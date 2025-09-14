Bagaimana AI Generatif Mengubah Pemasaran: Strategi & Contoh

Anda adalah seorang pemasar. Jadi, mengapa Anda merasa seperti penipu saat menghadapi tenggat waktu penerbitan yang mustahil dan perubahan arah kampanye?

Sementara Anda merasa tidak pernah ada cukup waktu untuk menyeimbangkan kreativitas dengan skalabilitas, pesaing Anda tampaknya ada di mana-mana sekaligus dengan pesan yang ditargetkan dengan sempurna.

73% pemasar setuju bahwa alat AI dapat meningkatkan produktivitas mereka.

Jarak antara perusahaan yang sudah mengadopsi AI dan yang lainnya semakin melebar dengan cepat. Dan setiap menit yang Anda habiskan untuk tugas-tugas berulang atau berjuang mengatasi kebuntuan kreatif adalah waktu yang terbuang bagi pesaing Anda.

Dengan mengotomatiskan pembuatan konten, personalisasi, dan optimasi, AI generatif menghadirkan kecepatan dan efisiensi dalam alur kerja pemasaran tanpa mengorbankan kualitas hasil.

Dalam panduan ini, kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana AI generatif dapat diintegrasikan ke dalam proses pemasaran harian Anda—mulai dari pembuatan konten dan SEO hingga perencanaan email dan kampanye—dengan contoh, alat, dan pedoman etika yang telah terintegrasi.

Apa Itu Generative AI dalam Pemasaran?

AI Generatif merujuk pada kecerdasan buatan yang dapat menciptakan (atau menghasilkan) konten—teks, gambar, video, bahkan kode—dengan belajar dari pola-pola dalam data yang ada yang telah digunakan untuk melatihnya.

Namun, ini sama sekali bukan berarti menyerahkan kampanye Anda kepada robot. Ini tentang meningkatkan apa yang sudah berhasil: mengotomatiskan pekerjaan rutin, memperluas kreativitas tanpa membuat tim Anda kelelahan, dan memberi Anda lebih banyak waktu untuk fokus pada strategi, penceritaan, dan hasil.

🎨 Pemasaran selalu merupakan perpaduan antara ilmu dan seni. Model AI Generatif hanya membuat sisi ilmiahnya lebih cerdas—dan sisi seninya lebih dapat diskalakan.

Bagaimana AI Generatif Bekerja

Pada dasarnya, AI generatif menggunakan model pembelajaran mesin—terutama model bahasa besar (LLM) atau model difusi—untuk memprediksi dan menghasilkan keluaran baru berdasarkan data yang digunakan untuk melatihnya.

👉🏼 Contohnya: Teks : Alat seperti GPT-4 memprediksi kata berikutnya dalam urutan berdasarkan miliaran contoh, menghasilkan draf blog, teks email, atau variasi iklan

Gambar : Platform seperti DALL·E atau Midjourney memadukan gaya visual dan masukan untuk menciptakan grafis atau ilustrasi yang benar-benar baru

Video & suara: Alat seperti Synthesia menghasilkan video yang tampak nyata dari naskah, seringkali dilengkapi dengan narasi suara dalam berbagai bahasa

✨ Keajaiban ini terjadi dalam apa yang disebut ‘transformers’—jaringan saraf yang memahami konteks dan hubungan antarelemen dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh teknologi sebelumnya.

Di balik layar, model-model ini terus menyempurnakan diri berdasarkan pola penggunaan, umpan balik manusia, dan data terbaru—yang berarti hasilnya menjadi semakin cerdas seiring waktu. Namun, kualitasnya tetap bergantung pada prompt, konteks, dan tinjauan manusia. Di sinilah peran Anda sangat penting.

Manfaat utama penggunaan AI dalam pemasaran

Manfaat AI generatif jauh melampaui sekadar menghemat waktu (meskipun hal itu tentu saja berharga). Inilah yang membuatnya lebih berguna:

Pembuatan konten dalam skala besar : Buat konten yang dipersonalisasi untuk segmen audiens yang berbeda tanpa menambah beban kerja Anda. Perusahaan yang menerapkan personalisasi dengan baik melaporkan : Buat konten yang dipersonalisasi untuk segmen audiens yang berbeda tanpa menambah beban kerja Anda. Perusahaan yang menerapkan personalisasi dengan baik melaporkan peningkatan pendapatan sebesar 40% dari aktivitas tersebut dibandingkan dengan perusahaan rata-rata

Mengurangi hambatan kreatif: Ingat saat Anda merasa buntu saat mencoba menulis judul yang sempurna? AI dapat menghasilkan puluhan opsi untuk memicu kreativitas Anda saat Anda merasa buntu

Optimasi berbasis data : AI terus belajar apa yang efektif. Kampanye pemasaran yang ditargetkan Anda akan semakin cerdas seiring waktu karena AI menganalisis data kinerja dan menyesuaikan dirinya sendiri

Suara merek yang konsisten : Anda dapat melatih AI menggunakan pedoman merek dan konten sebelumnya untuk menjaga konsistensi di seluruh saluran, bahkan jika melibatkan banyak anggota tim

Kemampuan berpikir strategis : Ketika Anda tidak terjebak dalam tugas-tugas operasional, Anda dapat fokus pada strategi dan inovasi—bidang-bidang di mana kreativitas manusia masih memegang peranan utama

Mengurangi biaya produksi dan waktu penyelesaian: Membuat konten berkualitas tinggi secara tradisional membutuhkan waktu dan biaya yang signifikan. AI secara drastis mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan tersebut sambil tetap menjaga kualitas

Namun, mungkin manfaat paling kuat dari penggunaan AI generatif dalam pemasaran adalah aksesibilitas. Alat pemasaran yang dulu memerlukan keahlian khusus atau anggaran besar kini tersedia bagi tim dari segala ukuran. Lapangan permainan semakin merata, dan kreativitas—bukan hanya sumber daya—lah yang menentukan siapa yang menang. 🤝

Contoh Penerapan Kecerdasan Buatan Generatif dalam Pemasaran

Kekuatan sejati AI Generatif terletak pada penerapan praktisnya di seluruh siklus pemasaran. Teknologi AI Generatif dapat memberikan ROI yang paling signifikan bagi Anda melalui:

1. Pembuatan konten berbasis AI (blog, media sosial, iklan, dll.)

Kecepatan konten telah menjadi keunggulan kompetitif. Namun, kualitas juga demikian—dan di situlah AI generatif menunjukkan keunggulannya ketika digunakan dengan tujuan yang jelas.

Alat penulisan AI seperti Jasper, Claude, dan ClickUp Brain membantu tim menghasilkan kerangka blog, deskripsi produk, dan keterangan media sosial dalam hitungan detik. Dengan pelatihan yang tepat dan teknik penyusunan prompt, Anda dapat menyempurnakan teks umum menjadi draf yang rapi dan disesuaikan dengan nada, persona, serta tahap funnel yang Anda inginkan.

🔮 Wawasan Utama: Para ahli pemasaran menggunakan AI sebagai mitra brainstorming, kemudian menggabungkannya dengan data pelanggan, kerangka kerja positioning, dan penilaian editorial untuk menghasilkan konten berkualitas tinggi dan memperkuat suara merek yang unik.

Dengan menggunakan ClickUp Brain, pemasar dapat membuat konten yang sesuai dengan merek secara langsung di dalam lingkungan manajemen proyek ClickUp.

Buat konten baru atau edit konten yang sudah ada menggunakan ClickUp Brain di dalam ClickUp Docs

Konten ini diformat secara otomatis dan disisipkan ke dalam ClickUp Docs — sehingga menghilangkan kebutuhan untuk berpindah alat dan kehilangan konteks. Anda dapat meminta AI untuk membuat draf tweet berdasarkan ringkasan kampanye atau menghasilkan pengantar postingan blog yang terkait dengan persona pemasaran khusus.

Buat konten terperinci dan brief kreatif menggunakan AI di ClickUp Brain

✨ Ini juga membantu:

Buat konten komprehensif dan brief kreatif yang sesuai dengan pedoman merek

Buat draf awal dengan cepat yang menangkap poin-poin pesan utama

Skalakan variasi konten di berbagai saluran sambil menjaga konsistensi

Atasi kebuntuan kreatif dengan menyarankan sudut pandang baru pada topik yang sudah dikenal

Kehabisan ide baru? Biarkan ClickUp Brain membantu Anda menemukan ide untuk kebutuhan pemasaran konten Anda

Gabungkan ini dengan Template Kalender Pemasaran ClickUp dan alur kerja manajemen kampanye untuk mempermudah proses persetujuan, mengelola aset, dan menetapkan tanggung jawab yang jelas.

Kolom Kustom di ClickUp dapat melacak jenis konten, saluran, dan keterlibatan AI—sehingga Anda selalu tahu mana yang ditulis oleh manusia, dibantu AI, atau dihasilkan oleh AI—dan melacak kinerjanya sesuai dengan itu.

Hasilnya adalah mesin berdaya hasil tinggi yang memastikan konten tetap strategis, cepat, dan dapat diskalakan—tanpa perlu mengorbankan kreativitas atau kendali.

⭐ ClickUp BrainGPT: Pengubah permainan bagi para pemasar ClickUp BrainGPT adalah aplikasi desktop canggih yang melengkapi ClickUp Brain, dirancang khusus untuk pemasar yang ingin memanfaatkan AI generatif dalam pembuatan konten, pengelolaan kampanye, dan otomatisasi alur kerja. Meskipun ClickUp Brain terintegrasi secara mulus dalam aplikasi web ClickUp untuk bantuan AI dalam konteks, BrainGPT meningkatkan produktivitas lebih jauh dengan menawarkan pengalaman AI mandiri yang dapat digunakan di berbagai aplikasi langsung dari desktop Anda. Apa yang membedakan BrainGPT? ClickUp Enterprise AI Search: Cari secara instan di seluruh ClickUp, aplikasi yang terhubung (Google Drive, Figma, GitHub, dan lainnya), serta web untuk aset pemasaran, berkas kampanye, dan inspirasi—semuanya dalam satu tempat Cari secara instan di seluruh ClickUp, aplikasi yang terhubung (Google Drive, Figma, GitHub, dan lainnya), serta web untuk aset pemasaran, berkas kampanye, dan inspirasi—semuanya dalam satu tempat

Tindakan yang didukung AI: Buat teks pemasaran, kembangkan ide kampanye, ringkas laporan, dan otomatiskan tugas-tugas berulang menggunakan perintah bahasa alami

Talk-to-Text : Diktekan ringkasan kampanye, postingan media sosial, atau catatan rapat tanpa perlu menggunakan tangan—Brain Max akan mentranskripsikan dan menjalankan perintah suara Anda : Diktekan ringkasan kampanye, postingan media sosial, atau catatan rapat tanpa perlu menggunakan tangan—Brain Max akan mentranskripsikan dan menjalankan perintah suara Anda

Dukungan multi-model: Pilih dari model AI terkemuka (ClickUp Brain, ChatGPT, Claude, Gemini) untuk hasil terbaik dalam pembuatan konten dan pengembangan ide

Integrasi lintas aplikasi: Hubungkan dan cari di seluruh alat pemasaran favorit Anda tanpa perlu berpindah tab atau jendela

Pengalaman berorientasi desktop: Akses fitur AI, pintasan, dan otomatisasi alur kerja langsung dari desktop Anda, sehingga meningkatkan kecepatan dan fokus tim pemasaran

🤝 Pengingat Ramah: Nuansa itu penting. Strategi konten berbasis AI terbaik tetap memerlukan pengawasan manusia.

2. Pemasaran email yang dipersonalisasi dan perjalanan pelanggan

🧠 Fakta Menarik: Email masih memberikan salah satu ROI tertinggi dalam pemasaran, terutama untuk merek B2C dan pemasaran konsumen. Namun, metode "batch-and-blast" sudah usang. Yang berhasil saat ini adalah hiper-personalisasi—email yang terasa seolah-olah ditulis khusus untuk Anda.

Di sinilah alat AI generatif seperti Copy.ai atau Salesforce Einstein berperan. Mereka menggunakan data dari perilaku masa lalu, riwayat pembelian, atau segmen pelanggan untuk menyusun variasi email yang dipersonalisasi secara massal. Bayangkan: baris subjek yang mencerminkan riwayat penelusuran, isi email yang disesuaikan dengan tahap siklus hidup, dan ajakan bertindak (CTA) yang terkait dengan niat yang diprediksi.

ClickUp memungkinkan tim pemasaran untuk mengelola hal ini dengan presisi.

Otomatiskan alur kerja kampanye email dengan ClickUp Automations

Dengan ClickUp Automations, Anda dapat memicu pembuatan tugas email berdasarkan tindakan dalam perjalanan pelanggan—seperti pendaftaran pengguna baru atau unduhan konten. Anda dapat mengelola varian pengujian A/B di ClickUp Docs, dan menggunakan ClickUp Tasks untuk menyelaraskan penyuntingan teks, persetujuan materi kreatif, serta alur kerja QA di antara para pemangku kepentingan.

Saatnya menyambut segmentasi yang lebih cerdas, eksekusi yang lebih cepat, dan perjalanan pelanggan yang terasa dibuat khusus daripada sekadar template.

📮ClickUp Insight: 62% responden kami mengandalkan alat AI percakapan seperti ChatGPT dan Claude. Antarmuka chatbot yang familiar dan kemampuan serbaguna mereka—untuk menghasilkan konten, menganalisis data, dan banyak lagi—mungkin menjadi alasan mengapa alat-alat ini begitu populer di berbagai peran dan industri. Namun, jika pengguna harus beralih ke tab lain setiap kali ingin mengajukan pertanyaan kepada AI, biaya peralihan dan biaya pergantian konteks yang terkait akan terus bertambah seiring waktu. Namun, tidak dengan ClickUp Brain. Alat ini terintegrasi langsung di Workspace Anda, mengetahui apa yang sedang Anda kerjakan, dapat memahami perintah teks biasa, dan memberikan jawaban yang sangat relevan dengan tugas Anda! Rasakan peningkatan produktivitas hingga 2 kali lipat dengan ClickUp!

3. AI dalam Optimasi Mesin Pencari—penelitian dan optimasi kata kunci otomatis

Kemungkinan besar, Anda sudah mendengar ratusan pendapat kontroversial seputar konten SEO, terutama sejak Ringkasan AI Google mendominasi halaman hasil pencarian (SERP). Dan memang benar—kita sudah tahu bahwa hampir 60% pencarian kini bersifat zero-click. Dengan adanya hasil AI dalam permainan ini, semakin sulit untuk mendapatkan lalu lintas dan konversi melalui pemasaran konten.

Jadi, dari mana keunggulan kompetitif SEO Anda berasal? Keunggulan tersebut muncul dari seberapa cerdas Anda dapat menghubungkan niat pencarian dengan strategi konten Anda.

Para praktisi SEO terkemuka menggunakan AI untuk: Identifikasi kluster semantik dan hubungan topik yang mungkin terlewatkan oleh manusia

Buat ringkasan konten yang komprehensif yang mencakup seluruh spektrum niat pencarian

Buat variasi tag judul dan deskripsi meta yang dioptimalkan untuk manusia dan algoritma

🔎 Alat SEO modern seperti Clearscope, Surfer, dan asisten AI Semrush dapat mengidentifikasi kelompok kata kunci, membuat deskripsi meta secara otomatis, dan bahkan menyusun ringkasan konten yang dioptimalkan. Alat-alat ini memahami otoritas topik dan niat pencarian—membantu pemasar beralih dari strategi SEO reaktif ke proaktif.

Dan kabar baiknya?

85% pemasar melihat hasil positif dari penggunaan AI untuk membuat konten SEO.

ClickUp menjadi pusat kendali Anda untuk menerapkan alur kerja ini.

Gunakan ClickUp Docs untuk menyimpan pedoman konten SEO yang terus diperbarui, menyematkan data SERP langsung ke dalam Tugas, dan menetapkan daftar periksa optimasi dengan rekomendasi yang dihasilkan AI

Lebih baik lagi, gunakan Template Pengembangan Situs Web ClickUp untuk mengelola kampanye SEO mulai dari pembaruan struktur situs hingga penyegaran konten. Tandai tugas berdasarkan kata kunci prioritas, tetapkan pemilik untuk tautan internal, dan perbarui status secara otomatis saat brief bergerak melalui tahap riset → penulisan → publikasi.

Dengan menggabungkan AI generatif dan ClickUp, SEO tidak lagi menjadi hambatan—melainkan menjadi pendorong pertumbuhan.

🔮 Wawasan Utama: Peran AI tidak hanya terbatas pada membantu Anda membuat konten SEO—tetapi juga membantu Anda memahami pola mendasar yang membuat suatu konten berhasil peringkat. Dengan menganalisis ribuan halaman yang sukses, AI dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip yang melampaui penempatan kata kunci yang sederhana.

4. Chatbot dan layanan dukungan pelanggan berbasis AI

Apakah Anda masih membayangkan respons yang sudah disiapkan saat memikirkan agen dukungan AI? Anda perlu memperbarui pengetahuan Anda.

💬 Model chatbot saat ini, yang didukung oleh LLM seperti GPT-4 dan terintegrasi ke dalam platform seperti Intercom atau Drift, dapat menangani pertanyaan tingkat 1, menghasilkan respons yang sesuai konteks, dan bahkan mengarahkan pengguna berdasarkan sentimen atau tingkat urgensi.

Keuntungannya? Tim pemasaran dan CX Anda mendapatkan kembali waktu, tanpa mengorbankan pengalaman pelanggan.

Namun, otomatisasi tanpa pertanggungjawaban berisiko. Di situlah ClickUp membantu.

Gunakan ClickUp Whiteboards untuk memvisualisasikan alur kerja otomatis

Tim dukungan dan pemasaran dapat menggunakan ClickUp untuk mendokumentasikan alur bot di ClickUp Whiteboards dan Mind Maps, membuat siklus umpan balik dari percakapan chatbot ke pembuatan konten (misalnya: “pertanyaan apa saja yang masih diajukan orang?”), serta menugaskan tugas untuk tindak lanjut oleh manusia jika diperlukan.

5. AI untuk penulisan teks iklan dan optimasi kampanye

Kreativitas iklan yang berkinerja tinggi bergantung pada volume pengujian dan iterasi. AI Generatif mempercepat keduanya. Ketika Anda dapat menguji 50 konsep alih-alih lima, Anda secara drastis meningkatkan peluang Anda untuk menemukan kinerja yang luar biasa.

📊 Platform seperti Meta Advantage+ dan Google’s Performance Max kini menggunakan model generatif untuk menguji kombinasi judul dan teks iklan secara dinamis. Alat pemasaran AI seperti AdCreative.ai atau CopySmith menghasilkan puluhan varian berdasarkan penargetan audiens dan masukan merek.

ClickUp memberdayakan Anda untuk mengelola kekacauan ini secara strategis. Gunakan lebih dari 15 Tampilan ClickUp untuk mengatur materi kreatif kampanye berdasarkan platform, segmen audiens, atau tujuan—dalam Daftar, Papan Kanban, dan lainnya.

Pilih dari Daftar, Papan Kanban, Diagram Gantt, dan lainnya untuk melacak kampanye dan aset di ClickUp

Anda bahkan dapat membuat aturan otomatisasi: Saat suatu varian disetujui, aktifkan pembaruan status, pengaturan pelacakan kinerja, atau bahkan sinkronisasi dengan platform iklan eksternal melalui lebih dari 1.000 Integrasi ClickUp.

Tugaskan dan lacak umpan balik kreatif serta tugas tindak lanjut secara otomatis dengan ClickUp Automations

Apa yang dulu memakan waktu berhari-hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam—dengan AI dan ClickUp membentuk siklus umpan balik yang cepat antara tahap ideasi, pelaksanaan, dan optimasi.

6. Visual dan pemasaran video yang dihasilkan AI

🧠 Fakta Menarik: Video pendek (21%), gambar (19%), dan video siaran langsung (16%) saat ini merupakan beberapa jenis konten dengan performa terbaik!

Para pemasar kini menggunakan AI untuk membuat konsep awal, menghasilkan visual produk, atau membuat video penjelasan dari naskah teks—dengan waktu dan biaya yang jauh lebih sedikit.

🎥 Alat AI generatif seperti Midjourney, Runway, dan Synthesia telah membuka jalur kreatif baru. Synthesia, misalnya, memungkinkan tim membuat video juru bicara multibahasa tanpa perlu studio atau pengambilan ulang, menggunakan avatar AI yang sudah jadi atau yang disesuaikan.

Bekerja sama dengan mudah bersama anggota tim dan berikan umpan balik pada berkas menggunakan fitur anotasi, pemeriksaan, dan komentar di ClickUp

Di dalam ClickUp, pemasar dapat dengan mudah mengimplementasikan semua ini. Mereka dapat menyimpan dan melampirkan aset visual di Docs serta menggunakan Alat Proofing ClickUp untuk mendokumentasikan umpan balik, menetapkan jadwal produksi menggunakan Bagan Gantt ClickUp, dan membuat siklus umpan balik dengan Komentar yang Ditugaskan untuk arahan visual, versi, dan persetujuan.

🔮 Wawasan Utama: Alat AI mempermudah kurva pembelajaran desain visual yang biasanya rumit. Tim pemasaran tidak lagi perlu memilih antara kecepatan, kualitas, dan biaya—mereka dapat mengoptimalkan ketiganya secara bersamaan.

Contoh Nyata Penggunaan AI Generatif dalam Pemasaran

Mari kita melangkah lebih jauh dari sekadar teori dan lihat bagaimana merek-merek visioner menerapkan kecerdasan buatan generatif untuk mengatasi tantangan pemasaran yang nyata.

AI untuk konten dan kampanye

Coca-Cola: Platform Create Real Magic

Coca-Cola menggunakan kecerdasan buatan generatif untuk menggabungkan branding klasik dengan konten yang dibuat pengguna, sehingga mempersonalisasi kampanye pemasaran dan meningkatkan interaksi konsumen serta kesadaran merek, terutama di kalangan Generasi Z.

Mereka mengembangkan platform eksklusif yang memungkinkan konsumen dan kreator untuk membuat karya seni bermerek menggunakan aset ikonik Coca-Cola, seperti botol berlekuk, logo, Sinterklas, dan Beruang Kutub.

Kampanye ini mendorong partisipasi global, dengan karya seni terpilih ditampilkan di papan iklan digital di Times Square, New York, dan Piccadilly Circus, London. Hasilnya, konsumen menghasilkan lebih dari 120.000 karya seni menggunakan alat AI, yang menunjukkan lompatan kualitas gambar AI dari DALL-E 2 ke DALL-E 3.

Heinz: Memperkuat identitas merek melalui gambar berbasis AI

Heinz melakukan eksperimen menggunakan DALL-E 2 dari OpenAI untuk menghasilkan gambar berdasarkan perintah seperti “ketchup.” AI tersebut secara konsisten menghasilkan gambar yang menyerupai desain botol ikonik Heinz, bahkan tanpa penyebutan merek secara eksplisit.

Kampanye ini menonjolkan pengenalan merek Heinz yang kuat dan asosiasinya dengan saus tomat, dengan mencapai lebih dari 1,15 miliar impresi organik dan tingkat keterlibatan 38% lebih tinggi dibandingkan kampanye sebelumnya.

Personalisasi berbasis AI dalam eCommerce dan ritel

Rufus dari Amazon: Asisten belanja berbasis AI yang meningkatkan pendapatan

Amazon memperkenalkan Rufus, asisten belanja berbasis AI, untuk meningkatkan pencarian produk dan rekomendasi. Diluncurkan pada Februari 2024, Rufus membantu pelanggan menemukan produk yang disesuaikan dengan preferensi mereka.

melalui Amazon

Amazon memperkirakan bahwa Rufus akan secara tidak langsung menghasilkan laba operasional lebih dari $700 juta pada tahun 2025 dengan memengaruhi pengeluaran pelanggan secara lebih luas.

Deep Brew: Rahasia Starbucks dalam personalisasi tingkat tinggi

Starbucks menggunakan platform AI canggih bernama Deep Brew, yang memanfaatkan sejumlah besar data pelanggan, termasuk riwayat transaksi, waktu hari, cuaca, lokasi, dan data kontekstual lainnya, untuk mempersonalisasi penawaran dan rekomendasi bagi anggota program loyalitas.

Platform ini memungkinkan Starbucks untuk merekomendasikan produk yang tepat pada waktu yang tepat, sehingga meningkatkan pengalaman dan keterlibatan pelanggan. Personalisasi yang didukung AI ini mencakup aplikasi seluler dan pengalaman di toko, di mana barista dapat mengenali pelanggan dan preferensi mereka, sehingga menciptakan layanan yang lancar dan disesuaikan. Deep Brew juga membantu mengoptimalkan persediaan, penempatan staf, dan operasional toko berdasarkan analisis prediktif.

Starbucks melaporkan peningkatan signifikan dalam keterlibatan pelanggan dan ROI berkat upaya pemasaran yang didukung AI ini. Misalnya, laporan internal menyebutkan peningkatan ROI sebesar 30% dan pertumbuhan keterlibatan pelanggan sebesar 15% berkat personalisasi AI dan pemasaran yang ditargetkan.

AI dalam pemasaran influencer dan keterlibatan media sosial

Kecerdasan buatan kini mengintegrasikan analisis teks, gambar, video, dan audio untuk memahami percakapan di media sosial secara holistik, sehingga memungkinkan merek untuk membuat konten yang lebih kaya dan lebih menarik.

Sistem AI bahkan membantu platform media sosial mendeteksi dan menghapus konten berbahaya seperti ujaran kebencian, berita palsu, dan spam dengan lebih efisien daripada moderator manusia. Mereka mahir dalam mengidentifikasi akun palsu dan bot, sehingga menjaga lingkungan media sosial yang lebih aman dan dapat dipercaya.

👉🏼 Merek seperti Prada, Versace, dan Red Bull telah memanfaatkan influencer AI untuk promosi online. Tokoh-tokoh virtual ini berinteraksi dengan audiens di platform media sosial, menawarkan cara baru bagi merek untuk terhubung dengan konsumen.

melalui Instagram

🤖 Contoh: Diciptakan oleh startup Brud pada tahun 2016, Lil Miquela adalah salah satu influencer AI paling awal dan paling terkenal. Ia memadukan fashion, aktivisme, dan musik, dengan merilis lagu-lagunya sendiri dan tampil dalam video musik. Kepribadiannya yang realistis dan kemampuannya dalam bercerita telah menjadikannya pelopor dalam pemasaran influencer AI. Ia telah berkolaborasi dengan berbagai merek seperti BMW, Samsung, dan Calvin Klein, untuk menyebutkan beberapa di antaranya.

Yang membuat contoh-contoh penerapan AI generatif dalam pemasaran ini begitu efektif adalah cara merek-merek tersebut mengintegrasikan AI ke dalam alur kerja yang sudah ada. Alih-alih menggantikan tim pemasaran mereka dengan AI, mereka justru memberdayakan tim tersebut dengan alat-alat yang meningkatkan kemampuan mereka.

Memilih alat AI yang tepat dapat secara signifikan meningkatkan strategi pemasaran. Kami telah memilih beberapa alat yang benar-benar efektif bagi tim seperti tim Anda:

ClickUp Brain

Ingin memiliki penulis AI yang juga berfungsi sebagai ahli strategi konten bawaan untuk tim pemasaran Anda? ClickUp Brain adalah asisten AI bawaan ClickUp yang sangat serbaguna. Terintegrasi secara mulus ke dalam tugas, dokumen, dan alur kerja Anda, ClickUp Brain membantu Anda membuat teks yang sesuai dengan merek untuk blog, email, postingan media sosial, ringkasan kampanye, dan lainnya—tepat di tempat Anda bekerja.

Gunakan ClickUp Brain untuk mengumpulkan ide konten dan mengembangkannya

Dengan pemahaman konteks dari deskripsi tugas, tujuan proyek, dan komentar tim di dalam ClickUp, ClickUp Brain menghasilkan konten yang selaras dengan strategi Anda, bukan hanya berdasarkan perintah Anda.

Ini sangat cocok untuk tim pemasaran yang ingin membuat dan menyempurnakan konten di dalam ruang kerja terpusat tanpa perlu berpindah-pindah antar alat. Karena mereka menyadari bahwa keunggulan kompetitif yang sesungguhnya berasal dari penyatuan operasi pemasaran dalam satu platform, di mana AI dapat belajar dari seluruh ekosistem pemasaran Anda, bukan hanya dari tugas-tugas terpisah.

💡 Tips Pro: Akses berbagai model bahasa besar (LLMs) dalam satu alat melalui ClickUp Brain. Coba Claude untuk pembuatan konten, GPT dan Gemini untuk riset mendalam dan penalaran, serta ClickUp Brain untuk menyematkan pengetahuan kontekstual dari ruang kerja Anda ke dalam konten Anda! Beralih di antara berbagai model bahasa besar (LLM) menggunakan ClickUp Brain dan optimalkan model untuk tugas yang sedang dikerjakan

Jasper

Jasper adalah asisten penulisan AI yang andal, dirancang khusus untuk pemasar, agensi, dan tim konten yang ingin meningkatkan produksi konten berkualitas tinggi. Jasper menawarkan lebih dari 50 templat untuk berbagai jenis konten, termasuk postingan blog, teks iklan, dan email.

Dengan dukungan lebih dari 30 bahasa dan integrasi dengan alat seperti Surfer SEO dan Copyscape, Jasper memastikan konten tidak hanya dioptimalkan tetapi juga bebas dari plagiarisme.

Copy. ai

Copy.ai dirancang untuk pemasar yang ingin menyesuaikan konten dengan cepat dalam berbagai format, termasuk postingan media sosial, deskripsi produk, dan email. Antarmuka yang intuitif dan perpustakaan templat yang lengkap membuatnya mudah digunakan oleh pengguna dari semua tingkat keahlian.

Platform pembuatan gambar dan video berbasis AI

Midjourney

Midjourney adalah generator gambar berbasis AI yang terkenal karena kemampuannya menghasilkan visual berkualitas tinggi dalam berbagai gaya artistik berdasarkan perintah teks. Dapat diakses melalui Discord, platform ini ditujukan bagi para desainer dan pemasar yang mencari gambar unik untuk kampanye mereka.

🧠 Fakta Menarik: Sebagai pengguna ClickUp, Anda tidak perlu membeli alat terpisah untuk pembuatan gambar berbasis AI. Papan Tulis ClickUp menawarkan kanvas yang sempurna untuk membuat karya seni dan gambar AI menggunakan perintah teks sederhana! Gunakan ClickUp Brain untuk membuat mockup, diagram, dan lainnya di ClickUp Whiteboards

DALL-E 3

DALL·E 3, yang dikembangkan oleh OpenAI, adalah model pembuat gambar mutakhir yang mengubah petunjuk teks terperinci menjadi visual orisinal berkualitas tinggi.

Berbeda dengan versi sebelumnya, DALL·E 3 terintegrasi secara mendalam dengan ChatGPT, sehingga pengguna dapat mengulang dan menyempurnakan prompt gambar secara interaktif. Hal ini menjadikannya ideal bagi pemasar dan tim kreatif yang ingin menghasilkan visual unik untuk kampanye, iklan, atau konten tanpa harus memulai dari nol atau menggunakan gambar stok.

Runway

Runway Gen-2 adalah alat pembuat video berbasis AI terdepan yang memungkinkan para kreator mengubah teks, gambar, atau video yang sudah ada menjadi konten video dinamis dan berkualitas tinggi.

Dengan fitur seperti gerakan kamera yang dapat disesuaikan dan kuas gerak, pengguna dapat mengarahkan pergerakan elemen tertentu dalam sebuah bingkai, sehingga menawarkan kontrol kreatif yang tak tertandingi. Hal ini menjadikannya aset yang sangat berharga bagi pemasar, pembuat konten, dan pembuat film yang ingin menghasilkan narasi visual yang menarik tanpa perlu sumber daya yang besar.

Hedra

Hedra adalah platform pembuatan video berbasis AI yang memungkinkan pengguna membuat video realistis dan animasi dengan menggabungkan gambar dan audio teks-ke-suara. Model Character-3-nya mengintegrasikan video, suara, gerakan, dan emosi untuk performa karakter yang unggul, sehingga cocok untuk aplikasi pemasaran perusahaan.

Perangkat lunak otomatisasi pemasaran yang didukung AI

HubSpot Marketing Hub

HubSpot menawarkan fitur AI dalam rangkaian otomatisasi pemasarannya, termasuk optimasi konten dan penilaian prospek prediktif. Platform ini menggabungkan CRM dengan alat pemasaran berbasis AI untuk optimasi konten, personalisasi, dan pengelolaan kampanye.

Alat-alatnya yang komprehensif dan analisis yang kuat menjadikannya pilihan yang tepat bagi bisnis yang mencari solusi pemasaran all-in-one.

Salesforce Einstein

Salesforce Einstein menyediakan kemampuan AI di seluruh platform Salesforce, membantu dalam wawasan pelanggan dan pemasaran yang dipersonalisasi. Integrasi mendalamnya dengan produk Salesforce dan analitik canggih menjadikannya pilihan ideal bagi perusahaan besar.

Marketo

Marketo adalah platform otomatisasi pemasaran tingkat perusahaan yang dilengkapi dengan kemampuan AI untuk penilaian prospek, konten prediktif, dan optimasi kampanye. Platform ini dikenal karena kemampuan B2B yang komprehensif, teknologi yang matang, dan analisis mendalam.

ClickUp untuk Tim Pemasaran

Selain kemampuan AI, ClickUp menyediakan manajemen alur kerja pemasaran end-to-end dengan otomatisasi yang menghubungkan strategi dengan pelaksanaan.

Template Rencana Pemasaran ClickUp dirancang untuk pemasar yang membutuhkan sistem yang jelas dan dapat diulang untuk mengelola kampanye multi-saluran. Template ini mencakup bagian-bagian yang sudah disiapkan untuk menetapkan tujuan kampanye, menentukan audiens target, melacak anggaran versus realisasi, serta menetapkan hasil kerja di bidang konten, desain, dan media berbayar.

Dengan fitur Bidang Kustom, diagram Gantt, dan pembaruan status otomatis, alat ini membantu tim menyelaraskan strategi dan memantau setiap aspek yang bergerak, mulai dari tahap awal hingga evaluasi pasca-proyek.

ClickUp dapat digunakan sebagai pusat otomatisasi untuk perencanaan kampanye, produksi konten, koordinasi peluncuran kampanye, serta pelaporan dan optimasi kinerja.

Berikut adalah beberapa contoh alur kerja sederhana untuk membantu Anda memulai:

Contoh 1: Untuk mengelola produksi konten

Alur kerja konten melibatkan banyak pemangku kepentingan, revisi, persetujuan, dan tenggat waktu—dan memantau semuanya merupakan pekerjaan penuh waktu.

Buat tugas per aset (blog, video, postingan media sosial) menggunakan Template Kalender Pemasaran di ClickUp

Gunakan Bidang Kustom seperti Jenis Konten, Saluran, Tahap Funnel, Tanggal Jatuh Tempo, dan lainnya agar detailnya tetap mudah diakses

Gunakan otomatisasi untuk: Menugaskan tugas kepada penulis saat status = “Siap untuk Draf” Memberi tahu editor saat status = “Sedang Ditinjau” Memperbarui kalender penerbitan saat status = “Disetujui”

Berikan tugas kepada penulis saat statusnya = “Siap untuk Draf”

Beritahu editor saat status = “Dalam Peninjauan”

Perbarui kalender penerbitan saat status = “Disetujui”

Berikan tugas kepada penulis saat statusnya = “Siap untuk Draf”

Beritahu editor saat status = “Dalam Peninjauan”

Perbarui kalender penerbitan saat status = “Disetujui”

🧠 Bonus ClickUp Brain: Buat kerangka konten, hasilkan draf awal, atau ringkas thread umpan balik langsung di dalam tugas—menghemat berjam-jam waktu yang biasanya terbuang untuk bolak-balik. Ringkas dengan cepat pembaruan penting dari komentar, perubahan status, subtugas baru, dan pembaruan proyek utama menggunakan ClickUp Brain

Contoh 2: Untuk pelaporan kinerja dan optimasi

Para pemimpin dan tim pemasaran sering kali kesulitan mengelola data kinerja yang terfragmentasi—yang tersebar di berbagai spreadsheet, platform analitik, dan kotak masuk tim. Penyusunan laporan menjadi pekerjaan yang terburu-buru setiap bulan, wawasan tertunda, dan optimasi dilakukan terlalu terlambat untuk memberikan dampak yang berarti.

Mulailah dengan templat yang terstruktur Gunakan Gunakan Templat Laporan Pemasaran di ClickUp untuk membuat ruang khusus untuk ringkasan kampanye. Setiap Tugas atau Dokumen laporan mencakup bagian-bagian terstruktur: Tujuan, Metrik Saluran, Anggaran vs. Realisasi, Keberhasilan Utama, Pelajaran yang Diperoleh, dan Langkah Selanjutnya Gunakan Template Laporan Pemasaran di ClickUp untuk membuat ruang khusus untuk ringkasan kampanye Setiap laporan Tugas atau Dokumen mencakup bagian-bagian terstruktur: Tujuan, Metrik Saluran, Anggaran vs. Realisasi, Keberhasilan Utama, Pembelajaran, dan Langkah Selanjutnya Pantau kinerja secara real-time Tambahkan Bidang Kustom ke tugas kampanye untuk: Pengeluaran Konversi CTR/Tingkat Keterlibatan Parameter UTM Platform (Google, Meta, LinkedIn, dll.) Gunakan Tambahkan Bidang Kustom ke tugas kampanye untuk: Pengeluaran Konversi CTR/Tingkat Keterlibatan Parameter UTM Platform (Google, Meta, LinkedIn, dll.) Gunakan ClickUp Forms untuk mengumpulkan umpan balik pasca-peluncuran dari pemangku kepentingan (Penjualan, Layanan Pelanggan, Eksekutif) Tambahkan Bidang Kustom ke tugas kampanye untuk: Pengeluaran, Konversi, CTR/Tingkat Keterlibatan, Parameter UTM, Platform (Google, Meta, LinkedIn, dll.) Belanjakan Konversi CTR/Tingkat Keterlibatan Parameter UTM Platform (Google, Meta, LinkedIn, dll.) Gunakan ClickUp Forms untuk mengumpulkan umpan balik pasca peluncuran dari pemangku kepentingan (Tim Penjualan, Layanan Pelanggan, Pimpinan) Otomatiskan pemicu pelaporan Buat Otomatisasi ClickUp untuk: Menugaskan tugas pelaporan saat kampanye ditandai “Diluncurkan” Memindahkan kampanye ke status “Peninjauan” setelah X hari Mengingatkan pemilik secara otomatis untuk mengisi kolom kinerja 48 jam sebelum batas waktu laporan Buat Otomatisasi ClickUp untuk: Menugaskan tugas pelaporan saat kampanye ditandai sebagai “Diluncurkan” Memindahkan kampanye ke status “Peninjauan” setelah X hari Mengingatkan pemilik secara otomatis untuk mengisi kolom kinerja 48 jam sebelum batas waktu laporan Tetapkan tugas pelaporan saat kampanye ditandai sebagai “Diluncurkan” Pindahkan kampanye ke status “Review” setelah X hari Ingatkan pemilik secara otomatis untuk mengisi kolom kinerja 48 jam sebelum batas waktu laporan Buat dasbor dinamis Gunakan Dasbor ClickUp untuk mengambil data langsung dari tugas dan kampanye: Diagram lingkaran yang menampilkan alokasi anggaran per saluran Grafik garis yang melacak tren konversi dari waktu ke waktu Tabel yang merangkum ROI kampanye Kartu yang difilter berdasarkan pemilik kampanye, tahap funnel, atau tim Dasbor ini memberikan visibilitas instan kepada pimpinan pemasaran—dan dapat dibagikan kepada eksekutif atau klien sebagai jendela kinerja real-time Gunakan Dasbor ClickUp untuk mengambil data real-time dari tugas dan kampanye: Diagram lingkaran yang menampilkan alokasi anggaran per saluran Grafik garis yang melacak tren konversi dari waktu ke waktu Tabel yang merangkum ROI kampanye Kartu yang difilter berdasarkan pemilik kampanye, tahap funnel, atau tim Diagram lingkaran yang menunjukkan alokasi anggaran berdasarkan saluran Grafik garis yang memantau tren konversi dari waktu ke waktu Tabel yang merangkum ROI kampanye Kartu yang disaring berdasarkan pemilik kampanye, tahap funnel, atau tim Dashboard ini memberikan visibilitas instan bagi pimpinan pemasaran—dan dapat dibagikan kepada eksekutif atau klien sebagai jendela kinerja real-time

Dapatkan gambaran yang jelas dan terpadu mengenai dampak pemasaran Anda—mulai dari jangkauan konten hingga konversi penjualan—dengan ClickUp Marketing Dashboards

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Brain untuk merangkum hasil kampanye secara otomatis dan menghasilkan rekomendasi optimasi berdasarkan kinerja sebelumnya.

Dengan memanfaatkan alat-alat ini, pemasar dapat meningkatkan strategi digital mereka, menyederhanakan alur kerja, dan memberikan pengalaman yang dipersonalisasi kepada audiens mereka. ClickUp, dengan fitur-fitur berbasis AI dan templat yang dapat disesuaikan, berfungsi sebagai pusat kendali (atau aplikasi serba guna) untuk mengelola tim pemasaran dan mengotomatisasi alur kerja.

Tantangan dan Pertimbangan Etis dalam Pemasaran AI

Seiring dengan semakin canggihnya konten yang dihasilkan AI, batas antara karya yang dibuat oleh manusia dan AI menjadi semakin kabur. Merek yang bertanggung jawab harus menetapkan kebijakan yang jelas mengenai penggunaan AI dan pengungkapan informasi untuk mencegah kebocoran data internal dan pelanggan. Hal ini juga memperkuat kepercayaan pelanggan dan memastikan praktik bisnis yang adil.

Berikut adalah beberapa tantangan dan pertimbangan etis yang perlu dipersiapkan:

1. Privasi data dan persetujuan

Pemasaran berbasis AI sangat bergantung pada pengumpulan dan analisis data konsumen dalam jumlah besar, termasuk perilaku penelusuran, riwayat pembelian, dan interaksi di media sosial. Namun, kekhawatiran muncul ketika data ini dikumpulkan tanpa persetujuan eksplisit atau digunakan di luar tujuan yang dimaksudkan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

Transparansi: Jelaskan dengan jelas praktik pengumpulan data dan dapatkan persetujuan eksplisit dari konsumen

Perlindungan Data: Terapkan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi informasi sensitif dari kebocoran

Kepatuhan regulasi: Patuhi peraturan privasi data seperti GDPR dan CCPA untuk memastikan penanganan data yang sesuai hukum

2. Bias algoritmik dan inklusivitas

📌 Sebuah studi menemukan bahwa tema pesan untuk slogan pemasaran yang dihasilkan AI terkait keuangan bervariasi secara signifikan berdasarkan faktor demografis. “Perempuan, individu yang lebih muda, kelompok berpenghasilan rendah, dan mereka yang berpendidikan rendah menerima pesan yang lebih berbeda dibandingkan dengan individu yang lebih tua, berpenghasilan tinggi, dan berpendidikan tinggi,” yang berpotensi menyebabkan perlakuan yang tidak adil.

Sistem AI belajar dari data historis, yang mungkin mengandung bias bawaan terkait ras, jenis kelamin, atau status sosial-ekonomi.

Bagaimana cara mengurangi bias semacam itu untuk mencegah pemasaran yang diskriminatif?

👉🏼 Pastikan model AI dilatih menggunakan dataset yang beragam dan representatif. Anda juga harus melakukan tinjauan berkala terhadap hasil keluaran AI untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bias. Dan langkah yang paling tidak bisa ditawar-tawar? Pertahankan keterlibatan manusia dalam proses pengambilan keputusan untuk mendeteksi dan menangani potensi masalah.

3. Transparansi dan keterjelaskan

Sifat "kotak hitam" dari beberapa algoritma AI membuatnya sulit untuk memahami bagaimana keputusan dibuat, yang mengakibatkan kurangnya transparansi. Ketidakjelasan ini dapat mengikis kepercayaan konsumen, terutama ketika individu tidak menyadari bagaimana data mereka memengaruhi konten pemasaran.

Beberapa praktik terbaik yang dapat Anda ikuti:

AI yang Dapat Dijelaskan (XAI): Andalkan model AI yang memberikan penjelasan yang jelas mengenai keputusan mereka

Pendidikan konsumen: Berikan informasi kepada pengguna tentang bagaimana AI memengaruhi konten yang mereka lihat dan keputusan yang diambil

Kerangka kerja akuntabilitas: Tetapkan protokol untuk menangani dan memperbaiki masalah yang timbul akibat keputusan AI

4. Disinformasi dan deepfake

Dengan semakin luasnya akses terhadap AI, kini lebih mudah dari sebelumnya untuk menghasilkan konten yang realistis namun palsu, yang berujung pada penyebaran informasi yang salah.

Salah satu contoh yang menonjol adalah acara Glasgow Willy Wonka, di mana iklan yang dihasilkan oleh AI menyesatkan konsumen, yang mengakibatkan reaksi negatif dari publik.

Langkah-langkah pencegahan meliputi:

Verifikasi konten: Terapkan protokol verifikasi fakta untuk konten yang dihasilkan oleh AI

Pengungkapan: Berikan label yang jelas pada konten yang dihasilkan oleh AI untuk memberi tahu konsumen

Kepatuhan regulasi: Patuhi standar dan peraturan periklanan untuk mencegah praktik-praktik yang menyesatkan

5. AI washing dan penyajian yang menyesatkan

Beberapa perusahaan melebih-lebihkan penggunaan AI dalam produk atau layanan mereka, sebuah praktik yang dikenal sebagai “AI washing.” Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan investor, seperti yang terlihat dalam kasus-kasus di mana perusahaan dikenai sanksi akibat klaim palsu mengenai integrasi AI.

Rekomendasi kami?

Menjelaskan peran AI dalam produk dan layanan secara akurat

Tetap ikuti perkembangan peraturan terkait klaim AI untuk menghindari konsekuensi hukum

Bangun kepercayaan melalui transparansi dan keaslian dalam komunikasi terkait AI

7. Keseimbangan kolaborasi manusia-AI

Mungkin tantangan yang paling rumit adalah menjaga keseimbangan yang tepat antara efisiensi AI dan kreativitas manusia.

Sebuah artikel HBR melaporkan bahwa manusia yang berkolaborasi dengan kecerdasan buatan generatif mencapai kinerja dan efisiensi yang jauh lebih baik dalam tugas-tugas seperti menulis dan brainstorming dibandingkan dengan manusia yang bekerja sendiri atau kecerdasan buatan yang bekerja sendiri. Namun, motivasi intrinsik menurun sebesar 11% dan rasa bosan meningkat sebesar 20% pada peserta yang bekerja sama dengan AI generatif dalam satu tugas dan kemudian mengerjakan tugas lain secara mandiri.

Keajaiban terjadi ketika kita berhenti memandang AI sebagai pengganti dan mulai memandangnya sebagai mitra kreatif kita. Tim-tim paling sukses merancang alur kerja cerdas di mana AI menangani pekerjaan rutin yang memakan waktu, sementara manusia fokus pada apa yang mereka lakukan terbaik: pemikiran strategis dan arahan kreatif.

8. Dampak negatif terhadap lingkungan

Dampak lingkungan dari AI kini menjadi pertimbangan serius bagi tim pemasaran yang berkomitmen pada keberlanjutan. Model AI berskala besar membutuhkan sumber daya komputasi yang signifikan, yang berkontribusi pada masalah lingkungan.

Sebaiknya kita bersikap praktis dalam hal ini—dengan menerapkan kebijakan penggunaan yang menyisihkan pemrosesan AI intensif untuk aplikasi bernilai tinggi, sementara menggunakan model yang lebih ringan untuk tugas rutin. Ini tentang menggunakan alat-alat yang kuat ini dengan bijak, bukan menerapkannya secara sembarangan.

9. Pertimbangan terkait kekayaan intelektual

Lanskap hukum seputar konten yang dihasilkan AI dan kekayaan intelektual masih belum jelas. Pertanyaan mengenai kepemilikan hak cipta, penggunaan wajar, dan atribusi terus berkembang. Tim pemasaran sebaiknya menyusun kebijakan yang jelas mengenai interaksi alat AI dengan karya yang dilindungi dan mempertimbangkan penandaan air (watermarking) atau atribusi untuk aset yang dihasilkan AI.

Langkah ke depan memerlukan pendekatan yang cermat yang menyeimbangkan inovasi dengan tanggung jawab. Dengan menangani tantangan ini secara proaktif, pemasar dapat memanfaatkan potensi AI sambil membangun praktik yang berkelanjutan dan etis yang memperkuat kepercayaan merek di lanskap yang semakin didorong oleh AI.

Tren Masa Depan dalam Kecerdasan Buatan Generatif untuk Pemasaran

Berdasarkan tren teknologi terkini dan sinyal pasar, inilah arah yang akan ditempuh industri ini.

1. AI Generatif menjadi inti dari operasi pemasaran

AI Generatif telah bertransisi dari sekadar hal yang baru menjadi kebutuhan dalam pemasaran modern.

88% pemasar kini menggunakan AI dalam pekerjaan sehari-hari mereka, dengan 93% memanfaatkannya untuk menghasilkan konten lebih cepat dan 90% untuk mempercepat pengambilan keputusan.

2. Optimasi Mesin Generatif (AEO) menggantikan SEO tradisional

Dengan munculnya chatbot AI seperti ChatGPT dan Claude, pengguna semakin sering mencari informasi melalui antarmuka percakapan, yang memicu munculnya Generative Engine Optimization (GEO).

Berbeda dengan SEO tradisional yang berfokus pada peringkat kata kunci, GEO bertujuan untuk mengoptimalkan konten agar sesuai dengan respons yang dihasilkan AI, dengan menanggapi kumpulan pertanyaan terkait guna meningkatkan visibilitas di berbagai platform AI.

🧠 Fakta Menarik: 19% pemasar sudah berencana untuk menyusun strategi SEO untuk AI generatif dalam pencarian.

3. Personalisasi tingkat tinggi dilakukan secara massal

Batasan personalisasi akan segera terpecahkan. Pengalaman yang dipersonalisasi telah memotivasi 80% pelanggan untuk melakukan konversi, namun pendekatan saat ini umumnya mengelompokkan pelanggan ke dalam kelompok yang luas.

Sistem AI dapat memfasilitasi pemasaran 1:1 yang sesungguhnya pada skala perusahaan, di mana merek-merek terkemuka menyajikan pengalaman konten yang unik bagi setiap pelanggan berdasarkan pola perilaku real-time.

👀 Tahukah Anda? Alat seperti Dynamic Yield dan Adobe Target memudahkan penyesuaian pengalaman pelanggan secara real-time, sehingga memungkinkan konten, rekomendasi produk, dan pesan yang disesuaikan dan beresonansi pada tingkat individu.

4. AI multimodal meningkatkan pembuatan konten

Masa depan ada pada sistem AI yang dapat beroperasi secara mulus di berbagai format, mulai dari teks, gambar, audio, hingga video. Sistem-sistem ini akan memungkinkan pemasar untuk membuat kampanye terintegrasi di mana konten secara otomatis menyesuaikan diri di berbagai saluran sambil tetap menjaga konsistensi merek—seperti menghasilkan ringkasan video dari deskripsi teks atau membuat gambar berdasarkan prompt teks

👀 Tahukah Anda? Gartner memprediksi bahwa pada tahun 2027, 40% solusi AI generatif ( GenAI) akan bersifat multimodal, naik dari 1% pada tahun 2023. Seperempat pemasar sudah berencana memanfaatkan AI untuk mengubah teks menjadi kampanye multimodal.

5. Agen AI mengubah hubungan dengan pelanggan

Agen AI canggih sedang merevolusi interaksi dengan pelanggan dengan menyediakan keterlibatan yang lebih dipersonalisasi, responsif, dan berkelanjutan. Terintegrasi ke dalam platform pesan seperti WhatsApp, agen-agen ini menjalankan tugas di berbagai bidang seperti layanan pelanggan, pemrograman, layanan hukum, dan penjadwalan layanan kesehatan, dengan memanfaatkan data pengguna dalam jumlah besar untuk menyesuaikan pengalaman pengguna.

Namun, kedekatan ini membawa risiko, karena kesalahan dapat merusak kepercayaan.

🧠 Fakta Menarik: Satu dari lima pemasar berencana untuk menjajaki penggunaan agen AI guna mengotomatisasi inisiatif pemasaran mulai dari strategi hingga pelaksanaan.

Para pemasar yang berhasil di era yang mengutamakan AI ini adalah mereka yang merangkul tren-tren ini sambil tetap mempertahankan pemikiran strategis dan wawasan kreatif yang tidak dapat ditiru oleh teknologi.

AI mungkin tidak akan menggantikan pemasar dalam waktu dekat, tetapi pemasar yang menggunakan AI secara efektif akan menggantikan mereka yang tidak.

Pasarkan dengan Lebih Cerdas Menggunakan AI yang Sesuai untuk Anda

Mulai dari perjalanan email yang sangat dipersonalisasi hingga teks iklan yang berkinerja tinggi, AI telah mulai mengubah setiap langkah dalam funnel. Namun, apa keunggulan kompetitif yang sesungguhnya? Bukan hanya terletak pada alat-alatnya saja. Melainkan pada cara Anda mengkoordinasikan penggunaannya.

Inilah intinya: AI membutuhkan strategi, struktur, dan transparansi untuk memberikan nilai nyata. Dan di situlah ClickUp menonjol.

Dengan ClickUp Brain, pemasar tidak hanya sekadar membuat konten, tetapi juga menghubungkannya secara mulus dengan gambaran besar. Buat draf aset kampanye langsung di dalam tugas, otomatiskan alur kerja yang berulang, gunakan AI untuk merangkum dan menganalisis tren, serta lacak kemajuan di antara para pemangku kepentingan—semuanya dalam satu ruang kerja yang dirancang khusus untuk tim pemasaran modern.

Jadi, apakah Anda sedang mengembangkan mesin konten, mengoptimalkan SEO, atau menguji materi kreatif di lima set iklan dan tiga persona, ClickUp membantu Anda melakukannya dengan lebih cepat, lebih cerdas, dan tanpa kehilangan keunggulan Anda.

AI Generatif sedang mengubah aturan main. Jika Anda siap membangun tim pemasaran masa depan—mulailah dengan alat yang berpikir bersama Anda. 👉 Coba ClickUp hari ini dan wujudkan strategi pemasaran berbasis AI Anda.