Bagikan peluang terbuka dengan kelompok tertentu untuk mempromosikan peran dan menarik kandidat internal yang beragam

Tunjuk manajer ERG dengan izin khusus untuk memimpin dan memoderasi kelompok secara efektif

Buat dan kelola acara kelompok untuk menghubungkan anggota baik secara virtual maupun tatap muka

Batasan Phenom ERG

Membutuhkan integrasi dengan platform Phenom yang lebih luas untuk nilai maksimal

Harga Phenom ERG

Harga khusus

Peringkat dan ulasan Phenom ERG

G2 : 4.3/5 (350+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Phenom?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Secara sekilas, Phenom menawarkan segala yang dibutuhkan oleh seorang Recruiter dan Employer Brand Manager. Cara untuk melacak asal-usul pelamar, cara mudah untuk mengelola kandidat dalam CRM, cara yang terintegrasi untuk mempromosikan acara, dan lain-lain, semuanya dalam satu platform.

Secara sekilas, Phenom menawarkan segala yang dibutuhkan oleh seorang Recruiter dan Employer Brand Manager. Cara untuk melacak asal-usul pelamar, cara mudah untuk mengelola kandidat dalam CRM, cara yang terintegrasi untuk mempromosikan acara, dan lain-lain, semuanya dalam satu platform.

Transformasi Budaya Kerja Anda Melalui ERG yang Berorientasi Tujuan

Memilih perangkat lunak ERG yang tepat sangat penting untuk membangun kelompok sumber daya karyawan yang mendorong inklusi dan rasa memiliki. Platform-platform dalam panduan ini menawarkan berbagai pendekatan, mulai dari solusi all-in-one hingga alat khusus yang berfokus pada aspek-aspek berbeda dalam pengelolaan ERG.

Pertimbangkan ukuran organisasi Anda, kebutuhan, dan tahap perkembangan ERG Anda. Banyak platform menawarkan demo atau uji coba, memungkinkan Anda menguji fitur-fitur sebelum memutuskan untuk menggunakannya.

