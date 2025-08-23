10 Perangkat Lunak Pelacakan Biaya Proyek Terbaik pada Tahun 2025

Di tengah kuartal, angka-angka tidak sesuai. Anggaran mengatakan satu hal, spreadsheet mengatakan hal lain, dan tim keuangan memiliki versi ketiga yang sama sekali berbeda. Tidak ada yang salah, tetapi tidak ada yang memiliki gambaran lengkap.

Jika Anda pernah menghadapi data biaya yang tersebar atau kejutan anggaran di tahap akhir, Anda tahu betapa cepatnya segala sesuatunya bisa menjadi kacau tanpa sistem yang tepat. Solusinya? Alat yang dirancang untuk melacak biaya seiring berjalannya proyek.

Berikut adalah alat perangkat lunak pelacakan biaya proyek terbaik yang memberikan kejelasan pada anggaran dan perkiraan. Ayo mulai! 💰

Perangkat Lunak Pelacakan Biaya Proyek Terbaik dalam Sekilas

Sebelum Anda mulai, berikut ini adalah perbandingan singkat antara perangkat lunak manajemen proyek terbaik untuk pelacakan biaya. 💸

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga* ClickUp Pelacakan biaya terpusat dalam alur kerja proyek yang sedang berjalan untuk individu, perusahaan menengah, dan perusahaan besar Pelacakan biaya tingkat tugas dengan Bidang Kustom, analisis anggaran versus realisasi di Dashboard, peringatan biaya otomatis, pelacakan waktu, AI, dan otomatisasi Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan Produktif Pelacakan keuntungan agen dari penawaran hingga faktur untuk tim menengah dan agen yang sedang berkembang Pelacakan anggaran dan keuntungan secara real-time, tarif penagihan yang dapat disesuaikan, laporan keuangan terperinci, dan bantuan AI Uji coba gratis tersedia; Paket mulai dari $11 per bulan Screendragon Pengelolaan biaya kampanye dalam alur kerja pemasaran kreatif untuk departemen pemasaran dan tim kreatif internal Pelacakan pengeluaran multi-saluran, pelaporan berdasarkan ROI, persetujuan anggaran otomatis, dan bantuan AI Harga khusus Wrike Pengawasan biaya yang kompleks antar departemen untuk tim proyek perusahaan dan konsultan Template anggaran proyek, pelacakan waktu otomatis, laporan keuntungan per fase, dan bantuan AI Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $10/bulan per pengguna Smartsheet Penganggaran berbasis spreadsheet dengan kolaborasi real-time untuk tim kecil dan pengguna yang berfokus pada keuangan Pemberitahuan pengeluaran, laporan ringkasan, jejak audit, lembar perencanaan biaya kolaboratif, dan bantuan AI Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $12/bulan per pengguna Toggl Track Penganggaran berbasis waktu yang sederhana dengan pengaturan yang ringkas untuk freelancer dan tim proyek yang efisien Pelacakan waktu proyek dengan pemberitahuan anggaran, laporan analisis produktivitas Rencana gratis tersedia (hingga 5 pengguna); Rencana berbayar mulai dari $10/bulan per pengguna Harvest Pelacakan waktu yang terintegrasi langsung dengan penagihan dan pendapatan untuk konsultan dan tim layanan klien Catatan waktu, laporan keuntungan per klien/proyek, perkiraan tingkat pengeluaran Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $13,75 per bulan per pengguna Hubstaff Pengelolaan dan pemantauan waktu dan biaya untuk tim terdistribusi dan perusahaan yang berfokus pada kerja jarak jauh Pelacakan produktivitas karyawan, pelacakan biaya berdasarkan proyek, integrasi penggajian Uji coba gratis tersedia; Paket mulai dari $7 per bulan per pengguna Sage Intacct Mengintegrasikan pelacakan biaya untuk tim keuangan di perusahaan besar Anggaran proyek terhubung dengan buku besar umum, pengendalian pengeluaran secara real-time, pelaporan keuntungan multidimensi, dan bantuan AI Harga kustom Procore Pengendalian biaya proyek secara menyeluruh untuk perusahaan konstruksi besar dan kontraktor umum Kode biaya khusus konstruksi, sinkronisasi data lapangan ke keuangan, pengelolaan perubahan pesanan otomatis, laporan detail, dan bantuan AI Harga kustom

Bagaimana Cara Memilih Perangkat Lunak Pelacakan Biaya Proyek?

Saat memilih perangkat lunak pelacakan biaya proyek, prioritaskan fitur yang mempermudah pengelolaan keuangan dan mendukung kesuksesan proyek. Pertimbangkan kemampuan berikut untuk alat pengelolaan biaya pilihan Anda:

Pengelolaan anggaran real-time: Pantau pengeluaran terhadap anggaran secara instan untuk tetap mengontrol biaya

Laporan dan analisis terperinci: Dapatkan wawasan tentang tren biaya dan variasi dengan Dapatkan wawasan tentang tren biaya dan variasi dengan laporan pelacakan waktu yang komprehensif

Integrasi yang mulus: Hubungkan dengan perangkat lunak akuntansi atau sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) untuk mengurangi entri data manual

Fitur keamanan yang kuat: Lindungi data biaya proyek Anda dengan enkripsi dan kontrol akses berdasarkan peran

Skalabilitas: Sesuaikan dengan kebutuhan proyek atau organisasi yang berkembang dengan mudah

Akses seluler: Aktifkan pembaruan real-time untuk anggota tim yang bekerja jarak jauh dan tanpa meja, memudahkan pelaksanaan proyek yang lancar

Pemberitahuan otomatis: Terima pemberitahuan tentang kelebihan anggaran untuk mencegah kejutan selama siklus hidup proyek

Dukungan multi-mata uang: Memudahkan proyek global dengan opsi mata uang yang beragam untuk pengelolaan biaya proyek yang efektif

💡 Tips Pro: Gunakan catatan 'spend shadow' untuk melacak biaya informal, seperti makan siang tim atau alat ad-hoc, sehingga Anda dapat melihat bagaimana biaya kecil ini bertambah dan menetapkan batas.

📊 Kesalahan Anggaran: Stadion Olimpiade Montreal awalnya dianggarkan sebesar $134 juta CAD, tetapi akhirnya menelan biaya lebih dari $1,6 miliar CAD. Pengawasan keuangan yang buruk dan campur tangan politik membuatnya menjadi beban utang selama 30 tahun.

Perangkat Lunak Penganggaran dan Pelacakan Biaya Proyek Terbaik

Berikut ini adalah beberapa perangkat lunak pelacakan biaya proyek terbaik yang dirancang untuk menangani alur kerja tim yang nyata. 📑

1. ClickUp (Terbaik untuk pelacakan biaya terpusat dalam alur kerja proyek)

Buat tugas ClickUp pertama Anda Lacak pengeluaran tingkat tugas menggunakan ClickUp Tasks

Melacak biaya proyek secara terpisah seringkali menyebabkan keterlambatan, pengeluaran berlebihan, atau persetujuan yang terlewat. Tim berpindah antara spreadsheet, rantai email, dan aplikasi pelacakan waktu—tidak satupun yang terhubung kembali ke pekerjaan sebenarnya.

ClickUp mengintegrasikan semua hal ke dalam satu platform, sehingga pelacakan biaya menjadi bagian integral dari proyek, bukan sekadar tambahan.

💵 Integrasikan detail keuangan ke dalam tugas

ClickUp Tasks memudahkan Anda melacak pembaruan keuangan di tingkat tugas.

Misalkan sebuah agen acara sedang mengkoordinasikan konferensi besar. Setiap tugas—pemesanan tempat, koordinasi pembicara, pengelolaan vendor—dapat mencakup catatan biaya, faktur vendor, dan pembaruan status real-time. Tim keuangan dan proyek dapat menandai satu sama lain, meninggalkan komentar, dan mengonfirmasi pembayaran tanpa perlu bolak-balik.

Tambahkan Lapisan Bidang Kustom ClickUp untuk mengubah tugas menjadi pelacak anggaran dengan menambahkan input seperti ‘Biaya Perkiraan’, ‘Biaya Aktual’, dan ‘Jenis Biaya’.

💵 Lacak waktu dan hasil kerja saat Anda bekerja

Catat upaya dengan akurat menggunakan ClickUp Project Time Tracking

ClickUp Project Time Tracking memasukkan biaya tenaga kerja ke dalam perhitungan. Anggota tim melacak jam kerja per tugas, dan manajer proyek dapat melihat data real-time sehingga jadwal dapat disesuaikan atau kelebihan anggaran dapat diidentifikasi.

Tim dapat mengakses data proyek melalui Dashboard ClickUp, dengan memilih dari lebih dari 50 widget untuk menyesuaikannya.

Lihat biaya secara real-time menggunakan Dashboard ClickUp

Misalnya, tim produk yang mengelola peluncuran fitur besar mungkin membuat dasbor yang menampilkan jam kerja per anggota tim, anggaran versus realisasi per sprint, dan rincian biaya per jenis tugas. Hal ini memberikan pandangan bersama tentang kemajuan keuangan kepada semua pihak, mulai dari pemimpin proyek hingga eksekutif, tanpa perlu laporan tambahan.

💵 Hemat waktu dengan templat

Dapatkan template gratis Bandingkan perkiraan dan pengeluaran aktual di seluruh tugas dengan templat Analisis Biaya Proyek ClickUp

Template Analisis Biaya Proyek ClickUp memberikan tim struktur siap pakai untuk memperkirakan dan melacak anggaran di seluruh milestone. Template ini sangat berguna untuk tim yang mengelola proyek dengan cakupan tetap atau pendanaan berbasis hibah yang memerlukan pelacakan variasi yang akurat.

Dapatkan template gratis Gunakan Template Pengelolaan Biaya Proyek ClickUp untuk menjalankan tinjauan terstruktur

Pada saat yang sama, Template Pengelolaan Biaya Proyek ClickUp memberikan pengawasan yang lebih baik. Sebuah agensi digital yang mengelola beberapa klien dengan kontrak bulanan dapat menggunakan ini untuk menetapkan tinjauan anggaran berkala, mencatat persetujuan klien, dan membandingkan kinerja biaya di seluruh deliverable.

Template ini menjaga semua informasi tetap terlihat dan terorganisir, bahkan saat melibatkan beberapa tim.

Fitur terbaik ClickUp

Standarkan pengumpulan biaya: Kumpulkan permintaan anggaran menggunakan Kumpulkan permintaan anggaran menggunakan ClickUp Forms untuk mengstandarkan pengiriman di antara vendor dan tim

Sentralisasi dokumen keuangan: Dokumentasikan proses persetujuan anggaran di Dokumentasikan proses persetujuan anggaran di ClickUp Docs untuk memastikan kebijakan keuangan tetap dapat diakses dan selalu terbaru

Dapatkan wawasan anggaran secara instan: Gunakan Gunakan ClickUp Brain untuk menampilkan anggaran proyek, rincian pengeluaran, atau persetujuan yang tertunda tanpa perlu menggali tugas-tugas

Lacak pengeluaran berulang: Atur Atur Tugas Berulang ClickUp untuk menjadwalkan pemeriksaan anggaran bulanan atau pembayaran vendor berulang

Otomatisasi peringatan biaya: Buat Buat ClickUp Automations untuk memicu peringatan saat tugas melebihi biaya perkiraan atau pengeluaran baru ditambahkan

Batasan ClickUp

Meskipun tugas dapat diperbarui melalui perangkat seluler, memasukkan atau meninjau data biaya detail tidak sehalus atau seefisien di layar yang lebih kecil

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.400+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.470+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan G2 ini benar-benar menggambarkan ClickUp sebagai perangkat lunak pelacakan biaya proyek:

Kemampuan ClickUp dalam manajemen proyek dan program benar-benar luar biasa, menetapkan standar baru di pasar. Ia menyediakan rangkaian alat yang kuat yang tidak hanya memudahkan pelacakan tugas secara efisien tetapi juga manajemen komprehensif proyek dan program yang beragam. […] Selain itu, pilihan template yang luas dan dirancang dengan baik dari ClickUp mempercepat proses penyiapan proyek, secara signifikan meningkatkan produktivitas dan efisiensi perencanaan proyek.

Kemampuan ClickUp dalam manajemen proyek dan program benar-benar luar biasa, menetapkan standar baru di pasar. Ia menyediakan rangkaian alat yang kuat yang tidak hanya memudahkan pelacakan tugas secara efisien tetapi juga manajemen komprehensif proyek dan program yang beragam. […] Selain itu, pilihan template yang luas dan dirancang dengan baik dari ClickUp mempermudah proses penyiapan proyek, secara signifikan meningkatkan produktivitas dan efisiensi perencanaan proyek.

📮 ClickUp Insight: 16% manajer kesulitan mengintegrasikan pembaruan dari berbagai alat ke dalam tampilan yang terpadu. Ketika pembaruan tersebar, Anda akhirnya menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan informasi dan kurang waktu untuk memimpin. Hasilnya? Beban administratif yang tidak perlu, wawasan yang terlewatkan, dan ketidakselarasan. Dengan ruang kerja all-in-one ClickUp, manajer dapat mengonsolidasikan tugas, dokumen, dan pembaruan, mengurangi pekerjaan rutin, dan menampilkan wawasan yang paling penting tepat saat dibutuhkan. 💫 Hasil Nyata: Kumpulkan 200 profesional dalam satu ruang kerja ClickUp, menggunakan templat yang dapat disesuaikan dan pelacakan waktu untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan waktu pengiriman di berbagai lokasi.

2. Productive (Terbaik untuk agensi kreatif yang melacak keuntungan)

melalui Productive

Agen kreatif sering kesulitan menentukan proyek mana yang sebenarnya menghasilkan keuntungan. Productive mengatasi hal ini melalui pelacakan keuntungan real-time yang menunjukkan posisi keuangan agensi Anda pada setiap proyek.

Platform ini menghubungkan pelacakan waktu secara langsung ke anggaran, memungkinkan Anda memantau margin keuntungan seiring berjalannya pekerjaan. Yang membedakan alat ini dari manajer proyek generik adalah pemahaman mendalamnya tentang alur kerja agensi, mulai dari onboarding klien hingga penagihan akhir.

Fitur terbaik untuk produktivitas

Lacak jam kerja yang dapat ditagih terhadap anggaran proyek secara real-time dan terima pemberitahuan instan saat mendekati batas pengeluaran atau ambang batas keuntungan

Buat laporan keuangan komprehensif yang memecah biaya berdasarkan fase proyek, anggota tim, dan segmen klien

Isi otomatis formulir pengeluaran, buat laporan, dan ringkas aktivitas tugas dengan Productive AI

Buat tarif penagihan kustom untuk anggota tim yang berbeda, jenis proyek, dan tingkatan klien

Pantau kapasitas tim dan penyeimbangan sumber daya di seluruh proyek untuk mencegah overcommitment

Batasan produktivitas

Ekosistem integrasi lebih kecil dibandingkan dengan pesaing tingkat perusahaan seperti ClickUp

Pembuatan laporan kustom memerlukan pengetahuan teknis untuk disetel dengan efektif, yang dapat menjadi tantangan bagi tim kecil tanpa dukungan IT khusus

Harga yang produktif

Coba gratis

Esensial: $11/bulan

Profesional: $28/bulan

Ultimate: $39/bulan

Ulasan dan penilaian produktivitas

G2: 4.7/5 (60+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (95+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Productive?

Berikut ini adalah ulasan dari seorang reviewer G2 tentang alat pengelolaan biaya proyek Productive:

Hal paling berguna bagi kami sebagai agensi adalah visibilitas yang kami miliki atas semua yang terjadi di bisnis. Mulai dari penawaran awal/anggaran, melalui seluruh siklus proyek hingga penagihan, integrasi data yang erat membuat kesalahan menjadi jauh lebih jarang. Kemampuan untuk melihat semua sumber daya dan pemanfaatannya (sudahkah saya mention bahwa Anda bisa membuat laporan untuk hampir segala hal?) dalam satu dasbor sangat berguna.

Hal paling berguna bagi kami sebagai agensi adalah visibilitas yang kami miliki atas semua yang terjadi di bisnis. Mulai dari penawaran awal/anggaran, melalui seluruh siklus proyek hingga penagihan, integrasi data yang erat membuat kesalahan menjadi jauh lebih jarang. Kemampuan untuk melihat semua sumber daya dan pemanfaatannya (sudahkah saya mention bahwa Anda bisa membuat laporan untuk hampir segala hal?) dalam satu dasbor sangat berguna.

3. Screendragon (Terbaik untuk tim pemasaran yang mengelola anggaran kampanye)

melalui Screendragon

Pernah mencoba mengelola kampanye pemasaran yang kompleks sambil melacak setiap dolar yang dihabiskan? Screendragon mengatasi tantangan ini melalui otomatisasi alur kerja yang dirancang khusus untuk tim pemasaran. Ini secara mulus menangani proses persetujuan kreatif yang biasanya menjadi hambatan dalam pelaksanaan kampanye.

Tim dapat mengatur rute otomatis yang memastikan proyek terus berjalan sambil menjaga visibilitas anggaran secara lengkap. Dengan cara ini, Anda dapat melihat dengan tepat berapa biaya setiap tahap pengembangan kampanye dan mengoptimalkan sesuai kebutuhan.

Fitur terbaik Screendragon

Lacak pengeluaran kampanye di berbagai saluran, vendor, dan jenis media dalam dasbor terpadu

Buat kategori anggaran kustom yang sesuai dengan struktur kampanye pemasaran Anda

Buat laporan ROI terperinci yang menghubungkan pengeluaran kampanye dengan metrik kinerja, membantu Anda mengidentifikasi investasi mana yang memberikan pengembalian tertinggi

Manfaatkan bantuan AI untuk menganalisis data operasional dan sumber daya, membuat konten yang sesuai dengan merek, dan membangun alur kerja yang fleksibel

Dapatkan gambaran lengkap tentang kapasitas sumber daya untuk pengelolaan sumber daya yang efektif

Batasan Screendragon

Desain antarmuka terasa ketinggalan zaman dibandingkan dengan alat manajemen proyek pemasaran yang lebih baru

Penyesuaian dan fitur lanjutan seringkali memerlukan bantuan dari tim dukungan Screendragon, yang dapat memperlambat proses implementasi

Harga Screendragon

Harga kustom

Ulasan dan peringkat Screendragon

G2: 4.7/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (30+ ulasan)

💡 Tips Pro: Buat metrik 'kecepatan pengeluaran' untuk mengukur seberapa cepat setiap tim menghabiskan anggarannya. Ini sangat berguna untuk mengidentifikasi ketidakefisienan, seperti tim yang terlalu banyak menggunakan jam kerja kontraktor.

4. Wrike (Terbaik untuk proyek kompleks yang memerlukan pengawasan detail)

melalui Wrike

Proyek kompleks seringkali sulit dikendalikan, terutama ketika beberapa departemen perlu bekerja sama untuk mencapai hasil. Wrike mengatasi hal ini melalui alur kerja yang dapat disesuaikan yang dapat menyesuaikan diri dengan hampir semua struktur proyek sambil tetap memantau biaya secara detail sepanjang proses.

Tim sangat menghargai kemampuan platform ini dalam menangani kompleksitas tingkat perusahaan tanpa mengorbankan visibilitas terhadap biaya proyek dan pemanfaatan sumber daya.

Fitur terbaik Wrike

Buat templat anggaran proyek yang detail, termasuk kategori yang telah ditentukan sebelumnya, proses persetujuan, dan parameter pelacakan biaya

Perkirakan, alokasikan, dan lacak keuangan secara real-time untuk semua proyek di satu tempat dengan fitur penganggaran

Buat laporan komprehensif yang menganalisis keuntungan proyek dari berbagai aspek

Atur pelacakan waktu otomatis dan pelaporan pengeluaran yang terintegrasi langsung ke dalam anggaran proyek

Dapatkan jawaban cepat untuk pertanyaan proyek dan buat pembaruan proyek dengan Wrike AI

Batasan Wrike

Tidak dilengkapi dengan fitur berbagi layar, pesan, atau konferensi video, sehingga mengharuskan penggunaan alat eksternal untuk kolaborasi real-time

Pengguna melaporkan waktu muat yang lambat atau gangguan, seperti halaman yang gagal dimuat setelah tidak aktif

Manajemen keuangan lanjutan, seperti penagihan atau pelacakan pengeluaran, seringkali memerlukan integrasi dengan perangkat lunak lain

Harga Wrike

Gratis

Tim: $10 per bulan per pengguna (ditagih secara tahunan)

Bisnis: $25 per bulan per pengguna (ditagih secara tahunan)

Enterprise: Harga khusus

Pinnacle: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Wrike

G2: 4.2/5 (4.400+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (2.810+ ulasan)

📊 Kesalahan Anggaran: Bandara Berlin Brandenburg direncanakan dibuka pada tahun 2011 dengan anggaran €2,5 miliar. Bandara tersebut akhirnya dibuka pada tahun 2020 setelah biaya meningkat menjadi €7 miliar. Investigasi menyoroti pengelolaan biaya proyek yang buruk dan kurangnya pelacakan terpusat.

📚 Baca Juga: Kami Telah Menguji Alternatif dan Pesaing Terbaik Wrike

5. Smartsheet (Terbaik untuk penggemar spreadsheet yang mengelola keuangan proyek)

melalui Smartsheet

Jika tim Anda sangat bergantung pada spreadsheet tetapi membutuhkan kemampuan pelacakan proyek yang lebih canggih, Smartsheet adalah solusi yang tepat. Smartsheet menggabungkan antarmuka grid yang familiar dengan fitur manajemen proyek yang kuat untuk melacak biaya secara efektif.

Tim dapat membuat anggaran proyek yang kompleks menggunakan rumus spreadsheet sambil mengakses fitur canggih seperti alur kerja otomatis dan kolaborasi real-time.

Anda dapat menggunakannya untuk melacak pengeluaran, memantau biaya sumber daya, dan membuat laporan ringkasan yang menggabungkan data keuangan dari beberapa proyek.

Fitur terbaik Smartsheet

Buat laporan keuangan tingkat eksekutif yang terlihat dan terasa seperti spreadsheet tradisional, tetapi mengambil data dari pelacakan proyek real-time

Gunakan AI untuk menganalisis lembar kerja Anda, menghasilkan wawasan, dan memprediksi tren pengeluaran proyek

Alokasikan sumber daya, lacak tingkat pemanfaatannya, dan hitung biaya tenaga kerja berdasarkan tugas yang ditugaskan dan tarif per jam

Atur format kondisional dan pemberitahuan otomatis yang menyoroti perbedaan anggaran, kelebihan anggaran, dan masalah alokasi sumber daya

Bekerja sama dalam perencanaan anggaran dan keuangan melalui lembar kerja bersama, di mana anggota tim dapat memasukkan data sambil tetap menjaga jejak audit yang lengkap

Batasan Smartsheet

Perubahan tidak selalu diperbarui secara real-time, dan tidak ada penyimpanan otomatis

Laporan dibatasi hingga 500 baris per halaman, dan menavigasi laporan besar dapat memakan waktu

Beberapa pengguna melaporkan fitur keamanan yang kurang memadai, seperti lokasi penyimpanan data yang tidak jelas atau ketidakhadiran peran 'super admin' untuk akses penuh ke lembar kerja

Harga Smartsheet

Coba gratis

Pro: $12 per bulan per pengguna

Bisnis: $24 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Manajemen Proyek Lanjutan: Penetapan harga kustom

Ulasan dan peringkat Smartsheet

G2: 4.4/5 (19.680+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (3.450+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Smartsheet?

Berikut ini adalah ulasan langsung tentang perangkat lunak pelacakan biaya proyek ini dari ulasan G2:

*Saya suka fleksibilitas Smartsheet yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Terkadang saya menggunakannya sebagai versi Excel yang lebih canggih dan interaktif, sementara di lain waktu, Anda dapat memanfaatkan dasbor dan fitur otomatisasinya untuk membuat alat yang sangat powerful yang dapat mempermudah dan mengorganisir pekerjaan dengan lebih baik

Saya suka fleksibilitas Smartsheet yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Terkadang saya menggunakannya sebagai versi Excel yang lebih canggih dan interaktif, sementara di lain waktu, Anda dapat memanfaatkan dasbor dan fitur otomatisasinya untuk membuat alat yang sangat powerful yang dapat mempermudah dan mengorganisir pekerjaan secara lebih efisien.

📚 Baca Juga: Alternatif Terbaik untuk Smartsheet

6. Toggl Track (Terbaik untuk pelacakan waktu sederhana di seluruh proyek)

melalui Toggl Track

Terkadang Anda hanya perlu tahu ke mana waktu Anda pergi tanpa harus repot dengan beban administrasi manajemen proyek yang rumit. Toggl Track menyediakan hal itu melalui pelacakan waktu yang sangat sederhana yang berfungsi di semua perangkat atau platform.

Alat ini dirancang untuk memudahkan pekerjaan Anda—mulai timer, tetapkan ke proyek, dan hentikan saat selesai. Tidak ada alur kerja rumit atau bidang wajib yang menghambat pekerjaan Anda. Tim menyukai bagaimana laporan detail mengungkapkan pola penggunaan waktu yang langsung memengaruhi keuntungan proyek.

Fitur terbaik Toggl Track

Atur anggaran proyek berdasarkan perkiraan waktu dan terima pemberitahuan saat waktu yang dilacak mendekati atau melebihi jam yang dialokasikan

Lacak waktu secara offline dan sinkronkan secara otomatis saat Anda terhubung kembali, memastikan Anda tidak pernah kehilangan jam kerja yang dapat ditagih

Analisis pola produktivitas tim melalui laporan yang menampilkan jam kerja puncak, tingkat efisiensi proyek, dan pola kontribusi individu

Batasan Toggl Track

Fitur manajemen tim relatif dasar dibandingkan dengan platform manajemen proyek lengkap

Tidak dilengkapi dengan fitur penagihan faktur bawaan, pencatatan waktu, pelacakan GPS, penggajian, atau penjadwalan

Mengedit entri waktu dapat memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan

Anda tidak dapat menghentikan timer; Anda harus menghentikan dan memulai ulang, yang mengakibatkan entri yang terfragmentasi (misalnya, beberapa sesi 5 detik)

Harga Toggl Track

Gratis (untuk hingga lima pengguna)

Starter: $10 per bulan per pengguna

Premium: $20 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Toggl: Lihat peringkat dan ulasan

G2: 4.6/5 (1.570+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.575+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Toggl Track?

Ulasan Capterra ini menyoroti sudut pandang yang menarik:

Toggl Track sangat ramah pengguna. Mudah dinavigasi. Saya suka betapa mudahnya melanjutkan proyek sebelumnya atau menambahkan proyek baru. Penandaan warna juga membantu membedakan area di mana saya menghabiskan sebagian besar waktu saya. Saya juga sangat menyukai tab laporan – bagus melihat berapa jam yang telah dikerjakan dan persentase waktu yang dihabiskan untuk setiap proyek.

Toggl Track sangat ramah pengguna. Mudah dinavigasi. Saya suka betapa mudahnya melanjutkan proyek sebelumnya atau menambahkan proyek baru. Penandaan warna juga membantu mengidentifikasi area di mana saya menghabiskan sebagian besar waktu saya. Saya juga sangat menyukai tab laporan – bagus melihat berapa jam yang telah dikerjakan dan persentase waktu yang dihabiskan untuk setiap proyek.

📚 Baca Juga: Alternatif Terbaik Toggl untuk Pelacakan Waktu

🔍 Tahukah Anda? Hanya 41% organisasi yang sebagian besar atau selalu menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Hal ini menyoroti kesenjangan yang signifikan yang dapat diatasi dengan pelacakan biaya.

7. Harvest (Terbaik untuk pelacakan waktu terintegrasi dan penagihan)

melalui Harvest

Manajer proyek yang membutuhkan integrasi yang mulus antara pelacakan biaya dan penagihan klien menemukan Harvest sangat berguna. Perangkat lunak anggaran proyek ini menghubungkan pelacakan waktu secara langsung ke proses penagihan, memastikan bahwa semua jam kerja yang dapat ditagih tercatat dan dikonversi menjadi pendapatan secara efisien.

Tim keuangan menghargai cara Harvest mengelola pelacakan biaya internal dan penagihan klien eksternal dalam satu sistem, mengurangi pekerjaan rekonsiliasi antar platform. Laporan detail menunjukkan proyek dan klien mana yang menghasilkan margin tertinggi.

Pilih fitur terbaik

Atur pengingat pelacakan waktu otomatis dan ringkasan mingguan yang membantu Anda menjaga kebiasaan pelacakan yang konsisten

Analisis kinerja bisnis Anda melalui laporan komprehensif yang menunjukkan klien, proyek, dan jenis pekerjaan mana yang memberikan keuntungan tertinggi

Buat perkiraan proyek yang akurat berdasarkan tingkat pengeluaran saat ini dan alokasi anggaran yang tersisa untuk memprediksi keuntungan akhir proyek

Buat faktur secara otomatis dari waktu dan biaya yang dilacak, dan kirimkan langsung ke klien melalui platform

Batasan Harvest

Tidak dilengkapi dengan fitur penggajian bawaan atau pajak penjualan otomatis, sehingga memerlukan pekerjaan manual atau integrasi dengan pihak ketiga

Tidak ada pusat pemberitahuan terpusat untuk pembaruan seperti pengiriman lembar waktu atau pengingat faktur

Opsi penyaringan untuk tugas atau entri waktu sangat dasar, sehingga sulit untuk menganalisis kategori atau grup tertentu dalam laporan

Harga Harvest

Gratis

Pro: $13,75 per bulan per pengguna

Premium: $17,50 per bulan per pengguna

Kumpulkan ulasan dan penilaian

G2: 4.3/5 (815+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (630+ ulasan)

📊 Kesalahan Anggaran: Pada awal tahun 2000-an, proyek pemerintah Inggris untuk modernisasi catatan kesehatan membengkak dari £2 miliar menjadi £12 miliar sebelum akhirnya dibatalkan.

8. Hubstaff (Terbaik untuk tim jarak jauh yang membutuhkan pemantauan aktivitas detail)

melalui Hubstaff

Pemimpin operasional yang mengelola tim terdistribusi memerlukan visibilitas detail tentang bagaimana pekerja jarak jauh menghabiskan waktu dan bagaimana hal itu berdampak pada biaya proyek. Hubstaff menyediakan visibilitas ini melalui pemantauan aktivitas yang komprehensif.

Perangkat lunak ini memberikan akuntabilitas tanpa terlalu mengganggu—anggota tim dapat melihat pola produktivitas mereka sendiri sementara manajer mendapatkan visibilitas yang dibutuhkan untuk perhitungan biaya proyek yang akurat. Laporan detail membantu mengidentifikasi pola kerja jarak jauh mana yang menghasilkan pengiriman proyek paling efisien.

Fitur terbaik Hubstaff

Pantau produktivitas tim melalui penangkapan tangkapan layar otomatis dan pelacakan penggunaan aplikasi

Lacak biaya proyek secara real-time saat anggota tim bekerja, dengan perhitungan biaya tenaga kerja otomatis berdasarkan tarif jam kerja individu dan waktu yang sebenarnya dihabiskan

Tetapkan anggaran mingguan atau batas biaya tetap untuk proyek dan anggota tim untuk mencegah pengeluaran berlebihan

Atur pemrosesan gaji otomatis berdasarkan jam kerja yang dilacak dan penugasan proyek, sehingga proses pembayaran menjadi lebih efisien

Lihat laporan detail tentang biaya proyek, pengeluaran anggota tim, dan riwayat anggaran.

Batasan Hubstaff

Fitur pemantauan karyawan dapat terasa invasif dan dapat merusak morale tim jika tidak diterapkan dengan hati-hati, selain itu juga tidak cocok untuk melacak pekerjaan kreatif atau strategis

Masalah privasi dapat membatasi adopsi di organisasi dengan persyaratan perlindungan data yang ketat

Keunggulannya terutama terletak pada pengelolaan biaya tenaga kerja; perangkat lunak ini kurang dilengkapi untuk menangani biaya material atau pengeluaran proyek non-tenaga kerja lainnya

Harga Hubstaff

Coba gratis

Starter: $7 per bulan per pengguna (minimal dua pengguna)

Tumbuh: $9 per bulan per pengguna (minimal dua pengguna)

Tim: $12 per bulan per pengguna (minimal dua pengguna)

Enterprise: $25 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Hubstaff

G2: 4.2/5 (1.440+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (1.570+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Hubstaff?

Salah satu ulasan G2 mengatakan hal ini:

Hubstaff menawarkan cara yang mulus untuk melacak waktu dan memantau produktivitas tim. Kemampuan untuk mengambil tangkapan layar secara berkala, melacak tingkat aktivitas, dan terintegrasi dengan alat manajemen proyek seperti Trello dan Asana membuatnya sangat berharga bagi tim jarak jauh. […] Terkadang, pelacakan aktivitas dapat terasa terlalu mengganggu, terutama dengan tangkapan layar yang sering. Aplikasi seluler juga cenderung lambat atau crash sesekali, yang dapat mengganggu produktivitas saat bepergian.

Hubstaff menawarkan cara yang mulus untuk melacak waktu dan memantau produktivitas tim. Kemampuan untuk mengambil tangkapan layar secara berkala, melacak tingkat aktivitas, dan terintegrasi dengan alat manajemen proyek seperti Trello dan Asana menjadikannya sangat berharga bagi tim jarak jauh. […] Terkadang, pelacakan aktivitas dapat terasa terlalu mengganggu, terutama dengan tangkapan layar yang sering. Aplikasi seluler juga cenderung lambat atau crash sesekali, yang dapat mengganggu produktivitas saat bepergian.

📚 Baca Juga: Alternatif dan Pesaing Terbaik Hubstaff

9. Sage Intacct (Terbaik untuk integrasi manajemen keuangan perusahaan)

melalui Sage Intacct

Organisasi enterprise membutuhkan pelacakan biaya proyek yang terintegrasi secara mulus ke dalam sistem keuangan dan struktur pelaporan yang sudah ada. Sage Intacct menyediakan ini melalui kemampuan manajemen keuangan yang komprehensif.

Perangkat lunak ini unggul dalam akuntansi proyek, memungkinkan Anda melacak dan mengelola biaya, penagihan, dan pendapatan untuk setiap proyek dengan tingkat presisi yang tinggi. Anda dapat mengalokasikan biaya langsung dan tidak langsung, mengelola jadwal penagihan yang kompleks, dan mengakui pendapatan sesuai dengan standar akuntansi.

Tim keuangan kini dapat memperoleh data keuntungan proyek yang akurat, yang langsung terintegrasi ke dalam laporan keuangan korporat dan laporan eksekutif tanpa perlu manipulasi data manual.

Fitur terbaik Sage Intacct

Buat anggaran proyek yang canggih yang terhubung dengan akun buku besar dan secara otomatis memperbarui laporan keuangan

Tandai transaksi dengan proyek, departemen, lokasi, dan dimensi lain untuk analisis keuangan yang detail dan pelaporan

Atur kontrol keuangan otomatis yang memerlukan persetujuan untuk setiap pengeluaran proyek yang melebihi batas yang telah ditentukan

Lacak biaya proyek sambil menjaga jejak audit lengkap yang memenuhi persyaratan tata kelola korporat dan standar pelaporan keuangan

Tingkatkan kualitas data dan otomatisasi alur kerja keuangan yang kompleks dengan AI terintegrasi

Batasan Sage Intacct

Kompleksitas implementasi memerlukan sumber daya IT yang signifikan dan keahlian keuangan untuk konfigurasi yang tepat

Harga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan alat manajemen proyek yang lebih sederhana, sehingga tidak praktis untuk organisasi kecil

Terlalu berlebihan untuk organisasi yang tidak memerlukan integrasi manajemen keuangan yang komprehensif bersama dengan pelacakan proyek

Karena kepatuhan terhadap GAAP, konfigurasi menjadi kaku setelah implementasi, sehingga memerlukan bantuan pengembang atau penyedia layanan untuk perubahan

Harga Sage Intacct

Harga kustom

Ulasan dan peringkat Sage Intacct

G2: 4.3/5 (3.730+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (525+ ulasan)

💡 Tips Pro: Implementasikan proses veto pengeluaran cepat di mana setiap pengeluaran non-kritikal yang melebihi batas yang ditetapkan memerlukan persetujuan kedua untuk mencegah pembelian impulsif. Anda dapat membuat Agen AI di ClickUp untuk mengotomatisasi proses ini.

📊 Kesalahan Anggaran: Proyek Kereta Api Berkecepatan Tinggi California diperkirakan sebesar $33 miliar pada tahun 2008. Pada tahun 2023, perkiraan biaya telah mencapai $128 miliar tanpa tanggal penyelesaian yang jelas. Hal ini sebagian besar disalahkan pada pemantauan biaya yang tidak konsisten dan perubahan ruang lingkup.

10. Procore (Terbaik untuk pengelolaan biaya proyek konstruksi)

melalui Procore

Konstruksi melibatkan tantangan unik dalam pengelolaan biaya proyek yang tidak dapat ditangani secara efektif oleh alat generik. Procore mengatasi kebutuhan spesifik ini melalui fitur yang dirancang khusus untuk pengelolaan keuangan proyek konstruksi.

Perangkat lunak ini memahami alur biaya konstruksi dan memberikan visibilitas di setiap tahap, mulai dari pra-pengembangan hingga penutupan proyek. Tim dapat melacak biaya tenaga kerja, bahan, peralatan, dan subkontraktor sambil mematuhi prinsip akuntansi konstruksi dan persyaratan pelaporan.

Fitur terbaik Procore

Kelola perubahan pesanan dan modifikasi anggaran melalui alur kerja persetujuan otomatis yang menjaga jejak audit lengkap

Akses anggaran, kontrak, pesanan perubahan, pesanan pembelian, dan faktur semua dalam satu sistem terintegrasi dengan bantuan AI bawaan

Buat laporan biaya rinci yang memecah pengeluaran proyek berdasarkan jenis pekerjaan, fase, kode biaya, dan kategori spesifik konstruksi lainnya

Hubungkan operasi lapangan secara langsung ke pelacakan keuangan melalui aplikasi seluler yang memungkinkan tim lapangan mencatat waktu, bahan, dan penggunaan peralatan langsung dari lokasi proyek

Batasan Procore

Alat penawaran prakonstruksi ini dikritik karena tidak efisien dan bermasalah, dengan masalah seperti antarmuka pengguna yang buruk dan kurangnya pembaruan tepat waktu dari tim pengembangan

Implementasi memerlukan waktu pengaturan yang cukup lama untuk mengonfigurasi kode biaya, alur kerja persetujuan, dan integrasi dengan sistem akuntansi yang sudah ada

Beberapa pengguna mengalami dukungan pelanggan yang kurang memadai, dengan waktu respons yang lambat, kurangnya manajer akun khusus, atau masalah yang tidak terselesaikan

Harga Procore

Harga kustom

Ulasan dan peringkat Procore

G2: 4.6/5 (3.450+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (2.770+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Procore?

Sebuah ulasan Capterra merangkumnya seperti ini:

Procore adalah platform yang terorganisir dengan baik dan efisien, dilengkapi dengan semua fitur yang Anda butuhkan untuk mengelola proyek industri berskala besar hingga proyek konstruksi perumahan sederhana.

Procore adalah platform yang terorganisir dengan baik dan efisien, dilengkapi dengan semua fitur yang Anda butuhkan untuk mengelola proyek industri berskala besar hingga proyek konstruksi perumahan sederhana.

💡 Tips Pro: Untuk mempermudah pengurangan biaya perangkat lunak, lacak biaya penambahan fitur secara terpisah. Coba catat semua permintaan penambahan fitur tambahan terhadap ruang lingkup asli, sehingga Anda dapat bernegosiasi atau menunda implementasinya agar tetap dalam anggaran.

Lihat Gambaran Biaya Lengkap di ClickUp

Pelacakan anggaran sering dilakukan secara terpisah. Tim memperbarui spreadsheet, angka-angka berpindah tangan, dan visibilitas proyek menjadi terganggu.

ClickUp mengisi celah tersebut. Perangkat lunak pelacakan biaya proyek ini membantu tim memantau anggaran proyek tanpa mengorbankan kemajuan tugas atau jadwal.

Dengan manajemen tugas, laporan, dokumen, dan komunikasi dalam satu platform terintegrasi, anggaran tetap terhubung dengan pekerjaan. Secara alami, keputusan diambil lebih cepat, dan proyek tetap berjalan sesuai rencana.

Daftar sekarang untuk ClickUp! ✅