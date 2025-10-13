15 Alat Survei Kesejahteraan Karyawan Terbaik pada Tahun 2026

Survei pulse karyawan, tentu saja, bukan tentang memeriksa apakah jantung semua orang masih berdetak di tempat kerja (meskipun di hari Senin yang berat, itu mungkin bukan ide yang buruk!😊).

Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan survei pulse karyawan?

Survei pulse karyawan adalah serangkaian pertanyaan singkat yang dikirimkan kepada karyawan secara berkala.

Sama seperti memeriksa denyut nadi memberikan gambaran tentang kesehatan fisik Anda, survei berkala ini membantu tim HR memantau semangat kerja karyawan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Dengan menggunakan perangkat lunak survei pulse karyawan, mereka dapat mengumpulkan umpan balik karyawan secara efektif mengenai aspek-aspek seperti kepuasan kerja, hubungan di tempat kerja, dan lingkungan kerja secara keseluruhan.

Alat survei karyawan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih menarik dan mendukung. Untuk menemukan pilihan yang paling sesuai untuk Anda, mari kita jelajahi 15 alat survei pulse karyawan terbaik.

Ketika Anda merekrut karyawan, Anda melakukan beberapa putaran wawancara untuk menemukan kandidat yang tepat, bukan? Nah, hal yang sama berlaku untuk alat survei karyawan yang tujuannya utama adalah mengumpulkan umpan balik dari karyawan.

Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan saat memilih alat survei pulse.

Penyesuaian : Personalisasi adalah kuncinya! Alat survei pulse yang baik memungkinkan Anda menyesuaikan pertanyaan dan survei sesuai kebutuhan Anda, bahkan menampilkan logo perusahaan Anda agar tetap sesuai dengan identitas merek.

Data dan analitik : Carilah alat yang memberikan wawasan berharga. Data dan analitik yang efektif akan membantu Anda memantau tren, mengukur keterlibatan karyawan, dan mendukung strategi SDM Anda

Kemudahan penggunaan : Perangkat lunak keterlibatan karyawan yang rumit bukanlah pilihan yang paling praktis—pilihlah alat dengan antarmuka yang sederhana dan ramah pengguna serta templat yang dapat membantu Anda menyiapkan dan menjalankan survei dalam waktu singkat

Otomatisasi: Otomatiskan pengiriman dan pemrosesan survei, sehingga Anda dapat menghemat waktu dan memastikan Anda selalu memiliki wawasan terbaru di ujung jari Anda

Baiklah, para profesional HR dan para penggerak di tempat kerja, saatnya kita membahas alat-alat ini.

Siapkan secangkir kopi, duduklah dengan nyaman, dan mari kita jelajahi 15 alat survei pulse teratas yang akan membuat karyawan Anda berkata, “Akhirnya, ada yang mendengarkan!”

1. ClickUp (Terbaik untuk membuat dan memvisualisasikan data survei)

Survei pulse karyawan merupakan proses yang terdiri dari tiga tahap: perancangan, pelaksanaan, dan analisis.

Dan ClickUp menangani semua langkah ini!

ClickUp Forms memungkinkan Anda mengumpulkan umpan balik karyawan tanpa kerumitan yang biasa. Anda dapat dengan cepat membuat survei yang dapat diisi oleh karyawan dalam hitungan menit, sangat cocok untuk survei singkat yang harus dilakukan dengan cepat dan sering.

Buat dan kelola formulir survei dengan mudah di ClickUp menggunakan menu formulir yang disederhanakan

Anda dapat menyesuaikan formulir-formulir ini dengan pertanyaan-pertanyaan spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Anda, seperti menilai keterlibatan karyawan atau memahami keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Selain itu, ada ClickUp Docs, yang memudahkan proses pengumpulan dan penyajian hasil survei.

Bekerja sama secara efektif dalam mengedit dokumen dengan ClickUp Docs, lacak perubahan secara real-time

Dokumen-dokumen ini memungkinkan Anda menyusun informasi dengan cara yang mudah dibaca dan membagikannya secara real-time kepada pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, templat siap pakai dari ClickUp akan menghemat banyak waktu Anda dalam hal desain dan pemformatan serta memberikan titik awal yang solid. Cukup tambahkan pertanyaan tambahan apa pun, dan Anda siap melakukannya!

Template Survei Keterlibatan Karyawan ClickUp

Template Survei Keterlibatan Karyawan ClickUp adalah alat yang sempurna untuk mendapatkan gambaran akurat mengenai kepuasan dan keterlibatan karyawan. Dengan template ini, Anda dapat:

Dapatkan wawasan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti mengenai bagaimana perasaan tim Anda

Buat survei yang disesuaikan dengan pertanyaan kustom

Kumpulkan umpan balik secara real-time dari karyawan di perangkat apa pun

Formulir yang ringkas ini memungkinkan Anda mengumpulkan dan menganalisis umpan balik karyawan secara menyeluruh, mengukur tingkat kepuasan, dan memahami budaya perusahaan dengan lebih baik.

Jika Anda mencari sesuatu yang lebih praktis, ClickUp memiliki alat yang tepat untuk Anda —Template Rencana Tindakan Survei Keterlibatan ClickUp. Alat ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor kunci keterlibatan, menerapkan perubahan yang berdampak, dan memastikan pertanggungjawaban atas hasil yang dicapai.

Fitur terbaik ClickUp

ClickUp Form View : Memudahkan pembuatan dan pengelolaan formulir, sehingga pengumpulan data menjadi lebih mudah

Pembuat Pertanyaan Survei : Alat berbasis AI yang membantu Anda membuat pertanyaan survei yang relevan dan menarik, disesuaikan dengan tujuan Anda

Dashboard ClickUp : Dashboard ClickUp sangat cocok untuk memvisualisasikan data survei, dengan widget khusus untuk melacak metrik tertentu dan membandingkan hasil dari waktu ke waktu

ClickUp Docs : Cocok untuk berbagi ringkasan survei dan wawasan, dengan kemampuan kolaborasi dan pelacakan secara real-time

Tampilan Diagram Gantt ClickUp : Ini sangat ideal untuk menetapkan jadwal, mengelola jadwal survei, dan melacak kemajuan dari peluncuran hingga penyelesaian

Keterbatasan ClickUp

Fungsi aplikasi seluler: Aplikasi seluler ClickUp belum sepenuhnya menyamai fungsi versi desktop, yang mungkin sedikit menyulitkan jika Anda perlu melakukan penyesuaian saat sedang dalam perjalanan

Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Tanpa Batas : $7/bulan per pengguna

Bisnis : $12/bulan per pengguna

Enterprise : Hubungi kami untuk informasi harga

ClickUp Brain: Tambahkan ke paket berbayar mana pun seharga $7 per anggota per bulan

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

2. SurveySparrow (Terbaik untuk survei pulse otomatis)

SurveySparrow menawarkan platform intuitif untuk melakukan survei pulse karyawan, sehingga memudahkan organisasi dalam mengukur keterlibatan karyawan.

Salah satu fitur unggulannya adalah penjadwalan survei otomatis, yang memungkinkan Anda mengatur survei dan membiarkan platform menangani sisanya.

Platform ini juga dilengkapi dengan antarmuka percakapan yang membuat survei terasa lebih personal dan menarik, sehingga dilaporkan terjadi peningkatan sebesar 40% dalam tingkat penyelesaian survei.

Namun, beberapa pengguna merasa bahwa mengatur ulang bidang teks pada survei agak membingungkan, dan fitur-fitur canggih tersebut bisa jadi memerlukan biaya tambahan.

Fitur terbaik SurveySparrow

Penjadwalan survei otomatis : Atur survei pulse secara rutin dan biarkan sistem yang mengurus pengingatnya, sehingga Anda dapat fokus pada hal-hal lain

Antarmuka percakapan : Menarik minat karyawan dengan pengalaman yang dipersonalisasi, sehingga meningkatkan tingkat penyelesaian survei

Dasbor pelaporan yang lengkap : Memberikan wawasan cepat dan mengirimkan pembaruan secara real-time agar Anda selalu mendapat informasi terbaru mengenai hasil survei

Pengumpulan data omnichannel : Kumpulkan umpan balik dari berbagai sumber seperti email, situs web, dan media sosial, semuanya dalam satu tempat

Logika kondisional lanjutan: Sesuaikan survei berdasarkan jawaban, sehingga pengalaman pengguna menjadi lancar dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka

Keterbatasan SurveySparrow

Kesulitan mengatur ulang bidang teks : Mengatur bidang teks bisa jadi rumit dan mungkin memengaruhi tata letak survei

Pemuatan halaman lambat : Beberapa pengguna melaporkan bahwa survei yang disematkan memperlambat halaman web yang mereka kunjungi

Biaya tinggi untuk fitur lanjutan: Akses ke fitur lanjutan memerlukan paket berlangganan yang ditingkatkan, yang mungkin lebih mahal dari yang diperkirakan

Harga SurveySparrow

Penetapan Harga Sesuai Kebutuhan

Peringkat dan ulasan SurveySparrow

G2 : 4,4/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 100 ulasan)

3. ThriveSparrow (Pilihan terbaik untuk survei pulse yang fleksibel)

ThriveSparrow bertujuan untuk mendorong keterlibatan karyawan yang berkelanjutan dengan menyediakan survei pulse rutin yang membantu organisasi memahami tingkat keterlibatan dan merespons dengan cepat terhadap kebutuhan yang terus berubah.

Dengan ThriveSparrow, Anda dapat dengan mudah menyesuaikan frekuensi survei ini—baik Anda menginginkan pembaruan mingguan atau tren bulanan, alat ini dapat disesuaikan dengan program SDM Anda.

Namun, perlu dicatat bahwa ThriveSparrow mungkin tidak ideal untuk perusahaan besar; alat ini paling cocok untuk usaha kecil dan menengah.

Fitur terbaik ThriveSparrow

Penjadwalan survei pulse yang fleksibel : Pilih frekuensi survei yang sesuai dengan kebutuhan organisasi Anda, mulai dari pemeriksaan mingguan hingga tren bulanan

Survei eNPS : Survei satu pertanyaan yang mengukur tingkat dukungan karyawan dan membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan

Laporan komprehensif : Memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti mengenai tren keterlibatan, sehingga memampukan para pemimpin untuk mengambil keputusan berdasarkan data

Integrasi yang mulus : Terintegrasi dengan Slack, Google Workspace, dan lainnya, sehingga mudah diintegrasikan ke dalam sistem teknologi SDM yang sudah ada

Dukungan multibahasa: Memungkinkan survei dalam berbagai bahasa, cocok untuk tim global

Keterbatasan ThriveSparrow

Integrasi terbatas : Memiliki lebih sedikit integrasi pihak ketiga dibandingkan dengan alat survei pulse lainnya, yang mungkin membatasi penggunaannya dalam ekosistem teknologi yang lebih luas

Antarmuka dasar : Meskipun ramah pengguna, antarmuka ini tidak dilengkapi dengan fitur-fitur canggih, yang mungkin tidak memenuhi kebutuhan organisasi yang lebih besar

Skalabilitas terbatas: ThriveSparrow dirancang khusus untuk bisnis kecil hingga menengah dan mungkin tidak dapat diskalakan secara efisien untuk perusahaan yang lebih besar

Harga ThriveSparrow

Kinerja : $5 per bulan per karyawan

Engage : $3 per bulan per karyawan

Kudos: $2 per bulan per karyawan

4. CultureMonkey (Pilihan terbaik untuk wawasan komprehensif tentang keterlibatan karyawan)

CultureMonkey menawarkan berbagai fitur yang dirancang untuk menumbuhkan budaya kerja yang positif. Melalui berbagai survei keterlibatan karyawan dan pengelolaan umpan balik secara real-time, CultureMonkey membantu organisasi memahami apa yang memotivasi karyawan mereka.

Salah satu keunggulan CultureMonkey adalah penggunaan heatmaps dan analisis sentimen. Alat-alat ini memungkinkan para pemimpin untuk dengan cepat mengidentifikasi tren keterlibatan dan mengambil tindakan yang berarti.

Namun, CultureMonkey terutama ditujukan untuk bisnis menengah hingga besar, yang mungkin tercermin dalam model penetapan harga kustomnya dan fitur-fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang lebih luas.

Fitur terbaik CultureMonkey

Pilihan survei yang beragam : Termasuk eNPS, survei kustom, dan survei pulse untuk memenuhi berbagai kebutuhan organisasi

Wawasan berbasis data : Menyediakan peta panas, analisis sentimen, dan tolok ukur untuk mengidentifikasi masalah utama dan memantau perkembangan dari waktu ke waktu

Umpan balik anonim : Menjamin anonimitas 100%, sehingga memungkinkan pemberian umpan balik yang jujur melalui saluran yang aman dan sesuai dengan GDPR

Alat pelaporan yang komprehensif : Menyediakan opsi ekspor CSV dan PPT untuk analisis data mendalam dan pelaporan kustom

Penjadwalan survei otomatis: Memungkinkan Anda mengatur survei otomatis, mengurangi upaya manual, dan memaksimalkan tingkat partisipasi

Keterbatasan CultureMonkey

Model penetapan harga khusus : Kurangnya informasi harga di awal dapat mempersulit penentuan efektivitas biaya, terutama bagi bisnis kecil

Potensi kerumitan : Platform ini mungkin lebih rumit dari yang diperlukan bagi tim kecil atau perusahaan rintisan karena fitur-fiturnya yang sangat lengkap

Integrasi pihak ketiga yang terbatas: Meskipun menawarkan berbagai alat bawaan platform, opsi integrasi dengan perangkat lunak lain relatif terbatas

Harga CultureMonkey

Penetapan Harga Sesuai Kebutuhan

Peringkat dan ulasan CultureMonkey

G2: 4,7/5 (lebih dari 50 ulasan)

5. 15Five (Pilihan terbaik untuk survei yang mudah digunakan)

Dirancang untuk para pemimpin HR yang ingin memberikan dampak nyata, 15Five menawarkan survei yang mudah digunakan dan didukung oleh penelitian ilmiah, yang dapat diluncurkan hanya dengan dua klik, dengan tanggapan terkumpul dalam waktu sekitar enam menit.

Dengan fitur seperti perbandingan kinerja dan dasbor hasil HR yang komprehensif, 15Five membantu mengukur keterlibatan di semua tingkatan—perusahaan, departemen, atau tim—serta memantau perkembangan dari waktu ke waktu.

Meskipun fitur-fitur lengkap platform ini menjadikannya pilihan yang sangat cocok untuk organisasi menengah hingga besar, kesederhanaannya mungkin tidak cukup bagi mereka yang mencari solusi yang sangat dapat disesuaikan.

Fitur terbaik 15Five

Dasbor hasil HR : Menyajikan gambaran komprehensif mengenai metrik keterlibatan bersama dengan data bisnis penting lainnya, sehingga mendukung pengambilan keputusan berbasis data

Survei dan tolok ukur yang dapat disesuaikan: Menyediakan templat yang didukung oleh penelitian ilmiah dan alat tolok ukur untuk membandingkan tingkat keterlibatan dari waktu ke waktu dan di berbagai industri

Pelatihan dan bimbingan internal : Termasuk dukungan ahli untuk membantu merancang strategi keterlibatan dan meningkatkan efektivitas manajer

Umpan balik real-time dan analisis sentimen : Memungkinkan identifikasi cepat terhadap masalah yang dihadapi karyawan, mulai dari kelelahan hingga inisiatif DE&I

Integrasi Slack untuk pengakuan antar rekan kerja: Memungkinkan karyawan untuk memberikan pujian dan merayakan pencapaian, sehingga menumbuhkan budaya kerja yang positif

Keterbatasan 15Five

Mengganggu alur kerja : Beberapa pengguna merasa notifikasi yang sering muncul dari platform ini mengganggu, terutama ketika terintegrasi ke dalam rutinitas harian mereka

Kurang fleksibel dalam penyesuaian : Meskipun ramah pengguna, alat ini mungkin kurang memadai bagi mereka yang membutuhkan penyesuaian yang sangat spesifik atau alat tambahan.

Fitur yang tidak tersedia di paket dasar: Beberapa fitur utama hanya tersedia di paket yang lebih tinggi, sehingga memerlukan investasi yang lebih besar untuk mendapatkan pengalaman yang lengkap

Harga 15Five

Engage : $4 per pengguna per bulan

Perform : $10 per pengguna per bulan

Total platform: $16 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan 15Five

G2: 4,6/5 (lebih dari 1.700 ulasan)

6. Workleap Officevibe (Terbaik untuk wawasan mingguan dan umpan balik karyawan)

Workleap Officevibe adalah alat survei pulse karyawan yang kuat, dirancang untuk memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti kepada para pemimpin dengan usaha minimal.

Fitur unggulan Officevibe termasuk opsi umpan balik anonim, yang mendorong karyawan untuk memberikan tanggapan yang jujur.

Selain itu, integrasi Officevibe dengan Slack dan Google memudahkan proses survei.

Namun, pengguna telah mencatat bahwa integrasi Slack terkadang bermasalah, yang kadang-kadang mengganggu alur kerja.

Fitur terbaik Workleap Officevibe

Survei pulse mingguan : Menanyakan lima pertanyaan yang ditargetkan setiap minggu, memberikan wawasan berkelanjutan tanpa membebani karyawan

Umpan balik anonim : Mengumpulkan tanggapan yang dianonimkan untuk mendorong kejujuran dan meningkatkan akurasi data keterlibatan

Laporan real-time : Menyediakan data yang jelas dan teragregasi untuk membantu HR dan manajer fokus pada area-area kritis yang perlu ditingkatkan

Transparansi penuh : Membagikan data survei kepada seluruh tim, sehingga karyawan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan budaya kerja

Integrasi dengan Slack dan Google: Memungkinkan akses mudah ke survei dan hasilnya langsung dari platform yang sudah familiar

Keterbatasan Workleap Officevibe

Kebingungan saat pengaturan awal : Beberapa pengguna merasa proses pengaturan membingungkan, terutama terkait pembuatan akun dan pengelolaan kata sandi

Masalah integrasi Slack : Integrasi Slack bisa tidak konsisten, sehingga beberapa pengguna secara tidak sengaja masuk menggunakan akun Google

Paket gratis terbatas: Versi gratis menawarkan riwayat data yang terbatas dan hanya mendukung satu tim, yang mungkin tidak cukup untuk organisasi yang lebih besar

Harga Workleap dan Officevibe

Gratis : $0

Essential : $3,50 per orang per bulan

Pro : $5 per orang per bulan

Add-On Manajemen Kinerja: $6 per orang per bulan

Peringkat dan ulasan Workleap Officevibe

G2: 4,3/5 (lebih dari 700 ulasan)

7. TINYpulse (Terbaik untuk umpan balik anonim dan pengakuan antar rekan kerja)

Hal terbaik dari TINYpulse adalah bagaimana alat ini memberdayakan karyawan untuk bersuara tanpa tekanan karena identitas mereka terungkap.

Fitur unik platform ini, “Cheers for Peers”, di mana rekan kerja dapat saling memberikan apresiasi, juga membantu menumbuhkan budaya pengakuan.

Di sisi lain, beberapa pengguna merasa navigasi aplikasi ini agak membingungkan, terutama karena pembaruan aplikasi berkala yang terkadang menyebabkan tautan rusak.

Selain itu, tim kecil mungkin menghadapi tantangan terkait anonimitas, karena karyawan terkadang bertanya-tanya, “Siapa yang memberikan skor rendah itu?”

Fitur terbaik TINYpulse

Pertanyaan survei yang dapat disesuaikan : Memungkinkan admin untuk menyesuaikan pertanyaan agar sesuai dengan kebutuhan organisasi tertentu

Tren kebahagiaan dan pelaporan : Memantau semangat kerja karyawan dari waktu ke waktu, mengidentifikasi pola-pola yang mungkin memerlukan perhatian

Opsi umpan balik anonim : Mendorong tanggapan yang jujur, dengan kemampuan bagi admin untuk menanggapi secara pribadi tanpa mengungkapkan identitas

Cheers for Peers : Mendorong pengakuan antar rekan kerja, sehingga menciptakan budaya kerja yang lebih terhubung dan saling menghargai

Rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti: Memberikan saran berbasis data untuk meningkatkan keterlibatan karyawan, sehingga proses perbaikan tidak lagi bergantung pada tebakan.

Keterbatasan TINYpulse

Masalah navigasi antarmuka : Beberapa pengguna merasa tata letaknya sulit, terutama setelah pembaruan aplikasi

Masalah anonimitas dalam tim kecil : Dalam tim kecil, menjaga anonimitas yang sesungguhnya bisa jadi sulit, sehingga menimbulkan rasa ingin tahu tentang sumber umpan balik

Kebingungan terkait model harga: Pengguna melaporkan adanya perubahan dalam struktur harga dari waktu ke waktu, yang menyebabkan beberapa kesalahpahaman mengenai biaya yang harus ditanggung pengguna

Harga TINYpulse

Penetapan Harga Sesuai Kebutuhan

Peringkat dan ulasan TINYpulse

G2 : 4,4/5 (lebih dari 200 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 45 ulasan)

8. Culture Amp (Pilihan terbaik untuk keterlibatan karyawan berbasis data dan analitik SDM)

Culture Amp adalah platform keterlibatan karyawan yang serbaguna, dirancang untuk membantu organisasi mengambil keputusan strategis dengan wawasan yang didukung data.

Dengan lebih dari 40 templat survei yang mencakup bidang seperti keterlibatan, DE&I, dan lainnya, Culture Amp memungkinkan tim HR untuk menyesuaikan survei sesuai dengan kebutuhan organisasi yang spesifik.

Namun, meskipun Culture Amp menawarkan fitur yang lengkap, model penetapan harga yang disesuaikan dan kompleksitas platform ini mungkin tidak ideal untuk organisasi kecil atau mereka yang mencari solusi yang lebih sederhana.

Fitur terbaik Culture Amp

Perpustakaan survei yang lengkap : Menyediakan lebih dari 40 templat survei yang didukung oleh penelitian ilmiah dan dapat disesuaikan untuk berbagai aspek keterlibatan

Analisis berbasis AI : Memberikan wawasan yang aman dan objektif yang membantu memprioritaskan inisiatif dan mendorong tindakan

Analisis SDM : Menyediakan alat pengambilan keputusan berbasis data untuk HR, yang memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sentimen karyawan

Rencana tindakan yang teruji : Berdasarkan wawasan dari organisasi terkemuka, rencana-rencana ini membantu Anda mengatasi tantangan utama dalam keterlibatan karyawan

Alat pelaporan yang fleksibel: Memungkinkan analisis mendetail dengan kemampuan pemotongan dan pengelompokan data serta menawarkan visualisasi yang intuitif

Keterbatasan Culture Amp

Model penetapan harga khusus : Harga tidak diungkapkan secara terbuka, sehingga organisasi mungkin kesulitan memperkirakan biaya di awal

Potensi kerumitan bagi tim kecil : Dengan berbagai fiturnya yang luas, platform ini mungkin terasa membingungkan bagi organisasi kecil atau startup

Tantangan integrasi platform: Pengguna telah mencatat bahwa mengelola beberapa platform HR dapat menjadi rumit dan berpotensi menimbulkan kesulitan dalam pelaporan

Harga Culture Amp

Penetapan Harga Sesuai Kebutuhan

Peringkat dan ulasan Culture Amp

G2 : 4,5/5 (lebih dari 1.200 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 100 ulasan)

9. Qualtrics (Terbaik untuk penjadwalan survei yang fleksibel)

Dikenal karena fleksibilitasnya, Qualtrics memungkinkan organisasi memantau keterlibatan karyawan melalui survei pulse yang fleksibel.

Alat-alat ini dapat disesuaikan untuk fokus pada bidang-bidang seperti kesejahteraan dan DE&I tanpa perlu meluncurkan program baru.

Namun, Qualtrics terkadang sulit dinavigasi oleh pengguna baru, dan waktu respons layanan pelanggan mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan.

Fitur terbaik Qualtrics

Penjadwalan survei pulse yang fleksibel : Memungkinkan penyesuaian cepat terhadap area fokus survei, sehingga memungkinkan pemantauan keterlibatan secara real-time

Dasbor yang didukung AI : Memberikan wawasan khusus berdasarkan peran untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat waktu dan tindak lanjut yang efektif

Perpustakaan survei dan tolok ukur : Menyediakan lebih dari 300 pertanyaan siap pakai dan tolok ukur industri untuk desain survei yang komprehensif

Integrasi sistem HR : Menjaga data karyawan tetap aman dan terkini dengan alat HR yang sudah ada

Manager Assist Hub: Memberikan wawasan yang disesuaikan kepada manajer lini depan untuk mengatasi kesenjangan keterlibatan yang spesifik pada tim

Keterbatasan Qualtrics

Kurva pembelajaran yang curam bagi pengguna baru : Platform ini mungkin sulit dinavigasi pada awalnya, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan perangkat lunak pengalaman karyawan

Penundaan layanan pelanggan : Beberapa pengguna melaporkan waktu tunggu yang lama untuk mendapatkan dukungan, yang dapat membuat frustrasi ketika bantuan segera dibutuhkan

Masalah pengiriman email yang mungkin terjadi: Beberapa pengguna mengalami masalah karena email survei tidak sampai ke karyawan, kemungkinan disebabkan oleh penyaringan spam

Harga Qualtrics

Penetapan Harga Sesuai Kebutuhan

Peringkat dan ulasan Qualtrics

G2: 4,4/5 (lebih dari 500 ulasan)

10. Vantage Pulse (Terbaik untuk umpan balik real-time)

Sangat cocok untuk organisasi yang ingin meningkatkan keterlibatan dan retensi karyawan, Vantage Pulse menghindari survei tahunan dan sebaliknya memfasilitasi pendengaran berkelanjutan dengan umpan balik real-time.

Platform ini dilengkapi dengan dashboard yang ramah pengguna yang menampilkan visualisasi tren dan tolok ukur secara intuitif.

Namun, beberapa pengguna mencatat bahwa platform ini dapat ditingkatkan dengan menyediakan lebih banyak variasi templat survei dan katalog hadiah yang lebih dinamis untuk pengakuan antar rekan kerja.

Fitur terbaik Vantage Pulse

Umpan balik real-time dan visualisasi tren : Memberikan wawasan berkelanjutan melalui dasbor dinamis yang menampilkan sentimen karyawan dan tren keterlibatan

Survei sepenuhnya anonim : Memastikan karyawan dapat berbagi umpan balik yang jujur, dengan jaminan anonimitas sepanjang proses

Pengingat survei otomatis : Atur pengingat sekali saja yang membantu meningkatkan tingkat partisipasi survei tanpa perlu tindak lanjut manual

Dukungan multibahasa : Mendukung lebih dari 14 bahasa, sehingga dapat diakses oleh tim global

Template survei siap pakai: Menyediakan lebih dari 25 template untuk berbagai tujuan, termasuk survei orientasi, DE&I, dan survei keluar

Keterbatasan Vantage Pulse

Pilihan penyesuaian yang terbatas : Beberapa pengguna melaporkan bahwa templat survei dan katalog hadiah dapat terasa monoton seiring berjalannya waktu

Masalah pelacakan sesekali : Pengguna telah mencatat bahwa pelacakan poin untuk hadiah terkadang tidak konsisten

Antarmuka yang membingungkan bagi pengguna baru: Meskipun umumnya ramah pengguna, beberapa orang merasa antarmuka tersebut terkadang sulit dinavigasi

Harga Vantage Pulse

Penetapan Harga Sesuai Kebutuhan

Peringkat dan ulasan Vantage Pulse

G2 : 4,7/5 (lebih dari 8.500 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 5.100 ulasan)

11. Glint (Terbaik untuk survei siklus hidup karyawan)

Dengan opsi seperti Survei Keterlibatan Triwulanan, Survei Keberagaman dan Inklusi, serta Survei Efektivitas Manajer, Glint menyediakan organisasi dengan alat untuk mengumpulkan wawasan karyawan di berbagai bidang dan tahap perjalanan karyawan.

Selain itu, Glint menawarkan program Umpan Balik 360 Derajat dan Umpan Balik Kapan Saja, yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan berkelanjutan di semua tingkatan.

Namun, platform ini bisa sulit dinavigasi, dan pengguna telah mencatat kurangnya dokumentasi terperinci, yang membuat pengguna baru lebih sulit untuk memulai.

Fitur terbaik Glint

Pilihan survei yang beragam : Menyediakan berbagai program survei, termasuk keterlibatan, DE&I, efektivitas manajer, dan keselamatan pasien, untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang spesifik

Survei siklus hidup : Mengumpulkan umpan balik selama tonggak penting karyawan, memberikan wawasan mulai dari proses orientasi hingga pengunduran diri yang mendukung retensi dan keterlibatan

Program umpan balik kapan saja dan 360 derajat : Memungkinkan umpan balik berkelanjutan dan real-time untuk pengembangan karyawan yang berkelanjutan dan efektivitas tim

Survei yang didukung oleh ilmu perilaku : Setiap program didukung oleh tim ahli Glint, memastikan bahwa survei memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti

Integrasi dengan sistem HR: Terintegrasi dengan platform HR yang sudah ada untuk memastikan data karyawan tetap akurat dan terkini

Keterbatasan Glint

Navigasi yang rumit : Beberapa pengguna melaporkan bahwa platform ini bisa membingungkan saat dinavigasi, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan fitur-fitur Glint

Dokumentasi terbatas : Beberapa pengguna mencatat kurangnya sumber daya terperinci yang menjelaskan fungsi-fungsi tertentu, yang dapat menghambat proses pengaturan dan penggunaan

Kekhawatiran terkait anonimitas: Meskipun Glint menawarkan umpan balik anonim, beberapa pengguna merasa bahwa karyawan mungkin masih enggan untuk berbagi pendapat yang jujur.

Harga Glint

Penetapan Harga Sesuai Kebutuhan

Peringkat dan ulasan Glint

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 25 ulasan)

12. Weekdone (Terbaik untuk penyelarasan OKR dan pelaporan kemajuan mingguan)

Dengan Weekdone, organisasi dapat menyelaraskan tujuan tim melalui Objectives and Key Results (OKRs).

Hal ini memungkinkan semua anggota tim Anda untuk melihat apa yang perlu diselesaikan setiap minggu dan setiap kuartal.

Selain itu, Weekdone dilengkapi dengan survei pulse dan umpan balik 1:1, yang mendukung manajemen kinerja berkelanjutan dan keterlibatan karyawan.

Meskipun Weekdone mudah digunakan, beberapa pengguna melaporkan adanya masalah saat berpindah antar tab dan mengakses ringkasan mingguan, yang mungkin mengurangi kenyamanan penggunaan.

Fitur terbaik Weekdone

Penyelarasan dan pemantauan OKR : Atur dan selaraskan tujuan individu dan tim dengan pohon hierarki OKR visual, membantu tim tetap fokus pada tujuan perusahaan secara keseluruhan

Laporan kemajuan mingguan : Menyediakan laporan status mingguan otomatis, sehingga karyawan dapat memantau kemajuan mereka sendiri dan memprioritaskan tugas

Survei pulse dan pengecekan rutin : Menyediakan survei penilaian bintang 5 dan pengecekan rutin untuk memantau keterlibatan dan kesejahteraan karyawan

Pertemuan 1:1 dan pengumuman tim : Memfasilitasi percakapan pribadi 1:1 dan pengumuman tim, membantu meningkatkan komunikasi dan umpan balik

Alat penetapan dan pemantauan tujuan: Termasuk alat untuk menetapkan dan memantau OKR, KPI, dan inisiatif, dengan templat yang dapat disesuaikan untuk fleksibilitas tambahan

Keterbatasan Weekdone

Tantangan navigasi : Beberapa pengguna merasa kesulitan untuk berpindah antar tab, terutama saat melihat ringkasan mingguan

Masalah terkait kebijakan pengembalian dana : Pengguna telah melaporkan masalah terkait permintaan pengembalian dana, yang dapat memengaruhi kepuasan pelanggan

Dukungan pelanggan terbatas: Beberapa pengguna mencatat bahwa dukungan pelanggan terkadang tidak responsif pada saat-saat kritis

Harga Weekdone

Gratis untuk hingga 3 pengguna : Tidak diperlukan kartu kredit untuk versi gratis

4–10 pengguna: $108 per bulan, dibayar bulanan, dengan biaya per pengguna sebesar $10,80 untuk paket 10 pengguna

Peringkat dan ulasan Weekdone

G2 : 4,1/5 (lebih dari 30 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 60 ulasan)

13. Lattice (Terbaik untuk umpan balik berkelanjutan dan manajemen kinerja)

Survei keterlibatan dan survei pulse dari Lattice membantu tim mengumpulkan umpan balik secara berkelanjutan.

Sementara itu, Analytics Explorer menyediakan visualisasi data yang terperinci untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Selain itu, Lattice mengintegrasikan pertemuan 1:1 dan penilaian kinerja ke dalam platformnya, membantu manajer mengoptimalkan operasional mereka dan memaksimalkan waktu yang dihabiskan bersama bawahan langsung.

Namun, beberapa pengguna merasa navigasi Lattice cukup sulit, terutama saat mengakses fitur seperti catatan 1:1, yang dapat memengaruhi kemudahan penggunaan secara keseluruhan.

Fitur terbaik Lattice

Survei pulse dan keterlibatan real-time : Kumpulkan umpan balik secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan menangani potensi masalah sebelum memengaruhi semangat kerja

Pelacakan tujuan dan OKR yang komprehensif : Menyelaraskan tujuan individu dan tim dengan prioritas perusahaan, mendukung dampak strategis

Wawasan dan analisis berbasis AI : Menyediakan data yang langsung dapat ditindaklanjuti untuk mendukung pengambilan keputusan dan mendorong peningkatan pengalaman karyawan

Pertemuan 1:1 dan penilaian kinerja yang terintegrasi : Mendorong interaksi yang bermakna antara manajer dan karyawan melalui alat untuk umpan balik berkelanjutan dan pengembangan talenta

Add-on manajemen kompensasi: Mengintegrasikan tinjauan dan perbandingan kompensasi, memastikan praktik penggajian yang adil dan konsisten

Keterbatasan Lattice

Kompleksitas navigasi : Beberapa pengguna merasa kesulitan untuk berpindah antar fitur, seperti mencari catatan 1:1 tertentu

Batasan penyesuaian dalam penilaian kinerja : Pengguna melaporkan bahwa penyesuaian penilaian kinerja terbatas, sehingga menyulitkan untuk menyesuaikan penilaian sesuai kebutuhan spesifik

Penundaan layanan dukungan sesekali: Meskipun layanan dukungan umumnya responsif, beberapa pengguna melaporkan adanya penundaan selama periode dengan permintaan tinggi

Harga Lattice

Manajemen Talenta : $11 per pengguna per bulan

Add-On Keterlibatan : +$4 per pengguna per bulan

Grow Add-On : +$4 per pengguna per bulan

Paket Tambahan Kompensasi: +$6 per pengguna per bulan;

Peringkat dan ulasan Lattice

G2: 4,7/5 (lebih dari 3.800 ulasan)

14. Leena AI (Terbaik untuk analisis sentimen berbasis AI)

Dengan fokus pada pemahaman faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan di setiap tahap—mulai dari onboarding hingga keluar—survei Leena AI memanfaatkan AI canggih untuk menganalisis umpan balik terbuka.

Selain itu, dengan dukungan multi-saluran dan kemampuan multibahasa dalam lebih dari 100 bahasa, Leena AI memastikan bahwa umpan balik dapat diakses dan inklusif bagi tenaga kerja global.

Meskipun platform ini menawarkan fitur yang lengkap, beberapa organisasi mungkin merasa model penetapan harga kustomnya kurang transparan.

Fitur terbaik Leena AI

Analisis sentimen berbasis AI : Menggunakan AI generatif untuk menganalisis umpan balik terbuka, mengungkap wawasan tentang sentimen karyawan, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian

Perencanaan tindakan di dalam platform : Memungkinkan tim SDM untuk mengelola proyek, memantau kemajuan, dan menugaskan tugas langsung di dalam platform guna pengelolaan keterlibatan yang lebih efisien

Wawasan dan dasbor real-time : Menyediakan dasbor intuitif yang didukung AI yang menampilkan data keterlibatan secara real-time, mendukung pengambilan keputusan yang cepat

Dukungan multi-saluran dan multibahasa : Terintegrasi dengan saluran komunikasi yang sudah ada dan mendukung lebih dari 100 bahasa, sehingga sangat cocok untuk organisasi global

Integrasi dengan sistem HR lainnya: Terintegrasi dengan sistem manajemen kinerja, onboarding, dan sistem lainnya untuk pengalaman karyawan yang terpadu

Keterbatasan Leena AI

Model penetapan harga khusus : Informasi harga tidak tersedia secara langsung, yang mungkin menyulitkan organisasi untuk menilai keterjangkauan biaya di awal

Kompleksitas bagi organisasi kecil : Fitur AI canggih dan analisis komprehensif mungkin terlalu berlebihan untuk tim yang lebih kecil

Ulasan pihak ketiga yang terbatas: Meskipun mendapat ulasan positif, platform ini memiliki jumlah ulasan pengguna yang lebih sedikit dibandingkan dengan pesaing yang lebih besar, yang mungkin memengaruhi kepercayaan pembeli

Harga Leena AI

Penetapan Harga Sesuai Kebutuhan

Peringkat dan ulasan Leena AI

G2: 4,6/5 (lebih dari 100 ulasan)

15. WorkTango (Pilihan terbaik untuk survei yang dapat disesuaikan sepanjang siklus hidup karyawan)

WorkTango memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan umpan balik di berbagai tahap, dengan templat yang mencakup bidang-bidang seperti keterlibatan, DE&I, onboarding, dan off-boarding.

Fitur analisis berbasis AI dan Sentiment Cloud pada platform ini membantu tim HR dan pemimpin untuk dengan cepat mengidentifikasi tema dan tren dari tanggapan teks terbuka, sementara percakapan anonim memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap kekhawatiran karyawan.

Namun, beberapa pengguna mencatat bahwa opsi analitik dan dasbor platform ini bisa lebih intuitif, dan antarmukanya bisa menyulitkan pengguna baru untuk menavigasinya.

Fitur terbaik WorkTango

Survei yang dapat disesuaikan tanpa batas : Luncurkan survei dengan pertanyaan dan templat yang didukung oleh penelitian untuk setiap tahap siklus hidup karyawan

Sentiment Cloud dan analitik : Visualisasikan tanggapan teks terbuka dan akses wawasan real-time untuk mengidentifikasi tren serta mendukung perencanaan tindakan

Percakapan anonim : Lakukan dialog lanjutan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam sambil menjaga kerahasiaan

Pengakuan dan penghargaan : Perluas program pengakuan karyawan dengan program otomatis untuk pencapaian dan tonggak penting

Analisis prediktif untuk pemimpin: Mendukung manajer dengan rekomendasi tindakan berdasarkan wawasan prediktif, yang membantu dalam pengambilan keputusan dan pengembangan profesional

Keterbatasan WorkTango

Navigasi yang rumit : Beberapa pengguna melaporkan kesulitan berpindah antar tab dan menavigasi platform, terutama di bagian percakapan

Penyesuaian analitik dasar : Meskipun kuat, opsi analitik dan dasbor mungkin terasa terbatas dan tidak sefleksibel yang diinginkan oleh sebagian pengguna

Manajemen poin: Kebijakan triwulanan “pakai atau hilang” untuk poin hadiah dapat membatasi bagi sebagian pengguna

Harga WorkTango

Penetapan Harga Sesuai Kebutuhan

Peringkat dan ulasan WorkTango

G2 : 4,7/5 (lebih dari 850 ulasan)

Capterra: 4,9/5 (lebih dari 100 ulasan)

Tetap Pantau Kondisi Terkini dengan ClickUp

Dalam sebuah studi jangka panjang, perusahaan dengan budaya korporat yang kuat yang menghargai karyawan, pelanggan, dan kepemimpinan mengalami pertumbuhan pendapatan sebesar 682%.

Survei pulse karyawan dapat membantu Anda melakukan hal ini: survei ini dapat menggambarkan kondisi terkini tempat kerja Anda dan memberdayakan Anda untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dengan strategi yang efektif.

Fitur-fitur ClickUp, seperti templat survei yang dapat disesuaikan, pengumpulan umpan balik secara real-time, dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti, menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk mencapai tingkat keterlibatan dan kepuasan karyawan yang diinginkan.

Siap mendapatkan wawasan real-time tentang pengalaman tim Anda?