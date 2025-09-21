13 Agen AI Terbaik untuk Tim Penjualan pada Tahun 2025

Tim Anda berhasil mencapai target, tapi dengan biaya apa?

Waktu yang terbuang untuk memperbarui CRM, menulis ulang pesan pemasaran yang sama, dan mempersiapkan pertemuan yang tidak menghasilkan konversi. Semakin besar pipeline Anda, semakin sulit untuk berskala tanpa memperlambat proses.

Di situlah agen AI untuk penjualan berperan, membantu Anda menjaga mesin pendapatan Anda berjalan dengan kecepatan penuh.

Dalam posting blog ini, kami akan membahas agen AI terbaik yang membantu Anda menghasilkan prospek, mempersonalisasi pemasaran, dan menjaga alur penjualan tetap berjalan. 🚀

Agen AI Terbaik untuk Penjualan dalam Sekilas

Berikut ini adalah tabel perbandingan semua agen AI untuk penjualan yang kami bahas di bawah ini. 📊

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga* ClickUp Otomatisasi alur kerja penjualan dan komunikasi pelangganUkuran tim: Perorangan, usaha kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar Wawasan pipeline, otomatisasi penjualan, transkripsi panggilan, dan manajemen ruang kerja terpadu Rencana gratis tersedia; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan Salesforce Einstein Penilaian prospek prediktif dan otomatisasi CRM cerdas pada skala perusahaanUkuran tim: Perusahaan Prediksi hasil transaksi dengan penilaian AI dan pembaruan tugas otomatis Dihargai $500 per bulan per pengguna (Enstein Sales) Apollo AI Prospek berbasis AI dan jangkauan multi-saluran otomatisUkuran tim: Bisnis kecil, perusahaan menengah Sequencing email berbasis AI, penilaian prospek berdasarkan niat, dan personalisasi keluar otomatis Rencana gratis tersedia; Mulai dari $59/bulan per pengguna (Basic) Clari Peramalan pendapatan dan pemeriksaan transaksi dengan wawasan AI real-timeUkuran tim: Perusahaan menengah, perusahaan besar Deteksi risiko pipeline dan pemeliharaan CRM otomatis Harga kustom Artisan Agen penjualan AI otonom yang berinteraksi dan menyaring prospek seperti manusiaUkuran tim: Usaha kecil, perusahaan menengah Agen penjualan AI untuk panggilan keluar dan email, alur percakapan yang mirip manusia, dan integrasi pemesanan kalender Harga kustom Regie. ai Urutan penjualan yang dihasilkan AI yang disesuaikan dengan profil pembeli dan niat merekaUkuran tim: Usaha kecil, perusahaan menengah Pembuatan email dan urutan email yang dihasilkan AI, pengujian kampanye, dan personalisasi pesan LinkedIn Harga kustom Claygent Otomatisasi riset dan pengayaan intelijen penjualan berbasis AIUkuran tim: Perorangan, usaha kecil Lakukan riset prospek dengan agen AI dan kumpulkan data dari berbagai sumber untuk meningkatkan kepuasan pelanggan Rencana gratis tersedia; Mulai dari $149/bulan (Starter) Gong Analisis percakapan berbasis AI dan deteksi risiko transaksiUkuran tim: Perusahaan menengah, perusahaan besar Analisis panggilan AI, intelijen transaksi, wawasan pelatihan real-time, dan pelacakan kinerja tim penjualan untuk meningkatkan tingkat konversi Harga kustom Lavender AI Pelatihan email real-time dan pesan penjualan yang dioptimalkan AIUkuran tim: Perorangan, usaha kecil Pelatihan email real-time, tips personalisasi, dan dasbor penjualan Rencana gratis tersedia; Mulai dari $29/bulan (Starter) Hubspot Sales Hub Alat AI terintegrasi yang mendukung seluruh funnel penjualan dalam CRMUkuran tim: Usaha kecil, perusahaan menengah Asisten konten AI, otomatisasi email penjualan, manajemen pipeline transaksi, integrasi CRM bawaan Rencana gratis tersedia; Mulai dari $20/bulan (Starter) Drift Chatbot AI yang menyaring prospek dan menjadwalkan pertemuan secara real-timeUkuran tim: Usaha kecil, perusahaan menengah Chatbot bertenaga AI, kualifikasi prospek secara real-time berdasarkan interaksi pelanggan, dan pemesanan pertemuan melalui chat Harga kustom Humantic AI Wawasan pembeli berdasarkan kepribadian dan keterlibatan penjualan yang sangat dipersonalisasiUkuran tim: Usaha kecil, perusahaan menengah Wawasan tentang kepribadian pembeli dan pengalaman pelanggan, saran komunikasi adaptif, dan pengayaan persona untuk pemasaran Rencana gratis tersedia; Mulai dari $40/bulan (Pro) AI yang mulus Penemuan kontak B2B secara real-time dan generasi prospek berbasis AIUkuran tim: Usaha kecil, perusahaan menengah Generasi prospek berbasis AI, data kontak real-time, dan ekstensi Chrome untuk prospeksi Rencana gratis tersedia; Harga kustom

Apa itu Agen AI untuk Penjualan?

Agen kecerdasan buatan (AI) untuk penjualan adalah asisten khusus yang menangani tugas-tugas rutin dan berbasis data di seluruh alur kerja pendapatan Anda.

Berbeda dengan chatbot statis atau aturan otomatisasi sederhana, mereka belajar dari CRM Anda, catatan komunikasi, dan integrasi pihak ketiga untuk mengantisipasi kebutuhan dan bertindak secara mandiri.

Anda dapat menggunakannya untuk mencari prospek baru menggunakan sinyal niat, menyusun dan mempersonalisasi komunikasi pemasaran, serta memantau kesehatan pipeline. Agen penjualan AI terbaik menggunakan data historis untuk memperbarui perilaku mereka, menyempurnakan nada email, frekuensi tindak lanjut, dan prioritas tugas secara real-time.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Agen AI untuk Penjualan?

Menggunakan agen AI dalam penjualan dapat mengubah operasional Anda, tetapi hanya jika mereka memenuhi kriteria yang tepat. Berikut adalah beberapa fitur kunci yang perlu diprioritaskan saat memilih agen AI. 👇

Terintegrasi dengan CRM Anda: Sinkronisasi dua arah dengan Salesforce, HubSpot, atau sistem catatan Anda untuk menjaga data transaksi tetap terkini

Menghasilkan outreach yang sangat dipersonalisasi: Membuat email dan pesan media sosial menggunakan konteks real-time seperti tahap kesepakatan, interaksi sebelumnya, dan sinyal niat pembeli

Menekankan tindakan bernilai tinggi: Menilai prospek dan peluang berdasarkan kriteria kustom (misalnya, ukuran kesepakatan dan probabilitas penutupan) dan menampilkan langkah terbaik berikutnya

Mengotomatisasi pertemuan dan tindak lanjut: Mencatat panggilan, mengekstrak poin tindakan, dan menyusun ringkasan tindak lanjut untuk berbagai kasus penggunaan tanpa intervensi manual

Memberikan wawasan proaktif tentang pipeline: Mengidentifikasi transaksi berisiko, memprediksi hasil, dan memberi peringatan tentang anomali sebelum memengaruhi target penjualan

Mendukung prospeksi multi-saluran: Mengumpulkan prospek, memperkaya kontak, dan meluncurkan kampanye melalui email, telepon, dan media sosial

💡 Tips Pro: Menurut Harvard Business Review, daripada menonjolkan fitur produk Anda, Anda harus fokus pada bagaimana produk tersebut memenuhi kebutuhan atau tantangan spesifik pelanggan Anda. Misalnya, Anda dapat mengubah presentasi Anda dari membahas proses produksi menjadi berbagi cerita pelanggan yang menyentuh, yang menghasilkan keterlibatan yang lebih baik.

Agen AI Terbaik untuk Penjualan

Berikut adalah agen AI terbaik yang dirancang untuk memudahkan pekerjaan manajer penjualan. 🎯

1. ClickUp (Terbaik untuk otomatisasi alur kerja penjualan dan komunikasi pelanggan)

Rencanakan alur kerja penjualan yang lebih cerdas dengan ClickUp Brain Gunakan ClickUp Brain sebagai asisten penjualan Anda—mulai dari mengidentifikasi akun berpotensi tinggi, melatih tim Anda, hingga merencanakan strategi pemasaran

Jika Anda terus-menerus berpindah antara puluhan alat untuk mengelola pemasaran, memperbarui CRM, atau mempersiapkan pertemuan, ClickUp adalah solusinya.

Ini adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan dalam satu aplikasi, didukung oleh AI Kontekstual yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas.

Di dalam ClickUp untuk Tim Penjualan, Anda memiliki platform yang membantu Anda membangun alur kerja agen yang skalabel dengan pelacakan aktivitas otomatis, dasbor real-time, dan pembaruan tugas yang didukung AI.

Temukan jawaban lebih cepat dengan fitur kesadaran konteks ClickUp Brain

Di inti dari suite AI yang kuat ClickUp terdapat ClickUp Brain, mesin AI yang memahami konteks dan mengerti seluruh ruang kerja Anda, termasuk Tugas, Garis Waktu, Dokumen, Obrolan, dan bahkan alat pihak ketiga yang terhubung seperti Salesforce dan Google Drive.

Misalnya, Anda dapat meminta ClickUp Brain untuk merangkum aktivitas pipeline secara instan. Anda dapat mengetik pertanyaan alami seperti, ‘Apa status kesepakatan perusahaan yang terhenti di Q2?’ dan mendapatkan jawaban instan yang diambil dari tugas, komentar, dan tag.

Tandai tugas yang tertunda dalam pipeline Anda dan prioritaskan untuk ditindaklanjuti menggunakan ClickUp Brain

Anda juga dapat mengidentifikasi tugas-tugas yang terhenti di berbagai tahap pipeline Anda untuk menentukan prioritas tindakan dan menginstruksikan Brain untuk merancang rencana untuk mereka.

🧠 Fakta Menarik: ClickUp Brain juga dapat mengungkap wawasan dari panggilan penjualan Anda dengan membuat setiap transkrip dapat dicari. Triknya? Jangan lupa undang ClickUp AI Notetaker untuk bergabung dalam panggilan Anda dan merekam serta menerjemahkan secara otomatis untuk Anda! Dapatkan transkrip yang dapat dicari dengan ClickUp AI Notetaker

Delegasikan alur kerja berulang ke ClickUp Autopilot Agents

Jika Anda terjebak dalam pembaruan tugas secara manual alih-alih menutup transaksi, biarkan ClickUp Autopilot Agents membantu Anda.

Atur pemicu kustom untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang yang memakan waktu dengan ClickUp Autopilot Agents

Asisten AI tanpa kode ini berada langsung di dalam ruang kerja ClickUp Anda dan dapat mengotomatisasi bagian-bagian berulang dari proses penjualan Anda—mulai dari penerimaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Begini cara kerjanya: Anda menetapkan pemicu, seperti perpindahan lead ke tahap berikutnya dalam pipeline, menambahkan kondisi, misalnya ‘hanya jika ini adalah transaksi perusahaan,’ dan memberikan instruksi untuk menjalankan tugas. Sekarang, setiap kali pemicu terjadi dan kondisi terpenuhi, agen akan secara otomatis bertindak.

Semua ini diatur melalui pembuat tanpa kode yang sederhana, di mana Anda dapat menginstruksikan agen untuk mencari apa, melakukan apa, dan mengakses informasi apa. Dan ya, Anda dapat mengontrol pengetahuan apa yang digunakan agen, termasuk Dokumen, Tugas, dan Obrolan, sehingga agen selalu bertindak dengan konteks yang tepat.

📌 Misalnya, ketika prospek bernilai tinggi yang memenuhi kriteria ICP Anda masuk melalui formulir, alat otomatisasi penjualan akan menugaskan prospek tersebut kepada AE senior Anda, menandai transaksi di ruang kerja Anda, dan memberi tahu VP Penjualan melalui Chat.

Pelajari cara membangun Agen Autopilot Kustom Anda langsung dari para ahli tim kami:

💡 Tips Pro: Membuat agen yang berguna memerlukan prompt yang dirancang dengan cermat dan detail. Dan dengan fitur Talk to Text di ClickUp Brain MAX, Anda dapat mendikte instruksi tersebut—membuat agen 4 kali lebih cepat daripada mengetik! ClickUp Brain MAX adalah aplikasi AI super desktop Anda yang mengintegrasikan semua konteks kerja Anda dengan akses ke berbagai model bahasa besar (LLM)—termasuk Gemini, Claude, ChatGPT, dan lainnya—sehingga Anda dapat bekerja dengan produktivitas maksimal tanpa terjebak dalam kelebihan aplikasi dan penyebaran AI yang berlebihan.

Percepat perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dengan templat ClickUp

Dan jika Anda ingin memudahkan desain alur kerja penjualan Anda, mulailah dengan Template Rencana Penjualan ClickUp.

Selanjutnya, Template Pelacak Penjualan ClickUp menawarkan status bawaan seperti Tujuan Terpenuhi dan Berlangsung, 12 Bidang Kustom untuk mencatat biaya pengiriman, harga per unit, dan margin keuntungan, serta tampilan multi untuk memecah volume penjualan berdasarkan bulan atau produk.

Dapatkan template gratis Evaluasi kemajuan individu dan tim dengan templat ClickUp Sales Tracker

Dirancang untuk tim dengan ukuran apa pun, ClickUp memungkinkan Anda mengevaluasi kemajuan individu dan tim secara real-time, mengoptimalkan pipeline penjualan, dan mengidentifikasi tren kunci untuk meningkatkan pendapatan.

Butuh pusat kendali untuk semua prospek Anda? Gunakan templat CRM Penjualan ClickUp untuk melacak setiap kontak, panggilan, dan penutupan transaksi.

Fitur terbaik ClickUp

Sentralisasi dokumentasi: Gunakan /Write with AI untuk menulis otomatis dan mempersonalisasi upaya pemasaran penjualan Gunakan ClickUp Docs untuk membuat, berbagi, dan memelihara dokumentasi yang terus diperbarui yang terhubung langsung dengan alur kerja Anda, sambil menggunakan fitur bawaanuntuk menulis otomatis dan mempersonalisasi upaya pemasaran penjualan

Bekerja sama secara real-time: Aktifkan komunikasi real-time yang kaya konteks langsung di samping tugas Anda dengan Aktifkan komunikasi real-time yang kaya konteks langsung di samping tugas Anda dengan ClickUp Chat

Buat demo penjualan: Gunakan Gunakan ClickUp Clips untuk merekam, menerjemahkan, dan merangkum panggilan, mengubah demo yang panjang menjadi langkah-langkah kecil, tindakan yang harus dilakukan, dan tindakan layanan pelanggan yang disesuaikan

Eliminasi hambatan: Buat Buat dasbor ClickUp kustom untuk memvisualisasikan kemajuan dengan grafik aliran kumulatif, burnup, burndown, atau kecepatan

Ikuti setiap prospek: Gunakan Gunakan ClickUp CRM untuk melacak prospek, transaksi, dan aktivitas penjualan secara real-time, lalu beralih antara tampilan Daftar, Kanban, Tabel, atau Garis Waktu sesuai dengan cara tim Anda bekerja terbaik

Kurangi pekerjaan rutin: Bangun Bangun otomatisasi ClickUp tanpa kode menggunakan pembuat dropdown atau perintah bahasa Inggris sederhana di ClickUp Brain untuk menangani tugas penjualan berulang yang berbasis aturan, seperti secara otomatis mengelola prospek baru, memperbarui tahap kesepakatan saat kontrak ditandatangani, mengirim pengingat tindak lanjut, atau membuat tugas serah terima saat peluang ditutup

Batasan ClickUp

Kurva pembelajaran yang curam karena fiturnya yang sangat lengkap

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan G2 ini benar-benar menggambarkan semuanya:

Saya menyukai fleksibilitas ClickUp dan bahwa tim kami dapat menyesuaikannya untuk berbagai situasi – ini bukan hanya alat manajemen proyek; ini adalah Pusat Operasional lengkap bagi kami! Kami mengelola segala hal mulai dari pekerjaan klien hingga CRM, dan menyukai fleksibilitas opsi serta otomatisasi bawaan. Kami juga menyukai bahwa ClickUp terus berkembang dan mendengarkan masukan klien mereka!

Saya menyukai fleksibilitas ClickUp dan bahwa tim kami dapat menyesuaikannya untuk berbagai situasi – ini bukan hanya alat manajemen proyek; ini adalah Pusat Operasional lengkap bagi kami! Kami mengelola segala hal mulai dari pekerjaan klien hingga CRM, dan menyukai fleksibilitas opsi serta otomatisasi bawaan. Kami juga menyukai bahwa ClickUp terus berkembang dan mendengarkan masukan klien mereka!

📮 ClickUp Insight: Tim dengan kinerja rendah empat kali lebih mungkin menggunakan 15+ alat, sementara tim dengan kinerja tinggi mempertahankan efisiensi dengan membatasi alat mereka hingga 9 platform atau kurang. Tapi bagaimana jika menggunakan satu platform? Sebagai aplikasi serba guna untuk kerja, ClickUp mengintegrasikan tugas, proyek, dokumen, wiki, obrolan, dan panggilan Anda dalam satu platform, dilengkapi dengan alur kerja yang didukung AI. Siap bekerja lebih cerdas? ClickUp cocok untuk setiap tim, membuat pekerjaan lebih transparan, dan memungkinkan Anda fokus pada hal yang penting sementara AI menangani sisanya.

2. Salesforce Einstein (Terbaik untuk penilaian prospek prediktif dan otomatisasi CRM cerdas pada skala perusahaan)

melalui Salesforce Einstein

Salesforce Einstein adalah lapisan AI terintegrasi dalam platform Customer 360 Salesforce, dirancang untuk membawa machine learning (ML) canggih dan analitik prediktif langsung ke Sales Cloud.

Ini mengintegrasikan otomatisasi ke setiap aspek alur kerja penjualan, membantu tim mengidentifikasi prospek bernilai tinggi, menyesuaikan upaya pemasaran secara massal, menjaga pipeline tetap terkini, dan mempersiapkan percakapan dengan pelanggan berdasarkan wawasan berbasis data. Einstein belajar dari setiap transaksi, percakapan, dan klik untuk menyarankan tindakan, menyoroti risiko, dan menghasilkan konten.

Fitur terbaik Salesforce Einstein

Einstein SDR Agent Gunakan AI untuk generasi prospek dengan mengotomatisasi pencarian prospek dan prospek masuk menggunakan

Tingkatkan kinerja tim penjualan dengan simulasi peran dan umpan balik berbasis AI generatif menggunakan Einstein Sales Coach

Bangun dan terapkan agen AI dengan Agentforce untuk mengelola operasi penjualan, semuanya dilindungi oleh Einstein Trust Layer

Implementasikan Einstein Scoring untuk memprioritaskan transaksi dan manfaatkan skor prediktif untuk menyoroti prospek

Batasan Salesforce Einstein

Pengaturan lanjutan mungkin memerlukan dukungan pengembang atau keahlian teknis

Sistem mungkin mengalami keterlambatan saat menangani beban data yang berat atau alur kerja yang kompleks

Harga Salesforce Einstein

Einstein Sales: $500/bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan peringkat Salesforce Einstein

G2: 4. 4/5 (23.000+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Salesforce Einstein?

Berikut ini cuplikan ulasan G2:

Salesforce Sales Cloud memudahkan saya untuk mengelola prospek, kontak, dan transaksi di satu tempat… Terkadang terasa sedikit membingungkan, terutama bagi pemula. Ada begitu banyak fitur dan tombol sehingga butuh waktu untuk memahami letaknya. Selain itu, jika tidak diatur dengan benar oleh admin, beberapa hal bisa terasa membingungkan atau memerlukan langkah ekstra. Ini sangat powerful, tapi tidak selalu sangat ramah pengguna sejak awal.

Salesforce Sales Cloud memudahkan saya untuk mengelola prospek, kontak, dan transaksi di satu tempat… Terkadang terasa sedikit membingungkan, terutama bagi pemula. Ada begitu banyak fitur dan tombol sehingga butuh waktu untuk memahami letak semuanya. Selain itu, jika tidak diatur dengan benar oleh admin, beberapa hal bisa terasa membingungkan atau memerlukan langkah ekstra. Ini sangat powerful, tapi tidak selalu sangat ramah pengguna sejak awal.

3. Apollo AI (Terbaik untuk prospeksi berbasis AI dan jangkauan multi-saluran otomatis)

melalui Apollo AI

Apollo adalah mesin go-to-market berbasis AI yang mengotomatisasi segala hal mulai dari prospek hingga manajemen pipeline. Ia mengakses lebih dari 275 juta kontak dan 70 juta perusahaan, diperkaya dengan perubahan pekerjaan real-time, pembaruan teknologi, dan sinyal niat membeli.

Setelah Anda mendefinisikan profil pelanggan ideal (ICP), Apollo AI mengidentifikasi prospek yang sesuai dan memprioritaskannya berdasarkan sinyal perilaku seperti pembukaan email, kunjungan situs, dan riwayat interaksi keluar. Wawasan ini kemudian diubah menjadi sudut pandang pesan yang disesuaikan dengan konteks masing-masing prospek, memungkinkan tim menggunakan AI untuk analisis data tanpa meninggalkan alur kerja penjualan mereka.

Fitur terbaik Apollo AI

Coba Pipeline Builder untuk mengidentifikasi prospek yang sesuai dengan menggunakan lebih dari 65 filter, sinyal niat, dan pembaruan real-time

Dapatkan ringkasan pertemuan otomatis, tindak lanjut, dan langkah selanjutnya menggunakan fitur transkripsi cerdas dan wawasan pra-panggilan dari Call Assistant

Luncurkan urutan multichannel dengan email yang dipersonalisasi oleh AI, panggilan satu klik, dan perlindungan pengiriman bawaan

Dapatkan informasi detail seperti pola panggilan yang sukses, panduan penanganan keberatan, dan strategi pesan melalui AI Chatbot Apollo dan analisis panggilan

Batasan Apollo AI

Beberapa pengguna melaporkan bahwa data kontak hanya akurat sekitar 65%, terutama untuk nomor telepon seluler dan wilayah EMEA

Fungsi utama dibatasi pada paket berlangganan tingkat atas, sehingga pengguna dasar mengalami alur kerja pemasaran yang tidak lengkap

Harga Apollo AI

Gratis

Basic: $59/bulan per pengguna

Profesional: $99/bulan per pengguna

Organisasi: $149/bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Apollo AI

G2: 4.7/5 (8.700+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (300+ ulasan)

4. Clari (Terbaik untuk peramalan pendapatan dan pemeriksaan transaksi dengan wawasan AI real-time)

via Clari

Clari adalah alat penjualan berbasis AI yang dirancang untuk tim pendapatan yang membutuhkan presisi, visibilitas, dan kontrol di seluruh funnel penjualan. Semua beroperasi di atas Revenue Context™, lapisan kecerdasan eksklusif yang mengumpulkan sinyal dari setiap interaksi, transaksi, perkiraan, dan pembaruan CRM untuk menggerakkan generasi baru agen AI yang dirancang untuk eksekusi.

Dari pemeriksaan transaksi secara real-time hingga bimbingan yang terarah dengan presisi dan pembangkitan email, agen-agen alat ini menangani semuanya. Mereka meninjau risiko pipeline, mengidentifikasi langkah selanjutnya, menghasilkan email yang dipersonalisasi, dan merekomendasikan tindakan di setiap level organisasi pendapatan.

Fitur terbaik Clari

Analisis kesehatan kesepakatan dengan AI Deal Inspection dan tinjau peluang terbuka berdasarkan kriteria kemenangan yang teruji serta identifikasi celah eksekusi

Identifikasi tren dengan AI Smart Topics dan temukan sinyal kritis dalam transaksi seperti tekanan harga atau faktor risiko dari panggilan telepon, email, dan pertemuan

AI Smart Feed sehingga Anda dapat bertindak cepat berdasarkan sinyal-sinyal tersebut, Dapatkan ringkasan terkurasi dari momen-momen penting aktivitas tim penjualan dengansehingga Anda dapat bertindak cepat berdasarkan sinyal-sinyal tersebut, meningkatkan produktivitas penjualan

Tulis email yang lebih efektif dengan AI Smart Prospecting dan Follow-Ups untuk pendekatan yang berfokus pada nilai

Batasan Clari

Tampilan kolom tidak mudah disesuaikan untuk semua pengguna

Tim penjualan mungkin perlu menjaga spreadsheet paralel untuk pelacakan detail transaksi

Harga Clari

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Clari

G2: 4.6/5 (lebih dari 5.000 ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Clari?

Salah satu ulasan G2 mengatakan demikian:

Saya suka betapa sederhana dan mudahnya menggunakan Clari saat memperbarui langkah selanjutnya terkait harga, tahap, dan cap waktu saat melihat transaksi penting saya. Juga mudah untuk meramalkan angka bulanan, kuartalan, dan tahunan bersama direktur saya saat melihat laporan dan pipeline. Saya tidak suka bahwa saya tidak bisa memperbarui metrik tertentu kecuali sudah mengubahnya terlebih dahulu di Salesforce Lightning Opportunity. Selain itu, semuanya cukup mudah digunakan dan dinavigasi.

Saya suka betapa sederhana dan mudahnya menggunakan Clari saat memperbarui langkah selanjutnya terkait harga, tahap, dan cap waktu saat melihat transaksi penting saya. Juga mudah untuk meramalkan angka bulanan, kuartalan, dan tahunan bersama direktur saya saat melihat laporan dan pipeline. Saya tidak suka bahwa saya tidak bisa memperbarui metrik tertentu kecuali sudah mengubahnya terlebih dahulu di Salesforce Lightning Opportunity. Selain itu, semuanya cukup mudah digunakan dan dinavigasi.

📮 ClickUp Insight: 21% orang mengatakan lebih dari 80% waktu kerja mereka dihabiskan untuk tugas-tugas berulang. Dan 20% lainnya mengatakan tugas-tugas berulang menghabiskan setidaknya 40% waktu mereka. Itu hampir setengah dari waktu kerja seminggu (41%) yang dihabiskan untuk tugas-tugas yang tidak memerlukan banyak pemikiran strategis atau kreativitas (seperti email tindak lanjut 👀). Agen AI ClickUp membantu menghilangkan rutinitas ini. Bayangkan pembuatan tugas, pengingat, pembaruan, catatan rapat, penulisan email, dan bahkan pembuatan alur kerja end-to-end! Semua itu (dan lebih banyak lagi) dapat diotomatisasi dengan cepat menggunakan ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan Anda. 💫 Hasil Nyata: Lulu Press menghemat 1 jam per hari per karyawan dengan menggunakan ClickUp Automations—mengakibatkan peningkatan efisiensi kerja sebesar 12%.

5. Artisan (Terbaik untuk agen AI penjualan otonom yang berinteraksi dan menyaring prospek seperti manusia)

via Artisan

Artisan adalah mesin outbound penuh yang didukung oleh karyawan AI. Ava, agen AI SDR-nya, menggantikan pekerjaan manual dan berulang dalam prospeksi tradisional dengan otomatisasi cerdas. Mulai dari menargetkan prospek yang tepat hingga membuat outreach yang sangat dipersonalisasi, ia mengelola seluruh alur kerja outbound Anda.

Anda dapat menerapkan AI Playbooks untuk menstandarkan pesan dan pendekatan pemasaran Anda, serta memastikan praktik terbaik diterapkan secara menyeluruh di seluruh perusahaan. Sementara itu, dashboard analitik memungkinkan Anda melihat akun mana yang aktif secara real-time untuk membantu menyempurnakan penargetan.

Fitur terbaik Artisan

Gunakan alur kerja pemasaran tanpa kode untuk email dan LinkedIn dengan pembuat urutan

Identifikasi prospek dengan niat tinggi menggunakan Data Miner Ava yang mengumpulkan data teknografis, firmografis, dan niat seperti pengumuman perekrutan dan berita pendanaan

Kelola kelayakan pengiriman email agar email Anda tidak masuk ke folder spam, dengan pemantauan kesehatan kotak email secara real-time, batas pengiriman dinamis, dan pemanasan email otomatis

Akses lebih dari 300 juta kontak B2B di lebih dari 200 negara melalui basis data bawaan

Batasan Artisan

Kurang detail dalam pelaporan karena pelacakan waktu respons termasuk pembatalan langganan, yang dapat memengaruhi hasil

Pesan terasa generik, kaku, dan kurang personalisasi

Penetapan harga Artisan

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Artisan

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

💡 Tips Pro: Gunakan kerangka kerja Budget, Authority, Need, Timing (BANT) sebagai panduan percakapan. Alih-alih langsung bertanya, “Siapa pengambil keputusan?”, cobalah, “Siapa lagi yang biasanya ikut memutuskan pembelian seperti ini?” Ini membuatnya terdengar alami dan memberi Anda konteks yang lebih dalam.

6. Regie. ai (Terbaik untuk urutan penjualan yang dihasilkan AI yang disesuaikan dengan profil pembeli dan niat mereka)

melalui Regie.ai

RegieOne adalah platform penjualan berbasis AI yang dirancang untuk tim penjualan yang membutuhkan personalisasi outreach secara massal. Di sini, perwakilan manusia dan agen AI bekerja sama dalam segala hal, mulai dari merencanakan siapa yang akan dihubungi hingga menjadwalkan pertemuan. Platform ini menggunakan konten cerdas dan umpan balik real-time untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penjualan di tahap awal pipeline.

Platform ini dilengkapi dengan Mesin Konten AI dan Pesan AI yang dapat menulis templat dan membuat program pemasaran keluar secara keseluruhan menggunakan suara merek Anda, wawasan ICP, dan data kinerja masa lalu. Rutinitas pemasaran mencakup email yang disesuaikan dengan persona, pesan LinkedIn, skrip panggilan, dan pesan suara, semuanya secara otomatis disesuaikan dengan industri, jabatan, dan tahap perjalanan pembeli.

Fitur terbaik Regie. ai

Aktifkan mode otomatis untuk mengumpulkan prospek, memperkaya data kontak, dan menjalankan urutan pemasaran keluar secara penuh

Gunakan AI Dialer yang terintegrasi dalam platform untuk menangani panggilan volume tinggi dengan hingga sembilan panggilan paralel untuk setiap profil prospek

Biarkan agen AI mengidentifikasi pengunjung, memperkaya data kontak, dan memulai proses pemeliharaan berdasarkan perilaku

Batasan Regie.ai

Tidak ada cukup fleksibilitas untuk menyesuaikan kampanye

Terkadang, alat ini menghasilkan konten yang mengandung unsur yang tidak pantas (misalnya, menyarankan undangan kopi saat tidak relevan)

Regie. ai harga

Harga kustom

Regie. ai ulasan dan penilaian

G2: 4. 4/5 (300+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Regie. ai?

Langsung dari ulasan G2:

Sebagai Manajer Penjualan Internal, mengajarkan perwakilan penjualan cara menulis selalu terasa mustahil. […] Regie. ai mengambil ide mentah Anda dan menciptakan kampanye penjualan holistik, dioptimalkan untuk eksekutif sibuk. Sangat mudah untuk terlalu memikirkan email outreach hingga meragukan diri sendiri. Regie. ai menghilangkan hambatan itu! Email-email tersebut terkadang terlalu sederhana. Jarang sekali saya menggunakan kampanye yang dihasilkan langsung "out of the box". Sama seperti ChatGPT, alat ini paling baik digunakan sebagai generator ide/landasan awal. Blokir menulis kini menjadi masa lalu!

Sebagai Manajer Penjualan Internal, mengajarkan perwakilan penjualan cara menulis selalu terasa mustahil. […] Regie. ai mengambil ide mentah Anda dan menciptakan kampanye penjualan holistik, dioptimalkan untuk eksekutif sibuk. Sangat mudah untuk terlalu memikirkan email outreach hingga meragukan diri sendiri. Regie. ai menghilangkan hambatan itu! Email-email tersebut terkadang terlalu sederhana. Jarang sekali saya menggunakan kampanye yang dihasilkan langsung "out of the box". Sama seperti ChatGPT, alat ini paling baik digunakan sebagai generator ide/landasan awal. Blokir menulis kini menjadi hal yang masa lalu!

7. Claygent (Terbaik untuk otomatisasi riset dan pengayaan intelijen penjualan berbasis AI)

melalui Claygent

Claygent adalah agen riset berbasis AI dari Clay yang menggantikan pekerjaan rutin yang membosankan yang memperlambat alur penjualan. Alat ini mengintegrasikan data firmografi, teknografi, dan niat dari sumber seperti LinkedIn, Crunchbase, dan CRM Anda. Fitur AI Profiler alat ini mengidentifikasi akun target dengan potensi pembelian tertinggi dan secara otomatis menghasilkan urutan outreach multi-langkah.

Anda dapat menanyakan apa saja kepada Claygent, mulai dari ‘Apakah perusahaan ini ramah kerja jarak jauh?’ hingga ‘Siapa yang ditampilkan dalam studi kasus terakhir mereka?’, dan ia akan mencari jawaban. Jadwal cerdasnya menyusun agenda pertemuan dan merangkum titik kontak sebelumnya, tantangan pembeli, dan informasi kompetitor.

Fitur terbaik Claygent

Temukan orang-orang yang disebutkan dalam studi kasus atau blog terbaru untuk memverifikasi apakah mereka masih aktif

Sesuaikan kapan dan bagaimana data diperkaya menggunakan pemrosesan bahasa alami dengan AI Formula Generator

Pilih secara otomatis sumber data yang paling sesuai untuk setiap proses pengayaan berdasarkan wilayah, industri, atau ukuran perusahaan menggunakan aturan kondisional

Batasan Claygent

Menerapkan batas 200 permintaan per menit, yang memengaruhi impor daftar massal

Penilaian akun diperbarui setiap 30 menit, menunda penyesuaian prioritas secara real-time

Harga Claygent

Gratis

Starter: $149/bulan per pengguna

Explorer: $349/bulan per pengguna

Pro: $800/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Claygent

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🔍 Tahukah Anda? Pada tahun 2005, Kyle MacDonald memulai dengan sebuah klip kertas merah dan berusaha menukarnya dengan sesuatu yang lebih baik. Melalui serangkaian 14 transaksi, mulai dari pena ikan hingga skuter salju, dan akhirnya peran dalam film, ia akhirnya menukarnya dengan sebuah rumah di Kanada! Ini adalah contoh bagaimana penjualan tentang kreativitas, ketekunan, dan membangun hubungan.

8. Gong (Terbaik untuk analisis percakapan berbasis AI dan deteksi risiko transaksi)

melalui Gong

Gong adalah platform intelijen pendapatan yang memanfaatkan AI untuk menangkap, menganalisis, dan memberikan konteks pada funnel penjualan Anda, memberikan wawasan berbasis data. Berbeda dengan alat generasi prospek tradisional, Gong berfokus pada apa yang terjadi setelah percakapan penjualan. Fitur Conversation AI-nya mencatat dan menandai momen kritis dalam negosiasi, seperti penolakan harga, mention pesaing, dan sinyal dari pengambil keputusan.

Pemimpin penjualan menyukainya karena dapat mengidentifikasi strategi yang efektif, melatih tim penjualan, dan mendeteksi transaksi yang berisiko sebelum menjadi tidak aktif. Dengan fitur seperti Meeting IQ, tim penjualan Anda akan mendapatkan ringkasan cepat tentang percakapan sebelumnya, siapa yang ikut dalam panggilan, dan apa yang harus dikatakan, sehingga mereka selalu selangkah lebih maju.

Fitur terbaik Gong

Simulasikan percakapan penjualan nyata dengan AI Trainer , menggunakan simulasi peran berbasis AI yang didasarkan pada perilaku pelanggan, keberatan, dan profil pelanggan yang sebenarnya

Dapatkan kesepakatan menggunakan lebih dari 300 sinyal percakapan dan metodologi Anda sendiri untuk meningkatkan probabilitas kemenangan dan kepercayaan pipeline menggunakan AI Deal Predictor

AI Theme Spotter Deteksi pergeseran pasar dan temukan keberatan baru, mention pesaing, serta target penjualan di data panggilan Anda menggunakan

Latih lebih cepat dengan AI Call Reviewer dan identifikasi pola percakapan, celah, serta momen pelatihan secara otomatis

Batasan Gong

Membatasi penyimpanan rekaman mentah hingga 24 bulan pada paket standar

Tidak mendukung taksonomi penandaan panggilan yang sepenuhnya kustom di luar perpustakaan bawaan

Harga Gong

Harga kustom

Ulasan dan peringkat Gong

G2: 4.8/5 (6.000+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Gong?

Seorang pengguna membagikan umpan balik ini:

Gong benar-benar membantu tim penjualan kami berkembang dengan menyatukan tim AE kami dan terus mengembangkan mereka menjadi tenaga penjualan yang lebih kuat. Kadang-kadang fungsi pencarian terasa tidak responsif dan proses login memiliki lag yang lambat saat memulai. Selain itu, saya tidak bisa benar-benar mengeluh. Dua hal itu juga hanya detail kecil.

Gong benar-benar membantu tim penjualan kami berkembang dengan menyatukan tim AE kami dan terus mengembangkan mereka menjadi tenaga penjualan yang lebih kuat. Kadang-kadang fungsi pencarian terasa tidak responsif dan proses login memiliki lag yang lambat saat memulai. Selain itu, saya tidak bisa benar-benar mengeluh. Dua hal itu juga hanya detail kecil.

9. Lavender AI (Terbaik untuk bimbingan email real-time dan pesan penjualan yang dioptimalkan AI)

melalui Lavender AI

Lavender AI langsung terintegrasi di kotak masuk Anda, menganalisis draf email secara real-time dan memberi skor berdasarkan nada, personalisasi, struktur, dan panjangnya. Ia menggabungkan psikologi perilaku, praktik terbaik penulisan penjualan, dan saran berbasis AI untuk membantu tim penjualan meningkatkan tingkat respons dan mengurangi waktu pengiriman.

Yang benar-benar menonjol di sini adalah Ora, agen penjualan AI cerdas dari Lavender. Ia membantu Anda dalam menyusun pesan pemasaran pertama dengan menyisipkan personalisasi menggunakan data pelanggan real-time dan menyesuaikan nada berdasarkan psikologi penerima.

Fitur terbaik Lavender AI

Evaluasi email dengan presisi menggunakan Email Coach dan dapatkan skor tingkat respons serta tips praktis secara instan saat Anda menulis

Terapkan personalisasi secara massal menggunakan Asisten Personalisasi yang mengumpulkan data prospek, mention berita, ciri kepribadian, dan saran pengenalan

Lavender Anywhere dan bawa kekuatan coaching-nya ke platform email apa pun Gunakan templat rencana penjualan dengandan bawa kekuatan coaching-nya ke platform email apa pun

Batasan Lavender AI

Fokusnya hanya pada outreach email dan tidak mendukung panggilan telepon, pertemuan, atau strategi multichannel

Aturan nada yang terlalu kaku terkadang menghukum email yang secara kontekstual sesuai

Harga Lavender AI

Basic: Gratis

Starter: $29/bulan per pengguna

Individual Pro: $49/bulan per pengguna

Paket Tim: $99/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Lavender AI

G2: 4.8/5 (60+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 1930-an, studio film menemukan bahwa calon penonton film perlu melihat iklan film tersebut setidaknya tujuh kali sebelum memutuskan untuk menontonnya. Temuan ini menginspirasi ‘Aturan 7,’ sebuah prinsip pemasaran yang menyarankan bahwa calon pelanggan perlu terpapar pesan merek setidaknya tujuh kali sebelum mengambil tindakan.

melalui HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hub adalah alat CRM berbasis AI yang membantu tim penjualan fokus pada waktu, konteks, dan relevansi untuk menutup transaksi. Alat ini menggabungkan prospek, keterlibatan, dan manajemen pipeline dalam satu platform.

Yang membedakan Sales Hub adalah integrasinya yang mendalam dengan ekosistem CRM HubSpot yang lebih luas, menjadikannya sangat efektif bagi pemimpin penjualan yang menginginkan visibilitas penuh pada seluruh funnel. Pemberitahuan cerdas dan pelacakan aktivitas real-time juga membantu tim penjualan berinteraksi dengan prospek pada waktu yang tepat.

Fitur terbaik HubSpot Sales Hub

Targetkan prospek yang lebih baik menggunakan Breeze Prospecting Agent yang memungkinkan penilaian prospek berbasis AI dan riset penjualan

Buat alur jangkauan yang dipersonalisasi dengan Sequences dan luncurkan alur kerja email dan tugas yang dinamis dan bertahap

Percepat kecepatan pipeline dengan AI Guided Selling , memungkinkan tim penjualan bertindak berdasarkan antrean tugas cerdas, ringkasan transaksi harian, dan daftar tugas prioritas

Persiapkan dan ikuti pertemuan secara instan dengan penjadwal pintar untuk mencatat hasil pertemuan secara otomatis, menghasilkan tindak lanjut, dan menjaga kalender Anda tetap penuh

Batasan HubSpot Sales Hub

Urutan email tidak memiliki logika cabang yang kompleks atau alur kerja kondisional yang terdapat pada alat-alat yang lebih canggih

Peramalan adalah hal dasar dan kurang fleksibel untuk organisasi penjualan besar dengan banyak produk

Harga HubSpot Sales Hub

Gratis

Starter: $20/bulan per pengguna

Professional: $100/bulan per pengguna

Enterprise: $150/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat HubSpot Sales Hub

G2: 4. 4/5 (12.300+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang HubSpot Sales Hub?

Berikut ini adalah pandangan langsung dari ulasan G2:

Otomatisasi, organisasi, komunikasi, fungsionalitas, kemampuan pemasaran, dan banyak lagi telah sangat membantu organisasi kami! […] Kami memiliki integrasi dengan PandaDoc dan keduanya bekerja dengan lancar bersama. Kami sangat puas dengan kekuatan yang ditawarkan HubSpot Sales. Kami tahu opsi yang tersedia bagus, tetapi membutuhkan waktu untuk menemukan yang paling sesuai dengan fungsionalitas, dan di sinilah tim penjualan HubSpot telah membantu.

Otomatisasi, organisasi, komunikasi, fungsionalitas, kemampuan pemasaran, dan banyak lagi telah sangat membantu organisasi kami! […] Kami memiliki integrasi dengan PandaDoc dan keduanya bekerja dengan lancar bersama. Kami sangat puas dengan kekuatan yang ditawarkan HubSpot Sales. Kami tahu opsi yang tersedia bagus, tetapi membutuhkan waktu untuk menemukan yang paling sesuai dengan fungsionalitas, dan di sinilah tim penjualan HubSpot telah membantu.

11. Drift (Terbaik untuk chatbot AI yang menyaring prospek dan menjadwalkan pertemuan secara real-time)

melalui Salesloft

Drift, kini menjadi bagian dari platform Salesloft, membantu tim penjualan mengelola lalu lintas situs web masuk dengan menangkap dan mengarahkan prospek secara real-time. Ia menggunakan panduan obrolan yang dapat disesuaikan dan logika pengalihan untuk mengidentifikasi sinyal pembelian dan berinteraksi dengan pengunjung sepanjang waktu.

Bagi tim yang sangat bergantung pada strategi inbound atau berbasis akun, platform ini juga berfungsi sebagai alat pemasaran email AI yang memastikan tidak ada sinyal niat yang terlewat. Platform ini sangat berguna untuk mempercepat waktu hingga prospek dan menyaring calon pelanggan sebelum perwakilan manusia terlibat.

Fitur terbaik Drift

Otomatiskan penangkapan prospek masuk dengan Drift Chat Agent , yang menangani percakapan prospek secara instan

Saring dan arahkan prospek secara real-time berdasarkan data demografis perusahaan, perilaku, atau data CRM, memastikan pengunjung dengan niat tinggi langsung diarahkan ke penjual yang tepat

Sesuaikan hasil obrolan dengan tujuan pipeline menggunakan analitik kinerja yang terintegrasi langsung dengan modul Deals dan Forecast Salesloft

Batasan Drift

Efektivitasnya menurun secara signifikan tanpa volume lalu lintas masuk yang tinggi

Penerusan agen yang mulus dalam skenario rute kompleks dapat memerlukan logika khusus atau solusi alternatif

Harga Drift

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Drift

G2: 4.5/5 (4.100+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (200+ ulasan)

12. Humantic AI (Terbaik untuk wawasan pembeli berdasarkan kepribadian dan keterlibatan penjualan yang sangat dipersonalisasi)

melalui Humantic AI

Humantic AI membantu tim penjualan menyesuaikan pendekatan mereka dengan menggunakan wawasan kepribadian daripada hanya data perusahaan. Alat ini menganalisis faktor-faktor seperti aktivitas media sosial dan gaya komunikasi untuk menciptakan profil yang mengungkapkan bagaimana setiap prospek lebih suka dihubungi.

Menggunakan model kepribadian 'Dominance, Influence, Steadiness, dan Conscientiousness' (DISC), panduan ini memberikan tips praktis, seperti pesan apa yang harus dihindari, cara membangun kepercayaan, dan bagaimana setiap pemangku kepentingan mengambil keputusan. Panduan ini juga mengintegrasikan AI generatif dalam penjualan. Semua ini menjadikannya alat yang berguna bagi tim yang menjual ke organisasi kompleks dengan banyak pemangku kepentingan, yang perlu mempersonalisasi pendekatan pemasaran secara massal.

Fitur terbaik Humantic AI

Integrasikan dengan Google atau Outlook Calendar untuk wawasan tentang peserta, termasuk gaya pengambilan keputusan individu dan preferensi komunikasi

Gunakan Peta Komite Pembelian untuk secara visual menampilkan pengaruh, keselarasan, dan kecocokan kepribadian di antara semua pemangku keputusan

Perbaiki strategi akuisisi klien dengan pengayaan omnichannel yang mengintegrasikan karakteristik pembeli ke platform seperti Outreach atau Salesloft

Batasan Humantic AI

Profil kepribadian mungkin tertinggal beberapa minggu dari perubahan peran terbaru atau konten yang baru diterbitkan

Bergantung pada sinyal sosial yang tersedia secara publik dapat memengaruhi profil prospek menjadi lebih aktif di media sosial

Harga Humantic AI

Organisasi

Startup: $275/bulan

Pertumbuhan: $1050/bulan

Enterprise: Harga khusus

Individu

Pro: $40/bulan (dibayar secara tahunan)

Ahli: $50/bulan

Pemilik: $75/bulan

Ulasan dan peringkat Humantic AI

G2: 4.7/5 (400+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Humantic AI?

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang alat ini:

Humantic AI telah menjadi alat yang sangat berharga dalam pendekatan saya untuk membangun jaringan dan tim proyek yang solid. Kemampuannya untuk menganalisis dan memprediksi ciri kepribadian telah memungkinkan saya menyesuaikan strategi komunikasi secara efektif, memperkuat koneksi dan kolaborasi. Namun, saya memperhatikan adanya ketidaksesuaian sesekali dalam penilaian kepribadian untuk peran khusus, dan opsi penyesuaian yang terbatas untuk sepenuhnya menyesuaikan alat ini dengan kebutuhan bisnis spesifik.

Humantic AI telah menjadi alat yang sangat berharga dalam pendekatan saya untuk membangun jaringan dan tim proyek yang solid. Kemampuannya untuk menganalisis dan memprediksi ciri kepribadian telah memungkinkan saya menyesuaikan strategi komunikasi secara efektif, memperkuat koneksi dan kolaborasi. Namun, saya memperhatikan adanya ketidaksesuaian sesekali dalam penilaian kepribadian untuk peran khusus, dan opsi penyesuaian yang terbatas untuk sepenuhnya menyesuaikan alat ini dengan kebutuhan bisnis spesifik.

melalui Seamless AI

Dirancang untuk pemimpin penjualan yang bosan dengan daftar prospek yang usang dan alur kerja yang terputus, Seamless. AI mengidentifikasi, memvalidasi, dan memperkaya data kontak dan perusahaan dalam hitungan detik. Sebagai perangkat lunak CRM B2B, ia beroperasi seperti mesin pencari yang dilengkapi dengan AI, mengakses lebih dari 1,3 miliar kontak bisnis dan 121 juta profil perusahaan.

Ini sangat berguna untuk membangun daftar prospek yang ditargetkan secara presisi, mengurangi waktu yang dihabiskan untuk riset manual, dan mengotomatisasi tahap awal funnel Anda dengan data konversi tinggi.

Fitur terbaik AI yang terintegrasi dengan mulus

Aktifkan Niat Pembeli untuk mengidentifikasi prospek yang sudah berada di pasar dan siap untuk berinteraksi

Manfaatkan pengayaan data untuk mengubah kontak parsial menjadi profil lengkap dengan alamat email, nomor telepon, dan informasi perusahaan

Gunakan riset AI untuk mengumpulkan informasi tentang prospek apa pun, latar belakang perusahaan, riwayat pendanaan, atau wawasan tentang profil pembeli

Batasan AI yang mulus

Pengambilan data secara real-time dapat menghasilkan hasil positif palsu, terutama untuk perubahan pekerjaan atau validitas email

Data duplikat atau kontak yang salah masuk dapat terjadi selama impor massal ke Salesforce atau HubSpot

Penetapan harga AI yang mulus

Gratis

Harga kustom

Ulasan dan penilaian AI yang mulus

G2: 4. 4/5 (lebih dari 5.000 ulasan)

Capterra: 4.0/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Seamless AI?

Salah satu ulasan G2 yang patut diperhatikan:

Saya sangat menyukai cara Seamless. AI memudahkan pencarian informasi kontak dan detail perusahaan yang akurat. Prosesnya sangat cepat, dan data selalu diperbarui, yang menghemat banyak waktu saat saya perlu melacak pemangku keputusan. Selain itu, platformnya cukup intuitif, jadi saya bisa langsung mulai bekerja tanpa kurva pembelajaran yang curam. […]

Saya sangat menyukai cara Seamless. AI memudahkan pencarian informasi kontak dan detail perusahaan yang akurat. Prosesnya sangat cepat, dan data selalu diperbarui, yang menghemat banyak waktu saat saya perlu melacak pemangku keputusan. Selain itu, platformnya cukup intuitif, jadi saya bisa langsung mulai bekerja tanpa perlu belajar yang rumit. […]

🔍 Tahukah Anda? Panggilan dingin (cold calling) memiliki tingkat keberhasilan yang rendah. Hanya sekitar 2,3% panggilan dingin yang sebenarnya menghasilkan janji temu atau penjualan yang sukses, mendorong perusahaan untuk beralih ke penjualan inbound dan berbasis hubungan.

Aktifkan Otomatisasi Penjualan End-to-End dengan ClickUp

Mari kita jujur: otomatisasi penjualan tidak seharusnya memerlukan belasan alat yang terpisah. Setelah menjelajahi beberapa agen AI terbaik untuk penjualan, satu hal yang jelas—kesederhanaan, kecepatan, dan otomatisasi cerdaslah yang menang.

Dengan ClickUp, Anda menghilangkan Work Sprawl dan mendapatkan platform tunggal di mana agen AI-nya menangani alur kerja rutin, seperti pembaruan pipeline, penugasan prospek, dan tindak lanjut tugas. ClickUp Brain langsung beraksi untuk merangkum kesepakatan, menghasilkan respons email otomatis, dan mengungkap wawasan dari ruang kerja Anda dalam hitungan detik.

Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini dan ubah setiap titik kontak menjadi pendapatan! ✅