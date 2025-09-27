11 Alternatif DeepSeek Terbaik pada Tahun 2026

Hal terbaik dari pertumbuhan pesat AI adalah para pesaing terus meningkatkan standar.

Setiap model AI baru terus mendorong batas-batas yang ada, memberikan opsi yang lebih baik bagi pengguna, serta membuat perusahaan, CEO, dan investor tetap waspada.

DeepSeek AI adalah contoh utama. Tidak seperti ChatGPT dan model bahasa besar lainnya, yang mengandalkan biaya langganan bulanan, DeepSeek AI menawarkan model intinya sebagai alternatif gratis dan sumber terbuka yang menantang model pendapatan AI tradisional. DeepSeek AI juga memiliki penggunaan memori yang lebih rendah, sehingga mengurangi biaya menjalankan tugas AI—sesuatu yang dihargai oleh para profesional bisnis dan analis data.

Meskipun DeepSeek menawarkan kemampuan penalaran yang kuat dan akses yang hemat biaya, kekhawatiran seputar keamanan data, keandalan, sensor, dan batasan fitur mendorong pengguna untuk beralih ke alternatif yang lebih transparan, aman, dan serbaguna yang sama efisiennya (dan tidak akan menguras dompet Anda).

Berikut adalah daftar alternatif DeepSeek AI terbaik yang dapat Anda coba untuk meningkatkan produktivitas dengan AI.

Lalu, Mengapa Mencari Alternatif untuk DeepSeek AI?

Kemampuan AI DeepSeek memang telah menarik perhatian, tetapi jika kita melihat ulasan pengguna, kita akan mulai menemukan banyak kekurangan. Berikut adalah tantangan terbesar yang membuat orang mempertimbangkannya kembali:

1. Masalah server: Ketika “gratis” berarti “tidak tersedia” 😥

DeepSeek AI mungkin bersifat open source dan hemat biaya, tetapi jika Anda pernah mencobanya pada jam-jam sibuk, Anda pasti tahu betapa sulitnya. Banyak pengguna melaporkan seringnya server down dan waktu respons yang lambat.

2. Masalah privasi: Siapa yang mengawasi? 👀

DeepSeek AI telah memicu kekhawatiran terkait keamanan data dan praktik AI yang etis. Para peneliti dari Cisco, Universitas Pennsylvania, dan perusahaan keamanan siber menemukan bahwa DeepSeek gagal dalam hampir semua uji jailbreak dan injeksi prompt. Dalam satu studi, 100% upaya jahat berhasil melewati sistem pengaman.

Karena kerentanan keamanannya, perusahaan yang menangani data pelanggan sensitif atau informasi rahasia mungkin akan ragu sebelum mengintegrasikannya ke dalam alur kerja mereka.

3. Akses API terbatas: Tembok pembayaran yang bersembunyi di balik bayang-bayang 👤

Memang, chatbot web-nya gratis, tapi akses kunci API? Tidak begitu. Jika Anda seorang pengembang yang menggunakan DeepSeek untuk otomatisasi berbasis AI, pengembangan perangkat lunak, atau AI percakapan, bersiaplah untuk segera menemui batasan berbayar.

4. Kesenjangan kinerja: Mengesankan, tetapi tidak tak tertandingi 📉

Meskipun DeepSeek unggul dalam hal efisiensi biaya, platform ini masih tertinggal dibandingkan alat AI premium seperti model bahasa besar terbaru dari OpenAI dalam hal penalaran tingkat lanjut dan kinerja optimal. Pengguna juga melaporkan kinerja yang kurang memuaskan dalam bahasa selain Mandarin dan Inggris, sehingga membuatnya tidak efektif untuk tugas multibahasa.

💡 Tips Pro: Ingin membuat AI Anda lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih efisien? Agen LLM dapat mengotomatiskan alur kerja, meningkatkan pengambilan keputusan, dan mempersonalisasi pengalaman pengguna.

5. Ketergantungan pada perangkat keras: Tidak semua orang memiliki superkomputer 🧑‍💻

Ya, DeepSeek AI bersifat open source, artinya Anda dapat menjalankannya secara lokal—jika Anda memiliki farm GPU kelas atas. Jika tidak, Anda terpaksa menggunakan versi web, yang, seperti yang telah kami sebutkan, sering mengalami downtime atau pembatasan kecepatan dibandingkan dengan alat AI lainnya.

🧠 Fakta Menarik: John McCarthy memperkenalkan istilah “kecerdasan buatan” pada tahun 1956 dan memimpin pengembangan bahasa pemrograman AI pertama, LISP, pada tahun 1960-an. Sistem AI awal berfokus pada aturan, yang mendorong pengembangan sistem yang lebih kompleks pada tahun 1970-an dan 1980-an, seiring dengan peningkatan pendanaan.

Sekilas tentang Alternatif DeepSeek Terbaik

Alat Fitur utama Pilihan terbaik untuk Harga* ClickUp Manajemen proyek dan pengetahuan berbasis AI; Dokumen, tugas, rapat harian, Pencarian Terintegrasi, otomatisasi, akses ke berbagai model AI (Claude, GPT, Gemini, DeepSeek) Tim dari skala kecil hingga perusahaan yang mengelola pekerjaan, konten, dan otomatisasi dalam satu platform Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $7 per pengguna per bulan; Penawaran harga khusus untuk perusahaan Google Gemini Terintegrasi dengan Google Workspace; menghasilkan ringkasan, visual, dan tindakan yang perlu dilakukan; multimodal (teks, gambar, audio, video) Individu hingga tim kecil yang bekerja di Google Workspace dan membutuhkan otomatisasi serta ringkasan Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $24/bulan; Harga khusus untuk perusahaan Perplexity AI Pencarian berbasis AI dengan kutipan; data web real-time; Pro Search dengan tindak lanjut; mendukung berbagai model bahasa besar (LLMs) Individu, peneliti, atau tim kecil yang membutuhkan penelitian yang cepat dan transparan Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $20/bulan; Harga khusus untuk perusahaan ChatGPT Akses model GPT-4, analisis kode/data, GPT kustom, dukungan plugin; ringkasan dokumen dan pembangkitan tugas Mulai dari individu hingga tim perusahaan yang menggunakan AI untuk konten, pemrograman, brainstorming, dan alur kerja Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $20/bulan; Harga khusus untuk perusahaan Meta LLaMa 3 LLM sumber terbuka (7B–70B), tingkat penyesuaian tinggi, dapat diimplementasikan di lingkungan on-premise/cloud, GQA + kompresi token Laboratorium riset, startup yang berfokus pada AI, dan tim perusahaan dengan keahlian dalam ML Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $14,99/bulan; Harga khusus untuk perusahaan Claude AI Memori konteks panjang (lebih dari 200.000 kata), keselarasan AI yang etis, ringkasan terstruktur, interpretasi gambar/grafik Tim dari skala kecil hingga perusahaan yang menangani dokumen besar, kepatuhan, atau aplikasi yang berfokus pada keselamatan Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $20/bulan; Harga khusus untuk perusahaan Qwen 2.5 Akurasi pengkodean tinggi (92,7% HumanEval), fleksibilitas open-source, dukungan multibahasa (29+ bahasa), konteks 128K token Pengembang individu dan tim AI yang membutuhkan eksperimen model regional dengan biaya rendah Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $0,38 per juta token; Penawaran harga khusus untuk perusahaan Elicit AI Otomatisasi penelitian akademis; basis data lebih dari 125 juta makalah; ringkasan, sintesis, ekstraksi terstruktur Peneliti individu dan tim akademis yang melakukan tinjauan literatur atau pengembangan hipotesis Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $12/bulan; Harga khusus untuk perusahaan Hugging Face Transformers Platform sumber terbuka untuk berbagi/melatih model NLP; mendukung PyTorch, TensorFlow, JAX; Titik Akhir Inferensi Pengembang dan tim ML yang membangun dan menerapkan model NLP/penglihatan khusus Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $9/bulan; Penawaran harga khusus untuk perusahaan Mistral AI Model dengan ukuran bebas (misalnya, Mistral-7B), penerapan pribadi/self-hosted, inferensi cepat, lisensi komersial Tim infrastruktur AI dan organisasi yang peduli privasi yang mengembangkan aplikasi AI lokal/kustom Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $14,99/bulan; Harga khusus untuk perusahaan Poe Antarmuka terpadu untuk GPT-4, Claude, LLaMA, dll.; buat bot kustom; akses seluler/web; dukungan multibahasa Individu, wirausahawan tunggal, dan penggemar yang bereksperimen dengan berbagai model AI Gratis; Paket berbayar mulai dari $4,99/bulan

11 Alternatif DeepSeek Terbaik yang Dapat Digunakan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah uraian terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

DeepSeek AI mungkin bukan pilihan yang tepat untuk Anda, dan itu tidak masalah.

Baik itu karena downtime server, masalah privasi, atau keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru, banyak alternatif DeepSeek AI yang dapat menyaingi—atau bahkan mengunggulinya. Berikut adalah daftar yang telah kami pilihkan:

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk manajemen proyek dan manajemen pengetahuan yang didukung AI)

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk pekerjaan—sebuah platform tunggal tempat manajemen proyek, dokumen, dan komunikasi tim berpadu dengan otomatisasi AI generasi terbaru serta kemampuan pencarian.

Bukan hanya kami yang mengatakan hal ini. Anders E., seorang pengguna ClickUp, mengatakan:

ClickUp telah mengatasi masalah penumpukan alat dengan memberikan satu sumber informasi yang akurat bagi setiap tim; menggantikan rapat status dan pembaruan manual dengan dasbor real-time; menghilangkan pekerjaan rutin melalui otomatisasi cerdas dan AI bawaan; mengakhiri masalah izin dengan berbagi akses yang terperinci dan berbasis peran; serta mengubah OKR yang dulu kabur menjadi tujuan yang terhubung dan diperbarui secara otomatis.

ClickUp Brain

Jika Anda mencari alternatif DeepSeek yang benar-benar memahami pekerjaan Anda, ClickUp Brain adalah solusi revolusioner. Tidak seperti alat AI mandiri, Brain terintegrasi langsung ke dalam ruang kerja Anda, mengakses tugas, dokumen, obrolan, rapat—dan bahkan aplikasi terhubung Anda seperti Slack, Google Drive, Notion, dan lainnya.

Dengan Brain, Anda dapat menulis brief di ClickUp Docs, menghasilkan gambar yang sesuai dengan merek Anda, dan membuat tugas serta subtugas secara otomatis dari satu perintah saja—tanpa perlu berganti-ganti alat.

Awali hari Anda dengan AI StandUps, yang didukung oleh pembaruan nyata yang diambil dari tugas-tugas aktif, sementara AI Fields mengisi metadata tugas secara otomatis sehingga tidak ada yang terlewatkan. Tambahkan AI Cards di Dasbor ClickUp untuk menyoroti proyek dan prioritas secara sekilas.

🚀 Berikut ini informasi lebih lanjut tentang apa yang dapat dilakukan ClickUp Brain untuk Anda:

Ringkasan otomatis = lebih sedikit membaca, lebih banyak bertindak : Konten di tempat kerja sangat membingungkan, dan tidak ada yang mau menggulir thread tugas yang panjangnya bermil-mil. ClickUp Brain meringkas email panjang, pembaruan proyek, dan catatan rapat

Rapat singkat pribadi, tanpa perlu rapat : AI StandUp menghasilkan pembaruan status singkat sehingga tim dapat tetap selaras tanpa perlu sinkronisasi yang tidak perlu

Email, materi pemasaran, dan konten : Brain menulis teks pemasaran yang sangat baik, mulai dari email hingga konten presentasi hingga postingan media sosial, saat Anda mengalami kebuntuan

Otomatisasi bahasa alami: ClickUp membawa otomatisasi ke level berikutnya dengan memungkinkan pengguna membuat alur kerja hanya dengan menjelaskannya dalam bahasa Inggris sehari-hari

💡 Tips Pro: Beralih antar model AI terbaru—mulai dari ChatGPT dan Claude hingga Gemini dan DeepSeek—dengan ClickUp Brain! Ya, semuanya dapat diakses langsung di ruang kerja ClickUp Anda atau aplikasi Brain MAX. Anda juga dapat menggunakan fitur Voice-to-text di aplikasi Brain MAX untuk bekerja 4 kali lebih cepat!

Manajemen Pengetahuan ClickUp

Salah satu alasan utama para profesional bisnis, manajer proyek, dan analis data menyukai ClickUp adalah kemampuannya yang mudah untuk mengonsolidasikan informasi.

Fitur Manajemen Pengetahuan AI ClickUp memudahkan pencarian informasi secara real-time dengan mengambil informasi relevan dari tugas, komentar, dokumen, dan wiki secara instan. Ucapkan selamat tinggal pada pencarian konteks yang tak berujung!

🚀 Inilah manfaatnya:

Impor pengetahuan tim : Impor dokumen dan pengetahuan dari alat apa pun dengan aman

Gunakan templat Wiki : Percepat pekerjaan tim Anda dengan berbagai mencakup pengeditan langsung dan komentar terintegrasi : Percepat pekerjaan tim Anda dengan berbagai templat Wiki , yangpengeditan langsung dan komentar terintegrasi

Izin lanjutan: Kendalikan pengetahuan Anda dengan izin yang komprehensif dan riwayat versi

ClickUp Enterprise Search

Namun, kemampuan manajemen pengetahuan ClickUp tidak akan lengkap tanpa fitur ClickUp Enterprise Search.

Jika Anda sedang sibuk mengerjakan proyek penting dan tiba-tiba membutuhkan dokumen dari dua bulan lalu yang hampir tidak Anda ingat, Connected Search dari ClickUp akan menemukannya dalam hitungan detik. Jika dokumen tersebut tersembunyi di Slack atau hilang di dalam utas email, Anda akan menghabiskan berjam-jam untuk mencarinya atau akhirnya meminta rekan kerja untuk mengirimkannya kembali.

Connected Search memindai semua aplikasi terintegrasi Anda, mulai dari Google Drive hingga Jira dan Salesforce, sehingga Anda mendapatkan informasi yang tepat dalam hitungan detik. Dengan fitur-fitur ini, ClickUp menawarkan ruang kerja yang terorganisir, mudah diakses, dan bermanfaat.

Agen ClickUp Autopilot

AI bawaan ClickUp juga menggantikan pekerjaan rutin yang membosankan dengan Autopilot Agents —alur kerja yang didukung AI yang menangani pembuatan tugas, pengalihan, perubahan status, dan lainnya, sehingga Anda tidak perlu melakukannya. Pilih dari Prebuilt Agents atau buat Custom Agents yang membantu Anda menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat.

Ideal untuk

Ukuran tim

Tim kecil beranggotakan 5–20 orang, startup yang sedang berkembang, perusahaan menengah, atau organisasi tingkat korporat

Untuk siapa ClickUp cocok?

Tim dari berbagai ukuran yang mengelola proyek dengan skala dan tingkat kompleksitas yang beragam serta membutuhkan kolaborasi lintas fungsi

Fitur

Manajemen pengetahuan berbasis AI : Dapatkan pencarian cerdas, ringkasan otomatis, dan wawasan berbasis AI secara real-time dengan ClickUp Brain

Pencarian Terintegrasi untuk akses terpadu : Lakukan pencarian di Google Drive, Slack, Jira, Salesforce, dan alat terintegrasi lainnya untuk langsung menemukan apa yang Anda butuhkan

Kolaborasi real-time : Edit di ClickUp Docs, tetapkan tugas, dan berkomunikasi dengan tim Anda di satu tempat tanpa perlu berpindah antar aplikasi

Alur kerja otomatis dan prioritas tugas : Gunakan otomatisasi berbasis AI untuk memperbarui status, menugaskan tugas, dan mengatur pekerjaan berdasarkan tingkat urgensi

Ruang kerja yang sangat dapat disesuaikan: Sesuaikan ClickUp dengan kebutuhan manajemen proyek Anda menggunakan kategori, tag, dan dasbor yang fleksibel

Kelebihan

ClickUp Brain benar-benar menghemat waktu. AI bawaan kini dapat merangkum utas yang panjang, menyusun draf dokumen, dan bahkan mentranskripsikan klip suara langsung di dalam tugas, sehingga tim saya dapat mengurangi pergantian konteks dan tidak perlu lagi mencari alat tambahan. Pembaruan kalender & Gantt yang baru membuat perencanaan menjadi lebih mudah. Pembaruan Maret 2025 menggabungkan tugas, dokumen, obrolan, dan rapat ke dalam tampilan kalender tunggal serta menambahkan pemblokiran waktu yang didukung AI; bagan Gantt dimuat jauh lebih cepat dan mempertahankan tingkat zoom yang konsisten. Semuanya dalam satu ruang kerja. Kami menjalankan sprint agile, menerbitkan dokumen, dan mengelola OKR tanpa perlu berpindah-pindah aplikasi. Integrasi bawaan (Slack, Drive, GitHub) dapat dipasang dengan cepat.

Buat ide, tulisan, dokumentasi, dan bahkan gambar dengan AI dalam satu ruang kerja

Prioritaskan pekerjaan, alokasikan tugas kepada anggota tim yang tepat, dan lacak pembaruan secara otomatis dengan AI Fields dan standup

Bangun otomatisasi bahasa alami yang didukung oleh AI

Jadwalkan rapat dan kerjakan tugas dengan mudah menggunakan Kalender AI ClickUp

Akses berbagai model AI canggih—termasuk Claude, ChatGPT, DeepSeek, dan lainnya—dalam satu aplikasi, dengan biaya yang jauh lebih murah

Kekurangan

Terkadang hal ini bisa terasa membingungkan karena banyaknya pilihan dan cara untuk melakukannya. Bukan berarti hal itu buruk; justru sebaliknya, itu merupakan bagian dari potensinya, tetapi membutuhkan waktu, kesabaran, dan pembelajaran yang terus-menerus.

Fitur yang lengkap dan opsi penyesuaiannya mungkin memerlukan waktu untuk dikonfigurasi dan dikuasai

ClickUp Brain hanya tersedia dalam uji coba gratis terbatas atau dengan paket berbayar

Meskipun sebagian besar alat AI memecahkan satu bagian dari masalah, mereka juga menciptakan AI Sprawl , jaringan asisten yang terputus-putus dan terus berkembang yang tidak saling terhubung.

ClickUp mengakhiri penyebaran AI dan pekerjaan yang tidak terkendali dengan menyatukan pekerjaan, komunikasi, dan otomatisasi Anda dalam satu platform cerdas.

Terintegrasi dengan dan tidak terintegrasi dengan

Harga

Ulasan G2 dan Capterra

G2 : 4,7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.400 ulasan)

Apakah saya merekomendasikan ClickUp?

Ya. Jika Anda membutuhkan pusat kerja all-in-one yang dapat diskalakan dengan manajemen tugas dan pengetahuan serta kemampuan AI generatif dan agen, ClickUp adalah pilihan terbaik. Karena memiliki seluruh konteks kerja Anda, AI ClickUp membuka potensi keuntungan yang berlipat ganda. AI ini semakin pintar seiring penggunaan dan semakin disesuaikan dengan cara Anda bekerja!

📮 Wawasan ClickUp: 62% responden kami mengandalkan alat AI percakapan seperti ChatGPT dan Claude. Antarmuka chatbot yang familiar serta kemampuannya yang serbaguna—untuk membuat konten, menganalisis data, dan banyak lagi—mungkin menjadi alasan mengapa alat-alat ini begitu populer di berbagai peran dan industri. Namun, jika pengguna harus berpindah ke tab lain untuk mengajukan pertanyaan kepada AI setiap kali, beban perpindahan tab dan biaya peralihan konteks tersebut akan terus bertambah seiring waktu. Namun, tidak dengan ClickUp Brain. Aplikasi ini terintegrasi langsung di Workspace Anda, mengetahui apa yang sedang Anda kerjakan, dapat memahami perintah teks biasa, dan memberikan jawaban yang sangat relevan dengan tugas Anda! Rasakan peningkatan produktivitas hingga 2x lipat dengan ClickUp!

2. Google Gemini (Pilihan terbaik untuk otomatisasi alur kerja dan pembuatan konten berbasis AI)

Google Gemini berfungsi seperti sepasang tangan tambahan di dalam Google Workspace, menangani pekerjaan rutin sehingga Anda tidak perlu melakukannya.

Salah satu keunggulan Gemini adalah integrasinya yang mendalam dengan ekosistem Google. Jika Anda sudah menggunakan Gmail, Kalender, atau Drive, Gemini akan terintegrasi dengan mulus ke dalam alur kerja Anda dan memanfaatkan akses data real-time untuk membuat atau menulis, merangkum dan menyoroti, bahkan membagikan saran terkait pekerjaan Anda.

Perlu mengekstrak poin-poin tindakan dari utas email yang panjang? Gemini dapat merangkumnya untuk Anda. Ingin garis waktu proyek yang cepat? Gemini dapat membuat tabel terstruktur di Sheets dan merangkum fitur-fitur utama proyek.

Ideal untuk

Ukuran tim

Individu, pekerja lepas, dan tim kecil yang sedang bereksperimen dengan AI

Untuk siapa Gemini cocok?

Pilihan terbaik untuk tim yang sudah menggunakan Google Workspace dan membutuhkan fitur penulisan cepat atau ringkasan di dalam Docs, Gmail, atau Sheets; juga cocok untuk pengembang yang menggunakan Gemini Pro dalam aplikasi AI melalui Vertex AI

Fitur

Buat daftar tugas, laporan proyek, dan ringkasan di Google Docs, sehingga mengurangi pekerjaan manual

Otomatiskan balasan email dan tugas-tugas di Gmail agar proyek tetap berjalan lancar

Ekstrak wawasan dari rantai email yang panjang dan ubah menjadi daftar tugas yang terorganisir

Buat visual kustom di Slides menggunakan fitur pembuatan gambar dari teks yang didukung AI

Tingkatkan penilaian risiko dan peramalan dengan menganalisis tren data di Sheets

Kelebihan

Kemampuan penalaran tingkat lanjut dan pembuatan konten Gemini sangat mengesankan. Gemini menyediakan multimodalitas seperti teks, kode, audio, gambar, dan video. Gemini membantu Anda membuat dan membangun integrasi menggunakan pernyataan bahasa alami Anda sebagai masukan. Identifikasi pola dengan mudah dan hasilkan respons yang logis.

Pemahaman konteks yang kuat untuk respons yang dioptimalkan

Multimodalitas—bekerja dengan format teks, kode, audio, gambar, dan video dalam satu aplikasi

Kekurangan

Saya berharap fitur-fitur terbaiknya tidak terkunci di balik paket berbayar. Versi gratisnya cukup baik untuk hal-hal dasar, tetapi jika Anda ingin mendapatkan kemampuan penuh (seperti memori yang lebih besar atau Gemini 1.5 Pro), Anda harus berlangganan paket Google One AI Premium. Selain itu, dari segi kreativitas, aplikasi ini tidak selalu menarik. Aplikasi ini cenderung bermain aman dan terkadang memberikan jawaban yang sangat “konvensional”, terutama jika dibandingkan dengan aplikasi seperti ChatGPT.

Fitur AI canggih Gemini memerlukan langganan Google Workspace

Berfungsi paling baik dalam ekosistem Google, dengan integrasi terbatas untuk aplikasi non-Google

Kurang memiliki penyesuaian AI yang disesuaikan dengan peran tertentu dibandingkan dengan beberapa pesaing

Harga

Gratis

Gemini Advanced: $24 per bulan per pengguna

Ulasan G2 dan Capterra

G2 : 4,4/5 (lebih dari 230 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apakah saya merekomendasikan Gemini?

Jika tim Anda sudah terbiasa menggunakan alat-alat Google, Gemini bisa menjadi asisten yang sangat berguna.

3. Perplexity AI (Pilihan terbaik untuk pencarian dan wawasan riset berbasis AI)

Mesin pencari tradisional sering kali mengharuskan pengguna untuk menyortir banyak tautan untuk menemukan informasi yang dapat diandalkan. Perplexity AI mengubah hal itu dengan bertindak sebagai asisten riset berbasis AI yang memberikan jawaban instan dan didukung oleh sumber yang terpercaya.

Selain itu, tidak seperti mesin pencari standar, Perplexity AI mengambil data dari berbagai sumber secara real-time, merangkum wawasan utama, dan bahkan menyempurnakan hasil melalui pertanyaan lanjutan.

Ideal untuk

Ukuran tim

Perorangan, peneliti, atau tim kecil yang berfokus pada penelitian

Untuk siapa Perplexity AI cocok?

Sangat cocok untuk peneliti atau analis yang membutuhkan kutipan real-time dan ringkasan wawasan

Sangat cocok untuk jurnalis, mahasiswa, dan tim kebijakan yang melakukan penelitian mendalam

Berguna bagi mereka yang ingin mengganti pencarian tradisional dengan tanya jawab berbasis AI

Fitur

Dapatkan hasil pencarian yang didukung AI dengan kutipan sumber untuk transparansi

Akses berbagai model bahasa besar (LLM), termasuk GPT-4, Claude 3, dan model miliknya sendiri

Pastikan pengambilan data secara real-time untuk informasi terbaru

Lakukan riset mendalam dengan Pro Search, yang menyempurnakan jawaban melalui pertanyaan lanjutan

Atur pencarian ke dalam koleksi, sehingga lebih mudah untuk menyimpan dan mengelompokkan wawasan

Kelebihan

Pertanyaan lanjutan atas pertanyaan Anda adalah sumber inspirasi yang sangat berharga untuk terus melakukan brainstorming dan mendalami topik yang Anda teliti.

Mencari informasi di web dalam berbagai bahasa menggunakan pemrosesan bahasa alami (NLP) yang canggih

Antarmuka yang ramah pengguna yang memenuhi kebutuhan informasi melalui tanya jawab yang sederhana

Menyarankan pertanyaan lanjutan yang cerdas untuk mengisi celah pengetahuan

Kekurangan

Kelemahan utama yang saya temui adalah ketidakakuratan sesekali pada kueri yang sangat spesifik. Meskipun alat ini berfungsi dengan baik untuk informasi umum, terkadang ia kesulitan menangani topik-topik khusus yang memerlukan wawasan mendalam.

Kesulitan dalam menangani topik yang kurang terdokumentasi, terkadang hanya memberikan informasi yang dangkal

Tidak dilengkapi dengan fitur penyesuaian lanjutan yang terdapat pada beberapa alat penelitian AI

Pencarian Pro dan akses ke LLM premium memerlukan langganan berbayar

Harga

Gratis

Pro : $20/bulan per pengguna

Enterprise Pro: $40/bulan per pengguna

Ulasan G2 dan Capterra

G2 : 4,7/5 (lebih dari 40 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apakah saya merekomendasikan Perplexity AI?

Ya. Untuk penelitian mendalam dan jawaban berbasis web secara real-time, platform AI Perplexity sangat unggul—tetapi ingat, ini bukan alat manajemen tugas atau proyek.

4. ChatGPT (Terbaik untuk bantuan proyek dan otomatisasi berbasis AI)

Hampir bisa dipastikan Anda sudah familiar dengan ChatGPT. Ini adalah salah satu alternatif DeepSeek paling serbaguna yang memungkinkan Anda menulis, meneliti, melakukan brainstorming, mengotomatisasi tugas, dan menganalisis data dengan AI.

Berbeda dengan DeepSeek yang lebih berfokus pada pengembang dan berorientasi pada open-source, ChatGPT menawarkan kemudahan penggunaan langsung dengan model-model canggih seperti GPT-4 dan GPT kustom yang berfungsi sebagai asisten virtual untuk proyek, penulisan, dan pemrograman.

Paket Pro-nya menambahkan fitur penjelajahan web, analisis file, dan pembuatan gambar, menjadikannya pilihan praktis bagi pemasar, tim produk, dan pembuat konten yang menginginkan hasil yang cepat dan berkualitas tinggi tanpa perlu menghosting atau menyempurnakan model sendiri.

🍪 Bonus: Kemampuan ChatGPT untuk terintegrasi dengan berbagai alat bisnis semakin menjadikannya aset berharga bagi tim perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi.

Ideal untuk

Ukuran tim

Mulai dari individu hingga tim perusahaan di berbagai bidang

Untuk siapa ChatGPT cocok?

Pilihan terbaik untuk pekerja pengetahuan umum, pembuat konten, dan tim yang menggunakan AI untuk menulis, membuat kode, merangkum, dan melakukan brainstorming

Fitur

Otomatiskan perencanaan proyek dengan membuat daftar tugas, jadwal, dan penilaian risiko berdasarkan konteks

Dapatkan jawaban dan wawasan instan dari pencarian web, sehingga mengurangi ketergantungan pada penelitian manual

Unggah dan ringkas laporan serta catatan rapat, sehingga meningkatkan berbagi pengetahuan di dalam tim

Akses analitik prediktif untuk mengantisipasi risiko proyek

Kelebihan

Jika saya memiliki pertanyaan, saya bisa menanyakannya dan yakin akan mendapatkan jawaban yang dapat dipercaya. Dan jika saya tidak percaya dengan jawaban tersebut, ChatGPT akan memberikan saya. Ada banyak tautan sesuai kebutuhan saya.

Wujudkan ide menjadi tindakan lebih cepat dengan saran dan rekomendasi cerdas dari ChatGPT—untuk pekerjaan rumah tangga, proyek kerja, dan segala hal lainnya

Minta referensi untuk memastikan bahwa jawaban yang Anda dapatkan dapat dipercaya

Kekurangan

Saya berharap aplikasi ini bisa menangani lebih banyak tugas bergaya asisten, seperti misalnya saat kita sedang dalam diskusi yang cukup mendalam dan saya memutuskan bahwa rekan kerja saya juga akan menikmati hal ini, saya bisa mengatakan, “Hei, kirim undangan obrolan ke si anu dan libatkan sudut pandang ketiga ke dalam obrolan, atau setidaknya bisa mencari informasi secara online atau menulis dan mengirim email.”

Tidak dapat melakukan tindakan atau mengotomatisasi tugas secara menyeluruh seperti agen AI

Kesulitan dalam menangani kebutuhan proyek yang sangat spesifik dan disesuaikan dengan industri

Akurasi hasil bergantung pada kualitas input, terkadang memerlukan instruksi yang terpisah-pisah dan verifikasi manual

Harga

Gratis

Plus : $20/bulan (satu pengguna)

Pro : $200/bulan (satu pengguna)

Tim : $30/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan G2 dan Capterra

G2 : 4,7/5 (lebih dari 810 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 200 ulasan)

Apakah saya merekomendasikan ChatGPT?

Ya. Sebagai asisten LLM yang fleksibel dan kuat yang terintegrasi dengan alat bisnis serta mendukung plugin/ekstensi, ChatGPT sangat direkomendasikan.

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 2016, program AlphaGo dari DeepMind, yang didasarkan pada jaringan saraf dalam, mengalahkan Lee Sedol, juara dunia Go, dalam lima pertandingan.

5. Meta LLaMa 3 (Pilihan terbaik untuk pengembangan dan eksperimen AI sumber terbuka)

Bagi bisnis dan pengembang yang mencari model AI yang dapat disesuaikan tanpa ketergantungan pada vendor, Meta Llama 3 menawarkan alternatif open-source yang kuat.

Tidak seperti model eksklusif seperti GPT-4 atau Claude, Llama 3 memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan dan menerapkan model AI di infrastruktur mereka sendiri, sehingga memastikan kontrol yang lebih besar atas privasi data dan biaya.

🍪 Bonus: Skalabilitasnya yang luas, potensi multibahasa, dan integrasinya dengan platform seperti AWS, Azure, dan Hugging Face menjadikannya pilihan yang fleksibel untuk proyek berbasis AI.

Ideal untuk

Ukuran tim

Laboratorium riset, startup yang berfokus pada AI, atau perusahaan dengan keahlian ML internal

Untuk siapa Meta LLaMa 3 cocok?

Cocok untuk pengembang atau tim riset yang sedang mengembangkan aplikasi AI khusus

Ideal untuk organisasi yang mencari LLM tanpa batasan ukuran untuk penerapan internal

Tidak ramah bagi pemula—membutuhkan pengalaman dalam infrastruktur dan penyempurnaan model

Fitur

Aktifkan penyesuaian dan penyempurnaan dengan ketersediaan sumber terbuka untuk bisnis

Tingkatkan kemampuan penalaran, pemrograman, dan mengikuti instruksi dengan performa yang kuat dalam berbagai bahasa pemrograman

Akses kemampuan multimodal, termasuk model AI berbasis penglihatan

Optimalkan efisiensi dengan Grouped Query Attention (GQA) dan kompresi token

Pastikan penerapan yang fleksibel dan dapat diskalakan di platform cloud utama

Kelebihan

Saya menggunakannya setiap hari sebagai pelengkap model OpenAI dan Anthropic sebagai alternatif berbiaya rendah untuk kasus penggunaan yang spesifik. Akses yang mudah dan posisi yang kuat sebagai pesaing open-source.

Dilatih pada konteks yang sangat luas dengan parameter 8 miliar hingga 70 miliar

Biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan model OpenAI dan Anthropic

Kinerja yang andal dan berkecepatan tinggi

Kekurangan

1. Biaya Pengaturan & Infrastruktur yang Tinggi. Dapat membebani infrastruktur/sumber daya Anda saat ini. 2. Tidak Ada Keamanan Bawaan. Tidak seperti model berpemilik, LLaMA 3 memerlukan penyaringan prompt, moderasi, dan lapisan penyelarasan yang cermat – sehingga Anda memiliki tanggung jawab yang lebih besar.

Tidak memiliki dukungan bawaan untuk aplikasi obrolan waktu nyata dibandingkan dengan model sumber tertutup

Membutuhkan keahlian teknis untuk melakukan penyempurnaan dan penerapan secara efektif

Menempatkan tanggung jawab penggunaan yang bertanggung jawab pada Anda

Masih tertinggal dari model-model eksklusif dalam menangani pertanyaan yang rumit

Harga

Penetapan harga khusus

Ulasan G2 dan Capterra

G2 : 4,3/5 (lebih dari 140 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apakah saya merekomendasikan Meta Llama 3?

Kecuali Anda memiliki infrastruktur dan tenaga ahli ML, LLaMA 3 tidak praktis digunakan sebagai asisten AI siap pakai seperti ClickUp Brain atau ChatGPT.

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 1980, John Searle menjelaskan perbedaan antara AI "lemah" dan AI "kuat". AI lemah berfokus pada satu tugas yang spesifik, sedangkan AI kuat mirip dengan kecerdasan manusia sepenuhnya.

6. Claude AI (Terbaik untuk bantuan pemrograman dan eksplorasi ide)

Claude AI, yang dikembangkan oleh Anthropic, dirancang dengan penekanan kuat pada penalaran, keamanan, dan penggunaan AI yang etis. Berbeda dengan banyak model AI yang berfokus pada kecepatan dan keserbagunaan, Claude unggul dalam tugas-tugas yang sarat logika, bantuan pemrograman, dan diskusi filosofis mendalam, yang tercermin dalam interaksinya dengan pengguna.

Kemampuan Claude dalam menangani perintah yang kompleks sambil tetap mempertahankan gaya respons yang komunikatif dan terstruktur menjadikannya pilihan yang tepat bagi para pengembang, peneliti, dan pemikir mendalam.

Ideal untuk

Ukuran tim

Dari tim kecil hingga organisasi tingkat perusahaan

Untuk siapa Claude AI cocok?

Sangat cocok untuk tim hukum, kepatuhan, atau perusahaan yang mengutamakan privasi dan memori konteks jangka panjang

Sangat cocok untuk merangkum dokumen besar, kontrak hukum, atau basis pengetahuan internal

Pilihan terbaik untuk organisasi yang membutuhkan tingkat keamanan dan transparansi tinggi dalam hasil AI

Fitur

Manfaatkan debugging dan pembuatan kode tingkat lanjut dengan kemampuan pemrograman yang mumpuni

Tangani dokumen panjang dan percakapan berputar-putar dengan jendela konteks yang luas (hingga 200.000 kata)

Interpretasikan gambar dan grafik dengan kemampuan penglihatan yang ditingkatkan pada model-model terbaru

Minimalkan bias dan hasil yang merugikan dengan penyelarasan AI yang etis berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional

Gunakan akses API untuk pengembang guna membangun aplikasi berbasis AI yang disesuaikan

Kelebihan

Bahasa yang lebih kaya. Pendekatan humanis yang luar biasa. Lebih sedikit daftar, lebih banyak konsep.

Respons yang terperinci, bermanfaat, dan sesuai konteks dengan bahasa yang kaya

Analisis mendalam dan penalaran untuk tugas pemrograman

Belajar dari dan menyesuaikan diri dengan gaya penulisan Anda

Kekurangan

Ketidakmampuan untuk belajar di antara sesi obrolan serta ketidaknyamanan dalam obrolan yang panjang, berarti saya harus melatih ulang Claude mengenai suatu topik setiap kali saya memulai obrolan proyek baru.

Versi akses gratis memiliki batasan jumlah pesan per sesi

Kesulitan dalam menangani kueri domain khusus yang memerlukan pengetahuan kontekstual yang mendalam

Tidak dapat melakukan tindakan mandiri untuk mengotomatisasi tugas

Harga

Gratis

Pro : $20/bulan (satu pengguna)

Max : Mulai dari $100 per bulan per pengguna

Tim : $25/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan G2 dan Capterra

G2 : 4,4/5 (lebih dari 50 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 20 ulasan)

Apakah saya merekomendasikan Claude AI?

Ya. Claude merupakan pilihan yang tepat untuk ringkasan konteks panjang dan balasan yang terperinci—terutama di sektor korporat dan industri yang diatur.

7. Qwen 2.5 (Pilihan terbaik untuk pemrograman dan otomatisasi AI yang hemat biaya)

Dikembangkan oleh Alibaba Cloud, Qwen 2.5 relatif baru di pasar, namun berhasil menarik perhatian banyak orang berkat model AI canggihnya yang dirancang untuk pemrosesan bahasa alami, penalaran, dan pembangkitan kode.

Model AI asal Tiongkok ini bersaing dengan model-model papan atas seperti GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet, dan DeepSeek V3 sambil mempertahankan biaya per juta token yang jauh lebih rendah.

Ideal untuk

Ukuran tim

Pengembang individu, tim riset AI kecil, atau organisasi besar di kawasan Asia-Pasifik

Untuk siapa Qwen 2.5 cocok?

Ini cocok untuk perusahaan yang ingin bereksperimen dengan model terbuka dari penyedia regional dan mencari kedaulatan LLM.

Fitur

Nikmati pemrosesan teks, gambar, dan audio dengan jendela konteks 128.000 token

Lakukan tugas pemrograman dengan akurasi 92,7% pada HumanEval, mengungguli GPT-4o dan DeepSeek V3

Sesuaikan dan integrasikan ke dalam aplikasi dengan fleksibilitas open-source

Dapatkan dukungan untuk 29 bahasa, termasuk Mandarin, Arab, dan Hindi

Kelebihan

Kinerjanya bahkan sebanding, jika tidak lebih baik, daripada model lokal lain yang pernah saya coba untuk tugas terjemahan pribadi saya (bahasa Jepang teknis ke bahasa Inggris) yang memerlukan pemahaman instruksi yang rumit (hf. co/bartowski/Qwen2. 5-Coder-32B-Instruct-GGUF:IQ4_XS). Hasil yang mengesankan untuk model pemrograman dalam tugas non-pemrograman.

Hemat biaya, sekitar 10 kali lebih murah daripada GPT-4o

Berperforma baik dalam tugas pemrograman maupun non-pemrograman

Kekurangan

Versi untuk perusahaan bersifat closed-source, sehingga membatasi penyesuaian oleh pihak ketiga

Performa yang sedikit lebih lemah dalam penulisan kreatif dibandingkan dengan Claude 3.5 Sonnet

Penurunan kinerja melebihi 100.000 token pada tugas-tugas yang sangat kompleks

Harga

Gratis

Akses API : $0,38 per juta token

Paket Perusahaan: Harga disesuaikan

Ulasan G2 dan Capterra

G2 : Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Apakah saya merekomendasikan Qwen 2.5?

Bagi sebagian besar tim global, ini mungkin bukan pilihan terbaik. Meskipun kuat dalam hal penelitian, platform ini kurang dalam hal kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan integrasi dengan sistem di luar Alibaba Cloud.

🧠 Fakta Menarik: “Portrait of Edmond Belamy” adalah lukisan pertama yang dibuat oleh kecerdasan buatan (AI) yang dilelang di dunia seni. Kelompok tersebut menciptakan lukisan tersebut menggunakan metode AI yang disebut Generative Adversarial Network (GAN), dan lukisan itu begitu realistis hingga terjual seharga $432.500!

8. Elicit AI (Pilihan terbaik untuk penelitian akademis dan tinjauan literatur yang didukung AI)

Elicit adalah asisten penelitian berbasis AI yang dirancang untuk memudahkan tinjauan literatur dan mengotomatiskan tugas-tugas penelitian akademis yang membosankan.

Dengan akses ke basis data yang berisi lebih dari 125 juta makalah penelitian, platform ini membantu pengguna menemukan studi yang relevan, mengekstrak wawasan kunci, dan mensintesis temuan. Hal ini menjadikannya sangat berguna untuk tinjauan sistematis, meta-analisis, dan pembentukan hipotesis.

Ideal untuk

Ukuran tim

Peneliti akademis individu, lembaga pemikir kebijakan, dan mahasiswa program doktoral

Untuk siapa Elicit AI cocok?

Pilihan terbaik untuk peneliti individu atau tim akademis kecil dalam tahap awal eksplorasi proyek atau penulisan makalah

Fitur

Temukan makalah yang relevan dan dapatkan ringkasan satu kalimat dengan mesin pencari yang didukung AI

Ekstrak poin-poin data utama dari makalah dan susunlah ke dalam tabel terstruktur

Buat ringkasan tematik dari berbagai makalah untuk mengidentifikasi tren penelitian

Unggah PDF dan dapatkan ringkasan serta wawasan otomatis

Akses alur kerja tinjauan sistematis yang mendukung penelitian akademis dan profesional

Kelebihan

Ini membantu saya memahami makalah secara sekilas dan memutuskan apakah makalah tersebut relevan atau tidak, serta apakah saya perlu membacanya secara mendetail. Aplikasi ini merangkum poin-poin utama—tujuan, metode, ukuran sampel, teknik kuantitatif, variabel, jumlah kutipan, dan bahkan kritik terhadapnya dalam makalah lain.

Saring informasi penelitian yang relevan dengan tepat

Hemat waktu berjam-jam dalam tinjauan literatur

Kekurangan

Saat Anda menandai pencarian, Anda tidak dapat kembali ke pencarian tersebut dan mengunduhnya. Pencarian tersebut harus diunduh saat Anda menelusurinya. Jika Anda ingin sedikit mengubah pencarian, makalah yang sebelumnya ditandai tidak akan tersimpan dan harus dicari kembali untuk mendapatkan informasinya.

Anda tidak dapat melihat kembali makalah dan laporan yang telah ditandai

Ringkasan abstrak mungkin menyederhanakan temuan penelitian yang kompleks secara berlebihan

Ekstraksi data mungkin tidak selalu memprioritaskan detail yang paling relevan

Dukungan seluler yang terbatas, sehingga kurang mudah diakses oleh peneliti yang sedang dalam perjalanan

Harga

Dasar : Gratis

Plus : $12 per bulan per pengguna

Pro : $49/bulan per pengguna

Tim: $79/bulan per pengguna

Ulasan G2 dan Capterra

G2 : Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Apakah saya merekomendasikan Elicit AI?

Ya—hanya untuk peneliti. Ini adalah alat khusus yang dirancang khusus untuk penggunaan akademis, bukan untuk produktivitas umum atau alur kerja tim.

Ringkasan ini menyajikan makalah tersebut dengan sangat baik dan menyajikan contoh, teknik, tujuan, serta informasi relevan lainnya dengan bahasa yang tepat dan jelas.

9. Hugging Face Transformers (Pilihan terbaik untuk penerapan model pembelajaran mesin dan NLP)

Hugging Face telah menjadi GitHub-nya machine learning, menyediakan platform sumber terbuka tempat para pengembang dan peneliti dapat dengan mudah berbagi, menyempurnakan, dan menerapkan model pemrosesan bahasa alami (NLP).

Hal yang menarik adalah platform ini menampung lebih dari satu juta model dan dataset, menjadikannya sumber daya andalan bagi para penggemar dan profesional AI yang mencari model pra-latih terkini.

Ideal untuk

Ukuran tim

Tim pengembang skala kecil hingga menengah, laboratorium penelitian, dan pembuat produk AI yang sedang menerapkan model dalam produksi atau melatih LLM khusus

Untuk siapa Hugging Face cocok?

Ini sangat cocok untuk startup yang mengembangkan produk berbasis AI dengan model dasar open-source, tetapi tidak cocok untuk tim non-teknis atau yang tidak menggunakan kode.

Fitur

Akses koleksi besar model yang telah dilatih sebelumnya, termasuk GPT, BERT, dan RoBERTa

Akses perpustakaan Transformers untuk implementasi model NLP yang mulus di PyTorch, TensorFlow, dan JAX

Manfaatkan kemampuan penyempurnaan model untuk menyesuaikan model dengan kasus penggunaan tertentu

Memudahkan akses ke dataset dan kemampuan untuk menampilkan model AI dalam aplikasi interaktif

Gunakan Inference Endpoints untuk menerapkan model pada infrastruktur cloud yang dapat diskalakan

Kelebihan

Perpustakaan "serba guna" mereka berkembang dari fokus pada NLP hingga mencakup penglihatan komputer dan tugas-tugas ML lainnya, serta telah merilis perpustakaan untuk mengumpulkan pola pelatihan dan inferensi. Jika Anda menginginkan "standar" dan "pilihan": kemungkinan besar Anda membutuhkan Hugging Face Toolkit.

Dirancang untuk insinyur ML dengan API yang tangguh, perpustakaan seperti transformers, dataset, dan accelerate, serta dukungan untuk pelatihan kustom atau penyempurnaan

Didukung oleh komunitas global yang aktif yang berkontribusi dalam model, dataset, dan penelitian—sehingga eksperimen menjadi lebih cepat dan lebih kolaboratif

Kekurangan

Mereka menyediakan layanan yang luar biasa bagi komunitas, namun sayangnya desain API-nya sangat tidak intuitif dan sulit digunakan, serta dokumentasinya sudah ketinggalan zaman.

Dokumentasi dan desain API bisa jadi rumit bagi pemula yang sedang mempelajari konfigurasi model

Beberapa fitur memerlukan paket berbayar, terutama untuk akses GPU berkinerja tinggi

Kurang akurat dalam mendeteksi konten AI dibandingkan dengan alat khusus seperti Originality. AI

Harga

Gratis

Pro : $9/bulan per pengguna

Enterprise: Mulai dari $20/bulan per pengguna

Ulasan G2 dan Capterra

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Belum cukup ulasan

Apakah saya merekomendasikan Hugging Face?

Tidak cocok untuk pengguna umum. Ini adalah ekosistem pengembang yang luar biasa—tetapi terlalu teknis bagi tim yang mencari alat produktivitas siap pakai.

10. Mistral AI (Pilihan terbaik untuk mengembangkan aplikasi AI kustom dengan model open-weight)

Mistral AI adalah alternatif DeepSeek yang sangat baik jika Anda ingin memiliki kendali penuh atas cara kerja AI Anda. Platform ini memberi Anda akses ke model-model cepat dan terbuka seperti Mistral-7B dan Mixtral yang dapat Anda terapkan secara lokal—tanpa kotak hitam, tanpa ketergantungan pada vendor.

Jika Anda sedang mengembangkan aplikasi AI kustom atau mengutamakan kecepatan dan privasi, Mistral menyediakan alat yang Anda butuhkan. Perlu diingat: platform ini tidak ramah bagi pemula. Anda memerlukan keahlian teknis yang mumpuni untuk mengonfigurasinya dan memastikan semuanya berjalan lancar.

Ideal untuk

Ukuran tim

Peneliti AI, tim infrastruktur, dan perusahaan yang peduli privasi

Untuk siapa Mistral AI cocok?

Ideal untuk perusahaan yang ingin menjalankan model ringan dan terbuka di infrastruktur pribadi

Pilihan terbaik untuk kasus penggunaan yang membutuhkan inferensi lokal, kecepatan, dan kendali atas IP

Sangat cocok untuk penerapan di tepi jaringan dan alur kerja AI yang aman

Fitur

Jalankan model ringan secara lokal (misalnya, Mistral-7B, Mixtral)

Terapkan inferensi cepat dengan infrastruktur minimal

Bangun aplikasi AI yang aman dan dihosting sendiri

Gunakan lisensi yang fleksibel untuk proyek komersial

Kelebihan

Aplikasi ini memiliki fitur pencarian web dan kanvas, model pengenalan gambarnya hampir sebagus Gemini. Anda juga dapat membuat agen dan memanggilnya di obrolan dengan menggunakan simbol @. Semuanya gratis dan berkualitas seperti GPT-4. Apakah Anda ingin menambahkan fakta bahwa aplikasi ini sebenarnya bersifat terbuka?

Le Chat dari Mistral dilaporkan lebih cepat dan lebih murah daripada alat AI mainstream seperti ChatGPT

Model open-weight terkini

Kemampuan AI berbasis agen

Kekurangan

Dokumentasi dan komunitas yang terbatas

Harga (Le Chat AI Assistant)

Gratis

Pro: $14,99/bulan

Paket Tim: $50 (untuk 2 pengguna/bulan)

Enterprise: Harga khusus

Ulasan G2 dan Capterra

G2 : Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Apakah saya merekomendasikan Mistral AI?

Hanya jika Anda menggunakannya untuk pengembangan. Alat ini tidak dirancang untuk pengguna non-teknis atau pekerjaan berbasis pengetahuan umum—berbeda dengan alat seperti ClickUp Brain atau Claude.

💡 Tips Pro: Ingin berhenti menghabiskan waktu mencari-cari di antara berkas yang tak ada habisnya untuk menemukan apa yang Anda butuhkan? Connected AI membuat semuanya dapat dicari dan diakses dalam hitungan detik—tidak perlu lagi menebak-nebak.

11. Poe (Pilihan terbaik untuk bereksperimen dengan berbagai model bahasa besar)

Poe by Quora sangat cocok jika Anda ingin bereksperimen dengan berbagai model AI di satu tempat—tanpa perlu berpindah tab atau mengatur pengaturan teknis apa pun. Anda dapat mengobrol dengan GPT-4, Claude, LLaMA, dan lainnya, semuanya dalam antarmuka yang rapi dan mudah digunakan. Aplikasi ini sangat bagus untuk mengeksplorasi ide, menulis draf, atau sekadar melihat bagaimana respons berbagai model. Anda bahkan dapat membuat bot Anda sendiri.

Namun, jika Anda mengelola alur kerja tim atau membutuhkan solusi tingkat bisnis, Poe mungkin terasa agak kurang mumpuni. Anggap saja ini lebih sebagai ruang uji coba AI daripada alat kerja yang serius.

Ideal untuk

Ukuran tim

Individu, wirausaha tunggal, dan pengguna AI kasual

Untuk siapa Poe cocok?

Sangat cocok bagi mereka yang ingin mencoba berbagai model AI (GPT-4, Claude, dll.) dalam satu antarmuka

Berguna bagi pembuat konten atau penggemar yang bereksperimen dengan hasil LLM

Fitur

Berbincang dengan GPT-4, Claude, LLaMA, dan lainnya dalam satu antarmuka

Buat bot Anda sendiri dengan instruksi khusus

Akses AI di web dan seluler dengan riwayat yang disinkronkan

Coba berbagai prompt pada berbagai model

Kelebihan

Semua chatbot yang tersedia di Poe memahami bahasa ibu saya, Hindi, ketika saya mengajukan pertanyaan kepada mereka dalam bahasa ibu saya, yang semakin memudahkan saya. Salah satu hal terbaiknya adalah layanan ini juga dapat diakses melalui aplikasi Android.

Dukungan multibahasa

Aplikasi seluler yang cepat dan andal

Kekurangan

Sistem kredit Poe sedikit lebih mahal daripada hanya menggunakan satu model tertentu, dan versi gratisnya memiliki batasan pada beberapa fitur.

Sistem kredit bisa jadi lebih mahal daripada menggunakan model individual

Beberapa pengguna melaporkan bahwa aplikasi ini lambat

Harga

Tersedia paket gratis

Mulai dari $4,99/bulan

Ulasan G2 dan Capterra

G2 : Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Apakah saya merekomendasikan Poe?

Meskipun menyenangkan untuk dicoba, Poe mungkin kurang memiliki struktur, keamanan, dan fitur yang diperlukan untuk produktivitas tim.

Kesimpulan Akhir: Apakah DeepSeek Pilihan yang Lebih Baik? ClickUp Siap Membantu

Ingat saat kita membahas ClickUp Brain dan bagaimana Anda hanya perlu mengajukan pertanyaan, dan aplikasi ini langsung tahu tepat apa yang Anda butuhkan?

Nah, Mike Coon, Manajer Program di DISH Network, dapat membuktikannya:

Yang perlu saya lakukan hanyalah mengetik pertanyaan seperti, ‘Apa kabar terbaru proyek ini saat ini?’ dan saya mendapatkan daftar lengkap yang sudah diformat dengan rapi mengenai segala hal yang terjadi selama periode waktu yang ingin saya lihat. ClickUp Brain seperti anggota tim kami yang bekerja penuh waktu. Ini adalah aplikasi yang luar biasa. Sangat mudah digunakan, dan menghemat banyak waktu.

Namun, itu hanyalah hari biasa di dunia ClickUp—di mana AI dan otomatisasi bukan sekadar fitur, melainkan terintegrasi secara mulus ke dalam pekerjaan.

Begitu Anda mulai menggunakan ClickUp, platform ini akan menjadi pusat kendali tim Anda. ClickUp mengotomatiskan tugas, mengelola pengetahuan, memusatkan pencarian, dan memastikan proyek tetap berjalan tanpa perlu bolak-balik terus-menerus.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Karena “Gratis” sering kali berarti waktu operasional yang terbatas, privasi data yang buruk, dan fitur yang tidak lengkap. Banyak pengguna menghadapi crash server, moderasi yang lemah, dan API yang tidak dapat diandalkan, sehingga membuat perangkat lunak sumber terbuka terasa lebih merepotkan daripada menguntungkan.

ClickUp Brain bukan sekadar chatbot; ia terintegrasi langsung ke dalam ruang kerja Anda. Ia menghubungkan tugas, dokumen, rapat, dan aplikasi, sehingga AI tidak bekerja di samping Anda, melainkan bersama Anda, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk berpindah konteks dan pembaruan manual.

ClickUp memimpin untuk tim bisnis; platform ini menggabungkan AI generatif, otomatisasi, dan pelacakan proyek secara real-time. Tidak seperti AI berfungsional tunggal, ClickUp menghubungkan setiap lapisan pekerjaan: brainstorming, perencanaan, dan pelaksanaan, semuanya dalam satu tempat.

Ya. ClickUp Brain berjalan di dalam ruang kerja ClickUp Anda, bukan di server publik. Artinya, Anda mendapatkan enkripsi tingkat perusahaan, kontrol akses, dan lokasi penyimpanan data, sehingga informasi sensitif perusahaan Anda tetap aman dan privat, tidak seperti model terbuka yang dihosting sendiri.