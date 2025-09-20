10 Perangkat Lunak Database Rekrutmen untuk Mengelola dan Mengorganisir Calon Karyawan

Bagi beberapa tim, proses rekrutmen bergantung pada ingatan.

Panggilan singkat minggu lalu. Catatan yang ditulis terburu-buru di tengah wawancara. Resume yang seseorang bersumpah telah dikirim.

Detail-detail tersebar dengan cepat, dan di tengah semua itu, kandidat yang baik bisa terlewatkan.

Perangkat lunak basis data rekrutmen dirancang untuk mengatasi hal itu. Ia menjadi pusat pencarian—nama, percakapan, garis waktu—semua data terpusat di satu tempat, mudah ditemukan, dan lebih mudah untuk ditindaklanjuti.

10 Perangkat Lunak Basis Data Rekrutmen dalam Sekilas

Nama Alat Kasus Penggunaan Terbaik untuk Harga* ClickUp Membangun sistem perekrutan terpadu dengan alur kerja yang dapat disesuaikan, tag, dan dasbor Mengelola beberapa peran dan perekrut dalam satu ruang kerja Rencana gratis selamanya; Rencana berbayar tersedia Workable Membimbing perekrut melalui alur kerja terstruktur dengan alat kepatuhan yang siap diaudit Mempermudah proses perekrutan sambil tetap mematuhi peraturan hukum Paket berbayar mulai dari $360 per bulan Greenhouse Memberikan tim dengan kerangka kerja evaluasi dan analisis keragaman Mengurangi bias dan meningkatkan konsistensi penilaian kandidat Harga disesuaikan Zoho Recruit Mudah beradaptasi melalui otomatisasi, bidang yang dapat disesuaikan, dan sumber daya multi-saluran Menyesuaikan proses tanpa beban yang berat Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $30 per pengguna per bulan Recruit CRM Menyeimbangkan pelacakan talenta dengan pengajuan klien yang dibranding dan portal yang di-white-label Agen penyalur tenaga kerja yang berfokus pada pengalaman klien Paket berbayar mulai dari $100 per pengguna per bulan Manatal Mencocokkan peran dengan kandidat menggunakan profil yang diperkaya AI dan rekomendasi cerdas Perekrutan berbasis teknologi di berbagai lokasi Paket berbayar mulai dari $19 per pengguna per bulan Fetcher Otomatisasi proses penjangkauan dan pencarian kandidat menggunakan kampanye email dan wawasan keterlibatan Perekrut proaktif yang memperluas upaya perekrutan keluar Paket berbayar mulai dari $499 per bulan SeekOut Menemukan kandidat yang sulit ditemukan melalui logika Boolean, data riset, dan profil yang diperkaya Mengakses bakat-bakat yang kurang terwakili atau niche Harga kustom JobAdder Mempermudah tugas harian dengan templat, tindakan massal, dan sinkronisasi perangkat yang lancar Perekrut yang mengoptimalkan alur kerja harian dan mobilitas Harga kustom Gem Menjaga kandidat pasif tetap terlibat melalui kampanye pemeliharaan jangka panjang dan analisis Perekrutan berbasis hubungan dan pertumbuhan saluran talenta Paket berbayar mulai dari $300 per bulan

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Basis Data Rekrutmen?

Perangkat lunak basis data rekrutmen yang tepat mengorganisir data kandidat, mengotomatisasi tugas-tugas yang membosankan, dan sesuai dengan stack teknologi rekrutmen tim Anda. Untuk memilih yang terbaik, fokuslah pada fitur-fitur wajib berikut:

Antarmuka yang ramah pengguna: Mempermudah Mempermudah perencanaan HR dengan desain yang intuitif, menghemat waktu tim Anda dari kurva pembelajaran yang curam

Fitur pencarian canggih: Menemukan kandidat ideal dengan cepat menggunakan filter presisi, kata kunci, dan kueri berbasis keterampilan

Pencocokan berbasis AI: Meningkatkan akurasi dengan mencocokkan profil kandidat dengan persyaratan pekerjaan melalui algoritma cerdas

Integrasi yang mulus: Terintegrasi dengan papan lowongan kerja, LinkedIn, dan platform email untuk mempermudah proses pencarian dan komunikasi

Alur kerja otomatis: Mempercepat proses perekrutan dengan menangani tugas-tugas berulang seperti pembaruan status dan penjadwalan wawancara

Alat pelaporan yang kuat: Menyediakan metrik detail untuk menyempurnakan strategi dan memantau kinerja perekrutan secara efektif

Aksesibilitas seluler: Memungkinkan pengelolaan kandidat dan tugas secara fleksibel dari perangkat apa pun

Arsitektur yang dapat diskalakan: Menyesuaikan dengan permintaan perekrutan yang terus meningkat tanpa mengorbankan kecepatan atau fungsionalitas

Perangkat Lunak Database Rekrutmen Terbaik

Perekrutan yang baik membutuhkan lebih dari sekadar tempat untuk menyimpan CV. Anda membutuhkan alat perekrutan yang membantu Anda menjaga semuanya terorganisir, melacak kemajuan, dan membuat keputusan dengan cepat.

Berikut adalah pilihan terbaik untuk membantu Anda melakukan hal tersebut. 👇

1. ClickUp (Terbaik untuk pelacakan proses perekrutan end-to-end dan kolaborasi)

Anda sedang panik berpindah-pindah antara 17 tab browser, mencoba menyusun informasi tentang kandidat desainer antarmuka pengguna yang lolos ke putaran final. Apakah itu kandidat dengan portofolio yang mengesankan tapi koneksi video yang tidak stabil, atau kandidat yang dipuji oleh pengembang utama Anda dalam thread email yang tidak bisa Anda temukan?

Rapat eksekutif besok semakin dekat, dan Anda hanya memiliki data yang terfragmentasi. 📊

Kenalkan ClickUp: pusat komando perekrutan Anda.

Solusi HR ClickUp menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semua didukung oleh kecerdasan buatan (AI) yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan efisien.

Gunakan ClickUp Tasks untuk membagi setiap peran menjadi langkah-langkah yang dapat dilacak dan ditindaklanjuti

Mulailah dengan membangun alur kerja perekrutan Anda di dalam ClickUp Tasks. Anggap setiap posisi sebagai tugas, misalnya ‘Manajer Keberhasilan Pelanggan – Pantai Timur’, dan buat subtugas untuk setiap langkah perekrutan.

Tugaskan perekrut, tetapkan batas waktu, lampirkan CV atau portofolio, dan tambahkan komentar untuk konteks.

Kemudian tambahkan ClickUp Custom Fields untuk mengubah alur kerja tersebut menjadi database yang sesungguhnya. Tambahkan bidang seperti ‘Membutuhkan sponsor visa,’ ‘Zona waktu yang tumpang tindih,’ atau ‘Periode pemberitahuan yang diinginkan.’ Saat Anda sedang mengisi lima posisi sekaligus dan perlu mengakses semua kandidat yang bersedia bekerja kontrak dan tersedia dalam dua minggu, Anda tidak perlu repot-repot mencari.

Untuk memahami semuanya dengan cepat, beralihlah antara tampilan ClickUp. 👇🏼

Pindai dan bandingkan informasi kandidat secara massal menggunakan Tampilan Tabel ClickUp

Pandang Papan ClickUp sangat cocok saat Anda ingin memindahkan kandidat antar tahap: yang telah diidentifikasi, diwawancarai, dan masuk daftar pendek. Sementara itu, Pandang Tabel ClickUp membantu saat Anda membandingkan hal-hal seperti gaji yang diharapkan, catatan perekrut, atau tahap perekrutan antar peran.

Saat perlu menggali lebih dalam, ClickUp Docs menyimpan semua konteks tambahan tepat di tempat yang Anda butuhkan. Buat dokumen untuk mengumpulkan penilaian tertulis, catatan wawancara, atau ringkasan umpan balik, lalu tautkan langsung ke dalam Tugas.

Misalkan manajer perekrutan memberikan umpan balik detail setelah putaran panel. Anda dapat mengumpulkan umpan balik tersebut secara terpusat dan menandai perekrut atau pemangku kepentingan untuk melibatkan mereka, tanpa perlu berpindah antar alat.

Kemudian ada ClickUp Automation dan AI Autopilot Agents, yang secara otomatis menangani tugas-tugas yang lebih baik dihindari.

Lakukan lebih banyak dengan Agen AI ClickUp

Atur aturan seperti: ketika tugas berpindah ke ‘Wawancara Akhir’, beri tahu perekrut dan tambahkan daftar periksa untuk langkah selanjutnya. Atau ketika kandidat ditandai ‘Ditolak’, otomatis tugas email tindak lanjut dan pindahkan peran kembali ke ‘Terbuka’. Hal-hal yang biasanya terlewat; sekarang, tidak lagi.

Dan jika Anda tidak ingin membangun dari awal, gunakan Template Rencana Aksi Rekrutmen ClickUp. Template ini sudah disiapkan dengan tahap perekrutan, templat tugas, dan tampilan yang disesuaikan untuk proses rekrutmen.

Fitur terbaik ClickUp

Mengontrol serah terima di setiap tahap perekrutan: Atur Atur Ketergantungan Tugas ClickUp agar tidak ada yang melompati antrean, seperti memblokir persetujuan penawaran hingga semua umpan balik wawancara dikirimkan

Tag dan kelompokkan kandidat dengan cepat: Gunakan Gunakan ClickUp Tags untuk mengorganisir profil berdasarkan keterampilan, jenis peran, atau tingkat urgensi. Tag seperti ‘frontend dev’ atau ‘referral’ membantu menemukan kandidat yang tepat dengan lebih cepat

Sinkronkan CRM Anda untuk konteks kandidat: Hubungkan CRM Anda ke platform melalui Hubungkan CRM Anda ke platform melalui ClickUp Integrations untuk mengimpor pesan, interaksi sebelumnya, dan detail sumber

Saring pipeline Anda berdasarkan hal yang penting: Terapkan filter untuk memperkecil tampilan database Anda. Tampilkan hanya ‘posisi terbuka di New York’ atau ‘kandidat di putaran akhir’, tidak perlu menggulir tanpa henti

Pantau metrik perekrutan dengan cepat: Buat Buat Dashboard ClickUp untuk memantau kemajuan kandidat, kapasitas perekrut, dan jadwal spesifik peran

Ringkas profil kandidat: Biarkan Biarkan ClickUp Brain memindai formulir aplikasi yang panjang atau transkrip wawancara dan mengekstrak poin-poin penting, seperti pengalaman, keterampilan, dan hal-hal yang perlu diwaspadai

Batasan ClickUp

Fitur yang lengkap mungkin memerlukan waktu untuk terbiasa

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (10.180+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.440+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Inilah yang ditulis oleh seorang pengulas G2 tentang ClickUp:

Seperti sistem manajemen proyek lainnya, diperlukan perencanaan dan pengaturan awal (untuk memastikan tim Anda menggunakan sistem ini secara konsisten) tetapi, setelah kebutuhan inti Anda terpenuhi, sistem ini sangat mudah digunakan dan disesuaikan. Salah satu hal favorit kami tentang ClickUp adalah seberapa fleksibelnya sistem ini. Mereka menawarkan fitur Custom Fields yang memungkinkan Anda membuat bidang-bidang relevan yang paling sesuai untuk tim Anda. Selain itu, mereka memiliki dasbor yang memungkinkan Anda membuat laporan yang difilter berdasarkan bidang kustom tersebut. Sangat bagus!

Seperti sistem manajemen proyek lainnya, diperlukan perencanaan dan pengaturan awal (untuk memastikan tim Anda menggunakan sistem ini secara konsisten) tetapi, setelah kebutuhan dasar Anda terpenuhi, sistem ini sangat mudah digunakan dan disesuaikan. Salah satu hal yang kami sukai dari ClickUp adalah fleksibilitasnya. Mereka menawarkan fitur Custom Fields yang memungkinkan Anda membuat bidang-bidang relevan yang paling sesuai dengan kebutuhan tim Anda. Selain itu, mereka memiliki dasbor yang memungkinkan Anda membuat laporan yang difilter berdasarkan bidang kustom tersebut. Sangat bagus!

2. Workable (Terbaik untuk tim yang membutuhkan kepatuhan dan pelaporan)

melalui Workable

Workable terasa seperti memiliki ahli hukum rekrutmen dan analis data di tim Anda 24/7.

Perangkat lunak ini memandu Anda melalui alur kerja perekrutan yang diatur dengan ketat untuk kepatuhan hukum, mengumpulkan setiap detail kandidat dengan cermat mulai dari pengumuman lowongan hingga perekrutan akhir. Alur kerja beralih secara mulus ke dasbor pelaporan, antarmuka yang bersih dan intuitif yang menampilkan metrik perekrutan real-time dan data kinerja tim, siap untuk Anda ambil tindakan.

Sistem ini terintegrasi dengan lebih dari 70 platform lowongan kerja gratis dan berbayar untuk menarik talenta dari berbagai penjuru, serta portal rujukan karyawan yang memungkinkan tim Anda merekomendasikan kandidat terbaik mereka.

Fitur terbaik Workable

Buat halaman karier yang profesional dan sesuai dengan estetika perusahaan Anda

Lacak kandidat melalui alur perekrutan yang dapat disesuaikan, yang menyesuaikan diri dengan alur kerja perekrutan unik dari berbagai departemen

Generate dokumen kepatuhan yang komprehensif secara otomatis untuk tujuan audit, menghemat waktu tinjauan tim hukum Anda

Jadwalkan wawancara dengan lancar di berbagai zona waktu menggunakan sinkronisasi kalender cerdas

Batasan Workable

Pengguna mengalami kesulitan dengan integrasi API dan pengunggahan resume

Perangkat lunak ini tidak terintegrasi dengan layanan konferensi virtual populer seperti Zoom, sehingga menyulitkan untuk menjadwalkan dan mengadakan wawancara

Workable tidak memiliki fungsi CRM perekrutan yang kuat dan opsi penyesuaian yang memadai

Harga Workable

Standar: Mulai dari $360/bulan

Premier: Mulai dari $599/bulan (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan peringkat Workable

G2: 4.5/5 (445+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (490+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Workable?

Inilah yang dikatakan dalam ulasan G2 tentang Workable:

ATS favorit sejauh ini. Sangat intuitif, menghemat banyak waktu dalam pelatihan dan implementasi. Sistem ini menawarkan fleksibilitas tinggi untuk menyesuaikan dengan situasi tak terduga dalam proses perekrutan. Tim dukungan pelanggan juga sangat baik. Mereka merespons dengan cepat dan memberikan informasi yang berguna.

ATS favorit sejauh ini. Sangat intuitif, menghemat banyak waktu dalam pelatihan dan implementasi. Sistem ini menawarkan fleksibilitas tinggi untuk menyesuaikan dengan situasi tak terduga dalam proses perekrutan. Tim dukungan pelanggan juga sangat baik. Mereka merespons dengan cepat dan memberikan informasi yang berguna.

📖 Baca Juga: Cara Meningkatkan Keterampilan Rekrutmen Anda

3. Greenhouse (Terbaik untuk mengembangkan tim dengan wawancara terstruktur)

melalui Greenhouse

Ingin menghilangkan bias perekrutan sambil mengembangkan tim Anda? Greenhouse unggul di sini. Perangkat lunak basis data perekrutan ini mengubah pewawancara menjadi ahli penilaian terstruktur dengan lembar skor yang disesuaikan, yang berfokus pada keterampilan, bukan insting. Benar-benar pendekatan yang menyegarkan!

Anda akan melihat bagaimana pengalaman kandidat juga mengalami peningkatan signifikan—komunikasi otomatis memastikan pelamar tetap terinformasi tanpa Anda perlu repot. Dan lupakan proses serah terima yang canggung antar tim; antarmuka kolaboratif memastikan semua pihak, mulai dari perekrut hingga manajer perekrutan, tetap berada di halaman yang sama.

Fitur terbaik Greenhouse

Buat lembar penilaian yang mengstandarkan evaluasi kandidat di antara semua pewawancara, mengurangi bias tak sadar dalam proses perekrutan

Implementasikan kit wawancara terstruktur yang memastikan setiap kandidat menghadapi pertanyaan yang konsisten dan disesuaikan dengan persyaratan peran spesifik

Buat laporan komprehensif tentang keragaman dan inklusi yang membantu mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi kandidat yang kurang terwakili

Pantau kinerja tim wawancara dengan metrik yang menunjukkan pewawancara mana yang memberikan umpan balik paling rinci dan bermanfaat

Batasan Greenhouse

Fitur penjadwalan mandiri tidak memiliki aturan, sehingga kandidat dapat memesan setiap slot yang tersedia tanpa buffer

Fungsi pencarian kandidat di Greenhouse tidak fleksibel, hanya memungkinkan pencarian berdasarkan nama, bukan nomor telepon atau email

Harga Greenhouse

Harga kustom

Ulasan dan peringkat Greenhouse

G2: 4. 4/5 (3.260+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (730+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Greenhouse?

Seorang pengguna mengatakan:

Greenhouse memudahkan dalam membangun dan menyesuaikan alur kerja perekrutan. Saya dapat menyesuaikan tahap, email, dan persetujuan agar sesuai dengan proses perekrutan kami. Antarmuka pengguna sangat intuitif, dan jelas bahwa platform ini dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan perekrut dan manajer perekrutan. Platform ini cukup fleksibel untuk digunakan dalam berbagai situasi, mulai dari posisi dengan volume tinggi hingga pencarian khusus, dan alat pelaporan membantu kami memantau kemajuan dengan cermat.

Greenhouse memudahkan dalam membangun dan menyesuaikan alur kerja perekrutan. Saya dapat menyesuaikan tahap, email, dan persetujuan agar sesuai dengan proses perekrutan kami. Antarmuka pengguna sangat intuitif, dan jelas bahwa platform ini dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan perekrut dan manajer perekrutan. Platform ini cukup fleksibel untuk digunakan dalam berbagai situasi, mulai dari posisi dengan volume tinggi hingga pencarian khusus, dan alat pelaporan membantu kami memantau kemajuan dengan cermat.

🔍 Tahukah Anda? Menurut LinkedIn, perusahaan dengan program mobilitas internal yang kuat memiliki tingkat retensi karyawan dua kali lipat dalam dua tahun. Basis data rekrutmen membantu melacak keterampilan internal dan mengidentifikasi orang yang tepat saat posisi terbuka.

4. Zoho Recruit (Pilihan terbaik untuk tim dengan anggaran terbatas yang membutuhkan kustomisasi)

melalui Zoho Recruit

Zoho Recruit menawarkan fungsionalitas yang mengesankan tanpa harga yang mahal seperti perangkat lunak enterprise. Kustomisasi menjadi landasan utama perangkat lunak manajemen talenta ini, memungkinkan tim untuk menyesuaikan sistem sesuai kebutuhan spesifik mereka daripada harus mengikuti struktur yang kaku.

Membutuhkan bidang untuk sertifikasi yang jarang atau penilaian khusus industri? Sudah tersedia. Tim perekrutan kecil khususnya menghargai bagaimana antarmuka ini menghilangkan klik dan layar yang tidak perlu.

Tentu saja, menjadi bagian dari ekosistem Zoho berarti proses yang lancar jika Anda sudah menggunakan alat-alat lain mereka.

Fitur terbaik Zoho Recruit

Atur aturan otomatisasi kompleks yang memicu tindakan personalisasi berdasarkan perilaku kandidat atau perubahan profil

Desain kampanye email multi-sentuhan yang memelihara pool talenta pasif dengan konten relevan selama periode waktu yang panjang

Akses dasbor analitik komprehensif yang menampilkan metrik perekrutan di berbagai departemen, lokasi, dan saluran perekrutan

Gunakan alat bantu kepatuhan GDPR bawaan untuk mengelola kebijakan penyimpanan data kandidat dan persetujuan

Batasan Zoho Recruit

Fitur ini membatasi penilaian pra-seleksi hingga 20 pertanyaan

Beberapa pengguna telah mencatat kesulitan dalam integrasi dan kurangnya fitur otomatisasi canggih

Antarmuka tampaknya sudah ketinggalan zaman dibandingkan dengan platform rekrutmen yang lebih baru

Harga Zoho Recruit

Untuk tim HR korporat

Gratis

Standar: $30/bulan per pengguna

Enterprise: $60 per bulan per pengguna

Untuk agen penyalur tenaga kerja

Gratis

Standar: $30/bulan per pengguna

Profesional: $60 per bulan per pengguna

Enterprise: $90/bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Zoho Recruit

G2: 4. 4/5 (1.770+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (1.015+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zoho Recruit?

Berikut adalah ulasan dari seorang pengulas G2 tentang alat ini:

Perangkat lunak ini dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti tindakan alur kerja otomatis yang dapat disesuaikan, konfigurasi pemrosesan resume, dan hampir semua tindakan dapat di-templating untuk interaksi dan pemberitahuan yang mudah. Harga yang ditawarkan juga sangat wajar dan fleksibel sesuai dengan kecepatan perekrutan kami. Setelah mencoba berbagai opsi ATS lainnya di masa lalu, saya sangat senang kami memilih Zoho sebagai ATS berikutnya. Layanan dukungan juga sangat baik, dan saya menerima pengecekan proaktif secara berkala dari tim pengembangan bisnis mereka.

Perangkat lunak ini dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti tindakan alur kerja otomatis yang dapat disesuaikan, konfigurasi pemrosesan resume, dan hampir semua tindakan dapat di-templating untuk interaksi dan pemberitahuan yang mudah. Harga yang ditawarkan juga sangat wajar dan fleksibel sesuai dengan kecepatan perekrutan kami. Setelah mencoba berbagai opsi ATS lainnya di masa lalu, saya sangat senang kami memilih Zoho sebagai ATS berikutnya. Layanan dukungan juga sangat baik, dan saya menerima pengecekan proaktif secara berkala dari tim pengembangan bisnis mereka.

💡 Tips Pro: Setiap kali Anda kehilangan kandidat yang kuat karena masalah waktu atau anggaran, tandai mereka dengan jelas dan tulis catatan internal singkat tentang mengapa mereka menjadi pilihan utama. Saat posisi serupa terbuka lagi, Anda sudah memiliki calon yang potensial.

5. Recruit CRM (Terbaik untuk agen yang berfokus pada hubungan klien)

melalui Recruit CRM

Recruit CRM berfokus pada pendekatan dua arah, memberikan perhatian yang sama pada pengelolaan talenta dan keterlibatan klien. Urutan email secara otomatis menjaga kandidat dan klien tetap terinformasi tanpa intervensi manual.

Antarmuka seret dan lepas yang intuitif mempercepat adopsi, terutama bagi tim yang beralih dari spreadsheet. Pemilihan kandidat berbasis AI menyarankan talenta terbaik untuk posisi yang tersedia, mengurangi waktu yang dihabiskan perekrut untuk menyortir database.

Selain itu, opsi white-labeling memungkinkan agen untuk menjaga konsistensi merek saat membagikan profil kandidat kepada klien.

Fitur terbaik Recruit CRM

Buat profil kandidat yang dibranding dan paket pengajuan yang menampilkan standar profesional agensi Anda kepada klien

Kelola pesanan pekerjaan melalui alur kerja yang dapat disesuaikan sesuai dengan pendekatan layanan klien unik agensi Anda

Buat urutan email otomatis yang memelihara hubungan dengan kandidat dan klien secara bersamaan

Akses analisis penempatan pekerjaan yang menyoroti perekrut, industri, dan jenis klien mana yang menghasilkan pendapatan tertinggi

Batasan Recruit CRM

Fitur tingkat perusahaan yang terbatas dibandingkan dengan sistem pelacakan pelamar (ATS) yang lebih besar

Fitur pelaporannya kurang memiliki beberapa opsi penyesuaian lanjutan

Sinkronisasi kalender terkadang mengalami keterlambatan dengan beberapa penyedia layanan

Fungsi pencarian bekerja paling baik dengan data karyawan yang terstruktur daripada yang tidak terstruktur

Harga Recruit CRM

Pro: $100/bulan per pengguna

Bisnis: $150/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Recruit CRM

G2: 4. 8/5 (85+ ulasan)

Capterra: 4.9/5 (435+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Recruit CRM?

Seorang pengguna mengatakan:

Fungsi yang luar biasa dengan harga yang sangat terjangkau. Selain itu, ada opsi kontrak bulanan yang fleksibel, yang sangat menyegarkan di tengah tren umum yang mengharuskan komitmen 12 bulan. Sejak saya menggunakan RecruitCRM, perkembangannya sangat pesat dan fitur-fitur baru terus bermunculan. Mereka jelas memiliki komitmen untuk perbaikan berkelanjutan, dan hal ini sangat dibutuhkan di era kecerdasan buatan (AI) saat ini. Dukungan pelanggan juga luar biasa, pertanyaan dijawab dengan sangat efisien, dan manajer akun saya selalu siap untuk melakukan panggilan saat dibutuhkan. Ini semakin menjadi solusi all-in-one yang mengurangi kebutuhan akan tumpukan teknologi yang besar, kini termasuk pemasaran multichannel, integrasi pesan LinkedIn, panggilan telepon, pengayaan data, dan sebagainya.

Fungsi yang luar biasa dengan harga yang sangat terjangkau. Selain itu, ada opsi kontrak bulanan yang fleksibel, yang sangat menyegarkan di tengah tren umum yang mengharuskan komitmen 12 bulan. Sejak saya menggunakan RecruitCRM, perkembangannya sangat pesat dan fitur-fitur baru terus bermunculan. Mereka jelas memiliki komitmen untuk perbaikan berkelanjutan, dan hal ini sangat dibutuhkan di era kecerdasan buatan (AI) saat ini. Dukungan pelanggan juga luar biasa, pertanyaan dijawab dengan sangat efisien, dan manajer akun saya selalu siap untuk melakukan panggilan saat dibutuhkan. Ini semakin menjadi solusi all-in-one yang mengurangi kebutuhan akan tumpukan teknologi yang besar, kini termasuk pemasaran multikanal, integrasi pesan LinkedIn, panggilan telepon, pengayaan data, dan sebagainya.

melalui Manatal

Manatal menonjol berkat kemampuan pencocokan AI yang kuat, yang secara akurat menghubungkan kandidat yang memenuhi syarat dengan peran yang sesuai. Perangkat lunak basis data rekrutmen ini menganalisis kata kunci, informasi kontekstual, keterampilan, hubungan, dan bahkan pola perkembangan karier.

Bagi organisasi yang beroperasi secara global, alat AI ini untuk perekrutan menyediakan dukungan multibahasa saat bekerja di berbagai wilayah. Alat kolaborasi bawaan memudahkan proses serah terima yang lancar antar anggota tim sepanjang proses perekrutan.

Fitur terbaik Manatal

Perbarui profil kandidat secara otomatis dengan informasi media sosial yang relevan yang diambil dari profil profesional publik

Bekerja sama antar tim rekrutmen dengan sistem komentar, penandaan, dan pemberitahuan bawaan yang menjaga momentum proses

Gunakan berbagai alur rekrutmen untuk posisi atau departemen yang berbeda dengan tahap dan persyaratan yang unik

Buat dan kirim surat penawaran menggunakan templat HR yang dapat disesuaikan untuk melacak penerimaan dan memfasilitasi proses onboarding

Batasan Manatal

Opsi penyesuaian untuk alur kerja dan proses terbatas

Aksi massal kurang memiliki fitur efisiensi untuk proses rekrutmen skala besar

Kotak pencarian tidak memungkinkan pengguna untuk menemukan kandidat yang telah diarsipkan tanpa terlebih dahulu mengarsipkan kembali, yang menambah langkah tambahan dalam proses

Harga Manatal

Professional: $19 per bulan per pengguna

Enterprise: $39/bulan per pengguna

Rencana kustom: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Manatal

G2: 4.8/5 (140+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (135+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Manatal?

Seorang pengulas Capterra mengatakan:

Fitur-fitur yang sangat baik secara keseluruhan. Memudahkan proses pencarian kandidat melalui LinkedIn dan melalui pool kandidat bersama kami, saya dan rekan-rekan saya dapat benar-benar memanfaatkan kandidat-kandidat sebelumnya. Sangat mudah untuk memindahkan kandidat dan menjaga semuanya tetap terorganisir.

Fitur-fitur yang sangat baik secara keseluruhan. Memudahkan proses pencarian kandidat melalui LinkedIn dan melalui pool kandidat bersama kami, saya dan rekan-rekan saya dapat benar-benar memanfaatkan kandidat-kandidat sebelumnya. Sangat mudah untuk memindahkan kandidat dan menjaga semuanya tetap terorganisir.

💡 Tips Pro: Bagi umpan balik menjadi kategori yang dapat diulang seperti ‘kesesuaian teknis,’ ‘keselarasan budaya,’ dan ‘gaya komunikasi.’ Seiring waktu, Anda akan melihat pola preferensi tim dan mempercepat proses perekrutan.

7. Fetcher (Terbaik untuk otomatisasi perekrutan proaktif)

melalui Fetcher

Fetcher AI membantu Anda menemukan kandidat melalui pencarian cerdas yang menyesuaikan dengan preferensi perekrut. Anda dapat mengirimkan rangkaian email yang dipersonalisasi ke banyak orang sekaligus dengan nada yang alami.

Extensi Chrome ini memungkinkan Anda menambahkan kandidat potensial dari LinkedIn atau situs lain langsung ke pipeline Fetcher Anda dengan satu klik.

Selain itu, tim dapat bekerja sama tanpa perlu menghubungi orang yang sama dua kali. Dashboard menampilkan bagaimana kandidat sebenarnya berinteraksi dengan upaya pemasaran Anda, bukan hanya angka dasar. Hal ini sangat efektif untuk posisi teknis dan spesialis di mana orang yang berkualitas biasanya tidak menggunakan papan lowongan kerja standar

Fitur terbaik Fetcher

Pantau metrik keterlibatan, termasuk tingkat pembukaan, tingkat respons, dan persentase konversi ke wawancara di seluruh kampanye

Sempurnakan parameter pencarian berdasarkan data kinerja yang menunjukkan profil kandidat mana yang menghasilkan tingkat keterlibatan tertinggi

Akses alur rekrutmen Anda dari mana saja dengan aplikasi seluler untuk pengelolaan kandidat yang fleksibel

Jadwalkan wawancara secara langsung melalui integrasi kalender dua arah yang menampilkan ketersediaan real-time kepada kandidat

Batasan Fetcher

Fokus utama pada perekrutan keluar (outbound recruiting), dengan fitur pengelolaan aplikasi masuk (inbound application management) yang lebih sedikit

Beberapa pengguna melaporkan bahwa AI dalam perekrutan mungkin menemukan kandidat yang tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan keterampilan atau pengalaman tertentu

Ekosistem integrasinya masih dalam tahap pengembangan dibandingkan dengan platform ATS yang sudah mapan

Harga Fetcher

Pertumbuhan: $499/bulan

Amplify: $849/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Fetcher

G2: 4. 6/5 (25+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fetcher?

Berikut ini adalah ulasan G2 yang ditinggalkan untuk perangkat lunak basis data rekrutmen ini:

Fetcher menghilangkan kerumitan dalam mencari kandidat. Tim mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam mengolah umpan balik yang Anda berikan tentang pencarian dan benar-benar menyesuaikan pencarian tersebut. Kami telah melakukan beberapa perekrutan melalui Fetcher, dan sebagai perekrut, hal ini sangat memudahkan pekerjaan saya! Sistem mereka dengan mudah terintegrasi dengan Chrome dan ATS kami!

Fetcher menghilangkan kerumitan dalam mencari kandidat. Tim mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam mengolah umpan balik yang Anda berikan tentang pencarian dan benar-benar menyesuaikan pencarian tersebut. Kami telah melakukan beberapa perekrutan melalui Fetcher, dan sebagai perekrut, hal ini sangat memudahkan pekerjaan saya! Sistem mereka dengan mudah terintegrasi dengan Chrome dan ATS kami!

8. SeekOut (Terbaik untuk menemukan talenta tersembunyi di bidang niche)

melalui SeekOut

SeekOut mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti profil publik, penelitian akademis, paten, dan situs web niche untuk menciptakan gambaran detail tentang kandidat.

Jika Anda merekrut insinyur atau posisi teknis, Anda akan menghargai kemampuan untuk mencari secara spesifik berdasarkan bahasa pemrograman, kerangka kerja, dan kontribusi teknis nyata yang telah dilakukan oleh kandidat.

Dan berbeda dengan database yang berisi informasi usang, SeekOut secara terus-menerus memperbarui profil kandidat, sehingga Anda selalu bekerja dengan informasi terkini而不是kredensial yang sudah kadaluwarsa

Fitur terbaik SeekOut

Saring kandidat menggunakan operator pencarian Boolean canggih yang dikombinasikan dengan pemrosesan bahasa alami untuk hasil yang lebih akurat

Analisis kumpulan talenta yang relevan melalui wawasan keragaman yang membantu menciptakan daftar kandidat yang lebih representatif

Ekspor profil kandidat yang lengkap, termasuk pencapaian yang terverifikasi dan informasi kontak

Masukkan deskripsi pekerjaan Anda dan biarkan SeekOut menampilkan kandidat yang paling relevan berdasarkan keterampilan, latar belakang, dan tujuan rekrutmen

Batasan SeekOut

Perangkat lunak ini membatasi jumlah kredit kontak yang dapat digunakan oleh pengguna, dan kredit tersebut tidak dapat dipindahkan ke periode berikutnya

Pengguna melaporkan bahwa nomor telepon dan alamat email yang disediakan seringkali tidak akurat

Harga SeekOut

Harga kustom

Ulasan dan peringkat SeekOut

G2: 4.5/5 (755+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (185+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang SeekOut?

Seorang pengguna mengatakan:

Bagian favorit saya dari Seekout adalah kemampuannya untuk mencari kandidat yang beragam. Bekerja di bidang teknologi, rasio kandidat perempuan terhadap laki-laki biasanya 1 banding 2, sehingga lebih sulit menemukan talenta yang beragam. Dengan alat seperti Seekout, Anda dapat menemukan kandidat yang beragam terbaik dengan cepat! Saya juga sangat menyukai seberapa detail fitur pencariannya. Menurut saya, ini lebih baik daripada standar industri, LinkedIn.

Bagian favorit saya dari Seekout adalah kemampuannya untuk mencari kandidat yang beragam. Bekerja di bidang teknologi, rasio kandidat perempuan terhadap laki-laki biasanya 1 banding 2, sehingga lebih sulit menemukan talenta yang beragam. Dengan alat seperti Seekout, Anda dapat menemukan kandidat yang beragam terbaik dengan cepat! Saya juga sangat menyukai seberapa detail fitur pencariannya. Menurut saya, ini lebih baik daripada standar industri, LinkedIn.

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 1901, National Cash Register Company membentuk tim HR pertama setelah pemogokan besar. Tugas mereka? Menangani keluhan karyawan, meningkatkan morale, dan menjaga ketertiban. Intinya, tim 'people ops' asli

9. JobAdder (Terbaik untuk efisiensi alur kerja rekrutmen)

melalui JobAdder

JobAdder membuat proses rekrutmen Anda lebih lancar dengan antarmuka yang dirancang dengan cermat sesuai dengan alur kerja harian perekrut. Anda akan segera menyadari bahwa perangkat lunak ini menghilangkan klik dan layar yang tidak perlu yang membuang-buang waktu Anda.

Platform ini menghemat waktu Anda dengan fitur-fitur praktis seperti mengelola beberapa kandidat sekaligus, mengakses templat onboarding yang siap pakai, dan mengatur tindak lanjut otomatis yang menjaga proses berjalan tanpa perlu pengawasan terus-menerus.

JobAdder cukup komprehensif untuk menangani alur kerja perekrutan yang kompleks, namun cukup intuitif sehingga anggota tim baru dapat menguasainya dengan cepat

Fitur terbaik JobAdder

Pindahkan kandidat melalui tahap-tahap perekrutan dengan tindakan satu klik yang memicu pemberitahuan yang sesuai dan langkah selanjutnya

Akses fungsionalitas seluler yang komprehensif yang menjaga kesetaraan fitur dengan pengalaman desktop

Integrasikan dengan lebih dari 200 alat pihak ketiga, termasuk papan lowongan kerja, penyedia penilaian, dan sistem onboarding

Buat laporan manajemen kinerja dan efisiensi yang mengidentifikasi hambatan dan merayakan prestasi tim

Batasan JobAdder

Opsi penyesuaian kurang lengkap dibandingkan dengan beberapa pesaing tingkat perusahaan yang memiliki pembuat halaman karier

Integrasi platform, terutama dengan LinkedIn dan Google Workspace, dilaporkan tidak dapat diandalkan atau sudah ketinggalan zaman

Template email tidak memiliki beberapa opsi pemformatan lanjutan

Harga JobAdder

Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat JobAdder

G2: 4. 4/5 (140+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (155+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang JobAdder?

Seorang pengguna mengatakan:

Saya telah menggunakan JobAdder selama lebih dari enam tahun – dan terus membaik. Sejak hari pertama, saya sangat terkesan dengan baik perangkat lunak maupun tim di baliknya. Platform ini terus berkembang dengan pembaruan yang berarti, yang benar-benar meningkatkan fungsionalitas dan pengalaman pengguna. Waktu respons dukungan teknis luar biasa – cepat, efisien, dan selalu membantu. Sebagai seseorang yang telah mengelola bisnis rekrutmen selama bertahun-tahun, saya menemukan JobAdder sebagai solusi yang kuat dan skalabel yang cocok untuk agen kecil maupun operasi besar. Saya tidak ragu untuk merekomendasikannya. Produk kelas dunia yang didukung oleh tim yang luar biasa.

Saya telah menggunakan JobAdder selama lebih dari enam tahun – dan terus membaik. Sejak hari pertama, saya sangat terkesan dengan baik perangkat lunak maupun tim di baliknya. Platform ini terus berkembang dengan pembaruan yang berarti, yang benar-benar meningkatkan fungsionalitas dan pengalaman pengguna. Waktu respons dukungan teknis luar biasa – cepat, efisien, dan selalu membantu. Sebagai seseorang yang telah mengelola bisnis rekrutmen selama bertahun-tahun, saya menemukan JobAdder sebagai solusi yang kuat dan skalabel yang cocok untuk agen kecil maupun operasi besar. Saya tidak ragu untuk merekomendasikannya. Produk kelas dunia yang didukung oleh tim yang luar biasa.

📖 Baca Juga: Template Rencana Penempatan Tenaga Kerja Gratis untuk Perekrut

10. Gem (Terbaik untuk pemeliharaan hubungan talenta)

melalui Gem

Gem berfokus pada aspek perekrutan yang sering diabaikan: menjaga hubungan dengan kandidat pasif dalam jangka waktu yang lama. Perangkat lunak ini unggul dalam menciptakan kampanye perekrutan yang dipersonalisasi untuk menjaga minat talenta hingga kesempatan yang tepat muncul.

Analisis pemasaran rekrutmen memberikan visibilitas yang jelas tentang pesan dan pendekatan mana yang menghasilkan tingkat keterlibatan tertinggi. Platform ini membangun basis data kandidat terpadu yang menyimpan semua interaksi seiring waktu, menciptakan memori institusional bahkan saat terjadi pergantian perekrut.

Fitur terbaik Gem

Ambil data kandidat langsung dari LinkedIn dan platform lain menggunakan ekstensi browser yang menjaga semua data relevan

Koordinasikan aktivitas tim dengan visibilitas penuh terhadap semua titik kontak kandidat, mencegah upaya pemasaran ganda atau komunikasi yang terlewat

Akses analisis pipeline yang menampilkan tingkat konversi di setiap tahap rekrutmen untuk berbagai demografi

Batasan Gem

Fokus utamanya adalah pada proses pencarian dan pengembangan kandidat, dan tidak menyediakan templat ATS

Beberapa pengguna menganggap antarmuka Gem sudah ketinggalan zaman atau terlalu ramai

Membutuhkan integrasi dengan ATS untuk pengelolaan siklus rekrutmen secara lengkap

Harga Gem

Startup: $300/bulan

Pertumbuhan: Harga kustom

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan bintang

G2: 4.8/5 (220+ ulasan)

Capterra: 4. 2/5 (120+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Gem?

Berikut adalah ulasan dari seorang pengulas G2 tentang perangkat lunak basis data rekrutmen ini:

Produk sourcing dan analitik data Gem sangat ramah pengguna – kami dapat melatih karyawan baru untuk menggunakan produk ini dalam waktu satu atau dua hari, dan tidak perlu bergantung pada tim analitik eksternal untuk mengidentifikasi data dan metrik penting. Mereka juga sangat responsif dalam menerima masukan dan melakukan perbaikan pada produk mereka dengan cepat!

Produk sourcing dan analitik data Gem sangat ramah pengguna – kami dapat melatih karyawan baru untuk menggunakan produk ini dalam waktu satu atau dua hari, dan tidak perlu bergantung pada tim analitik eksternal untuk mengidentifikasi data dan metrik penting. Mereka juga sangat responsif dalam menerima masukan dan melakukan perbaikan pada produk mereka dengan cepat!

💡 Tips Pro: Lacak alasan mengapa kandidat menerima atau menolak tawaran. Selain gaji dan jabatan, apakah mereka memilih perusahaan kecil untuk mendapatkan otonomi? Apakah mereka memilih peran hybrid atau peran jarak jauh, misalnya? Catat detail ini sebagai wawasan yang dapat dicari dalam perangkat lunak basis data rekrutmen Anda—hal ini membantu menyempurnakan pesan proposisi nilai karyawan (EVP) dan penentuan lingkup peran.

Kendalikan Proses Rekrutmen Anda dengan ClickUp

Setiap perangkat lunak basis data rekrutmen dalam daftar ini memecahkan bagian spesifik dari proses perekrutan.

Beberapa fokus pada pemasaran, yang lain unggul dalam kepatuhan atau analisis pipeline. Namun, jika tujuan Anda adalah mengelola seluruh proses perekrutan tanpa perlu berganti alat atau kehilangan konteks, ClickUp menonjol.

ClickUp menggabungkan pelacakan kandidat, alur kerja berdasarkan peran, kolaborasi perekrut, dan dasbor real-time dalam satu ruang kerja yang dapat disesuaikan.

Perangkat lunak ini menjaga proses Anda tetap efisien dan skalabel, mulai dari penandaan kandidat hingga otomatisasi tindak lanjut. Anda dapat membuat alur kerja yang disesuaikan dengan setiap peran, menghubungkan umpan balik langsung ke dalam tugas, dan menggunakan tampilan yang difilter untuk fokus hanya pada hal-hal yang penting saat ini.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Database apa yang digunakan oleh perekrut?

Perekrut umumnya menggunakan database seperti Sistem Pelacakan Pelamar (ATS), papan lowongan kerja (seperti LinkedIn, Indeed, Monster), dan kolam bakat internal untuk menyimpan dan mengelola informasi kandidat. Beberapa juga menggunakan database rekrutmen khusus atau alat CRM (Customer Relationship Management) yang dirancang khusus untuk akuisisi talenta.

Apa perangkat lunak terbaik untuk perekrutan?

Perangkat lunak rekrutmen terbaik bergantung pada kebutuhan organisasi Anda, tetapi opsi populer termasuk Greenhouse, Lever, Workable, iCIMS, dan BambooHR. Platform-platform ini menawarkan fitur seperti pelacakan pelamar, penjadwalan wawancara, dan komunikasi dengan kandidat untuk mempermudah proses perekrutan.

Apakah ATS merupakan database?

Ya, Sistem Pelacakan Pelamar (ATS) juga berfungsi sebagai database rekrutmen. Sistem ini menyimpan resume kandidat, detail aplikasi, riwayat komunikasi, dan informasi relevan lainnya, sehingga memudahkan perekrut untuk mencari, menyaring, dan mengelola pelamar.

Apa perbedaan antara ATS dan CRM?

Sebuah ATS (Sistem Pelacakan Pelamar) dirancang untuk mengelola aplikasi pekerjaan dan mempermudah proses perekrutan, dengan fokus pada pelacakan kandidat melalui berbagai tahap perekrutan. Sebuah CRM (Manajemen Hubungan Pelanggan) dalam perekrutan, sering disebut CRM Perekrutan, digunakan untuk membangun dan memelihara hubungan dengan calon kandidat, bahkan jika mereka tidak sedang aktif melamar pekerjaan. Sementara ATS berorientasi pada proses, CRM berorientasi pada hubungan.