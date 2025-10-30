Contoh Usaha Perorangan: Ide Bisnis Kecil yang Bisa Anda Mulai Hari Ini

Mimpi menjadi bos bagi diri sendiri? Usaha perorangan adalah cara termudah untuk mewujudkannya. Dengan persiapan minimal dan kendali penuh, Anda dapat memulai usaha kecil hari ini—baik itu freelancing, mengelola toko lokal, atau membangun layanan online.

Dalam artikel ini, kami akan berbagi contoh usaha perorangan yang inspiratif yang dapat Anda mulai dengan modal kecil—dan menunjukkan bagaimana Converged AI Workspace (hello, ClickUp!) dapat membantu Anda mengelola semuanya sejak hari pertama.

Menjalankan usaha perorangan atau usaha kecil yang sukses tidaklah mudah, terutama saat Anda bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki modal besar dan jangkauan luas. Namun, AI dapat membantu menyamakan kedudukan. Simak panduan kami tentang bagaimana usaha kecil dapat berkembang di era kecerdasan buatan (AI). Pelajari cara mengintegrasikan alat-alat yang terpisah (dan mahal), mengurangi proses yang memakan waktu, dan menangkap konteks yang hilang secara instan dengan satu Converged AI Workspace. Lakukan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit dan akhiri penyebaran pekerjaan yang tidak terkendali hari ini.

Apa Itu Usaha Perorangan?

Usaha perorangan adalah entitas bisnis sederhana yang tidak memerlukan pendirian resmi. Sebagai pemilik tunggal, Anda mengurus segala hal mulai dari operasional harian hingga pertumbuhan bisnis, dan penghasilan dilaporkan langsung pada laporan pajak pribadi Anda.

Dengan kata lain, usaha perorangan berarti Anda dan bisnis adalah satu kesatuan—tidak ada pemisahan hukum. Anda memilikinya, mengelolanya, dan menikmati keuntungannya. Namun, Anda juga secara pribadi bertanggung jawab atas kerugian, utang, atau masalah hukum apa pun.

Ketika Anda siap untuk mengembangkan bisnis secara resmi, disarankan untuk menyusun perjanjian layanan yang jelas dengan klien atau mitra Anda. Tergantung pada apa yang Anda jual, Anda mungkin juga memerlukan dokumen tambahan, seperti faktur komersial atau lisensi dan izin khusus industri, untuk memastikan kepatuhan.

👀 Tahukah Anda? Lembaga Pajak Internal (IRS) secara otomatis menganggap Anda sebagai pemilik usaha perorangan jika Anda adalah pemilik tunggal dan beroperasi menggunakan nama hukum Anda (bukan menggunakan nama Doing Business As).

Usaha perorangan mudah didirikan, tetapi memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri.

Mari kita bahas keuntungannya terlebih dahulu.

✅ Pengajuan pajak cepat

Di sebagian besar negara, pemilik usaha perorangan memiliki struktur bisnis yang sederhana dalam hal perpajakan. Sebagai pemilik usaha perorangan di AS, Anda harus mengisi Formulir 1040 untuk laporan pajak pribadi Anda dan menyertakan Lampiran C untuk melaporkan keuntungan dan kerugian bisnis.

Berbeda dengan karyawan, pemilik usaha kecil yang beroperasi sebagai usaha perorangan umumnya tidak dikenakan pemotongan pajak dari penghasilan mereka, sehingga mereka bertanggung jawab untuk membayar pajak secara langsung.

Selain itu, Anda kemungkinan perlu membayar pajak penghasilan mandiri—mencakup Jaminan Sosial dan Medicare—serta pajak penghasilan federal dan negara bagian atas penghasilan bisnis Anda.

Terkadang peraturan antar negara bagian mungkin berbeda, jadi pastikan Anda memahami semua peraturan perpajakan yang berlaku agar tetap patuh.

✅ Lebih sedikit peraturan pemerintah

Jika Anda mengubah hobi menjadi bisnis, masih ada aturan lokal dan pemerintah yang harus Anda patuhi. Kabar baiknya, beban regulasi untuk usaha perorangan lebih ringan dibandingkan dengan struktur bisnis lainnya.

📌 Misalnya, di banyak negara bagian seperti California, Anda memerlukan lisensi usaha lokal, tetapi Anda mungkin tidak perlu mengajukan dokumen pendirian yang kompleks seperti perusahaan terbatas atau korporasi.

✅ Pengelolaan keuangan yang disederhanakan

Mengelola keuangan dapat relatif mudah bagi pemilik usaha perorangan. Karena Anda pada dasarnya membayar diri sendiri, tidak perlu sistem penggajian yang rumit. Namun, untuk menjaga keteraturan, Anda mungkin mempertimbangkan untuk membuka rekening bank bisnis terpisah guna mempermudah pengelolaan keuangan Anda.

Meskipun usaha perorangan memiliki banyak keuntungan, ia juga memiliki tantangan tersendiri. Mari kita lihat beberapa di antaranya.

❌ Tanggung jawab tak terbatas

Salah satu kelemahan utama usaha perorangan adalah tanggung jawab pribadi yang tidak terbatas. Jika usaha menghadapi gugatan hukum atau menumpuk utang, aset pribadi pemilik, seperti rumah atau tabungan, dapat terancam.

Usaha perorangan tidak memberikan perlindungan tanggung jawab pribadi, berbeda dengan LLC atau korporasi, yang menyediakan entitas hukum terpisah dari pemiliknya.

❌ Potensi pertumbuhan terbatas

Pemilik usaha perorangan seringkali kesulitan menarik investor atau mendapatkan pendanaan yang signifikan. Memperluas bisnis dapat menjadi tantangan tanpa kemampuan untuk menerbitkan saham atau melibatkan investor multiple.

Setelah mencapai tingkat tertentu, pertumbuhan bisnis mungkin memerlukan restrukturisasi menjadi entitas yang lebih kompleks, seperti LLC atau korporasi, untuk mengakses sumber daya keuangan yang lebih besar.

❌ Kurangnya kendali keuangan

Memantau kesehatan keuangan bisnis Anda dapat menjadi lebih menantang tanpa proses akuntansi formal.

Anda mungkin merasa kurang memiliki kendali atas keuangan Anda, yang dapat menyebabkan masalah dalam perencanaan anggaran, persiapan pajak, dan perencanaan jangka panjang. Selain itu, Anda tidak dapat menjual saham untuk mengumpulkan dana, yang membatasi opsi untuk menarik investasi besar.

🎉 Fakta Menarik: Kevin Plank mendirikan Under Armour sebagai usaha perorangan di ruang bawah tanah neneknya di Washington DC, menjual kaos yang menyerap keringat dari bagasi mobilnya. Mulai dari atlet di pertandingan lokal, bisnis ini berkembang menjadi raksasa pakaian olahraga global. Dari brainstorming di ruang bawah tanah hingga bernilai miliaran—bukti bahwa ketekunan dan ide yang hebat bisa membawa kesuksesan besar!

Contoh Usaha Perorangan di Berbagai Industri

Usaha perorangan tidak terbatas pada satu jenis pekerjaan—mereka mencakup berbagai industri. Dari layanan kreatif dan ritel hingga konsultasi dan teknologi, ada banyak cara untuk mengubah ide sederhana menjadi bisnis yang sukses. Mari kita lihat beberapa contoh usaha perorangan di berbagai industri untuk menginspirasi Anda.

🧑‍💻 Freelancer dan konsultan

Freelancer sering beroperasi dalam skala kecil, tetapi mereka menikmati tingkat kendali dan fleksibilitas yang tinggi.

Berikut ini adalah pembahasan lebih mendalam tentang beberapa bidang freelance utama:

Penulis lepas

Menulis lepas adalah contoh klasik usaha perorangan. Penulis biasanya menawarkan jasa mereka langsung kepada klien, seringkali di bidang-bidang seperti penulisan konten bisnis, penulisan iklan, blogging, pelaporan berita, atau penulisan teknis. Sebagai pekerja lepas, penulis memiliki kendali penuh atas proyek apa yang akan diambil, berapa tarif yang akan dikenakan, dan bagaimana mengatur jadwal kerja mereka.

Namun, banyak penulis lepas kesulitan menemukan pekerjaan yang konsisten tanpa basis pelanggan yang sudah ada atau infrastruktur perusahaan. Mereka sering menghabiskan waktu untuk pemasaran diri, jaringan, dan mengelola hubungan dengan klien. Meskipun ada tantangan, menulis lepas merupakan titik masuk dengan hambatan rendah bagi mereka yang terampil dalam menulis, menjadikannya pilihan populer bagi banyak orang.

💡 Tips Pro: Seorang penulis lepas dapat menggunakan ClickUp untuk membuat kalender konten, melacak brief klien, dan mengotomatisasi pengingat untuk tindak lanjut—semua dari satu dasbor.

Desainer grafis

Desainer grafis juga berhasil dalam model usaha perorangan. Baik mereka membuat logo, brosur, video (jika memiliki keterampilan animasi dan pengeditan video), atau paket branding lengkap, mereka menawarkan keterampilan mereka secara langsung kepada bisnis dan individu. Seringkali, mereka memilih untuk bekerja secara mandiri daripada dalam struktur korporat, yang memberikan fleksibilitas dan kebebasan kreatif yang lebih besar.

Sebagai pemilik usaha perorangan, seorang desainer grafis menangani semua aspek bisnis, mulai dari bekerja dengan klien hingga mengelola keuangan bisnis. Mereka juga menikmati keuntungan pajak dari menjalankan bisnis sendiri, termasuk pengurangan pajak untuk biaya perangkat lunak, pemasaran, dan peralatan.

Pelatih

Pelatihan dapat menjadi cara yang sangat memuaskan untuk beroperasi sebagai usaha perorangan. Pelatih dapat berspesialisasi dalam pelatihan kehidupan, pelatihan karier, atau pengembangan pribadi, dan menawarkan sesi privat atau kelompok. Seperti tutor, pelatih biasanya menetapkan tarif mereka sendiri dan bekerja dengan klien secara satu-satu, memberikan perhatian yang dipersonalisasi.

Keuntungan utama menjadi pelatih sebagai usaha perorangan adalah kemampuan untuk mengajar dan membantu orang lain sambil menjaga jadwal yang fleksibel. Pelatih juga menikmati biaya operasional yang rendah karena mereka dapat bekerja dari rumah secara sementara atau menyewa ruang.

🛍️ Ritel dan e-commerce

Ritel dan e-commerce merupakan beberapa jalur paling populer bagi pemilik usaha perorangan. Mulai dari membuka toko lokal hingga mengelola toko online, bisnis-bisnis ini memungkinkan Anda untuk memulai dengan skala kecil, menguji pasar, dan mengembangkan bisnis sesuai kecepatan Anda sendiri—sambil tetap memegang kendali penuh.

📌 John Pemberton memproduksi sirup untuk Coca‑Cola dan pertama kali menjualnya dari apotek seharga lima sen per gelas sebagai minuman soda.

Toko online kecil

Jika Anda pernah membeli barang unik dari pasar online, kemungkinan besar Anda telah mendukung seorang pemilik usaha perorangan. Toko online sangat mudah diakses, terutama dengan platform seperti Etsy, Shopify, dan eBay, yang memungkinkan orang untuk menjual produk langsung kepada pelanggan.

Dari perhiasan buatan tangan hingga pakaian vintage, bisnis-bisnis ini dijalankan secara personal, di mana pemiliknya menjadi wajah merek. Mengelola toko online juga memiliki keuntungannya sendiri. Anda dapat bekerja dari mana saja, mengontrol lini produk Anda, dan menetapkan harga sendiri.

Namun, ini juga membutuhkan banyak kerja keras. Pemilik usaha harus menangani segala hal, mulai dari merancang daftar produk hingga mengurus pesanan dan menangani keluhan pelanggan. Meskipun ada alat bantu seperti perangkat lunak CRM untuk membantu mengelola bisnis, hal ini tetap terasa seperti harus menangani banyak tugas sekaligus.

📮Wawasan ClickUp: 92% pekerja pengetahuan menggunakan strategi manajemen waktu yang disesuaikan. Namun, sebagian besar alat manajemen alur kerja belum menawarkan fitur manajemen waktu atau prioritas yang kuat, yang dapat menghambat prioritas yang efektif. Fitur penjadwalan dan pelacakan waktu yang didukung AI dari ClickUp dapat membantu Anda mengubah tebakan menjadi keputusan berbasis data. Bahkan, fitur ini dapat menyarankan jendela fokus optimal untuk tugas-tugas Anda. Bangun sistem manajemen waktu kustom yang menyesuaikan dengan cara Anda sebenarnya bekerja!

Toko-toko lokal

Toko-toko butik lokal sering menciptakan rasa kebersamaan dengan menawarkan produk unik yang mungkin tidak tersedia di toko rantai. Pemilik toko memutuskan produk apa yang akan dijual, bagaimana menentukan harganya, dan bagaimana memasarkan toko tersebut. Banyak pemilik butik mengandalkan pemasaran dari mulut ke mulut dan media sosial untuk membangun aliran pelanggan yang stabil.

📌 Sears adalah contoh terkenal dari perusahaan yang dimulai sebagai usaha perorangan dan berkembang menjadi perusahaan besar. Didirikan oleh Richard Warren Sears, perusahaan ini awalnya beroperasi sebagai bisnis pesanan melalui pos yang menjual perhiasan dan jam tangan.

Meskipun akhirnya berkembang menjadi kemitraan dan korporasi yang jauh lebih besar, awal yang sederhana sebagai usaha perorangan menunjukkan potensi model bisnis ini.

🏠 Bisnis berbasis rumah

Menjalankan bisnis dari rumah merupakan pilihan populer bagi banyak pemilik usaha perorangan. Hal ini memberikan fleksibilitas, mengurangi biaya operasional, dan menawarkan keseimbangan yang baik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Mari kita lihat beberapa contoh usaha rumahan:

Pembuat roti

Jika Anda pernah menikmati roti sourdough dengan rosemary, atau kue ulang tahun kustom yang disesuaikan dengan desain dan persyaratan diet anak Anda yang berusia 8 tahun, Anda mungkin telah mendukung seorang pengusaha perorangan yang berprofesi sebagai pembuat roti. Banyak pembuat roti beroperasi dari rumah, menggunakan dapur mereka untuk menciptakan produk untuk acara khusus atau pelanggan tetap.

Keuntungan menjadi pembuat kue rumahan adalah Anda dapat menerima jumlah pesanan yang terkelola tanpa biaya sewa ruang dapur komersial. Anda dapat membangun loyalitas pelanggan dengan menciptakan kue-kue khusus dan personal.

📌 Kate Schade mendirikan perusahaannya, Kate’s Real Food, sebagai usaha perorangan, menjual bar energi di pasar lokal di Victor, Idaho. Seiring berkembangnya bisnisnya, ia mulai menjual produknya di seluruh Amerika Serikat dan secara internasional. Kemudian ia beralih dari struktur usaha perorangan ke struktur korporasi untuk mendukung operasionalnya yang semakin berkembang.

Pengrajin

Apakah Anda tahu cara membuat perhiasan handmade atau mengubah foto menjadi potret yang menakjubkan? Jika ya, Anda sedang melihat peluang sempurna untuk usaha perorangan.

Seperti yang kami sebutkan di atas, banyak pengusaha saat ini memindahkan bisnis mereka ke platform online seperti Shopify atau Etsy. Namun, dengan potensi manfaat pajak dari mendaftar sebagai usaha perorangan, pengaturan ini dapat cocok untuk individu yang membayar pajak penghasilan pribadi dan tidak memiliki banyak pengeluaran bisnis yang dapat diklaim.

📌 Sarah Blakely memulai perusahaannya, Spanx, dengan tabungan sebesar $5.000, beroperasi sebagai usaha perorangan dari apartemennya. Dia menangani segala hal mulai dari mendaftarkan paten ide hingga panggilan penjualan. Struktur sederhana ini memungkinkan dia untuk memulai dengan cepat dan mempertahankan kendali penuh sebelum akhirnya berkembang menjadi merek global bernilai miliaran dolar.

Penyedia layanan

Bisnis berbasis rumah juga dapat mencakup penyedia layanan seperti penata rambut hewan peliharaan, pembersih rumah, atau pelatih pribadi. Misalnya, seorang pelatih pribadi dapat menawarkan sesi satu lawan satu atau kelas kelompok, semuanya dari kenyamanan rumah mereka sendiri atau di gym lokal.

Meskipun bisnis berbasis layanan memiliki potensi besar, mereka seringkali memerlukan jaringan yang luas dan basis pelanggan lokal yang kuat untuk berkembang.

👀 Tahukah Anda? 63% pemasar melacak rujukan dari mulut ke mulut dengan langsung menanyakan kepada pelanggan bagaimana mereka mengetahui tentang bisnis mereka. Pelacakan melalui metode digital berada di urutan kedua, dengan 31% ahli menggunakan pendekatan ini. Hanya 6% yang mengakui melakukan tebakan.

🛠️ Kontraktor independen

Kontraktor independen mungkin merupakan contoh paling sederhana dari usaha perorangan. Mereka meliputi:

Tukang ledeng

Tukang ledeng menyediakan layanan esensial, mulai dari memperbaiki kebocoran hingga memasang pipa baru. Banyak tukang ledeng mengelola bisnis mereka sendiri, menawarkan keahlian khusus kepada pemilik rumah dan bisnis.

Mengelola bisnis plumbing sebagai usaha perorangan berarti menangani segala hal mulai dari penjadwalan hingga layanan pelanggan. Tukang ledeng sering menggunakan perangkat lunak atau alat manajemen tugas untuk melacak janji temu, faktur, dan panggilan layanan, yang membantu menjaga segala sesuatunya tetap terorganisir.

Teknisi Listrik

Seperti tukang ledeng, tukang listrik sangat diminati dan sering menjalankan bisnis mereka sendiri. Baik itu memasang lampu, menginstalasi kabel di bangunan baru, atau memperbaiki masalah listrik, tukang listrik biasanya dapat bekerja sebagai kontraktor independen, menawarkan layanan secara proyek per proyek.

Namun, para tukang listrik harus terus memperbarui sertifikasi, peralatan, dan persyaratan hukum untuk menjalankan bisnis mereka.

Pekerja taman

Bisnis landscaping seringkali merupakan usaha yang dijalankan oleh satu orang yang menyediakan layanan perawatan rumput, kebun, dan pemeliharaan musiman. Banyak tukang kebun memulai bisnis mereka setelah mendapatkan pengalaman di bidang tersebut, menggunakan keahlian mereka untuk membangun basis pelanggan yang setia.

Meskipun bisnis landscaping dapat sangat menguntungkan, bisnis ini memerlukan peralatan yang baik, etos kerja yang kuat, dan kemampuan untuk mengelola baik pekerjaan fisik maupun aspek bisnisnya.

Mengelola Usaha Perorangan dengan Efisien

Sebagai pemilik usaha perorangan, Anda bertanggung jawab atas setiap aspek bisnis Anda. Namun, seiring bertambahnya klien dan beban kerja Anda, hal ini dapat dengan cepat menjadi terlalu berat. Di sinilah alat dan teknologi yang tepat berperan, memudahkan Anda untuk sukses.

Salah satu alat terbaik untuk mengelola beban kerja Anda adalah ClickUp, ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia yang membantu Anda mengonsolidasikan tugas, dokumen, dan alur kerja dalam satu platform yang dapat disesuaikan dan mudah digunakan.

Bagi penulis konten solo, ClickUp memberikan akses ke ClickUp Brain dan model AI eksternal premium seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini. Bagi pemilik usaha perorangan yang bekerja sebagai kontraktor, ClickUp sempurna untuk melacak faktur, pekerjaan, dan bahan, serta dilengkapi dengan templat untuk mengatur proyek. Ada sesuatu untuk setiap solopreneur di platform ini, termasuk agen AI generasi berikutnya yang berfungsi sebagai asisten eksekutif yang praktis.

ClickUp membantu Anda bekerja lebih cerdas, tetap terorganisir, dan mencapai lebih banyak—tanpa kerumitan atau biaya alat bisnis enterprise. Ini adalah pusat komando bisnis Anda, dirancang untuk membantu Anda berkembang.

Optimalkan dan perluas proses manajemen proyek Anda dengan ClickUp

Misalnya, Solusi Manajemen Proyek ClickUp memungkinkan Anda melacak kemajuan, mengambil keputusan berdasarkan data, dan tetap terorganisir. Berikut cara ClickUp dapat membantu mengelola usaha perorangan Anda:

Tingkatkan efisiensi : Alur kerja yang terstruktur dan otomatisasi mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas berulang.

Penyesuaian: Dengan tampilan dan alur kerja yang dapat disesuaikan, Anda dapat menyesuaikan ClickUp agar sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda yang spesifik.

Tetap fokus pada hal yang benar-benar penting dengan menetapkan tingkat prioritas untuk tugas-tugas di ClickUp.

Jika Anda perlu menjaga segala sesuatunya teratur, ClickUp Tasks menawarkan fitur manajemen tugas dan kolaborasi canggih, termasuk komentar real-time, diskusi, dan prioritas. Anda dapat menetapkan hingga lima tingkat prioritas, memungkinkan Anda mengkategorikan tugas, menyoroti pengiriman yang mendesak, dan fokus pada hal-hal yang mendorong kemajuan.

⭐ AI di ClickUp ClickUp Brain dirancang untuk mengatasi tantangan unik yang dihadapi oleh pemilik usaha perorangan. Ini membantu Anda mengelola setiap aspek bisnis Anda secara efisien tanpa tim besar. Ini bertindak sebagai asisten digital Anda, menyederhanakan operasi harian sehingga Anda dapat fokus pada hal yang paling penting—membangun bisnis Anda. Terintegrasi dengan alat akuntansi, email, dan kalender untuk mengelola bisnis Anda secara terpusat.

Otomatisasi penagihan, tindak lanjut klien, dan pengingat janji temu untuk mengurangi beban kerja manual.

Membuat ringkasan keuangan dan laporan bisnis dengan cepat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Mengorganisir semua proyek, komunikasi dengan klien, dan dokumen di satu tempat untuk akses yang mudah.

Menyarankan prioritas tugas dan batas waktu berdasarkan beban kerja Anda, membantu Anda tetap berada di jalur yang benar. Begini cara Anda menemukan jawaban instan di ClickUp👇

Selain itu, Anda dapat menyederhanakan daftar tugas Anda dengan membuat dan mengorganisir tugas yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Gunakan ClickUp Custom Fields untuk mengkategorikan pertanyaan pelanggan, restock inventaris, dan kampanye pemasaran.

Seperti yang dikatakan Joao Correa, desainer lepas senior:

Lebih mudah dari Asana, lebih lengkap dari Trello (bahkan di versi gratisnya!), dan lebih mudah digunakan daripada Basecamp… Kemampuan untuk terintegrasi dengan layanan lain seperti Google Calendar membuat saya memilih ClickUp daripada pesaingnya.

Lebih mudah dari Asana, lebih lengkap dari Trello (bahkan dalam versi gratisnya!), dan lebih mudah digunakan daripada Basecamp… Kemampuan untuk terintegrasi dengan layanan lain seperti Google Calendar membuat saya memilih ClickUp daripada pesaingnya.

Bangun CRM yang disesuaikan untuk bisnis Anda menggunakan ClickUp

Demikian pula, ClickUp untuk CRM memungkinkan Anda mengelola hubungan dengan klien di satu tempat terpusat. Fitur yang dilacak meliputi:

Data pelanggan, termasuk detail kontak dan tahap komunikasi

Interaksi, saluran komunikasi yang disukai, dan perjalanan penjualan

Tim yang terlibat dan perjalanan pelanggan melalui funnel penjualan

💡 Tips Pro: Menggunakan templat CRM bersama dengan manajemen proyek memungkinkan Anda menyimpan data proyek dan pelanggan di satu tempat, menghemat waktu Anda dalam berpindah antara berbagai alat.

Lacak waktu Anda per hari, minggu, bulan, atau rentang waktu kustom dengan lembar waktu terperinci menggunakan fitur Pelacakan Waktu Proyek ClickUp.

Pemilik usaha perorangan dapat menggunakan fitur Pelacakan Waktu Proyek ClickUp untuk melacak jam kerja, membuat lembar waktu yang dapat disesuaikan, dan menghasilkan laporan detail. Konsultan pemasaran juga dapat menggunakan fitur ini untuk melihat kampanye mana yang menghabiskan lebih banyak waktu dan sumber daya, sehingga mereka dapat mengoptimalkan strategi mereka.

Tonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelacakan waktu di ClickUp.

Setelah Anda melacak waktu dan tugas Anda, tetapkan target yang jelas dan pantau kemajuan dengan ClickUp Goals. Dengan menghubungkan tugas dan proyek individu ke tujuan bisnis yang lebih luas, Anda memastikan tim Anda tetap fokus dan sejalan.

Dengan alat seperti lembar skor mingguan dan pengakuan, Anda dapat memotivasi semua orang untuk tetap pada jalur yang benar dan menuju kesuksesan.

Kelola semua tujuan proyek di satu tempat dengan ClickUp Goals

Fungsionalitasnya tidak berhenti di situ. Dengan analitik, Anda dapat menyelami lebih dalam metrik kunci dan mendapatkan wawasan tentang perilaku pelanggan, tren pasar, dan kinerja operasional.

Selain itu, widget kustom di Dashboard ClickUp memungkinkan Anda melacak KPI, kemajuan, dan metrik bisnis lainnya, sehingga memudahkan Anda untuk mengambil keputusan berdasarkan data.

Dapatkan wawasan berharga dan sesuaikan layanan Anda agar sesuai dengan harapan pelanggan menggunakan Dashboard ClickUp.

Saat berbicara tentang anggaran, ClickUp Finance membantu Anda melacak tujuan, akun, dan keuntungan Anda. Buat dasbor kustom untuk memantau alokasi anggaran, pengeluaran, dan keuntungan. Platform ini juga menawarkan fitur-fitur kuat seperti Excel, memungkinkan Anda mengelola anggaran dan pelacakan pengeluaran dalam satu tempat.

Untuk tugas berulang seperti tagihan bulanan, ClickUp secara otomatis menghasilkan tugas baru setelah pembayaran dilakukan. Tambahkan Bidang Kustom untuk melacak detail seperti anggaran, pengeluaran aktual, informasi vendor, dan tanggal pembayaran.

Berkembang sebagai Pemilik Usaha Perseorangan dengan ClickUp

Usaha perorangan lebih mudah dikelola daripada yang Anda bayangkan. Dengan pemahaman ini, Anda dapat dengan percaya diri memutuskan apakah ini pilihan yang tepat untuk bisnis Anda.

Saat Anda memulai, memilih alat manajemen tugas yang andal sangat penting. ClickUp membantu Anda mengorganisir alur kerja, memperlancar komunikasi dengan klien, dan meningkatkan produktivitas—sehingga Anda dapat mengembangkan bisnis secara efisien dan mencapai hasil dengan percaya diri.

Mulai gunakan ClickUp secara gratis hari ini!