8 Perangkat Lunak CRM dan Penagihan Terbaik untuk 2025

Saat Anda berkembang pesat, hal terakhir yang Anda butuhkan adalah sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM) yang tidak terintegrasi dengan sistem penagihan Anda.

Alat yang terputus-putus berarti siklus penjualan yang lebih lambat, data pelanggan yang tersebar, dan kesalahan penagihan yang menghabiskan uang dan kepercayaan.

Artikel blog ini mengulas delapan alat perangkat lunak CRM dan penagihan yang dirancang untuk berkembang bersama bisnis Anda.

Mari temukan alat yang tepat untuk Anda! 🧾

Perangkat Lunak CRM dan Penagihan Terbaik Sekilas

Berikut ini adalah tabel perbandingan semua perangkat lunak CRM dan penagihan. 📊

Alat Fitur terbaik Terbaik untuk Harga ClickUp Pengelolaan tugas dan klien yang terintegrasi, Dokumen dan Otomatisasi Berbasis AI, alur kerja faktur yang dapat disesuaikanUkuran tim: Ideal untuk individu, usaha kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar Lingkungan kerja all-in-one untuk proyek, CRM, dan penagihan dengan bantuan AI terintegrasi Gratis selamanya; kustomisasi tersedia untuk perusahaan Zoho CRM dan Zoho Invoice Faktur terintegrasi dengan CRM, pengingat pembayaran, portal pelangganUkuran tim: Ideal untuk bisnis jasa skala kecil dan menengah Otomatisasi hubungan klien dengan fitur penagihan bawaan Uji coba gratis; mulai dari $20 per bulan per pengguna Flowlu Manajemen hubungan pelanggan dengan fitur penagihan dan perkiraan terintegrasi, otomatisasi untuk pembayaran berulangUkuran tim: Ideal untuk individu dan usaha kecil Perencanaan tugas, manajemen penjualan, dan pelacakan pembayaran Rencana gratis tersedia; mulai dari $49 per bulan per pengguna Pipedrive CRM berbasis transaksi, pembuatan faktur cerdas dari transaksi, kemampuan integrasi dengan platform penagihanUkuran tim: Ideal untuk usaha kecil Manajemen pipeline, tindak lanjut klien, dan kemampuan penagihan Uji coba gratis; mulai dari $24 per bulan per pengguna FreshBooks Faktur yang mudah dengan pelacakan waktu, pencatatan pengeluaran, dan otomatisasi denda keterlambatanUkuran tim: Ideal untuk individu dan usaha kecil Pelacakan waktu, pencatatan pengeluaran, dan penagihan Uji coba gratis; mulai dari $21 per bulan per pengguna HubSpot Manajemen kontak cerdas, alat dari penawaran hingga pembayaran, dan integrasi Stripe/QuickBooks untuk paket berbayarUkuran tim: Ideal untuk perusahaan kecil dan menengah Otomatisasi CRM, pembuatan penawaran, dan pelaporan pendapatan Rencana gratis tersedia; mulai dari $15 per bulan per pengguna Bitrix24 Perangkat lunak CRM dengan pelacakan tugas, portal klien, telepon, dan opsi tanda tangan elektronikUkuran tim: Ideal untuk perusahaan kecil dan menengah Kolaborasi tim, pelacakan penjualan, dan penagihan pembayaran Rencana gratis, mulai dari $124/bulan untuk 50 pengguna Odoo CRM CRM modular dengan aplikasi penagihan/penawaran, otomatisasi alur kerja, dan pelacakan prospekUkuran tim: Ideal untuk perusahaan menengah dan bisnis yang sedang berkembang Penyesuaian alur kerja dan manajemen pelanggan Rencana gratis tersedia; mulai dari $31,10 per bulan per pengguna

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak CRM dan Penagihan?

Bingung memilih perangkat lunak CRM dan penagihan?

Mulailah dengan mengidentifikasi di mana proses penjualan Anda saat ini mengalami kendala, apakah itu data klien yang tersebar, tindak lanjut yang terlewat, atau pembayaran yang tertunda. Berikut adalah beberapa fitur tambahan yang perlu diprioritaskan:

Pipeline dan status yang dapat disesuaikan: Cari solusi CRM yang memungkinkan Anda menyesuaikan tahap penjualan, status transaksi, dan alur kerja prospek sesuai dengan proses bisnis Anda

Penagihan otomatis dan pengingat: Pilih alat yang mendukung penagihan berulang, pembangkitan faktur otomatis, dan pemberitahuan tindak lanjut pembayaran untuk mengurangi pekerjaan manual

Komunikasi klien terpusat: Cari platform yang terintegrasi dengan email atau chat sehingga semua percakapan klien disimpan dan dapat dicari di dalam ruang kerja Anda

Laporan real-time dan dashboard: Pertimbangkan sistem yang menawarkan dashboard visual untuk memantau pendapatan, status pembayaran, dan kinerja penjualan secara sekilas

Integrasi dengan alat keuangan: Pastikan perangkat lunak dapat terhubung dengan mudah ke aplikasi seperti QuickBooks, Stripe, atau Harvest untuk mengoptimalkan operasi keuangan

Perangkat Lunak CRM dan Penagihan Terbaik

Inilah pilihan kami untuk perangkat lunak CRM dan penagihan terbaik. 👇

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk manajemen proyek all-in-one, CRM, dan penagihan)

Kelola proses CRM di ClickUp Periksa detail transaksi, tugas, atau kemajuan klien menggunakan tampilan papan (Board View) di CRM ClickUp

ClickUp menyediakan satu ruang kerja terintegrasi untuk mengelola prospek, melacak pekerjaan klien, dan mengelola pembayaran.

Bangun saluran penjualan Anda menggunakan ClickUp CRM

Mulailah dengan ClickUp CRM, yang mengubah pelacakan klien menjadi sesuatu yang benar-benar sesuai dengan proses Anda. Anda dapat mencatat setiap pertanyaan atau transaksi menggunakan ClickUp Tasks, lalu melampirkan file terkait, menandai rekan tim, dan mencatat pembaruan penting seiring berjalannya percakapan.

Misalkan Anda menerima permintaan dari klien ritel untuk rebranding penuh. Anda membuat tugas, menambahkan catatan panggilan awal, menandai pemimpin desain Anda, dan menyertakan moodboard awal—semua dalam satu tempat.

Lacak kemajuan prospek di ClickUp Tasks

Seiring berjalannya proses, Anda dapat memperbarui statusnya menggunakan Status Tugas Kustom ClickUp, seperti ‘Proposal telah dikirim’, ‘Menunggu revisi’, atau ‘Tagihan tertunda’, sehingga selalu jelas apa yang sedang berlangsung dan apa yang perlu ditindaklanjuti.

Kemudian, tambahkan ClickUp Custom Fields untuk menyimpan detail proyek seperti syarat pembayaran, alamat email klien, atau nilai perkiraan. Dengan begitu, saat Anda perlu menyortir klien bernilai tinggi atau memeriksa siapa yang harus dibayar, informasi tersebut sudah tersedia di tempat Anda bekerja.

Pelajari lebih lanjut tentang pelaksanaan proyek di ClickUp:

Gunakan sistem CRM yang sudah jadi

Anda juga dapat melewati proses pengaturan.

Dapatkan Template Gratis Kelola perjalanan pelanggan Anda dengan Template CRM ClickUp

Template CRM ClickUp membantu mengelompokkan prospek berdasarkan tahap penjualan menggunakan Status Kustom, seperti Membutuhkan Persetujuan, Terverifikasi, atau Jadwal. Bidang Kustom bawaan, seperti Jenis Item CRM, Industri, Nama Kontak, atau Jabatan, memungkinkan Anda membuat profil yang kaya akan konteks.

Di sini, tampilan daftar ClickUp membantu mengelompokkan prospek berdasarkan nilai, tanggal jatuh tempo, atau status kontrak.

Otomatisasi proses serah terima klien yang berulang

Aktifkan proses penagihan dan onboarding dengan ClickUp Automations

Untuk menghindari pemborosan waktu pada tindak lanjut yang berulang, atur ClickUp Automations atau konfigurasikan AI Agent di ClickUp. Misalnya, saat Anda menandai klien sebagai ‘Siap untuk ditagih’, ClickUp dapat secara otomatis membuat tugas penagihan, menandai alat keuangan Anda, dan menetapkan tanggal jatuh tempo. Anda tidak perlu mengingat untuk melakukannya nanti.

Gunakan ClickUp AI Agents untuk mengotomatisasi tugas, menjawab pertanyaan, dan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan

Pantau pembayaran dan kesehatan klien

Visualisasikan penjualan, pendapatan, dan anggaran di Dashboard ClickUp

Saat Anda siap untuk membuat faktur, perangkat lunak keuangan ClickUp membantu Anda melacak pembayaran, anggaran, dan keuntungan proyek di dalam ruang kerja yang sama.

Misalkan Anda sedang menangani tiga klien di bidang branding, media sosial, dan konsultasi. Anda dapat melihat siapa yang telah membayar, siapa yang terlambat membayar, dan nilai setiap proyek di Dashboard ClickUp.

Anda juga dapat dengan mudah melacak metrik manajemen klien, seperti ukuran rata-rata transaksi, tingkat konversi, skor kesehatan klien, atau kinerja perwakilan penjualan, menggunakan lebih dari 50 kartu, termasuk grafik, kartu perhitungan, dan blok pelacakan waktu.

Tampilkan wawasan faktur secara instan

Buat format faktur kustom dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain menambahkan lapisan kecerdasan pada alur kerja CRM dan keuangan Anda dengan menampilkan wawasan kunci, membuat faktur dari awal, dan lebih banyak lagi, tepat saat Anda membutuhkannya.

Misalnya, jika Anda sedang menyiapkan faktur baru untuk klien yang kembali, Anda dapat meminta ClickUp Brain untuk menghasilkan format faktur kustom berdasarkan entri sebelumnya. Alat ini akan meninjau templat yang ada, preferensi klien, dan detail pembayaran untuk menciptakan tata letak siap pakai yang sesuai dengan jenis proyek dan siklus penagihan Anda.

Sederhanakan proses penagihan Anda

ClickUp juga terintegrasi dengan alat seperti QuickBooks dan Harvest melalui ClickUp Integrations, sehingga saat waktunya mengirim faktur, Anda dapat mengimpor semua data proyek langsung ke dalamnya.

Alternatifnya, Anda dapat mengelola semuanya di dalam ClickUp. Gunakan Template Faktur ClickUp untuk membuat tugas untuk setiap faktur, menetapkan tanggal jatuh tempo, melacak status pembayaran, dan menghubungkan semuanya kembali ke tugas klien asli. Ini sangat efektif saat Anda ingin menjaga kesederhanaan dan membutuhkan sistem yang andal untuk tetap mengontrol segala hal.

Jika Anda melacak pembayaran dari berbagai klien, templat pelacakan faktur ClickUp membantu Anda mencatat dan menyaringnya. Dan jika Anda sering mengirimkan penawaran, templat permintaan penawaran ClickUp membantu Anda mempercepat proses tersebut dengan konsistensi.

Fitur terbaik ClickUp

Organisir pengetahuan klien: Hubungkan rencana onboarding, gambaran layanan, atau SOW yang dibuat di Hubungkan rencana onboarding, gambaran layanan, atau SOW yang dibuat di ClickUp Docs langsung ke Tugas Anda sehingga Anda tidak pernah kehilangan jejak informasi penting

Kumpulkan detail klien: Buat Buat formulir ClickUp untuk mengumpulkan permintaan penawaran dan ubah secara instan menjadi tugas yang dapat dilacak dalam alur kerja Anda

Akses data ruang kerja dengan cepat: Tanyakan pertanyaan kepada ClickUp Brain seperti ‘tunjukkan faktur yang belum dibayar untuk Klien X’ atau ‘kapan tanggal perpanjangan untuk kontrak retainer itu?’ dan dapatkan jawaban secara instan

Hitung angka dengan mudah: Gunakan Gunakan Bidang Rumus Dinamis di ClickUp untuk menghitung secara otomatis ukuran kesepakatan, biaya penutupan, atau pendapatan yang diproyeksikan

Bekerja sama dengan klien dan profesional penjualan: Kirim pesan di ruang kerja Anda menggunakan Kirim pesan di ruang kerja Anda menggunakan ClickUp Chat dan adakan panggilan SyncUp dengan ringkasan yang dihasilkan oleh AI

Otomatisasi tindak lanjut dan pengingat penagihan: Aktifkan Aktifkan ClickUp Autopilot Agents di obrolan, daftar, atau ruang Anda untuk memposting pembaruan mingguan dan menjawab pertanyaan klien

Batasan ClickUp

Karena fiturnya yang sangat lengkap, ClickUp dapat memiliki kurva pembelajaran bagi pengguna baru saat mereka mulai familiar dengan kedalaman dan fleksibilitas platform ini

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan G2 ini benar-benar menggambarkan semuanya:

ClickUp unggul dalam fleksibilitas dan pendekatan all-in-one untuk manajemen proyek. Ini telah menjadi aplikasi yang paling sering digunakan di organisasi kami. ClickUp menggabungkan manajemen tugas, pembuatan dokumen, pelacakan waktu, tujuan, dan alat kolaborasi dalam satu antarmuka terpadu yang memudahkan implementasi. Opsi penyesuaiannya menonjol, mulai dari tampilan dan status kustom hingga otomatisasi dan dasbor. ClickUp sangat skalabel, sehingga cocok untuk individu, tim kecil, dan organisasi besar. Antarmukanya yang elegan, ditambah fitur seperti tugas berulang, integrasi dengan berbagai alat, dan tampilan "Everything" benar-benar mempermudah pengelolaan alur kerja.

2. Zoho CRM dengan Zoho Invoice (Terbaik untuk mengotomatisasi hubungan klien dengan fitur penagihan bawaan)

melalui Zoho CRM

Zoho CRM dan Zoho Invoice bekerja secara terintegrasi untuk mengelola alur kerja keuangan dan CRM.

Ketika tim penjualan menutup kesepakatan setelah penawaran disetujui, faktur akan dihasilkan secara otomatis, menghilangkan langkah manual dalam menginput ulang informasi pelanggan ke sistem penagihan Anda. Ketika kontak ditambahkan di Zoho CRM, alur kerja akan membuat salinan detail tersebut di Zoho Invoice, membantu Anda membuat faktur dan perkiraan dengan lebih cepat.

Perangkat lunak CRM ini juga dilengkapi dengan Zia, asisten berbasis kecerdasan buatan (AI) yang menangani tugas-tugas penjualan yang berulang, memberikan wawasan kinerja, dan bahkan menyarankan langkah selanjutnya berdasarkan perilaku pelanggan.

Fitur terbaik Zoho CRM dan Zoho Invoice

Evaluasi dan urutkan prospek dengan sistem penilaian prospek cerdas Zoho CRM yang membantu Anda mengidentifikasi prospek berpotensi tinggi dengan cepat

Buat alur kerja penjualan yang terstruktur menggunakan fitur Blueprint untuk memetakan tahap kesepakatan, tindak lanjut, dan persetujuan

Atur prospek secara otomatis dengan aturan penugasan yang mengarahkan prospek berdasarkan lokasi, saluran, atau tingkat keterlibatan

Desain dan kirim penawaran dengan cepat menggunakan templat faktur komersial dan konversi instan dari penawaran ke faktur

Batasan Zoho CRM dan Zoho Invoice

Fitur penagihan yang kurang atau terbatas pada paket tingkat bawah, termasuk batasan penggunaan dan keterbatasan penyimpanan

Laporan CRM yang kompleks di berbagai modul, sehingga sulit untuk mengekstrak wawasan lintas fungsi

Harga Zoho CRM dan Zoho Invoice

Zoho CRM

Uji coba gratis

Gratis (untuk tiga pengguna)

Standar: $20/bulan per pengguna

Professional: $35/bulan per pengguna

Enterprise: $50/bulan per pengguna

Ultimate: $65 per bulan per pengguna

Zoho Invoice: Gratis

Ulasan dan peringkat Zoho CRM dan Zoho Invoice

G2: 4. 4/5 (lebih dari 50.000 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoho CRM dan Zoho Invoice?

Lihat ulasan G2 untuk perangkat lunak CRM dan penagihan ini:

Aktivitas harian saya menggunakan Zoho CRM dan menangani pertanyaan dukungan pelanggan, yang sangat praktis dan digunakan setiap hari. Hal terbaik yang saya temukan di Zoho CRM adalah adanya berbagai alat bawaan untuk menyimpan data dan melacak pertanyaan dukungan pelanggan perusahaan, termasuk penyimpanan kata sandi, hosting, integrasi multi-platform, dan lain-lain.

🔍 Tahukah Anda? Franklin D. Roosevelt memiliki apa yang disebut sebagai sistem CRM pertama di dunia: Farley File. Manajer kampanyenya, James Farley, mencatat detail lengkap tentang setiap orang yang ditemui FDR. FDR akan secara santai menyebutkan detail-detail ini dalam pertemuan selanjutnya, membuat orang-orang yakin dia memiliki ingatan fotografis. Pada kenyataannya, dia hanya memiliki sistem manajemen berkas yang sangat baik.

3. Flowlu (Terbaik untuk perencanaan tugas, manajemen penjualan, dan pelacakan keuangan)

melalui Flowlu

Flowlu bekerja dengan baik ketika penagihan Anda terkait langsung dengan hasil proyek.

Platform ini menggunakan sistem berbasis cloud untuk menghasilkan faktur dari mana saja dan menagih klien di seluruh dunia, dengan secara otomatis mengambil informasi pelanggan dari perangkat lunak basis data pelanggan Anda. Anda dapat mengotomatisasi pembangkitan faktur berulang untuk layanan berkelanjutan, sehingga Anda tidak perlu membuat faktur yang sama secara manual setiap bulan.

Flowlu dilengkapi dengan portal klien di mana pelanggan dapat mengakses pembaruan proyek, faktur, dan berkas dalam satu ruang khusus, serta dapat berinteraksi dengan tim Anda melalui messenger bawaan. Sistem ini menangani perhitungan pengiriman dan pajak untuk semua wilayah, yang sangat berguna saat bekerja dengan klien internasional.

Fitur terbaik Flowlu

Bangun beberapa saluran penjualan untuk menyesuaikan alur transaksi sesuai dengan pasar, produk, atau jenis pelanggan yang berbeda.

Otomatiskan penangkapan prospek dari email menggunakan kotak masuk khusus yang secara instan mengubah email penjualan menjadi entri CRM.

Dapatkan pembayaran lebih cepat secara online menggunakan gateway pembayaran populer dan catat secara otomatis pembayaran masuk untuk pelacakan yang akurat.

Ubah perkiraan menjadi faktur secara instan setelah disetujui, menghilangkan penundaan antara penawaran dan penagihan.

Batasan Flowlu

Fungsi inti seperti penawaran atau pembayaran berulang tidak tersedia.

Kembali ke tampilan Kanban secara default, kehilangan pengaturan preferensi pengguna.

Harga Flowlu

Gratis

Esensial: $12 per bulan per pengguna

Lanjutan: $22/bulan per pengguna

Ultimate: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Flowlu

G2: 4.7/5 (150+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Flowlu?

Seorang pengulas G2 merangkumnya seperti ini:

Flowlu sangat sulit untuk dijelaskan. Bayangkan sebuah alat manajemen bisnis all-in-one yang ditujukan untuk usaha kecil dan menengah, namun dilengkapi dengan fitur-fitur tingkat enterprise yang biasanya hanya ditemukan di CRM tingkat atas, alat manajemen proyek tingkat atas, dan sejenisnya. […] Misalnya, CRM mereka memiliki fitur round robin untuk prospek. Saya pernah bekerja di perusahaan besar yang menggunakan Salesforce, dan mereka tidak bisa mengatur fitur itu. […] Beberapa fitur bisa sedikit kaku, dan tim bisa lebih mendengarkan saran dari klien mereka.

💡 Tips Pro: Menutup kesepakatan hanyalah awal—pertumbuhan sejati terletak pada retensi. Jelajahi perangkat lunak retensi pelanggan untuk membangun alur kerja yang menjaga pelanggan tetap terlibat dan kembali lagi.

4. Pipedrive (Terbaik untuk manajemen pipeline, tindak lanjut klien, dan pembangkitan faktur)

melalui Pipedrive

Pipedrive adalah platform CRM yang berfokus pada penjualan, dirancang untuk membantu Anda menutup transaksi lebih cepat.

Asisten Penjualan AI bawaan menawarkan saran real-time untuk transaksi prioritas tinggi dan tindakan terbaik berikutnya. Anda dapat membuat faktur langsung dari tampilan detail transaksi, dan jika katalog Produk diaktifkan, faktur akan terisi otomatis dengan detail produk yang sudah ditambahkan ke transaksi.

Selain itu, fitur Insights membantu memantau proses CRM, menetapkan tujuan keuangan, dan mengotomatisasi pelaporan. Karena wawasan spesifik transaksi dan ringkasan keuangan terintegrasi ke dalam alur kerja Anda, Anda tidak perlu berpindah antar alat untuk memantau kinerja pendapatan.

Fitur terbaik Pipedrive

Buat dan sesuaikan email pemasaran dengan generator email AI, yang disesuaikan dengan perilaku dan konteks masing-masing prospek

Pantau status faktur secara real-time melalui integrasi QuickBooks yang memperbarui informasi pembayaran di CRM Anda

Ringkas email klien secara instan menggunakan AI untuk mengurangi waktu membaca dan merespons lebih cepat

Pantau kinerja keuangan dengan bidang nilai khusus transaksi dan pelacakan tujuan penjualan secara visual

Batasan Pipedrive

Tidak ada fitur pemasaran email bawaan, analisis buletin, atau formulir penangkapan prospek

Analisis canggih, peramalan, dan otomatisasi seringkali memerlukan pembaruan

Harga Pipedrive

Uji coba gratis

Esensial: $19/bulan per pengguna

Lanjutan: $34/bulan per pengguna

Premium: $64 per bulan per pengguna

Ultimate: $89/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Pipedrive

G2: 4. 3/5 (2.500+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (3.000+ ulasan)

📮 ClickUp Insight: Lebih dari setengah karyawan kesulitan menemukan informasi yang mereka butuhkan di tempat kerja. Hanya 27% yang mengatakan hal itu mudah, sementara sisanya menghadapi tingkat kesulitan tertentu, dengan 23% merasa sangat sulit. Ketika informasi tersebar di email, obrolan, dan berbagai alat, waktu yang terbuang akan cepat menumpuk. Dengan ClickUp, Anda dapat mengubah email menjadi tugas yang dapat dilacak, menghubungkan obrolan dengan tugas, mendapatkan jawaban dari AI, dan banyak lagi dalam satu ruang kerja. 💫 Hasil Nyata: Tim dapat menghemat 5+ jam setiap minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang dapat diciptakan tim Anda dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

5. FreshBooks (Terbaik untuk pelacakan waktu, pencatatan pengeluaran, dan penagihan)

melalui FreshBooks

FreshBooks dilengkapi dengan templat CRM yang dapat disesuaikan, kategori pengeluaran yang ramah pajak, dan pengaturan retainer yang sederhana. Selain itu, Anda dapat menghasilkan laporan klien terperinci yang berfokus pada Pendapatan per Klien, Pembayaran yang Diterima, dan Ringkasan Retainer untuk visibilitas penuh.

Aplikasi seluler dan ekstensi Chrome Timer-nya memastikan Anda dapat mencatat setiap jam kerja yang dapat ditagih, baik saat bekerja di meja atau saat bepergian.

Selain sebagai perangkat lunak penagihan waktu, FreshBooks juga berfungsi sebagai sistem manajemen klien yang ringan. Perangkat lunak ini memudahkan kolaborasi dengan portal pelanggan, komentar proyek, dan berbagi file.

Aplikasi seluler ini juga menyediakan pembaruan real-time tentang pengeluaran, catatan waktu, dan pembayaran, sehingga Anda selalu dapat mengetahui kondisi bisnis Anda dengan beberapa ketukan saja.

Fitur terbaik FreshBooks

Hubungkan rekening bank atau kartu kredit Anda untuk mengimpor, mengkategorikan, dan memperbarui pengeluaran bisnis secara otomatis

Gunakan pemindaian tanda terima otomatis untuk mencatat tanda terima fisik dan digital secara instan serta mengumpulkan detail merchant

Tagih klien untuk biaya dengan menandai biaya sebagai tagihan dan menariknya langsung ke faktur dengan opsi penambahan markup

Lacak kredit dan pembayaran di muka klien melalui fitur Credits dan otomatis terapkan ke faktur masa depan

Batasan FreshBooks

Tidak memiliki antarmuka bergaya buku besar yang jelas, sehingga proses rekonsiliasi menjadi kurang intuitif bagi sebagian pengguna

Beberapa pengguna melaporkan masalah dengan sinkronisasi, entri ganda, atau kebingungan dalam pengelolaan feed

Harga FreshBooks

Uji coba gratis

Lite: $10,50 per bulan per pengguna

Plus: $19 per bulan per pengguna

Premium: $32,50/bulan per pengguna

Pilih: Harga khusus

Ulasan dan penilaian FreshBooks

G2: 4.5/5 (900+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (4.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang FreshBooks?

Sebuah ulasan singkat tentang perangkat lunak CRM dan penagihan ini dari seorang pengguna:

FreshBooks menyediakan berbagai alat akuntansi online yang menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas. Faktur, penagihan, dan buku besar umum adalah beberapa alat yang paling saya sukai di FreshBooks.

💡 Tips Pro: Gunakan templat freelance di ClickUp untuk secara instan menghasilkan proposal proyek, faktur, dan tugas onboarding klien tanpa penundaan.

6. HubSpot (Terbaik untuk otomatisasi CRM, pembuatan penawaran, dan pelaporan pendapatan)

melalui HubSpot

HubSpot mengintegrasikan penagihan dengan aktivitas pemasaran dan penjualan, yang sangat berguna saat Anda ingin proses penagihan terintegrasi ke dalam perjalanan pelanggan secara keseluruhan. Gunakan HubSpot untuk meminta pembayaran melalui faktur digital bermerk langsung melalui Stripe atau HubSpot Payments.

Fitur otomatisasi memungkinkan Anda mengatur alur kerja yang mengirimkan email pengingat untuk faktur yang terlambat tanpa memerlukan intervensi manual. Melalui integrasi QuickBooks, Anda dapat menyinkronkan data faktur dan pembayaran antara HubSpot dan sistem akuntansi Anda.

HubSpot juga memungkinkan Anda untuk membuat faktur langsung dari penawaran atau kutipan, menyematkan tautan pembayaran, dan secara otomatis melacak pembayaran yang telah dilakukan atau yang terlambat.

Fitur terbaik HubSpot

Lacak faktur yang belum dibayar dan kirim pengingat secara otomatis yang terhubung dengan alur kerja Anda.

Minta Breeze Copilot untuk merangkum catatan, mempersiapkan panggilan, dan meneliti perusahaan dalam hitungan detik.

Buat templat faktur bersama yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI) untuk membantu tim Anda merespons lebih cepat dan konsisten.

Batasan HubSpot

Elemen antarmuka seperti tata letak atau desain pipeline tidak dapat disesuaikan secara mendalam tanpa menggunakan solusi alternatif.

Tidak memiliki tim onboarding internal yang khusus; pengaturan seringkali memerlukan dukungan pihak ketiga.

Harga HubSpot

Alat gratis

Platform Pelanggan Pemula: $15/bulan per pengguna

Smart CRM Professional: $1.450/bulan untuk 6 pengguna

Smart CRM Enterprise: $4.700/bulan untuk 8 pengguna

Ulasan dan peringkat HubSpot

G2: 4. 4/5 (29.000+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (4.000+ ulasan)

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 1950-an, konsep CRM dimulai dengan Rolodex fisik. Diciptakan pada tahun 1956 oleh insinyur Denmark Hildaur Neilsen, file kartu putar ini pernah menjadi simbol ultimate dari jaringan seorang salesman.

7. Bitrix24 (Terbaik untuk pelacakan penjualan dan penagihan pembayaran)

melalui Bitrix24

Bitrix24 dirancang untuk membantu tim mengoptimalkan komunikasi, manajemen proyek, CRM, dan operasional.

Jika Anda perlu mengatur bidang yang diperlukan, sistem pembayaran, dan jenis klien dalam faktur Anda, alat ini sangat berguna. Selain itu, Anda dapat membuat templat dalam berbagai bahasa untuk pelanggan dari negara yang berbeda. Sistem penagihan secara otomatis menangani mata uang yang berbeda, pajak, dan diskon berdasarkan lokasi klien.

Anda dapat mengintegrasikan dengan PayPal untuk pemrosesan pembayaran dan Xero untuk sinkronisasi akuntansi. Setelah pelanggan menyetujui penawaran, Anda dapat mengubahnya menjadi faktur dengan satu klik.

Fitur terbaik Bitrix24

Pantau metrik penjualan dan kinerja melalui laporan BI, analisis funnel, dan dashboard CRM.

Buat penawaran, transkrip panggilan, dan tagih klien melalui antarmuka pengguna yang intuitif dengan asisten AI.

Ubah setiap pesan menjadi prospek melalui email, chat, telepon, atau media sosial melalui pusat kontak omnichannel.

Kelola katalog produk dan pajak dengan dukungan bawaan untuk multi-mata uang dan kepatuhan pajak yang disesuaikan dengan lokal.

Batasan Bitrix24

Hanya admin super yang dapat melakukan perubahan pengaturan penting, yang membatasi fleksibilitas alur kerja bagi pengguna umum.

Banyak fungsi dasar, seperti absensi masuk/keluar dan alat tugas lanjutan, hanya tersedia di paket berlangganan tingkat atas.

Harga Bitrix24

Gratis

Standar: $124/bulan (termasuk 50 pengguna)

Professional: $249/bulan (termasuk 100 pengguna)

Enterprise: $499/bulan (termasuk 250 pengguna)

Ulasan dan penilaian Bitrix24

G2: 4. 1/5 (500+ ulasan)

Capterra: 4. 2/5 (900+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Bitrix24?

Begini cara seorang pengguna menggambarkan pengalaman pelanggannya:

Bitrix24 menonjol karena fleksibilitasnya. Perangkat lunak ini secara signifikan mengurangi kebutuhan akan aplikasi pihak ketiga, mengoptimalkan alur kerja, dan meningkatkan produktivitas tim. […] Platform ini memiliki begitu banyak fitur sehingga mungkin memerlukan waktu untuk memahami cara kerjanya. Pengguna mungkin merasa kewalahan oleh banyaknya opsi penyesuaian, terutama jika mereka baru menggunakan alat manajemen proyek.

🚀 Keunggulan ClickUp: Minta ClickUp Brain untuk membuat tugas untuk setiap prospek yang disebutkan dalam thread obrolan ClickUp. Ia akan menganalisis percakapan dan menyarankan tugas baru, yang dapat Anda tambahkan ke ruang kerja Anda dengan satu klik. Buat deskripsi tugas yang detail dan tetapkan prioritas cerdas secara instan dengan ClickUp Brain

8. Odoo CRM (Terbaik untuk penyesuaian alur kerja dan manajemen pelanggan)

melalui Odoo CRM

Odoo adalah contoh perangkat lunak CRM yang menyederhanakan pengelolaan prospek dan mempercepat penagihan dengan sistem modular yang dirancang untuk fleksibilitas.

Anda dapat menggunakannya untuk melacak perkiraan pendapatan secara instan, menjadwalkan tindak lanjut, dan mengotomatisasi aktivitas penjualan berdasarkan skrip yang telah ditentukan. Platform ini secara otomatis membuat semua entri jurnal yang mendasari untuk transaksi akuntansi, seperti faktur pelanggan, tagihan vendor, dan pengeluaran.

Aplikasi Faktur ideal untuk kebutuhan penagihan dasar, atau Anda dapat menambahkan aplikasi Akuntansi lengkap untuk laporan keuangan komprehensif, rekonsiliasi bank, dan pengelolaan aset. Sistem ini mencakup digitalisasi faktur menggunakan teknologi OCR dan AI untuk secara otomatis mengonversi faktur kertas menjadi format digital.

Odoo sangat cocok digunakan ketika Anda membutuhkan integrasi penagihan dengan inventaris, produksi, atau operasi bisnis lainnya.

Fitur terbaik Odoo CRM

Buat saluran penjualan yang dipersonalisasi dengan tampilan gaya Kanban yang menampilkan nilai transaksi, informasi kontak, dan tahap dalam satu tempat.

Otomatiskan penjadwalan langkah selanjutnya seperti panggilan telepon, email, atau pertemuan berdasarkan panduan penjualan Anda dengan fitur otomatisasi.

Tangani langganan dan faktur berulang dengan mudah menggunakan pengaturan frekuensi bawaan dan perpanjangan otomatis.

Batasan Odoo CRM

Pengaturan yang rumit untuk tim kecil; terlalu banyak konfigurasi detail di berbagai bidang dapat terasa membingungkan dan tidak perlu.

Beberapa alur kerja pengguna tidak dapat diedit atau disesuaikan dengan mudah tanpa bantuan pengembang.

Harga Odoo CRM

Gratis

Standard: $31,10 per bulan per pengguna

Harga: $46,80 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Odoo CRM

G2: 4. 1/5 (140+ ulasan)

Capterra: 4. 2/5 (1.200+ ulasan)

🔍 Tahukah Anda? Tratisi Luca Pacioli pada tahun 1494 memperkenalkan sistem pembukuan ganda, yang mengintegrasikan debit dan kredit ke dalam proses penagihan. Sistem ini tetap menjadi dasar bagaimana faktur bekerja hingga saat ini.

Tutup Kesepakatan dengan ClickUp

Memilih perangkat lunak CRM dan penagihan yang tepat berarti menemukan solusi yang melampaui sekadar melacak transaksi keuangan.

Meskipun setiap alat dalam daftar ini menawarkan nilai tambah yang berharga, ClickUp menonjol sebagai aplikasi serba guna untuk kerja yang menghubungkan tim penjualan, keuangan, dan proyek Anda tanpa kekacauan.

Dengan CRM ClickUp, Anda dapat menyesuaikan alur kerja, mengotomatisasi tindak lanjut, dan mengelola komunikasi klien dengan lancar. Padukan dengan perangkat lunak keuangan ClickUp untuk melacak anggaran, mengotomatisasi pembayaran berulang, dan menghasilkan dasbor cerdas yang memberikan gambaran jelas tentang arus kas dan keuntungan.

