10 Fitur Terbaik Perangkat Lunak Manajemen SDM untuk Kinerja yang Lebih Baik

Tim HR melakukan semuanya—perekrutan, penggajian, penilaian kinerja—tetapi tanpa alat yang tepat, bahkan tugas dasar pun bisa menjadi daftar tugas yang tak pernah selesai. Melacak cuti secara manual? Mengejar dokumen? Tidak ada yang punya waktu untuk itu. ⏳

Fitur-fitur perangkat lunak manajemen SDM yang tepat dapat menyederhanakan operasional, mengurangi pekerjaan rutin, dan membantu tim fokus pada dukungan karyawan serta peningkatan produktivitas.

Blog ini mengulas fitur-fitur terbaik perangkat lunak HR yang membuat operasional HR menjadi lebih mudah, cepat, dan kurang merepotkan. Kami juga akan membahas bagaimana ClickUp meningkatkan kinerja organisasi. Mari kita mulai! 🧐

Apa Itu Perangkat Lunak Manajemen SDM?

Perangkat lunak manajemen SDM adalah solusi digital yang membantu perusahaan mengelola tugas-tugas SDM yang penting. Perangkat lunak ini mengotomatisasi perekrutan, penggajian, pelacakan kehadiran, dan manajemen kinerja, mengurangi upaya manual dan meminimalkan kesalahan.

Perangkat lunak ini mengintegrasikan data karyawan, memudahkan penyimpanan, akses, dan pengelolaan catatan penting. Sistem terstruktur memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan dan persyaratan hukum sambil meningkatkan akurasi secara keseluruhan dalam proses HR.

🔍 Tahukah Anda? Pasar perangkat lunak HR global diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 12,2% antara tahun 2024 dan 2030, didorong oleh meningkatnya adopsi solusi berbasis cloud.

Manfaat Utama Perangkat Lunak Manajemen SDM

Mengelola tugas-tugas HR bisa menjadi sangat membingungkan dengan cepat. Mari kita jelaskan bagaimana perangkat lunak manajemen HR membuat semuanya lebih terkelola dan efisien. 💪🏼

Tugas administratif yang terintegrasi: Mengotomatisasi penggajian, pelacakan cuti, dan penilaian kinerja, memungkinkan tim HR fokus pada keterlibatan karyawan, retensi, dan pertumbuhan

Peningkatan manajemen tenaga kerja: Mengintegrasikan data karyawan untuk akses cepat, membantu tim HR memantau kehadiran, melacak jam kerja, dan mengelola kepatuhan dengan efisien

Pengurangan beban kerja: Mengatasi kesenjangan antara tim yang kekurangan tenaga kerja dan Mengatasi kesenjangan antara tim yang kekurangan tenaga kerja dan 57% profesional HR yang bekerja melebihi batas kemampuan mereka dengan mengotomatisasi tugas administratif dan memungkinkan tim fokus pada inisiatif strategis

Layanan mandiri karyawan yang terintegrasi: Memungkinkan karyawan untuk memperbarui detail pribadi, mengajukan cuti, dan mengakses manfaat karyawan secara mandiri, mengurangi beban administratif

Peningkatan kepatuhan dan keamanan: Mengotomatisasi pencatatan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan dan kebijakan perusahaan, sementara penyimpanan data yang aman melindungi informasi karyawan dan mengurangi risiko kepatuhan

🧠 Fakta Menarik: Departemen HR formal pertama didirikan pada tahun 1901 di National Cash Register Company setelah pemogokan besar-besaran. Departemen ini berfokus pada keluhan karyawan, keselamatan, dan pelatihan.

Fitur Esensial Perangkat Lunak Manajemen SDM

Ketika berbicara tentang perangkat lunak manajemen HR dan karyawan, beberapa fitur tertentu tidak dapat ditawar. Mari kita jelajahi apa yang perlu dicari untuk memastikan kebutuhan tim Anda terpenuhi. 👇

1. Manajemen basis data karyawan

Database karyawan terpusat menyimpan semua informasi di satu tempat—detail pribadi, peran pekerjaan, gaji, catatan kinerja—apa pun yang Anda butuhkan. Tim HR dapat dengan cepat mengumpulkan profil akurat dan terkini menggunakan fitur pencarian dan penyaringan canggih, menghilangkan kebutuhan untuk menyortir spreadsheet yang tak berujung.

Tidak semua orang memerlukan akses ke data sensitif, dan kontrol berbasis peran memastikan hanya personel yang berwenang yang dapat melihat atau mengedit catatan penting. Kepatuhan juga ditingkatkan, karena kontrak, sertifikasi, dan riwayat kerja tetap terdokumentasi dengan baik dan aman.

Penyimpanan cloud memungkinkan profesional HR mengakses data kapan saja, dari mana saja. Ya, itu berarti tidak perlu lagi repot mencari file. 😉

Tampilan Tabel di ClickUp memungkinkan Anda mengorganisir segala hal—peran, departemen, tanggal mulai, rentang gaji—menggunakan Bidang Kustom ClickUp yang sesuai dengan konfigurasi Anda. Tambahkan tag untuk mengelompokkan orang berdasarkan lokasi atau jenis pekerjaan, dan simpan dokumen seperti kontrak di setiap baris. Anda juga dilindungi dalam hal privasi: izin berdasarkan peran memastikan detail sensitif hanya terlihat oleh orang yang berwenang.

📖 Baca Juga: Kami Telah Menguji Perangkat Lunak HR Terbaik di Singapura

2. Pengolahan gaji dan kepatuhan pajak

Penggajian manual adalah masalah yang merepotkan—kesalahan perhitungan, kesalahan pajak, dan potongan yang terlewat dapat menyebabkan masalah serius. Perangkat lunak manajemen SDM menghilangkan beban pengolahan penggajian, secara otomatis menghitung gaji, bonus, dan potongan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan peraturan pajak.

Peraturan perpajakan terus berubah, dan mengikuti perkembangannya bisa menjadi tantangan.

Alat kepatuhan bawaan menyesuaikan struktur penggajian secara otomatis, membantu bisnis tetap mematuhi regulasi dan menghindari denda. Integrasi yang mulus dengan sistem akuntansi memudahkan pelaporan keuangan, sementara karyawan dapat mengakses slip gaji dan dokumen pajak secara instan melalui portal self-service. Pembayaran gaji yang tepat waktu dan akurat memastikan segala sesuatunya berjalan lancar tanpa penundaan atau hambatan.

Anda dapat membuat Tugas Berulang di ClickUp untuk menangani segala hal mulai dari pengolahan gaji bulanan hingga pelaporan pajak triwulanan. Tambahkan subtugas untuk bonus, potongan, atau pembaruan pajak. Kemudian, gunakan Tampilan Kalender ClickUp untuk melihat semua tanggal gaji dan batas waktu kepatuhan yang akan datang. Hal ini akan memastikan Anda menerima pengingat sebelum tanggal jatuh tempo dan kalender penggajian tetap terlihat di satu tempat.

3. Rekrutmen dan pelacakan pelamar

Perekrutan dapat menjadi mimpi buruk logistik tanpa sistem yang tepat. Menyortir ribuan CV, melacak aplikasi, dan mengkoordinasikan wawancara memakan waktu berharga dan memperlambat segala proses. Sistem pelacakan pelamar (ATS) membuat proses ini lebih lancar dengan mengorganisir lowongan pekerjaan, aplikasi, dan profil kandidat secara rapi.

Pemilihan kandidat yang didukung AI mencocokkan kandidat dengan persyaratan pekerjaan dalam hitungan detik, membantu tim HR menyaring talenta terbaik dengan lebih cepat.

Setelah kandidat yang tepat masuk ke dalam pipeline, penjadwalan wawancara otomatis menghilangkan kerumitan email bolak-balik, membuat koordinasi menjadi lebih mudah. Alur kerja yang dapat disesuaikan memandu perekrut melalui setiap tahap perekrutan, mulai dari penyaringan awal hingga penawaran akhir, memastikan tidak ada yang terlewat.

Kolaborasi juga menjadi lebih mudah—manajer perekrutan dapat berbagi umpan balik secara real-time, sehingga keputusan dapat diambil tanpa penundaan yang tidak perlu.

🎥 Perekrutan kini lebih cerdas—temukan bagaimana AI mengubah proses perekrutan dan membantu Anda menemukan kandidat yang tepat lebih cepat.

Dengan menggunakan Tampilan Daftar di ClickUp, Anda dapat melihat semua pelamar dan posisi mereka dalam proses perekrutan tanpa kebingungan. Otomatisasi menangani perpindahan kandidat melalui berbagai tahap dan mengirimkan pengingat, sehingga Anda dapat fokus pada mencari kandidat yang tepat daripada mengelola tugas. Selain itu, ClickUp AI Notetaker secara otomatis mencatat dan merangkum percakapan wawancara, memudahkan tinjauan umpan balik dan memastikan semua orang tetap berada di halaman yang sama.

🔍 Tahukah Anda? Google pernah menggunakan metode perekrutan yang unik: Mereka menempatkan persamaan matematika di papan iklan. Hanya mereka yang dapat memecahkannya dengan benar yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya dalam proses perekrutan. Pendekatan ini membantu perusahaan menarik para pemecah masalah terbaik.

4. Manajemen kehadiran dan cuti

Melacak kehadiran secara manual sangat membosankan dan rentan terhadap kesalahan.

Perangkat lunak HRMS secara otomatis mencatat jam kerja, istirahat, dan lembur melalui pemindai biometrik atau check-in digital. Hal ini memastikan catatan yang akurat tanpa repot mengejar lembar waktu.

Permohonan cuti juga menjadi lebih mudah dikelola. Karyawan dapat mengajukan permohonan dalam hitungan detik, dan manajer dapat menyetujui atau menolak permohonan tersebut secara instan. Sistem secara otomatis memperbarui saldo cuti, memastikan semuanya sesuai dengan kebijakan perusahaan dan peraturan ketenagakerjaan. Pelacakan real-time membantu tim HR mengidentifikasi pola absensi sejak dini, memudahkan pengelolaan beban kerja dan pencegahan gangguan.

Karena penggajian terintegrasi secara mulus dengan catatan kehadiran, perhitungan gaji tetap akurat tanpa perlu penyesuaian manual tambahan.

Template Lembar Hadir ClickUp memudahkan pencatatan jam kerja, istirahat, dan lembur dalam satu tempat, memberikan data yang andal tanpa repot dengan dokumen kertas. Saat membicarakan cuti, Template Permohonan Cuti ClickUp memungkinkan karyawan mengajukan permohonan cuti dengan cepat, sementara manajer dapat menyetujui atau menolak tanpa penundaan. Kedua templat secara otomatis memperbarui catatan, sehingga saldo cuti tetap akurat dengan wawasan real-time untuk mengelola ketersediaan tim.

5. Manajemen kinerja dan penilaian

Manajemen kinerja seharusnya menjadi peta jalan untuk pertumbuhan, bukan sekadar tugas rutin. Perangkat lunak manajemen HR memudahkan hal ini dengan membantu manajer menetapkan tujuan yang jelas, melacak kemajuan, dan memberikan umpan balik berkelanjutan yang mendukung pengembangan.

Penilaian kinerja otomatis mengurangi beban siklus penilaian, mengumpulkan masukan dari karyawan, rekan kerja, dan atasan untuk menciptakan penilaian yang komprehensif. Template yang dapat disesuaikan memastikan penilaian selaras dengan tujuan perusahaan, menjaga penilaian tetap terstruktur dan transparan. Analisis real-time memudahkan untuk mengidentifikasi karyawan berprestasi dan area di mana karyawan membutuhkan dukungan.

Wawasan yang lebih mendalam menghasilkan rencana pengembangan yang lebih baik, tingkat keterlibatan yang lebih tinggi, dan tenaga kerja yang lebih termotivasi.

Menetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai membantu karyawan tetap fokus dan manajer tahu persis di mana harus memberikan dukungan. Dengan ClickUp Goals, semua orang dapat melihat kemajuan dengan sekilas, membuat pertemuan rutin dan evaluasi terasa lebih bermakna. Hal ini membantu menjaga pertumbuhan tetap terlihat dan berkelanjutan, daripada menunggu pertemuan kinerja tahunan.

6. Portal layanan mandiri karyawan

Tidak ada yang ingin mengirim email ke HR untuk segala hal—mengecek sisa cuti, memperbarui data pribadi, atau mencari slip gaji lama. Portal self-service memberi karyawan kendali penuh, memungkinkan mereka menangani tugas-tugas ini secara mandiri. Perlu mengajukan cuti? Selesai dalam beberapa klik. Ingin mengecek catatan kehadiran atau meninjau penilaian kinerja? Mudah saja. Tidak ada menunggu, tidak ada bolak-balik.

Tim HR terbebas dari pertanyaan rutin, sehingga dapat fokus pada prioritas yang lebih penting. Sistem login yang aman melindungi data sensitif, sementara akses mobile memungkinkan karyawan mengelola segala hal dari mana saja.

Portal layanan mandiri juga meningkatkan kepuasan karyawan dengan memungkinkan mereka mengelola fungsi HR secara langsung.

Dengan menggunakan Template Basis Pengetahuan ClickUp, Anda dapat membuat pusat informasi untuk segala hal mulai dari kebijakan cuti hingga rincian gaji. Ini sederhana bagi karyawan dan membantu Anda menghindari tenggelam dalam permintaan rutin.

🧠 Fakta Menarik: Istilah 'human resources' pertama kali digunakan dalam sebuah buku tahun 1893 oleh ekonom Amerika Serikat, John R. Commons.

7. Kepatuhan dan manajemen dokumen

Undang-undang ketenagakerjaan, kebijakan perusahaan, dan regulasi industri bukanlah hal yang bisa diabaikan, tetapi melacak semuanya secara manual adalah mimpi buruk. Kehilangan dokumen penting atau melewatkan batas waktu perpanjangan dapat menyebabkan stres yang tidak perlu dan masalah yang lebih besar.

Perangkat lunak manajemen HR memudahkan Anda untuk tetap mematuhi peraturan tanpa terbebani oleh tumpukan dokumen.

Semua—kontrak, sertifikasi, kebijakan, dan laporan audit—disimpan dengan aman di satu tempat, sehingga tidak ada yang terlewat atau hilang. Pemberitahuan otomatis memberi tahu tim HR tentang perpanjangan kontrak, audit, atau pembaruan kebijakan yang akan datang, sehingga tidak ada lagi kebingungan di menit-menit terakhir. Tanda tangan digital mempercepat proses persetujuan, dan penyimpanan terenkripsi menjaga informasi sensitif tetap aman.

ClickUp membantu Anda mengatur dan mengakses dokumen kepatuhan dengan rapi tanpa kerumitan. Anda dapat menggunakan Docs Hub untuk mengonsolidasikan kontrak dan kebijakan, lalu menghubungkannya langsung ke tugas untuk perpanjangan, audit, atau persetujuan. Izin berdasarkan peran melindungi file sensitif, sehingga hanya orang yang berwenang yang dapat melihat atau mengeditnya. Dan karena semuanya berada di satu tempat—terhubung ke alur kerja dan diperbarui secara real-time—Anda tidak akan kehilangan jejak apa yang perlu ditinjau, ditandatangani, atau dikirimkan.

8. Pelacakan pelatihan dan pengembangan

Pelacakan pelatihan manual rumit dan tidak efisien. Kursus hilang, sertifikasi kadaluwarsa, dan setengah tim lupa apa yang mereka daftarkan. Perangkat lunak manajemen HR mengatasi masalah tersebut dengan menyatukan semuanya di satu tempat — program pelatihan, sertifikasi, dan alat pengembangan keterampilan di tempat yang seharusnya.

Karyawan dapat menemukan apa yang mereka butuhkan, mendaftar untuk workshop, dan menyelesaikan pelatihan wajib tanpa harus mengejar tim HR untuk pembaruan.

Tim HR tidak perlu lagi menggali spreadsheet untuk melihat siapa yang sedang belajar—laporan menampilkan kemajuan, menyoroti celah, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Jalur pembelajaran memastikan karyawan mendapatkan pelatihan yang benar-benar relevan dengan peran mereka, bukan sekadar checklist. Karena semuanya terintegrasi dengan manajemen kinerja, lebih mudah untuk mengidentifikasi siapa yang membutuhkan peningkatan keterampilan sebelum menjadi masalah.

Melacak siapa yang telah menyelesaikan pelatihan apa pun dapat dengan cepat menjadi rumit. Daftar Tugas di ClickUp membagi kursus menjadi langkah-langkah yang dapat dikelola, yang dapat dicentang oleh karyawan saat mereka menyelesaikan tugas. Manajer mendapatkan wawasan real-time tentang kemajuan, memudahkan untuk menjaga sertifikasi tetap berlaku dan pelatihan tetap efektif.

Tim yang tidak terlibat adalah tim yang bergerak lambat.

Ketika karyawan merasa tidak didengar, tidak dihargai, atau tidak terlibat, produktivitas menurun. Perangkat lunak manajemen HR membantu bisnis memantau keterlibatan karyawan dengan alat bawaan seperti survei, formulir umpan balik, dan program pengakuan.

Survei anonim memungkinkan tim HR melihat apa yang terjadi sebelum masalah kecil menjadi besar. Alat umpan balik instan memungkinkan karyawan berbagi kekhawatiran atau saran tanpa harus menunggu rapat besar berikutnya. Program pengakuan, terutama yang dilengkapi dengan elemen gamifikasi, memudahkan untuk merayakan karyawan berprestasi dan menjaga motivasi tetap tinggi.

Analisis keterlibatan juga membantu HR mengidentifikasi tren dan meluncurkan inisiatif yang berarti untuk meningkatkan kepuasan di tempat kerja.

Buat formulir ClickUp untuk menjalankan survei keterlibatan anonim atau pemeriksaan cepat. Tanggapan langsung masuk ke ruang kerja Anda, siap untuk ditinjau dan ditindaklanjuti. Saat waktunya bertindak, Komentar yang Ditujukan di ClickUp memungkinkan Anda menandai orang yang tepat sehingga tidak ada yang terlewat atau terlupakan. Dengan cara ini, karyawan merasa didengar, dan tim HR dapat merespons lebih cepat.

🔍 Tahukah Anda? Casual Fridays pertama kali dimulai di Hawaii pada tahun 1960-an sebagai ‘Aloha Fridays’ untuk mempromosikan kemeja Hawaii di tempat kerja. Tren ini kemudian menyebar ke seluruh dunia dan menjadi tradisi umum di tempat kerja.

10. Analisis dan pelaporan HR

Keputusan yang baik berasal dari data yang baik; tim HR membutuhkan lebih dari sekadar spreadsheet untuk tetap unggul. Perangkat lunak analitik HR memberikan wawasan tentang tren tenaga kerja, tingkat turnover, kesuksesan perekrutan, dan kinerja keseluruhan, membantu bisnis mengambil keputusan yang terinformasi.

Laporan yang dapat disesuaikan menyoroti pola dalam retensi karyawan, produktivitas, dan kesenjangan keterampilan, sehingga perencanaan untuk kebutuhan tenaga kerja di masa depan menjadi lebih mudah. Alat visualisasi data otomatis memecah angka-angka kompleks menjadi format yang jelas dan mudah dibaca, sehingga pemangku kepentingan tidak perlu menggali data mentah. Analisis prediktif membantu mengidentifikasi risiko seperti peningkatan tingkat turnover atau kekurangan keterampilan sebelum menjadi masalah yang signifikan.

Keputusan yang baik membutuhkan data yang jelas, bukan tebak-tebakan. Pelacakan Waktu di ClickUp mencatat jam kerja dan upaya proyek tanpa repot. Dashboard menggabungkan data tersebut dengan metrik turnover dan kinerja sehingga tim HR dapat mengidentifikasi tren sejak dini dan merencanakan dengan lebih baik.

Cara Memilih Perangkat Lunak Manajemen SDM

Memilih perangkat lunak manajemen HR yang tepat adalah keputusan besar, tetapi tidak perlu membuat Anda stres. Mari kita lihat faktor-faktor kunci yang dapat membantu Anda membuat pilihan yang tepat untuk tim Anda. 💻

Evaluasi kebutuhan bisnis

Memahami kebutuhan organisasi membantu mempersempit pilihan perangkat lunak.

Anda perlu mengevaluasi tantangan HR saat ini, seperti pengelolaan gaji yang tidak efisien, risiko kepatuhan, atau beban administratif yang tinggi. Mengidentifikasi fitur-fitur yang wajib ada memastikan perangkat lunak mengatasi masalah kritis. Penting juga untuk mempertimbangkan pertumbuhan dan skalabilitas di masa depan agar tidak perlu mengganti sistem saat kebutuhan berkembang.

Bandingkan fitur dan fungsionalitas

Tidak semua perangkat lunak manajemen SDM menawarkan kemampuan yang sama. Membandingkan fitur inti, seperti otomatisasi penggajian, alat perekrutan, dan manajemen kinerja, membantu menentukan pilihan terbaik.

Coba prioritaskan solusi yang terintegrasi dengan mulus ke sistem yang sudah ada, memastikan aliran data yang lancar antar departemen.

Evaluasi pengalaman pengguna

Antarmuka yang intuitif memudahkan Anda dan tim Anda dalam mempelajari sistem. Perangkat lunak yang menyederhanakan alur kerja dan meminimalkan input data manual akan meningkatkan efisiensi. Jelajahi demo, minta uji coba gratis, dan kumpulkan umpan balik dari pengguna potensial sebelum membuat keputusan.

Pertimbangkan skalabilitas dan kustomisasi

Seiring pertumbuhan bisnis Anda, proses HR menjadi semakin kompleks. Perangkat lunak yang skalabel dapat beradaptasi dengan kebutuhan yang terus berubah tanpa memerlukan pembaruan berkala. Opsi penyesuaian memungkinkan Anda menyesuaikan fitur, alur kerja, dan laporan sesuai dengan kebutuhan operasional unik Anda.

Lihat harga dan dukungan

Anggaran merupakan faktor penting saat memilih perangkat lunak.

Anda perlu membandingkan model harga, termasuk biaya langganan, biaya implementasi, dan biaya tersembunyi. Jangan lupakan dukungan pelanggan—dukungan yang baik akan memudahkan proses onboarding dan membantu menyelesaikan masalah dengan cepat, yang sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang.

📮ClickUp Insight: Senin blues? Ternyata Senin menjadi hari terlemah dalam produktivitas mingguan (tanpa maksud ganda), dengan 35% pekerja mengidentifikasinya sebagai hari paling tidak produktif. Penurunan ini dapat disebabkan oleh waktu dan energi yang dihabiskan untuk mencari pembaruan dan prioritas mingguan pada pagi hari Senin. Sebuah aplikasi all-in-one untuk kerja, seperti ClickUp, dapat membantu Anda di sini. Misalnya, ClickUp Brain, asisten AI bawaan ClickUp, dapat memberi Anda update dan prioritas penting dalam hitungan detik. Dan, semua yang Anda butuhkan untuk kerja, termasuk aplikasi terintegrasi, dapat dicari dengan Pencarian Terhubung ClickUp. Dengan Manajemen Pengetahuan ClickUp, membangun titik referensi bersama untuk organisasi Anda menjadi mudah! 💁

📖 Baca Juga: Perangkat Lunak Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis

Cara Menggunakan ClickUp untuk Manajemen HR

ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan dalam satu platform bertenaga AI yang membantu tim bekerja lebih cepat dan cerdas.

Perangkat lunak manajemen proyek HR ClickUp mengintegrasikan operasi HR, mempermudah perekrutan, onboarding, dan pengelolaan kebijakan—sambil menjaga komunikasi dan pekerjaan tetap terhubung.

Begini cara tim HR dapat menggunakan ClickUp untuk tetap terorganisir dan efisien. 🗂️

Simpan dan kelola dokumen HR di satu tempat

Tim HR menangani aliran dokumen yang terus menerus, mulai dari kebijakan perusahaan hingga buku panduan karyawan. Menjaga semuanya terorganisir dapat menjadi tantangan, terutama saat pembaruan harus dilakukan secara berkala.

Buat dan kelola profil karyawan individu dan rencana HR di ClickUp Docs

ClickUp Docs menyediakan ruang terpusat untuk membuat, mengedit, dan menyimpan dokumen HR. Tim dapat berkolaborasi, menambahkan komentar, dan menghubungkan tugas-tugas terkait ke setiap dokumen secara real-time.

Misalnya, seorang manajer HR yang meluncurkan program onboarding baru dapat membuat dokumen yang mencakup kebijakan perusahaan, manfaat, dan perkenalan tim.

Karyawan baru dapat mengaksesnya kapan saja, dan pembaruan disinkronkan secara instan, memastikan semua orang tetap selaras.

ClickUp Brain, asisten pengetahuan berbasis AI, membawa ini ke level berikutnya.

Perangkat lunak ini dapat secara instan merangkum kebijakan, menghasilkan panduan onboarding, dan menjawab pertanyaan karyawan berdasarkan dokumen yang sudah ada.

Alih-alih mencari melalui berkas-berkas yang banyak, tim HR dapat meminta ClickUp Brain untuk informasi spesifik—seperti kebijakan cuti atau rincian manfaat—dan mendapatkan respons instan.

Sederhanakan pengumpulan data untuk proses HR

Mengumpulkan informasi karyawan, lamaran kerja, atau umpan balik seringkali melibatkan berbagai alat dan email. Pendekatan yang lebih terstruktur menghemat waktu dan mengurangi kesalahan.

Gunakan Formulir Umpan Balik untuk memahami karyawan dengan lebih baik

ClickUp Forms memungkinkan tim HR untuk membuat formulir kustom yang secara otomatis mengubah respons menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti.

Formulir dapat mengumpulkan detail kandidat, meminta persetujuan cuti, atau mengumpulkan umpan balik karyawan, semuanya dalam ClickUp.

Misalnya, seorang perekrut dapat membuat formulir lamaran kerja dengan kolom untuk detail kontak, CV, dan surat lamaran. Ketika seorang kandidat mengirimkannya, tugas baru muncul di ClickUp, memastikan proses perekrutan berjalan lancar.

🔍 Tahukah Anda? HR telah berperan dalam eksplorasi antariksa. NASA memiliki kebijakan untuk mengelola kesejahteraan astronaut, termasuk pelatihan resolusi konflik, penilaian dinamika tim, dan bahkan dukungan psikologis untuk misi jangka panjang.

Pantau metrik HR kunci secara real-time

Memantau kemajuan perekrutan, kepuasan karyawan, dan tenggat waktu kepatuhan memerlukan visibilitas yang jelas.

Visualisasikan metrik HR dengan mudah menggunakan Dashboard ClickUp

Dashboard ClickUp memberikan wawasan real-time tentang metrik HR. Tim dapat membuat kartu untuk kemajuan perekrutan, tingkat penyelesaian pelatihan, atau skor kepuasan karyawan.

Misalnya, seorang direktur HR dapat mengatur dashboard yang memantau posisi yang kosong, waktu perekrutan, dan kinerja karyawan baru. Hal ini memudahkan identifikasi tren, optimasi proses, dan penyampaian wawasan kepada pimpinan.

Jaga komunikasi dan pekerjaan tetap sinkron

Tim HR bergantung pada komunikasi yang terus-menerus, baik itu koordinasi dengan perekrut, menyelesaikan masalah karyawan, atau mengelola pembaruan kebijakan. Ketika percakapan terjadi di alat terpisah, konteks hilang, menyebabkan tindak lanjut yang tidak perlu dan penundaan.

Berkomunikasi secara asinkron dengan anggota tim Anda menggunakan ClickUp Chat

ClickUp Chat mengatasi masalah ini dengan membawa komunikasi langsung ke dalam ruang kerja. Percakapan berlangsung di dalam Daftar, Folder, dan Ruang, sehingga tim HR dapat mendiskusikan kandidat, menyempurnakan kebijakan, dan menangani permintaan karyawan—semua tanpa perlu beralih alat.

Pesan penting dapat diubah menjadi Tugas ClickUp, dihubungkan ke Dokumen, atau ditugaskan sebagai FollowUp, memastikan tidak ada permintaan yang terlewat.

Misalnya, perekrut dan manajer perekrutan dapat berdiskusi tentang seorang kandidat di daftar perekrutan selama siklus perekrutan. Jika keputusan telah diambil, perekrut dapat mengubah pesan tersebut menjadi tugas untuk langkah selanjutnya—menjadwalkan wawancara atau mengirimkan tawaran.

Fitur yang didukung AI menghasilkan ringkasan dan menyoroti tindakan yang perlu dilakukan, memastikan semua orang tetap pada jalur yang benar.

Template untuk memulai proses HR

ClickUp juga menyediakan templat khusus HR secara gratis untuk menstandarkan proses dan meningkatkan efisiensi. Mari kita lihat beberapa di bawah ini. 👇

1. Template Rencana Aksi Rekrutmen ClickUp

Dapatkan template gratis Lacak setiap langkah perekrutan dengan Template Rencana Aksi Perekrutan ClickUp

Template Rencana Aksi Rekrutmen ClickUp memudahkan proses perekrutan dengan memberikan pendekatan yang jelas dan terorganisir untuk menemukan, mengevaluasi, dan mengintegrasikan karyawan baru. Template ini membantu Anda tetap proaktif, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan menjaga setiap tahap proses rekrutmen dalam satu tempat.

Template ini menonjol dengan tampilan yang sudah dikonfigurasi sebelumnya, masing-masing dirancang untuk menangani bagian kunci dalam proses rekrutmen:

Tidak Cocok: Lacak kandidat yang ditolak sambil menyimpan profil yang menjanjikan untuk peran di masa depan

Daftar Rekrutmen: Pantau semua pelamar dan progres mereka dalam pipeline rekrutmen

Berdasarkan Peran: Dapatkan gambaran umum tentang semua posisi yang tersedia dan kebutuhan perekrutan

Formulir Pendaftaran: Sederhanakan proses pendaftaran dan kumpulkan detail kandidat di satu tempat

2. Template SOP HR ClickUp

Dapatkan template gratis Template SOP HR ClickUp dirancang untuk membantu Anda membuat, mengelola, dan melacak proses dan prosedur HR.

Template SOP HR ClickUp menyediakan cara terstruktur untuk membuat, melacak, dan mengelola proses HR. Ini membantu tim HR:

Jaga konsistensi di seluruh prosedur HR

Kurangi waktu pelatihan untuk karyawan baru

Berikan panduan yang jelas untuk menangani masalah yang berkaitan dengan karyawan

Tingkatkan kepatuhan dan akurasi dalam operasional HR

Menggunakan templat ini sangat mudah. Mulailah dengan mendefinisikan tujuan SOP Anda, lalu lakukan analisis kesenjangan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Sebelum menyusun SOP, buatlah rencana yang mencakup tugas-tugas kunci, jadwal, dan tanggung jawab.

Setelah selesai, bagikan dengan tim HR untuk memastikan keselarasan. Pantau dan perbarui SOP secara berkala agar tetap praktis dan relevan.

🔍 Tahukah Anda? Ide tentang akhir pekan sebagai waktu istirahat dari pekerjaan baru menjadi umum pada awal abad ke-20. Sebelum itu, banyak karyawan bekerja enam hari seminggu, dengan Minggu sebagai hari libur satu-satunya. Akhir pekan dua hari menjadi lebih umum setelah gerakan buruh mendesak untuk keseimbangan kerja-hidup yang lebih baik.

Tantangan Umum dan Bagaimana Perangkat Lunak Manajemen SDM Membantu

HR memang memiliki tantangan tersendiri, tetapi perangkat lunak yang tepat dapat membuat segalanya menjadi lebih lancar. Berikut adalah beberapa tantangan umum yang dihadapi tim HR dan bagaimana alat yang tepat dapat membantu. 🚧

Terlalu banyak administrasi, kurang strategi

Tim HR sering terjebak dalam menangani tugas-tugas repetitif seperti pengolahan gaji, persetujuan cuti, dan pembaruan data karyawan. Hal ini membuat sedikit waktu tersisa untuk prioritas yang lebih besar seperti pengembangan karyawan, pembentukan budaya perusahaan, dan perencanaan strategis.

🛠️ Perbaikan: Otomatisasi menangani penggajian, pelacakan kehadiran, dan pencatatan, sehingga tim dapat fokus pada tujuan jangka panjang dan perencanaan HR daripada pekerjaan administratif harian.

Mengelola tim jarak jauh dan hybrid sangat rumit

Model kerja jarak jauh dan hybrid menciptakan tantangan baru dalam pelacakan kehadiran, kolaborasi tim, dan manajemen kinerja karyawan. Tanpa alat yang tepat, menjaga keselarasan semua orang menjadi sulit.

🛠️ Perbaikan: Perangkat lunak HR berbasis cloud memungkinkan tim jarak jauh mengakses fungsi HR dari mana saja, memastikan pelacakan kehadiran yang lancar, onboarding virtual, dan komunikasi berkelanjutan.

Administrasi manfaat karyawan membingungkan

Karyawan kesulitan memahami dan mengelola manfaat yang mereka terima, yang menyebabkan frustrasi dan keterlambatan dalam pendaftaran. Tim HR juga menghadapi tantangan dalam memantau kelayakan manfaat dan kepatuhan.

🛠️ Perbaikan: Portal manfaat self-service memudahkan karyawan untuk meninjau rencana, memperbarui preferensi, dan melacak kelayakan, sementara tim HR mendapatkan pelacakan pendaftaran otomatis dan pemberitahuan kepatuhan.

Mengelola berbagai platform untuk penggajian, manajemen kinerja, perekrutan, dan kepatuhan menciptakan inefisiensi dan silo data, sehingga proses HR menjadi lebih sulit untuk dikelola.

🛠️ Perbaikan: Sistem manajemen HR terpadu menghubungkan semua fungsi HR dalam satu platform, menghilangkan kebutuhan akan alat-alat terpisah, dan memastikan aliran data yang lancar di seluruh proses.

Mengelola Alur Kerja HR Jarak Jauh dan Hybrid dengan ClickUp

Tim HR modern mendukung karyawan di kantor, karyawan remote, dan pekerja hybrid, mengelola tenaga kerja yang tersebar di berbagai zona waktu. Tanpa alat yang tepat, mengelola semuanya bisa menjadi rumit dengan cepat.

ClickUp mendukung manajemen HR yang tersebar dengan menyediakan:

Kolaborasi asinkron: ClickUp Docs, Tasks, dan Whiteboards memungkinkan tim bekerja pada alur kerja HR yang sama tanpa harus online secara bersamaan

Obrolan real-time + konteks: Percakapan berlangsung di tempat kerja, sehingga anggota tim jarak jauh tidak akan ketinggalan pembaruan atau keputusan penting

Perencanaan yang sensitif terhadap zona waktu: Jadwalkan wawancara, acara onboarding, dan sesi pelatihan dengan Tampilan Kalender dan pengingat yang sinkron di seluruh lokasi

Dashboard terpadu: Dapatkan pandangan tunggal tentang kinerja, umpan balik, tahap onboarding, dan alur perekrutan—terlepas dari di mana tim Anda berada

Onboarding dari mana saja: Gunakan templat dan ClickUp Forms untuk mengotomatisasi daftar periksa karyawan baru, pengumpulan dokumen, dan panduan orientasi

💡 Tips Pro: Onboarding tim jarak jauh? Gabungkan ClickUp Docs + Pengingat + Dashboard untuk menciptakan perjalanan onboarding virtual yang lancar sejak hari pertama.

ClickUp dan HR: Kombinasi Sempurna untuk Efisiensi

Mengelola permintaan cuti melalui rantai email yang tak berujung? Mengupdate catatan karyawan secara manual? Mengejar persetujuan? Itu adalah jalan pintas menuju ketidak efisienan.

Sistem manajemen HR yang tangguh seperti ClickUp mengubah tantangan ini menjadi alur kerja yang efisien. Sistem ini mengintegrasikan semua proses dalam satu platform intuitif, mulai dari pelacakan pelamar dan penilaian kinerja hingga manajemen kepatuhan dan layanan mandiri karyawan.

Wawasan berbasis AI dari ClickUp Brain mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas, sementara alur kerja otomatis mengurangi beban administratif, dan dasbor real-time memberikan visibilitas lengkap atas operasional HR.

Pada akhirnya, HR seharusnya tentang memberdayakan karyawan dan mendorong kesuksesan perusahaan, bukan tenggelam dalam tumpukan dokumen. ClickUp membuat hal itu mungkin. Daftar gratis hari ini! ✅